A 10 legjobb AI kódolási eszköz és asszisztens 2025-ben

Szoftverfejlesztőként tudjuk, hogy a technológia célja az, hogy megkönnyítse az életünket. És igen, mi is szeretnénk megkönnyíteni ügyfeleink életét azzal, hogy kiváló termékeket fejlesztünk. Deeeeeee... jó lenne, ha közben a saját életünket és a termékfejlesztési folyamatunkat is megkönnyítenénk. Itt jönnek képbe az AI kódolási eszközök... vagy talán mindig is léteztek, és ez a létezésük csak egy kifinomult szimuláció? 🤯

Őszintén szólva, amikor 30 percig bámuljuk ugyanazt a hibás kódrészletet, nem vagyunk megfelelő lelkiállapotban ahhoz, hogy ezeken a nagy egzisztenciális kérdéseken töprengjünk. Inkább belépünk a mátrixba, és segítséget kérünk egy barátságos bottól. 🤖

Az AI technológia legújabb fejlődésének köszönhetően számos barátságos bot áll készen arra, hogy segítsen nekünk. Az AI kódolási eszközök képesek kódot írni, ellenőrizni és hibajavítani, és nekünk csak annyit kell tennünk, hogy normál emberi szavakkal elmagyarázzuk nekik, mire van szükségünk.

Íme 10 AI kódolási eszköz, amelyek bizonyítják, hogy a mesterséges intelligencia a barátunk.

Az AI kódolási eszközök olyan szoftverprogramok, amelyek mesterséges intelligenciát és gépi tanulási algoritmusokat használnak a fejlesztők kódolási feladataikban való segítésére. Ezek az eszközök számos feladatot elvégezhetnek, például kód írását és hibakeresését, a kód minőségének elemzését, sőt javítások vagy megoldások javaslását is a kódolási problémákra.

Ahhoz, hogy az AI-asszisztensből a lehető legtöbbet hozza ki, meg kell győződnie arról, hogy képes-e kezelni azokat a kódolási feladatokat, amelyekkel a csapata nap mint nap szembesül. Emellett támogatnia kell az Ön által használt eszközöket és nyelveket is. Tehát mielőtt befektetne AI kódolási eszközökbe, győződjön meg arról, hogy ezek a funkciók illeszkednek a munkafolyamatához. 💪

Kódgenerálás vs. kódfelülvizsgálat: Szeretné, ha az AI technológia kódot írna, vagy egyszerűen csak segítene a meglévő kód hibáinak kijavításában és a problémák elhárításában? Egyes AI kódgenerátorok mindkét feladatot elvégzik, mások viszont csak az egyikre specializálódnak.

Integrációk: Ha már integrált fejlesztői környezetet használsz – például Visual Studio Code, JetBrains IDE-k, RubyMine vagy Xcode –, akkor az AI kódoló eszközödnek zökkenőmentesen integrálódnia kell az IDE-hez.

Programozási nyelvek: Sok AI eszköz specializálódott bizonyos gépi tanulási nyelvekre. És még ha több nyelvet is támogatnak, az egyikben jobb teljesítményt nyújthatnak, mint a másikban. Ha a csapatod többnyire Java-ban dolgozik, akkor nem lesz szükséged egy Python-ban legjobb eszközre. Ha pedig többnyire CSS-t használsz, akkor nem lesz szükséged egy HTML kódkiegészítésre fejlesztett eszközre.

Ez a 10 eszköz segít gyorsabban kódot generálni, kódot felülvizsgálni és hibákat kijavítani. A szoftverfejlesztő csapatával együttműködve megkönnyítik a munkájukat és csökkentik a frusztrációt.

Próbálja ki a ClickUp Brain-t Kód generálása a ClickUp Brain segítségével

A ClickUp egy olyan alkalmazás, amely mindet helyettesíti. Ez egy AI eszköz, szoftverfejlesztő eszköz, projektmenedzsment eszköz, sprinttervező eszköz, üzletfejlesztő eszköz és brainstorming eszköz ( a ClickUp Whiteboards segítségével) egyben.

A munkafolyamat felgyorsítását szolgáló AI mellett ez a program termékkezelési sablonokat és agilis sablonokat is kínál. Vannak még űrlapok a részletes hibabejelentésekhez, funkciókérés hez és kódfelülvizsgálat hoz is. Ha tehát olyan AI-t keresel, amely javítja a szoftvercsapatod hatékonyságát, ez a lista leghatékonyabb opciója. ✨

A ClickUp Brain az egyes személyek szervezeten belüli szerepéhez igazodik. Több száz kézzel készített és kutatásokkal alátámasztott utasítással van programozva, így a szoftverfejlesztők segítséget kérhetnek a kód generálásához, a kód felülvizsgálatához vagy az egységtesztek futtatásához. Ez az AI-technológia hamarosan a fejlesztői eszköztár leghasznosabb eszközévé válik. 🛠️

A ClickUp legjobb funkciói

Többféle felhasználási lehetőség: A ClickUp Brain nem csupán egy kódolási eszköz, hanem a szervezet minden részlegében felhasználható, a kódolástól A ClickUp Brain nem csupán egy kódolási eszköz, hanem a szervezet minden részlegében felhasználható, a kódolástól az AI-tartalom létrehozásáig

Egyedi automatizálások: A ClickUp ClickApps segítségével automatizálási könyvtárból választhat, vagy saját programot írhat, hogy az ismétlődő kódolási feladatokat automatikusan elvégezze.

Automatizált sprintek: A ClickApps automatikusan létrehozhatja a szoftverfejlesztési sprinteket is, hogy javítsa a munkafolyamatot.

Integrációk: A ClickUp segítségével számos technológiai eszközt helyettesíthet, de ha vannak olyan eszközök, amelyek nélkül nem tud meglenni, azokat is összekapcsolhatja a ClickUp-pal, amely A ClickUp segítségével számos technológiai eszközt helyettesíthet, de ha vannak olyan eszközök, amelyek nélkül nem tud meglenni, azokat is összekapcsolhatja a ClickUp-pal, amely több mint 1000 támogatott integrációt kínál.

Chrome-bővítmény: Adja hozzá a ClickUp erejét böngészőjéhez egy Adja hozzá a ClickUp erejét böngészőjéhez egy Chrome-bővítménnyel , amelynek segítségével a funkciók bárhol könnyen elérhetők, ahol szüksége van rájuk.

Táblák: A termékfejlesztő csapatok táblákat használhatnak ötleteléshez és termékbevezetések tervezéséhez.

A ClickUp korlátai

Tanulási görbe: Mivel a ClickUp nagyon sok funkciót kínál és teljesen testreszabható az egyes szerepkörökhöz, az új felhasználóknak eltarthat egy ideig, amíg megtanulják, hogyan lehet a legjobban kihasználni az alkalmazást.

ClickUp árak

Örökre ingyenes: Legalkalmasabb személyes használatra

Unlimited: 7 dollár/tag/hónap, kis csapatok számára ideális

Üzleti: 12 dollár/tag/hónap, közepes méretű csapatok számára ideális

Vállalatok: Vegye fel velünk a kapcsolatot egyedi árakért, amelyek sok nagy csapat számára ideálisak.

ClickUp Brain: Minden fizetős csomagban elérhető, havi 5 dollárért munkaterületenként és tagonként.

ClickUp értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (több mint 6000 értékelés) : 4,7/5 (több mint 6000 értékelés)

Capterra : 4,7/5 (több mint 3000 értékelés) : 4,7/5 (több mint 3000 értékelés)

2. ChatGPT

via ChatGPT

A talán legismertebb AI eszköz, a ChatGPT úgy lett kialakítva, hogy válaszoljon a kérdéseidre, kiegészítő kérdéseket tegyen fel, vitassa a helytelen elképzeléseket és elutasítsa a nem megfelelő kéréseket. Tehát bizonyos szempontból a ChatGPT-vel való munka olyan, mintha egy okos munkatárssal vitatnád meg az ötleteidet.

Mivel fő célja az, hogy válaszoljon a kérdéseidre, számos felhasználási területen alkalmazhatod – a kódírásától a hibakeresésen át a termékfejlesztési folyamat megtervezéséig. És bár a ChatGPT nem feltétlenül követ el kevesebb hibát, mint más AI kódolási eszközök, úgy van programozva, hogy beismerje a hibáit, ezért plusz pontokat adunk neki az alázatosságáért. 🤭

Ez az AI-technológia nemrégiben frissítésre került a GPT-4 modellre. A GPT-3-hoz képest a GPT-4 összetettebb utasításokat tud követni, bonyolultabb szintaxist ért meg és nehezebb problémákat tud megoldani.

A ChatGPT legjobb funkciói

Rugalmasság: Ez az AI-alapú csevegőrobot a kódoláson kívül még sok másra is használható. Mivel egyszerűen csak egy kérdés-válasz eszköz, a szervezet minden pozíciójában egyszerűsítheti a munkafolyamatokat.

Kiegészítő kérdések: Egyes AI kódolási generátorok már az első akadálynál elbuknak, mert nem értik meg a kérdés teljes kontextusát. Mivel a ChatGPT kiegészítő kérdéseket tesz fel, segíthet azonosítani azokat az információkat, amelyeket meg kell adnia a pontos válaszhoz.

Kódfelülvizsgálat: A ChatGPT különösen jól teljesít a kódban található hibák azonosításában és azok kijavításában.

A ChatGPT korlátai

Korlátozott kontextus: Néhány felhasználó panaszkodik, hogy hosszabb beszélgetések során ez a chatbot hajlamos elveszíteni a fonalat. Előfordulhat, hogy elfelejti a beszélgetés korábbi részében megadott információkat, és nem tud koherens válaszokat adni.

Általános válaszok: Egyesek szerint ez a program hajlamos ugyanazokat a sablonos válaszokat adni újra és újra, még akkor is, ha a kontextus eltérő.

ChatGPT árak

ChatGPT : Ingyenes

ChatGPT Plus: 20 dollár havonta

ChatGPT értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (több mint 200 értékelés) 4,6/5 (több mint 200 értékelés)

Capterra: Nincs elérhető értékelés

3. CodeT5

a GitHubon található CodeT5 nyílt forráskódon keresztül

A CodeT5 beépített kódoló és dekódoló modellekkel rendelkezik, amelyek lehetővé teszik a természetes nyelv kódba történő fordítását ( hasonlóan a ChatGPT kódoláshoz való használatához ), de a kód természetes nyelvre történő fordítását is. Így nemcsak megmondhatja a CodeT5-nek, mit tegyen, hanem az is megmondhatja Önnek, hogy egy adott kódrészlet mit csinál. Ez egy kétirányú beszélgetés. 🗣️

A Salesforce adatelemzői úgy tervezték meg a programot, hogy az mélyebb betekintést nyújtson a programozási nyelvekbe. Céljuk az volt, hogy pótolják más AI kódoló eszközök hiányosságait, amelyek szerintük túlzottan a természetes nyelv feldolgozására összpontosítottak a képzési adataikban, és nem fordítottak elég figyelmet a nyelvekre.

Az eredmény egy ingyenes, nyílt forráskódú eszköz, amely képes kódösszefoglalásra, kódgenerálásra, kódfinomításra és kód-kód fordításra.

A CodeT5 legjobb funkciói

Szöveg-kód generálás : Hasonlóan a chatbot AI-hez, a CodeT5-nek is megadhat egy parancsot, és az a kérésének megfelelő kódot fog írni.

Kód-kód fordítás: Ha csapata több programozási nyelven dolgozik, a CodeT5 képes egy nyelven, például Pythonban írt kódot átalakítani egy másik nyelvre, például JavaScriptre.

Kódösszefoglalás: Ez a program egyszerű nyelven elmagyarázza, hogy mit csinál egy adott kódrészlet, ami még a tapasztalt szoftverfejlesztőknek is segíthet új nyelvek és keretrendszerek elsajátításában.

A CodeT5 korlátai

Lehetséges biztonsági kockázatok: A CodeT5-öt tervező csapat szerint ez a szoftver érzékeny személyes adatokat, például címeket és személyazonosító számokat tartalmazhat, és sebezhető kódot generálhat.

CodeT5 árak

Ingyenes és mindenki számára elérhető

CodeT5 értékelések és vélemények

G2: Nincs elérhető értékelés

Capterra: Nincs elérhető értékelés

4. Codiga

via Codiga

Ha a szoftverfejlesztő csapatod nagy hangsúlyt fektet a minőségre és a biztonságra, akkor a Codiga lehet az új legjobb (mesterséges) barátod.

Ez az AI-alapú kódasszisztens inkább a kódfelülvizsgálatra, mint a kódgenerálásra összpontosít. Kódrészleteket tud létrehozni, de nem arra lett tervezve, hogy teljes kódsorokat írjon. A Codiga leginkább a csapat kódjának tisztításában jeleskedik. 🧹

Felülvizsgálja és automatikusan kijavítja a kódban talált problémákat, és megtaníthatja neki azokat a kódfelülvizsgálati szabályokat, amelyeket érvényesíteni szeretne. Ráadásul az új szabályokat és kódrészleteket könnyedén megoszthatja az egész csapattal.

A Codiga legjobb funkciói

Kódfelülvizsgálat : A Codiga alapos kódfelülvizsgálatot biztosít, amely csökkentheti a kódban található szabályszegések és sebezhetőségek számát.

Testreszabás : Kevesebb mint öt perc alatt hozhat létre egyedi szabályokat a kódfelülvizsgálathoz, majd megoszthatja azokat a csapatával, hogy mindenki ugyanazon az oldalon álljon 📖

Biztonsági fókusz: A Codiga ellenőrzi a szoftvert az összes általános fenyegetés szempontjából, és automatikusan kijavítja az IDE biztonsági réseit.

A Codiga korlátai

Korlátozott számú IDE-integráció: A Codiga csak a VS Code, JetBrains, Visual Studio, GitHub, GitLab és Bitbucket programokkal integrálható. Ha más IDE-t használ, ez a mesterséges intelligencia eszköz nem fog működni a jelenlegi munkafolyamatában.

PHP korlátai: Bár a Codiga 15 különböző nyelvet támogat, egyes felhasználók panaszkodnak, hogy PHP-ben nem teljesít olyan jól.

Codiga árak

Alapszintű: Ingyenes

Előny: 14 dollár felhasználónként havonta

Codiga értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (20+ értékelés) 4,6/5 (20+ értékelés)

Capterra: Nincs elérhető értékelés

5. OpenAI Codex

via OpenAI Codex

A ChatGPT mögött álló OpenAI nagy célokat tűzött ki a mesterséges intelligencia terén: olyan AI fejlesztését tűzték ki célul, amely képes emberi szintű problémákat megoldani. Rendszerük mélytanuló nagy nyelvi modelleket (LLM) használ, amelynek során az AI-t hatalmas mennyiségű adattal etetve megtanítják feladatok – jelen esetben kódolási feladatok – elvégzésére.

A Codex rendszert a GPT-3 platform természetes nyelvfeldolgozási képességeivel és több milliárd sor kóddal képezték ki. Ez a mélyreható képzési folyamat lehetővé teszi a Codex számára, hogy az írásbeli utasításokat valós időben kiváló minőségű kóddá alakítsa.

De ez az AI kódolási asszisztens inkább kódrészleteket nyújt, mint teljes kódot.

Az OpenAI Codex legjobb funkciói

Gyors beállítás: Mivel az OpenAI rengeteg időt fordított kódolási rendszerének kiképzésére, a legtöbb szoftverfejlesztő azonnal belevághat a munkába, anélkül, hogy saját képzési adatkészleteit be kellene töltenie a Codexbe.

AI kódkiegészítő eszköz: Munka közben a Codex intelligens kódkiegészítő eszközként működik, és kódrészleteket javasol a gyakori kódfeladatok automatikus kiegészítéséhez.

Természetes nyelvű prompt: Írhat egy promptot, amelyben megkéri a Codexet, hogy oldjon meg egy kódolási problémát, és az kódjavaslatokkal válaszol.

Az OpenAI Codex korlátai

Kevés nyelv támogatott: A Codex Python nyelven működik a legjobban. Bár támogatja a JavaScript, Go, Perl, PHP, Ruby, Swift, TypeScript és Shell nyelveket is, ezeken a nyelveken a kódjavaslatok kevésbé pontosak lehetnek.

Nincs kódfelülvizsgálat: Az OpenAi Codex elsősorban generatív AI. Nem arra tervezték, hogy javításokat javasoljon a már megírt kódhoz. Az OpenAi Codex elsősorban generatív AI. Nem arra tervezték, hogy javításokat javasoljon a már megírt kódhoz.

OpenAI Codex árak

Ingyenes és mindenki számára elérhető

OpenAI Codex értékelések és vélemények

Mivel az OpenAI Codex egy nyílt forráskódú platform, a tipikus szoftverplatformokon nincsenek felhasználói vélemények róla. De mivel ingyenes, nincs hátránya annak, hogy kipróbálja és saját maga döntsön róla.

G2: Nincs elérhető értékelés

Capterra: Nincs elérhető értékelés

6. PolyCoder

a GitHubon található PolyCoder nyílt forráskódon keresztül

A Codex-szel versengő nyílt forráskódú kódoló eszköz, a Polycoder más nyílt forráskódú eszközöktől abban különbözik, hogy nemcsak az AI áll ingyenesen a nyilvánosság rendelkezésére, hanem az összes képzési adat is. Így bárki, aki bővíteni vagy javítani szeretné az adatkészletet, megteheti – ez egy folyamatos fejlesztésre nyitott AI.

A Carnegie Mellon Egyetem kutatói az OpenAI GPT-2 nyelvén alapuló PolyCoder programot fejlesztették ki, és állításuk szerint ez az AI jobban ír C nyelvű kódot, mint bármelyik más gépi tanuláson és kódgeneráláson alapuló AI.

Az AI-t összesen 12 programozási nyelven képezték ki, 2,7 milliárd paraméter alapján.

A PolyCoder legjobb funkciói

Folyamatos tanulás: Bárki fejlesztheti a PolyCoder programot úgy, hogy új programozási nyelveket tanít neki, további kódtárakból származó adatkészletekkel táplálja, vagy javítja a természetes nyelv megértését, ami ezt a projektet az egyik legizgalmasabb nyílt forráskódú projektté teszi a WordPress óta.

C nyelvű kódolás: Bár a PolyCoder 12 programozási nyelvet ismer, a C nyelvben a legerősebb. Más AI kódoló eszközök Java, Python vagy SQL nyelven teljesíthetnek jobban, de a PolyCoder-t mindig betaníthatja, hogy javítsa képességeit az Ön által preferált nyelven.

A PolyCoder korlátai

Nagyobb sebezhetőség: Mivel nyílt forráskódú, a PolyCoder fejlesztői attól tartanak, hogy a programozók rosszindulatú viselkedést taníthatnak az AI-nek, vagy biztonsági réseket hozhatnak létre a forráskódban.

PolyCoder árak

Ingyenes és mindenki számára elérhető

Értékelések és vélemények

G2: Nincs elérhető értékelés

Capterra: Nincs elérhető értékelés

7. Tabnine

via Tabnine

Ez az AI asszisztens kifejezetten szoftverfejlesztők számára lett kifejlesztve. Ez egy AI kódkiegészítő eszköz, amely teljes funkciókat és egész kódsorokat írva gyorsítja a munkafolyamatot. A szintaxis alapján képes megjósolni és javasolni a következő kódsort.

Gondoljon rá úgy, mint a smartphone-ján megjelenő szövegbeviteli javaslatokra. A javaslatok nem mindig felelnek meg az elképzeléseinek, de ha igen, akkor csak rá kell kattintania és elküldenie. Ezután folytathatja a kód következő szakaszával. ⛵️

Ez az eszköz a kódolási mintáidból is tanulhat, hogy folyamatosan pontosabb javaslatokat tudjon adni.

A Tabnine legjobb funkciói

Prediktív kódolás: A Tabnine legjobb időmegtakarító funkciója az, hogy gépi tanuláson alapuló prediktív funkciójával a gépelés közben javaslatot tesz a következő kódsorra.

Rugalmas tárhely: A Tabnine-t futtathatja laptopjáról, tűzfal által védett szerverről vagy a felhőből, így ez az eszköz illeszkedik vállalatának biztonsági protokolljaihoz.

Több programozási nyelv: A Tabnine mind a főbb, mind a niche programozási nyelveket támogatja, beleértve a JavaScriptet, a Pythont, a TypeScriptet, a Rustot, a Go-t és a Bash-t.

A Tabnine korlátai

Korlátozott képességek az UI keretrendszerekben : Egyes felhasználók panaszkodnak, hogy ha JavaScript UI keretrendszerekkel dolgoznak, a javaslatok kevésbé pontosak és gyakran helytelenek.

Sok tárhelyet igényel: Ez a program sok RAM-ot használ, és néha több mint 1 GB memóriát igényel a futtatáshoz.

Tabnine árak

Kezdő: Ingyenes

Előny: 12 dollár/felhasználó/hónap

Vállalati: Az árakért vegye fel a kapcsolatot a Tabnine-nel.

Tabnine értékelések és vélemények

8. Snyk Code

via Snyk

Ez az AI eszköz a Snyk-től származik, egy biztonságra fókuszáló szoftverfejlesztő alkalmazástól. A Snyk többi termékéhez hasonlóan ez az eszköz is kifejezetten a biztonságos kódok létrehozásának elősegítésére összpontosít.

A Snyk Code nem ír kódot és nem segít a feladatok automatizálásában, de valós idejű statikus alkalmazásbiztonsági tesztelést végez. Azonosítja a sebezhetőségeket és javítási tanácsokat ad, hogy csapata azonnal kijavíthassa a biztonsági problémákat. Mivel valós időben fut, csapata nem kell várnia a SAST-jelentésekre a biztonsági problémák megoldásához.

A Snyk legjobb funkciói

Fokozott biztonság: Mivel kizárólag a biztonságos kódra koncentrál, ez az alkalmazás nagyon jól teljesít a biztonság terén.

Könnyű használat: A legtöbb felhasználó azonnal elkezdheti használni ezt a programot, anélkül, hogy meg kellene tanulnia a gépi tanulási eszközök használatát.

A legtöbb IDE-vel integrálható: A Snyk pluginokat kínál a JetBrains, Visual Studio, VS Code és Eclipse programokhoz.

A Snyk korlátai

Korlátozott funkciók: Mivel a Snyk Code kizárólag a biztonságra összpontosít, előfordulhat, hogy egy második AI kódolási eszközt is be kell szereznie, ha olyan csevegőrobotot szeretne, amely teljes sorokat tud írni a kiváló minőségű kód létrehozásához.

Nem támogatja a niche nyelveket: A Snyk Code a 10 legnépszerűbb programozási nyelvet támogatja, beleértve az Apexet, a C#-t, a C++-t, a Go-t, a Java-t, a JavaScriptet, a PHP-t, a Python-t, a Ruby-t és a TypeScriptet. Ha inkább egy niche nyelven szeretne dolgozni, akkor valószínűleg egy másik gépi tanulási eszközre lesz szüksége.

Snyk árak

Ingyenes: 0 dollár, korlátlan számú fejlesztő részvételével

Csapat: 25 dollár havonta, maximum 10 közreműködő számára

Vállalati: Az árakért vegye fel a kapcsolatot a Snykkel.

Snyk értékelések és vélemények

G2 : 4. 6/5 (100+ értékelés)

Capterra: 4,8/5 (15+ értékelés)

9. GitHub Copilot

via GitHub Copilot

A GitHub Copilot az OpenAI Codex API-jára épül, ami felvetheti a kérdést, hogy miért kellene fizetni ezért az AI kódolási eszközért, amikor a Codex nyílt forráskódú kódolási eszköze ingyenesen használható.

Amikor a GitHub az OpenAI Codexre építette termékét, kibővítette a program képességeit. Így a Copilot több programozási nyelvi modellt támogat, és teljesebb kódot generál, mint a Codex. A Copilot még abban is segíthet csapatának, hogy gyorsabban megtanuljon új programozási nyelveket és keretrendszereket. 🧑‍✈️

A Copilot legjobb funkciói

Több programozási nyelv: A GitHub mesterséges intelligenciája számos programozási nyelven képes kódot generálni, többek között Python, JavaScript, Go, C++ és TypeScript nyelveken.

AI párprogramozó: Ez a gépi tanuláson alapuló kódolási asszisztens több tucat nyelven reagál a természetes nyelvű parancsokra.

Integrációk: A Copilotot párosíthatja kedvenc kódszerkesztőjével. Integrálható a Visual Studio Code, a JetBrains IDE-k és a Neovim szoftverekkel.

A Copilot korlátai

Lassú bevezetés és teljesítmény: Egyes felhasználók panaszkodnak, hogy a Copilotnak a folyamatok megtanítása időigényes és sok képzési adatot igényel. Miután elindult, valós idejű mesterséges intelligencia funkciói lassabb ütemben hoznak létre kódot, mint más AI eszközök.

Korlátozott hibakeresési segítség: A GitHub bizonyos mértékű segítséget nyújt a hibakereséshez, de nem biztosít mélyreható támogatást.

Copilot árak

Egyéni: 10 dollár havonta

Copilot Business: 19 dollár felhasználónként havonta

Copilot Enterprise: 39 dollár felhasználónként havonta

Copilot értékelések és vélemények

Bár a GitHub Copilot funkciója önmagában nem kapott sok értékelést, a GitHub több ezer értékeléssel rendelkezik, és a szoftverfejlesztő csapatok körében nagy tiszteletnek örvendő platform.

G2: 4,7/5 (1000+ értékelés) 4,7/5 (1000+ értékelés)

Capterra: 4,8/5 (több mint 5000 értékelés) 4,8/5 (több mint 5000 értékelés)

10. Replit Ghostwriter

via Replit

Ha azt szeretné, hogy szoftverfejlesztő csapata több időt fordítson kreatív gondolkodásra és kevesebbet ismétlődő feladatokra, akkor a Ghostwriter lehet az új kedvence. 👻

Ez a program lehetővé teszi a feladatok automatizálását és több agyi kapacitás felszabadítását a kreatív fejlesztéshez. A chatbot segít kreatív projektekkel kapcsolatos ötletek kidolgozásában, a természetes nyelvet kóddá fordítja, és a kódrészleteket egyszerű nyelven magyarázza el.

A Ghostwriter tanul tőled, miközben vele dolgozol, így egyre jobban megérti a projekted kontextusát, és releváns megoldásokat kínál.

A Ghostwriter legjobb funkciói

16 programozási nyelvet támogat: A Replit Ghostwriter támogatja a statikus kódelemzést, a JavaScriptet, a Pythont, a Bash-t, a C-t, a C#-t, a C++-t, a CSS-t, a Go-t, a Javát, a HTML-t, a PHP-t, a Perlt, az R-t, a Rubyt, a Rustot és az SQL-t.

Gyors válaszidő: A Ghostwriter chatbot átlagos válaszideje 500 ms, így fejlesztői nem fognak frusztrálódni a lassú sebesség miatt.

Hang kódolás: A chatbotnak írt üzenetek mellett hangjegyzeteket is használhat a projektek gyors elindításához, miközben úton van.

A szellemíró korlátai

Lehet, hogy nem minden nyelven működik egyformán jól: Bár 16 nyelvet támogat, ez a program Pythonban és JavaScriptben a leghatékonyabb.

Csak a Replit IDE-n belül működik: A Ghostwriter a Replit integrált fejlesztői környezetének egyik funkciója, és más IDE-vel nem használható. Tehát, ha már Visual Studio Code-ot, XCode-ot, JetBrains-t vagy más platformot használ, a Ghostwriter nem fog működni.

Ghostwriter árak

A Ghostwriter havi 10 dollárral növeli a Replit-csomagod árát. Csak a havi 20 dolláros Pro csomaggal férhetsz hozzá a Ghostwriterhez, így a havi összköltség 30 dollárra emelkedik.

Ghostwriter értékelések és vélemények

G2: Nincs elérhető értékelés

Capterra: Nincs elérhető értékelés

Sok szoftverfejlesztő vonakodik megbízni a mesterséges intelligencia kódolási eszközeiben. Könnyű elhinni, hogy egy gép soha nem értheti meg a kódírás finomságait és kreativitását. Íme néhány ok, amiért érdemes kipróbálni az AI kódolási eszközöket:

Növelje a termelékenységet: Az AI kódolási eszközökkel fejlesztői csapata Az AI kódolási eszközökkel fejlesztői csapata gyorsabban és hatékonyabban dolgozhat . Ezek az eszközök automatizálják az unalmas feladatokat, és olyan kódjavaslatokat generálnak, amelyekre önmagában talán nem is gondolt volna.

A kód minőségének javítása: A mesterséges intelligencia kódoláshoz való felhasználásával egy újabb minőség-ellenőrzési réteget is beépít. Ezek az eszközök segítenek a hibák és a biztonsági réseket még a termelésbe kerülésük előtt kiszűrni.

Új készségek elsajátítása: Az AI kódolási eszközökkel való munka segíthet abban, hogy gyorsabban megtanuljon új programozási nyelveket és keretrendszereket, így több lehetőséget nyitva a fejlesztői csapat számára.

Időt szabadít fel a kreatív gondolkodáshoz: Mivel a mindennapi feladatokat a mesterséges intelligencia végzi el, a szoftverfejlesztőknek több idejük marad a munkájuk kreatív aspektusaira koncentrálni. Ez innovatívabb és magasabb minőségű kódokhoz vezethet.

Költséghatékony: Néhány AI kódolási eszköz ingyenesen elérhető vagy megfizethető áron kínálja szolgáltatásait, így bármely fejlesztői csapat számára elérhető, függetlenül a költségvetési korlátoktól.

A fejlesztők gyakran órákat töltenek el unalmas és ismétlődő feladatok elvégzésével, miközben inkább olyan fontosabb feladatokra koncentrálhatnának, mint a hibakeresés vagy a projekttervezés. Az AI kódolási eszközök megoldást kínálnak ezekre a kihívásokra, többek között:

Ismétlődő feladatok

A programozók mindennapi feladataik nagy része ismétlődő és monoton. Az AI eszközök segíthetnek ezeknek a feladatoknak az automatizálásában, így több idő marad a kreatív gondolkodásra és a problémamegoldásra.

Új programozási nyelvek és keretrendszerek elsajátítása

Egy új programozási nyelv elsajátítása még a legtapasztaltabb fejlesztők számára is kihívást jelenthet. Az AI eszközök segítségével a fejlesztők gyorsabban és pontosabban sajátíthatják el az új nyelveket.

A kód minőségének javítása

Az egyik legnagyobb kihívás, amellyel a fejlesztők szembesülnek, a magas színvonalú kód írása. Még a tapasztalt fejlesztők is elkövetnek időnként hibákat. Az AI kódolási eszközök segíthetnek ezeknek a hibáknak a felismerésében, mielőtt azok költséges hibákká válnának.

Ezek az eszközök javaslatokat is adhatnak a kód javítására, ami hatékonyabb és optimalizáltabb programokhoz vezet.

Hibakeresés

A hibakeresés egy másik unalmas feladat, amely gyakran jelentős időt vesz igénybe a fejlesztők számára. Az AI kódolási eszközök segíthetnek a hibák gyors azonosításában és kijavításában, így a fejlesztőknek több idejük marad a fontosabb feladatokra koncentrálni.

Az AI eszközök megkönnyíthetik az Ön és egész csapata életét. Nincs többé szükség arra, hogy a szemét kiugrasztóan bámulja a hibás kódrészleteket. Most már csak segítséget kell kérnie a barátságos chatbotjától.

A legjobb esetben az AI kódgenerátorok úgy viselkedhetnek, mint (mesterségesen) intelligens munkatársak. Segíthetnek ötletelni, problémákat megoldani és olyan ötleteket felfedezni, amelyek előreviszik a fejlesztési folyamatot.

Ha olyan alkalmazást keresel, amely a szoftverfejlesztési folyamatot az elejétől a végéig kezeli, és beépített AI kódoló eszközökkel rendelkezik, próbáld ki a ClickUp-ot. Létrehozhatsz egy munkaterületet, és ingyenesen elkezdheted használni a ClickUp szoftverfejlesztési funkcióit. A megnövekedett termelékenység időt és pénzt is megtakarít neked.

És ha egyszer elkezded használni az AI eszközöket a termelékenységed fokozására, több időd lesz az élet nagy kérdésein töprengeni, például: Ki kódolja az AI-t, ami kódol? Vagy az AI kódoló eszközök magukat kódolják? 🤯