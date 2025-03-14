A 15 legjobb ChatGPT-alternatíva a kódoláshoz 2025-ben

Amikor a ChatGPT megjelent a színen, sokkolta a technológiai világot. A kódolás iránt érdeklődő AI-rajongók izgatottan várták azt az AI-asszisztenst, amely több nyelven tud kódolni, azonnal hibákat javít és átveszi a dokumentáció elkészítésének unalmas feladatát.

Azonban, ahogy egyre mélyebbre merültem a ChatGPT képességeibe, és beszélgettem profi fejlesztőkkel, köztük néhány barátommal a ClickUp-nál, rájöttem, hogy a valóság nem annyira zökkenőmentes, mint ahogy az első izgalom sugallta.

Bár a ChatGPT kétségkívül hatékony, a kódolási feladatok terén vannak korlátai.

Programozóként Ön is rájöhetett erre. Ezért gyűjtöttük össze a fejlesztők és technológiai szakértők véleményét, hogy összeállíthassuk a legjobb ingyenes és fizetős ChatGPT alternatívák listáját a programozáshoz. Nézzük meg, hogyan állnak egymáshoz képest.

De először is tisztázzuk, miért nem mindig a ChatGPT a legjobb kódolási asszisztens.

A ChatGPT korlátai

A ChatGPT, annak ellenére, hogy egy fejlett nyelvtanulási modell (LLM) hajtja, korlátozott számú online forrásból származó bemeneti adatokon alapul.

Pontosság és megbízhatóság: A ChatGPT-vel írt kód megbízhatatlan lehet, hibákat vagy hatékonysági problémákat tartalmazhat. A programozóknak át kell nézniük és át kell írniuk a javaslatokat. Ez a plusz lépés hosszú távon lelassíthatja a munkát, mivel nem lehet teljes mértékben megbízni a kódban.

Korlátozott kontextusértés: A projekt céljának és általános felépítésének mélyreható megértését igénylő komplex kódolási feladatok megnehezíthetik a ChatGPT munkáját. A modellnek nehézséget okozhat a szélsőséges esetek figyelembevétele vagy a meglévő kódbázisokkal való zökkenőmentes integráció.

Kreativitás és innováció hiánya: Bár a ChatGPT nagyon jó az ismétlődő feladatok elvégzésében, nem biztos, hogy a legjobb eszköz kiváló kódmegoldások létrehozásához. Azoknál a problémáknál, amelyeknél kreatív gondolkodásra van szükség, a ChatGPT nem sokat segít.

Korlátozott biztonsági tudatosság: A ChatGPT kódgenerálása nem feltétlenül tartja szem előtt a biztonsági legjobb gyakorlatokat. A fejlesztőknek különösen óvatosnak kell lenniük a javaslatok által bevezetett potenciális biztonsági réseket illetően.

Adateltéréssel kapcsolatos aggályok: A ChatGPT képzési adatai elfogultak lehetnek, ami tükröződhet a kódjában. Ez váratlan problémákat okozhat, vagy akár súlyosbíthatja a kódjában már meglévő problémákat.

Ezen hátrányok miatt sok programozó más, különböző programozási nyelveken működő AI-eszközöket keres. Ezek az új eszközök a programozó igényeinek megfelelően, specifikusabb módon tudják kezelni a problémákat.

A ChatGPT alternatívái a kódoláshoz egy pillanat alatt

Íme egy rövid áttekintés a programozók számára legalkalmasabb 15 ChatGPT-alternatíváról.

A 15 legjobb ChatGPT-alternatíva a kódoláshoz

A ClickUp csapata úgy döntött, hogy teszteli a 15 legjobb ChatGPT alternatívát, és összeállít egy kódolási eszközkészletet az Önök számára. Íme ezek:

1. ClickUp

Kezdjen el programozni a ClickUp segítségével Készíts kódot egyszerű, természetes nyelvű utasításokkal a ClickUp Brain segítségével

A ClickUp az egyik legátfogóbb eszköz a szoftverprojektek kezeléséhez. Olyan funkciókat kombinál, mint a feladat- és sprintkezelés, a valós idejű csevegés, a dokumentumkezelés és a testreszabható irányítópultok. Ez lehetővé teszi a csapat számára a zökkenőmentes együttműködést, a haladás vizuális nyomon követését és az összes projektinformáció központi helyen történő tárolását.

A beépített, többcélú AI-asszisztens, a ClickUp Brain , átveheti a hétköznapi és ismétlődő feladatokat, hogy időt takarítson meg Önnek. Emellett AI-kódolási asszisztensként is működik, amely kódjavaslatokat generál közvetlenül a platformon belül. A ClickUp Brain segítségével kódokat generálhat, összefoglalhat, szerkeszthet, vagy akár be is fejezhet.

Akár egy bonyolult algoritmuson akadtál el, akár csak egy gyors szintaxis-frissítésre van szükséged, a ClickUp Brain segítségével gyorsabban és okosabban kódolhatsz.

A ClickUp tökéletesen integrálódik a verziókezelő rendszerekkel, mint például a GitHub és a GitLab. Nem kell platformok között ugrálnia – minden központosított és könnyen elérhető.

Linkelje össze a ClickUp feladatokat a GitHub commitokkal, ágakkal és pull requestekkel a ClickUp Feladatokból

A ClickUp kódblokk-formázási opciójával könnyedén megoszthatja kódrészleteket csapatával a ClickUp Tasks vagy a ClickUp Docs alkalmazásokban, megfelelő szintaxiskiemeléssel. Ez biztosítja, hogy mindenki ugyanazon az oldalon álljon, és elkerülhető legyen a kód funkcionalitásával kapcsolatos zavar.

Gyorsítsa fel a szoftver szállítását a Sprint Dashboards segítségével

Nagy kódolási projektek esetén mindenről naprakésznek kell lenned. A ClickUp Dashboard a ClickUp Software Team Project Management Platformmal kombinálva valós idejű betekintést nyújt a projekt előrehaladásába és a csapat termelékenységébe.

Ezeknek az eszközöknek a segítségével a fejlesztőcsapatok korán felismerhetik az akadályokat, szükség szerint módosíthatják az erőforrások elosztását, és biztosíthatják, hogy a határidőre és a költségvetés keretein belül teljesítsék a feladatot.

A legjobb az, hogy ez a platform lehetővé teszi számukra, hogy egyedi mezőket adjanak hozzá a feladatokhoz minden kódolási projektben. Nyomon követhetik az olyan részleteket, mint a használt programozási nyelvek, a kód felülvizsgálatának állapota, vagy akár a hibák azonosítószámai. Minden testreszabható az egyedi igényekhez, ami megkönnyíti a szoftverprojekt-menedzsmentet.

?További információk: Hogyan írjunk jobb hibajelentést?

A ClickUp több mint 1000 sablont kínál különböző felhasználási esetekhez. Például a ClickUp szoftverfejlesztési sablon egy központi helyen egyesíti mindazt, amire szükség van az alkalmazásfejlesztési projektek zökkenőmentes lebonyolításához.

Töltse le ezt a sablont Kezelje alkalmazásfejlesztési folyamatát a ClickUp szoftverfejlesztési sablon segítségével

Ez azt jelenti, hogy minden csapata, a termékfejlesztéstől és a tervezéstől a mérnöki munkáig és a minőségbiztosításig, könnyedén együttműködhet. Csak egy eszközre van szüksége, hogy mindent kezeljen – a termékfejlesztési terv elkészítésétől és a kritikus funkciók időben történő szállításának biztosításától a hibák kijavításáig.

A sablon rendkívül rugalmas. Kiválaszthatja a projektek kezelésének különböző módjait (például Scrum vagy Kanban), attól függően, hogy melyik működik a legjobban. Ráadásul lehetővé teszi, hogy egyedi címkéket hozzon létre a feladatokhoz. Például használhat olyan címkéket, mint „New York” vagy „Kalifornia” a projekt helyszínére, és „V1. 0” vagy „V2. 0” arra, hogy megjelölje, melyik kiadáshoz tartozik egy funkció vagy hiba. Így a ClickUp alkalmazkodik az Ön konkrét munkafolyamatához, és nem fordítva.

Több mint hatféle nézet közül választhat a haladás nyomon követéséhez, például listák, táblák, naptárak és akár gondolattérképek. Ez a részletesség még a feladatok állapotára is vonatkozik – több mint 16 lehetőség közül választhat! Ez segít a csapat minden tagjának pontosan megérteni, mi történik egy projekttel, és mindenki naprakész információkkal rendelkezik.

A ClickUp legjobb funkciói

A ClickUp korlátai

A mobil verzióban hiányoznak a desktop verzióban elérhető néhány funkciók.

Bár a ClickUp University célja, hogy megtanítsa Önnek a ClickUp optimális használatát, az új felhasználóknak a platform sok funkciója és a meredek tanulási görbe miatt túl bonyolultnak tűnhet.

ClickUp árak

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (9700+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (3900+ értékelés)

Mit mondanak a ClickUp-ról a valódi felhasználók?

A könnyű használat egyszerűen elképesztő. A ClickUp nemcsak a felhasználók, hanem az egész csapat számára is rendkívül egyszerű. Emellett nagyon könnyen testreszabható, hogy a lehető legtöbbet hozhassuk ki belőle. Hihetetlenül sok ClickApp (plugin/kiegészítő) és integráció áll rendelkezésre, a testreszabható mezőktől, kapcsolatoktól/függőségektől, naptárakig, e-mailekig és egyéb integrációkig. A legkedvencebb funkcióim az automatizálás és a beépített AI-asszisztens.

A könnyű használat egyszerűen elképesztő. A ClickUp nemcsak a felhasználók, hanem az egész csapat számára is rendkívül egyszerű. Emellett nagyon könnyen testreszabható, hogy a lehető legtöbbet hozhassuk ki belőle. Hihetetlenül sok ClickApp (plugin/kiegészítő) és integráció áll rendelkezésre, a testreszabható mezőktől, kapcsolatoktól/függőségektől, naptárakig, e-mailekig és egyéb integrációkig. A legkedvencebb funkcióim az automatizálás és a beépített AI-asszisztens.

2. GitHub Copilot

via GitHub Copilot

A GitHub Copilot egy olyan AI kódolási eszköz, amely méltó a nevéhez. Amint elkezdek kódot gépelni, a kontextusnak megfelelő teljes sorokat vagy akár kódblokkokat javasol.

Így takaríthat meg számtalan órát a sablonkódok írásával és a szintaxis részleteinek keresésével.

A legjobb rész? Bár a program több lehetőséget is kínál, a végső döntés a felhasználónál marad, hogy melyik a legmegfelelőbb az adott helyzetben.

Az AI kódolási szakértő több nyelvet is támogat, többek között a Python, a Javascript, a Ruby és a C++ nyelveket. Automatikusan generál megjegyzéseket és dokumentációt az Ön által írt kódhoz. Ez segít a csapat többi tagjának a kódbázishoz való könnyű hozzáférésben.

A GitHub olyan funkciókat támogat, mint a dokumentumok generálása és a természetes nyelvű interakció, amelyek segíthetnek javítani a fejlesztők hatékonyságát.

A GitHub Copilot legjobb funkciói

Használja a pull request támogatást az AI-alapú címkék és leírások automatikus generálásához, így könnyebb megérteni és áttekinteni a kódváltozásokat.

Élvezze a Copilot integrált parancssori felületének (CLI) kényelmét, amely lehetővé teszi a gyakori fejlesztési feladatok elvégzését anélkül, hogy ki kellene lépnie az integrált fejlesztői környezetből (IDE).

Kód generálása a GPT-4 segítségével gyorsabban és hatékonyabban

A GitHub Copilot korlátai

Lehet, hogy nehezen boldogul a komplex kódolási feladatokkal, amelyek a projekt általános felépítésének és céljának mélyreható ismeretét igénylik.

A generált kód nem feltétlenül veszi figyelembe a biztonsági legjobb gyakorlatokat

A GitHub Copilot árazása

Ingyenes

Csapat: 4 USD/felhasználó havonta

Vállalatok: 21 USD/felhasználó havonta

GitHub Copilot értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (135+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (20+ értékelés)

Mit mondanak a GitHub Copilotról a valódi felhasználók?

A Github copilot növeli a fejlesztői csapat hatékonyságát és termelékenységét, mivel teljesen testreszabható és a fejlesztők készségeihez igazodik. A kontextus alapján módszereket, függvényeket, változókat, sőt teljes kódblokkokat is kínál. Rugalmasabb és dicséretre méltóbb kódot kínál. Könnyen integrálható különböző alkalmazásokkal.

A Github copilot növeli a fejlesztői csapat hatékonyságát és termelékenységét, mivel teljesen testreszabható és a fejlesztők készségeihez igazodik.

A kontextus alapján módszereket, függvényeket, változókat, sőt teljes kódblokkokat is kínál. Rugalmasabb és dicséretre méltóbb kódot kínál. Könnyen integrálható különböző alkalmazásokkal.

3. Microsoft Copilot

via Microsoft Copilot

A Microsoft Copilot értékes kiegészítője a fejlesztői eszközkészletnek, különösen, ha a Microsoft fejlesztői környezetben programozol. Az MS ökoszisztémába való integrációja miatt nem kell platformot váltani vagy új felületeket megtanulni.

A Copilot fájlfeltöltési funkciója lehetővé teszi, hogy több nyelven, többek között Python, JavaScript, Java, C++, HTML és CSS nyelven elemezze a meglévő kódot. Ez az elemzés javítja a Copilot projektjének megértését, ami relevánsabb javaslatokhoz és segítséghez vezet a jövőbeli interakciók során.

Fontos, hogy a Copilot prioritásként kezeli az adatvédelmet. Az elemzés után a feltöltött fájlok és azok tartalma automatikusan törlődik, így biztosítva a kód biztonságát.

A Microsoft Copilot legjobb funkciói

Fedezze fel a probléma megoldásának alternatív módjait, amelyek arra ösztönzik, hogy különböző megközelítéseket vegyen fontolóra.

Hozzáférés új könyvtárakhoz, keretrendszerekhez és kódolási konvenciókhoz, hogy ezt a tudást beépítsem a javaslatokba, így a kód mindig naprakész maradjon.

A Microsoft Copilot korlátai

A javaslatok túl bonyolultak és nehezebben érthetőek lehetnek, mint a fejlesztő által saját maga írt kód.

A Microsoft Copilot ára

Ingyenes

Microsoft Copilot Pro: 20 dollár/felhasználó/hónap

Microsoft Copilot értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (59+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Microsoft Copilotról a valódi felhasználók?

Személy szerint imádom. Számomra nem a komplex kódok generálása a fontos, hanem a termelékenység javítása, mert a kódokat inkább magam írom meg, hogy biztos lehessek a dolgomban. Számomra nagyon jól működik: tesztesetek generálása. Gyakran olyan szélsőséges eseteket javasol az egységtesztekhez, amelyeket egyébként talán nem vettem volna észre. sorok kiegészítése (olyan, mint egy szupererős IDE, amely funkciók javaslása helyett a paraméterekkel együtt a teljes sort kiegészíti).

Személy szerint imádom. Számomra nem a komplex kódok generálása a fontos, hanem a termelékenység javítása, mert a kódokat inkább magam írom meg, hogy biztos lehessek a dolgomban. Számomra nagyon jól működik:

tesztesetek generálása. Gyakran olyan szélsőséges eseteket javasol az egységtesztekhez, amelyeket egyébként talán nem vettem volna észre.

sorok kiegészítése (olyan, mint egy szupererős IDE, amely funkciók javaslása helyett a paraméterekkel együtt a teljes sort kiegészíti).

4. Amazon CodeWhisperer

az Amazon CodeWhisperer segítségével

Az Amazon CodeWhisperer minden, amire szükséged van az AWS-en végzett projektekhez. Ez egy mesterséges intelligencia eszköz, amelyet nyílt forráskódú kódok és az Amazon kódkönyvtárai felhasználásával kódok létrehozására képeztek ki.

Egyszerűen írjon világos, természetes nyelvű megjegyzéseket, amelyek leírják, mit szeretne elérni, és a CodeWhisperer lefordítja azokat valódi kóddá. Ön a „mit” – azaz a megépíteni kívánt funkciót – középpontba állíthatja, és a CodeWhispererre bízhatja a „hogyan” – azaz az AWS szolgáltatások kihasználásához szükséges konkrét kód – kérdését.

A CodeWhisperer a meglévő fejlesztői eszközökkel, például a JetBrains-szel és a VS Code-dal együtt működik.

A beállítás után valós időben elemzi a kódot, segítséget nyújt új kód írásában, a meglévő kód javításában, sőt, még a minőségének ellenőrzésében is.

A fejlesztők termelékenységének növelése és a megfelelő kód vagy függvényhívási könyvtár keresése érdekében a CodeWhisperer olyan lehetőségeket javasol, amelyek tökéletesen integrálódnak az AWS szolgáltatásokba.

Az Amazon CodeWhisperer legjobb funkciói

A biztonságot helyezze előtérbe. A javasolt kód gyakran tartalmazza a felhőalkalmazások biztonságának legjobb gyakorlatait.

Hozzáférés kódpéldákhoz, amelyek bemutatják, hogyan lehet a szolgáltatással interakcióba lépni, gyorsítva ezzel a tanulási folyamatot

Jelöld meg vagy szűrd ki a nyilvánosan elérhető kódhoz hasonló kódjavaslatokat

Az Amazon CodeWhisperer korlátai

A legpontosabb kód generálásához teljes kontextusra van szükség

Kiválóan teljesít a felhőalapú fejlesztés és az AWS integráció terén, de általános célú kódolási feladatokhoz nem biztos, hogy olyan rugalmas, mint más AI kódoló asszisztensek.

Az Amazon CodeWhisperer árai

Ingyenes

Amazon CodeWhisperer értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak az Amazon CodeWhispererről a valódi felhasználók?

Könnyű integráció kódszerkesztőkkel és pontos válaszok.

Könnyű integráció kódszerkesztőkkel és pontos válaszok.

5. CodeT5

via CodeT5

A nagyszabású szoftverfejlesztési projektek unalmassá válhatnak, mivel folyamatosan új funkciók kerülnek hozzáadásra. A CodeT5 intelligens kódasszisztensként segít megoldani ezt a problémát.

A CodeT5 egy hatalmas, meglévő kódokból álló adatbázisra épül, és „azonosító-érzékeny, egységes, előre betanított kódoló-dekódoló architektúrát” alkalmaz. Ez a kifinomult kialakítás lehetővé teszi számára, hogy megértse és feldolgozza a kódspecifikus elemeket (például a változóneveket és a függvényazonosítókat) a bemenet kódolása és a kimenet dekódolása közben, javítva ezzel a releváns és szintaktikailag helyes kód generálásának képességét.

A CodeT5 segítségével komplex problémákat vagy kívánt funkciókat lehet leírni természetes nyelven. Az eszköz ezután megpróbálja lefordítani a leírást működő kóddá, még bonyolult feladatok esetén is. Ez a képesség jelentősen csökkenti a fejlesztési időt, így a felhasználó a projekt alapvető céljaira koncentrálhat, ahelyett, hogy a megvalósítás részleteiben elmerülne.

A CodeT5 legjobb tulajdonságai

A kód egyszerűbb magyarázatokba történő összefoglalása

A természetes nyelvű utasításokat valódi kóddá alakítja a legbonyolultabb feladatokhoz is

Kód fordítása egyik nyelvről a másikra

Pontos kódhibák és klónok felismerése

A CodeT5 korlátai

Kódgeneráláshoz jobb, mint hibakereséshez

A képességek folyamatosan fejlődnek, de a már bevált AI kódoló asszisztensekhez képest korlátai lehetnek.

A CodeT5 árazása

Egyedi árazás

CodeT5 értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a CodeT5-ről a valódi felhasználók?

Nincs elérhető vélemény

6. Tabnine

via Tabnine

A Tabnine egy intelligens segédprogram programozók számára, amely gyorsabbá és könnyebbé teszi a kódolást. Ez egy szupererős automatikus kiegészítő asszisztens, amely valóban képes olvasni a gondolataidban, legalábbis a kódolással kapcsolatos gondolataidban.

Emlékszik a kódolási módszereidre, és javaslatokat tesz azok javítására, miközben a kódod biztonságát is garantálja.

Az egységtesztek írása, amelyekkel ellenőrizni lehet, hogy a kód megfelelően működik-e, időigényes feladat lehet. A Tabnine automatizálja ezt a feladatot azzal, hogy releváns egységteszteket javasol a kódhoz. Számos népszerű programozási nyelvet támogat, így továbbra is a kedvenceit használhatja.

A Tabnine legjobb funkciói

Nyomja meg a Tab vagy az Enter billentyűt a javasolt kódrészlet elfogadásához.

Használja a megjegyzéseket, a telepített könyvtárakat és a megnyitott fájlokat a kódkiegészítési eredmények fejlesztéséhez és finomításához.

A Tabnine kódolási viselkedését a saját preferenciáidnak megfelelően testreszabhatod azáltal, hogy beállítod a megjelenített javaslatok számát, és engedélyezed vagy letiltod bizonyos funkciókat.

A Tabnine korlátai

Helytelen kódjavaslatokat adhat, amelyeket manuálisan kell kijavítani.

A képességek korlátozottak lehetnek összetettebb projektekben

A Tabnine árai

Örökre ingyenes

Előny: 12 dollár/hó felhasználónként

Vállalatok: 39 USD/hó felhasználónként

Tabnine értékelések és vélemények

G2: 4,2/5 (40+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Tabnine-ról a valódi felhasználók?

Gyorsan alkalmazkodik a kódstílusomhoz és formátumomhoz, frissül, hogy alkalmazkodjon az általam definiált változókhoz és függvényekhez. Gyorsan extrapolálja a kód irányát, és kontextusfüggő javaslatokat kínál. Felgyorsította a fejlesztési időmet, és segített új nyelvek elsajátításában. Az is tetszik, hogy minden IDE-vel működik.

Gyorsan alkalmazkodik a kódstílusomhoz és formátumomhoz, frissül, hogy alkalmazkodjon az általam definiált változókhoz és függvényekhez. Gyorsan extrapolálja a kód irányát, és kontextusfüggő javaslatokat kínál. Felgyorsította a fejlesztési időmet, és segített új nyelvek elsajátításában. Az is tetszik, hogy minden IDE-vel működik.

7. Google Gemini (korábban Bard néven ismert)

via Google

Ha fejlett kódgeneráló motort keresel, akkor a Gemini nem az. Inkább egy szupererős kutatási asszisztens, kifejezetten programozók számára.

Bonyolult hibával vagy algoritmussal küszködik? Indítsa el a Gemini programot, és magyarázza el a problémát. A program az internet mélyére merül, és előkeresi a releváns dokumentációt, kódpéldákat, sőt, hasonló problémákról szóló vitákat is.

Több mint 20 programozási nyelven képes kódot generálni, és egyszerű nyelvű utasításokat működő kóddá fordítani. A Gemini segítségével kijavíthatók a meglévő kód szintaxis- és logikai hibái. Az AI kódgeneráló és -magyarázó képessége hasznos lehet a tanulás, a prototípus-készítés és a projektek dokumentálása során.

Az integráció más Google-szolgáltatásokkal, például a Docs-szal és a Drive-val lehetővé teszi, hogy a Gemini kódolási eredményeit zökkenőmentesen beépítse a munkafolyamatokba. Hozzáférhet a Google hatalmas keresőmotor-adatbázisához is, amely igazi információkincsesbánya.

A Google Gemini legjobb funkciói

A meglévő kód átírása a modernizálás érdekében

Javasoljon olyan alternatív kódolási megoldásokat, amelyeket eddig nem vett figyelembe

Kódok egyszerű fordítása egyik programozási nyelvről a másikra

A Google Gemini korlátai

Az AI által írt kódok emberi felülvizsgálatot és javítást igényelhetnek

Adatvédelmi és biztonsági aggályok az érzékeny kódok megosztásával kapcsolatban, mivel a Gemini chat-beviteli adatokat használ a modelljének képzéséhez

A Google Gemini árazása

Ingyenes

Google Geminiratingek és vélemények

G2: 4,4/5 (139+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Google Gemini-ről a valódi felhasználók?

Nagyon lenyűgözött, hogy mire képes a gemini 1. 5 pro ai studio. Teljesen működőképes python snake játékot hoztam létre, amelyben a kígyó színe és sebessége is megváltoztatható, anélkül, hogy bármit is tudnék a kódolásról, bár minden változtatáshoz több lépés is szükséges volt. Kíváncsi vagyok, hogy még komplexebb játékokat is létrehozhatunk-e, mint például a Tetris, vagy még ennél is többet, ha lépésről lépésre megmondjuk neki, mit kell tennie [sic].

Nagyon lenyűgözött, hogy mire képes a gemini 1. 5 pro ai studio. Teljesen működőképes python snake játékot hoztam létre, amelyben a kígyó színe és sebessége is megváltoztatható, anélkül, hogy bármit is tudnék a kódolásról, bár minden változtatáshoz több lépés is szükséges volt. Kíváncsi vagyok, hogy még komplexebb játékokat is létrehozhatunk-e, mint például a Tetris, vagy még ennél is többet, ha lépésről lépésre megmondjuk neki, mit kell tennie [sic].

Reddit-vélemény

8. Codeium

via Codeium

A Codeium számos funkciót és csomagot kínál, amelyek személyre, csapatra és vállalati igényekre szabhatók.

Több mint 70 programozási nyelvet támogat, és integrálható különböző IDE-kkel, többek között a Chrome, Safari, Edge, Mac OS, Windows, iOS és Android rendszerekkel.

Több javaslattal egy- és többsoros kódot generálhat. A Codeium intelligens keresési funkcióval rendelkezik, amely segít a fejlesztőknek az API-k hatékonyabb megtalálásában és használatában.

A Codeium páratlan pontosságának köszönhetően továbbra is a programozók kedvence, és olyan versenytársakat is felülmúl, mint a GitHub és a Tabnine.

A Codeium legjobb funkciói

Biztosítsa a SOC2 Type 2 megfelelőséget, ellentétben a legtöbb más AI kódolási asszisztenssel

Használja ki a kontextust, hogy olyan releváns kódblokkokra, függvényhívásokra és változódefiníciókra kapjon javaslatokat, amelyek illeszkednek a projekt struktúrájához és kódolási stílusához.

Elemezze kódját, és kapjon javaslatokat lehetséges tesztesetekre, ezzel felgyorsítva a tesztírási folyamatot és növelve kódja tesztelhetőségét.

A Codeium korlátai

Kiválóan teljesít a kódbefejezés terén, de a komplex logikai hibák hibakeresésében nem biztos, hogy ugyanolyan szintű segítséget nyújt.

A Codeium árai

Örökre ingyenes

Csapat: 12 USD/hely havonta

Vállalatok: Egyedi árazás

Codeium értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Codeiumról a valódi felhasználók?

A Codeium nagyon könnyen használható és igazán hasznos javaslatokat ad. Mivel minden helyben történik, szupergyors, még távoli munkavállalóként is alig észrevehető.

A Codeium nagyon könnyen használható és igazán hasznos javaslatokat ad. Mivel minden helyben történik, szupergyors, még távoli munkavállalóként is alig észrevehető.

9. PolyCoder

A PolyCoder nyílt forráskódú, hasonlóan a listán szereplő néhány másik eszközhöz. Azonban másokkal ellentétben folyamatosan fejlődik.

Ez egy nagy, transzformátor alapú nyelvi modell, amely 2,7 milliárd paraméterrel rendelkezik, és amelyet a Carnegie Mellon Egyetem kutatói fejlesztettek ki. Ezzel az egyik legnagyobb, kódgenerálásra alkalmas fejlett AI-modell. A modell nagy mérete lehetővé teszi a PolyCoder számára, hogy 12 programozási nyelven rendkívül összetett és pontos kódot generáljon.

Különböző adatállományokon képezték ki, ami lehetővé tette a PolyCoder számára, hogy megtanulja a különböző nyelvek közös mintáit és struktúráit, és kiváló minőségű kódot generáljon.

A PolyCoder fejlett algoritmusokat használ a természetes nyelvű leírásokból kód generálásához. Automatikus kódellenőrzési feladatokra használható. Mivel ez egy nyílt forráskódú AI eszköz, a fejlesztők finomhangolhatják és személyre szabhatják a modellt a saját felhasználási eseteikhez és alkalmazásaikhoz.

A PolyCoder legjobb tulajdonságai

Használja ki a kódolási közösség kollektív tudását, amely folyamatosan bővülő kódjavaslatok és tanulási lehetőségek tárházát kínálja.

Ismétlődő kódblokkok azonosítása és azok átírására vonatkozó javaslatok

A PolyCoder korlátai

Kódbefejezéshez és tanuláshoz alkalmasabb, mint komplex logikai hibák hibakereséséhez

A PolyCoder árai

Ingyenes

PolyCoder értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

10. AskCodi

via AskCodi

Érdekel egy virtuális közösségi platform programozók számára, ahol kérdéseket tehetsz fel, segítséget kérhetsz és nyújthatsz, valamint kapcsolatba léphetsz más programozási rajongókkal? Nézd meg az AskCodi-t!

Az AskCodi csökkenti a szoftverfejlesztésbe való belépés korlátait, így szélesebb körben könnyebbé teszi az emberek számára, hogy felfedezzék a karrierlehetőségeket ezen a területen.

Ez az AI-eszköz javíthatja a fejlesztők élményét azáltal, hogy automatizálja a különböző kódolási feladatokat, és valós idejű visszajelzést és támogatást nyújt. Különböző programozási nyelveken képes kódot generálni, többek között Python, Java, HTML, CSS, JavaScript és más nyelveken.

A főbb nyelvekhez egységteszt-készítőt és cucumber tesztkészítőt kínál, így a fejlesztőknek nem kell időt fordítaniuk a tesztek megírására.

Ez a közösség ingyenesen használható, és olyan önkéntesek működtetik, akik szenvedélyesen foglalkoznak kódolással.

Az AskCodi legjobb funkciói

Integrálja kedvenc IDE-jeivel, mint például a Visual Studio Code, a JetBrains és az Atom

Használjon olyan eszközöket, mint a DocString, a Code Explainer és a C# Comments, hogy megértse a kódot és dokumentációt készítsen.

Egyszerűsítse a kódgenerálást és a hibajavítást beépített alkalmazásokkal, mint például a Code Generator, a Code Refractor, a Code Fixer stb.

Az AskCodi korlátai

A felhasználóknak világos és pontos utasításokat kell adniuk a legjobb eredmények elérése érdekében. A bonyolult utasítások nem feltétlenül vezetnek jó eredményekhez.

AskCodi árak

Ingyenes

Prémium: 9,99 USD/felhasználó havonta

Ultimate: 29,99 USD/felhasználó havonta

AskCodi értékelések és vélemények

G2: 4,8/5 (84+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak az AskCodi-ról a valódi felhasználók?

A főiskolán végzett általános informatika órákon kívül szinte semmilyen programozási tapasztalatom nincs. A Codi segítségével olyan dashboard- és adatprojektekben tudok segíteni, amelyekben egyébként soha nem tudtam volna részt venni. A Codi lehetővé tette, hogy a leterhelt technológiai csapatok helyett átvállaljak néhány feladatot a programozóktól, és kisebb, más csapattagok által is elvégezhető feladatokat lássak el.

A főiskolán végzett általános informatika órákon kívül szinte semmilyen programozási tapasztalatom nincs. A Codi segítségével olyan dashboard- és adatprojektekben tudok segíteni, amelyekben egyébként soha nem tudtam volna részt venni. A Codi lehetővé tette, hogy a leterhelt technológiai csapatok helyett átvállaljak néhány feladatot a programozóktól, és kisebb, más csapattagok által is elvégezhető feladatokat lássak el.

11. OpenAI Codex

via OpenAI Codex

A programozók gyakran küszködnek azzal, hogy meglévő kódot (könyvtárakat, API-kat vagy függvényeket) találjanak meg egy adott probléma megoldásához. Ez időigényes feladat lehet, különösen a kezdők számára. Az OpenAI Codex ebben a lépésben kiemelkedő teljesítményt nyújt, mivel releváns kódrészleteket javasol ezekben a nyelvekben, így a kódolás gyorsabbá és hozzáférhetőbbé válik.

Egyszerűsíti a kódolást, mivel csökkenti a több kódrészlettel való kísérletezés szükségességét. Lehetővé teszi, hogy a probléma leírására koncentráljon, majd megoldást generáljon. Bár nem hibátlan, a Codex jelentősen javíthatja a kódolási hatékonyságát azáltal, hogy a bevitt adatok alapján releváns kódot biztosít.

Több mint tucat nyelvet ért, köztük a JavaScriptet, a Go-t, a Perl-t, a PHP-t, a Ruby-t, a Swift-et, a TypeScript-et és még a Shell szkriptelést is. De különösen erős a Pythonban.

Az OpenAI Codex legjobb funkciói

Komplex funkciók lefordítása tényleges kódra

A kód közvetlen generálásával kiküszöbölhető a próba-hiba módszer, így több idő marad a problémamegoldásra.

Új ötleteket szülhet azáltal, hogy olyan funkciókhoz generál kódot, amelyekre talán nem is gondolt volna.

Az OpenAI Codex korlátai

Lehet, hogy további eszközökre vagy szakértelemre lesz szükség a komplex logikai hibák kezeléséhez.

OpenAI Codex árak

Egyedi árazás

OpenAI Codex értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak az OpenAI Codexről a valódi felhasználók?

Szoktam programozni olyan mesterséges intelligenciákat, mint a Github Copilot, amelyek nem támogatják az R-t. Ma béta hozzáférést kaptam a Codexhez, és le vagyok nyűgözve. Megérti az R-t anélkül, hogy meg kellene mondani neki, hogy R-t használsz.

Szoktam programozni olyan AI-kat, mint a Github Copilot, amelyek nem támogatják az R-t. Ma béta hozzáférést kaptam a Codexhez, és le vagyok nyűgözve. Megérti az R-t anélkül, hogy meg kellene mondani neki, hogy R-t használsz.

12. IntelliCode

via IntelliCode

A nagy kódbázisokkal való munka időigényes lehet, különösen akkor, ha releváns funkciókat vagy kódrészleteket kell keresni.

Az Intellicode valós példákat mutat be arra, hogy más fejlesztők hogyan használták az egyes API-funkciókat, így megkönnyítve az új API-k megtanulását és használatát.

Gép tanulást használ a kódminták elemzésére és a legrelevánsabb kódkiegészítési javaslatok rangsorolására az IntelliSense lista tetején. Ez időt takarít meg Önnek a lista kézi átkutatásához képest.

Zökkenőmentesen integrálódik a meglévő munkafolyamatba, előre megjeleníti az igényeket a gépelés közben, és egyidejűleg intelligens kódkiegészítéseket kínál.

Az IntelliCode legjobb funkciói

Generáljon releváns funkciókat és kódrészleteket a projektjén belül vagy külső hivatkozásokból, ezzel időt takarítva meg a kézi kutatásban.

Azonosítsa a repetitív kódblokkok átalakításának lehetőségeit, elősegítve a tisztább és karbantarthatóbb kódbázisokat.

Idővel megtanulja a kódolási stílusát és preferenciáit, és olyan kiegészítéseket javasol, amelyek összhangban vannak a szokásos kódolási módjával, így személyre szabott élményt biztosítva.

Az IntelliCode korlátai

Csak Visual Studio IDE-vel működik

Csak korlátozott számú programozási nyelvet támogat

Az IntelliCode árazása

Egyedi árazás

IntelliCode értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak az IntelliCode-ról a valódi felhasználók?

„Az IntelliCode fejlesztései nem csak a mondatok kiegészítésére vonatkoznak. Az IntelliCode útmutatást is nyújt az API legmegfelelőbb túlterheléséhez, figyelembe véve a jelenlegi kódkontextust. Nincs több felesleges görgetés!”

„Az IntelliCode fejlesztései nem csak a mondatok kiegészítésére vonatkoznak. Az IntelliCode útmutatást is nyújt az API legmegfelelőbb túlterheléséhez, figyelembe véve a jelenlegi kódkontextust. Nincs több felesleges görgetés!”

13. Replit Ghostwriter

via Replit Ghostwriter

Ez az AI-alapú kódolási asszisztens javítja a kódolási élményt azáltal, hogy automatizálja az ismétlődő feladatokat, elmagyarázza a bonyolult kódot és új kódot generál. Emellett kiemeli az egyes kódblokkokat, és lépésről lépésre elmagyarázza őket egyszerű nyelven, így könnyebb megérteni az ismeretlen kódot.

Egyszerű természetes nyelvi utasítások alapján teljes programokat tud generálni, megkönnyítve ezzel az új kódok létrehozását vagy a meglévő kódok módosítását.

A Replit úgy lett kialakítva, hogy bármilyen eszközről elérhető legyen, és zökkenőmentesen integrálható az online IDE-jével, amely támogatja az azonnali projekt-tárolást és -telepítést. Összességében ez az eszköz célja, hogy a kódolást gyorsabbá, könnyebbé és élvezetesebbé tegye azáltal, hogy mesterséges intelligenciát használ a rutin feladatok elvégzéséhez és szakértői szintű segítségnyújtáshoz.

A Replit Ghostwriter legjobb funkciói

Írja le, milyen változtatásokat szeretne végrehajtani egy kódrészleten, és a Replit átírja azt a változtatásokkal.

Együttműködés más programozókkal a projektek valós idejű kidolgozásában

Személyre szabott segítséget kaphat olyan feladatokhoz, mint a komplex kódok magyarázata, tesztesetek generálása és alkalmazásarchitektúra javaslatok.

A Replit Ghostwriter korlátai

Nem mindig pontos vagy hasznos komplex kódolási feladatokhoz

A ingyenes verziónak vannak használati korlátai.

Replit Ghostwriter árak

Kezdő : ingyenes

Alap: 20 USD/felhasználó havonta

Csapatok: 40 USD/felhasználó havonta

Replit Ghostwriter értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (29+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Replit Ghostwriterről a valódi felhasználók?

A Replit legjobb tulajdonsága, hogy teljesen webalapú, és bárhonnan hozzáférhetünk az összes kódunkhoz. A legjobb benne, hogy kódolási és tárhely-környezetet is biztosít. Csoportokat is támogat, így csapatunkkal is együtt dolgozhatunk, és együttműködve végezhetjük munkánkat.

A Replit legjobb tulajdonsága, hogy teljesen webalapú, és bárhonnan hozzáférhetünk az összes kódunkhoz. A legjobb benne, hogy kódolási és tárhely-környezetet is biztosít. Csoportokat is támogat, így csapatunkkal is együtt dolgozhatunk, és együttműködve végezhetjük munkánkat.

14. Snyk Code

via Snyk Code

A Snyk Code segít leküzdeni a kódbázisok rejtett gyengeségeit és sebezhetőségeit, hogy a kódolás biztonságosabbá váljon.

Úgy működik, mint egy biztonsági őrtorony, amely átvizsgálja a kódot az ismert sebezhetőségek és potenciális gyengeségek felkutatására. Ez a proaktív megközelítés segít azonosítani és kijavítani a biztonsági problémákat, így magabiztosan szállíthat biztonságosabb és megbízhatóbb kódot.

A Snyk Code számos programozási nyelvet támogat, és közvetlenül integrálható az IDE-kbe és a fejlesztési munkafolyamatokba. Lehetővé teszi a sebezhetőségek felkutatását és kijavítását a kódolás során, anélkül, hogy megzavarná a fejlesztési folyamatot.

A sebezhetőségek azonosítása mellett az eszköz lépésről lépésre ad utasításokat a problémák gyors kijavításához.

A Snyk Code legjobb funkciói

A szkennelést a konkrét projekt követelményeihez és a biztonsági bevált gyakorlatokhoz igazítsa

Kapjon egyértelmű jelentéseket és ajánlásokat az azonosított sebezhetőségek kijavításához

Snyk Code korlátai

Ellenőrzi az ismert gyenge pontokat, de lehet, hogy a támadók teljesen új trükköket alkalmaznak, amelyeket nem tud megakadályozni.

Snyk Code árak

Örökre ingyenes

Csapatok: 25 USD/termék havonta

Vállalatok: Egyedi árazás

Snyk Code értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (118+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Snyk Code-ról a valódi felhasználók?

Amikor elkezdtem használni a Snyk-et, hasznosnak találtam a jelentéseket, de még mindig túl könnyű volt figyelmen kívül hagyni őket. Ezért hozzáadtam a Snyk-et a csővezetékek építéséhez, hogy megakadályozzam a magas kockázatú sebezhetőségeket tartalmazó buildek létrehozását. A Snyk most még jobb, és figyelmeztet, mielőtt még összefognám a pull requestjeimet. Egy olyan világban, ahol a sebezhetőség bejelentése és a kihasználása közötti idő gyorsan csökken, őrültség lenne nem használni egy ilyen szolgáltatást. A Snyk messze a legjobb eszköz, amit ebben a területen találtam.

Amikor elkezdtem használni a Snyk-et, hasznosnak találtam a jelentéseket, de még mindig túl könnyű volt figyelmen kívül hagyni őket. Ezért hozzáadtam a Snyk-et a csővezetékek építéséhez, hogy megakadályozzam a magas kockázatú sebezhetőségeket tartalmazó buildek létrehozását. A Snyk most még jobb, és figyelmeztet, mielőtt még összefognám a pull requestjeimet. Egy olyan világban, ahol a sebezhetőség bejelentése és a kihasználása közötti idő gyorsan csökken, őrültség lenne nem használni egy ilyen szolgáltatást. A Snyk messze a legjobb eszköz, amit ebben a területen találtam.

15. Codiga

via Codiga

A Codiga egy AI-alapú statikus kódelemző eszköz, amelyet különböző fejlesztői környezetekben lehet használni, többek között a VS Code, a JetBrains, a Visual Studio, a GitHub, a GitLab és a Bitbucket platformokon.

Az eszköz számos funkcióval segíti a kód minőségének és biztonságának javítását. Mindössze öt perc alatt létrehozhatja saját statikus kódelemzési szabályait, vagy alkalmazhatja a Codiga Hubban elérhető szabályokat.

A Codiga elemzése olyan fontos biztonsági szabványokat fed le, mint az OWASP 10, a MITRE CWE és a SANS/CWE Top 25. Egyetlen kattintással automatikusan kijavíthatja a sebezhetőségeket és a kódolási problémákat.

A Codiga legjobb funkciói

Hozzáférés a kódolási közösség által benyújtott, ellenőrzött kódblokkok hatalmas könyvtárához

Gyorsan megtalálhatja a releváns kódrészleteket a kulcsszavak vagy a kívánt funkció leírása segítségével.

Fedezze fel a jól megírt kódrészleteket, amelyek értékes tanulási eszközök lehetnek a programozók számára, akik még nem ismerik az adott funkciókat.

A Codiga korlátai

A hatalmas könyvtárban egyes kódrészletek nem biztos, hogy frissültek a legújabb könyvtárakhoz vagy keretrendszerekhez.

A ritka vagy niche funkciók előfordulása a kódrészlet-könyvtárban korlátozott lehet.

A Codiga árai

Egyedi árazás

Codiga értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (21+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Codiga-ról a valódi felhasználók?

Teljesen kézmentes felülvizsgálat. Mindez a háttérben történik, és Ön kényelmesen felülvizsgálhatja kódjának állapotát. A kódformázó eszközök helyi telepítéséhez képest a felhőalapú megközelítést részesítem előnyben, mivel azt folyamatosan fejlesztik, és nem kell a gépen történő frissítéssel foglalkozni.

Teljesen kézmentes felülvizsgálat. Mindez a háttérben történik, és Ön kényelmesen felülvizsgálhatja kódjának állapotát. A kódformázó eszközök helyi telepítéséhez képest a felhőalapú megközelítést részesítem előnyben, mivel azt folyamatosan fejlesztik, és nem kell a gépen történő frissítéssel foglalkozni.

Fokozza kódolási képességeit

Számos alternatívát megvizsgáltunk a ChatGPT helyett , amelyek cél ja, hogy megkönnyítsék a kódolást és segítsenek a kreatív gondolkodásban. Ezek az AI-asszisztensek kiváló nagy nyelvi modelleken alapulnak, és simábbá és élvezetesebbé tehetik a kódolási folyamatot.

Az Ön számára legjobb eszköz teljes mértékben attól függ, hogy hogyan szeret programozni és milyen segítségre van szüksége. Miért ne próbálna ki néhányat, és nézné meg, melyik teszi a programozást kevésbé frusztrálóvá, és segít még jobb ötleteket kitalálni?

Az olyan eszközök, mint a ClickUp, egy helyen kínálnak megoldást a közös szoftverfejlesztési projektekhez, megkönnyítve a programozók, a tervezők és a projektmenedzserek együttműködését. Segítségre van szüksége a kóddal? Elakadt egy tesztnél, amely a kód hibáit ellenőrzi? Biztosra akar menni, hogy a csapat minden tagja naprakész legyen? A ClickUp Brain mindebben segítségére lehet!

A legjobb rész? A ClickUp alkalmazkodik – nemcsak a kódolási stílusodhoz, hanem az egyedi munkafolyamataidhoz is.

Készen állsz arra, hogy gyorsabban szállíts tiszta, hibamentes kódot?

Regisztráljon még ma a ClickUp-ra !