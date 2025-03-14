A 15 legjobb ChatGPT-alternatíva a kódoláshoz 2025-ben

Amikor a ChatGPT megjelent a színen, sokkolta a technológiai világot. A kódolás iránt érdeklődő AI-rajongók izgatottan várták azt az AI-asszisztenst, amely több nyelven tud kódolni, azonnal hibákat javít és átveszi a dokumentáció elkészítésének unalmas feladatát.
Azonban, ahogy egyre mélyebbre merültem a ChatGPT képességeibe, és beszélgettem profi fejlesztőkkel, köztük néhány barátommal a ClickUp-nál, rájöttem, hogy a valóság nem annyira zökkenőmentes, mint ahogy az első izgalom sugallta.
Bár a ChatGPT kétségkívül hatékony, a kódolási feladatok terén vannak korlátai.
Programozóként Ön is rájöhetett erre. Ezért gyűjtöttük össze a fejlesztők és technológiai szakértők véleményét, hogy összeállíthassuk a legjobb ingyenes és fizetős ChatGPT alternatívák listáját a programozáshoz. Nézzük meg, hogyan állnak egymáshoz képest.
De először is tisztázzuk, miért nem mindig a ChatGPT a legjobb kódolási asszisztens.
A ChatGPT korlátai
A ChatGPT, annak ellenére, hogy egy fejlett nyelvtanulási modell (LLM) hajtja, korlátozott számú online forrásból származó bemeneti adatokon alapul.
- Pontosság és megbízhatóság: A ChatGPT-vel írt kód megbízhatatlan lehet, hibákat vagy hatékonysági problémákat tartalmazhat. A programozóknak át kell nézniük és át kell írniuk a javaslatokat. Ez a plusz lépés hosszú távon lelassíthatja a munkát, mivel nem lehet teljes mértékben megbízni a kódban.
- Korlátozott kontextusértés: A projekt céljának és általános felépítésének mélyreható megértését igénylő komplex kódolási feladatok megnehezíthetik a ChatGPT munkáját. A modellnek nehézséget okozhat a szélsőséges esetek figyelembevétele vagy a meglévő kódbázisokkal való zökkenőmentes integráció.
- Kreativitás és innováció hiánya: Bár a ChatGPT nagyon jó az ismétlődő feladatok elvégzésében, nem biztos, hogy a legjobb eszköz kiváló kódmegoldások létrehozásához. Azoknál a problémáknál, amelyeknél kreatív gondolkodásra van szükség, a ChatGPT nem sokat segít.
- Korlátozott biztonsági tudatosság: A ChatGPT kódgenerálása nem feltétlenül tartja szem előtt a biztonsági legjobb gyakorlatokat. A fejlesztőknek különösen óvatosnak kell lenniük a javaslatok által bevezetett potenciális biztonsági réseket illetően.
- Adateltéréssel kapcsolatos aggályok: A ChatGPT képzési adatai elfogultak lehetnek, ami tükröződhet a kódjában. Ez váratlan problémákat okozhat, vagy akár súlyosbíthatja a kódjában már meglévő problémákat.
Ezen hátrányok miatt sok programozó más, különböző programozási nyelveken működő AI-eszközöket keres. Ezek az új eszközök a programozó igényeinek megfelelően, specifikusabb módon tudják kezelni a problémákat.
A ChatGPT alternatívái a kódoláshoz egy pillanat alatt
Íme egy rövid áttekintés a programozók számára legalkalmasabb 15 ChatGPT-alternatíváról.
A 15 legjobb ChatGPT-alternatíva a kódoláshoz
A ClickUp csapata úgy döntött, hogy teszteli a 15 legjobb ChatGPT alternatívát, és összeállít egy kódolási eszközkészletet az Önök számára. Íme ezek:
1. ClickUp
A ClickUp az egyik legátfogóbb eszköz a szoftverprojektek kezeléséhez. Olyan funkciókat kombinál, mint a feladat- és sprintkezelés, a valós idejű csevegés, a dokumentumkezelés és a testreszabható irányítópultok. Ez lehetővé teszi a csapat számára a zökkenőmentes együttműködést, a haladás vizuális nyomon követését és az összes projektinformáció központi helyen történő tárolását.
A beépített, többcélú AI-asszisztens, a ClickUp Brain , átveheti a hétköznapi és ismétlődő feladatokat, hogy időt takarítson meg Önnek. Emellett AI-kódolási asszisztensként is működik, amely kódjavaslatokat generál közvetlenül a platformon belül. A ClickUp Brain segítségével kódokat generálhat, összefoglalhat, szerkeszthet, vagy akár be is fejezhet.
Akár egy bonyolult algoritmuson akadtál el, akár csak egy gyors szintaxis-frissítésre van szükséged, a ClickUp Brain segítségével gyorsabban és okosabban kódolhatsz.
A ClickUp tökéletesen integrálódik a verziókezelő rendszerekkel, mint például a GitHub és a GitLab. Nem kell platformok között ugrálnia – minden központosított és könnyen elérhető.
A ClickUp kódblokk-formázási opciójával könnyedén megoszthatja kódrészleteket csapatával a ClickUp Tasks vagy a ClickUp Docs alkalmazásokban, megfelelő szintaxiskiemeléssel. Ez biztosítja, hogy mindenki ugyanazon az oldalon álljon, és elkerülhető legyen a kód funkcionalitásával kapcsolatos zavar.
Nagy kódolási projektek esetén mindenről naprakésznek kell lenned. A ClickUp Dashboard a ClickUp Software Team Project Management Platformmal kombinálva valós idejű betekintést nyújt a projekt előrehaladásába és a csapat termelékenységébe.
Ezeknek az eszközöknek a segítségével a fejlesztőcsapatok korán felismerhetik az akadályokat, szükség szerint módosíthatják az erőforrások elosztását, és biztosíthatják, hogy a határidőre és a költségvetés keretein belül teljesítsék a feladatot.
A legjobb az, hogy ez a platform lehetővé teszi számukra, hogy egyedi mezőket adjanak hozzá a feladatokhoz minden kódolási projektben. Nyomon követhetik az olyan részleteket, mint a használt programozási nyelvek, a kód felülvizsgálatának állapota, vagy akár a hibák azonosítószámai. Minden testreszabható az egyedi igényekhez, ami megkönnyíti a szoftverprojekt-menedzsmentet.
?További információk: Hogyan írjunk jobb hibajelentést?
A ClickUp több mint 1000 sablont kínál különböző felhasználási esetekhez. Például a ClickUp szoftverfejlesztési sablon egy központi helyen egyesíti mindazt, amire szükség van az alkalmazásfejlesztési projektek zökkenőmentes lebonyolításához.
Ez azt jelenti, hogy minden csapata, a termékfejlesztéstől és a tervezéstől a mérnöki munkáig és a minőségbiztosításig, könnyedén együttműködhet. Csak egy eszközre van szüksége, hogy mindent kezeljen – a termékfejlesztési terv elkészítésétől és a kritikus funkciók időben történő szállításának biztosításától a hibák kijavításáig.
A sablon rendkívül rugalmas. Kiválaszthatja a projektek kezelésének különböző módjait (például Scrum vagy Kanban), attól függően, hogy melyik működik a legjobban. Ráadásul lehetővé teszi, hogy egyedi címkéket hozzon létre a feladatokhoz. Például használhat olyan címkéket, mint „New York” vagy „Kalifornia” a projekt helyszínére, és „V1. 0” vagy „V2. 0” arra, hogy megjelölje, melyik kiadáshoz tartozik egy funkció vagy hiba. Így a ClickUp alkalmazkodik az Ön konkrét munkafolyamatához, és nem fordítva.
Több mint hatféle nézet közül választhat a haladás nyomon követéséhez, például listák, táblák, naptárak és akár gondolattérképek. Ez a részletesség még a feladatok állapotára is vonatkozik – több mint 16 lehetőség közül választhat! Ez segít a csapat minden tagjának pontosan megérteni, mi történik egy projekttel, és mindenki naprakész információkkal rendelkezik.
A ClickUp legjobb funkciói
- Kódfelülvizsgálati feladatokat rendelhet hozzá, nyomon követheti az előrehaladást, és közvetlenül visszajelzéseket kaphat. Hatékonyan kezelheti a kódfelülvizsgálati folyamatot, és biztosíthatja a magas minőségű kódszolgáltatást.
- A ClickUp Automations segítségével automatizált munkafolyamatokat állíthat be, így egyszerűsítheti az ismétlődő feladatokat. Csökkentse a manuális munkát, és biztosítsa a feladatok zökkenőmentes végrehajtását a különböző fejlesztési szakaszokban.
- Hozzáférhet testreszabható emlékeztetőhöz, hogy a határidők és a függőségek mindig szem előtt legyenek
- Használja a ClickUp Chat View és a ClickUp Docs alkalmazásokat a beépített csevegési funkciók és a közös dokumentumszerkesztés segítségével a zökkenőmentes együttműködés elősegítésére.
- Vizuálisan gyűjtsd össze az ötleteket, tervezd meg a funkciókat, és logikusan kapcsold össze a feladatokat. Növeld a csapat kreativitását, és gondoskodj arról, hogy mindenki ugyanazon az oldalon álljon a kezdetektől fogva a ClickUp Mind Maps segítségével.
- Használja a ClickUp több mint 15 rugalmas nézetét, beleértve a népszerű agilis módszerek, például a Scrum és a Kanban beépített támogatását. Kezelje a sprinteket, kövesse nyomon az előrehaladást a Kanban táblákon, és hatékonyan vizualizálja a munkafolyamatokat.
📮ClickUp Insight: A felmérésünkben résztvevők csupán 12%-a használja a termelékenységi csomagokba beépített AI funkciókat. Ez az alacsony arány arra utal, hogy a jelenlegi implementációk nem biztosítják azt a zökkenőmentes, kontextusba ágyazott integrációt, amely arra késztetné a felhasználókat, hogy áttérjenek a kedvenc önálló beszélgetési platformjaikról.
Például képes-e az AI egy automatizált munkafolyamatot végrehajtani a felhasználó egyszerű szöveges utasítása alapján? A ClickUp Brain képes rá! Az AI szorosan integrálva van a ClickUp minden aspektusába, beleértve, de nem kizárólagosan a csevegési szálak összefoglalását, szövegek megírását vagy finomítását, információk lekérését a munkaterületről, képek generálását és még sok mást! Csatlakozzon a ClickUp ügyfeleinek 40%-ához, akik 3 vagy több alkalmazást cseréltek le a mi mindenre kiterjedő munkaalkalmazásunkra!
A ClickUp korlátai
- A mobil verzióban hiányoznak a desktop verzióban elérhető néhány funkciók.
- Bár a ClickUp University célja, hogy megtanítsa Önnek a ClickUp optimális használatát, az új felhasználóknak a platform sok funkciója és a meredek tanulási görbe miatt túl bonyolultnak tűnhet.
ClickUp árak
ClickUp értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (9700+ értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (3900+ értékelés)
Mit mondanak a ClickUp-ról a valódi felhasználók?
A könnyű használat egyszerűen elképesztő. A ClickUp nemcsak a felhasználók, hanem az egész csapat számára is rendkívül egyszerű. Emellett nagyon könnyen testreszabható, hogy a lehető legtöbbet hozhassuk ki belőle. Hihetetlenül sok ClickApp (plugin/kiegészítő) és integráció áll rendelkezésre, a testreszabható mezőktől, kapcsolatoktól/függőségektől, naptárakig, e-mailekig és egyéb integrációkig. A legkedvencebb funkcióim az automatizálás és a beépített AI-asszisztens.
2. GitHub Copilot
A GitHub Copilot egy olyan AI kódolási eszköz, amely méltó a nevéhez. Amint elkezdek kódot gépelni, a kontextusnak megfelelő teljes sorokat vagy akár kódblokkokat javasol.
Így takaríthat meg számtalan órát a sablonkódok írásával és a szintaxis részleteinek keresésével.
A legjobb rész? Bár a program több lehetőséget is kínál, a végső döntés a felhasználónál marad, hogy melyik a legmegfelelőbb az adott helyzetben.
Az AI kódolási szakértő több nyelvet is támogat, többek között a Python, a Javascript, a Ruby és a C++ nyelveket. Automatikusan generál megjegyzéseket és dokumentációt az Ön által írt kódhoz. Ez segít a csapat többi tagjának a kódbázishoz való könnyű hozzáférésben.
A GitHub olyan funkciókat támogat, mint a dokumentumok generálása és a természetes nyelvű interakció, amelyek segíthetnek javítani a fejlesztők hatékonyságát.
A GitHub Copilot legjobb funkciói
- Használja a pull request támogatást az AI-alapú címkék és leírások automatikus generálásához, így könnyebb megérteni és áttekinteni a kódváltozásokat.
- Élvezze a Copilot integrált parancssori felületének (CLI) kényelmét, amely lehetővé teszi a gyakori fejlesztési feladatok elvégzését anélkül, hogy ki kellene lépnie az integrált fejlesztői környezetből (IDE).
- Kód generálása a GPT-4 segítségével gyorsabban és hatékonyabban
A GitHub Copilot korlátai
- Lehet, hogy nehezen boldogul a komplex kódolási feladatokkal, amelyek a projekt általános felépítésének és céljának mélyreható ismeretét igénylik.
- A generált kód nem feltétlenül veszi figyelembe a biztonsági legjobb gyakorlatokat
A GitHub Copilot árazása
- Ingyenes
- Csapat: 4 USD/felhasználó havonta
- Vállalatok: 21 USD/felhasználó havonta
GitHub Copilot értékelések és vélemények
- G2: 4,5/5 (135+ értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (20+ értékelés)
Mit mondanak a GitHub Copilotról a valódi felhasználók?
A Github copilot növeli a fejlesztői csapat hatékonyságát és termelékenységét, mivel teljesen testreszabható és a fejlesztők készségeihez igazodik.
A kontextus alapján módszereket, függvényeket, változókat, sőt teljes kódblokkokat is kínál. Rugalmasabb és dicséretre méltóbb kódot kínál. Könnyen integrálható különböző alkalmazásokkal.
A Github copilot növeli a fejlesztői csapat hatékonyságát és termelékenységét, mivel teljesen testreszabható és a fejlesztők készségeihez igazodik.
3. Microsoft Copilot
A Microsoft Copilot értékes kiegészítője a fejlesztői eszközkészletnek, különösen, ha a Microsoft fejlesztői környezetben programozol. Az MS ökoszisztémába való integrációja miatt nem kell platformot váltani vagy új felületeket megtanulni.
A Copilot fájlfeltöltési funkciója lehetővé teszi, hogy több nyelven, többek között Python, JavaScript, Java, C++, HTML és CSS nyelven elemezze a meglévő kódot. Ez az elemzés javítja a Copilot projektjének megértését, ami relevánsabb javaslatokhoz és segítséghez vezet a jövőbeli interakciók során.
Fontos, hogy a Copilot prioritásként kezeli az adatvédelmet. Az elemzés után a feltöltött fájlok és azok tartalma automatikusan törlődik, így biztosítva a kód biztonságát.
A Microsoft Copilot legjobb funkciói
- Fedezze fel a probléma megoldásának alternatív módjait, amelyek arra ösztönzik, hogy különböző megközelítéseket vegyen fontolóra.
- Hozzáférés új könyvtárakhoz, keretrendszerekhez és kódolási konvenciókhoz, hogy ezt a tudást beépítsem a javaslatokba, így a kód mindig naprakész maradjon.
A Microsoft Copilot korlátai
- A javaslatok túl bonyolultak és nehezebben érthetőek lehetnek, mint a fejlesztő által saját maga írt kód.
A Microsoft Copilot ára
- Ingyenes
- Microsoft Copilot Pro: 20 dollár/felhasználó/hónap
Microsoft Copilot értékelések és vélemények
- G2: 4,3/5 (59+ értékelés)
- Capterra: Nincs elég értékelés
Mit mondanak a Microsoft Copilotról a valódi felhasználók?
Személy szerint imádom. Számomra nem a komplex kódok generálása a fontos, hanem a termelékenység javítása, mert a kódokat inkább magam írom meg, hogy biztos lehessek a dolgomban. Számomra nagyon jól működik:
tesztesetek generálása. Gyakran olyan szélsőséges eseteket javasol az egységtesztekhez, amelyeket egyébként talán nem vettem volna észre.
sorok kiegészítése (olyan, mint egy szupererős IDE, amely funkciók javaslása helyett a paraméterekkel együtt a teljes sort kiegészíti).
Személy szerint imádom. Számomra nem a komplex kódok generálása a fontos, hanem a termelékenység javítása, mert a kódokat inkább magam írom meg, hogy biztos lehessek a dolgomban. Számomra nagyon jól működik:
tesztesetek generálása. Gyakran olyan szélsőséges eseteket javasol az egységtesztekhez, amelyeket egyébként talán nem vettem volna észre.
4. Amazon CodeWhisperer
Az Amazon CodeWhisperer minden, amire szükséged van az AWS-en végzett projektekhez. Ez egy mesterséges intelligencia eszköz, amelyet nyílt forráskódú kódok és az Amazon kódkönyvtárai felhasználásával kódok létrehozására képeztek ki.
Egyszerűen írjon világos, természetes nyelvű megjegyzéseket, amelyek leírják, mit szeretne elérni, és a CodeWhisperer lefordítja azokat valódi kóddá. Ön a „mit” – azaz a megépíteni kívánt funkciót – középpontba állíthatja, és a CodeWhispererre bízhatja a „hogyan” – azaz az AWS szolgáltatások kihasználásához szükséges konkrét kód – kérdését.
A CodeWhisperer a meglévő fejlesztői eszközökkel, például a JetBrains-szel és a VS Code-dal együtt működik.
A beállítás után valós időben elemzi a kódot, segítséget nyújt új kód írásában, a meglévő kód javításában, sőt, még a minőségének ellenőrzésében is.
A fejlesztők termelékenységének növelése és a megfelelő kód vagy függvényhívási könyvtár keresése érdekében a CodeWhisperer olyan lehetőségeket javasol, amelyek tökéletesen integrálódnak az AWS szolgáltatásokba.
Az Amazon CodeWhisperer legjobb funkciói
- A biztonságot helyezze előtérbe. A javasolt kód gyakran tartalmazza a felhőalkalmazások biztonságának legjobb gyakorlatait.
- Hozzáférés kódpéldákhoz, amelyek bemutatják, hogyan lehet a szolgáltatással interakcióba lépni, gyorsítva ezzel a tanulási folyamatot
- Jelöld meg vagy szűrd ki a nyilvánosan elérhető kódhoz hasonló kódjavaslatokat
Az Amazon CodeWhisperer korlátai
- A legpontosabb kód generálásához teljes kontextusra van szükség
- Kiválóan teljesít a felhőalapú fejlesztés és az AWS integráció terén, de általános célú kódolási feladatokhoz nem biztos, hogy olyan rugalmas, mint más AI kódoló asszisztensek.
Az Amazon CodeWhisperer árai
- Ingyenes
Amazon CodeWhisperer értékelések és vélemények
- G2: Nincs elég értékelés
- Capterra: Nincs elég értékelés
Mit mondanak az Amazon CodeWhispererről a valódi felhasználók?
Könnyű integráció kódszerkesztőkkel és pontos válaszok.
Könnyű integráció kódszerkesztőkkel és pontos válaszok.
5. CodeT5
A nagyszabású szoftverfejlesztési projektek unalmassá válhatnak, mivel folyamatosan új funkciók kerülnek hozzáadásra. A CodeT5 intelligens kódasszisztensként segít megoldani ezt a problémát.
A CodeT5 egy hatalmas, meglévő kódokból álló adatbázisra épül, és „azonosító-érzékeny, egységes, előre betanított kódoló-dekódoló architektúrát” alkalmaz. Ez a kifinomult kialakítás lehetővé teszi számára, hogy megértse és feldolgozza a kódspecifikus elemeket (például a változóneveket és a függvényazonosítókat) a bemenet kódolása és a kimenet dekódolása közben, javítva ezzel a releváns és szintaktikailag helyes kód generálásának képességét.
A CodeT5 segítségével komplex problémákat vagy kívánt funkciókat lehet leírni természetes nyelven. Az eszköz ezután megpróbálja lefordítani a leírást működő kóddá, még bonyolult feladatok esetén is. Ez a képesség jelentősen csökkenti a fejlesztési időt, így a felhasználó a projekt alapvető céljaira koncentrálhat, ahelyett, hogy a megvalósítás részleteiben elmerülne.
A CodeT5 legjobb tulajdonságai
- A kód egyszerűbb magyarázatokba történő összefoglalása
- A természetes nyelvű utasításokat valódi kóddá alakítja a legbonyolultabb feladatokhoz is
- Kód fordítása egyik nyelvről a másikra
- Pontos kódhibák és klónok felismerése
A CodeT5 korlátai
- Kódgeneráláshoz jobb, mint hibakereséshez
- A képességek folyamatosan fejlődnek, de a már bevált AI kódoló asszisztensekhez képest korlátai lehetnek.
A CodeT5 árazása
- Egyedi árazás
CodeT5 értékelések és vélemények
- G2: Nincs elég értékelés
- Capterra: Nincs elég értékelés
Mit mondanak a CodeT5-ről a valódi felhasználók?
Nincs elérhető vélemény
6. Tabnine
A Tabnine egy intelligens segédprogram programozók számára, amely gyorsabbá és könnyebbé teszi a kódolást. Ez egy szupererős automatikus kiegészítő asszisztens, amely valóban képes olvasni a gondolataidban, legalábbis a kódolással kapcsolatos gondolataidban.
Emlékszik a kódolási módszereidre, és javaslatokat tesz azok javítására, miközben a kódod biztonságát is garantálja.
Az egységtesztek írása, amelyekkel ellenőrizni lehet, hogy a kód megfelelően működik-e, időigényes feladat lehet. A Tabnine automatizálja ezt a feladatot azzal, hogy releváns egységteszteket javasol a kódhoz. Számos népszerű programozási nyelvet támogat, így továbbra is a kedvenceit használhatja.
A Tabnine legjobb funkciói
- Nyomja meg a Tab vagy az Enter billentyűt a javasolt kódrészlet elfogadásához.
- Használja a megjegyzéseket, a telepített könyvtárakat és a megnyitott fájlokat a kódkiegészítési eredmények fejlesztéséhez és finomításához.
- A Tabnine kódolási viselkedését a saját preferenciáidnak megfelelően testreszabhatod azáltal, hogy beállítod a megjelenített javaslatok számát, és engedélyezed vagy letiltod bizonyos funkciókat.
A Tabnine korlátai
- Helytelen kódjavaslatokat adhat, amelyeket manuálisan kell kijavítani.
- A képességek korlátozottak lehetnek összetettebb projektekben
A Tabnine árai
- Örökre ingyenes
- Előny: 12 dollár/hó felhasználónként
- Vállalatok: 39 USD/hó felhasználónként
Tabnine értékelések és vélemények
- G2: 4,2/5 (40+ értékelés)
- Capterra: Nincs elég értékelés
Mit mondanak a Tabnine-ról a valódi felhasználók?
Gyorsan alkalmazkodik a kódstílusomhoz és formátumomhoz, frissül, hogy alkalmazkodjon az általam definiált változókhoz és függvényekhez. Gyorsan extrapolálja a kód irányát, és kontextusfüggő javaslatokat kínál. Felgyorsította a fejlesztési időmet, és segített új nyelvek elsajátításában. Az is tetszik, hogy minden IDE-vel működik.
Gyorsan alkalmazkodik a kódstílusomhoz és formátumomhoz, frissül, hogy alkalmazkodjon az általam definiált változókhoz és függvényekhez. Gyorsan extrapolálja a kód irányát, és kontextusfüggő javaslatokat kínál. Felgyorsította a fejlesztési időmet, és segített új nyelvek elsajátításában. Az is tetszik, hogy minden IDE-vel működik.
7. Google Gemini (korábban Bard néven ismert)
Ha fejlett kódgeneráló motort keresel, akkor a Gemini nem az. Inkább egy szupererős kutatási asszisztens, kifejezetten programozók számára.
Bonyolult hibával vagy algoritmussal küszködik? Indítsa el a Gemini programot, és magyarázza el a problémát. A program az internet mélyére merül, és előkeresi a releváns dokumentációt, kódpéldákat, sőt, hasonló problémákról szóló vitákat is.
Több mint 20 programozási nyelven képes kódot generálni, és egyszerű nyelvű utasításokat működő kóddá fordítani. A Gemini segítségével kijavíthatók a meglévő kód szintaxis- és logikai hibái. Az AI kódgeneráló és -magyarázó képessége hasznos lehet a tanulás, a prototípus-készítés és a projektek dokumentálása során.
Az integráció más Google-szolgáltatásokkal, például a Docs-szal és a Drive-val lehetővé teszi, hogy a Gemini kódolási eredményeit zökkenőmentesen beépítse a munkafolyamatokba. Hozzáférhet a Google hatalmas keresőmotor-adatbázisához is, amely igazi információkincsesbánya.
A Google Gemini legjobb funkciói
- A meglévő kód átírása a modernizálás érdekében
- Javasoljon olyan alternatív kódolási megoldásokat, amelyeket eddig nem vett figyelembe
- Kódok egyszerű fordítása egyik programozási nyelvről a másikra
A Google Gemini korlátai
- Az AI által írt kódok emberi felülvizsgálatot és javítást igényelhetnek
- Adatvédelmi és biztonsági aggályok az érzékeny kódok megosztásával kapcsolatban, mivel a Gemini chat-beviteli adatokat használ a modelljének képzéséhez
A Google Gemini árazása
- Ingyenes
Google Geminiratingek és vélemények
- G2: 4,4/5 (139+ értékelés)
- Capterra: Nincs elég értékelés
Mit mondanak a Google Gemini-ről a valódi felhasználók?
Nagyon lenyűgözött, hogy mire képes a gemini 1. 5 pro ai studio. Teljesen működőképes python snake játékot hoztam létre, amelyben a kígyó színe és sebessége is megváltoztatható, anélkül, hogy bármit is tudnék a kódolásról, bár minden változtatáshoz több lépés is szükséges volt. Kíváncsi vagyok, hogy még komplexebb játékokat is létrehozhatunk-e, mint például a Tetris, vagy még ennél is többet, ha lépésről lépésre megmondjuk neki, mit kell tennie [sic].
Nagyon lenyűgözött, hogy mire képes a gemini 1. 5 pro ai studio. Teljesen működőképes python snake játékot hoztam létre, amelyben a kígyó színe és sebessége is megváltoztatható, anélkül, hogy bármit is tudnék a kódolásról, bár minden változtatáshoz több lépés is szükséges volt. Kíváncsi vagyok, hogy még komplexebb játékokat is létrehozhatunk-e, mint például a Tetris, vagy még ennél is többet, ha lépésről lépésre megmondjuk neki, mit kell tennie [sic].
8. Codeium
A Codeium számos funkciót és csomagot kínál, amelyek személyre, csapatra és vállalati igényekre szabhatók.
Több mint 70 programozási nyelvet támogat, és integrálható különböző IDE-kkel, többek között a Chrome, Safari, Edge, Mac OS, Windows, iOS és Android rendszerekkel.
Több javaslattal egy- és többsoros kódot generálhat. A Codeium intelligens keresési funkcióval rendelkezik, amely segít a fejlesztőknek az API-k hatékonyabb megtalálásában és használatában.
A Codeium páratlan pontosságának köszönhetően továbbra is a programozók kedvence, és olyan versenytársakat is felülmúl, mint a GitHub és a Tabnine.
A Codeium legjobb funkciói
- Biztosítsa a SOC2 Type 2 megfelelőséget, ellentétben a legtöbb más AI kódolási asszisztenssel
- Használja ki a kontextust, hogy olyan releváns kódblokkokra, függvényhívásokra és változódefiníciókra kapjon javaslatokat, amelyek illeszkednek a projekt struktúrájához és kódolási stílusához.
- Elemezze kódját, és kapjon javaslatokat lehetséges tesztesetekre, ezzel felgyorsítva a tesztírási folyamatot és növelve kódja tesztelhetőségét.
A Codeium korlátai
- Kiválóan teljesít a kódbefejezés terén, de a komplex logikai hibák hibakeresésében nem biztos, hogy ugyanolyan szintű segítséget nyújt.
A Codeium árai
- Örökre ingyenes
- Csapat: 12 USD/hely havonta
- Vállalatok: Egyedi árazás
Codeium értékelések és vélemények
- G2: Nincs elég értékelés
- Capterra: Nincs elég értékelés
Mit mondanak a Codeiumról a valódi felhasználók?
A Codeium nagyon könnyen használható és igazán hasznos javaslatokat ad. Mivel minden helyben történik, szupergyors, még távoli munkavállalóként is alig észrevehető.
A Codeium nagyon könnyen használható és igazán hasznos javaslatokat ad. Mivel minden helyben történik, szupergyors, még távoli munkavállalóként is alig észrevehető.
9. PolyCoder
A PolyCoder nyílt forráskódú, hasonlóan a listán szereplő néhány másik eszközhöz. Azonban másokkal ellentétben folyamatosan fejlődik.
Ez egy nagy, transzformátor alapú nyelvi modell, amely 2,7 milliárd paraméterrel rendelkezik, és amelyet a Carnegie Mellon Egyetem kutatói fejlesztettek ki. Ezzel az egyik legnagyobb, kódgenerálásra alkalmas fejlett AI-modell. A modell nagy mérete lehetővé teszi a PolyCoder számára, hogy 12 programozási nyelven rendkívül összetett és pontos kódot generáljon.
Különböző adatállományokon képezték ki, ami lehetővé tette a PolyCoder számára, hogy megtanulja a különböző nyelvek közös mintáit és struktúráit, és kiváló minőségű kódot generáljon.
A PolyCoder fejlett algoritmusokat használ a természetes nyelvű leírásokból kód generálásához. Automatikus kódellenőrzési feladatokra használható. Mivel ez egy nyílt forráskódú AI eszköz, a fejlesztők finomhangolhatják és személyre szabhatják a modellt a saját felhasználási eseteikhez és alkalmazásaikhoz.
A PolyCoder legjobb tulajdonságai
- Használja ki a kódolási közösség kollektív tudását, amely folyamatosan bővülő kódjavaslatok és tanulási lehetőségek tárházát kínálja.
- Ismétlődő kódblokkok azonosítása és azok átírására vonatkozó javaslatok
A PolyCoder korlátai
- Kódbefejezéshez és tanuláshoz alkalmasabb, mint komplex logikai hibák hibakereséséhez
A PolyCoder árai
- Ingyenes
PolyCoder értékelések és vélemények
- G2: Nincs elég értékelés
- Capterra: Nincs elég értékelés
10. AskCodi
Érdekel egy virtuális közösségi platform programozók számára, ahol kérdéseket tehetsz fel, segítséget kérhetsz és nyújthatsz, valamint kapcsolatba léphetsz más programozási rajongókkal? Nézd meg az AskCodi-t!
Az AskCodi csökkenti a szoftverfejlesztésbe való belépés korlátait, így szélesebb körben könnyebbé teszi az emberek számára, hogy felfedezzék a karrierlehetőségeket ezen a területen.
Ez az AI-eszköz javíthatja a fejlesztők élményét azáltal, hogy automatizálja a különböző kódolási feladatokat, és valós idejű visszajelzést és támogatást nyújt. Különböző programozási nyelveken képes kódot generálni, többek között Python, Java, HTML, CSS, JavaScript és más nyelveken.
A főbb nyelvekhez egységteszt-készítőt és cucumber tesztkészítőt kínál, így a fejlesztőknek nem kell időt fordítaniuk a tesztek megírására.
Ez a közösség ingyenesen használható, és olyan önkéntesek működtetik, akik szenvedélyesen foglalkoznak kódolással.
Az AskCodi legjobb funkciói
- Integrálja kedvenc IDE-jeivel, mint például a Visual Studio Code, a JetBrains és az Atom
- Használjon olyan eszközöket, mint a DocString, a Code Explainer és a C# Comments, hogy megértse a kódot és dokumentációt készítsen.
- Egyszerűsítse a kódgenerálást és a hibajavítást beépített alkalmazásokkal, mint például a Code Generator, a Code Refractor, a Code Fixer stb.
Az AskCodi korlátai
- A felhasználóknak világos és pontos utasításokat kell adniuk a legjobb eredmények elérése érdekében. A bonyolult utasítások nem feltétlenül vezetnek jó eredményekhez.
AskCodi árak
- Ingyenes
- Prémium: 9,99 USD/felhasználó havonta
- Ultimate: 29,99 USD/felhasználó havonta
AskCodi értékelések és vélemények
- G2: 4,8/5 (84+ értékelés)
- Capterra: Nincs elég értékelés
Mit mondanak az AskCodi-ról a valódi felhasználók?
A főiskolán végzett általános informatika órákon kívül szinte semmilyen programozási tapasztalatom nincs. A Codi segítségével olyan dashboard- és adatprojektekben tudok segíteni, amelyekben egyébként soha nem tudtam volna részt venni. A Codi lehetővé tette, hogy a leterhelt technológiai csapatok helyett átvállaljak néhány feladatot a programozóktól, és kisebb, más csapattagok által is elvégezhető feladatokat lássak el.
A főiskolán végzett általános informatika órákon kívül szinte semmilyen programozási tapasztalatom nincs. A Codi segítségével olyan dashboard- és adatprojektekben tudok segíteni, amelyekben egyébként soha nem tudtam volna részt venni. A Codi lehetővé tette, hogy a leterhelt technológiai csapatok helyett átvállaljak néhány feladatot a programozóktól, és kisebb, más csapattagok által is elvégezhető feladatokat lássak el.
11. OpenAI Codex
A programozók gyakran küszködnek azzal, hogy meglévő kódot (könyvtárakat, API-kat vagy függvényeket) találjanak meg egy adott probléma megoldásához. Ez időigényes feladat lehet, különösen a kezdők számára. Az OpenAI Codex ebben a lépésben kiemelkedő teljesítményt nyújt, mivel releváns kódrészleteket javasol ezekben a nyelvekben, így a kódolás gyorsabbá és hozzáférhetőbbé válik.
Egyszerűsíti a kódolást, mivel csökkenti a több kódrészlettel való kísérletezés szükségességét. Lehetővé teszi, hogy a probléma leírására koncentráljon, majd megoldást generáljon. Bár nem hibátlan, a Codex jelentősen javíthatja a kódolási hatékonyságát azáltal, hogy a bevitt adatok alapján releváns kódot biztosít.
Több mint tucat nyelvet ért, köztük a JavaScriptet, a Go-t, a Perl-t, a PHP-t, a Ruby-t, a Swift-et, a TypeScript-et és még a Shell szkriptelést is. De különösen erős a Pythonban.
Az OpenAI Codex legjobb funkciói
- Komplex funkciók lefordítása tényleges kódra
- A kód közvetlen generálásával kiküszöbölhető a próba-hiba módszer, így több idő marad a problémamegoldásra.
- Új ötleteket szülhet azáltal, hogy olyan funkciókhoz generál kódot, amelyekre talán nem is gondolt volna.
Az OpenAI Codex korlátai
- Lehet, hogy további eszközökre vagy szakértelemre lesz szükség a komplex logikai hibák kezeléséhez.
OpenAI Codex árak
- Egyedi árazás
OpenAI Codex értékelések és vélemények
- G2: Nincs elég értékelés
- Capterra: Nincs elég értékelés
Mit mondanak az OpenAI Codexről a valódi felhasználók?
Szoktam programozni olyan mesterséges intelligenciákat, mint a Github Copilot, amelyek nem támogatják az R-t. Ma béta hozzáférést kaptam a Codexhez, és le vagyok nyűgözve. Megérti az R-t anélkül, hogy meg kellene mondani neki, hogy R-t használsz.
12. IntelliCode
A nagy kódbázisokkal való munka időigényes lehet, különösen akkor, ha releváns funkciókat vagy kódrészleteket kell keresni.
Az Intellicode valós példákat mutat be arra, hogy más fejlesztők hogyan használták az egyes API-funkciókat, így megkönnyítve az új API-k megtanulását és használatát.
Gép tanulást használ a kódminták elemzésére és a legrelevánsabb kódkiegészítési javaslatok rangsorolására az IntelliSense lista tetején. Ez időt takarít meg Önnek a lista kézi átkutatásához képest.
Zökkenőmentesen integrálódik a meglévő munkafolyamatba, előre megjeleníti az igényeket a gépelés közben, és egyidejűleg intelligens kódkiegészítéseket kínál.
Az IntelliCode legjobb funkciói
- Generáljon releváns funkciókat és kódrészleteket a projektjén belül vagy külső hivatkozásokból, ezzel időt takarítva meg a kézi kutatásban.
- Azonosítsa a repetitív kódblokkok átalakításának lehetőségeit, elősegítve a tisztább és karbantarthatóbb kódbázisokat.
- Idővel megtanulja a kódolási stílusát és preferenciáit, és olyan kiegészítéseket javasol, amelyek összhangban vannak a szokásos kódolási módjával, így személyre szabott élményt biztosítva.
Az IntelliCode korlátai
- Csak Visual Studio IDE-vel működik
- Csak korlátozott számú programozási nyelvet támogat
Az IntelliCode árazása
- Egyedi árazás
IntelliCode értékelések és vélemények
- G2: Nincs elég értékelés
- Capterra: Nincs elég értékelés
Mit mondanak az IntelliCode-ról a valódi felhasználók?
„Az IntelliCode fejlesztései nem csak a mondatok kiegészítésére vonatkoznak. Az IntelliCode útmutatást is nyújt az API legmegfelelőbb túlterheléséhez, figyelembe véve a jelenlegi kódkontextust. Nincs több felesleges görgetés!”
13. Replit Ghostwriter
Ez az AI-alapú kódolási asszisztens javítja a kódolási élményt azáltal, hogy automatizálja az ismétlődő feladatokat, elmagyarázza a bonyolult kódot és új kódot generál. Emellett kiemeli az egyes kódblokkokat, és lépésről lépésre elmagyarázza őket egyszerű nyelven, így könnyebb megérteni az ismeretlen kódot.
Egyszerű természetes nyelvi utasítások alapján teljes programokat tud generálni, megkönnyítve ezzel az új kódok létrehozását vagy a meglévő kódok módosítását.
A Replit úgy lett kialakítva, hogy bármilyen eszközről elérhető legyen, és zökkenőmentesen integrálható az online IDE-jével, amely támogatja az azonnali projekt-tárolást és -telepítést. Összességében ez az eszköz célja, hogy a kódolást gyorsabbá, könnyebbé és élvezetesebbé tegye azáltal, hogy mesterséges intelligenciát használ a rutin feladatok elvégzéséhez és szakértői szintű segítségnyújtáshoz.
A Replit Ghostwriter legjobb funkciói
- Írja le, milyen változtatásokat szeretne végrehajtani egy kódrészleten, és a Replit átírja azt a változtatásokkal.
- Együttműködés más programozókkal a projektek valós idejű kidolgozásában
- Személyre szabott segítséget kaphat olyan feladatokhoz, mint a komplex kódok magyarázata, tesztesetek generálása és alkalmazásarchitektúra javaslatok.
A Replit Ghostwriter korlátai
- Nem mindig pontos vagy hasznos komplex kódolási feladatokhoz
- A ingyenes verziónak vannak használati korlátai.
Replit Ghostwriter árak
- Kezdő: ingyenes
- Alap: 20 USD/felhasználó havonta
- Csapatok: 40 USD/felhasználó havonta
Replit Ghostwriter értékelések és vélemények
- G2: 4,4/5 (29+ értékelés)
- Capterra: Nincs elég értékelés
Mit mondanak a Replit Ghostwriterről a valódi felhasználók?
A Replit legjobb tulajdonsága, hogy teljesen webalapú, és bárhonnan hozzáférhetünk az összes kódunkhoz. A legjobb benne, hogy kódolási és tárhely-környezetet is biztosít. Csoportokat is támogat, így csapatunkkal is együtt dolgozhatunk, és együttműködve végezhetjük munkánkat.
A Replit legjobb tulajdonsága, hogy teljesen webalapú, és bárhonnan hozzáférhetünk az összes kódunkhoz. A legjobb benne, hogy kódolási és tárhely-környezetet is biztosít. Csoportokat is támogat, így csapatunkkal is együtt dolgozhatunk, és együttműködve végezhetjük munkánkat.
14. Snyk Code
A Snyk Code segít leküzdeni a kódbázisok rejtett gyengeségeit és sebezhetőségeit, hogy a kódolás biztonságosabbá váljon.
Úgy működik, mint egy biztonsági őrtorony, amely átvizsgálja a kódot az ismert sebezhetőségek és potenciális gyengeségek felkutatására. Ez a proaktív megközelítés segít azonosítani és kijavítani a biztonsági problémákat, így magabiztosan szállíthat biztonságosabb és megbízhatóbb kódot.
A Snyk Code számos programozási nyelvet támogat, és közvetlenül integrálható az IDE-kbe és a fejlesztési munkafolyamatokba. Lehetővé teszi a sebezhetőségek felkutatását és kijavítását a kódolás során, anélkül, hogy megzavarná a fejlesztési folyamatot.
A sebezhetőségek azonosítása mellett az eszköz lépésről lépésre ad utasításokat a problémák gyors kijavításához.
A Snyk Code legjobb funkciói
- A szkennelést a konkrét projekt követelményeihez és a biztonsági bevált gyakorlatokhoz igazítsa
- Kapjon egyértelmű jelentéseket és ajánlásokat az azonosított sebezhetőségek kijavításához
Snyk Code korlátai
- Ellenőrzi az ismert gyenge pontokat, de lehet, hogy a támadók teljesen új trükköket alkalmaznak, amelyeket nem tud megakadályozni.
Snyk Code árak
- Örökre ingyenes
- Csapatok: 25 USD/termék havonta
- Vállalatok: Egyedi árazás
Snyk Code értékelések és vélemények
- G2: 4,5/5 (118+ értékelés)
- Capterra: Nincs elég értékelés
Mit mondanak a Snyk Code-ról a valódi felhasználók?
Amikor elkezdtem használni a Snyk-et, hasznosnak találtam a jelentéseket, de még mindig túl könnyű volt figyelmen kívül hagyni őket. Ezért hozzáadtam a Snyk-et a csővezetékek építéséhez, hogy megakadályozzam a magas kockázatú sebezhetőségeket tartalmazó buildek létrehozását. A Snyk most még jobb, és figyelmeztet, mielőtt még összefognám a pull requestjeimet. Egy olyan világban, ahol a sebezhetőség bejelentése és a kihasználása közötti idő gyorsan csökken, őrültség lenne nem használni egy ilyen szolgáltatást. A Snyk messze a legjobb eszköz, amit ebben a területen találtam.
Amikor elkezdtem használni a Snyk-et, hasznosnak találtam a jelentéseket, de még mindig túl könnyű volt figyelmen kívül hagyni őket. Ezért hozzáadtam a Snyk-et a csővezetékek építéséhez, hogy megakadályozzam a magas kockázatú sebezhetőségeket tartalmazó buildek létrehozását. A Snyk most még jobb, és figyelmeztet, mielőtt még összefognám a pull requestjeimet. Egy olyan világban, ahol a sebezhetőség bejelentése és a kihasználása közötti idő gyorsan csökken, őrültség lenne nem használni egy ilyen szolgáltatást. A Snyk messze a legjobb eszköz, amit ebben a területen találtam.
15. Codiga
A Codiga egy AI-alapú statikus kódelemző eszköz, amelyet különböző fejlesztői környezetekben lehet használni, többek között a VS Code, a JetBrains, a Visual Studio, a GitHub, a GitLab és a Bitbucket platformokon.
Az eszköz számos funkcióval segíti a kód minőségének és biztonságának javítását. Mindössze öt perc alatt létrehozhatja saját statikus kódelemzési szabályait, vagy alkalmazhatja a Codiga Hubban elérhető szabályokat.
A Codiga elemzése olyan fontos biztonsági szabványokat fed le, mint az OWASP 10, a MITRE CWE és a SANS/CWE Top 25. Egyetlen kattintással automatikusan kijavíthatja a sebezhetőségeket és a kódolási problémákat.
A Codiga legjobb funkciói
- Hozzáférés a kódolási közösség által benyújtott, ellenőrzött kódblokkok hatalmas könyvtárához
- Gyorsan megtalálhatja a releváns kódrészleteket a kulcsszavak vagy a kívánt funkció leírása segítségével.
- Fedezze fel a jól megírt kódrészleteket, amelyek értékes tanulási eszközök lehetnek a programozók számára, akik még nem ismerik az adott funkciókat.
A Codiga korlátai
- A hatalmas könyvtárban egyes kódrészletek nem biztos, hogy frissültek a legújabb könyvtárakhoz vagy keretrendszerekhez.
- A ritka vagy niche funkciók előfordulása a kódrészlet-könyvtárban korlátozott lehet.
A Codiga árai
- Egyedi árazás
Codiga értékelések és vélemények
- G2: 4,6/5 (21+ értékelés)
- Capterra: Nincs elég értékelés
Mit mondanak a Codiga-ról a valódi felhasználók?
Teljesen kézmentes felülvizsgálat. Mindez a háttérben történik, és Ön kényelmesen felülvizsgálhatja kódjának állapotát. A kódformázó eszközök helyi telepítéséhez képest a felhőalapú megközelítést részesítem előnyben, mivel azt folyamatosan fejlesztik, és nem kell a gépen történő frissítéssel foglalkozni.
Teljesen kézmentes felülvizsgálat. Mindez a háttérben történik, és Ön kényelmesen felülvizsgálhatja kódjának állapotát. A kódformázó eszközök helyi telepítéséhez képest a felhőalapú megközelítést részesítem előnyben, mivel azt folyamatosan fejlesztik, és nem kell a gépen történő frissítéssel foglalkozni.
Fokozza kódolási képességeit
Számos alternatívát megvizsgáltunk a ChatGPT helyett , amelyek cél ja, hogy megkönnyítsék a kódolást és segítsenek a kreatív gondolkodásban. Ezek az AI-asszisztensek kiváló nagy nyelvi modelleken alapulnak, és simábbá és élvezetesebbé tehetik a kódolási folyamatot.
Az Ön számára legjobb eszköz teljes mértékben attól függ, hogy hogyan szeret programozni és milyen segítségre van szüksége. Miért ne próbálna ki néhányat, és nézné meg, melyik teszi a programozást kevésbé frusztrálóvá, és segít még jobb ötleteket kitalálni?
Az olyan eszközök, mint a ClickUp, egy helyen kínálnak megoldást a közös szoftverfejlesztési projektekhez, megkönnyítve a programozók, a tervezők és a projektmenedzserek együttműködését. Segítségre van szüksége a kóddal? Elakadt egy tesztnél, amely a kód hibáit ellenőrzi? Biztosra akar menni, hogy a csapat minden tagja naprakész legyen? A ClickUp Brain mindebben segítségére lehet!
A legjobb rész? A ClickUp alkalmazkodik – nemcsak a kódolási stílusodhoz, hanem az egyedi munkafolyamataidhoz is.
