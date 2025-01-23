A 13 legjobb ingyenes adatbázis-szoftver 2025-re

Az adatbázis-kezelés messze túllépett szerény kezdetein, amikor még egyszerűen csak tárolás és fejlesztés kombinációja volt. Ma már bonyolult kódolást, visszakeresési logikát és valós idejű szervezést is magában foglal, így az adatbázisok minden eddiginél hatékonyabbak, sokoldalúbbak és összetettebbek lettek!

Az adatbázis-kezelő rendszerek piaca várhatóan 13,1%-os CAGR-ral fog növekedni 2030-ig. Ennyi tét mellett a megfelelő adatbázis-szoftver kiválasztása kritikus döntéssé vált, amely alapos kutatást és mérlegelést igényel!

A piacon elérhető számos lehetőség miatt az ideális megoldás megtalálása nehéz feladat lehet, különösen, ha ingyenes lehetőségeket keres.

Hogy megkönnyítsük a keresést, elvégeztük a nehezebb munkát. Ez a blog egy gondosan összeállított listát tartalmaz a 13 legjobb ingyenes adatbázis-szoftverről, amelyek segítenek az adatok tárolásában és kezelésében! ✅

Kezdjük!

Mi az adatbázis-szoftver?

Az adatbázis-szoftver a digitális könyvtárosod. Ez egy speciális alkalmazás, amelyet arra terveztek, hogy hatékonyan hozzon létre, rendszerezzen, tároljon, visszakeressen és kezeljen adatokat strukturált formátumban. Akár vállalkozást vezet, akár alkalmazást fejleszt, a hatékony adatbázis-eszközök gondoskodnak arról, hogy adataid ne legyenek kaotikusak.

Az adatbázis-szoftverek alapvetően intuitív felületen vagy programozási hozzáférésen, például lekérdezéseken keresztül teszik lehetővé a felhasználók, alkalmazások és adatok közötti interakciót. A modern adatbázis-szoftverek gyakran tartalmaznak olyan fejlett funkciókat, mint az adatelemzés, a valós idejű feldolgozás és a skálázhatóság, hogy alkalmazkodni tudjanak a kis léptékű projektekhez és a vállalati szintű igényekhez.

Az alábbiakban bemutatjuk a ma leggyakrabban használt adatbázis-szoftverek típusait:

Relációs adatbázis : Az adatokat strukturált táblázatokban szervezi. : Az adatokat strukturált táblázatokban szervezi. A relációs adatbázisok ideálisak az adatpontok közötti kapcsolatok létrehozásához és a lekérdezések megkönnyítéséhez.

NoSQL adatbázis : strukturálatlan vagy félig strukturált adatokat kezel. Leginkább a sokféle és nagy adatállományok rugalmas kezelésére alkalmas.

Felhőalapú adatbázis : Skálázhatóságot és távoli hozzáférhetőséget biztosít. Kiválóan támogatja az elosztott csapatokat és a dinamikus tárolási igényeket.

Grafikus adatbázis : Az adatokat csomópontokként és kapcsolatokként tárolja. Ez kiválóan alkalmas komplex kapcsolatok, például közösségi hálózatok vagy ellátási láncok elemzésére.

Memóriában tárolt adatbázis: Az adatokat közvetlenül a memóriában dolgozza fel. Ezek az adatbázisok leginkább valós idejű alkalmazásokban biztosítanak gyors teljesítményt.

🔎 Tudta? Az adatbázis-kezelést először egy angol tudós, Edgar F. „Ted” Codd fejlesztette ki az IBM-nél!

A megfelelő adatbázis-szoftver számtalan előnyt kínál. Íme néhány ok, ami segít felfedezni, miért jelent ez áttörést:

Megszünteti az adatok duplikálódását : Tisztán és rendezett formában tárolja az adatait ✅

Növeli a termelékenységet : Felgyorsítja az adatokhoz való hozzáférést és kezelést ✅

Biztosítja az adatbiztonságot : Hatékony védelemmel óvja az érzékeny információkat ✅

Értékes betekintést nyújt : Segít a vállalkozásoknak adat alapú döntések meghozatalában ✅

Támogatja a skálázhatóságot : Zökkenőmentesen növekszik a szervezetével együtt ✅

Sokoldalúság : Különböző igényeket elégít ki, a fejlesztőktől a nagyvállalatokig ✅

Elengedhetetlen az adatkezeléshez: Kritikus eszköz az adatok kezeléséhez és optimalizálásához ✅

Mit kell keresnie a legjobb ingyenes adatbázis-szoftverben?

Íme hat kulcsfontosságú szempont, amely minden hatékony adatbázis-szoftverhez elengedhetetlen:

📶 Zökkenőmentes skálázhatóság : Válasszon olyan adatbázis-szoftvert, amely az üzleti növekedésével együtt bővíthető. Ez elengedhetetlen része annak a tervnek, hogy az adatok, a műveletek és a felhasználók száma zavartalanul növekedhessen.

🔗 Integrációs kompatibilitás : Válasszon olyan adatbázis-megoldásokat, amelyek könnyen integrálhatók a meglévő eszközeivel és platformjaival. Az integráció időt és erőfeszítést takarít meg, és egyszerűsíti a rendszerek közötti munkafolyamatokat.

🔐 Erős adatbiztonság : Válassza a többrétegű titkosítást és a hozzáférés-vezérlést az érzékeny adatok védelme érdekében. A megbízható biztonsági funkciók megakadályozzák az adatvédelmi incidenseket és elősegítik a szabályozási előírások betartását.

😎 Felhasználóbarát felület : Válasszon olyan adatbázis-szoftvert, amely intuitív felülettel és támogató erőforrásokkal rendelkezik. A könnyű használat csökkenti a tanulási görbét, segítve a csapatokat a gyors alkalmazkodásban és a hatékony munkavégzésben.

💯 Teljesítményközpontúság : Fókuszáljon az ingyenes adatbázis-szoftverekre, amelyek nagy adatmennyiségek esetén is gyorsak és megbízhatóak. A gyors adatbázis-megoldások minimalizálják az állásidőt, javítva az általános termelékenységet és a felhasználói elégedettséget.

📊 Elemzési képességek: Válasszon olyan rendszert, amely az adatokból hasznosítható információkat generál. Átfogó elemző eszközökkel tegye hatékonyabbá a döntéshozatalt.

➡️ További információ: Hogyan építsünk CRM adatbázist az ügyfelek jobb kiszolgálása érdekében?

A 13 legjobb ingyenes adatbázis-szoftver az Ön számára

Íme a 13 legjobb adatbázis-szoftver megoldás az Ön adatbázis-igényeinek kielégítésére:

1. ClickUp (a legjobb adatbázis- és munkafolyamat-kezeléshez)

A ClickUp egy olyan, mindenre kiterjedő munkaalkalmazás, amely projektmenedzsmentet, tudásmenedzsmentet és csapatkommunikációt ötvöz egy platformon, mindezt a legújabb generációs AI automatizálás és keresés segítségével.

Kiváló adatbázis- és munkafolyamat-kezelési funkciókkal rendelkezik. Bár hagyományosan a feladat- és projektkezelésről ismert, a ClickUp egyedülálló adatbázis-funkciókat kínál, amelyek lehetővé teszik a csapatok számára az adatok központosítását és a műveletek optimalizálását.

A rugalmas nézetek, az előre megtervezett sablonok és az adatok és feladatok zökkenőmentes integrációja révén a ClickUp az adatbázis-kezelést minden felhasználó számára elérhetővé teszi, függetlenül a technikai szakértelemtől.

Fedezze fel a ClickUp nézeteket A ClickUp táblázatos nézetével azonnal létrehozhatja és kezelheti adatbázisait, valamint könnyedén lekérdezheti az információkat és betekintést nyerhet.

A ClickUp lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy adatbázisokat hozzanak létre és kezeljenek a List View, Table View funkciók segítségével, vagy akár a ClickUp CRM részeként.

A Lista nézet egyszerű, de strukturált módszert kínál az információk szervezésére, testreszabható mezőkkel, amelyekkel bármit nyomon követhet, a kapcsolattartóktól a projekt mérföldköveiig. A táblázatos nézet egy ismerős elrendezést kínál, amely tökéletesen alkalmas nagy adathalmazok, például értékesítési folyamatok vagy készletek kezelésére.

Ezenkívül a vállalkozások a ClickUp CRM-funkcióit használják az ügyfélkapcsolatok kezelésére, valamint az ügyféladatok zökkenőmentes integrálására és nyomon követésére a feladatkezelési munkafolyamatokkal, hogy ügyféladatbázis-szoftverként működjenek.

A ClickUp-ban elérhető kiterjedt sablonkönyvtár tovább növeli az adatbázis-kezelési képességeit.

Akár ügyféladatbázist, tartalomnaptárt vagy terméknyilvántartást szeretne létrehozni, kezdje egy előre megtervezett, az Ön igényeire szabott adatbázis-sablonnal. Ezek a testreszabható táblázatsablonok lehetővé teszik a csapatok számára, hogy mezőket, kapcsolatokat és automatizálásokat adjanak hozzá az adott munkafolyamatokhoz.

💡Profi tipp: Adatbázis létrehozásához és kezeléséhez a ClickUp táblázatkezelő sablon jó kiindulási pont. Részletesebb adatbázisokhoz a ClickUp projektmenedzsment táblázatkezelő sablon lehet segítségére.

A ClickUp Automations új szintre emeli az adatbázis-kezelést azáltal, hogy csökkenti a manuális munkát. Automatizálja az olyan feladatokat, mint az állapotok frissítése, a tulajdonosok kijelölése vagy a csapat tagjainak értesítése, ha bizonyos feltételek teljesülnek.

Hogyan működik? Az adatbázis nyomon követi a potenciális ügyfeleket, és automatikusan értesíti az értékesítési csapatokat, amikor egy potenciális ügyfél a következő szakaszba lép, így semmi sem maradhat figyelmen kívül.

A ClickUp emellett a feladatok és az adatkezelés egyszerű integrációját is biztosítja. A ClickUp Tasks használatával az adatbázis-bejegyzések közvetlenül kapcsolódnak a végrehajtható feladatokhoz, így a csapatok egy helyen kezelhetik a projekteket és a hozzájuk tartozó adatokat. Például egy marketingkampányok adatbázisa tartalmazza a feladatokat, a határidőket és a felelős csapattagokat, amelyek mind ugyanazon a munkaterületen láthatók és kezelhetők.

Az ilyen integráció biztosítja, hogy az adatok továbbra is felhasználhatók maradjanak, javítva az együttműködést és a működési hatékonyságot. A feladatkezelés, a haladás nyomon követése, az együttműködés és az információáramlás révén a ClickUp ideális munkafolyamat-szoftverré vált.

A ClickUp legjobb funkciói

A ClickUp korlátai

A komplex funkciók elsajátításához hosszabb tanulási folyamatra lehet szükség.

ClickUp árak

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 9000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

A világ legjobb projektmenedzsment és irányítópult eszköze.

2. MongoDB (A legjobb modern alkalmazásfejlesztéshez)

via MongoDB

A MongoDB egy vezető nyílt forráskódú NoSQL adatbázis, amelyet rugalmassága és skálázhatósága miatt használnak.

A hagyományos relációs adatbázisokkal ellentétben a MongoDB dokumentumorientált adatmodellt alkalmaz. Ez a sémamentes dokumentumadatbázis-tervezés dinamikus és hierarchikus adatstruktúrákat tesz lehetővé, ami különösen előnyös a változatos és folyamatosan fejlődő adatkészleteket kezelő alkalmazások számára.

A MongoDB elosztott architektúrája biztosítja a magas rendelkezésre állást és a horizontális skálázhatóságot, lehetővé téve a zökkenőmentes adatelosztást több szerveren. Ezek a tulajdonságok széles körű elterjedéshez vezettek különböző szektorokban, beleértve az e-kereskedelmet, a tartalomkezelést és a valós idejű elemzéseket.

A MongoDB legjobb funkciói

Rugalmas adatlekérés előre definiált sémák nélkül, dokumentumalapú lekérdezési nyelvet használó dinamikus lekérdezésekkel.

Javítsa a lekérdezések teljesítményét a dokumentumok mezőinek átfogó indexelésével, hogy javítsa a lekérdezések teljesítményét.

Ossza szét az adatokat több szerver között egy shard kulcs segítségével, elősegítve ezzel a horizontális skálázhatóságot és a kiegyensúlyozott munkaterhelést.

A MongoDB korlátai

Más relációs adatbázisokhoz képest nem képes hatékonyan végrehajtani komplex tranzakciókat.

Nagy adatállományok esetén több memóriát fogyaszt, ami befolyásolja a teljesítményt.

MongoDB árak

Megosztva: Ingyenes

Dedikált: 0,08 USD/óra áron, 2 virtuális CPU-val

Szerver nélküli: 0,10 dollártól 1 millió olvasási és szkennelési művelet esetén

Vállalati: Egyedi árazás

MongoDB értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (500+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (450+ értékelés)

3. MySQL (a legjobb nyílt forráskódú relációs adatbázisokhoz)

via MySQL

A MySQL egy nyílt forráskódú relációs adatbázis-kezelő rendszer (RDBMS), amely a strukturált lekérdezési nyelvet (SQL) használja a hatékony adatkezeléshez. Az 1990-es évek közepén fejlesztették ki, és mára az egyik legszélesebb körben használt adatbázis-rendszerré vált világszerte, amely számos alkalmazást támogat, a kis léptékű projektektől a nagyvállalati megoldásokig.

A MySQL architektúrája a sebesség és a megbízhatóság érdekében lett kifejlesztve, így előnyös választás webalkalmazások, adatraktárak és e-kereskedelmi platformok számára. Platformok közötti támogatása és különböző programozási nyelvekkel való kompatibilitása növeli sokoldalúságát különböző fejlesztési környezetekben.

A MySQL jelentős előnye a kettős licencmodellje, amely ingyenes, nyílt forráskódú kiadást kínál a GNU General Public License (GPL) alapján, valamint további funkciókkal és támogatással rendelkező kereskedelmi verziókat.

A MySQL legjobb funkciói

Az ACID-kompatibilis tranzakciók segítségével biztosíthatja az adatok konzisztenciáját.

Gyors lekérdezési teljesítmény, különösen az olvasásintenzív alkalmazások esetében

Automatizálja a rutin adatbázis-műveleteket úgy, hogy a feladatokat meghatározott időpontokra vagy időközökre ütemezi.

A MySQL korlátai

Egyes konfigurációkban nincs natív támogatás a teljes szövegű kereséshez.

A nagy terhelés mellett az optimális teljesítmény érdekében kézi beállításra van szükség.

MySQL árak

Nyílt forráskódú és ingyenesen használható

MySQL értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 1600 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (2000+ értékelés)

A MySQL segítségével az adatok kezelése egyszerű, gyors és zökkenőmentes, a jogosultsági rendszer biztonságos, rugalmas, és a keresési/szűrési funkció nagyon sokat segít.

4. Microsoft SQL Server (a legjobb vállalati szintű adatbázis-megoldásokhoz)

via Microsoft

A Microsoft SQL Server egy hatékony relációs adatbázis-szoftver, amelyet különböző vállalati szintű adatkezelési és elemzési igények kezelésére fejlesztettek ki és terveztek. Kiterjedt képességeivel az adatbázis-szoftver sokféle felhasználói körnek felel meg, a fejlesztőktől és adatbázis-adminisztrátoroktól az adatelemzőkig, és az adat életciklusának minden szakaszához eszközöket és funkciókat biztosít.

Ez az adatbázis-megoldás tranzakciós feldolgozáshoz és üzleti intelligencia (BI) alkalmazásokhoz lett optimalizálva. Rendkívül skálázható architektúrával rendelkezik, amely a kis, egykiszolgálós környezetekektől a nagy, elosztott vállalati rendszerekig mindent támogat.

Az SQL Server kiemelkedik a Microsoft ökoszisztémával való zökkenőmentes integrációjával, beleértve az Azure-t, a Power BI-t és a Visual Studio-t.

A Microsoft SQL Server legjobb funkciói

Védje az érzékeny adatokat szerepköralapú hozzáférés-vezérléssel és az Always Encrypted technológiával.

Az Always On Availability Groups segítségével minimálisra csökkentheti a leállási időt és biztosíthatja a katasztrófa utáni helyreállítást több csomóponton is.

Vegye igénybe az SQL Server Integration Services (SSIS), a Reporting Services (SSRS) és az Analysis Services (SSAS) szolgáltatásokat a teljes körű üzleti intelligencia megoldásokhoz.

A Microsoft SQL Server korlátai

A komplex és viszonylag drága árképzési rendszer miatt nem alkalmas adatbázis-szoftverként kisvállalkozások számára.

Az optimális teljesítményhez jelentős rendszererőforrások szükségesek.

A Microsoft SQL Server árai

Ingyenes fejlesztői csomag

Az egyéb csomagok ára felhasználónként havi 73 dollártól kezdődik.

Microsoft SQL Server értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 2200 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 1900 értékelés)

5. Amazon RDS (a legjobb felügyelt felhőalapú adatbázis-szolgáltatásokhoz)

az Amazon RDS* segítségével

Az Amazon Relational Database Service (RDS) egy felhőalapú, felügyelt megoldás, amely egyszerűsíti a relációs adatbázisok beállítását, üzemeltetését és méretezését. Az Amazon RDS átalakítja az adatbázis-kezelést azáltal, hogy egyszerűsíti a rutin feladatokat, mint például a provisioning, a konfigurálás, a biztonsági mentés és a javítások. Képzelje el, hogy perceken belül létrehozhat egy új adatbázist – ennyire egyszerű!

Az RDS több adatbázis-motort támogat, többek között az Amazon Aurora, PostgreSQL, MySQL, MariaDB, Oracle és Microsoft SQL Server rendszereket, és rugalmasságot kínál a különböző alkalmazási követelményeknek való megfeleléshez.

A magas rendelkezésre állás és tartósság érdekében tervezett Amazon RDS egyedi Multi-AZ (Availability Zone) telepítéseket is kínál. Ezek szinkronizált készenléti másolatokat hoznak létre az adatokról a különböző adatbázis-zónákban, hogy biztosítsák az adatok redundanciáját és minimalizálják a leállási időt karbantartás vagy váratlan meghibásodások esetén.

Az Amazon RDS legjobb funkciói

Növelje az adatvédelmet automatizált biztonsági mentésekkel és pillanatfelvételek készítésével a pontszerű helyreállításhoz.

Hozzon létre csak olvasható replikákat az olvasási forgalom elosztása és az olvasásintenzív alkalmazások teljesítményének javítása érdekében.

Az Amazon CloudWatch integrációjával valós idejű mutatókat és riasztásokat kaphat.

Az Amazon RDS korlátai

Az adatbázis-műveletek és a tárolási követelmények jelentősen megnövelik a költségeket.

Az önállóan kezelt adatbázisokhoz képest korlátozott testreszabási lehetőségeket kínál.

Amazon RDS árak

AWS Free Tier: 12 hónapig ingyenes hozzáférés

Az Amazon RDS motor árazása: Az árakról érdeklődjön az értékesítési osztálynál.

Árak az Amazon RDS telepítés szerint: Az árakról érdeklődjön az értékesítési osztálynál.

Amazon RDS értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (1000+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 200 értékelés)

Nagyon jól működik, anélkül, hogy a szerver karbantartásával kellene foglalkozni.

6. Airtable (a legjobb a kódolás nélküli adatbázisok egyszerűségéhez és az együttműködéshez)

via Airtable

Az Airtable egy felhőalapú együttműködési és adatbázis-szoftver, amely ötvözi a táblázatkezelő egyszerűségét a relációs adatbázisok teljesítményével. Lehetővé teszi a felhasználók számára az adatok szervezését, nyomon követését és kezelését egy intuitív és nagymértékben testreszabható felületen keresztül.

A hagyományos adatbázisokkal ellentétben az Airtable nem igényel kódolási ismereteket. Ezáltal elérhetővé válik különböző iparágakban dolgozó egyének és csapatok számára, beleértve a marketinget, a projektmenedzsmentet, a tartalomkészítést és az eseménytervezést.

Egyedülálló megközelítésével lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy az adatokat igényeiknek leginkább megfelelően strukturálják. Összekapcsolt rekordok, relációs táblák vagy színkódolt címkék révén páratlan rugalmasságot kínál.

Az Airtable legjobb funkciói

Indítsa el projektjeit a különböző felhasználási esetekhez és iparágakhoz igazodó számos sablon segítségével!

Támogassa a hatékony csapatmunkát több felhasználó egyidejű munkavégzésével, a változások azonnali megjelenítésével.

Hozzon létre egyedi, a konkrét projekt követelményeinek megfelelő munkafolyamatokat

Az Airtable korlátai

Korlátozott skálázhatóság nagy adathalmazok és összetett lekérdezések esetén.

Költséges lehet, ha fejlett funkciókat választ és nagyobb csapatokkal dolgozik.

Airtable árak

Ingyenes

Csapat: 24 USD/hó/felhasználó

Üzleti: 54 USD/hó/felhasználó

Vállalati méret: Egyedi árazás

Airtable értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (több mint 2600 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 2100 értékelés)

7. PostgreSQL (A legjobb a fejlett SQL-kompatibilitás és bővíthetőség szempontjából)

via PostgreSQL

A PostgreSQL egy hatékony, nyílt forráskódú adatbázis-kezelő rendszer, amely több mint 35 éve aktív fejlesztés alatt áll. Különböző adattípusokat és fejlett funkciókat támogat, így kis projektekhez és nagyvállalati megoldásokhoz egyaránt alkalmas.

A PostgreSQL SQL-szabványoknak való megfelelése és az ACID-tranzakciók támogatása biztosítja az adatok integritását és megbízhatóságát. A szoftvernek számos alkalmazási területe van, többek között játékalkalmazások, adatbázis-automatizálási eszközök és domain-regisztrációk.

Ezenkívül a PostgreSQL támogatja a fejlett adattípusokat és a teljesítményoptimalizálási funkciókat.

A PostgreSQL legjobb funkciói

Optimalizálja a lekérdezések teljesítményét különböző adatkészleteken keresztül különböző indexelési módszerekkel.

Támogassa a komplex lekérdezéseket és rangsorolást a nagy adathalmazokon belüli hatékony szövegkereséshez beépített funkciókkal.

Használja a PostGIS kiterjesztést, amely földrajzi objektumok támogatását kínálja helyalapú szolgáltatásokhoz és földrajzi információs rendszerekhez (GIS).

A PostgreSQL korlátai

A konfiguráláshoz és kezeléshez több technikai szakértelemre van szükség.

Nem skálázható olyan könnyen a felhőalapú alkalmazásokhoz

PostgreSQL árak

Nyílt forráskódú és ingyenes

A kiegészítők és integrációk megvásárlását igényelhetik.

PostgreSQL értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (630+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (410+ értékelés)

Nagyon hatékony és sokoldalú, és hatalmas ökoszisztéma épült köré.

8. MariaDB (A legjobb skálázhatóság és rugalmasság szempontjából)

via MariaDB

A MariaDB egy nyílt forráskódú relációs adatbázis-kezelő rendszer (RDBMS), amely 2009-ben a MySQL egyik ágaként jött létre. Azóta különféle funkciókkal és fejlesztésekkel bővült, így népszerű választás lett a megbízható és rugalmas adatbázis-megoldást kereső fejlesztők és vállalkozások számára.

A MariaDB számos eszközzel integrálható, aktív nyílt forráskódú közösséggel rendelkezik, és rendszeresen frissül. Az adatbázis-szoftver kompatibilis a MySQL-lel, így zökkenőmentes áttérést biztosít, miközben olyan egyedi funkciókat vezet be, amelyek megfelelnek a modern adatkezelési követelményeknek.

A MariaDB legjobb funkciói

Az adatbázis teljesítményét és képességeit az egyes alkalmazások igényeihez igazíthatja a különböző támogatott tárolómotorok, például az Aria, az InnDB, az XtraDB és a MyRocks segítségével.

Javítsa az adatbázis biztonságát olyan fejlesztésekkel, mint a felhasználói szerepkörök, a jelszóellenőrző bővítmények és a tárolt adatok titkosítása.

Optimalizálja adatbázisának teljesítményét kiterjedt, nyílt forráskódú testreszabási lehetőségekkel.

A MariaDB korlátai

Figyelemmel kísérésre szorul, mivel a skálázhatóság néha erőforrás-terheléshez vezet.

Korlátozza a grafikus felületeket kevesebb beépített vizualizációs eszközzel

MariaDB árak

MariaDB Community: Nyílt forráskódú és ingyenes

MariaDB Enterprise: Egyedi árazás

MariaDB értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 220 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (70+ értékelés)

9. Altibase (a legjobb hibrid memóriában és lemezen tárolt adatbázisokhoz)

via Altibase

Akár villámgyors adatfeldolgozásra, akár biztonságos hosszú távú tárolásra van szüksége, az Altibase a legjobb megoldást kínálja mindkét területen.

A globális vállalatok ezt a nagy teljesítményű relációs adatbázis-kezelő rendszert (RDBMS) használják, amely egyedülálló módon egyesíti a memóriában és a lemezen tárolt adatokat egyetlen egységes motorban. Ráadásul a hibrid architektúra optimalizálja a sebességet a megbízhatóság feláldozása nélkül.

Zökkenőmentes méretezhetősége és kivételes tranzakciófeldolgozási funkciói révén az Altibase a dinamikus, nagy adatforgalmú környezetek számára az első számú választás. Emellett támogatja a valós idejű elemzéseket és a párhuzamos adatkezelést a zökkenőmentes működés érdekében. Ráadásul memóriában tárolt funkciói mindig megbízhatóan működnek, függetlenül a csúcs terheléstől.

Az Altibase legjobb funkciói

Az Altibase ANSI SQL és ACID kompatibilis, így megbízható tranzakciófeldolgozást és integrációt biztosít a meglévő rendszerekkel.

Több beépített átállási mechanizmussal biztosítja az adatkezelés folytonosságát.

Támogatja a nagyméretű telepítéseket többcsomópontos fürtözési képességekkel

Az Altibase korlátai

A hibrid architektúra teljes kihasználásához fejlett beállításokra van szükség.

A népszerűbb adatbázisokhoz képest hiányzik a széles körű harmadik féltől származó integráció

Altibase árak

Egyedi árazás

Altibase értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

10. Apache Cassandra (legalkalmasabb a kritikus fontosságú alkalmazásokra)

via Apache Cassandra

Az Apache Cassandra egy ingyenes adatbázis-szoftver, amelyet kivételes skálázhatóságáról és magas rendelkezésre állásáról ismernek.

A Cassandra egy nyílt forráskódú NoSQL adatbázis-rendszer, amelyet úgy terveztek, hogy nagy mennyiségű adatot kezeljen több árucikk-kiszolgálón, egyetlen hibaforrás nélkül. Ez ideálisvá teszi olyan alkalmazásokhoz, amelyek magasabb teljesítményt és folyamatos rendelkezésre állást igényelnek. Akár hatalmas adatmennyiségeket kezel, akár nulla leállási időre van szüksége az adatbázis-rendszerekben, a Cassandra páratlan megbízhatóságot nyújt.

Decentralizált architektúrája biztosítja az adatok redundanciáját és a hibatűrést, így ez a megoldás az elsődleges választás azoknak az iparágaknak, amelyek nagy adatállományokat kezelnek és valós idejű elemzéseket igényelnek.

Az Apache Cassandra legjobb funkciói

Szerezzen rugalmasságot, hogy az alkalmazás követelményei alapján egyensúlyt teremtsen a konzisztencia és a rendelkezésre állás között.

Egyszerűsítse a fejlesztők adatbázis-rendszereken belüli interakcióit a Cassandra Query Language (CQL) segítségével, egy SQL-hez hasonló nyelvvel.

Biztosítsa az adatok elérhetőségét és megbízhatóságát földrajzilag elosztott helyszíneken az elosztott adattárolás és replikáció segítségével.

Az Apache Cassandra korlátai

A korlátozott ACID (atomicity, consistency, isolation, durability – atomosság, konzisztencia, izoláció, tartósság) kompatibilitás hátrányt jelent azoknak az alkalmazásoknak, amelyek szigorú tranzakciós integritást igényelnek.

Nincs beépített elemzési funkciója, ezért külső eszközökre van szükség az elemzéshez.

Apache Cassandra árak

A szoftver nyílt forráskódú és ingyenes.

Apache Cassandra értékelések és vélemények

G2: 4. 1/5 (30+ értékelés)

Capterra: 4,2/5 (30+ értékelés)

A NoSQL adatbázisok magas rendelkezésre állású és konzisztens változata.

11. Oracle (a legjobb elosztott adatbázis-szoftver)

via Oracle

Az Oracle Database egy átfogó és széles körben elterjedt relációs adatbázis-kezelő rendszer (RDBMS), amely skálázhatóságáról, megbízhatóságáról és gazdag funkciókészletéről ismert.

Az architektúra és a fejlett mesterséges intelligencia elemzésének ötvözésével ez az adatbázis különféle alkalmazásokhoz alkalmas, a kis léptékű műveletektől a nagyvállalati rendszerekig, hatékony adatkezelést és komplex tranzakciók támogatását biztosítva.

Az Oracle Database fejlett biztonsági intézkedései és magas rendelkezésre állású megoldásai biztosítják az adatok integritását és a folyamatos működést, így ez a szoftver számos iparágban az elsődleges választás. Az olyan hatékony funkciók, mint a valós idejű adatmásolás és a többfelhő-kompatibilitás, globális szinten biztosítják a maximális teljesítményt.

Az Oracle legjobb funkciói

A Real Application Clusters (RAC) funkcióval több szerver egyetlen rendszerként működik, így az alkalmazások módosítása nélkül is magas rendelkezésre állást és skálázhatóságot biztosít.

Kezelje térbeli és grafikus adatait olyan fejlett funkciók segítségével, amelyek komplex térinformatikai alkalmazásokat és hálózati adatmodelleket támogatnak.

Egyszerűsítse az adatbázis-tárolás kezelését az adatok szalagozásának és tükrözésének automatizálásával.

Az Oracle korlátai

A licencelés bonyolult és költséges, különösen a kis- és középvállalkozások számára.

Konfigurálásához és optimalizálásához szakértelemre és elkötelezett csapatra van szükség.

Oracle árak

Egyedi árazás

Oracle értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (940+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (460+ értékelés)

Könnyű, nagyon egyszerűen használható. A TNS fájlok segítségével könnyen biztosítható, hogy mindenki ugyanazokkal a kapcsolatokkal rendelkezzen.

12. IBM Db2 (a legjobb AI-alapú elemzésekhez és adatintegrációhoz)

via IBM Db2

Ha az AI intelligencia és a zökkenőmentes adatbázis-optimalizálás tökéletes kombinációját keresi, válassza az IBM Db2-t. Ez a relációs adatbázis-kezelő rendszer gépi tanulási algoritmusokat használ az adatok lekérésének egyszerűsítésére és azok hasznosítható információkká alakítására.

Stabilitásáról és skálázhatóságáról híres Db2 széles körben elterjedt a pénzügyi, egészségügyi és kiskereskedelmi ágazatokban, ahol az adatok integritása és a teljesítmény kritikus fontosságú. Fejlett adatkompressziós és önbeállító képességei növelik a hatékonyságot, így megbízható választásnak bizonyulnak a nagy adatállományokat kezelő vállalkozások számára.

Röviden: az IBM Db2 nem csak a folyamatok fenntartásáról szól, hanem az intelligens működésről is.

Az IBM Db2 legjobb funkciói

A BLU Acceleration funkcióval gyorsabb elemzéseket és jelentéseket kaphat az in-memory számítástechnikának köszönhetően.

Biztosítsa az adatok rendelkezésre állását az IBM beépített adat-helyreállítási megoldásával, a High Availability Disaster Recovery (HADR) segítségével.

Javítsa a lekérdezések teljesítményét és csökkentse a tárolási igényeket a fejlett adatkompresszióval

Az IBM Db2 korlátai

Az árképzés összetett, ami bizonyos telepítések esetén magasabb költségeket eredményezhet.

Az optimális teljesítményhez jelentős hardverberuházás és karbantartás szükséges.

IBM Db2 árak

Ingyenes

Alapcsomag: 99 USD/hó (óránkénti számlázás, két virtuális CPU)

Vállalati: 969 USD/hó (óránkénti számlázás, négy virtuális CPU)

IBM Db2 értékelések és vélemények

G2: 4. 1/5 (650+ értékelés)

Capterra: 4,4/5 (50+ értékelés)

Nagyon tetszik ennek a terméknek a teljesítménye és stabilitása.

13. DbVisualizer (A legjobb vizuális adatbázis-kezeléshez)

via DbVisualizer

A DbVisualizer egy kiváló adatbázis-kezelő eszköz, amely a vizuális áttekinthetőséget és a felhasználóbarát funkciókat helyezi előtérbe. Intuitív felülete egyszerűsíti a komplex adatbázis-műveleteket azáltal, hogy a bonyolult adatstruktúrákat könnyen érthető vizuális ábrázolásokká alakítja.

Akár lekérdezéseket futtat, akár adatkészleteket elemz, a DbVisualizer vizuális lekérdezést készítő és valós idejű adatmegjelenítő funkcióival megkönnyíti az adatbázis-kezelést. A rugalmasságra tervezett szoftver számos platformot támogat és integrál, beleértve a MySQL adatbázist és a NoSQL kiterjesztéseket is.

Intuitív navigációja és áttekinthető elrendezése segít az új fejlesztőknek és a tapasztalt szakembereknek is az adatfolyamatok hatékony feltárásában és kezelésében.

A DbVisualizer legjobb funkciói

A testreszabható táblázatok és diagramok segítségével vizualizálhatja a komplex kapcsolatokat, megkönnyítve ezzel az adatok értelmezését.

Élvezze a rugalmasságot, amelyet a Windows, macOS és Linux/UNIX rendszerekhez hasonló különböző környezetekben való zökkenőmentes működés biztosít.

Optimalizálja a lekérdezések kezelését fejlett szintaxiskiemeléssel, automatikus kiegészítéssel és vizuális lekérdezéstépítő eszközökkel.

A DbVisualizer korlátai

Más vállalati szintű eszközökhöz képest korlátozott fejlett automatizálási funkciók

A felhasználók teljesítménycsökkenést tapasztalnak nagy adatbázisok kezelése során.

DbVisualizer árak

Ingyenes

Pro (korlátozott támogatás): 197 USD/év felhasználónként az első évben, és 69 USD/év felhasználónként a második évtől kezdve

Pro (prémium támogatás): 229 USD/év felhasználónként az első évben, 99 USD/év felhasználónként a második évtől kezdődően

DbVisualizer értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 200 értékelés)

Capterra: 4,8/5 (100+ értékelés)

Optimalizálja az adatbázis-kezelést a ClickUp segítségével

Az adatmennyiség növekedésével és a hasznosítható információk iránti igény növekedésével az adatbázis-kezelő szoftverek létfontosságú szerepet játszanak a vállalkozások és az iparágak számára.

A 13 legjobb ingyenes adatbázis-szoftver listánk hatékony megoldásokat kínál a legkülönbözőbb igényekhez. A ClickUp azonban kiemelkedik a versenytársak közül. ✅

A ClickUp túllép a hagyományos adatbázis-kezelésen, mivel fejlett mesterséges intelligenciát, hatékony automatizálást, zökkenőmentes integrációt és feladatkezelést egyesít egy egységes platformban. Az előre megtervezett sablonokhoz hasonló funkcióknak köszönhetően, amelyek minimalizálják a kézi munkát a minőség romlása nélkül, a ClickUp javítja az adatok kezelését és felhasználását.

Regisztráljon még ma a ClickUp-ra, és optimalizálja adatbázisait!