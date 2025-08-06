A 10 legjobb Perplexity AI alternatíva és versenytárs 2025-ben

A mesterséges intelligencia és a keresőmotorok kombinációja jelentős és pozitív hatást gyakorolt az online információk keresésének és felhasználásának módjára.
A keresési eredmények egyértelműen javultak, és az AI új keresőmotorjának használata megkönnyítette a munkát, így a keresési képességeink teljesen új szintre léptek. A hagyományos webes keresőmotorok korlátait olyan AI keresőmotorok oldják meg, mint a Perplexity AI.
A mai keresőmotorok számára a Perplexity AI egyre inkább az egyik leggyakrabban használt AI eszközzé válik minden iparágban.
A Perplexity AI kiválóan képes komplex lekérdezéseket könnyen érthető válaszokká alakítani, de nem ez az egyetlen eszköz, amely AI keresőmotorokat használ. Számos szolgáltató verseng a figyelmedért, mint az első számú AI-alapú keresőmotor vagy chatbot eszköz.
Beszéljünk a Perplexity AI legfontosabb jellemzőiről, arról, hogy ez az AI keresőmotor hogyan segíthet az Ön egyedi igényeinek kielégítésében, és nézzük meg a legjobb Perplexity AI alternatívákat, hogy megtalálja a felhasználási esetéhez leginkább megfelelő alkalmazást.
Mi az a Perplexity AI?
A Perplexity AI egy mesterséges intelligencia keresőmotor, amelynek chat-szerű módon tehet fel kérdéseket. Tegyen fel egy kérdést a Perplexity AI-nak, és az átfésüli az internetet, hogy megismerje a kérdését, majd a talált eredmények alapján válaszol.
Ez az eszköz eltér a hagyományos keresőmotoroktól, mivel úgy tervezték, hogy inkább beszélgetésszerű legyen, akárcsak a természetes nyelv használata. Ahelyett, hogy „példák a marketing automatizálásra” kifejezést keresné, megkérdezheti: „Mi a legjobb példa a marketing automatizálásra 2024-ben?”, és az eszköz beszélgetésszerűen fog válaszolni.
A Perplexity AI természetes nyelvfeldolgozást (NLP) és kifinomult nyelvi modelleket használ, hogy mindenki számára érthető módon megkapja a szükséges válaszokat. Nincs többé több weboldal átnézése egy téma megismerése érdekében – ehelyett megkérheti a Perplexity AI-t, hogy adjon Önnek egy összefoglalót. ?
Mit kell keresni egy Perplexity AI alternatívában?
Minden hónapban új AI-alapú keresőeszközök jelennek meg a piacon. A megfelelő Perplexity AI alternatíva kiválasztásához figyelembe kell vennie céljait, igényeit és kívánságait.
A Perplexity AI alternatívájának keresésekor a következőket érdemes figyelembe venni:
- Funkciók: Az alternatív keresőmotor rendelkezik-e az összes szükséges funkcióval? Többet kínál-e nekem?
- Felhasználói élmény: Milyen a felhasználói élmény? Könnyen használható és navigálható?
- Képzés: Nehéz megtanulni a használatát? Könnyen bevonhatom az egész csapatomat?
- Ár: Az új eszköz egy ingyenes AI keresőmotor? Megfelel a költségvetésemnek?
- Hírnév: A szoftver szolgáltató jó hírnévnek örvend? Teljesen új a piacon?
- Vélemények: Mit mondanak más felhasználók erről a keresőről? Megfelel a várakozásoknak?
A Perplexity AI alapvetően egy egyszerűen használható eszköz, korlátozott funkciókkal. Ez azt jelenti, hogy könnyen összehasonlíthatja más AI-alapú keresőmotorokat, hogy megtalálja a legjobbat, vagy felfedezheti az alternatívákat, amelyek még több funkciót kínálnak.
Hogyan értékeljük a szoftvereket a ClickUp-nál?
Szerkesztői csapatunk átlátható, kutatásokon alapuló és gyártóktól független folyamatot követ, így bízhat abban, hogy ajánlásaink a termékek valós értékén alapulnak.
Itt található egy részletes összefoglaló arról, hogyan értékeljük a szoftvereket a ClickUp-nál.
A 10 legjobb Perplexity AI alternatíva
Készen állsz arra, hogy megnézd, mi más van még a piacon? Összegyűjtöttük a legjobb Perplexity AI alternatívákat, amelyek ma elérhetők. Fedezd fel az AI keresőmotorokat, a kódírásban segítő eszközöket és azokat a platformokat, amelyek a tartalom és az AI terén a legmegfelelőbbek lehetnek számodra.
1. ClickUp
Ha olyan AI eszközt keres, amely valóban megváltoztatja a munkamódszereit, akkor a ClickUp Brain a Perplexity következő szintű alternatívája. A ClickUp Brain nem egyszerűen csak kérdésekre válaszol, hanem láthatatlan erőként működik: közvetlenül kapcsolódik a feladatokhoz, dokumentumokhoz, csevegésekhez, és kontextusfüggő, megvalósítható eredményekkel viszi előre a projekteket.
A legjobb rész? Lehetővé teszi, hogy több LLM-mel csevegjen, nem csak eggyel. Igen, cseveghet Claude-dal, Gemini-vel és másokkal anélkül, hogy elhagyná a ClickUp Brain felületét.
Ezután az AI-ügynökei automatizálják az ismétlődő adminisztratív feladatokat, összefoglalják a komplex információkat és proaktívan felvetik a fontosabb megállapításokat, így mindig egy lépéssel előrébb járhat. A beépített automatizálás és az intelligens javaslatok minden munkafolyamatba beépítve lehetővé teszik, hogy azonnal megtalálja a fontos információkat, kijelölje a követendő feladatokat, és gyorsabban végezze el a munkáját!
Még nagyobb teljesítményért a Brain MAX szolgálhat dedikált asztali AI-társadként. Vállalati szintű keresést, hangalapú beszéd-szöveggé alakítást és kézmentes automatizálást biztosít az egész munkakörnyezetedben. Csak mondd ki a kérdéseidet vagy utasításaidat, és a Brain MAX megtalálja, rendszerezi és feldolgozza az információkat az összes csatlakoztatott alkalmazásodban – ClickUp, Google Drive, Figma, GitHub és mások.
Akár brainstormingot végez, ötleteket gyűjt flow állapotban, vagy komplex projekteket irányít, a Brain MAX mindent egységesen és hozzáférhetően tárol egy helyen.
A ClickUp Brain és a Brain MAX nem csak az információk megtalálásában segít, hanem összekapcsolja a pontokat, automatizálja a rutinmunkát, és lehetővé teszi, hogy okosabb, gyorsabb döntéseket hozzon. Azok számára, akik túllépnek az alapvető keresésen, és valóban ki akarják használni az AI-t a termelékenység növelése érdekében, ez az a frissítés, amire várt.
A ClickUp legjobb funkciói
- Használjon szerepköralapú, kontextustudatos ügynököket az adminisztráció automatizálásához, jelentések készítéséhez és kérdések megválaszolásához.
- Automatikusan hozzon létre feladatokat, rendeljen hozzájuk felelősöket, állítson be határidőket, és kövesse nyomon a teendőket.
- Keresés a ClickUp, Google Drive, Figma, GitHub és mások között, mindezt egy helyről.
- Kérdezzen egyszerű angol nyelven, és kapjon releváns, kontextusban gazdag válaszokat.
- Gyorsan hozzáférhet a korábbi beszélgetésekhez, jóváhagyásokhoz, projekt mérföldkövekhez és dokumentációkhoz.
- Készítsen vizuális elemeket és diagramokat AI-alapú eszközökkel, amelyek tökéletesen alkalmasak brainstormingra és tervezésre.
- Az AI Notetaker segítségével automatikusan leírhatja, összefoglalhatja és kivonhatja a megbeszélésekből a teendőket.
- A ClickUp Brain segítségével racionalizálhatja munkafolyamatait, és ezzel a végső termelékenységi trükköt alkalmazhatja.
- Szerkessze és csiszolja tartalmi írásait – az értékesítési e-mailektől a kutatási cikkekig.
- Használja a ClickUp Docs-ot az AI által generált tartalmak tárolására.
- Hozzon létre cselekvési tennivalók listáját, amelyek a ClickUp Tasks-hez kapcsolódnak.
- A ClickUp sablonok segítségével gyorsan elindulhat
- Jobb eredményeket érhet el az AI eszközökkel a ChatGPT kutatási íráshoz és a ChatGPT szövegíráshoz készült promptjaival.
A ClickUp korlátai
- Egyes felhasználók szerint a ClickUp olyan átfogó szoftvereszköz, hogy a tanulási görbe meredek lehet.
- A ClickUp Brain viszonylag új, ezért idővel folyamatosan új funkciókkal bővül.
ClickUp árak
ClickUp értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (több mint 8700 értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (3800+ értékelés)
2. Google Gemini
A Gemini (korábban Google Bard AI néven ismert) egy ingyenes AI keresőmotor, amely a Google válasza az AI-alapú keresőmotorok eredményeire. Indítsa el a Gemini alkalmazást, és kezdjen el csevegni az AI-vel, tegyen fel kérdéseket, ösztönözze problémamegoldásra, vagy kérje meg, hogy segítsen kreatív ötleteket kidolgozni egy közösségi média marketing kampányhoz. ?
A Gemini legjobb funkciói
- Válaszokat kaphat egy csevegésalapú, AI-alapú alkalmazáson keresztül.
- Ellenőrizze az információk forrását, hogy ellenőrizhesse a tényeket.
- Állítólag frissebb adatokhoz fér hozzá, mint néhány másik alkalmazás.
- A Google által fejlesztett, kiváló minőségű szoftvereszközökkel rendelkező, jó hírű vállalat.
A Gemini korlátai
- Egyes felhasználók szerint a Gemini nem olyan jártas a kódolási kérdésekben, mint más eszközök.
- A Google nyíltan kijelenti, hogy a Gemini egy kísérlet, ezért az eredmények nem mindig feltétlenül valósak.
- Több keresőmotorban nem elérhető – ellentétben a Perplexity AI-vel.
A Gemini árai
- Ingyenes
Gemini értékelések és vélemények
- G2: 4,3/5 (20+ értékelés)
- Capterra: N/A
3. Bing
A Microsoft keresőmotorja, a Bing nemrégiben kiadott egy AI-alapú keresőmotort, amely kifinomult algoritmussal rendelkezik. A Perplexity AI-hoz hasonlóan a Binget (más néven Bing Chat vagy Bing AI) is felhasználhatja, hogy választ találjon az üzleti életre vagy a magánéletre vonatkozó legégetőbb kérdéseire. ?
Ha Ön egy Microsoft power-user és alternatívát keres a Perplexity AI-hoz, akkor ez az eszköz az Ön számára ideális.
A Bing legjobb funkciói
- Integrálva a Microsoft ökoszisztémába
- Fotókereső motor funkciók
- Kiváló minőségű keresőmotor-eredmények alapján
- Privát webes keresési funkciók
- Kérje a Bing segítségét a válaszok megtalálásában, a menetrendek tervezésében és egyebekben.
- Írjon kódot a Bing segítségével olyan nyelveken, mint a Python
A Bing korlátai
- Egyes felhasználók szerint a Bing nem mindig ad releváns eredményeket komplex kérdésekre.
- Mint minden AI eszköz esetében, mindig ellenőrizze, hogy az idézett adatok és statisztikák valóban tényeken alapulnak-e.
A Bing árai
- Ingyenes
Bing értékelések és vélemények
- G2: 4,5/5 (20+ értékelés)
- Capterra: N/A
4. Jasper
A Binggel és a Barddal ellentétben a Jasper nem csak egy AI keresőmotor. Ez egy olyan platform, amelynek célja, hogy segítsen Önnek az AI használatában a márkájához tartozó tartalom létrehozásában. A Jasper számos AI szövegírási funkcióval rendelkezik, beleértve a Jasper Chat-et is, amely egy felhasználóbarát chatbot, amit hasonlóan használhat, mint a Perplexity AI-t. ?
A Jasper legjobb funkciói
- Kiterjedt tudásbázis széles körű és speciális témákhoz egyaránt
- Képes visszatérni a beszélgetéshez a további kontextus érdekében
- Kérdéseket tehetsz fel, összefoglalásokat kérhetsz és ötleteket generálhatsz.
- Széles körű AI írási eszközök és funkciók
A Jasper korlátai
- Egyes felhasználók szerint a Jasper Chat néha lassan fut.
- A Jasper csak fizetős csomaggal érhető el, így ez a lista egyik legdrágább Perplexity AI alternatívája.
Jasper árak
- Alkotó: 49 USD/hó felhasználónként
- Csapatok: 125 USD/hó felhasználónként
- Üzleti: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
Jasper értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (több mint 1200 értékelés)
- Capterra: 4,8/5 (1700+ értékelés)
5. Komo
A Komo egy elegáns, minimalista alternatíva a Perplexity AI-hez. Ez az AI keresőmotor eszköz lehetővé teszi, hogy kérdéseket tegyen fel, híreket és digitális tartalmakat böngésszen, és a keresési lekérdezés alapján releváns keresőmotor-eredményeket jelenítsen meg. ?
Emellett a Komo büszke arra, hogy gyors és megbízható privát keresőmotor-AI eszköz, amely nem tartalmaz hirdetéseket.
A Komo legjobb funkciói
- Végezzen webes keresést és tegyen fel kérdéseket zavaró tényezőktől és hirdetésektől mentes környezetben.
- Szűkítse le a keresést, hogy csak a közösségre fókuszáló tartalmakat mutassa, például YouTube-videókat és híreket.
- Ötleteljen egy adott témáról vagy kérdésre vonatkozóan
- Hibrid chatbot és keresőmotor egy eszközben
A Komo korlátai
- Egyes felhasználóknak a minimalista felhasználói felület nem tetszik.
- A Komo-ról nagyon kevés információ található az interneten, összehasonlítva a listán szereplő néhány ismertebb Perplexity AI alternatívával.
Komo árak
- Ingyenes
Komo értékelések és vélemények
- G2: N/A
- Capterra: N/A
6. Writesonic
A Writesonic egy AI szövegíró eszköz, amely segít a vállalkozóknak és a marketingeseknek új szövegek létrehozásában. Cikkíró, átfogalmazó és cikkösszefoglaló funkciói mellett ez az AI tartalomkészítő eszköz a Chatsonic funkcióval is rendelkezik, amely egy természetes nyelvet használó beszélgetős AI funkció, hasonlóan a Perplexity AI-hez. ?️
Emellett a Writesonic azt állítja, hogy segítségével teljesen egyedi tartalmakat hozhat létre, így nem kell attól tartania, hogy plágiummal vádolják.
A Writesonic legjobb funkciói
- A ChatGPT-vel vetekedő beszélgető NLP processzor
- Keresésalapú, tartalomírásra és ötletgenerálásra tervezve
- Használja a Chatsonicot AI-művészet és írott szövegek létrehozásához.
- Hozzáférés a Chatsonic és más AI szövegíró eszközökhöz egy helyen
A Writesonic korlátai
- Egyes felhasználók szerint a Business csomagban szereplő szókorlátok néha frusztrálóak lehetnek.
- A Writesonic által létrehozott szövegek néha ismétlődőek lehetnek, egyes felhasználók szerint.
Writesonic árak
- Korlátlan: 20 USD/hó felhasználónként
- Üzleti: 19 USD/hó/felhasználó
- Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
Writesonic értékelések és vélemények
- G2: 4,8/5 (több mint 1800 értékelés)
- Capterra: 4,8/5 (több mint 1800 értékelés)
7. Poe
A Poe a Quora szoftvercsapatának AI-alapú csevegőrobotja. Ez az alkalmazás egy webböngészőként és mobilalkalmazásként is használható, amely egy helyen biztosít hozzáférést számos csevegőrobothoz.
A Poe segítségével a felhasználók olyan szolgáltatásokon futtathatnak parancsokat, mint a Midjourney, a ChatGPT, a Claude és még sok más. ?
A Poe legjobb funkciói
- Kezdjen beszélgetést rengeteg chatbottal, amelyek száma folyamatosan növekszik.
- Tegyen fel kérdéseket, kapjon válaszokat, és találjon új ötleteket több chatbot segítségével.
- Az Explore funkció segítségével érdekes új botokat találhat, akikkel cseveghet.
- iOS és Android eszközökre egyaránt elérhető alkalmazásként.
Poe korlátai
- A Poe nem önálló csevegőrobotként működik, hanem más csevegőrobotokhoz való átjáróként, ami azt jelenti, hogy a minőség attól függ, hogy melyik csevegőrobotot használja.
- Jelenleg nincs elérhető vállalati előfizetés azoknak a vállalkozásoknak, amelyek több felhasználót szeretnének bevonni, de ez a fejlesztés folyamatban van.
Poe árak
- Ingyenes
- Vállalati: Hamarosan elérhető
Poe értékelések és vélemények
- G2: 4,5/5 (1 értékelés)
- Capterra: N/A
8. Pi
A Pi egy beszélgető AI eszköz, amelyet az Inflection AI fejlesztett ki. Az eszköz célja, hogy szórakoztató, barátságos hangulatot teremtsen, és inkább személyes asszisztensként működjön, mint hagyományos csevegőrobotként. A Pi segíthet a felhasználóknak ötletek vagy inspirációk kitalálásában, tervek készítésében, érdeklődési körök felfedezésében és kérdések megválaszolásában. ?
A Pi legjobb funkciói
- Egyszerűsített, minimalista felhasználói felület, amely nem vonja el a figyelmet
- Emberibb megközelítés a chatbot-élményhez
- Tegyen fel kérdéseket, merítsen inspirációt, és ossza meg gondolatait a munkanapjáról!
- AI-alapú keresést és válaszokat ötvöz egy coach-szerű élménnyel
Pi korlátai
- Egyes felhasználók a Pi által kínáltnál professzionálisabb megjelenést preferálhatnak – különösen, ha az egész csapat számára vásárolja meg a szoftvert.
- Az eszköz viszonylag új, ezért jelenleg még nem sokat tudunk róla.
Pi árak
- Ingyenes
Pi értékelések és vélemények
- G2: N/A
- Capterra: N/A
9. ChatGPT
A ChatGPT az egyik legismertebb, nagy nyelvi modell alapú chatbot, amely ma elérhető. Az OpenAI által készített generatív AI eszköz segít a felhasználóknak megtalálni a válaszokat és információkat a korábbi beszélgetések története és kontextusa alapján. ⚒️
A ChatGPT legjobb funkciói
- Segítséget kaphat olyan feladatokhoz, mint marketingkampányának megtervezése, e-mail írása vagy egy nehéz beszélgetés lebonyolítása.
- Határozza meg a válaszok hosszát, stílusát és formátumát
- Írjon kódot anélkül, hogy magának is tudnia kellene
- Összefoglalja a szövegeket, és nyújtson betekintést hosszabb dokumentumokba, például esszékbe vagy ülésjegyzőkönyvekbe.
A ChatGPT korlátai
- Néha az eredmény nem mindig pontos, mint a legtöbb AI-alapú csevegőeszköz esetében, beleértve a legjobb ChatGPT alternatívákat is.
- Egyes felhasználók szerint a ChatGPT nem mindig tartja fenn a kontextust komplex beszélgetések során.
ChatGPT árak
- Ingyenes
- ChatGPT Plus: 20 USD/hó felhasználónként
ChatGPT értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (több mint 300 értékelés)
- Capterra: 4,2/5 (20+ értékelés)
Hasonlítsa össze a ChatGPT-t és a Perplexity AI-t!
10. GitHub Copilot
A GitHub Copilot kissé eltér a listán szereplő többi Perplexity AI alternatívától, mivel ez egy kizárólag fejlesztők számára tervezett eszköz. A legszélesebb körben elterjedt AI fejlesztői eszközként ez az alkalmazás a természetes nyelvű parancsokat több nyelven javasolt kóddá alakítja. ⌨️
A GitHub Copilot legjobb funkciói
- Az AI segítségével egyszerűsítheti a kódírási folyamatot
- AI-alapú javaslatokat kaphat a korábbi kódja alapján
- Közvetlenül a kedvenc kódszerkesztőjében szerkesztheti
- Tanulj meg programozni a GitHub Copilot segítségével
A GitHub Copilot korlátai
- Ez az alkalmazás kódírásra lett tervezve, ezért csak akkor hasznos Perplexity AI alternatíva, ha erre a célra használja az alkalmazást.
- Egyes felhasználók szerint az eszköz megtanulása meglehetősen nehéz lehet.
A GitHub Copilot árai
- Ingyenes
- Csapat: 4 USD/hó felhasználónként
- Vállalati: 24 USD/hó felhasználónként
GitHub Copilot értékelések és vélemények
- G2: 4,5/5 (50+ értékelés)
- Capterra: 5/5 (3 értékelés)
Szerezze meg a szükséges válaszokat ezekkel a Perplexity AI alternatívákkal
Annyi alternatíva létezik a Perplexity AI-hoz, hogy mindenképpen érdemes megnézni őket. Használja ezt az útmutatót, hogy megtalálja a legjobb Perplexity AI alternatívákat az Ön számára szükséges funkciók és szolgáltatásokhoz.
Miközben egy kiváló AI-alapú tartalomszerkesztő eszközt keres, vegye fontolóra, hogy létezhet olyan eszköz, amely még többet kínál – például a ClickUp. All-in-one platformunk minden szükséges funkcióval rendelkezik, nemcsak AI-támogatáshoz, hanem projektmenedzsmenthez, termelékenységhez és munkamenedzsmenthez is.