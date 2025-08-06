A 10 legjobb Perplexity AI alternatíva és versenytárs 2025-ben

A mesterséges intelligencia és a keresőmotorok kombinációja jelentős és pozitív hatást gyakorolt az online információk keresésének és felhasználásának módjára.

A keresési eredmények egyértelműen javultak, és az AI új keresőmotorjának használata megkönnyítette a munkát, így a keresési képességeink teljesen új szintre léptek. A hagyományos webes keresőmotorok korlátait olyan AI keresőmotorok oldják meg, mint a Perplexity AI.

A mai keresőmotorok számára a Perplexity AI egyre inkább az egyik leggyakrabban használt AI eszközzé válik minden iparágban.

A Perplexity AI kiválóan képes komplex lekérdezéseket könnyen érthető válaszokká alakítani, de nem ez az egyetlen eszköz, amely AI keresőmotorokat használ. Számos szolgáltató verseng a figyelmedért, mint az első számú AI-alapú keresőmotor vagy chatbot eszköz.

Beszéljünk a Perplexity AI legfontosabb jellemzőiről, arról, hogy ez az AI keresőmotor hogyan segíthet az Ön egyedi igényeinek kielégítésében, és nézzük meg a legjobb Perplexity AI alternatívákat, hogy megtalálja a felhasználási esetéhez leginkább megfelelő alkalmazást.

Mi az a Perplexity AI?

A Perplexity AI egy mesterséges intelligencia keresőmotor, amelynek chat-szerű módon tehet fel kérdéseket. Tegyen fel egy kérdést a Perplexity AI-nak, és az átfésüli az internetet, hogy megismerje a kérdését, majd a talált eredmények alapján válaszol.

Ez az eszköz eltér a hagyományos keresőmotoroktól, mivel úgy tervezték, hogy inkább beszélgetésszerű legyen, akárcsak a természetes nyelv használata. Ahelyett, hogy „példák a marketing automatizálásra” kifejezést keresné, megkérdezheti: „Mi a legjobb példa a marketing automatizálásra 2024-ben?”, és az eszköz beszélgetésszerűen fog válaszolni.

Perplexity AI Chrome-bővítmény keresőmotorban való használatra

A Perplexity AI természetes nyelvfeldolgozást (NLP) és kifinomult nyelvi modelleket használ, hogy mindenki számára érthető módon megkapja a szükséges válaszokat. Nincs többé több weboldal átnézése egy téma megismerése érdekében – ehelyett megkérheti a Perplexity AI-t, hogy adjon Önnek egy összefoglalót. ?

Mit kell keresni egy Perplexity AI alternatívában?

Minden hónapban új AI-alapú keresőeszközök jelennek meg a piacon. A megfelelő Perplexity AI alternatíva kiválasztásához figyelembe kell vennie céljait, igényeit és kívánságait.

A Perplexity AI alternatívájának keresésekor a következőket érdemes figyelembe venni:

Funkciók: Az alternatív keresőmotor rendelkezik-e az összes szükséges funkcióval? Többet kínál-e nekem?

Felhasználói élmény: Milyen a felhasználói élmény? Könnyen használható és navigálható?

Képzés: Nehéz megtanulni a használatát? Könnyen bevonhatom az egész csapatomat?

Ár: Az új eszköz egy ingyenes AI keresőmotor? Megfelel a költségvetésemnek?

Hírnév: A szoftver szolgáltató jó hírnévnek örvend? Teljesen új a piacon?

Vélemények: Mit mondanak más felhasználók erről a keresőről? Megfelel a várakozásoknak?

A Perplexity AI alapvetően egy egyszerűen használható eszköz, korlátozott funkciókkal. Ez azt jelenti, hogy könnyen összehasonlíthatja más AI-alapú keresőmotorokat, hogy megtalálja a legjobbat, vagy felfedezheti az alternatívákat, amelyek még több funkciót kínálnak.

Hogyan értékeljük a szoftvereket a ClickUp-nál? Szerkesztői csapatunk átlátható, kutatásokon alapuló és gyártóktól független folyamatot követ, így bízhat abban, hogy ajánlásaink a termékek valós értékén alapulnak. Itt található egy részletes összefoglaló arról, hogyan értékeljük a szoftvereket a ClickUp-nál.

A 10 legjobb Perplexity AI alternatíva

Készen állsz arra, hogy megnézd, mi más van még a piacon? Összegyűjtöttük a legjobb Perplexity AI alternatívákat, amelyek ma elérhetők. Fedezd fel az AI keresőmotorokat, a kódírásban segítő eszközöket és azokat a platformokat, amelyek a tartalom és az AI terén a legmegfelelőbbek lehetnek számodra.

Próbáld ki ingyen a ClickUp Brain-t! Használja a ClickUp Brain-t, hogy azonnal megtalálja az információkat, és rögtön nekiláthasson a munkának!

Ha olyan AI eszközt keres, amely valóban megváltoztatja a munkamódszereit, akkor a ClickUp Brain a Perplexity következő szintű alternatívája. A ClickUp Brain nem egyszerűen csak kérdésekre válaszol, hanem láthatatlan erőként működik: közvetlenül kapcsolódik a feladatokhoz, dokumentumokhoz, csevegésekhez, és kontextusfüggő, megvalósítható eredményekkel viszi előre a projekteket.

A legjobb rész? Lehetővé teszi, hogy több LLM-mel csevegjen, nem csak eggyel. Igen, cseveghet Claude-dal, Gemini-vel és másokkal anélkül, hogy elhagyná a ClickUp Brain felületét.

Ezután az AI-ügynökei automatizálják az ismétlődő adminisztratív feladatokat, összefoglalják a komplex információkat és proaktívan felvetik a fontosabb megállapításokat, így mindig egy lépéssel előrébb járhat. A beépített automatizálás és az intelligens javaslatok minden munkafolyamatba beépítve lehetővé teszik, hogy azonnal megtalálja a fontos információkat, kijelölje a követendő feladatokat, és gyorsabban végezze el a munkáját!

Készítsen saját, egyedi AI-ügynököket, akik bármilyen munkafolyamatot képesek kezelni a ClickUp Brain segítségével.

Még nagyobb teljesítményért a Brain MAX szolgálhat dedikált asztali AI-társadként. Vállalati szintű keresést, hangalapú beszéd-szöveggé alakítást és kézmentes automatizálást biztosít az egész munkakörnyezetedben. Csak mondd ki a kérdéseidet vagy utasításaidat, és a Brain MAX megtalálja, rendszerezi és feldolgozza az információkat az összes csatlakoztatott alkalmazásodban – ClickUp, Google Drive, Figma, GitHub és mások.

Akár brainstormingot végez, ötleteket gyűjt flow állapotban, vagy komplex projekteket irányít, a Brain MAX mindent egységesen és hozzáférhetően tárol egy helyen.

A ClickUp Brain és a Brain MAX nem csak az információk megtalálásában segít, hanem összekapcsolja a pontokat, automatizálja a rutinmunkát, és lehetővé teszi, hogy okosabb, gyorsabb döntéseket hozzon. Azok számára, akik túllépnek az alapvető keresésen, és valóban ki akarják használni az AI-t a termelékenység növelése érdekében, ez az a frissítés, amire várt.

A ClickUp legjobb funkciói

A ClickUp korlátai

Egyes felhasználók szerint a ClickUp olyan átfogó szoftvereszköz, hogy a tanulási görbe meredek lehet.

A ClickUp Brain viszonylag új, ezért idővel folyamatosan új funkciókkal bővül.

ClickUp árak

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 8700 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (3800+ értékelés)

2. Google Gemini

Via Gemini

A Gemini (korábban Google Bard AI néven ismert) egy ingyenes AI keresőmotor, amely a Google válasza az AI-alapú keresőmotorok eredményeire. Indítsa el a Gemini alkalmazást, és kezdjen el csevegni az AI-vel, tegyen fel kérdéseket, ösztönözze problémamegoldásra, vagy kérje meg, hogy segítsen kreatív ötleteket kidolgozni egy közösségi média marketing kampányhoz. ?

A Gemini legjobb funkciói

Válaszokat kaphat egy csevegésalapú, AI-alapú alkalmazáson keresztül.

Ellenőrizze az információk forrását, hogy ellenőrizhesse a tényeket.

Állítólag frissebb adatokhoz fér hozzá, mint néhány másik alkalmazás.

A Google által fejlesztett, kiváló minőségű szoftvereszközökkel rendelkező, jó hírű vállalat.

A Gemini korlátai

Egyes felhasználók szerint a Gemini nem olyan jártas a kódolási kérdésekben, mint más eszközök.

A Google nyíltan kijelenti, hogy a Gemini egy kísérlet, ezért az eredmények nem mindig feltétlenül valósak.

Több keresőmotorban nem elérhető – ellentétben a Perplexity AI-vel.

A Gemini árai

Ingyenes

Gemini értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (20+ értékelés)

Capterra: N/A

3. Bing

A Bing segítségével

A Microsoft keresőmotorja, a Bing nemrégiben kiadott egy AI-alapú keresőmotort, amely kifinomult algoritmussal rendelkezik. A Perplexity AI-hoz hasonlóan a Binget (más néven Bing Chat vagy Bing AI) is felhasználhatja, hogy választ találjon az üzleti életre vagy a magánéletre vonatkozó legégetőbb kérdéseire. ?

Ha Ön egy Microsoft power-user és alternatívát keres a Perplexity AI-hoz, akkor ez az eszköz az Ön számára ideális.

A Bing legjobb funkciói

Integrálva a Microsoft ökoszisztémába

Fotókereső motor funkciók

Kiváló minőségű keresőmotor-eredmények alapján

Privát webes keresési funkciók

Kérje a Bing segítségét a válaszok megtalálásában, a menetrendek tervezésében és egyebekben.

Írjon kódot a Bing segítségével olyan nyelveken, mint a Python

A Bing korlátai

Egyes felhasználók szerint a Bing nem mindig ad releváns eredményeket komplex kérdésekre.

Mint minden AI eszköz esetében, mindig ellenőrizze, hogy az idézett adatok és statisztikák valóban tényeken alapulnak-e.

A Bing árai

Ingyenes

Bing értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (20+ értékelés)

Capterra: N/A

4. Jasper

Via Jasper

A Binggel és a Barddal ellentétben a Jasper nem csak egy AI keresőmotor. Ez egy olyan platform, amelynek célja, hogy segítsen Önnek az AI használatában a márkájához tartozó tartalom létrehozásában. A Jasper számos AI szövegírási funkcióval rendelkezik, beleértve a Jasper Chat-et is, amely egy felhasználóbarát chatbot, amit hasonlóan használhat, mint a Perplexity AI-t. ?

A Jasper legjobb funkciói

Kiterjedt tudásbázis széles körű és speciális témákhoz egyaránt

Képes visszatérni a beszélgetéshez a további kontextus érdekében

Kérdéseket tehetsz fel, összefoglalásokat kérhetsz és ötleteket generálhatsz.

Széles körű AI írási eszközök és funkciók

A Jasper korlátai

Egyes felhasználók szerint a Jasper Chat néha lassan fut.

A Jasper csak fizetős csomaggal érhető el, így ez a lista egyik legdrágább Perplexity AI alternatívája.

Jasper árak

Alkotó: 49 USD/hó felhasználónként

Csapatok: 125 USD/hó felhasználónként

Üzleti: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Jasper értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 1200 értékelés)

Capterra: 4,8/5 (1700+ értékelés)

5. Komo

Via Komo

A Komo egy elegáns, minimalista alternatíva a Perplexity AI-hez. Ez az AI keresőmotor eszköz lehetővé teszi, hogy kérdéseket tegyen fel, híreket és digitális tartalmakat böngésszen, és a keresési lekérdezés alapján releváns keresőmotor-eredményeket jelenítsen meg. ?

Emellett a Komo büszke arra, hogy gyors és megbízható privát keresőmotor-AI eszköz, amely nem tartalmaz hirdetéseket.

A Komo legjobb funkciói

Végezzen webes keresést és tegyen fel kérdéseket zavaró tényezőktől és hirdetésektől mentes környezetben.

Szűkítse le a keresést, hogy csak a közösségre fókuszáló tartalmakat mutassa, például YouTube-videókat és híreket.

Ötleteljen egy adott témáról vagy kérdésre vonatkozóan

Hibrid chatbot és keresőmotor egy eszközben

A Komo korlátai

Egyes felhasználóknak a minimalista felhasználói felület nem tetszik.

A Komo-ról nagyon kevés információ található az interneten, összehasonlítva a listán szereplő néhány ismertebb Perplexity AI alternatívával.

Komo árak

Ingyenes

Komo értékelések és vélemények

G2: N/A

Capterra: N/A

6. Writesonic

Via Writesonic

A Writesonic egy AI szövegíró eszköz, amely segít a vállalkozóknak és a marketingeseknek új szövegek létrehozásában. Cikkíró, átfogalmazó és cikkösszefoglaló funkciói mellett ez az AI tartalomkészítő eszköz a Chatsonic funkcióval is rendelkezik, amely egy természetes nyelvet használó beszélgetős AI funkció, hasonlóan a Perplexity AI-hez. ?️

Emellett a Writesonic azt állítja, hogy segítségével teljesen egyedi tartalmakat hozhat létre, így nem kell attól tartania, hogy plágiummal vádolják.

A Writesonic legjobb funkciói

A ChatGPT-vel vetekedő beszélgető NLP processzor

Keresésalapú, tartalomírásra és ötletgenerálásra tervezve

Használja a Chatsonicot AI-művészet és írott szövegek létrehozásához.

Hozzáférés a Chatsonic és más AI szövegíró eszközökhöz egy helyen

A Writesonic korlátai

Egyes felhasználók szerint a Business csomagban szereplő szókorlátok néha frusztrálóak lehetnek.

A Writesonic által létrehozott szövegek néha ismétlődőek lehetnek, egyes felhasználók szerint.

Writesonic árak

Korlátlan: 20 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 19 USD/hó/felhasználó

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Writesonic értékelések és vélemények

G2: 4,8/5 (több mint 1800 értékelés)

Capterra: 4,8/5 (több mint 1800 értékelés)

7. Poe

Via Poe

A Poe a Quora szoftvercsapatának AI-alapú csevegőrobotja. Ez az alkalmazás egy webböngészőként és mobilalkalmazásként is használható, amely egy helyen biztosít hozzáférést számos csevegőrobothoz.

A Poe segítségével a felhasználók olyan szolgáltatásokon futtathatnak parancsokat, mint a Midjourney, a ChatGPT, a Claude és még sok más. ?

A Poe legjobb funkciói

Kezdjen beszélgetést rengeteg chatbottal, amelyek száma folyamatosan növekszik.

Tegyen fel kérdéseket, kapjon válaszokat, és találjon új ötleteket több chatbot segítségével.

Az Explore funkció segítségével érdekes új botokat találhat, akikkel cseveghet.

iOS és Android eszközökre egyaránt elérhető alkalmazásként.

Poe korlátai

A Poe nem önálló csevegőrobotként működik, hanem más csevegőrobotokhoz való átjáróként, ami azt jelenti, hogy a minőség attól függ, hogy melyik csevegőrobotot használja.

Jelenleg nincs elérhető vállalati előfizetés azoknak a vállalkozásoknak, amelyek több felhasználót szeretnének bevonni, de ez a fejlesztés folyamatban van.

Poe árak

Ingyenes

Vállalati: Hamarosan elérhető

Poe értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (1 értékelés)

Capterra: N/A

8. Pi

Via Pi

A Pi egy beszélgető AI eszköz, amelyet az Inflection AI fejlesztett ki. Az eszköz célja, hogy szórakoztató, barátságos hangulatot teremtsen, és inkább személyes asszisztensként működjön, mint hagyományos csevegőrobotként. A Pi segíthet a felhasználóknak ötletek vagy inspirációk kitalálásában, tervek készítésében, érdeklődési körök felfedezésében és kérdések megválaszolásában. ?

A Pi legjobb funkciói

Egyszerűsített, minimalista felhasználói felület, amely nem vonja el a figyelmet

Emberibb megközelítés a chatbot-élményhez

Tegyen fel kérdéseket, merítsen inspirációt, és ossza meg gondolatait a munkanapjáról!

AI-alapú keresést és válaszokat ötvöz egy coach-szerű élménnyel

Pi korlátai

Egyes felhasználók a Pi által kínáltnál professzionálisabb megjelenést preferálhatnak – különösen, ha az egész csapat számára vásárolja meg a szoftvert.

Az eszköz viszonylag új, ezért jelenleg még nem sokat tudunk róla.

Pi árak

Ingyenes

Pi értékelések és vélemények

G2: N/A

Capterra: N/A

9. ChatGPT

A ChatGPT az egyik legismertebb, nagy nyelvi modell alapú chatbot, amely ma elérhető. Az OpenAI által készített generatív AI eszköz segít a felhasználóknak megtalálni a válaszokat és információkat a korábbi beszélgetések története és kontextusa alapján. ⚒️

A ChatGPT legjobb funkciói

Segítséget kaphat olyan feladatokhoz, mint marketingkampányának megtervezése, e-mail írása vagy egy nehéz beszélgetés lebonyolítása.

Határozza meg a válaszok hosszát, stílusát és formátumát

Írjon kódot anélkül, hogy magának is tudnia kellene

Összefoglalja a szövegeket, és nyújtson betekintést hosszabb dokumentumokba, például esszékbe vagy ülésjegyzőkönyvekbe.

A ChatGPT korlátai

Néha az eredmény nem mindig pontos, mint a legtöbb AI-alapú csevegőeszköz esetében, beleértve a legjobb ChatGPT alternatívákat is.

Egyes felhasználók szerint a ChatGPT nem mindig tartja fenn a kontextust komplex beszélgetések során.

ChatGPT árak

Ingyenes

ChatGPT Plus: 20 USD/hó felhasználónként

ChatGPT értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 300 értékelés)

Capterra: 4,2/5 (20+ értékelés)

Hasonlítsa össze a ChatGPT-t és a Perplexity AI-t!

10. GitHub Copilot

A GitHub Copilot segítségével

A GitHub Copilot kissé eltér a listán szereplő többi Perplexity AI alternatívától, mivel ez egy kizárólag fejlesztők számára tervezett eszköz. A legszélesebb körben elterjedt AI fejlesztői eszközként ez az alkalmazás a természetes nyelvű parancsokat több nyelven javasolt kóddá alakítja. ⌨️

A GitHub Copilot legjobb funkciói

Az AI segítségével egyszerűsítheti a kódírási folyamatot

AI-alapú javaslatokat kaphat a korábbi kódja alapján

Közvetlenül a kedvenc kódszerkesztőjében szerkesztheti

Tanulj meg programozni a GitHub Copilot segítségével

A GitHub Copilot korlátai

Ez az alkalmazás kódírásra lett tervezve, ezért csak akkor hasznos Perplexity AI alternatíva, ha erre a célra használja az alkalmazást.

Egyes felhasználók szerint az eszköz megtanulása meglehetősen nehéz lehet.

A GitHub Copilot árai

Ingyenes

Csapat: 4 USD/hó felhasználónként

Vállalati: 24 USD/hó felhasználónként

GitHub Copilot értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (50+ értékelés)

Capterra: 5/5 (3 értékelés)

Szerezze meg a szükséges válaszokat ezekkel a Perplexity AI alternatívákkal

Annyi alternatíva létezik a Perplexity AI-hoz, hogy mindenképpen érdemes megnézni őket. Használja ezt az útmutatót, hogy megtalálja a legjobb Perplexity AI alternatívákat az Ön számára szükséges funkciók és szolgáltatásokhoz.

Miközben egy kiváló AI-alapú tartalomszerkesztő eszközt keres, vegye fontolóra, hogy létezhet olyan eszköz, amely még többet kínál – például a ClickUp. All-in-one platformunk minden szükséges funkcióval rendelkezik, nemcsak AI-támogatáshoz, hanem projektmenedzsmenthez, termelékenységhez és munkamenedzsmenthez is.

Próbálja ki még ma ingyen a ClickUp-ot. ✨