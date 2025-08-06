ClickUp blog

A 10 legjobb Perplexity AI alternatíva és versenytárs 2025-ben

2025. augusztus 6.

A mesterséges intelligencia és a keresőmotorok kombinációja jelentős és pozitív hatást gyakorolt az online információk keresésének és felhasználásának módjára.

A keresési eredmények egyértelműen javultak, és az AI új keresőmotorjának használata megkönnyítette a munkát, így a keresési képességeink teljesen új szintre léptek. A hagyományos webes keresőmotorok korlátait olyan AI keresőmotorok oldják meg, mint a Perplexity AI.

A mai keresőmotorok számára a Perplexity AI egyre inkább az egyik leggyakrabban használt AI eszközzé válik minden iparágban.

A Perplexity AI kiválóan képes komplex lekérdezéseket könnyen érthető válaszokká alakítani, de nem ez az egyetlen eszköz, amely AI keresőmotorokat használ. Számos szolgáltató verseng a figyelmedért, mint az első számú AI-alapú keresőmotor vagy chatbot eszköz.

Beszéljünk a Perplexity AI legfontosabb jellemzőiről, arról, hogy ez az AI keresőmotor hogyan segíthet az Ön egyedi igényeinek kielégítésében, és nézzük meg a legjobb Perplexity AI alternatívákat, hogy megtalálja a felhasználási esetéhez leginkább megfelelő alkalmazást.

Mi az a Perplexity AI?

A Perplexity AI egy mesterséges intelligencia keresőmotor, amelynek chat-szerű módon tehet fel kérdéseket. Tegyen fel egy kérdést a Perplexity AI-nak, és az átfésüli az internetet, hogy megismerje a kérdését, majd a talált eredmények alapján válaszol.

Ez az eszköz eltér a hagyományos keresőmotoroktól, mivel úgy tervezték, hogy inkább beszélgetésszerű legyen, akárcsak a természetes nyelv használata. Ahelyett, hogy „példák a marketing automatizálásra” kifejezést keresné, megkérdezheti: „Mi a legjobb példa a marketing automatizálásra 2024-ben?”, és az eszköz beszélgetésszerűen fog válaszolni.

Perplexity AI Chrome-bővítmény
Perplexity AI Chrome-bővítmény keresőmotorban való használatra

A Perplexity AI természetes nyelvfeldolgozást (NLP) és kifinomult nyelvi modelleket használ, hogy mindenki számára érthető módon megkapja a szükséges válaszokat. Nincs többé több weboldal átnézése egy téma megismerése érdekében – ehelyett megkérheti a Perplexity AI-t, hogy adjon Önnek egy összefoglalót. ?

Mit kell keresni egy Perplexity AI alternatívában?

Minden hónapban új AI-alapú keresőeszközök jelennek meg a piacon. A megfelelő Perplexity AI alternatíva kiválasztásához figyelembe kell vennie céljait, igényeit és kívánságait.

A Perplexity AI alternatívájának keresésekor a következőket érdemes figyelembe venni:

  • Funkciók: Az alternatív keresőmotor rendelkezik-e az összes szükséges funkcióval? Többet kínál-e nekem?
  • Felhasználói élmény: Milyen a felhasználói élmény? Könnyen használható és navigálható?
  • Képzés: Nehéz megtanulni a használatát? Könnyen bevonhatom az egész csapatomat?
  • Ár: Az új eszköz egy ingyenes AI keresőmotor? Megfelel a költségvetésemnek?
  • Hírnév: A szoftver szolgáltató jó hírnévnek örvend? Teljesen új a piacon?
  • Vélemények: Mit mondanak más felhasználók erről a keresőről? Megfelel a várakozásoknak?

A Perplexity AI alapvetően egy egyszerűen használható eszköz, korlátozott funkciókkal. Ez azt jelenti, hogy könnyen összehasonlíthatja más AI-alapú keresőmotorokat, hogy megtalálja a legjobbat, vagy felfedezheti az alternatívákat, amelyek még több funkciót kínálnak.

Hogyan értékeljük a szoftvereket a ClickUp-nál?

Szerkesztői csapatunk átlátható, kutatásokon alapuló és gyártóktól független folyamatot követ, így bízhat abban, hogy ajánlásaink a termékek valós értékén alapulnak.

Itt található egy részletes összefoglaló arról, hogyan értékeljük a szoftvereket a ClickUp-nál.

A 10 legjobb Perplexity AI alternatíva

Készen állsz arra, hogy megnézd, mi más van még a piacon? Összegyűjtöttük a legjobb Perplexity AI alternatívákat, amelyek ma elérhetők. Fedezd fel az AI keresőmotorokat, a kódírásban segítő eszközöket és azokat a platformokat, amelyek a tartalom és az AI terén a legmegfelelőbbek lehetnek számodra.

1. ClickUp

ClickUp Brain
Próbáld ki ingyen a ClickUp Brain-t!
Használja a ClickUp Brain-t, hogy azonnal megtalálja az információkat, és rögtön nekiláthasson a munkának!

Ha olyan AI eszközt keres, amely valóban megváltoztatja a munkamódszereit, akkor a ClickUp Brain a Perplexity következő szintű alternatívája. A ClickUp Brain nem egyszerűen csak kérdésekre válaszol, hanem láthatatlan erőként működik: közvetlenül kapcsolódik a feladatokhoz, dokumentumokhoz, csevegésekhez, és kontextusfüggő, megvalósítható eredményekkel viszi előre a projekteket.

A legjobb rész? Lehetővé teszi, hogy több LLM-mel csevegjen, nem csak eggyel. Igen, cseveghet Claude-dal, Gemini-vel és másokkal anélkül, hogy elhagyná a ClickUp Brain felületét.

Ezután az AI-ügynökei automatizálják az ismétlődő adminisztratív feladatokat, összefoglalják a komplex információkat és proaktívan felvetik a fontosabb megállapításokat, így mindig egy lépéssel előrébb járhat. A beépített automatizálás és az intelligens javaslatok minden munkafolyamatba beépítve lehetővé teszik, hogy azonnal megtalálja a fontos információkat, kijelölje a követendő feladatokat, és gyorsabban végezze el a munkáját!

ClickUp (a legjobb belső csapatok termelékenységéhez és feladatkezelőkhöz)
Készítsen saját, egyedi AI-ügynököket, akik bármilyen munkafolyamatot képesek kezelni a ClickUp Brain segítségével.

Még nagyobb teljesítményért a Brain MAX szolgálhat dedikált asztali AI-társadként. Vállalati szintű keresést, hangalapú beszéd-szöveggé alakítást és kézmentes automatizálást biztosít az egész munkakörnyezetedben. Csak mondd ki a kérdéseidet vagy utasításaidat, és a Brain MAX megtalálja, rendszerezi és feldolgozza az információkat az összes csatlakoztatott alkalmazásodban – ClickUp, Google Drive, Figma, GitHub és mások.

Akár brainstormingot végez, ötleteket gyűjt flow állapotban, vagy komplex projekteket irányít, a Brain MAX mindent egységesen és hozzáférhetően tárol egy helyen.

A ClickUp Brain és a Brain MAX nem csak az információk megtalálásában segít, hanem összekapcsolja a pontokat, automatizálja a rutinmunkát, és lehetővé teszi, hogy okosabb, gyorsabb döntéseket hozzon. Azok számára, akik túllépnek az alapvető keresésen, és valóban ki akarják használni az AI-t a termelékenység növelése érdekében, ez az a frissítés, amire várt.

A ClickUp legjobb funkciói

  • Használjon szerepköralapú, kontextustudatos ügynököket az adminisztráció automatizálásához, jelentések készítéséhez és kérdések megválaszolásához.
  • Automatikusan hozzon létre feladatokat, rendeljen hozzájuk felelősöket, állítson be határidőket, és kövesse nyomon a teendőket.
  • Keresés a ClickUp, Google Drive, Figma, GitHub és mások között, mindezt egy helyről.
  • Kérdezzen egyszerű angol nyelven, és kapjon releváns, kontextusban gazdag válaszokat.
  • Gyorsan hozzáférhet a korábbi beszélgetésekhez, jóváhagyásokhoz, projekt mérföldkövekhez és dokumentációkhoz.
  • Készítsen vizuális elemeket és diagramokat AI-alapú eszközökkel, amelyek tökéletesen alkalmasak brainstormingra és tervezésre.
  • Az AI Notetaker segítségével automatikusan leírhatja, összefoglalhatja és kivonhatja a megbeszélésekből a teendőket.
  • A ClickUp Brain segítségével racionalizálhatja munkafolyamatait, és ezzel a végső termelékenységi trükköt alkalmazhatja.
  • Szerkessze és csiszolja tartalmi írásait – az értékesítési e-mailektől a kutatási cikkekig.
  • Használja a ClickUp Docs-ot az AI által generált tartalmak tárolására.
  • Hozzon létre cselekvési tennivalók listáját, amelyek a ClickUp Tasks-hez kapcsolódnak.
  • A ClickUp sablonok segítségével gyorsan elindulhat
  • Jobb eredményeket érhet el az AI eszközökkel a ChatGPT kutatási íráshoz és a ChatGPT szövegíráshoz készült promptjaival.

A ClickUp korlátai

  • Egyes felhasználók szerint a ClickUp olyan átfogó szoftvereszköz, hogy a tanulási görbe meredek lehet.
  • A ClickUp Brain viszonylag új, ezért idővel folyamatosan új funkciókkal bővül.

ClickUp árak

ClickUp értékelések és vélemények

  • G2: 4,7/5 (több mint 8700 értékelés)
  • Capterra: 4,7/5 (3800+ értékelés)

2. Google Gemini

Perplexity AI alternatívák: Bard AI csevegőablaka
Via Gemini

A Gemini (korábban Google Bard AI néven ismert) egy ingyenes AI keresőmotor, amely a Google válasza az AI-alapú keresőmotorok eredményeire. Indítsa el a Gemini alkalmazást, és kezdjen el csevegni az AI-vel, tegyen fel kérdéseket, ösztönözze problémamegoldásra, vagy kérje meg, hogy segítsen kreatív ötleteket kidolgozni egy közösségi média marketing kampányhoz. ?

A Gemini legjobb funkciói

  • Válaszokat kaphat egy csevegésalapú, AI-alapú alkalmazáson keresztül.
  • Ellenőrizze az információk forrását, hogy ellenőrizhesse a tényeket.
  • Állítólag frissebb adatokhoz fér hozzá, mint néhány másik alkalmazás.
  • A Google által fejlesztett, kiváló minőségű szoftvereszközökkel rendelkező, jó hírű vállalat.

A Gemini korlátai

  • Egyes felhasználók szerint a Gemini nem olyan jártas a kódolási kérdésekben, mint más eszközök.
  • A Google nyíltan kijelenti, hogy a Gemini egy kísérlet, ezért az eredmények nem mindig feltétlenül valósak.
  • Több keresőmotorban nem elérhető – ellentétben a Perplexity AI-vel.

A Gemini árai

  • Ingyenes

Gemini értékelések és vélemények

  • G2: 4,3/5 (20+ értékelés)
  • Capterra: N/A

3. Bing

Perplexity AI alternatívák: Bing AI chatbox
A Bing segítségével

A Microsoft keresőmotorja, a Bing nemrégiben kiadott egy AI-alapú keresőmotort, amely kifinomult algoritmussal rendelkezik. A Perplexity AI-hoz hasonlóan a Binget (más néven Bing Chat vagy Bing AI) is felhasználhatja, hogy választ találjon az üzleti életre vagy a magánéletre vonatkozó legégetőbb kérdéseire. ?

Ha Ön egy Microsoft power-user és alternatívát keres a Perplexity AI-hoz, akkor ez az eszköz az Ön számára ideális.

A Bing legjobb funkciói

  • Integrálva a Microsoft ökoszisztémába
  • Fotókereső motor funkciók
  • Kiváló minőségű keresőmotor-eredmények alapján
  • Privát webes keresési funkciók
  • Kérje a Bing segítségét a válaszok megtalálásában, a menetrendek tervezésében és egyebekben.
  • Írjon kódot a Bing segítségével olyan nyelveken, mint a Python

A Bing korlátai

  • Egyes felhasználók szerint a Bing nem mindig ad releváns eredményeket komplex kérdésekre.
  • Mint minden AI eszköz esetében, mindig ellenőrizze, hogy az idézett adatok és statisztikák valóban tényeken alapulnak-e.

A Bing árai

  • Ingyenes

Bing értékelések és vélemények

  • G2: 4,5/5 (20+ értékelés)
  • Capterra: N/A

4. Jasper

Perplexity AI alternatívák: Jasper AI chatbox
Via Jasper

A Binggel és a Barddal ellentétben a Jasper nem csak egy AI keresőmotor. Ez egy olyan platform, amelynek célja, hogy segítsen Önnek az AI használatában a márkájához tartozó tartalom létrehozásában. A Jasper számos AI szövegírási funkcióval rendelkezik, beleértve a Jasper Chat-et is, amely egy felhasználóbarát chatbot, amit hasonlóan használhat, mint a Perplexity AI-t. ?

A Jasper legjobb funkciói

  • Kiterjedt tudásbázis széles körű és speciális témákhoz egyaránt
  • Képes visszatérni a beszélgetéshez a további kontextus érdekében
  • Kérdéseket tehetsz fel, összefoglalásokat kérhetsz és ötleteket generálhatsz.
  • Széles körű AI írási eszközök és funkciók

A Jasper korlátai

  • Egyes felhasználók szerint a Jasper Chat néha lassan fut.
  • A Jasper csak fizetős csomaggal érhető el, így ez a lista egyik legdrágább Perplexity AI alternatívája.

Jasper árak

  • Alkotó: 49 USD/hó felhasználónként
  • Csapatok: 125 USD/hó felhasználónként
  • Üzleti: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Jasper értékelések és vélemények

  • G2: 4,7/5 (több mint 1200 értékelés)
  • Capterra: 4,8/5 (1700+ értékelés)

5. Komo

Perplexity AI alternatívák: Komo keresőeszközének képernyőképe
Via Komo

A Komo egy elegáns, minimalista alternatíva a Perplexity AI-hez. Ez az AI keresőmotor eszköz lehetővé teszi, hogy kérdéseket tegyen fel, híreket és digitális tartalmakat böngésszen, és a keresési lekérdezés alapján releváns keresőmotor-eredményeket jelenítsen meg. ?

Emellett a Komo büszke arra, hogy gyors és megbízható privát keresőmotor-AI eszköz, amely nem tartalmaz hirdetéseket.

A Komo legjobb funkciói

  • Végezzen webes keresést és tegyen fel kérdéseket zavaró tényezőktől és hirdetésektől mentes környezetben.
  • Szűkítse le a keresést, hogy csak a közösségre fókuszáló tartalmakat mutassa, például YouTube-videókat és híreket.
  • Ötleteljen egy adott témáról vagy kérdésre vonatkozóan
  • Hibrid chatbot és keresőmotor egy eszközben

A Komo korlátai

  • Egyes felhasználóknak a minimalista felhasználói felület nem tetszik.
  • A Komo-ról nagyon kevés információ található az interneten, összehasonlítva a listán szereplő néhány ismertebb Perplexity AI alternatívával.

Komo árak

  • Ingyenes

Komo értékelések és vélemények

  • G2: N/A
  • Capterra: N/A

6. Writesonic

A Writesonic könyvtárának képernyőképe
Via Writesonic

A Writesonic egy AI szövegíró eszköz, amely segít a vállalkozóknak és a marketingeseknek új szövegek létrehozásában. Cikkíró, átfogalmazó és cikkösszefoglaló funkciói mellett ez az AI tartalomkészítő eszköz a Chatsonic funkcióval is rendelkezik, amely egy természetes nyelvet használó beszélgetős AI funkció, hasonlóan a Perplexity AI-hez. ?️

Emellett a Writesonic azt állítja, hogy segítségével teljesen egyedi tartalmakat hozhat létre, így nem kell attól tartania, hogy plágiummal vádolják.

A Writesonic legjobb funkciói

  • A ChatGPT-vel vetekedő beszélgető NLP processzor
  • Keresésalapú, tartalomírásra és ötletgenerálásra tervezve
  • Használja a Chatsonicot AI-művészet és írott szövegek létrehozásához.
  • Hozzáférés a Chatsonic és más AI szövegíró eszközökhöz egy helyen

A Writesonic korlátai

  • Egyes felhasználók szerint a Business csomagban szereplő szókorlátok néha frusztrálóak lehetnek.
  • A Writesonic által létrehozott szövegek néha ismétlődőek lehetnek, egyes felhasználók szerint.

Writesonic árak

  • Korlátlan: 20 USD/hó felhasználónként
  • Üzleti: 19 USD/hó/felhasználó
  • Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Writesonic értékelések és vélemények

  • G2: 4,8/5 (több mint 1800 értékelés)
  • Capterra: 4,8/5 (több mint 1800 értékelés)

7. Poe

Példák a Poe AI különböző parancsaira
Via Poe

A Poe a Quora szoftvercsapatának AI-alapú csevegőrobotja. Ez az alkalmazás egy webböngészőként és mobilalkalmazásként is használható, amely egy helyen biztosít hozzáférést számos csevegőrobothoz.

A Poe segítségével a felhasználók olyan szolgáltatásokon futtathatnak parancsokat, mint a Midjourney, a ChatGPT, a Claude és még sok más. ?

A Poe legjobb funkciói

  • Kezdjen beszélgetést rengeteg chatbottal, amelyek száma folyamatosan növekszik.
  • Tegyen fel kérdéseket, kapjon válaszokat, és találjon új ötleteket több chatbot segítségével.
  • Az Explore funkció segítségével érdekes új botokat találhat, akikkel cseveghet.
  • iOS és Android eszközökre egyaránt elérhető alkalmazásként.

Poe korlátai

  • A Poe nem önálló csevegőrobotként működik, hanem más csevegőrobotokhoz való átjáróként, ami azt jelenti, hogy a minőség attól függ, hogy melyik csevegőrobotot használja.
  • Jelenleg nincs elérhető vállalati előfizetés azoknak a vállalkozásoknak, amelyek több felhasználót szeretnének bevonni, de ez a fejlesztés folyamatban van.

Poe árak

  • Ingyenes
  • Vállalati: Hamarosan elérhető

Poe értékelések és vélemények

  • G2: 4,5/5 (1 értékelés)
  • Capterra: N/A

8. Pi

Képernyőkép a Pi irányítópultjáról
Via Pi

A Pi egy beszélgető AI eszköz, amelyet az Inflection AI fejlesztett ki. Az eszköz célja, hogy szórakoztató, barátságos hangulatot teremtsen, és inkább személyes asszisztensként működjön, mint hagyományos csevegőrobotként. A Pi segíthet a felhasználóknak ötletek vagy inspirációk kitalálásában, tervek készítésében, érdeklődési körök felfedezésében és kérdések megválaszolásában. ?

A Pi legjobb funkciói

  • Egyszerűsített, minimalista felhasználói felület, amely nem vonja el a figyelmet
  • Emberibb megközelítés a chatbot-élményhez
  • Tegyen fel kérdéseket, merítsen inspirációt, és ossza meg gondolatait a munkanapjáról!
  • AI-alapú keresést és válaszokat ötvöz egy coach-szerű élménnyel

Pi korlátai

  • Egyes felhasználók a Pi által kínáltnál professzionálisabb megjelenést preferálhatnak – különösen, ha az egész csapat számára vásárolja meg a szoftvert.
  • Az eszköz viszonylag új, ezért jelenleg még nem sokat tudunk róla.

Pi árak

  • Ingyenes

Pi értékelések és vélemények

  • G2: N/A
  • Capterra: N/A

9. ChatGPT

Példa egy ChatGPT AI által írt esszére
A ChatGPT-n keresztül

A ChatGPT az egyik legismertebb, nagy nyelvi modell alapú chatbot, amely ma elérhető. Az OpenAI által készített generatív AI eszköz segít a felhasználóknak megtalálni a válaszokat és információkat a korábbi beszélgetések története és kontextusa alapján. ⚒️

A ChatGPT legjobb funkciói

  • Segítséget kaphat olyan feladatokhoz, mint marketingkampányának megtervezése, e-mail írása vagy egy nehéz beszélgetés lebonyolítása.
  • Határozza meg a válaszok hosszát, stílusát és formátumát
  • Írjon kódot anélkül, hogy magának is tudnia kellene
  • Összefoglalja a szövegeket, és nyújtson betekintést hosszabb dokumentumokba, például esszékbe vagy ülésjegyzőkönyvekbe.

A ChatGPT korlátai

  • Néha az eredmény nem mindig pontos, mint a legtöbb AI-alapú csevegőeszköz esetében, beleértve a legjobb ChatGPT alternatívákat is.
  • Egyes felhasználók szerint a ChatGPT nem mindig tartja fenn a kontextust komplex beszélgetések során.

ChatGPT árak

  • Ingyenes
  • ChatGPT Plus: 20 USD/hó felhasználónként

ChatGPT értékelések és vélemények

  • G2: 4,7/5 (több mint 300 értékelés)
  • Capterra: 4,2/5 (20+ értékelés)

Hasonlítsa össze a ChatGPT-t és a Perplexity AI-t!

10. GitHub Copilot

Képernyőkép a Github Copilot AI funkciójáról
A GitHub Copilot segítségével

A GitHub Copilot kissé eltér a listán szereplő többi Perplexity AI alternatívától, mivel ez egy kizárólag fejlesztők számára tervezett eszköz. A legszélesebb körben elterjedt AI fejlesztői eszközként ez az alkalmazás a természetes nyelvű parancsokat több nyelven javasolt kóddá alakítja. ⌨️

A GitHub Copilot legjobb funkciói

  • Az AI segítségével egyszerűsítheti a kódírási folyamatot
  • AI-alapú javaslatokat kaphat a korábbi kódja alapján
  • Közvetlenül a kedvenc kódszerkesztőjében szerkesztheti
  • Tanulj meg programozni a GitHub Copilot segítségével

A GitHub Copilot korlátai

  • Ez az alkalmazás kódírásra lett tervezve, ezért csak akkor hasznos Perplexity AI alternatíva, ha erre a célra használja az alkalmazást.
  • Egyes felhasználók szerint az eszköz megtanulása meglehetősen nehéz lehet.

A GitHub Copilot árai

  • Ingyenes
  • Csapat: 4 USD/hó felhasználónként
  • Vállalati: 24 USD/hó felhasználónként

GitHub Copilot értékelések és vélemények

  • G2: 4,5/5 (50+ értékelés)
  • Capterra: 5/5 (3 értékelés)

Szerezze meg a szükséges válaszokat ezekkel a Perplexity AI alternatívákkal

Annyi alternatíva létezik a Perplexity AI-hoz, hogy mindenképpen érdemes megnézni őket. Használja ezt az útmutatót, hogy megtalálja a legjobb Perplexity AI alternatívákat az Ön számára szükséges funkciók és szolgáltatásokhoz.

Miközben egy kiváló AI-alapú tartalomszerkesztő eszközt keres, vegye fontolóra, hogy létezhet olyan eszköz, amely még többet kínál – például a ClickUp. All-in-one platformunk minden szükséges funkcióval rendelkezik, nemcsak AI-támogatáshoz, hanem projektmenedzsmenthez, termelékenységhez és munkamenedzsmenthez is.

Próbálja ki még ma ingyen a ClickUp-ot. ✨

