ChatGPT használati példák vállalkozások számára (példákkal és használati javaslatokkal)

A mesterséges intelligencia (AI) potenciálisan forradalmasíthatja az iparágakat, de hogyan lehet ezeket a fejlett eszközöket hatékonyan integrálni?

Az AI iránti kezdeti lelkesedés ellenére a legtöbb ember, köztük sok szakember és döntéshozó, még mindig csak felületesen ismeri az AI-t.

Számos tényező hozzájárul ehhez a szakadékhoz. Az egyik az AI komplexitása, olyan bonyolult fogalmakkal, mint a neurális hálózatok és a mélytanulás, amelyek elsajátítása jelentős időt és erőfeszítést igényel.

Ezenkívül a filmekben, tévéműsorokban és hírműsorokban megjelenő félrevezető ábrázolások gyakran eltúlozzák az AI képességeit, ami téves elképzeléseket szül. Emellett hiányoznak a hozzáférhető, magas színvonalú oktatási források, amelyek áthidalhatnák a különbséget az alapvető ismeretek és a mélyreható technikai ismeretek között.

Szinte bárki, aki rendelkezik internet-hozzáféréssel, használhatja ezt az AI-eszközt, de nem mindenki tudja, hogyan kell hatékonyan alkalmazni. Ez gyakran azt jelenti, hogy az emberek nem tudják kiaknázni az AI-technológiákban rejlő lehetőségeket.

Bár a ChatGPT nem tudja közvetlenül automatizálni a kutatási és operatív folyamatait, javíthatja a termelékenységet. A ChatGPT segítségével gyorsan elvégezheti a következőket:

Összefoglalja a nagyobb témákat

Készítsen briefeket marketingcsapatának

Kód szerkesztése, dokumentálása vagy írása

Tartalom generálása

Üzleti stratégiák kidolgozása

Szöveg fordítása más nyelvekre

Válaszoljon az ügyfelek kérdéseire

Több webes cikket átnézve összevont eredményt kapunk

Ezenkívül a ChatGPT felhasználási esetei segíthetnek az orvostudományban, a játékiparban, az adatelemzésben, az eseménytervezésben, az e-kereskedelemben, a személyes pénzügyekben, a forgatókönyvírásban, a nyelvi fordításban, az ügyfélszolgálatban és még sok más területen.

Bemutatunk 14 felhasználási példát a ChatGPT-re, valamint az AI-eszköz történetét és néhány irányelvet a használatához. 🤖

A ChatGPT meghatározása és története

Az OpenAI által kifejlesztett ChatGPT (Generative Pre-trained Transformer) először 2018-ban került bevezetésre. Kezdeti modellje a mélytanulás (DL) keretrendszerét használta, hogy az emberekhez hasonlóan természetesen megértse és generálja a szöveget, amit természetes nyelvfeldolgozásnak (NLP) is neveznek.

2019-ben megjelent a GPT-2, amely jelentősen nagyobb adathalmazt és fejlett képzési módszereket tartalmazott. Ennek eredményeként a bot koherens és kontextusban releváns szövegeket kezdett generálni.

2020-ban az OpenAI bemutatta a GPT-3-at, amely tovább bővítette a természetes nyelvfeldolgozási és információgenerálási képességeit. De a ChatGPT csak a GPT-4 2022-es bevezetésével keltette fel igazán a közvélemény figyelmét.

Az évek során ezt az AI szöveggenerátort úgy tervezték, hogy a legújabb fejlesztések alapján beszélgetésszerű interakciókba lépjen.

Ennek eredményeként a bot válaszait ma már emberi kommunikációhoz hasonlóak, és gyakorlati segítséget nyújtanak különböző mindennapi feladatokban. A folyamatos finomhangolás lehetővé teszi, hogy több iparághoz kapcsolódó és többféle tartalmi formátumú kérdéseket is megoldjon.

Legyen szó táblázatok készítéséről, kutatási cikkek írásáról, jogi dokumentumok megfogalmazásáról, hírlevelek szerkesztéséről, tervezési dokumentumok kidolgozásáról vagy kutatások végzéséről, a ChatGPT jelentős népszerűségre tett szert a különböző területeken dolgozó szakemberek körében.

Olvassa el még: ChatGPT statisztikák összeállítása

Hogyan működik a ChatGPT?

Íme néhány betekintés abba, hogy a ChatGPT hogyan használja a promptokat dinamikus szövegek generálásához.

Nagy nyelvi modellek (LLM) használata

Az AI-eszközt hatalmas mennyiségű internetes adattal tanítják. A modell megtanulja a szavak közötti statisztikai összefüggéseket több millió mondatban, és ez alapján képes kifejezéseket és bekezdéseket generálni a szövegszöveg alapján, más néven prompt alapján.

Funkcionalitása, különösen a memória és az adatfeldolgozási képesség, hasonló az emberi agyéhoz.

Generatív mesterséges intelligencia

A ChatGPT a generatív mesterséges intelligencia egyik legjobb példája. Az eszköz feldolgozza a bevitt szöveget, és a képzés során megtanult minták és információk alapján új tartalmat generál.

Amikor a ChatGPT egy parancsot vagy kérdést kap, hozzáfér a képzési adataihoz, hogy kreatív, emberhez hasonló és a kért kommunikációs stílusban válaszoljon.

Adaptív tanulás

A ChatGPT interaktív tanulási képességeivel kiemelkedik a többi AI-modell közül.

Minden interakcióval a bot finomítja a lekérdezésed megértését és javítja a kimenetét. Ez az adaptív tanulási megközelítés segít az AI-modellnek idővel jobban kielégíteni az igényeidet.

További információ: Hogyan használjuk a ChatGPT-t kutatáshoz

14 ChatGPT felhasználási eset hét funkcióban

A ChatGPT-t mindenre felhasználhatja, a matematikától a kódoláson és szerkesztésen át a kampányötletek generálásáig és a jelentések készítéséig.

Íme 15 példa a ChatGPT különböző funkcióinak felhasználására a munkahelyen:

A ChatGPT az emberi erőforrás menedzsmentben (HR)

1. felhasználási eset: Alkalmazottak beillesztése

A ChatGPT integrálása az új munkavállalók beilleszkedési folyamatába megváltoztatja azt, ahogyan az új alkalmazottakat bevezetik a vállalati kultúrába és folyamatokba. Automatizálhatja a személyre szabott beilleszkedési anyagok, például a szerepkörspecifikus képzési modulok átadását.

Az a képessége, hogy másodpercek alatt teljesen testreszabott adminisztratív dokumentumokat hozhat létre, csökkentheti a HR-költségeit.

Ez a személyre szabott szint javítja az új munkavállalók beilleszkedését, és lehetővé teszi a HR-csapat számára, hogy magasabb értékű feladatokra, például fizetés-tárgyalásokra és előléptetésekre koncentráljon.

🤖 Feladat: „Készítsen átfogó bevezető útmutatót az új alkalmazottak számára a szoftvercégemnél. Tartalmazza a legfontosabb irányelveket és a csapatok bemutatását. A hangnem legyen professzionális.”

Kimenet:

2. felhasználási eset: Konfliktusmegoldási útmutatás

A ChatGPT a bevált gyakorlatokon alapuló irányelvek és kommunikációs illemtan segítségével segíthet a munkahelyi konfliktusok kezelésében.

Közvetítői megközelítéseket javasolhat, és személyre szabott tanácsokat adhat érzékeny helyzetek kezelésére. Próbálja meg ezeket a promptokat ingyenes HR-sablonokkal kombinálni, hogy HR-csapatát automatizálási eszközökkel lássa el.

🤖 Feladat: „Készítsen lépésről lépésre útmutatót két csapattag közötti, a projektfeladatokkal kapcsolatos konfliktus közvetítéséhez.”

Kimenet:

Töltse le ezt a sablont A ClickUp ChatGPT Prompts for HR sablonja segít Önnek a humánerőforrásokkal kapcsolatos tartalmak létrehozásában.

A ClickUp ChatGPT Prompts for HR teams (ChatGPT-parancsok HR-csapatok számára) több mint 140 parancsot tartalmaz, amelyekkel növelheti hatékonyságát és javíthatja a munkavállalói elkötelezettséget célzó stratégiáit.

Automatizálhatja a dokumentáció kidolgozásának folyamatát az újonnan felvett, lefokozott és előléptetett alkalmazottak számára. Ezeknek a promptoknak a használatával garantálhatja, hogy alkalmazottai a veled való együttműködésük ideje alatt megkapják a szükséges támogatást.

ChatGPT a marketingben

3. felhasználási eset: Tartalomkészítés

A ChatGPT hatalmas képzési adatbázisa lehetővé teszi, hogy az eszközt társszerzőként használja. Kiváló minőségű tartalomtervezeteket hozhat létre, amelyek megfelelnek az Ön által megadott irányelveknek.

A figyelemfelkeltő blogbejegyzések írásától a közösségi média bejegyzéseinek, naptáraknak és stratégiáknak a létrehozásáig számos kreatív tartalomstílust készíthet célközönsége számára.

A bot a meglévő tartalmakat is elemzi, hogy releváns kulcsszavakat és meta leírásokat javasoljon a SEO és a közönség bevonásának optimalizálása érdekében. Ez vonatkozik hírlevelekre, brosúrákra, esszékre, e-mailekre és marketing anyagokra. Sőt, még ennél is jobb, hogy megkérheted a botot, hogy optimalizálja a tartalmaidat a maximális digitális elérhetőség érdekében.

🤖 Feladat: „Készítsen tartalmi naptárat a 40 év felettiek számára a fenntartható életmódról szóló blogokhoz. Optimalizálja a címeket, és adjon tartalmi összefoglalókat minden témához.”

Kimenet:

4. felhasználási eset: Márkastratégia kidolgozása

Ez az AI-eszköz segíthet a márkastratégiák kidolgozásában azáltal, hogy ötleteket gyűjt a márka üzeneteihez, hangneméhez és vizuális jelzéseihez.

Referenciák megosztásával és segítség kérése révén összefüggő márkaidentitást hozhat létre az összes digitális platformon.

A ChatGPT segítségével átfogó márkaépítési stílusú útmutatót is készíthet, amely tükrözi márkájának értékeit, és rezonál a célközönségével, elősegítve a márka felidézését.

🤖 Feladat: „Készítsen márkastratégiai útmutatót egy új, környezetbarát ruházati termékcsaládhoz, amely a 17–28 éves korosztályt célozza meg. Fókuszáljon a legfontosabb üzenetstílusokra és a közönség bevonására szolgáló technikákra.”

Kimenet:

Töltse le ezt a sablont Használja ezt a több mint 600 promptot célközönségének szegmentálásához, ügyfelei megtartásához és különböző szövegírási feladatokhoz.

A ClickUp ChatGPT marketinges promptjai segíthetnek a hideg e-mailek kereteinek, a közösségi média hirdetéseinek szövegének, valamint a kis és nagy léptékű tartalommarketing feladatoknak a megírásában. Emellett néhány perc alatt elvégezheti a kulcsszavak kutatását és elkészítheti az affiliate marketing tervét.

ChatGPT a mérnöki munkában

5. felhasználási eset: Kódhibakeresés

A szoftverprojektek hibakeresési folyamatát egyszerűsítheti azáltal, hogy azonosítja a problémás kódmintákat és kéri a lehetséges javításokat.

A ChatGPT valós időben értelmezi a hibajelentéseket, így időt takarít meg a hibaelhárítás során.

A botot arra is betanították, hogy kóddokumentációt készítsen az azonosított javítások és lehetséges felhasználási esetek alapján. Ami egyébként hetekbe telne, most perceken belül elkészülhet.

🤖 Prompt: „Illessze be ide a kódot – Értékelné ezt a kódblokkot, és elmagyarázná, miért kapok hibákat? Készítsen egy kóddokumentációs jelentést is ehhez a lekérdezéshez. ”

Kimenet:

6. felhasználási eset: Műszaki dokumentáció készítése

A ChatGPT segítségével automatizálhatja szoftverprojektjei műszaki dokumentációjának létrehozását, ami hatással lehet mérnöki hatékonyságának egyes területeire.

Az AI eszköz világos, tömör és pontos kézikönyveket, beállítási útmutatókat és termékleírásokat tud létrehozni. Ez időt takarít meg és biztosítja a dokumentumok közötti konzisztenciát. Emellett átalakítható ügyfélszolgálati csapatok számára készült súgó dokumentációvá is.

🤖 Feladat: „Készítsen átfogó felhasználói kézikönyvet új szoftvereszközünkhöz, amely tartalmazza a telepítést, a funkciókat, a hibaelhárítási lépéseket és egyéb releváns szakaszokat.”

Kimenet:

Töltse le ezt a sablont A ClickUp ChatGPT Prompts for Engineering sablonja segít Önnek tartalmat létrehozni mérnöki projektjeihez.

A ClickUp ChatGPT Prompts for Engineering (ChatGPT utasítások mérnöki munkához) segédprogramok útmutatókat tartalmaznak a kívánt eredmény, adatok, folyamatok és egyebek beviteléhez. Ezek az utasítások segítenek a folyamatok optimalizálásában és a hibák másodpercek alatti felismerésében, így mérnöki csapatod rövid idő alatt megoldhatja a bonyolult matematikai feladatokat.

ChatGPT a pénzügyben

7. felhasználási eset: Befektetési elemzés

A ChatGPT befektetési tanulmányok és piackutatások terén nyújtott betekintéssel segíti az Önhöz hasonló pénzügyi elemzőket.

A pénzügyi szektorban széles körben támaszkodnak az eszköz nagy adathalmazok feldolgozására és az időintervallumok szerinti nyereség- és veszteségtrendek kiemelésére való képességére.

Használja a ChatGPT-t a piaci mozgások előrejelzéséhez és a múltbeli és jelenlegi befektetési lehetőségek megértéséhez.

🤖 Feladat: „Elemezze a megújuló energia piacának jelenlegi tendenciáit, és azonosítsa a következő negyedév legfontosabb befektetési lehetőségeit.”

Kimenet:

8. felhasználási eset: Kockázatkezelés

A ChatGPT használata a pénzügyi kockázatok pontos meghatározásához és a kockázatcsökkentési stratégiák javaslásához időt takarít meg a kockázatkezelési tanulmányok során.

Pénzügyi jelentéseket, piaci feltételeket és szabályozási változásokat elemezhet, hogy átfogó kockázatértékeléseket nyújtson. A ChatGPT-t kockázatértékelésekre is felkérheti befektetési alapok, kötvények, egyedi részvények és különböző instrumentumok tekintetében.

🤖 Feladat: „Értékelje az ázsiai piacra való belépés pénzügyi kockázatait a jelenlegi gazdasági helyzetben, és javasoljon kockázatcsökkentő stratégiákat.”

Kimenet:

Töltse le ezt a sablont A ClickUp ChatGPT Prompts for Finance sablonja segít Önnek tartalom létrehozásában és a pénzügyek jobb megértésében.

A ClickUp ChatGPT Prompts for Finance projektjei alkalmasak arra, hogy igény szerinti pénzügyi ismereteket nyújtsanak, és másodpercek alatt megoldják pénzügyi kérdéseit.

Akár pénzügyi menedzsmentről, pénzügyi eszközökről, akár költségvetési és befektetési technikákról van szó, a promptjaink ezt az AI eszközt használják, hogy perceken belül személyre szabott információkat nyújtsanak.

ChatGPT az írásban

9. felhasználási eset: Kutatási asszisztencia

Az írók a ChatGPT-t kutatási asszisztensként használhatják. Ahelyett, hogy több weboldalt böngésznének a releváns információk megtalálásához, a ChatGPT-től összefoglaló választ kaphatnak. Ez a válasz több forrás, például tudományos cikkek, blogok, jelentések stb. áttekintéséből származik.

Ezenkívül összefoglalásokat, tartalmi vázlatokat, a tartalmat alátámasztó bizonyítékokat és egyebeket is kérhet.

🤖 Feladat: „Adjon összefoglalót a távmunka alkalmazottak termelékenységére gyakorolt hatását vizsgáló legújabb tanulmányokról.”

Kimenet:

10. felhasználási eset: Kreatív történetfejlesztés

A ChatGPT értékes eszköz kreatív történetötletek kidolgozásához és cselekményvonalak kidolgozásához. Próbálja meg a szoftvert narratív elemek és kreatív irányok kidolgozására ösztönözni, amelyek egyébként néhány napig tartana kigondolni és dokumentálni.

Kísérletezzen a ChatGPT-vel úgy, hogy megkéri, bővítse ki a karakterek hátterét, inspirációt merítve kedvenc tévéműsoraiból és filmszövegeiből.

🤖 Feladat: „Készítsen cselekményvázlatot egy 1950-es évekbeli Mallorcán játszódó rejtélyes sci-fi regényhez.”

Kimenet:

Töltse le ezt a sablont A ClickUp ChatGPT Prompts for Writing sablonja úgy lett kialakítva, hogy segítsen Önnek könnyedén eredeti tartalmakat létrehozni.

A ClickUp ChatGPT írási segédletei egyszerűsítik a tartalmi összefoglalók és a tartalomkészítés létrehozását. Hozzáférhet a témájához kapcsolódó kreatív ötletekhez, függetlenül attól, hogy a tartalom formátuma forgatókönyv, hírlevél, blog, brosúra vagy e-mail.

ChatGPT a projektmenedzsmentben

11. felhasználási eset: Az erőforrás-elosztás optimalizálása

A ChatGPT megbízható eszköz a projekt erőforrások elosztásának szabályozásához és finomításához. Egyszerűen adja meg a projekt követelményeit, ütemtervét, a csapat tagjainak kapacitását és egyéb erőforrásokkal kapcsolatos mutatókat.

Az eredmények alapján lépéseket és technikákat javasolunk a források hatékony felhasználására, hogy a projekt időben és a költségkereten belül megvalósulhasson.

🤖 Feladat: „Javasoljon optimális erőforrás-elosztási tervet egy három hónapos szoftverfejlesztési projekthez, amelyben ötfős csapat és 40 000 dolláros költségvetés áll rendelkezésre.”

Kimenet:

12. felhasználási eset: Kockázatcsökkentési terv

A potenciális projektkockázatok korai felismerése és elemzése jelentősen javíthatja a projektmenedzsment pontosságát és hatékonyságát a projekt teljes életciklusa alatt.

A ChatGPT hozzáférhet a korábbi adatokhoz és a projektjelentésekhez, hogy megjósolja a költségvetés túllépésének, az ütemterv késedelmének és az erőforráshiánynak a kockázatát.

🤖 Feladat: „Elemezze a közelgő nemzetközi termékbevezetésem kockázati tényezőit, és javasoljon gyakorlati kockázatcsökkentési stratégiákat hasonló korábbi projektek alapján. ”

Kimenet:

Töltse le ezt a sablont A ClickUp ChatGPT Prompts for Project Management sablonja segít Önnek a projektek hatékonyabb kezelésében.

A ClickUp projektmenedzsment-utasításai csökkenthetik az idővonalak létrehozásával és a kezelhető munkaterhelés elosztásával töltött időt. Ezek az utasítások személyre szabott tippeket adnak a projekt határidőinek betartásához és az ügyfelek visszajelzéseinek zökkenőmentes beépítéséhez anélkül, hogy több csapatot zavarnának.

ChatGPT a termékmenedzsmentben

13. felhasználási eset: Funkciók visszajelzéseinek összeállítása

A ChatGPT nagy léptékű visszajelzés-értékeléseket végezhet, és ügyfél-visszajelzéseket gyűjthet több termékfunkcióról. Ezután ezeket a visszajelzéseket témák szerint kategorizálhatja, és innovatív fejlesztési ötleteket mutathat be.

Az ügyfél-elégedettségi szintek számszerűsítésétől az innovációs lehetőségek és a jobb használhatóság felismeréséig, prioritásokat állíthat fel a funkciók frissítése és az új fejlesztések terén.

🤖 Feladat: „Összegyűjtsd és elemezd a mobilalkalmazásunk felhasználói felületével kapcsolatos ügyfélvisszajelzéseket, hogy azonosítsd a fejlesztésre szoruló területeket.”

Kimenet:

14. felhasználási eset: Versenytársak elemzése

Végezzen versenytárs-elemzést úgy, hogy a ChatGPT-t arra kéri, gyűjtse össze és szintetizálja a versenytársak termékeivel és piaci stratégiáival kapcsolatos információkat.

Ez az elemzés segít megérteni termékének piaci pozicionálását és előre látni a lehetséges visszaeséseket. Lehetővé teszi, hogy előre felkészüljön az alacsonyabb értékesítésre vagy a versenytársak termékfejlesztéseire.

🤖 Feladat: „Végezzen versenytárs-elemzést az elmúlt évben piacra dobott középkategóriás okostelefonokról, különös figyelmet fordítva azok funkcióira és árstratégiáira.”

Kimenet:

Töltse le ezt a sablont A ClickUp ChatGPT Prompts for Product Management sablonja segít Önnek tartalom létrehozásában és termékmenedzsment-készségeinek fejlesztésében.

A ClickUp termékmenedzsment-segédprogramjai megkönnyítik a funkciók fejlesztésének ötletezését, új értékajánlatok kidolgozását a termék jobb pozícionálása érdekében, valamint az ideális ügyfelek problémáinak tanulmányozását.

Az ügyféladatok és vélemények összevonása és elemzése a termék lehetséges változtatásainak meghatározása érdekében heteknyi kutatási időt takaríthat meg.

A ChatGPT óvatos használata és irányelvek

Vessünk egy pillantást néhány szempontra és irányelvre a ChatGPT használói számára:

Etikai szempontok a ChatGPT használatakor

Íme néhány etikai szempont, amelyet érdemes szem előtt tartani a ChatGPT használatakor:

Átláthatóság: Legyen átlátható az ügyfelek és az érdekelt felek számára az AI használata a folyamatokban, különösen az ügyfelekkel való interakciók során, ahol a ChatGPT generálhatja a válaszokat.

Felelősség: Határozzon meg egyértelmű felelősségi köröket az AI segítségével hozott döntések tekintetében. Gondoskodnia kell arról, hogy szükség esetén legyenek mechanizmusok az emberi felügyeletre és beavatkozásra.

Előítéletek csökkentése: Aktívan törekedjen az AI válaszokban megjelenő előítéletek azonosítására és csökkentésére. Rendszeresen ellenőrizze és frissítse a képzési adatait az előítéletek csökkentése érdekében.

Pontosság: Figyelemmel kísérje és ellenőrizze a ChatGPT által nyújtott információk pontosságát, különösen olyan kockázatos területeken, mint az egészségügy vagy a pénzügyi tanácsadás.

Útmutató a ChatGPT-t használó vállalkozások számára

Íme néhány irányelv, ha Ön vállalkozóként használja a ChatGPT-t:

Felhasználói képzés: Képezze ki alaposan csapatát az AI-bot használatára és kezelésére. Ne felejtse el megtanítani nekik a bot korlátait és a kimenet értelmezésének finomságait.

Visszacsatolási mechanizmus: Vezessen be egy robusztus visszacsatolási rendszert, amelyen keresztül csapata jelentheti a ChatGPT válaszaiban található pontatlanságokat, problémákat vagy etikai aggályokat.

Folyamatos figyelemmel kísérés: Rendszeresen ellenőrizze és értékelje a ChatGPT teljesítményét, beleértve a válaszok minőségének relevanciáját is.

Cél meghatározása: Tisztázza minden kétséget a ChatGPT használatának szerepéről és céljairól az Ön vállalkozásában.

ChatGPT alternatívák az AI területén

Míg az IBM Watson Assistant többnyelvű képességekkel rendelkezik és vállalkozásokra összpontosít, a Microsoft Azure Bot Service többcsatornás telepítést és Azure-szolgáltatásokkal való integrációt kínál.

Hasonlóképpen, a Rasa nyílt forráskódú keretrendszere és a Google Dialogflow NLP-re helyezett hangsúlya is kiváló eszközök a ChatGPT alternatíváiként.

Összehasonlítottuk a ChatGPT-t és a Google Gemini-t, és mindkettőben egyedülálló erősségeket találtunk.

A ClickUp Brain egy másik kiváló lehetőség. Ugyanazokat a funkciókat kínálja, mint a ChatGPT, és remek kiegészítője a ClickUpnak, egy átfogó automatizálási képességekkel rendelkező, teljes körű projektmenedzsment eszköznek.

Ez az AI-asszisztens közvetlenül integrálódik a ClickUp projektmenedzsment platformjába, segítve a tartalom generálását, az adatok elemzését, valamint a feladatok, munkafolyamatok és kommunikáció kezelését egy egységes ökoszisztémán belül.

A ClickUp Brain automatizálhatja a rutin projektmenedzsment feladatok, például a feladatállapotok frissítését, a csapat tagjainak értesítését a határidők változásairól és az új ügyféladatokról.

A ClickUp Brain segítségével gondoskodhat az összes ismétlődő feladatról, miközben Ön a kritikus dolgokra koncentrálhat.

Íme néhány további funkciója a ClickUp Brainnek, amelyek egyszerűsítik üzleti tevékenységeit:

Készítsen szerepkörspecifikus tartalmat

Írj és szerkessz a ClickUp AI segítségével

Tegyen fel projekttel kapcsolatos kérdéseket

Személyre szabott csapatfrissítések generálása

Feladatok létrehozása és kiosztása

Válasz a feladathoz fűzött megjegyzésekre

Hangfelvételek átírása

Fordítás és lokalizálás

További információ: ChatGPT és ClickUp összehasonlítása

Az AI beépítése a termelékenységi asszisztensként

Az olyan AI-eszközök, mint a ChatGPT integrálása a vállalkozás napi működésébe és feladataiba időt és erőforrásokat takarít meg. Az általunk megadott utasítások javítják a termelékenységet és segítenek gyorsabban jobb eredményeket elérni.

Bár a ChatGPT-hackek javíthatják az eredményeket, javasoljuk, hogy kísérletezzen a prompting megközelítéssel. Ne habozzon további kérdéseket feltenni az AI-eszköznek, hogy bővítse az elsődleges prompttal kapcsolatos tudását.

Ahhoz, hogy változatos eredményeket kapjon, vegyen részt beszélgetésben az AI eszközzel, és adjon meg neki releváns információkat. A ChatGPT betanítása hasonló az emberi agy betanításához, de hibátlan memóriával rendelkezik.

A ClickUp AI-s prompt sablonjai integrálva vannak a projektmenedzsment felületébe, így a csapatodnak hihetetlenül könnyű hivatkozni rájuk, amikor csak szükség van rájuk. A ClickUp Brain segítségével több mint 100 szerepkör-alapú promptot érhetsz el, amelyekkel csökkentheted a felesleges munkát és felgyorsíthatod a munkafolyamatokat. Ezenkívül egy olyan all-in-one munkamenedzsment szoftverrel, mint a ClickUp, egyetlen megoldással rendelkezhetsz a dokumentáció, a feladatkezelés és a termelékenység terén. Regisztrálj még ma a ClickUp-ra.