ChatGPT statisztikák, amelyek megfejtik a technológiai csoda fejlődését

A ChatGPT egy név, amely viharosan hódította meg a digitális világot.

A technológia rajongóitól az alkalmi internethasználókig mindenki el van ragadtatva ettől a könnyen hozzáférhető és lenyűgöző technológiától, amely emberhez hasonló válaszokat ad. Az emberhez hasonló interakciók azonban csak egyike a sokféle lehetőségnek, amelyet a ChatGPT segítségével elérhetünk.

Az idő múlásával számos ChatGPT-hack jelent meg, amelyek betekintést nyújtottak a ChatGPT képességeibe. Ezek a perspektívák tovább fokozta mindenki érdeklődését, miközben a ChatGPT továbbra is felforgatta a különböző iparágakat.

Ez a cikk a ChatGPT figyelemre méltó statisztikáit vizsgálja, hogy bemutassa, hogyan alakult át egy egyszerű mesterséges intelligencia algoritmusból egy átalakító erővé.

Mi az a ChatGPT?

ChatGPT kezdőképernyő

A ChatGPT egy fejlett mesterséges intelligencia (AI) modell, amely olyan technológiák kihasználásával generál szöveget, mint a természetes nyelvfeldolgozás (NLP), a mélytanulás (DL) és a gépi tanulás (ML).

Ez a generatív mesterséges intelligencia technológia hatalmas, különböző témákra vonatkozó képzési adatkészleteket használ, hogy kontextushoz illeszkedő, releváns és emberhez hasonló válaszokat adjon a kérdésekre.

Így különböző funkciókat tud ellátni: kérdések megválaszolása, kreatív írás, beszélgetések folytatása, számítások elvégzése vagy egyéb nyelvvel kapcsolatos feladatok.

Ki a ChatGPT tulajdonosa?

OpenAI logó

A ChatGPT-t az OpenAI zseniális elméi fejlesztették ki. Az Open AI egy kutató laboratórium, amelynek célja a mesterséges intelligencia fejlesztése az emberiség javára. 2015-ben Sam Altman, Elon Musk, Ilya Sutskever, Greg Brockman és más technokraták alapították nonprofit szervezetként. 2019-ben azonban a szervezetet korlátolt felelősségű társasággá (LP) alakították át.

Hogyan működik a ChatGPT?

A ChatGPT nagy nyelvi modelleket használ az emberhez hasonló szövegek megértéséhez és generálásához. Ezt a képességét a különböző szövegforrásokat tartalmazó nagy mennyiségű képzési adatból nyeri, amelyeket a kontextus, a minták és a nyelvi árnyalatok megtanulásához használ.

Ezzel a tudással felvértezve a ChatGPT fogadja a parancsot vagy a beviteleket, hogy koherens és kontextusban releváns szöveget generáljon. A teljes folyamat magában foglalja a bevitelek elemzését, a szavak szándékának vagy sorrendjének előrejelzését, valamint a megfelelő válasz generálását.

De ez még nem minden: a ChatGPT iteratív tanulást alkalmaz, hogy javítsa a válaszok minőségét különböző helyzetekben.

Természetesen ez csak a felszín.

Részletes blogbejegyzésünkben elmagyarázzuk, hogyan működik a ChatGPT.

A ChatGPT fejlődése a generációk során

A ChatGPT 2020 novemberében indult.

Az alapjául szolgáló modell – a Generative Pre-trained Transformer (GPT) – azonban 2020 előtt és után is több módosításon esett át. Hogy ezt megértsük, nézzük meg, hogyan fejlődtek a GPT-modellek az egyes generációk során:

Generáció ChatGPT modell Képzési adatparaméterek Leírás 1. GPT 1 117 millió A 2018-ban piacra dobott első generációs GPT bizonyította a nagy nyelvi modellek hatékonyságát az emberhez hasonló szövegek generálásában. 2. GPT 2 1. 5 milliárd A 2019-ben piacra dobott második generáció figyelemre méltó fejlődést mutatott a generatív mesterséges intelligencia terén. Magasabb paraméterekkel és kifinomult algoritmusokkal rendelkezik, és emberi írókhoz hasonló, lenyűgöző mesterséges intelligencia által generált szövegeket szállít. 3. GPT 3 175 milliárd A GPT 3 hatalmas ugrást jelentett a generatív mesterséges intelligencia méretében és teljesítményében. 175 milliárd paraméterével ez volt a valaha létrehozott legnagyobb nyelvi modell. A GPT 3 képes volt kontextust felvenni, koherens válaszokat generálni és nyelvi funkciókat végrehajtani, mint például összefoglalás, fordítás és kérdések megválaszolása. 4. GPT 4 1 billió A GPT 4 a legújabb verzió, amelyet 2023 márciusában adtak ki. Ez egyben a legnagyobb és a legtöbb funkcióval rendelkező GPT-modell, amelynek ára 20 dollár/felhasználó/hónap. A GPT 4 kreatívabb és megbízhatóbb, és képes kezelni a finomabb felhasználói utasításokat is. Emellett Vision funkcióval is rendelkezik, amely lehetővé teszi a GPT 4 számára a vizuális bemenetek feldolgozását.

A ChatGPT rendszeres felhasználói talán észrevették, hogy a listánkban kihagytuk a GPT 3. 5-öt. Ez azért van, mert a GPT 3.5 a GPT 3 egy kissé kifinomultabb alosztálya. Ugyanakkor a GPT 3.5 különbözik a GPT 3-tól, és fejlettebb, mint előző verziója. Lenyűgöző frissítésekkel és fejlesztésekkel rendelkezik a teljesítmény, az etikai szempontok és a Reinforcement Learning from Human Preferences (RLHF) tekintetében.

A ChatGPT statisztikái bepillantást engednek a program ragyogó felemelkedésébe

Sam Altman frissítése szerint a ChatGPT mindössze 5 nap alatt egymillió felhasználót szerzett. Összehasonlításképpen: az Instagramnak 2,5 hónapba telt, hogy elérje az egymillió felhasználót, míg a Spotify 5 hónap alatt érte el ezt a teljesítményt. Sőt, még a TikToknál is gyorsabban sikerült elérnie a 100 millió felhasználót – és mindannyian tudjuk, milyen gyors a TikTok növekedése!

A ChatGPT felemelkedése villámgyors volt.

Ennek szemléltetésére különböző paraméterek alapján összeállítottunk egy táblázatot, amelyben a tényeket és számokat mutatjuk be.

A legfontosabb ChatGPT-statisztikák

Kezdjük néhány fontos ChatGPT-statisztikával, hogy felelevenítsük a ChatGPT alapjait.

A ChatGPT felhasználói és használata

Elemezzük a ChatGPT-t olyan paraméterek alapján, mint a platformot használó felhasználók száma, a felhasználók demográfiai adatai és egyéb részletek.

A ChatGPT webes forgalma országonként

A ChatGPT közönségének demográfiai adatai

ChatGPT forgalom

Bár a ChatGPT forgalma hullámzó, összességében emelkedő tendenciát mutat. Íme a ChatGPT forgalmára vonatkozó statisztikák:

A ChatGPT weboldal 2024 februárjában 1,6 milliárd látogatást vonzott asztali és mobil eszközökön, ami 1,05%-os növekedést jelent 2024 januárjához képest.

A népszerű keresési kulcsszavak között szerepel a ChatGPT ( 50 millió ), a ChatGPT (34,3 millió) és a ChatGPT bejelentkezés (1 millió), ami a márka jelenlétét jelzi.

Keresési kulcsszavak a ChatGPT-hez

ChatGPT forgalom és aktivitás

A közvetlen forgalom mellett a ChatGPT forgalmához leginkább hozzájáruló tényezők a keresőmotorokból származó organikus forgalom (13,21%) , a közösségi média (0,52%) és az ajánlások (0,35%).

A YouTube (65,3%) , a Facebook (7,84%) és a WhatsApp (6,25%) a ChatGPT közösségi média forgalmának három legfontosabb forrása.

ChatGPT alkalmazás

Bár a ChatGPT alkalmazás elindítása váratlan volt, ez is egy újabb vihar volt, amely izgalomba hozta a ChatGPT felhasználókat. Íme néhány statisztika a ChatGPT alkalmazásáról:

A ChatGPT alkalmazás ingyenesen elérhető Android és iOS eszközökön.

Az alkalmazás szöveges, képi és hangos beviteleket fogad el.

ChatGPT alkalmazás Androidra

A ChatGPT bevételei

A ChatGPT kétségtelenül hatalmas népszerűségnek örvend. De vajon ez az érdeklődés bevételt is jelent az OpenAI számára? Nyereséges az OpenAI? Íme néhány ChatGPT-statisztika, amely megválaszolja kérdéseit:

ChatGPT 4 statisztikák

Mivel a ChatGPT 4 az AI eszköz prémium verziója, kreativitás, logika, megbízhatóság és pontosság tekintetében tízszer jobbnak ígérkezik. A legújabb GPT modell, a GPT 4 alapján működik. Íme a ChatGPT 4 áttekintése:

Míg az ingyenes verzió GPT 3. 5-ön fut, a ChatGPT Plus GPT 4-et, DALL-E-t, böngészést és még sok mást tartalmaz. Ára havi 20 dollár felhasználónként.

A GPT 4 akár 25 000 szót is képes feldolgozni, ami az eredeti ChatGPT modell 8-szorosát jelenti.

A GPT 4 három változatban érhető el: 8K, 32K és 128K (Turbo) verzióban, amelyek a tokenekben kifejezett kontextus hosszát jelzik.

Multimodális modellként szöveges és képi bemeneteket fogad el, és akár 26 nyelven generál szöveges kimeneteket.

82%-kal alacsonyabb, illetve 29%-kal magasabb hajlandóságot mutat a tiltott tartalmakra és az érzékeny tartalmakra vonatkozó kérésekre való reagálásra.

A GPT 4 válaszok fejlődése

A GPT 3. 5 teljesítményét a 90. percentilisről a 10. percentilisre emelte néhány legnehezebb vizsga, például a Bar, LSAT, SAT, GRE és mások esetében.

A GPT 4 Turbo 2023 áprilisáig terjedő adatkészletekkel van betanítva, és egyetlen parancsra akár 300 oldalas szöveggel is képes részletes válaszokat generálni. Jelenleg azonban csak fejlesztők számára elérhető.

A ChatGPT értéke személyes és szakmai használatra

A ChatGPT felhasználók számának gyors növekedése azt jelzi, hogy az AI eszköz jelentős értéket képvisel. Láttuk, hogy a ChatGPT felhasználók elsősorban tanulás, munka és szórakozás céljából használják. Ennek bővebb kifejtése érdekében összefoglaljuk a ChatGPT néhány gyakori felhasználási esetét személyes és szakmai környezetben:

Digitális asszisztencia : Az AI virtuális asszisztensek segítenek olyan feladatokban, mint emlékeztető beállítás, időpontok ütemezése, teendőlisták kezelése, kérdések megválaszolása és foglalások intézése.

Tartalomkészítés : Generatív AI eszközként a tartalomkészítés a ChatGPT egyik legismertebb felhasználási területe. A marketingesek szükség esetén támaszkodhatnak a ChatGPT-re, hogy tartalommarketing anyagokat hozzanak létre, például blogokat, cikkeket, közösségi média bejegyzéseket, hírleveleket, szkripteket stb.

Írási segítség : Aggódsz egy e-mail megírása miatt, vagy szeretnél, ha valaki más is átnézné, amit írtál? A ChatGPT segít. A szöveggeneráláson kívül a ChatGPT segít javítani az írásodon, visszajelzéseket és ötleteket is ad.

Kreatív írás: Ha elakadsz, megkérheted a ChatGPT-t, hogy osszon meg kreatív ötleteket történetekhez, versekhez és forgatókönyvekhez. Kérd meg a ChatGPT-t, hogy futtasson le forgatókönyveket, hogy megtudd, melyik illik a történetedhez.

Használja a ChatGPT-t kreatív írási törekvéseihez

Kódolás és hibakeresés : A ChatGPT több programozási nyelvet is ért, például a Python, JavaScript, SQL, C++, C# és másokat. Ezzel a háttérrel a ChatGPT felhasználói kódrészleteket generálhatnak, kódokat készíthetnek, problémákat oldhatnak meg, minimalizálhatják a kódduzzadást és hibakeresést végezhetnek a kódszegmensekben a teljesítmény javítása érdekében.

Nyelvtanulás : Új nyelvet tanulsz és gyakorolni szeretnél? Marketingkampányt szeretnél lokalizálni? A ChatGPT nyelvi fordításokat végez, beszélgetéseket folytat, megerősíti a tanulást, valamint elmagyarázza vagy kijavítja a nyelvtant és a szókincset.

Tudásmenedzsment : Az AI-alapú jegyzeteléstől a szövegösszefoglaláson át a dokumentumok tárolásáig és visszakereséséig, valamint a gyakran ismételt kérdések megválaszolásáig a ChatGPT számos funkciót lát el a tudás szervezése és hozzáférhetővé tétele érdekében.

Szórakozás: A ChatGPT emberhez hasonló beszélgetéseket folytathat, hogy lekösse a figyelmedet. Az alkalmi beszélgetésektől a viccek mesélésén át a történetek elmeséléséig és a szövegalapú játékokig a ChatGPT a szórakozásod társad.

A viccektől a játékokig, a ChatGPT mindent megad

Terápiás támogatás : A ChatGPT ugyan nem helyettesíti a szakmai ellátást, de megbízható bizalmasként működik, és türelmesen meghallgatja az érzéseidet. Érzelmeidet érvényesíti, empátiát tanúsít, és sokféle perspektívát kínál azoknak, akik útmutatást keresnek.

Egészség és betegellátás : A ChatGPT segítségével további információkat szerezhet az egészségügyi állapotokról, hasznos forrásokat találhat, optimalizálhatja a betegellátást és megértheti a diagnózisokat.

Téma kutatás : Használja a ChatGPT-t virtuális kutatási asszisztensként, hogy felfedezze az érdeklődését felkeltő témákat, megismerjen különböző tárgyakat, információkat gyűjtsön, válaszokat találjon kérdéseire stb.

Üzleti intelligencia : A ChatGPT képes szöveges adatokat elemezni, betekintést nyerni és jelentéseket generálni az adatalapú üzleti intelligencia megosztása érdekében. A piaci trendek, az ügyfelek visszajelzései és egyéb változók megértése révén a ChatGPT lehetővé teszi : A ChatGPT képes szöveges adatokat elemezni, betekintést nyerni és jelentéseket generálni az adatalapú üzleti intelligencia megosztása érdekében. A piaci trendek, az ügyfelek visszajelzései és egyéb változók megértése révén a ChatGPT lehetővé teszi az AI-alapú döntéshozatalt a nagyobb hatékonyság, termelékenység és pontosság érdekében.

Ügyfélkapcsolati folyamatok: A ChatGPT által működtetett AI chatbotok és beszélgető ügynökök segítenek az ügyfélszolgálat, az értékesítés és a támogatás funkcióiban. Dekódolják az ügyfelek kérdéseit, releváns válaszokat adnak, felmérik az ügyfelek hangulatát, és természetes beszélgetéseket folytatnak az általános ügyfélélmény javítása érdekében.

ChatGPT, forradalmi fejlődés vagy csak felkapott trend: átfogó értékelés

A ChatGPT felhasználói esküsznek az AI eszközre; a legfrissebb statisztikák is alátámasztják ezt az érzést. De hogyan teljesít a ChatGPT a teljesítmény tekintetében?

Íme egy részletes áttekintés.

Sokoldalúság

A ChatGPT 100 millió aktív felhasználóval büszkélkedhet. Láttuk azt is, hogy a felhasználói bázis rendkívül sokszínű, a fejlesztőktől a tinédzserekig terjed. Az a puszta tény, hogy ennyien fordulnak a ChatGPT-hez különböző igényeikkel, bizonyítja a program sokoldalúságát.

A ChatGPT különböző célokra képes szöveget generálni, a kreatív írási projektektől az adatokon alapuló jelentésekig. Fejlett adatelemzési képességei, szövegfordítási és összefoglalási képessége, természetes nyelvű beszélgetésekben való részvétele, virtuális asszisztensként való működése, szórakoztatás nyújtása stb. rendkívül rugalmas megoldássá teszik. Ez az alkalmazkodóképesség rendkívül sokoldalúvá teszi személyes és szakmai használatra, így alkalmazási lehetőségeinek listája gyakorlatilag végtelen!

Pontosság és megbízhatóság

A pontosság és a megbízhatóság vitatott kérdés a ChatGPT felhasználói körében. Egyrészt a ChatGPT válaszai magas szintű pontosságot és megbízhatóságot mutatnak a szöveggenerálás során. Másrészt az eredmények változóak lehetnek.

Példa erre:

A ChatGPT válasza a V betűvel kezdődő országok megnevezésére

A ChatGPT kihagyott olyan jól ismert neveket, mint Venezuela és Vietnam!

Egyes tanulmányok még a különböző GPT-modellek képességeit övező trendek eltéréseit is felfedezték. Például a GPT 4 teljesítménye egyes lekérdezések esetében a márciusi 97,6%-os pontosságról júniusra 2,4%-ra zuhant, míg a GPT 3,5 esetében ez 7,4%-ról 86,8%-ra javult.

Figyelembe kell venni, hogy a válasz minősége függ a bevitt adatok minőségétől, a lekérdezés komplexitásától, a domain sajátosságaitól és a képzési adatoktól. Továbbá tény, hogy a ChatGPT egy nyelvi modell, és nem egy ténylegesen pontos tudásmodell. A variációk azonban nem túl megnyugtatóak.

Felhasználói élmény

A ChatGPT felhasználói élménye általában kedvező. Végül is minimális kognitív terhelést igényel és viszonylag könnyen használható – beírja a kérdését, és a ChatGPT válaszol. Reagálóképessége és beszélgető stílusa javítja a felhasználói élményt.

Az AI prompt sablonokat használtuk, hogy magunk teszteljük a ChatGPT teljesítményét. Vettünk egy marketing promptot egy hideg DM-hez, és a ChatGPT a következőket szolgáltatta:

A ChatGPT hideg DM-je egy naptejről

Ezután a projektmenedzsment sablonokból vettünk ki utasításokat egy projektcharta elkészítéséhez. Íme egy pillantás az interakcióra:

A ChatGPT korlátozásainak listája a projekt chartában

A felhasználói élmény remek volt, amíg a legegyszerűbb lekérdezéseknél is problémák nem kezdtek felmerülni. Itt kezdődött a lejtmenet:

A ChatGPT képtelensége a kívánt művelet végrehajtására

Ez végtelen ciklusba torkollott, és az AI chatbot soha nem vette észre a problémát!

Költség-haszon elemzés

2023 februárjában az OpenAI elindította a ChatGPT Plus-t, egy fizetős előfizetési csomagot a GPT 4-hez, amelynek ára felhasználónként havi 20 dollár. Ez jelentős fejlesztés volt a ingyenes verzióhoz képest, gyorsabb válaszidőket, prioritásos hozzáférést, internet-hozzáférést és plugin-támogatást kínálva. Másrészt a ChatGPT API többféle konfigurációval rendelkező, használat alapú fizetési modellt követ.

Ennek ellenére a GPT 3. 5 továbbra is ingyenes, és a ingyenes verzióval is sok mindent el lehet érni.

A ChatGPT üzemeltetésének költsége a felhasználás mértékétől, a konkrét felhasználási esetektől és a rendelkezésre álló erőforrásoktól függ. Azon is múlik, hogy a ChatGPT hogyan integrálódik a munkafolyamatokba az automatizálás, a hatékonyság és a termelékenység elősegítése érdekében. Vegye figyelembe az összes kapcsolódó költséget, infrastrukturális követelményt és karbantartási kiadást.

Használjon költség-haszon elemzési sablont egy ilyen átfogó értékelés elvégzéséhez.

Bevezetés és integráció

A ChatGPT mindössze öt nap alatt 1 millió felhasználót szerzett, ami jól mutatja, milyen könnyű megtanulni a használatát. Kétségtelen, hogy a nyelvi modell ismertsége a fiatalabb korosztály körében meglehetősen elterjedt. Ugyanakkor a 45–64 évesek 9%-a és a 65 év felettiek 5%-a használta a ChatGPT-t 2023 januárjában, ami lenyűgöző elterjedési arányt mutat.

Szakmai téren a Fortune 500 vállalatok 80%-a választotta a ChatGPT Enterprise-t különböző alkalmazásokhoz. Hasonlóképpen, a globális vállalatok alkalmazottainak 8,2%-a jelentette, hogy a munkahelyén használta a ChatGPT-t egy feladat elvégzéséhez.

A ChatGPT API megjelenése megkönnyítette az integrációt, ami jól illeszkedik a sokoldalúságához és alkalmazkodóképességéhez. Azonban vegye figyelembe, hogy a sikeres integráció és bevezetés az érdekelt felek tudatosságától és technikai ismereteitől, a megoldások testreszabásától és az adott üzleti követelményeknek való optimalizálástól függ.

Biztonság és adatvédelem

A biztonság és a magánélet védelme mindig is a ChatGPT gyenge pontja volt.

A délkelet-ázsiaiak több mint fele az adatvédelmet és -biztonságot emelte ki aggályként, ami visszatartja őket a szolgáltatás használatától.

A ChatGPT-t ideiglenesen betiltották Olaszországban, mert könyvekből, az internetről, Reddit-bejegyzésekből stb. gyűjtött adatokat képzési célokra. Az ilyen adatforrások biztosan tartalmaztak olyan személyes információkat, amelyeket nem osztottak meg kifejezetten az OpenAI-jal, ami sérti a GDPR-t.

Az Ars Technica arról is beszámolt, hogy egy ChatGPT-felhasználó azt állította, hogy beszélgetései kiszivárogtak. Bár az OpenAI állítása szerint a fiókot feltörték, ez még mindig rávilágít arra, hogy milyen keveset tudunk a ChatGPT adatvédelmi és biztonsági gyakorlatáról.

Az OpenAI adatvédelmi politikája meglehetősen sablonos, jelezve, hogy a szolgáltatás fiókadatokat, bevitt információkat és egyéb azonosítókat gyűjt az eszközről vagy a böngészőből. Azonban az a tény, hogy a szolgáltatás rögzíti és tárolja a beszélgetések átiratát, egyesek számára nyugtalanító lehet.

Etikai szempontok

A ChatGPT-vel kapcsolatos etikai aggályok a torzítás, a méltányosság és az AI-eszköz felelősségteljes használata körül forognak. Az AI-etikusok aggodalmukat fejezték ki a ChatGPT szerepe miatt a sztereotípiák fenntartásában, a téves információk terjesztésében vagy a káros tartalmak generálásában. A ChatGPT azért került a hírekbe, mert segített rosszindulatú kódok írásában és terjesztésében, illetve mert rábeszélték, hogy ossza meg az emberiség megsemmisítésére vonatkozó lépésről lépésre kidolgozott tervét.

Láttuk, hogy az OpenAI felismeri ezeket az aggályokat, és fokozatosan finomítja a GPT 4 érzékeny és tiltott tartalmait. Eddigi tapasztalataink meglehetősen pozitívak.

A ChatGPT fokozott érzékenységet mutat a kérdések megválaszolásakor

Természetesen a fenti néhány példa nem fedi le az etikai aggályok teljes skáláját, és nem enyhíti mindet. Az AI etikai kérdései azonban hosszú vitát igényelnek.

Ami azonban a vállalkozások és magánszemélyek számára lehetséges, az az, hogy a ChatGPT használata vagy bevezetése során elsőbbséget adjanak az etikai szempontoknak.

ChatGPT alternatívák és versenytársak

Bemutattuk a legújabb ChatGPT statisztikákat, amelyek a közönség kedvencei. Ez azonban nem jelenti azt, hogy ez az egyetlen játékos a piacon! Íme a ChatGPT alternatíváinak listája különböző alkalmazásokhoz:

1. ClickUp Brain: Teljes körű projektmenedzsment

A ClickUp Brain blogbejegyzése a projektmenedzsment jövőjéről

A ClickUp Brain egy platform-natív AI eszköz, amely a ClickUp ökoszisztémában elérhető. Használhatja projektkapcsolatos részletek kezelésére (AI Knowledge Manager), tartalom generálására (AI Writer for Work) és projektek kezelésére (AI Project Manager) egyidejűleg. Támogatja a csapatmunkát és az együttműködést, hogy segítsen szervezetének elérni céljait.

A ClickUp Brain segítségével: Feladatok és alfeladatok hatékony létrehozása

Kérdések a feladatokról

Összefoglalja a dokumentumokat, megjegyzéseket, szálakat, feladatokat, wikiket és egyebeket

Rendszeresen generáljon megvalósítható StandUp-okat

A csapat frissítéseinek megosztása egyetlen kattintással

Egyedi automatizálás létrehozása NLP segítségével

Importálja a feladatfrissítéseket, az előrehaladást és az összefoglalókat különböző nézetekben

Írásbeli tartalom javítása

Sablonok fejlesztése vagy személyre szabása

Hang- és videoklipek átírása

A legfontosabb, hogy a ClickUp nem használja az Ön személyes adatait az AI-modellek betanításához. Így az AI minden előnyét élvezheti anélkül, hogy aggódnia kellene az adatok titkosságáért és biztonságáért. Ráadásul a ClickUp Brain több mint egy nyelvi modell – egy neurális hálózat, amely összekapcsolja az üzleti tudásforrásokat, feladatokat, dokumentumokat stb., hogy ténylegesen pontos és megbízható információkat nyújtson.

Például, a ClickUp Brain a következőket válaszolta, amikor a V betűvel kezdődő országokról kérdeztük:

A ClickUp Brain jobb teljesítményt nyújt, mint a ChatGPT

Jobb teljesítményt nyújtott, mint a ChatGPT!

2. Google Gemini: Problémamegoldó és multimodális képességek

A korábban Google Bard néven ismert Gemini egy multimodális mesterséges intelligencia modell, amely szövegek, képek, videók és kódokból származó információkat képes feldolgozni. A Gemini a ChatGPT-hez hasonló nagy nyelvi modellek szerepének korlátozása helyett a robusztus problémamegoldáson keresztül a termelékenység növelésére összpontosít.

A Gemini felülmúlja a GPT 3.5-öt, a Gemini Ultra pedig a GPT 4-et a Massive Multitask Language Understanding (MMLU) tesztben.

Hogy ezt teszteljük, ugyanazt a kérdést feltettük a V betűvel kezdődő országokról, és a Gemini a következő választ adta:

Míg a ChatGPT két lehetőséget adott, a Gemini hatot – ez nagyon jó!

A Gemini másik fontos USP-je a Google Workspace-szel való natív integrációja, amely segít a Docs, Sheets, Slides stb. használatában. Így dokumentumokat szerkeszthet, adatokat feldolgozhat, prezentációkat készíthet és még sok minden mást tehet anélkül, hogy elhagyná a megszokott környezetet.

3. Microsoft Copilot: Interakció a Microsoft csomaggal

Amit a Gemini a Google Workspace számára, azt a Microsoft Copilot a Microsoft Suite számára.

A Microsoft Copilotot a Microsoft 365-tel együtt használhatja a termelékenység növelésére és a mindennapi alkalmazásokban, például a Wordben, az Excelben és az Outlookban való munkavégzéshez. A GPT 4 architektúrán fut, ami azt jelenti, hogy nagyobb pontosságot és megbízhatóságot kap, mint a ChatGPT ingyenes verziója. Multimodális bemeneteket is elfogad.

A Microsoft Copilot azonban napi korlátozást alkalmaz a promptokra, amelyek gyorsan elfogynak! Ezenkívül, ha nem vagy Microsoft 365 felhasználó, a Microsoft Edge vagy a Bing regisztrációja elég kellemetlen lehet a Microsoft Copilot eléréséhez.

A klasszikus kérdésünket tettük fel, és a Microsoft Copilot sokkal jobban teljesített, mint a ChatGPT:

Hasznos linkeket és egyéb forrásokat is megosztott, amelyek segíthetnek a kutatásban.

4. Claude: Természetes és kreatív tartalomgenerálás

via Zapier

Claude az Anthropic AI által fejlesztett AI chatbot és az azt alátámasztó nagy nyelvi modell neve. Kiválóan képes természetes, emberhez hasonló beszélgetéseket folytatni szöveg formájában, és finom árnyalatokkal rendelkezik a nyelv megértésében. A szokásos feladatok, mint a szerkesztés, összefoglalás, döntéshozatal stb. elvégzése mellett részletes beállítási lehetőségeket kínál az írott tartalom hangnemének és kreativitásának konfigurálásához.

A Claude már a harmadik generációjánál tart, az Anthropic pedig piacra dobta a Claude 3 Haiku, a Claude 3 Sonnet és a Claude 3 Opus verziókat. Mindegyikük egyre jobban képes utánozni az emberi szintű megértést és íráskészséget. A legérdekesebb, hogy hatalmas, 150 000 szónak (200 000 tokennek) megfelelő kontextushosszt támogat, ami azt jelenti, hogy hosszú dokumentumokkal és könyvekkel is dolgozhatunk vele!

5. GitHub Copilot: Kódírás és automatikus kiegészítés

via GitHub

A GitHub és az OpenAI együttműködésében kifejlesztett GitHub Copilot egy AI chatbot fejlesztők számára. Ez egy kódírási és kódbefejező eszköz, amelynek célja a fejlesztők segítése.

A GitHub Copilot a megjegyzések, a kódszerkezet, a változónevek stb. alapján megszerzi a kontextust, és releváns kódrészleteket javasol miközben kódot írsz! Az ilyen hasznos javaslatok megkönnyítik a fejlesztők számára az időmegtakarítást, a hatékony kódok írását és a hibák minimalizálását.

A GPT 4 nyelvi modellen működik, és különböző programozási nyelvek kódszerkezetének és mintáinak megértésére van betanítva.

6. Semrush ContentShake AI: Optimalizált tartalomgenerálás

via Semrush

A ContentShake AI két dolgot csinál jól. Először is, villámgyorsan generál tartalmi ötleteket vagy minőségi vázlatokat, másodszor pedig biztosítja, hogy a tartalom optimalizálva legyen a keresőmotorok rangsorában.

Az AI és a valós idejű versenytársi információk kombinálása segít a marketingeseknek abban, hogy alapos kutatás nélkül is szilárd tartalomnaptárat állítsanak össze.

A brainstormingtól a publikálásig a ContentShake segít SEO-barát cikkeket generálni, amelyek organikus forgalmat vonzanak és növelik az elkötelezettséget.

Bár együttműködési funkciókat és zökkenőmentes integrációt kínál, például tartalom írását vagy szerkesztését a Google Docs-ban és közvetlen közzétételt a WordPress-en, hiányzik belőle az olyan fontos írási eszközökkel való integráció, mint a Grammarly. A kezdeti prompt rugalmatlansága miatt a ContentShake használata néha kihívást jelent.

7. Perplexity: Valós idejű böngészés és tényellenőrzés

via Towards AI

Az OpenAI tudósai és a GPT 3 mögött álló agytrösztök alkották meg a Perplexity AI-t.

A Perplexity egy mesterséges intelligenciával működő kereső- és válaszadó motor, amely megbízható válaszokat ad a felhasználói kérdésekre. NLP-t használ a kérdések megértéséhez, keres a weben vagy tudásbázisából merít, és beszélgetésszerű választ ad. A Perplexity válaszait pontosnak és kimerítőnek lehet tekinteni a Google-hoz hasonló keresőmotor-óriásokhoz képest.

A tartalomgenerálás és a problémamegoldó képességek terén mutatkozó hiányosságait részletes és alapos kutatásokkal pótolja. Sokkal pontosabb, mint más nagy nyelvi modellek, de az alkalmi hallucinációktól sem mentes.

Nézze meg ezeket a Perplexity AI alternatívákat!

A ChatGPT jövője

Bár a ChatGPT bevezetése fordulópontot jelentett a történelemben, ez csupán a kezdet.

Íme, mit gondolunk a ChatGPT jövőjéről: Az OpenAI és a Microsoft fejlett chipek és adatközpontok segítségével megtalálhatja a technológia olcsóbbá tételének módját. Ez még kezelhetőbbé teszi az LLM-et.

A technológia ismételt használata erősíti annak teljesítményét, megbízhatóságát és pontosságát. A továbbfejlesztett képességek arra ösztönzik a ChatGPT felhasználóit, hogy alkalmazzák és ajánlják a technológiát, amíg az általánosan elterjedt nem lesz.

Lehet, hogy tanúi leszünk a ChatGPT elterjedésének olyan speciális területeken és iparágakban, mint az egészségügy, a biztosítás, a pénzügyek stb., hogy célzott megoldásokat kínáljon az iparág-specifikus kihívásokra.

A ChatGPT 5 és a hamarosan megjelenő ChatGPT 6 megjelenése újjáéleszti az érdeklődést az AI technológia iránt.

Röviden összefoglalva: a ChatGPT továbbra is felfelé ívelő pályát fog követni, ha a jogi, etikai és szabályozási szempontok továbbra is kedveznek a népszerűsítésének.

Következtetés

Ezzel véget ért a ChatGPT statisztikák, adatok és számok általi bemutatása.

Kétségtelen, hogy a ChatGPT forradalmasította a közvélemény AI-ról alkotott képét, és elérhetőbbé tette azt mindenki számára, aki stabil internetkapcsolattal rendelkezik. Emellett segített az embereknek elfogadni azt a tényt, hogy az AI nem azért van, hogy elvegye az emberek munkáját. Inkább kiegészíti az emberi képességeket, és több szempontból is fejleszti azokat.

Bár a ChatGPT úttörő szerepet játszott, nem ez az egyetlen AI-eszköz, amely felforgatja a piacot. Az olyan megoldások, mint a ClickUp Brain, a Gemini, a Perplexity stb. , mindegyik a maga módján járul hozzá a saját területéhez.

Csatlakozzon hozzánk, és tanulja meg, hogyan használhatja a ClickUp Brain-t a projektmenedzsment egyszerűsítéséhez!

Gyakran ismételt kérdések (GYIK)

1. Hányan használják a ChatGPT-t?

Jelenleg 180,5 millió felhasználó regisztrált a ChatGPT-n, míg 100 millió felhasználó aktívan használja.

2. A ChatGPT jó a statisztikában?

A ChatGPT meglehetősen jól teljesít az adatfeldolgozás és a statisztikai elemzés terén. Képes számításokat végrehajtani és általános információkat nyújtani statisztikai fogalmakról.

3. Mennyi adatot használ a ChatGPT?

A ChatGPT-t 45 TB adat felhasználásával képezték ki, amelyet 570 GB-os adatkészletekké tömörítettek.