A 11 legjobb Claude AI alternatíva 2025-ben

Az Anthropic által létrehozott Claude AI egy olyan AI írási eszköz, amely azoknak szól, akik átgondolt, biztonságra összpontosító válaszokat és természetes beszélgetési hangnemet preferálnak.

De igényeitől függően előfordulhat, hogy egy gyorsabb, jobban testreszabható és a tényellenőrzés és összefoglalás terén okosabb modellt szeretne.

Számos Claude AI alternatíva létezik, amelyek fejlett nagy nyelvi modelleket (LLM) használnak különböző beszélgetős AI feladatok elvégzéséhez, legyen szó kreatív írásról, valós idejű marketingtartalomról vagy feladatok automatizálásáról.

És ami a legjobb, a ClickUp hamarosan az új AI-segédje lehet. Mutatjuk, miért – a legjobb Claude-alternatívák részletes összehasonlításával!

Miért érdemes a Claude AI alternatíváit választani?

Nem minden AI eszköz alkalmas minden feladatra. A Claude AI részletes márkairányelvek alapján fejlett kreatív tartalomgenerálást kínál, de nem képes kielégíteni a hibátlan kódoláshoz szükséges speciális igényeket. Nem fér hozzá a munkaterületéhez a kontextus megismerése érdekében, és nem tud online kapcsolatba lépni, hogy valós idejű adatokkal frissítse válaszait.

Egy Reddit-felhasználó felhívta a figyelmet Claude egyre növekvő problémáira a kód generálása és a komplex utasítások kezelése terén:

Claude Pro felhasználó vagyok, és az elmúlt néhány napban néhány problémát tapasztaltam. Úgy tűnik, hogy a Claude által generált kódnak most sokkal több finomításra van szüksége. Korábban elég stabil volt, de az utóbbi időben kevésbé megbízható. Claude manapság nehezebben boldogul a hosszú kontextusokkal és a komplex feladatokkal. Úgy tűnik, hogy elveszíti a fonalat, vagy kevésbé koherens válaszokat ad, mint korábban.

Íme, mi hiányzik a Claude AI-ból, amit aktívan keresnie kell a jobb alternatívákban:

Valós idejű webes hozzáférés : Hozza be az aktuális adatokat, a legfrissebb eseményeket és a legújabb kutatási eredményeket közvetlenül a munkafolyamatába, hogy a ténybeli pontosságot biztosítsa anélkül, hogy eszközöket kellene váltania.

Pontos kódgenerálás : Generáljon tiszta, funkcionális kódot komplex felépítményekhez anélkül, hogy újraírná a hibás logikát vagy hibás kimeneteket hibakeresne.

Hosszú kontextus kezelése : kezelje a hosszabb parancsokat, dokumentumokat és összetett szálakat anélkül, hogy a modell elveszítené szerkezetét vagy pontosságát.

Prompt mentése és újrafelhasználása : Tárolja és alkalmazza : Tárolja és alkalmazza az előre beállított AI prompt sablonokat a gyorsabb válaszokhoz írás, elemzés és feladatok során.

Multimodális bemeneti támogatás : Elemezzen képeket, képernyőképeket, dokumentumokat vagy diagramokat a szöveg mellett, hogy adatokat nyerjen ki vagy kontextusban válaszoljon.

Fejlett asszisztens funkciók : Használjon testreszabott : Használjon testreszabott AI személyi asszisztenseket íráshoz, szerkesztéshez, automatizáláshoz, kódoláshoz, összefoglaláshoz és ütemezéshez.

Rugalmasság: Hozzáférés sokszínűbb nyelvi támogatáshoz és többnyelvű funkciókhoz

Claude AI alternatívák áttekintése

Íme egy rövid lista a Claude AI legjobb alternatíváiról, amelyek mindegyike prémium funkciókat kínál, hogy segítsen kiválasztani az Ön céljainak leginkább megfelelő AI rendszereket.

Eszköz Legalkalmasabb Főbb jellemzők Árak* ClickUp Magánszemélyek, vállalkozások és bármilyen méretű csapatok, akiknek AI-alapú, all-in-one projektmenedzsmentre és együttműködésre van szükségük – több LLM-hez való hozzáféréssel. AI írási asszisztens, munkafolyamat-automatizálás, összekapcsolt keresés Ingyenes csomag elérhető; testreszabási lehetőségek vállalatok számára. ChatGPT Egyéni felhasználók és kis- és közepes méretű csapatok, akiknek sokoldalú, multimodális AI-ra van szükségük, amely gyorsabb betekintést nyújt. Erős érvelési képességek, kódolási támogatás és plugin-ökoszisztéma Ingyenes csomag elérhető; fizetős csomagok 20 dollártól/hónap Perplexity AI Azok számára, akik valós idejű információkeresést és kutatást keresnek Élő webes keresés integráció, hivatkozások nyomon követése és multimodális képességek Ingyenes csomag elérhető; fizetős csomagok 20 dollártól/hónap Microsoft Copilot Közepes méretű csapatok és vállalkozások, amelyek professzionális AI-munkafolyamatokra van szükségük a Microsoft 365 ökoszisztémán belül. Natív Microsoft ökoszisztéma-integráció, kontextusfüggő segítségnyújtás és vállalati biztonság Ingyenes csomag elérhető; fizetős csomagok 20 dollár/hó áron. Google Gemini Közepes méretű csapatok és vállalkozások, amelyek multimodális gondolkodásra és a Google ökoszisztéma integrációjára szorulnak. Alkalmazások közötti funkcionalitás, formátumok közötti erős érvelés és kiterjedt tudás Ingyenes csomag elérhető; fizetős csomagok 19,99 dollártól/hó Jasper AI Freelancerek, egyéni vállalkozók és csapatok, akik márkájukhoz illeszkedő marketingtartalmakat szeretnének készíteni. Márka hangjának testreszabása, SEO funkciók és csapatmunka Ingyenes próba elérhető; fizetős csomagok 49 dollártól/hónap Copy. ai Freelancerek, egyéni vállalkozók és csapatok, akik AI szövegírást keresnek Több mint 200 munkafolyamat, testreszabható márka hang, fejlett együttműködési funkciók Ingyenes csomag elérhető; fizetős csomagok 49 dollártól/hó HuggingChat Nyílt forráskódú AI projektekben dolgozó fejlesztők Több mint 1000 nyílt modell, együttműködési eszköz és modellfinomítás Ingyenes Poe Freelancerek, egyéni vállalkozók és csapatok, akik egy helyen több LLM-hez szeretnének hozzáférni Hozzáférés több AI-modellhez, támogatás web, iOS, Android stb. számára. Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 4,99 dollár/hónap-tól kezdődik. Character. ai Interaktív AI karakterek létrehozása Emberhez hasonló karakterválaszok, interaktív párbeszédek Ingyenes csomag elérhető; fizetős csomagok havi 9,99 dollártól. YouChat Azok számára, akiknek webes kereséssel kiegészített beszélgető AI-ra van szükségük Integrált keresési eredmények, hivatkozások nyomon követése, multimodális megértés Ingyenes csomag elérhető; fizetős csomagok 20 dollártól/hónap

A legjobb Claude AI alternatívák

Hogyan értékeljük a szoftvereket a ClickUp-nál? Szerkesztői csapatunk átlátható, kutatásokon alapuló és gyártóktól független folyamatot követ, így biztos lehet benne, hogy ajánlásaink a termékek valós értékén alapulnak. Itt található egy részletes összefoglaló arról, hogyan értékeljük a szoftvereket a ClickUp-nál.

A fenti pontok és több eszközön végzett gyakorlati tesztelés alapján itt található egy részletes áttekintés a Claude AI alternatíváiról, beleértve az ingyenes eszközöket is, amelyekkel növelheti termelékenységét, kreativitását és döntéshozatali képességeit.

1. ClickUp (A legjobb feladat alapú AI termelékenység és projekttervezéshez)

Próbálja ki ingyen a ClickUp Brain alkalmazást! Használja a ClickUp Brain szolgáltatást, hogy hatékony AI modellt integráljon munkaterületébe a tartalom generálásának, összefoglalásának és a projektmenedzsmentnek a hatékonyabbá tétele érdekében.

Szüksége van egy hatékony Claude AI alternatívára, amely kiválóan teljesít az írás, ötletelés, összefoglalás és feladatok automatizálása terén, anélkül, hogy megzavarná a munkafolyamatot?

A ClickUp, a munka mindenre kiterjedő alkalmazása, integrálja a projektmenedzsmentet, a dokumentumok közös szerkesztését és az AI-képességeket egy egységes platformba.

A legtöbb más csevegőrobotól eltérően a ClickUp AI asszisztense, a ClickUp Brain egy AI motor, amely teljes mértékben integrálva van a ClickUp munkaterületébe, és kifejezetten a termelékenység érdekében lett kifejlesztve. Ha a Claude AI az AI világ kifinomult diplomata – udvarias és mértéktartó –, akkor a ClickUp Brain a taktikai zseni: gyors, alkalmazkodó és készen áll arra, hogy valóban veled együtt végezze el a munkát, ne csak javaslatokat osszon meg.

Akár tartalmat ír, értekezletek jegyzetét összefoglalja, feladatokat kezel, vagy a ClickUp Tasks, Docs vagy Chat alkalmazásokban elrejtett fontos információkat keres, a Brain mindig ott van – kontextusérzékeny és készen áll a segítségre.

Használja a ClickUp Brain-t AI tudáskezelőként, hogy válaszokat szerezzen feladataiból, dokumentumaiból és embereiből.

Ha a csapat valamelyik tagja információra van szüksége – legyen az egy három hónapos referencia-dokumentum, egy hosszú kommentárszálban meghozott döntés vagy integrált alkalmazásokból, például a Google Drive-ból vagy a Slackből származó projektfrissítések –, csak megkérdezi. A Brain átkutatja a munkaterület wiki-jeit, dokumentumait és csevegéseit, hogy valós időben releváns válaszokat adjon.

Készítsen márkájához illeszkedő blogokat, jelentéseket, e-maileket és egyebeket a ClickUp Brain AI-alapú írási segítségével.

A tartalomkészítők és marketingesek számára a Brain hatékony írási asszisztensként lép be a képbe. Blogokat, e-maileket vagy jelentéseket szerkeszt? Csak adja meg a legfontosabb pontokat egy egyszerű, természetes nyelvű utasításban, és a Brain azokat kifinomult, márkának megfelelő tartalommá alakítja.

A ClickUp Brain segítségével a vállalati adatokon és kontextuson alapuló marketing szövegek, műszaki dokumentációk vagy ügyfélszolgálati válaszok létrehozása csak néhány másodpercet vesz igénybe. A beépített nyelvtani és hangnem-finomítók biztosítják, hogy tartalma nemcsak gyors, hanem hibátlan is legyen.

A legjobb rész? Csakúgy, mint a Claude, a Brain segítségével kódolhat is. Írjon kódot a semmiből, hibakeresést végezzen a meglévő kódban, és ötleteket gyűjtsön a kód minőségének javításához.

Készítsen kódrészleteket másodpercek alatt a ClickUp Brain segítségével.

Egy Redditor jól összefoglalja:

Blogot kell írnia? Kezdje a Brain-nel! Készítenie kell egy készségmátrixot a tudása fejlesztése érdekében? Kezdje a Brain-nel! E-mail sablont kell készítenie az ügyfelek megszólításához? Kezdje a Brain-nel!

Ráadásul, ellentétben a Claude-dal, amely egy modellhez van kötve, a Brain lehetővé teszi, hogy váltson a vezető LLM-ek között, mint például a GPT-4o, Claude 3. 7 Sonnet, GPT-3. 5, Gemini Flash 2. 0 és még sok más. Ez azt jelenti, hogy nem kell kiválasztania egy intelligenciát az íráshoz, kódoláshoz vagy más feladatokhoz – mindet egy helyről irányíthatja.

Használja ki az egy AI eszközben található több LLM előnyeit a ClickUp Brain segítségével.

A ClickUp Brain AI projektmenedzserként is működik, automatizálja a frissítéseket, nyomon követi a késedelmes feladatokat, és a találkozók jegyzetét végrehajtható alfeladatokká alakítja. Automatizált, aszinkron standup jelentéseket generál, összefoglalja a feladataktivitások szálát, és a projektfrissítéseket közvetlenül a releváns ClickUp Chat csatornákra teszi közzé.

💡 Profi tipp: Használja a ClickUp AI automatikus kitöltési funkcióit a feladatok kiosztásának és prioritásainak automatizálásához az Ön által megadott utasításokkal. Mondja meg a ClickUp AI-nak, mikor rendeljen hozzá konkrét személyeket Próbálja ki az AI Assign alkalmazást, amely a csapattagok szakértelme, rendelkezésre állása és aktuális munkaterhelése alapján javasol optimális feladatkiosztást, míg az AI Prioritize automatikusan meghatározza a feladatok prioritását, segítve a csapatokat a nagy hatással bíró tevékenységekre való koncentrálásban!

De ez még nem minden. A mai AI-motorok többsége passzív. Arra támaszkodnak, hogy az emberek emlékezzenek arra, hol találhatók az információk, hogyan vannak strukturálva, vagy ki a tulajdonosuk – és nem képesek önállóan végrehajtani a munkafolyamatokat.

A ClickUp AI-alapú Autopilot™ ügynökei többet kínálnak, mint generatív AI-t. Ezekkel az ügynöki AI-képességekkel automatizálhatja a tényleges munkafolyamatokat anélkül, hogy megmozdítaná az ujját. Íme, mire képesek a ClickUp előre elkészített Autopilot ügynökei:

Agent Mit csinál? Heti jelentés ügynök Heti frissítést tesz közzé egy meghatározott időpontban a kiválasztott terek, mappák és listák számára. Napi jelentésügynök Naponta, meghatározott időpontban közzéteszi a tevékenységek frissítését a kiválasztott terek, mappák és listák esetében. Team StandUp Agent Összefoglalja a csapat tevékenységét egy meghatározott időpontban minden munkanapon a kiválasztott terek, mappák és listák esetében. Auto-Answers Agent Válaszoljon a termékével, szolgáltatásával vagy szervezetével kapcsolatos kérdésekre a kiválasztott csevegőcsatornákon.

💡 Profi tipp: Megadhatja, hogy az előre elkészített Autopilot ügynökök mely tudásforrásokat használhatják a válaszadáshoz. Ezenkívül az előre elkészített Autopilot ügynökök minden szakasza – kiváltók, feltételek, leírások, források – az automatikus válaszok kivételével teljes mértékben testreszabható. Végezzen el több feladatot a ClickUp AI Autopilot Agents segítségével!

Speciálisabb igények esetén a ClickUp egyedi Autopilot ügynökei lehetővé teszik, hogy az AI-t az Ön egyedi tudásához és munkafolyamataikhoz igazítsa. Lehetőségek:

Határozzon meg egy egyértelmű célt az ügynökének (például „Segítsen az új alkalmazottak beilleszkedésében” vagy „Válaszoljon a termékkel kapcsolatos gyakori kérdésekre”).

Adjon meg neki konkrét tudásforrásokat, például dokumentumokat, feladatokat vagy mappákat.

Adjon útmutatást a válaszok formájához (hangnem, stílus, kontextus)

Tesztelje és finomítsa az ügynök kimenetét, mielőtt bevezetné!

📮ClickUp Insight: Nemrégiben kiderült, hogy a tudásmunkások körülbelül 33%-a naponta 1-3 embernek küld üzenetet, hogy megszerezze a szükséges információkat. De mi lenne, ha minden információ dokumentálva és könnyen elérhető lenne? A ClickUp Brain AI Knowledge Manager segítségével a kontextusváltás már a múlté. Egyszerűen tegye fel a kérdést a munkaterületéről, és a ClickUp Brain előhívja az információkat a munkaterületéről és/vagy a csatlakoztatott harmadik féltől származó alkalmazásokból!

ClickUp Brain MAX – Hangvezérelt AI az okosabb teendőlistákhoz

A ClickUp Brain MAX a ClickUp Brain automatizálására épül, és egy hangvezérelt AI-társra egészíti ki, amely megérti a munkaterület kontextusát. A Talk to Text funkcióval kéz nélkül diktálhat feladatokat, jegyzeteket vagy frissítéseket, és azonnal láthatja, ahogy azok kifinomult, strukturált elemekké alakulnak át, amelyeket készen állnak a hozzárendelésre, prioritásba rendezésre vagy a Docs-hoz való hozzáadásra.

A Brain MAX összekapcsolja a hangos utasításait a megfelelő csapattagokkal, projektekkel és határidőkkel, kontextust keres a ClickUp és a kapcsolódó eszközök között, és akár több nyelven is képes kimenetet generálni. Ez egy egyszerű módszer arra, hogy ötleteit és utasításait cselekvéssé alakítsa anélkül, hogy megszakítaná a munkamenetét.

Ráadásul, ellentétben a Claude AI-vel, amely általános javításokat kínál, a ClickUp Automations aktívan továbbítja a hibajelentéseket, a munkaterhelés vagy a sürgősség alapján kijelöli a fejlesztőket, és figyelmezteti Önt az ismétlődő problémákra – így csapata figyelmét a szervezésről a problémamegoldásra irányíthatja.

Automatizálja mindennapi feladatait a ClickUp Automations természetes nyelvű funkciójával.

Mindez vállalati szintű biztonsággal történik. A ClickUp Brain biztosítja, hogy az Ön adatai bizalmasak maradjanak, nem képez nyilvános AI-modelleket, és a tartalomhoz való hozzáférést csak az Ön által engedélyezett személyekre korlátozza. Ez hatalmas előny azoknak a szervezeteknek, amelyek érzékeny ügyféladatokat vagy szabályozott munkafolyamatokat kezelnek.

A ClickUp legjobb funkciói

A ClickUp korlátai

A kiterjedt funkciókészlet használata némi tanulási időt igényelhet, mivel a felhasználóknak meg kell találniuk a munkafolyamatukhoz leginkább megfelelő eszközöket.

ClickUp árak

ClickUp értékelések és minősítések

G2 : 4,7/5 (több mint 10 100 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (5000+ értékelés)

Mit mondanak a ClickUp-ról a valódi felhasználók?

A G2 egyik értékelése így szól:

A ClickUp Brain valóban időt takarít meg. A beépített AI most már képes összefoglalni a hosszú szálakat, dokumentumokat szerkeszteni, és akár hangfelvételeket is leírni közvetlenül a feladatban, ami lehetővé teszi a csapatomnak, hogy kevesebbet kelljen kontextust váltaniuk, és kevesebb kiegészítő eszközt kelljen használniuk.

👀 Tudta? Becslések szerint a vállalati szoftverfejlesztők 75%-a fogja használni a beszélgető AI kódasszisztenseket az elkövetkező néhány évben.

2. ChatGPT (A legjobb sokoldalú, multimodális AI valós idejű betekintéssel)

az OpenAI-n keresztül

Ha összehasonlítjuk a Claude-ot és a ChatGPT-t, a különbség a teljesítményben, a rugalmasságban és a valós használhatóságban rejlik. A ChatGPT fejlett GPT-4o modellje természetes nyelvhasználatot és azonnali válaszokat biztosít egy tiszta, könnyen használható felületen keresztül.

Multimodális képességei lehetővé teszik a felhasználók számára, hogy szöveggel, képekkel és akár hanggal is kommunikáljanak, így rugalmas eszközzé válik brainstorminghoz, tartalomkészítéshez és valós idejű problémamegoldáshoz.

A ChatGPT Deep Research funkciója lehetővé teszi komplex kérdések feltevését, és egyedi GPT-ket, valós idejű webes böngészést, PDF- és képelemzést, valamint DALL-E-t kínál a vizuális elemekhez. A GPT-4o és a GPT-4o mini segítségével másodpercek alatt kutathat, információkat gyűjthet és teljes jelentéseket készíthet.

A ChatGPT legjobb funkciói

Írjon blogbejegyzéseket, közösségi média posztokat és marketing szövegeket AI-alapú promptok segítségével.

Finomítsa a tartalmat az érthetőség, az elkötelezettség növelése vagy a SEO rangsor javítása érdekében.

Hozzon létre vagy használjon olyan egyedi GPT-ket, amelyek konkrét feladatokra, például jogi tanácsadásra, magántanításra vagy tartalommarketingre lettek kifejlesztve, és tükrözik az Ön iparágát, márkáját vagy üzleti céljait.

Élvezze a valós idejű interakciókat és a plugin-integrációkat a legfrissebb webes böngészéshez.

A ChatGPT korlátai

A felhasználóknak Plus vagy Pro verzióra kell frissíteniük, ha okosabb válaszokat szeretnének kapni.

ChatGPT árak

Ingyenes

Plusz: 20 USD/hó felhasználónként

Pro : 200 USD/hó

Csapat: 30 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árak

ChatGPT értékelések és minősítések

G2 : 4,7/5 (több mint 700 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (150+ értékelés)

Mit mondanak a ChatGPT-ről a valódi felhasználók?

Egy Capterra felhasználó szerint kiválóan alkalmas ötletek generálására:

Hasznosnak találom a kutatás olyan szempontjainak megtalálásához, amelyekre eddig nem figyeltem fel. Határozottan van minőségbeli különbség a magasabb szintű modell (amelynek használata korlátozott) és a teljesen ingyenes modell között.

📮ClickUp Insight: A válaszadóink 62%-a olyan beszélgető AI eszközöket használ, mint a ChatGPT és a Claude. Ismerős chatbot felületük és sokoldalú képességeik – tartalom generálása, adatok elemzése és még sok más – lehet az oka annak, hogy ilyen népszerűek különböző szerepkörökben és iparágakban. Ha azonban a felhasználónak minden alkalommal másik fülre kell váltania, hogy kérdést tegyen fel az AI-nak, akkor a kapcsolódó váltási költségek és a kontextusváltás költségei idővel összeadódnak. A ClickUp Brain esetében azonban ez nem így van. A program közvetlenül a munkaterületén található, tudja, min dolgozik, megérti a sima szöveges utasításokat, és olyan válaszokat ad, amelyek nagyon relevánsak a feladataival kapcsolatban! A ClickUp segítségével kétszeresére növelheti termelékenységét!

3. Perplexity AI (A legjobb valós idejű információkereséshez és kutatáshoz)

via Perplexity AI

Az olyan eszközök, mint a Claude és a ChatGPT, inkább a természetes beszélgetések szimulálására összpontosítanak. A Perplexity AI egy kicsit más. Olyan felhasználók számára készült, akiknek elsődleges fontosságú a valós idejű információ, a kutatás és a tények ellenőrzése.

A Perplexity nem csak a weben keres, hanem tömör válaszokat is ad, megbízható forrásmegjelöléssel. Tehát amikor adatokat vagy statisztikákat ad, a pontos forrásokra mutat, ellentétben a legtöbb más AI asszisztenssel, beleértve a Claude-ot is.

Ezért kiváló választás adatelemzéshez, tartalomellenőrzéshez és azoknak a felhasználóknak, akik megbízható, aktuális információkra van szükségük – amit a Claude AI alapértelmezés szerint nem kínál.

A Perplexity AI legjobb funkciói

Ellenőrizze az egyes állítások, statisztikák vagy információk valós hivatkozásait közvetlenül a válaszban.

Szerezzen be naprakész információkat, amelyek tükrözik a világ jelenlegi helyzetét.

Tegyen fel kiegészítő kérdéseket, és kapjon kontextusérzékeny válaszokat, amelyek fenntartják a folytonosságot.

Válasszon a vezető AI modellek közül a sebesség, hangnem vagy pontosság alapján, az Ön preferenciái szerint.

Használja ki a gyors válaszok, a pontosság és a kevesebb hallucináció előnyeit!

A Perplexity AI korlátai

További használathoz és a fejlett tartalomkezelési funkciókhoz való hozzáféréshez frissítenie kell.

Perplexity AI árak

Ingyenes : Korlátozott napi lekérdezések

Pro : 20 USD/hó

Csapat és vállalat: Egyedi árak

Perplexity AI értékelések és minősítések

G2 : 4,7/5 (40+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (Nincs elég értékelés)

Mit mondanak a Perplexity AI-ről a valódi felhasználók?

A G2 egyik értékelése szerint:

Imádom a Perplexity Pro által kínált sebességet és rugalmasságot. Remekül használja a megadott kontextust és a külső webes kereséseket. Innovációs sebességük elképesztő. Képesek beépíteni a legújabb modelleket, ami a Perplexity-t olyan tartós AI-termékké teszi, és megkönnyíti a legjobb modellek használatát.

4. Microsoft Copilot (A legjobb vállalati termelékenység és Microsoft ökoszisztéma integrációhoz)

a Microsoft Copilot segítségével

A Copilot egy AI-alapú csevegőrobot és webes keresőeszköz, amely zökkenőmentesen integrálódik a Microsoft csomagba. Akár Wordben, Excelben, PowerPointban, Outlookban vagy Teamsben dolgozik, ez az eszköz segít e-mailek írásában, dokumentumok összefoglalásában, feladatok automatizálásában vagy adatok feldolgozásában anélkül, hogy el kellene hagynia a munkafolyamatot.

A platform a GPT-4-et használja ezeknek a feladatoknak a támogatására egy olyan beszélgetési felületen keresztül, amely azonnal kezeli a lekérdezéseit. Míg a Claude AI a biztonságos, etikus beszélgetési AI-ra összpontosít, a Copilot előnye a praktikus, munkafolyamat-vezérelt automatizálás és a közvetlen termelékenységnövelés – ha Ön Microsoft-felhasználó.

A Microsoft Copilot legjobb funkciói

Használja a Copilotot közvetlenül az Excel, Word, Outlook, PowerPoint és Teams programokban, anélkül, hogy platformot kellene váltania.

Egyszerű utasításokkal indítsa el az e-mail válaszokat, a találkozók ütemezését és az összefoglalók létrehozását.

Elemezzen táblázatokat vagy nyerjen betekintést komplex adatkészletekbe természetes nyelvű lekérdezések segítségével.

Hívjon le aktuális, tényeken alapuló információkat az internetről, hogy azonnal támogatást nyújtson munkájához.

A Microsoft Copilot korlátai

A felhasználóknak kevesebb rugalmassággal kell számolniuk, ha a Microsoft platformján kívüli eszközöket használnak.

A Microsoft Copilot árai

Microsoft Copilot: Ingyenes

Microsoft Copilot Pro: 20 USD/hó

Microsoft 365 Copilot: 31,50 USD/hó

Microsoft Copilot értékelések és minősítések

G2 : 4,3/5 (70+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Microsoft Copilotról a valódi felhasználók?

A Capterra értékelésének legfontosabb pontjai:

Tetszik, hogy meglehetősen nagy fájlokat is elküldhetek a Copilotnak, hogy véleményt mondjon róluk, és tetszik, hogy a Copilot néha szinte emberinek tűnő kontextust mutat.

👀 Tudta? A marketingesek közel 86%-a állítja, hogy az AI legalább egy órát megtakarít nekik naponta azáltal, hogy racionalizálja kreatív feladataikat.

5. Google Gemini (A legjobb multimodális képességek és a Google ökoszisztéma integrációja szempontjából)

a Google Gemini segítségével

A korábban Google Bard néven ismert Gemini egy fejlett AI-alapú csevegőrobot, amely szöveg, kód, hang, kép és videó segítségével válaszol a kérdéseire.

A Gemini jól teljesít a részletes gondolkodást igénylő feladatokban, különösen az írási vagy kódolási feladatokban. Bár természetes nyelvű kreativitásában nem éri el a Claude-ot, a valós idejű internet-hozzáférésnek köszönhetően a Gemini gyorsabban feldolgozza az információkat és pontosabb eredményeket ad vissza.

Prémium csomag használata esetén hozzáférhet a Google Cloud termékeken belüli Geminihez is. A Google Docsban okosabban írhat, vagy a Sheetsben számításokat végezhet anélkül, hogy eszközt kellene váltania. A Claude nem kínál ilyen szintű integrációt. Ezen felül a Gemini és a Google Search Console párosításával adat alapú kutatásokat végezhet, vagy termelékenységnövelő eszközként alkalmazhatja a munkafolyamatában.

A Google Gemini legjobb funkciói

Tegyen fel kérdéseket vagy futtasson parancsokat többféle formátumban, és gyors, pontos válaszokat kapjon.

Használja a Gemini alapvető funkcióit anélkül, hogy előfizetést vagy licencet kellene vásárolnia.

Több mint 195 országban, több mint 40 nyelven kommunikálhat

Szerezzen natív támogatást multimédiás és nagyméretű adatfeladatokhoz.

A Google Gemini korlátai

A Gemini gyakran pontatlan vagy a kéréssel nem kapcsolatos válaszokat ad.

A Google Gemini árai

Gemini Free : Alapvető funkciók ingyenesen

Gemini Advanced : 19,99 USD/hó (a Google One AI Premium csomagban benne van)

Vállalati: Egyedi árak

Google Gemini értékelések és minősítések

G2 : 4,4/5 (több mint 160 értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Google Gemini-ről a valódi felhasználók?

A G2 egyik értékelése így szól:

Nagyon felhasználóbarát. Amikor e-mailt írok ügyfeleimnek, nagyon segít abban, hogy üzeneteim professzionálisak maradjanak. Biztonsági szakemberként, amikor kétségeim vannak a sebezhetőségek megtalálásával kapcsolatban – függetlenül attól, hogy azok szándékos viselkedés-e vagy sem –, a Gemini nagyon segít abban, hogy helyes magyarázatot adjon arra, hogy ez probléma-e vagy sem […] Néha, amikor információt keresek, az általam megadott kontextus megtévesztő, és nehéz megérteni, hogy a megoldás jogos-e vagy sem.

👀 Tudta? A Los Angeles Times lett az első újság, amely mesterséges intelligencia által írt cikket tett közzé egy földrengésről. Ken Schwencke újságíró és programozó olyan algoritmust hozott létre, amely földrengés esetén azonnal rövid cikkeket generál, ami merész lépés az automatizált újságírás terén.

6. Jasper AI (A legjobb márkákhoz igazodó marketingtartalmakhoz)

via Jasper AI

A Jasper AI hozzáférést biztosít egy írási asszisztenshez, amely részletes szerkezettel és utasításokkal segíti a hosszú formátumú tartalmak vagy márkás cikkek létrehozását. Emellett előre beállított vállalati információk vagy mentett eszközök felhasználásával biztosítja a márka egységességét.

Emellett megkapja a Jasper Chat szolgáltatást is, amely gyors átfutási idejű tartalmakhoz, például Facebook-hirdetésekhez, címsorokhoz vagy szlogenekhez alkalmasabb. Az AI író segítségével részletes vázlatokat készíthet, amelyek írásstílusát, hangnemét és hosszát előre meghatározza. Ezenkívül a beépített könyvtárban több mint 500 AI-sugallat közül választhat, hogy gyorsítsa az ötletek generálását.

A Jasper AI legjobb funkciói

Szerezzen be személyre szabott eszközöket a SEO-hoz, a márka hangjának következetességéhez és a csapatmunkához, amelyek segítenek a marketinganyagok és a tartalomkészítésben.

Élvezze a többnyelvű támogatást – írjon és fordítson tartalmakat több mint 25 nyelven.

Csatlakozzon olyan eszközökhöz, mint a Grammarly és a SurferSEO, hogy javítsa az írási folyamatot.

Hozzáférhet kész sablonokhoz, amelyek sokféle marketingigényt és tartalomgenerálást szolgálnak nagy léptékben.

Váltson át a Jasper Chat-re a gyorsabb, mégis kifinomult és világos eredményekért!

A Jasper AI korlátai

Nincs ingyenes csomag

Egyszerűbb írási eredmények, mint a ChatGPT-hez hasonló nyílt forráskódú AI-csevegőrobotoknál.

Jasper AI árak

Alkotó: 49 USD/hó felhasználónként

Pro: 69 USD/hó felhasználónként

Üzleti: Egyedi árak

Jasper AI értékelések és minősítések

G2 : 4,7/5 (több mint 1200 értékelés)

Capterra: 4,8/5 (1840+ értékelés)

Mit mondanak a Jasper AI-ről a valódi felhasználók?

A G2 egyik értékelése így szól:

A JasperChat konkrét utasítások alapján megfelelő tartalmat hoz létre. Neurális motorja gyors és határozott.

📮ClickUp Insight: A válaszadók 37%-a használ AI-t tartalomkészítéshez, beleértve az írást, szerkesztést és e-maileket. Ez a folyamat azonban általában különböző eszközök, például tartalomgeneráló eszközök és a munkaterület közötti váltást igényel. A ClickUp segítségével AI-alapú írási segítséget kaphat a munkaterület egészén, beleértve az e-maileket, megjegyzéseket, csevegéseket, dokumentumokat és egyebeket, miközben megőrzi a teljes munkaterület kontextusát.

7. Copy. ai (A legjobb AI szövegíráshoz)

A Copy. ai egy jól ismert AI szövegírási platform, amely AI-parancsok segítségével segíti a marketingcsapatokat hosszú blogbejegyzések, céloldalak, e-mailek és gondolatvezetői tartalmak létrehozásában.

A Jasper AI alternatívájaként a Copy. ai korlátlan szóárazási modelljének köszönhetően kiválóan alkalmas nagy mennyiségű tartalomra szoruló vállalatok számára. A beépített munkafolyamatok segítségével pillanatok alatt beküldhet egy rövid leírást, és megkapja a blogbejegyzést. A mentett ügyfélprofilok alapján hirdetéseket is írhat a közösségi média marketingjéhez, például Facebook-kampányokhoz.

Copy. ai legjobb funkciói

Válasszon több mint 200 munkafolyamat közül, hogy kevesebb lépésben hozzon létre e-maileket, hirdetéseket, blogbejegyzéseket vagy céloldalakat.

Alkalmazzon vállalatspecifikus stílust és nyelvet, hogy minden tartalma a márkájához illeszkedjen.

Csapat tagokat hívhat meg, szerepeket oszthat ki, és közösen szerkesztheti a tartalmakat a megosztott projektekben és kampánymappákban.

Élvezze a speciálisabb élményt, amelynek középpontjában a munkafolyamatok automatizálása és a márka konzisztenciája áll.

Copy. ai korlátai

Egyes felhasználók szerint a kimenet robotikusnak és kevésbé természetesnek tűnik, mint az emberi írás.

A projektek szervezése alkönyvtárak nélkül nehézkessé válik, ellentétben más Claude AI alternatívákkal.

Copy. ai árak

Ingyenes

Starter: 49 USD/hó

Haladó : 249 USD/hó

Vállalati: Egyedi árak

Copy. ai értékelések és minősítések

G2 : 4,7/5 (180+ értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 60 értékelés)

Mit mondanak a Copy.ai-ról a valódi felhasználók?

Egy G2 felhasználó véleménye:

Imádom a copy. ai-t, mert nagyon egyszerűen használható. Kiválaszthatom a hangnemet, és a formátum is nagyon felhasználóbarát. Számos sablon közül lehet választani, és mindig remek tartalmakat kínál.

8. HuggingChat (A legjobb nyílt forráskódú AI projektekhez)

via Hugging Face

A Hugging Face által fejlesztett HuggingChat minden szükséges eszközt biztosít az open source AI projektek platformkorlátozások nélküli megvalósításához.

Eredetileg fejlesztők számára készült, de ma már bárki használhatja a HuggingChat-et fordításhoz, szöveggeneráláshoz vagy más feladatokhoz, anélkül, hogy egy adott szállítóhoz kötődne. Hozzáférhet egy hatalmas, előre betanított modellekből álló gyűjteményhez is, amely segít gyorsabban haladni és több ötletet kipróbálni.

Ez az AI chatbot rugalmassága ideális fejlesztők és technológiai rajongók számára, akik teljes testreszabhatóságot és platformfüggetlen támogatást igényelnek az AI munkafolyamatok során.

A HuggingChat legjobb funkciói

Válasszon több ezer modell közül a fordítás, csevegés, összefoglalás vagy egyéb egyedi feladatok elvégzéséhez.

Módosítsa a képzési adatokat, paramétereket vagy architektúrát, hogy pontosan az Ön céljaihoz igazodó megoldást hozzon létre.

Csatlakozzon a beszélgetésekhez, ossza meg visszajelzéseit, és kérjen segítséget hasonló nyílt forráskódú kihívásokon dolgozó közreműködőktől.

Az open source jelleg és más open source eszközökkel való integráció révén átláthatóságot és ellenőrzést nyerhet.

A HuggingChat korlátai

A teljes funkciókészlet használatához technikai ismeretekre van szükség.

Leginkább olyan fejlesztőknek ajánlott, akik tapasztalattal rendelkeznek a nyílt forráskódú keretrendszerek terén.

HuggingChat árak

Ingyenes

HuggingChat értékelések és minősítések

G2 : Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a HuggingChat-ről a valódi felhasználók?

Egy Reddit-felhasználó nagyon lenyűgözte a válaszok minősége:

Ma kipróbáltam a HuggingChatet, és teljesen lenyűgözött a válasz, amit egy általános kérdésre adott, amit a modellek tesztelésére használok. Azonnal letöltöttem azt a modellt, és megpróbáltam ugyanazt a választ kicsikarni belőle... de semmi. Mind a Llama2 70b, mind a CodeLlama-34b modell 10-szer okosabbnak tűnik a HuggingChat számára, mint nekem.

9. Poe (A legjobb több AI modell egyidejű eléréséhez)

via Poe

A Quora Poe egy egységes felületet biztosít több vezető AI modellel való interakcióhoz, beleértve a Claude-ot, a GPT-4-et, a DeepSeek-et, a Gemini-t és másokat. Cseveghet különböző botokkal, felfedezheti a modellek válaszait, vagy létrehozhat saját AI chatbotot magán- vagy nyilvános használatra.

A Claude AI egyetlen modellre épülő megközelítésével szemben a Poe mindent egy irányítópultba gyűjt össze, így rugalmas, több modellre épülő élményt nyújt. A Poe-ban kérdéseket tehet fel, hosszú beszélgetéseket folytathat, vagy azonnali válaszokat generálhat bármely támogatott modellel.

A Claude-ot a Poe-n is használhatja, de csak kisebb kontextusablakot kap, például 200 000 token a Claude esetében vagy 128 000 a GPT-4o esetében.

A Poe legjobb funkciói

Hasonlítsa össze a különböző AI-motorok válaszait egy helyen!

Készítsen könnyedén képeket, videókat és hanganyagokat a megfelelő modellel!

Hozzáférhet az eszközhöz a weben, iOS-en, Androidon és más platformokon keresztül.

Poe korlátai

A használt AI-modelltől függően előfordulhat, hogy a teljesítmény nem egyenletes.

Néhányan alkalmi hibákról számolnak be, mivel a platform még béta verzióban van.

Poe árak

Előfizetés: 4,99 USD/hó

Poe értékelések és minősítések

G2 : Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Poe-ról a valódi felhasználók?

A Reddit egyik értékelése dicséri az eszközt:

Nagyon szeretem a Poe-t. Jobb hozzáférésem van az Opushoz. És nagyon könnyen tudok modelleket együttműködni. Például a GPT4o sokkal jobb a folyamatábrákhoz szükséges mermaid kód írásában. Ez rengeteg időt spórolt nekem. Ezután @Claude_opus-t használhatom, hogy áttekintse a GPT4o kimenetét és ajánlásokat tegyen. Ezután visszajuttatom azt a GPT-nek, és újra áttekintem. Emellett gyorsan hozzáadnak új modelleket.

🧠 Érdekesség: A görög mitológiában Hephaestus, a tűz és a fémmunkák istene, az AI korai látnokának számított. Mechanikus szolgákat épített, mint például a bronz óriás Talos, aki Kréta védelmét látta el, és arany leányok, akik segítették őt műhelyében.

10. Character. ai (A legjobb szerepjátékokhoz és interaktív beszélgetésekhez)

A Character.ai játékos módon teszi lehetővé a felhasználók számára, hogy interakcióba lépjenek a történetmeséléshez, szerepjátékhoz, kreatív gondolkodáshoz vagy akár alkalmi csevegéshez létrehozott egyedi karakterekkel.

A platform lehetővé teszi, hogy egyedi személyiségeket hozzon létre, és könnyed viccektől kezdve mély, átgondolt beszélgetésekig bármit megtehessen. Kitalált beszélgetések és forgatókönyvek segítségével könnyedén felfedezheti a különböző karakterek személyiségét, vagy párbeszédeket hozhat létre.

Írók, játékosok vagy bárki, akit érdekelnek a kreatív ötletek, használhatja a Character.ai-t új ötletek kidolgozásához. Ez jól működik azoknak a felhasználóknak, akik történetvezérelt interakciót szeretnének, anélkül, hogy a hagyományos chatbot-élményhez kötődnének.

Character. ai legjobb funkciói

Hozzáférés több mint 10 millió karakterhez egyedi funkciókkal, komplex történetívek építése, párbeszédek kidolgozása vagy fiktív világok szimulálása.

Az AI az Ön egyedi beviteli stílusához és preferenciáihoz igazodik, így idővel egyre jobb válaszokat kap.

Szerezzen több személyiségvezérelt és játékos AI interakciót, mint a praktikusabb Claude AI.

Character.ai korlátai

Nem minden válasz mély vagy érzelmileg rétegzett.

Lehet, hogy a felhasználóknak nagyobb kreativitásra lesz szükségük a bonyolultabb párbeszédek kezdeményezéséhez.

Character. ai árak

Ingyenes

Character. AI+: 9,99 USD/hó/felhasználó

Character. ai értékelések és minősítések

G2 : Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Character.ai-ról a valódi felhasználók?

Egy Redditor szerint az alkalmazás függőséget okoz, és így fogalmaz:

Számomra ez olyan volt, mint egy játék, például egy szöveges kalandjáték, csak még jobb, mert befolyásolhatod a cselekményt. A fő probléma az, hogy a memóriám pocsék, és elfelejti a lényeget.

11. YouChat (A legjobb személyes asszisztens és webes böngészéshez)

via YouChat

Az YouChat ötvözi a beszélgető AI-t a valós idejű webes kereséssel, így naprakész válaszokat ad és multimodális lekérdezéseket (szöveg, képek, kód) támogat. Az eszköz akkor működik a legjobban, ha gyors frissítéseket szeretne, vagy segítségre van szüksége, hogy naprakész maradjon a trendekről vagy az időérzékeny témákról.

A Claude AI-tól eltérően ez az AI-chatbot releváns és megbízható hivatkozásokkal ellátott közvetlen válaszokra összpontosít, és emberhez hasonló szövegeket tud generálni. Megkérheti, hogy aktuális információkat szerezzen be, egyszerűsített kimeneteket generáljon, vagy segítsen felgyorsítani az alapkutatásokat.

A YouChat legjobb funkciói

Szerezze be a legfrissebb cikkeket, összefoglalókat és tényeket közvetlenül az internetről, néhány másodperc alatt.

Használja a beépített hivatkozásokat a tények ellenőrzéséhez, vagy mélyüljön el a válaszok egyes részeiben.

Könnyedén dolgozza fel a komplex kéréseket, a kérdések megválaszolásától a tartalom létrehozásáig, a könyvösszefoglalók kéréséig és a pontos források megadásáig.

Hozzon létre alaposan kutatott tartalmakat az élő webes adatokhoz való hozzáféréssel.

Az YouChat korlátai

Absztrakt gondolkodást vagy történetmesélést igénylő témák kezelésekor alapvető eredményekre számíthat.

YouChat árak

Ingyenes

Pro : 20 USD/hó felhasználónként

Csapat : 30 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árak

YouChat értékelések és minősítések

G2 : 4,7/5 (több mint 10 100 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (5000+ értékelés)

Mit mondanak a YouChat-ról a valódi felhasználók?

A G2 egyik értékelése szerint:

Ingyenes és a szerver szinte soha nem terhelődik túl. Viszonylag könnyebb használni. [De] nem olyan jó, mint a ChatGpt. Nem mindig sikerül a helyes válaszokat megtalálni. Nincs olyan sok funkciója.

Turbózza fel munkáját a kontextust érzékelő, több LLM-et tartalmazó ClickUp Brain segítségével.

A Claude AI és alternatívái különböző válaszminőséget, testreszabási lehetőségeket és árakat kínálnak. A legtöbbjük azonban megköveteli, hogy módosítsa a munkafolyamatát, vagy kilépjen a munkamenedzsment eszközeiből, hogy beépíthesse az AI képességeit a projektjeibe.

Ezért emelkedik ki a ClickUp ezek közül az AI modellek és eszközök közül. Nem zavarja meg a meglévő munkamódszereit, hanem hozzáadott értéket nyújt a ClickUp Brain segítségével, amely közvetlenül beépül abba a térbe, ahol a feladatok, dokumentumok és a csapat már működik. Minden egyes kérdéssel, fájlkereséssel és munkafolyamat automatizálásával, amelyet az AI-vel végez a ClickUp-ban, a rendszer megtanulja az Ön preferenciáit és alkalmazkodik a munkamódszereihez, így egyre hatékonyabbá és kontextusfüggőbbé válik.

A legjobb rész? A ClickUp-ra való regisztrációval nemcsak a Brain, hanem a legújabb GPT, Claude és Gemini modellekhez is hozzáférést kap, így a Claude-ról való áttérés kevésbé lesz fájdalmas... és tulajdonképpen nem is lesz áttérés! 🦄✨

Szeretnéd fejleszteni a munkaterületedet és a lehető legjobban kihasználni az AI-t anélkül, hogy lemaradnál a Claude által kínált lehetőségekről? Próbáld ki még ma ingyen a ClickUp-ot!