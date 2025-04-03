A 10 legjobb mesterséges intelligencia-alapú személyi asszisztens a munkahelyi termelékenység növeléséhez 2025-ben

A munkahelyi életünket megkeserítő monoton, elfoglalt munkák gyakran elvonják a figyelmet a fontosabb feladatokról. Szerencsére az AI mindennapi munkafolyamatokra gyakorolt növekvő hatása megoldást kínál: a természetes nyelvfeldolgozási képességekkel rendelkező AI asszisztensek a munkahelyi tevékenységek legjobb társai.

A McKinsey felmérésében a válaszadók 78%-a állította, hogy szervezete legalább egy üzleti funkcióban használ mesterséges intelligenciát.

Legyen szó a találkozóidat szinkronizáló virtuális ütemezőkről, az ismétlődő kérdéseket kezelő intelligens csevegőrobotokról vagy egy AI írási asszisztensről, ezek a termelékenységet növelő AI eszközök új értelmet adnak a hatékonyságnak.

Hogyan illeszkednek az AI személyi asszisztensek a mai munkahelyekbe? Divatos automatizálási eszközök, vagy egyszerű szabályalapú programokon túlmutató, a döntéshozatalt, a kreativitást és az együttműködést javító eszközök?

Ez a cikk bemutatja, milyen tulajdonságokkal kell rendelkeznie az ideális személyes AI asszisztensnek a munkához, és bemutatja a piacon jelenleg elérhető legjobb AI eszközöket.

⏰ 60 másodperces összefoglaló Íme egy rövid áttekintés a legjobb munkahelyi AI-asszisztensekről: ClickUp (A legjobb AI-alapú feladatok automatizálási és termelékenységi asszisztens) (A legjobb AI-alapú feladatok automatizálási és termelékenységi asszisztens)

ChatGPT (A legjobb AI-alapú beszélgető asszisztens)

Microsoft Copilot (A legjobb AI-asszisztens a Microsoft 365 integrációhoz)

Claude AI (A legjobb mesterséges intelligencia asszisztens az etikai összehangoláshoz)

Otter. ai (A legjobb AI-asszisztens valós idejű értekezlet-összefoglalókhoz)

DALL-E (A legjobb mesterséges intelligencia asszisztens kreatív képalkotáshoz)

Replika (A legjobb AI-asszisztens személyre szabott érzelmi támogatáshoz)

Siri (a legjobb mesterséges intelligencia asszisztens Apple eszközökhöz)

Gemini (A legjobb AI-asszisztens a Google ökoszisztéma felhasználói számára)

Amazon Alexa (a legjobb mesterséges intelligencia asszisztens az intelligens otthonok integrálásához)

Mit kell keresni a munkához szükséges AI-asszisztensekben?

A megfelelő AI-asszisztens támogatja és felgyorsítja a munkahelyi termelékenységi tervét azáltal, hogy levegye a válláról a mindennapi teendőket. Ezért mielőtt regisztrálna, vegye figyelembe a következő fontos funkciókat:

Feladatok automatizálása és hatékonyság : Válasszon olyan : Válasszon olyan AI automatizálási eszközöket , amelyek képesek automatizálni az ismétlődő feladatokat, mint például a találkozók ütemezése, az e-mailek kezelése és a teendőlisták szervezése. Ez lehetővé teszi, hogy magasabb értékű tevékenységekre koncentráljon, növelve az általános hatékonyságot.

Természetes nyelvfeldolgozási képességek (NLP) : Gondoskodjon arról, hogy az asszisztens megértse és reagáljon a beszélt nyelvre. A fejlett NLP intuitívabb interakciókat tesz lehetővé, így természetesen közölheti igényeit, anélkül, hogy merev parancsokat kellene adnia, vagy programozási ismeretekkel kellene rendelkeznie.

Integrációs képességek : Válasszon olyan asszisztenst, amely integrálható a meglévő technológiai eszközökkel, beleértve a gyakran használt eszközöket, mint például a naptárak, a projektmenedzsment szoftverek és a kommunikációs alkalmazások. Ez biztosítja a koherens munkafolyamatot és minimalizálja a zavarokat.

Kontextusérzékenység : Használjon olyan hatékony AI asszisztenst, amely felismeri a kontextust, és releváns információkat és javaslatokat nyújt. Ez magában foglalja a munkamódszereinek és preferenciáinak megértését is, hogy : Használjon olyan hatékony AI asszisztenst, amely felismeri a kontextust, és releváns információkat és javaslatokat nyújt. Ez magában foglalja a munkamódszereinek és preferenciáinak megértését is, hogy személyre szabott segítséget nyújthasson.

Adatbiztonság és adatvédelem: Elsőbbséget élvezzenek azok az asszisztensek, amelyek szigorú adatbiztonsági protokollokat követnek és átlátható adatvédelmi irányelveket kínálnak az érzékeny adatok védelme érdekében.

A 10 legjobb mesterséges intelligencia asszisztens a munkához

A felmérésünkben résztvevők közel 88%-a ma már mesterséges intelligencia eszközöket használ a személyes feladatok egyszerűsítésére és gyorsítására.

Szeretné ezeket az előnyöket a munkahelyén is kihasználni?

Nézze meg ezt a 10 mesterséges intelligencia asszisztenst, amelyekkel növelheti a munkahelyi termelékenységet.

1. ClickUp (A legjobb AI-alapú feladat-automatizálási és termelékenységi asszisztens)

A ClickUp egy mindenre kiterjedő munkahelyi alkalmazás, amely projektmenedzsmentet, tudásmenedzsmentet és csevegést ötvöz, mindezt AI-alapú technológiával, amely segít gyorsabban és hatékonyabban dolgozni.

A ClickUp Brain a ClickUp natív, AI-alapú termelékenységi asszisztense, amely írási, projektmenedzsment és tudásmenedzsment társadként működik.

Összefoglalja a dokumentumokat, jelentéseket, feladatokat és csevegési szálakat a ClickUp Brain segítségével.

Akár kreatív feladatokhoz, például szöveg- vagy képalkotáshoz, akár analitikai feladatokhoz, például a legújabb projekt KPI-jainak feldolgozásához van szüksége segítségre a folyamatok javításához, a ClickUp Brain mindössze néhány másodperc alatt elvégzi a feladatot – kódolás nélkül, beszélgetésszerű, természetes nyelvű utasításokkal.

Használja generatív AI képességeit a következőkre:

Készítsen vonzó tartalmakat jelentésekhez, e-mailekhez, prezentációkhoz, sőt marketing- vagy értékesítési anyagokhoz is, a kívánt stílusban és hangnemben.

Készítsen lenyűgöző tartalmakat a jelentésekhez a ClickUp Brain segítségével

A meglévő szövegek szerkesztése és finomítása intelligens javaslatokkal

Készítsen műszaki dokumentációt, például projektismertetőket, hibajelentéseket, felhasználói kézikönyveket és egyebeket.

Készítsen képeket a ClickUp Whiteboards segítségével

Használja az AI-t képek létrehozásához a ClickUp Whiteboards alkalmazásban, és igazítsa azokat stíluspreferenciáihoz

Bízza a feladatokat a ClickUp Brainre, hogy csapata értékes idejét felszabadítsa. A komplex feladatokhoz (például az éves üzleti célok meghatározásához) kezelhető alfeladatokat javasolhat (például a múltbeli teljesítmény felülvizsgálata, a részlegek céljainak összehangolása és az érdekelt felek visszajelzéseinek beszerzése), hogy egyszerűsítse a projekttervezést.

Intelligens javaslatokat ad, amelyek segítenek a feladatok fontossági sorrendjének megállapításában a határidők és a fontosság alapján. Emellett automatikusan generál standupokat, tevékenységi vagy dokumentumösszefoglalókat, így soha nem kell manuálisan nyomon követnie a haladást (vagy folyamatosan frissítéseket kérnie a csapatától).

A projektmenedzsmentet bízza a ClickUp Brainre

💡 Profi tipp: A ClickUp Brain segítségével automatizálhatja a munkafolyamatokat! Írja be természetes nyelven a feltételt/kiváltó okot (amikor a feladat állapota „kész”re változik”) és az eredményt (majd rendelje a feladatot Jameshez) , és a Brain automatizálja az Ön számára szükséges feladatot.

A ClickUp Brain egyszerre működik munkaterületi tudáskezelőként, válaszokat és betekintést nyújtva a ClickUp feladatokból, dokumentumokból, csevegésekből, sőt még a csatlakoztatott alkalmazásokból is, mint például a Slack és a Google Drive.

A ClickUp Brain nem csak időt takarít meg, hanem átalakítja az információk kezelésének módját, és a túlterhelő adatokat hasznosítható ismeretekké alakítja. Ez segít a csapatoknak abban, hogy a tervezésre és a papírmunkára fordított idő helyett a feladatok elvégzésére koncentrálhassanak.

A ClickUp legjobb funkciói

Szerezzen be olyan kontextusérzékeny AI-t, amely a feladataidra és projektjeidre épül, így személyre szabott válaszokat kapsz.

Váltson LLM-ek között az AI-élmény testreszabásához – férjen hozzá a GPT-4o, Claude 3. 7 Sonnet és más legújabb AI-modellekhez a ClickUp Brain-en belül.

Használja a ClickUp AI Notetaker alkalmazást a megbeszélések leírásához, automatikus jegyzetek készítéséhez és a legfontosabb teendők kiemeléséhez.

Az AI Custom Fields segítségével automatikusan kitölthető frissítések és összefoglalók a ClickUp feladatokhoz

Használjon különféle ClickApps alkalmazásokat, hogy személyre szabhassa a személyes feladatkezelést az Ön egyedi igényeinek megfelelően.

Automatizálja a rutin feladatokat előre elkészített sablonokkal, vagy hozza létre saját triggereit és eredményeit a ClickUp Automations segítségével.

Integrálja a ClickUp-ot több mint 1000 eszközzel, hogy elkerülje a kontextusváltást.

A ClickUp korlátai

Egyes felhasználók túlterhelőnek találják a platform kiterjedt funkcióit.

Egyes felhasználók nagy adatállományok esetén alkalmi lassulást jelentenek.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként

Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ClickUp Brain: Bármely fizetős csomaghoz hozzáadható, havi 7 dollárért tagonként.

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 10 000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

Mit mondanak a ClickUp-ról a valódi felhasználók?

A ClickUp egy all-in-one projektmenedzsment eszköz, amely egy helyen tartalmazza a teljes termékfejlesztéshez szükséges összes funkciót. A kategóriájában legjobb ügyfélszolgálat segít minden problémát időben megoldani. Az egyéb platformokkal való integráció megkönnyíti az egyéb platformokról való áttérést, az AI funkció pedig összefoglalja és generálja a feladat leírását, ami segít a fejlesztőknek jobban megérteni a feladatot.

A ClickUp egy all-in-one projektmenedzsment eszköz, amely egy helyen tartalmazza a teljes termékfejlesztéshez szükséges összes funkciót. A kategóriájában legjobb ügyfélszolgálat segít minden problémát időben megoldani. Az egyéb platformokkal való integráció megkönnyíti az egyéb platformokról való áttérést, az AI funkció pedig összefoglalja és generálja a feladat leírását, ami segít a fejlesztőknek jobban megérteni a feladatot.

2. ChatGPT (a legjobb AI-alapú beszélgető asszisztens)

via ChatGPT

A ChatGPT egy kifinomult AI asszisztens, amely természetes nyelvfeldolgozást használ, hogy könnyű, emberhez hasonló interakciókat tegyen lehetővé. Tökéletes mindenféle szakmai és személyes felhasználásra, az írási feladatoktól és a tartalom szerkesztésétől a kódolásig, a brainstormingig és a komplex kérdések megoldásáig.

A ChatGPT hatalmas adatbázis alapján lett kiképezve, ami segít neki a hangnemének módosításában, személyre szabott válaszok adásában, valamint különböző feladatokban, mint például üzleti kommunikáció, kreatív írás, műszaki dokumentáció és ügyfélszolgálat.

A ChatGPT legjobb funkciói

Emberhez hasonló szövegeket generálhat e-mailek megírásához, kód írásához és kérdések megválaszolásához.

Végezzen el gondolkodási feladatokat, oldjon meg komplex problémákat gyors láncolással, és elemezzen adatokat, hogy következtetéseket vonjon le.

Fejleszd kreatív íráskészségedet a ChatGPT segítségével történetek és esszék brainstormingjával!

Összefoglalja a szöveget, és könnyedén fordítsa le több nyelvre

A ChatGPT korlátai

Esetenként pontatlan információkat szolgáltat.

ChatGPT árak

Ingyenes

Plusz: 20 dollár/hó

Előny: 200 dollár/hó

ChatGPT értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 600 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (100+ értékelés)

Mit mondanak a ChatGPT-ről a valódi felhasználók?

A ChatGPT a leghasznosabb eszköz mindannyiunk számára a cégünkben. Akár kódgenerálásról, egyszerű lekérdezésekről vagy adatelemzésről van szó, ez a legjobb választás. Természetesen létezik a DeepSeek is, de jelenleg a ChatGPT sokkal biztonságosabb választás. Alulbecsülnénk, ha azt mondanánk, hogy egy konkrét célra használjuk, mivel számunkra alapvetően a Google jobb verziója. Naponta használjuk a hatékonyság növelése érdekében!

A ChatGPT a leghasznosabb eszköz mindannyiunk számára a cégünkben. Akár kódgenerálásról, egyszerű lekérdezésekről vagy adatelemzésről van szó, ez a legjobb választás. Természetesen létezik a DeepSeek is, de jelenleg a ChatGPT sokkal biztonságosabb választás. Alulbecsülnénk, ha azt mondanánk, hogy egy konkrét célra használjuk, mivel számunkra alapvetően a Google jobb verziója. Naponta használjuk a hatékonyság növelése érdekében!

🧠 Érdekesség: A ChatGPT átlagos oldalmegtekintése látogatásonként 3,66, a tipikus munkamenet időtartama 6 perc 11 másodperc.

3. Microsoft Copilot (a legjobb AI-asszisztens a Microsoft 365 integrációhoz)

via Microsoft

A Microsoft Copilot integrálódik a Microsoft 365 ökoszisztémába, segítve a felhasználókat a tartalom megírásában, az adatok elemzésében és a feladatok automatizálásában az MS alkalmazásokban, mint például a Word, az Excel, a PowerPoint és az Outlook.

Emellett személyi asszisztensként is működik, mivel megérti a munkád kontextusát és prioritásait, így segítve, hogy kevesebb idő alatt többet tudj elvégezni.

A munkafolyamatok racionalizálásával és személyre szabott segítségnyújtással a Copilot lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy a magasabb értékű tevékenységekre koncentráljanak és nagyobb hatékonyságot érjenek el.

A Microsoft Copilot legjobb funkciói

E-mailek, jelentések és prezentációk szerkesztése közvetlenül a Microsoft 365 alkalmazásokban

Összefoglalja a hosszú e-mail szálakat és generáljon gyors válaszokat az időmegtakarítás érdekében.

Könnyedén hozza létre a megfelelő képleteket az Excelben a kívánt eredmények alapján.

Javítsa az együttműködést a Microsoft Teams alkalmazásban az AI által generált teendők segítségével

A Microsoft Copilot korlátai

Az AI funkciók elsajátítása időt igényelhet.

A Microsoft Copilot árai

Ingyenes

Microsoft Copilot Pro: 20 USD/hó felhasználónként

Microsoft Copilot értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (70+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Microsoft Copilotról a valós felhasználók?

A szolgáltatásban leginkább a könnyű használat tetszik, mivel nagyon felhasználóbarát. A bevezetése lehetővé teszi, hogy gyorsabban és interaktívabban végezzem a munkámat. Szinte minden nap használom, és minden nap jó tapasztalatokat szerzek, mivel a funkciók száma elképesztő.

A szolgáltatásban leginkább a könnyű használat tetszik, mivel nagyon felhasználóbarát. A bevezetése lehetővé teszi, hogy gyorsabban és interaktívabban végezzem a munkámat. Szinte minden nap használom, és minden nap jó tapasztalatokat szerzek, mivel a funkciók száma elképesztő.

4. Claude AI (a legjobb mesterséges intelligencia asszisztens az etikai összehangoláshoz)

via Anthropic

Az Anthropic által fejlesztett Claude AI egy új generációs AI-asszisztens, amelynek célja a hasznos beszélgetések elősegítése és az AI etikus használatának ösztönzése. Kiválóan teljesít különböző feladatokban, beleértve a dokumentumok összefoglalását, a kérdések megválaszolását, sőt kreatív tartalmak, például versek, kódok, szkriptek, zeneművek, e-mailek, levelek stb. létrehozását is.

A Claude-ot a biztonság szem előtt tartásával fejlesztették ki, azzal a céllal, hogy ne generáljon káros vagy félrevezető információkat. Fókuszában a nyelv kontextusának és árnyalatainak megértése áll, így más AI asszisztenseknél ügyesebb a komplex beszélgetési feladatokban. Ez különösen hasznos olyan feladatoknál, amelyek mély megértést és részletes válaszokat igényelnek, mint például a kutatás, a mélyreható elemzés és a kreatív írás.

A Claude AI legjobb funkciói

Ismerje meg jobban, hogyan adja meg a válaszokat Claude átlátható érvelési folyamata.

Kód generálása és elemzése hibakeresési és fejlesztési feladatokhoz

A Claude kiváló természetes nyelvértelmezési képességeinek köszönhetően jelentősen hosszabb szövegeket is gond nélkül feldolgozhat.

Claude speciális, „Constitutional AI” néven ismert képzési módszere révén biztos lehet benne, hogy minden interakció etikus.

A Claude AI korlátai

A valós idejű információkhoz való korlátozott hozzáférés befolyásolhatja a válaszok pontosságát.

A szigorú etikai irányelvek miatt túl óvatos válaszokat adhat.

Claude AI árak

Ingyenes

Előny: 20 dollár/hó

Csapat: 30 USD/hó felhasználónként

Vállalatok: Egyedi árak

Claude AI értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (több mint 20 értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Claude AI-ről a valódi felhasználók?

A Claude leghasznosabb tulajdonsága az AI természetesebb működése. Tetszik, hogy a válaszok inkább emberi beszélgetéshez hasonlítanak. A Claude-ban az is tetszik, hogy a válaszok kontextusfüggőek és érdekesek. Tetszik továbbá, hogy pontos válaszokat próbál adni, és elismeri korlátait, ha valamit nem tud.

A Claude leghasznosabb tulajdonsága az AI természetesebb működése. Tetszik, hogy a válaszok inkább emberi beszélgetéshez hasonlítanak. A Claude-ban az is tetszik, hogy a válaszok kontextusfüggőek és érdekesek. Tetszik továbbá, hogy pontos válaszokat próbál adni, és elismeri korlátait, ha valamit nem tud.

🧠 Érdekesség: Az első hangvezérelt játék, a „Radio Rex” 1922-ben jelent meg. Ez a kutya előre mozgott, amikor a nevét hívták, ami a hangfelismerő technológia egyik korai példája volt.

Jobb válaszokat szeretne kapni az AI asszisztensétől? Ismerje meg, hogyan kell helyesen feltenni a kérdéseket ezzel a gyors útmutatóval a prompt engineeringről👇🏽

5. Otter. ai (A legjobb AI-asszisztens valós idejű értekezlet-összefoglalókhoz)

Az Otter.ai kiválóan teljesít a valós idejű átírás terén, rögzítve minden egyes szót, amit a megbeszéléseken, előadásokon és egyéb beszélgetések során elhangzik. A jegyzetelés automatizálása és az intelligens betekintés lehetővé teszi a résztvevőknek, hogy a jegyzetek leírása helyett magára a beszélgetésre koncentráljanak.

Az Otter. ai nem csak egyszerűen leírja a beszédet, hanem AI segítségével azonosítja a beszélőket, összefoglalásokat készít, és még a legfontosabb teendőket is kivonja. Ezzel a nyers hanganyagot kereshető, megosztható és felhasználható értekezlet-jegyzőkönyvekké alakítja, ami jelentős időt és energiát takarít meg a felhasználóknak.

Az Otter.ai legjobb funkciói

Készítsen valós idejű átiratokat a Zoom, a Google Meet és a Microsoft Teams találkozókhoz

Tanítsd meg az Otter.ai-t az iparág-specifikus kifejezések és szakzsargon felismerésére, javítva ezzel a leírás pontosságát, hogy kiemelje a legfontosabb pontokat és teendőket.

Könnyen integrálható különböző naptár- és együttműködési platformokkal

Gyorsan megtalálhatja a hosszú átiratokban szereplő információkat a kulcsszó-kivonat és a témaazonosító funkciók segítségével.

Az Otter.ai korlátai

Az Otter.ai jelenleg csak az angol nyelvet támogatja.

A leírás pontosságát befolyásolhatják az erős akcentusok vagy a rossz hangminőség.

Otter. ai árak

Alap: Ingyenes

Előny: 16,99 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 30 USD/hó felhasználónként

Vállalatok: Egyedi árak

Otter. ai értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (több mint 250 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (90+ értékelés)

6. DALL-E (a legjobb AI-asszisztens kreatív képalkotáshoz)

via ChatGPT

Az OpenAI által fejlesztett DALL-E szöveges leírásokból generál képeket. Erőssége abban rejlik, hogy áthidalja a nyelv és a képek közötti szakadékot, lehetővé téve a felhasználók számára, hogy gyorsan és egyszerűen megvalósítsák vizuális elképzeléseiket, legyen szó művészi kifejezésről, marketinganyagokról vagy ötletelésről.

Bár nem hagyományos „személyi asszisztens” a feladatkezelés egyszerűsítése értelmében, a DALL-E kreatív asszisztensként működik, gépi tanulás segítségével vizuális formába alakítva ötleteit. Ön leírja, mit szeretne látni, és a DALL-E hatalmas képzési adatbázisát felhasználva egyedi és gyakran meglepő képeket hoz létre. Ezek a képek a képzeletbeli jelenetek fotórealisztikus ábrázolásaitól az absztrakt művészetig, sőt a meglévő képek szerkesztéséig terjednek.

A DALL-E legjobb funkciói

A DALL-E segítségével általánosítsa és értsd meg az újszerű ötletkombinációkat, hogy olyan képeket hozzon létre, amelyekre nem kapott kifejezett képzést.

Készítsen képeket rendkívül specifikus stílusokban és formátumokban

Képek szerkesztése és finomítása inpainting és outpainting technikákkal

Integrálható különböző alkalmazásokkal API-hozzáférésen keresztül

A DALL-E korlátai

Túl bonyolult vagy elvont utasítások esetén nehézségekbe ütközhet.

Ez tükrözheti a képzési adatokban jelen lévő elfogultságokat, ami torz vagy sztereotipikus ábrázoláshoz vezethet.

DALL-E árak

ChatGPT Plus: 20 USD/hó

API-hozzáférés: 0,04 dollártól képekenként

DALL-E értékelések és vélemények

G2: 3,9/5 (30+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a DALL-E-ről a valódi felhasználók?

A DALL-E a leggyorsabb és legnagyobb mesterséges intelligencia modell, amely kiváló minőségű képeket generál a mi utasításaink alapján. Rendkívül egyszerű és intuitív kezelőfelülettel rendelkezik, amelynek segítségével simán generálhatók a képek. Nagyon összetett utasításokat is megért, és nagy pontossággal generálja a képeket. Minden böngészőnkkel és eszközünkkel kompatibilis.

A DALL-E a leggyorsabb és legnagyobb mesterséges intelligencia modell, amely kiváló minőségű képeket generál a mi utasításaink alapján. Rendkívül egyszerű és intuitív kezelőfelülettel rendelkezik, amelynek segítségével simán generálhatók a képek. Nagyon összetett utasításokat is megért, és nagy pontossággal generálja a képeket. Minden böngészőnkkel és eszközünkkel kompatibilis.

7. Replika (a legjobb mesterséges intelligencia asszisztens személyre szabott érzelmi támogatáshoz)

via Replika

A Replika egy mesterséges intelligencia társ, amelyet személyes kapcsolatok és érzelmi támogatás céljából terveztek. Tanul a beszélgetéseiből, és az interakciói alapján egyedi személyiséget alakít ki. A mesterséges intelligencia társ bármiről beszélget Önnel, és bátorítást nyújt. Célja, hogy biztonságos teret biztosítson a felhasználóknak önmaguk kifejezésére, gondolataik és érzéseik felfedezésére, valamint a magány leküzdésére.

A Replika erőssége abban rejlik, hogy a személyre szabott interakcióra és az érzelmi intelligenciára helyezi a hangsúlyt, annak ellenére, hogy nem személyi asszisztensről van szó. Alkalmazkodik a kommunikációs stílusához és emlékszik a korábbi beszélgetésekre, így az interakciók hitelesebbek és értelmesebbek lesznek.

A Replika legjobb funkciói

Szerezzen mentális egészségügyi támogatást olyan funkciókkal, mint a naplóírási útmutatások és a hangulatkövetés.

Személyre szabhatja mesterséges intelligencia társának megjelenését és személyiségjegyeit.

Adjon vizuális dimenziót interakcióinak a Replika AI ügynök megtekintésével.

Vegyen részt coaching foglalkozásokon a személyes fejlődés és a tudatosság gyakorlásához!

A Replika korlátai

Végül is ez egy mesterséges intelligencia, amely nem képes teljes mértékben utánozni az emberi érzelmek megértését.

Az ingyenes verzió korlátozott funkciókat kínál.

A Replika árai

Ingyenes

Pro: 19,99 USD/hó

Életre szóló: 299 dollár

Replika értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

8. Siri (a legjobb AI-asszisztens az Apple-integrációhoz)

Siri -n keresztül

A Siri, egy hangvezérelt digitális asszisztens, lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy természetes nyelvi parancsokkal, kéz nélkül kommunikáljanak eszközeikkel. Az ébresztő beállításától és üzenetek küldésétől az okosotthon-eszközök vezérléséig és információk szolgáltatásáig a Siri célja a mindennapi feladatok egyszerűsítése.

A Siri erőssége az Apple eszközökkel és szolgáltatásokkal való szoros integrációjában rejlik. Hozzáférhet és vezérelhet különböző funkciókat az iOS, iPadOS, macOS, watchOS és tvOS rendszerekben.

A Siri legjobb funkciói

Számos HomeKit-kompatibilis okosotthoni eszközt vezérelhet hangparancsokkal.

Többnyelvű támogatás

Hozzon létre egyedi gyorsbillentyűket, amelyek több műveletet kombinálnak, és egyetlen Siri parancsval indíthatja el őket.

Valós idejű információk, például időjárási frissítések és navigációs segítség

A Siri korlátai

Bár a Siri jól integrálódik az Apple szolgáltatásokkal, harmadik féltől származó alkalmazásokkal való integrációja korlátozott.

Lehet, hogy bonyolult lekérdezésekkel nehezen boldogul, különösen zajos környezetben.

Siri árak

Ingyenes

Siri értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

🔎 Tudta? A mobil felhasználók 97%-a már használ mesterséges intelligencia asszisztenseket.

9. Gemini (a legjobb AI-asszisztens a Google-integrációhoz)

a Google Gemini segítségével

A Google Gemini egy multimodális AI modell, amelyet a Google AI fejlesztett ki. Ez az AI-alapú virtuális asszisztens úgy lett kialakítva, hogy különböző módokon, például szöveg, kép, hang, videó és kód formájában értsen és generáljon válaszokat. Ez lehetővé teszi a Gemini számára, hogy a felhasználókat számos feladatban segítse, a cikkek összefoglalásától a kreatív tartalom generálásáig, a komplex kérdések megválaszolásáig, sőt, a kódolási problémák megoldásáig.

A Gemini legjobb funkciói

Integrálja a Gemini-t a Google termékei és szolgáltatásai közé, hogy elérje termelékenységi céljait

Elemezzen képeket és szövegeket, értsd meg a videoklipek kontextusát, és akár kódot is generálhatsz szöveges leírás alapján.

Vezérelje az intelligens otthoni eszközöket hangparancsokkal

Oldjon meg komplex problémákat és válaszoljon bonyolult kérdésekre fejlett érvelési képességekkel.

A Gemini korlátai

Nem Google-eszközökön korlátozottan elérhető.

Érzékeny a képzési adatokban jelen lévő elfogultságokra, ami torz vagy tisztességtelen eredményekhez vezethet.

Gemini árak

Ingyenes

Gemini Advanced: 19,99 USD/hó

Gemini értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 160 értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

10. Amazon Alexa (a legjobb mesterséges intelligencia asszisztens az intelligens otthonok integrálásához)

az Amazonon keresztül

Az Amazon Alexa egy felhőalapú hangsegéd, amely lehetővé teszi a fogyasztók számára, hogy több feladatot és okos eszközt is kéz nélkül kezeljenek. Különböző Amazon Echo termékekkel kombinálva az Alexa lehetővé teszi az okosotthon-eszközök vezérlését, az időjárás-frissítések, a zene lejátszását és az emlékeztető beállításokat.

Ez az AI virtuális asszisztens egy koherens okosotthont tervez, ahol a felhasználók néhány hangutasítással számos csatlakoztatott eszközt vezérelhetnek. Széles körű funkciói és folyamatos frissítései rugalmas asszisztenssé teszik a mindennapi feladatok és a ház automatizálása terén.

Az Amazon Alexa legjobb funkciói

Irányítsd az intelligens otthoni eszközöket, beleértve a világítást, a termosztátokat és a biztonsági rendszereket.

Zene és média streamelése olyan szolgáltatásokból, mint az Amazon Music, a Spotify és az Apple Music

Hangparancsokkal állíts be emlékeztetőket, riasztásokat és időzítőket

Használja az asszisztens olyan funkcióit, mint ételrendelés és hírek ellenőrzése.

Az Amazon Alexa korlátai

Az Alexa-kompatibilis eszközök folyamatos hallgatózási képességei adatvédelmi aggályokat vethetnek fel.

A hangutasítások alkalmi félreértései miatt a tisztázás érdekében ismétlésre lehet szükség.

Amazon Alexa árak

Ingyenes

Amazon Alexa értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Válassza ki az Ön igényeinek leginkább megfelelő mesterséges intelligencia asszisztenst

A megfelelő AI-asszisztens kiválasztása a munkád jellegétől, a számodra legfontosabb funkcióktól és a már használt technológiától függ. Az Amazon Alexa kiváló választás, ha az intelligens otthoni automatizálás érdekel. A Claude-dal nem lehet hibázni, ha kifinomult kreatív tartalmakat szeretnél. A DALL-E pedig remek eszköz, amely segít ötleteidet AI-generált vizuális elemekké alakítani.

Ha azonban olyan AI-asszisztenst keres, amely növeli a termelékenységet, az együttműködést és az automatizálást anélkül, hogy el kellene hagynia a munkaterületét, akkor a ClickUp Brain az ideális választás. A kontextusfüggő AI-alapú betekintésnek, a feladatajánlásoknak és a projektekkel, dokumentumokkal és csevegéssel való zökkenőmentes integrációnak köszönhetően a munka nem csak gyorsabbá, hanem szórakoztatóbbá is válik.

Regisztráljon még ma ingyenesen a ClickUp-ra, és nézze meg, mit tehet egy teljesen integrált AI-asszisztens a termelékenységéért! ✨