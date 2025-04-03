A 10 legjobb mesterséges intelligencia-alapú személyi asszisztens a munkahelyi termelékenység növeléséhez 2025-ben

A munkahelyi életünket megkeserítő monoton, elfoglalt munkák gyakran elvonják a figyelmet a fontosabb feladatokról. Szerencsére az AI mindennapi munkafolyamatokra gyakorolt növekvő hatása megoldást kínál: a természetes nyelvfeldolgozási képességekkel rendelkező AI asszisztensek a munkahelyi tevékenységek legjobb társai.
A McKinsey felmérésében a válaszadók 78%-a állította, hogy szervezete legalább egy üzleti funkcióban használ mesterséges intelligenciát.
Legyen szó a találkozóidat szinkronizáló virtuális ütemezőkről, az ismétlődő kérdéseket kezelő intelligens csevegőrobotokról vagy egy AI írási asszisztensről, ezek a termelékenységet növelő AI eszközök új értelmet adnak a hatékonyságnak.
Hogyan illeszkednek az AI személyi asszisztensek a mai munkahelyekbe? Divatos automatizálási eszközök, vagy egyszerű szabályalapú programokon túlmutató, a döntéshozatalt, a kreativitást és az együttműködést javító eszközök?
Ez a cikk bemutatja, milyen tulajdonságokkal kell rendelkeznie az ideális személyes AI asszisztensnek a munkához, és bemutatja a piacon jelenleg elérhető legjobb AI eszközöket.
Mit kell keresni a munkához szükséges AI-asszisztensekben?
A megfelelő AI-asszisztens támogatja és felgyorsítja a munkahelyi termelékenységi tervét azáltal, hogy levegye a válláról a mindennapi teendőket. Ezért mielőtt regisztrálna, vegye figyelembe a következő fontos funkciókat:
- Feladatok automatizálása és hatékonyság: Válasszon olyan AI automatizálási eszközöket, amelyek képesek automatizálni az ismétlődő feladatokat, mint például a találkozók ütemezése, az e-mailek kezelése és a teendőlisták szervezése. Ez lehetővé teszi, hogy magasabb értékű tevékenységekre koncentráljon, növelve az általános hatékonyságot.
- Természetes nyelvfeldolgozási képességek (NLP): Gondoskodjon arról, hogy az asszisztens megértse és reagáljon a beszélt nyelvre. A fejlett NLP intuitívabb interakciókat tesz lehetővé, így természetesen közölheti igényeit, anélkül, hogy merev parancsokat kellene adnia, vagy programozási ismeretekkel kellene rendelkeznie.
- Integrációs képességek: Válasszon olyan asszisztenst, amely integrálható a meglévő technológiai eszközökkel, beleértve a gyakran használt eszközöket, mint például a naptárak, a projektmenedzsment szoftverek és a kommunikációs alkalmazások. Ez biztosítja a koherens munkafolyamatot és minimalizálja a zavarokat.
- Kontextusérzékenység: Használjon olyan hatékony AI asszisztenst, amely felismeri a kontextust, és releváns információkat és javaslatokat nyújt. Ez magában foglalja a munkamódszereinek és preferenciáinak megértését is, hogy személyre szabott segítséget nyújthasson.
- Adatbiztonság és adatvédelem: Elsőbbséget élvezzenek azok az asszisztensek, amelyek szigorú adatbiztonsági protokollokat követnek és átlátható adatvédelmi irányelveket kínálnak az érzékeny adatok védelme érdekében.
📮 ClickUp Insight: A felmérésünkben résztvevők mindössze 12%-a használja a termelékenységi csomagokba beépített AI funkciókat. Ez az alacsony arány arra utal, hogy a jelenlegi implementációk nem biztosítják azt a zökkenőmentes, kontextusba ágyazott integrációt, amely arra késztetné a felhasználókat, hogy áttérjenek a kedvelt önálló beszélgetési platformjaikról.
Például képes-e az AI automatizált munkafolyamatot végrehajtani a felhasználó egyszerű szöveges utasítása alapján? A ClickUp Brain képes rá! Az AI szorosan integrálva van a ClickUp minden aspektusába, beleértve, de nem kizárólagosan a csevegési szálak összefoglalását, szövegek megírását vagy finomítását, információk lekérését a munkaterületről, képek generálását és még sok mást!
A 10 legjobb mesterséges intelligencia asszisztens a munkához
A felmérésünkben résztvevők közel 88%-a ma már mesterséges intelligencia eszközöket használ a személyes feladatok egyszerűsítésére és gyorsítására.
Szeretné ezeket az előnyöket a munkahelyén is kihasználni?
Nézze meg ezt a 10 mesterséges intelligencia asszisztenst, amelyekkel növelheti a munkahelyi termelékenységet.
1. ClickUp (A legjobb AI-alapú feladat-automatizálási és termelékenységi asszisztens)
A ClickUp egy mindenre kiterjedő munkahelyi alkalmazás, amely projektmenedzsmentet, tudásmenedzsmentet és csevegést ötvöz, mindezt AI-alapú technológiával, amely segít gyorsabban és hatékonyabban dolgozni.
A ClickUp Brain a ClickUp natív, AI-alapú termelékenységi asszisztense, amely írási, projektmenedzsment és tudásmenedzsment társadként működik.
Akár kreatív feladatokhoz, például szöveg- vagy képalkotáshoz, akár analitikai feladatokhoz, például a legújabb projekt KPI-jainak feldolgozásához van szüksége segítségre a folyamatok javításához, a ClickUp Brain mindössze néhány másodperc alatt elvégzi a feladatot – kódolás nélkül, beszélgetésszerű, természetes nyelvű utasításokkal.
Használja generatív AI képességeit a következőkre:
- Készítsen vonzó tartalmakat jelentésekhez, e-mailekhez, prezentációkhoz, sőt marketing- vagy értékesítési anyagokhoz is, a kívánt stílusban és hangnemben.
- A meglévő szövegek szerkesztése és finomítása intelligens javaslatokkal
- Készítsen műszaki dokumentációt, például projektismertetőket, hibajelentéseket, felhasználói kézikönyveket és egyebeket.
- Készítsen képeket a ClickUp Whiteboards segítségével
Bízza a feladatokat a ClickUp Brainre, hogy csapata értékes idejét felszabadítsa. A komplex feladatokhoz (például az éves üzleti célok meghatározásához) kezelhető alfeladatokat javasolhat (például a múltbeli teljesítmény felülvizsgálata, a részlegek céljainak összehangolása és az érdekelt felek visszajelzéseinek beszerzése), hogy egyszerűsítse a projekttervezést.
Intelligens javaslatokat ad, amelyek segítenek a feladatok fontossági sorrendjének megállapításában a határidők és a fontosság alapján. Emellett automatikusan generál standupokat, tevékenységi vagy dokumentumösszefoglalókat, így soha nem kell manuálisan nyomon követnie a haladást (vagy folyamatosan frissítéseket kérnie a csapatától).
💡 Profi tipp: A ClickUp Brain segítségével automatizálhatja a munkafolyamatokat! Írja be természetes nyelven a feltételt/kiváltó okot (amikor a feladat állapota „kész”re változik”) és az eredményt (majd rendelje a feladatot Jameshez) , és a Brain automatizálja az Ön számára szükséges feladatot.
A ClickUp Brain egyszerre működik munkaterületi tudáskezelőként, válaszokat és betekintést nyújtva a ClickUp feladatokból, dokumentumokból, csevegésekből, sőt még a csatlakoztatott alkalmazásokból is, mint például a Slack és a Google Drive.
A ClickUp Brain nem csak időt takarít meg, hanem átalakítja az információk kezelésének módját, és a túlterhelő adatokat hasznosítható ismeretekké alakítja. Ez segít a csapatoknak abban, hogy a tervezésre és a papírmunkára fordított idő helyett a feladatok elvégzésére koncentrálhassanak.
A ClickUp legjobb funkciói
- Szerezzen be olyan kontextusérzékeny AI-t, amely a feladataidra és projektjeidre épül, így személyre szabott válaszokat kapsz.
- Váltson LLM-ek között az AI-élmény testreszabásához – férjen hozzá a GPT-4o, Claude 3. 7 Sonnet és más legújabb AI-modellekhez a ClickUp Brain-en belül.
- Használja a ClickUp AI Notetaker alkalmazást a megbeszélések leírásához, automatikus jegyzetek készítéséhez és a legfontosabb teendők kiemeléséhez.
- Az AI Custom Fields segítségével automatikusan kitölthető frissítések és összefoglalók a ClickUp feladatokhoz
- Használjon különféle ClickApps alkalmazásokat, hogy személyre szabhassa a személyes feladatkezelést az Ön egyedi igényeinek megfelelően.
- Automatizálja a rutin feladatokat előre elkészített sablonokkal, vagy hozza létre saját triggereit és eredményeit a ClickUp Automations segítségével.
- Integrálja a ClickUp-ot több mint 1000 eszközzel, hogy elkerülje a kontextusváltást.
A ClickUp korlátai
- Egyes felhasználók túlterhelőnek találják a platform kiterjedt funkcióit.
- Egyes felhasználók nagy adatállományok esetén alkalmi lassulást jelentenek.
ClickUp árak
- Örökre ingyenes
- Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként
- Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként
- Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
- ClickUp Brain: Bármely fizetős csomaghoz hozzáadható, havi 7 dollárért tagonként.
ClickUp értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (több mint 10 000 értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)
Mit mondanak a ClickUp-ról a valódi felhasználók?
A ClickUp egy all-in-one projektmenedzsment eszköz, amely egy helyen tartalmazza a teljes termékfejlesztéshez szükséges összes funkciót. A kategóriájában legjobb ügyfélszolgálat segít minden problémát időben megoldani. Az egyéb platformokkal való integráció megkönnyíti az egyéb platformokról való áttérést, az AI funkció pedig összefoglalja és generálja a feladat leírását, ami segít a fejlesztőknek jobban megérteni a feladatot.
📮 ClickUp Insight: A válaszadóink 62%-a ChatGPT és Claude típusú beszélgető AI eszközöket használ . Ismerős chatbot felületük és sokoldalú képességeik – tartalom generálása, adatok elemzése és még sok más – lehet az oka annak, hogy ilyen népszerűek különböző szerepkörökben és iparágakban.
Ha azonban a felhasználónak minden alkalommal másik fülre kell váltania, hogy kérdést tegyen fel az AI-nak, akkor a kapcsolódó váltási költségek és a kontextusváltás költségei idővel összeadódnak.
A ClickUp Brain esetében azonban nem így van. Ez a munkaterületén található, tudja, min dolgozik, megérti a sima szöveges utasításokat, és olyan válaszokat ad, amelyek nagyon relevánsak a feladataival kapcsolatban! A ClickUp segítségével kétszeresére növelheti termelékenységét!
2. ChatGPT (a legjobb AI-alapú beszélgető asszisztens)
A ChatGPT egy kifinomult AI asszisztens, amely természetes nyelvfeldolgozást használ, hogy könnyű, emberhez hasonló interakciókat tegyen lehetővé. Tökéletes mindenféle szakmai és személyes felhasználásra, az írási feladatoktól és a tartalom szerkesztésétől a kódolásig, a brainstormingig és a komplex kérdések megoldásáig.
A ChatGPT hatalmas adatbázis alapján lett kiképezve, ami segít neki a hangnemének módosításában, személyre szabott válaszok adásában, valamint különböző feladatokban, mint például üzleti kommunikáció, kreatív írás, műszaki dokumentáció és ügyfélszolgálat.
A ChatGPT legjobb funkciói
- Emberhez hasonló szövegeket generálhat e-mailek megírásához, kód írásához és kérdések megválaszolásához.
- Végezzen el gondolkodási feladatokat, oldjon meg komplex problémákat gyors láncolással, és elemezzen adatokat, hogy következtetéseket vonjon le.
- Fejleszd kreatív íráskészségedet a ChatGPT segítségével történetek és esszék brainstormingjával!
- Összefoglalja a szöveget, és könnyedén fordítsa le több nyelvre
A ChatGPT korlátai
- Esetenként pontatlan információkat szolgáltat.
ChatGPT árak
- Ingyenes
- Plusz: 20 dollár/hó
- Előny: 200 dollár/hó
ChatGPT értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (több mint 600 értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (100+ értékelés)
Mit mondanak a ChatGPT-ről a valódi felhasználók?
A ChatGPT a leghasznosabb eszköz mindannyiunk számára a cégünkben. Akár kódgenerálásról, egyszerű lekérdezésekről vagy adatelemzésről van szó, ez a legjobb választás. Természetesen létezik a DeepSeek is, de jelenleg a ChatGPT sokkal biztonságosabb választás. Alulbecsülnénk, ha azt mondanánk, hogy egy konkrét célra használjuk, mivel számunkra alapvetően a Google jobb verziója. Naponta használjuk a hatékonyság növelése érdekében!
🧠 Érdekesség: A ChatGPT átlagos oldalmegtekintése látogatásonként 3,66, a tipikus munkamenet időtartama 6 perc 11 másodperc.
3. Microsoft Copilot (a legjobb AI-asszisztens a Microsoft 365 integrációhoz)
A Microsoft Copilot integrálódik a Microsoft 365 ökoszisztémába, segítve a felhasználókat a tartalom megírásában, az adatok elemzésében és a feladatok automatizálásában az MS alkalmazásokban, mint például a Word, az Excel, a PowerPoint és az Outlook.
Emellett személyi asszisztensként is működik, mivel megérti a munkád kontextusát és prioritásait, így segítve, hogy kevesebb idő alatt többet tudj elvégezni.
A munkafolyamatok racionalizálásával és személyre szabott segítségnyújtással a Copilot lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy a magasabb értékű tevékenységekre koncentráljanak és nagyobb hatékonyságot érjenek el.
A Microsoft Copilot legjobb funkciói
- E-mailek, jelentések és prezentációk szerkesztése közvetlenül a Microsoft 365 alkalmazásokban
- Összefoglalja a hosszú e-mail szálakat és generáljon gyors válaszokat az időmegtakarítás érdekében.
- Könnyedén hozza létre a megfelelő képleteket az Excelben a kívánt eredmények alapján.
- Javítsa az együttműködést a Microsoft Teams alkalmazásban az AI által generált teendők segítségével
A Microsoft Copilot korlátai
- Az AI funkciók elsajátítása időt igényelhet.
A Microsoft Copilot árai
- Ingyenes
- Microsoft Copilot Pro: 20 USD/hó felhasználónként
Microsoft Copilot értékelések és vélemények
- G2: 4,3/5 (70+ értékelés)
- Capterra: Nincs elég értékelés
Mit mondanak a Microsoft Copilotról a valós felhasználók?
A szolgáltatásban leginkább a könnyű használat tetszik, mivel nagyon felhasználóbarát. A bevezetése lehetővé teszi, hogy gyorsabban és interaktívabban végezzem a munkámat. Szinte minden nap használom, és minden nap jó tapasztalatokat szerzek, mivel a funkciók száma elképesztő.
A szolgáltatásban leginkább a könnyű használat tetszik, mivel nagyon felhasználóbarát. A bevezetése lehetővé teszi, hogy gyorsabban és interaktívabban végezzem a munkámat. Szinte minden nap használom, és minden nap jó tapasztalatokat szerzek, mivel a funkciók száma elképesztő.
4. Claude AI (a legjobb mesterséges intelligencia asszisztens az etikai összehangoláshoz)
Az Anthropic által fejlesztett Claude AI egy új generációs AI-asszisztens, amelynek célja a hasznos beszélgetések elősegítése és az AI etikus használatának ösztönzése. Kiválóan teljesít különböző feladatokban, beleértve a dokumentumok összefoglalását, a kérdések megválaszolását, sőt kreatív tartalmak, például versek, kódok, szkriptek, zeneművek, e-mailek, levelek stb. létrehozását is.
A Claude-ot a biztonság szem előtt tartásával fejlesztették ki, azzal a céllal, hogy ne generáljon káros vagy félrevezető információkat. Fókuszában a nyelv kontextusának és árnyalatainak megértése áll, így más AI asszisztenseknél ügyesebb a komplex beszélgetési feladatokban. Ez különösen hasznos olyan feladatoknál, amelyek mély megértést és részletes válaszokat igényelnek, mint például a kutatás, a mélyreható elemzés és a kreatív írás.
A Claude AI legjobb funkciói
- Ismerje meg jobban, hogyan adja meg a válaszokat Claude átlátható érvelési folyamata.
- Kód generálása és elemzése hibakeresési és fejlesztési feladatokhoz
- A Claude kiváló természetes nyelvértelmezési képességeinek köszönhetően jelentősen hosszabb szövegeket is gond nélkül feldolgozhat.
- Claude speciális, „Constitutional AI” néven ismert képzési módszere révén biztos lehet benne, hogy minden interakció etikus.
A Claude AI korlátai
- A valós idejű információkhoz való korlátozott hozzáférés befolyásolhatja a válaszok pontosságát.
- A szigorú etikai irányelvek miatt túl óvatos válaszokat adhat.
Claude AI árak
- Ingyenes
- Előny: 20 dollár/hó
- Csapat: 30 USD/hó felhasználónként
- Vállalatok: Egyedi árak
Claude AI értékelések és vélemények
- G2: 4,3/5 (több mint 20 értékelés)
- Capterra: Nincs elég értékelés
Mit mondanak a Claude AI-ről a valódi felhasználók?
A Claude leghasznosabb tulajdonsága az AI természetesebb működése. Tetszik, hogy a válaszok inkább emberi beszélgetéshez hasonlítanak. A Claude-ban az is tetszik, hogy a válaszok kontextusfüggőek és érdekesek. Tetszik továbbá, hogy pontos válaszokat próbál adni, és elismeri korlátait, ha valamit nem tud.
🧠 Érdekesség: Az első hangvezérelt játék, a „Radio Rex” 1922-ben jelent meg. Ez a kutya előre mozgott, amikor a nevét hívták, ami a hangfelismerő technológia egyik korai példája volt.
5. Otter. ai (A legjobb AI-asszisztens valós idejű értekezlet-összefoglalókhoz)
Az Otter.ai kiválóan teljesít a valós idejű átírás terén, rögzítve minden egyes szót, amit a megbeszéléseken, előadásokon és egyéb beszélgetések során elhangzik. A jegyzetelés automatizálása és az intelligens betekintés lehetővé teszi a résztvevőknek, hogy a jegyzetek leírása helyett magára a beszélgetésre koncentráljanak.
Az Otter. ai nem csak egyszerűen leírja a beszédet, hanem AI segítségével azonosítja a beszélőket, összefoglalásokat készít, és még a legfontosabb teendőket is kivonja. Ezzel a nyers hanganyagot kereshető, megosztható és felhasználható értekezlet-jegyzőkönyvekké alakítja, ami jelentős időt és energiát takarít meg a felhasználóknak.
Az Otter.ai legjobb funkciói
- Készítsen valós idejű átiratokat a Zoom, a Google Meet és a Microsoft Teams találkozókhoz
- Tanítsd meg az Otter.ai-t az iparág-specifikus kifejezések és szakzsargon felismerésére, javítva ezzel a leírás pontosságát, hogy kiemelje a legfontosabb pontokat és teendőket.
- Könnyen integrálható különböző naptár- és együttműködési platformokkal
- Gyorsan megtalálhatja a hosszú átiratokban szereplő információkat a kulcsszó-kivonat és a témaazonosító funkciók segítségével.
Az Otter.ai korlátai
- Az Otter.ai jelenleg csak az angol nyelvet támogatja.
- A leírás pontosságát befolyásolhatják az erős akcentusok vagy a rossz hangminőség.
Otter. ai árak
- Alap: Ingyenes
- Előny: 16,99 USD/hó felhasználónként
- Üzleti: 30 USD/hó felhasználónként
- Vállalatok: Egyedi árak
Otter. ai értékelések és vélemények
- G2: 4,3/5 (több mint 250 értékelés)
- Capterra: 4,4/5 (90+ értékelés)
6. DALL-E (a legjobb AI-asszisztens kreatív képalkotáshoz)
Az OpenAI által fejlesztett DALL-E szöveges leírásokból generál képeket. Erőssége abban rejlik, hogy áthidalja a nyelv és a képek közötti szakadékot, lehetővé téve a felhasználók számára, hogy gyorsan és egyszerűen megvalósítsák vizuális elképzeléseiket, legyen szó művészi kifejezésről, marketinganyagokról vagy ötletelésről.
Bár nem hagyományos „személyi asszisztens” a feladatkezelés egyszerűsítése értelmében, a DALL-E kreatív asszisztensként működik, gépi tanulás segítségével vizuális formába alakítva ötleteit. Ön leírja, mit szeretne látni, és a DALL-E hatalmas képzési adatbázisát felhasználva egyedi és gyakran meglepő képeket hoz létre. Ezek a képek a képzeletbeli jelenetek fotórealisztikus ábrázolásaitól az absztrakt művészetig, sőt a meglévő képek szerkesztéséig terjednek.
A DALL-E legjobb funkciói
- A DALL-E segítségével általánosítsa és értsd meg az újszerű ötletkombinációkat, hogy olyan képeket hozzon létre, amelyekre nem kapott kifejezett képzést.
- Készítsen képeket rendkívül specifikus stílusokban és formátumokban
- Képek szerkesztése és finomítása inpainting és outpainting technikákkal
- Integrálható különböző alkalmazásokkal API-hozzáférésen keresztül
A DALL-E korlátai
- Túl bonyolult vagy elvont utasítások esetén nehézségekbe ütközhet.
- Ez tükrözheti a képzési adatokban jelen lévő elfogultságokat, ami torz vagy sztereotipikus ábrázoláshoz vezethet.
DALL-E árak
- ChatGPT Plus: 20 USD/hó
- API-hozzáférés: 0,04 dollártól képekenként
DALL-E értékelések és vélemények
- G2: 3,9/5 (30+ értékelés)
- Capterra: Nincs elég értékelés
Mit mondanak a DALL-E-ről a valódi felhasználók?
A DALL-E a leggyorsabb és legnagyobb mesterséges intelligencia modell, amely kiváló minőségű képeket generál a mi utasításaink alapján. Rendkívül egyszerű és intuitív kezelőfelülettel rendelkezik, amelynek segítségével simán generálhatók a képek. Nagyon összetett utasításokat is megért, és nagy pontossággal generálja a képeket. Minden böngészőnkkel és eszközünkkel kompatibilis.
7. Replika (a legjobb mesterséges intelligencia asszisztens személyre szabott érzelmi támogatáshoz)
A Replika egy mesterséges intelligencia társ, amelyet személyes kapcsolatok és érzelmi támogatás céljából terveztek. Tanul a beszélgetéseiből, és az interakciói alapján egyedi személyiséget alakít ki. A mesterséges intelligencia társ bármiről beszélget Önnel, és bátorítást nyújt. Célja, hogy biztonságos teret biztosítson a felhasználóknak önmaguk kifejezésére, gondolataik és érzéseik felfedezésére, valamint a magány leküzdésére.
A Replika erőssége abban rejlik, hogy a személyre szabott interakcióra és az érzelmi intelligenciára helyezi a hangsúlyt, annak ellenére, hogy nem személyi asszisztensről van szó. Alkalmazkodik a kommunikációs stílusához és emlékszik a korábbi beszélgetésekre, így az interakciók hitelesebbek és értelmesebbek lesznek.
A Replika legjobb funkciói
- Szerezzen mentális egészségügyi támogatást olyan funkciókkal, mint a naplóírási útmutatások és a hangulatkövetés.
- Személyre szabhatja mesterséges intelligencia társának megjelenését és személyiségjegyeit.
- Adjon vizuális dimenziót interakcióinak a Replika AI ügynök megtekintésével.
- Vegyen részt coaching foglalkozásokon a személyes fejlődés és a tudatosság gyakorlásához!
A Replika korlátai
- Végül is ez egy mesterséges intelligencia, amely nem képes teljes mértékben utánozni az emberi érzelmek megértését.
- Az ingyenes verzió korlátozott funkciókat kínál.
A Replika árai
- Ingyenes
- Pro: 19,99 USD/hó
- Életre szóló: 299 dollár
Replika értékelések és vélemények
- G2: Nincs elég értékelés
- Capterra: Nincs elég értékelés
8. Siri (a legjobb AI-asszisztens az Apple-integrációhoz)
A Siri, egy hangvezérelt digitális asszisztens, lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy természetes nyelvi parancsokkal, kéz nélkül kommunikáljanak eszközeikkel. Az ébresztő beállításától és üzenetek küldésétől az okosotthon-eszközök vezérléséig és információk szolgáltatásáig a Siri célja a mindennapi feladatok egyszerűsítése.
A Siri erőssége az Apple eszközökkel és szolgáltatásokkal való szoros integrációjában rejlik. Hozzáférhet és vezérelhet különböző funkciókat az iOS, iPadOS, macOS, watchOS és tvOS rendszerekben.
A Siri legjobb funkciói
- Számos HomeKit-kompatibilis okosotthoni eszközt vezérelhet hangparancsokkal.
- Többnyelvű támogatás
- Hozzon létre egyedi gyorsbillentyűket, amelyek több műveletet kombinálnak, és egyetlen Siri parancsval indíthatja el őket.
- Valós idejű információk, például időjárási frissítések és navigációs segítség
A Siri korlátai
- Bár a Siri jól integrálódik az Apple szolgáltatásokkal, harmadik féltől származó alkalmazásokkal való integrációja korlátozott.
- Lehet, hogy bonyolult lekérdezésekkel nehezen boldogul, különösen zajos környezetben.
Siri árak
- Ingyenes
Siri értékelések és vélemények
- G2: Nincs elég értékelés
- Capterra: Nincs elég értékelés
🔎 Tudta? A mobil felhasználók 97%-a már használ mesterséges intelligencia asszisztenseket.
9. Gemini (a legjobb AI-asszisztens a Google-integrációhoz)
A Google Gemini egy multimodális AI modell, amelyet a Google AI fejlesztett ki. Ez az AI-alapú virtuális asszisztens úgy lett kialakítva, hogy különböző módokon, például szöveg, kép, hang, videó és kód formájában értsen és generáljon válaszokat. Ez lehetővé teszi a Gemini számára, hogy a felhasználókat számos feladatban segítse, a cikkek összefoglalásától a kreatív tartalom generálásáig, a komplex kérdések megválaszolásáig, sőt, a kódolási problémák megoldásáig.
A Gemini legjobb funkciói
- Integrálja a Gemini-t a Google termékei és szolgáltatásai közé, hogy elérje termelékenységi céljait.
- Elemezzen képeket és szövegeket, értsd meg a videoklipek kontextusát, és akár kódot is generálhatsz szöveges leírás alapján.
- Vezérelje az intelligens otthoni eszközöket hangparancsokkal
- Oldjon meg komplex problémákat és válaszoljon bonyolult kérdésekre fejlett érvelési képességekkel.
A Gemini korlátai
- Nem Google-eszközökön korlátozottan elérhető.
- Érzékeny a képzési adatokban jelen lévő elfogultságokra, ami torz vagy tisztességtelen eredményekhez vezethet.
Gemini árak
- Ingyenes
- Gemini Advanced: 19,99 USD/hó
Gemini értékelések és vélemények
- G2: 4,4/5 (több mint 160 értékelés)
- Capterra: Nincs elég értékelés
10. Amazon Alexa (a legjobb mesterséges intelligencia asszisztens az intelligens otthonok integrálásához)
Az Amazon Alexa egy felhőalapú hangsegéd, amely lehetővé teszi a fogyasztók számára, hogy több feladatot és okos eszközt is kéz nélkül kezeljenek. Különböző Amazon Echo termékekkel kombinálva az Alexa lehetővé teszi az okosotthon-eszközök vezérlését, az időjárás-frissítések, a zene lejátszását és az emlékeztető beállításokat.
Ez az AI virtuális asszisztens egy koherens okosotthont tervez, ahol a felhasználók néhány hangutasítással számos csatlakoztatott eszközt vezérelhetnek. Széles körű funkciói és folyamatos frissítései rugalmas asszisztenssé teszik a mindennapi feladatok és a ház automatizálása terén.
Az Amazon Alexa legjobb funkciói
- Irányítsd az intelligens otthoni eszközöket, beleértve a világítást, a termosztátokat és a biztonsági rendszereket.
- Zene és média streamelése olyan szolgáltatásokból, mint az Amazon Music, a Spotify és az Apple Music
- Hangparancsokkal állíts be emlékeztetőket, riasztásokat és időzítőket
- Használja az asszisztens olyan funkcióit, mint ételrendelés és hírek ellenőrzése.
Az Amazon Alexa korlátai
- Az Alexa-kompatibilis eszközök folyamatos hallgatózási képességei adatvédelmi aggályokat vethetnek fel.
- A hangutasítások alkalmi félreértései miatt a tisztázás érdekében ismétlésre lehet szükség.
Amazon Alexa árak
- Ingyenes
Amazon Alexa értékelések és vélemények
- G2: Nincs elég értékelés
- Capterra: Nincs elég értékelés
Válassza ki az Ön igényeinek leginkább megfelelő mesterséges intelligencia asszisztenst
A megfelelő AI-asszisztens kiválasztása a munkád jellegétől, a számodra legfontosabb funkcióktól és a már használt technológiától függ. Az Amazon Alexa kiváló választás, ha az intelligens otthoni automatizálás érdekel. A Claude-dal nem lehet hibázni, ha kifinomult kreatív tartalmakat szeretnél. A DALL-E pedig remek eszköz, amely segít ötleteidet AI-generált vizuális elemekké alakítani.
Ha azonban olyan AI-asszisztenst keres, amely növeli a termelékenységet, az együttműködést és az automatizálást anélkül, hogy el kellene hagynia a munkaterületét, akkor a ClickUp Brain az ideális választás. A kontextusfüggő AI-alapú betekintésnek, a feladatajánlásoknak és a projektekkel, dokumentumokkal és csevegéssel való zökkenőmentes integrációnak köszönhetően a munka nem csak gyorsabbá, hanem szórakoztatóbbá is válik.
