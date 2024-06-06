A 10 legjobb nagy nyelvi modell (LLM) 2025-ben

A nyelvi modellek (LLM-ek) felismerik az emberhez hasonló szövegmintákat, lefordítják a nyelveket, megjósolják a szövegek kimenetelét, és önállóan generálnak koherens és kontextusban releváns tartalmakat.

Akár a kommunikáció javítását, a tartalomkészítés automatizálását, akár hatalmas szöveges adatokból származó betekintés megszerzését szeretné, az LLM-ek automatizálják az ismétlődő feladatokat.

A piacon azonban rengeteg LLM található az OpenAI, a Meta, a Microsoft, a Google és más cégek részéről. Minden LLM különböző funkciókkal és többféle felhasználási lehetőséggel rendelkezik, ami megnehezíti a megfelelő modell kiválasztását.

Összegyűjtöttünk 10 nagy nyelvi modellt, hogy segítsünk kiválasztani a vállalkozása igényeinek leginkább megfelelőt. Vizsgáljuk meg azok jellemzőit, előnyeit és korlátait.

Mit kell keresni a nagy nyelvi modellekben?

Ha nagy nyelvi modellt választ természetes nyelvfeldolgozási feladatokhoz, válasszon olyat, amely megfelel a tevékenységi körének és stratégiai céljainak. Íme a választáshoz segítséget nyújtó legfontosabb képességek:

Integrációs kompatibilitás: Az alapmodelleknek kompatibilisnek kell lenniük a meglévő technológiai rendszerével, például a CRM, ERP vagy egyedi alkalmazásokkal. A zökkenőmentes kompatibilitás biztosítja a folyamatok és az adatáramlás egyszerűsítését drasztikus módosítások nélkül.

Könnyű használat: Az LLM-nek könnyen használhatónak kell lennie a különböző technikai szakértelemmel rendelkező csapat tagjai számára. Intuitív felülettel kell rendelkeznie, olyan erőforrásokkal, amelyek csökkentik a tanulási görbét.

Skálázhatóság: A modellnek képesnek kell lennie hatalmas mennyiségű képzési adat kezelésére a teljesítmény romlása nélkül.

Nyelvi támogatás: Az LLM-nek többnyelvű és több dialektusú képességekkel kell rendelkeznie, hogy különböző földrajzi helyszíneken is skálázható legyen az üzleti tevékenység.

Költséghatékonyság: A teljes tulajdonlási költség, beleértve a kezdeti kiadásokat, a karbantartást és a frissítéseket, illeszkedjen az Ön költségvetéséhez.

Testreszabás: Lehetőséget kell biztosítani a modellek üzleti igényeinek megfelelő testreszabására.

Adatvédelem: A modellnek fejlett adatbiztonsági és adatvédelmi funkciókkal kell rendelkeznie, hogy megvédje személyes és bizalmas üzleti adatait.

A 10 legjobb nagy nyelvi modell

1. GPT-4

via C hatGPT

A GPT-4 az OpenAI generatív, előre betanított, transzformátor alapú nyelvi modellsorozatának legújabb verziója. Egyszerű szöveges utasítások és természetes nyelvfeldolgozás alapján emberhez hasonló válaszokat generál.

A GPT-4 egy sokoldalú mesterséges intelligencia eszköz, amely technikai és kreatív feladatokat is elvégezhet, például dalokat komponálhat, összefoglalókat készíthet és üzleti jelentéseket állíthat össze. A felhasználók képeket is hozzáadhatnak osztályozás céljából, és feliratokat is generálhatnak.

Akár 25 000 szót is képes feldolgozni, így hosszú formátumú tartalom létrehozására is alkalmas.

A GPT-4 legjobb funkciói

Automatizálja a tartalomkészítést, összefoglalást, fordítást, ötletgenerálást, kódolást, ügyfélszolgálatot és egyéb feladatokat.

A szöveg és a kép bemenetek egyidejű feldolgozása

Készítsen keretrendszereket más alkalmazásokhoz vagy csevegőrobotokhoz, amelyek platformok közötti kompatibilitással és API-integrációval rendelkeznek.

A továbbfejlesztett képzési módszerekkel káros elfogultságoktól mentes tartalmakat generálhat.

A GPT-4 korlátai

Néha elfogult válaszokat adhat.

A GPT-4 néha pontatlan adatokat szolgáltat, különösen a legújabb trendekkel és eseményekkel kapcsolatban.

Az integrációja bonyolult lehet, mivel jelentős IT-infrastruktúrát és szakértelmet igényel.

A GPT-4 árazása

Egyedi árazás

GPT-4 értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (30+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (15+ értékelés)

2. PaLM

A Google által kifejlesztett PaLM (Pathways Language Model) jelentős előrelépést jelent az AI és a természetes nyelvfeldolgozási technológiák terén. Különböző adatkészleteken van betanítva, és könnyedén képes komplex érvelési feladatok elvégzésére, mint például kódolás, osztályozás és fordítás.

A PaLM frissített változata, a PaLM 2 kutatási célokra használható és integrálható termékalkalmazásokba.

A PaLM legjobb tulajdonságai

A PaLM kivételes nyelvi megértési képességeinek köszönhetően a finomabb feladatok is pontosabban elvégezhetők.

A PaLM (a Google Pathways rendszerén alapuló) segítségével rugalmasabban és hatékonyabban bővítheti tevékenységét, anélkül, hogy feladatspecifikus modellekre lenne szüksége.

Csökkentse a működési komplexitást és végezzen több feladatot egyszerre a PaLM egyetlen modellpéldányával.

Használja ki kiváló következtető képességeit olyan helyzetekben, ahol logikai következtetés, problémamegoldás és döntéshozatal szükséges.

A PaLM korlátai

Más nagy modellekhez hasonlóan a PaLM is jelentős számítási erőforrásokat igényel a képzéshez és a következtetéshez, ami akadályt jelent a kisebb szervezetek vagy egyéni fejlesztők számára.

A PaLM és a régebbi technológiák integrálása kihívást jelenthet, és jelentős fejlesztési erőfeszítéseket igényel.

Mivel a PaLM egy újabb és nagyon fejlett modell, hozzáférhetősége azokra a szervezetekre korlátozódik, amelyek rendelkeznek a megvalósításához szükséges infrastruktúrával és költségvetéssel.

PaLM árak

Egyedi árazás

PaLM értékelések és vélemények

G2: Nem elérhető

Capterra: Nem elérhető

3. BERT

via Google Research

A BERT (Bidirectional Encoder Representations from Transformers) egy gépi tanulási (ML) modell a természetes nyelvfeldolgozáshoz (NLP), amelyet a Google fejlesztett ki.

Ez egy kétirányú (a szöveget balról és jobbról egyaránt elemezheti) és felügyelet nélküli nyelvi reprezentációs algoritmus, amely nagy mennyiségű adathalmazt tud elemezni és gépi tanulási modelleket könnyen képes betanítani.

A BERT-et NLP-feladatokhoz használhatja, például fordításhoz, mondatbesoroláshoz és érzelemelemzéshez.

A BERT legjobb tulajdonságai

Képezze a gépi tanulási modellt a szöveges adataival

A BERT kétirányú kontextusábrázolást használ, így jobb kontextusbeli eredményeket kaphat. A szöveget jobbról balra és balról jobbra dolgozza fel, és az összes környező szó alapján értelmezi.

Végezzen sokoldalú feladatokat a BERT segítségével, beleértve az érzelemelemzést, a névvel ellátott entitások felismerését és a kérdések megválaszolását.

Csupán egy további kimeneti réteggel finomítsa a modellt, hogy a legkorszerűbb modelleket hozza létre különböző feladatokhoz. Ez jelentősen csökkenti a modell képzéséhez szükséges időt és erőforrásokat.

Használja a 104 nyelvet támogató többnyelvű verziót, amely globális alkalmazásokban is használható, ahol többnyelvű feldolgozás szükséges.

A BERT korlátai

A BERT mérete és összetettsége miatt számításigényes. A képzéshez és a következtetéshez GPU-erőforrásokra van szükség, ami integrációs kihívásokat jelent a korlátozott technikai infrastruktúrával rendelkező szervezetek számára.

Annak ellenére, hogy kétirányú, a BERT megértése 512 tokenre korlátozódik egy kontextusablakban.

A régi verzió 2025. január 31. után megszűnik.

A BERT árazása

A BERT nyílt forráskódú és az Apache 2.0 licenc alapján ingyenesen elérhető.

BERT értékelések és vélemények

G2: Nem elérhető

Capterra: Nem elérhető

4. Claude

A Claude egy innovatív nagy nyelvi modell, amelyet az Anthropic fejlesztett ki és tanított be a Constitutional AI segítségével. Etikus AI-fókuszáról ismert, amely a biztonságra, a pontosságra és a biztonságra helyezi a hangsúlyt az emberi nyelv generálása során.

A kontextusnak megfelelő válaszok adására való képessége miatt a Claude alkalmas beszélgető AI alkalmazások képzésére.

A Claude a mintázatfelismerésen és a szöveggeneráláson túlmutató, fejlett következtetésfeladatok elvégzésére is képes. Kézzel írt jegyzeteket, fényképeket és statikus képeket is le tud írni és elemezni. További képességei közé tartozik a kódgenerálás és a többnyelvű feldolgozás.

A Claude legjobb funkciói

A Claude 3 segítségével másodpercenként körülbelül 30 oldalnyi szöveget lehet feldolgozni. Bonyolult kutatási cikkeket vagy nagy szerződéseket gyorsabban tud olvasni, mint a hasonló programok.

Claude-ot könnyedén integrálhatja meglévő technikai rendszerébe, anélkül, hogy mélyreható technikai ismeretekkel kellene rendelkeznie.

A Claude beszélgető AI segítségével biztosítsa az ügyfélkapcsolatokban a következetes hangnemet és stílust.

Használja a Claude-ot üzleti e-mailekből származó információk kinyerésére vagy felmérésekre adott válaszok összefoglalására.

Claude korlátai

A Claude’s csak az angol nyelvet használja, ami korlátozza alkalmazhatóságát a globális piacokon.

A Claude-on nem lehet szöveget és képeket létrehozni.

Bár Claude hatalmas adatmennyiségen lett kiképezve, néha pontatlan válaszokat generált.

Claude árak

Üzleti tevékenység és méret: Egyedi árazás

Ingyenes : 0

Előny: 20 dollár/fő/hónap

Csapat: 30 USD/fő/hónap (minimum 5 fő)

Claude értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (20+ értékelés)

Capterra: 4,8/5 (4 értékelés)

5. Falcon

via Falcon

A Falcon egy nyelvi modell, amelyet a Technology Innovation Institute hozott létre. Különböző komplex természetes nyelvfeldolgozási feladatokra fejlesztették ki, és 40 milliárd paraméter és egy billió token felhasználásával képezték ki.

A Falcon integrálja a mesterséges intelligencia legújabb fejlesztéseit a nyelvértés és -generálás javítása érdekében.

A Falcon legjobb funkciói

A Falcon segítségével koherens, kontextusérzékeny szöveget generálhat, amely szorosan utánozza az emberi írásmódot.

A Falcon memóriaszélességet csökkentő képességével gyorsabb dekódolás érhető el, minimális minőségromlás mellett.

A Falcon több nyelvet támogató képességével NLP-megoldásokat telepíthet globális piacokra.

A Falcon korlátai

Az optimális működéshez jelentős számítási erőforrásokra van szükség, ami csökkenti a hozzáférhetőségét a korlátozott IT-infrastruktúrával rendelkező kisebb szervezetek számára.

A Falcon integrálása a meglévő rendszerekbe technikailag igényes lehet.

Falcon árak

Egyedi árazás

Falcon értékelések és vélemények

G2: Nem elérhető

Capterra: Nem elérhető

6. ERNIE

via ERNIE

A Baidu által kifejlesztett ERNIE (Enhanced Representation through Knowledge Integration) strukturált tudásgráfokat integrál a nyelvi modell képzésébe, javítva annak komplex kontextusok megértését.

Az ERNIE a közvetlen kontextus és a külső tudásstruktúrák integrálása révén képes feldolgozni és megérteni a nyelvet. A kezdeti képzés után is képes tovább tanulni és alkalmazkodni, így az új adatoknak való kitettség révén idővel egyre jobbá válik.

Az Ernie legjobb funkciói

Használja olyan alkalmazásokhoz, amelyek többnyelvű megértést igényelnek, mert az Ernie több nyelvet támogat.

Végezzen el széles körű NLP-feladatokat, beleértve az érzelemelemzést, a szövegbesorolást és még sok mást, az ERNIE tudásgráfokkal gazdagított képzésével.

Ernie korlátai

Az ERNIE integrálása a meglévő rendszerekbe, különösen azokba, amelyek még nem alkalmasak mesterséges intelligencia használatára, kihívást jelent.

Az adott tudásgrafikonokon végzett előzetes képzés korlátozhatja hatékonyságát vagy relevanciáját a niche iparágakban.

Ernie árak

Egyedi árazás

Ernie értékelések és vélemények

G2: Nem elérhető

Capterra: Nem elérhető

7. Cohere

via Cohere

A Cohere egy vállalati AI-platform, amely segít a vállalkozásoknak a GenerativeAI integrálásában a napi folyamatokba, például a dokumentumok keresésébe, felfedezésébe és visszakeresésébe több mint 100 nyelven.

Lehetővé teszi a szervezetek számára, hogy GenerativeAI modelljüket a koncepció bizonyításától a gyártási szakaszig fejlesszék, segítve őket skálázható és hatékony AI alkalmazások létrehozásában.

A Cohere legjobb funkciói

A Cohere kiemelkedik felhasználóbarát API-jával, amely még a korlátozott technikai ismeretekkel rendelkezők számára is hozzáférhetővé teszi.

A Cohere kiváló skálázhatóságot kínál, minden méretű vállalkozás számára, a startupoktól a nagyvállalatokig.

A Cohere lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy saját adataik alapján finomítsák a modelleket, így személyre szabottabb és pontosabb válaszokat kaphatnak, amelyek az adott üzleti igényekhez és kontextushoz igazodnak.

A vállalat hangsúlyt fektet az etikus AI fejlesztésre, és átláthatóságot biztosít modelljeinek képzési módszereiről.

A Cohere korlátai

Sok más AI-modellhez hasonlóan a Cohere teljesítménye is nagyban függ a képzési adatok minőségétől.

Bár a Cohere hozzáférhető, költségei gyorsan emelkedhetnek a nagy volumenű felhasználók esetében.

Bár javul, a Cohere angol nyelven kívüli nyelvek támogatása nem olyan kiterjedt, mint más modellek esetében.

Cohere árak

Ingyenes

Alapértelmezett modell R+ parancs: Bemenet: 3 USD/1 millió token; Kimenet: 15 USD/1 millió token R parancs: Bemenet: 0,5 USD/1 millió token; Kimenet: 1,5 USD/1 millió token

Command R+: Bemenet: 3 USD/1 millió token; Kimenet: 15 USD/1 millió token

Parancs R: Bemenet: 0,5 USD/1 millió token; Kimenet: 1,5 USD/1 millió token

Finomhangolt modell Command R: Bemenet: 2 USD/1 millió token; Kimenet: 4 USD/1 millió token; Képzés: 8 USD/1 millió token

Command R: Bemenet: 2 USD/1 millió token; Kimenet: 4 USD/1 millió token; Képzés: 8 USD/1 millió token

Command R+: Bemenet: 3 USD/1 millió token; Kimenet: 15 USD/1 millió token

Parancs R: Bemenet: 0,5 USD/1 millió token; Kimenet: 1,5 USD/1 millió token

Command R: Bemenet: 2 USD/1 millió token; Kimenet: 4 USD/1 millió token; Képzés: 8 USD/1 millió token

Cohere értékelések és vélemények

G2: Nem elérhető

Capterra: Nem elérhető

8. Gemini

via Gemini AI

A Google Gemini (korábban Bard) nevű nagy nyelvi modellje különböző komplex természetes nyelvfeldolgozási feladatokat lát el. Sokoldalúságáról és magas teljesítményéről ismert, mivel célja, hogy több területen is fejlett mesterséges intelligencia képességeket nyújtson.

A modellt kiterjedt adathalmazon képezték ki, így nagy pontossággal és kontextusérzékenységgel képes megérteni és generálni a szöveget. A Gemini valós idejű alkalmazásokhoz van optimalizálva, így gyors válaszokat ad, amelyekre szükség van az ügyfélszolgálati botok, a valós idejű fordítások és más interaktív alkalmazások esetében.

A Gemini legjobb funkciói

Végezzen NLP-feladatokat, beleértve a szöveggenerálást, az érzelemelemzést, az összefoglalást és a nyelvi fordítást.

Finomítsa a Gemini-t konkrét adatkészletekhez, lehetővé téve a nagyobb testreszabást, hogy kielégítse a niche követelményeket vagy az üzleti igényeket.

A Gemini korlátai

A Gemini integrálása a meglévő szoftverrendszerekbe bonyolult lehet, és technikai szakértelmet igényel.

Bár a Gemini több nyelvet is támogat, teljesítménye nyelvenként jelentősen eltérhet.

Képeket nem tud generálni.

Gemini árak

Ingyenes

Fizetés használat alapján: Bemenet: 7 USD/1 millió token; Kimenet: 21 USD/1 millió token

Gemini értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (100+ értékelés)

Capterra: Nem elérhető

9. LlaMA

via LlaMA

A Meta által kifejlesztett LlaMA (Large Language Model Meta AI) elsősorban fejlesztők és kutatók számára készült, hogy elősegítse az innovációt. Ugyanakkor más komplex feladatokra is képes, például fordításra és párbeszéd generálásra.

Emellett kódokat és természetes nyelvet hoz létre a kóddal kapcsolatos utasításokból.

A LlaMA legjobb tulajdonságai

Végezzen NLP-feladatokat, például szöveggenerálást, szövegértést, összefoglalást és fordítást.

Nyílt forráskódú nagy nyelvi modellként (LLM) készült, amelyet fejlesztők, kutatók és vállalkozások számára terveztek, hogy generatív AI-ötleteiket megvalósíthassák, kipróbálhassák és felelősségteljesen méretezzenek.

Kód és természetes nyelvű utasítások generálása a Llama segítségével

Az LLaMA korlátai

A válasz generálása 30-120 másodpercet vesz igénybe, ami más eszközökhöz képest késleltetettnek számít.

Az LLaMA beállítása és testreszabása, különösen speciális vagy haladó felhasználás esetén, jelentős technikai szakértelmet igényelhet a gépi tanulás és az NLP területén.

A használatra kész, előre betanított modellek elérhetősége korlátozott lehet, ami megnöveli a kezdéshez szükséges erőfeszítést.

LLaMA árak

Ingyenes vagy nyílt hozzáférés kutatók számára

LLaMA értékelések és vélemények

G2: Nem elérhető

Capterra: 4,0/5 (1 értékelés)

10. Orca

via Orca

A Microsoft az Orca-t kis nyelvi modellekhez (~10 milliárd paraméter vagy kevesebb) fejlesztette ki. Az önfejlesztésen és visszacsatoláson alapuló módszertanon alapul.

Az Orca szintetikus adatokat hoz létre kis modellek képzéséhez, jobb következtető képességekkel és egyedi viselkedéssel ellátva őket.

Az Orca legjobb funkciói

Használja az Orca programot szövegösszefoglaláshoz és összetett kérdés-válasz feladatokhoz.

Adjon a kisebb nyelvi modelleknek fejlettebb érvelési képességet, mivel az Orca a nagyobb modellek érvelési folyamatait utánozza a magyarázatok finomításával.

Használja a különböző területeken, a jogi és orvosi területektől a szórakoztatásig és a pénzügyekig, előre betanított, sokféle adatforrásból származó modelleket.

Finomítsa az Orca modellt konkrét adatkészletekhez, lehetővé téve a modellnek, hogy alkalmazkodjon az egyedi iparági igényekhez vagy speciális alkalmazásokhoz.

Használjon újabb algoritmusokat, amelyek optimalizálják a feldolgozási teljesítményt, csökkentve a nagy nyelvi modellek futtatásával általában járó energiafogyasztást, így azok fenntarthatóbbá és költséghatékonyabbá válnak.

Az Orca korlátai

Az Orca jelentős számítási erőforrásokat igényel az optimális teljesítményhez, különösen adatigényes környezetekben.

Az Orca meglévő rendszerekbe való integrálása összetett folyamat lehet, amely technikai szakértelmet igényel, különösen olyan rendszerekben, amelyek még nem támogatják a mesterséges intelligenciát.

Az Orca kevésbé elterjedt nyelvek terén korlátozott képességekkel rendelkezik.

Orca árak

Tanácsadás: 1325 USD havonta (3 hónapos szerződés)

LLM előfizetés: 2200 USD+ havonta (12 hónapos szerződés)

Vállalatok: 27 500 USD+ havonta (rugalmas szolgáltatáscsomaggal)

Orca értékelések és vélemények

G2: Nem elérhető

Capterra: Nem elérhető

