A 10 legjobb AI eszköz fejlesztőknek a kódolási hatékonyság növeléséhez

A mesterséges intelligencia ma már a társadalom és a gazdaság szinte minden területén jelen van. Ugyanakkor azt is elmondhatjuk, hogy egyetlen iparág sem érezte meg olyan mélyen annak pozitív és negatív hatását, mint a szoftverfejlesztés. ?

Manapság számos AI eszköz képes javaslatokat tenni, automatikusan kiegészíteni, hibákat kijavítani vagy finomítani a kódot a szoftverfejlesztés felgyorsítása érdekében. Emellett alkalmazásokat is tesztelhetnek a funkcionalitás javítása és a teljesítményükkel kapcsolatos betekintés biztosítása érdekében. Bár ezek a fejlesztések nagyon izgalmasak, egyúttal meg is alapozták a verseny fokozódását a területen, ami megnehezíti a megfelelő AI kódolási asszisztens eszköz kiválasztását.

Hogy segítsünk a keresésben, bemutatjuk a 10 legjobb AI eszközt fejlesztőknek, azok legjobb tulajdonságaival és korlátaival együtt. Merüljünk bele és fedezzük fel azt az AI eszközt, amely a szoftverfejlesztési tudásodat új szintre emeli!

Hogyan használják a fejlesztők az AI-t?

A fejlesztők egyre gyakrabban használnak AI eszközöket a munkafolyamatok racionalizálása, az értékes idő visszaszerzése és a fejlesztési folyamatok felgyorsítása érdekében. Az AI eszközök szoftverfejlesztésben való használatának előnyei között szerepelnek a következők:

Megnövekedett termelékenység: A fejlesztők AI eszközöket használnak a kódolás felgyorsításához az automatizált kódkiegészítés segítségével. Ez minimalizálja az emberi hibákat és több időt biztosít a tudásigényesebb munkákra. Fokozott szoftvermegbízhatóság: Ezek az eszközök önállóan : Ezek az eszközök önállóan felismerik a hibákat , és javaslatokat kínálnak azok kijavítására, ami egyszerűsíti a tesztelést Prediktív elemzés: Az AI-eszközök értékes betekintést nyújtanak az alkalmazás potenciális teljesítményproblémáiba, lehetővé téve a kód optimalizálását az általános funkcionalitás javítása érdekében. Komplex rendszerek egyszerűsítése: A természetes nyelvfeldolgozás (NLP) – az AI emberi nyelv megértésére és generálására való képessége – segítségével ezek az eszközök segítik a fejlesztőket a komplex kódok és dokumentációk megértésében, támogatva az innovatív szoftverek könnyebb létrehozását. Proaktív karbantartás: A fejlesztők AI eszközöket használnak a rendszer stabilitásának és megbízhatóságának biztosítására. Mivel az AI kiválóan alkalmas a rendszer valós idejű figyelemmel kísérésére és elemzésére, jelzi a potenciális problémákat, mielőtt azok kritikus problémákká fajulnának.

Mire kell figyelni egy fejlesztőknek szánt AI eszköznél?

A megfelelő AI fejlesztőeszköz kiválasztásához győződjön meg arról, hogy az alábbi funkciók és jellemzők többségével (ha nem mindegyikével) rendelkezik:

Kódkiegészítés : Keressen olyan eszközöket, amelyek kódjavaslatokat és automatikus kódkiegészítést nyújtanak, hogy felgyorsítsa a fejlesztési folyamatot és csökkentse a hibák számát.

Kódfelülvizsgálati funkciók : Értékelje, hogy az eszköz rendelkezik-e olyan funkciókkal, amelyekkel felülvizsgálhatja és elemezheti a kód minőségét, stílusát és lehetséges problémáit.

Adatvédelmi és biztonsági funkciók : Győződjön meg arról, hogy az eszköz robusztus biztonsági intézkedésekkel rendelkezik, amelyek megvédik adatait és kódját a jogosulatlan hozzáféréstől.

Funkciójavaslatok : Ellenőrizze, hogy az eszköz képes-e funkciókat, módszereket vagy optimalizálásokat javasolni a kód minőségének és hatékonyságának javítása érdekében.

Kódtesztelő és egységtesztelő segédprogramok : Határozza meg, hogy az eszköz támogatja-e az automatizált kódtesztelést és egységtesztelést, ami elengedhetetlen a szoftver minőségbiztosításához.

Integrációs lehetőségek : Keressen olyan megoldásokat, amelyek zökkenőmentesen integrálhatók a fejlesztési folyamat során rendszeresen használt harmadik féltől származó alkalmazásokkal és programokkal.

Nyelvi támogatás: Győződjön meg arról, hogy az eszköz támogatja az Ön által használt programozási nyelveket, és érti a természetes nyelveket a jobb kommunikáció érdekében.

Összeállítottuk a piacon elérhető 10 legjobb AI-eszköz listáját fejlesztők számára. Csatlakozzon hozzánk, és ismerje meg ezek kiemelkedő funkcióit, hátrányait és árait. Kezdjük is! ?

Automatizálja a dokumentáció írását AI segítségével, kövesse nyomon az előrehaladást diagramok és sprintek segítségével, és gyorsan oldja meg a kódolási hibákat a ClickUp segítségével.

A ClickUp forradalmasítja a szoftverfejlesztő csapatok munkáját, számos innovatív eszközzel javítva a munka hatékonyságát. A ClickUp nem csak egy átlagos projektmenedzsment szoftver, hanem minden fejlesztő igényeit kielégíti – a feladat-automatizálási funkcióktól és a hibakeresési sablonoktól a praktikus AI írási asszisztensig. ⚒️

Ha az agilis projektmenedzsment elveit követi, használja ki a ClickUp Dashboards előnyeit, hogy teljes áttekintést kapjon a projektről, és együttműködjön csapatával útitervek, sprintek és backlogok segítségével.

A ClickUp Sprints segítségével automatizálhatja és prioritásba rendezheti a feladatokat, nyomon követheti a sprint előrehaladását, és a Burndown és Burnup diagramok segítségével világos képet kaphat az elért eredményekről. Használja a rugalmas Gantt diagramokat a sprint szervezéséhez és a mérföldkövek nyomon követéséhez – gyors frissítésekkel könnyedén alkalmazkodhat az akadályokhoz és a változó ütemtervekhez.

Ha pedig a heti sprint frissítés összefoglalásáról van szó, bízza azt a ClickUp Brain-re. Ez az írási asszisztens nem áll meg ennél: a következőképpen egyszerűsítheti a szoftverfejlesztést:

A dokumentációs feladatok automatizálása és a műszaki specifikációk azonnali létrehozása

Gyorsítsd fel a kódfelülvizsgálatot és tesztelést a gyors tesztesetek generálásával!

30 perces feladatokat másodpercek alatt elvégezni, frissítéseket, kommentválaszokat és jegyzetösszefoglalókat generálni

A ClickUp Brain segítségével egyetlen gombnyomással azonnal összefoglalhatja a hosszú kommentárszálakat.

A hibák és problémák jelentéseinek egyszerű kezeléséhez használja a ClickUp Bug & Issue Tracking Template sablont. A munkafolyamat optimalizálásához három előre megtervezett lista áll rendelkezésre:

Hibák fő listája Jelentett hibák Korlátozások és megoldások

Növelje hatékonyságát és rangsorolja a fontos feladatokat a ClickUp Automations segítségével. Válasszon több mint 100 automatizálás közül, hogy egyszerűsítse a munkafolyamatokat, kezelje a rutin feladatokat és megkönnyítse a projektátmenetet.

Végül, használja a ClickUp Integrations szolgáltatást, hogy zökkenőmentesen csatlakozzon külső eszközökhöz, mint a GitHub, GitLab és BitBucket, és központosítsa a szoftverfejlesztést egyetlen platformon.

A ClickUp legjobb funkciói

Mesterséges intelligencia írási asszisztens a fontos projektdokumentációk létrehozásához

Automatizált feladatkiosztás, megjegyzések és állapotfrissítések

Agilis sablonok a könnyű projektmenedzsmenthez

A hibabejelentések könnyen megvalósítható feladatokká alakíthatók a szoftvercsapatok számára készült felvételi űrlapok segítségével.

Burndown, Burnup és Gantt diagramok a haladás nyomon követéséhez

Több mint 1000 eszközzel integrálható

Több mint 15 ClickUp nézet a zökkenőmentes projekt szervezéshez

A ClickUp korlátai

Esetenként hosszabb betöltési idő

A rengeteg funkció új felhasználók számára kissé nyomasztónak tűnhet.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan : 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti : 12 USD/hó felhasználónként

Vállalati : Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

A ClickUp Brain minden fizetős csomagban elérhető, havi 5 dollárért munkatér-tagként.

*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellt jelenti.

ClickUp értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (több mint 8000 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (3000+ értékelés)

2. Scribe

A Scribe egy képernyőfelvétel- és dokumentációs eszköz, amelynek AI-képességei segítik a fejlesztőket a folyamatdokumentumok létrehozásában és kezelésében.

A Scribe mesterséges intelligencia funkciója támogatja útmutatók, oktatóanyagok és SOP-k létrehozását. Munkafolyamatait vizuális, könnyen követhető útmutatókká alakítja, optimalizálva ezzel a termelékenységet minden területen.

A Scribe AI tartalomkészítő eszközével utasíthatja a dokumentumok strukturálását címek, leírások, további kontextus hozzáadásával és az érzékeny információk szerkesztésével. Emellett személyre szabott márkajelzéseket is integrálhat, képernyőképeket szerkeszthet és hasznos tippeket adhat.

És a hab a tortán? Könnyedén rögzítheti, szerkesztheti és megoszthatja az úgynevezett Scribes-eket a csapatával és az érdekelt felekkel, így az együttműködés egyszerű és hatékony lesz. ?

A Scribe több száz népszerű fejlesztői eszközzel integrálható, a WordPress-től és a Microsoft Teams-től az Airtable-ig és a ClickUp-ig, így munkád zökkenőmentesebbé és kényelmesebbé válik.

A Scribe legjobb funkciói

Rugalmasan testreszabható szövegek, lépések és képek

AI-vezérelt, lépésről lépésre bemutató útmutatók kommentált képernyőképekkel

Felhasználóbarát visszajelzési eszközök

Robusztus, vállalati szintű biztonság és ellenőrzés

Chrome-bővítményen és asztali alkalmazáson keresztül érhető el.

A Scribe korlátai

Nincs AI-integráció

Eseti jelentési hibák

Scribe árak

Alap : Ingyenes

Pro (Csapatok) : 12 USD/hó/felhasználó (minimum öt felhasználó)

Vállalati: Egyedi árazás

*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellt jelenti.

Scribe értékelések és vélemények

G2 : 4,8/5 (több mint 60 értékelés)

Capterra: 4,9/5 (kevesebb mint 10 értékelés)

3. aiXcoder

A kódolás gyerekjáték az aiXcoderrel, egy olyan eszközzel, amely zökkenőmentesen fordítja a természetes nyelvet módszerszintű kóddá. Emellett átfogó kódkiegészítést kínál teljes sorokhoz vagy sorcsoportokhoz, ami példátlan szintű kódolási hatékonyságot tesz lehetővé.

Az aiXcoder egy GitHub által támogatott nyílt forráskódú kódkereső funkcióval rendelkezik, amely összekapcsolódik az integrált fejlesztői környezettel (IDE). Használata gyerekjáték: csak válaszd ki a kódot, kattints a jobb gombbal, és válaszd az „aiXcoderrel hasonló kódok keresése” opciót, hogy azonnal megtaláld a hasonló kódrészleteket. A szolgáltatás ablakába kulcsszavakat is beírhatsz, hogy megtaláld a releváns API-használati eseteket, és megnézhesd a forráskód linkjeit az egyszerű ellenőrzés és hivatkozás érdekében.

A vállalkozások a következő speciális funkciók előnyeit élvezhetik:

Személyre szabott intelligencia motor: Képezzen ki egy dedikált mélytanulási motort magánvállalati kóddal! Vállalati kódkeresés: Hozzon létre egy testreszabott kódintelligencia-keresőmotort vállalkozások számára Fejlesztői hatékonysági statisztikák: Fokozza a kódolási hatékonyságot és a problémák azonosítását a vállalatok számára azáltal, hogy a kezdeti kódolási részletekre koncentrál.

Az aiXcoder nemcsak zökkenőmentesen alkalmazkodik a kódolási környezetéhez, és hasznos kódjavaslatokat kínál, hanem gyors visszajelzést is ad. ?

Az aiXcoder legjobb funkciói

Intelligens teljes soros és többsoros kódkiegészítés

Kódolási hatékonysági statisztikák

Vállalati szintű testreszabás komplex kihívásokhoz

Több IDE-t támogat, például IntelliJ IDEA, GoLand, PyCharm és WebStorm.

Többnyelvű támogatás C, C++, C#, JavaScript, TypeScript stb. nyelveken.

Zökkenőmentes IDE-integráció a kódkereséshez

aiXcoder korlátai

Nincs elérhető értékelés

aiXcoder árak

Ingyenes

Egyéb árazási lehetőségekről érdeklődjön kapcsolatfelvétel esetén.

aiXcoder értékelések és vélemények

Nincs elérhető értékelés

4. Cody by Sourcegraph

A Sourcegraph egy kódkereső termelékenységi eszköz, amelynek célja, hogy segítse a fejlesztőket a kód hibakeresésében, navigálásában és automatizálásában. AI chatbotja, Cody, elemzi a kódbázisát és válaszokat ad a kérdésekre. Kiválóan értelmezi a természetes nyelvű parancsokat, hogy pontosan új kódot generáljon, vagy megfejtsen a meglévő kód bonyolultságait.

Ez az AI eszköz sokoldalú kódbázis-asszisztens, amely átfogó keresést tesz lehetővé a kódok helyének és azok közreműködőinek feltárásához a tárolókban, ágakban és hosting platformokon. A Sourcegraph kódgráfja és egy nagy nyelvi modell (LLM) hozzáférésével a Cody kontextusérzékeny válaszokat ad, amelyek segítenek kódrészletek létrehozásában, új funkciók kidolgozásában vagy hibák kijavításában. ?

A Cody legjobb funkciói

Támogatja a Python, Go, JavaScript és TypeScript programozási nyelveket.

Bonyolult kódstruktúrák egyszerűsítése

Hibák felismerése és kijavításában való segítségnyújtás

Kódrészletek és függvények generálása a parancsai alapján

Gyors kódkeresés funkció, fájl vagy egyszerű angol leírás alapján

Cody korlátai

A felhasználói élmény javításra szorul

Hasznos lenne további nyelvek támogatása.

Cody árak

Örökre ingyenes

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Cody értékelések és vélemények

G2 : 4,6/5 (kevesebb mint 10 értékelés)

Sourceforge: 4,5/5 (kevesebb mint 10 értékelés)

5. Mintlify

Unod már, hogy a kódolással kapcsolatos folyamatokat egyedül kell dokumentálnod? Bízd ezt a feladatot a Mintlify-ra, és szabadulj meg ettől a terhetől! ?️

Ez a dokumentációs szoftver másodpercek alatt beolvassa a kódot, és magyarázó útmutatókat és SOP-kat generál. Ezért ideális azoknak a fejlesztőknek és fejlesztői csapatoknak, akik egyszerűsíteni szeretnék a dokumentáció írását és javítani szeretnék a kód áttekinthetőségét.

A természetes nyelvfeldolgozás és a webes adatgyűjtés funkciók segítségével a Mintlify nemcsak dokumentációt hoz létre, hanem annak olvashatóságát is értékeli. Megérti a kód kontextusát, és megfelelő leírásokat generál, még akkor is, ha „ember által olvasható” metódusnevekkel van dolga.

Ráadásul a Mintlify zökkenőmentesen automatizálja a feladatkezelést és a fejlesztési munkafolyamatokat azáltal, hogy integrálódik olyan népszerű platformokkal, mint a GitHub, a Slack és a Dropbox.

A Mintlify legjobb funkciói

Automatizált dokumentációkészítés

Fejlett AI-megértés

Jobb kódáttekinthetőség és olvashatóság

Integráció népszerű eszközökkel

Telepíthető a VS Code és az IntelliJ programokra.

A Mintlify korlátai

Nem lehet egyszerre dokumentációt generálni az egész fájlhoz.

További nyelvek hozzáadásával még jobbá tehető

Mintlify árak

Kapcsolatfelvétel után elérhető

Mintlify értékelések és vélemények

G2 : 5/5 (kevesebb mint öt értékelés)

Capterra: 5/5 (kevesebb mint öt értékelés)

6. Stepsize AI

A Stepsize AI egy együttműködési eszköz, amelynek célja, hogy segítsen naprakész maradni a termékfejlesztő csapat tevékenységéről és eredményeiről. Projekt-történeti és feladatkezelő funkcióként szolgál, és zökkenőmentesen integrálható olyan platformokkal, mint a Slack, a Jira és a GitHub. Fő célja az információtúlterhelés és a félreértések kiküszöbölése, végső soron a termelékenység javítása.

A StepSize AI összesíti az összes tevékenységet, frissítést és döntést, és egységes összefoglalókban azonosítja és megosztja a valóban fontos információkat. Emellett időt takarít meg és csökkenti a megbeszélések szükségességét, mivel lehetővé teszi, hogy kérdéseket tegyen fel és gyors válaszokat kapjon.

Használja az eszközt napi standup jelentések készítéséhez, beleértve a haladásról szóló frissítéseket, kihívásokat, akadályokat és kéréseket. Automatikusan generáljon jelentéseket minden agilis sprintről, biztosítva, hogy a csapatok, a vezetők és az érdekelt felek folyamatosan tájékozottak legyenek a sprint előrehaladásáról.

Ezenkívül az eszköz segít összefoglaló AI-generált vezetői összefoglalók készítésében, amelyek informatív grafikákkal és diagramokkal vannak kiegészítve. ?

A Stepsize AI legjobb funkciói

Automatikus, AI által generált jelentések

Automatikus frissítések és betekintés

Időt takarít meg a kérdések gyors megválaszolásával

A fejlett titkosítási szabvány biztosítja az adatok biztonságát.

Integrálható a Jira, GitHub, Slack, Zoom stb. alkalmazásokkal.

A Stepsize AI korlátai

Nincs elérhető értékelés

A Stepsize AI árai

Ingyenes

Csapat : 19 USD/hó felhasználónként

Üzleti : 49 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellt jelenti.

Stepsize AI értékelések és vélemények

ProductHunt: 5/5 (10+ értékelés)

7. AlphaCode

A DeepMind AlphaCode egy olyan AI rendszer, amely versenyképes számítógépes programok fejlesztésére képes. A kódot úgy generálja, hogy megérti és lefordítja a természetes nyelvű problémaleírásokat a transzformátor architektúrán alapuló nyelvi modellek segítségével. ?

Az eszköz kiválóan alkalmas bonyolult programozási feladatok megoldására, amelyek kritikus gondolkodást, logikát, algoritmikus megoldásokat, kódolási szakértelmet és természetes nyelv megértését igénylik. Kiterjedt képzésen vesz részt nagy nyelvi modellek (LLM) területén, és NLP-alapú fejlesztéseket tartalmaz a kód finomításához, lektorálásához és a felhasználó igényeinek megfelelő pontos végrehajtásához.

Az AlphaCode számos olyan funkcióval rendelkezik, amelyek kivételes AI eszközzé teszik a fejlesztők számára. A legfontosabbak a következők:

Automatikus kiegészítés és javaslatok : Gépi tanulási algoritmusokat használ, hogy kontextus alapú kiegészítéseket kínáljon, csökkentve ezzel a kézi gépelési hibákat.

Hibajelzés és javítás : Valós időben jelzi a kódban található hibákat, és javítási javaslatokat tesz.

Kódoptimalizálás: A kód elemzésével azonosítja a szűk keresztmetszeteket, és javaslatokat tesz a teljesítmény optimalizálására.

Az AlphaCode legjobb funkciói

Transzformátor-alapú nyelvi modellek versenyképes kódgeneráláshoz

Természetes nyelv megértése

Hibajavítás

Kódkiegészítés

GitHub versenyképes programozási feladatok adatállományán képzett

Kódokat generál olyan nyelveken, mint C++, Java, Python és Haskell.

Az AlphaCode korlátai

Nincs elérhető értékelés

AlphaCode árak

Ingyenes

AlphaCode értékelések és vélemények

Nincs elérhető értékelés

8. GitHub Copilot

A GitHub Copilot egy csúcsminőségű AI kódolási asszisztens, amelynek célja, hogy segítse a fejlesztőket kiváló minőségű kódok rendkívüli hatékonysággal történő elkészítésében. Az OpenAI Codex nyelvi modellt kihasználva valós idejű kód- és függvényjavaslatokat kínál közvetlenül a szerkesztőből.

Ez az eszköz nem csak kódrészleteket javasol, hanem teljes kódsorokat állít össze, funkciókat véglegesít, megjegyzéseket generál, és még a hibakeresésben és a biztonsági problémák azonosításában is segítséget nyújt. ?️

A GitHub Copilot tovább javítja a kódolási élményt többnyelvű kódolási segítségnyújtással és közösség által vezérelt megoldásokkal. Zökkenőmentesen integrálódik a népszerű kódszerkesztőkkel, támogatja a valós idejű együttműködést és kiküszöböli az ismétlődő feladatokat.

Ezen felül a projekt követelményeihez igazítja az ajánlásokat, intuitív tanulási környezetet biztosít, és lehetővé teszi a haladás nyomon követését a kódolási hatékonyság és a termelékenység javítása érdekében.

A GitHub Copilot legjobb funkciói

Kompatibilis a népszerű IDE-kkel

Bővítményeket biztosít a Visual Studio, Visual Studio Code, JetBrains és Neovim programokhoz.

Kódjavaslatok és funkciók kiegészítése kódolás közben

Könnyű váltás a több automatikus kiegészítési javaslat között

Hibák azonosítása és javítások javaslása

Kódbiztonsági sebezhetőségek felismerése

A GitHub Copilot korlátai

A kódok néha emberi beavatkozást igényelnek az AI által generált kódok után.

A kódjavaslatok javításra szorulnak

GitHub Copilot árak

Ingyenes

Csapat : 3,67 USD/hó felhasználónként

Vállalati: 19,25 USD/hó felhasználónként

*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellt jelenti.

GitHub Copilot értékelések és vélemények

G2 : 4,5/5 (100+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (100+ értékelés)

9. AskCodi

Az Assistiv. ai által fejlesztett AskCodi egy AI asszisztens, amely dinamikus funkciókkal rendelkezik, és célja, hogy javítsa a kódolási élményét.

Használja a fejlesztőbarát Translate alkalmazást, hogy természetes nyelvet fordítson kóddá több mint 30 programozási nyelven, például C++, Java, Python, Ruby és PHP. A programozási nyelvek között is könnyedén válthat, így a többnyelvű kódolás gyerekjáték lesz. ?️

Gyorsítsd fel kódolási folyamatodat kódjavaslatokkal, és vegyél részt zökkenőmentes, AI-alapú csevegésben, ahol a programozók kóddal kapcsolatos beszélgetéseket folytatnak, amelyek racionalizálják az együttműködést.

Az AskCodi integrálható olyan népszerű szerkesztőkkel, mint a Visual Studio Code, a Sublime Text és az Atom. Ez az átfogó támogatás segít elkerülni a hibákat, új készségeket elsajátítani és növelni a kódolás során elért termelékenységét.

Az AskCodi legjobb funkciói

Támogatja az IDE kiterjesztéseket, mint például a VS Code és a PyCharm.

Kódrészleteket több nyelven (angol, német és lengyel) biztosít.

Könnyű kódrészlet-megosztás

Kódelemzés hibák, teljesítmény és biztonság szempontjából

AskCodi alkalmazás frontend és backend fejlesztéshez

Az AskCodi korlátai

Az online dokumentáció javításra szorul

Van egy kis tanulási görbe

AskCodi árak

Örökre ingyenes

Prémium : 9,99 USD/hó felhasználónként

Ultimate: 29,99 USD/hó felhasználónként

*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellt jelenti.

AskCodi értékelések és vélemények

G2 : 4,8/5 (70+ értékelés)

ProductHunt: 4,9/5 (10+ értékelés)

10. Tabnine

A Tabnine, az AI-alapú kódolási asszisztens, elengedhetetlen eszköz a fejlesztők hatékonyságának optimalizálásához, a kód minőségének javításához és a költségek csökkentéséhez. ?

A szoftver intelligens kódkiegészítési javaslatokat nyújt és felismeri a lehetséges hibákat, hogy megkönnyítse a fejlesztők életét. Ehhez hatalmas nyílt forráskódú adatbázisokon képzett neurális hálózatok erejét használja ki.

Az eszköz kompatibilis számos programozási nyelvvel, többek között Python, Java, JavaScript, PHP, Go és Rust nyelvekkel.

Helyileg testreszabható a kódbázisához és tudásbázisához anélkül, hogy kódját felfedné. Emellett az általános tudást ötvözi a kódolási stílusával, hogy maximális értéket nyújtson csapatának.

A Tabnine legjobb funkciói

Teljes funkciójavaslatokat nyújt

Egyszeri mozdulattal teljes kódsorok kiegészítése

Laptopokon, asztali számítógépeken, szervereken és a felhőben is működik.

Javítja a kód minőségét és konzisztenciáját

Elsődleges fontosságot tulajdonít a kód biztonságának és adatvédelmének

Támogatja a Python, TypeScript, Go és Rust nyelveket.

Integrálható olyan eszközökkel, mint a GitHub, a GitLab és a Bitbucket.

A Tabnine korlátai

Előfordulhat, hogy a javaslatok alkalmazkodása a kódolási stílusához egy kis időt vesz igénybe.

A beállítás egyes felhasználók számára kihívást jelenthet.

Tabnine árak

Starter : Ingyenes

Pro : 12 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Kapcsolatfelvétel után elérhető

*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellt jelenti.

Tabnine értékelések és vélemények

G2 : 4. 1/5 (30+ értékelés)

Capterra: 4,3/5 (kevesebb mint 10 értékelés)

Fejlesszen okosabban, ne nehezebben, ezekkel a kiváló AI eszközökkel szoftverfejlesztőknek. Hagyja, hogy az AI végezze el a nehéz munkát, majd adjon hozzá egy kis emberi érintést, és máris kész!

Ha olyan all-in-one megoldást keres, amely ötvözi az AI-alapú szoftverfejlesztő eszközöket és az átfogó projektmenedzsment funkciókat, próbálja ki a ClickUp-ot! Használja ki a praktikus sablonokat, automatizálásokat, diagramokat és hatékony integrációs képességeket, hogy következő szoftverprojektje hatalmas siker legyen! ?