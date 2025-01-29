A 10 legjobb generatív AI eszköz a DevOps csapatok számára 2025-ben

A mesterséges intelligencia (AI) forradalmasította a szövegírástól az orvosi képalkotásig minden területet, de a fejlesztőcsapatok számára is hatalmas időmegtakarítást jelent. Ha a DevOps csapata egy varázspálcát keres a biztonság és a pontosság növeléséhez, akkor szüksége van egy AI eszközre.
Ez nem csak egy kellemes kiegészítő. Az AI-alapú kódolási eszközök javítják a szoftverfejlesztési életciklust, hatékonyabbá téve a folyamatos integrációt és szállítást. Még a legbonyolultabb fejlesztési projektek munkafolyamatait is képesek automatizálni. ?️
Ebben az útmutatóban bemutatjuk, mire kell figyelni egy DevOps-hoz való AI-eszköz kiválasztásakor, és bemutatjuk a fejlesztői csapatok számára legalkalmasabb 10 generatív AI-eszközt 2024-ben.
Mi az a DevOps-hoz való AI-eszköz?
A DevOps számára készült AI-eszközök célja a fejlesztési folyamat optimalizálása és egyszerűsítése. A működésük eszközönként eltérő, de általában gépi tanulási algoritmusokat használnak a következőkre:
- Adatkészletek elemzése
- Egyszerűsítse a kódgenerálást
- A sebezhetőségek előrejelzése és kijavítása
- Javítási stratégiák javaslása
Néhány generatív AI a DevOps számára akár a valós idejű monitorozásban is segíthet, automatizálhatja az ismétlődő feladatokat, és kódfelülvizsgálatokat kínálhat a kód minőségének javítása érdekében. Akár a munkafolyamat hatékonysága, a biztonság vagy a minőség miatt aggódsz, az AI eszközök minden lépésnél melletted állnak.
Mit kell keresni a fejlesztők számára készült generatív mesterséges intelligenciában?
Lehet, hogy egyelőre megelégszel az OpenAI ChatGPT-jével, de ez az AI-eszköz valószínűleg nem elég hatékony az összes DevOps-alkalmazáshoz. A DevOps elég technikai lehet, ezért olyan generatív AI-eszközöket ajánlunk, amelyek az alábbi funkciókkal rendelkeznek:
- Integrációk: Minél jobban integrálódnak egymással a megoldások, annál kevesebbet kell váltogatni a különböző eszközök között, ami hatalmas időmegtakarítást jelent. Keressen olyan generatív AI modelleket, amelyek integrálódnak a meglévő adattárakhoz és más SaaS megoldásokhoz.
- Automatizálás: Az automatizálás az AI nagy teljesítményű segédje. A trigger alapú automatizálási szabályok megkönnyítik a munkafolyamatok testreszabását és automatizálását, véglegesen megszüntetve a szűk keresztmetszeteket.
- Skálázhatóság: Egyes AI-eszközök nem képesek nagy mennyiségű kérést kezelni, ami problémát jelent a vállalati csapatok számára. Keresse meg azokat az AI-eszközöket a DevOps-ban, amelyek úgy lettek kialakítva, hogy lépést tartsanak az alkalmazások növekvő teljesítményigényeivel.
- Jelentések és elemzések: Adatvezérelt csapat vagytok? Szerezzetek be egy gépi tanulási eszközt, amely AI segítségével valós idejű betekintést nyújt a teljesítménymutatókba, a csapat munkamenetbe és még sok másba. Ha képes a teljesítményproblémák kiváltó okainak elemzésére, az még jobb.
- Biztonság: Ez minden csapat számára elengedhetetlen, de a biztonság különösen fontos a szoftverfejlesztő csapatok számára. Nem minden AI-eszköz átlátható az adatvédelem tekintetében, ezért keressen olyan eszközt, amely rendelkezik tanúsítvánnyal vagy valamilyen biztosítékkal arra vonatkozóan, hogy az érzékeny információkat megfelelően kezeli.
A 10 legjobb AI eszköz a DevOps számára
Megbízható AI-eszközt találni a szoftverfejlesztéshez nem könnyű feladat, de ne keressen tovább – mi elvégeztük a kutatást Ön helyett. Nézze meg ezeket a platformokat, és egészítse ki fejlesztői eszköztárát generatív AI-vel a DevOps számára.
1. ClickUp
A ClickUp lehet, hogy a világ legnépszerűbb projektmenedzsment megoldása, de egyben szilárd platform is a szoftverfejlesztő csapatok számára. Gondoljon rá úgy, mint egy all-in-one munkaközpontra a csapatok, eszközök és tudás kezeléséhez. Bízzon a ClickUp-ban a problémák nyomon követése, a sprint backlogok és a valós idejű haladás nyomon követése terén.
Növelje az együttműködést – akár 100%-ban távoli DevOps csapatok esetében is – a ClickUp Mind Maps segítségével.
Ez a felhőalapú eszköz megkönnyíti a szoftverfejlesztő csapatok számára a munkafolyamatok optimalizálását, mielőtt belevágnának egy projektbe. Egyetlen kattintással akár zseniális brainstorming-dokumentumait is megvalósítható feladatokká alakíthatja. ?
Ha DevOps-hoz keres AI eszközt, azt is megtalálja nálunk. Mondja meg a ClickUp AI-nak, hogy fejlesztő, és az eszköz személyre szabott javaslatokat készít a munkájához.
Használja az AI eszközt termékötletek, ütemtervek, termékdokumentációk vagy felhasználói történetek készítéséhez – a lehetőségek végtelenek.
A ClickUp legjobb funkciói
- A ClickUp integrálható az Ön által már ismert és kedvelt Git eszközökkel.
- Takarítson meg időt és szervezze meg gyorsan projektjeit a ClickUp szoftverfejlesztési sablon segítségével.
- Használja a ClickUp Automations szolgáltatást, hogy kódfüggőségek nélkül egyszerűsítse munkaterhelését.
- Kövesse nyomon a teljesítménymutatókat a ClickUp Goals alkalmazásban, hogy figyelemmel kísérhesse költségvetését, projektjeinek mérföldköveit és egyebeket.
- Az AI-eszközök használata a ClickUp-ban nagyon egyszerű, és minden részleg és munkatípus számára személyre szabott megoldást kínál.
A ClickUp korlátai
- A ClickUp AI csak fizetős csomagokban érhető el.
- A ClickUp számos funkcióval rendelkezik, ezért egy kis időbe telhet, mire megszokja a platformot.
ClickUp árak
ClickUp értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (9000+ értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (több mint 3800 értékelés)
2. CodeGuru
Le kell zárnia a rendszereit? Az Amazon CodeGuru biztonsági rendszer a kódban található sebezhetőségek felderítésére és kijavítására lett kifejlesztve. Gépi tanulást és automatizált következtetést alkalmaz a kód hatékonyságának javítására, a biztonság növelésére és a számítási költségek csökkentésére.
A CodeGuru automatizált kódelemzés formájában generatív AI-t kínál a DevOps számára. Egy ilyen AI-eszköz használata segít automatikusan jelölni az olyan sebezhetőségeket, mint az SQL-behatolások, a hitelesítő adatokkal kapcsolatos problémák és a hamis kérések.
Ha nem biztos benne, hogy mit is lát, a CodeGuru elmagyarázza a sebezhetőség alapjait, mi forog kockán, és hogyan fogja a gépi tanulás segítségével biztonságosabbá tenni a kódját.
A CodeGuru legjobb funkciói
- Egyszerűen töltsd fel a kódodat, és a CodeGuru automatikusan megjeleníti az ajánlások listáját.
- A CodeGuru támogatja a Java, JavaScript, Python, C#, TypeScript és IaC nyelveket.
- Integrálható a GitHub, GitLab, Bitbucket és számos AWS termékkel.
- A CodeGuru automatikusan bezárja a javított hibákat a nyomonkövetési rendszerében.
A CodeGuru korlátai
- A CodeGuru nem rendelkezik sok értékeléssel kifejezetten a DevOps területén alkalmazott mesterséges intelligenciával kapcsolatban.
- A CodeGuru egy önálló DevOps eszköz, így a tényleges munkavégzéshez továbbra is platformok között kell váltogatnia.
CodeGuru árak
- Ingyenes
- 10 dollár/hó 100 000 sor kódért és 30 dollár/hó minden további 100 000 sor kódért.
- 10 dollár/hó két teljes repository-letapogatásért
CodeGuru értékelések és vélemények
- G2: 5/5 (1 értékelés)
- Capterra: N/A
3. Datadog
A Datadog egy alkalmazás teljesítményfigyelő (APM) eszköz. Ha felhőben telepít, a Datadog szoftverfejlesztő eszköze lehetővé teszi a nyomok és a telemetria összefüggéseinek feltárását, így a kiváltó okok elemzése könnyebbé válik, mint valaha.
Nemcsak az összes kódállapot-mutatót és függőséget egyetlen táblázatba gyűjti össze, hanem az olyan AI-eszközök használatával, mint a Datadog, proaktív módon javítja az alkalmazást az AI és a gépi tanulás segítségével specifikus monitorok és tesztek beállításával.
A Datadog legjobb funkciói
- Végezzen elosztott nyomkövetést a böngészőktől a háttérszolgáltatásokig és adatbázisokig
- Bízzon a Bits AI-ban az adatok lekérdezéséhez, a javítások egyszerűsítéséhez és a jövőbeli problémák megelőzéséhez.
- A Datadog kulcsrakész integrációkat kínál az SAP, az Active Directory, a Git és mások számára.
- Készítsen interaktív irányítópultokat valós idejű adatokkal
A Datadog korlátai
- Számos felhasználó szeretné, ha a Datadog szintetikus monitorozást is kínálna.
- Mások szerint a dokumentáció hiányos.
Datadog árak
- Ingyenes
- Pro: 15 USD/hó felhasználónként, éves számlázással
- DevSecOps Pro: 22 USD/hó felhasználónként, éves számlázással
- Vállalati: 23 USD/hó felhasználónként, éves számlázással
- DevSecOps Enterprise: 34 USD/hó felhasználónként, éves számlázással
Datadog értékelések és vélemények
- G2: 4,3/5 (430+ értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (több mint 230 értékelés)
4. Sysdig
A felhőbiztonság nem egyszerű feladat, de a Sysdig célja, hogy a felhőjét a lehető legbiztonságosabbá tegye. Főként a felhőfelismerésre és -reagálásra, a sebezhetőségek kezelésére és a jogosultságokra koncentrál, de a Sysdig generatív AI-t is kínál a DevOps számára. Próbálja ki a Sysdig Sage chatbotot, hogy lebontsa a tudás szilárd falait, és gyorsabban tudjon reagálni a fenyegetésekre. ?
A Sysdig legjobb funkciói
- A Sysdig Monitor egy felügyelt Prometheus szolgáltatással elemzi a felhőt és a Kubernetest.
- Tekintse meg az összes potenciális kockázatot egy irányítópulton, hogy megértse kockázati helyzetét.
- Az AI futási idejű betekintés használata a kockázatok prioritásainak meghatározásához és csökkentéséhez kezelhetőbb folyamatot eredményez a fejlesztői és üzemeltetői csapatok számára.
- A Cloud Attack Graph valós időben listázza a fenyegetéseket, így csapata azonnal intézkedhet.
A Sysdig korlátai
- A Sysdig inkább a felhőbiztonságra összpontosít, ezért nem tartalmaz kódoptimalizálási, sablon- vagy projektmenedzsment funkciókat.
- Számos felhasználó szerint a Sysdig irányítópultjai és adatforrásai nem könnyen kezelhetők.
Sysdig árak
- Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
Sysdig értékelések és vélemények
- G2: 4,8/5 (50+ értékelés)
- Capterra: 4,4/5 (7 értékelés)
5. Snyk
A Snyk a DeepCode AI-t használja valós idejű biztonsági információk nyújtására. Megtalálja és automatikusan kijavítja a kódban található sebezhetőségeket, hogy Ön nagyobb nyugalommal dolgozhasson. A Snyk lenyűgöző számú nyelvet és integrációt támogat, de a DevOps számára készült AI-eszköze sem elhanyagolható.
Használja a Snyk AI-t biztonságos kód írásához, teszteléséhez és felülvizsgálatához a telepítés előtt.
A Snyk legjobb funkciói
- A Snyk Code valós időben módosítja a kódot a sebezhetőségek kiküszöbölése érdekében.
- A Snyk IaC eszközöket kínál a felhőalapú konfigurációs hibák kijavításához.
- A platform konténer- és Kubernetes-biztonságot kínál.
- A Snyk Open Source szoftverösszetétel-elemzést végez a kockázatkezelés megkönnyítése érdekében.
A Snyk korlátai
- Egyes felhasználók szerint a megvalósítás és az integráció bonyolult.
- Mások szerint a Snyk automatikus javítása nem teljesen megbízható bizonyos szoftverfejlesztési igények esetén.
Snyk árak
- Ingyenes
- Csapat: 52 USD/hó felhasználónként, éves számlázással
- Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
Snyk értékelések és vélemények
- G2: 4,5/5 (110+ értékelés)
- Capterra: 4,8/5 (15+ értékelés)
6. PagerDuty
A PagerDuty sokkal többet kínál, mint egy AI-eszköz a DevOps számára. Ez egy digitális transzformációs megoldás, amely a folyamatok automatizálásától az ügyfélszolgálatig mindenre kiterjed.
Generatív AI-eszköze automatizálja a provisioningot, a hozzáféréskezelést és a projekt utólagos elemzéseket.
A PagerDuty legjobb funkciói
- Használja az AI-t állapotfrissítések írásához
- A PagerDuty a riasztásokat egyetlen incidensbe csoportosítja a gyorsabb hibaelhárítás érdekében.
- Ez a platform szolgáltatásalapú megközelítést alkalmaz, amely tökéletesen alkalmas az ügyfelekkel kapcsolatos problémák prioritásainak meghatározására.
- A PagerDuty központosítja az incidensek kezelését a kontextus, a runbook-információk és a javítási információk segítségével.
A PagerDuty korlátai
- A riasztások száma miatt nehéz meghatározni, hogy mi fontos és mi nem.
- Egyes felhasználók szerint a komplex platform megtanulása nagy erőfeszítést igényel.
A PagerDuty árai
- Ingyenes
- Professzionális: 21 USD/hó felhasználónként, éves számlázással
- Üzleti: 41 USD/hó felhasználónként, éves számlázással
- Digitális műveletek: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
PagerDuty értékelések és vélemények
- G2: 4,5/5 (több mint 800 értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (több mint 200 értékelés)
7. Kihasználás
A Harness állítása szerint ügyfelei segítségükkel négyszer gyorsabban építenek projekteket, ami nem kis teljesítmény. Ez a DevOps számára készült AI-eszköz mesterséges intelligenciát használ a telepítések ellenőrzéséhez.
AIDA AI asszisztense segít a fejlesztésben és a hibaelhárításban, de természetes nyelvfeldolgozás (NLP) segítségével felhőalapú eszközpolitikákat is generálhat.
Használja ki a legjobb funkciókat
- A Harness lehetővé teszi a felhőalapú telepítést szkriptelés nélkül.
- Automatikusan ellenőrzi és hibaelhárítja a sikertelen telepítéseket.
- A Harness integrálható a GitHub, a Bitbucket, a GitLab, az Azure Repos és másokkal.
- A Harness segítségével bármilyen architektúrára, bármilyen nyelven fejleszthet
A korlátozások kihasználása
- Egyes felhasználók szerint a beállítás bonyolult.
- A platform nem túl intuitív és felhasználóbarát.
Harness árak
- Ingyenes
- Csapat: 100 USD/hó szolgáltatásonként
- Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
Értékelések és vélemények
- G2: 4,6/5 (40+ értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (9 értékelés)
8. Atlassian Intelligence
Teljes mértékben az Atlassian termékekre támaszkodik? Ha igen, akkor nézze meg az Atlassian Intelligence-t. Ez a DevOps számára készült AI-eszköz több Atlassian termékben is elérhető, többek között a Jira és a Confluence alkalmazásokban.
Összefogja az intézményi tudást, lekérdezéseket alakít át JQL-be vagy SQL-be, és még sok mást. ?
Az Atlassian Intelligence legjobb funkciói
- Kérje meg a chatbotot, hogy keressen fájlokat Önnek
- Összefoglalja a Confluence értekezlet jegyzeteket
- Használja az Atlassian Intelligence-t a Jira-ban végzett munkák meghatározásához
- A Jira Service Management csapata a nap 24 órájában, a hét 7 napján áll rendelkezésre, hogy segítséget nyújtson minden intelligenciával kapcsolatos kérdésben.
Az Atlassian Intelligence korlátai
- Az Atlassian Intelligence csak az Atlassian termékekhez érhető el.
- Még béta verzióban van, ezért nincs sok vélemény róla.
Az Atlassian Intelligence árai
- Az Atlassian termékekben megtalálható
Atlassian Intelligence értékelések és vélemények
- G2: N/A
- Capterra: N/A
9. Kubiya
A Kubiya szerint ez a „ChatGPT a DevOps számára”, tehát ha ezt keresed, akkor jó helyen jársz. A nagy nyelvi modell (LLM) által támogatott Kubiya felismeri a munkafolyamatod hiányosságait, kezeli a jegyeket és tárolja az intézményi tudást.
A Kubiya legjobb funkciói
- Gyorsan hozzáadhatja a Kubi asszisztenst a Slack csatornájához.
- Jegyek létrehozása Kubi beszélgetésekből
- A tudásbázis integrálható a Confluence, a Notion és a GitBook alkalmazásokkal.
- A Kubiya minél többet használja, annál okosabbá válik.
A Kubiya korlátai
- Nincs sok értékelés róla.
- A Kubiya nem tartalmaz eszközöket a DevOps projektmenedzsmenthez, sablonokhoz vagy együttműködéshez, így a munkádhoz továbbra is más platformokat kell használnod.
Kubiya árak
- Ingyenes
- Csapatcsomag: 40 USD/hó felhasználónként, éves számlázással
- Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
Kubiya értékelések és vélemények
- G2: N/A
- Capterra: N/A
10. Dynatrace
A Dynatrace AI-alapú elemzési és automatizálási platformként hirdeti magát. Ok-okozati AI-t használ, hogy túllépjen a tipikus gépi tanulási válaszokon, és valóban utánozza az emberi intelligenciát. Használja a Dynatrace-t üzleti elemzésekhez, kód nélküli automatizáláshoz, biztonsághoz és infrastruktúra-megfigyelhetőséghez, hogy egyensúlyt teremtsen a biztonság és a teljesítmény között.
A Dynatrace legjobb funkciói
- A Dynatrace Davis több AI-modellt használ a megfigyelhetőség és a biztonság érdekében.
- Valós idejű üzleti elemzéseket készíthet, és a Dynatrace optimalizálási javaslatokat fog adni.
- Hibrid és felhőalapú környezetek automatikus nyomon követése
- Végezzen ok-okozati elemzést
A Dynatrace korlátai
- Egyesek bonyolult felhasználói felületről és teljesítményproblémákról számolnak be.
- Mások azt szeretnék, ha a Dynatrace több integrációval rendelkezne.
Dynatrace árak
- Teljes körű felügyelet: 0,08 USD/óra 8 GiB-os hoszt esetén
- Infrastruktúra-felügyelet: 0,04 USD/óra bármilyen méretű hoszt esetén
- Alkalmazásbiztonság: 0,018 USD/óra 8 GiB-os hoszt esetén
- Valós felhasználói monitorozás: 0,00225 USD/munkamenet
- Szintetikus monitorozás: 0,001 USD/szintetikus kérés
- Naplókezelés és elemzés: 0,0035 USD/GiB lekérdezés
Dynatrace értékelések és vélemények
- G2: 4,5/5 (több mint 1100 értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (40+ értékelés)
A jobb DevOps munkafolyamatok csak egy kattintásra vannak
A hibáktól a sebezhetőségeken át a komplex projektekig, a DevOps csapatodnak bőven van dolga. Miért ne használnád a DevOps számára készült AI eszközöket, amelyek megkönnyítik a munkádat?
A ClickUp egy AI-eszközt, projektmenedzsmentet, mutatókat, munkaterhelés-tervezést és még sok mást egyesít egyetlen platformon. Kevesebb időt kell fordítania a finomhangolásra, és többet tud koncentrálni a lényegre: a kódjára.
De tudjuk, hogy látni kell, hogy elhiggyük. Hozza létre most ClickUp munkaterületét – ingyenes, és nem kell hitelkártyát megadnia. ?