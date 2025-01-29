A 10 legjobb generatív AI eszköz a DevOps csapatok számára 2025-ben

A mesterséges intelligencia (AI) forradalmasította a szövegírástól az orvosi képalkotásig minden területet, de a fejlesztőcsapatok számára is hatalmas időmegtakarítást jelent. Ha a DevOps csapata egy varázspálcát keres a biztonság és a pontosság növeléséhez, akkor szüksége van egy AI eszközre.

Ez nem csak egy kellemes kiegészítő. Az AI-alapú kódolási eszközök javítják a szoftverfejlesztési életciklust, hatékonyabbá téve a folyamatos integrációt és szállítást. Még a legbonyolultabb fejlesztési projektek munkafolyamatait is képesek automatizálni. ?️

Ebben az útmutatóban bemutatjuk, mire kell figyelni egy DevOps-hoz való AI-eszköz kiválasztásakor, és bemutatjuk a fejlesztői csapatok számára legalkalmasabb 10 generatív AI-eszközt 2024-ben.

Mi az a DevOps-hoz való AI-eszköz?

A DevOps számára készült AI-eszközök célja a fejlesztési folyamat optimalizálása és egyszerűsítése. A működésük eszközönként eltérő, de általában gépi tanulási algoritmusokat használnak a következőkre:

Adatkészletek elemzése

Egyszerűsítse a kódgenerálást

A sebezhetőségek előrejelzése és kijavítása

Javítási stratégiák javaslása

Néhány generatív AI a DevOps számára akár a valós idejű monitorozásban is segíthet, automatizálhatja az ismétlődő feladatokat, és kódfelülvizsgálatokat kínálhat a kód minőségének javítása érdekében. Akár a munkafolyamat hatékonysága, a biztonság vagy a minőség miatt aggódsz, az AI eszközök minden lépésnél melletted állnak.

Mit kell keresni a fejlesztők számára készült generatív mesterséges intelligenciában?

Lehet, hogy egyelőre megelégszel az OpenAI ChatGPT-jével, de ez az AI-eszköz valószínűleg nem elég hatékony az összes DevOps-alkalmazáshoz. A DevOps elég technikai lehet, ezért olyan generatív AI-eszközöket ajánlunk, amelyek az alábbi funkciókkal rendelkeznek:

Integrációk: Minél jobban integrálódnak egymással a megoldások, annál kevesebbet kell váltogatni a különböző eszközök között, ami hatalmas időmegtakarítást jelent. Keressen olyan generatív AI modelleket, amelyek integrálódnak a meglévő adattárakhoz és más SaaS megoldásokhoz.

Automatizálás: Az automatizálás az AI nagy teljesítményű segédje. A trigger alapú automatizálási szabályok megkönnyítik Az automatizálás az AI nagy teljesítményű segédje. A trigger alapú automatizálási szabályok megkönnyítik a munkafolyamatok testreszabását és automatizálását , véglegesen megszüntetve a szűk keresztmetszeteket.

Skálázhatóság: Egyes AI-eszközök nem képesek nagy mennyiségű kérést kezelni, ami problémát jelent a vállalati csapatok számára. Keresse meg azokat az AI-eszközöket a DevOps-ban, amelyek úgy lettek kialakítva, hogy lépést tartsanak az alkalmazások növekvő teljesítményigényeivel.

Jelentések és elemzések: Adatvezérelt csapat vagytok? Szerezzetek be egy gépi tanulási eszközt, amely AI segítségével valós idejű betekintést nyújt a teljesítménymutatókba, a csapat munkamenetbe és még sok másba. Ha képes a teljesítményproblémák kiváltó okainak elemzésére, az még jobb.

Biztonság: Ez minden csapat számára elengedhetetlen, de a biztonság különösen fontos a szoftverfejlesztő csapatok számára. Nem minden AI-eszköz átlátható az adatvédelem tekintetében, ezért keressen olyan eszközt, amely rendelkezik tanúsítvánnyal vagy valamilyen biztosítékkal arra vonatkozóan, hogy az érzékeny információkat megfelelően kezeli.

Megbízható AI-eszközt találni a szoftverfejlesztéshez nem könnyű feladat, de ne keressen tovább – mi elvégeztük a kutatást Ön helyett. Nézze meg ezeket a platformokat, és egészítse ki fejlesztői eszköztárát generatív AI-vel a DevOps számára.

Kezdje el használni a ClickUp-ot! Automatizálja a dokumentáció írását AI segítségével, kövesse nyomon az előrehaladást diagramok és sprintek segítségével, és gyorsan oldja meg a kódolási hibákat a ClickUp segítségével.

A ClickUp lehet, hogy a világ legnépszerűbb projektmenedzsment megoldása, de egyben szilárd platform is a szoftverfejlesztő csapatok számára. Gondoljon rá úgy, mint egy all-in-one munkaközpontra a csapatok, eszközök és tudás kezeléséhez. Bízzon a ClickUp-ban a problémák nyomon követése, a sprint backlogok és a valós idejű haladás nyomon követése terén.

Növelje az együttműködést – akár 100%-ban távoli DevOps csapatok esetében is – a ClickUp Mind Maps segítségével.

Ez a felhőalapú eszköz megkönnyíti a szoftverfejlesztő csapatok számára a munkafolyamatok optimalizálását, mielőtt belevágnának egy projektbe. Egyetlen kattintással akár zseniális brainstorming-dokumentumait is megvalósítható feladatokká alakíthatja. ?

Ha DevOps-hoz keres AI eszközt, azt is megtalálja nálunk. Mondja meg a ClickUp AI-nak, hogy fejlesztő, és az eszköz személyre szabott javaslatokat készít a munkájához.

Használja az AI eszközt termékötletek, ütemtervek, termékdokumentációk vagy felhasználói történetek készítéséhez – a lehetőségek végtelenek.

A ClickUp legjobb funkciói

A ClickUp integrálható az Ön által már ismert és kedvelt Git eszközökkel.

Takarítson meg időt és szervezze meg gyorsan projektjeit a ClickUp szoftverfejlesztési sablon segítségével.

Használja a ClickUp Automations szolgáltatást , hogy kódfüggőségek nélkül egyszerűsítse munkaterhelését.

Kövesse nyomon a teljesítménymutatókat a ClickUp Goals alkalmazásban, hogy figyelemmel kísérhesse költségvetését, projektjeinek mérföldköveit és egyebeket.

Az AI-eszközök használata a ClickUp-ban nagyon egyszerű, és minden részleg és munkatípus számára személyre szabott megoldást kínál.

A ClickUp korlátai

A ClickUp AI csak fizetős csomagokban érhető el.

A ClickUp számos funkcióval rendelkezik, ezért egy kis időbe telhet, mire megszokja a platformot.

ClickUp árak

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (9000+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 3800 értékelés)

2. CodeGuru

via CodeGuru

Le kell zárnia a rendszereit? Az Amazon CodeGuru biztonsági rendszer a kódban található sebezhetőségek felderítésére és kijavítására lett kifejlesztve. Gépi tanulást és automatizált következtetést alkalmaz a kód hatékonyságának javítására, a biztonság növelésére és a számítási költségek csökkentésére.

A CodeGuru automatizált kódelemzés formájában generatív AI-t kínál a DevOps számára. Egy ilyen AI-eszköz használata segít automatikusan jelölni az olyan sebezhetőségeket, mint az SQL-behatolások, a hitelesítő adatokkal kapcsolatos problémák és a hamis kérések.

Ha nem biztos benne, hogy mit is lát, a CodeGuru elmagyarázza a sebezhetőség alapjait, mi forog kockán, és hogyan fogja a gépi tanulás segítségével biztonságosabbá tenni a kódját.

A CodeGuru legjobb funkciói

Egyszerűen töltsd fel a kódodat, és a CodeGuru automatikusan megjeleníti az ajánlások listáját.

A CodeGuru támogatja a Java, JavaScript, Python, C#, TypeScript és IaC nyelveket.

Integrálható a GitHub, GitLab, Bitbucket és számos AWS termékkel.

A CodeGuru automatikusan bezárja a javított hibákat a nyomonkövetési rendszerében.

A CodeGuru korlátai

A CodeGuru nem rendelkezik sok értékeléssel kifejezetten a DevOps területén alkalmazott mesterséges intelligenciával kapcsolatban.

A CodeGuru egy önálló DevOps eszköz , így a tényleges munkavégzéshez továbbra is platformok között kell váltogatnia.

CodeGuru árak

Ingyenes

10 dollár/hó 100 000 sor kódért és 30 dollár/hó minden további 100 000 sor kódért.

10 dollár/hó két teljes repository-letapogatásért

CodeGuru értékelések és vélemények

G2: 5/5 (1 értékelés)

Capterra: N/A

3. Datadog

via Datadog

A Datadog egy alkalmazás teljesítményfigyelő (APM) eszköz. Ha felhőben telepít, a Datadog szoftverfejlesztő eszköze lehetővé teszi a nyomok és a telemetria összefüggéseinek feltárását, így a kiváltó okok elemzése könnyebbé válik, mint valaha.

Nemcsak az összes kódállapot-mutatót és függőséget egyetlen táblázatba gyűjti össze, hanem az olyan AI-eszközök használatával, mint a Datadog, proaktív módon javítja az alkalmazást az AI és a gépi tanulás segítségével specifikus monitorok és tesztek beállításával.

A Datadog legjobb funkciói

Végezzen elosztott nyomkövetést a böngészőktől a háttérszolgáltatásokig és adatbázisokig

Bízzon a Bits AI-ban az adatok lekérdezéséhez, a javítások egyszerűsítéséhez és a jövőbeli problémák megelőzéséhez.

A Datadog kulcsrakész integrációkat kínál az SAP, az Active Directory, a Git és mások számára.

Készítsen interaktív irányítópultokat valós idejű adatokkal

A Datadog korlátai

Számos felhasználó szeretné, ha a Datadog szintetikus monitorozást is kínálna.

Mások szerint a dokumentáció hiányos.

Datadog árak

Ingyenes

Pro: 15 USD/hó felhasználónként, éves számlázással

DevSecOps Pro: 22 USD/hó felhasználónként, éves számlázással

Vállalati: 23 USD/hó felhasználónként, éves számlázással

DevSecOps Enterprise: 34 USD/hó felhasználónként, éves számlázással

Datadog értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (430+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 230 értékelés)

4. Sysdig

via Sysdig

A felhőbiztonság nem egyszerű feladat, de a Sysdig célja, hogy a felhőjét a lehető legbiztonságosabbá tegye. Főként a felhőfelismerésre és -reagálásra, a sebezhetőségek kezelésére és a jogosultságokra koncentrál, de a Sysdig generatív AI-t is kínál a DevOps számára. Próbálja ki a Sysdig Sage chatbotot, hogy lebontsa a tudás szilárd falait, és gyorsabban tudjon reagálni a fenyegetésekre. ?

A Sysdig legjobb funkciói

A Sysdig Monitor egy felügyelt Prometheus szolgáltatással elemzi a felhőt és a Kubernetest.

Tekintse meg az összes potenciális kockázatot egy irányítópulton, hogy megértse kockázati helyzetét.

Az AI futási idejű betekintés használata a kockázatok prioritásainak meghatározásához és csökkentéséhez kezelhetőbb folyamatot eredményez a fejlesztői és üzemeltetői csapatok számára.

A Cloud Attack Graph valós időben listázza a fenyegetéseket, így csapata azonnal intézkedhet.

A Sysdig korlátai

A Sysdig inkább a felhőbiztonságra összpontosít, ezért nem tartalmaz kódoptimalizálási, sablon- vagy projektmenedzsment funkciókat.

Számos felhasználó szerint a Sysdig irányítópultjai és adatforrásai nem könnyen kezelhetők.

Sysdig árak

Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Sysdig értékelések és vélemények

G2: 4,8/5 (50+ értékelés)

Capterra: 4,4/5 (7 értékelés)

5. Snyk

via Snyk

A Snyk a DeepCode AI-t használja valós idejű biztonsági információk nyújtására. Megtalálja és automatikusan kijavítja a kódban található sebezhetőségeket, hogy Ön nagyobb nyugalommal dolgozhasson. A Snyk lenyűgöző számú nyelvet és integrációt támogat, de a DevOps számára készült AI-eszköze sem elhanyagolható.

Használja a Snyk AI-t biztonságos kód írásához, teszteléséhez és felülvizsgálatához a telepítés előtt.

A Snyk legjobb funkciói

A Snyk Code valós időben módosítja a kódot a sebezhetőségek kiküszöbölése érdekében.

A Snyk IaC eszközöket kínál a felhőalapú konfigurációs hibák kijavításához.

A platform konténer- és Kubernetes-biztonságot kínál.

A Snyk Open Source szoftverösszetétel-elemzést végez a kockázatkezelés megkönnyítése érdekében.

A Snyk korlátai

Egyes felhasználók szerint a megvalósítás és az integráció bonyolult.

Mások szerint a Snyk automatikus javítása nem teljesen megbízható bizonyos szoftverfejlesztési igények esetén.

Snyk árak

Ingyenes

Csapat: 52 USD/hó felhasználónként, éves számlázással

Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Snyk értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (110+ értékelés)

Capterra: 4,8/5 (15+ értékelés)

6. PagerDuty

via PagerDuty

A PagerDuty sokkal többet kínál, mint egy AI-eszköz a DevOps számára. Ez egy digitális transzformációs megoldás, amely a folyamatok automatizálásától az ügyfélszolgálatig mindenre kiterjed.

Generatív AI-eszköze automatizálja a provisioningot, a hozzáféréskezelést és a projekt utólagos elemzéseket.

A PagerDuty legjobb funkciói

Használja az AI-t állapotfrissítések írásához

A PagerDuty a riasztásokat egyetlen incidensbe csoportosítja a gyorsabb hibaelhárítás érdekében.

Ez a platform szolgáltatásalapú megközelítést alkalmaz, amely tökéletesen alkalmas az ügyfelekkel kapcsolatos problémák prioritásainak meghatározására.

A PagerDuty központosítja az incidensek kezelését a kontextus, a runbook-információk és a javítási információk segítségével.

A PagerDuty korlátai

A riasztások száma miatt nehéz meghatározni, hogy mi fontos és mi nem.

Egyes felhasználók szerint a komplex platform megtanulása nagy erőfeszítést igényel.

A PagerDuty árai

Ingyenes

Professzionális: 21 USD/hó felhasználónként, éves számlázással

Üzleti: 41 USD/hó felhasználónként, éves számlázással

Digitális műveletek: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

PagerDuty értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (több mint 800 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 200 értékelés)

7. Kihasználás

via Harness

A Harness állítása szerint ügyfelei segítségükkel négyszer gyorsabban építenek projekteket, ami nem kis teljesítmény. Ez a DevOps számára készült AI-eszköz mesterséges intelligenciát használ a telepítések ellenőrzéséhez.

AIDA AI asszisztense segít a fejlesztésben és a hibaelhárításban, de természetes nyelvfeldolgozás (NLP) segítségével felhőalapú eszközpolitikákat is generálhat.

Használja ki a legjobb funkciókat

A Harness lehetővé teszi a felhőalapú telepítést szkriptelés nélkül.

Automatikusan ellenőrzi és hibaelhárítja a sikertelen telepítéseket.

A Harness integrálható a GitHub, a Bitbucket, a GitLab, az Azure Repos és másokkal.

A Harness segítségével bármilyen architektúrára, bármilyen nyelven fejleszthet

A korlátozások kihasználása

Egyes felhasználók szerint a beállítás bonyolult.

A platform nem túl intuitív és felhasználóbarát.

Harness árak

Ingyenes

Csapat: 100 USD/hó szolgáltatásonként

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (40+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (9 értékelés)

8. Atlassian Intelligence

via Atlassian Intelligence

Teljes mértékben az Atlassian termékekre támaszkodik? Ha igen, akkor nézze meg az Atlassian Intelligence-t. Ez a DevOps számára készült AI-eszköz több Atlassian termékben is elérhető, többek között a Jira és a Confluence alkalmazásokban.

Összefogja az intézményi tudást, lekérdezéseket alakít át JQL-be vagy SQL-be, és még sok mást. ?

Az Atlassian Intelligence legjobb funkciói

Kérje meg a chatbotot, hogy keressen fájlokat Önnek

Összefoglalja a Confluence értekezlet jegyzeteket

Használja az Atlassian Intelligence-t a Jira-ban végzett munkák meghatározásához

A Jira Service Management csapata a nap 24 órájában, a hét 7 napján áll rendelkezésre, hogy segítséget nyújtson minden intelligenciával kapcsolatos kérdésben.

Az Atlassian Intelligence korlátai

Az Atlassian Intelligence csak az Atlassian termékekhez érhető el.

Még béta verzióban van, ezért nincs sok vélemény róla.

Az Atlassian Intelligence árai

Az Atlassian termékekben megtalálható

Atlassian Intelligence értékelések és vélemények

G2: N/A

Capterra: N/A

9. Kubiya

via Kubiya

A Kubiya szerint ez a „ChatGPT a DevOps számára”, tehát ha ezt keresed, akkor jó helyen jársz. A nagy nyelvi modell (LLM) által támogatott Kubiya felismeri a munkafolyamatod hiányosságait, kezeli a jegyeket és tárolja az intézményi tudást.

A Kubiya legjobb funkciói

Gyorsan hozzáadhatja a Kubi asszisztenst a Slack csatornájához.

Jegyek létrehozása Kubi beszélgetésekből

tudásbázis integrálható a Confluence, a Notion és a GitBook alkalmazásokkal.

A Kubiya minél többet használja, annál okosabbá válik.

A Kubiya korlátai

Nincs sok értékelés róla.

A Kubiya nem tartalmaz eszközöket a DevOps projektmenedzsmenthez , sablonokhoz vagy együttműködéshez, így a munkádhoz továbbra is más platformokat kell használnod.

Kubiya árak

Ingyenes

Csapatcsomag: 40 USD/hó felhasználónként, éves számlázással

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Kubiya értékelések és vélemények

G2: N/A

Capterra: N/A

10. Dynatrace

via Dynatrace

A Dynatrace AI-alapú elemzési és automatizálási platformként hirdeti magát. Ok-okozati AI-t használ, hogy túllépjen a tipikus gépi tanulási válaszokon, és valóban utánozza az emberi intelligenciát. Használja a Dynatrace-t üzleti elemzésekhez, kód nélküli automatizáláshoz, biztonsághoz és infrastruktúra-megfigyelhetőséghez, hogy egyensúlyt teremtsen a biztonság és a teljesítmény között.

A Dynatrace legjobb funkciói

A Dynatrace Davis több AI-modellt használ a megfigyelhetőség és a biztonság érdekében.

Valós idejű üzleti elemzéseket készíthet, és a Dynatrace optimalizálási javaslatokat fog adni.

Hibrid és felhőalapú környezetek automatikus nyomon követése

Végezzen ok-okozati elemzést

A Dynatrace korlátai

Egyesek bonyolult felhasználói felületről és teljesítményproblémákról számolnak be.

Mások azt szeretnék, ha a Dynatrace több integrációval rendelkezne.

Dynatrace árak

Teljes körű felügyelet: 0,08 USD/óra 8 GiB-os hoszt esetén

Infrastruktúra-felügyelet: 0,04 USD/óra bármilyen méretű hoszt esetén

Alkalmazásbiztonság: 0,018 USD/óra 8 GiB-os hoszt esetén

Valós felhasználói monitorozás: 0,00225 USD/munkamenet

Szintetikus monitorozás: 0,001 USD/szintetikus kérés

Naplókezelés és elemzés: 0,0035 USD/GiB lekérdezés

Dynatrace értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (több mint 1100 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (40+ értékelés)

A jobb DevOps munkafolyamatok csak egy kattintásra vannak

A hibáktól a sebezhetőségeken át a komplex projektekig, a DevOps csapatodnak bőven van dolga. Miért ne használnád a DevOps számára készült AI eszközöket, amelyek megkönnyítik a munkádat?

A ClickUp egy AI-eszközt, projektmenedzsmentet, mutatókat, munkaterhelés-tervezést és még sok mást egyesít egyetlen platformon. Kevesebb időt kell fordítania a finomhangolásra, és többet tud koncentrálni a lényegre: a kódjára.

De tudjuk, hogy látni kell, hogy elhiggyük. Hozza létre most ClickUp munkaterületét – ingyenes, és nem kell hitelkártyát megadnia. ?