Hogyan készítsünk Proof of Concept-et (példákkal)

Ha valami hatékony – és drága – terméket akar eladni, természetes, hogy a vevő biztosra akar menni, hogy az működni fog. Az értékesítők esettanulmányokat, ajánlásokat és bemutatókat mutatnak be, hogy meggyőzzék a vevőt. Ha nagy a tét, ez nem elég.

Írja be a Proof of Concept kifejezést. Ebben a blogbejegyzésben megvizsgáljuk, mi is ez valójában, és hogyan használhatja fel a szervezeti célok eléréséhez.

Mi az a Proof of Concept?

A Proof of Concept (PoC) egy nagy program kis léptékű megvalósítása, amelynek célja egy projekt vagy ötlet megvalósíthatóságának bemutatása. Gyakran ez az első lépés egy projekt elindításához.

Ez olyan, mintha egy partira készülő cupcake-ekből előbb egy kis mintát sütne. Ez lehetővé teszi, hogy kipróbálja a receptet, kísérletezzen a tálalással, bemutassa a csomagolást és a szállítást, valamint megerősítse az ízét, anélkül, hogy teljes mértékben befektetne a projektbe.

A jól végrehajtott PoC számos előnyt kínál azoknak a csapatoknak, amelyek új projektek megvalósíthatóságát mérlegelik. A legfontosabbak a következők.

Érvényesítés

A PoC segít biztosítani, hogy egy ötlet technikailag megvalósítható és érdemes legyen megvalósítani. Segít biztosítani, hogy a koncepció a tervezett módon működjön, mielőtt jelentős erőforrásokat fordítanának rá.

Az érdekelt felek támogatása

A sikeres Proof of Concept bizalmat és támogatást épít ki az érdekelt felek, befektetők vagy ügyfelek körében. Konkrét bizonyítékot nyújt arra, hogy az ötlet megvalósítható és hozhatja a várt eredményeket.

Kockázatkezelés

A PoC segítségével a csapatok ellenőrzött környezetben azonosíthatják a lehetséges kihívásokat és korlátokat. Ez minimálisra csökkenti a teljes körű megvalósítás során felmerülő váratlan problémák kockázatát.

Erőforrás-hatékonyság

A PoC segítségével a csapatok felmérhetik a szükséges készségeket, és azokat pontosabban extrapolálhatják a nagyobb projektekre. Ez segít a költségvetés elkészítésében, az előrejelzésekben és az erőforrások hatékony elosztásában.

Innováció

A PoC ösztönzi a kísérletezést és az innovációt. A csapatok rövidebb idő alatt és kis költségvetéssel tesztelhetik az új ötleteket, anélkül, hogy félniük kellene a kudarctól.

Ezeknek az előnyöknek a nagy része a prototípusok és az MVP-k esetében is megfigyelhető. Mi tehát a különbség közöttük?

A különbségek megértése: Proof of Concept, prototípus és MVP

Bizonyos értelemben a PoC-k, prototípusok és minimálisan életképes termékek (MVP) olyan módszerek, amelyekkel valami kicsi építhető, hogy egy nagyobb ötletet teszteljenek. De a hasonlóságok ennyiben ki is merülnek.

A termékfejlesztési folyamatban mindegyikük egyedi célt szolgál, és különböző szakaszokban kerül felhasználásra. Ezen különbségek megértése segít a csapatoknak a megfelelő megközelítés kiválasztásában, hogy ötleteiket megvalósíthassák.

Aspect Proof of Concept (PoC) Prototípus Minimálisan életképes termék (MVP) Cél Nagy léptékű projektötlet vagy koncepció megvalósíthatóságának ellenőrzése A tervezés és a felhasználói élmény vizualizálása és tesztelése A termék alapváltozatának piacra dobása Hatály Szűk, egyetlen felhasználói csoportra, helyszínre vagy funkcióra összpontosított Széles körű, több funkció és funkcionalitás felhasználói élményét is magában foglalja. Széles körű, tartalmazza a korai felhasználók számára szükséges alapvető funkciókat Fejlesztési erőfeszítés Minimális, éppen elegendő a megvalósíthatóság bemutatásához Mérsékelt, működő modell létrehozását igényli. Magas szintű, működőképes, felhasználók számára kész termék szükséges Célközönség Üzleti érdekelt felek és döntéshozók Üzleti csapatok és kiválasztott felhasználók a célközönség körében Korai felhasználók és valódi felhasználók Kockázat Korán felismeri a lehetséges technikai kihívásokat Felfedi a tervezési és használhatósági problémákat Ellenőrzi a piaci keresletet és a termék-piac illeszkedését Visszajelzés típusa Technikai megvalósíthatósági visszajelzés Visszajelzés a tervezésről és a használhatóságról Piaci és felhasználói visszajelzések Költség Alacsony Moderálja Közepes-magas Időkeret Rövid Közepes Hosszú

Alapvetően használja:

A PoC segítségével ellenőrizheti egy ötlet megvalósíthatóságát, mielőtt jelentős erőforrásokat fektetne be.

Prototípus a termék tervezésének és felhasználói élményének feltárásához és finomításához

MVP, amikor készen áll arra, hogy piacra dobja termékét, elegendő funkcióval ahhoz, hogy vonzza a korai felhasználókat és összegyűjtse a valós felhasználói visszajelzéseket.

Bónusz: Használja ezeket a termékfejlesztési terv sablonokat a szoftverfejlesztési folyamat fázisokra bontott megközelítésének megtervezéséhez.

Mivel ezt a cikket a PoC-kről olvassa, feltételezzük, hogy meg kell győződnie egy ötlet megvalósíthatóságáról, és meg kell értenie az ehhez vezető lépéseket.

A megbízható Proof of Concept létrehozásának lépései

Számos tényező befolyásolja a Proof of Concept sikerét. Ezért szisztematikus megközelítésre van szükség a létrehozásához. Íme egy bevált keretrendszer a Proof of Concept folyamat megvalósításához, amely egy ClickUp-hoz hasonló projektmenedzsment eszközt és egy fitnesz-nyomkövető alkalmazás példáját használja.

Hogy ez a folyamat még könnyebb legyen, kezdje el a ClickUp Proof of Concept sablonját használni!

Töltse le ezt a sablont Használja a ClickUp Proof of Concept sablonját a projekt megvalósíthatóságának felvázolásához és ellenőrzéséhez.

1. Szűkítse le a nagyobb programot

A Proof of Concept lényegében egy nagyobb projektterv kis léptékű megvalósítása. Ahhoz, hogy kiválaszthassa a koncepció bizonyításához megfelelő szempontot, tisztában kell lennie a nagyobb céljával. Kezdje nagyban, majd szűkítse le a PoC-t.

Mi : Határozza meg, hogy a PoC mit fog validálni (segít, ha az összes lehetőséget dokumentálja egy : Határozza meg, hogy a PoC mit fog validálni (segít, ha az összes lehetőséget dokumentálja egy ötletkezelő szoftverben , és kiválasztja a legmegfelelőbbeket).

Miért : Vázolja fel, mit szeretne elérni a PoC-val.

Hogyan : Határozza meg a megvalósíthatóság és a teljesítmény sikerkritériumait; gondoskodjon arról, hogy legyenek SMART célok, amelyek segítenek a döntéshozatalban.

Ki: Vonja be azokat az érdekelt feleket, akik a döntéseket meghozzák.

Ha fitnesz-nyomkövető alkalmazást fejleszt, ez a lépés magában foglalja az alkalmazás azon részének kiválasztását, amelyet validálni szeretne, például egy új edzésnyomkövető algoritmust.

Új a PoC-k terén? Próbálja ki a ClickUp magas szintű projektterv-sablonját, hogy elindulhasson.

2. Végezzen előzetes kutatást

Vizsgálja meg a javasolt Proof of Concept-et, hogy megbecsülje a költségeket, az ütemtervet és az erőforrás-igényeket.

Tanulmány

Használja hasonló projektek korábbi adatait a megvalósíthatósági tanulmány elkészítéséhez. Ismerje meg a projekt sikerét befolyásoló különböző tényezőket.

Előrejelzés

Ossza fel a projektet kisebb, kezelhetőbb feladatokra, hogy megbecsülhesse azok költségeit és időtartamát. Azonosítsa a függőségeket, és végezzen megfelelő kiigazításokat.

Kockázatkezelés

Sorolja fel azokat a potenciális kockázatokat, amelyek hatással lehetnek az ütemtervre, a költségvetésre vagy magára a megvalósításra. Forduljon a PoC-hoz hozzájáruló vezető munkatársakhoz, hogy mélyebb betekintést nyerjen.

A fitnesz-nyomkövető alkalmazás esetében termékfelfedezést végezhet, hogy megismerje a meglévő megoldások teljesítményét, érzékelőinek pontosságát és adatfeldolgozási korlátait.

Használjon jegyzetelő eszközt, például a ClickUp Docs-ot, hogy dokumentálja és elemezze ezt a kutatást. Ossza meg a projektben érdekelt felekkel, hogy megjegyzéseket és visszajelzéseket kapjon. Szerkessze közösen, és alakítsa át az eredményeket automatikusan cselekvéssé a ClickUp Tasks segítségével.

Könnyedén együttműködhet a ClickUp Docs segítségével.

3. Tervezze meg a PoC-t

Határozza meg a Proof of Concept hatókörét. Vázolja fel mindazt, amit tenni fog, például a fejlesztendő funkciókat, a bevezetendő minőség-ellenőrzési mechanizmusokat, a biztosítandó infrastruktúrát stb.

Bontsa fel a PoC-t feladatokra

Írjon részletes leírást azokról a funkciókról, amelyeket a PoC részeként fog kialakítani.

Adjon meg becsült időtartamot minden feladathoz

Használjon ellenőrzőlistákat az elfogadási kritériumok meghatározásához.

Jelölje ki azokat a felhasználókat, akik elvégzik ezeket a feladatokat.

Adja meg a kezdési dátumokat és a határidőket, hogy ne maradjon le a határidőkről.

Az egyéni mezők segítségével hozzáadhat bármilyen egyéb, a POC-jához kapcsolódó információt.

A PoC tervezése során ne feledje, hogy a koncepció érvényesítéséhez elengedhetetlen funkciókra kell korlátozni a hatókört.

Hozzon létre több cselekvési elemet a ClickUp feladatok segítségével.

A fitneszalkalmazás esetében lépésről lépésre vázolja fel az új algoritmus fejlesztését, és állítsa be azt a projektmenedzsment eszközökön, minden szükséges részletet megadva.

Ne ijedjen meg a projektmenedzsment eszköz tiszta lapjától. Használja a ClickUp példa projektterv sablonját a következőkre:

Készítsen részletes terveket intuitív vizuális elemekkel

Szervezze meg a feladatokat a csapatok közötti hatékony együttműködés érdekében

Kövesse nyomon a projekt időbeni befejezéséhez szükséges célok elérését.

Bónusz: További proof-of-concept sablonok, amelyeket igényeihez igazíthat és testreszabhat.

4. Készítse el a PoC-t

Konkrét tervvel a kezében itt az ideje a projekt elindításának és végrehajtásának. Ebben a szakaszban az is segít, ha összegyűjti a PoC sikerének értékeléséhez szükséges információkat.

Például kérje meg a felhasználókat, hogy kövessék nyomon az egyes feladatok elvégzéséhez szükséges időt, amelyet később összehasonlíthat a becslésekkel.

Hasonlítsa össze a becslést a ClickUp segítségével a ténylegesen eltöltött idővel!

A fitneszkövető esetében fejlessze ki az algoritmust, és integrálja azt az alapvető bemeneti/kimeneti funkciókkal a kezdeti teszteléshez. Győződjön meg arról, hogy a PoC tartalmazza a szükséges minimális interfészt az edzésadatok gyűjtéséhez és az eredmények megjelenítéséhez.

5. Tesztelje és értékelje

Miután elkészítette a PoC-t, itt az ideje tesztelni és értékelni annak sikerét a korábban meghatározott célok és teljesítménymutatók alapján. Bármelyik termékfejlesztési sablon, amelyet használ, lehetővé kell tennie az eredmények mérését. Különösen a PoC esetében vegye figyelembe a következőket.

Teljesítmény mérése

Értékelje, hogy a projekt elérte-e céljait. Állítson be widgeteket a legfontosabb mutatókhoz a ClickUp Dashboards-on, hogy valós időben követhesse a teljesítményt.

Mérje meg a eltéréseket is. Például, ha a célok 70%-át elérte, az is fontos tanulság.

Készítsen irányítópultokat az adatok vizualizálásához a ClickUp irányítópult-widgetjeinek segítségével.

Benchmark

Hasonlítsa össze ezt a teljesítményt korábbi projektekkel vagy iparági szabványokkal, hogy felmérje a PoC relatív sikerét.

Döntéshozatali támogatás kiépítése

Készítsen jelentéseket, amelyek segítenek az érdekelt feleknek eldönteni, hogy folytatják-e a teljes körű fejlesztést, módosítanak-e, vagy teljesen elvetik az ötletet.

A fitnesz-nyomkövető alkalmazás PoC esetében a teljesítménymutatók között szerepelhet az edzésnyomkövetés pontossága, a felhasználói elkötelezettség szintje és a feldolgozási sebesség.

Tesztelje az algoritmus pontosságát és teljesítményét különböző edzés típusok és környezetek esetén. Használjon különböző eszközöket, hogy megbizonyosodjon arról, hogy az algoritmus különböző hardverekkel is jól működik.

6. Dokumentálja az eredményeket

A PoC-k két okból is kritikus fontosságúak: nagy léptékű implementációkról szóló döntések meghozatalához és a lehetséges kihívások gyors megismeréséhez. Mindkét célra a dokumentáció életre szóló változást hozhat.

A PoC életciklusa során készült jó dokumentáció segít tisztázni az ötleteket, átgondolni a kihívásokat, feljegyezni a sikertelen megoldásokat és megelőzni a hibák megismétlődését.

Mielőtt döntést hozna a PoC kiterjesztéséről, dokumentálja eredményeit. Gondoskodjon arról, hogy a teljes PoC-folyamatot dokumentálja, a mennyiségi és minőségi eredményekkel együtt. Ha lehetséges, vegye fel a vizuális adatábrázolásokat és az érdekelt felek konkrét visszajelzéseit is.

A fitnesz-nyomkövető alkalmazás esetében dokumentálnia kell az algoritmus teljesítményét különböző eszközökön, a eltérésekből levont tanulságokat, a felmerült kihívásokat, a sikertelen megoldásokat, a végső megoldás sikerének okait stb.

7. Döntéseket hozni

Ha az algoritmus jól teljesít, tervezze meg annak integrálását a teljes alkalmazásba és további funkciók fejlesztését. Ha az algoritmus nem felel meg a sikerkritériumoknak, fontolja meg alternatív megközelítéseket vagy a projekttervezés további kutatását. Ha az algoritmus messze nem felel meg az elvárásainak, hagyja el az ötletet, és gondoljon ki valami mást.

A Proof of Concept megvalósítása valós helyzetekben

A szoftverfejlesztésben a PoC-t arra használják, hogy egy új funkció, technológia vagy architektúra teljes körű bevezetése előtt ellenőrizzék annak műszaki megvalósíthatóságát. Ez a következőképpen történik:

A projekt leginnovatívabb vagy technikailag legigényesebb aspektusaira összpontosítva

Egyszerűsített változat kidolgozása az alapvető funkciók tesztelésére

Végezzen alapos tesztelést, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a PoC a tervezett módon működik.

Gyűjtsön visszajelzéseket fejlesztőktől, tesztelőktől és érdekelt felektől, hogy finomítsa az ötletet és megoldja az azonosított problémákat.

Dokumentálja az eredményeket, és használja fel a megszerzett ismereteket a nagyobb léptékű megvalósítás jobb megtervezéséhez.

A PoC azonban nem csak a szoftveriparban létező jelenség. Különböző iparágakban és gyakorlatokban dolgozó csapatok használják a PoC-t kísérleti projektként vagy erős üzleti eset felépítésére. A projektmenedzsmentben és az üzletfejlesztésben a PoC-t kissé eltérő okokból használják, például:

Az üzleti érték gyors és alacsony költségű bemutatása

A megoldás bevezetése egy kis tesztfelhasználói csoport számára a szervezet egészére történő bevezetés előtt

A folyamatok javítása új projektmenedzsment vagy automatizálási eszközök használatával

A kockázatok korai felismerésével és a PoC-ba beépített megoldásokkal csökkentheti a kockázatokat.

Szerezzük meg az érdekelt felek támogatását azáltal, hogy bemutatjuk a befektetőknek az új ötletek megvalósíthatóságát, hogy biztosítsuk a finanszírozást és a támogatást.

Az új koncepciók megvalósíthatóságának és potenciáljának bemutatásával a PoC-k utat nyitnak a forradalmi fejlesztéseknek és a sikeres piacra lépésnek. Nem csoda, hogy a világ legsikeresebb szervezetei közül néhány PoC-t alkalmazott, és ezzel nagy sikert aratott.

Az alábbiakban néhány érdekes proof of concept példát mutatunk be, amelyek nemcsak az adott iparágat alakították át, hanem új szabványokat is teremtettek az innováció és a fejlesztés terén.

Ezek az esetek rávilágítanak a PoC-k stratégiai fontosságára a visionárius ötletek megvalósításában, bemutatva, hogy a kezdeti kis léptékű megvalósítások hogyan vezethetnek jelentős, nagyszabású sikerekhez.

Dropbox

2007-ben Drew Houston, az MIT hallgatója, folyton elfelejtette USB-meghajtóját, és így képtelen volt fájlokat átmásolni, amikor szüksége volt rá.

Olyan megoldást képzelt el, amelynek használatához nem kellett emlékeznie semmire, és nem kellett magával hordania semmilyen fizikai eszközt. Ez az ötlet vezetett a Dropbox koncepciójához: egy felhőalapú fájltároló és szinkronizáló szolgáltatáshoz.

A felhőalapú számítástechnika és az online kommunikáció korai szakaszában ez az ötlet teljesen új volt. Vizuálisan kellett bemutatnia a kollaborátoroknak és a befektetőknek, hogy ez hogyan működik. Ezért a Dropbox egy videó bemutató formájában készített PoC-t a fájlmegosztó szolgáltatásuk funkcióiról. Ez segített megerősíteni a piaci érdeklődést és összegyűjteni a felhasználói visszajelzéseket, ami a termék sikeres fejlesztéséhez vezetett.

Slack

2011-ben Stewart Butterfield, Eric Costello, Cal Henderson és Serguei Mourachov egy Glitch nevű játékot fejlesztettek. Az agilis csapat, amely gyakran dolgozott együtt, belső kommunikációs eszköze nem volt hatékony.

Így hát létrehozták a Slacket, mint belső eszközt saját problémáik megoldására. Később, amikor a Glitch játék nem vált be, a csapat úgy döntött, hogy átáll a kommunikációs eszközre.

A belső használatra fejlesztett Slack korai verziója szolgált koncepcióbizonyítékként a mai, több milliárd dolláros termékhez. A szerszámot valós környezetben tesztelve és finomítva a csapat képes volt igazolni annak hatékonyságát és potenciális piaci értékét.

Airbnb

2007-ben Brian Chesky és Joe Gebbia szobatársak nehezen tudták fizetni a magas san francisco-i lakbért. Arra gondoltak, hogy megosztják vagy albérletbe adják a lakásukat.

Eközben észrevették, hogy egy nagy tervezői konferencia lesz a városban. A rendezvény helyszíne környékén a szállodák teltházasak voltak, vagy őrülten drágák.

Ebben lehetőséget láttak: miért ne adnák ki a nappalijukat a konferencia résztvevőinek? Bár ez remek ötletnek tűnt, nem voltak biztosak benne, hogy valaki tényleg kiadná a lakásukat, nemhogy fizetne érte.

Ötletük kipróbálása érdekében Chesky és Gebbia létrehoztak egy Air Bed & Breakfast nevű weboldalt. A konferencia résztvevőinek légmatracokat kínáltak a nappalijukban és reggelit. Az első vendégek 80 dollárt fizettek néhány éjszaka szállásért.

Az Airbnb ezen verziója bizonyította egy olyan koncepció megvalósíthatóságát, amely egyébként túl fantasztikusnak tűnt. Azzal, hogy saját otthonukban létrehozták az Airbnb-t, bebizonyították, hogy van piac a magánszállásokra.

