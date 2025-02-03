A 50 legjobb AI-alkalmazás a munkafolyamatok optimalizálásához 2025-re

Az elmúlt egy-két évben a legtöbbünk a GPT-3 képességei iránti csodálatból és a karrierünkre gyakorolt hatása miatti aggodalomból átmentünk a mesterséges intelligencia (AI) alkalmazások használatára, hogy megkönnyítsük az életünket. Valószínűleg már kipróbált néhányat a legnépszerűbb AI-alkalmazások közül, de olyan sok új jelenik meg, hogy nehéz lépést tartani velük.

Egy dolog azonban biztos: az AI forradalmasíthatja a munkavégzés módját. A virtuális asszisztensektől és csevegőrobotoktól a feladatkezelési és tartalomkészítési megoldásokig az AI-alkalmazások napról napra jobbak lesznek, és már nem fogják eltűnni.

Ha 2024-ben nem használ AI-alkalmazásokat a termelékenység növelése érdekében, akkor lemarad egy fontos lehetőségről. Frissítse AI-alapú eszközökkel kapcsolatos ismereteit az 50 fantasztikus AI-alkalmazásból álló összeállításunkkal, amelyek segítségével Ön és csapata könnyedén elvégezheti a munkahelyi teendőket.

A ma népszerű AI-alkalmazások fő típusai

Az AI ma már olyan dolgokra képes, amelyek messze meghaladják az egykor elképzelhetőt. Már nem csupán komplex matematikai problémák megoldására vagy tartalomszerkesztésre szolgáló eszköz. Az AI-alkalmazások ma már hatalmasak és sokszínűek, és folyamatosan terjeszkednek új területekre. Néhány népszerű AI-kategória:

Generatív AI

A generatív AI egy olyan AI-technológia, amely segíthet új tartalmak, például szövegek, képek, zene, hanganyagok, videók és akár AI-avatárok létrehozásában. Ezek a generatív modellek egyszerű szöveges utasítások alapján rendkívül használható és pontos eredményeket tudnak nyújtani. A marketingesek és tartalomalkotók számára készült generatív AI-eszközök jelentősen csökkenthetik az új tartalmak létrehozásához szükséges időt és erőfeszítést.

A generatív AI néhány népszerű felhasználási területe:

Képalkotás : Készítsen egyedi képeket és grafikákat szövegalapú utasítások segítségével. Példák : Készítsen egyedi képeket és grafikákat szövegalapú utasítások segítségével. Példák : DALL-E , Midjourney stb.

Tartalom- vagy írási asszisztensek : Készítsen vonzó szövegeket e-mailekhez, közösségi média bejegyzésekhez és szkriptekhez. Példák: : Készítsen vonzó szövegeket e-mailekhez, közösségi média bejegyzésekhez és szkriptekhez. Példák: ClickUp Brain , Jasper, Rytr , Copy. ai, Writesonic , Chatsonic stb.

Tervezési és képkezelő asszisztensek: Logók, elrendezések, makettek és képek szerkesztése. A kategória népszerű eszközei között megtalálható a Descript, a Facetune, a Kraftful és még sok más.

Termelékenység és munkafolyamatok

Az AI-alkalmazások segíthetnek a projekttervezésben, a feladatkezelésben és a munkafolyamatok automatizálásában is, így a vállalkozások egyszerűsíthetik mindennapi feladataikat. A kategória népszerű eszközei és virtuális asszisztensei a következők:

Projektmenedzsment eszközök : ClickUp Brain, Asana, Notion AI stb.

Személyi asszisztensek : Siri, Google Gemini, Alexa stb.

Jegyzetelő alkalmazások: Fireflies, Supernormal, Botsonic és mások

Személyes csevegőrobotok

A generatív AI-eszközök növekvő népszerűségével számos csevegésalapú AI-megoldás jelent meg, amelyek szélesebb körű tevékenységekhez használhatók. Ide tartoznak olyan termékek, mint a ChatGPT, a Bing, a Gemini és más kiváló AI-alkalmazások, amelyek lehetővé teszik a felhasználók számára, hogy egyszerű utasításokat adjanak és csevegjenek az AI-asszisztenssel. Sokuk képes különböző nyelvű tartalmakat lefordítani a felhasználó nyelvére.

Ezek a modellek üzleti célokra is alkalmazhatók nagy mennyiségű adat elemzésére és konkrét kérdések megválaszolására. Az ebbe a kategóriába tartozó eszközök között megtalálható a ClickUp Brain, a Zapier Chatbots, a Growbots, a CustomGPT és mások.

Mit kell keresnie az AI-alkalmazásokban?

Nem minden AI-alkalmazás egyforma, ezért a termelékenység növelése érdekében elengedhetetlen, hogy megtalálja az Ön igényeinek leginkább megfelelőt. Ezért az opciók áttekintésekor tartsa szem előtt ezeket a fontos szempontokat:

Ismerje meg célját: Mielőtt AI-alkalmazásokat vezetne be munkafolyamatába, tisztázza céljait. Mit szeretne elérni az AI segítségével? Feladatokat szeretne automatizálni, a kommunikációt javítani, az együttműködést fokozni vagy valami mást? Válassza ki azokat az alkalmazásokat, amelyek közvetlenül a konkrét problémát kezelik.

Nézze meg az integrációkat: Képzelje el, hogy egy mozgalmas munkanap során több, egymástól független eszközzel kell ügyeskednie. Nem túl szórakoztató, igaz? Ennek elkerülése érdekében keressen olyan alkalmazásokat, amelyek zökkenőmentesen integrálhatók a meglévő ökoszisztémájába, legyen szó projektmenedzsment platformokról, kommunikációs csatornákról vagy tervezőszoftverekről.

Könnyű használat: Ha az új AI-alkalmazás megtanulása bonyolult, akkor nem fog azonnali eredményeket látni. Inkább olyan alkalmazásokat válasszon, amelyek intuitív felülettel és felhasználóbarát funkciókkal rendelkeznek. A választott AI-alkalmazásnak könnyen és gyorsan elsajátíthatónak és megtanulhatónak kell lennie az összes csapattag számára.

Biztonság és adatvédelem: Győződjön meg arról, hogy az Ön által használt AI-alkalmazások, különösen a munkához használtak, szigorú adatvédelmi protokollokat követnek és védik az Ön adatait. Az adatvédelmi incidensek katasztrofális következményekkel járhatnak a márkájára nézve.

A kimenet minősége: Nem minden AI-alkalmazás biztosít pontos eredményeket a felhasználóknak. Mielőtt döntene a kívánt megoldásról, tesztelje az egyes AI-alkalmazások pontosságát, és válasszon a személyes tapasztalatai alapján.

Skálázhatóság: Az Ön igényei változnak, és az AI-alkalmazásoknak is változniuk kell. Válasszon olyan alkalmazásokat, amelyek alkalmazkodnak Önhöz és Önnel együtt fejlődnek, függetlenül attól, hogy Ön egy startup vállalkozás vagy egy nagy csapat vezetője.

Árak: Az ár-érték arány fontos. Vegye figyelembe a költségvetését, és válasszon olyan alkalmazást, amelynek árazási modellje megfelel az Ön igényeinek.

A 50 legjobb AI-alkalmazás 2024-ben

1. ClickUp – A legjobb AI projektmenedzsment eszköz

A ClickUp az első helyen áll a listánkon, mivel ez egy all-in-one termelékenységi platform, amely segít a csapatoknak a feladatok tervezésében, szervezésében és az azokhoz való együttműködésben. De a ClickUp Brain, az AI-alapú virtuális asszisztensünkkel tovább növelheti termelékenységét.

Ráadásul a ClickUp segítségével bárhonnan hozzáférhet munkájához a Chrome-bővítmény, az asztali alkalmazás, valamint az iOS és Android felhasználók számára elérhető mobilalkalmazás révén.

A ClickUp Brain segítségével azonnali választ kaphat minden, a ClickUp-ban végzett munkájával kapcsolatos kérdésére.

A ClickUp legjobb funkciói

Készítsen vonzó tartalmakat, e-maileket, közösségi média bejegyzéseket és még sok mást egyszerű utasítások segítségével.

Gyorsan összefoglalhatja vagy átfogalmazhatja a szöveget, és kivonhatja a hosszú tartalmakból a lényeget.

Kapjon kontextus szerinti válaszokat minden munkájával kapcsolatos kérdésére bárhol a ClickUp-ban.

Dolgozzon gyorsabban az AI által generált frissítésekkel, standupokkal, AI jegyzetelővel a megbeszélésekhez és még sok mással!

Törje le a nyelvi korlátokat, és kommunikáljon hatékonyan egy sokszínű csapattal több nyelven!

AI-alapú javaslatokat kaphat weboldal-makettekhez, közösségi média grafikákhoz és egyéb vizuális eszközökhöz.

Egyszerűsítse fejlesztési folyamatát intelligens kódjavaslatokkal és automatikus kommentekkel.

Használja ki az AI-t, hogy értékes betekintést nyerjen és mintákat azonosítson az adataiból a ClickUp segítségével.

Hozzáférés több mint 100 szerepköralapú AI eszközhöz, amelyek mindegyike a konkrét munkafolyamatok igényeinek kielégítésére lett tervezve.

Dolgozzon közvetlenül a ClickUp-ban, így nem kell különböző platformok között váltogatnia.

A ClickUp korlátai

Az interfészhez egy kicsit hozzá kell szokni.

A funkciók széles skálája új felhasználók számára tanulási folyamatot jelenthet.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan : 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti : 12 USD/hó felhasználónként

Vállalatok : Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot!

A ClickUp Brain minden fizetős csomagban elérhető, havi 5 dollárért munkatér-tagként.

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (2000+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 2000 értékelés)

2. ChatGPT – A legjobb beszélgetős AI-alkalmazás Android és iOS rendszerekhez

A legjobb AI-alkalmazások listájának másik éllovasa a ChatGPT, egy OpenAI által fejlesztett modul, amely forradalmasította a beszélgető AI világát. Ez a sokoldalú AI-alkalmazás, amelyet úgy terveztek, hogy egyszerű szöveges utasítások és természetes nyelv generálása alapján emberhez hasonló válaszokat adjon a felhasználóknak, tartalomkészítésre, ügyfélszolgálatra, kódgenerálásra, segítségnyújtásra és még sok másra használható.

Azonnali megtekintés a ChatGPT segítségével

A ChatGPT legjobb funkciói

Használja széles körben többféle felhasználási területen, például szövegíráshoz, ötletek kidolgozásához és kódoláshoz.

A ChatGPT mobilalkalmazás segítségével bárhonnan hozzáférhet a ChatGPT-hez, és összekapcsolhatja az összes többi eszközét.

Használható válaszokat kaphat még a komplex kérdésekre is.

Használja más alkalmazások vagy csevegőrobotok keretrendszerként, mivel platformok között kompatibilis és API-ja rugalmas.

A ChatGPT korlátai

Az ingyenes verzió nagy forgalom esetén lassulhat vagy hibásan működhet.

Az AI által generált tartalom nem mindig teljesen pontos.

Robotikus hangnem, különösen a GPT 3. 5 modell használata esetén

ChatGPT árak

Ingyenes verzió

Plusz : 20 USD/hó

Teams: 25 USD/hó felhasználónként

ChatGPT értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (30+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 400 értékelés)

3. Bing (Copilot)

A Copilot műszerfala és felhasználási esetei a Bing segítségével

A Copilot, a Bing mesterséges intelligencia asszisztense a Microsoft Bing keresőmotorjának kiterjesztése. Mesterséges intelligenciát integrál a keresési funkciók és a felhasználói élmény javítása érdekében. A GPT 4.0 modellt használja, és interaktív, informatív keresési eredményeket nyújt, valamint másodpercek alatt szöveget és képeket generál. A Bing és a Copilot külön-külön elérhető Android és iOS felhasználók számára.

A Bing (Copilot) legjobb funkciói

A Bing AI kifinomult algoritmusainak köszönhetően pontosabb és kontextusban relevánsabb keresési eredményeket kap.

Keresés képek segítségével, kihasználva a Bing AI képességét a vizuális tartalom elemzésére.

Lépjen túl a hagyományos generatív mesterséges intelligencián, és hozzon létre képeket, szöveges tartalmakat és még sok mást a Bing Co-Pilot segítségével!

A Bing (Copilot) korlátai

A Bing AI piaci részesedése más keresőmotorokhoz képest kisebb lehet, ami potenciálisan befolyásolhatja egyes funkciók elérhetőségét.

A GPT 4.0 modell használata ellenére az eredmények nem olyan hatékonyak és pontosak, mint az OpenAI GPT 4.0 modellje.

Bing árak

Ingyenes

Bing értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (több mint 290 értékelés)

Capterra: 4,2/5 (20+ értékelés)

4. Facetune

A Facetune egy hatékony fotószerkesztő AI-alkalmazás, amely a Google Play áruház legnépszerűbb fotós alkalmazásai között szerepel. Intuitív szerkesztőeszközök és egyéb értékes funkciók segítségével javíthatja és finomhangolhatja portréit vagy egyéb képeit. Android és iOS felhasználók számára egyaránt elérhető.

Facetune segítségével megtekintett kezdőlap

A Facetune legjobb funkciói

Finomítsa alanyának megjelenését fejlett AI algoritmusok segítségével, például a bőr simításával, a fogak fehérítésével, a szemek kiemelésével és még sok mással.

Javítsa fotóit professzionális megjelenésűvé, vagy végezzen egyéb javításokat intelligens AI szűrők és kreatív effektusok segítségével.

A Facetune korlátai

A tanulási görbe meredek, ami a legtöbb felhasználó számára túl nagy kihívást jelent.

Nem ideális megoldás tájképek vagy más fotóformátumok finomhangolásához.

Facetune árak

Ingyenes csomag

VIP csomag kérésre elérhető

Facetune értékelések és vélemények

G2: Nem elérhető

Capterra: Nincs elég értékelés

5. Lensa

A Lensa intuitív platformjával egy kis mesterséges intelligenciát visz a mobilfotózásba. Használja a lenyűgöző képek könnyed rögzítéséhez és szerkesztéséhez. A Prism Labs all-in-one kép szerkesztő mesterséges intelligencia alkalmazása neurális hálózatokat, számítógépes látást és mélytanulást használ, hogy segítsen a fotók retusálásában és portrék létrehozásában.

A Lensa felülete a Prisma Labs -on keresztül

A Lensa AI legjobb funkciói

Automatikusan javítsa fotóit, állítsa be a beállításokat az optimális fényerő, kontraszt és szín elérése érdekében.

Vonzó háttérhomályosító effektusok bevezetése, professzionális megjelenés hozzáadása portrékhoz és még sok más az AI-parancsok segítségével.

A Lensa AI korlátai

Azok a felhasználók, akik a fotóbeállítások felett kiterjedt kézi vezérlést szeretnének, a Lensa automatizált megközelítését korlátozónak találhatják.

A Lensa AI árai

4 dollárért akár 20 fotót is feltölthet szerkesztés céljából.

Lensa AI értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nem elérhető

6. Alexa

Az Amazon által kifejlesztett, AI-alapú virtuális asszisztens, az Alexa tökéletes kiegészítője környezetednek, legyen szó okosotthon-vezérlésű eszközökről vagy más alkalmazásokról.

Az Alexa hozzáadásának lépései az Amazon Alexa segítségével

Alexa legjobb funkciói

Irányítsa az összes okosotthoni eszközét, például a világítást, a termosztátokat és a légkondicionálókat, amelyek zökkenőmentesen szinkronizálódnak az Alexával.

Használja Alexa mesterséges intelligencia asszisztensét hangutasításokkal történő műveletek végrehajtására, például zene lejátszására, hírek felolvasására, valós idejű közlekedési adatok megjelenítésére és még sok másra.

Alexa korlátai

Bár az Alexa kiterjedt készségkönyvtárral rendelkezik, egyes felhasználók korlátozásokat tapasztalhatnak bizonyos harmadik féltől származó alkalmazások integrációja során.

Legjobban Alexa-kompatibilis eszközökkel működik, ami korlátozza a használhatóságát.

Alexa árak

Alexa-kompatibilis eszközökkel ingyenes, de az összes Alexa-kompatibilis eszköz megvásárlásához több mint 1500 dollárt kell fizetnie.

Alexa értékelések és vélemények

G2: 4. 1/5 (40+ értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 80 értékelés)

7. Siri – A legjobb iOS-hez

Az Amazonhoz hasonlóan az Apple AI-alapú hangsegédje, a Siri is figyelemre méltó hírnevet szerzett magának személyre szabhatóságának, kontextusérzékenységének és használhatóságának köszönhetően. Azóta az iOS-eszközök szerves részét képezi, és hangvezérelt segítséget nyújt számos feladat elvégzéséhez.

Siri funkciók az Apple-en keresztül

A Siri legjobb funkciói

Automatizálja a feladatokat, végezzen kereséseket és kapjon válaszokat konkrét kérdésekre a továbbfejlesztett természetes nyelvű lekérdezések segítségével.

Bármely Apple-eszközzel vagy támogatott platformmal zökkenőmentesen dolgozhat a Siri kézmentes vezérlésével.

A Siri korlátai

A Siri elsősorban Apple-eszközökhöz lett kifejlesztve, és Android-felhasználók számára nem elérhető.

Siri árak

Ingyenes Apple eszközökkel

Siri értékelések és vélemények

G2: NA

Capterra: NA

8. Socratic

Nehézséget okoz a komplex fogalmak megértése, vagy segítségre van szüksége a vizsgákra való felkészüléshez? A Socratic az AI-alapú tanulási társad, amely személyre szabott útmutatást és interaktív magyarázatokat kínál a megértés megszilárdításához.

Magyarázat a Socratic segítségével

A Socratic legjobb funkciói

Kérdezzen természetes nyelven, és kapjon az Ön igényeire szabott, lépésről lépésre felépített magyarázatokat.

Hozzáférés egy hatalmas könyvtárhoz, amely oktatók és szakértők által készített magyarázatokkal, diagramokkal és gyakorlati feladatokkal rendelkezik.

A szokratikus korlátok

Elsősorban a matematika, a természettudományok és a történelem tantárgyakra összpontosít.

Korlátozott támogatás nyitott vagy kreatív kérdések esetén

Sokratikus árképzés

Ingyenes csomag

Előny: 10 USD/hó/felhasználó áron elérhető

Socratic értékelések és vélemények

G2: NA

Capterra: Nincs elég értékelés

9. Cleo

A Cleo egy beszélgető AI-alkalmazás, amely személyre szabott támogatást nyújt pénzügyi jólétéhez. Segít nyomon követni a költségvetését, pénzügyi célokat kitűzni és hasznos információkat nyújt a kiadásokról.

Személyes pénzügyek kezelésére szolgáló chatbot a Cleo AI segítségével

A Cleo legjobb funkciói

Kövesse nyomon pénzügyeit és céljait, hogy megértse az előrehaladást, és egyszerű utasítások segítségével kapjon AI-alapú ajánlásokat.

Az automatizált megtakarítási eszközzel automatikusan átutalhat egy fix összeget a megtakarítási számlájára.

Kezelje pénzügyeit okosabban az alkalmazáson belüli pénztárca segítségével, amely integrálódik a megtakarítási számlájával.

A Cleo korlátai

Nincs ingyenes próba vagy ingyenes verzió

A korlátozott integrációk miatt kényelmetlen azok számára, akik mind a szakmai, mind a személyes kiadásaikat szeretnék nyomon követni.

Cleo árak

Cleo Plus : 5,99 USD/hó

Cleo Builder: 14,99 USD/hó

Cleo értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

10. Youper

A mentális egészségügyi terület egyik legjobb AI-alkalmazása, a Youper egy olyan AI-barát, aki ítélkezés nélkül hallgat és támogatást nyújt a hangulat javításában. Vonzó beszélgetések és személyre szabott tevékenységek révén segít a stressz kezelésében, az önbecsülés építésében és egészségesebb megküzdési mechanizmusok kialakításában.

Chatbot és mentális egészségügyi állapotkövető a Youper segítségével

A Youper legjobb funkciói

Beszéljen a Youperrel bármiről, ami a fejében jár, és empatikus válaszokat és bátorító szavakat kap.

Játsszon játékokat, végezzen kreatív gyakorlatokat és vegyen részt tudatosságot fejlesztő gyakorlatokban, hogy felvidítsa magát és kezelje a stresszt.

Kapjon személyre szabott megerősítéseket hangulatának és céljainak megfelelően, hogy növelje önbizalmát és önértékelését.

Figyelje hangulatváltozásait, és kövesse nyomon az érzelmi jólétre vonatkozó céljai felé tett előrelépéseit!

A Youper korlátai

Csak szövegalapú interakciókra korlátozódik

Súlyos mentális egészségügyi problémákkal küzdő személyek számára nem feltétlenül alkalmas.

Youper árak

Ingyenes csomag

Youper Premium: 69,99 USD/év

Youper értékelések és vélemények

G2: NA

Capterra: NA

11. Otter. ai

Túl sok megbeszélés vagy interjú? Az Otter.ai hatékony AI-alapú átírási asszisztensével, amely valós időben rögzíti az audiót, és pontos, kereshető szövegformátumba konvertálja, mindenre megoldást kínál.

Találkozóasszisztens az Otter.ai segítségével

Az Otter.ai legjobb funkciói

Azonnali átírások bármilyen hangfelvételről, beleértve a megbeszéléseket, előadásokat és interjúkat.

A beszélgetés résztvevőinek automatikus azonosítása a könnyebb hivatkozás érdekében

Tanítsa meg az Otter alkalmazást az Ön területéhez kapcsolódó speciális kifejezések és szakszavak felismerésére.

Könnyedén kereshet a leiratok között, kiemelheti a legfontosabb pontokat és szerkesztheti a pontosság érdekében.

Az Otter.ai korlátai

A pontosság az audio minőségétől és a háttérzajoktól függően változhat.

Az ingyenes csomagban korlátozott számú perc és funkció áll rendelkezésre a leíráshoz.

Otter. ai árak

Ingyenes csomag

Pro csomag: 10 USD/hó felhasználónként

Üzleti terv: 20 USD/hó felhasználónként

Vállalati csomagok: Kérésre

Otter. ai értékelések és vélemények

G2: 4,2/5 (172 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (80 értékelés)

12. Google Gemini

A Google Gemini a Google AI által fejlesztett nagy nyelvi modellek (LLM) családja. Ez egy multimodális AI, ami azt jelenti, hogy képes megérteni és generálni szöveget, kódot, hangot, képeket és videókat. A korábbi AI modellektől eltérően a Gemini képes feldolgozni és kombinálni különböző típusú információkat, ami sokoldalúbbá és komplex feladatok elvégzésére alkalmassá teszi.

A Google Gemini legjobb funkciói:

Multimodális megértés: A Gemini képes feldolgozni és megérteni a különböző formátumú adatokat, beleértve a szöveget, a képeket, az audiót és a kódot.

Generatív képességek: A kapott utasítások vagy bevitelek alapján szöveget, kódot, képeket és egyéb tartalmakat generálhat.

Érvelés és problémamegoldás: A Gemini képes komplex problémákat átgondolni és megoldásokat találni.

Kontextus megértése: Megőrzi a kontextust és megérti a különböző információk közötti kapcsolatokat.

Nyelvi fordítás: A Gemini különböző nyelvek közötti szövegfordítást végez.

Kódgenerálás: Természetes nyelvű leírások alapján képes kódot generálni.

A Gemini egy sokoldalú és hatékony AI-modell, amely széles körű alkalmazásokhoz használható, az ügyfélszolgálattól a kreatív írásig. A Google a Gemini-t az összes alkalmazáscsomagjában implementálta, így az egyre hasznosabbá válik a mindennapi életben.

A Google Gemini korlátai

Adatkorlátozások

Hallucinációk

Számítási költség

Etikai szempontok

A valós világ korlátai

A Google Gemini árai

Ingyenes fizetős csomaggal is elérhető

Google Gemini értékelések és vélemények

G2: 4,4/5

Capterra: NA

13. Brilliant

A Brilliant egy interaktív online platform, amely STEM tantárgyakat (természettudományok, technológia, mérnöki tudományok és matematika) tanít érdekes történetek, szimulációk és kihívások segítségével.

Regisztrációs oldal a Brilliant oldalon keresztül

A legjobb funkciók

Tanuljon a gyakorlatban interaktív órákon, amelyek videókat, szimulációkat és kihívásokat kombinálnak.

Személyre szabott ajánlásokat és kihívásokat kap, mivel a platform alkalmazkodik a tanulási tempójához és stílusához.

Csatlakozzon más tanulókhoz, és vitassa meg a koncepciókat a közösségi fórumon!

Töltse le a leckéket és a feladatokat, hogy azokhoz akkor is hozzáférhessen, ha nincs internetkapcsolata.

Ragyogó korlátok

Az összes funkció eléréséhez előfizetés szükséges.

Egyes fogalmak túl nehéznek bizonyulhatnak a fiatalabb tanulók számára.

Korlátozott figyelem a humán- és társadalomtudományokra

Kiváló árak

Ingyenes csomag

Prémium csomag: 13,49 dollártól/hó

Kiváló értékelések és vélemények

G2: NA

Capterra: NA

14. Mem

A Mem egy AI-alapú kutatási asszisztens, amely segít az internetről származó információk rögzítésében, megosztásában és rendszerezésében.

Chatbot funkció a Mem segítségével

A Mem legjobb funkciói

Természetes nyelvű lekérdezésekkel keressen információkat különböző forrásokból, például tudományos folyóiratokból, híradásokból és weboldalakról.

Rendezze kutatásait mappák, címkék és jegyzetek segítségével

Automatikusan generáljon hivatkozásokat MLA, APA és Chicago stílusban.

Ossza meg kutatásait másokkal, és működjön együtt projektekben!

Mem korlátozások

Az összes funkció eléréséhez előfizetés szükséges.

Lehet, hogy nem mindig találja meg a legrelevánsabb információkat

Nem olyan átfogó, mint egyes más kutatási adatbázisok.

Mem árazás

Egyéni : 14,99 USD/hó

Teams: Egyedi árazás

Mem értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

15. Browse AI

A Browse AI egy webes automatizálási eszköz, amely lehetővé teszi bármely webhelyről adatok kinyerését és figyelemmel kísérését.

Integrációs lehetőségek a Browse AI segítségével

Fedezze fel az AI legjobb funkcióit

Személyre szabott ajánlásokat kaphat cikkekhez, videókhoz és egyéb tartalmakhoz az érdeklődési körének megfelelően.

Készítsen gondolattérképeket, hogy rendszerezze kutatásait, és fedezze fel a különböző témákat annyi weboldalon, amennyin csak szeretne.

Időt takaríthat meg azzal, hogy néhány kattintással adatokat vonhat ki több webhelyről, és nyomon követheti az azoknál bekövetkező változásokat.

Az AI korlátai

Az összes funkció eléréséhez előfizetés szükséges.

Korlátozott figyelem az akadémiai kutatásokra

Böngésszen az AI árak között

Starter : 48,75 USD/hó

Professzionális : 123,75 USD/hó

Csapat: 311,25 USD/hó

Böngésszen az AI-értékelések és vélemények között

G2: 4,8/5 (32 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (42 értékelés)

16. Seamless AI

A Seamless AI egy AI-alapú B2B keresőmotor, amely segít potenciális ügyfeleket és egyéb ügyfélkapcsolati információkat találni.

Keresési funkció a Seamless AI segítségével

A Seamless AI legjobb funkciói

Az AI Chrome-bővítmény segítségével könnyedén rögzítheti a potenciális ügyfelek adatait.

Írjon hideghívás-szkripteket, e-maileket, LinkedIn-üzeneteket, közösségi média-bejegyzéseket és még sok mást a generatív AI szövegírási funkció segítségével.

Az API-integrációk segítségével zökkenőmentesen dolgozhat a Hubspot, a Salesforce, a LinkedIn Sales Navigator és más vezető CRM-ek alkalmazásaival.

A zökkenőmentes AI korlátai

Beállításához és használatához technikai szakértelem szükséges.

Lehet, hogy nem minden vállalkozás számára megfelelő.

Zökkenőmentes AI-árazás

Ingyenes

Alap: 39 USD/hó felhasználónként

Előny: Egyedi árazás

Vállalati: Egyedi árazás

Zökkenőmentes AI-értékelések és vélemények

G2: 4,2/5 (több mint 1200 értékelés)

Capterra: 3,7/5 (122 értékelés)

17. Read AI

A Read AI egy AI-alkalmazás, amely segít átiratok, összefoglalók készítésében és bármely online találkozó fontos pillanatainak visszajátszásában.

A Read AI segítségével elérhető értekezlet-összefoglalók funkció

Olvassa el az AI legjobb funkcióit

Az AI Highlights segítségével automatikusan megértheti a találkozók legfontosabb pillanatait.

A Meeting Notes segítségével összefoglalók, témák és teendők érhetők el a megbeszélésekből.

Legyen jobb kommunikátor, és szerezzen ötleteket a beszédfejlesztéshez az AI Assisted Speaker Coach segítségével!

Olvassa el az AI korlátait

Egyes fejlett testreszabási opciók fizetős csomagot igényelnek.

Lehet, hogy nem képes tökéletesen visszaadni az emberi beszéd minden árnyalatát.

Olvassa el az AI árait

Ingyenes

Pro : 19,75 USD/hó

Vállalati : 29,75 USD/hó

Enterprise+: 39,75 USD/hó

Olvassa el az AI-értékeléseket és véleményeket

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: NA

18. Grain

A Grain egy AI-alapú jegyzetelési és nyilvántartási platform, amely rögzíti a megbeszélések során felmerült ötleteket és teendőket, és segít abban, hogy idejét a legfontosabb dolgokra fordítsa.

Ajánlatok a Grain

A Grain legjobb funkciói

Találkozatok létrehozása, jegyzetek automatikus rögzítése és egyszerű szinkronizálás a névjegyekkel.

Az AI-alapú coaching segítségével gyorsabban tudják bevezetni és kiképezni az új alkalmazottakat.

Optimalizálja munkafolyamatait és kössön üzleteket gyorsabban a Deal Insights segítségével

Gabona korlátozások

Egyes fejlett funkciók fizetős csomagot igényelnek.

Nem kompatibilis egyes CRM-ekkel és eszközökkel.

Gabonaárak

Alap : 0 USD

Starter : 15 USD/hó/felhasználó

Üzleti : 29 USD/hó/felhasználó

Vállalati: Egyedi árazás

Értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (273 értékelés)

Capterra: NA

19. Fathom

A Fathom egy AI-alapú értekezlet-asszisztens, amely segít rögzíteni az értekezleteket, és elkészíteni azok átiratát, kiemelt részeit és összefoglalóját, ezzel javítva a belső kommunikációt és a termelékenységet.

A találkozó legfontosabb pontjai a Fathom segítségével

A Fathom legjobb funkciói

Használja zökkenőmentesen olyan videokommunikációs alkalmazásokkal, mint a Google Meet, a Microsoft Teams, a Zoom stb.

Kapjon hívásjegyzőkönyveket és felvételeket, amelyeken minden fontos pillanat kiemelve van.

Használja ki a hét nyelvet, köztük az angolt, spanyolt, franciát, olaszt, németet és portugált lefedő többnyelvű támogatást!

Fathom korlátai

A versenytársakhoz képest korlátozott funkciók a videohívások, értekezletek jegyzetének rögzítéséhez és egyéb feladatokhoz.

Fejlett funkciók csak fizetős opciókkal

Fathom árak

Ingyenes

Alapcsomag : 32 USD/hó

Pro: 39 USD/hó felhasználónként

Fathom értékelések és vélemények

G2: 5/5 (több mint 2000 értékelés)

Capterra: 5/5 (100+ értékelés)

20. Chatbase

A Chatbase egy chatbot-fejlesztő platform, amely segít különböző üzenetküldő platformokhoz chatbotokat készíteni és kezelni.

A Chatbase segítségével megtekinthető honlap

A Chatbase legjobb funkciói

Készítsen különböző nyelveken chatbotokat drag-and-drop felület segítségével, kódolás nélkül.

Integrálja népszerű üzenetküldő platformokkal, mint a Messenger, a WhatsApp és a Telegram.

Tanítsa meg chatbotját, hogy megértse és megválaszolja a természetes nyelvű kérdéseket.

Kövesse nyomon a chatbotok teljesítményét és az elkötelezettséget

A Chatbase korlátai

A fejlett NLP funkciók és integrációk fizetős csomagot igényelnek.

Komplex chatbot-tervezéshez némi technikai szakértelemre lehet szükség.

Chatbase árak

Ingyenes

Hobbi : 19 USD/hó

Alapcsomag : 99 USD/hó

Korlátlan: 399 USD/hó

Chatbase értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: 4,3/5 (70 értékelés)

21. Descript

A Descript egy all-in-one audio- és videószerkesztő eszköz, amely hatékony AI funkciókkal rendelkezik a leírás, szerkesztés és együttműködés terén.

AI-vezérelt szerkesztő a Descript segítségével

A Descript legjobb funkciói

Az AI-alapú átírás segítségével automatikusan, nagy pontossággal átírhatja az audio- és videofelvételeket.

Könnyedén rögzítheti a hangfelvételeket és a képernyőképernyőket

Hang- és videószerkesztés intuitív eszközökkel és effektekkel

Ossza meg projektjeit másokkal, és dolgozzanak együtt valós időben!

Készítsen és tegyen közzé podcastokat a Descript beépített eszközeivel

A Descript korlátai

A fejlett funkciók és integrációk fizetős csomagot igényelnek.

Lehet, hogy nem alkalmas komplex videószerkesztési projektekhez.

Descript árak

Ingyenes

Alkotó : 15 USD/hó

Pro: 30 USD/hó

Descript értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (344 értékelés)

Capterra: 4,8/5 (164 értékelés)

22. HeyGen

A HeyGen egy AI-alapú videó- és hangalkotó platform, amely lehetővé teszi hatékony, AI-generált avatarok és hangok létrehozását.

A HeyGen legjobb funkciói

Készítsen innovatív, AI-alapú videókat képzésekhez, termékmarketinghez, közösségi médiához és egyebekhez!

A szoftver intuitív felületének segítségével bővítheti videotartalom-készítési lehetőségeit.

A létrehozott videókat automatikusan több nyelvre fordíthatja le.

A HeyGen korlátai

Bár a HeyGen kiválóan alkalmas tartalom generálására, a felhasználóknak szükségük lehet a kimenetek áttekintésére és finomítására, hogy biztosítsák az eredetiséget és az egyedi követelményeknek való megfelelést.

HeyGen árak

Ingyenes

Alkotó : 29 USD/hó

Üzleti: 89 USD/hó

HeyGen értékelések és vélemények

G2: 4,8/5 (több mint 400 értékelés)

Capterra: 4,9/5 (41 értékelés)

23. Copy. ai

A Copy.ai egy jól ismert platform AI-generált szövegek és tartalmak számára, amely egyszerű megoldást kínál lenyűgöző és vonzó üzleti tartalmak létrehozásához.

E-mail tartalom generálási munkafolyamat a Copy.ai segítségével

A Copy.ai legjobb funkciói

Készítsen meggyőző marketing szövegeket különböző célokra, javítva a márka üzeneteit és kommunikációját.

Minimális ráfordítással bővítse ötleteit teljes értékű cikkekké, blogbejegyzésekké és közösségi média tartalmakká.

Növelje a tartalomkezelés hatékonyságát anélkül, hogy nagy csapatokat kellene felvennie.

Copy. ai korlátai

Bár a Copy.ai kiválóan alkalmas tartalomgenerálásra, időnként finomhangolásra lehet szükség ahhoz, hogy teljes mértékben megértse a kontextus finom árnyalatait.

Copy. ai árak

Ingyenes

Pro : 49 USD/hó

Csapat : 249 USD/hó

Vállalati: Egyedi árazás

Copy. ai értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (177 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (60 értékelés)

24. Supernormal

A Supernormal egy all-in-one AI-alapú jegyzetelő alkalmazás, amely segít Önnek a jegyzetek megírásában, finomításában és megosztásában néhány perc alatt.

Találkozói jegyzetek készítése a Supernormal segítségével

A Supernormal legjobb funkciói

Automatizálja az ismétlődő jegyzetelési feladatokat, ezzel időt takarítva meg és lehetővé téve a csapatok számára, hogy konkrét feladatokra koncentráljanak.

Javítsa a csapat munkafolyamatait és az együttműködést egy AI-alapú tevékenységkövető segítségével, amely elősegíti a zökkenőmentes kommunikációt és a projektek előrehaladását.

Szupernormális korlátozások

A ingyenes csomag funkciói korlátozottak

A háttérzaj és az alkalmazás megértése függvényében a találkozó jegyzetek nem feltétlenül pontosak.

Szupernormális árak

Ingyenes

Pro : 18 USD/hó

Üzleti: 29 USD/hó

Supernormal értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (16 értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

25. CustomGPT

A CustomGPT egy olyan platform, amely lehetővé teszi, hogy perceken belül egyedi GPT chatbotot építsen. Segítségével automatizálhatja az ismétlődő feladatokat, válaszolhat az ügyfelek kérdéseire, és elvégezhet más feladatokat, amelyekkel tehermentesítheti az emberi munkaerőt.

A CustomGPT segítségével megtekintett kezdőlap

A CustomGPT legjobb funkciói

Képezzen mesterséges intelligencia modelleket egyedi adatkészletek és követelmények alapján, biztosítva a relevanciát és a pontosságot.

Finomítsa a CustomGPT-t az Ön konkrét iparágához, például az egészségügyhöz, a pénzügyekhez és más területekhez.

A CustomGPT korlátai

Nincs ingyenes csomag

A legfejlettebb funkciók és a fejlett AI-modellek használatához a prémium verziót kell megvásárolnia.

CustomGPT árak

Alapcsomag : 99 USD/hó

Prémium : 499 USD/hó

Vállalati: Egyedi árazás

CustomGPT értékelések és vélemények

G2: NA

Capterra: Nincs elég értékelés

26. Feathery

A Feathery egy AI-alapú, kódolás nélküli űrlap- és munkafolyamat-készítő, amely lehetővé teszi, hogy perceken belül űrlapokat készítsen. A vevői interakciók javítására összpontosítva segít személyre szabott űrlapokat készíteni és az interakciókat azonnal rögzíteni.

Form Creator via Feathery

A Feathery legjobb funkciói

Gyűjtse és elemezze a felhasználói adatokat mesterséges intelligencia segítségével, biztosítva, hogy a vállalkozások értékes információkat gyűjthessenek az interakcióik személyre szabásához.

Használjon fejlett elemzési eszközöket a felhasználói viselkedés megértéséhez, hogy vállalkozása adat alapú döntéseket hozhasson.

Kevés korlátozás

A felhasználóknak tanulási görbével kell szembenézniük, amikor a Feathery-t integrálják a meglévő rendszerekbe, különösen a komplex adatstruktúrákkal rendelkező vállalkozások esetében.

Kedvező árak

Ingyenes

Alap : 49 USD/hó

Plusz: 99 USD/hó

Feathery értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: NA

27. Személyes AI

A Personal AI egy AI-alapú személyi asszisztens, amely platformot kínál a napi feladatok racionalizálásához és a termelékenység növeléséhez.

AI Chatbot a Personal AI -n keresztül

A személyes AI legjobb funkciói

Szabadítson fel időt az AI által megfogalmazott szövegekkel és e-mailekkel!

Hozzon létre saját AI-asszisztenst, és képezze ki az adatok és üzenetek alapján, miközben Ön ellenőrzi a hozzáférést.

Személyes AI-korlátozások

Magas árak és meredek tanulási görbe

Személyes AI árak

Prémium: 40 USD/hó személyes vagy szakmai használatra

Elevate: Egyedi árazás üzleti felhasználásra

Személyes AI-értékelések és vélemények

G2: NA

Capterra: NA

28. Growbots

A Growbots egy all-in-one AI eszköz a kimenő értékesítés automatizálásához, amely magában foglalja a potenciális ügyfelek felkutatását, a kapcsolatfelvételt, és akár a Concierge segítségével a kimenő értékesítést is.

Tervek az értékesítési folyamatok automatizálására a Growbots segítségével

A Growbots legjobb funkciói

Automatizálja a potenciális ügyfelek generálásának folyamatát fejlett munkafolyamatok segítségével, így értékesítési csapata a kapcsolatok építésére és az üzletek lezárására koncentrálhat.

Használja az AI-t, hogy olyan potenciális ügyfeleket célozzon meg, akiknél nagyobb a konverzió valószínűsége, és optimalizálja az ügyfélszerzési erőfeszítéseket.

A Growbots korlátai

A felhasználóknak szükségük lehet a kampány paramétereinek finomhangolására, hogy azok megfeleljenek az adott iparág dinamikájának és a célközönség preferenciáinak.

Growbots árak

Outreach : 49 USD/hó

All-in-one: 199 USD/hó

Growbots értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (138 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (47 értékelés)

29. Cody

A Cody egy AI-alapú virtuális asszisztens platform, amely segít a vállalkozásoknak egyszerűsíteni a munkafolyamatokat és javítani az üzleti folyamatokat.

AI-vezérelt automatizálás a Cody segítségével

A Cody legjobb funkciói

Képezze ki a chatbotot a saját adatai és tudásbázisa alapján, hogy kontextusba illeszkedő válaszokat tudjon adni minden kérdésére, és ezzel időt takarítson meg.

A mellékelt hivatkozásokkal biztos lehet a generált eredmények hitelességében.

Cody korlátai

Az ügyfelek visszajelzik, hogy szükség van a szolgáltatásigénylések nyomon követésére és a lassú intézkedésekre.

Cody árak

Alap : 29 USD/hó

Prémium : 99 USD/hó

Haladó: 249 USD/hó

Cody értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: NA

30. Zapier Chatbots

A Zapier, egy több alkalmazást és szolgáltatást összekötő automatizálási eszköz, chatbottal is rendelkezik. Ez az eszköz lehetővé teszi különböző alkalmazások, többek között chatbotok összekapcsolását, hogy zökkenőmentes munkafolyamatokat hozzon létre.

Chatbot létrehozása és integrálása a Zapier segítségével

A Zapier legjobb funkciói

Integrálja a chatbotokat más alkalmazásokkal, lehetővé téve az automatizált válaszokat és műveleteket a felhasználói interakciók alapján.

Hozzon létre egyedi csevegőrobotokat, és kapcsolja össze őket a Zaps alkalmazással, így racionalizálhatja a folyamatokat és növelheti a hatékonyságot.

A Zapier korlátai

Több chatbot kezelése, valamint a pontosság és integritás biztosítása nehéz feladat lehet.

A ingyenes csomag funkciói korlátozottak

Zapier árak

Ingyenes

Prémium : 20 USD/hó

Haladó: 100 USD/hó

Zapier értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (több mint 1200 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 2000 értékelés)

31. Anthropic (Claude)

Az Anthropic csúcstechnológiás Claude eszközével fejlett és etikus AI-modelleket hozhat létre, amelyek segítségével a fejlesztők biztonságra és megbízhatóságra összpontosító intelligens rendszereket építhetnek. A Claude virtuális asszisztensként is használható, amely egyszerűsíti a mindennapi élet számos feladatát.

Munkafolyamat-automatizálás és NLP funkciók a Claude segítségével

Claude legjobb funkciói

Szöveget generálhat és pontos válaszokat kaphat kérdéseire egy felhasználóbarát felületen.

Készítsen kifinomult AI-modelleket, különös hangsúlyt fektetve az emberi szintű megértésre.

Claude korlátai

Az Anthropic eszközeinek fejlett jellege miatt a felhasználóknak tanulási görbével kell szembenézniük, különösen, ha még nem ismerik az etikus AI fejlesztést.

Adatbázisa 2022-ig frissül, ezért nem tud pontos válaszokat adni a közelmúlt eseményeiről.

Claude árak

Claude instant : 0,80 dollár millió tokenenként

Claude 2. 0: 8,00 dollár egymillió tokenért

Claude értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (120 értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

32. Airparser

Az Airparser egy GPT-alapú adatkinyerő eszköz, amely segít kivonni az adatokat PDF-ekből, e-mailekből, HTML-oldalakról, weboldalakról és egyéb dokumentumokból, és azokat valós időben exportálni bármely alkalmazásba.

Adatkinyerési funkciók az Airparser segítségével

Az Airparser legjobb funkciói

Használja a precíz adatkinyerést a különböző dokumentumokból és forrásokból származó adatok pontos kinyeréséhez és elemzéséhez.

Használja a testreszabható elemzési szabályokat, hogy alkalmazkodjon a különböző dokumentumstruktúrákhoz és formátumokhoz.

Hozzáférhet a kivont adatokhoz kedvenc alkalmazásain keresztül, mivel az eszköz integrálható a Google Sheets, a Zapier stb. alkalmazásokkal.

Az Airparser korlátai

Bár a parsing szabályok nagymértékben testreszabhatók, beállításukhoz előzetes konfigurációra lehet szükség a konkrét dokumentumtípusok alapján, ami bonyolult folyamat.

Airparser árak

Starter : 39 USD/hó

Növekedés : 59 USD/hó

Üzleti : 179 USD/hó

Prémium: 249 USD/hó

Airparser értékelések és vélemények

G2: NA

Capterra: NA

33. Botsonic

A Botsonic egy intuitív robotasszisztens, amely az Open AI ChatGPT keretrendszerének segítségével sokoldalú támogató botok létrehozására használható. Az Ön adataival van betanítva, hogy ügyfélszolgálattal kapcsolatos és egyéb kérdéseket megoldjon.

Az AI-alapú chatbot a Botsonic segítségével ügyfélkapcsolatok kezelésére van betanítva

A Botsonic legjobb funkciói

Használjon NLP-alapú algoritmusokat a felhasználói lekérdezések pontos megértéséhez és megválaszolásához.

Telepítsen Botsonic-alapú csevegőrobotokat különböző csatornákra, például a Slackre, a Telegramra és a WhatsAppra, javítva ezzel a felhasználók hozzáférhetőségét.

A Botsonic korlátai

A rendkívül összetett felhasználási esetek további finomhangolást és testreszabást igényelhetnek, ami meghosszabbíthatja a fejlesztési időtartamot.

A Botsonic árai

Ingyenes

Plusz : 20 USD/hó

Üzleti: 49 USD/hó

Botsonic értékelések és vélemények

G2: 4,8/5 (33 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (11 értékelés)

34. Dante AI

A Dante AI egy platform, amely az Ön adatai alapján tervezett, egyedi AI-csevegőrobotok létrehozására szolgál.

Chatbot-készítő egyedi integrációkkal a Dante AI segítségével

A Dante AI legjobb funkciói

Integrálja az eszközt több mint 5000 alkalmazással, hogy a meglévő munkafolyamatok hatékonyabbá váljanak.

Növelje termelékenységét az AI segítségével az adatok és szövegek elemzésével, szövegek létrehozásával, kódok hibakeresésével, a közösségi média hangulatának nyomon követésével és még sok mással.

A Dante AI korlátai

A felhasználóknak az első néhány esetben felül kell vizsgálniuk és testre kell szabniuk az AI által generált válaszokat, hogy azok összhangban legyenek a konkrét márka vagy személyes írásstílusokkal.

A Dante AI árai

Ingyenes

Belépés : 9 USD/hó

Prémium : 99 USD/hó

Professzionális : 199 USD/hó

Üzleti: 399 USD/hó

Dante AI értékelések és vélemények

G2: NA

Capterra: NA

35. Writesonic

Egy másik AI-alapú tartalomkészítő platform, a Writesonic, segít Önnek bármilyen típusú tartalmat 10-szer gyorsabban létrehozni. Használható tartalomkészítéshez, szerkesztéshez, SEO-optimalizált cikkek, blogok, hirdetések, céloldalak, e-kereskedelmi termékleírások, közösségi média bejegyzések és egyebek közzétételéhez.

AI blogírási funkció a Writesonic segítségével

A Writesonic legjobb funkciói

Használja mesterséges intelligencia alapú szövegírási funkcióit, hogy meggyőző és vonzó szövegeket hozzon létre marketing, közösségi média és egyéb tartalmi igényekhez.

Készítsen keresőoptimalizált céloldal-szöveget több mint 25 nyelven a konverziók javítása érdekében.

A Writesonic korlátai

Bár hatékonyak, az AI által generált tartalmakat a felhasználóknak át kell nézniük és finomítaniuk kell az egyes árnyalatok és kontextusok miatt.

Writesonic árak

Ingyenes

Kis csapat : 19 USD/hó

Vállalati : 500 USD/hó áron

Freelancer: 20 USD/hó

Writesonic értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (2000+ értékelés)

Capterra: 4,8/5 (több mint 2000 értékelés)

36. Chatsonic

A tartalomkészítéshez használt ChatGPT alkalmazás alternatívájaként a Chatsonic olyan fejlett funkciókkal rendelkezik, mint a keresésintegráció, a PDF-ekkel való csevegés, az AI-alapú képalkotás és egyéb opciók, amelyek segítségével hatékonyabban hozhat létre tartalmakat.

AI-tartalomkészítési funkciók a Chatsonic segítségével

A Chatsonic legjobb funkciói

Elemezze a piaci trendeket, írjon hirdetéseket és szerkessze szövegeit fejlett, marketingre fókuszáló AI-parancsok segítségével.

Kutasson és gyűjtsön adatokat az összes csatlakoztatott alkalmazásából és a Google-ból, hogy értékes betekintést nyerjen.

A Chatsonic korlátai

Egyes tartalomkészítési és írási feladatok helytelenek lehetnek, és hiányozhat belőlük a kontextus megértése.

Chatsonic árak

Ingyenes

Chatsonic értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: NA

37. AssemblyAI

Az AssemblyAI egy automatikus beszédfelismerő (ACR) eszköz, amely fejlett AI algoritmusokat használ a beszélt nyelv pontos és használható szöveggé alakításához.

ACR átírási eszköz az AssemblyAI-n keresztül

Az AssemblyAI legjobb funkciói

Használja ki valós idejű átírási és összefoglalási igényeinek kielégítésére, racionalizálva azokat a munkafolyamatokat, amelyek azonnali hozzáférést igényelnek a beszélt tartalomhoz és magas pontosságot igényelnek.

Készítse el saját hangalapú AI-termékeit az Assembly AI API-jával való integrációval!

Az AssemblyAI korlátai

Bár pontos, az AssemblyAI teljesítménye bizonyos akcentusok esetén eltérő lehet, ezért a pontosság érdekében esetenként manuális ellenőrzésre van szükség.

AssemblyAI árak

Beszéd-szöveggé : 0,37 USD/óra

Valós idejű átírás : 0,47 USD/óra

Audio Intelligence és LeMUR: Ár tokenenként

AssemblyAI értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (több mint 200 értékelés)

Capterra: NA

38. Timely

A Timely egy AI-alapú időkövető eszköz, amely segít nyomon követni az időt több projektben. Asztali és mobil alkalmazása nyomon követi a megbeszéléseket, feladatokat, projekteket és egyebeket.

Időkövető több projekt megtekintési lehetőséggel a Timely alkalmazáson keresztül

A legjobb funkciók a legjobb időben

Automatizálja az időkövetést több projekt és feladat esetében

Figyelje a költségvetést és a projektekkel kapcsolatos egyéb mutatókat

Használja a projektelőrejelzéssel és -elemzéssel ellátott fejlett jelentéskészítési funkciót, amely segít a projektek hatékony tervezésében.

Időbeli korlátozások

A számlázási funkciók fejlesztésre szorulhatnak

Ha egyszerre több projektet követ nyomon, előfordulhatnak hibák.

Időszerű árazás

Starter : 11 USD/hó

Prémium : 20 USD/hó

Korlátlan: 28 USD/hó

Időszerű értékelések és vélemények

G2: 4,8/5 (több mint 350 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 200 értékelés)

39. Superpowered

A Superpowered egy másik AI-alapú jegyzetelő alkalmazás a listán, de egy kis csavarral. Nincsenek botok, amelyek csatlakoznak a videó- vagy hanghívásaihoz. Nincsenek felvételek. Azt teszi, amit kell: jó jegyzeteket készít!

AI jegyzetelési funkció a Superpowered segítségével

Szuperhatékony legjobb funkciók

A jegyzeteket automatikusan „összefoglalás” és „teendők” kategóriákba sorolja.

Használja ki az AI-sablonokat, hogy hatékonyabbá tegye az egyéni értékesítési beszélgetéseket, interjúkat és egyéb találkozókat.

Szuperhatású korlátozások

Ha nincs botja, akkor kifejezett engedélyt kell adnia a Superpowerednek, hogy csatlakozhasson a találkozókhoz.

Szuperárak

Ingyenes

Alap : 36 USD/hó

Pro: 108 USD/hó

Szuperhatékony értékelések és vélemények

G2: NA

Capterra: NA

40. Jasper

A Jasper egy hatékony AI-alapú tartalomkészítő eszköz, amely segít a marketingcsapatoknak optimalizálni és felgyorsítani folyamataikat.

AI-társ a marketingcsapatok számára a Jasper segítségével

A Jasper legjobb funkciói

Kapjon kontextusfüggő nyelvi javaslatokat, amelyek biztosítják a pontos és természetes hangzású írásbeli kommunikációt.

Testreszabhatja a Jaspert, hogy megfeleljen az Ön írásstílusának és preferenciáinak.

Jasper korlátai

Nincs ingyenes csomag. 7 napos ingyenes próbaidőszakot kap a megoldás tesztelésére, majd pro vagy creator csomagot kell választania.

Egyes felhasználók bizonyos stilisztikai javaslatokat szubjektívnek találhatnak, ezért azok egyéni preferenciák alapján manuális jóváhagyást igényelnek.

Jasper árak

Alkotó : 49 USD/hó

Pro: 69 USD/hó

Jasper értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 1200 értékelés)

Capterra: 4,8/5 (több mint 1300 értékelés)

41. Relevance AI

A Relevance AI egy munkafolyamat-automatizálási és -kezelési eszköz, amely integrálható az összes meglévő folyamatába és platformjába. Használja az AI-alapú ajánlásokat a munkafolyamatok automatizálásához, LLM-folyamatok létrehozásához és sablonok generálásához a feladatok egyszerűsítése érdekében.

Értékesítési bot a Relevance AI -n keresztül

A Relevance AI legjobb funkciói

Hozzon létre egy mesterséges intelligenciával rendelkező munkaerőt, amely meghatározott üzleti területekre koncentrál, és az emberi munkavállalókhoz hasonló feladatokat lát el.

Integrálja az alkalmazást olyan LLM-szolgáltatókkal, mint az OpenAI, a Google, a Meta és az Anthropic a folyamatok egyszerűsítése érdekében.

A relevancia AI korlátai

A felhasználóknak esetleg be kell állítaniuk egy kezdeti betanítási időszakot, amíg a platform alkalmazkodik a konkrét felhasználói preferenciákhoz és viselkedéshez.

Relevance AI árak

Ingyenes

Csapat : 199 USD/hó

Üzleti : 599 USD/hó

Vállalatok: Egyedi árazás

Relevancia AI értékelések és vélemények

G2: NA

Capterra: NA

42. TalkNotes

A TalkNotes, a hangfelvétel-átírás és jegyzetelés területén kiemelkedő alkalmazás, célja a beszélt információk rögzítésének és felhasználásának folyamatának egyszerűsítése. AI-alapú természetes nyelvfeldolgozó platformot használ, hogy a beszélt szavakat hasznosítható, szervezett jegyzetekké alakítsa.

AI jegyzetelési funkció a TalkNotes segítségével

A TalkNotes legjobb funkciói

Átírja az audiót szöveggé a rendkívül pontos AI hallgatóeszközök segítségével, amelyek pontos és hibamentes átírások készítésére vannak betanítva.

Rendezze és kategorizálja átiratait, hogy a csapatok könnyebben hozzáférhessenek a fontos információkhoz.

A TalkNotes korlátai

A felhasználók jelentős háttérzaj jelenlétében pontossági eltéréseket tapasztalhatnak, ezért figyelembe kell venni az optimális felvételi feltételeket.

TalkNotes árak

Plusz: 11,97 USD/hó

Pro: 49 USD/hó

TalkNotes értékelések és vélemények

G2: NA

Capterra: NA

43. Leap AI

A Leap AI segítségével kódírás nélkül is megtervezheti munkafolyamatait. Az intuitív irányítópulton kiválaszthatja a műveleteket, és közvetlenül futtathatja őket.

Automatizált munkafolyamat-generátor a Leap AI segítségével

A Leap AI legjobb funkciói

Szerezze be az összes modellt egy helyen, beleértve a fejlett AI-modelleket, mint a GPT-4 és a Llama-2 nyelvi feladatokhoz, a Stable Diffusion XL és a Dalle-3 kép- és videómodelleket, valamint a Whisper, Bark, MusicLM és más hang- és zenei modelleket.

A rugalmas API-knak és modelleknek köszönhetően több eszközzel és eszközzel is integrálható.

Az AI korlátainak leküzdése

Bár egyetlen platformon több eszköz erejét is biztosítja, az egyes eszközök eredményei gyakran pontosabbak és precízebbek lehetnek, mint a Leap eredményei.

Leap AI árak

Ingyenes csomag

Pro: 29 dollártól/hónap

Leap AI értékelések és vélemények

G2: NA

Capterra: NA

44. Blaze. ai

A Blaze. ai egy AI-alapú történetmesélő és tartalomkészítő platform, amely márkájának tartalmát cselekvésre ösztönző blogbejegyzésekké, közösségi médiatartalmakká, hirdetési szövegekké, marketing összefoglalókba és egyebekké alakítja át.

Tartalomgenerálás és tervezés a Blaze.ai felületén

A Blaze.ai legjobb funkciói

Készítsen több, márkájához igazított márkahangot és profilt, és hozzon létre kontextusfüggő tartalmakat.

Használja a korlátlan AI-generált tartalomkészítő platformot többféle tartalomhoz kapcsolódó igényhez, beleértve a plágiumellenőrzést, a SEO-ellenőrzést, a kulcsszóajánlásokat és még sok mást.

Készítsen, kutasson, ötleteljen, tervezzen és tegye közzé tartalmait egyetlen megoldás segítségével!

A Blaze.ai korlátai

A felhasználóknak tanulási folyamaton kell átesniük, amikor a Blaze.ai-t integrálják a meglévő marketingeszközökbe és munkafolyamatokba.

Blaze. ai árak

Alkotó : 25 USD/hó

Csapat : 59 USD/hó

Vállalati: 500 USD/hó (éves számlázás)

Blaze. ai értékelések és vélemények

G2: NA

Capterra: NA

45. Vowel

A Vowel egy virtuális együttműködési és videokonferencia-platform, amely segít Önnek hihetetlenül hatékony értekezleteket szervezni, megbeszéléseket összefoglalni, értekezletekkel kapcsolatos információkat keresni és videokonferenciákat megosztani – kiegészítő programok nélkül.

Találkozók összefoglalása a Vowel segítségével

A Vowel legjobb funkciói

Használja ki az AI-t a találkozók során történő valós idejű átíráshoz, javítva az akadálymentességet és megkönnyítve a találkozó utáni áttekintéseket.

Használja a fejlett elemzési funkciókat a találkozók hatékonyságának javításához, beleértve olyan információkat, mint a találkozón való részvétel, az elkötelezettség szintje és egyéb betekintések.

Magyar nyelvű korlátozások

Az internetkapcsolat nem stabil területeken élő felhasználóknak problémák adódhatnak a valós idejű funkciók használatával, ezért figyelembe kell venni az optimális használati feltételeket.

Magánhangzó árazás

Ingyenes

Üzleti: 19,99 USD/hó

Magánhangzó-értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (188 értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

46. SemblyAI

A SemblyAI egy all-in-one AI csapatasszisztens, amely segít jegyzeteket készíteni, betekintést nyerni és leírni a megbeszéléseket, hogy azok optimálisak és eredményorientáltak legyenek.

AI-vezérelt értekezletjegyzetek és automatizálási funkciók a Sembly segítségével

A Sembly legjobb funkciói

Javítsa a találkozók interakcióját élő jegyzetekkel, AI-alapú interakcióösszefoglalásokkal és az egyes résztvevőkre vonatkozó részletekkel.

Használja ki az AI-t a találkozók tartalmi ajánlásainak személyre szabásához, biztosítva, hogy a résztvevők releváns és érdekes információkat kapjanak.

A Sembly korlátai

A felhasználóknak időt kell szánniuk a testreszabási lehetőségek megértésére és konfigurálására, hogy azok megfeleljenek a konkrét eseménycéloknak.

A Sembly árai

Személyes : Ingyenes csomag

Professzionális : 15 USD/hó

Csapat: 29 USD/hó

Sembly értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (25+ értékelés)

Capterra: NA

47. Kraftful

A Kraftful egy AI-alapú platform, amely felhasználói visszajelzéseket gyűjt és ezekből az adatokból értékes információkat generál.

AI hallgató funkció a Kraftful segítségével

A Kraftful legjobb funkciói

Kövesse nyomon az ügyfelek visszajelzéseit és panaszait AI kvalitatív elemzés, egyedi felmérések és hallgató funkciók segítségével.

A felhasználói betekintéseket automatikusan alakítsa felhasználói történetekké a projektmenedzsment munkafolyamataihoz.

A Kraftful korlátai

Az optimális eredmények elérése érdekében világos és tömör adatbevitelre van szükség.

A ingyenes csomagban korlátozott funkciók állnak rendelkezésre.

Kraftful árak

Ingyenes

Pro: 15 USD/hó

Kraftful értékelések és vélemények

G2: NA

Capterra: NA

48. Synthesis

A Synthesis egy mesterséges intelligencia alkalmazást kínál szintetikus adatok generálására, amely segít a gépi tanulási modellek képzésében, és új termékek tesztelésére is felhasználható. Például felhasználható az orvosi kutatásban a mesterséges intelligencia képzésére betegségminták azonosítására, valamint pénzügyi modellekben olyan események hatásának becslésére, mint a globális ellátási láncban bekövetkező nagyméretű zavarok.

Használati példák a Synthesis AI segítségével

A Synthesis legjobb funkciói

Szerezzen be számítógéppel generált adatokat, hogy robusztus, kifinomult modelleket fejlesszen ki gépi tanulási felhasználási esetekhez.

Fejlesszen ki hatékonyabb és etikusabb AI-t jelentősen alacsonyabb költségekkel és erőfeszítésekkel.

Vezessen be többféle adatot az AI-képzésbe, és csökkentse a nem szándékos torzításokat.

A szintézis korlátai

A szintetikus adatok nem feltétlenül rendelkeznek a valós adatok realitásával és komplexitásával, és a kizárólag az előbbiekre képzett modellek nem feltétlenül alkalmazhatók hatékonyan a valós helyzetekben.

Szintézis árak

Árak kérésre

Összefoglaló értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: NA

49. Fireflies. ai

Túl sok megbeszélésen vesz részt? Hagyja, hogy a Fireflies.ai legyen a tűzoltója. Részt vehet megbeszéléseken, leírhatja vagy összefoglalhatja a beszélgetéseket, sőt, meg is érti a hangos beszélgetéseket, hogy rögzítse, ki mit mondott.

Találkozók átírása és jegyzetelés a Fireflies.ai segítségével

A Fireflies.ai legjobb funkciói

Automatikusan rögzítse az egyes értekezletek hang- és videófelvételeit, és készítsen azokról összefoglalót.

Használja ki a fejlett Notetaker funkciókat, amelyek még a hangszínárnyalatokat is megértik, hogy meg tudják állapítani, ki mit mondott egy megbeszélésen.

Ossza meg a találkozók jegyzetét más alkalmazásokkal, például a Slackkel.

Fireflies. ai korlátai

A CRM-mel és más eszközökkel való integrációk néha nem szinkronban vannak.

Mivel automatikusan részt vesz és leírja a naptárában szereplő minden találkozót, ez adatvédelmi kérdéseket vethet fel, ezért bizonyos találkozók esetén manuálisan kell szüneteltetnie a programot.

Fireflies. ai árak

Ingyenes

Pro : 18 USD/hó

Üzleti : 29 USD/hó/felhasználó

Vállalatok: 39 USD/hó/felhasználó

Fireflies. ai értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 300 értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

50. Flowise

A Flowise egy nyílt forráskódú, alacsony kódszükségletű LLM alkalmazáskészítő, amely lehetővé teszi a fejlesztők számára AI csevegőrobotok és LLM koordinációs munkafolyamatok létrehozását.

LLM munkafolyamat-készítő a Flowise segítségével

A Flowise legjobb funkciói

Használja ki az Open AI asszisztensek, egyedi botok és gépi tanulás előnyeit a feladatok és munkafolyamatok automatizálásához.

Gyorsan készítsen LLM chatbotokat kódolás nélkül!

Állítsa be az AI csevegő asszisztenseket az alkalmazásaiba API, SDK és beágyazott csevegési opciók segítségével.

Használjon fejlett koordinációs eszközöket az LLM-ek memóriával, adatbetöltőkkel, gyorsítótárral, moderálással és más alkalmazásokkal való összekapcsolásához.

A Flowise korlátai

A felhasználóknak szükségük lehet az LLM-ek és más munkafolyamatok helyességének ellenőrzésére, mivel azok a kontextustól és a használt adatoktól függően pontatlanok lehetnek.

Flowise árak

Ingyenes

Flowise értékelések és vélemények

G2: NA

Capterra: NA

Növelje termelékenységét a mesterséges intelligencia segítségével

50 lehetőségekben gazdag, legjobb AI-alkalmazást vizsgáltunk meg, de még sok más is van, amit érdemes megismerni. A tartalomkészítéstől a munkafolyamatok kezelésén át az adatokból rejtett információk feltárásáig – a fejlesztők, marketingesek és projektmenedzserek számára készült AI-platformok forradalmasítják munkánkat.

Az AI folyamatos fejlődésével egyre több új felhasználási területen alkalmazzák majd. De már most is számos AI-alkalmazás segítségével gyorsabban elérheti üzleti céljait. Kísérletezzen, fedezze fel és találja meg a saját felhasználási területéhez leginkább megfelelő AI-alkalmazásokat!

A ClickUp szöveggeneráló AI-asszisztense működés közben

Ha időt és energiát szeretne megtakarítani a mindennapi munkában, akkor imádni fogja a ClickUp Brain alkalmazást. Ez az egyik legjobb AI-alkalmazás a munkafolyamatok automatizálásához és a termelékenység optimalizálásához, így Ön a fontos dolgokra koncentrálhat.

Regisztráljon még ma a ClickUp ingyenes próbaverziójára.