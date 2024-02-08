Claude AI kontra ChatGPT: melyik AI-asszisztens a legjobb 2025-ben?

A forró családi viták tényellenőrzésétől a professzionális e-mailekhez szükséges inspiráció megszerzéséig az AI-eszközök szinte mindent elintéznek, másodpercek alatt.

A számos nagy nyelvi modell közül két nagy név áll az élen: a Claude AI és a ChatGPT. Azért híresek, mert szinte azonnal képesek emberhez hasonló tartalmat generálni. Természetesen mindkettőnek megvannak a maga egyedi jellemzői és erősségei.

Kíváncsi vagy, melyik lehet a jobb választás számodra?

Bemutatjuk a Claude AI és a ChatGPT funkcióit, előnyeit és hátrányait, hogy kiválaszthassa a legmegfelelőbbet. Alternatívaként egy másik, rendkívül hatékony generatív AI asszisztenst is bemutatunk.

Tehát, derítsük ki, melyik AI asszisztens a 2024-es év igazi MVP-je (legértékesebb játékosa)! 🦘

Mi az a Claude AI?

via Claude AI

Claude egy AI chatbot az Anthropic AI-tól, egy AI startup-tól, amelyet az Open AI korábbi tagjai alapítottak azzal a céllal, hogy az AI biztonságos és hasznos legyen.

A hatalmas Large Language Model (LLM) által támogatott Claude természetes nyelven ért és válaszol. Egyedülálló „alkotmányos kialakítása” biztosítja, hogy válasza mindig hasznos, ártalmatlan és őszinte legyen (természetesen időnként előfordulhatnak hallucinációk).

Ez a chatbot olyan klassz dolgokra képes, mint kreatív szövegek írása, nyelvek fordítása és részletesebb válaszok adása a kérdéseidre. A Claude AI csevegései nagyon beszélgető jellegűek, szinte mintha valakivel beszélgetnél, aki megért téged.

A Claude AI legjobb tulajdonsága, hogy egy sor elvet követ, hogy minden tisztességes legyen, elkerülje a sztereotípiákat és ne terjesszen hamis információkat. Az Anthropic AI a Claude 2-t a ChatGPT-re adott válaszként dobta piacra, és folyamatosan új funkciókkal bővíti.

A Claude ingyenes fiókkal érhető el, míg a Claude Pro verzióban prioritásos hozzáférés és további funkciók állnak rendelkezésre.

A Claude AI funkciói

Mi teszi a Claude AI-t kiemelkedővé az AI-eszközök tengerében? Nézzük meg néhány legegyedibb funkcióját!

1. Fájlkezelés és tanulás

via Claude AI

A Claude AI képessége, hogy fájlokat kezeljen egy csevegésben, egyedülállóvá teszi más AI eszközök között. Összefoglalja a feltöltött fájlokat, és megőrzi a kontextust a beszélgetés során.

Egyszerre legfeljebb öt fájlt tölthet fel, amelyek mérete legfeljebb 10 MB lehet. Ide tartoznak a Word-dokumentumok, PDF-fájlok és még a txt-fájlok is. A fájlokat egy gombra kattintva vagy a csevegőbe húzva adhatja hozzá, és a Claude AI a feltöltött tartalomból tanul.

Ez különösen hasznos komplex anyagok, például orvosi tanulmányok elemzéséhez és feldolgozásához, ahol konkrét kiegészítő kérdéseket tehetsz fel a mélyebb megértés érdekében.

A Claude AI azonban nem tudja közvetlenül kezelni az Excel táblázatokat. Átkonvertálhatja őket PDF-fájlokká, hogy a program varázslatos hatását kifejthesse az adatokra.

2. Bővített kontextus ablak

A Claude AI legújabb verziójának tokenkorlátja 100 000 token. Ez azt jelenti, hogy hatalmas adatbázisok segítségével természetesebben tud beszélni és jobban megérti Önt, így akár 75 000 szavas, rendkívül hosszú interakciókra is képes!

Ez a kibővített kontextus segít a Claude AI-nek jobban megérteni a szavakat és kifejezéseket, így pontosabb és természetesebb válaszokat ad. Egyszerűen fogalmazva: a kibővített kontextus magában foglalja a korábbi csevegéseket, a folyamatban lévő beszélgetéseket és az Ön preferenciáit, így a csevegőrobot okosabbá és személyre szabottabbá válik.

Ez a frissítés nagy dokumentumok, például tudományos tanulmányok összefoglalásához és több ezer szavas hosszú szövegek generálásához kényelmes.

3. Alkotmányos AI-etika

A Claude AI egy etikai kódexet követ, hogy felelősségteljes és biztonságos AI legyen. Ez különbözteti meg a Claude-ot más AI rendszerektől, és biztonságosabb választássá teszi, különösen az adatokkal kapcsolatos feladatok esetében.

Claude jó viselkedésének középpontjában a konstitucionális AI elvei állnak, amelyek a válaszok biztonságosságára, etikai és tisztességességére összpontosítanak. Az egyik ilyen elv a ártalmatlanság – ez a chatbot nem fogja magát rávenni semmire, ami ártalmas, veszélyes vagy illegális.

Az őszinteség is nagyon fontos – Claude nem ad ki hamis információkat, és gyorsan kijavítja az esetleges hibáit. A Claude AI emellett tisztességes is – nem mutat elfogultságot és nem kedvez senkinek.

A Claude AI etikai kódexe magában foglalja az átláthatóságot. Ha valamiben nem biztos, azt egyértelműen jelzi. Ha megkérdezi, meg is magyarázza az érvelését.

Claude AI árak

Ingyenes

Claude Pro: 20 USD/hó

Mi az a ChatGPT?

via OpenAI

Az OpenAI által 2022 novemberében elindított ChatGPT egy AI-alapú csevegőrobot, amely emberhez hasonló csevegési képességeivel nagy feltűnést keltett. Számos szöveggel és kóddal betanított csevegőrobot nyelveket tud fordítani és kreatív tartalmakat írni.

Több mint 180 millió felhasználóval rendkívül népszerűvé vált!

Amikor először megjelent, a ChatGPT az első volt a maga nemében, és jelentős szerepet játszott az AI mainstreambe való bevezetésében. A hagyományos chatbotokkal ellentétben egy Generative Pretrained Transformer (GPT) nevű egyedülálló technológiát használ a természetesebb beszélgetések érdekében.

Ez lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy a lehető legjobban kihasználják a ChatGPT-t különböző feladatokhoz, például kérdések megválaszolásához, íráshoz vagy matematikai problémák megoldásához.

A ChatGPT-t ingyenesen használhatja a GPT-3. 5 verzióval, vagy fizetős változatban, a ChatGPT Plus néven, a még erősebb GPT-4 verzióval.

Az álmaid virtuális asszisztenseként a GPT-4 többet tud, mint csak csevegni. Dokumentumokat hoz létre, nehéz matematikai vagy logikai problémákat old meg, és képeket is dekódol. 🤖

A ChatGPT funkciói

Mi teszi a ChatGPT-t különlegessé? Nézzük meg közelebbről azokat a funkciókat, amelyek megkülönböztetik a többitől.

1. Természetes nyelvfeldolgozás

A ChatGPT természetes nyelvfeldolgozó (NLP) funkciójának köszönhetően jól érti, ahogyan az emberek beszélnek. Nem kell speciális szavakat vagy parancsokat használnod – csak beszélj úgy, ahogyan szokásosan tennéd. Intelligens algoritmusokat használ, hogy megértse, amit mondasz, így válaszait fejlettebbé és személyre szabottabbá teszi.

Ha például egészséges vacsoraötletekre van szüksége, kérdezze meg a ChatGPT-t, és az azonnal megadja a listát. Még azt is megjegyzi, amit korábban mondott, így ha az első javaslatok nem felelnek meg, további lehetőségeket is kérhet. Azonnal újabb ötleteket kap.

Figyelemre méltó, hogy a ChatGPT a trükkös nyelvet, a vicceket, utalásokat és szarkazmust is megérti. Így értelmes, intelligens válaszokat adhat. Ez teszi az egyik legjobb AI szövegíró eszközzé.

2. Hang- és képalkotó képességek

via OpenAI

Tavaly szeptemberben a ChatGPT fantasztikus frissítést kapott: most már valós időben beszélgethetsz vele, és képeket is használhatsz a csevegéshez. 📷

Tegyük fel, hogy Olaszországba utazol, és lefényképezed a ferde tornyot. A ChatGPT lehet az idegenvezető, és elmesélheti a műemlék történetét. Otthon pedig lefényképezed a hűtőszekrényedet, és a ChatGPT lépésről lépésre segít megtervezni a vacsorát.

A ChatGPT-vel hangos csevegést is folytathatsz. Akár elfoglalt vagy és gyors munkatipre van szükséged, akár mesét szeretnél a gyerekeknek lefekvés előtt, a ChatGPT a rendelkezésedre áll. Emellett nagyon gyorsan képes szuperrealisztikus, emberhez hasonló hangokat létrehozni.

Az Open AI még profi szinkronszínészekkel is együttműködött, hogy a hangok hitelesek legyenek. Ez a fejlesztés még jobbá teszi a ChatGPT-t a beszélgetéshez és a képekkel való interakcióhoz.

3. Többnyelvű szókincs-adatbázis

A ChatGPT nyelvi zseni, köszönhetően a hatalmas internetről származó, 570 GB-os adatbázisának.

Ez a hatalmas adatgyűjtemény hatalmas szókincset biztosít, amely nem csak az alapokat fedi le. Ismeri a mindennapi szavakat, és könnyedén kezeli a ritka és technikai kifejezéseket is.

Ráadásul a ChatGPT-vel nincsenek nyelvi korlátok. Mivel különböző nyelveken írt szövegekkel tanították, több mint 200 nyelven cseveghetsz vele – angolul, franciául, németül, spanyolul és más nyelveken.

ChatGPT árak

Ingyenes

Plusz: 20 dollár/hó felhasználónként

Csapat: 30 USD/hó felhasználónként

Vállalatok: Egyedi árak

Az OpenAI weboldalán további információkat találhat a tervébe beépíthető számos rugalmas lehetőségről.

Claude vs. ChatGPT: funkciók összehasonlítása

Itt található egy táblázat a Claude és a ChatGPT közötti legfontosabb különbségekről:

Funkció Claude AI ChatGPT Természetes nyelvfeldolgozás Igen Igen Kontextusfüggő képesség 100 000 token 80 000 token Hang- és képalapú csevegés Igen Igen Fájlfeltöltés Igen Nem Többnyelvű képességek 10 nyelv Több mint 200 nyelv Integrációk Igen Igen Alkotmányos etika Igen Nem Akadálymentesség Korlátozott Széles Ár Ingyenes és fizetős csomagok Ingyenes és fizetős csomagok

Funkcionalitás

Mind Claude, mind ChatGPT elképesztő teljesítményt nyújt a maga módján.

Claude AI

A Claude AI kiválóan alkalmas olyan speciális felhasználási területeken, mint az ügyfélszolgálat, a jogi ügyek, a háttérirodai műveletek és az értékesítés. Válaszait konkrét adatkészletek alapján testre szabja, több nyelven beszél, és még a programozási nyelveket is megérti.

Bár nem végez önálló internetes kereséseket, Claude képes megoldani a feladatokat az internetről kapott szövegek alapján. Vállalkozások számára készült, az etikai AI-szabályokat követi, a tények pontosságára és a felelősségteljes válaszokra összpontosít.

ChatGPT

A ChatGPT olyan válaszokat ad, mintha egy profival csevegnél. Ez ideális megoldás ügyfélszolgálati felhasználási esetekhez. Még olyan feladatokat is automatizál, mint az ütemezés, a foglalások és az online fizetés feldolgozása.

A ChatGPT olyan funkciókkal bővül, mint az AI-képalkotás, az adatelemzés és a bővítmények. Ingyenes fiókkal és többszintű fizetős opciókkal széles közönséget céloz meg.

Válaszok és pontosság

Egy AI-bot nem felel meg céljának, ha rossz válaszokat vagy alacsony minőségű válaszokat ad. Vizsgáljuk meg ezeknek a csevegőbotoknak a válaszainak minőségét és pontosságát.

Claude AI

A Claude AI nem tökéletes. De egyesek szerint Claude olyan tantárgyakban jó, mint a történelem és a földrajz, mert kisebb mennyiségű információt vizsgál. Ami megkülönbözteti Claude-ot, az az őszintesége – beismeri, ha valamit nem tud.

Claude 2022 decemberéig tanult, így lehet, hogy tudja, mi történik 2023 elején. Ez frissebb, mint más AI-csevegőrobotok esetében, ami előnyt jelent Claude számára.

ChatGPT

A ChatGPT a GPT-4-gyel javított a teljesítményén, és nagyobb pontosságot biztosít. Az OpenAI szerint a GPT-4 82%-kal kisebb valószínűséggel hoz létre az OpenAI szabályait sértő tartalmakat, és 60%-kal kisebb valószínűséggel ad olyan válaszokat, mint az előző verzió.

A Claude-nál szélesebb körben használt ChatGPT gyorsabb és részletesebb válaszokat ad. Gyorsabb feldolgozási sebességgel és rövidebb válaszidővel büszkélkedhet, különösen az egyszerűbb tartalomgenerálási feladatok esetében.

Integráció

Ha rendelkezik egy megbízható AI-modellel, nem lenne praktikus azt minden üzleti alkalmazásában használni? Nos, mind a Claude AI, mind a ChatGPT támogatja a hasznos integrációkat.

Claude AI

Claude olyan nagy nevekkel állt össze, mint a Notion, a Quora, a DuckDuckGo, a Slack és a Zoom. Hamarosan további Google-integrációk is várhatók. Claude API-ján keresztül könnyen integrálható különböző alkalmazásokkal.

A Slackben a Claude App összefoglalja a szálakat és válaszol a kérdésekre, míg a Zoomban Claude kulcsszerepet játszik a kapcsolattartó központban, a megbeszéléseken, a telefonon, a csapatcsevegésben, a táblán és a Zoom IQ-ban.

ChatGPT

A ChatGPT rendkívül sokoldalú – API segítségével könnyen illeszthető különböző alkalmazásokba.

Vannak pluginok a Kayak, Expedia, OpenTable, Slack, Shopify és mások számára, és továbbiak is készülnek. Ráadásul zökkenőmentesen működik különböző programozási nyelvekkel, ami rugalmassá és alkalmazkodóvá teszi.

Biztonság és védelem

Ha üzleti célokra használ mesterséges intelligencia botot, akkor valószínűleg vannak mesterséges intelligencia biztonsági aggályai. Nem engedheti meg magának, hogy érzékeny információkat veszítsen el, és a Claude AI és a ChatGPT bizonyos szintű biztonságot nyújt.

Claude AI

A Claude AI komolyan veszi a felhasználói adatok védelmét. Intelligens intézkedéseket alkalmaz, mint például a korlátozott adatgyűjtés, a titkosítás és a külső ellenőrzések, hogy biztosítsa a biztonságot.

A Constitutional AI-t magjába építve a Claude olyan biztonsági funkciókkal rendelkezik, mint a Constitutional Curation, a Capability Masking, az Adversarial Training, az Applied Ethics és az Oversight Integration. Ezek a gyakorlatok, valamint a szabványos adatelemzés és -kezelés biztosítják, hogy a Claude biztonságosan működjön bizonyos területeken.

ChatGPT

A ChatGPT biztonsági funkciókkal rendelkezik, de a képzési adataiból elfogultságokat vehet át. Az információk ellenőrzése bonyolult lehet, mivel nem mindig jelzi a forrásokat. Néha inkább a kreativitás felé hajlik, mint a tiszta tények felé, ami bizonyos pontatlanságokhoz vezethet.

A fejlesztés során a biztonság nem volt kiemelt fontosságú, de a ChatGPT szakértők segítségével dolgozik rajta. Érdemes elkerülni a használatát, ha érzékeny üzleti információkról van szó.

Claude AI kontra ChatGPT: Van egyértelmű győztes?

A Claude AI és a ChatGPT között nehéz választani, mivel mindkettő még fejlődőben van.

A Claude AI egy profi – rendkívül biztonságos és pontos, kiválóan alkalmas üzleti feladatokra. Alkotmányos tervezésű, ezért felelősségteljes és őszinte. De van egy hátránya: nem olyan jó a különböző nyelvekkel és hangfunkciókkal.

A ChatGPT egy sokoldalú eszköz. Szinte mindenhez illeszkedik és nagy közönség számára működik. De 2021 szeptembere óta nem frissítették a legfrissebb információkkal, így előfordulhat, hogy néhány tény kimarad belőle.

Végül is minden attól függ, hogy mire van szüksége: üzleti szakemberre vagy sokoldalú, mindennapi AI-társra.

Claude AI vs. ChatGPT a Redditen

Mit gondolnak a Redditorok a ChatGPT és a Claude AI közötti csatáról?

Érdekes módon sokan úgy tűnik, hogy mindkét csapatban játszanak, és a feladattól függően mindkét AI-csevegőrobotot használják.

Kutatásunk legfontosabb eredményei:

„Az elmúlt két hétben mind a GPT-4-et, mind a Claude-ot (ingyenes) kipróbáltam. Mint professzionális marketinges, aki mindkét LLM-et különböző célokra használja, azt állítom, hogy az esetek 70%-ában a Claude kimenetét választottam a GPT-4 helyett.”

Egy másik Redditor azt említi, hogy kifejezetten a kódgeneráláshoz a GPT-4-et részesíti előnyben, mivel az összetettebb érveléssel és jobb megértéssel rendelkezik, mint a Claude AI.

„Naponta használom mind a GPT4-et, mind a Claude-ot. Tapasztalatom szerint a GPT4 jobb a legtöbb kódolási problémához. Jobb a logikája, és jobban tudja kitalálni a hiányzó részeket, mint amire számítottam (például új, eredeti teszteket ír a meglévők alapján). ”

Ismerje meg a ClickUp-ot – a legjobb alternatívát a Claude AI és a ChatGPT között

Kezelje projektjeit az AI erejével, több mint 15 egyedi nézettel és a ClickUp feladatok automatizálásával.

Mi van, ha olyan AI asszisztenst keresel, amely ötvözi a Claude AI pontosságát és a ChatGPT sokoldalúságát?

Mi segítünk.

Bemutatjuk a ClickUp-ot – az all-in-one megoldást a projektmenedzsmenthez és az AI-segítséghez. Ez egy remek alternatíva a ChatGPT és a Claude helyett.

Ahelyett, hogy több eszköz között váltogatna, regisztráljon egy egyetlen, felhasználóbarát, funkciókkal teli platformra. A gazdag szövegszerkesztéstől a megbízható feladatkezelésig és a több mint 1000 alkalmazással való egyszerű integrációig a ClickUp az Ön első számú választása a határidők előtti feladatok elvégzéséhez, a munkafolyamatok zökkenőmentesebbé tételéhez és a termelékenység növeléséhez.

A ClickUp mindenki számára készült. Akár egy diszkréciót igénylő szoftverprojekten dolgozik, akár marketinganyagokat fejleszt, a ClickUp segít a feladatok tervezésében és kiosztásában, a csapatával való együttműködésben és a projekt előrehaladásának nyomon követésében – mindezt egy helyen.

Dolgozz gyorsabban a ClickUp AI segítségével

Összefoglald és csiszold írásodat 30 másodperc alatt a ClickUp AI segítségével!

A ClickUp AI az Ön írási asszisztense, amelynek célja, hogy csapata hatékonyabbá és produktívabbá váljon. Különböző szerepkörökhöz kínál AI-sablonokat, amelyekkel a munka gyorsabbá válik a minőség romlása nélkül.

A ClickUp AI egy kiváló AI eszköz a kulcsszavak kutatásához is. A ClickUp Docs-szal együtt használva kapcsolódó kulcsszavakat generál és kulcsszócsoportokat hoz létre.

A ClickUp AI chatbotjával a következőket teheted:

Szövegek összefoglalása

Csiszolja írási stílusát a kristálytiszta kommunikáció érdekében

Ötleteket gyűjt blogokhoz, közösségi médiához és eseményekhez

Írj meggyőző e-maileket, mint egy profi

Készíts részletes projektleírásokat könnyedén

Találj ki éleslátó kérdéseket a felméréshez

Tervezd meg a találkozókat profi módon, jól felépített napirenddel, foglald össze a legfontosabb megbeszéléseket, és még sok minden mást!

A ClickUp mindenkivel jól kijön. Akár marketinggel, értékesítéssel, HR-rel vagy projektmenedzsmenttel foglalkozik, ez a megbízható segédje!

Képzeld el a ClickUp AI-t, mint a végső virtuális asszisztensedet, aki növeli a termelékenységedet, felgyorsítja a munkádat, és felszabadítja az értékes idődet, hogy azokkal a feladatokkal foglalkozhass, amelyek valóban hatással vannak rád. 🌟

Tartsd dokumentumaidat rendben a ClickUp Docs segítségével

Készíts, szerkessz és ossz meg dokumentumokat valós időben a csapatoddal a ClickUp Docs segítségével.

Ha naponta nagy mennyiségű dokumentummal dolgozik, a ClickUp Docs segítségével rendezett és áttekinthető állapotban tarthatja őket.

A ClickUp Docs segítségével minden készen áll a dokumentumok létrehozásához, szerkesztéséhez, tárolásához és megosztásához. Ez nem csak az ötleteidnek ad helyet; az igazi varázslat akkor történik, amikor a csapatod bekapcsolódik és veled együtt dolgozik a dokumentumokon.

Bárhol is legyen, valós időben szerkesztheti a dokumentumokat. Hagyjon megjegyzéseket, osszon ki feladatokat a helyszínen, és alakítsa a szöveg részeit feladatokká, hogy minden zökkenőmentesen működjön.

És tudod, mi a legjobb? Ha elkészült a dokumentumod, összekapcsolhatod egy feladattal, így minden egy helyen lesz rendezve. A ClickUp Docs segítségével minden apró részletet módosíthatsz, így biztosítva, hogy a dokumentumaid tökéletesen illeszkedjenek a feladatokhoz, projektekhez és a csapatod egyedi munkastílusához. ⚡

Rendezzen mindent egy helyen a ClickUp Notepad segítségével

A ClickUp Notepad segítségével mindent rendszerezhetsz, a jegyzetektől a csekklistákig és a feladatokig.

Ha nehezen tudsz rendet tartani szétszórt ötleteid és tartalmaid között, használd a ClickUp Notepad segítségét. Ez a segédprogramod a jegyzetek, ellenőrzőlisták és egyéb feladatok szervezéséhez, mindezt egy kényelmes, biztonságos helyen.

Használja a ClickUp Notepad alkalmazást, hogy pillanatok alatt leírhassa a legjobb ötleteit, és akár díszes formázással is feldobhatja őket – fejlécekkel, pontokkal, színekkel –, amivel csak kedve tartja.

Húzd és ejtsd az elemeket, helyezd őket egymásba vizuális hierarchia létrehozásához, és csoportosítsd őket ellenőrzőlistákba. Nem csak jegyzetekhez vagy kötve; hatékony cselekvési tételekké alakíthatod őket.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan: 7 USD/felhasználó havonta

Üzleti: 12 USD/felhasználó havonta

Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ClickUp Brain: Minden fizetős csomagban elérhető, 5 USD/munkahelyi tag/hónap áron.

Tegye még jobbá AI-kalandját a ClickUp segítségével!

Nem tud dönteni Claude és ChatGPT között, de mégis egykomponensű AI-megoldásra van szüksége? Válassza a ClickUp-ot.

A projektmenedzsment szoftver előnyeit élvezheti anélkül, hogy az AI legfontosabb funkcióiból bármelyiket is feladná. A ClickUp segítségével egyszerűsítheti az információ- és feladatkezelést, és az automatizálás erejével ugrásszerűen növelheti termelékenységét.

Válaszd ki a tökéletes virtuális asszisztenst, szervezd meg ötleteidet könnyedén, és tartsd szem előtt céljaidat a ClickUp segítségével.

Fedezd fel a mesterséges intelligencia végtelen lehetőségeit – regisztrálj még ma a ClickUp-ra!