Mesterséges intelligencia a munkahelyen: a termelékenység és a hatékonyság javításának módjai

Ki gondolta volna néhány évvel ezelőtt, hogy az AI olyan elengedhetetlen lesz az életünkben, mint a kávé egy mozgalmas hétfő reggelen?

Legyen szó kódolásról, prezentációs tippek összeállításáról vagy akár saját napi tervező készítéséről, a mesterséges intelligencia az élet apróbb bonyodalmaiban is a legmegbízhatóbb segítőnk lett.

Az AI bevezetése a munkahelyen kezdetben kissé ijesztőnek tűnt – erre utal a Világgazdasági Fórum „A munkahelyek jövője” című jelentése, amely baljóslatúan jósolta, hogy az AI 85 millió munkahelyet fog felváltani. Ijesztő, igaz?

Nos, nem egészen. Az apokaliptikus munkahelyek megszűnése nem következett be. Az AI technológia éppen ellenkezőleg: egyszerűsítette az életünket és növelte a termelékenységünket.

A Zoom felmérése szerint a munkavállalók 89%-a szerint az AI legnagyobb előnye, hogy kevesebb a repetitív feladat, és több idő jut a jelentősebb munkák elvégzésére.

Ennek eredményeként a különböző iparágakban működő szervezetek lelkesen alkalmazzák az AI-t munkafolyamataikban a folyamatok egyszerűsítése és a termelékenység növelése érdekében.

Az AI-technológiák bevezetése a munkába azonban némi szakértelmet igényel. Nézzük meg, hogyan lehet elkezdeni!

Bónusz: Próbálja ki a munkahelyi termelékenységet szolgáló legjobb mesterséges intelligencia asszisztenst, a ClickUp Brain-t!

⏰ 60 másodperces összefoglaló Tartsa fenn az egyensúlyt az AI automatizálás és az emberi kreativitás között az eredmények maximalizálása érdekében.

Automatizálja az ismétlődő feladatokat, hogy több idő maradjon a stratégiai munkára.

Használjon AI-alapú eszközöket, mint például a ClickUp, a munkafolyamatok kezeléséhez és a haladás zökkenőmentes nyomon követéséhez.

Használja ki az AI előnyeit az adatelemzés, a döntéshozatal és a prediktív betekintés terén.

Személyre szabhatja az ügyfelek élményét az AI-alapú ajánlások és csevegőrobotok segítségével.

Fektessen be csapata továbbképzésébe és átképzésébe, hogy felkészüljenek az AI-alapú jövőre!

Az AI előnyei a munkahelyen

Néhány évvel ezelőtt a Netflix technikai csapata ülésezett, és próbált kitalálni, hogyan lehetne mindenkit rávenni a ma már népszerű House of Cards sorozat nézésére. A Netflix az AI technológia, a gépi tanulás és az adattudomány integrálásával elemezte a nézők viselkedését, preferenciáit és nézői szokásait. Ezekkel az adatokkal felvértezve tíz egyedi, különböző nézői szegmensekre szabott előzetest készítettek. Például az egyik néző egy kedvenc színészét bemutató előzetest láthat, míg egy másiknak a kedvenc izgalmas cselekményre fókuszáló előzetest mutatnak. Ez a személyre szabott megközelítés arra ösztönözte a nézőket, hogy egyhuzamban nézzék meg a sorozatot. 2020-ra előretekintve a Netflix elárulta, hogy a platformon megtekintett tartalmak 80%-a személyre szabott ajánlásokból származott – az AI rendszereknek köszönhetően.

Mit tanulhatunk ebből?

A munkahelyi AI három fontos szempontot támogat: a munkavállalók termelékenységének növelését, az adatokon alapuló döntéshozatalt és a páratlan személyre szabást. Nézzük meg ezeket részletesebben:

1. Fokozott termelékenység és hatékonyság

Senki sem szereti az ismétlődő feladatokat – kivéve talán a robotokat. Ez az a terület, ahol az AI a munkahelyen igazán kiemelkedő teljesítményt nyújt, automatizálva ezeket a hétköznapi tevékenységeket, hogy az emberi alkalmazottak értékesebb munkákra koncentrálhassanak.

Az AI időt takarít meg és javítja a működési hatékonyságot az olyan ismétlődő feladatoknál, mint az adatbevitel és a bérszámfejtés, az ügyfelek bevonása és az értékesítési előrejelzések. Néhány gyakori példa:

Rutin ügyfélkérdéseket kezelő automatizált válaszadók

Az intelligens asszisztensek megtervezik a találkozókat és a megbeszéléseket

Biztonsági megfigyelő rendszerek, amelyek biztosítják a megfelelő biztonság fenntartását

A felvételi folyamat elemei, például a jelöltek szűrése

2. Jobb döntéshozatali folyamatok

Lássuk be: a döntések csak annyira jók, mint az azokat alátámasztó adatok. A hatalmas mennyiségű adatgyűjtési képességgel rendelkező vállalkozások az AI-hez fordulnak az adatok hatékony feldolgozása és elemzése érdekében.

Az AI feladata:

Adatgyűjtés : Valós idejű és korábbi információk gyűjtése különböző forrásokból

Adatelemzés : Hasznosítható információk kinyerése

Trendek előrejelzése: Segít a vezetőknek, hogy mindig egy lépéssel előrébb járjanak

A vállalatok az AI segítségével előre jelezhetik a piaci trendeket, azonosíthatják az ügyfelek problémáit, sőt, előre láthatják az ellátási lánc zavarait is. Ez lehetővé teszi számukra, hogy a szabályoknak megfelelő és elfogulatlan döntéshozatali folyamatot tartsanak fenn.

3. Személyre szabás és jobb ügyfélélmény

Gondolkodott már azon, hogy miért olyan intuitív az online vásárlás? Ez mind az AI rendszereknek köszönhető, amelyek mesteri szinten kezelik a vásárlói szegmentációt és a személyre szabást.

A múltbeli viselkedés, preferenciák és interakciók elemzésével az AI-alapú eszközök lehetővé teszik a vállalkozások számára, hogy:

Célzott marketingkampányok megvalósítása

Az egyéni érdeklődéshez igazodó termékek vagy szolgáltatások ajánlása

Jósolja meg az ügyfelek igényeit a trendek alapján

A generatív mesterséges intelligencia a munkahelyen hasonló szerepet játszik: személyre szabott marketing e-maileket, csevegési válaszokat, sőt, még virtuális asszisztenseket is készít, amelyek megértik a kérdéseit és a hangnemét. A legfőbb előny? Több munkát végezhet el kevesebb idő alatt, mivel mesterséges intelligencia asszisztense jobban megérti az igényeit, és személyre szabott megoldásokat kínál.

Kihívások és szempontok

Bár az AI a munkahelyen csodálatos dolog, nem mentes a kihívásoktól. Három fő terület van, ahol az AI felvet kérdéseket.

1. Az AI etikai vonatkozásai a munkahelyen

Emlékszik, amikor azt mondtuk, hogy az AI elfogulatlan?

Az igazság az, hogy az AI csak annyira jó, mint az adatok, amelyekkel betanították. Ha ezek az input adatok torzításokat tartalmaznak (szándékosan vagy véletlenül), akkor ezek a torzítások biztosan megjelennek az AI által vezérelt döntésekben.

Itt jönnek képbe az algoritmikus torzítások, amikor az AI-rendszerek a képzési adatkészletekben szereplő minták alapján akaratlanul diszkriminálnak. Ez olyan zavaró eredményekhez vezethet, mint például:

Diszkriminatív felvételi gyakorlatok

Egyenlőtlen erőforrás-elosztás

A munkahelyi előítéletek megerősítése

📌 Példa: Képzelje el, hogy cége mesterséges intelligenciát használ az önéletrajzok átnézéséhez és a jelöltek előválogatásához. Nagyszerű a hatékonyság szempontjából, igaz? De ha a mesterséges intelligenciát olyan adatokra tanították, amelyek a pénzügyek területén a férfiakat, az ápolás területén pedig a nőket részesítik előnyben, akkor az egyik demográfiai csoportot a másik rovására előnyben részesítheti, és figyelmen kívül hagyhatja az ugyanolyan képzettségű jelölteket. Gyors megoldás: használjon olyan mesterséges intelligencia eszközöket, amelyek sokszínű adatkészleteken alapulnak. Még jobb, ha rendszeresen ellenőrzi és teszteli mesterséges intelligencia rendszereinek méltányosságát. Tekintse ezt az algoritmusok minőség-ellenőrzésének, mert senki sem szeretné, ha HR-osztálya rossz okokból válna népszerűvé az X-en (korábban Twitter).

2. Adatvédelmi aggályok és adatbiztonság

Beszéljünk az adatvédelmi incidensekről – minden IT-csapat legrosszabb rémálmáról.

Vegyük például a TaskRabbit esetét. 2018-ban egy AI-alapú botnetet felhasználó DDoS-támadás több mint 3,75 millió felhasználói adatot kompromittált, személyes és pénzügyi adatokat téve közzé. A vállalatnak ideiglenesen le kellett állítania működését, így ügyfelei cserben maradtak.

Az AI-rendszerek munkahelyi integrációja során a magánélet védelme és az adatbiztonság kerül előtérbe. Az AI hatalmas mennyiségű személyes és érzékeny adatot gyűjthet és elemezhet, ezért figyelnie kell az alábbi kockázatokra:

Szabályozatlan adatgyűjtés

Az algoritmusok átláthatóságának hiánya

Érzékeny információkhoz való jogosulatlan hozzáférés

Biometrikus adatok felhasználása hozzájárulás nélkül

Hogyan kerülheti el, hogy Ön legyen a következő TaskRabbit-címlap sztárja? Csak azt gyűjtsön, amire szüksége van: álljon ellen a kísértésnek, hogy „minden esetre” túl sok adatot gyűjtsön. Legyen átlátható: Tájékoztassa az alkalmazottakat arról, hogy hogyan használják az adataikat, miért gyűjtik azokat, és hogyan hozzák meg a döntéseket. Erősítse meg védelmét: Rendszeresen frissítse a biztonsági protokollokat, hogy a kíváncsiskodó szemek ne férhessenek hozzá a rendszeréhez.

3. Lehetséges munkahelyek megszűnése és a munkaerőre gyakorolt hatás

🧠 Tudta-e: A Pew Research tanulmánya kimutatta, hogy minden ötödik amerikai olyan munkát végez, amelyben „nagy mértékben ki van téve” az AI technológiáknak, ami azt jelenti, hogy munkájuk jelentős része automatizálható.

Bár a munkahelyek megszűnése aggodalomra ad okot, az AI bevezetése új lehetőségeket is teremt. A vállalatoknak képzett munkavállalókra van szükségük az AI-rendszerek kezeléséhez és fejlesztéséhez, ami új pozíciókat teremt az adatelemzés, az AI-képzés és a rendszerfelügyelet területén.

Olvassa el még: A 10 legjobb AI munkafolyamat-generáló eszköz a folyamatok egyszerűsítéséhez

A munkahelyeket átalakító mesterséges intelligencia technológiák

Az AI a kihívások ellenére is kézenfekvő megoldás a munkavállalók termelékenységének és hatékonyságának növelésére.

Az üzleti döntéshozók 55%-a egyetért azzal, hogy az AI technológiák előnyei messze felülmúlják a lehetséges hátrányokat. Ezek az előnyök a következők:

Észrevehető termelékenységnövekedés

Hozzáférés stratégiai betekintéshez a jobb döntéshozatali folyamatok érdekében

Gyorsított üzleti növekedés

🌟 Érdekes tény: Ezeknek a vezetőknek több mint 70%-a úgy véli, hogy az AI-alapú eszközök, például a digitális asszisztensek, megszabadíthatják az alkalmazottakat az időigényes, ismétlődő feladatoktól. Képzelje el, hogy kiszervezi az unalmas feladatokat – e-mailek, munkaidő-nyilvántartás, naptárkezelés –, miközben Ön a fontosabb munkákra koncentrálhat. Álomszerű, igaz?

Hogyan automatizál az AI az időmegtakarítás érdekében?

A generatív mesterséges intelligencia bevezetésével a munkahelyeken a vállalkozások újra felfedezik a termelékenységet.

Nézze meg ezt a rövid bemutatót, és megtudhatja, hogyan takaríthat meg évente 23 munkanapot az AI-alapú feladatok automatizálásával!

A mesterséges intelligencia segítségével a munkavállalók akár 40%-át is visszanyerhetik a korábban manuális feladatokra, például adatbevitelre, kódolásra és dokumentumformázásra fordított munkaidejüknek.

És ez még nem minden.

Jobb betekintés, jobb eredmények

Az AI-rendszerek egy másik módon is változást hoznak a munkahelyeken: az insight-alapú döntéshozatal révén.

Az AI-eszközök valós idejű adatokat kombinálnak prediktív elemzésekkel, így a csapatok teljes, előretekintő képet kapnak működésükről.

Mit jelent ez? Ahelyett, hogy vakon jóslatokba bocsátkoznának, a vállalkozások az AI-ból nyert betekintést felhasználva pontosan előre jelezhetik a trendeket, alkalmazkodhatnak a piaci változásokhoz, és testre szabhatják stratégiáikat a változó igényekhez.

Lenyűgöző jelentések készítése mesterséges intelligenciával

Az AI nem csupán adatgyűjtésre szolgál, hanem összekapcsolja a pontokat, hogy hasznosítható betekintést nyújtson. Íme, hogyan:

Kontextusba helyezés: Az AI-eszközök másodpercek alatt képesek értelmezni az adatokat, összefoglalni az eredményeket és megvalósítható lépéseket javasolni.

Egyedi jelentések: Felejtse el a jelentések kézi elkészítését. Az AI-alapú eszközökkel egyszerű nyelven leírhatja igényeit, és a rendszer kifinomult jelentéseket készít, képekkel és betekintéssel kiegészítve.

Időmegtakarítás: Az olyan feladatok, amelyek korábban órákat vettek igénybe – például a keresési eredmények átnézése vagy a sűrű jelentések összefoglalása – ma már automatizáltak, így Önnek több ideje marad a stratégiai prioritásokra koncentrálni.

Hogyan reagálnak az alkalmazottak az AI-ra a munkahelyen?

A teljesítményértékelések és az előléptetések hagyományosan az emberi ítélőképességre támaszkodtak, de az AI munkahelyi használata kezd megváltoztatni ezt a helyzetet.

A PwC szerint a döntéshozók 83%-a úgy véli, hogy az AI-rendszerek ugyanolyan vagy még igazságosabbak is, mint az emberi vezetők a előléptetések és fizetésemelések döntésében.

Ezenkívül a döntéshozók 75%-a vagy kizárólag az AI-tanácsadót, vagy az AI és az emberi felügyelet kombinációját bízza meg a végső értékelés meghozatalával.

Ez a hibrid megközelítés egyre népszerűbb, mert ötvözi az AI-eszközök objektivitását az emberi vezetők empátiájával és kritikus gondolkodásával.

💡 Profi tipp: Míg sokan értékelik a átláthatóságot és az adatokon alapuló döntéseket, mások továbbra is vágyakoznak a vezető által nyújtott empátiára és személyes kapcsolatra. A siker érdekében a vállalatoknak egyensúlyt kell teremteniük azáltal, hogy az AI bevezetése növeli a méltányosságot és a következetességet anélkül, hogy feláldoznák az emberi kapcsolatokat.

Mesterséges intelligencia bevezetése: valós példák

Miután röviden áttekintettük az AI néhány felhasználási esetét, vizsgáljuk meg részletesebben az AI bevezetését az egyes részlegekben.

AI az emberi erőforrások területén: tehetségek felkutatása és menedzsmentje

Képzelje el, hogy rövid időn belül több tucat pozíciót kell betöltenie. A nyomás egyre nő, az önéletrajzok halmozódnak, a határidők pedig közelednek.

Ez a valóság sok HR-csapat számára.

A vállalatok elfordulnak a hagyományos toborzási módszerektől. És jó okuk van rá. Ezek a folyamatok időigényesek és költségesek. Technikai vagy vezető pozíciók esetében egy betöltetlen álláshely akár hatszámjegyű összegbe is kerülhet a vállalatnak, csak a toborzási költségek tekintetében. Ezért a HR-vezetők 76%-a úgy véli, hogy ha a következő 12–24 hónapban nem vezetik be az AI-megoldásokat, például a generatív AI-t, akkor lemaradnak a versenytársaiktól.

Íme egy háromlépéses keretrendszer a Gartnertől, amely segíthet a HR-eseknek ebben a folyamatban:

Válassza szét a valóságot a mítosztól : Sokan attól tartanak, hogy az AI teljesen fel fogja váltani az alkalmazottakat, de a valóságban az AI-eszközök csak kiegészítik az emberi munkát. Az AI például automatizálhatja az ismétlődő feladatokat, mint például az önéletrajzok átnézése vagy az ütemtervezés.

Határozza meg a potenciált és hangolja össze a célokat : A következő lépés annak meghatározása, hogy az AI hogyan tud megoldani konkrét kihívásokat. A HR számára ez gyakran a toborzás racionalizálását, a jelöltek élményének javítását és a felvételhez szükséges idő csökkentését jelenti.

Értékelje a siker kritériumait: Az AI bevezetése előtt a HR-vezetőknek értékelniük kell annak megvalósíthatóságát a vállalatirányítás, a munkaerő felkészültsége és az etika szempontjából.

📌 Esettanulmány: A Pigment HR-átalakítása A Pigment, egy olyan üzleti tervezési platform, amely olyan ügyfeleket szolgál ki, mint a Figma és a Deliveroo, jelentős kihívással szembesült, amikor csapata gyorsan bővült. A vállalat beilleszkedési folyamata e-mailek, Slack üzenetek és statikus ellenőrzőlisták váltakozására épült, ami hatékonyságcsökkenést és késedelmet okozott. Mivel hetente új munkatársak csatlakoztak a csapathoz, ezek a hatékonyságcsökkenések veszélyeztették a termelékenységet és a munkavállalói elégedettséget. Felismerve a központosított megoldás szükségességét, a Pigment olyan platformot keresett, amely egyszerűsíti az új munkatársak beilleszkedését és javítja a csapatok közötti együttműködést. ✨ A megoldás: A Pigment bevezette a ClickUp-ot, az AI-alapú, mindenre kiterjedő munkaalkalmazást, amely közvetlenül kezelte a kihívásokat: Központosított együttműködés: A ClickUp Spaces segítségével a Pigment létrehozott egy egységes központot, ahol minden részleg hatékonyan tudott együtt dolgozni. Eközben a ClickUp Brain mesterséges intelligenciája elemezte a csapat munkafolyamatait, hogy azonosítsa a szűk keresztmetszeteket, és megvalósítható javításokat javasolt. A ClickUp központi csomópontként szolgál a munkahelyen az AI-n keresztül megvalósuló, funkciók közötti együttműködéshez. Egyszerű beilleszkedés: A ClickUp és : A ClickUp és a ClickUp Automations előre definiált sablonjai lehetővé tették a Pigment számára, hogy minden új alkalmazottnak az első naptól kezdve személyre szabott eszközöket és erőforrásokat biztosítson. A ClickUp testreszabható feladataival az alkalmazottak könnyedén delegálhatják és kezelhetik munkaterhelésüket. Továbbfejlesztett munkafolyamatok: A ClickUp Gantt-nézete lehetővé tette a csapatok számára, hogy a feladatokat egyértelmű ütemtervekkel és prioritásokkal kezeljék, így könnyebbé téve a célok elérését egy elsősorban távoli munkakörnyezetben. Ezzel párhuzamosan a ClickUp Brain optimalizálja a feladatok ütemezését azáltal, hogy a határidők, a függőségek és a csapat kapacitása alapján automatikusan rangsorolja a feladatokat. A ClickUp Gantt-nézete és AI-alapú feladatprioritizálása lehetővé teszi a csapatok számára a projekt ütemterveinek hatékony kezelését és optimalizálását. 🔮 A hatás: A Pigment 88%-os javulást jelentett az új munkatársak beilleszkedésének hatékonyságában, ami lehetővé tette, hogy az új alkalmazottak hamarabb hozzájárulhassanak a munkához. A ClickUp olyan funkcióival, mint az értesítések és az egyéni mezők, a vállalat hatékonyan bővült, miközben magas működési színvonalat tartott fenn.

Mesterséges intelligencia a marketingben: adatalapú kampányok és ügyfélismeret

A marketing mindig is arról szólt, hogy a trendek előtt járjon, és a munkahelyi mesterséges intelligencia segítségével a marketingesek pontosan ezt teszik.

👀Tudta? A marketing szervezetek 32%-a teljes mértékben bevezette az AI-t, és a marketingcsapatok több mint fele ma már használja azt a tartalom optimalizálására. A Spotify központjának marketing csapata komolyan vette ezt a tanácsot. A Spotify személyre szabott lejátszási listákat és dalajánlásokat hoz létre azáltal, hogy AI segítségével elemzi a felhasználók preferenciáit és hallgatási szokásait.

Ez az adatközpontú megközelítés fenntartja a felhasználók elkötelezettségét és elégedettségét, miközben alkalmazkodik a változó viselkedéshez és piaci trendekhez.

🤔 Hogyan segíthetnek az AI-technológiák a marketingeseknek stratégiáik finomításában?

1. Prediktív elemzés: Adat alapú döntéshozatal

Az AI-eszközök elemezhetik a korábbi adatokat, hogy előre jelezzék a vásárlói magatartást, és segítsék a marketingeseket a megalapozott döntések meghozatalában.

Például a Walmart mesterséges intelligenciát használ a termékek iránti kereslet előrejelzésére és a készletek optimalizálására.

Ön is használhatja a ClickUp Brain szolgáltatást, hogy közvetlenül a munkaterületéről nyerjen betekintést, egyszerűsítve ezzel az elemzést és elősegítve az okosabb döntések meghozatalát.

2. Személyre szabott hirdetések: a megfelelő közönség eléréséhez

Az AI-vezérelt kampányok személyre szabják a hirdetéseket az egyéni preferenciáknak megfelelően.

A ClickUp A/B tartalomkezelési és tesztelési sablonja lehetővé teszi a csapatok számára, hogy több hirdetésváltozatot teszteljenek, biztosítva, hogy a kampányok a megfelelő közönséget érjék el, miközben automatizálják az eredmények elemzését.

3. Közösségi média menedzsment: egyszerűsített interakció

Az olyan AI-eszközök, mint a ClickUp, automatizálják a posztolást, az ütemezést és a kommentekre való válaszadást, ezzel időt takarítva meg és javítva a reagálóképességet. Ha több platformon több közösségi kampányt szeretne kezelni úgy, hogy a csapatok összehangoltan és hatékonyan működjenek, használja a ClickUp testreszabható nézetét (például a Lista, Naptár és Tábla nézetet).

Optimalizálja marketingtevékenységeit a ClickUp automatizált munkafolyamataival

4. Tartalomkészítés: Generatív AI a marketingben

A generatív AI-eszközök segítenek az e-mailek, a közösségi média bejegyzések, sőt még a multimédiás tartalmak megírásában is.

A promptok segítségével tartalomvázlatokat hozhat létre, kulcsszavakat illeszthet be a SEO érdekében, vagy akár a meglévő tartalmakat is szerkesztheti az igényeinek megfelelően.

Tegye tartalomkészítését még hatékonyabbá a ClickUp Brain mesterséges intelligenciával működő írási asszisztensével

5. Az ügyfelek viselkedésének előrejelzése: okosabb stratégiák

Az AI a fogyasztói elkötelezettség adatait elemezve előrejelzi az eredményeket.

A csapatok azonban azzal a problémával szembesülnek, hogy a prediktív elemzéseket hogyan lehetne megvalósítani.

Ez könnyen megoldható a ClickUp Dashboards használatával, amely központosítja a kampányadatokat és biztosítja, hogy a csapatok mindig a legfontosabb tevékenységekkel foglalkozzanak.

Központosítsa kampányadatait a ClickUp Dashboards segítségével, kövesse nyomon a legfontosabb mutatókat, és hozza meg adat alapú döntéseit marketingtevékenységeinek optimalizálása érdekében

6. Valós idejű együttműködés és rugalmasság a ClickUp segítségével

Az AI mellett a ClickUp olyan eszközöket kínál a marketingcsapatoknak, amelyek megkönnyítik az együttműködést:

Testreszabható sablonok a kampányok gyorsabb beállításához

Egyedi feladatállapotok a csapatok közötti felelősségvállalás biztosításához

Rugalmas nézetek (tábla, táblázat, naptár) a csapat preferenciáinak megfelelően

Gyorsan és pontosan tudunk cselekedni, mert minden, amire szükségünk van, egy helyen található. Ez a mi igazságforrásunk.

Gyorsan és pontosan tudunk cselekedni, mert minden, amire szükségünk van, egy helyen található. Ez a mi igazságforrásunk.

Mesterséges intelligencia a pénzügyekben: kockázatkezelés és csalásfelismerés

Az online platformokat alkalmazó pénzügyi csapatok egy kényelmes világot nyitottak meg maguk előtt, de a nagy hatalommal nagy felelősség is jár.

A kiberbűnözés sajnos minden pénzügyi vezető egyébként nyugodt táblázatos életének rejtett problémájává vált.

Szerencsére az AI számos módon orvosolhatja ezt:

1. Kiváló előrejelzési pontosság

A hagyományos regressziós modellek nem képesek kezelni a mai makrogazdasági világ vad, nemlineáris káoszát. Az AI átalakító változást hoz létre azáltal, hogy gépi tanulási és mélytanulási technikákat alkalmaz az adatok bonyolult mintáinak azonosítására.

Ez segít abban, hogy pontosabb előrejelzéseket adjon, különösen stresszteszt-szcenáriók esetén.

2. Optimalizált változóválasztás

A hatékony kockázati modellek kidolgozása időigényes feladat, főként az adatok kinyerése és feldolgozása miatt. Az AI algoritmusok a big data elemzéssel kombinálva gyorsan képesek kezelni hatalmas adathalmazokat, kivonni a változókat és adatalapú betekintést nyújtani.

3. Gazdagabb adatszegmentálás

A portfólió összetételének megértéséhez részletes szintű adatszegmentálás szükséges. Az AI felügyelet nélküli módszerekkel csoportosíthatja az adatokat, lehetővé téve a pénzügyi csapatok számára, hogy pontosabban modellezzék a kockázatokat és előre jelezzék az eredményeket.

Az AI által támogatott üzleti folyamatok során a pénzügyi csapatok gyakran váltanak több eszköz között, hogy nyomon kövessék a tranzakciókat, felismerjék a csalásokat és jelentéseket készítsenek.

Olyan eszközöket integráltunk, mint az Intercom, a Stripe, a ChurnZero, a Slack, a Gmail és a ProfitWell. Az összes adatot a ClickUp-ba importálva egyszerűsítjük a jelentéstételt és a pénzügyi menedzsmentet anélkül, hogy minden osztályt be kellene vonni.

Olyan eszközöket integráltunk, mint az Intercom, a Stripe, a ChurnZero, a Slack, a Gmail és a ProfitWell. Az összes adatot a ClickUp-ba importálva egyszerűsítjük a jelentéstételt és a pénzügyi menedzsmentet anélkül, hogy minden osztályt be kellene vonni.

A ClickUp integrációi lehetővé teszik a pénzügyi csapatok számára, hogy a munkafolyamatokat egy platformon kezeljék. Emellett íme, miért szeretik a pénzügyi csapatok a ClickUp-ot:

Ismétlődő számlázási feladatok: Automatizálja a számlák fizetését : Automatizálja a számlák fizetését a ClickUp ismétlődő feladatok funkciójával , és kövesse nyomon azokat a Naptár nézetben a könnyű tervezés érdekében.

Automatizálja a számlák fizetését, vizualizálja a határidőket, és tartsa kézben pénzügyeit a ClickUp ismétlődő feladataival

Célok kitűzése és nyomon követése : Használja : Használja a ClickUp Goals alkalmazást rövid és hosszú távú pénzügyi célok kitűzéséhez és nyomon követéséhez, így biztosítva, hogy csapata betartsa az ütemtervet.

Egyedi mezők a részletes betekintéshez: Adjon hozzá fizetési adatokat, összegeket és egyebeket az egyedi mezők segítségével, hogy javítsa a műszerfal jelentéseit és egyszerűsítse az ellenőrzéseket.

Vegye kézbe pénzügyeit a ClickUp testreszabható irányítópultjával

Emlékeztetők kritikus feladatokhoz: Legyen szó költségvetés-felülvizsgálatról vagy adóbevallási határidőről, : Legyen szó költségvetés-felülvizsgálatról vagy adóbevallási határidőről, a ClickUp Reminders (mobil és asztali számítógépen is elérhető) alkalmazás segítségével a fontos feladatok mindig szem előtt maradnak.

Mesterséges intelligencia az ügyfélszolgálatban: javítsa az ügyfélelégedettséget

A fogyasztók 72%-a hűséget fogad azoknak a vállalatoknak, amelyek gyorsabb szolgáltatást nyújtanak, így az ügyfélszolgálat követelményei magasabbak, mint valaha.

Bár az emberek eddig dicséretes munkát végeztek, a vevői elvárások növekedésével egyre nyilvánvalóbbá válnak korlátaik.

A vállalatok ma már az AI-t alkalmazzák a munkahelyen, hogy javítsák ügyfélszolgálati stratégiájukat – és ez meg is hozza a várt eredményeket.

A ClickUp bevezetése javította folyamatainkat és segített kialakítani az ügyfélszolgálati osztályt, amelynek köszönhetően évente 2000-ről 8000-re növeltük ügyfeleink számát.

A ClickUp bevezetése javította folyamatainkat és segített kialakítani az ügyfélszolgálati osztályt, amelynek köszönhetően évente 2000-ről 8000-re növeltük ügyfeleink számát.

Fedezzük fel néhány fontos mesterséges intelligencia eszközt és felhasználási példát, amelyek átalakítják az ügyfélszolgálatot.

1. Omnichannel ügyfélszolgálat

Az AI biztosítja a csatornák közötti következetes, zökkenőmentes támogatást, nyomon követi az ügyfelekkel való interakciókat, hogy a beszélgetés helyszínétől függetlenül megőrizze a kontextust.

Például egy chatbot bevonhatja a webhely látogatóit, nyomon követheti őket a Messenger segítségével, és személyre szabott e-mailes ajánlatokat küldhet nekik az üzlet lezárása érdekében.

A ClickUp Brain központosíthatja ezeket az ügyfélkapcsolatokat, biztosítva, hogy a támogató csapatok rendelkezzenek minden szükséges információval a folytonosság fenntartása és a reagálóképesség javítása érdekében.

Az audio automatikus átírása jegyzetekké a ClickUp Brain segítségével

2. Tartalomgenerálás

Az AI-alapú tartalomgenerálás megkönnyíti a használati útmutatók, hibaelhárítási cikkek és GYIK-ek létrehozását.

Az olyan eszközök, mint a ClickUp Brain, gyorsan átvizsgálják a támogató anyagok tárházát, hogy hasznos tudásbázis-bejegyzéseket készítsenek, ezzel időt takarítva meg és csökkentve az ügynökök munkaterhelését.

Készítsen tudásbázist és súgócikkeket, és válaszoljon a gyakran ismételt kérdésekre a ClickUp Brain segítségével.

3. AI chatbotok

A gyakran ismételt kérdésektől a rendelésfrissítésekig az AI-alapú csevegőrobotok önállóan kezelik a különböző feladatokat, javítva ezzel az ügyfélélményt. Például egy csevegőrobot banki egyenleginformációkat nyújthat, vagy végigvezetheti a felhasználókat a hibaelhárításon, és szükség esetén továbbíthatja a bonyolult kérdéseket az emberi ügyintézőknek.

A ClickUp Brain egyszerűsítheti ezeket az interakciókat azáltal, hogy összefoglalja az ügynökök chatbot-beszélgetéseit, biztosítva ezzel a zökkenőmentes átadást és a gyors megoldásokat.

A ClickUp Brain segítségével hatékonyan kezelheti és elemezheti az ügyféladatokat, beleértve a csevegési naplókat, a hívásfelvételeket és a közösségi média interakciókat.

4. Kiterjesztett üzenetküldés

Az emberi ügynökök és az AI-asszisztensek párosítása lehetővé teszi a kérdések gyorsabb megoldását. Míg az ügynökök megőrzik az emberi kapcsolatot, az AI-eszközök valós idejű betekintést nyújtanak, megoldásokat generálnak, sőt válaszokat is megfogalmaznak.

A ClickUp Brain természetes nyelvfeldolgozási képességeinek köszönhetően az ügynökök azonnal hozzáférhetnek a tömör összefoglalókhoz, a fiókadatokhoz és a releváns megoldásokhoz, ami javítja a hatékonyságot.

5. Érzelemelemzés

Az AI-eszközök valós időben értékelik az ügyfelek hangulatát, elemzik a nyelvet, a hangnemet és még az emojikat is, hogy felmérjék az érzelmeket.

Ez segít az ügynököknek személyre szabni válaszaikat, empátiát tanúsítani a dühös ügyfelek iránt, vagy felárral értékesíteni a elégedett ügyfeleknek.

6. Prediktív elemzés

A korábbi adatok elemzésével az AI előre jelezheti a vásárlói magatartást, előre láthatja a kereslet megugrásait és azonosíthatja a kockázatos vásárlókat.

Például a prediktív elemzés segít a vállalkozásoknak optimalizálni a készleteket és megelőzni a szolgáltatások zavarait a csúcsidőszakokban.

7. Önkiszolgáló források

Tíz ügyfélből közel hét inkább önállóan keres megoldásokat. Az AI létrehoz és rendszerez tudásbázisokat, releváns cikkeket címkéz, és lehetővé teszi a chatbotok számára, hogy élő ügynök beavatkozása nélkül vezessék a felhasználókat a megoldásokhoz.

A ClickUp Brain segítségével gyorsan válaszolhat az ügyfelek kérdéseire, és irányíthatja őket a megfelelő forrásokhoz.

AI az értékesítésben: előrejelzés, potenciális ügyfelek értékelése és teljesítménykövetés

Az értékesítők 53%-a már használ mesterséges intelligencia eszközöket a potenciális ügyfelek értékeléséhez, a minták azonosításához és pontos előrejelzések készítéséhez, ami segít nekik a ígéretes ügyfelekre koncentrálni, miközben elvetik a rosszabbakat. Ugyanakkor a személyre szabott ügyfélkapcsolatok automatizálása segít a vállalkozásoknak minden eddiginél gyorsabban növekedni. A ColdIQ például az AI segítségével mindössze 19 hónap alatt 0 dollárról 2 millió dollárra növelte bevételét!

Van néhány komoly ok, amiért ezek a vállalatok az AI-t alkalmazzák az értékesítésben:

1. Előrejelzés

Az AI elemzi a korábbi értékesítési adatokat és piaci trendeket, hogy rendkívüli pontossággal megjósolja a jövőbeli bevételeket, segítve a csapatokat a reális célok kitűzésében. Például a Salesforce Einstein AI prediktív betekintést nyújt az értékesítési stratégiák optimalizálásához.

2. Vezető pontszám

Az AI-alapú eszközök, mint például a HubSpot, a viselkedés és a demográfiai adatok alapján értékelik a potenciális ügyfeleket, és pontszámmal látják el őket az értékesítési prioritások meghatározása érdekében, ami növeli a konverziós arányokat.

3. Teljesítménykövetés

Az olyan platformok, mint a Gong, mesterséges intelligenciát használnak az értékesítési hívások és e-mailek elemzésére, és hasznos információkat nyújtanak a csapat teljesítményéről, hogy finomítsák az értékesítési stratégiákat és gyorsabban zárják le az üzleteket.

Felkészülés az AI-vezérelt munkahelyre

Már nem az a kérdés, hogy az AI alakítja-e a munkahelyet, hanem az, hogy hogyan.

Végül is a vállalatoknak meg kell választaniuk egy folyamatot, egyszerűsíteniük kell azt, automatizálniuk kell, és alkalmazniuk kell ezeket a megoldásokat. Ehhez azonban nem csak technológia szükséges, hanem a vállalatoknak kemény munkát kell végezniük a technológia bevezetésének kulturális megváltoztatásában is.

Végül is a vállalatoknak meg kell választaniuk egy folyamatot, egyszerűsíteniük kell azt, automatizálniuk kell, és alkalmazniuk kell ezeket a megoldásokat. Ehhez azonban nem csak technológia szükséges, hanem a vállalatoknak kemény munkát kell végezniük a technológia bevezetésének kulturális megváltoztatásában is.

Vessünk egy pillantást azokra a kulcsfontosságú területekre, ahol elengedhetetlen a felkészülés.

1. Képzés és átképzés az AI korszakban

Az AI-vezérelt folyamatokra való átállás olyan munkaerőt igényel, amely technológiailag jártas és alkalmazkodik az új trendekhez.

Azonban a készséghiányok azonosítása és a munkavállalók jövőre felkészítő képzésekhez való hozzáférése nem mindig egyszerű. Itt ismét az AI lép a képbe:

Személyre szabott ajánlások : Az olyan AI-eszközök, mint a ClickUp Brain, személyre szabott tanulási útvonalakat javasolhatnak a munkavállalók aktuális szerepkörének és karrier céljainak alapján, biztosítva, hogy a képzés összhangban legyen a szervezet igényeivel.

Prediktív elemzés: Az AI segít a vállalkozásoknak előre jelezni a készségigényeket és proaktív képzési programokat kidolgozni az iparági trendek elemzésével. A prediktív modellek például azonosíthatják az elavulás veszélyének kitett pozíciókat, és továbbképzési lehetőségeket javasolhatnak az ezeken a pozíciókon dolgozó alkalmazottak számára.

💡 Profi tipp: A Gallup felmérése szerint az amerikai alkalmazottak közel fele szívesen fejlesztené készségeit, azonban a HR-vezetők mindössze 2%-a tartja hatékonynak programjaikat. Az AI áthidalja ezt a szakadékot, hatékony, célzott átképzési kezdeményezéseket hozva létre, amelyek mind az alkalmazottak, mind a szervezetek számára előnyösek.

2. AI-kompatibilis szervezeti kultúra kialakítása

Lássuk be: az AI itt van, és maradni fog.

A jó hír? Az AI-t felhasználhatja arra, hogy csapata felkészüljön az AI-korszakra.

Íme 10 módszer, amellyel az AI felgyorsíthatja a továbbképzési és átképzési programokat, hogy a munkaerő felkészüljön a jövőre:

Készségértékelés és elemzés : Az AI folyamatosan elemzi csapata készségeit, azonosítja a hiányosságokat és kiemeli a jövőbeli igényeket – mintha egy kristálygömb lenne, csak jobb.

Személyre szabott tanulási útvonalak : Az alkalmazottak a saját szerepükhöz és karrier céljaikhoz igazított képzést kapnak, ami hatékonyabbá és (merjük mondani) élvezetesebbé teszi a tanulást.

Adaptív tanulási platformok : az AI a munkavállalók előrehaladásának függvényében módosítja a tartalom nehézségi szintjét, így azok motiváltak maradnak, anélkül, hogy túlterhelteknek éreznék magukat.

AI-alapú tartalomszerkesztés : Képzelje el, hogy van egy személyes könyvtáros a képzési tartalmakhoz – az AI végtelen forrásokból válogatja ki pontosan azt, amire a csapatának szüksége van.

Virtuális asszisztensek és csevegőrobotok: Ezek a praktikus AI-eszközök skálázható támogatást nyújtanak, kvízeket, coachingot és bátorítást biztosítanak, miközben interaktívvá teszik a képzést.

via Oracle

Szimuláció és gamifikáció : Gondoljon rá úgy, mint nyomás nélküli gyakorlásra – a munkavállalók biztonságos, ellenőrzött környezetben, valósághű helyzetek és kihívások révén fejleszthetik készségeiket.

Prediktív elemzés a képzés megtérülésének előrejelzéséhez : az AI előre jelzi a jövőbeli készséghiányokat, és személyre szabott képzési programokkal pótolja azokat, így biztosítva, hogy a maximális hatékonyság érdekében a megfelelő területekbe fektessen be.

Természetes nyelvfeldolgozás (NLP) : Az NLP eszközök személyre szabott visszajelzéseket és coachingot nyújtanak, segítve az alkalmazottakat abban, hogy motiváltak maradjanak és tanulási céljaikat szem előtt tartva haladjanak előre.

Kiterjesztett valóság (AR) és virtuális valóság (VR) : Az AR digitális elemeket vetít a valós világra. Ugyanakkor a VR teljesen digitális képzési környezetbe meríti a munkavállalókat – mert ki ne szeretné a technológia varázslatos világát?

Folyamatos tanulás és alkalmazkodás: az AI előrejelzi az iparági trendeket és javaslatokat tesz a megtanulandó releváns készségekre, így a munkavállalók mindig egy lépéssel előrébb járnak.

Olvassa el még: A legjobb mesterséges intelligencia együttműködési eszközök

3. Együttműködés emberek és mesterséges intelligencia rendszerek között

Ahhoz, hogy az AI a szervezet DNS-ének részévé váljon, DNS-re van szükség. Az emberekről beszélünk.

Természetesen az AI villámgyorsan feldolgozza az adatokat és gyorsabban nyújt betekintést, mint amennyit az „algoritmus” szó kimondása igényel, de az emberek kontextust, empátiát és jó öreg józan észt hoznak a képbe. Együtt álomcsapatot alkotnak.

Így járulnak hozzá az emberek az AI-alapú világhoz.

Kritikus gondolkodás és problémamegoldás : Az AI képes számokat feldolgozni, de nem tud eligazodni a döntéshozatal szürke területein. Itt lépnek be az emberek, hogy elemezzék a finom különbségeket, kreatívan gondolkodjanak és etikus döntéseket hozzanak.

Felügyelet és iránymutatás : Az AI nem tökéletes, és ez nem baj. Szüksége van az emberekre, hogy ellenőrizzék a munkáját, kontextust biztosítsanak és gondoskodjanak arról, hogy felelősségteljesen használják.

A tökéletes partnerség: amikor az emberek és az AI együtt dolgoznak, az eredmények okosabbak, gyorsabbak és kiegyensúlyozottabbak.

Olvassa el még: A legjobb mesterséges intelligencia eszközök és szoftverek

4. A ClickUp integrálása a zökkenőmentes ember-AI együttműködés érdekében

Ha az emberi kreativitást az AI hatékonyságával szeretné ötvözni, a ClickUp Brain segítségével ez a folyamat egyszerű és hatékony lesz. Így hozhat létre olyan munkahelyet, ahol az emberek és az AI együtt boldogulnak.

i. Vegyen részt és kommunikáljon a csapatával

Ahhoz, hogy mindenki csatlakozzon, jó kommunikációra van szükség. Ossza meg, miért fontos az emberközpontú mesterséges intelligencia (HCAI) és hogyan segíthet. Foglalkozzon az aggályokkal, kérjen visszajelzéseket, és tegye ezt csapatmunkává.

💡 Profi tipp: Használja a ClickUp Mindmaps alkalmazást brainstorminghoz. Ez olyan, mint egy digitális tábla, ahol mindenki megoszthatja ötleteit és összekapcsolhatja a pontokat.

Tervezze meg világosan a projekteket és feladatokat

Húzza, ejtse és kapcsolja össze az ötleteket a tervezés egyszerűsítése érdekében

Tartsa mindenki összhangban és egy hullámhosszon

Vizualizálja ötleteit és feladatait a munkahelyen az AI segítségével a ClickUp Mind Maps alkalmazással

Tudjon meg többet a ClickUp mesterséges intelligenciájáról: A ClickUp Brain for Teams belsejében

ii. Oktassa és képezze csapatát

Megértjük, hogy az új technológiák ijesztőek lehetnek.

Segítsen csapatának megismerkedni olyan eszközökkel, mint a ClickUp Brain, gyakorlati képzésekkel és bemutatásokkal, hogy megmutassa, hogyan könnyíti meg ezek a munkájukat.

iii. Végezzen munkafolyamat-ellenőrzést

Nem minden feladathoz szükséges mesterséges intelligencia. Elemezze munkafolyamatait, hogy meghatározza, mi profitálhat az automatizálásból, és mi igényel még emberi beavatkozást.

Használja a ClickUp Dashboards alkalmazást a folyamatok vizualizálásához.

Tűzzön ki célokat az AI bevezetésére anélkül, hogy túlterhelné az emberi munkavállalókat.

iv. Válassza ki a megfelelő AI eszközt

Az AI-eszközök esetében olyanra van szükség, ami csapattagként működik, nem pedig csak egy újabb technológiai eszköz. Itt jön be a ClickUp Brain.

AI Knowledge Manager™ : Közvetlenül a feladatokból és dokumentumokból válaszol a kérdésekre, így csapata kevesebb időt tölt kereséssel, és több időt fordíthat a munkára.

AI Project Manager™ : automatizálja a frissítéseket, összefoglalja az előrehaladást és kiemeli a legfontosabb részleteket, hogy Ön a valóban fontos dolgokra koncentrálhasson.

AI Writer for Work™: Segít az írásbeli feladatokban – például jelentések, javaslatok vagy e-mailek megírásában –, így csapata gyorsabban tudja leírni gondolatait.

Automatizálja az ismétlődő feladatokat, generáljon ötleteket és egyszerűsítse munkafolyamatát a ClickUp Brain segítségével

Az AI jövője a munkahelyen

Mi a következő lépés az AI területén? Ha az elmúlt néhány év jelzésértékű, akkor még csak a felszínen kapargáljuk annak potenciálját.

Vizsgáljuk meg tehát azokat a trendeket, amelyek előkészítik az utat az AI-alapú fejlődésnek.

1. Kiberbiztonság

Ismerje meg a Twine-t, a kiberbiztonsági startupot, amely 12 millió dolláros kezdőtőke-befektetéssel keltett feltűnést. Bemutatták „Alex”-et, egy mesterséges intelligenciával működő digitális alkalmazottat, akit a kiberbiztonság területén egyre növekvő tehetséghiány pótlására terveztek.

Csatlakozik a vállalat rendszereihez, utasításokat fogad, feladatokat tervez, jóváhagyásokat szerez, majd katonai pontossággal végrehajtja azokat – mindezt úgy, hogy a csapatnak teljes átláthatóságot biztosít.

Ez különösen izgalmas, mivel a kiberbiztonsági világnak sürgősen erősítésre van szüksége.

A Világgazdasági Fórum szerint világszerte közel 4 millió kiberbiztonsági szakember hiányzik. Ha ehhez hozzávesszük a felhőalapú számítástechnika térnyerését, a távmunkát és az egyre kifinomultabb kiberfenyegetéseket, akkor minden segítségre szükségünk van, amit csak kaphatunk.

De ne feledkezzünk meg a kockázatokról: az AI ugyan megmentő lehet, de célponttá is válhat. A hackerek folyamatosan keresik a módját, hogy manipulálják a rendszereket, beleértve magát az AI-t is.

Ezért az egyik legnagyobb trend, amelyet továbbra is látni fogunk, az intelligens AI-védelmi megoldások fejlesztése – vírusirtó szoftverek, prediktív algoritmusok és olyan eszközök, amelyek felismerik és jelzik a felmerülő fenyegetéseket, mielőtt azok kárt okoznának.

2. Új szintű személyre szabás

Az AI jövőjében még a drive-thru élménye is javulni fog. A Taco Bell, a KFC és a Pizza Hut anyavállalata, a Yum! Brands innovatív hangalapú AI technológiával jár élen.

De az igazi erő a személyre szabás nagyságrendjében rejlik. A bevezetés után megnövekedett a hűségprogramba való regisztrációk és tranzakciók száma, az AI pedig újragondolja az ügyfél-elkötelezettséget és az ügyfélélményt anélkül, hogy lassítaná a szolgáltatások idejét.

🧠Érdekesség: A Taco Bell drive-thru hangalapú mesterséges intelligenciája már több mint 2 millió megrendelést dolgozott fel 300 amerikai helyszínen, ezzel globálisan a legnagyobb QSR (gyorsétterem) hangalapú mesterséges intelligencia márkává vált.

3. AI-vezérelt (érted?) autók

Ha böngészi az Instagramot, valószínűleg már hallott a legújabb szenzációról: az önvezető taxikról.

Igen, a kézmentes vezetés – amely bizonyos államokban legális – azt jelenti, hogy szendvicset ehet, szempillaspirált kenhet vagy TikTokon böngészhet, miközben egy „3. szintű” autonóm Mercedesben utazik.

A Mercedes lehet az első autógyártó az Egyesült Államokban, amely autonóm járműveket értékesít a mindennapi fogyasztóknak, de biztosan nem az egyetlen. Az iparág óriásai, mint a Samsung, az Nvidia, a Volkswagen, az Uber és a Google Waymo is erre a technológiára tesznek.

Miért? Mert az ígéret hatalmas: kevesebb közlekedési baleset, biztonságosabb utak és páratlan kényelem.

Az autonóm vezetés gazdasági és társadalmi forradalmat hoz, és milliárd dollárokat fektettek már ebbe a területbe.

4. Arcfelismerés, valaki?

Egy nemrégiben történt kaland során a holland újságíró, Alexander Klöpping bepillantást engedett nekünk az AI-szemüvegek futurisztikus képességeibe, amelyek ígéretet tesznek az arcok valós idejű beolvasására és felismerésére.

A közösségi média platformon, az X-en közzétett videóban Klöpping felvette ezeket a technológiailag fejlett szemüvegeket, és trenchcoatban indult az utcára (mert, valljuk be, ez a megfelelő öltözék egy AI-kísérlethez). A riporter laza beszélgetésekbe keverte a gyanútlan polgárokat, miközben a szemüveg csendben szkennelte és elemezte az arcukat.

A videó egy lenyűgöző oldalsó ablakot mutatott, amelyben szimulációk futottak, miközben a rendszer az emberek azonosításán dolgozott. És ez nem csak látványosság volt – Klöpping később megerősítette a rendszer pontosságát azáltal, hogy összevetette az identitásokat az alanyaival.

Bár ez eddig csak játék és szórakozás volt, a kormányok gyorsan átveszik ezt a technológiát a megfigyeléshez, míg a vállalkozások az ügyfelekkel való interakciók személyre szabásához használják.

Akár menőnek, akár ijesztőnek találja, tagadhatatlanul ez az AI egyik legforróbb trendje, amely meghatározza, hogyan lépünk kapcsolatba a világgal.

5. AI a kórházakban

Az egészségügyben az egyik legnagyobb kihívás, amellyel a szakemberek szembesülnek, a folyamatos, időszerű kommunikáció iránti igény. A betegek azonnali választ várnak kérdéseikre, gyors hozzáférést a rendelésekhez és gyakori tájékoztatást kezelésükről.

Ez az igény azonban gyakran ütközik az egészségügyi személyzet rendelkezésére álló korlátozott idővel és erőforrásokkal.

Szóval, milyen segítséget nyújt itt az AI?

Ismerje meg a MAIRA-t, a Medsender mesterséges intelligenciával működő hangügynökét, amelyet ennek a hiányosságnak a pótlására terveztek.

Ahogy a Medsender alapítója, Zain Qayyum fogalmaz: „Csökkentjük a betegek és szolgáltatóik közötti kapcsolattartás során felmerülő súrlódásokat.”

Emberhez hasonló hangjával és éjjel-nappal elérhetőségével a MAIRA átalakítja az egészségügyi intézmények és a betegek közötti interakciót. Akár időpontfoglalásról, gyakran ismételt kérdések megválaszolásáról vagy több nyelven történő tájékoztatásról van szó, a MAIRA új perspektívát kínál a hatékony, betegközpontú ellátásra.

🍪 Bónusz: A MAIRA angolul, spanyolul és több mint 15 testreszabható nyelven kommunikál, hogy a sokszínű népesség igényeit kielégítse.

Olvassa el még: 28 mesterséges intelligencia felhasználási eset és alkalmazás vállalati csapatok számára

6. Emberek és mesterséges intelligencia

Bár ezek az AI-találmányok és felhasználási példák elképesztőek, egy dolog teljesen egyértelmű: az emberi beavatkozás továbbra is szorosan összefonódik ezekkel az alkalmazásokkal.

Igen, az AI azonnal elő tudja hívni az egészségügyi jelentéseit, de hiányoznak belőle azok a készségek, amelyekkel le tudná bontani ezeket a klinikai statisztikákat, és megnyugtató orvosi összefoglalót tudna készíteni Önnek.

Az AI kiválóan végzi el a feladatokat és követi az utasításokat, de amikor eredeti gondolkodásról vagy kreatív problémamegoldásról van szó, akkor falba ütközik.

És ne feledkezzünk meg az érzelmekről sem. Az AI a nagybetűs üzenete alapján talán felismeri, hogy frusztrált, de nem érti, miért. Az érzelmi intelligencia, azaz az a képesség, hogy nonverbális jelek nélkül is őszintén kapcsolatba lépjünk és kommunikáljunk, továbbra is kizárólag az ember sajátja.

Végül pedig a kapcsolatok.

Míg az AI kiválóan teljesít a tranzakciók terén, a valódi kapcsolatok kialakítása már más tészta. A bizalomépítés, az együttműködés elősegítése és az empátiával való vezetés olyan készségek, amelyek az emberi csapatmunkát és vezetést pótolhatatlanná teszik.

AI-nt It Great? Válassza a ClickUp AI-t a munkahelyére!

Íme a végső ítélet 🥁

A munkahelyi termelékenység attól függ, hogy mennyire tudja megtakarítani az idejét és automatizálni a manuális feladatokat. Csak így lesz lehetősége új ötleteket kipróbálni és a fontos dolgokra koncentrálni.

Itt jöhet jól a ClickUp.

Az AI-alapú feladatprioritizálás, a testreszabható irányítópultok és a könnyed együttműködési eszközök olyan funkciók, amelyekkel több projekt kezelése is könnyedén megoldható.

Ráadásul zökkenőmentesen illeszkedik a meglévő munkafolyamatokhoz, több mint 1000 alkalmazással integrálható, így a munkamenet megzavarása nélkül növeli a termelékenységet.

Regisztráljon még ma a ClickUp-ra, és hagyja, hogy az AI és csapata elérje a tökéletes 10-es értékelést.