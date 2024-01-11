28 AI-alkalmazási eset és alkalmazás vállalati csapatok számára 2025-ben

A mesterséges intelligencia (AI) soha nem szűnik meg meglepni minket.

Ma már léteznek olyan AI-eszközök és alkalmazások, amelyek minden személyes és üzleti termelékenységi problémát megoldanak. Van még egy AI-alkalmazásokra specializálódott aggregátor is, a There’s an AI for that. Ez egy hatalmas adatbázis, amely több mint 10 000 AI-t tartalmaz, és több mint 2500 feladat elvégzésére alkalmas!

A személyre szabott ügyfélélmény létrehozásától a karbantartási igények előrejelzéséig az AI alkalmazási lehetőségei határtalanok. Az egyszerűsített munkafolyamatok, az optimalizált folyamatok és az intelligens betekintés révén elért költség- és időmegtakarítások miatt az AI technológia elengedhetetlen az üzleti életben.

Ha kíváncsi arra, hogyan alkalmazhatja a mesterséges intelligenciát az Ön iparágában, szektorában vagy felhasználási területén, akkor ez a lista pont Önnek való.

De mielőtt belevetnénk magunkat a felhasználási esetek és a vállalati alkalmazások bemutatásába, nézzük meg, hogyan működik a mesterséges intelligencia.

Mi az a mesterséges intelligencia?

A mesterséges intelligencia egy olyan tudományág, amely az emberi intelligenciát és gondolkodást utánozza azáltal, hogy hatalmas mennyiségű adatot elemez, mintákat azonosít és előrejelzéseket készít egy előre meghatározott, komplex szabályrendszer alapján.

Hogyan segítheti az AI a vállalkozásokat?

Az AI kiválóan alkalmas a rutin és adminisztratív feladatok elvégzésére, így Ön a nagyobb értéket teremtő munkára koncentrálhat. Az AI időigényes adatelemzéseket, ügyfélszolgálati kérdéseket és projektmenedzsment-optimalizálást végez, így alkalmazottai több időt fordíthatnak stratégiai és kreatív gondolkodásra.

Az eredmény egy olyan munkaerő, amely kevesebb időt tölt ismétlődő feladatokkal, és több időt fordít az emberi erősségek, mint a képzelőerő, az empátia és a problémamegoldás alkalmazására. Az AI segítségével a csapatok ösztönözhetik az innovációt és elősegíthetik a vállalkozás fejlődését.

De ez még nem minden.

Az AI logikai folyamatokat is képes feldolgozni, hogy objektív, elfogulatlan döntéseket hozzon és különböző területeken fejlett feladatokat hajtson végre – elemzi a betegek kórtörténetét, prediktív elemzéseket használ a gazdaságok irányításához és optimalizálja a marketingkampányokat – mindezt gyorsabban, mint az emberi munkavállalók.

De az AI körüli felhajtáson átlátni és azonosítani annak gyakorlati alkalmazásait az üzleti csapatok számára nehéz feladatnak tűnhet. Az értékesítéstől és marketingtől az operációkig, valamint a kutatás-fejlesztésig (K+F) az AI csendesen használja a folyamatok automatizálását, hogy átalakítsa a csapatok munkamódszereit.

28 AI-alkalmazási példa vállalkozása optimalizálásához

Töltsük be a szakadékot a mesterséges intelligencia futurisztikus ígéretei és a valós világban gyakorolt hatása között, és fedezzük fel, hogyan használhatja csapata ezt a technológiát a mindennapi munka hatékonyságának növelésére.

1. AI a marketingben

A tömeges marketingnek vége. Már nem lehet elkerülni, hogy ugyanazt az üzenetet küldje el mindenkinek, és remélje, hogy valami megragad. Az AI korában a marketing a személyre szabott pontosságról szól.

Használja a ClickUp mesterséges intelligencia írási asszisztensét hatékony marketingtartalom létrehozásához.

A ClickUp mesterséges intelligencia asszisztense egyedülálló módon úgy lett kialakítva, hogy a személyre szabott üzenetek előnyeit hozza marketing kampányaihoz. A marketing csapatoknak egy sor használatra kész utasítást kínál a tartalomkészítés egyszerűsítéséhez, a kampányok optimalizálásához és a marketing ROI javításához. Használhatja arra, hogy gyorsan meggyőző blogbejegyzéseket készítsen, vonzó közösségi média feliratokat írjon, vagy meggyőző e-mail tárgyakat generáljon.

Használhatja azt is, hogy időt takarítson meg a jegyzetek és a következő lépések dokumentálásán – szinte azonnal összefoglalásokat generálhat a feladatfrissítésekről, kommentárszálakról és értekezletjegyzetekről.

A mesterséges intelligencia mellett a ClickUp testreszabható nézetekkel és sablonokkal is támogatja a marketingcsapatokat, amelyek strukturált megközelítést biztosítanak a kampányok tervezéséhez, a tartalom szervezéséhez és a feladatok kezeléséhez. Néhány kattintással új kampányötleteket vethet fel, személyiségeket vázolhat fel és ügyfélutakat térképezhet fel, hogy megerősítse marketingtevékenységeit.

Végül, a ClickUp átfogó jelentései és irányítópultjai valós idejű betekintést nyújtanak a kampányok teljesítményébe, lehetővé téve a megalapozott döntések meghozatalát és a stratégiák optimalizálását, hogy kézzelfogható eredményeket és költségmegtakarításokat érjen el.

Íme néhány példa arra, hogyan könnyíthetik meg az AI marketingeszközök az életét.

Alkalmazási példák

Prediktív elemzés: Jósolja meg az ügyfelek viselkedését, és hozza meg a marketingstratégiákkal kapcsolatos tájékozott döntéseket. Például a Walmart mesterséges intelligenciát használ a termékek iránti kereslet előrejelzésére, ami segít optimalizálni a készleteket és megelőzni a készlethiányt, míg a Nike mesterséges intelligenciát használ az ügyfélelvándorlás előrejelzésére, ami segít azonosítani és megtartani a nagy értékű ügyfeleket.

Személyre szabott hirdetések: A Cosabella fehérneműmárka mesterséges intelligenciát használ személyre szabott ügyfélhirdetési kampányok létrehozásához. A vállalat mesterséges intelligencia algoritmusa elemzi az ügyféladatokat, beleértve a vásárlási előzményeket, a böngészési előzményeket és a közösségi média interakciókat. Az algoritmus ezután személyre szabott hirdetési kampányokat generál, amelyek minden ügyfél érdeklődési köréhez és preferenciáihoz igazodnak.

Közösségi média menedzsment: A Hootsuite OwlyWriter AI automatizálja a közösségi média feladatait, mint például a frissítések közzététele, a tartalom ütemezése és a kommentek megválaszolása. A Sprinklr AI segíti a vállalati marketinget a közösségi média adatok elemzésével, a márka említéseinek nyomon követésével és az influencerek lehetőségeinek azonosításával.

Marketingkampány-optimalizálás: Az Adobe Sensei mesterséges intelligenciát használ a közösségi média hirdetési kampányainak automatikus optimalizálásához a felhasználói elkötelezettség és a teljesítményadatok alapján. Az IBM Watson nevű mesterséges intelligenciája képes azonosítani és megcélozni a nagy értékű ügyfeleket, személyre szabni a marketingüzeneteket és optimalizálni a kampányok teljesítményét.

2. AI az íráshoz

Az AI természetes nyelvfeldolgozási (NLP) képessége kiválóvá teszi a magas színvonalú irodalmi művek írásában. Finomítsa, képezze és adjon az AI írási eszközöknek egy teljes utasításkészletet, amelyet követniük kell, és így cikkeket, blogokat, fehérpapírokat, sőt egész regényeket és eredeti dalszövegeket is előállíthat.

Alkalmazási példák

Az olyan szolgáltatások, mint a Grammarly, mesterséges intelligenciát alkalmaznak a hibák felismerésére és javításokra való javaslatok megfogalmazására, így a szövegírás hatékonyabbá és hibamentessé válik.

A Jasper AI írási asszisztens blogbejegyzéseket, marketing szövegeket és akár forgatókönyveket is generál az Ön utasításai alapján.

A ClickUp mesterséges intelligenciával működő írási eszköze szerepkörspecifikus utasítások alapján igényeinek megfelelő, kifinomult tartalmakat generál. Marketinges esettanulmányokat, értékesítési e-maileket és műszaki dokumentumokat írhat, valamint értékesítési prezentációkat és blogbejegyzéseket készíthet.

Ha szerződéses írókkal dolgozik, használjon olyan eszközöket, mint a Copyleaks, hogy felismerje a mesterséges intelligenciával írt tartalmakat.

3. AI az értékesítésben

Az AI képes hatalmas mennyiségű korábbi értékesítési adatot elemezni, mintákat azonosítani és előrejelzéseket készíteni, ami új lehetőségeket teremt az értékesítési csapatok számára, hogy személyre szabják megközelítésüket, optimalizálják erőfeszítéseiket és több üzletet kössenek.

Személyre szabhatja értékesítési tevékenységét a ClickUp AI segítségével.

Alkalmazási példák

A Salesforce Einstein nagy mennyiségű ügyféladatot tud elemezni, hogy előre jelezze a vásárlási szokásokat és javaslatot tegyen a leghatékonyabb értékesítési stratégiákra.

A Gong rögzíti és leírja az értékesítési hívásokat, mesterséges intelligenciát használva azonosítja a fejlesztendő területeket, és tanítja az értékesítőket, hogy több üzletet kössenek.

A Drift chatbotokat használ a potenciális ügyfelek 24 órás minősítésére, így az emberi ügynököknek több idejük marad a magasabb értékű interakciókra.

4. AI az ügyfélszolgálatban

Az AI-alapú megoldások javítják az ügyfélszolgálatot, mivel lehetővé teszik a csapatok számára, hogy hatékonyabban kezeljék a megkereséseket, személyre szabják az ügyfélkapcsolatokat és proaktívan oldják meg a problémákat. Ez javítja az ügyfél-elégedettséget és a lojalitást.

Használja a ClickUp AI-t a feladatok automatizálásához, az interakciók személyre szabásához és a vásárlói viselkedés mélyebb megértéséhez.

Alkalmazási példák

A Domino’s Pizza chatbotja, Dom, megrendeléseket fogad, nyomon követi a kiszállításokat, és még viccekkel is szórakoztatja az ügyfeleket.

A Hilton Hotels mesterséges intelligenciával működő asszisztense, Connie, válaszol a vendégek kérdéseire, ajánl programokat, és spa-kezeléseket is lefoglal.

A L’Oreal virtuális fodrásza AI-t használ, hogy szelfik alapján személyre szabott hajápolási rutinokat javasoljon.

5. AI a turizmusban

A turizmus jövője az AI-n alapul. Az AI útmutatást adhat utazási kalandjaihoz, személyre szabott útvonalakat állíthat össze, sőt virtuális valóság túrákat is kínálhat, amelyekkel távoli tájakra repítheti Önt.

Alkalmazási példák

Az Emirates mesterséges intelligenciával működő „Travel Assistant” alkalmazása segíti az utasokat a repülőtereken való eligazodásban, repülőjegyek foglalásában, sőt még a poggyászuk kezelésében is.

A Trip.com mesterséges intelligencia eszköze, a TripGen, személyre szabott utazási csomagokat és tevékenységeket javasol, amelyek az Ön érdeklődési köréhez és költségvetéséhez igazodnak.

Az AI-alapú eszközök, mint például a Hopper, gépi tanulási algoritmusokat használnak a repülőjegyek árának előrejelzésére és a foglalás legjobb időpontjának ajánlására, így segítve Önt pénzt megtakarítani és a stresszt elkerülni.

6. AI a szórakoztatásban

A hiper-személyre szabott élmények megalkotásától a kreativitás határainak feszegetéséig az AI javítja a szórakozást. Az AI algoritmusok összeállítják a hangulatához illő zenei lejátszási listákat, ajánlanak olyan filmeket, amelyek tetszeni fognak, és olyan történeteket generálnak, amelyek alkalmazkodnak az Ön választásaihoz. Az AI segítségével beléphet fantasztikus világokba, és valós időben interakcióba léphet a karakterekkel, valamint játszhat velük.

Alkalmazási példák

A Lucasfilm Industrial Light & Magic AI-t használ speciális effektusok létrehozásához, így hozva életre olyan lények, mint Baby Yoda.

A Netflix egy mesterséges intelligencia motort használ, amely a nézői előzmények alapján ajánl sorozatokat és filmeket, így vonzó nézői élményt biztosítva.

A MuseNet AI különböző stílusú zeneműveket komponál, a klasszikus szimfóniáktól a modern popslágerekig, tágítva ezzel a kreatív kifejezés határait.

Az Epic Games MetaHuman technológiája valósághű virtuális karaktereket hoz létre játékokhoz és filmekhez, elmosva a határt a valós és a képzeletbeli világ között.

7. AI az ingatlanpiacon

Képzelje el a virtuális túrákat, amelyekkel bárhonnan felfedezheti az ingatlanokat, a chatbotokat, amelyek a nap 24 órájában válaszolnak a kérdésekre, és az algoritmusokat, amelyek hihetetlen pontossággal jósolják meg a piaci trendeket. A mesterséges intelligencia az ingatlanpiacot betekintéssel, automatizálással és szuperképességekkel látja el, hogy egyszerűbbé tegye az Ön útját.

Alkalmazási példák

A Zillow Zestimates alkalmazása mesterséges intelligenciát használ a lakásárak lenyűgöző pontosságú előrejelzéséhez, így a vevők és eladók megalapozott döntéseket hozhatnak.

A Redfin mesterséges intelligenciával működő keresőmotorja az Ön igényeinek és költségvetésének megfelelően szűri a hirdetéseket, így időt takaríthat meg és csökkentheti a frusztrációt.

Az automatizált ingatlankezelő eszközök olyan feladatokat látnak el, mint a bérleti díj beszedése, karbantartási igények és bérlők átvilágítása, így értékes időt szabadítva fel az ingatlankezelők számára.

8. AI a projektmenedzsmentben

A projektmenedzsment egy komplex feladat-, határidő- és erőforrás-hálózat. De mi lenne, ha lenne egy fáradhatatlan asszisztensed, aki elemezné az adatokat, előre jelezné a kockázatokat és optimalizálná a munkafolyamatokat? Itt jön be a képbe az AI, amely forradalmasítja a tervezés, a végrehajtás, a döntéshozatal és a projektek megvalósításának módját.

Használja a ClickUp AI-t a projektek zökkenőmentes szervezéséhez, tervezéséhez és végrehajtásához.

Alkalmazási példák

A Microsoft Project Cortex mesterséges intelligenciát használ a projektdokumentumokból és adatokból nyert információk kinyerésére, megvalósítható ajánlásokat adva és javítva a csapatok együttműködését.

A Wrike Analyze mesterséges intelligenciát használ a projekt eredményeinek előrejelzéséhez, a lehetséges késedelmek azonosításához és a korrekciós intézkedések javaslásához, mielőtt még túl késő lenne.

A WorkBoard mesterséges intelligenciát alkalmaz a projekt előrehaladásának valós idejű vizualizálására, lehetővé téve a figyelmet igénylő területek azonosítását és a gyors, adatokon alapuló döntéshozatalt.

A Monday.com olyan AI-alapú funkciókat integrál, mint az automatizált előrehaladási jelentések és a hangulatelemzés, hogy a csapatok mindig tájékozottak legyenek és a terv szerint haladjanak.

9. AI a szoftverfejlesztéshez

Az AI automatizálja az olyan feladatokat, mint a kódgenerálás, a kódfelülvizsgálat, a kommentelés és a hibajavítás. Emellett tervezési segítséget is nyújt. A fejlesztők mostantól arra koncentrálhatnak, hogy kódjukat a nagyobb képbe illesszék, míg AI partnereik elvégzik a mindennapi feladatokat.

Alkalmazási példák

A GitHub Copilot egy mesterséges intelligencia asszisztens, amely a jelenlegi kontextus alapján javasol kódot, ezzel időt és energiát takarítva meg a fejlesztőknek.

A DeepCode egy mesterséges intelligenciával működő kódellenőrző eszköz, amely azonosítja a potenciális biztonsági réseket és kódolási hibákat, javítva ezzel a kód minőségét.

Az IntelliJ IDEA mesterséges intelligenciát használ a változónevek javaslásához, a kód átalakításához és akár a potenciális hibák azonosításához is, jelentősen növelve ezzel a fejlesztők termelékenységét.

10. AI az AI-hez

A mesterséges intelligencia fejlesztése szakértelmet, aprólékos tervezést és sok kísérletezést igényel. De maga az AI is értékes segítséget nyújthat ebben a folyamatban. Összerakhatja a kirakós darabjait, újakat javasolhat, hiányzó darabokat azonosíthat és javíthat a tervezésen. Az AI a leghatékonyabb eszköz a még erősebb AI létrehozásához.

Alkalmazási példák

Az AutoML platformok, mint például a Google AutoML és az Amazon SageMaker, automatizálják a gépi tanulás teljes folyamatát, az adatok előkészítésétől a modell kiválasztásáig és bevezetéséig.

Az OpenAI Gym szimulált környezetet biztosít a megerősítéses tanulási algoritmusok képzéséhez és teszteléséhez, felgyorsítva ezzel a kutatást és fejlesztést.

A LIME és SHAPhoz hasonló magyarázható mesterséges intelligencia (XAI) eszközök segítenek a fejlesztőknek megérteni, hogyan hoznak döntéseket a mesterséges intelligencia modellek, lehetővé téve számukra a potenciális torzítások és hibák azonosítását és kezelését.

A generatív AI-modellek, mint például a Stable Diffusion és a Dall-E 3, valósághű képeket és szövegeket hoznak létre, értékes képzési adatokat biztosítva más AI-modellek számára.

11. AI az emberi erőforrások területén

A mesterséges intelligenciával működő HR-eszközök automatizálják az unalmas feladatokat, egyszerűsítik a folyamatokat, és értékes, adatokon alapuló betekintést nyújtanak a munkavállalói életciklus minden szakaszába. A HR-szakemberek megszabadulhatnak az adminisztratív terhektől, és a dinamikus, elkötelezett és magas teljesítményű munkaerő kialakítására koncentrálhatnak.

Egyszerűsítse HR-folyamatait, optimalizálja a tehetségek toborzását és javítsa az alkalmazottak elkötelezettségét a ClickUp AI segítségével.

Alkalmazási példák

A Workday mesterséges intelligenciát használ olyan feladatok automatizálására, mint a bérszámfejtés, a juttatások kezelése és a teljesítményértékelés, így a HR-szakembereknek több idejük marad a stratégiai kezdeményezésekre koncentrálni.

A LinkedIn Talent Insights mesterséges intelligenciát használ a LinkedIn adatok elemzéséhez, így a vállalatok betekintést nyerhetnek munkaerőjükbe és a potenciális jelöltekbe, és ezáltal jobb döntéseket hozhatnak a toborzás során.

Az Eightfold AI hatékonyan illeszti össze a jelölteket az állásajánlatokkal, csökkentve ezzel a felvételi folyamat időtartamát és javítva a felvétel minőségét.

12. AI a jogi és jogi csapatok számára

Az AI megkönnyíti a kutatást és a dokumentumok áttekintését. Az ügyvédek felhasználhatják az ügyek kimenetelének előrejelzésére és a jogi stratégiák optimalizálására. Ez lehetővé teszi a jogi csapatok számára, hogy hatékonyabban és gyorsabban dolgozzanak, és az AI-alapú jogi eszközök segítségével jobb eredményeket érjenek el ügyfeleik számára.

Alkalmazási példák

A Luminance gépi tanulást használ a szerződések elemzéséhez, a legfontosabb információk kivonásához és a potenciális kockázatok azonosításához, jelentősen csökkentve ezzel a felülvizsgálati időt és a jogi költségeket.

A Kira Systems kiemelkedő teljesítményt nyújt az e-discovery területén, segítve a jogi csapatokat a nagy mennyiségű elektronikus adat átvizsgálásában, hogy gyorsan és hatékonyan megtalálják a releváns dokumentumokat.

A Lex Machina hatalmas jogeset-adatbázisokat és jogi véleményeket elemzve személyre szabott ajánlásokat és betekintést nyújt az ügyvédeknek.

13. AI a kiberbiztonság érdekében

A mesterséges intelligencia a kiberbiztonság területén hatékony fegyverként jelent meg. Elemez adatokat, felismeri a fenyegetéseket és valós időben reagál az adatbiztonsági problémákra, így biztosítva digitális eszközeinek biztonságát.

Alkalmazási példák

A Darktrace anomáliaérzékelést használ a kibertámadások valós idejű azonosítására és semlegesítésére, így még a legkifinomultabb fenyegetésektől is megvédi a szervezeteket.

A Palo Alto Networks Cortex XDR elemzi az egész biztonsági infrastruktúrából gyűjtött adatokat, így egységes képet kap a potenciális fenyegetésekről, és gyorsan és hatékonyan reagálhat rájuk.

14. AI az oktatásban

Az AI pozitív hatással volt az oktatásra, felváltva a merev tanterveket és a szabványosított teszteket. Ma már személyre szabott és vonzó tanulási élményt nyújt, amely az egyéni igényeket is kielégíti.

Alkalmazási példák

A DreamBox Learning egy mesterséges intelligencia eszközt használ, amellyel a diákok felmérhetik erősségeiket és gyengeségeiket, és személyre szabott tanulási útvonalakat generál, hogy pótolja a tudásbeli hiányosságokat.

A Kahoot! mesterséges intelligenciát használ, hogy vonzó kvízeket és értékeléseket hozzon létre, így a tanulás interaktívvá és izgalmassá válik minden korosztály számára.

A Minecraft Education Edition magával ragadó szimulációkat és interaktív feladatokat hoz létre, amelyek bevonják a diákokat a természettudományok, a technológia, a mérnöki tudományok és a matematika (STEM tantárgyak) tanulásába, valamint a mesterséges intelligencia által támogatott eszközökkel történő problémamegoldásba.

A Duolingo mesterséges intelligenciát használ a tanulók előrehaladásának és céljainak megfelelően személyre szabott órákat kínál, így a nyelvtanulás szórakoztató és hatékony lesz.

15. AI a kormányzat és a közigazgatás számára

A közszférában az AI egyszerűsíti a folyamatokat, növeli az átláthatóságot és személyre szabott közszolgáltatásokat nyújt. Előre jelzi az igényeket, gyorsan megoldja a komplex problémákat és hatékony kormányzati szolgáltatásokat biztosít az emberek számára.

Alkalmazási példák

Dubai mesterséges intelligenciával működő rendőrsége mesterséges intelligenciával felszerelt drónokat használ a forgalmi minták elemzésére és a bűnözés gócpontjainak előrejelzésére, javítva ezzel a közbiztonságot.

New York City 311 Helpline rendszere természetes nyelvfeldolgozást használ a polgárok kérdéseinek megértéséhez és azoknak a megfelelő forrásokhoz való továbbításához, javítva ezzel a válaszadási időket és a szolgáltatásnyújtást.

16. AI az építőiparban

Az AI segítségével átalakíthatja az építési folyamat minden szakaszát. Az AI képes tervrajzokat elemezni, az anyagfelhasználást optimalizálni és kockázatokat előre jelezni. A számítógépes látással felszerelt drónok és robotok segítenek a felmérésben, az ellenőrzésben és a fizikai feladatokban, javítva ezzel a biztonságot és a hatékonyságot.

Alkalmazási példák

Az Autodesk BIM 360 mesterséges intelligenciát használ az építési projektek tervezésétől a kivitelezésig történő kezeléséhez, így a kommunikáció, az együttműködés és az adatelemzés zökkenőmentesebbé válik.

A SiteAware drónokat és érzékelőket használ az építkezések valós idejű figyelemmel kísérésére, javítva ezzel a biztonságot, nyomon követve az előrehaladást és azonosítva a potenciális veszélyeket.

A BuildingConnected összeköti az építőipari vállalatokat mesterséges intelligencia megoldásokkal, beleértve a robotikus berendezéseket és az anyagoptimalizáló szoftvereket.

17. AI a banki és pénzügyi szektorban

Az AI-alapú számviteli és pénzügyi eszközök személyre szabják a pénzügyi tanácsadást, egyszerűsítik a tranzakciókat, felismerik a csalásokat, és segítenek okosabb befektetési döntéseket hozni. Vannak AI-alapú chatbotok az ügyfélszolgálat ellátására és robot-tanácsadók a vagyonkezeléshez.

Alkalmazási példák

Az Intuit Mint mesterséges intelligenciát használ a kiadások kategorizálásához, a költségvetések nyomon követéséhez és személyre szabott pénzügyi betekintés nyújtásához, segítve Önt pénzügyeinek irányításában.

Az Upstart egy mesterséges intelligenciával működő hitelezési platform, amely alternatív adatokat használ a hitelképesség értékeléséhez, így bővítve a finanszírozáshoz való hozzáférést az alulellátott közösségek számára.

A Jumio egy mesterséges intelligenciával működő személyazonosító platform, amely arcfelismerést és egyéb biometrikus technológiákat használ a csalások felderítéséhez és a biztonságos online tranzakciókhoz.

18. AI a környezetért

A mesterséges intelligencia hatékony eszköz a klímaváltozás kezelésében, a biológiai sokféleség védelmében és az erőforrás-gazdálkodás optimalizálásában. Fontos szerepet játszik az emberiség és a bolygó fenntartható és ellenálló jövőjének megteremtésében.

Alkalmazási példák

Az OceanMind mesterséges intelligencia platformja műholdas képeket és óceáni adatokat elemzve követ nyomon az illegális halászatot és védi a tengeri ökoszisztémákat.

A World Wildlife Fund mesterséges intelligenciával működő eszközöket használ az állatok mozgási mintáinak és élőhely-használatának tanulmányozására, amelynek eredményeit veszélyeztetett fajok védelmi stratégiáinak kidolgozásához használja fel.

A Xyonix mesterséges intelligenciát használ a szén-dioxid föld alatti tárolására alkalmas helyek azonosítására és optimalizálására, hogy enyhítse a klímaváltozás hatását.

19. AI nonprofit szervezetek számára

Az AI növeli a hatékonyságot, javítja az elérhetőséget és maximalizálja a jó ügyek hatását. Az AI-alapú önkéntes-összehangoló platformok az önkénteseket képességeik és érdeklődésük alapján a megfelelő lehetőségekhez kapcsolják, jelentősen növelve az önkéntesek elkötelezettségét és elégedettségét.

Alkalmazási példák

A Kindful egy mesterséges intelligenciával működő adománygyűjtő platform, amely gépi tanulást használ az adományozói élmény személyre szabásához és az adománygyűjtő kampányok optimalizálásához, növelve ezzel az adományok számát és az adományozók megtartását.

A Charity Navigator egy mesterséges intelligenciával működő platform, amely nonprofit pénzügyi adatokat és irányítási gyakorlatokat elemz, segítve az adományozókat a tájékozott döntéshozatalban.

20. AI a textil- és ruházati iparban

Használja az AI-t innovatív és személyre szabott ruhatervek létrehozásához a trendek, a vásárlói preferenciák és a testméretek alapján, miközben a szállítási lánc optimalizálásával csökkenti a hulladékot.

Alkalmazási példák

A Zeekit 3D-s testletapogatást és mélytanulást használ személyre szabott avatarok létrehozásához virtuális próbákhoz és egyedi ruhák illesztéséhez, ezzel időt és erőforrásokat takarítva meg.

Az Unspun okostelefonnal készített 3D-s testletapogatások alapján igény szerint készíti el az Ön számára a legjobban illeszkedő farmert, azzal a céllal, hogy ne legyenek raktárkészletek és divatipari hulladékok.

A Textile Exchange egy nonprofit szervezet, amely mesterséges intelligenciát használ a textilipari termékek környezeti hatásának nyomon követésére és elemzésére, segítve a márkákat a fenntartható döntések meghozatalában.

21. AI a közlekedésben

Az AI-eszközök optimalizálják a forgalom áramlását, segítik az útvonaltervezést, növelik a biztonságot, és átalakítják szárazföldi, légi és tengeri utazásainkat.

Alkalmazási példák

A Tesla Autopilot egy fejlett vezetőasszisztens rendszer, amely mesterséges intelligenciát használ a kormányzáshoz, gyorsításhoz és fékezéshez, így biztonságosabbá és kényelmesebbé téve a vezetést.

A Waymo az önvezető autók úttörője, amely mesterséges intelligenciát használ a városi utcák és autópályák navigálásához, és bizonyos helyszíneken autonóm fuvarozási szolgáltatásokat kínál.

A Siemens Mobility egy közlekedési szolgáltató, amely mesterséges intelligenciát használ a vonatok és buszok karbantartási igényeinek előrejelzésére, biztosítva ezzel a biztonságot és megelőzve a meghibásodásokat.

22. AI az egészségügyben

A mesterséges intelligencia áldás az egészségügyi ágazat számára. Pontosabb diagnózisokat biztosít, elősegíti a gyógyszerkutatásokat és optimalizálja a kezeléseket. Emellett figyelemmel kíséri a betegek egészségi állapotát és előre jelezheti a kezelések eredményeit.

Alkalmazási példák

A DeepMind AlphaFold pontosan megjósolja a fehérje szerkezeteket, forradalmasítva a gyógyszerfejlesztést és a személyre szabott gyógyászatot.

A BlueDot valós időben követi nyomon a fertőző betegségek kitöréseit, segítve az egészségügyi rendszereket a potenciális járványokra való felkészülésben és azok kezelésében.

A Babylon Health virtuális asszisztenseket és csevegőrobotokat használ, hogy a betegeknek 24 órás egészségügyi tanácsadást, előzetes diagnózist és támogatást nyújtson.

23. AI a mezőgazdaságban

Az AI-alapú megoldások optimalizálják a terméshozamot, figyelemmel kísérik a talaj egészségét, felismerik a kártevőket és automatizálják a mezőgazdasági feladatokat. Ez a technológia lehetővé teszi a gazdák számára, hogy hatékonyabb, termelékenyebb és fenntarthatóbb jövőt teremtsenek.

Alkalmazási példák

A Plantix a növények fényképeit elemzi a betegségek és kártevők diagnosztizálása érdekében, így a gazdák azonnal intézkedhetnek termésük védelme érdekében.

A HarvestAI légi felvételeket és gépi tanulási algoritmusokat használ a növények egészségének figyelemmel kísérésére és a terméshozam előrejelzésére, értékes információkat szolgáltatva a gazdaságok vezetői számára.

A Terramera mesterséges intelligenciát használ a talajadatok elemzéséhez és személyre szabott műtrágya- és tápanyag-tervek ajánlásához, optimalizálva a növénytermesztést és minimalizálva a környezeti hatást.

24. AI a gyártásban

Az AI-eszközök optimalizálják a gyártósorokat és előre jelzik a gépi meghibásodásokat, javítva ezzel a minőségellenőrzést és automatizálva a feladatokat. Az AI segítségével fényesebb, hatékonyabb és termelékenyebb gyártóüzemet hozhat létre, új korszakot nyitva a gyártási kiválóság terén.

Alkalmazási példák

A Siemens MindSphere egy mesterséges intelligencia platform, amely összekapcsolja és elemzi a gyári berendezések adatait, optimalizálja a működést és lehetővé teszi a prediktív karbantartást.

A GE Predix egy ipari mesterséges intelligencia platform, amely érzékelők és gépek adatait felhasználva előrejelzi a berendezések meghibásodásait és optimalizálja a karbantartási ütemterveket, csökkentve ezzel az állásidőt és a költségeket.

25. AI a bányászatban

Az AI-vezérelt drónokkal pontosan be lehet szkennelni a tájat és feltérképezni az ásványi anyagok előfordulási helyeit. Az előrejelző modellek szeizmikus adatokat és történelmi feljegyzéseket elemezve azonosíthatják a legjobb bányászati helyszíneket, ezzel erőforrásokat takarítva meg. Az önvezető teherautók fáradhatatlanul dolgoznak a bonyolult bányatunneleiben, javítva a hatékonyságot és a termelékenységet.

Alkalmazási példák

A Komatsu autonóm teherautói önállóan navigálnak a bányákban, maximalizálva a hatékonyságot és minimalizálva az emberi hibákat.

A Descartes Labs mesterséges intelligenciával elemzi a műholdas képeket és a geológiai adatokat, hogy azonosítsa a potenciális ásványi anyagok előfordulási helyeit, javítva ezzel a kutatási eredményeket.

A MineSense mesterséges intelligenciát és robotikát használ a föld alatti bányászati feladatok automatizálására, növelve ezzel a termelékenységet és csökkentve a munkavállalók kockázatát.

26. AI a halászatban

Optimalizálja a halászati útvonalakat, jósolja meg a fogás méretét, küzdjön az illegális halászat ellen, és védje a tengeri élővilágot az AI segítségével. Hagyja, hogy az AI segítse Önt a halászat jövedelmezőségének és fenntarthatóságának előnyeinek kiaknázásában.

Alkalmazási példák

A Marine Stewardship Council egy nonprofit szervezet, amely mesterséges intelligenciát használ a halászhajók nyomon követésére és annak biztosítására, hogy azok betartsák a fenntartható halászatra vonatkozó szabványokat, védve ezzel a tengeri ökoszisztémákat.

A Fully Documented Fisheries (FDF) projekt valós időben azonosítja a halfajokat, megelőzve a járulékos fogásokat és elősegítve a fenntartható halászati gyakorlatokat.

27. AI az űrhajózásban

Az AI kihasználásával a repülőgépipar növelheti a repülés biztonságát és megbízhatóságát, csökkentheti a karbantartási költségeket, optimalizálhatja a repülőgépek üzemanyag-hatékonyságát, automatizálhatja az ismétlődő feladatokat, és felszabadíthatja az emberi erőforrásokat az innováció számára.

Alkalmazási példák

A NASA Ingenuity mesterséges intelligenciával működő helikoptere sikeresen repült a Marson, bizonyítva a mesterséges intelligencia potenciálját az autonóm felfedezések terén kihívásokkal teli környezetben.

A NASA Deep Space Anomaly Detection rendszere az űrhajók adatait figyeli az anomáliák felderítése érdekében, hogy megvédje a szondákat és biztosítsa a küldetések sikerét a csillagközi távolságokban.

Az Airbus Skywise repülőgép-adatokat gyűjt és elemz, hogy segítse a légitársaságokat a karbantartás és az üzemeltetés fejlesztésében.

28. AI az energiaiparban (termelés és elosztás)

Az AI az energiahálózatban is hasznos, mivel környezetbarátabbá és rugalmasabbá teszi azt a változó energiaigényekhez.

Alkalmazási példák

A GridBeyond mesterséges intelligenciát használ a napelemek és akkumulátorokhoz hasonló elosztott energiaforrások kezelésére, így rugalmasabb és ellenállóbb hálózatot biztosítva.

A Sentient Energy elemzi az intelligens mérőórák adatait, hogy felismerje a rendellenességeket és a lehetséges áramkimaradásokat, lehetővé téve a közüzemi szolgáltatók számára a proaktív reagálást és biztosítva a zavartalan áramellátást.

A DeepMind for Google Energy pontosan előrejelzi az energiaigényt, segítve a Google-t és más közüzemi szolgáltatókat az áramtermelés optimalizálásában és a szén-dioxid-kibocsátás csökkentésében.

Bár az AI-nak messzemenő és potenciálisan életet megváltoztató alkalmazásai vannak különböző szektorokban és iparágakban, egyes alkalmazásai a legegyszerűbb, de mégis a leghatásosabb módon javítják mindennapi életünket.

ClickUp AI: a termelékenységet maximalizáló eszköz

Szerette volna már valaha, hogy szuperképessége legyen, amellyel minden feladatát jóval a határidő előtt elvégezheti? Mi is szerettük volna.

A vállalati csapatok folyamatosan olyan eszközöket keresnek, amelyek egyszerűsítik a folyamatokat és javítják az általános teljesítményt.

Ismerje meg a ClickUp AI-t! Ez egy hatékony AI-asszisztens, amely a ClickUp projektmenedzsment platformjába van integrálva, és ideális megoldás a munkanap során a termelékenység növelésére.

Íme egy kis ízelítő arról, hogyan adhatja meg a ClickUp AI az áhított szuperképességeket.

Szerezz be a szerepedre szabott írási segítséget

Akár értékesítőként a tökéletes bemutatókon dolgozik, akár termékmenedzserként a bevezetési terven, a ClickUp AI segítségével megkapja a szükséges írásbeli támogatást. A rendszer megérti a különböző szervezeti szerepek és projektek kontextusát, és személyre szabott ötleteket és javaslatokat ad az írásához.

Zökkenőmentes együttműködés

A ClickUp mesterséges intelligenciával javítja az együttműködést. Generatív írási funkciókkal rendelkezik, amelyekkel e-maileket lehet szerkeszteni, dokumentumokat összefoglalni, valamint jobb megfogalmazásokat és nyelvtanokat javasolni. A feladatok kontextusa alapján cselekvési elemeket is létrehozhat, és a szerszámot brainstormingra is felhasználhatja a csapatával.

A ClickUp AI segítségével személyre szabott kommunikációt biztosíthat, hogy tartós ügyfélkapcsolatokat építsen ki.

Törje le a kommunikációs korlátokat

A ClickUp AI hatékonyabbá teszi a funkciók és kultúrák közötti együttműködést. Használja üzeneteinek valós idejű fordításához több mint 10 nyelvre. Ezenkívül felismeri a nem egyértelmű vagy kétértelmű kijelentéseket, és javaslatokat ad azok egyértelműbbé tételére.

Híd a nyelvi korlátok között a ClickUp AI segítségével

Automatizálja ismétlődő feladatait a ClickUp segítségével, és szabadítson fel időt csapatának, hogy stratégiai kezdeményezésekre koncentrálhasson. A ClickUp AI egyszerűsíti a munkafolyamatot, javítja a hatékonyságot és a termelékenységet, a találkozók jegyzetelésétől a jelentések összefoglalásáig.

Ismétlődő feladatok automatizálása a ClickUp AI segítségével

Hozza be a legokosabb mesterséges intelligenciát csapatába a ClickUp segítségével!

Bár az AI-alkalmazások és eszközök mindenhol elősegítik a termelékenységet, néha a legjobb, amit tehetünk, hogy többet végezzünk el, az az, hogy... kevesebb alkalmazást használunk. Ehelyett befektethetünk egy egyetlen, erre a célra kifejlesztett alkalmazásba, mint például a ClickUp.

A ClickUp AI nem egy átlagos AI-asszisztens. A platformba közvetlenül beépített, kutatásokon alapuló utasításokkal alkalmazkodik az Ön szerepéhez.

Segíthet minimalizálni a túlterheltséget és az AI-fáradtságot azáltal, hogy minden munkáját egy platformon központosítja. Ha még több megoldásra van szüksége, akkor a legfrissebb AI-szoftverek listájával gyorsan megtalálhatja a megfelelő eszközöket.

P. S. A ClickUp AI folyamatosan fejlődik, mert elkötelezett amellett, hogy a csapatokat okosabbá, gyorsabbá és erősebbé tegye. Próbálja ki most a ClickUp-ot!