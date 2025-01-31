A 10 legjobb AI-eszköz a humánerőforrás-gazdálkodáshoz 2025-ben

A HR-ben alkalmazott AI-ről szóló 2021-es tanulmány szerint az AI-eszközök előnyei nem korlátozódnak az idő- és költségmegtakarításra. Jelentős szerepet játszanak az emberi hibák és elfogultság kiküszöbölésében is, ami elősegítheti a munkahelyi elkötelezettséget és a termelékenységet.

A megfelelő AI-eszközökkel a HR-csapatok megkönnyíthetik a napi feladatokat, mint például a toborzás optimalizálása, az új munkavállalók beillesztése és a munkavállalói elkötelezettség erősítése. Ezáltal több idő marad a magas értékű, stratégiai feladatokra való koncentrálásra.

Ebben a cikkben bemutatjuk a 2024-ben elérhető 10 legjobb HR-es AI-eszközt, és részletesen ismertetjük azok képességeit és előnyeit. Olvassa el rövid áttekintéseinket, és fedezze fel az ideális szoftvert, amely megerősíti HR-osztályát!

A HR-es AI-eszközök segítenek a csapatoknak a mesterséges intelligencia kihasználásában különböző emberrel kapcsolatos feladatok támogatásához. A mesterséges intelligenciát eredetileg olyan adminisztratív feladatok gyorsítására fejlesztették ki, amelyek sok időt vesznek igénybe, például a munkavállalói adatok karbantartása. Az elmúlt néhány évben az AI-eszközöket továbbfejlesztették, hogy számos feladatot elvégezzenek és komplex perspektívákat alakítsanak ki.

Ezek az eszközök fogalmi keretrendszereket, például viselkedési tanulmányokat és nyelvi válaszokat használnak a kognitív HR-folyamatok, például a munkaköri leírások írása vagy a teljesítményértékelések összefoglalása átalakítására.

Hogyan használják az HR-osztályok az AI-megoldásokat?

Íme a hat legfontosabb felhasználási eset különböző AI-rendszerek HR-csapatok számára:

Jelentkezők nyomon követési rendszere: A technológia a felvételi ciklus különböző szakaszait támogatva segíthet a megfelelő tehetségek vonzásában. Lehetséges alkalmazások közé tartozik a vonzó álláshirdetések írása és az önéletrajzok intelligens válogatása. Munkavállalók felvétele és elbocsátása: Tartsa fenn a pozitív munkavállalói élményt az emberek szervezetbe való belépésekor és kilépésekor olyan eszközökkel, mint az automatikusan generált ellenőrzőlisták. Előítéletek csökkentése: Segít eltávolítani az előítéleteket, mint például az életkor, nem, faj és vallás a jelöltekkel és alkalmazottakkal való kommunikációból, ami viszont megerősíti márkájának vonzerejét. Munkavállalói teljesítmény és elkötelezettség: Integrálja a prediktív elemzési eszközöket a teljesítmény és elkötelezettség javítására irányuló erőfeszítéseibe, hogy csökkentse a munkavállalói fluktuáció arányát. Feladatok automatizálása: Automatizálja az olyan feladatokat, mint az önéletrajzok átnézése, Automatizálja az olyan feladatokat, mint az önéletrajzok átnézése, belső e-mailek írása és adatok összesítése, hogy csökkentse az adminisztratív terhelést. Kollaboratív ütemterv-kezelés : Az egyéni ütemtervek intelligens feldolgozásával segít az ideális találkozási időpontok rögzítésében.

Tekintse meg a piacon elérhető legjobb AI HR eszközök listáját. A mindennapi feladatok automatizálásától a részletes elemzésekig számos funkcióval segítik a munkavállalók kezelését a szervezet egészében! ?

Tekintse meg a ClickUp több mint 15 nézetét, hogy a munkafolyamatot az Ön igényeihez igazítsa!

A ClickUp egy termelékenységi platform és megoldás HR-szakemberek számára, akik automatizálni szeretnék az unalmas feladatokat, bevonni a munkavállalókat és rendszert vinni a többféle munkafolyamatba. ?️

Használja ki a ClickUp AI-t, a platformba beépített mesterséges intelligencia asszisztenst, hogy egyszerűsítse kommunikációs feladatait. A mesterséges intelligencia eszköz segít a beépített szerepkörspecifikus utasítások használatában az adatok elemzéséhez, jelentések készítéséhez és lehetséges megoldások ajánlásához.

A HR-vezetők imádják, hogy a ClickUp AI automatikusan megváltoztatja az üzenetek és a tájékoztatók hangnemét attól függően, hogy kivel kommunikálnak!

Használja a ClickUp AI eszközöket, hogy megtalálja a használatra kész, szerepkörspecifikus utasításokat.

Használja az AI asszisztenst a HR-munkafolyamat minden szakaszában. Például segíthet a következőket létrehozni:

Munkaköri leírások

Bevezető anyagok és képzési tartalmak

Munkavállalói kézikönyvek

Teljesítményértékelési útmutatók

Feladatok összefoglalása

A ClickUp Docs segítségével az összes HR-ismeretét egy helyen tárolhatja és kezelheti a hozzáférési jogokat. Csatlakoztassa a dokumentumokat a munkafolyamatokhoz, vizualizálja a csapat feladatait, tervezzen belső eseményeket, és szerezzen hasznos információkat a teljesítménymenedzsmenthez a platform intuitív irányítópultján.

Ne felejtsd el használni a ClickUp előre elkészített automatizálási funkcióit az ismétlődő HR-feladatok, például az álláselfogadásról szóló értesítések elküldése a felvételi vezetőknek vagy a munkatársak elkötelezettségéről szóló felmérések elküldése a csapattagoknak, egyszerűsítésére.

A ClickUp legjobb funkciói

A ClickUp korlátai

Gazdag funkciókészlete egyes felhasználók számára tanulási görbét eredményezhet.

A mobilalkalmazásban még nem minden nézet elérhető.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként

Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

A ClickUp AI minden fizetős csomagban elérhető, havi 5 dollárért munkatársonként.

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 8000 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 3000 értékelés)

2. JuiceBox

A JuiceBox egy üzleti intelligencia szoftver, amely mesterséges intelligenciát használ a adatokon alapuló döntéshozatali folyamat kialakításához. A platform alkotói célja, hogy a technológiában kevésbé jártas felhasználók számára is lehetővé tegyék az adatok vizualizálását.

A JuiceBox segítségével HR-csapata automatizálhatja a több táblázatból származó adatok, például a munkavállalói nyilvántartások, teljesítményértékelések és felmérési eredmények összegyűjtésének folyamatát. A platform saját fejlesztésű mesterséges intelligenciája komplex adatkészleteket kontextusba ágyazott történetekké és jelentésekké alakít.

A természetes nyelvfeldolgozáson alapuló ezek az információk feltárhatják a munkavállalók teljesítményének, elkötelezettségének és elégedettségének tendenciáit és mintáit, amelyek viszont befolyásolják az HR-gyakorlatokat.

Az Ön számára kialakított csomag alapján a JuiceBox számos beépített funkcióval rendelkezik a KPI-monitorozás, a munkavállalói teljesítményértékelés, a benchmarking, valamint az adatok importálása és exportálása területén.

A JuiceBox legjobb funkciói

Koherens adatsorok a rendezetlen információkhoz

Előrejelző betekintés a tehetségmenedzsment folyamat irányításához

Rutin feladatok automatizálása az ismétlődő feladatok kiküszöbölése érdekében

AI-alapú jelentéskészítő eszközök

A JuiceBox korlátai

A helyzethez releváns mutatók megtalálása zavaros lehet.

Korlátozott integrációk és fejlett funkciók

JuiceBox árak

A értékesítési csapattal való kapcsolatfelvétel után elérhető.

JuiceBox értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (5 értékelés alapján)

Capterra: 4,6/5 (10+ értékelés)

3. Workable

A Workable átfogó eszközkészletet kínál a toborzók támogatására. Intuitív felületével és AI-alapú funkcióival optimalizálhatja a jelöltek felkutatására szolgáló toborzási folyamatot.

A platform teljes körű toborzási automatizálási technológiával rendelkezik. Tegye közzé állásajánlatait több mint 200 állásportálon, keressen a leírásának megfelelő jelöltek profiljait, és alkalmazzon előítéletek nélkül. Automatizálja a toborzási folyamat minden szakaszát, beleértve:

Interjúk szervezése

Tesztek kijelölése

Elutasító e-mailek küldése

Telefonhívások ütemezése

A Workable egyik kiemelkedő AI funkciója az automatizált jelölt-szűrés. Az AI a önéletrajzok és képesítések elemzésével előre jelezheti a jelöltek teljesítményét, jelentősen felgyorsítva az értékelési folyamatot. Próbálja ki az intelligens ütemezési funkciót, hogy összehangolja a jelöltek és az interjúztatók rendelkezésre állását. ?‍?

A Workable legjobb funkciói

Automatizált jelölt-szűrés

Találja meg a legmegfelelőbb passzív jelölteket az AI segítségével

A sokszínűség és az inklúzió optimalizálása

Valós idejű elemzés

Támogatja a prediktív felvételi modelleket

A Workable korlátai

A platform néha lassú és hibás lehet.

A jelöltek keresési és szűrési funkciói javíthatók

Megfizethető árak

Starter: 149 USD/hó, maximum 50 alkalmazott számára

Standard: 299 USD/hó áron

Premier: 599 USD/hó áron

*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellre vonatkozik.

Workable értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (több mint 400 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (430+ értékelés)

4. Toptal

A Toptal egy kiváló toborzási és szabadúszói platform a listánkon. Az eszköz ideális tehetségkutatók számára, akik világszerte keresnek szabadúszókat, elsősorban a következő területeken:

Szoftverfejlesztés Pénzügy Tervezés és felhasználói felület Termékmenedzsment Projektmenedzsment

Emellett készségek feltérképezésére és teljesítmény-összehasonlításra szolgáló funkciókat is kínál, amelyek jobb betekintést nyújtanak a jelenlegi csapatokba, és segítenek a szervezeteknek megalapozott személyzeti döntéseket hozni.

A legtöbb Toptal szabadúszó távoli szolgáltatásokat nyújt, de Ön kérheti, hogy egy adott időszakban helyszínen is rendelkezésre álljanak.

A Toptal legjobb funkciói

Automatizált álláskeresés

Prediktív elemzés a készséghiányok azonosításához

Teljesítmény és elkötelezettség nyomon követése

Két hetes próbaidőszak minden megbízás esetén

A Toptal korlátai

A felhasználói felület javításra szorul

Egyes felhasználók nem elégedettek a jutalékalapú árazással.

Toptal árak

Vegye fel a kapcsolatot az értékesítési csapattal

Toptal értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (250+ értékelés)

Trustpilot: 4,8/5 (több mint 1600 értékelés)

5. Zoho Recruit

A Zoho Recruit egy innovatív és skálázható AI toborzási eszköz, amely ATS és jelöltkapcsolat-kezelési (CRM) funkciókat is tartalmaz az HR-csapat vagy a munkaerő-közvetítő ügynökség számára. A listánkon szereplő sok más platformhoz hasonlóan ez az eszköz is prediktív elemzést használ a toborzási folyamat finomhangolásához. ?

A platform álláshirdetések optimalizálását és automatizált önéletrajz-szűrést kínál, hogy csökkentse a felvételi folyamat során végzett manuális munkát. Automatikusan elemezheti az önéletrajzokat, és kivonhatja belőlük a legfontosabb információkat, mint például a készségek, a tapasztalat és a végzettség. Használja a Radius Search funkciót, hogy egy meghatározott földrajzi területen vagy irányítószámon belül találjon jelölteket.

A platform mesterséges intelligenciával működő asszisztense és csevegőrobotja, Zia, közvetítőként működik Ön és a kívánt jelöltek között, javítva az általános toborzási élményt. Fejlett gépi tanulási algoritmusai azonosítják a gyűjtött adatok rejtett mintáit, hogy valós időben pontosan előre jelezzék a legmegfelelőbb jelölteket.

A Zoho Recruit legjobb funkciói

Automatizált álláshirdetések több mint 100 állásportálon

Rövidített felvételi idő

A Zia chatbot folyamatosan tájékoztatja a jelölteket

Beépített automatizálási eszközök emlékeztetők, értekezletek stb. számára.

A konfigurálható Talent Analysis valós idejű információkat nyújt a toborzási mintákról.

Gép tanulási eszközök előrejelzéshez

A Zoho Recruit korlátai

Korlátozott technikai támogatás

A felhasználói élmény javításra szorul

Zoho Recruit árak

Örökre ingyenes

Alapcsomag: 25 USD/hó

Professzionális: 50 USD/hó

Vállalatok: 75 USD/hó

*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellre vonatkozik.

Zoho Recruit értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 1500 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (850+ értékelés)

6. Fetcher

A Fetcher egy all-in-one tehetségkutató eszköz, amelynek skálázható, AI-alapú keresője automatizálja a tehetségkutatás és a kapcsolatfelvétel folyamatát. Minden futtatáskor különböző adatkészleteket tekinthet meg, ami segít a sokszínű tehetségpool kiaknázásában.

Hozzáférhet a potenciális jelöltek ellenőrzött e-mail címeihez. Mérje meg válaszadási arányukat olyan mutatókkal, mint a megnyitott, megválaszolt és érdeklődő arányok.

A Fetcher automatizált teljesítményellenőrzései megszabadítják a HR-vezetők időigényes manuális felügyeleti és feladatütemezési feladataitól. Ezek az ellenőrzések különösen ideálisak a munkavállalóknak történő visszajelzéshez és teljesítménystratégiájuk finomításához.

A Fetcher legjobb funkciói

Automatizált tehetségkutatás

AI-alapú tehetségoptimalizálás az alkalmazottak profiljainak összehasonlításához a társaikkal

Automatizált teljesítményellenőrzés testreszabható időközönként

KPI-k, célok és egyéb adatok központosított nyomon követése

Együttműködő csapat visszacsatolási ciklusok

A Fetcher korlátai

A minőségi jelöltkeresési adatbázisok általában intenzív adatbevitelre szorulnak.

A szoftverek és integrációk időnként hibásan működhetnek.

Fetcher árak

Vegye fel a kapcsolatot az értékesítési csapattal

Fetcher értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (10+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (20+ értékelés)

7. TribalBase

A Slacket kommunikációra használó csapatok tudják, milyen kaotikus lehet a helyzet, amikor több megosztott csatorna, szál, DM és bot üzenet árasztja el a normál munkanapot. A helyzet szinte szorongást okozhat azoknak a HR-vezetőknek, akik nehezen tudnak lépést tartani a Slack metaforikus tudatfolyamával. ?

Itt jön a TribalBase segítségére. AI-val támogatott Slack asszisztense összegyűjti csapata beszélgetéseit, és azokat tudásbázissá alakítja. Az adatbázis indexelt és kereshető – lényegében egy Google a Slack számára!

Például, talán homályosan emlékszik arra, hogy Dina a toborzási osztályról beszélt az új alkalmazottaknak küldött bevezető útmutatókról. Csak kérdezze meg a TribalBase botot: Elküldtük az új alkalmazottaknak a bevezető útmutatókat? Azonnal választ kap!

Az eszköz a magánélet védelmére összpontosít. Ön kiválaszthatja, mely beszélgetéseket szeretné indexelni, és az eszköz alapértelmezés szerint kizárja a DM-eket és a privát csatornákat.

A TribalBase legjobb funkciói

A Slack üzeneteket információforrássá alakítja

Indexelt és kereshető adatok a folyamatok racionalizálásához

Támogatja a kérdésekkel történő történelemkutatás

Összefoglalja a beszélgetéseket

A TribalBase korlátai

Jelenleg csak a Slacket támogatja.

Felhasználói korlátozás van érvényben

TribalBase árak

Ingyenes próba

Startup: 29 USD/hó

Vállalat: 299 USD/hó

TribalBase értékelések és vélemények

Még nincs értékelés

8. Effy

A bonyolult teljesítményértékelések vagy 360 fokos visszajelzési űrlapok egész napos kitöltése megterheli a mentális állóképességét. Az Effy AI segítségével bármilyen értékelési feladatot perceken belül elvégezhet! ⏱️

A platform AI-alapú elemzéseket kínál, amelyek értékes betekintést és teljesítményértékeléseket generálnak. Az Effy 20 tudományosan kidolgozott kérdőívvel látja el Önt négyféle értékeléshez:

Menedzser értékelés Peer review Önértékelés Felfelé irányuló értékelés

A platform integrálódik a Slack és az MS Teams alkalmazásokkal, így a munkavállalók könnyen hozzáférhetnek a visszajelzésekhez. Az Effy a munkavállalói elkötelezettséget elősegítő feladatokban is segítséget nyújt, például egyéni megbeszélések szervezésében, azzal a lehetőséggel, hogy automatikusan meghívókat küldjön az új csapattagoknak.

Az Effy legjobb funkciói

Teljesítményértékelési támogató eszközök

AI által generált értékelési összefoglaló a válaszok alapján

Többféle értékelő kérdőív

Személyre szabott navigációs menüszerkezet a szerepkörök alapján

Menő memoji matricák és állat avatarok

Effy korlátai

Korlátozott beépített elemzési funkciók

Nincs integráció a Google Naptárral

Effy árak

Ingyenes legfeljebb öt értékelésig

Pro: 540 USD/év, maximum 30 értékelés

Vállalatok: Vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal

Effy értékelések és vélemények

G2: 4,9/5 (20+ értékelés)

Capterra: 5/5 (20+ értékelés)

9. Recrooit

A Recrooit egy AI HR eszköz, amely segít a csapatoknak mindenféle súrlódást kiküszöbölni a toborzási folyamatokból. A platform lehetővé teszi, hogy előzetes programozási ismeretek nélkül saját álláskövetelmény-táblát készítsen.

Használja a Recrooit állás leírás-AI generátorát, hogy pontos leírásokat készítsen a megfelelő munkakör megnevezéssel, vállalati információkkal és kulcsszavakkal. Csak ki kell töltenie a megadott sablont a fontos részletekkel, és az AI pillanatok alatt elkészíti a professzionális megjelenésű, világos és átfogó álláshirdetést!

Néhány kattintással tegye közzé az állásajánlatokat a kezelőfelületén. Megoszthatja az állásazonosítót a közösségi média fiókjain, hogy vonzza a tehetségeket a hálózatából.

A Recrooit segítségével Ön is szabadúszó toborzó lehet. Ajánlja barátait és kollégáit állásokra, és szerezze meg az úgynevezett „jutalmat” PayPal-on vagy közvetlen átutalással!

A Recrooit legjobb funkciói

AI-alapú munkaköri leírás generátor

Lehetővé teszi a munkalehetőségek megosztását a közösségi médiában

Támogatja a szabadúszó toborzókat

Recrooit korlátai

A telefonok és táblagépek reagálóképessége javítható

Korlátozott kifizetési módszerek

Recrooit árak

Alap: 99 USD/hó

Plusz: 249 USD/hó

Üzleti: 589 USD/hó

Recrooit értékelések és vélemények

G2: 5/5 (kevesebb mint 5 értékelés)

10. Textio

A Textio egy kiterjesztett írási platform, amely segít a HR-szakembereknek optimalizálni és javítani az álláshirdetéseket. Kifinomult elemzési technológiája valós idejű visszajelzést nyújt azáltal, hogy azonosítja a munkaköri leírás hangnembeli hiányosságait, és nemek közötti egyenlőséget biztosító nyelvhasználatot javasol a közönség bővítése érdekében.

A Textio célja, hogy elősegítse az inkluzív felvételi folyamatot. A toborzók szeretik figyelemmel kísérni a Textio pontszámot, hogy meg tudják állapítani, mennyire sokszínű a jelöltállományuk. A beépített Bias Interruption eszköz felismeri, ha az Ön hirdetése nem vonzó egy bizonyos csoport számára, például a 40 év feletti álláskeresők vagy a fogyatékkal élő jelentkezők számára.

A Textio gondos mesterséges intelligencia védelme segíthet elkerülni a kiváltó szavak tudatos használatát azáltal, hogy narancssárgával jelöli őket. ?

Például, ha az álláshirdetésében a „törzs” szót használja, az eszköz rámutathat, hogy ez megalázó lehet a bennszülött közösségek számára, és javasolhat egy kontextusban sokoldalúan használható alternatívát.

A Textio legjobb funkciói

Kiterjesztett írási támogatás álláshirdetésekhez

Felfedi az elfogult vagy nem megfelelő szavakat

Mesterséges intelligencia elemzés a felvételi folyamat inkluzivitásának figyelemmel kíséréséhez

Széles körű bővítmények és integrációk

A Textio korlátai

Korlátozott ügyfélszolgálat

Funkcióihoz képest viszonylag drága más AI-alapú eszközökhöz képest.

Textio árak

A bemutató kérésével elérhető

Textio értékelések és vélemények

G2: 4,2/5 (15+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 300 értékelés)

Legyen tanúja a HR és az AI nagy találkozásának!

Mint láttuk, az AI több HR-folyamatra is maradandó nyomot hagy. A HR AI-eszközök pedig pontosan azt a célt szolgálják, hogy támogassák azokat a mindennapi feladatokat, amelyek időt és mentális energiát vesznek el a valóban fontos munkától.

Próbálja ki az általunk felsorolt AI-alapú megoldások közül egyet vagy többet, és könnyítse meg HR-vezetői munkaterhelését! Ha pedig egy holisztikus platformra van szüksége, amely az AI erejét integrálja a HR-feladatok széles skálájába, akkor még ma indítson el egy ingyenes munkaterületet a ClickUp-ban!