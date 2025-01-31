A 10 legjobb AI-eszköz a humánerőforrás-gazdálkodáshoz 2025-ben

A HR-ben alkalmazott AI-ről szóló 2021-es tanulmány szerint az AI-eszközök előnyei nem korlátozódnak az idő- és költségmegtakarításra. Jelentős szerepet játszanak az emberi hibák és elfogultság kiküszöbölésében is, ami elősegítheti a munkahelyi elkötelezettséget és a termelékenységet.
A megfelelő AI-eszközökkel a HR-csapatok megkönnyíthetik a napi feladatokat, mint például a toborzás optimalizálása, az új munkavállalók beillesztése és a munkavállalói elkötelezettség erősítése. Ezáltal több idő marad a magas értékű, stratégiai feladatokra való koncentrálásra.
Ebben a cikkben bemutatjuk a 2024-ben elérhető 10 legjobb HR-es AI-eszközt, és részletesen ismertetjük azok képességeit és előnyeit. Olvassa el rövid áttekintéseinket, és fedezze fel az ideális szoftvert, amely megerősíti HR-osztályát!
Mik azok az AI eszközök a HR számára?
A HR-es AI-eszközök segítenek a csapatoknak a mesterséges intelligencia kihasználásában különböző emberrel kapcsolatos feladatok támogatásához. A mesterséges intelligenciát eredetileg olyan adminisztratív feladatok gyorsítására fejlesztették ki, amelyek sok időt vesznek igénybe, például a munkavállalói adatok karbantartása. Az elmúlt néhány évben az AI-eszközöket továbbfejlesztették, hogy számos feladatot elvégezzenek és komplex perspektívákat alakítsanak ki.
Ezek az eszközök fogalmi keretrendszereket, például viselkedési tanulmányokat és nyelvi válaszokat használnak a kognitív HR-folyamatok, például a munkaköri leírások írása vagy a teljesítményértékelések összefoglalása átalakítására.
Hogyan használják az HR-osztályok az AI-megoldásokat?
Íme a hat legfontosabb felhasználási eset különböző AI-rendszerek HR-csapatok számára:
- Jelentkezők nyomon követési rendszere: A technológia a felvételi ciklus különböző szakaszait támogatva segíthet a megfelelő tehetségek vonzásában. Lehetséges alkalmazások közé tartozik a vonzó álláshirdetések írása és az önéletrajzok intelligens válogatása.
- Munkavállalók felvétele és elbocsátása: Tartsa fenn a pozitív munkavállalói élményt az emberek szervezetbe való belépésekor és kilépésekor olyan eszközökkel, mint az automatikusan generált ellenőrzőlisták.
- Előítéletek csökkentése: Segít eltávolítani az előítéleteket, mint például az életkor, nem, faj és vallás a jelöltekkel és alkalmazottakkal való kommunikációból, ami viszont megerősíti márkájának vonzerejét.
- Munkavállalói teljesítmény és elkötelezettség: Integrálja a prediktív elemzési eszközöket a teljesítmény és elkötelezettség javítására irányuló erőfeszítéseibe, hogy csökkentse a munkavállalói fluktuáció arányát.
- Feladatok automatizálása: Automatizálja az olyan feladatokat, mint az önéletrajzok átnézése, belső e-mailek írása és adatok összesítése, hogy csökkentse az adminisztratív terhelést.
- Kollaboratív ütemterv-kezelés: Az egyéni ütemtervek intelligens feldolgozásával segít az ideális találkozási időpontok rögzítésében.
A 10 legjobb AI eszköz az HR menedzsmenthez
Tekintse meg a piacon elérhető legjobb AI HR eszközök listáját. A mindennapi feladatok automatizálásától a részletes elemzésekig számos funkcióval segítik a munkavállalók kezelését a szervezet egészében! ?
1. ClickUp
A ClickUp egy termelékenységi platform és megoldás HR-szakemberek számára, akik automatizálni szeretnék az unalmas feladatokat, bevonni a munkavállalókat és rendszert vinni a többféle munkafolyamatba. ?️
Használja ki a ClickUp AI-t, a platformba beépített mesterséges intelligencia asszisztenst, hogy egyszerűsítse kommunikációs feladatait. A mesterséges intelligencia eszköz segít a beépített szerepkörspecifikus utasítások használatában az adatok elemzéséhez, jelentések készítéséhez és lehetséges megoldások ajánlásához.
A HR-vezetők imádják, hogy a ClickUp AI automatikusan megváltoztatja az üzenetek és a tájékoztatók hangnemét attól függően, hogy kivel kommunikálnak!
Használja az AI asszisztenst a HR-munkafolyamat minden szakaszában. Például segíthet a következőket létrehozni:
- Munkaköri leírások
- Bevezető anyagok és képzési tartalmak
- Munkavállalói kézikönyvek
- Teljesítményértékelési útmutatók
- Feladatok összefoglalása
A ClickUp Docs segítségével az összes HR-ismeretét egy helyen tárolhatja és kezelheti a hozzáférési jogokat. Csatlakoztassa a dokumentumokat a munkafolyamatokhoz, vizualizálja a csapat feladatait, tervezzen belső eseményeket, és szerezzen hasznos információkat a teljesítménymenedzsmenthez a platform intuitív irányítópultján.
Ne felejtsd el használni a ClickUp előre elkészített automatizálási funkcióit az ismétlődő HR-feladatok, például az álláselfogadásról szóló értesítések elküldése a felvételi vezetőknek vagy a munkatársak elkötelezettségéről szóló felmérések elküldése a csapattagoknak, egyszerűsítésére.
A ClickUp legjobb funkciói
- Ingyenes HR-űrlapok és sablonok az alkalmazottak képzésének, a termelékenységnek és a HR-csapatok folyamatainak támogatásához
- Több mint 15 testreszabható nézet a munkafolyamatok felügyeletéhez és személyre szabott tanulási élmények kialakításához
- Célkitűző eszközök mérhető célok meghatározásához az alkalmazottak teljes életciklusa során
- Több mint 1000 integráció más irodai eszközökkel (például Outlook, Toggl és Slack)
- Több mint 50 feladat automatizálása az alkalmazottak kérdéseinek a megfelelő HR-személyzethez való szűréséhez
- AI eszköz munkaköri leírások készítéséhez, jelentések írásához és visszajelzések megfogalmazásához
- Alkalmazottak beillesztésére szolgáló eszközök az időigényes feladatok automatizálásához
- A jelentkezők nyomon követési rendszereinek automatikus szervezése
A ClickUp korlátai
- Gazdag funkciókészlete egyes felhasználók számára tanulási görbét eredményezhet.
- A mobilalkalmazásban még nem minden nézet elérhető.
ClickUp árak
- Örökre ingyenes
- Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként
- Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként
- Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
- A ClickUp AI minden fizetős csomagban elérhető, havi 5 dollárért munkatársonként.
ClickUp értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (több mint 8000 értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (több mint 3000 értékelés)
2. JuiceBox
A JuiceBox egy üzleti intelligencia szoftver, amely mesterséges intelligenciát használ a adatokon alapuló döntéshozatali folyamat kialakításához. A platform alkotói célja, hogy a technológiában kevésbé jártas felhasználók számára is lehetővé tegyék az adatok vizualizálását.
A JuiceBox segítségével HR-csapata automatizálhatja a több táblázatból származó adatok, például a munkavállalói nyilvántartások, teljesítményértékelések és felmérési eredmények összegyűjtésének folyamatát. A platform saját fejlesztésű mesterséges intelligenciája komplex adatkészleteket kontextusba ágyazott történetekké és jelentésekké alakít.
A természetes nyelvfeldolgozáson alapuló ezek az információk feltárhatják a munkavállalók teljesítményének, elkötelezettségének és elégedettségének tendenciáit és mintáit, amelyek viszont befolyásolják az HR-gyakorlatokat.
Az Ön számára kialakított csomag alapján a JuiceBox számos beépített funkcióval rendelkezik a KPI-monitorozás, a munkavállalói teljesítményértékelés, a benchmarking, valamint az adatok importálása és exportálása területén.
A JuiceBox legjobb funkciói
- Koherens adatsorok a rendezetlen információkhoz
- Előrejelző betekintés a tehetségmenedzsment folyamat irányításához
- Rutin feladatok automatizálása az ismétlődő feladatok kiküszöbölése érdekében
- AI-alapú jelentéskészítő eszközök
A JuiceBox korlátai
- A helyzethez releváns mutatók megtalálása zavaros lehet.
- Korlátozott integrációk és fejlett funkciók
JuiceBox árak
- A értékesítési csapattal való kapcsolatfelvétel után elérhető.
JuiceBox értékelések és vélemények
- G2: 4,5/5 (5 értékelés alapján)
- Capterra: 4,6/5 (10+ értékelés)
3. Workable
A Workable átfogó eszközkészletet kínál a toborzók támogatására. Intuitív felületével és AI-alapú funkcióival optimalizálhatja a jelöltek felkutatására szolgáló toborzási folyamatot.
A platform teljes körű toborzási automatizálási technológiával rendelkezik. Tegye közzé állásajánlatait több mint 200 állásportálon, keressen a leírásának megfelelő jelöltek profiljait, és alkalmazzon előítéletek nélkül. Automatizálja a toborzási folyamat minden szakaszát, beleértve:
- Interjúk szervezése
- Tesztek kijelölése
- Elutasító e-mailek küldése
- Telefonhívások ütemezése
A Workable egyik kiemelkedő AI funkciója az automatizált jelölt-szűrés. Az AI a önéletrajzok és képesítések elemzésével előre jelezheti a jelöltek teljesítményét, jelentősen felgyorsítva az értékelési folyamatot. Próbálja ki az intelligens ütemezési funkciót, hogy összehangolja a jelöltek és az interjúztatók rendelkezésre állását. ??
A Workable legjobb funkciói
- Automatizált jelölt-szűrés
- Találja meg a legmegfelelőbb passzív jelölteket az AI segítségével
- A sokszínűség és az inklúzió optimalizálása
- Valós idejű elemzés
- Támogatja a prediktív felvételi modelleket
A Workable korlátai
- A platform néha lassú és hibás lehet.
- A jelöltek keresési és szűrési funkciói javíthatók
Megfizethető árak
- Starter: 149 USD/hó, maximum 50 alkalmazott számára
- Standard: 299 USD/hó áron
- Premier: 599 USD/hó áron
*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellre vonatkozik.
Workable értékelések és vélemények
- G2: 4,6/5 (több mint 400 értékelés)
- Capterra: 4,4/5 (430+ értékelés)
4. Toptal
A Toptal egy kiváló toborzási és szabadúszói platform a listánkon. Az eszköz ideális tehetségkutatók számára, akik világszerte keresnek szabadúszókat, elsősorban a következő területeken:
- Szoftverfejlesztés
- Pénzügy
- Tervezés és felhasználói felület
- Termékmenedzsment
- Projektmenedzsment
Emellett készségek feltérképezésére és teljesítmény-összehasonlításra szolgáló funkciókat is kínál, amelyek jobb betekintést nyújtanak a jelenlegi csapatokba, és segítenek a szervezeteknek megalapozott személyzeti döntéseket hozni.
A legtöbb Toptal szabadúszó távoli szolgáltatásokat nyújt, de Ön kérheti, hogy egy adott időszakban helyszínen is rendelkezésre álljanak.
A Toptal legjobb funkciói
- Automatizált álláskeresés
- Prediktív elemzés a készséghiányok azonosításához
- Teljesítmény és elkötelezettség nyomon követése
- Két hetes próbaidőszak minden megbízás esetén
A Toptal korlátai
- A felhasználói felület javításra szorul
- Egyes felhasználók nem elégedettek a jutalékalapú árazással.
Toptal árak
- Vegye fel a kapcsolatot az értékesítési csapattal
Toptal értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (250+ értékelés)
- Trustpilot: 4,8/5 (több mint 1600 értékelés)
5. Zoho Recruit
A Zoho Recruit egy innovatív és skálázható AI toborzási eszköz, amely ATS és jelöltkapcsolat-kezelési (CRM) funkciókat is tartalmaz az HR-csapat vagy a munkaerő-közvetítő ügynökség számára. A listánkon szereplő sok más platformhoz hasonlóan ez az eszköz is prediktív elemzést használ a toborzási folyamat finomhangolásához. ?
A platform álláshirdetések optimalizálását és automatizált önéletrajz-szűrést kínál, hogy csökkentse a felvételi folyamat során végzett manuális munkát. Automatikusan elemezheti az önéletrajzokat, és kivonhatja belőlük a legfontosabb információkat, mint például a készségek, a tapasztalat és a végzettség. Használja a Radius Search funkciót, hogy egy meghatározott földrajzi területen vagy irányítószámon belül találjon jelölteket.
A platform mesterséges intelligenciával működő asszisztense és csevegőrobotja, Zia, közvetítőként működik Ön és a kívánt jelöltek között, javítva az általános toborzási élményt. Fejlett gépi tanulási algoritmusai azonosítják a gyűjtött adatok rejtett mintáit, hogy valós időben pontosan előre jelezzék a legmegfelelőbb jelölteket.
A Zoho Recruit legjobb funkciói
- Automatizált álláshirdetések több mint 100 állásportálon
- Rövidített felvételi idő
- A Zia chatbot folyamatosan tájékoztatja a jelölteket
- Beépített automatizálási eszközök emlékeztetők, értekezletek stb. számára.
- A konfigurálható Talent Analysis valós idejű információkat nyújt a toborzási mintákról.
- Gép tanulási eszközök előrejelzéshez
A Zoho Recruit korlátai
- Korlátozott technikai támogatás
- A felhasználói élmény javításra szorul
Zoho Recruit árak
- Örökre ingyenes
- Alapcsomag: 25 USD/hó
- Professzionális: 50 USD/hó
- Vállalatok: 75 USD/hó
*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellre vonatkozik.
Zoho Recruit értékelések és vélemények
- G2: 4,4/5 (több mint 1500 értékelés)
- Capterra: 4,4/5 (850+ értékelés)
6. Fetcher
A Fetcher egy all-in-one tehetségkutató eszköz, amelynek skálázható, AI-alapú keresője automatizálja a tehetségkutatás és a kapcsolatfelvétel folyamatát. Minden futtatáskor különböző adatkészleteket tekinthet meg, ami segít a sokszínű tehetségpool kiaknázásában.
Hozzáférhet a potenciális jelöltek ellenőrzött e-mail címeihez. Mérje meg válaszadási arányukat olyan mutatókkal, mint a megnyitott, megválaszolt és érdeklődő arányok.
A Fetcher automatizált teljesítményellenőrzései megszabadítják a HR-vezetők időigényes manuális felügyeleti és feladatütemezési feladataitól. Ezek az ellenőrzések különösen ideálisak a munkavállalóknak történő visszajelzéshez és teljesítménystratégiájuk finomításához.
A Fetcher legjobb funkciói
- Automatizált tehetségkutatás
- AI-alapú tehetségoptimalizálás az alkalmazottak profiljainak összehasonlításához a társaikkal
- Automatizált teljesítményellenőrzés testreszabható időközönként
- KPI-k, célok és egyéb adatok központosított nyomon követése
- Együttműködő csapat visszacsatolási ciklusok
A Fetcher korlátai
- A minőségi jelöltkeresési adatbázisok általában intenzív adatbevitelre szorulnak.
- A szoftverek és integrációk időnként hibásan működhetnek.
Fetcher árak
- Vegye fel a kapcsolatot az értékesítési csapattal
Fetcher értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (10+ értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (20+ értékelés)
7. TribalBase
A Slacket kommunikációra használó csapatok tudják, milyen kaotikus lehet a helyzet, amikor több megosztott csatorna, szál, DM és bot üzenet árasztja el a normál munkanapot. A helyzet szinte szorongást okozhat azoknak a HR-vezetőknek, akik nehezen tudnak lépést tartani a Slack metaforikus tudatfolyamával. ?
Itt jön a TribalBase segítségére. AI-val támogatott Slack asszisztense összegyűjti csapata beszélgetéseit, és azokat tudásbázissá alakítja. Az adatbázis indexelt és kereshető – lényegében egy Google a Slack számára!
Például, talán homályosan emlékszik arra, hogy Dina a toborzási osztályról beszélt az új alkalmazottaknak küldött bevezető útmutatókról. Csak kérdezze meg a TribalBase botot: Elküldtük az új alkalmazottaknak a bevezető útmutatókat? Azonnal választ kap!
Az eszköz a magánélet védelmére összpontosít. Ön kiválaszthatja, mely beszélgetéseket szeretné indexelni, és az eszköz alapértelmezés szerint kizárja a DM-eket és a privát csatornákat.
A TribalBase legjobb funkciói
- A Slack üzeneteket információforrássá alakítja
- Indexelt és kereshető adatok a folyamatok racionalizálásához
- Támogatja a kérdésekkel történő történelemkutatás
- Összefoglalja a beszélgetéseket
A TribalBase korlátai
- Jelenleg csak a Slacket támogatja.
- Felhasználói korlátozás van érvényben
TribalBase árak
- Ingyenes próba
- Startup: 29 USD/hó
- Vállalat: 299 USD/hó
TribalBase értékelések és vélemények
- Még nincs értékelés
8. Effy
A bonyolult teljesítményértékelések vagy 360 fokos visszajelzési űrlapok egész napos kitöltése megterheli a mentális állóképességét. Az Effy AI segítségével bármilyen értékelési feladatot perceken belül elvégezhet! ⏱️
A platform AI-alapú elemzéseket kínál, amelyek értékes betekintést és teljesítményértékeléseket generálnak. Az Effy 20 tudományosan kidolgozott kérdőívvel látja el Önt négyféle értékeléshez:
- Menedzser értékelés
- Peer review
- Önértékelés
- Felfelé irányuló értékelés
A platform integrálódik a Slack és az MS Teams alkalmazásokkal, így a munkavállalók könnyen hozzáférhetnek a visszajelzésekhez. Az Effy a munkavállalói elkötelezettséget elősegítő feladatokban is segítséget nyújt, például egyéni megbeszélések szervezésében, azzal a lehetőséggel, hogy automatikusan meghívókat küldjön az új csapattagoknak.
Az Effy legjobb funkciói
- Teljesítményértékelési támogató eszközök
- AI által generált értékelési összefoglaló a válaszok alapján
- Többféle értékelő kérdőív
- Személyre szabott navigációs menüszerkezet a szerepkörök alapján
- Menő memoji matricák és állat avatarok
Effy korlátai
- Korlátozott beépített elemzési funkciók
- Nincs integráció a Google Naptárral
Effy árak
- Ingyenes legfeljebb öt értékelésig
- Pro: 540 USD/év, maximum 30 értékelés
- Vállalatok: Vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal
Effy értékelések és vélemények
- G2: 4,9/5 (20+ értékelés)
- Capterra: 5/5 (20+ értékelés)
9. Recrooit
A Recrooit egy AI HR eszköz, amely segít a csapatoknak mindenféle súrlódást kiküszöbölni a toborzási folyamatokból. A platform lehetővé teszi, hogy előzetes programozási ismeretek nélkül saját álláskövetelmény-táblát készítsen.
Használja a Recrooit állás leírás-AI generátorát, hogy pontos leírásokat készítsen a megfelelő munkakör megnevezéssel, vállalati információkkal és kulcsszavakkal. Csak ki kell töltenie a megadott sablont a fontos részletekkel, és az AI pillanatok alatt elkészíti a professzionális megjelenésű, világos és átfogó álláshirdetést!
Néhány kattintással tegye közzé az állásajánlatokat a kezelőfelületén. Megoszthatja az állásazonosítót a közösségi média fiókjain, hogy vonzza a tehetségeket a hálózatából.
A Recrooit segítségével Ön is szabadúszó toborzó lehet. Ajánlja barátait és kollégáit állásokra, és szerezze meg az úgynevezett „jutalmat” PayPal-on vagy közvetlen átutalással!
A Recrooit legjobb funkciói
- AI-alapú munkaköri leírás generátor
- Lehetővé teszi a munkalehetőségek megosztását a közösségi médiában
- Támogatja a szabadúszó toborzókat
Recrooit korlátai
- A telefonok és táblagépek reagálóképessége javítható
- Korlátozott kifizetési módszerek
Recrooit árak
- Alap: 99 USD/hó
- Plusz: 249 USD/hó
- Üzleti: 589 USD/hó
Recrooit értékelések és vélemények
- G2: 5/5 (kevesebb mint 5 értékelés)
10. Textio
A Textio egy kiterjesztett írási platform, amely segít a HR-szakembereknek optimalizálni és javítani az álláshirdetéseket. Kifinomult elemzési technológiája valós idejű visszajelzést nyújt azáltal, hogy azonosítja a munkaköri leírás hangnembeli hiányosságait, és nemek közötti egyenlőséget biztosító nyelvhasználatot javasol a közönség bővítése érdekében.
A Textio célja, hogy elősegítse az inkluzív felvételi folyamatot. A toborzók szeretik figyelemmel kísérni a Textio pontszámot, hogy meg tudják állapítani, mennyire sokszínű a jelöltállományuk. A beépített Bias Interruption eszköz felismeri, ha az Ön hirdetése nem vonzó egy bizonyos csoport számára, például a 40 év feletti álláskeresők vagy a fogyatékkal élő jelentkezők számára.
A Textio gondos mesterséges intelligencia védelme segíthet elkerülni a kiváltó szavak tudatos használatát azáltal, hogy narancssárgával jelöli őket. ?
Például, ha az álláshirdetésében a „törzs” szót használja, az eszköz rámutathat, hogy ez megalázó lehet a bennszülött közösségek számára, és javasolhat egy kontextusban sokoldalúan használható alternatívát.
A Textio legjobb funkciói
- Kiterjesztett írási támogatás álláshirdetésekhez
- Felfedi az elfogult vagy nem megfelelő szavakat
- Mesterséges intelligencia elemzés a felvételi folyamat inkluzivitásának figyelemmel kíséréséhez
- Széles körű bővítmények és integrációk
A Textio korlátai
- Korlátozott ügyfélszolgálat
- Funkcióihoz képest viszonylag drága más AI-alapú eszközökhöz képest.
Textio árak
- A bemutató kérésével elérhető
Textio értékelések és vélemények
- G2: 4,2/5 (15+ értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (több mint 300 értékelés)
Legyen tanúja a HR és az AI nagy találkozásának!
Mint láttuk, az AI több HR-folyamatra is maradandó nyomot hagy. A HR AI-eszközök pedig pontosan azt a célt szolgálják, hogy támogassák azokat a mindennapi feladatokat, amelyek időt és mentális energiát vesznek el a valóban fontos munkától.
Próbálja ki az általunk felsorolt AI-alapú megoldások közül egyet vagy többet, és könnyítse meg HR-vezetői munkaterhelését! Ha pedig egy holisztikus platformra van szüksége, amely az AI erejét integrálja a HR-feladatok széles skálájába, akkor még ma indítson el egy ingyenes munkaterületet a ClickUp-ban!