A 10 legjobb üzleti intelligencia (BI) szoftver 2025-ben

Az adatok minden vállalkozás szerves részét képezik, segítenek megérteni a háttérben zajló folyamatokat és értékes mutatókat nyújtanak. Az adatok kezelése azonban megterhelő lehet, különösen, ha csapata nem rendelkezik adatvezérelt folyamatokkal.

A kutatások szerint a megkérdezett alkalmazottak 74%-a nem érezte jól magát az adatokkal való munkában. Itt jönnek képbe az üzleti intelligencia eszközök.

Ezek a művelet agyai. ?

Az üzleti intelligencia (BI) szoftverek a vállalati tényeket és adatokat alaposan elemzik, és vizuális adatreportokat készítenek, amelyek segítségével megalapozott üzleti döntéseket hozhat. A fenti tanulmány szerint a BI szoftvereket használó vállalatoknál ötször nagyobb az esélye a gyorsabb döntéshozatalnak.

Készen áll arra, hogy a releváns vállalati adatok felhasználásával gyorsabb és megalapozottabb döntéseket hozzon? Íme a 10 legjobb üzleti intelligencia szoftver, amellyel elvégezheti a feladatot.

Ezen felül kiemelünk további eszközöket, például a legjobb projektmenedzsment szoftvereket, és megmutatjuk, mire kell figyelni a megfelelő platform kiválasztásakor. ?

Miért fontosak az üzleti intelligencia szoftverek?

Az üzleti intelligencia szoftver egy olyan eszköz, amely összegyűjti és elemzi a vállalati adatokat, majd azokat könnyen érthető grafikonok, jelentések és táblázatok formájában jeleníti meg. Ez a szoftver adatbányászatot használ az információk összegyűjtéséhez, adatelemzést alkalmaz a részletek értékeléséhez, és adatvizualizációkat készít a következtetések egyértelművé tételéhez.

Ezekkel az üzleti intelligencia eszközökkel bárki gyűjthet adat alapú információkat, nem csak a magasan képzett elemzők. Ez a típusú szoftver nem csak adatokat gyűjt, hanem az összes adatot egy kényelmes helyen tárolja.

Ez azt jelenti, hogy minden szükséges információt egy helyen talál, anélkül, hogy termékek között kellene váltania, ami jelentősen megkönnyíti az adatok vizualizálását és a több adatforráshoz való hozzáférést.

A legtöbb BI-eszköz lehetővé teszi az adatforrások testreszabását, hogy olyan területeken nyerjenek hasznos információkat, amelyek a vállalkozásuk számára a legfontosabbak. Hozzon létre egyedi jelentéseket, és merüljön el mélyebben azokban a mutatókban, amelyek befolyásolhatják vállalkozása sikerét ezeknek az intelligens eszközöknek a segítségével. ?

Mit kell keresnie az üzleti intelligencia szoftverekben?

Az üzleti intelligencia eszközök terén rengeteg lehetőség közül lehet választani a piacon, de nem mindegyik egyforma. ?

A BI-eszközöknél az alábbiakra kell figyelni:

Intuitív és interaktív irányítópultok: Egyszerűsítse a komplex adatokat, és könnyítse meg a legfontosabb érdekelt felek támogatásának megszerzését testreszabható irányítópultokkal és adatvizualizációval. Beépített mesterséges intelligencia: A mesterséges intelligencia eszközök mélyebb betekintést nyújtanak és különböző szempontokból értékelik az adatokat, így azok átfogóbbá válnak. Integrációk: A legjobb üzleti intelligencia eszközök más adatplatformokkal és alkalmazásokkal is együttműködnek A legjobb üzleti intelligencia eszközök más adatplatformokkal és alkalmazásokkal is együttműködnek az optimális munkafolyamatok érdekében. Adatbányászati eszközök: Keressen olyan szoftvert, amely képes sokféle adatkészlet elemzésére különböző, fejlett elemző eszközök segítségével. Intelligens adatfigyelmeztetések: Értesítéseket küldhet a jó és rossz adatpontokról, így jelentései nem lesznek torzítottak a pontatlan mutatók miatt.

A 10 legjobb üzleti intelligencia szoftver 2025-ben

Kezdjen el adat alapú döntéseket hozni ezekkel a 10 legjobb üzleti intelligencia szoftverrel. Az ETL-motoroktól és adattárolóktól az adatvizualizációs eszközökig, ezek a szoftverek számos előnyt kínálnak a vállalati adataikat elemző vállalkozások számára.

Mindegyikről kiemeltük a legfontosabb jellemzőket, a lehetséges hátrányokat, az árakat és az értékeléseket, hogy kiválaszthassa az üzleti igényeinek leginkább megfelelőt. ✨

1. SAP BusinessObjects Business Intelligence

via SAP BusinessObjects

Az SAP BusinessObjects egy BI-csomag, amely skálázható platformot és az adatok feletti ellenőrzést kínál egy kényelmes felületen. A rugalmas kialakításnak köszönhetően akár kisvállalkozásként néhány alkalmazottal, akár nagyvállalatként több ezer munkatárssal is gyűjtheti az adatokat. ?‍♀️

Üzleti intelligencia képességeiben a világ legnagyobb vállalatai és iparágai bíznak, így ez az egyik legjobb BI eszköz a vállalati üzleti felhasználók számára.

SAP BusinessObjects Business Intelligence legjobb funkciói

A valós idejű adatok percről percre friss betekintést és fejlett elemzéseket nyújtanak az üzleti tevékenységéhez legfontosabb mutatókról.

A jelentések nem csak a számokról szólnak, hanem a kiváltó okok felméréséről és az ad hoc lekérdezésekről is, hogy gyorsan megkapja a szükséges válaszokat (akár több adatforrásból is).

Az önkiszolgáló üzleti intelligencia funkciók és az adatvizualizációs eszközök segítségével Ön irányíthatja az adatokat és azok megjelenítését.

A megosztási jogosultságok lehetővé teszik, hogy különböző részlegekkel vagy a saját csapatán belül együttműködjön a jobb döntéshozatali folyamatok érdekében.

SAP BusinessObjects Business Intelligence korlátai

Az árak személyre szabottak, de általában a magasabb kategóriába tartoznak.

Egyes felhasználók azt szerették volna, ha az integrációk zökkenőmentesebbek és simábbak lennének.

SAP BusinessObjects Business Intelligence árak

Vegye fel velünk a kapcsolatot az egyedi árakért!

SAP BusinessObjects Business Intelligence értékelések és vélemények

G2: N/A

Capterra: 4,3/5 (több mint 200 értékelés)

2. Microsoft Power BI

via Power BI

A Microsoft által kínált Power BI egy adatelemző eszköz, amely lehetővé teszi a mutatók vizualizálását, hogy olyan döntéseket hozhasson, amelyek új magasságokba emelik vállalkozását. Végezzen adatelemzést a mutatóforrások összekapcsolásával és azok hozzáadásával a OneLake adatközponthoz az üzleti intelligencia eszközeivel.

Onnan testreszabhatja a műszerfalakat, hogy megtekintse adatait és betekintést nyerjen.

A Microsoft PowerBI legjobb funkciói

A beépített AI funkciók válaszolnak a kérdésekre, azonnal jelentéseket generálnak és kiemelik az adatokban fellelhető mintákat a gyorsabb elemzés érdekében.

Ossza meg és ágyazza be a jelentéseket a Microsoft eszközkészletébe, beleértve az Excel táblázatokat, a PowerPointot és a Teams alkalmazást

A Microsoft irányítási, biztonsági és megfelelőségi funkciói védik az adatait, és teljes körű átláthatóságot biztosítanak.

Az ingyenes képzési források segítségével a csapat minden tagja megtanulhatja az eszköz használatát, és belevetheti magát az elemzésbe.

A Microsoft PowerBI korlátai

Egyes felhasználók szerint az eszköz nehezen boldogul komplex vagy rendkívül nagy adathalmazokkal.

Ez nem egy helyszíni megoldás, mivel felhőalapú eszközről van szó.

A Microsoft PowerBI árai

Power BI a Microsoft Fabricben: Ingyenes

Power BI Pro: 10 USD/hó felhasználónként

Power BI Premium: 20 USD/hó felhasználónként

Microsoft PowerBI értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (1000+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 1500 értékelés)

3. Zoho Analytics

via Zoho

A Zoho egy megbízható szoftvercég, amely CRM-et, folyamat-automatizálási eszközöket és IT-termékeket tartalmazó szoftvercsomagot kínál. Adatelemző eszközük, a Zoho Analytics, rejtett információkat fedez fel a kapcsolódó adatokból.

Elemezze az eredményeket és készítsen jelentéseket a testreszabható vizualizációs eszközök segítségével, amelyeket könnyen megoszthat az egész csapattal. ?

A Zoho Analytics legjobb funkciói

Csatlakoztassa a nyers adatokat a számos integráció, üzleti alkalmazás, valamint különböző fájlok és adatforrások segítségével az üzleti intelligencia eszközökkel.

Használja az önkiszolgáló adatelőkészítő eszközöket a jelentések testreszabásához, az adatok tisztításához és az információk katalogizálásához.

Bővítse adatait a gépi tanulási eszközök által biztosított betekintéssel, amelyek előre jelzik a jövőbeli trendeket és „mi lenne, ha” adatelemzéseket kínálnak.

A kód nélküli és alacsony kódszükségletű modelleknek köszönhetően SQL-támogatás nélkül is beágyazhatja az elemzéseket.

A Zoho Analytics korlátai

Egyes felhasználók tapasztalatai szerint az adatok szinkronizálása több órát vett igénybe.

Nem minden jelentés tartalmaz tevékenységi naplókat, amelyek auditálási célokra korlátozottak lehetnek.

Zoho Analytics árak

Alap: 24 USD/hó, éves számlázással

Alapcsomag: 48 USD/hó, éves számlázással

Prémium: 115 USD/hó, éves számlázással

Vállalati: 455 USD/hó, éves számlázással

Egyedi: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Zoho Analytics értékelések és vélemények

G2: 4,2/5 (több mint 200 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 200 értékelés)

4. Tableau

via Tableau

A Salesforce Tableau szoftvere integrált jelentéskészítő eszközökkel és AI-alapú termékekkel teszi lehetővé az elemzések vizualizálását. Az üzleti intelligencia eszközök közül a Tableau kiemelkedik azzal, hogy a nagy adatmennyiségeket és a KPI-ket jelentésekbe alakítja, és azokból hasznosítható információkat hoz létre.

Több tucat termék közül választhat adatkezelés, beágyazott elemzés és CRM-elemzés területén, hogy megszerezze az üzleti döntések meghozatalához szükséges információkat.

A Tableau legjobb funkciói

Az adatok vizualizálása hatékonyabb, mint más, magas fokú testreszabhatóságot biztosító eszközök.

A drag-and-drop funkcióval pontosan azokat az adatokat vonhatja be, amelyeket látni szeretne, míg a beépített védelmi mechanizmusok megakadályozzák a legjobb gyakorlatokkal ellentétes adatvizualizációs hibákat.

A kisebb tanulási görbe megkönnyíti a felzárkózást és az üzleti elemzési platform használatát.

A Tableau kiválóan alkalmas nagy adathalmazok gyűjtésére és elemzésére, még akkor is, ha vállalkozása komplex mutatókat használ.

A Tableau korlátai

Egyes felhasználók több testreszabási lehetőséget szeretnének a formázás terén.

Az árak a skála felső végén mozoghatnak, és a nézőkért is fizetnie kell.

Tableau árak

Alkotó: 75 USD/hó felhasználónként

Explorer: 42 USD/hó felhasználónként

Néző: 15 USD/hó felhasználónként

Tableau értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 1900 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 2000 értékelés)

5. Oracle Business Intelligence

via Oracle

Ez az üzleti intelligencia platform központosított adatkezelést kínál, valamint széles körű BI szolgáltatásokat, beleértve az ad hoc lekérdezéseket, a műszerfalakat és a pénzügyi jelentéseket. Az eszközkészlet megkönnyíti az adatok elemzését, azok jelentésekben való megosztását, valamint a gyorsabb üzleti folyamatokhoz szükséges, megvalósítható betekintések és következő lépések kiváltását.

Az Oracle BI legjobb funkciói

A J2EE és .NET webalapú alkalmazásokkal való összekapcsolás gazdag adatintegrációt és nagy adathalmazokhoz való hozzáférést kínál.

Az Oracle BI Answers segítségével könnyedén készíthet diagramokat, pivot táblázatokat és irányítópultokat az adatmodellezéshez és az interaktív vizuális elemzéshez.

A BI Delivers egy speciális funkció, amely azonnal elküldi az adatokon alapuló értesítéseket és figyelmeztetéseket a munkafolyamat optimalizálása érdekében.

A Publisher eszköz megkönnyíti az üzleti adatok megosztását az érdekelt felekkel, befektetőkkel, ügyfelekkel és a belső csapattal.

Az Oracle BI korlátai

A rendszerkövetelmények, beleértve a memóriát és a lemezterületet, korlátozóak lehetnek.

Más üzleti intelligencia eszközökhöz képest korlátozott műszerfal-testreszabási lehetőségek

Oracle BI árak

Az árakról érdeklődjön értékesítési osztályunknál.

Oracle BI értékelések és vélemények

G2: 3,3/5 (10+ értékelés)

Capterra: 4,1/5 (80+ értékelés)

6. Qlik Sense

via Qlik Sense

Minden szintű üzleti felhasználó számára tervezett, ez a felhőalapú elemző eszköz AI-alapú betekintést nyújt és a vállalati adatok alapján jelentéseket generál. A gépi tanulás és a mesterséges intelligencia eszközök adatelőkészítést, természetes nyelvű interakciókat és prediktív elemzéseket kínálnak. ✅

A Qlik Sense legjobb funkciói

Különböző SAP-csatlakozók segítségével integrálhatja az OLAP, BEx, ETL és lekérdezési eszközöket a mélyebb adatelemzés érdekében.

Az adatraktár-automatizálás folyamatosan gyűjti az üzleti adatokat, finomítja a modelleket és megbízható adatkatasztert épít.

A riasztások és a műveletek automatizálása lehetővé teszi, hogy értesítéseket küldjön és feladatokat hozzon létre az adatokból nyert betekintés alapján.

Az egyetlen SaaS platform hibrid felhő interfészt kínál, amely nagyobb ellenőrzést biztosít a biztonság, a megosztás és az adattárolás felett.

A Qlik Sense korlátai

A nagy adathalmazok és adatelemzések lelassíthatják az eszközt.

Egyes kiegészítők és bővítmények felár ellenében érhetők el, és a csomagok ára magas, ami kisebb költségvetésűek számára kihívást jelent.

A Qlik Sense árai

Alapcsomag: 20 USD/hó felhasználónként

Prémium: 2700 USD/hó

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Qlik Sense értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (több mint 600 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 200 értékelés)

7. Yellowfin BI

via Yellowfin BI

A Yellowfin BI lenyűgöző irányítópultjainak és az önkiszolgáló vagy AI-támogatott elemzési lehetőségeknek köszönhetően vizualizálhatja és megértheti az adatokat. Az eszköz minden felhasználó számára készült, így nem kell technikai szakértőnek lennie ahhoz, hogy használni tudja.

A Yellowfin BI legjobb funkciói

A beágyazott operatív munkafolyamatok megkönnyítik az üzleti adatok és jelentések alapján végrehajtandó feladatok generálását.

Állítson be küszöbértékeken alapuló riasztásokat, vagy használja az AI-t, hogy figyelemmel kísérje vállalkozását, és automatizálja az értesítéseket, amikor kritikus jelzések érkeznek.

A drag-and-drop adatvizualizációk lerövidítik a vonzó jelentések elkészítéséhez szükséges időt.

Válasszon a különböző jelentéskészítők és diagramok közül, hogy a csapat minden tagja könnyedén készíthessen irányítópultokat és vizuális elemeket.

A Yellowfin BI korlátai

Az adatok kinyerése időigényes lehet, különösen nagyobb adathalmazok esetén.

Egyes integrációk simábbak lehetnének

A Yellowfin BI árai

Vegye fel velünk a kapcsolatot egyedi árak és csomagokért!

Yellowfin BI értékelések és vélemények

G2: 4,2/5 (100+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (10+ értékelés)

8. Dundas BI

via Insightsoftware

A Dundas BI az integrációk és az adatstruktúra-eszközök révén túlmutat a vizuális irányítópultokon, és jobb áttekinthetőséget és fejlettebb elemzési képességeket kínál.

A prémium eszköz a felhasználói élményre összpontosít, biztosítva, hogy az adatok könnyen megoszthatók legyenek a csapattagokkal és az Ön által mindennap használt eszközben.

A Dundas BI legjobb funkciói

Az adatok összekapcsolhatósága és integrációs támogatása csökkenti az eszközök közötti váltáshoz szükséges időt, így gyorsabban juthat hozzá az adatokhoz.

Az interaktív vizualizációs eszközökkel szabályozhatja, hogyan látja és reagál az adatokra.

A felhasználóbarát felület testreszabási lehetőségeket és önkiszolgáló támogatást kínál, hogy a legfontosabb adatokhoz jusson el.

A rugalmas adattárolás nagyobb ellenőrzést tesz lehetővé az információk tárolása, kivonása és indexelése felett.

A Dundas BI korlátai

Egyes felhasználók több adatelemzési szűrőt szeretnének a szegmentáláshoz.

A nagy adathalmazok lelassíthatják a folyamatokat és hibákat okozhatnak.

A Dundas BI árai

Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Dundas BI értékelések és vélemények

G2: N/A

Capterra: N/A

9. Datapine

via Datapine

Ez a modern üzleti intelligencia platform adatbiztonságot nyújt, miközben megkönnyíti a jelentések, irányítópultok és betekintések létrehozását a vállalati mutatók alapján. Felhasználóbarát felülettel rendelkezik, így az egész csapat könnyen használhatja. Ez azt jelenti, hogy mindenki tudja, hogyan kell adatokat gyűjteni, azokat elemezni és jelentéseket készíteni, amelyek alapján a vállalat minden szintjén megalapozott döntéseket hozhatnak. ?️

A Datapine legjobb funkciói

Válasszon a funkció, az iparág és a platform alapján készült műszerfal-sablonok közül, hogy célzottabb vizuális elemeket hozhasson létre.

Az egyszerű adatcsatlakozók megkönnyítik az adatok egy helyen történő összegyűjtését, anélkül, hogy az eszközök között kellene váltogatni.

A prediktív elemző eszközök az adatokat valós életbeli forgatókönyvekké alakítják, így előre tervezhet.

Az AI-alapú adatelértesítések segítségével mindig naprakész lehet az üzletét érintő változásokról.

A Datapine korlátai

A mobil irányítópult kialakítása nem annyira interaktív, mint a desktop verzióé.

A funkciók teljes körű felfedezéséhez tanulási folyamatra van szükség.

Datapine árak

Ingyenes próba : 14 nap

Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Datapine értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (több mint 20 értékelés)

Capterra: 4,9/5 (több mint 20 értékelés)

10. Sisense

via Sisense

A Sisense egy adatelemző eszköz, amelyet fejlesztők számára terveztek, hogy API-k és SDK-k segítségével adatokat építsenek be a termékekbe. A beépített mesterséges intelligencia és gépi tanulási eszközök mélyrehatóan elemzik a mutatókat, hogy adatalapú betekintést nyújtsanak. Használjon egyedi irányítópultokat és vizualizációkat, hogy a kemény számok alapján megoszthassa a teendőket és a legfontosabb tanulságokat.

A Sisense legjobb funkciói

Vizualizálja az adatokat interaktív diagramokkal, amelyek kapcsolódnak a KPI-khez és más, a felhasználók és ügyfelek számára fontos mutatókhoz.

Az AI által generált betekintések kiemelik a trendeket, azonosítják a problémás területeket és hangsúlyozzák a legfontosabb sikereket.

A riasztások és előrejelzések segítségével előre felkészülhet a potenciális problémákra és készen állhat az innovációra.

Az adatcsatlakozók segítségével szabályozhatja, hogy milyen típusú adatforrásokat használnak a jelentések összeállításához.

A Sisense korlátai

Egyes felhasználók hibákat tapasztaltak a widgetek és csatlakozók használata során.

Többféle csomag közül lehet választani, de az árak kis csapatok számára korlátozóak lehetnek.

Sisense árak

Vegye fel velünk a kapcsolatot egyedi megoldásokért!

Sisense értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (több mint 800 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 300 értékelés)

Míg ezek az eszközök üzleti intelligencia támogatást nyújtanak, a ClickUp-hoz hasonló szoftverek átfogóbb funkciókat kínálnak, amelyek egyszerűbbé teszik az együttműködést, racionalizálják a munkafolyamatokat és nagyobb ellenőrzést biztosítanak a projektek kezelése felett.

A ClickUp Dashboards Rolling Time Period funkciójával automatikusan frissítheti és módosíthatja a beérkező kérések vagy jegyek időtartományait.

A ClickUp egy vizuális projektmenedzsment eszköz, amely lehetővé teszi, hogy Ön irányítsa az adatok megosztását és a teendők alapján munkafolyamatokat építsen ki. A ClickUp Dashboards segítségével olyan diagramokat és jelentéseket készíthet, amelyek tükrözik vállalatának adatait. Ezekkel a vizuális eszközökkel nyomon követheti a célok elérésének valós idejű előrehaladását, kezelheti az erőforrásokat és elemezheti a táblázatokat az adatokon alapuló döntéshozatalhoz. ??‍?

Ezután tegyen egy lépést előre a ClickUp Views segítségével, amely lehetővé teszi, hogy túllépjen az adatelemzésen. Az adatokból nyert betekintés alapján azonnal automatizálhatja a feladatokat, és intuitív munkafolyamatokat hozhat létre.

A Lista nézet segítségével megtekintheti a feladatok bontását és azt, hogy ki milyen feladaton dolgozik. A Tábla nézetben a feladatok Kanban-vizualizációját tekintheti meg, a Naptár nézetben pedig az adatokon alapuló munka idővonalát.

A ClickUp Integrations segítségével egyetlen helyen összekapcsolhatja kedvenc eszközeit. Szinkronizálja kedvenc adatelemző eszközeit, hogy jobb üzleti döntéseket hozhasson, és összekapcsolja a kommunikációs alkalmazásokat, hogy a csapat mindig naprakész legyen a változásokkal kapcsolatban.

A ClickUp legjobb funkciói

A felhasználóbarát felület megkönnyíti a szervezet erejének kihasználását.

A valós idejű együttműködés lehetővé teszi, hogy azonnal együttműködjön a csapattal, ha új adatokra derül fény, vagy át szeretné nézni a diagramokat és jelentéseket.

Több mint 1000 sablon, köztük döntéshozatali sablonok , időt és energiát takarítanak meg az adatok megosztása során.

Az integrációk lehetővé teszik, hogy összekapcsolja a mindennap használt eszközöket, így zökkenőmentes munkakörnyezetet teremtve.

A ClickUp AI javaslatokat és ötleteket kínál az adatok munkafolyamatokba való beépítésével kapcsolatban.

A ClickUp korlátai

A funkciók nagy száma miatt egy kis időbe telik, mire teljes mértékben ki tudja aknázni az eszköz előnyeit.

A ClickUp AI csak fizetős csomagokkal érhető el.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

A ClickUp AI minden fizetős csomagban elérhető, havi 5 dollárért munkatér-tagként.

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 9000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 3800 értékelés)

Adatvezérelt döntések és munkafolyamatok kialakítása a ClickUp segítségével

Ezekkel az üzleti intelligencia eszközökkel könnyebb, mint valaha, adat alapú döntéseket hozni és értékes betekintést nyerni, hogy előre mozdítsa vállalkozását. De a legtöbb eszköz csak betekintést nyújt, így egy másik eszközre lesz szüksége, hogy ténylegesen ütemezzen feladatokat és munkafolyamatokat hozzon létre a feladatok elvégzéséhez.

Itt jönnek jól a ClickUp-hoz hasonló projektmenedzsment eszközök. Regisztráljon még ma a ClickUp-ra, hogy adataiból nyert betekintést hasznosítható feladatokká alakítsa át csapata minden tagjának. A beépített irányítópultok és vizuális eszközök segítségével könnyedén elmélyülhet az elemzésekben, és kidolgozhatja üzleti tevékenységének bővítésére vonatkozó tervét. ?