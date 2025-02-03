10 kötelezően kipróbálandó üzleti folyamatok automatizálási eszköze 2025-ben

Csapata elakadt az ismétlődő feladatok és a finom kézi folyamatok miatt?

Néha nincs más megoldás, mint a kézi munkavégzés. De a gépi tanulás és a mesterséges intelligencia (AI) terén elért innovációknak köszönhetően az üzleti folyamatok automatizálása soha nem volt ilyen egyszerű.

Nem kell tudnia programozni vagy gépi tanulási modelleket létrehozni. Az üzleti folyamatok automatizálási eszközei megkönnyítik az automatizálás bevezetését a nem technikai háttérrel rendelkező csapat tagok számára – feltéve, hogy a megfelelő megoldást választja. ?️

A folyamatautomatizálási eszköz kiválasztása nem könnyű feladat, ezért gondosan mérlegelje a döntést, mielőtt elkötelezi magát. Ennek érdekében megmutatjuk, mire kell figyelni a folyamatautomatizálási eszközöknél, és bemutatjuk a 2024-es év 10 legnépszerűbb folyamatautomatizálási platformját.

Számos folyamatautomatizálási eszköz található a piacon, de a munkafolyamat -automatizálási szoftverének legalább a következő funkciókat kell kínálnia.

Robotikus folyamat-automatizálás ( RPA ): Az RPA egy divatos kifejezés arra, hogy a szoftver botokat használ a feladatok elvégzéséhez. Egyes platformok csak trigger-alapú automatizálást kínálnak, ami fantasztikus, de az RPA még több időigényes feladatot vesz le a válláról.

Integrációk: Itt nem csak a Zapier-kapcsolatokról beszélünk. Keressen olyan megoldásokat, amelyek natívan integrálódnak az Excel, a Gmail, a Slack, a közösségi média és az Ön által használt egyéb platformokhoz.

Skálázhatóság: Az automatizálási eszközt többféle felhasználási esetre is képesnek kell lennie. Például kezdetben csak adatbevitelre használhatja, de idővel kiterjesztheti Az automatizálási eszközt többféle felhasználási esetre is képesnek kell lennie. Például kezdetben csak adatbevitelre használhatja, de idővel kiterjesztheti a könyvelés, marketing és egyéb folyamatok elemzésére és javítására is.

Felhasználóbarát felület: Minél intuitívabb egy megoldás, annál gyorsabban fogja megérteni annak értékét. Válasszon olyan folyamatautomatizálási szoftvert, amely kódolás nélkül vagy minimális kódolással működik. A drag-and-drop felület szintén elengedhetetlen.

Vállalkozásának több ügyfélre van szüksége a növekedéshez, de ha csapata már maximális terhelésen dolgozik, ideje megszüntetni a szűk keresztmetszeteket a robotok erejével. ?

A megfelelő folyamatautomatizálási eszközzel csapata gyorsabban fog dolgozni, miközben teljesíti céljait és kulcsfontosságú eredményeit (OKR-eket).

Ha üzleti folyamatkezelő eszközt keres, mi elvégeztük az összes kutatást Ön helyett. Tekintse meg a 10 legjobb folyamatautomatizálási eszköz listáját, hogy egyszer és mindenkorra megszüntesse a hatékonysági hiányosságokat.

Használja az előre elkészített automatizálási recepteket, vagy testreszabhatja azokat az igényeinek megfelelően, így csapata a legfontosabb feladatokra koncentrálhat.

Túl sok időt vesz igénybe a tucatnyi böngészőfület és programot váltogatni a számítógépén. Ahelyett, hogy e-maileket, dokumentumokat és adatokat keresgélne, a ClickUp segítségével mindent egy helyen tárolhat.

Így van: a világ legnépszerűbb projektmenedzsment eszköze a folyamatok automatizálásának terén is élen jár. ?

A ClickUp Automations szinte minden szempontból racionalizálja a munkafolyamatot, az átadásoktól a jóváhagyásokig és a függőségekig. A ClickUp folyamatautomatizálási eszköze megkönnyíti a csapat munkáját, időt takarít meg, csökkenti az emberi hibák számát és elősegíti az adatokon alapuló döntéshozatalt.

Elég erőteljes ahhoz, hogy még a legbonyolultabb SOP-kat is támogassa. Bízzon a ClickUp-ban, hogy automatizálja az olyan aprólékos feladatokat, mint:

Állapotváltozások

Feladatok kiosztása

Hozzászólások közzététele

Kezelje egyszerűen az automatizálásokat a ClickUp segítségével

Több mint 100 kész automatizálás közül választhat, de szabadon lemásolhatja az egyikünket, és úgy módosíthatja, hogy teljesen egyedi legyen. Egyszerűen válasszon ki egy kiváltó okot és feltételt – a ClickUp onnan fogja elkezdeni az összes feladat irányítását. ?

De ez még nem minden. A ClickUp több száz hasznos sablonnal rendelkezik, amelyekkel növelheti termelékenységét.

Próbálja ki a ClickUp Create Process Efficiently sablont, hogy vizualizálja üzleti folyamatait az elejétől a végéig. Ha pontosan megérti, mit szeretne, hogy a folyamat végezzen, az automatizálás gyerekjáték lesz. ?

A ClickUp legjobb funkciói

A ClickUp korlátai

A ClickUp AI csak fizetős csomagokban érhető el.

A ClickUp számos funkcióval rendelkezik, amelyek kezdők számára eleinte néha zavarba ejtőek lehetnek.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként

Business Plus: 19 USD/hó felhasználónként

Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

A ClickUp AI minden fizetős csomagban elérhető, havi 5 dollárért munkatér-tagként.

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 8900 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (3800+ értékelés)

2. CMW Lab

A CMW Lab segítségével

A CMW üzleti folyamatok automatizálására szolgáló szoftvereket (BPA) fejleszt, amelyekkel növelhető a termelékenység és csökkenthetők a munkaerőköltségek. A cég teljes körű automatizálási megoldásként hirdeti magát, amelynek alkalmazásai az adatelemzéstől a jelentések készítéséig mindenre kiterjednek.

A legjobb az egészben, hogy nem kell technikai felhasználónak lennie a CMW Lab használatához. Nem technikai szakemberek számára lett kifejlesztve, így egyszerűen drag and drop módszerrel érheti el a sikert. ?

A CMW Lab legjobb funkciói

Használja a Visual Process Designer alkalmazást, hogy gyorsan modellezze saját automatizálási feladatait – kód írása nélkül.

A CMW Lab felhőalapú, így nincs szükség speciális szoftver letöltésére.

Egyszerűsítse az adatbevitelt a CMW Lab Visual Form Builder segítségével.

A CMW Lab több megoldással is integrálható, többek között a Microsoft Outlookgal.

A CMW Lab korlátai

Egyes felhasználók szerint nehéz elérni az ügyfélszolgálatot.

Mások szerint a felület nem felhasználóbarát és lassan töltődik be.

CMW Lab árak

Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

CMW Lab értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (110+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (370+ értékelés)

3. ActiveBatch

Az ActiveBatch segítségével

Az ActiveBatch egy rugalmas folyamatautomatizálási eszköz, amely bármilyen alkalmazáshoz vagy szerverhez csatlakoztatható. Csatlakoztassa CRM-, ERP-, üzleti intelligencia- és egyéb eszközeit az ActiveBatch-hez, és hagyja, hogy a robotok intézzék az összes feladatot, a feladatkezeléstől az ügyfélélményig.

Ha rendelkezik némi programozási ismeretekkel, használja az ActiveBatch alacsony kódszintű REST API adapterét a munkafolyamatok személyre szabásához.

Az ActiveBatch legjobb funkciói

Az eszköz bármilyen eszközön működik.

Az ActiveBatch Job Scheduler egy többfunkciós csapatok számára tervezett munkafolyamat-készítő eszköz.

A REST API adapter segítségével szinte bármit automatizálhat (ha rendelkezik némi programozási ismerettel).

Az ActiveBatch natívan integrálódik a Microsoft Azure, a Hadoop, az Oracle, a SharePoint és más rendszerekkel.

Az ActiveBatch korlátai

A felhasználók szerint nehéz megtalálni bizonyos funkciókat az ActiveBatch programban.

Mások szerint az eseményalapú kiváltók nem mindig megbízhatóak.

ActiveBatch árak

Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ActiveBatch értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (több mint 190 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (55+ értékelés)

4. ProcessMaker

A ProcessMaker segítségével

Bár drága, de az emberek imádják a ProcessMaker-t, mert ötvözi a folyamatautomatizálás és a mesterséges intelligencia erejét. Ha már kipróbált más automatizálási eszközöket, és falba ütközött, ez egy hasznos lehetőség lehet, amely intelligens gépi tanulást is tartalmaz. ?

Tájékoztatásul: a ProcessMaker speciális szolgáltatásokat is kínál a banki és felsőoktatási szektor számára, amelyek segíthetnek elkerülni a szabályozási problémákat.

A ProcessMaker legjobb funkciói

Támogassa a trigger-alapú automatizálást egy AI döntéshozó motorral

Szerezze be az intelligens dokumentumfeldolgozást (IDP) a strukturálatlan adatok kivonásához, osztályozásához és azonosításához.

A ProcessMaker mesterséges intelligenciával támogatott természetes nyelvfeldolgozás (NLP) keresővel rendelkezik, amely felgyorsítja a folyamatokat.

Használja a ProcessMaker kész sablonjait, vagy készítsen sajátot!

A ProcessMaker korlátai

A ProcessMaker hatékony használatához ismernie kell néhány kódot.

Egyes felhasználók szeretnének munkakörspecifikus irányítópultokat és felhasználói felületet.

A ProcessMaker árai

Platform: 1475 USD/hó korlátlan számú felhasználó számára

Pro: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Enterprise+: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ProcessMaker értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (több mint 280 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (175+ értékelés)

5. Kissflow

A Kissflow segítségével

A Kissflow egy különleges folyamat-automatizálási eszköz, amely egyedülálló háttérbeállításokkal rendelkezik az IT-szakemberek, fejlesztők, folyamatfelelősök és üzleti felhasználók számára. Ha több osztály vagy csapat fogja használni ezt az automatizálási eszközt, a Kissflow segítségével könnyen el lehet kezdeni a munkát, minimális testreszabással. ?

Ehhez a platformhoz még mindig szükség van némi programozási ismeretre. De ha ezt elsajátította, meg fogja érteni a Kissflow űrlap-elsőbbségű automatizálási szabályainak előnyeit.

A Kissflow legjobb funkciói

Használja az esetkezelő táblákat a problémák nyomon követéséhez és az esetek kezeléséhez.

A Kissflow kód nélküli csatlakozókat kínál

Hozzon létre egy külső portált beszállítók, ügyfelek és együttműködők számára

Hozzáférés sablonokhoz beszerzés, pénzügy, humánerőforrás és üzleti műveletek területén

A Kissflow korlátai

Egyes felhasználók lassú válaszidőkről és az adatok és jelentések exportálásának nehézségeiről számolnak be.

Más felhasználók negatív tapasztalatokról számolnak be az ügyfélszolgálattal kapcsolatban.

Kissflow árak

Alap: 1500 USD/hó

Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Kissflow értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (530+ értékelés)

Capterra: 3,9/5 (30+ értékelés)

6. Bonitasoft

Via Bonitasoft

A Bonitasoft egyike azoknak a folyamatautomatizálási eszközöknek, amelyeket elsősorban fejlesztők használnak. Akár front-end, back-end vagy full-stack fejlesztő, a Bonitasoft egyszerű, alacsony kódszintű eszközökkel gyorsítja a folyamatautomatizálást.

Teljes ellenőrzést gyakorolhat az automatizált feladatok és a drag-and-drop elemek felett. Még a telepítést is automatizálja, így ha vállalkozásának saját alkalmazása van, ez lehet a megfelelő automatizálási eszköz az Ön számára.

A Bonitasoft legjobb funkciói

A szervezeti ábra alapján rendeljen fel feladatokat

KPI-k figyelése

Kezelje strukturált és strukturálatlan adatait a Bonitasoft esetkezelő rendszerével

A Bonitasoft összekapcsolódik CRM-ekkel, ECM-ekkel, ERP-ekkel, közösségi oldalakkal, webszolgáltatásokkal, adatbázisokkal és még sok mással.

A Bonitasoft korlátai

A felhasználói felület nem a legmodernebb, amit valaha láttunk.

A Bonitasoft kissé technikai, ezért leginkább IT-csapatok számára ideális.

Bonitasoft árak

Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Bonitasoft értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (4 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (15+ értékelés)

7. ConnectWise

A ConnectWise segítségével

A ConnectWise szoftvercsomagja elképesztő számú eszközt tartalmaz, amelyeket menedzselt szolgáltatások nyújtói (MSP-k) számára terveztek. Ha Ön nem egy más vállalatoknak szolgáltatásokat nyújtó professzionális IT-cég, akkor ez az eszköz nem alkalmazható az Ön esetében.

Ha Ön IT-vállalat, a ConnectWise PSA mindent automatizál, az árajánlatoktól az ügyfél-visszajelzésekig és az IT-dokumentációig. Még adatokat is gyűjt, hogy összehasonlíthassa vállalatának teljesítményét. ?

A ConnectWise legjobb funkciói

A SmileBack eszköz automatikusan gyűjti az ügyfelek visszajelzéseit.

A ConnectWise PSA egyszerűsíti az online számlázást, a help desk jegyek kezelését és a beszerzési lánc működését.

Kezelje az összes feladatot, projektet és munkaidő-nyilvántartást egy helyen

A ConnectWise CPQ automatizálja az árajánlatokat és az ajánlatokat.

A ConnectWise korlátai

Több felhasználó is negatív tapasztalatokról számol be a képzéssel és a támogatással kapcsolatban.

Mások szerint az alkalmazások túl különbözőek

A ConnectWise árai

Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ConnectWise értékelések és vélemények

G2: 3,9/5 (460+ értékelés)

Capterra: 4. ⅕ (230+ értékelés)

8. Quixy

A Quixy segítségével

A Quixy egy kódolás nélküli folyamatautomatizálási eszköz alkalmazások fejlesztéséhez, munkafolyamatok automatizálásához és üzleti folyamatok automatizálásához. Ez a 100%-ban testreszabható platform teljes ellenőrzést biztosít a felhasználói élmény felett.

Gondolkodjon át a folyamatokat, mielőtt azokat a Quixy vizuális felületén megvalósítaná. Nincs korlátozás arra, hogy hány lépést adhat hozzá, így a folyamatok bármilyen összetettek lehetnek. ?

A Quixy legjobb funkciói

Készítse el saját webalkalmazásait egy egyszerű drag-and-drop felületen

Hozzáférés fejlett funkciókhoz, mint például az arcfelismerés és a QR-kód beolvasás

Válasszon a szekvenciális, párhuzamos és feltételes munkafolyamatok közül.

A Quixy alkalmazásokat és sablonokat kínál pályázók nyomon követéséhez, új munkavállalók beillesztéséhez, projektmenedzsmenthez és még sok máshoz.

A Quixy korlátai

A Quixy nem rendelkezik sok dokumentációval, amely segítené az új felhasználókat a platform használatában.

Egyes felhasználóknak nehézséget okoz a rendszerben való navigálás.

Quixy árak

Platform: 20 USD/hó felhasználónként, éves számlázással

Megoldás: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Quixy értékelések és vélemények

G2: 5/5 (125+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (25+ értékelés)

9. Camunda

A Camunda segítségével

A Camunda prediktív intelligenciát, generatív mesterséges intelligenciát és kiterjesztett intelligenciát használ, hogy a mesterséges intelligenciát beépítse az üzleti folyamatokba. Nyitott architektúrát használ, amely jól integrálható az összes általános webes keretrendszerbe, így a kompatibilitás nem jelent problémát.

A Camunda folyamatállapot-dashboardokat is biztosít, így láthatja, mennyire hatékonyak az új automatizálások. A hátránya, hogy ez a platform kódot igényel, ezért legjobb, ha a fejlesztői csapatra bízza. ?‍?

A Camunda legjobb funkciói

A Camunda bármely folyamat végpontjához csatlakozik, így a felhasználási lehetőségek végtelenek.

Készítse el Java, Go, Node.js, Python vagy C# nyelven!

A Camunda Modeler webes vagy asztali felületen keresztül készít folyamatdiagramokat.

A Camunda korlátai

A Form Builder egy drag-and-drop eszköz olyan munkafolyamatok létrehozásához, amelyek még mindig emberi beavatkozást igényelnek.

Egyes felhasználók szerint nincs elegendő jó dokumentáció, ami megnehezítheti a beállítást és a navigációt.

Camunda árak

Legfeljebb öt felhasználó számára ingyenes

Starter: 103 USD (99 EUR)/hó 10 felhasználó számára

Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Camunda értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 100 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (9 értékelés)

10. Nintex

A Nintex segítségével

Nem lenne jó, ha lenne egy eszköz, amely azonosítja az automatizálási lehetőségeket? Nos, pontosan ezt teszi a Nintex.

A Nintex mesterséges intelligenciát használ a feladatok elemzéséhez, hogy felfedezze és dokumentálja a folyamatokat. Ezután a platform mindent automatizál – beleértve a folyamatok feltérképezését és a dokumentumkezelést is –, hogy csapata rengeteg időt takarítson meg. ⌛

A Nintex legjobb funkciói

Próbálja ki a Nintex elemző eszközt az automatizálás teljesítményének javításához.

A Nintex automatikusan generál dokumentumokat elektronikus aláíráshoz.

Az eszköz RPA-botokat tartalmaz a munkafolyamatok felgyorsításához.

Vizualizálja folyamatadatait, hogy megtalálja a fejlesztésre szoruló területeket.

A Nintex korlátai

Egyes felhasználók szerint a platform bonyolult és nehézkes.

Más felhasználók több integrációt szeretnének

A Nintex árai

Pro: 25 000 USD/év

Prémium: 50 000 USD/év

Egyedi: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Nintex értékelések és vélemények

G2: 4,2/5 (700+ értékelés)

Capterra: 4,1/5 (több mint 80 értékelés)

A munkafolyamat-kezelés egyszerűvé válik

Csapata már most is a legjobbak legjobbja, de a munkafolyamat-automatizáló szoftver még magasabb szintre emeli őket. Szabaduljon meg a manuális feladatoktól, és takarítson meg több időt a 2024 legjobb folyamatautomatizáló eszközeinek kihasználásával. ✨

Az automatizálás elengedhetetlen, de még így is a legtöbb platform továbbra is elválasztja az automatizálást a tényleges munkától. Takarítson meg időt, és tartson mindent egy helyen a ClickUp segítségével. Mi egy all-in-one eszköz és néhány rendkívül hatékony automatizálási funkció előnyeit kínáljuk Önnek.

A legjobb az egészben, hogy a ClickUp örökre ingyenes. Regisztráljon most a ClickUp-ra – hitelkártya nem szükséges.