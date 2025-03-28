A 10 legjobb számviteli AI szoftver és eszköz 2025-ben

A mesterséges intelligencia forradalmi változást hoz a pénzügyi csapatok számára. Ha nem használ AI-eszközöket a könyvelési feladatokhoz, akkor a dolgokat szükségtelenül bonyolítja.

Az AI számviteli eszközök időt és pénzt takaríthatnak meg, miközben javítják az üzleti teljesítményt. Automatizálják az ismétlődő feladatokat, így Ön az agyerejét fontosabb dolgokra, például a döntéshozatalra fordíthatja. 🤠

Készen áll arra, hogy a számviteli automatizálás átalakítsa a munkafolyamatát? Íme a 10 legjobb AI eszköz a számvitelhez és a pénzügyekhez, amelyekkel elindulhat.

Ismerje meg a ClickUp mesterséges intelligenciáját, a ClickUp Brain-t ebben a videóban

⏰ 60 másodperces összefoglaló A mesterséges intelligencia automatizálja a számviteli feladatokat, és ezzel átalakítja a pénzügyi csapatok munkáját.

A mesterséges intelligencia legfontosabb előnyei a könyvelésben a gyorsabb adatelemzés, a jelentések nagyobb pontossága és a valós idejű betekintés.

Az AI-eszközök kiválasztásakor figyeljen az automatizált könyvelésre, a számlák feldolgozására, az integrációkra és a gépi tanulási képességekre.

A számvitelhez használható 10 legjobb AI-eszköz: ClickUp Vic. ai Bill Indy Zeni Docyt Gridlex Booke Blue Dot Truewind

ClickUp

Vic. ai

Számla

Indy

Zeni

Docyt

Gridlex

Booke

Blue Dot

Truewind ClickUp

Vic. ai

Számla

Indy

Zeni

Docyt

Gridlex

Booke

Blue Dot

Truewind

Hogyan használják az AI-t a könyvelésben?

A könyvelőirodák már régóta használnak adatbeviteli szoftvereket az emberi hibák csökkentése és a jövedelmezőség javítása érdekében. Ha ehhez még az AI technológiát is hozzáadjuk, csodás eredmények születnek.

A könyvelés a számításokról, a matematikáról, a szabályozott folyamatokról és az adóügyi megfelelésről szól. Ezek azok a dolgok, amelyekben az automatizálási szoftverek a legjobban teljesítenek.

Az AI-alapú könyvelési szoftverek lehetővé teszik a könyvelők számára, hogy az unalmas feladatokat automatizálják és javítsák pénzügyi műveleteiket. Íme néhány az AI által a könyvelési folyamatokba hozott számos előny közül:

AI-alapú adatelőrejelzés

Gyorsabb pénzügyi adatelemzés a fejlett algoritmusoknak köszönhetően

Jobb pénzügyi jelentések pontossága

Villámgyors automatizált számlázás

Valós idejű betekintés és riasztások

Csökkentett kézi adatbevitel

Skálázhatóság a kézi munka növelése nélkül

Mire kell figyelni egy számviteli AI eszköznél?

A számviteli AI-eszközök vitathatatlan előnyökkel járnak, a pénzügyi betekintés javításától az időigényes feladatok automatizálásáig. A legfontosabb, hogy meghatározza, mit keres, és megtalálja a megfelelő eszközt.

A szabadúszó könyvelőktől és startupoktól a Fortune 500-as cégek pénzügyi igazgatóiig és nagy könyvelőirodákig mindenki használhatja az alábbi funkciókat:

Automatizált könyvelés : Az AI-eszközök automatizálják a könyvelési feladatokat, hogy időt takarítson meg, jobb döntéseket hozzon, javítsa a költségkezelést és csökkentse a pénzügyi kimutatások hibáit.

Automatizált számlázás : A jó AI-alapú számviteli szoftverek automatizálják a kifizetéseket és a számlázást, így javítva a költségjelentéseket.

Integrációk: Az AI-alapú számviteli eszközök, amelyek integrálhatók más szoftverekkel – a Slack-től a QuickBooks-ig –, megkönnyítik az életét.

Gép tanulás : A vezető AI eszközök gépi tanulási algoritmusokat használnak a matematikai modellek értékeléséhez és a folyamatok javításához utasítások nélkül; ez elengedhetetlen a számviteli ágazatban.

Sablonok: Ha kézi munkára van szükség, egy jó eszköz felgyorsíthatja azt Ha kézi munkára van szükség, egy jó eszköz felgyorsíthatja azt könyvelési sablonokkal bérszámfejtési sablonokkal és főkönyvi sablonokkal

A számviteli AI-eszközök keresésének legnehezebb része az összes lehetőség áttekintése. Mi a 10 legjobb AI-számviteli eszközt választottuk ki.

Ezzel a listával minden eszközt a legjobb funkciók, korlátozások, árak és értékelések alapján értékelhet, hogy a legjobb választást hozza meg.

Költségvetés kezelése a ClickUp Accounting segítségével A ClickUp Table View segítségével könnyedén szervezheti számviteli feladatait, és a drag and drop funkcióval a megszokott táblázatkezelő programokhoz hasonló élményt nyújthat.

A ClickUp Accounting egy felhőalapú üzleti menedzsment szoftver, amelynek célja a pénzügyi folyamatok egyszerűsítése. Kezelje számláit, hozzon létre megosztható jelentéseket, és hagyja, hogy a ClickUp Brain digitális személyi asszisztensként működjön, így Ön a nagyobb stratégiára koncentrálhat.

A ClickUp Brain egy AI-alapú virtuális asszisztens, amely természetes nyelvfeldolgozást használ, hogy segítsen mindenben, a pénzügyi menedzsmenttől és a projekt részletezésétől az ügyfelek bejelentkezéséig és a találkozók frissítéséig. Több száz AI-eszközt fejlesztettünk ki a könyvelési rendszer minden területére.

A ClickUp Docs segítségével táblázatokat hozhat létre és sablonokat kereshet minden pénzügyi témában.

Például a ClickUp számviteli sablonja a számlák, az értékesítési nyilvántartások, a bevételek és a várható bevételek kezelését segíti. Kövesse nyomon a vevő- és szállítószámlákat (AR/AP), és használja az erőforrás-nyomonkövetést az általános pénzügyi teljesítmény javításához.

A ClickUp több mint 1000 kész integrációval rendelkezik más eszközökkel, így mindent egy kényelmes, testreszabható irányítópulton tarthat.

A ClickUp legjobb funkciói

Válasszon több száz sablon közül, amelyek segítenek mindenben, a költségvetés és a cash flow kezelésétől a projektmenedzsmentig.

Használja a ClickUp Brain mesterséges intelligenciáját pénzügyi tervezési megbeszélések összefoglalásához, ügyfelekkel való kapcsolattartáshoz, audit irányelvek kidolgozásához, értékesítési előrejelzési jelentések frissítéséhez és még sok máshoz.

Válasszon több mint 100 ClickUp automatizálás közül, hogy a háttérfeladatok automatikusan elvégezzék magukat.

Hozzon megalapozott döntéseket és javítsa vállalkozása pénzügyi helyzetét a ClickUp ChatGPT Prompts for Finance segítségével.

Váltson több nézet között, hozzon létre egyedi irányítópultokat minden csapattag számára, és használja a projektidő-nyomon követést a munkafolyamatok racionalizálására.

A ClickUp korlátai

Egyes felhasználóknak tanulási görbével kell szembenézniük a ClickUp számos funkciója és szolgáltatásai miatt (ezt szinte mindenre kiterjedő ingyenes videó oktatóanyagokkal oldottuk meg).

A ClickUp Brain nem érhető el a Free Forever csomagban.

ClickUp árak

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 8800 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (3800+ értékelés)

2. Vic. ai

A Vic. ai egy mesterséges intelligenciával működő számlázási eszköz, amely nagy pontossággal és fejlett gépi tanulási algoritmusokkal rendelkezik. Több millió számlán alapuló, hatékony algoritmusokat használ, hogy szinte minden számlázási feladatot automatizáljon, sablonok vagy egyedi szabályok használata nélkül.

A számla feltöltése után a Vic. ai kivonja a számlákból a lényeges adatokat, felismeri az ismétlődéseket, és automatizálja a jóváhagyási folyamatot. Emellett segít a csapatnak a feladatok nyomon követésében, mivel azonosítja, melyik alkalmazottnak kell ellenőriznie a számla jóváhagyási folyamatának egyes lépéseit.

A Vic. ai legjobb funkciói

Használja a vezető vállalati erőforrás-tervező (ERP) eszközökkel való integrációkat a pénzügyi adatok automatikus szinkronizálásához.

Csökkentse az emberi hibák számát azzal, hogy a Vic. ai azonosítja és jelzi az ismétlődő számlákat és egyéb számviteli hibákat.

Automatikusan felismeri, kódolja és kiszámítja a hozzáadottérték-adót (HÉA) és egyéb adókat, javítva ezzel a pontosságot és az adóügyi megfelelést.

Javítsa pénzügyi döntéshozatalát a könyvelőirodája legfrissebb adatain alapuló betekintések és elemzések segítségével.

Vic. ai korlátai

Nincs látható árinformáció; egyes ügyfelek szerint az eszköz drága a szabadúszó könyvelők és a kisvállalkozások számára.

A vélemények szerint további rendezési és jelentési opciókra van szükség a hatékonyság javítása érdekében.

Vic. ai árak

Az ügyfeleknek kapcsolatba kell lépniük a Vic. ai-val, és meg kell adniuk üzleti adataikat az árajánlat kéréséhez.

Vic. ai értékelések és vélemények

G2: 4,8/5 (több mint 20 értékelés)

Capterra: N/A

3. Számla

via Bill

A Bill egy felhőalapú eszköz, amely automatizálja az AR/AP folyamatokat. Számviteli cégek és vállalkozások számára készült, amelyek egyszerűsíteni szeretnék a számlázási és számlázási folyamatot.

A felhasználók emellett hozzáférést kapnak a Divvy From Bill automatizált hitel- és költségkezelő szoftverhez, külön díj fizetése nélkül. A Divvy akár 15 millió dolláros hitelkeretet és eszközöket kínál a költségvetés ellenőrzéséhez és a kiadások kezeléséhez.

A Bill legjobb funkciói

Használjon intelligens szabályokat és munkafolyamatokat a számlák kifizetésének és jóváhagyásának automatizálásához.

Növelje a láthatóságot, és ellenőrizze a csapatok, projektek, részlegek és beszállítók kiadásait.

Kapjon pénzvisszatérítési jutalmakat a Divvy hitelkerettel végzett jogos vásárlások után.

Könnyedén kezelhet több ügyfelet, feldolgozhatja az AP számlákat, jóváhagyásokat és kifizetéseket.

Számlák korlátozása

Egyes szolgáltatások és egyedi tranzakciók esetén díjakat számíthatnak fel.

A Bill nem támogat minden hitelkártyát, fizetési módot és pénznemet.

Számlák árazása

Alapvető: 40 USD/hó felhasználónként

Csapat: 55 USD/hó felhasználónként

Vállalati: 79 USD/hó felhasználónként

Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Számlák értékelése és véleményezése

G2: 4,3/5 (több mint 600 értékelés)

Capterra: 4,2/5 (több mint 200 értékelés)

4. Indy

via Indy

Az Indy egy mesterséges intelligenciával működő munkafolyamat- és adminisztrációs program, amelyet független szakemberek számára fejlesztettek ki. Lehetővé teszi a szabadúszók számára, hogy ajánlatokat készítsenek, szerződésvázlatokat írjanak, számlákat küldjenek, és – ami a legfontosabb – fizetést kapjanak. 🤑

Bónusz: Hogyan kérjünk fizetést egy ügyféltől professzionális módon

Az Indy segítségével nyomon követheti az időt a könnyű számlázás érdekében, tárgyalhatja a szerződés feltételeit, tárolhatja a fájlokat és egyetlen kényelmes irányítópultról irányíthatja vállalkozását.

Az Indy legjobb funkciói

Használja ki az ingyenes csomag előnyeit, és korlátlan hozzáférést kapjon az alapvető funkciókhoz, valamint korlátozott hozzáférést a fejlett funkciókhoz.

Hagyja, hogy az Indy AI írási asszisztens segítse Önt szerződések és ajánlatok készítésében a ChatGPT technológia segítségével.

Egységesítse munkáját az alkalmazás Zapier és Google Naptár integrációjával (csak fizetős csomagban).

Állítson be ismétlődő számlákat, kínáljon több fizetési lehetőséget, állítsa be az adókulcsokat, és kövesse nyomon minden tranzakciót az adóügyi előírások betartása érdekében.

Indy korlátai

Az ingyenes csomagban a felhasználók száma három ügyfélre korlátozódik.

Néhány felhasználói vélemény pontatlanságokat jelentenek a manuális időkövetés során.

Indy árak

Ingyenes

Pro: 12 USD/hó felhasználónként

Indy értékelések és vélemények

G2: N/A

Capterra: 4,7/5 (100+ értékelés)

5. Zeni

via Zeni

A Zeni mesterséges intelligenciát használ a könyvelési, kiadási és költségvetési folyamatok automatizálására, hogy egyszerűsítse a pénzügyi műveleteket. Valós idejű pénzügyi adatelemzést biztosít az üzleti döntések javítása érdekében, integrálva a mesterséges intelligenciát az emberi tudással a leghatékonyabb információk érdekében.

Használja a Zeni-t az időigényes napi kiadások nyomon követésének és a könyvelési eljárások automatizálására.

A Zeni legjobb funkciói

Az egyoldalas nézet segítségével átfogó képet kaphat pénzügyi műveleteiről.

Hasonlítsa össze a havi, negyedéves és éves jelentéseket, hogy nyomon követhesse a pénzügyi eredményeket és azonosíthassa a trendeket.

Vonja ki a szükséges adatokat a nyugtákból, és továbbítsa azokat egy erre a célra létrehozott e-mail címre összevonás és nyilvántartás céljából.

Javítsa a több csapat közötti kommunikációt és információcserét automatikus frissítésekkel és értesítésekkel.

A Zeni korlátai

Néhány felhasználói véleményben felmerül, hogy több útmutatásra lenne szükség az adatok felülvizsgálatával és feldolgozásával kapcsolatban a döntéshozatal javítása érdekében.

Egyes szabadúszók, vállalkozók és startupok számára drága lehet.

Zeni árak

Starter: 549 USD/hó, éves számlázással

Növekedés: 799 USD/hó, éves számlázással

Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Zeni értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 20 értékelés)

Capterra: N/A

6. Docyt

via Docyt

A Docyt egy mesterséges intelligenciával működő könyvelési platform, amelynek célja a háttérirodai és számviteli feladatok automatizálása. Valós idejű jelentésekkel nyerhet betekintést és biztosíthatja pénzügyi ellenőrzését vállalkozása minden területén.

A Docyt lehetővé teszi, hogy minden fontos pénzügyi információt és dokumentumot egy biztonságos helyen tároljon, és külön tárolókat hozzon létre különböző projektekhez vagy vállalkozásokhoz.

A Docyt legjobb funkciói

Többféle tervezet áll rendelkezésre a különböző igények kielégítésére, a költségkezeléstől a nagyvállalatok automatizált könyveléséig.

A mobilalkalmazás könnyen használható és navigálható, biztonságos, mobil pénzügyi eszközöket és információkat nyújt.

Használja a kiadáskövető funkciót vállalkozása költségvetésének és pénzforgalmának nyomon követéséhez és ellenőrzéséhez.

A legtöbb jelentős POS- és PMS-rendszerrel integrálható, így iparág-specifikus jelentéseket készíthet.

A Docyt korlátai

Néhány felhasználói véleményben említik, hogy nehéz kapcsolatba lépni az ügyfélszolgálattal, és hogy a válaszok lassan érkeznek.

Egyes felhasználók további funkciók szükségességét említik a számviteli projektmenedzsment támogatásához.

Docyt árak

Költségkezelés : 50 USD/hó

Bevételek egyeztetése: 50 USD/hó

Vállalati hitelkártya-kezelés: 50 USD/hó

Mini: 149 USD/hó

Insight: 149 USD/hó

Hatás: 299 USD/hó

Haladó: 499 USD/hó

Vállalatok: 999 USD/hó

Könyvelőiroda és pénzügyi igazgató: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Docyt értékelések és vélemények

G2: N/A

Capterra: 4,6/5 (30+ értékelés)

7. Gridlex

via Gridlex

A Gridlex egy egységes üzleti eszközcsomag, amely tartalmazza a Gridlex Sky-t. A Sky egy könyvelési, költségelszámolási és ERP szoftver, amelyet a Gridlex fejlesztett ki a pénzügyi folyamatok megkönnyítése érdekében.

Használja a Gridlex Sky-t az összes számviteli, költségkezelési és ERP funkció felügyeletéhez testreszabható automatizálásokkal és AI-vezérelt betekintésekkel. A Sky képes kezelni a számlázást, a fizetéseket, a bérszámfejtést, a főkönyvi kezelést és még sok mást.

A Gridlex legjobb funkciói

A Gridlex Sky felhasználói hozzáférést kapnak a Gridlex Ray HR szoftverhez és a Gridlex Zip CRM és ügyfélszolgálati help desk eszközhöz is.

Szüntesse meg a kézi munkát és csökkentse az emberi hibák kockázatát a jövedelmezőség, a bevételek és a kiadások automatizált kiszámításával.

Használja a költségkezelési funkciót a nyugták és költségigénylések egyszerű felületen történő rendszerezéséhez és tárolásához.

Automatizálja a költségek jóváhagyását és visszatérítését, hogy csökkentse az adminisztratív feldolgozást.

A Gridlex korlátai

A népszerű platformokon található vásárlói értékelések hiánya megnehezíti az általános felhasználói élmény felmérését.

Az első árkategóriában nem érhetők el olyan fejlett funkciók, mint a bevételek elszámolásának automatizálása.

Gridlex árak

Kezdő ár: 10 USD/hó felhasználónként

Grow: 30 USD/hó felhasználónként

Skálázhatóság: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Gridlex értékelések és vélemények

G2: N/A

Capterra: N/A

8. Booke

via Booke

A Booke egy könyvelési automatizálási eszköz, amely megkönnyíti a napi számviteli feladatokat. AI technológiát használ a hibák összehangolásához és valós idejű adatkinyeréshez. Minél többet használja, annál jobb lesz az AI.

A Booke felhasználóbarát üzenetküldő portáljával gyorsabb válaszokat kaphat ügyfeleitől, és elkerülheti a fárasztó oda-vissza kommunikációt.

A Booke legjobb funkciói

Használja ki az AI-t a kódolási hibák kijavításához, a tranzakciók kategorizálásához, az ügyfelekkel való kommunikációhoz és munkájának automatizálásához.

Növelje hatékonyságát a hónap végi zárási feladatok AI-alapú automatizálásával.

A Booke fejlett hibajelző funkcióival másodpercek alatt megtalálhatja és kijavíthatja a hibákat.

A QuickBooks és Xero népszerű eszközökkel való integráció lehetővé teszi pénzügyi adatainak szinkronizálását.

Booke korlátozások

A népszerű platformokon a felhasználói vélemények hiánya megnehezíti az általános vásárlói tapasztalatok alapján történő döntéshozatalt.

Legalább öt ügyfél minden árkategóriában

Booke árak

Smart: 10 USD/hó ügyfélként

Prémium: 20 USD/hó ügyfélként

Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Robotikus AI könyvelő: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Booke értékelések és vélemények

G2: N/A

Capterra: N/A

9. Blue Dot

via Blue Dot

A Blue Dot egy AI adóügyi megfelelési platform, amely szabadalmaztatott technológiát használ, hogy segítse a vállalkozásokat az adóügyi megfelelésben. Csökkentse a fogyasztói kiadások adóügyi sebezhetőségét, és szerezzen 360 fokos rálátást az összes alkalmazott által végzett tranzakcióra.

Használja az adózási tudásbázist, hogy megtalálja az üzleti tevékenységéhez szükséges információkat, és használja ki a természetes nyelvfeldolgozás erejét a külső adatok kiaknázásához.

A Blue Dot legjobb funkciói

Használja a VAT Box alkalmazást az adómentes vagy adókedvezményes kiadások azonosításához és kiszámításához.

Hagyja, hogy az adóköteles munkavállalói juttatások funkció AI-t használjon a béradó-információk felismeréséhez és elemzéséhez.

Javítsa kiadáskezelési munkafolyamatát, és hagyja, hogy a Blue Dot saját fejlesztésű, AI-alapú szoftvercsomagja ellenőrzéseket és adószabályokat alkalmazzon, hogy vállalkozása megfeleljen a jogszabályoknak.

Készítsen olyan társasági adóbevallásokat, amelyek minimális emberi beavatkozással biztosítják a szabályoknak való megfelelést.

A Blue Dot korlátai

A népszerű platformokon található felhasználói vélemények hiánya miatt nehéz lehet átfogó képet kapni az általános ügyfélélményről.

Nincs látható árinformáció

Blue Dot árak

Az ügyfeleknek kapcsolatba kell lépniük a Blue Dot-tal és demót kell foglalniuk, hogy árajánlatot és árakra vonatkozó információkat kapjanak.

Blue Dot értékelések és vélemények

G2: N/A

Capterra: N/A

10. Truewind

via Truewind

A Truewind egy AI-alapú pénzügyi és könyvelési platform, amely kisvállalkozásokat és startupokat támogat. Pontos havi jelentéseket és az Ön iparágára szabott pénzügyi megoldásokat kínál.

A felhasználók hozzáférést kapnak a Truewind szakértői csapatához is, amely biztosítja a pontosságot és az átláthatóságot.

A Truewind legjobb funkciói

Hozzon időszerű, megalapozott üzleti döntéseket a gyorsabb havi zárások és a hatékony könyvelés segítségével.

Vegye fel a kapcsolatot és dolgozzon együtt olyan okleveles könyvelőkkel (CPA), akik segíthetnek vállalkozása pénzügyi folyamatainak minden lépésében.

Tartsa pontosnak a háttérirodai műveleteket minimális kézi munkával, hogy Ön a vállalkozása növekedésére koncentrálhasson.

Egyszerűsítse a könyvelési folyamatokat, és integrálja azokat az eszközökkel, amelyeket a pénzügyi menedzsment stresszmentesítésére használ.

A Truewind korlátai

A népszerű értékelő platformokon hiányoznak a felhasználói visszajelzések

Nincs látható ár és előfizetési adat

Truewind árak

Az árakkal kapcsolatos információkért az ügyfeleknek demót kell egyeztetniük a Truewinddel.

Truewind értékelések és vélemények

G2: N/A

Capterra: N/A

Maximalizálja a hatékonyságot és a pontosságot az AI segítségével

Az AI szoftverek integrálása megváltoztatta a számviteli és pénzügyi ágazatokat. Az AI eszközök automatizálással javítják a pénzügyi jelentések pontosságát és sebességét, értékes betekintést nyújtva, hogy jobb döntéseket hozhasson. 🌻

Ha készen áll a pénzügyi folyamatok racionalizálására, a költségek csökkentésére és a pénzügyi menedzsment hatékonyságának javítására, itt az ideje, hogy átálljon a digitális átalakulásra. Kezdje még ma – regisztráljon a ClickUp-ra!