Fizetési kérések: Hogyan kérjünk fizetést professzionálisan egy ügyféltől?

Nos, megtörtént. Befejezte a munkát egy ügyfél számára, elküldte a fizetési kérelmet, és... csend. Talán különböző magyarázatokat adtak, például hogy jelenleg nem tudnak fizetni, problémák vannak a fizetési feldolgozóval, a fizetési móddal, vagy a könyvelőjük nincs bent.

Az okoktól függetlenül az eredmény mindig ugyanaz: Ön elvégezte a munkát, de a fizetés nem érkezett meg, így egy halom kifizetetlen számla maradt Önnek.

Akár kisvállalkozást működtet, szabadúszóként dolgozik, vagy nagyvállalatok projektjeit irányítja, a egészséges cash flow fenntartása elengedhetetlen. E cél elérésének kulcsa az, hogy képes legyen a fizetéseket gyorsan beszedni, miközben megőrzi professzionalizmusát.

Ez az útmutató megtanítja, hogyan kérje meg ügyfeleitől a fizetést udvariasan és professzionálisan, hogy elkerülje a kényelmetlen helyzeteket. Végül is, Ön befektette a munkát, és megérdemli, hogy megkapja az ellentételezést! 🌻

Miért nehéz fizetési kérelmet benyújtani az ügyfeleknek?

Ez egy kényes, bonyolult helyzet: szükséged van arra, hogy az ügyfél kifizesse a tartozását, de nem akarod megrontani a jövőbeli szakmai kapcsolatotokat.

Sokan közülünk kínosnak érezzük a fizetési kérelem elküldését, mert nem akarunk udvariatlannak vagy tolakodónak tűnni. Sok szakember retteg attól, hogy elküldje a „Csak ellenőrizni szeretném, hogy megkapta-e ezt a számlát” e-mailt. De nem kellene.

A fizetési kérelem ügyfelektől való bekérésének félelme általában a következőkre vezethető vissza:

Félelem az ügyfélvesztéstől: Ha bevételeinek nagy része egyetlen ügyféltől származik, érthető, hogy aggódik, hogy felidegesíti őt és elveszíti a jövőbeli munkákat. De ha professzionálisan kezeli a helyzetet, Ha bevételeinek nagy része egyetlen ügyféltől származik, érthető, hogy aggódik, hogy felidegesíti őt és elveszíti a jövőbeli munkákat. De ha professzionálisan kezeli a helyzetet, megtarthatja az ügyfelet és megkapja a fizetést. Ráadásul, valóban szeretne együttműködni egy olyan ügyféllel, aki folyamatosan késlelteti a fizetéseket? Még ha úgy is döntenek, hogy elválnak útjaik, ez a helyzet végső soron előnyösnek bizonyulhat.

Kommunikációs kihívások: Tudja, hogy fizetést kell kérnie, de nehéz megtalálni a megfelelő szavakat. Tudja, hogy fizetést kell kérnie, de nehéz megtalálni a megfelelő szavakat. Az ügyfélkezelés gyakran a átgondolt kommunikáción múlik, de ha nincs előre megírt szövege erre a helyzetre, könnyen elszólhatja magát és rosszul fogalmazhat.

Személyes kényelmetlenség: Ha hajlamos vagy elkerülni a konfliktusokat, akkor talán vonzóbbnak találod egy kellemetlen feladat elvégzését, mint a számla teljes összegének kifizetését kérni az ügyféltől. A konfliktusok elkerülése azonban csak tovább rontja a helyzetet. A személyes fejlődés a sikeres szakmai élet része, ezért tekintsd ezt lehetőségnek a készségeid erősítésére.

Nem egyértelmű fizetési feltételek: Ha nem határoztad meg előre egyértelműen a fizetési határidőket, a késedelmi díjakat és a fizetési lehetőségeket, az kétértelműséget eredményez – és a fizetéssel kapcsolatban nem szeretnél kétértelműséget. Ha nem állapítasz meg feltételeket, nem kaphatsz időben fizetést, ezért minden ügyfélkapcsolatot írásbeli Ha nem határoztad meg előre egyértelműen a fizetési határidőket, a késedelmi díjakat és a fizetési lehetőségeket, az kétértelműséget eredményez – és a fizetéssel kapcsolatban nem szeretnél kétértelműséget. Ha nem állapítasz meg feltételeket, nem kaphatsz időben fizetést, ezért minden ügyfélkapcsolatot írásbeli szerződéssel kell kezdeni.

Jogi következmények: Egyes ügyfelek homályos jogi fenyegetésekkel élhetnek, vagy olyanokat mondhatnak, hogy „Meg kell kérnem az ügyvédemet, hogy nézze meg ezt”. Ne hagyja, hogy a jogi lépések kilátása elriassza Önt. Ebben az esetben ismerje meg az Ön államában érvényes fizetési folyamat jogi szabályozását, hogy tisztában legyen a fizetéshez való jogával.

Bármennyire is nehéz, le kell küzdenünk a félelmünket, hogy „nehéz” vagy „túl határozott” embernek tartanak minket. A járó összegek kérése tisztességes és teljesen helyes dolog.

Ez azonban lehetőséget kínál arra, hogy a helyzetet professzionálisan kezelje, ami tiszteletreméltóbb és produktívabb ügyfélkapcsolatot eredményez!

A késedelmes fizetések jelentősen akadályozzák a pénzforgalmat – különösen a kisvállalkozások tulajdonosai számára – és olyan működési zavarokhoz vezetnek, amelyek elkerülhetők lennének, ha az emberek a határidőre fizetnének.

Készítsen CRM-et a ClickUp-ban az ügyfelek, feladatok, fizetések és egyebek szervezéséhez.

Mit kell és mit nem kell tenni, ha professzionálisan és udvariasan szeretnénk fizetést kérni

Minden helyzet más, de általánosságban elmondható, hogy a lehető legudvariasabb fizetési kérelem érdekében célszerű betartani ezeket a tippeket.

Tennivaló: Határozza meg az elvárásokat a kezdetektől fogva

Minél átláthatóbb vagy a kezdetektől fogva, annál kisebb az esélye, hogy az ügyfelek késedelmesen fizetnek. Amint új ügyfelet szerzel, tájékoztasd őket az árakról és a fizetési feltételekről.

Legyen proaktív, és említsen meg fizetési feltételeket a szerződéseiben. Minden fizetési lapnak tartalmaznia kell:

Jogi ügyfél neve

Kapcsolattartási adatai, beleértve telefonszámát és szállítási címét

Fizetési határidő vagy esedékességi dátumok

Fizetési mód és pénznem

Költségtérítési szabályzatok

Késedelmi díjak és azok feltételei

Gyakran ismételt kérdések, amelyek elmagyarázzák, hogyan kell kezelni a késedelmes fizetéseket

Ha extra hatást szeretne elérni, kérje meg ügyfeleit, hogy a fizetési feltételek mellé írják be kezdőbetűiket.

A krónikus késedelmes fizetések elkerülése érdekében vegyen fel egy záradékot a szerződésébe, amely kimondja, hogy fenntartja a jogot arra, hogy elutasítsa azokat az ügyfeleket, akik bizonyos számú alkalommal késedelmesen fizetnek.

Ne tegye: Ne mondjon olyat, amit később megbánhat

Az ellenséges hangnem káros hatással van az ügyfélkapcsolatra, és nem érdemes elrontani a kapcsolatot.

Ahelyett, hogy a pillanat hevében reagálna, készítsen kommunikációs tervet a késedelmes fizetések kezelésére. Tartalmazza a késedelmes fizetések eskalálásának módját – szövegekkel együtt –, hogy ne mondjon olyat, ami negatív hatással lehet az ügyfélkapcsolatra.

Tennivalók: Különböző fizetési módokat kínáljon

Lehet, hogy az ügyfelek késnek a fizetéssel, mert Ön csak papír csekken fogad el fizetést. Annyi fizetési mód és fizetési feldolgozó létezik, hogy a legjobb, ha minél többet elfogad. 💸

Legalább a következőket fogadja el:

Apple Pay

Google Pay

PayPal

Hitelkártya vagy betéti kártya

Banki számla ACH átutalások

Feltétlenül vegyen fel egy rövid SOP-t az ügyfél -bevezetési dokumentumába a fizetési eszköz használatáról, hogy az ügyfelek előre tisztában legyenek a folyamattal.

Ne tegye: Ne lepje meg az ügyfeleket

A számlán szereplő tételek nem lehetnek meglepetés. Ha azt szeretné, hogy ügyfelei időben fizessenek, küldjön nekik barátságos emlékeztetőt a fizetési határidő előtt.

Egy gyors fizetési emlékeztető e-mail, telefonhívás vagy SMS – a számla másolatával együtt – udvarias emlékeztető azoknak, akik őszintén elfelejtették és nem akarták fizetés nélkül hagyni.

Küldjön és fogadjon e-maileket a ClickUp-on belül, hogy egyszerűsítse az e-mailek kezelését.

Tennivaló: Küldjön emlékeztetőket a fizetés beérkezéséről

Vannak, akik a fizetési határidő lejárta után is elfelejtik kifizetni a számlát. Az élet mozgalmas, a beérkező levelek pedig tele vannak, így nem ritka, hogy az ügyfelek nem veszik észre az emlékeztető üzenetet.

Hozzon létre egy belső munkafolyamatot a feladatkezelő szoftverében, hogy különböző szakaszokban rendszeres számlaemlékeztetőket küldhessen:

A határidő előtt

A fizetési határidőn

Ha a fizetés késedelmes

Ne tegye: Felejtse el a ki nem fizetett számlákat

Az egyetlen dolog, ami rosszabb annál, hogy az ügyfél elfelejti a számlát, az az, hogy Ön elfelejti a kifizetést! Tartsa szemmel az összes kifizetetlen számlát egy intelligens ügyfélkezelő eszköz segítségével, amely nyomon követi a számlákat, a kifizetéseket, a sikertelen fizetési értesítéseket és egyebeket.

Tennivaló: Készítsen fizetési kérelem űrlapot a fizetési kérelem API használatával.

Tegye a fizetést a lehető legkönnyebbé az emberek számára. Hozzon létre egy online fizetési kérelem űrlapot a fizetési folyamat egyszerűsítése érdekében.

Lehet, hogy együtt kell működnie az IT-szakemberekkel a fizetési kérelem API integrálásához – de egy egyszerű, saját készítésű űrlap is megteszi. Ágyazza be ezt egy weboldalba egy kis HTML-kóddal, és voilà! Ügyfelei egyszerűen felkeresik a portált, és kifizetik a fennálló tartozásukat, mindezt a fizetési kérelem API-val való egyszerű integrációnak köszönhetően.

Hozzon létre egyedi űrlapokat a ClickUp drag-and-drop mezőivel, hogy pillanatok alatt beszedje a fizetéseket.

Hogyan lehet elkerülni a fizetési kérelem benyújtását?

A számlák behajtása nem a legjobb időtöltés, és garantálhatjuk, hogy ügyfelei sem szeretik, ha behajtják őket. 👀

Minimalizálja a kellemetlenségeket és kerülje el a fizetési kérelmeket ezekkel a kis változtatásokkal:

Kérjen előre fizetést: Ha már ismeri a munka terjedelmét, kérje meg az ügyfelet, hogy fizessen, mielőtt elkezdené a munkát. Ha ez nem lehetséges, kérjen előleget vagy részleges fizetést.

Kínáljon előfizetéses szolgáltatásokat: Ha minden hónapban azonos színvonalú szolgáltatást nyújt, akkor a regisztrált kártyán keresztül ismétlődő előfizetési díjat számoljon fel az ügyfélnek.

Számlákat azonnal küldjön el: Ne halogassa a számlák elküldését. Mindig azonnal küldje el őket, amíg a projekt még frissen él az ügyfél emlékezetében.

Fizetési tervek felajánlása: Egyes ügyfelek nehezen tudnak fizetni, különösen nagyobb összegű számlák esetén. Ebben az esetben ajánljon fel fizetési terveket, amelyek lehetővé teszik számukra a részletfizetést. A részletfizetés azt mutatja az ügyfeleknek, hogy hajlandó velük együttműködni.

Fizetési kérelem sablonok az ügyfelektől történő fizetések beszedéséhez

Ezen a ponton már tudja, hogyan lehet legyőzni a fizetési kérelem benyújtásának kellemetlen érzését. Tudjuk, hogy nehéz megtalálni a megfelelő szavakat a fizetési kérelem e-mailekhez, ezért fontos, hogy fizetési kérelem sablont használjon.

ClickUp fizetési kérelem sablonok

Miért töltenél órákat a fizetési űrlapok és szerződések formázásával? Bízz a ClickUp sablonjaiban, hogy a fizetési kérelmekhez a megfelelő nyelvet használd – szép színekkel és egyértelmű formázással. ✨

Először is, kérje meg ügyfeleit, hogy írják alá a ClickUp egyszerű fizetési megállapodás sablonját. Használja ezt a sablont a fizetések nyomon követéséhez, az ügyfelek státuszának nyomon követéséhez és egyéni mezők létrehozásához a nyilvántartásaihoz.

Határozza meg a fizetési feltételeket a ClickUp egyszerű fizetési megállapodás sablonjával.

A ClickUp fizetési űrlap sablonja megkönnyíti az ügyfelek fizetési adatainak biztonságos online gyűjtését. Sőt, automatikus értesítéseket is küld, hogy mindenki naprakész legyen a fizetésekkel kapcsolatban.

Hozzon létre fizetési folyamatot a ClickUp fizetési űrlap sablonjával.

Kíváncsi a fizetési adataira? Kövesse nyomon azokat a ClickUp fizetési előzmények sablonjával. Jegyezze fel az összes ügyfél fizetési adatait, valamint a beszállítóknak teljesített fizetéseket. A sablon nyomon követi a fizetési adatokat az idő múlásával, hogy azonosítsa a potenciális problémákat, és gyors áttekintést nyújtson pénzügyi helyzetéről.

A ClickUp fizetési előzmények sablonjával egy helyen követheti nyomon a szabadúszóknak, ügyfeleknek és alkalmazottaknak történő kifizetéseket.

Írjon fizetési kérelmeket a ClickUp AI segítségével, beleértve a releváns fizetési adatokat.

Bár a megbízható sablonok szilárd alapot nyújtanak, udvarias fizetési kérelem e-mail megírása kihívást jelenthet.

Szerencsére egyáltalán nem kell fizetési kérelmet írnia. Használja a ClickUp AI-t, hogy udvarias, de határozott üzenetet írjon Ön helyett – mindezt anélkül, hogy el kellene hagynia a projektmenedzsment platformját. Használja e-mailek, telefonos szövegek és SMS-ek írásához, amelyekkel megmagyarázhatja igényeit anélkül, hogy rossz viszonyt teremtene.

Használja a ClickUp AI-t, hogy gyorsabban írjon és csiszolja szövegeit, e-mailes válaszokat és egyebeket.

Ha már van fizetési kérelem, és szeretné azt barátságosabb hangvételűvé tenni, kérje meg a ClickUp AI-t, hogy elemezze azt. Ha a szöveg túl agresszívnek tűnik, az AI javaslatokat fog tenni a üzenet enyhítésére.

Fizetések beszedése a ClickUp űrlapok segítségével

Elegáns fizetési felületet keres? Próbálja ki a ClickUp Forms szolgáltatást! Ez a leggyorsabb módja a gyors fizetések ösztönzésének, és ügyfelei is értékelni fogják a kényelmet.

A ClickUp Forms rögzíti a válaszokat, amelyek kapcsolódnak a csapata feladataihoz. Hozzon létre egy egyedi űrlapot, amely egy elegáns online portálon végigvezeti az ügyfeleket a fizetési folyamaton. A fizetés olyan egyszerű, mint az ügyfelek számára a fizetés gomb megnyomása.

Az utolsó lehetőség: vegyen igénybe ügyvédet

Ekkor már mindent megtett, amit tudott, hogy jóindulatot keltsen és kommunikáljon ügyfelével. Ha az ügyfél továbbra is elkerüli a fizetést, vagy egyenesen megtagadja pénzügyi kötelezettségeinek teljesítését, a következő lépés jogi lépések megtétele lehet.

Ügyvédje valószínűleg határozott hangvételű levelet küld az ügyfélnek, amelyben felvázolja a jogi lépések lehetőségét, ha a fizetés nem történik meg haladéktalanul. Sok esetben a jogi lépések említése arra készteti az ügyfeleket, hogy rendezzenek adósságaikat. De figyelem: ez szinte biztosan az ügyfél elvesztését jelenti, ezért ne hozza meg ezt a döntést könnyelműen.

Ha ügyvéd megbízása pénzügyileg nem kivitelezhető, akkor a kis értékű követelések bíróságán keresztül is érvényesítheti a fizetést, de ez az Ön államától, a szerződés feltételeitől és a fizetendő összeg nagyságától függ.

Viszlát, késedelmes fizetések!

Egyes szakemberek kínosnak érzik, hogy a jogosan megérdemelt fizetésüket kérjék, és mi megértjük, hogy ez kellemetlen lehet. Kövesse az ebben az útmutatóban szereplő tippeket, hogy legyőzze a fizetés kérésével kapcsolatos félelmét. Ha udvarias és professzionális e-maileket küld, megőrizheti a kapcsolatot, miközben bővíti üzleti tevékenységét.

A fizetési kérelmeket saját maga is elkészítheti, de ha időt szeretne megtakarítani és elkerülni a kommunikációs problémákat, válassza a ClickUp szolgáltatást. A sablonok, AI eszközök, űrlapok és egyéb funkciók segítségével a fizetési kérelmek elkészítése gyerekjáték lesz, így Ön a valóban fontos feladatokra koncentrálhat. Regisztráljon a ClickUp szolgáltatásra!