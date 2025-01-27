10 AI eszköz a döntéshozatalhoz a problémák hatékony megoldása érdekében

A mesterséges intelligencia (AI) olyan rendszerek létrehozásában segített, amelyek olyan dolgokat képesek megtenni, amelyek korábban a tudományos fantasztikum világába tartoztak. Bár a mai AI nem olyan tudatos, mint a Terminátor című film Skynetje, lehetővé teszi számunkra a feladatok automatizálását és az üzleti folyamatok racionalizálását.

Ezeknek a jelentős fejleményeknek ellenére sok felhasználó azon tűnődik, hogy az AI-rendszerek képesek-e utánozni az emberi intelligenciát és ítélőképességet a kritikus döntéshozatalban. Bár (még) semmi sem pótolhatja az emberi bölcsességet, az AI-eszközöket a döntéshozatalhoz mindenképpen felhasználhatja a megoldások gyorsabb megtalálásához!

Amikor az ötletek kifogyása inkább átokként, mint egészséges kihívásként hat, az okos csapatok ezeket az AI eszközöket használják az adatrendszerek feltárására és a különböző helyzetekben megalapozott döntések meghozatalára.

Ebben az útmutatóban összeállítottuk a 10 legjobb AI eszközt, amelyek kiegészítik az emberi betekintést és segítenek átalakítani az üzleti döntéshozatal módját! 🤖

Mi az a döntéshozatali AI eszköz?

A döntéshozatalhoz használt AI eszközök olyan szoftverek, amelyek mesterséges intelligenciával működő algoritmusokat használnak a tanulás, az összesített adatok elemzése és megértése, valamint a problémamegoldás területén végzett feladatok elvégzéséhez. Ezen tevékenységek analitikus jellege miatt a döntésközpontú AI rendszerektől a következőket várhatja:

A programozást úgy alakítsa ki, hogy bizonyos mértékben utánozza az emberi agy működését.

Tanuljon az adatokból, és fejlesszen előrejelző modelleket a gépi tanulás segítségével

Racionalizálja és elemezze az adatokat, majd tegye meg a kívánt lépéseket

Ezek az eszközök segíthetnek a vállalkozásoknak értékes betekintést nyerni például a fogyasztói magatartásba és a várható keresletbe – különösen az adatkezelés terén. Mi olyan nagyszerű ezekben a betekintésekben, kérdezheti? Egy szó: minták.

Bár az AI nem olyan kreatív, mint az ember, felismeri azokat a mintákat, amelyeket mi általában nem veszünk észre a gépi tanulási technikák segítségével. A nagy adathalmazok trendjeinek és elemzéseinek összegyűjtésével segít jobban megérteni a problémát, ami végső soron javítja a döntéseid minőségét.

Például, ha egy analitikai AI eszköz azt sugallja, hogy egyre több fogyasztó vásárol egy adott terméket, két fontos lépést tehet: növelheti a gyártást, hogy kielégítse a várható keresletet, vagy kihasználhatja a termék népszerűségét, és bevezetheti azt a globális piacokra. 🌍

Mit kell keresni egy döntéshozatalhoz használt AI eszközben?

Íme néhány szempont, amelyet érdemes figyelembe venni az üzleti döntések támogatására szolgáló AI eszköz kiválasztásakor:

Adatelemzési képesség: Mivel az AI-alapú döntéshozatal az adatokból nyert betekintésen alapul, olyan eszközt kell találnia, amely kompatibilis az elemzéshez szükséges adatokkal. Értékelési pontosság: Minden AI-rendszer hajlamos hibázni, de a jól képzett eszközök általában megbízható pontossággal működnek, ami jobb mutatókhoz és Minden AI-rendszer hajlamos hibázni, de a jól képzett eszközök általában megbízható pontossággal működnek, ami jobb mutatókhoz és nyertes döntésekhez vezet. Hibajelzés: Ezzel nem lehet hibázni. Keressen olyan eszközt, amely pontosan meg tudja jelölni a munkafolyamatokban előforduló hibákat, hogy elkerülje a projektben előforduló tévedéseket. Adatvédelem : Győződjön meg arról, hogy a rendszer megfelel az adatvédelmi előírásoknak és biztonsági szabványoknak. Győződjön meg arról, hogy a rendszer megfelel az adatvédelmi előírásoknak és biztonsági szabványoknak. Generatív képességek: Keressen olyan AI eszközöket, amelyek segítenek jelentések vagy tartalmak (például esettanulmányok) létrehozásában, hogy megkönnyítsék az analitikai feladatokat. Rugalmasság: Próbáljon olyan eszközt beszerezni, amelyet a vállalat minden alkalmazottja használhat, nem csak az IT-szakemberek. Érdemes megnézni, hogy a választott AI-szoftver alkalmas-e bizonyos csapatok, például : Próbáljon olyan eszközt beszerezni, amelyet a vállalat minden alkalmazottja használhat, nem csak az IT-szakemberek. Érdemes megnézni, hogy a választott AI-szoftver alkalmas-e bizonyos csapatok, például a szoftverfejlesztők vagy az ügyfélszolgálat számára 🎧

A fenti tényezők alapján összeállítottuk a 10 leghatékonyabb AI-eszköz listáját a döntéshozatalhoz. Ezek az eszközök segíthetnek a problémamegoldás egy vagy több lépésében, például az adatgyűjtésben, feldolgozásban, optimalizálásban és előrejelzésben. Olvassa el az egyes eszközökről szóló értékeléseket, hogy többet tudjon meg róluk! 🌈

Ébressze fel kreativitását, készítsen sablonokat vagy villámgyorsan generáljon szövegeket a világ legjobb brainstorming partnerével!

Ha egykomponensű megoldást keres a döntéshozatali folyamatok javításához, ismerje meg a ClickUp-ot! 🥰

A platform központi csomópontként szolgál minden munkához szükséges feladathoz, legyen az projektmenedzsment vagy agilis tervezés. Ma azonban a ClickUp AI-ról fogunk beszélni, amely egy natív AI-asszisztens, amely segíti a vállalkozásokat a projektadatok értékelésében és az okosabb döntések meghozatalában.

Tegyük fel, hogy kutatást kell végeznie és ötleteket kell gyűjtenie egy új marketingkampányhoz. Ehhez csak annyit kell tennie, hogy:

Indítsa el a ClickUp AI-t az eszköztárból vagy a parancsközpontból. Fedezze fel a több mint 100 szerepkörspecifikus, kutatásokon alapuló útmutatót Válasszon vagy testreszabjon egy promptot a szerepe és szándéka alapján

Esettanulmányt vagy cikket kell írnia? A ClickUp Write With AI funkciójával másodpercek alatt elkészítheti jelentéseit, tartalmi összefoglalóit és teljes blogbejegyzéseit. Az eredmények általában konzisztensek, mert a ClickUp AI nagyon jól képzett!

A ClickUp AI funkciói megkönnyítik a marketingcsapatok számára a fontos dokumentumok, például esettanulmányok gyors elkészítését.

Az AI asszisztens segítségével tökéletesen formázott e-maileket, termékleírásokat és egyéb mindennapi dokumentumokat írhat, így időt takaríthat meg.

A ClickUp AI kiválóan alkalmas az adatok elemzésére és a hibák felismerésére. Figyel a részletekre, és megtalálja a tartalomban minden olyan elemet, amely nem stimmel, beleértve a nyelvtant, a szövegfolyamatot és a hangnemet. Ha nincs ideje hosszú dokumentumokat átnézni a döntés meghozatala előtt, az AI eszköz a következőket teheti:

Írásos tartalmak, feladatleírások és megjegyzések összefoglalása

Kivonja a cselekvési tételeket az elemzett adatokból

Ne felejtsd el kipróbálni az AI eszköz fordítási funkcióját!

Nem tudja, mit jelent ez? Hagyja, hogy a ClickUp AI fordítási képessége megoldja ezt a problémát! Több mint 10 nyelvet tud angolra fordítani, így segítve Önt a világ minden tájáról származó adatok feltárásában a széles körű döntéshozatal érdekében!

Ha olyan döntésekkel kell szembenéznie, amelyek bizonytalanságot okoznak, próbálja ki a ClickUp döntéshozatali keretrendszerét, amely objektíven elemzi a versengő lehetőségeket.

Élvezze a következetes és egységes döntéshozatali folyamatot a ClickUp döntéshozatali keretrendszer dokumentumsablonjával.

A ClickUp legjobb funkciói

A ClickUp korlátai

Az összes AI funkció felfedezése időbe telik, de a ClickUp könnyen megtanulható forrásai segíthetnek ebben.

A mobilalkalmazások nem rendelkeznek teljes körű AI funkciókkal

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Unlimited : 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti : 12 USD/hó felhasználónként

Vállalati : Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ClickUp Brain: Minden fizetős csomagban elérhető, 5 USD/munkahelyi tag/hónap áron.

*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellre vonatkozik.

ClickUp értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (9100+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 3900 értékelés)

2. Athenic AI (korábban AskEdith)

Azok a csapatok, amelyek folyamatosan grafikonokkal és mutatókkal dolgoznak, imádni fogják ezt a megoldást! Az Athenic AI, korábban AskEdith néven ismert, egy vállalatokra fókuszáló eszköz, amely önkiszolgáló adatelemzést biztosít.

Fő célja egyszerű: segíteni a csapatoknak, hogy inkább a tényleges adatokra koncentráljanak, ahelyett, hogy időt töltenének táblázatok és táblázatok készítésével. Lehetősége van mind a termékekre, mind az iparágának aktuális piacára vonatkozó adatok lekérésére.

Testreszabhatja a műszerfalát, és több adatgrafikont is hozzáadhat egy helyre. A kohort-megtartási elemzés segítségével hőtérképekkel vizualizálhatja a termékadatkészletek funkcionális függőségeit. Az ERP (vállalati erőforrás-tervezés) jelentésekkel ez az eszköz a marketing és a termékadatelemzésen túlmutatóan is használható. Ez a funkció lehetővé teszi, hogy a csapat tagjainak egyszerre releváns vállalati adatokat nyújtson, így ők egyszerűen beírhatják a kérdéseiket, és megkapják a válaszokat. ❓

Az Athenic AI legjobb funkciói

Intuitív adatelemzési szolgáltatás

Több grafikont egyesít egyetlen irányítópulton

Kohort-megtartási elemzés hőtérképekkel

ERP jelentések

Az Athenic AI korlátai

Esetenként lassabban működhet

A magasabb szintű grafikai funkciók továbbfejleszthetők

Athenic AI árak

Starter : 10 USD/hó/felhasználó

Pro : 60 USD/hó/felhasználó

Vállalati: Egyedi

Athenic AI értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (kevesebb mint öt értékelés)

3. Baseboard

A Baseboard egy másik AI eszköz, amely adatvizualizációs lehetőségeket kínál a hasznosítható betekintések kinyeréséhez. A természetes nyelvfeldolgozás segítségével lehetővé teszi a termék- és adatelemző csapatok számára, hogy lenyűgöző statisztikákkal és diagramokkal ellátott irányítópultokat hozzanak létre.

A platform használata egyszerű, és nem igényel programozási tapasztalatot. Teljesen testreszabható irányítópultja révén a diagramok tervezése gyerekjáték! 🍃

Ossza meg a műszerfalakat kollégáival, hogy fokozza a csapat együttműködését, és együtt mérlegelhessék ugyanazokat a mutatókat. Mivel ez az eszköz jelenleg átalakítás alatt áll, a teljes kiadás után további funkciókra számíthat.

A Baseboard legjobb funkciói

Kiváló minőségű grafikus adatábrázolás

Könnyen használható, kódolási ismeretek nélkül

Testreszabható jelentések

Lehetővé teszi a műszerfal megosztását

Alaplap korlátai

Még nem elérhető nyilvános használatra

Alapár

Árak még nem állnak rendelkezésre

Alaplapok értékelései és vélemények

Még nincs vélemény

Nézze meg ezeket az AI kódolási eszközöket!

Adjon egy kis lökést üzleti elemzéseinek az AI Consulting Tools segítségével. A SWOT (erősségek, gyengeségek, lehetőségek és veszélyek), PESTEL (politikai, gazdasági, társadalmi, technológiai, jogi és környezeti tényezők), lean canvas és felhasználói személyiségjelentések készítésére alkalmas eszköz támogatja a kockázatos döntéshozatalt.

Elsősorban HR- és marketingcsapatok számára kifejlesztett AI-eszközként a platform belső és külső döntések meghozatalában egyaránt segítséget nyújthat. A vállalat leírásait, valamint az ügyfél- és piaci adatokat felhasználva SWOT-elemzést készít. Ugyanezekkel a leírásokkal PESTEL-elemzést is készíthet, amely részletesen bemutatja a jelenlegi üzleti tevékenységét befolyásoló külső tényezőket.

Ez a platform azoknak az agilis csapatoknak is alkalmas, amelyeknek belső trendek alapján kell előrejelzést készíteniük a munkaerő-tervezéshez.

Az AI Consulting legjobb funkciói

Gazdag belső és külső elemzések

AI-alapú jelentések

Korlátlan számú felhasználói személyiséget támogat

Az AI-tanácsadás korlátai

Nincs ingyenes csomag

Korlátozott jelentéskészlet

AI tanácsadás árak

Havi : 12,99 USD/hó

Éves: 9,99 USD/hó

AI tanácsadási értékelések és vélemények

Még nincs vélemény

5. Findly AI

A Findly AI az adatelemzésen alapuló döntéshozatal ChatGPT-je. Az elemzők, értékesítési ügynökök, tanácsadók és távoli csapatok számára létrehozott platform felhasználóbarát, chatbot-szerű felülettel rendelkezik, ahol egyszerűen beírhatja a parancsot, hogy megkapja a kívánt eredményt.

A Findly AI asszisztens segítségével naprakész lehet az e-kereskedelmi trendekről. Például megtudhatja, mely termékeket rendelték/visszaküldték a leggyakrabban, és ennek alapján dönthet az újraraktározásról.

Az egészségügyi intézmények számára a Findly elhagyja a műszerfalakat, és kérdések és válaszok formájában nyújt valós idejű beteginformációkat és az orvosi ellátás állapotáról szóló információkat.

A csapatok lehetőséget kapnak arra is, hogy a platformot adatvizualizációs eszközként használják, és a nyers adatokat táblázatokká és diagramokká alakítsák át. A Slack integrációval automatizálhatja az adatreportok elküldését bizonyos csatornákra, és folyamatosan tájékoztathatja az érdekelt feleket.

A Findly AI legjobb funkciói

Felhasználóbarát Q&A felület

Többféle felhasználási lehetőség

Adatvizualizációs eszközök

Hasznos Google Analytics és Slack integrációk

Támogatja a CSV-exportot

A Findly AI korlátai

További integrációk hozzáadása előnyös lenne

Nincs árak átláthatósága

Findly AI árak

Ingyenes

A szintű árazási tervezetek 49 eurótól kezdődnek havonta.

Findly AI értékelések és vélemények

Még nincs vélemény

6. PlotGPT

Itt van valami, ami nem csak a ChatGPT-től ihletett, hanem annak segítségével működik: a PlotGPT egy adatelemző, amely segít megtalálni és testreszabni a ChatGPT és a Chat GPT Plus adatait bármely iparág számára.

Ha jól ismert piacokra ad meg utasításokat, a PlotGPT kiválóan fogja ellátni a feladatát, és pontos eredményeket fog szolgáltatni. Erősítse döntéshozatali képességeit a következőkkel:

Interaktív, ábra-szerű adatminták és összefüggések

Táblázat-elemzések

Infografikák

Egyedülálló tulajdonsága, hogy a felhasználók VEGA szerkesztők segítségével infográfikákat tervezhetnek és szerkeszthetnek. Ha más vizualizálókat részesít előnyben, a PlotGPT az eredeti JSON adatokat biztosítja az egyéni ábrázoláshoz.

Ne feledje, hogy ez a termék még gyerekcipőben jár, ezért várnia kell, amíg a funkciók és az árazási modellek egyértelműbbé válnak. Használja a ChatGPT prompt sablonok gyűjteményét, hogy javítsa az eszközzel való interakcióit.

A PlotGPT legjobb funkciói

Hasznos az iparágakban egyedi betekintéshez

Szerkeszthető infografikák

Próba hozzáférés elérhető

Informatív táblázatos jelentések

A PlotGPT korlátai

A kevésbé ismert iparági adatokra vonatkozó betekintések megbízhatatlanok lehetnek

A fizetéseket csak hitelkártyával fogadjuk el.

PlotGPT árak

Havi: 270 €/hó (jelenleg 39 €/hó kedvezményes áron)

PlotGPT értékelések és vélemények

Még nincs vélemény

7. Hal9

A Hal9 egy másik könnyen használható AI-jelentési eszköz, amely igény szerinti adatokat biztosít többféle szerepkör számára. A platform előre elkészített utasításokat kínál, amelyek segítségével a marketing-, értékesítési és logisztikai részlegek perceken belül vizualizálhatják a szükséges információkat, elősegítve ezzel a csapatok közötti, adatokon alapuló folyamatfejlesztési döntéseket.

Miután megkapta a kívánt eredményt, további utasításokat adhat a vizuális szerkesztéshez. A megosztható linkek segítségével a szervezet minden tagja hozzáférhet a generált grafikonokhoz és táblázatokhoz. A Hal9-et csatlakoztathatja egy helyszíni adatbázishoz, vagy CSV fájlokkal is használhatja.

Összességében ez egy remek, kezdőknek is megfelelő platform azok számára, akik még nem annyira jártasak az adatok és az iparági betekintések kezelésében.

A Hal9 legjobb funkciói

Több részlegre kiterjedő elemzés generatív AI-val

Csevegéses interakciók adatbázisokkal

Támogatja a vállalati felhőinfrastruktúrát

Megosztható betekintés

A Hal9 korlátai

A felhasználók nem tudják a végső eredményt Python vagy CSV formátumban menteni.

Az ingyenes verzió funkciói rendkívül korlátozottak lehetnek.

Hal9 árak

Ingyenes

Vegye fel velünk a kapcsolatot a bemutató és az árakért!

Hal9 értékelések és vélemények

Capterra: 4,5/5 (10 értékelés alatt)

8. Intellibase

Az Intellibase megkönnyíti a felhasználóközpontú döntéshozatalt azáltal, hogy lehetővé teszi a vállalkozások számára, hogy megismerjék ügyfeleik igényeit. A legkeresettebb kérések és támogatási kérdésekhez hasonló betekintések segítségével könnyen eldöntheti, mely funkciókon kell legközelebb dolgozni. Minden ügyfélkérés-trend automatikusan címkével ellátásra kerül és megjelenítésre kerül, így nincs szükség a nyers adatok szűrésére. 🌝

Az egyes adattípusokhoz tartozó kulcsszavak használatával gyorsan elkészítheti az útiterveket, hogy prioritást adjon azoknak a termékeknek, amelyeket a közönsége valóban szeretne, és javítsa az ügyfelek sikerességi arányát. Például az „integrációk” kulcsszóval felfedezheti a konkrét integrációkra vonatkozó kéréseket.

Ezenkívül kapcsolja össze az Intellibase-t olyan eszközökkel, mint a Slack, a HubSpot és a Zendesk, hogy kommunikálhasson az ügyfelekkel és biztosítsa az információáramlást.

Az Intellibase legjobb funkciói

Az ügyfelek igényeinek tendenciáit mutatja be

Automatikus címkézés minden trendhez

Kulcsszókeresés konkrét adatokhoz

Integráció olyan platformokkal, mint a Slack és a Zendesk

Az Intellibase korlátai

A előfizetési árak kisvállalkozások számára magasabbak lehetnek.

Csak ügyfélkapcsolati elemzéseket nyújt

Az Intellibase árai

Starter : 860 USD/év

Pro : 4300 USD/év

Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Intellibase értékelések és vélemények

Gartner: 4,2/5 (10 értékelés alatt)

9. ChartAI

A ChartAI egy GPT-4 alapú, azonnal használható szoftver. Ahogy a neve is sugallja, ez inkább egy diagramkészítő eszköz, de elsősorban olyan vizuális elemek létrehozására összpontosít, amelyek elősegítik a folyamatalapú döntéshozatalt. A platform segítségével a következőket hozhatja létre:

A vállalkozások ezzel az eszközzel időt takaríthatnak meg a vizuális elemek létrehozásán, és világos képet kaphatnak a szükséges adatokról. A piaci előrejelzésektől az iparági trendekig – amit a GPT-4 meg tud csinálni, azt a ChartAI is meg tudja. 💪

A ChartAI előfizetés után egy meghatározott számú kreditpontot vagy választ kap, amelyet a hónap folyamán felhasználhat. Minél magasabb az előfizetési csomagja, annál több kreditpontot kap.

A ChartAI legjobb funkciói

Diagramkészítő és kutatáskezelő eszközként is funkcionál

Egyszerű utasítások alapján vizuális elemeket hoz létre

Különböző diagram sablonokat tartalmaz

Videó oktatóanyagok

A ChartAI korlátai

Az ingyenes csomagban csak három kredit áll rendelkezésre.

A grafikák a versenytárs termékekhez képest túl egyszerűek lehetnek.

ChartAI árak

Hacker : 5 USD/hó

Consultant : 24 USD/hó 150 kreditért

Startup : 99 USD/hó 1000 kreditért

Vállalati: 900 USD/hó 10 000 kreditért

ChartAI értékelések és vélemények

Még nincs értékelés

10. Okosabb értékesítés

Azok a vállalkozások, amelyek javítani szeretnék ügyfélhívásokkal kapcsolatos döntéshozatali folyamataikat, a Smarter Sales alkalmazást nagyon hasznosnak fogják találni! 🤝

A Smarter Sales minden ügyfélhívás átiratához visszajelzést és betekintést nyújt, hogy Ön jobb döntéseket hozhasson a támogatási kezdeményezésekkel kapcsolatban. A megadott javaslatok segítségével a vezetők azonosíthatják az ügynökök fejlesztendő területeit, és adatokon alapuló coaching döntéseket hozhatnak.

A munkafolyamatok jobb optimalizálása érdekében a vezetők személyre szabott AI-vel cseveghetnek és testreszabott diagramokat hozhatnak létre az értékesítési hívások adatainak ábrázolásához. Ezen felül automatizált CRM-adatbevitellel is élvezhetik a fokozott hatékonyságot.

A Smarter Sales legjobb funkciói

AI által generált visszajelzés minden híváshoz

Betekintés a csapat teljesítményébe

Személyre szabott AI csevegés

Integráció olyan eszközökkel, mint a Google Meet és a Zoom

Smarter Sales korlátai

Viszonylag új termék

Csak ügyfélszolgálati átiratokhoz tud adatokat szolgáltatni.

Okosabb értékesítési árazás

Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Okosabb értékesítési értékelések és vélemények

Még nincs vélemény

Használja a ClickUp alkalmazást a stabil döntéshozatal támogatásához

Mint bizonyára észrevette, listánk számos eszköze azonnali elemzéseket és adatvizualizációs támogatást kínál a döntéshozatal elősegítése érdekében. Az AI döntéshozatalban való alkalmazása azonban viszonylag új koncepció, ezért a bemutatott termékek közül sok még fejlesztési szakaszban van.

Ha stabil, kiváló minősítésű AI eszközre van szüksége a döntéshozatal megkönnyítéséhez, próbálja ki a ClickUp-ot. Ez az eszköz nemcsak az AI-t, hanem több projektmenedzsment eszközt és sablont is kínál mindenféle problémamegoldáshoz! 😻