A 10 legjobb kutatáskezelő szoftver 2025-ben

Kutatási projektekkel foglalkozik és nehezen tartja nyomon a dolgokat? Ne aggódjon! Egy új, praktikus kutatáskezelő eszközzel sokkal produktívabb lehet.

De mi van, ha nincs ideje több tucat kutatáskezelő eszközt és alkalmazást átnézni, hogy megtalálja a legmegfelelőbbet? Itt jövünk mi a képbe!

A 2024-ben használható 10 legjobb kutatáskezelő szoftvereszközt választottuk ki, így a legjobbak közül választhat.

Ideje egy szinttel feljebb lépni! ?

Mit kell keresnie a kutatáskezelő szoftverben?

Akár önálló kutató, akár kutatócsoportot vezet, a kutatáskezelő szoftverek minden területen javítják a munkát. Íme néhány funkció, amelyet prioritásként kezeltünk a listánkra felkerült 10 eszköz kiválasztásakor:

Intuitív felhasználói felület: A legtöbb eszköz megtanulása időbe telik, de a konfigurálható felhasználói felület megkönnyíti a megszokást.

Kompatibilitás: A legjobb eszközök letölthető szoftvereket, mobilalkalmazásokat és webalapú alkalmazásokat kínálnak, így csapattagjai Android, iOS, Mac, Windows, Linux rendszereken és kedvenc böngészőikben is dolgozhatnak.

Integrációk: Ha Ön és csapata olyan eszközöket használ, mint például projektmenedzsment szoftverek, keressen olyan kutatáskezelő eszközöket, amelyek mindegyikkel integrálhatók.

Automatizálás: Az üzleti folyamatok automatizálása elvégzi a mindennapi feladatokat, így Ön a fontosabb dolgokra koncentrálhat.

Sablonok: Keressen olyan megoldást, amely előre elkészített sablonokkal egyszerűsíti a munkafolyamatot, például Keressen olyan megoldást, amely előre elkészített sablonokkal egyszerűsíti a munkafolyamatot, például erőforrás-kezelés , projektmenedzsment, folyamatábrázolás és kutatási tervezés terén.

A 10 legjobb kutatáskezelő szoftver

Oké, ne vesztegessük tovább az időt, és térjünk rá a lényegre. Íme a 10 legjobb kutatáskezelő szoftvereszköz 2024-ben.

Készítsen hatékony kutatási terveket, és egyszerűsítse projektjét a koncepciótól a befejezésig a ClickUp segítségével.

A ClickUp egy felhőalapú, hatékony eszköz, amely rengeteg kutatási és projektmenedzsment szoftverfunkcióval rendelkezik kutatási projektjeihez. Több okból is ez a mi első választásunk.

Egyrészt számtalan órát töltöttünk azzal, hogy a lehető leghasznosabb eszközzé fejlesszük. Magas értékelést kapott, és több más lista élén is szerepel, többek között a G2 2024 legjobb projektmenedzsment szoftvertermékei és eszközei között.

A ClickUp valós idejű együttműködési funkciókkal, ingyenes Gantt-diagramokkal, AI írási eszközökkel, projektdokumentációs eszközökkel és még sok mással rendelkezik. A testreszabható ClickUp Dashboards és több tucat praktikus sablon segítségével szinte mindent meg tud csinálni, amit csak kér.

Például a ClickUp kutatási projektterv-sablon lebontja a komplex feladatokat, rendszerezi az erőforrásait, és adatvizualizációs eszközökkel kommunikálja az előrehaladását. A ClickUp Docs pedig egy egyszerű wiki szoftver, amely lehetővé teszi, hogy gyönyörű dokumentumokat és wikiket hozzon létre, amelyeket könnyen összekapcsolhat a munkafolyamataival.

Említettük már, hogy ezek közül sok a Free Forever csomagban is elérhető? ?

A ClickUp legjobb funkciói:

Több mint 1000 egyéb eszközzel integrálható, többek között a Google Docs, Google Scholar, Google Drive, Google Workspace, Microsoft Excel, Trello, Slack, Evernote, Dropbox, Chrome, GitHub és Asana alkalmazásokkal.

Testreszabható irányítópultok, értesítések, táblázatok, sablonok, időkövetés, automatizálás és még sok más.

A ClickUp AI írási asszisztens másodpercek alatt összefoglalja a mutatókat, e-maileket ír, cselekvési tételeket generál, metaadatokat szerkeszt és közösségi média bejegyzéseket hoz létre.

A mobilalkalmazás, a webes alkalmazás és a asztali szoftver minden operációs rendszeren működik.

A feladatkezelési funkciók szervezik és automatizálják kutatási folyamatát, függetlenül attól, hogy tudományos kutatást végez diplomamunkájához, vagy vállalatának kutatási adatait kezeli.

A többféle nézet és eszköz lehetővé teszi nagy adathalmazok komplex vizualizációval történő szervezését a hivatkozások, kutatások és egyebek kezelése érdekében.

A ClickUp korlátai:

Néhány új felhasználó tanulási görbéről számol be (amelyet egyszerű, ingyenes oktatóanyagokkal lehet megoldani).

A ClickUp AI nem érhető el a Free Forever csomagban (először próbálja ki ingyenes próbaverziónk segítségével).

ClickUp árak:

Örökre ingyenes

Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként, éves fizetéssel

Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként, éves fizetéssel

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ClickUp értékelések és vélemények:

G2: 4,7/5 (több mint 8000 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 3000 értékelés)

2. Tableau

via Tableau

A Tableau egy Salesforce által fejlesztett adatvizualizációs eszköz. Úgy tervezték, hogy különböző forrásokból származó adatokat egyetlen elemzési platformon összekapcsoljon. A hivatkozáskezelő szoftver megkönnyíti a komplex kutatási adatok szervezését a drag-and-drop felület és az interaktív irányítópultok segítségével.

A Tableau számos adatelemzési és megosztási lehetőséget kínál, megkönnyítve ezzel az Ön életét. A szoftver mindenki számára alkalmas, a diákoktól és tanároktól kezdve az adatelemzőkig és vállalkozókig.

A Tableau legjobb funkciói:

A Tableau Cloud egy felhőalapú elemzési platformot kínál, amely jobb üzleti eredményeket biztosít és integrált adatkezelést nyújt.

A Tableau Prep egy modern eszköz, amely gyorsabbá és egyszerűbbé teszi a kutatási adatok egyesítését, szerkesztését és rendszerezését a hatékony elemzés érdekében.

Számos termékkel integrálható, hogy megkönnyítse az együttműködést, az adatok bemutatását és a döntéshozatalt.

A csapat bevezetésére szolgáló képzési modulok minimalizálják a tanulási görbét a Tableau számos kutatáskezelő eszközével.

A Tableau korlátai:

A felhasználók szerint a nagy fájlok betöltése néha hosszú időt vesz igénybe, és a rendszer összeomlásához vezethet.

Egyes vélemények a Tableau szoftver új verzióiban található hibákat említenek.

A Tableau árai:

Tableau Viewer: 15 USD/hó felhasználónként, éves fizetéssel

Tableau Explorer: 42 USD/hó felhasználónként, éves fizetéssel

Tableau Creator: 70 USD/hó felhasználónként, éves fizetéssel

Tableau értékelések és vélemények:

G2: 4,3/5 (1000+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (2000+ értékelés)

3. GanttPRO

via GanttPRO

A GanttPRO egy erőforrás-kezelő rendszer, amely Gantt-diagramokat használ a hatékony projektmenedzsmenthez. Emellett egy kutatási és hivatkozáskezelő szoftver is, amely tökéletesen alkalmas csapatok irányítására és a munkafolyamatok szervezésére.

Importáljon Excel táblázatokat és grafikonokat, vagy használjon előre elkészített sablonokat, hogy projektjei azonnal elindulhassanak. Az ebben a listában szereplő összes kutatáskezelő eszköz közül a GanttPRO segít megszervezni mindazt, amire szüksége van a szakdolgozati kutatáshoz, üzleti adatelemzéshez, wiki oldalakhoz, bibliográfiákhoz és egyebekhez. ?️

A GanttPRO legjobb funkciói:

A többféle nézet lehetővé teszi, hogy a Gantt-diagramok mellett Kanban- és Scrum-táblákat is létrehozzon a kutatás és a munkaterület jobb vizualizálása érdekében.

A Slack, OneDrive, Google Drive és MS Teams integrációk segítségével minden munkáját egy helyen gyűjtheti össze.

Az időnaplók segítségével nyomon követheti, hogy mennyi időt töltött az egyes kutatási feladatokkal.

Az együttműködési eszközök megkönnyítik a kutatócsoportok közös munkáját és valós idejű kommunikációját.

A GanttPRO korlátai:

Egyes nézetek korlátozott testreszabási lehetőségekkel rendelkeznek.

A véleményekben említik a feladatok áthelyezésének és konvertálásának nehézségeit.

GanttPRO árak:

Alap: 9,99 USD/hó felhasználónként

Pro: 15,99 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 24,99 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

GanttPRO értékelések és vélemények:

G2: 4,8/5 (több mint 400 értékelés)

Capterra: 4,8/5 (több mint 400 értékelés)

4. Klipfolio

via Klipfolio

A Klipfolio egy üzleti irányítópult eszköz, amely valós időben figyeli kutatási adatait. Ez egy mutatókra fókuszáló platform, amely segít mindenkinek jobb döntéseket hozni azáltal, hogy hozzáférést biztosít a szükséges adatokhoz, amikor azok szükségesek. ✨

Az egyéni felhasználók és az adatszolgáltató csapatok ezt a hatékony elemző eszközt felhasználhatják az adatok katalogizálására egy felhasználóbarát platformon, amely önkiszolgáló hozzáférést biztosít a kutatási információkhoz. Készítsen hatékony jelentéseket a csapatprojektekhez, rendszerezze a kutatási cikkek hivatkozásait, és hozzon létre hasznos irányítópultokat a végfelhasználók számára.

A Klipfolio legjobb funkciói:

Több mint 100 egyéb eszközzel és alkalmazással integrálható, az Ahrefs-től a Zapier-ig, és még több tucatnyi más lehetőség is rendelkezésre áll.

Kompatibilis Android és iOS mobil eszközökkel, valamint a legnépszerűbb böngészőkkel.

A Klip Annotations segítségével gyorsan és egyszerűen hozhat létre, frissíthet és törölhet jegyzeteket.

A felhasználóbarát felület segít csökkenteni az új felhasználók tanulási görbéjét.

A Klipfolio korlátai:

Egyes vélemények a riasztások és értesítések hiányát említik.

Egyes felhasználók arról számoltak be, hogy a műszerfalhoz elemek hozzáadása után újra kell indítaniuk az alkalmazást.

Klipfolio árak:

Go: 125 USD/hó

Pro: 300 USD/hó

Üzleti: 800 USD/hó

Klipfolio értékelések és vélemények:

G2: 4,5/5 (több mint 200 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (100+ értékelés)

5. Whatagraph

via Whatagraph

A Whatagraph egy jelentéskészítő eszköz, amely testreszabható sablonokkal segíti a kutatási adatok kezelését és vizualizálását a hatékony marketingprojektek érdekében. Adatokat mozgathat, jelentéseket oszthat meg az érdekelt felekkel, és lenyűgöző jelentéseket készíthet. ?

A Whatagraph több eszközt is helyettesít, és csapata munkáját egy könnyen használható adatplatformon gyűjti össze, felhasználóbarát irányítópulttal. Ez az eszköz a vállalati adatkutatási és marketingcsapatok igényeinek figyelembevételével lett kifejlesztve.

A Whatagraph legjobb funkciói:

Több mint 40 eszközzel és alkalmazással integrálható, többek között a YouTube-mal, a Google BigQuery-vel, a LinkedIn-nel és a BigCommerce-szel.

Automatizálja a kutatási adatok átvitelét, hogy csapattagjai órákat spóroljanak meg, és egyszerűsítse a munkafolyamatot.

Adatelemző szoftver segítségével kevesebb idő alatt készíthet minőségi jelentéseket.

Elemezze és kezelje a weboldalak teljesítményadatait, hogy marketingcsapatának megadhassa az eredmények eléréséhez szükséges információkat.

A Whatagraph korlátai:

Egyes vélemények az ügyfélszolgálat lassú válaszadási idejét említik.

Egyes felhasználók olyan hibákat jelentenek, amelyek lassítják kutatási folyamatukat.

Nincs valódi projektmenedzsment szoftver funkció

Whatagraph árak:

Professzionális: 223 USD/hó, éves fizetéssel

Prémium: 335 USD/hó, éves fizetéssel

Egyedi: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Whatagraph értékelések és vélemények:

G2: 4,5/5 (több mint 200 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (80+ értékelés)

6. Looker

A Looker (más néven Google Looker Studio) egy böngészőalapú adatelemző platform, amely egyedi modellezési nyelvet használ a kutatási adatok kiaknázásához, elemzéséhez és vizualizálásához. Használja szabályozott és önkiszolgáló üzleti intelligencia (BI) célokra, valamint a szervezetének legmegfelelőbb alkalmazások fejlesztéséhez.

Valós időben együttműködhet és kihasználhatja a leggyorsabb elemző adatbázisokat. A Looker könnyű architektúrája lehetővé teszi a fejlesztők számára, hogy gyorsan rugalmas adat- és kutatói alkalmazásokat hozzanak létre. ?

A Looker legjobb funkciói:

Az intuitív felhasználói felület minimálisra csökkenti az új felhasználók tanulási görbéjét.

Több eszközzel való integráció, beleértve a BigQuery Standard SQL és a BigQuery Legacy SQL adatbázisokat.

A testreszabható diagramok, táblázatok és jelentések lehetővé teszik, hogy megossza az adatokból nyert betekintést csapatával, osztályával vagy a világgal.

A jelentésbeállítások lehetővé teszik az adatbázis felhasználói és megtekintői számára, hogy a jövőbeni felhasználáshoz könyvjelzővel jelöljék meg a meglévő beállításokat.

A Looker korlátai:

A felhasználók problémákat jelentenek a változatos Google Cloud árazási struktúrával és a havi díj hiányával kapcsolatban.

Egyes vélemények szerint problémák merültek fel azzal, hogy a dinamikus táblázatok nem jelenítik meg a fejléc teljes szövegét.

Az adatokra való összpontosítás kevés projektmenedzsment szoftver funkciót jelent

Looker árak:

Google Cloud Árak: Vegye fel velünk a kapcsolatot árajánlatért!

Looker értékelések és vélemények:

G2: 4,4/5 (1000+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 200 értékelés)

7. Bit. ai

A Bit. ai egy dokumentum-együttműködési platform, amelyet gyors és egyszerű jegyzetelés, dokumentumkészítés és kutatáskezelés céljára terveztek. Dinamikus tudásbázisokat, projekteket és műszaki dokumentumokat hoz létre, különféle megosztási és formázási lehetőségekkel.

A felhasználók hozzáférhetnek fejlett tervezési opciókhoz, robusztus keresési funkciókhoz, hatékony dokumentumkövetéshez és valós idejű együttműködési eszközökhöz. A csapatok pedig világszerte, több platformon és eszközön is együtt dolgozhatnak ezzel az eszközzel.

A Bit. ai legjobb funkciói:

Az együttműködési eszközök lehetővé teszik Önnek és csapatának, hogy közösen dolgozzanak dokumentumok, wikik, jegyzetek és weboldalak létrehozásán.

Több tucat más eszközzel és platformmal integrálható, többek között a YouTube-mal, a Google Sheets-szel, a GitHubbal, a Loommal és a Typeformmal.

Az intuitív együttműködés és munkafolyamat-tervezés megkönnyíti a dokumentumok létrehozását az új felhasználók számára.

Az automatizálás lehetővé teszi, hogy a kisebb feladatok elvégzésével gyorsabban fejezze be a kutatási projekteket.

A Bit. ai korlátai:

Egyes felhasználók dokumentumkészítéssel kapcsolatos problémákat említenek.

Egyes vélemények szerint problémák vannak a felhasználói felülettel, és szükség van egy felhasználóbarátabb felületre.

Bit. ai árak:

Ingyenes

Pro: 12 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 20 USD/hó felhasználónként

Bit. ai értékelések és vélemények:

G2: 4/5 (10+ értékelés)

Capterra: 5/5 (5+ értékelés)

8. SciSpace (korábban Typeset. io)

via SciSpace

A SciSpace, más néven Typeset. io, egy hatékony kutatói alkalmazás, amely az AI erejével segít időt megtakarítani. Fedezze fel és tekintse át a releváns cikkek hálózatát, és szerezzen egyszerű válaszokat mindegyikből anélkül, hogy órákat kellene töltenie a tartalom mélyreható tanulmányozásával.

Minimalizálja az alantas feladatokra fordított időt, és hagyja, hogy a SciSpace végezze el a kutatást Ön helyett, miközben Ön megtalálja a válaszokat. Több millió cikkhez és PDF-fájlhoz fér hozzá, hogy megszerezze a szükséges információkat. Emellett könnyen használható olyan alkalmazásokkal együtt, mint a Zotero és a Mendeley.

A SciSpace legjobb funkciói:

Hozzáférés több mint 200 millió cikk és több mint 50 millió nyílt hozzáférésű teljes szövegű PDF fájl metaadataihoz.

A Workspace lehetővé teszi a kiadók, intézmények és kutatók számára, hogy hatékonyan együttműködjenek és dolgozzanak a kutatási projektekben.

Az automatizálás minimalizálja az ismétlődő feladatokkal eltöltött időt, így gyorsan megtalálhatja a szükséges információkat.

A beépített plágiumellenőrző segítségével ellenőrizheti dokumentumait, és azonosíthatja azokat a problémákat, amelyek megakadályozhatják a publikálást.

A SciSpace korlátai:

Egyes vélemények a LaTeX sablonokkal kapcsolatos problémákat említenek.

Az ingyenes csomag nem tartalmazza a főbb funkciókat.

A főbb platformokon nem találhatóak értékelések

A SciSpace árai:

Alap: Ingyenes

Prémium: 9,99 USD/hó

Csapatok és laboratóriumok: 5,49 USD/hó felhasználónként

SciSpace értékelések és vélemények:

G2: N/A

Capterra: N/A

9. EndNote

az EndNote segítségével

A vállalkozások az EndNote-ot használják bibliográfiák készítésére és kutatási cikkek elérésére. Ez a speciális hivatkozás- és kutatáskezelő szoftver lehetővé teszi a hivatkozások kezelését és formázását. Hatékony adat-helyreállítási funkcióival védi a munkafolyamatot is. ?

Keresse meg, ossza meg és használja a kutatásait az EndNote könyvtáraiban, és dolgozzon kutatásain bárhol, bármilyen eszközön. Az integrált dokumentumkészítő eszközök hatékonyabbá teszik az írási munkáját.

Az Endnote legjobb funkciói:

A licenc egyszeri díjat igényel, havi fizetés helyett.

Integrálható olyan népszerű eszközökkel, mint a Microsoft Word, a Google Docs és az Open Office Writer.

Kompatibilis asztali számítógépekkel, iPad-ekkel és a legnépszerűbb böngészőkkel.

A hasznos szervezési és kutatáskezelő eszközök segítségével a kutatók gyorsabban elvégezhetik munkájukat, akár tézisüket írják, akár mélyreható kutatási cikkeket készítenek.

Az Endnote korlátai:

Egyes vélemények említik a Microsoft és Google termékeken kívüli szövegszerkesztő szoftverekkel való korlátozott integrációt.

Előfordulhat, hogy alkalmanként manuálisan kell kijavítania a hivatkozások formázási hibáit.

A dokumentumkezelő rendszer nem rendelkezik feladat- és projektkezelő szoftver funkciókkal.

Endnote árak:

Teljes licenc: 274,95 dollár egyszeri díj

Diáklicenc: 149,95 dollár egyszeri díj

Endnote értékelések és vélemények:

G2: 4. 1/5 (100+ értékelés)

Capterra: 4,3/5 (30+ értékelés)

10. Databox

via Databox

A Databox egy üzleti elemző eszköz, amely összekapcsolja az adatait és bármilyen eszközről nyomon követi azokat. Egyetlen irányítópulton keresztül valós időben figyelheti kutatási adatait, jelentéseket készíthet és megoszthat, betekintést nyerhet és trendeket követhet nyomon. ?

Kapjon napi, heti és havi teljesítményfrissítéseket e-mailben és Slacken keresztül, valamint automatikus értesítéseket a fontos mutatók változásairól. Mindezt kódolás vagy táblázatok nélkül.

A Databox legjobb funkciói:

Több mint 100 népszerű eszközzel integrálható, többek között a HubSpot Marketing, a Google Analytics, a Facebook Ads és a Google Ads szoftverekkel.

A beállítás egyszerűen kezelhető a nem technikai felhasználók és az adatkutató csapatok számára.

Az adatszolgáltatás megkönnyíti a célok elérését és a kutatási adatok megosztását az ügyfelekkel.

Az egyéni mutatók és konverziós arányok gyorsan és egyszerűen kiszámíthatók.

A Databox korlátai:

A vélemények szerint az egyéni felhasználók számára az üzleti célú árak túl magasak lehetnek.

A felhasználók a testreszabási lehetőségek és a vizuális eszközök hiányát emelik ki.

Az ingyenes verzió nem tartalmazza a legtöbb funkciót és mérőszámot.

Databox árak:

Ingyenes

Starter: 59 USD/hó

Professzionális: 169 USD/hó

Növekedés: 399 USD/hó

Prémium: 999 USD/hó

Databox értékelések és vélemények:

G2: 4,7/5 (több mint 8000 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 3000 értékelés)

Engedje szabadjára kutatásának erejét!

A fent felsorolt sokféle kutatáskezelő szoftver közül biztosan megtalálja azt, amelyik megfelel az Ön igényeinek és költségvetésének. Készüljön fel arra, hogy racionalizálja munkafolyamatát, hatékonyabban együttműködjön másokkal, és újra megszeresse a kutatást! ?

Ha olyan eszközt keres, amely mindezt megfizethető áron kínálja, próbálja ki a ClickUp-ot. Ingyenes! Hozzáférhet mindenhez, amire a kutatáskezeléshez szüksége van, valamint számos más projektkezelő eszközhöz, amelyek hatékonyabbá teszik munkáját és életét.