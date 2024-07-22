10 ingyenes csapatfejlesztési terv sablon Excelben és ClickUpban

Akár humánerőforrás-szakember, üzleti vezető vagy menedzser, csapata mindig elsődleges fontosságú. Ha időt és energiát fektet a csapat sikereibe, az elégedettebb alkalmazottakat eredményez. Ez pedig jelentősebb eredményekhez vezet vállalati szinten.

De hogyan lehet olyan csapatot építeni, amely virágzik, új magasságokba jut el és villámgyorsan oldja meg a problémákat? ⚡

Az egyik hatékony módszer a fejlesztési tervek elkészítése. Ezek a tervek mindenben segíthetnek, az új készségek elsajátításától az utódlás tervezésén és a tehetségek fejlesztésén át.

A fejlesztési tervek nem csak a csapatok számára készültek. Rendkívül hasznosak a saját készségek fejlesztéséhez és ahhoz, hogy jobb vezetővé válj.

Akár szakmai csapatfejlesztéssel, akár személyes fejlődéssel foglalkozik, ez a 10 ingyenes fejlesztési terv sablonból álló lista segít megalapozni a sikert.

Mi az a fejlesztési terv sablon?

A fejlesztési terv egy olyan keretrendszer, amelynek célja a készségek fejlesztése, a növekedés támogatása és a termelékenység növelése. Ezek a tervek általában tartalmazzák a fejlesztendő készségek lebontását, a folyamatot irányító cselekvési tervet, a szükséges erőforrásokat és az időkeretet.

A fejlesztési terveket a munkavállaló és a közvetlen vezető közösen állítja össze. Mindkét fél véleményt nyilvánít a kívánt fejlesztési célok eléréséhez szükséges készségekről és folyamatokról. ?

A legtöbb fejlesztési terv a szakmai célok megbeszélésével kezdődik. Ezután kiemelik az erősségeket és tehetségeket, miközben azonosítják a gyengeségeket. Ezek alapul szolgálnak ahhoz, hogy a munkavállaló mit csinál már jól, és hol kell javulnia.

Ezeknek a megbeszéléseknek az alapján a munkavállalónak és a vezetőnek meg kell vizsgálnia a fejlesztési lehetőségeket. A karrier céljától visszafelé haladva kidolgoznak egy konkrét lépéseket tartalmazó cselekvési tervet. Ez magában foglalja annak mérlegelését is, hogy milyen típusú erőforrásokra van szükség, beleértve a képzési programokat és a workshopokat is.

A fejlesztési terv sablonok kiküszöbölik a találgatásokat a folyamatból. Rendezettséget hoznak az akciótervben szereplő ötletek és lépések közé. Emellett keretrendszert és nyomonkövetési rendszert is biztosítanak a folyamat előrehaladásának kezeléséhez.

Használjon fejlesztési terv sablont, hogy időt takarítson meg, és kezdjen el kidolgozni egy útitervet a sikerhez minden egyes alkalmazott számára. ?

Mi jellemzi egy jó fejlesztési terv sablont?

A fejlesztési tervek a siker kritikus elemei, és megakadályozzák, hogy az alkalmazottak hosszú ideig ugyanabban a pozícióban stagnáljanak. Emellett olyan környezetet teremtenek, amely a folyamatos teljesítményre és tanulásra összpontosít.

Egy jó fejlesztési terv sablon:

Hozzon létre egyértelmű szervezeti felépítést : Keressen olyan fejlesztési terv sablonokat, amelyek szervezeti ábrákat és táblázatokat tartalmaznak, hogy nyomon követhesse a készségeket és a teendőket.

Sorolja fel egyértelműen a szakmai célokat: A tanulási kultúra kialakításához válasszon olyan sablont, amely az erősségekre és az új készségek elsajátítására összpontosít, és amelyben egyértelműen felvázolhatja a kívánt célokat.

Készítsen cselekvési tervet : A terv csak annyira jó, amennyire megvalósítható lépései. Keressen olyan sablonokat, amelyekkel könnyen megtervezheti az általános cél eléréséhez vezető útitervet és lépéseket.

Testreszabási lehetőség : A legjobb sablonok azok, amelyeket személyre szabhat az üzleti igényeinek megfelelően.

Feladatok automatizálása: Egy kiváló fejlesztési terv sablon olyan funkciókat tartalmaz, amelyek automatizálják a fejlesztési tervben meghatározott lépések alapján a feladatokat.

10 felhasználható fejlesztési terv sablon

Használja a következő alkalmazotti fejlesztési terv sablonokat, hogy segítsen az alkalmazottaknak új készségeket elsajátítani, célokra összpontosító cselekvési terveket készíteni és produktívabb munkakörnyezetet teremteni. Használja ki mindegyiket a vállalatának sajátos igényeihez igazítva.

Rendszeresen vizsgálja felül a folyamatot – többek között az üzleti folyamatok átalakításának részeként –, hogy tanulási és termelékenységi kultúrát építsen ki.

1. ClickUp személyes fejlesztési terv sablon

Töltse le ezt a sablont ClickUp személyes fejlesztési terv sablon

A ClickUp személyes fejlesztési terv (PDP) sablonja megkönnyíti a fejlesztendő területek azonosítását, a cselekvési terv elkészítését és a haladás mutatóinak nyomon követését egy helyen.

Kezdje azzal, hogy meghatározza a jelenlegi pozíciójához kapcsolódó célokat, azonosítja a meglévő kompetenciákat és megállapítja a fejlesztési igényeket. Használja a ClickUp Docs alkalmazást a brainstorming folyamatához. ?

Ezután állítson be elérhető mérföldköveket és feladatokat a szakmai fejlesztési tervéhez. Ezeknek mérhetőnek kell lenniük, és célszerű időt szánni azok rendszeres felülvizsgálatára. Maradjon felelősségteljes, az egyes feladatokhoz egyéni státuszt rendelve, például „Cél elérve”, „Még nem kezdődött”, „Felfüggesztve” vagy „A terv szerint halad”.

Használja a különböző egyéni nézeteket az előrehaladás nyomon követéséhez. Az Akcióterv nézetben láthatja a teendőlistáján szereplő összes feladatot és a fejlesztési célok eléréséhez vezető lépésről lépésre kidolgozott útitervet. A Negyedéves PD és a Haladás nyomon követése nézetekben nyomon követheti az elért eredményeket.

2. ClickUp alkalmazotti fejlesztési terv sablon

Töltse le ezt a sablont ClickUp alkalmazotti fejlesztési terv sablon

A ClickUp alkalmazottfejlesztési terv sablonjával csapata új készségeket sajátíthat el és javíthatja az alkalmazottak teljesítményét. Használja a karrierfejlesztési terv sablont, hogy személyre szabott és átfogó útiterveket készítsen mind az alkalmazottak, mind a teljes csapat számára. ?️

Kezdje azzal, hogy felméri a csapat minden tagjának jelenlegi készségeit. Használja a ClickUp Goals funkciót, hogy létrehozzon egy mérhető célokból álló listát. Határozza meg az erőforrásokat, kezelje a csapat tagjainak szükséges tudást, és dolgozzon ki egy cselekvési tervet a hosszú távú célok alapján.

Ez a sablon megkönnyíti a teljesítményértékelések elvégzését és egyszerűsíti az új alkalmazottak beilleszkedési folyamatát. Használjon színkódolt feladatállapotokat a haladás nyomon követéséhez. Változtassa meg a nézeteket, hogy az egész osztály haladását láthassa.

Még az egyéni tervekbe és az alkalmazottak összefoglaló értékeléseibe is belenézhet, hogy nyomon kövesse az egyéni fejlődést.

Az időkövetési funkciók és az automatizálások (például e-mailes értesítések) segítségével mindenki betarthatja az ütemtervet, és szükség szerint módosíthatja a cselekvési tervet, hogy a fejlesztési program a célokat elérje.

Ha valamelyik csapattag lemarad, automatikusan ütemezzen meg ellenőrzéseket, hogy megbeszéljék, hogyan lehet megoldani a problémákat, és így fenntarthatóak maradjanak az alkalmazottak fejlesztési tervei.

3. ClickUp üzleti fejlesztési terv sablon

Töltse le ezt a sablont ClickUp üzleti fejlesztési terv sablon

Míg a személyes és alkalmazotti fejlesztési tervek lehetővé teszik a készségek alapjaitól kezdve történő felépítését, néha üzleti szintű megközelítésre van szükség a növekedéshez. A ClickUp üzleti fejlesztési terv sablonjával üzleti terveket készíthet az egész vállalat számára.

Ez a fejlesztési terv sablon ideális induló és bővülő vállalkozások számára, mivel lehetővé teszi, hogy a készségfejlesztésre és a vállalati célokra koncentráljon. Először határozza meg üzleti céljait. Ezután hozzon létre projekteket vagy ClickUp Spaces-eket az egyes célok megjelenítéséhez. ?

Bontsa le a célt minden csapattag számára kezelhető feladatokra. Rendeljen hozzá jogosultságokat, hogy partnerek, tanácsadók vagy oktatók hozzáférhessenek bizonyos projektekhez. Kategorizálja a feladatokat, hogy szervezett maradjon, és állítson be értesítéseket, hogy figyelmeztetéseket kapjon, amikor a dolgok haladnak a folyamatban.

Használja a Táblázat nézetet a feladatok előrehaladásának megtekintéséhez, vagy ugorjon a Gantt-diagramra a feladatok ütemezésének elkészítéséhez. A Naptár nézet segítségével könnyen ellenőrizheti, hogy jó úton halad-e, míg a Táblázat nézet megmutatja, hogy az egyes feladatok a folyamat melyik szakaszában tartanak.

4. ClickUp karrierút sablon

Töltse le ezt a sablont ClickUp karrierút sablon

A ClickUp karrierút sablonjával elősegítheti a karrierfejlődést és javíthatja a munkavállalók megtartását.

Ez a sablon megkönnyíti a világos célok kitűzését, a jelenlegi készségek kiemelését és az új képesítések azonosítását a fejlődés érdekében. Emellett egyszerűen meghatározható a fejlesztési folyamat hatóköre és a siker mérési módszerei is.

Kezdje azzal, hogy azonosítja a csapat minden egyes tagjának fejlesztési igényeit. Ezután vázolja fel, milyen erőforrásokra lesz szükségük céljaik eléréséhez. Ide tartoznak az online tanfolyamok, szakmai képzések vagy mentorprogramok.

Készítsen ütemtervet a célok és a munkavállalók fejlődésének nyomon követésé hez. Osztályozza a feladatokat a szükséges erőfeszítés, a hatások mértéke és a jelenlegi állapot alapján. Adjon hozzá egyéni mezőket, hogy a sablont a munkavállalók egyedi igényeihez igazítsa.

5. ClickUp SMART célok cselekvési terv sablonja

Töltse le ezt a sablont ClickUp SMART célok cselekvési terv sablon

Szervezze meg és alakítson ki egy lépésről lépésre haladó megközelítést fejlesztési céljainak eléréséhez a ClickUp SMART célok cselekvési terv sablonjával. Ez az ingyenes sablon egyszerű struktúrát és ütemtervet hoz létre fejlesztési céljaihoz, így segítve a káosz megszüntetését.

Hozzon létre egy új feladatot minden új készség vagy cél eléréséhez. Rendeljen hozzá prioritásokat, hogy idejét és energiáját a legfontosabb területekre összpontosíthassa.

Rendezze feladatait napi vagy heti sprintekbe, hogy tartani tudja az ütemtervet. Kövesse nyomon az előrehaladást a feladatlisták és Gantt-diagramok, valamint a táblázatok áttekintései között váltva.

Bontsa tovább az útitervet egyéni mezőkkel. Címkézze a feladatokat az általa megcélzott osztály vagy készségkészlet alapján.

Adjon hozzá egy rangsort a feladatok bonyolultságához, hogy gyorsan lássa, melyek azok a feladatok, amelyek nagy erőfeszítést igényelnek, és melyek azok, amelyek könnyen megoldhatók. A feladat típusa és a cél elérésének előrehaladása betekintést nyújt abba, hogy min dolgozik és hogyan halad. ?️

6. ClickUp 30-60-90 napos fejlesztési terv sablon

Töltse le ezt a sablont ClickUp 30-60-90 napos terv sablonja

Támogassa a szakmai fejlődést és építsen szupersztár csapatot a ClickUp 30-60-90 napos sablonjával. Az új munkatársak beilleszkedését és a fejlesztési folyamatokat egyszerűsítendő, használja ezt a sablont a részlegek közötti képzési SOP-k létrehozásához.

Határozza meg egyértelműen a célkitűzési folyamatot, beleértve a SMART célokra való összpontosítást. Ezután hozzon létre lépésről lépésre eljárásokat a trénerek és az alkalmazottak számára, amelyeket a következő 30-60-90 napos időszakban nyomon követhetnek. Végül kövesse nyomon az előrehaladást, és állítson be értékeléseket a folyamat folyamatos javítása érdekében.

Az olyan funkciók, mint a több felhasználó kijelölése, megkönnyítik a haladás nyomon követését, még akkor is, ha több ember vesz részt egy feladatban. Emellett egyszerűsíti a csapat kommunikációját, elősegítve a jobb együttműködést. A függőségek kiemelik azokat a feladatokat, amelyeket először kell elvégezni, hogy más feladatok is elindulhassanak.

7. ClickUp napi cselekvési terv sablon

Töltse le ezt a sablont ClickUp napi cselekvési terv sablon

A személyes fejlődés egyik módja az, ha rövid távú célokat és képzéseket épít be a napi tevékenységekbe. Használja a ClickUp napi cselekvési terv sablonját, hogy azonosítsa a készséghiányokat, és bontsa le a komplex fejlesztési programokat napi, könnyen megvalósítható feladatokra.

A sablon legfőbb előnye, hogy a célok a mindennapi élet kulcsfontosságú elemeivé válnak. Nem csak elvont dolgok, amelyekért időnként meg kell küzdeni.

A napi terv arra ösztönzi az alkalmazottakat, hogy minden nap képezzék magukat és fejlesszék készségeiket az általános célok elérése érdekében. ?

Mivel a fő cél napi feladatokra van lebontva, használjon prioritási eszközöket, hogy kiemelje, mit kell először elvégezni. A függőségek egyértelműen felsorolják azokat a feladatokat, amelyek megakadályozzák a haladást más területeken, így a munkavállalók tudják, mit kell megoldaniuk.

8. ClickUp személyes termelékenységi sablon

Töltse le ezt a sablont ClickUp személyes termelékenységi sablon

Csapatvezetőként könnyű belefeledkezni és csak a fejlesztési programok támogatására koncentrálni. Ne felejtsen el magán is dolgozni, és szánjon időt a saját fejlődésére.

Használja a ClickUp személyes termelékenységi sablonját, hogy nyomon követhesse saját üzleti céljait és az azok elérésében elért előrehaladást.

Állítson be napi emlékeztetőket a havi célokhoz, és készítsen napi teendőlistákat. Vegye fel a karrierútjához kapcsolódó célokat vagy a mindennapi termelékenységet elősegítő szokásokat az élet minden területéről. Gondoskodjon arról, hogy a feladatok időhöz kötöttek legyenek, hogy nyomon követhesse az előrehaladást és betarthassa az ütemtervet.

9. Egyéni szakmai fejlesztési terv sablon a Slideteam-től

via Slideteam

Egy másik sablon, amely segít megtervezni az egyes alkalmazottak fejlődési útját, a Slideteam egyéni fejlesztési terv sablonja. Használja ezt a professzionális fejlesztési terv sablont a képzési program kritériumainak meghatározásához és a siker nyomon követéséhez.

Prezentáció formájában elkészítve vizuális áttekintést nyújt a képzési programról. Néhány egyszerű diával emelje ki a kompetenciákat, beszélje meg a készségeket és határozza meg a célokat. ??‍?

Egyszerűsítse a döntéshozatali folyamatot azáltal, hogy egyértelmű irányelveket és keretrendszereket hoz létre a részlegek közötti képzéshez. Amikor készen áll a cselekvési terv megvalósítására, használjon egy projektmenedzsment szoftvert, például a ClickUp-ot.

10. Excel alkalmazottfejlesztési terv sablon a PeopleGoal-tól

via PeopleGoal

A PeopleGoal Excel fejlesztési terv sablonja egy lehetőség arra, hogy produktív környezetet teremtsen az elkötelezett alkalmazottak számára. Ez a projektmenedzsment eszköz kiindulási pontot jelent a képzési tervéhez.

Dolgozzon együtt a munkavállalóval, és töltse ki a karrier célok, készségek, ismeretek és személyes tulajdonságok mezőket. Ezután határozza meg a potenciális zavaró tényezőket, és bontsa le az egyes lépéseket részletesebb információk alapján.

Készítsen képzési programokat a személyes és a munkavállalói fejlődéshez

Akár beilleszkedési és képzési SOP-kat készít, akár egyéni alkalmazottakkal dolgozik a fejlődés elősegítése érdekében, minden igényének megfelelő fejlesztési terv sablon található. Minden sablon testreszabható és egy nagy projektmenedzsment tér részét képezi. Így egy helyen állíthatja fel a célokat, követheti nyomon az előrehaladást és ünnepelheti a mérföldköveket.

Regisztráljon még ma a ClickUp-ra, és hozzon létre egy produktívabb munkakörnyezetet magának és alkalmazottainak. Soha nem volt ilyen egyszerű új készségeket elsajátítani és boldogabb munkahelyet teremteni. ✨