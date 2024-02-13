10 ingyenes üzleti terv sablon Word, Excel és ClickUp formátumban

Víziójának egy világos és koherens üzleti tervvé alakítása zavaros és nehéz feladat lehet.

Az órákon át tartó ötletelés és a félelmetes üres oldal több kérdést vethet fel, mint amennyit megválaszol. Mindent lefedett? Mi hova kerüljön? Hogyan lehet minden részt alaposnak, de rövidnek tartani?

Ha ezek a kérdések nem hagynak aludni és lassítják a haladását, tudnia kell, hogy nincs egyedül. Ezért állítottuk össze a 10 legjobb üzleti terv sablont Word, Excel és ClickUp formátumban, hogy válaszokat, egyértelműséget és strukturált keretrendszert nyújtsunk a munkához. Így biztosan rögzítheti az összes releváns információt anélkül, hogy időt pazarolna.

És a legjobb rész? Az üzleti tervezés kevésbé lesz „úúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúú

Mi az üzleti terv sablon?

Az üzleti terv sablon egy strukturált keretrendszer azoknak a vállalkozóknak és üzleti vezetőknek, akik üzleti tervet szeretnének készíteni. Előre megadott szakaszokkal és címsorokkal rendelkezik, amelyek olyan kulcsfontosságú elemeket fednek le, mint az összefoglaló, az üzleti áttekintés, a célcsoport, az egyedi értékajánlat, a marketing tervek és a pénzügyi kimutatások.

Mi jellemzi egy jó üzleti terv sablont?

Egy jó üzleti terv sablon segít a alapos tervezésben, a világos dokumentációban és a gyakorlati megvalósításban. Íme, mire kell figyelni:

Átfogó szerkezet: Egy jó sablon tartalmazza az üzleti stratégia vázlatához szükséges összes releváns részt, például összefoglalót, piackutatást és -elemzést, valamint pénzügyi előrejelzéseket.

Egyértelműség és útmutatás: A jó sablon könnyen követhető. Minden szakaszhoz rövid utasítások vagy útmutatások tartoznak, amelyek segítenek alaposan átgondolni az üzleti tevékenységét, és biztosítják, hogy ne hagyjon ki fontos részleteket.

Tiszta dizájn: Az esztétika fontos. Válasszon olyan sablont, amely nemcsak funkcionális, hanem professzionálisan is megtervezett. Ez biztosítja, hogy terve bemutatható legyen az érdekelt felek, partnerek és potenciális befektetők számára.

Rugalmasság: A sablonnak könnyen és gond nélkül kell alkalmazkodnia a változásokhoz, például szakaszok hozzáadásához vagy eltávolításához, a tartalom és a stílus megváltoztatásához, valamint az elemek átrendezéséhez ?️

A sablon biztosítja a struktúrát, de az Ön által megadott információk teszik azt élettel telivé. Ezek a tippek segítenek kiválasztani az üzleti igényeinek megfelelő sablont, amely egyértelműen bemutatja elképzeléseit.

10 üzleti terv sablon, amit érdemes használni

A 2024-es (és az azt követő) üzleti siker előkészítése átfogó és szervezett üzleti tervet igényel. Kiválasztottuk a legjobb sablonokat, amelyek segítenek irányítani a csapatát, vonzani a befektetőket és biztosítani a finanszírozást. Nézzük meg őket!

1. ClickUp üzleti terv sablon

Töltse le ezt a sablont ClickUp üzleti terv sablon

Ha a hagyományos üzleti terv dokumentumot szeretné lecserélni, akkor a ClickUp üzleti terv sablonja az Ön számára ideális!

Ez az egyoldalas üzleti terv sablon, amelyet a ClickUp Docs-ban terveztek, a következő szakaszokra van felosztva:

Vállalat leírása : Áttekintés, küldetés, jövőkép és csapat

Piacelemzés : Probléma, megoldás, célpiac, verseny és versenyelőny

Értékesítési és marketing stratégia : Termékek/szolgáltatások és marketing csatornák

Működési terv : Helyszín és létesítmények, berendezések és eszközök, munkaerő és pénzügyi előrejelzések

Mérföldkövek és mutatók: Célok és KPI-k

Testreszabhatja a sablont a vállalata logójával és elérhetőségeivel, és a összecsukható tartalomjegyzék segítségével könnyedén navigálhat a különböző szakaszok között. Az egyes szakaszok alatt található mini útmutatók segítenek abban, hogy mit érdemes belevenni, és javaslatokat adnak az adatok bemutatására (pl. felsorolások, képek, diagramok és táblázatok).

A dokumentumot URL-en keresztül bárkivel megoszthatja, és valós időben együttműködhet másokkal. Amikor az üzleti terv elkészült, kinyomtathatja vagy PDF, HTML vagy Markdown formátumba exportálhatja.

De ez még nem minden. Ez a sablon alapvető és vállalati projektmenedzsment funkciókkal rendelkezik, amelyek egyszerűsítik az üzleti terv készítésének folyamatát. A Témák listája nézet tartalmazza a sablon összes szakaszát és alszakaszát, és lehetővé teszi, hogy azokat egy csapattaghoz rendelje, határidőt állítson be, valamint releváns dokumentumokat és hivatkozásokat csatoljon hozzájuk.

Váltson a Lista nézetről a Tábla nézetre, hogy a következőképpen követhesse nyomon és frissíthesse a feladatok állapotát: Teendők, Folyamatban, Felülvizsgálatra szorul, Befejezve.

Ez a sablon egy átfogó eszközkészlet, amely segítségével dokumentálhatja üzleti tervének különböző részeit, és egyszerűsítheti az elkészítési folyamatot, hogy az időben elkészüljön. ?️

2. ClickUp értékesítési terv sablon

Töltse le ezt a sablont ClickUp értékesítési terv sablon

Ha olyan eszközt keres, amellyel elindíthatja vagy frissítheti értékesítési tervét, a ClickUp értékesítési terv sablonja pontosan ezt kínálja. Ez az értékesítési terv sablon egy projektösszefoglaló listát tartalmaz, amelynek feladataival átfogó és hatékony értékesítési stratégiát dolgozhat ki. Ezek a feladatok többek között a következők:

Határozza meg az értékesítési célokat és célkitűzéseket

Pozicionálási nyilatkozat vázlata

Végezzen versenyképességi elemzést

Készítsen ideális ügyfélprofil-vázlatot

Készítsen potenciális ügyfelek szerzésére irányuló stratégiát

Rendeljen minden feladatot egy adott személyhez vagy csapathoz, állítsa be a prioritási szinteket, és adjon meg határidőket. Adja meg, hogy az egyes feladatok az értékesítési terv melyik szakaszához tartoznak (pl. összefoglaló, bevételi célok, csapatstruktúra stb.), milyen típusúak (pl. dokumentum, feladat vagy megbeszélés), és milyen jóváhagyási státuszúak (pl. függőben, felülvizsgálatra szorul, jóváhagyva).

A ClickUp stílusában több nézetre is átválthat: Lista az összes feladat listájához, Tábla a vizuális feladatkezeléshez, Idővonal a feladatok időtartamának áttekintéséhez és Gantt a feladatok függőségének megtekintéséhez.

Ez az egyszerű üzleti terv sablon tökéletes minden olyan vállalkozás számára, amely sikeres értékesítési stratégiát szeretne kidolgozni, miközben tisztázza a csapat szerepeit és rendszerezi a feladatokat. ✨

3. ClickUp üzletfejlesztési cselekvési terv sablon

Töltse le ezt a sablont ClickUp üzleti fejlesztési cselekvési terv sablon

Szeretné bővíteni vállalkozása hatókörét és tevékenységét, de nem tudja, hol és hogyan kezdjen hozzá? Ez kétségkívül nyomasztó feladat lehet – világos elképzelésre, mérhető célokra és megvalósítható tervre van szüksége, amely mögé a csapat minden tagja felsorakozhat.

Szerencsére a ClickUp üzletfejlesztési cselekvési terv sablonja automatizálási funkciókat használ, hogy egyszerűsítse ezt a folyamatot, így az üzleti növekedés minden lépése világos, nyomon követhető és megvalósítható.

Kezdje azzal, hogy felméri a jelenlegi helyzetét, és meghatározza fő növekedési célját. Bevételének növelésére, új piacok meghódítására vagy új termékek vagy szolgáltatások bevezetésére törekszik? A ClickUp Whiteboards vagy Docs segítségével brainstormingot tarthat és együttműködhet csapatával ebben a döntésben.

Állítsa be és kövesse nyomon rövid és hosszú távú növekedési céljait a ClickUp Goals segítségével, bontsa azokat kisebb célokra, és rendelje hozzá ezeket a célokat a csapat tagjaihoz, a határidőkkel együtt. Adja hozzá ezeket a célokat egy új ClickUp Dashboardhoz, hogy nyomon követhesse a valós idejű előrehaladást és ünnepelhesse a kis sikereket. ?

Akár egy induló vagy kisvállalkozás tulajdonosa, aki a következő nagy mérföldkő elérésére törekszik, akár egy már megalapozott vállalkozás, amely új utakat keres, ez a sablon segít csapatának összehangoltan, elkötelezetten és tájékozottan haladni minden lépésnél.

📮 ClickUp Insight: A felmérésünkben résztvevők 78%-a részletes terveket készít a célkitűzési folyamat részeként. Meglepő módon azonban 50%-uk nem követi nyomon ezeket a terveket speciális eszközökkel. 👀 A ClickUp segítségével zökkenőmentesen alakíthatja át céljait megvalósítható feladatokká, így lépésről lépésre elérheti őket. Ráadásul kódolás nélküli irányítópultjaink világos vizuális ábrázolást nyújtanak az előrehaladásáról, bemutatva az elért eredményeket, és nagyobb ellenőrzést és áttekinthetőséget biztosítva a munkájáról. Mert „a legjobb reménykedés” nem megbízható stratégia. 💫 Valós eredmények: A ClickUp felhasználói szerint ~10%-kal több munkát tudnak elvégezni anélkül, hogy kiégnének.

4. ClickUp üzleti útiterv sablon

Töltse le ezt a sablont ClickUp üzleti útiterv sablon

A ClickUp üzleti útiterv-sablonja ideális eszköz a főbb stratégiák és kezdeményezések megtervezéséhez olyan területeken, mint a bevételek növekedése, a márka ismertsége, a közösségi elkötelezettség és az ügyfél-elégedettség.

A Lista nézet segítségével töltse ki a feladatok listáját az egyes kezdeményezések alatt. Az Egyéni mezők segítségével rögzítheti, hogy a feladatok melyik üzleti kategóriába (pl. termék, műveletek, értékesítés és marketing stb.) tartoznak, és melyik negyedévre vannak betervezve. Emellett linkeket is hozzáadhat a releváns dokumentumokhoz és forrásokhoz, valamint értékelheti a feladatokat a ráfordítás és a hatások alapján, hogy a legfontosabb feladatok megkapják a nekik járó figyelmet. ?

A sablon a fókuszától függően különböző nézeteket kínál, hogy pontosan azt mutassa, amire szüksége van. Például az „Összes kezdeményezés negyedévenként” nézetben a konkrét negyedévben elvégzendő feladatokra koncentrálhat, így biztosítva a feladatok időbeni végrehajtását és segítve a források hatékony összehangolását rövid távon.

Ez a sablon ideális azoknak az üzleti vezetőknek és menedzsmentcsapatoknak, akiknek több rövid és hosszú távú kezdeményezést és üzleti stratégiát kell összehangolniuk.

5. ClickUp üzletmenet-folytonossági terv sablon

Töltse le ezt a sablont ClickUp üzletmenet-folytonossági terv sablon

Biztosítsa a zökkenőmentes üzleti működést egy proaktív folytonossági tervvel, amelynek elkészítéséhez ez a részletes sablon nyújt segítséget.

Az üzleti életben bármikor felmerülhetnek váratlan veszélyek a működésre nézve. Legyen szó gazdasági zavarokról, globális egészségügyi válságról vagy az ellátási lánc megszakadásáról, minden vállalatnak fel kell készülnie ezekre. A ClickUp üzletmenet-folytonossági terv sablonjával proaktívan felkészülhet ezekre a váratlan kihívásokra.

A sablon a feladatokat három fő kategóriába sorolja:

Prioritások: Azonnali figyelmet igénylő feladatok

Folyamatos lefedettség: A kihívások ellenére is folytatni kell a feladatokat.

Iránymutató elvek: Erőforrások és protokollok a zökkenőmentes működés biztosításához

A Táblázat nézet segítségével könnyen áttekintheti az egyes kategóriákba tartozó összes feladatot. A Prioritások listája pedig a lejárt, a közelgő, majd a későbbi határidővel rendelkező feladatok szerint rendezi a feladatokat.

Bizonytalan időkben a legjobb stratégia a felkészültség. Ez a sablon segít vállalkozásának nemcsak túlélni, hanem virágozni is a kihívásokkal teli helyzetekben, ügyfelei, alkalmazottai és befektetői elégedettségének megőrzése mellett. ?

6. ClickUp Lean üzleti terv sablon

Töltse le ezt a sablont ClickUp Lean üzleti terv sablon

Szeretné „karcsú” módon végrehajtani üzleti tervét? Használja a ClickUp karcsú üzleti terv sablonját. Ez úgy lett kialakítva, hogy segítse az erőforrások felhasználásának optimalizálását és a felesleges lépések kiküszöbölését, így kevesebb erőfeszítéssel jobb eredményeket érhet el.

A Terv összefoglalása nézetben sorolja fel az elvégzendő feladatokat. Adjon meg konkrét részleteket, például ki végzi az egyes feladatokat, mikor esedékesek, és a Business Model Canvas (BMC) melyik részébe tartoznak. A Prioritás szerint nézet a listát prioritások szerint rendezi, például Sürgős, Magas, Normál és Alacsony. Ez megkönnyíti a legfontosabb feladatok felismerését és azok elsőbbségi kezelését.

Ezenkívül a Táblázat nézet áttekintést ad a feladatok előrehaladásáról a kezdetektől a befejezésig. A BMC nézet pedig a különböző BMC-komponensek alapján rendezi át ezeket a feladatokat.

Minden feladat tovább bontható alfeladatokra és több ellenőrzőlistára, hogy minden kapcsolódó teendő végrehajtásra kerüljön. ✔️

Ez a sablon felbecsülhetetlen értékű forrás azoknak a startupoknak és nagyvállalatoknak, amelyek a folyamatok hatékonyságát és eredményeit egyszerűsített és költséghatékony módon szeretnék maximalizálni.

7. ClickUp kisvállalkozások cselekvési terv sablonja

Töltse le ezt a sablont ClickUp kisvállalkozások cselekvési terv sablonja

A ClickUp kisvállalkozások számára készült cselekvési terv sablonja azoknak a kisvállalkozásoknak készült, amelyek üzleti ötleteiket és céljaikat megvalósítható lépésekre, majd végül valósággá szeretnék alakítani.

Egyszerű és szervezett keretrendszert biztosít a feladatok létrehozásához, kiosztásához, prioritásainak meghatározásához és nyomon követéséhez. Valójában biztosítja, hogy a célok ne csak kitűzve legyenek, hanem megvalósuljanak is. A natív irányítópulton és a célkitűzési funkciókon keresztül nyomon követheti a feladatok előrehaladását és azt, hogy azok hogyan közelítik meg Önt a céljai eléréséhez.

A ClickUp robusztus kommunikációs funkcióinak, például a csevegésnek, a megjegyzéseknek és az @említéseknek köszönhetően könnyű összehangolni az összes csapattagot, és gyorsan megválaszolni a kérdéseket vagy aggályokat.

Használja ezt a cselekvési terv sablont, hogy belső folyamatainak racionalizálásával és a csapat munkájának összehangolásával elérje üzleti céljait.

8. ClickUp stratégiai üzleti útiterv sablon

Töltse le ezt a sablont ClickUp stratégiai üzleti útiterv sablon

Nagyobb és növekvő vállalkozások esetében kihívást jelenthet a különböző részlegek összehangolt munkája egy nagy cél elérése érdekében. A ClickUp stratégiai üzleti ütemterv sablonja megkönnyíti ezt a feladatot, mivel világos tervet ad, amelyet követni lehet.

Ez a sablon egy mappában található, és az üzleti tevékenységének egyes részlegei, például az értékesítés, a termékfejlesztés, a marketing és a támogatás szerint különböző listákra van felosztva. Így minden csapat a saját feladataira koncentrálhat, miközben közösen hozzájárulnak a nagyobb cél eléréséhez.

A csapat tagjai számára többféle megtekintési lehetőség áll rendelkezésre. Ezek a következők:

Haladási táblázat: Vizualizálja a terv szerint haladó, a kockázatos és a lemaradt feladatokat.

Gantt-nézet: Áttekintést kaphat Áttekintést kaphat a projekt ütemtervéről és függőségeiről.

Csapatnézet: Lássa, min dolgozik az egyes csapattagok, hogy kiegyensúlyozhassa a munkaterhelést a maximális termelékenység érdekében.

Bár ez a sablon eleinte túlnyomórészt tűnhet, a kezdő útmutató lépésről lépésre bemutatja, hogyan lehet könnyedén eligazodni benne. És mint minden ClickUp sablon, ezt is könnyedén testreszabhatja üzleti igényeinek és preferenciáinak megfelelően.

9. Microsoft Word üzleti terv sablon a Microsofttól

via Microsoft

A Microsoft 20 oldalas hagyományos üzleti terv sablonja egyszerűsíti az átfogó üzleti tervek kidolgozásának folyamatát. Különböző szakaszokból áll, többek között:

Vezetői összefoglaló : Főbb pontok, célok, küldetésnyilatkozat és a siker kulcsai

Az üzleti tevékenység leírása: A vállalat tulajdonosi szerkezete és jogi forma, nyitvatartási idő, termékek és szolgáltatások, beszállítók, pénzügyi tervek stb.

Marketing: Piacelemzés, piaci szegmentálás, verseny és árazás

Melléklet: Indulási költségek, cash flow kimutatások, eredménykimutatások, értékesítési előrejelzések, mérföldkövek, megtérülési elemzés stb.

A tartalomjegyzék segítségével könnyen átugorhat a dokumentum különböző szakaszaiba. Az egyes szakaszok alatt található szöveghelyek pedig egyértelművé teszik a szükséges részleteket, megkönnyítve ezzel a folyamatot azoknak a felhasználóknak, akik esetleg nem ismerik az üzleti terminológiát.

10. Excel üzleti terv sablon a Vertex42-től

via Vertex42

Egy üzleti sablonokról szóló összeállítás nem lehet teljes Excel-sablon nélkül. Ez az üzleti terv sablon lehetővé teszi, hogy Excelben dolgozzon az üzleti pénzügyeken. Testreszabható táblázatokkal, képletekkel és diagramokkal rendelkezik, amelyek segítségével áttekintheti a következő területeket:

Kiemelt táblázatok

Piacelemzés

Mérföldkövek

Induló eszközök és kiadások

Értékesítési előrejelzések

Nyereség és veszteség

Mérleg

Pénzforgalmi előrejelzések

Költségvetés

Megtérülési elemzés

Ez az Excel-sablon különösen hasznos, ha világos és vizuális pénzügyi részt szeretne létrehozni üzleti tervéhez – ez ugyanis elengedhetetlen elem a befektetők és hitelezők vonzásához. Ha azonban nem jártas az üzleti pénzügyi tervezésben és az Excel használatában, akkor a sablon használata meglehetősen bonyolult lehet.

Próbálja ki az ingyenes üzleti terv sablont a ClickUp-ban!

A sikeres vállalkozás indításához és működtetéséhez jól átgondolt és gondosan kidolgozott üzleti terv szükséges. Az üzleti tervezés folyamata azonban nem feltétlenül bonyolult, unalmas vagy időigényes. Használja a fenti 10 ingyenes üzleti terv sablon bármelyikét, hogy egyszerűsítse és felgyorsítsa a folyamatot.

A ClickUp sablonok nem csupán szilárd alapot nyújtanak üzleti terveinek kidolgozásához. Kiterjedt projektmenedzsment funkciókkal is rendelkeznek, amelyekkel megvalósíthatja elképzeléseit. És ez még nem minden: a ClickUp sablonkönyvtára több mint 1000 további sablont kínál, amelyek segítenek vállalkozásának különböző területeinek kezelésében, a döntéshozataltól a termékfejlesztésen át az erőforrás-gazdálkodásig.

Iratkozzon fel még ma a ClickUp ingyenes örökös csomagjára, hogy felgyorsítsa vállalkozása növekedését!