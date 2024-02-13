10 nagy értékű lean canvas sablonok tapasztalt vállalkozók számára

A hagyományos üzleti tervdokumentumok meglehetősen terjedelmesek lehetnek, és gyakran porosodnak a polcon. Általában oldalakon át sorolják a stratégiai célokat, az operatív logisztikát és a marketingcélokat, amelyeket ritkán olvasnak, nemhogy frissítenének.

A tömörebb és könnyebben érthető üzleti terv iránti igényből született meg a lean canvas koncepciója. Az író és vállalkozó Ash Maurya által kifejlesztett lean canvas sablon segítségével a hagyományos üzleti modell rendkívül tömör áttekintése készíthető, amely produktív probléma-megoldási útmutatóként szolgál.

Búcsúzzon el a hosszú, unalmas üzleti tervektől, és üdvözölje az egyoldalas dokumentumot, amelyet valóban elolvasnak. 🥳

A funkcionális lean canvas dokumentumok nulláról történő elkészítése időigényes feladat. Ezért a legjobb vállalkozók sablonokat használnak, hogy hatékonyan tudják kommunikálni elképzeléseiket. Ebben a cikkben 10 kifinomult lean canvas sablont mutatunk be, amelyek segítségével megoldásközpontú üzleti modellt hozhat létre!

Mi az a lean canvas sablon?

A lean canvas sablon egy világos üzleti modell terv, amely felvázolja és vizualizálja a közvetlen célok eléréséhez szükséges kritikus koncepciókat. Ez a hagyományos, hosszadalmas üzleti tervek egyszerűsített alternatívája, mert segít összefoglalni azokat a megvalósítható mutatókat, amelyekkel üzleti ötletét nyereséges termékre vagy szolgáltatásra tudja átalakítani.

A lean canvas sablonok úgy lettek kialakítva, hogy gyorsan elkészíthetők legyenek, és csak az üzleti javaslat legfontosabb elemeire koncentráljanak. Tartalmazhatnak olyan szakaszokat, amelyek a következő alapvető területeket azonosítják:

Az ideális ügyfelek problémái

A termék vagy szolgáltatás révén javasolt megoldás(ok)

Célcsoportok

Egyedülálló értékajánlat (UVP)

Csatornák az ügyfelek eléréséhez

Bevételi források

Költségszerkezet

Teljesítménymutatók

Csak annyit kell tennie, hogy kitölti a dokumentumot, hogy közölje az üzleti modell legfontosabb feltételezéseit és stratégiáit a csapatával, a befektetőkkel és más érdekelt felekkel.

Ez a sablon egy élő eszköz , amely ösztönzi az iteratív gondolkodást, megkönnyítve a vállalkozók számára üzleti modelljeik adaptálását és finomítását, miközben tanulnak a piaci változóktól és az ügyfelek visszajelzéseiből. 🗣️

Hogyan segíthet a lean canvas sablon a csapatának?

A lean canvas sablonok jelentősen elősegíthetik csapatának munkáját, mivel felhasználóbarát keretrendszert biztosítanak az üzleti koncepciók stratégiájának kidolgozásához. Néhány kiemelkedő előny:

Ügyfélközpontú megközelítés fenntartása: Lehetővé teszi a csapatok számára, hogy az ügyfelek igényeinek kielégítését helyezzék előtérbe azáltal, hogy a funkciók fejlesztésére és kis léptékű marketingötletekre koncentrálnak. A csapat összehangoltságának javítása: elősegíti : elősegíti a csapat tagjai közötti gyakorlati együttműködést azáltal, hogy pontos, rendszeresen frissített vizuális ábrázolást nyújt az üzleti modellről. Erőforrások optimalizálása : Ösztönzi a szállítási vagy piaci kockázatok azonosításának és azok minimalizálására irányuló stratégiák tesztelésének szisztematikus megközelítését, biztosítva, hogy minimális idő-, pénz- és munkaerő-ráfordítással minőségi termékeket állítson elő. A startupok gyorsabb elindítása : Segít az új és tapasztalt vállalkozóknak értékes időt megtakarítani azáltal, hogy felgyorsítja az üzleti modellek létrehozásának és kiigazításának folyamatát. Felelősség megállapítása: A sablonban a legfontosabb feltételezések, felelősségek és mutatók dokumentálása segít a projekt teljesítményéért és sikeréért való felelősség és tulajdonjog kiosztásában. Gyakorlati problémamegoldás: A sablonok útmutatásait követve könnyen kidolgozhat egy cselekvési tervet, amelynek segítségével nagy értékű vagy nagy keresletű termékeket szállíthat.

Ötletek értékorientált tevékenységekké alakítása: a 10 legjobb Excel és ClickUp Lean Canvas sablon

Az ideális lean canvas sablon megtalálása ijesztő feladatnak tűnhet. Ahelyett, hogy végtelen linkeket böngészne vagy próbára és hibára támaszkodna, kezdje el keresését a ClickUp és az Excel által készített 10 szakértői sablonnal. ⏬

1. ClickUp Lean Canvas sablon

A Lean Canvas sablonon található űrlap kitöltése automatikusan feladatok generálását eredményezi, így nem marad hely a figyelmetlenségnek.

Ötleteinek strukturálása és azok megvalósítható tervekké alakítása kimerítő feladat lehet. De a gondosan megtervezett ClickUp Lean Canvas sablon segítségével pillanatok alatt a helyes útra terelheti növekvő vállalkozását. 💗

Ez a sablon egy kész listát tartalmaz a munkaterületén, amely térképként szolgál a standard lean canvas elemek azonosításához, mint például:

Célcsoportok

Azonnali értékajánlat

A működési igényekhez szükséges erőforrások

Nyerő megoldások

Bevételi források

Használja a Custom Fields funkciót, hogy lebontsa, vizualizálja és kategorizálja feltételezéseit, akár ügyfélszegmens, költség, mutatók, csatornák vagy egyéb tényezők szerint. Ezzel biztosan kézben tarthatja az üzleti kihívások szervezését és kezelését.

A sablon Lean Canvas Form nézet egyszerűsíti az ötletek strukturálását, megkönnyítve a hasznosítható információk rögzítését. Minden kitöltött ClickUp űrlap automatikusan feladatokat generál – ezeket Complete (Befejezett), In Progress (Folyamatban) és To Do (Teendő) státuszok segítségével lehet nyomon követni.

Tekintse a Lean List Board nézetet központi csomópontjának. Ez a vázlatos lean canvas problémákat részletes kártyákként jeleníti meg egy drag-and-drop felületen, egyértelműen bemutatva a releváns ügyfélszegmenseket és a piacra lépés lehetséges módjait.

Végül, a Lean Table nézet lehetővé teszi a feladat oszlopok igényeinek megfelelő módosítását, így a navigáció, a tömeges szerkesztés és az adatok exportálása gyerekjáték lesz.

2. ClickUp Lean üzleti terv sablon

A ClickUp Lean üzleti terv sablonja segít Önnek üzleti stratégiájának hatékony megtervezésében és végrehajtásában.

Erőforrás-hatékony üzleti modellt szeretne kidolgozni, hogy kihasználhassa az új piaci lehetőségeket? Vessen egy pillantást a ClickUp Lean Business Plan Template sablonra – időt és energiát takarít meg azzal, hogy segít hatékonyan meghatározni az üzleti célokat, és folyamatosan összefoglalja a projekt állapotát.

Az előző sablonhoz hasonlóan ez is tartalmaz egyéni mezőket, amelyekkel vizualizálhatja üzleti tervét. A legördülő menük segítségével meghatározhatja az attribútumokat, szöveges leírásokat adhat hozzá, vagy fájlokat tölthet fel, hogy a mezőt releváns adatokkal gazdagítsa.

A sablon különlegessége a gyakorlati, üzletág-specifikus nézetek, többek között a következők:

Terv összefoglaló nézet – összefoglalja üzleti modelljének legfontosabb elemeit egy listában. Projektleírásokat, feladatkezelő azonosítást és valós idejű feladatállapot-frissítéseket tartalmaz. Üzleti modell vázlat nézet – egy táblanézet, amely a feladatokat lean canvas témákba csoportosítja, például: Probléma Meglévő alternatívák Megoldás Főbb mutatók Tisztességtelen előny – egy táblanézet, amely a feladatokat lean canvas témákba csoportosítja, például: Probléma Meglévő alternatívák Megoldás Főbb mutatók Tisztességtelen előny Probléma Meglévő alternatívák Megoldás Főbb mutatók Tisztességtelen előny Prioritási lista nézet – lehetővé teszi a feladatok fontossági sorrend szerinti rendezését, így a határidők könnyebben betarthatók 🚩

Probléma Meglévő alternatívák Megoldás Főbb mutatók Tisztességtelen előny

Ha startup vállalkozása szigorú költségvetési korlátokkal rendelkezik, javasoljuk, hogy a ClickUp táblázatos nézetét használva készítsen átfogó táblázatot. Előre félreteheti a marketing, a reklám és a személyzeti költségvetést, és elkerülheti a felesleges kiadásokat, miközben kidolgozza lean üzleti modelljét.

3. ClickUp üzleti modell sablon

Ez a Whiteboard sablon kilenc egyértelműen meghatározott és színkóddal ellátott szegmenssel kezdődik, amelyek alapvető struktúrát biztosítanak az üzleti modell vászonához.

Ha azon töpreng, hogyan alakíthatja át egy durva ötletet jól felépített üzleti tervvé, ne keressen tovább, mint a ClickUp üzleti modell sablon! Ez a sablon megkönnyíti az innovatív együttműködést egy megosztott táblán, ezzel támogatva a csapatokat. Használhatja a következőkre:

A sablon kilenc különböző, színekkel jelölt szegmenssel indul, amelyek a lean üzleti modell vászon alapját képezik:

Főbb partnerek Főbb tevékenységek Értékajánlat Ügyfélkapcsolatok Vevői szegmensek Csatornák Főbb források Költségszerkezet Bevételi forrás

A sablon utasításai alapján adja meg a vállalat adatait, a részt vevő csapattagok nevét és a létrehozás dátumát. Ha több változatot készít az üzleti modelljéből, akkor a verziókat megfelelően elnevezheti és számozhatja.

A legjobb rész? A ClickUp Whiteboards végtelen vászonnal és könnyen kezelhető eszköztárral rendelkezik, amelyen fel lehet ragasztani jegyzeteket, képeket és egyéb médiaelemeket. Soha nem fog elfogyni a hely az ötleteinek felfedezéséhez és fejlesztéséhez. 🔄

4. ClickUp Startup Canvas Whiteboard sablon

Ez a Whiteboard sablon felhasználóbarát, és segít Önnek egy tömör áttekintést készíteni vállalkozásáról és a sikerhez vezető útról.

A sikeres startup elindítása a jó tervezés és a hatékony cselekvés gondos ötvözete. Tehát, hogyan biztosíthatja, hogy startupja erős kezdést vegyen? Itt jön be a ClickUp Startup Canvas Whiteboard Template. 🔝

Ez a sablon a legjobb partner a lean üzleti modellezéshez és az alacsony elkötelezettségű ötletek teszteléséhez, hogy kidolgozza értékajánlatát és bevételi modelljét. Alapértelmezés szerint 13 átfogó szegmenst kap, amelyek gyakorlatilag a startup minden szögét lefedik.

Tegyük fel, hogy egy agrártechnológiai startupot indít, amelynek célja, hogy a gazdák alacsony áron vásárolhassanak mezőgazdasági gépeket. Először nevezze meg legfontosabb partnereit, és vázolja fel, hogy vállalkozása vagy terméke milyen problémát old meg (például a fizikai munka csökkentése megfizethető áron). Érdemes meghatározni a célpiacot, azonosítani a versenytársakat és a helyettesítő termékeket, célokat kitűzni (például 20%-os haszonkulcs fenntartása), és akár a gépek költségeit is megbecsülni. 🌱

Ez az egyoldalas Whiteboard sablon rendkívül felhasználóbarát, és segít Önnek abban, hogy könnyedén összefoglalja vállalkozásának lényegét, beleértve azt is, hogy mit szeretne elérni és hogyan tervezi a siker elérését. Professzionális elrendezése ideális befektetőknek történő bemutatásra, de a vállalat növekedésével egy átfogóbb üzleti terv vázlataként is szolgálhat.

5. ClickUp Squad Brainstorm sablon

Dolgozzon jól csapatként a ClickUp Squad Brainstorm sablonjával!

Dinamikus eszközt keres a csapaton belüli együttműködés javításához? A ClickUp Squad Brainstorm Template lehet a megoldás! Ha a csapatodban az a hangulat uralkodik, hogy okosabban kell dolgozni, nem pedig keményebben, akkor ez a sablon segít megvalósítani ezt. 💡

Ahogy a neve is mutatja, ez a sablon egy egyszerűsített brainstorming útmutató, amely segít összegyűjteni és kategorizálni az egyes csapattagok ötleteit. Ezen az interaktív és nagymértékben testreszabható táblán található a Team Work Canvas, amelynek segítségével rendszerezheti és fontossági sorrendbe állíthatja megvalósítható ötleteit.

A sablon kilenc színkóddal jelölt vita részt tartalmaz, amelyek biztosítják, hogy a csapatdinamika minden aspektusa egyértelmű és könnyen azonosítható legyen. Olyan kategóriákat foglal magában, mint a Csapat egészségi állapota, Csapat ritmusa és Csapat konszenzusa, amelyek segítségével megértheti, hogy ezek a fogalmak hogyan illeszkednek a csapat átfogó céljaihoz. Ezt a sablont felhasználhatja a találkozók és a munkafolyamatok jóváhagyásának egyeztetésére is, rendet teremtve az új startupok általában kaotikus működésében.

A csapat tagjai egyszerűen foghatnak egy post-it cetlit, ráírhatják az ötleteiket, és drag-and-drop művelettel elhelyezhetik a tématáblán. Használjon olyan állapotokat, mint Nyitott és Befejezett az egyes ötletek előrehaladásának nyomon követéséhez.

6. ClickUp Hatékony folyamat létrehozása sablon

A ClickUp Create Process Efficiently Template sablon célja, hogy a pazarlás kiküszöbölésével közvetlenül kezelje a folyamatok hatékonyságának hiányosságait.

A ClickUp Create Process Efficiently Template (ClickUp hatékony folyamatalkotási sablon ) célja a folyamatok pazarlásának kiküszöbölése a lean projektcsapatok munkafolyamataik optimalizálása érdekében. A fő ötlet az, hogy láthatóvá tegye a jelenlegi folyamatokat az egyes részlegekben, pontosan meghatározza a hatékonyság gátló tényezőit, és megszabaduljon az alacsony értékű, erőforrásokat felemésztő feladatoktól, amelyek lassítják a csapat munkáját. 🛞

Ez a sablon előre megtervezett egyéni mezőkkel rendelkezik, amelyekkel a feladatok adatait olyan attribútumok alapján rögzítheti, mint a feladat komplexitása, a befejezési arány, a szerep és az erőfeszítés mértéke. Töltse ki az adatokkal a felülvizsgált folyamatokat, és így egyenlő alapot kap az összehasonlításhoz.

A sablon több nézetét úgy tervezték, hogy a folyamatokat különböző perspektívákból lehessen megjeleníteni. Például a Folyamat áttekintése lista nézet lehetővé teszi a jelenlegi vagy tervezett folyamatokhoz tartozó feladatok létrehozását és kezelését.

Ezenkívül van még a Gantt-diagram nézet, amely idővonalon jeleníti meg a tevékenységeket, egyértelműen vizualizálva azok kezdő és befejező dátumát, időtartamát és függőségeit. Ez rendkívül hasznos annak nyomon követéséhez, hogy mely feladatok várnak másokra, és melyek tartják vissza az erőforrásokat.

A SIPOC (beszállítók, bemenetek, folyamatok, kimenetek és ügyfelek) diagram táblás nézet kiválóan alkalmas a csapatmunkához, mert segít a folyamatok végrehajtása előtt azok teljes körű felvázolásában. A folyamatábra nézet egyedi vizuális megközelítést alkalmaz, amely lehetővé teszi a folyamatok feltérképezését és a fejlesztési területek gyors felismerését.

7. ClickUp üzleti ütemterv sablon

Vállalatának stratégiai ütemtervének megtekintése a ClickUp idővonal nézetében

A ClickUp üzleti ütemterv sablon nem csak az üzleti modell vizualizálását szolgálja, hanem támogatja a hatékony projektkövetést és -kezelést is, hogy csapataid összehangoltan és produktívan dolgozhassanak.

Képzelje el, hogy egy marketingkampányt irányít. A sablon Minden kezdeményezés negyedévenként Lista nézet funkciója kampánynaptárként működik, negyedévenként rendezi a feladatokat, és világos tervet ad minden időszakra.

Meghatározhat konkrét célokat a negyedévre, például a webhely forgalmának növelését és a közösségi média aktivitásának fokozását. A Stratégiai célok lista nézet stratégiai tervként szolgál, és a meghatározott célok alapján csoportosítja a feladatokat. A Roadmap Gantt nézet pedig a projekt ütemtervének tekinthető. Kiemeli a marketingtevékenységek sorrendjét és azok függőségét, így marketingterve jól strukturált és időhöz kötött lesz.

Az Üzleti kategória szerinti idővonal nézet más megközelítést alkalmaz, segítve Önt annak meghatározásában, hogy melyik projekttevékenység fogja a legtöbb időt igénybe venni. És a legjobb rész?

Egyszerű drag-and-drop mozdulattal könnyedén átütemezheti vagy módosíthatja az egyes elemek időtartamát, így a tervezés még rugalmasabbá válik! 🤸

8. Excel üzleti modell sablon a BusinessModelAnalyst-tól

Az Excel üzleti modell sablon az üzleti tervet kulcsfontosságú építőelemekre osztja.

A BusinessModelAnalyst Excel Business Model Canvas sablonja feleslegessé teszi a hosszú magyarázatokat. Ehelyett egyetlen sablonra irányítja a figyelmet.

Ez a lean canvas üzleti modell sablon vázlatként szolgál, amely üzleti stratégiáját kilenc alapvető építőelemre osztja. Ezek közé tartoznak a Vásárlói szegmensek, amelyekkel azonosíthatja elsődleges célközönségét, az Értékajánlatok, amelyekkel megkülönböztetheti kínálatát, és a Csatornák , amelyekkel optimalizálhatja ügyfelei elérését.

A sablon előnye, hogy egy képernyőn részletes áttekintést nyújt az üzleti tevékenységéről. Ez segít az üzleti modell átfogó megtervezésében és annak megértésében, hogy az egyes elemek hogyan illeszkednek a nagyobb képbe. 🖼️

9. Excel üzleti modell sablon a Someka-tól

Ez az Excel-sablon egyszerűsíti a vállalat stratégiai tervének összefoglalását, megtervezését és elemzését.

Az üzleti komponensek világos áttekintése elengedhetetlen a stratégiai tervezéshez, és a Someka Excel üzleti modell sablonja értékes eszköz ennek eléréséhez!

Ez a lean canvas Excel sablon egy egyoldalas lean canvas modellt kínál, amely leegyszerűsíti a vállalat stratégiai tervének összefoglalását, megtervezését és elemzését. Két lehetőséget kínál az üzleti komponensek vizualizálására:

Dinamikus vászon: Helyet biztosít a különböző komponensekhez színekkel jelölt post-it cetlik készítéséhez. Üres vászon: A drag-and-drop szerkesztővel nagyobb szabadságot kap a vászon megtervezéséhez. A formaformátum fülön található különböző opciók, például színek, betűtípusok, kontúrok és egyebek segítségével rugalmasan testreszabhatja jegyzetét.

Ez a sablon kompatibilis az Excel 2010 és újabb verzióival, és Mac és Windows platformokon egyaránt használatra kész formátumban érhető el.

10. Excel üzleti modell sablonok és Lean Canvas sablonok a NeosChronos-tól

Ez a sablon kiválóan alkalmas olyan startupok és vállalkozások számára, amelyek egyszerűsíteni és gyorsítani szeretnék tervezési és döntéshozatali folyamataikat.

A NeosChronos Excel Business Model Canvas és Lean Canvas sablonjai kettős megoldást kínálnak azoknak a szoftverfejlesztő csapatoknak, amelyek lean módszertani elveket követve szeretnék vizualizálni üzleti modelljüket.

Az Excel-sablon két lapot tartalmaz: az üzleti modell vázlatot és a lean canvas tervezést. Az előbbi az üzleti modellt kulcsfontosságú elemekre bontja, mint például a vevői szegmensek, az értékajánlatok és a bevételi források. A lean canvas lap segítségével egyetlen oldalon röviden meghatározhatja a startup problémáit, megoldásait és kulcsfontosságú mutatóit. 📑

Az Excel-alapú formátum biztosítja a szervezett adatbevitelt és a könnyű frissítést. Ez a sablon azonban nem mindenki számára megfelelő, mivel a rögzített információk egyszerűsítése érdekében folyamatosan kell váltani a két lap között. De a kialakítás még mindig elég szilárd!

Indítsa be vállalkozását a tökéletes Lean Canvas sablon segítségével

A lean canvas sablonokat több milliárd dolláros vállalatok is használják, köztük az Apple és a Tesla. A bemutatott sablonokkal Ön is megalapozhatja sikerét. Kiváló kiindulási pontot jelentenek azoknak a vállalkozóknak, akik pontosan meg akarják tervezni lépéseiket.

A ClickUp több mint 1000 további sablonnal rendelkezik a csapat termelékenységének javításához és a startup tevékenységek támogatásához – látogasson el a galériába, és nézze meg őket! 🕺