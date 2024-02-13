10 nagy értékű lean canvas sablonok tapasztalt vállalkozók számára

A hagyományos üzleti tervdokumentumok meglehetősen terjedelmesek lehetnek, és gyakran porosodnak a polcon. Általában oldalakon át sorolják a stratégiai célokat, az operatív logisztikát és a marketingcélokat, amelyeket ritkán olvasnak, nemhogy frissítenének.
A tömörebb és könnyebben érthető üzleti terv iránti igényből született meg a lean canvas koncepciója. Az író és vállalkozó Ash Maurya által kifejlesztett lean canvas sablon segítségével a hagyományos üzleti modell rendkívül tömör áttekintése készíthető, amely produktív probléma-megoldási útmutatóként szolgál.
Búcsúzzon el a hosszú, unalmas üzleti tervektől, és üdvözölje az egyoldalas dokumentumot, amelyet valóban elolvasnak. 🥳
A funkcionális lean canvas dokumentumok nulláról történő elkészítése időigényes feladat. Ezért a legjobb vállalkozók sablonokat használnak, hogy hatékonyan tudják kommunikálni elképzeléseiket. Ebben a cikkben 10 kifinomult lean canvas sablont mutatunk be, amelyek segítségével megoldásközpontú üzleti modellt hozhat létre!
Mi az a lean canvas sablon?
A lean canvas sablon egy világos üzleti modell terv, amely felvázolja és vizualizálja a közvetlen célok eléréséhez szükséges kritikus koncepciókat. Ez a hagyományos, hosszadalmas üzleti tervek egyszerűsített alternatívája, mert segít összefoglalni azokat a megvalósítható mutatókat, amelyekkel üzleti ötletét nyereséges termékre vagy szolgáltatásra tudja átalakítani.
A lean canvas sablonok úgy lettek kialakítva, hogy gyorsan elkészíthetők legyenek, és csak az üzleti javaslat legfontosabb elemeire koncentráljanak. Tartalmazhatnak olyan szakaszokat, amelyek a következő alapvető területeket azonosítják:
- Az ideális ügyfelek problémái
- A termék vagy szolgáltatás révén javasolt megoldás(ok)
- Célcsoportok
- Egyedülálló értékajánlat (UVP)
- Csatornák az ügyfelek eléréséhez
- Bevételi források
- Költségszerkezet
- Teljesítménymutatók
Csak annyit kell tennie, hogy kitölti a dokumentumot, hogy közölje az üzleti modell legfontosabb feltételezéseit és stratégiáit a csapatával, a befektetőkkel és más érdekelt felekkel.
Ez a sablon egy élő eszköz , amely ösztönzi az iteratív gondolkodást, megkönnyítve a vállalkozók számára üzleti modelljeik adaptálását és finomítását, miközben tanulnak a piaci változóktól és az ügyfelek visszajelzéseiből. 🗣️
Hogyan segíthet a lean canvas sablon a csapatának?
A lean canvas sablonok jelentősen elősegíthetik csapatának munkáját, mivel felhasználóbarát keretrendszert biztosítanak az üzleti koncepciók stratégiájának kidolgozásához. Néhány kiemelkedő előny:
- Ügyfélközpontú megközelítés fenntartása: Lehetővé teszi a csapatok számára, hogy az ügyfelek igényeinek kielégítését helyezzék előtérbe azáltal, hogy a funkciók fejlesztésére és kis léptékű marketingötletekre koncentrálnak.
- A csapat összehangoltságának javítása: elősegíti a csapat tagjai közötti gyakorlati együttműködést azáltal, hogy pontos, rendszeresen frissített vizuális ábrázolást nyújt az üzleti modellről.
- Erőforrások optimalizálása: Ösztönzi a szállítási vagy piaci kockázatok azonosításának és azok minimalizálására irányuló stratégiák tesztelésének szisztematikus megközelítését, biztosítva, hogy minimális idő-, pénz- és munkaerő-ráfordítással minőségi termékeket állítson elő.
- A startupok gyorsabb elindítása: Segít az új és tapasztalt vállalkozóknak értékes időt megtakarítani azáltal, hogy felgyorsítja az üzleti modellek létrehozásának és kiigazításának folyamatát.
- Felelősség megállapítása: A sablonban a legfontosabb feltételezések, felelősségek és mutatók dokumentálása segít a projekt teljesítményéért és sikeréért való felelősség és tulajdonjog kiosztásában.
- Gyakorlati problémamegoldás: A sablonok útmutatásait követve könnyen kidolgozhat egy cselekvési tervet, amelynek segítségével nagy értékű vagy nagy keresletű termékeket szállíthat.
Ötletek értékorientált tevékenységekké alakítása: a 10 legjobb Excel és ClickUp Lean Canvas sablon
Az ideális lean canvas sablon megtalálása ijesztő feladatnak tűnhet. Ahelyett, hogy végtelen linkeket böngészne vagy próbára és hibára támaszkodna, kezdje el keresését a ClickUp és az Excel által készített 10 szakértői sablonnal. ⏬
1. ClickUp Lean Canvas sablon
Ötleteinek strukturálása és azok megvalósítható tervekké alakítása kimerítő feladat lehet. De a gondosan megtervezett ClickUp Lean Canvas sablon segítségével pillanatok alatt a helyes útra terelheti növekvő vállalkozását. 💗
Ez a sablon egy kész listát tartalmaz a munkaterületén, amely térképként szolgál a standard lean canvas elemek azonosításához, mint például:
- Célcsoportok
- Azonnali értékajánlat
- A működési igényekhez szükséges erőforrások
- Nyerő megoldások
- Bevételi források
Használja a Custom Fields funkciót, hogy lebontsa, vizualizálja és kategorizálja feltételezéseit, akár ügyfélszegmens, költség, mutatók, csatornák vagy egyéb tényezők szerint. Ezzel biztosan kézben tarthatja az üzleti kihívások szervezését és kezelését.
A sablon Lean Canvas Form nézet egyszerűsíti az ötletek strukturálását, megkönnyítve a hasznosítható információk rögzítését. Minden kitöltött ClickUp űrlap automatikusan feladatokat generál – ezeket Complete (Befejezett), In Progress (Folyamatban) és To Do (Teendő) státuszok segítségével lehet nyomon követni.
Tekintse a Lean List Board nézetet központi csomópontjának. Ez a vázlatos lean canvas problémákat részletes kártyákként jeleníti meg egy drag-and-drop felületen, egyértelműen bemutatva a releváns ügyfélszegmenseket és a piacra lépés lehetséges módjait.
Végül, a Lean Table nézet lehetővé teszi a feladat oszlopok igényeinek megfelelő módosítását, így a navigáció, a tömeges szerkesztés és az adatok exportálása gyerekjáték lesz.
2. ClickUp Lean üzleti terv sablon
Erőforrás-hatékony üzleti modellt szeretne kidolgozni, hogy kihasználhassa az új piaci lehetőségeket? Vessen egy pillantást a ClickUp Lean Business Plan Template sablonra – időt és energiát takarít meg azzal, hogy segít hatékonyan meghatározni az üzleti célokat, és folyamatosan összefoglalja a projekt állapotát.
Az előző sablonhoz hasonlóan ez is tartalmaz egyéni mezőket, amelyekkel vizualizálhatja üzleti tervét. A legördülő menük segítségével meghatározhatja az attribútumokat, szöveges leírásokat adhat hozzá, vagy fájlokat tölthet fel, hogy a mezőt releváns adatokkal gazdagítsa.
A sablon különlegessége a gyakorlati, üzletág-specifikus nézetek, többek között a következők:
- Terv összefoglaló nézet – összefoglalja üzleti modelljének legfontosabb elemeit egy listában. Projektleírásokat, feladatkezelő azonosítást és valós idejű feladatállapot-frissítéseket tartalmaz.
- Üzleti modell vázlat nézet – egy táblanézet, amely a feladatokat lean canvas témákba csoportosítja, például: Probléma Meglévő alternatívák Megoldás Főbb mutatók Tisztességtelen előny
- Probléma
- Meglévő alternatívák
- Megoldás
- Főbb mutatók
- Tisztességtelen előny
- Prioritási lista nézet – lehetővé teszi a feladatok fontossági sorrend szerinti rendezését, így a határidők könnyebben betarthatók 🚩
- Probléma
- Meglévő alternatívák
- Megoldás
- Főbb mutatók
- Tisztességtelen előny
Ha startup vállalkozása szigorú költségvetési korlátokkal rendelkezik, javasoljuk, hogy a ClickUp táblázatos nézetét használva készítsen átfogó táblázatot. Előre félreteheti a marketing, a reklám és a személyzeti költségvetést, és elkerülheti a felesleges kiadásokat, miközben kidolgozza lean üzleti modelljét.
3. ClickUp üzleti modell sablon
Ha azon töpreng, hogyan alakíthatja át egy durva ötletet jól felépített üzleti tervvé, ne keressen tovább, mint a ClickUp üzleti modell sablon! Ez a sablon megkönnyíti az innovatív együttműködést egy megosztott táblán, ezzel támogatva a csapatokat. Használhatja a következőkre:
- Szűkítse le a gyorsan növekvő területeket, és tervezze meg üzleti stratégiáját.
- A marketing- és értékesítési csapatok segítségével bontsa le az ügyfelek vásárlási útját.
- Együttműködés a tájékozott döntéshozatalban az árazás, a gyártás és a forgalmazás terén.
A sablon kilenc különböző, színekkel jelölt szegmenssel indul, amelyek a lean üzleti modell vászon alapját képezik:
- Főbb partnerek
- Főbb tevékenységek
- Értékajánlat
- Ügyfélkapcsolatok
- Vevői szegmensek
- Csatornák
- Főbb források
- Költségszerkezet
- Bevételi forrás
A sablon utasításai alapján adja meg a vállalat adatait, a részt vevő csapattagok nevét és a létrehozás dátumát. Ha több változatot készít az üzleti modelljéből, akkor a verziókat megfelelően elnevezheti és számozhatja.
A legjobb rész? A ClickUp Whiteboards végtelen vászonnal és könnyen kezelhető eszköztárral rendelkezik, amelyen fel lehet ragasztani jegyzeteket, képeket és egyéb médiaelemeket. Soha nem fog elfogyni a hely az ötleteinek felfedezéséhez és fejlesztéséhez. 🔄
4. ClickUp Startup Canvas Whiteboard sablon
A sikeres startup elindítása a jó tervezés és a hatékony cselekvés gondos ötvözete. Tehát, hogyan biztosíthatja, hogy startupja erős kezdést vegyen? Itt jön be a ClickUp Startup Canvas Whiteboard Template. 🔝
Ez a sablon a legjobb partner a lean üzleti modellezéshez és az alacsony elkötelezettségű ötletek teszteléséhez, hogy kidolgozza értékajánlatát és bevételi modelljét. Alapértelmezés szerint 13 átfogó szegmenst kap, amelyek gyakorlatilag a startup minden szögét lefedik.
Tegyük fel, hogy egy agrártechnológiai startupot indít, amelynek célja, hogy a gazdák alacsony áron vásárolhassanak mezőgazdasági gépeket. Először nevezze meg legfontosabb partnereit, és vázolja fel, hogy vállalkozása vagy terméke milyen problémát old meg (például a fizikai munka csökkentése megfizethető áron). Érdemes meghatározni a célpiacot, azonosítani a versenytársakat és a helyettesítő termékeket, célokat kitűzni (például 20%-os haszonkulcs fenntartása), és akár a gépek költségeit is megbecsülni. 🌱
Ez az egyoldalas Whiteboard sablon rendkívül felhasználóbarát, és segít Önnek abban, hogy könnyedén összefoglalja vállalkozásának lényegét, beleértve azt is, hogy mit szeretne elérni és hogyan tervezi a siker elérését. Professzionális elrendezése ideális befektetőknek történő bemutatásra, de a vállalat növekedésével egy átfogóbb üzleti terv vázlataként is szolgálhat.
5. ClickUp Squad Brainstorm sablon
Dinamikus eszközt keres a csapaton belüli együttműködés javításához? A ClickUp Squad Brainstorm Template lehet a megoldás! Ha a csapatodban az a hangulat uralkodik, hogy okosabban kell dolgozni, nem pedig keményebben, akkor ez a sablon segít megvalósítani ezt. 💡
Ahogy a neve is mutatja, ez a sablon egy egyszerűsített brainstorming útmutató, amely segít összegyűjteni és kategorizálni az egyes csapattagok ötleteit. Ezen az interaktív és nagymértékben testreszabható táblán található a Team Work Canvas, amelynek segítségével rendszerezheti és fontossági sorrendbe állíthatja megvalósítható ötleteit.
A sablon kilenc színkóddal jelölt vita részt tartalmaz, amelyek biztosítják, hogy a csapatdinamika minden aspektusa egyértelmű és könnyen azonosítható legyen. Olyan kategóriákat foglal magában, mint a Csapat egészségi állapota, Csapat ritmusa és Csapat konszenzusa, amelyek segítségével megértheti, hogy ezek a fogalmak hogyan illeszkednek a csapat átfogó céljaihoz. Ezt a sablont felhasználhatja a találkozók és a munkafolyamatok jóváhagyásának egyeztetésére is, rendet teremtve az új startupok általában kaotikus működésében.
A csapat tagjai egyszerűen foghatnak egy post-it cetlit, ráírhatják az ötleteiket, és drag-and-drop művelettel elhelyezhetik a tématáblán. Használjon olyan állapotokat, mint Nyitott és Befejezett az egyes ötletek előrehaladásának nyomon követéséhez.
6. ClickUp Hatékony folyamat létrehozása sablon
A ClickUp Create Process Efficiently Template (ClickUp hatékony folyamatalkotási sablon ) célja a folyamatok pazarlásának kiküszöbölése a lean projektcsapatok munkafolyamataik optimalizálása érdekében. A fő ötlet az, hogy láthatóvá tegye a jelenlegi folyamatokat az egyes részlegekben, pontosan meghatározza a hatékonyság gátló tényezőit, és megszabaduljon az alacsony értékű, erőforrásokat felemésztő feladatoktól, amelyek lassítják a csapat munkáját. 🛞
Ez a sablon előre megtervezett egyéni mezőkkel rendelkezik, amelyekkel a feladatok adatait olyan attribútumok alapján rögzítheti, mint a feladat komplexitása, a befejezési arány, a szerep és az erőfeszítés mértéke. Töltse ki az adatokkal a felülvizsgált folyamatokat, és így egyenlő alapot kap az összehasonlításhoz.
A sablon több nézetét úgy tervezték, hogy a folyamatokat különböző perspektívákból lehessen megjeleníteni. Például a Folyamat áttekintése lista nézet lehetővé teszi a jelenlegi vagy tervezett folyamatokhoz tartozó feladatok létrehozását és kezelését.
Ezenkívül van még a Gantt-diagram nézet, amely idővonalon jeleníti meg a tevékenységeket, egyértelműen vizualizálva azok kezdő és befejező dátumát, időtartamát és függőségeit. Ez rendkívül hasznos annak nyomon követéséhez, hogy mely feladatok várnak másokra, és melyek tartják vissza az erőforrásokat.
A SIPOC (beszállítók, bemenetek, folyamatok, kimenetek és ügyfelek) diagram táblás nézet kiválóan alkalmas a csapatmunkához, mert segít a folyamatok végrehajtása előtt azok teljes körű felvázolásában. A folyamatábra nézet egyedi vizuális megközelítést alkalmaz, amely lehetővé teszi a folyamatok feltérképezését és a fejlesztési területek gyors felismerését.
7. ClickUp üzleti ütemterv sablon
A ClickUp üzleti ütemterv sablon nem csak az üzleti modell vizualizálását szolgálja, hanem támogatja a hatékony projektkövetést és -kezelést is, hogy csapataid összehangoltan és produktívan dolgozhassanak.
Képzelje el, hogy egy marketingkampányt irányít. A sablon Minden kezdeményezés negyedévenként Lista nézet funkciója kampánynaptárként működik, negyedévenként rendezi a feladatokat, és világos tervet ad minden időszakra.
Meghatározhat konkrét célokat a negyedévre, például a webhely forgalmának növelését és a közösségi média aktivitásának fokozását. A Stratégiai célok lista nézet stratégiai tervként szolgál, és a meghatározott célok alapján csoportosítja a feladatokat. A Roadmap Gantt nézet pedig a projekt ütemtervének tekinthető. Kiemeli a marketingtevékenységek sorrendjét és azok függőségét, így marketingterve jól strukturált és időhöz kötött lesz.
Az Üzleti kategória szerinti idővonal nézet más megközelítést alkalmaz, segítve Önt annak meghatározásában, hogy melyik projekttevékenység fogja a legtöbb időt igénybe venni. És a legjobb rész?
Egyszerű drag-and-drop mozdulattal könnyedén átütemezheti vagy módosíthatja az egyes elemek időtartamát, így a tervezés még rugalmasabbá válik! 🤸
8. Excel üzleti modell sablon a BusinessModelAnalyst-tól
A BusinessModelAnalyst Excel Business Model Canvas sablonja feleslegessé teszi a hosszú magyarázatokat. Ehelyett egyetlen sablonra irányítja a figyelmet.
Ez a lean canvas üzleti modell sablon vázlatként szolgál, amely üzleti stratégiáját kilenc alapvető építőelemre osztja. Ezek közé tartoznak a Vásárlói szegmensek, amelyekkel azonosíthatja elsődleges célközönségét, az Értékajánlatok, amelyekkel megkülönböztetheti kínálatát, és a Csatornák , amelyekkel optimalizálhatja ügyfelei elérését.
A sablon előnye, hogy egy képernyőn részletes áttekintést nyújt az üzleti tevékenységéről. Ez segít az üzleti modell átfogó megtervezésében és annak megértésében, hogy az egyes elemek hogyan illeszkednek a nagyobb képbe. 🖼️
9. Excel üzleti modell sablon a Someka-tól
Az üzleti komponensek világos áttekintése elengedhetetlen a stratégiai tervezéshez, és a Someka Excel üzleti modell sablonja értékes eszköz ennek eléréséhez!
Ez a lean canvas Excel sablon egy egyoldalas lean canvas modellt kínál, amely leegyszerűsíti a vállalat stratégiai tervének összefoglalását, megtervezését és elemzését. Két lehetőséget kínál az üzleti komponensek vizualizálására:
- Dinamikus vászon: Helyet biztosít a különböző komponensekhez színekkel jelölt post-it cetlik készítéséhez.
- Üres vászon: A drag-and-drop szerkesztővel nagyobb szabadságot kap a vászon megtervezéséhez. A formaformátum fülön található különböző opciók, például színek, betűtípusok, kontúrok és egyebek segítségével rugalmasan testreszabhatja jegyzetét.
Ez a sablon kompatibilis az Excel 2010 és újabb verzióival, és Mac és Windows platformokon egyaránt használatra kész formátumban érhető el.
10. Excel üzleti modell sablonok és Lean Canvas sablonok a NeosChronos-tól
A NeosChronos Excel Business Model Canvas és Lean Canvas sablonjai kettős megoldást kínálnak azoknak a szoftverfejlesztő csapatoknak, amelyek lean módszertani elveket követve szeretnék vizualizálni üzleti modelljüket.
Az Excel-sablon két lapot tartalmaz: az üzleti modell vázlatot és a lean canvas tervezést. Az előbbi az üzleti modellt kulcsfontosságú elemekre bontja, mint például a vevői szegmensek, az értékajánlatok és a bevételi források. A lean canvas lap segítségével egyetlen oldalon röviden meghatározhatja a startup problémáit, megoldásait és kulcsfontosságú mutatóit. 📑
Az Excel-alapú formátum biztosítja a szervezett adatbevitelt és a könnyű frissítést. Ez a sablon azonban nem mindenki számára megfelelő, mivel a rögzített információk egyszerűsítése érdekében folyamatosan kell váltani a két lap között. De a kialakítás még mindig elég szilárd!
Indítsa be vállalkozását a tökéletes Lean Canvas sablon segítségével
A lean canvas sablonokat több milliárd dolláros vállalatok is használják, köztük az Apple és a Tesla. A bemutatott sablonokkal Ön is megalapozhatja sikerét. Kiváló kiindulási pontot jelentenek azoknak a vállalkozóknak, akik pontosan meg akarják tervezni lépéseiket.
A ClickUp több mint 1000 további sablonnal rendelkezik a csapat termelékenységének javításához és a startup tevékenységek támogatásához – látogasson el a galériába, és nézze meg őket! 🕺