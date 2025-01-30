A 10 legjobb AI eszköz az ügyfélszolgálathoz, hogy javítsa a támogatást

Az ügyfélszolgálati csapatok számos kihívással szembesülnek, a túlterhelő számú kérdéskezeléstől a igényes ügyfelek kezelésén át a technológiai fejleményekkel való lépéstartásig, miközben megpróbálják fenntartani a kifogástalan szolgáltatási minőséget.

Itt jönnek a képbe az ügyfélszolgálati AI-eszközök, amelyek megmentik a helyzetet. Fejlett funkciókkal rendelkeznek, amelyekkel az ügyfél-elégedettséget az egekbe szökhet, és könnyíthet a munkatársai terhein.

Ebben a cikkben bemutatjuk a 10 legjobb AI ügyfélszolgálati eszköz legfontosabb jellemzőit. Kiemeljük azok legfőbb erősségeit és rámutatunk néhány hiányosságra is, hogy segítsünk Önnek kiválasztani a céljainak és munkaterületének leginkább megfelelő eszközt.

Mi különbözteti meg a legjobb ügyfélszolgálati AI-eszközöket a többitől? Nézzük meg, melyek azok a jellemzők, amelyekre érdemes odafigyelni:

Jelentési lehetőségek : Az eszköznek tartalmaznia kell : Az eszköznek tartalmaznia kell irányítópultokat az ügyféladatok elemzéséhez, amelyek segítségével betekintést nyerhet az átlagos válaszadási időkbe, csapata teljesítményébe, az ügyfélkapcsolatokba és a szolgáltatás elégedettségi szintjébe.

Sablonok : Előre elkészített sablonokat kell kínálnia, amelyeket különböző ügyfélszolgálati interakciókhoz és helyzetekhez igazíthat.

Automatizálási funkciók : A megfelelő platformnak olyan lehetőségeket kell kínálnia, amelyekkel az automatizálási szabályok a céljaidnak megfelelően testreszabhatók, triggerrel és feltételekkel.

Integrációk : A maximális funkcionalitás érdekében kapcsolódnia kell a népszerű együttműködési, projektmenedzsment, CRM és termelékenységi platformokhoz.

Skálázhatóság : Képesnek kell lennie arra, hogy alkalmazkodjon vállalatának növekvő igényeihez és bővülő ügyfélköréhez.

Adatbiztonság : Az alkalmazásnak biztonságban kell tartania ügyfelei adatait, és be kell tartania a legszigorúbb szabványokat a jogsértések megelőzése érdekében.

Több tucat ügyfélszolgálati AI eszközt elemeztünk, és kiválasztottunk 10-et, amelyek a legtöbb funkciót kínálják a gépi tanulás terén. Tekintse meg választékunkat, és találja meg azt az opciót, amely minden követelménynek megfelel, és segít az ügyfélszolgálatot teljesen új szintre emelni. ?

Használja a ClickUp AI-t, hogy gyorsabban írjon és csiszolja szövegeit, e-mailes válaszokat és egyebeket.

A ClickUp egy hatékony feladat- és projektmenedzsment platform nagyvállalatok és kisvállalkozások számára, több száz opcióval a folyamatok racionalizálására és a vállalat növekedésének támogatására. Számos részleg számára alkalmas, beleértve az ügyfélszolgálatot is.

A ClickUp ügyfélszolgálati funkciói segítenek abban, hogy ügyfelei sikerének bajnokává váljon – bontsa fel projektjeit feladatokra és alfeladatokra, adjon hozzá több felelőst egy bejegyzéshez, és hagyjon megjegyzéseket, hogy megbeszélje a jegyeket és a problémákat csapatával.

A ClickUp AI az, ami felkerült a platformra a listánkra. Ez az AI-alapú írási asszisztens segít automatizálni az ismétlődő feladatokat és létrehozni ügyféljegyzeteket, e-mail válaszokat és állapotjelentéseket, hogy fenntarthassa az első osztályú szolgáltatás minőségét és az ügyfelek elkötelezettségét.

Ahelyett, hogy az ügyfélszolgálati folyamatokat a semmiből szervezné meg, használja a ClickUp több mint 1000 sablonját. Javasoljuk a ClickUp ügyfélszolgálati munkamegosztási sablont, amely segít a jegyek szervezésében és kiosztásában, a határidők meghatározásában, a KPI-k elemzésében és a teljesítmény figyelemmel kísérésében. A ClickUp rendelkezik olyan sablonokkal is, amelyek AI-utasításokat tartalmaznak, valamint olyanokkal, amelyek az értékesítés támogatására, a CRM-re, az ügyfelek sikerére, az ügyfélútvonalra és egyebekre összpontosítanak.

Végül, a ClickUp kiváló CRM-opciói lehetővé teszik ügyféladatbázisok létrehozását, prioritások meghatározását, a ClickUp Forms használatát az ügyfelek visszajelzéseinek gyűjtésére, valamint a kapcsolattartási tevékenységek központosítását.

A ClickUp legjobb funkciói

A ClickUp korlátai

Az új felhasználók számára a lehetőségek száma túlnyomó lehet.

A feladat hierarchiájának további rétegei jó kiegészítést jelentene.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan : 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti : 12 USD/hó felhasználónként

Vállalati : Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

A ClickUp AI minden fizetős csomagban elérhető, havi 5 dollárért munkatársonként.

*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellre vonatkozik.

ClickUp értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (több mint 8500 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 3700 értékelés)

2. Abbot

Az ügyfélszolgálati csapata a Slackben dolgozik? Ha igen, akkor az Abbot lehet az a mesterséges intelligencia szuperhős, akire szüksége van az ügyfélszolgálat könnyed kezeléséhez. Ez a chatbot figyelemmel kíséri a Slack-tevékenységét, figyelemmel kíséri az ügyfélcsatornákat, pontosan meghatározza az ügyfelek kéréseit, és azokat a műszerfalon jeleníti meg.

Az Abbot lehetővé teszi, hogy emlékeztetőket állítson be az ügyfeleknek való válaszadáshoz – értesíti Önt, ha ügyfélkérdések még függőben vannak, így biztosítva, hogy egyetlen jegy sem maradjon figyelmen kívül. Emellett összefoglalja az ügyfelekkel folytatott beszélgetéseket, és javaslatokat tesz a következő lépésekre, hogy időt takarítson meg és rendszerezze a munkafolyamatokat.

Az eszköz hozzájárulhat az ügyfélkérdések megoldásához is – használja a dokumentációt a betanításához, és hagyja, hogy pontos és precíz válaszokat adjon a kérdésekre.

Mivel a chatbot tökéletesen integrálódik a Slackbe, felhasználhatja automatizálások testreszabására és különböző műveletek elindítására az ügyfelekkel folytatott beszélgetések függvényében. Használja az Abbot előre elkészített automatizálásait, vagy hozzon létre sajátokat JavaScript, Python vagy C# segítségével.

Az Insights funkciónak köszönhetően nyomon követheti a beszélgetések mennyiségét, és megtekintheti a lejárt jegyeket, valamint azokat, amelyeket megnyitottak, létrehoztak és megválaszoltak.

Az Abbot legjobb funkciói

Zökkenőmentesen integrálható a Slackkel

Emlékeztetők beállítása az ügyfelek válaszadására

Kiképezhető az ügyfélszolgálati dokumentáció alapján a problémák megoldására.

Hatékony automatizálások

Abbot korlátai

Csak a Slackben működik.

Az automatizálás létrehozásához bizonyos programozási ismeretekre van szükség.

Abbot árak

Csapat : 49 USD/hó ügynökönként

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Abbot értékelések és vélemények

Nincs értékelés

3. BrightBot

Tegye vidámabbá weboldalát, és üdvözölje a látogatókat a BrightBot segítségével – egy barátságos, AI-alapú csevegőrobot. ☀️

A BrightBot elsődleges célja, hogy informatív és pontos válaszokat adjon azokra a kérdésekre, amelyek az embereknek felmerülhetnek, amikor meglátogatják a webhelyét. Hogyan teszi ezt? Nos, nem gondolatolvasással vagy találgatással – úgy, hogy „megetetjük” a vállalati információkkal.

A BrightBot megnyitásakor a képernyő bal oldalán található menüben megjelenik a Training Text (Képzési szöveg) opció. Válassza ki, és illessze be azt a szöveget, amelyet a chatbotnak az ügyfeleknek nyújtott információk alapjául kíván használni.

A Közzététel és tesztelés szakaszban kipróbálhatja a chatbotot, és megnézheti, hogy úgy válaszol-e a kérdésekre, mint egy emberi alkalmazott.

Minden ügyfél-csevegés elmentésre kerül a Csevegések szakaszban – itt megtekintheti az összes korábbi és folyamatban lévő beszélgetést. Bármikor átveheti az aktuális beszélgetést, vagy hagyhat egy üzenetet, amelyben a látogatók választhatnak, hogy a bot-tal vagy egy emberrel szeretnének csevegni.

A BrightBot legjobb funkciói

Egyszerű beállítás

Lehetővé teszi az ügyfélcsevegések átvételét

Könnyű képzés a támogatási ügynökök és támogatási csapatok számára

Kezelje a rutin jellegű kérdéseket, miközben Ön a magasabb értékű feladatokra koncentrálhat.

A BrightBot korlátai

Korlátozott képzési szövegek és kérdések

A fejlett testreszabási lehetőségek hiánya

BrightBot árak

Kezdés : Ingyenes

Növekvő : 49 USD/hó felhasználónként

Skálázás: 99 USD/hó felhasználónként

BrightBot értékelések és vélemények

Nincs értékelés

4. Zigpoll

Ha ügyfélszolgálati profi szeretne lenni, meg kell hallgatnia ügyfeleit, és a Zigpoll segít abban, hogy hangosan és tisztán hallja őket. Ez az ügyfél-visszajelzési és felmérési platform lehetővé teszi, hogy információkat gyűjtsön jelenlegi és potenciális ügyfeleitől, és azokat felhasználja vállalkozása fejlesztésére.

Többféle kérdésformátumot kínál, amelyeket beágyazhat webhelyébe, a értékelési skáláktól a szövegdobozokkal ellátott tényleges kérdésekig. E-mailben vagy SMS-ben is elérheti ügyfeleit.

A Zigpoll-t más felmérési és visszajelzési eszközöktől az intuitív irányítópultjai különböztetik meg, amelyek feldolgozzák a felmérési adatokat, és segítenek értékes betekintést nyerni az ügyfelek vállalatával vagy termékével kapcsolatos attitűdjeibe.

Egy másik kiemelkedő funkció a személyes AI asszisztens, amely elemzi a válaszadatokat és hasznos információkat nyújt. Ezen felül kérdéseket tehet fel a Zigpoll AI csevegőjében, hogy többet tudjon meg a vállalatában zajló trendekről, és ezeket az információkat stratégiai tervezéshez felhasználhassa.

A Zigpoll legjobb funkciói

Mesterséges intelligenciával működő asszisztens az ügyfélszolgálathoz

AI chatbot, amely az összegyűjtött üzleti adatok alapján válaszol

Intuitív irányítópultok az ügyfélérdeklődések szervezéséhez

Többféle kérdésformátum

A Zigpoll korlátai

Jelentős különbség a ingyenes és a fizetős csomag között

A Zigpoll logó nem távolítható el a felmérésekről.

Zigpoll árak

Lite : Ingyenes

Alap : 10 USD/hó felhasználónként

Standard : 25 USD/hó felhasználónként

Plusz : 50 USD/hó felhasználónként

Pro: 100 USD/hó felhasználónként

Zigpoll értékelések és vélemények

G2 : 4,3/5 (20+ értékelés)

Product Hunt: 5/5 (kevesebb mint öt értékelés)

5. Tiledesk

Lehetetlennek tűnik az ügyfélszolgálati költségek csökkentése és a CSAT (ügyfél-elégedettségi pontszám) növelése egyszerre? A Tiledesk használatával ez valósággá válhat. Ez az open source beszélgetési platform 24/7 AI chatbotokat kínál, amelyeket beágyazhat webhelyébe.

A Tiledesk chatbot alkalmazásával csökkentheti az élő chat-támogatáson dolgozó ügyfélszolgálati ügynökök számát. Ehelyett átirányíthatja őket tudásigényesebb feladatokra, és így további értéket teremthet vállalkozása számára. Egyes ügyfelek ragaszkodhatnak ahhoz, hogy emberi ügynökkel csevegjenek, és ez teljesen rendben van – a Tiledesk segítségével bármikor bekapcsolódhat a beszélgetésbe.

Hogy még több időt takarítson meg, a platform chatbot sablonokat is kínál. Ezeket a bejelentkezés után a vezérlőpult Bots (Botok) részében találja meg, és válassza ki a céljának leginkább megfelelőt.

Nem szeretne sablont használni? A Tiledesk Chatbot Design Studio segítségével programozási ismeretek nélkül is létrehozhat saját chatbotokat – kísérletezzen és hozza létre az Ön igényeinek leginkább megfelelő megoldást. ?

A Tiledesk legjobb funkciói

Könnyen telepíthető AI-alapú csevegőrobotok

AI chatbot sablonok

Kódolás nélküli chatbot-tervező stúdió

Az emberi ügynökök bármikor átvehetik az ügyfelekkel folytatott beszélgetéseket.

A Tiledesk korlátai

Megtanulása első használatkor nehezebb

A platform gyorsabb lehetne

A Tiledesk árai

Örökre ingyenes

Alap : 225 €/év (négy felhasználói hely és 800 beszélgetés)

Prémium : 790 €/év (15 felhasználói hely és 3000 beszélgetés)

Egyedi: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Tiledesk értékelések és vélemények

Capterra : 4,5/5 (több mint 130 értékelés)

GetApp: 4,5/5 (több mint 140 értékelés)

6. Yuma AI

Ha Ön Shopify kereskedő, aki a Gorgias vagy a Zendesk szolgáltatást használja, a Yuma AI tökéletes kiegészítője lehet ügyfélszolgálati folyamatainak. Ez az AI-alapú platform lehetővé teszi a jegyek automatikus megválaszolását, növelve ezzel az ügyfél-elégedettséget.

A Yuma AI átvizsgálja az ügyfelek kérdéseit, és választervezetet javasol. Ha nem jelenik meg semmi, az azt jelenti, hogy a platform nem „tudja” a kérdésre a választ, és átadja a feladatot egy emberi ügynöknek. Ez racionalizálja a munkafolyamatokat, és segít az emberi ügynököknek megosztani a munkájukat a Yuma AI-vel, így a szerszám kezelheti az ismétlődő, rutin jellegű jegyeket.

Egy másik hasznos funkció a írásstílus testreszabása: a platform felismeri az Ön stílusát a korábbi jegyekből, és ezeket felhasználva „megtanulja”, hogyan kell az Ön márkájának hangvételéhez illeszkedően írni.

A Yuma AI összefoglalja a beszélgetéseket, hogy egy kattintással betekintést nyújtson és megoldja a jegyeket. A legjobb az egészben, hogy 15 nyelven „beszél”, így világszerte elérheti az ügyfeleket. ?

A Yuma AI legjobb funkciói

Shopify felhasználóknak szól

Felismeri az írásstílusát, hogy biztosítsa a márka hangjának következetességét.

Összefoglalja a beszélgetési szálakat

15 nyelven beszél

A Yuma AI korlátai

Korlátozott integrációk

A platformhoz való hozzászokás egy kis időt vehet igénybe.

Yuma AI árak

Starter+ : 99 USD/hó (1-3 felhasználó)

Pro : 195 USD/hó (1–10 felhasználó)

Evolve : 495 USD/hó (1–20 felhasználó)

Vállalat: Egyedi

Yuma AI értékelések és vélemények

Product Hunt: 5/5 (kevesebb mint 10 szavazat)

7. QuickReplai

Az ügyfélszolgálati képviselők gyakran két kihívással szembesülnek: késleltetett válaszidők és túlterhelő mennyiségű kérdés. A QuickReplai enyhítheti ezeket a problémákat olyan AI funkciókkal, amelyek gyorsabbá és stresszmentessé teszik az ügyfelek válaszadását.

Ez az alkalmazás nem az ügyfélszolgálati képviselők helyettesítésére szolgál. Ehelyett segít nekik hatékonyabbá válni azáltal, hogy a beérkező üzenetekre a legjobb válaszokat javasolja.

A QuickReplai rendkívül hatékony AI algoritmusokat használ üzeneteinek vagy képernyőképének beolvasásához – nem csak azok tartalmát, hanem stílusát és hangnemét is. Az alkalmazás ezt az információt felhasználva hasznos válaszokat kínál, amelyeket testreszabhat vagy változatlanul felhasználhat.

Cégének márka hangjától függően matricákat és hangulatjeleket is hozzáadhat válaszaikhoz, hogy azok személyesebbé váljanak.

Mivel a QuickReplai az egyszerűséget robusztus kommunikációs lehetőségekkel ötvözi, egyaránt alkalmas magánszemélyek, kisvállalkozások és nagyvállalatok számára. ?

A QuickReplay legjobb funkciói

Csökkenti a válaszadási időt

Felismeri az írásstílusát és hangnemét

Lehetővé teszi a válaszok testreszabását

Javítja az ügyfélszolgálati csapatok hatékonyságát

A QuickReplay korlátai

Integrációk hiánya

Mivel még nem elérhető (2024 októberében), ezért nincs felhasználói értékelés.

QuickReplai árak

Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

QuickReplai értékelések és vélemények

Nincs értékelés

8. ZenCall

Segítsen ügynökeinek megtalálni a belső békét a ZenCall segítségével – egy AI telefonhívás-kezelő eszközzel. ?

Ez a praktikus alkalmazás átveszi a telefonhívásokat és az Ön által megadott utasítások alapján kezeli azokat. Amint az AI-ügynök válaszol a hívásra, a ZenCall alkalmazás, SMS vagy e-mail útján értesítést kap. Az alkalmazás leírja a hívásokat szöveg formájában, így azokat kényelmesen elolvashatja. Természetesen a hívásokat meg is hallgathatja.

A platform fantasztikus tulajdonsága a korlátlan gyors tesztelés. Kísérletezhet, és megbizonyosodhat arról, hogy mesterséges intelligenciával működő ügyfélszolgálati ügynöke a kívánt válaszokat adja.

A ZenCall akár SMS-ben is elküldheti a linkeket az ügyfeleknek, így egyszerűsítheti a megrendeléseket, a foglalásokat vagy a találkozók ütemezését.

Az alkalmazást hívásátirányításra is használhatja – az AI-ügynök a hívásokat továbbítja a megfelelő személynek vagy osztálynak, hogy megkönnyítse az ügyfélszolgálati folyamatokat.

A ZenCall több mint 50 nyelven elérhető, így kivételes ügyfélszolgálatot nyújthat különböző piacokon.

A ZenCall legjobb funkciói

Természetes nyelvfeldolgozás

Hívásátirányítás

Korlátlan gyors tesztek

Linkeket küldhet SMS-ben, alkalmazáson vagy e-mailben keresztül.

A ZenCall korlátai

Csak mobilalkalmazásként érhető el.

Az ingyenes csomag korlátozott funkcionalitást kínál.

ZenCall árak

Starter : Ingyenes (30 hívás havonta)

Haladó : 49 USD/hó felhasználónként (200 hívás/hó)

Vállalati: 99 USD/hó felhasználónként (500 hívás havonta, utána 0,19 USD/hívás)

ZenCall értékelések és vélemények

Nincs értékelés

9. Brainfish

Számos AI ügyfélszolgálati eszköz létezik, de egyik sem olyan, mint a Brainfish. ?

Ez az AI ügyfél-tartalom platform az Ön tudásbázisából származó információkat használja fel, és ezeket felhasználva másodpercek alatt magabiztosan válaszol az ügyfelek kérdéseire. Az alkalmazás használata nem is lehetne egyszerűbb: lépjen a kezdőlapra, nyomja meg a Új cikk létrehozása gombot, tegye közzé, és a Brainfish azonnal megjegyzi, képzés vagy várakozás nélkül.

Ismételje meg a folyamatot, amíg feltöltötte a teljes tudásbázist, és a Brainfish-t hatékony ügyfélszolgálati és ügyfélkezelési megoldássá alakította.

Mi van, ha az ügyfelei emberi ügyintézővel szeretnének beszélni? A Brainfish lehetőséget kínál telefonos, e-mailes vagy csevegőkapcsolatra emberi ügyintézővel.

A platform hatékony elemzési funkcióival megértheti az ügyfelek viselkedését, és megtalálhatja a módját, hogy válaszait relevánsabbá tegye.

A Brainfish legjobb funkciói

Könnyen beállítható

Robusztus elemzési lehetőségek

Bármikor átirányíthatja az ügyfeleket egy emberi ügyintézőhöz.

Többféle támogatási lehetőség (e-mail, csevegés, telefon és jegy)

A Brainfish korlátai

A Basic és a Growth csomag közötti jelentős különbségek

További integrációk előnyt jelentene

Brainfish árak

Alap : 59 USD/hó (400 felhasználó)

Növekedés : 64 USD/hó (100 felhasználó esetén)

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellre vonatkozik.

Brainfish értékelések és vélemények

Product Hunt: 5/5 (kevesebb mint öt értékelés)

10. MeyaGPT

A MeyaGPT egy teljes körű AI ügyfélszolgálati csomag, amely az OpenAI legújabb gpt. -3. 5-turbo Learn Language Model (LLM) technológiáján alapul. Testreszabhatóságot, rugalmasságot, integrációkat és olyan funkciókat kínál, amelyek segítségével javíthatja a kérdésekre adott válaszok sebességét és minőségét.

A MeyaGPT beállítása nem igényel programozási ismereteket – használja a platform által támogatott adatforrások egyikét, hogy információkat szerezzen a vállalatáról. Keresse meg webhelyét, küldje el a webhelytérképét, vagy adja hozzá manuálisan a kívánt szöveget. ✨

Sok más csevegőrobotól eltérően a MeyaGPT lehetővé teszi, hogy beágyazza a csevegő felületet a webhelyébe és mobilalkalmazásába, így az ügyfelek bármilyen eszközről hozzáférhetnek.

A Messenger és a WhatsApp üzenetküldő alkalmazásokkal, valamint a Salesforce és a Zendesk CRM platformokkal való hatékony integrációk lehetővé teszik a chatbot funkcióinak bővítését és egy hatékony ügyfélszolgálati rendszer létrehozását.

A MeyaGPT keretrendszere Python és BFML segítségével bővíthető, így testreszabhatja a chatbotot és igazíthatja azt vállalatának igényeihez.

A MeyaGPT legjobb funkciói

Weboldal és mobilalkalmazás chatbot

Kódolás nélküli beállítás

Integrálható a népszerű kommunikációs és CRM platformokkal

BFML és Python segítségével konfigurálható.

A MeyaGPT korlátai

Viszonylag magas árak

Az összes lehetőség elsajátítása időbe telhet.

MeyaGPT árak

Dev : 99 USD/hó (nincs éves előfizetés, havonta legfeljebb 500 aktív felhasználó)

Pro : 799 USD/hó (legfeljebb 5000 aktív felhasználó havonta)

Partner: 2500 USD/hó (legfeljebb 15 000 havi aktív felhasználó)

*A Pro és Partner csomagok feltüntetett árai az éves számlázási modellre vonatkoznak.

MeyaGPT értékelések és vélemények

Product Hunt: 5/5 (kevesebb mint öt értékelés)

AI ügyfélszolgálati szoftver: a legjobb élményt nyújtja ügyfeleinek

Az ügyfélszolgálat egy intenzív, kiszámíthatatlan és dinamikus terület, amely rugalmasságot és képességet igényel az ügyfelek igényeinek és kéréseinek azonnali kezeléséhez.

A felsorolt AI-eszközök segítségével mindenféle kérdést könnyedén kezelhet. Időt takarítanak meg, javítják a termelékenységet, és ami a legjobb, növelik az ügyfél-elégedettséget.

Ha olyan AI ügyfélszolgálati eszközt keres, amely hatékony PM és CRM opciókkal rendelkezik az üzemeltetés racionalizálása érdekében, regisztráljon még ma a ClickUp-ra, és forradalmasítsa ügyfélszolgálatát!