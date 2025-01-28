A 10 legjobb ERD eszköz komplex adatbázis-modellek vizualizálásához és tervezéséhez

Egy megbízható adatbázis-rendszer kulcsfontosságú szerepet játszik minden szervezet napi működésének támogatásában. Segít megszervezni, visszakeresni és összehasonlítani mindenféle adatot, a készletnyilvántartástól az ügyféladatok és tranzakciók rögzítéséig.

A nagy teljesítményű adattárak létrehozásához és kezeléséhez azonban tervrajzra van szükség. Az adatbázis-entitás-kapcsolat diagramok segítenek kidolgozni ezt a kezdeti vázlatot az egyes attribútumok és a rekordok közötti kapcsolatok meghatározásával.

Ezt a folyamatábra modellt eredetileg Dr. Peter Chen, egy tajvani-amerikai számítógép-tudós javasolta, és célja, hogy a technikai és nem technikai felhasználók számára is pontos képet adjon az adatbázis-sémákról.

Ha kiváló minőségű eszközöket keres a tökéletes ERD létrehozásához, akkor szerencséje van! Bemutatunk 10 praktikus ERD eszközt, amelyek vizuális áttekinthetőséget biztosítanak a koherens adatbázis-modellek létrehozásához. ?

Mi az ER-diagram?

Az entitás-kapcsolat diagram (ERD) egy adatbázis-tervezésben használt folyamatábra. Három komponens segítségével szemlélteti az adatbázis szerkezetét és kapcsolatait:

Entitások: Az adatbázisban található objektumokat vagy fogalmakat jelöli. Attribútumok: Meghatározzák az entitások tulajdonságait. Egy tipikus ERD-modellben négyféle attribútumtípussal találkozhat: A kulcsattribútumok az egyedi azonosításra szolgálnak. Az összetett attribútumok kisebb attribútumokra vannak felosztva. A többértékű attribútumok több értéket tartalmaznak. A származtatott attribútumok más attribútumokból kerülnek kiszámításra. A kulcsattribútumok az egyedi azonosításra szolgálnak. Az összetett attribútumok kisebb attribútumokra vannak felosztva. Többértékű attribútumok több értéket tartalmaznak A származtatott attribútumok más attribútumokból kerülnek kiszámításra. Kapcsolatok: Kapcsolatokat vagy társításokat hoz létre entitások között, amelyek lehetnek: Egy-egy (1:1) Egy-több (1:N) Több-egy (N:1) Több-több (N:N) Egy-egy (1:1) Egy-több (1:N) Sok-egyhez (N:1) Sok-sok (N:N)

Az attribútumok és kapcsolatok közötti kölcsönhatás egyértelmű és tömör módszert kínál az adatok szervezésének ábrázolására bármely komplex rendszerben. Tegyük fel, hogy entitás-kapcsolat diagramokat készít egy iskolához – az ER diagram segítségével logikusan ábrázolhatja a diákok, a tanfolyamok és a tanári kar közötti kapcsolatokat. ?‍?

Mire kell figyelni egy ERD eszköznél?

Bár az ERD eszköznek meg kell felelnie az Ön egyedi igényeinek és preferenciáinak, itt van néhány általános szempont, amelyet érdemes figyelembe venni:

Beépített könyvtárak: Keresse meg az eszközön belül az ERD-sablonokat és szimbólumkönyvtárakat, hogy hatékonyabban készíthesse Keresse meg az eszközön belül az ERD-sablonokat és szimbólumkönyvtárakat, hogy hatékonyabban készíthesse el a diagramokat Könnyű használat: Ideális egy intuitív felület, amely nem igényel kiterjedt felhasználói képzést. Diagramkészítési funkciók: Keressen kiterjedt diagramkészítési funkciókat és testreszabási lehetőségeket. A kívánatos eszközök : Keressen kiterjedt diagramkészítési funkciókat és testreszabási lehetőségeket. A kívánatos eszközök digitális táblákkal és gondolattérképekkel rendelkeznek, amelyek segítenek vizuálisan vonzó ER-diagramok készítésében. Adatbázis-kompatibilitás: Lehet, hogy szeretné, ha a szoftver támogatná vagy integrálható lenne a választott adatbázis-kezelő rendszerével (DBMS). Együttműködési funkciók: Ha csapatban dolgozik, akkor valós idejű együttműködési funkciókra lesz szüksége, például korrektúrára és verziókezelésre : Ha csapatban dolgozik, akkor valós idejű együttműködési funkciókra lesz szüksége, például korrektúrára és verziókezelésre a hatékony munkafolyamat érdekében. Importálási és exportálási opciók: Szükség lehet a meglévő adatbázis-sémák importálására és az ER-diagramok különböző formátumokba (pl. PDF, PNG, SVG) történő exportálására.

Miután áttekintettük az ERD-eszközök alapjait, nézzük meg a 10 legjobb lehetőséget az adatbázis-diagramokhoz. ?

A ClickUp Whiteboards minden kreatív és együttműködési funkciót kínál, amire szükséged van a folyamatábrák és diagramok online elkészítéséhez.

A ClickUp sokkal több, mint egy egyszerű diagramkészítő eszköz – egy átfogó termelékenységi platform, amely zökkenőmentesen integrálja a feladatokat, a megbeszéléseket és a dokumentumokat.

A ClickUp Whiteboards segítségével teljesen új szintre emelheti a közös koncepciótervezési és diagramkészítési munkát. Ez egy szabad formátumú vászon brainstorminghoz és projekttervezéshez, amelyen több felhasználó is egyszerre dolgozhat vázlatok, szövegek, képek, alakzatok, összekötők, jegyzetek és egyéb médiaelemek segítségével.

Nem szeretne ERD-t építeni a semmiből? Használja a ClickUp kiterjedt sablonkönyvtárát diagramok és térképek készítéséhez! Könnyedén térképezze fel ERD-jét a ClickUp entitás-kapcsolat diagram sablon segítségével, amely ideális komplex adatstruktúrák megtervezéséhez kódolási ismeretek nélkül.

Ez a Whiteboard sablon lehetővé teszi, hogy könnyedén hozzon létre elsődleges és külső kulcsokat az egyéni mezők segítségével, így egy pillanat alatt áttekintheti az ERD-kapcsolatokat. A drag-and-drop csomópontokkal másodpercek alatt létrehozhat kapcsolatokat. A nagyítási szintek segítségével bármilyen méretarányban modellezheti adatait. Javasoljuk, hogy az ER-modellekre korlátozásokat alkalmazzon az egyszerű ClickUp Automations segítségével. Így biztosíthatja a konzisztens és hibamentes eredményeket. ?

Modellezze az adatkészleteket pontosan a ClickUp entitás-kapcsolat diagram sablon segítségével.

A ClickUp Mind Maps egy másik diagramkészítő funkció, amelyet érdemes kipróbálnia. Ezzel a kapcsolatokat és hierarchiákat ábrázolva szervezheti projektjeit, ötleteit és feladatait.

Összességében a ClickUp egy rendkívül vizuális projektmenedzsment megoldás. A nagymértékben testreszabható irányítópultokkal, több mint 1000 integrációs lehetőséggel és több mint 15 nézettel pillanatok alatt ábrázolhatja, áttekintheti és logikusan összekapcsolhatja az adatbázis szerkezeti elemeit!

A ClickUp legjobb funkciói

A ClickUp korlátai

Időbe telik a számos rendelkezésre álló funkció elsajátítása.

A mobilalkalmazás kevesebb funkcióval rendelkezik, mint a webes verzió.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan : 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti : 12 USD/hó felhasználónként

Vállalati : Az árakról érdeklődjön a vállalatnál.

A ClickUp AI minden fizetős csomagban elérhető, havi 5 dollárért munkaterület-tagként.

ClickUp értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (több mint 8000 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 3000 értékelés)

2. Lucidchart

A Lucidchart, hasonlóan legfőbb versenytársaihoz, egy sokoldalú eszköz professzionális minőségű ER-diagramok és tervezési ötletek kidolgozásához, még a legbonyolultabb adatkészletek esetében is. Lehetővé teszi a valós idejű szerkesztést a felhőben, így ideális választás távoli és elosztott csapatok számára.

Lehetővé teszik, hogy diagramokat hozzon létre a semmiből, vagy a folyamat felgyorsításához használjon számos sablont, szimbólumot és jelölést.

Hozzon létre egy üres diagramot, és nyissa meg a Lucidchart ERD alakzatkönyvtárát a képernyő bal oldalán található menüből a + Alakzatok gombra kattintva. Miután engedélyezte, könnyedén áthúzhatja az ERD alakzatokat a vászonra, ami jó kiindulási pontot biztosít.

Ezeknek az alakzatoknak az összekapcsolása ugyanolyan intuitív, mivel a formák szélén található piros pontokról húzással összekapcsolhatja őket, és a vászon feletti eszköztár segítségével testreszabhatja a vonalak végeit. ?

A Lucidchart legjobb funkciói

Valós idejű együttműködés globális csapatokkal

Számos sablon, szimbólum és testreszabási lehetőség

Tiszta, intuitív felület

Támogatja a Visio importálását és exportálását

A Lucidchart korlátai

Alacsonyabb betöltési idő

A vizuális elemek testreszabása bonyolult lehet

Lucidchart árak

Örökre ingyenes

Egyéni : havi 7,95 dollártól

Csapat : 9 dollártól felhasználónként havonta

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Lucidchart értékelések és vélemények

G2 : 4,5/5 (több mint 4000 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (1000+ értékelés)

3. QuickDBD

A QuickDBD egy ingyenes ER-diagram eszköz, amely kiváló választás, ha a pontosság és a billentyűzet hatékonysága a legfontosabb Önnek. Ezzel a programmal gyorsan vázlatot készíthet az adatbázis sémáiról, egyszerűen csak beírva az adatokat – mindössze annyit kell tennie, hogy megadja az entitásokra vonatkozó információkat, és a releváns adatmezők megjelennek a képernyőn! ⌨️

De ez még nem minden!

A QuickDBD az együttműködés terén is kiemelkedő teljesítményt nyújt. Praktikus megosztási link funkciója megkönnyíti a folyamatos struktúrákkal való csapatmunkát. Ezenkívül támogatja a MySQL, MariaDB, Oracle és SQL Server adatbázisokból származó sémák importálását, így nem kell platformok között váltogatnia az ERD-k létrehozásához.

A QuickDBD legjobb funkciói

Parancsok egyszerű billentyűzetbevitellel

Magán vagy nyilvános ERD-megosztás

Sémaimport MySQL, MariaDB, Oracle, SQL Server rendszerből

Támogatja az exportálást PDF/RTF formátumokban.

A QuickDBD korlátai

Az ingyenes csomag felhasználói diagramonként 10 táblára korlátozódnak.

A privát tároló csak Pro felhasználók számára elérhető.

QuickDBD árak

Alapszintű : Ingyenes

Pro: 14 USD/hó vagy 95,00 USD/év

QuickDBD értékelések és vélemények

G2 : 4,8/5 (5 értékelés alapján)

Capterra: 5/5 (5+ értékelés)

4. Creately

A Creately egyszerűsíti a folyamatábrák készítését egy intuitív platformmal, amely a nyers adatokat kifinomult ERD-kké alakítja. ?

Az interaktív drag-and-drop felület és a praktikus eszköztár segítségével szabadon építhetsz koncepcionális, logikai vagy fizikai adatstruktúrákat. Színeket, betűtípusokat és attribútumokat állítva testreszabhatod őket a tervezési elképzeléseidnek megfelelően. Diagram szövegkereséssel megtalálhatod egy adott csomópontot egy nagy hálózatban.

A Creately korlátlan számú valós idejű kurzort kínál, segítve Önt a kollégáival való együttműködésben. A megjegyzéseket aszinkron megbeszélésekhez és nyomon követéshez is felhasználhatja. A ClickUp-hoz hasonlóan ez az eszköz is lehetővé teszi több hozzáférési és szerepkör szint konfigurálását az ER-diagramok felülvizsgálatának és jóváhagyásának kezeléséhez.

A Creately legjobb funkciói

Intuitív drag-and-drop funkció

Egy kattintással személyre szabható

Valós idejű kurzorok az együttműködéshez

Testreszabható hozzáférési szintek

A Creately korlátai

Néha lassan töltődik be

Az ingyenes verzió lehetne jobb

Creately árak

Örökre ingyenes

Starter : 5 USD/felhasználó/hónap

Üzleti : 89 dollár havi átalánydíj

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Creately értékelések és vélemények

G2 : 4,4/5 (900+ értékelés)

Capterra: 4,4/5 (100+ értékelés)

5. DBDiagram

A DBDiagram a legjobb választás azoknak a fejlesztőknek és elemzőknek, akik költséghatékony, webalapú entitás-kapcsolat diagram eszközt keresnek. A felhasználóbarát kezelhetőséget helyezi előtérbe, így a szakemberek minimális kóddal alakíthatják ötleteiket világos diagramokká.

De itt jön az izgalmas rész: a DBDiagram még egy lépéssel tovább megy, lehetővé téve, hogy ER diagramokat közvetlenül SQL dump fájlokból szerezzen be. Akár SQL utasításokat is generálhat adatbázis-séma létrehozásához. Ez az eszköz a kényelmet helyezi előtérbe, mivel integrálható olyan népszerű webes keretrendszerekkel, mint a Rails vagy a Django, és pillanatok alatt feltöltheti a rb vagy models.py fájljait!

Miután elkészültek az ER-diagramok, egyetlen kattintással gyorsan PDF-fájlokká alakíthatja őket, és megoszthatja őket a csapatával, vagy belső körben terjesztheti őket. ?️

A DBDiagram legjobb funkciói

Minimális kóddal történő diagramkészítés

ER-diagramok importálása SQL-dump fájlokból

Webkeretrendszer-integrációk

Lehetővé teszi a PDF-konvertálást és -megosztást

A DBDiagram korlátai

A külső kulcsok kezelése javítható

Korlátozott testreszabási lehetőségek

DBDiagram árak

Persona : Örökre ingyenes

Personal Pro : 7,5 USD/hó

Csapat: 35 USD/hó

DBDiagram értékelések és vélemények

G2 : 4,3/5 (5 értékelés alapján)

Product Hunt: 4/5 (30+ értékelés)

6. SmartDraw

A SmartDraw nevéhez híven gondtalan megközelítést kínál az entitás-kapcsolat diagramok készítéséhez. Különlegessége, hogy a meglévő adatbázis alapján automatikusan generál ERD-ket, és egy kezdeti vázlatot nyújt, amelyet tovább testreszabhat.

A széles körű sablonválaszték, amely testreszabott téglalap, ovális és rombusz alakú ERD formákat tartalmaz, biztosítja a zökkenőmentes átmenetet a koncepciótól a megvalósításig. Ha a sablonok nem felelnek meg teljesen az Ön igényeinek, akkor kézzel kiválaszthatja a formákat és manuálisan beviheti az adatokat, így biztosítva, hogy a végeredmény megfeleljen elképzeléseinek. ?️‍?️

A létrehozott diagramokat könnyedén hozzáadhatja a Microsoft Office vagy a Google Workspace alkalmazásokhoz. A SmartDraw integrálódik a gyakori fájltároló rendszerekkel, így párhuzamos mappák és jogosultságok létrehozása nélkül tárolhatja a diagramokat.

Nézze meg a legjobb SmartDraw alternatívákat, hogy kibővítse keresését!

A SmartDraw legjobb funkciói

Előre megtervezett sablonok

Automatikusan generál ERD-ket a meglévő adatbázisából

Hasznos integrációk

Telefonos, csevegő és e-mailes ügyfélszolgálat

A SmartDraw korlátai

Korlátozott szimbólumválaszték

Egyes felhasználók időigényesnek tartják a sablonokban található alapértelmezett szöveg törlését.

A SmartDraw árai

Egyfelhasználós: 9,95 USD/hó

Több felhasználó: 8,25 USD/hó/felhasználó áron (minimum három felhasználó)

SmartDraw értékelések és vélemények

G2 : 4,6/5 (több mint 200 értékelés)

Capterra: 4,1/5 (100+ értékelés)

7. Miro

A Lucidchart és a ClickUphoz hasonlóan a Miro is számos sablonnal áll az Ön rendelkezésére, amelyek az értékláncoktól a projekt terjedelméig mindenre kiterjednek. Az ERD-sablon előre definiált térképpel rendelkezik az adatmodell létrehozásához. A tipikus lépések a következők:

Entitások azonosítása és elnevezése Kapcsolatok létrehozása összekötő vonalakkal (az eszköztáron vagy az L gyorsbillentyűvel) A diagram testreszabása és véglegesítése

A Miro fejlett interaktív funkcióival varázslatos élményt nyújt, amely javítja az együttműködésen alapuló diagramkészítési élményt. Gondoljon rá úgy, mint egy valódi táblán történő brainstormingra, függetlenül attól, hogy az irodában vagy otthonról dolgozik. A digitális post-it jegyzetek és a kézzel rajzolás funkcióknak köszönhetően mindenki részt vehet benne. ?️

A Miro legjobb funkciói

Valós idejű csapatmunka és dokumentumszerkesztés

Több fájlformátumhoz biztosít hozzáférést

Számos sablon áll rendelkezésre az ERD-ken túl

Integrálható más eszközökkel és platformokkal

A Miro korlátai

Korlátozott offline funkciók

Megtanulása nehéz

Miro árak

Örökre ingyenes

Starter : 8 USD/hó/tag

Üzleti : 16 USD/hó tagonként

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Miro értékelések és vélemények

G2 : 4,8/5 (több mint 5000 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 3000 értékelés)

8. Canva

A Canva ER-diagramkészítője nemcsak kényelmes, hanem felhasználóbarát is. Jól kidolgozott funkcióival lenyűgöz, amelyekkel bemutathatja az adatkészleten belüli bonyolult kapcsolatokat, így gyorsabban felismerheti a lehetséges logikai hibákat vagy tervezési hibákat. ?

A Canva segítségével több mint 20 grafikontípus közül választhat, hogy az ER-modelleket különböző helyzetekben ábrázolja, így biztosítva, hogy diagramjai átfogóak és vizuálisan vonzóak legyenek. Emellett könnyen olvasható grafikonokat is készíthet, amelyeket nagy felbontásban tehet közzé.

A Canva különlegessége a gazdag testreszabási lehetőségekben rejlik. Az entitásokat, attribútumokat és kapcsolatokat számos tervezési elemmel, például képekkel és grafikákkal jelenítheti meg. A diagramok megosztásához és beágyazásához egyszerűen használja a diagram szoftverbe integrált letöltési és exportálási gombokat.

A Canva legjobb funkciói

Több mint 20 grafikontípus

Intuitív és könnyen kezelhető felület

Kényelmes letöltési és exportálási lehetőségek

Széles körű színpaletta- és betűtípus-gyűjtemény

A Canva korlátai

Korlátozott professzionális szerkesztési funkciók

Bizonyos integrációk esetén késleltetés léphet fel.

Canva árak

Örökre ingyenes

Pro : 14,99 USD/hó egy személy számára

Csapatok: 29,99 USD/hó az első öt fő számára

Canva értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (több mint 4000 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 11 000 értékelés)

9. EdrawMax

Az EdrawMax az Ön első számú eszköze a vizuálisan lenyűgöző grafikonok és diagramok egyszerű elkészítéséhez. Testreszabható, szemet gyönyörködtető tervezőeszközei révén hasznos az entitás-kapcsolat diagramok tervezéséhez. ?

Új ERD létrehozásához nyissa meg EdrawMax fiókját, és lépjen a Database Modeling (Adatbázis-modellezés) szakaszra (a képernyő bal oldalán). Válasszon az egyik sablon közül a kezdéshez, vagy egyszerűen használjon üres vásznat.

Az EdrawMax segítségével könnyedén meghatározhat komplex entitáskapcsolatokat csatlakozókkal és vonalakkal, majd átalakíthatja azokat relációs sémává. Az így kapott diagram segítségével jóval előre felismerheti a problémákat, különösen akkor, ha szeretné korlátozni a telepítési hibákat.

Miután belépett a problémamegoldó módba, finomhangolhatja diagramját elemek hozzáadásával vagy eltávolításával. Fájljait biztonságosan mentheti a felhőbe, vagy exportálhatja népszerű formátumokban, például PDF, Visio, HTML és SVG.

Az EdrawMax legjobb funkciói

Online és offline használat

Snap and Glue funkció az alakzatok összekapcsolásához

Fájlok exportálása több formátumban

Windows, Mac és Linux rendszereken is elérhető.

Az EdrawMax korlátai

Egyes felhasználók számára drága lehet

A méretmódosítási és igazítási funkciók fejlesztésre szorulnak.

EdrawMax árak

Magánszemélyek számára Előfizetési csomag : 99 USD/év Életre szóló csomag : 198 USD (egyszeri fizetés) Életre szóló csomag : 245 USD (egyszeri fizetés) Éves csomag : 126,4 USD/év

Előfizetési csomag : 99 USD/év

Életre szóló tervezet : 198 dollár (egyszeri fizetés)

Életre szóló csomag : 245 USD (egyszeri fizetés)

Éves csomag : 126,4 USD/év

Csapatok számára: 505,75 USD/év (öt felhasználó számára)

Üzleti felhasználóknak: Kapcsolatfelvétel után elérhető

EdrawMax értékelések és vélemények

G2 : 4,3/5 (több mint 60 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 200 értékelés)

10. Visual Paradigm

A Visual Paradigm egy online eszköz, amely intuitív szerkesztővel rendelkezik az ERD-modellezéshez. Reklámmentes felülete biztosítja, hogy a felhasználói élményt ne zavarják meg értékesítési célú elemek.

Hozzon létre ERD entitásokat minta adatkészletekkel, vagy használja a Model Transitor eszközt a meglévő diagramok és átmenetek másolásához. A Table Record és Database View szerkesztők segítségével módszeresen modellezheti adatstruktúráját, és táblákat, oszlopokat és kölcsönös kapcsolatokat adhat hozzá a pontos vizuális ábrázoláshoz. Adat tábláihoz közvetlenül ad hoc SQL utasításokat generálhat.

Korlátlan diagramkészítési és vízjel nélküli képexportálási lehetőségekkel ez a platform sokoldalú választás mind egyének, mind csapatok számára.

A Visual Paradigm legjobb funkciói

Intuitív ERD-szerkesztő

Korlátlan számú diagram a jogosult előfizetők számára

Jegyzetek, szövegek és képek hozzáadása

Lehetővé teszi a modellek másolását

A Visual Paradigm korlátai

Más rendszerekkel való alacsony szintű integráció

Az ERD eszközök nem elérhetők a Modeler terv előfizetői számára.

A Visual Paradigm árai

Modeler : 6 USD/hó

Standard : 19 USD/hó

Professzionális : 35 USD/hó (negyedéves számlázási modell)

Vállalati: 89 USD/hó (féléves számlázási modell)

Visual Paradigm értékelések és vélemények

G2 : 4,3/5 (10+ értékelés)

Capterra: 4,2/5 (10+ értékelés)

Sajátítsa el az entitás-kapcsolat diagramok készítésének művészetét

Ha első osztályú eszközöket keres entitás-kapcsolat diagramok készítéséhez, mindig célszerű olyan eszközt választani, amely megfelel az Ön egyedi igényeinek. A ma bemutatott termékek könnyen hozzáférhetők és többféle árkategóriában kaphatók, így a döntéshozatal is zökkenőmentes lesz.

Kiemelkedő választásként érdemes megfontolni a ClickUp alkalmazást, amely nemcsak egyszerűsíti az adatbázis-kezelők számára a diagramok készítését, hanem számtalan egyéb termelékenységet növelő funkciót is kínál. ?