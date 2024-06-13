Hogyan használhatja az AI-t az értékesítésben (használati esetek és eszközök)

Legyünk őszinték: az értékesítés ma nehezebb, mint valaha. A vásárlók egyre tájékozottabbak, a kvóták egyre magasabbak, és az idő? Az sosem elég.

Itt jön be a képbe az AI – nem azért, hogy helyettesítse Önt, hanem hogy fokozza teljesítményét.

A manuális adatbevitelhez hasonló ismétlődő feladatok automatizálásától a célzott coachinghoz szükséges értékesítési hívások elemzéséig a mesterséges intelligencia megváltoztatja az értékesítők kapcsolatteremtési, üzletkötési és nyerési módszereit. De itt van a bökkenő: nem az emberi értékesítők helyettesítéséről van szó. Arról van szó, hogy segítsünk nekik okosabban, nem pedig keményebben értékesíteni.

Ebben az útmutatóban bemutatjuk, hogyan használhatja az AI-t az értékesítésben az előrejelzések javítása, az értékesítési stratégiák finomítása, az ügyfélkapcsolatok személyre szabása és az értékesítési termelékenység növelése érdekében – anélkül, hogy további munkát adna magának.

Vessünk egy pillantást arra, hogy a legokosabb értékesítési szervezetek hogyan használják az AI-t több üzlet megkötésére – és hogyan teheted ezt te is. 👇

Az AI megértése az értékesítésben

Az értékesítés hosszú ideig emberközpontú terület volt. Az értékesítők legértékesebb eszközei a termékekkel kapcsolatos széleskörű ismereteik, kommunikációs készségeik és szónoki tehetségük voltak.

Bár ez ma is így van, a vásárlók elvárásai minden idők legmagasabb szintjén vannak, a verseny kiélezett, és a vásárlók útja egyre bonyolultabb. Ezek a tényezők még a legjobban teljesítő értékesítési csapatokat is megterhelhetik.

Itt az AI segítségével könnyedén megoldhatja ezeket a további igényeket. Ne feledje, hogy az AI nem az emberi értékesítők helyettesítéséről szól, hanem arról, hogy hatékonyabbá és termelékenyebbé tegye őket. Hogy ezt jobban megértsük, nézzük meg, hogyan segítik az AI technológiák az értékesítési képviselőket és a vezetőket külön-külön.

📮ClickUp Insight: A válaszadók 21%-a szeretné kihasználni az AI-t a szakmai teljesítmény javítása érdekében, és azt megbeszélésekre, e-mailekre és projektekre alkalmazni. Bár a legtöbb e-mail alkalmazás és projektmenedzsment platform integrált AI funkcióval rendelkezik, ez nem feltétlenül elég zökkenőmentes ahhoz, hogy az eszközök közötti munkafolyamatokat egységesítse. De mi, a ClickUpnál megfejtettük a titkot! A ClickUp AI-alapú értekezletkezelési funkcióival könnyedén létrehozhat napirendi pontokat, jegyzeteket készíthet az értekezletekről, feladatokat hozhat létre és rendelhet hozzájuk az értekezletek jegyzetéből, leírhatja a felvételeket és még sok mást – AI jegyzetelőnk és a ClickUp Brain segítségével. Takarítson meg akár 8 órányi értekezletidőt hetente, akárcsak ügyfeleink a Stanley Securitynél!

Mit tehet az AI az értékesítési képviselőkért?

Az értékesítési képviselők teszik ki az értékesítési csapatok nagy részét. Ha ismeri ennek a munkakörnek a belső működését, akkor tudja, milyen igényes lehet ez a szerep.

Az AI az értékesítésben a következőképpen támogatja csapatát:

Vegye át az ismétlődő feladatokat , mint például az adatbevitel és a nyomon követő e-mailek, így több időt tud fordítani olyan értékes tevékenységekre, mint a kapcsolatok építése és az üzletek lezárása.

A fárasztó folyamatok automatizálása, például a potenciális ügyfelek pontozása. Ez biztosítja, hogy az értékesítési csapatok a minősített potenciális ügyfelekre koncentráljanak és azokat ügyfelekké alakítsák.

🎉 Érdekes tény: Néhány értékesítő, aki mesterséges intelligenciát használ a kimenő levelek írásához, nevet adott az eszközeinek – népszerű becenevek például a „SalesGPT”, „CloserBot” és „Email Whisperer”.

Mit tehet az AI az értékesítési vezetőkért?

Az értékesítési vezetők és menedzserek felhasználhatják a mesterséges intelligenciát olyan kritikus értékesítési folyamatokhoz, mint az értékesítési előrejelzés. Az AI idővel történő tanulási képessége révén az értékesítési menedzserek fontos betekintést nyerhetnek a vásárlói magatartás és interakciók változásaiba. Ez az információ hasznos lehet az értékesítési stratégiák módosításában, hogy új vásárlókat célozzanak meg.

Az olyan funkciók, mint a valós idejű érzelemelemzés, lehetővé teszik a vezetőség számára, hogy megértsék a potenciális ügyfelek problémáit, és valós időben módosítsák megközelítésüket, hogy fizető ügyfelekké alakítsák őket.

A mai AI-technológia képes elemezni az értékesítési hívásokat, hogy felmérje az értékesítési képviselők teljesítményét. Ez az információ kulcsfontosságú az általános és, ha szükséges, a célzott coachinghoz.

Nézzünk meg néhány részletes felhasználási példát, hogy jobban megértsük, hogyan lehet az AI-t az értékesítésben használni.

✨ Gondoljon az AI-ra úgy, mint segédjére, ne pedig helyettesítőjére. Ön hozza létre a kapcsolatépítés varázsát. Az AI csak segít abban, hogy ezt gyorsabban megtehesse.

AI az értékesítésben: felhasználási példák

Az AI értékesítésben való alkalmazásának számos példája létezik; nézzünk meg közülük hármat.

1. Értékesítési előrejelzés

Az értékesítési előrejelzés az értékesítési menedzser mindennapi munkájának szerves része. Ezzel a vezetőség olyan információkhoz jut, amelyekkel finomíthatja értékesítési stratégiáját és bevételi tevékenységét, valamint reális értékesítési célokat tűzhet ki.

Az értékesítési előrejelzés hagyományosan egy olyan folyamat volt, amely nagymértékben támaszkodott a tapasztalatra, az intuícióra és a kézi számításokra. A mai AI értékesítési eszközök több forrásból gyűjthetnek és elemezhetnek adatokat, beleértve a CRM rendszereket, a marketing automatizálási eszközöket, vagy akár a közösségi média bejegyzéseivel való interakciókat is. Mindezt emberi beavatkozás nélkül érik el, és mégis pontos előrejelzéseket adnak az értékesítési teljesítményről.

Az AI beépítése az értékesítési folyamatokba versenyelőnyt biztosít Önnek, és garantálja, hogy pontos adatok alapján hozhat jobb döntéseket.

Vegyük példának a Salesforce Cloud Einstein-t, a Salesforce által fejlesztett AI eszközt. Ez az AI megoldás felhasználható a potenciális ügyfelek rangsorolására, a felhasználói adatokból nyert betekintés megszerzésére, sőt, feladatok automatizálására is. Az értékesítési előrejelzésekhez elemezheti a korábbi értékesítési adatokat, és azonosíthatja azokat a mintákat, amelyek felhasználhatók a jövőbeli értékesítések előrejelzéséhez.

Ezzel az eszközzel a Spotify reklámozása pontosan előre jelezhette az értékesítési trendeket és azonosíthatta a nagy potenciállal rendelkező potenciális ügyfeleket. Az Einstein fejlett elemzési funkciói valós idejű adatokat szolgáltatnak a Spotify értékesítési csapatának az ügyfelek viselkedéséről, a piaci trendekről és a kampányok teljesítményéről. Ez segített a pontosabb értékesítési előrejelzésekben és a hatékony erőforrás-elosztásban. A javított előrejelzési pontosság 19%-os éves növekedést eredményezett a hirdetési bevételekben és 40%-os termelékenységnövekedést a Spotify értékesítési csapatában, ami jelentős javulást hozott az értékesítési teljesítményben.

Ingyenes sablon Használja a ClickUp értékesítési előrejelzési sablonját a korábbi teljesítmény nyomon követéséhez és elemzéséhez, valamint a jövőbeli célok meghatározásához és nyomon követéséhez az elemzés alapján.

💡 Profi tipp: Használja a ClickUp értékesítési előrejelzési sablonját, hogy javítsa értékesítési előrejelzéseinek hatékonyságát. Ezzel kihasználhatja a hatékony munkafolyamat-automatizálást, hozzárendelhet vámstátuszokat, és több mint 17 egyéni attribútumot használhat a pontos adatkövetéshez. Az egyéni nézet javítja az adatok vizualizálását.

2. E-mail marketing

Az e-mail marketing az egyik leghatékonyabb módszer a potenciális ügyfelek megszerzésére. Ez a marketingcsatorna azért működik, mert webhelyének látogatói és potenciális ügyfelei önként feliratkoznak az e-mailek fogadására.

Ugyanakkor a tömeges e-mail kampányok kezelése nem könnyű feladat, különösen a mai ügyfelek által elvárt személyre szabott szolgáltatások szintjén. Itt jönnek képbe az AI e-mail marketing eszközök. Ezek az eszközök kiválóan alkalmasak hatalmas mennyiségű adat feldolgozására. Ez, az értékesítési AI és a természetes nyelvfeldolgozás erejével kombinálva, lehetővé teszi az ügyfelek szegmentálását és személyre szabott e-mailek létrehozását a korábbi ügyfélviselkedési adatok alapján.

Ezek az AI-alapú értékesítési eszközök automatizálják az ismétlődő feladatokat is, például az emlékeztető levelek küldését vagy a nyitott feladatok állapotának nyomon követését az értékesítési csapattal.

A Phrasee egy mesterséges intelligenciával működő e-mail marketing eszköz, amelynek célja az e-mailek tartalmának minőségének optimalizálása. A gépi tanulás segítségével ez az eszköz azonosítja a leghatékonyabb nyelvet és hangnemet a közönség megszólításához, biztosítva az e-mailek hatékonyságát. Így segített a Gumtree-nek, az Egyesült Királyság vezető apróhirdetési oldalának, amikor az e-mailek megnyitási aránya csökkenni kezdett, ami negatívan hatott az általános elkötelezettségre és az értékesítésre. A Gumtree bevezette a Phrasee mesterséges intelligenciával működő e-mail marketing megoldását. A Phrasee gépi tanulási algoritmusai optimalizálták az e-mailek tárgyát és tartalmát, a hatékonyság maximalizálása érdekében testreszabva az üzeneteket, ami jelentős javulást eredményezett. A Gumtree akár 50%-os növekedést tapasztalt a nyitási arányokban és 44%-os emelkedést az e-mailek átkattintási arányaiban. Ez az elkötelezettség növekedése közvetlenül javította az értékesítést, bizonyítva a Phrasee hatását a Gumtree e-mail marketingjének sikerére.

Ingyenes sablon Használja a ClickUp marketingnaptár sablonját, hogy valós időben átfogó képet kapjon értékesítési tevékenységeiről.

Használja a ClickUp marketingnaptár sablonját, hogy felpörgetse értékesítési tevékenységeit. Kövesse nyomon értékesítési tevékenységének minden aspektusát egy kényelmes helyen. Használja az egyedi állapotokat, mezőket és nézeteket az ügyfélkapcsolatok, a legfontosabb szegmentációs adatok, a kritikus feladatok és a tömeges kampányok tárolásához és nyomon követéséhez.

💡 Profi tipp: Bármely ClickUp esemény automatizált e-mailekké alakítható. Az ügyfelek kérdéseire, jegyeire és egyebekre azonnal reagálhat a ClickUp Email segítségével.

3. Értékesítési automatizálás

Az értékesítésben az idő pénz. Valójában az értékesítési képviselők több időt töltenek ismétlődő, unalmas feladatok elvégzésével, mint például az ügyfelekkel való interakciók dokumentálásával és adminisztratív feladatok elvégzésével, mint a tényleges értékesítési hívásokkal. Az értékesítési vezetők is jelentős időt töltenek az értékesítési műveletek nyomon követésével és a jelentésekkel.

Az értékesítési automatizálási eszközök stratégiai bevezetésével számos unalmas feladat automatizálható és egyszerűsíthető. Például a hang-szöveg átalakító mesterséges intelligencia technológia valós időben automatikusan leírja az ügyfelekkel való interakciókat.

A vezetők viszont olyan értékesítési technológiai funkciók előnyeit élvezhetik, mint az automatizált jelentések és az e-mailek ütemezése, amelyek beavatkozás nélkül továbbítják a fontos információkat az érdekelt feleknek. Röviden: az automatizálás jelentősen javíthatja értékesítési tevékenységét.

A HubSpot Sales Hub integrálja a kapcsolattartás kezelését olyan automatizálási funkciókkal, mint az e-mail sorozatok és a munkafolyamatok, hogy egyszerűsítse az értékesítési folyamatokat, javítsa a hatékonyságot és értékesítési adatokkal kapcsolatos betekintést nyújtson. A HubSpot hatékonyan segítette a Mindvalley-t, egy vezető személyes fejlődési oktatási vállalatot, értékesítési erőfeszítéseinek egyszerűsítésében és e-mail marketing automatizálásának fejlesztésében. A HubSpot integrált platformja automatizált e-mailes marketingkampányokat tett lehetővé, így a Mindvalley hatékonyan tudta ápolni a potenciális ügyfelekkel való kapcsolatait. A HubSpot CRM-jével a Mindvalley átláthatóságot nyert az ügyfelekkel való interakciókban és egyszerűsítette a partnerkapcsolatok kezelését. Az eredmény? Jobb értékesítési termelékenység, gyorsabb ügyféladat-lekérdezések és jelentős növekedés az e-mail előfizetők számában.

Ingyenes sablon Tekintse meg értékesítési jelentéseinek összefoglalóját, és kövesse nyomon, mely termékek kelnek el jól a ClickUp napi értékesítési jelentés sablonjával.

💡 Profi tipp: Használja a ClickUp napi értékesítési jelentés sablonját az értékesítési termelékenység javításához. Kövesse nyomon az értékesítési tevékenységeket testreszabható feladatállapotokkal, és állítson be emlékeztetőket, hogy minden értékesítési folyamatot kézben tartson.

4. Tartalomkészítés és személyre szabott kommunikáció

Az AI automatizálhatja az ismétlődő feladatokat, mint például az értékesítési e-mailek írása, ajánlatok készítése vagy közösségi média bejegyzések szerkesztése. Emellett a vevői viselkedés, az értékesítési előzmények és a preferenciák alapján személyre szabja az üzeneteket.

Gyakori AI-tartalom feladatok:

Írjon tárgyakat és hívás-szkripteket gépi tanulási eszközök segítségével

Személyre szabhatja az üzeneteket több platformon is

Javítsd az értékesítési prezentációkat a korábbi üzletkötések eredményei alapján

Csökkentse a kézi adatbevitelt és takarítson meg időt a nyomon követésen.

💡 Profi tipp: A ClickUp Brain segítségével az értékesítési csapatok automatikusan generálhatnak e-maileket, ügyfélszolgálati szkripteket vagy akár prezentációkat is – közvetlenül a CRM-kontextusból.

5. Értékesítési támogatás és folyamatoptimalizálás

Az AI nem csak a kimenő tevékenységekben segít, hanem a belső műveleteket is erősíti. A feladatkiosztás automatizálásától az értékesítési vezetők teljesítményének nyomon követéséig az AI-eszközök segítik az értékesítési szervezetek gyors működését.

Az AI az értékesítés támogatásában a következőket segíti:

Automatizálja az értékesítési folyamatokat és csökkentse az unalmas feladatokat

Egyszerűsítse az értékesítési folyamatokat valós idejű irányítópultokkal

Adjon több lehetőséget az értékesítési vezetőknek az AI-alapú betekintéssel a csapatok coachingjához

Javítsa az értékesítési technológiák alkalmazását és szabványosítsa a munkafolyamatokat

🎉 Érdekes tény: A ClickUp AI zökkenőmentesen integrálódik az értékesítési folyamatokba – egyetlen platformon egyesíti a CRM-feladatokat, a coachingot, az előrejelzéseket és a dokumentumokat, így értékesítési csapata mindig összehangoltan tud dolgozni.

Hogyan valósítsa meg az AI-t értékesítési szervezetében?

Az AI integrálása az értékesítési folyamatba nem feltétlenül bonyolult, de átgondolt tervet igényel. Az AI sikeres bevezetése nem csupán az eszközök kiválasztásáról szól. Arról is szó van, hogy összehangolja értékesítési csapatát, kiképezze értékesítőit és finomítsa munkafolyamatait, hogy a mesterséges intelligencia kiegészítse emberi értékesítőit, anélkül, hogy megzavarná munkájuk ritmusát.

Íme egy lépésről lépésre bemutatott keretrendszer, amelynek segítségével az AI az értékesítési szervezetének is hasznára válhat:

1. Azonosítsa a problémás pontokat

Keresse meg, hol tölti az értékesítési csapata túl sok időt ismétlődő feladatokkal – manuális adatbevitel, értékesítési előrejelzések táblázatokban, hideg ügyfelek felkutatása. Ezek az AI automatizálás legalkalmasabb területei.

💡 Profi tipp: Kezdje nagy hatással bíró, alacsony komplexitású feladatokkal, mint például a nyomon követés automatizálása, a hívások naplózása vagy a potenciális ügyfelek továbbítása. Ezek minimális kockázattal azonnali eredményeket hoznak.

2. Határozzon meg egyértelmű célokat az AI bevezetéséhez

Növelni szeretné az értékesítési termelékenységet, javítani az értékesítési teljesítményt vagy csökkenteni az értékesítési tevékenységekre fordított időt? Céljai határozzák meg, hogy milyen AI-eszközökre van szüksége, és hogyan fogja mérni a sikert.

🧠 Tudta? Azok az értékesítési csapatok, amelyek meghatározott célokkal alkalmazzák az AI-t, háromszor nagyobb valószínűséggel érnek el teljesítményjavulást. Forrás: Salesforce State of Sales.

Nem minden AI értékesítési eszköz egyforma. Egyesek az értékesítési hívások elemzésére, mások a lead generálásra, értékesítés támogatására vagy előrejelzésre összpontosítanak. Keressen olyan eszközöket, amelyek integrálhatók a CRM-jével és illeszkednek a csapata munkafolyamataiba.

Népszerű kategóriák az értékesítési AI-eszközök között:

Mesterséges intelligencia asszisztensek az értekezletek összefoglalásához és feladatjavaslatokhoz

Előrejelzési és üzletkockázati elemzési platformok

Prospektáló eszközök, amelyek elemzik az ügyféladatokat és a viselkedést

Automatizálási platformok, amelyek kezelik az ütemezést és a nyomon követést

💡 Profi tipp: A ClickUp AI segítségével olyan munkafolyamatokat hozhat létre, amelyek az értékesítési folyamat minden szakaszához alkalmazkodnak – az első kapcsolatfelvételtől az értékesítés utáni utánkövetésig –, mindezt egy helyen.

4. Tesztelje, mielőtt kiterjeszti

Kezdje kicsiben! Vezesse be az AI technológiát egy értékesítési csapatban vagy egy vezetőnél, és kövesse nyomon a teljesítményt. Gyűjtse össze a visszajelzéseket, és figyelje az alkalmazás során felmerülő problémákat. Keresse meg az üzletkötések sebességében, az értékesítők elégedettségében vagy az AI segítségével helyrehozott elmulasztott lépésekben megfigyelhető trendeket.

5. Nyomon követés, mérés és optimalizálás

Az AI bevezetése nem egy egyszeri folyamat. Csapatának időre lesz szüksége a beilleszkedéshez. Figyelje, hogyan befolyásolja az AI az értékesítési feladatok, a folyamat szakaszai és a képviselők termelékenységét, és a adatok alapján finomítsa a használatát.

💡 Profi tipp: Használja a ClickUp Dashboards funkciót az üzletkötések sebességének, az AI tevékenységi volumenre gyakorolt hatásának és az értékesítési előrejelzések pontosságának nyomon követéséhez.

Hogyan segít az AI az értékesítési csapatoknak hatékonyabban dolgozni?

Az AI már bebizonyította, hogy hogyan növelheti az értékesítési csapatok hatékonyságát, de a komplex munkafolyamatok valódi racionalizálásához nem csak elszigetelt eszközökre van szükség. A potenciális ügyfelek és az ügyfelekkel való kapcsolattartás kezelésétől az üzletek és a határidők nyomon követéséig az értékesítési siker olyan intelligens rendszereken múlik, amelyek együttesen működnek.

Ez az, ahol a ClickUp – a munka mindenre kiterjedő alkalmazása – kiemelkedik.

🎯 Az Ön ösztönei + az AI-ból nyert betekintés = verhetetlen kombináció. A legjobb értékesítési csapatok nem választanak az AI és a tapasztalat között. Mindkettőt használják.

Azokkal az eszközökkel ellentétben, amelyek utólagosan építik be az AI-t, a ClickUp egy teljes körű munkaplatform, amelybe intelligens értékesítési munkafolyamatok vannak beépítve. A ClickUp Teams Sales Software megoldással az egész értékesítési folyamatot egy helyen kezelheti: nyomon követheti a potenciális ügyfeleket, bevonhatja az ügyfeleket, együttműködhet az üzletek megkötésében, és gyorsabban zárhatja le azokat.

Testreszabhatja értékesítési folyamatát egy intuitív CRM segítségével, automatizálhatja az ismétlődő feladatokat, és vizualizálhatja az eredményeket egy valóban könnyen használható irányítópulton. Ez minden, amire értékesítési csapatának szüksége van, a ClickUp AI segítségével.

1. Automatizálja azokat az értékesítési feladatokat, amelyek lassítják a munkáját

Legyünk őszinték: az értékesítési csapatok még mindig túl sok időt töltenek manuális munkával. Legyen szó értékesítési hívások rögzítéséről, az üzletek állásának frissítéséről vagy a nyomon követések kiosztásáról, ezek a repetitív feladatok csendesen elvágják az értékesítésre fordítható időt.

🧠 Ezzel a ClickUp több lesz, mint egy CRM – az értékesítési motorjának operációs rendszerévé válik.

A ClickUp Brain generatív AI-képességeinek segítségével e-maileket is készíthet, amelyekkel azonnal kapcsolatba léphet a potenciális ügyfelekkel. Ugyanezt a funkciót a tanulási és fejlesztési részleg is kihasználhatja az értékesítési coaching céljára szolgáló tartalmak létrehozásához. Például így használhatja az AI-t e-mail-tervezetek másodpercek alatt történő létrehozásához:

Ezenkívül* a ClickUp Brain, ha más funkciókkal, például a ClickUp Clips-szel együtt használja, új lehetőségeket nyit meg az értékesítési folyamat javítására.

Készítsen és osszon meg önállóan képzési és bevezető videókat a ClickUp Clips segítségével. Használja a ClickUp Brain értékesítési mesterséges intelligencia képességeit, és értékesítési csapata mostantól valós idejű, AI által generált átiratokkal ellátott videókat készíthet. Ez a funkció különösen hasznos lehet, ha komplex fogalmakat magyarázó, részletes bemutató videókkal szeretné megnyerni az ügyfeleket.

Készítsen részletes magyarázó videókat a ClickUp Clips funkciójával, amely valós időben AI-generált átiratokat készít.

🎉 Érdekes tény: Az AI nem csak e-maileket ír vagy potenciális ügyfeleket értékel, hanem most már 60 másodperc alatt teljes értékesítési prezentációkat is készít (és igen, még diagramokat is hozzáad!).

2. Személyre szabott értékesítési tartalmak létrehozása másodpercek alatt (nem órák alatt)

A potenciális ügyfeleknek szóló e-mailek, hideg megkeresések vagy akár prezentációk írása olyan érzés lehet, mintha egy teljes munkaidős állás lenne. Ha pedig az üzenete nem releváns a potenciális ügyfelek számára, akkor figyelmen kívül hagyják.

A ClickUp AI a következőket segíti az értékesítési szakembereknek:

Készítsen magas konverziós arányú hideg e-maileket az üzletek előzményei vagy a személyiségek alapján.

Írjon személyre szabott nyomonkövetési leveleket, amelyek az előző értékesítési beszélgetések jegyzetéhez igazodnak.

Készítsen prezentációkat vagy LinkedIn-üzeneteket a saját hangján!

Frissítsd a régi sablonokat vagy ajánlatokat egy egyszerű parancs segítségével

💡 Profi tipp: Használja a ClickUp Docs + AI funkciót, hogy együttműködjön csapatával az üzenetküldésben, azonnal átírhassa a szövegeket, és változókat használva adatokat szerezhessen be CRM-jéből. Nincs többé váltogatás a dokumentumok, a Slack és az e-mail szálak között.

🎯 Valós helyzet: Értékesítési vezetője egy kimenő sorozatot szeretne azoknak a vállalati potenciális ügyfeleknek, akik már nem jelentenek be. Ahelyett, hogy 3 órát töltene egy ilyen sorozat megírásával, a ClickUp AI CRM-adatok és az üzletek előzményei alapján néhány perc alatt elkészít egy személyre szabott, több lépésből álló sorozatot.

3. Okosabb előrejelzés – kontextus alapján, nem találgatások alapján

Az értékesítési előrejelzés nem a jövő megjóslásáról szól, hanem arról, hogy tudd, hol állsz jelenleg. Ehhez valós idejű adatokra, tiszta bemenetekre és a gyors irányváltás képességére van szükség.

A ClickUp AI + Dashboards az értékesítési vezetőknek biztosítja a szükséges áttekinthetőséget a következő feladatokhoz:

Tekintse meg a jelenlegi folyamatok állapotát szakasz, tulajdonos vagy régió szerint

Használja az AI-utasításokat a folyamatot gátló tényezők, az értékesítők tevékenysége és a kockázatok összefoglalásához.

Elemezze a múltbeli teljesítményt és a sebességet, hogy megjósolja a jövőbeli eredményeket.

Helyezze előtérbe azokat a fiókokat vagy területeket, amelyeknél a legnagyobb az esély a konverzióra.

🧠 Tudta? A ClickUp AI több modellt is támogat, így az üzleti logikájához igazíthatja az előrejelzéseket – legyen szó hangulatelemzésről, súlyozott üzletértékelésről vagy korábbi értékesítési teljesítményről.

🎯 Valós helyzet: Egy értékesítési vezetőnek fel kell készülnie a havi előrejelzés felülvizsgálatára. Ahelyett, hogy mindenkitől frissítéseket kérne, futtat egy ClickUp Brain parancsot – „Mely ügyletek vannak veszélyben ebben a negyedévben, és miért?” – és valós idejű összefoglalót kap a kockázati mutatókkal és az ajánlott intézkedésekkel.

Kövesse nyomon a legfontosabb értékesítési mutatókat a ClickUp irányítópultjával

A ClickUp támogatja a harmadik féltől származó eszközökkel, például a Salesforce-szel és a Hubspot-tal való integrációt is. Ezek a műszerfalak egyetlen megbízható forrásként szolgálhatnak az összes értékesítéssel kapcsolatos adat számára. Ezen felül az értékesítési képviselők riasztásokat állíthatnak be bizonyos mérföldkövekhez/eseményekhez, így biztosítva, hogy szükség esetén azonnal intézkedjenek.

Olvassa el még: AI eszközök CRM-hez

4. Összehangolja az értékesítési csapatokat további státuszmegbeszélések nélkül

Az értékesítési csapatok lendületből élnek, de ez a lendület gyakran megtorpan a félreértések, a szigetelt eszközök és a végtelen „csak ellenőrzöm” pingek miatt.

A ClickUp ezt úgy oldja meg, hogy a kommunikációt, a nyomon követést és az AI-alapú frissítéseket egy helyen központosítja. Értékesítési csapata aszinkron módon marad összehangolt, anélkül, hogy a világosságot elveszítené.

Így használják az értékesítési szervezetek a ClickUp AI-t a jobb együttműködés érdekében:

Összegezze a belső értékesítési csevegéseket az AI segítségével, hogy semmi ne maradjon ki.

Kövesse nyomon az ügyfelekkel való interakciókat az üzletek, feladatok és e-mailek között egyetlen nézetben.

Az AI + ClickUp Docs segítségével alakítsa át a találkozók jegyzetét kijelölt feladatokká

Automatikusan generáljon standup frissítéseket, hogy minden képviselő be legyen vonva a folyamatba.

🎉 Érdekes tény: A ClickUp Chat segítségével az AI nem csak összefoglalja a beszélgetést, hanem javaslatokat is tesz a következő lépésekre, összekapcsolja a releváns feladatokat, és ösztönzi a csapattagokat a végrehajtásra.

🎯 Valós helyzet: Az értékesítési vezető betegszabadságon van, de a csapatnak továbbra is szüksége van a legfontosabb ügyletekről szóló friss információkra. A ClickUp AI segítségével bárki igény szerint létrehozhat egy naprakész összefoglalót az ügyfelekkel folytatott beszélgetésekről, a feladatok előrehaladásáról és az ügyletek alakulásáról.

5. Kösse össze az egészet egy CRM-mel

Az ügyfélkapcsolatok és azok kezelése kulcsfontosságú szerepet játszanak minden értékesítési folyamat sikerében. Azonban az összes érintkezési ponton történő információkövetés nehéz és időigényes lehet. De egy CRM-megoldással könnyedén optimalizálhatja értékesítési munkafolyamatait.

A CRM egy olyan eszköz, amely 360 fokos rálátást biztosít az egész értékesítési folyamatra – röviden szólva, ez minden értékesítési szervezet gerince.

A ClickUp CRM-je összegyűjti az összes ügyféladatot, beleértve a kapcsolattartási adatokat, a kommunikációs előzményeket és az értékesítési folyamat szempontjából fontos egyéb információkat, egy központi helyen. Emellett zökkenőmentesen integrálható az Ön által már megismert AI-alapú funkciókkal és automatizálási lehetőségekkel.

Ezenkívül a ClickUp CRM több testreszabható nézetet (több mint 15-öt) is kínál, hogy az értékesítési folyamatot az Ön igényeinek megfelelően vizualizálhassa.

A ClickUp Gantt-diagram nézet vizuális idővonalat nyújt az egész értékesítési folyamatról. Ezzel az egyszerűsített nézettel az értékesítési szakemberek egy pillanat alatt nyomon követhetik az előrehaladást, a határidőket és a függőségeket. Ezek az információk segíthetnek a szűk keresztmetszetek azonosításában, mielőtt azok akadályoznák az értékesítési folyamatot.

Kezelje jobban értékesítési folyamatát a ClickUp Gantt-diagram nézetével

Ha táblázatszerű felületet szeretne, használja a ClickUp táblázatos nézetét. Ez a nézet lehetővé teszi az értékesítési szakemberek számára, hogy egyéni mezőket hozzanak létre, amelyekkel mindent nyomon követhetnek, az ügyféladatoktól az értékesítési mutatókig.

A ClickUp táblázatos nézetével valós időben testreszabhatja, rendezheti és megoszthatja az értékesítési információkat

Ezen felül ez a nézet egy kód nélküli adatbázisként is működik, amely lehetővé teszi a feladatok, dokumentumok és azok függőségeinek összekapcsolását, akárcsak egy hagyományos adatbázis felépítésekor.

A ClickUp Brain AI Knowledge Manager funkciójával áttekintheti az egész értékesítési tevékenység ökoszisztémáját, azonnali összefoglalókat készíthet, és beszélgetésszerűen tájékoztathat a teendők előrehaladásáról. Ez a funkció különösen hasznos lehet az értékesítési szakemberek számára, mivel értékesítési beszélgetések során rengeteg információhoz biztosít hozzáférést. A bizalom kiépítése az ügyfelekkel szintén segít fenntartani a beszélgetés folyását, ami kritikus fontosságú lehet a potenciális ügyfelek meggyőzésében.

Használja a ClickUp Brain szolgáltatást Használja a ClickUp AI Knowledge Manager funkcióját, hogy azonnali válaszokat kapjon a legfontosabb kérdésekre és folyamatokra.

Olvassa el még: AI eszközök az e-kereskedelemhez

6. Ne kezdje el a nulláról – használjon sablonokat

A sablonok valóban elengedhetetlenek az értékesítés menedzsmentjéhez, és gyors megoldásokat kínálnak a hatékonyság és a következetesség eléréséhez. A CRM, az értékesítési hívások és az értékesítési nyomkövető előre megtervezett sablonjaival a csapatok elkerülhetik a kerék újbóli feltalálását, és biztosíthatják a szabványosított folyamatokat.

A ClickUp számos sablont kínál, amelyek segíthetik az értékesítési szakembereket munkájukban, időt takarítva meg, miközben a stratégiai értékesítési tevékenységekre koncentrálhatnak.

Ingyenes sablon Kövesse nyomon a fontos ügyféladatokat és interakciókat a ClickUp értékesítési CRM sablonjával.

A ClickUp CRM sablon a CRM-folyamat legfontosabb aspektusait kezeli. Központi helyet biztosít, ahol az értékesítési vezető hozzáférhet az összes ügyfélhez kapcsolódó információhoz, beleértve, de nem kizárólagosan az ügyfél adatait, az értékesítési előzményeket, sőt a korábbi ügyfélkapcsolatokkal kapcsolatos jegyzeteket is.

Ez azonban nem csak egy adattár. Ez a sablon egyedi mezőket és állapotokat is tartalmaz, amelyek segítségével az értékesítési szakemberek szegmentálhatják ügyfeleiket a hatékonyabb marketing megközelítések érdekében, és egy helyen nyomon követhetik az összes értékesítési tevékenységet.

💡 Profi tipp: Használja a ClickUp táblázatos nézetét ebben a sablonban, hogy interaktív vizuális ábrázolást kapjon CRM-tevékenységeiről.

A sablon értékesítési automatizálási funkciókat is kínál, például személyre szabott e-mailek küldését az egyes ügyfeleknek a szegmensük alapján. Segít a hangulatelemzésben, lehetővé téve a vezetőség számára az ügyfelek visszajelzéseinek és értékeléseinek nyomon követését.

Töltse le ezt a sablont Kezelje értékesítési hívásainak folyamatát egy központi helyről a ClickUp értékesítési hívás sablonjával.

A ClickUp sablonokat is kínál az értékesítési folyamat egyszerűsítéséhez. Például a ClickUp értékesítési hívás sablonja lépésről lépésre bemutatja az értékesítési szervezeteknek az ügyfelekkel való kapcsolattartás kezelésének folyamatát. Ez a sablon emellett egy központi helyet biztosít az értékesítési képviselőknek, ahol hozzáférhetnek a standard értékesítési hívás forgatókönyvekhez.

Ezekhez való könnyű hozzáférés biztosítja, hogy értékesítési csapataik következetesen professzionálisak legyenek, és pontos információkat nyújtsanak a potenciális ügyfeleknek.

Ezenkívül az értékesítési csapatok egyéni mezőket is használhatnak az egyes hívások legfontosabb részleteinek, például az ügyfelek problémáinak és a következő lépéseknek a rögzítésére. Ezek az információk felbecsülhetetlen értékűek lehetnek a nyomon követés, a jövőbeli interakciók személyre szabása és ezáltal az üzletek lezárása szempontjából.

💡 Profi tipp: Használja a ClickUp Docs szolgáltatást az értékesítési csapatok számára szükséges kiegészítő információk tárolására, amelyekre ügyfeleikkel való kapcsolattartás során szükségük lehet. Gondoskodjon arról, hogy minden csapattagja hozzáférjen az összes dokumentumhoz – egy helyen!

Töltse le ezt a sablont Kövesse nyomon az értékesítési csapat teljesítményét egy helyről a ClickUp értékesítési nyomkövető sablonjával.

Végül pedig itt van a ClickUp Sales Tracker Template, egy eszköz, amely értékes betekintést nyújt a vezetőknek csapataik teljesítményébe és az értékesítési tevékenységek általános hatékonyságába.

Ez a sablon nem csupán az értékesítési adatok nyomon követésére szolgál. Beépített mesterséges intelligenciája lehetővé teszi az értékesítési csapatok számára, hogy értékes teljesítményadatokat (egyénileg és csapatként) vizualizáljanak, trendeket elemezzenek és növekedési lehetőségeket azonosítsanak.

💡 Profi tipp: Használja a sablonban található ClickUp Goals és ClickUp Milestones funkciókat, hogy – amint a nevük is utal rá – célokat tűzzön ki értékesítési csapatainak, és segítsen nekik vizualizálni, hogy mennyire vannak közel azok eléréséhez.

✅ Készen áll arra, hogy megnézze, mit tehet az AI az értékesítési csapatáért?

Az AI az értékesítésben nem csak a jövő, hanem a jelen is. Az okosabb potenciális ügyfelek felkutatásától a gyorsabb üzletkötésig, a mai legjobban teljesítő értékesítési szervezetek mesterséges intelligenciát használnak a manuális munka csökkentésére, minden érintkezési pont személyre szabására és a bevételek növelésére.

A ClickUp pontosan ebben segít az értékesítési képviselőknek, menedzsereknek és bevételi csapatoknak – a munkafolyamat minden lépésébe beépített AI segítségével. A ClickUp a blogban bemutatottakon kívül számos értékesítési terv sablont is kínál, amelyek javíthatják értékesítési csapatai működését. Az ajánlatok készítésétől és az üzletek előrejelzésétől a képviselők coachingjáig és a nyomon követés automatizálásáig – minden, amire szükség van az okosabb értékesítéshez, egy helyen található.

👉 Ne csak alkalmazzon mesterséges intelligenciát! Használja ki annak előnyeit – zökkenőmentesen a ClickUp segítségével – regisztráljon ingyen!