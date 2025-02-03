A 10 legjobb AI e-mail marketing eszköz az e-mailek automatizálásához 2025-ben

Az e-mail az egyik legnépszerűbb marketingkommunikációs eszközzé vált, köszönhetően hihetetlenül magas ROI-jának, amely becslések szerint 36 dollár minden befektetett 1 dollár után. Az e-mail egyben az egyik legegyszerűbb módja annak, hogy közvetlenül kapcsolatba lépjen a célközönségével, és sok fogyasztó ma már ezt tartja a márkákkal való interakció legkedveltebb módjának. Számukra ez kevés stresszel jár, Önnek pedig lenyűgöző konverziós arányt biztosít.

Az e-mail marketing azonban nem csupán szövegek megírását és elküldését jelenti. A leghatékonyabb e-mail marketing kampányok gondosan szegmentáltak, teszteltek és finomítottak, hogy a legjobb eredményeket érjék el. Mindez időbe telik, de az AI e-mail marketing eszközöknek köszönhetően hihetetlenül hatékony e-mail marketing kampányokat hozhat létre, gyorsabban, mint valaha.

Az AI-alapú e-mail marketing eszközök innovatív megközelítést kínálnak a marketingeseknek a közönségükkel való kapcsolattartáshoz. Az AI segítségével meggyőző szövegeket írhat, szegmentálhatja a közönségét és elemezheti az eredményeket. A piacon jelenleg rengeteg AI eszköz kapható, hogyan válassza ki a megfelelő e-mail marketing platformot?

Az egyik első dolog, amit érdemes keresnie, egy olyan eszköz, amely sok személyre szabási lehetőséget kínál. Az AI e-mail marketing eszközök segíthetnek személyre szabott e-mailek létrehozásában, a tárgytól az ajánlatokig, ami magasabb megnyitási arányhoz és konverziókhoz vezet.

Érdemes olyan funkciókat is keresnie, amelyek segítenek Önnek a tartalom kidolgozásában, hogy vonzó e-maileket készíthessen. Használja az AI eszközöket ötletek kidolgozásához, vagy hagyja, hogy releváns üzeneteket hozzon létre a célközönségének.

Az AI e-mail marketing eszközök számos, az e-mail marketinghez kapcsolódó feladatot is automatizálhatnak, például a nyomon követő üzenetek küldését vagy a listák szegmentálását. Ez az automatizálás felszabadíthatja csapatát, hogy több időt fordítson stratégiai marketing kezdeményezésekre, és kevesebbet az e-mailek adminisztrációjára.

Válasszon egy olyan e-mail marketing platformot, amely robusztus elemzési és jelentési funkciókkal rendelkezik, hogy jobban megérthesse a kampányok teljesítményét. Az e-mail adatokból nyert betekintés alapul szolgálhat a jövőbeli marketing döntésekhez. Fontolja meg az AI felhasználását az eredmények elemzéséhez és az optimalizálási lehetőségek felkutatásához.

Ezenkívül válasszon olyan megoldást, amely integrálható a meglévő e-mail marketing programjával és munkaalkalmazásaival. Az integrációk megkönnyítik a munkafolyamatok automatizálását, növelik a csapat termelékenységét és zökkenőmentes együttműködést tesznek lehetővé az e-mail kampányok során. A folyamatok racionalizálása lehetővé teszi, hogy kevesebb idő alatt többet érjen el, miközben zökkenőmentesen együttműködik a különböző eszközökkel.

A 10 legjobb AI e-mail marketing szoftver

Készítsen e-mail tárgyakat, szövegvázlatokat és még sok mást a ClickUp AI segítségével.

A ClickUp, a kedvenc all-in-one termelékenységi platformja, mostantól a kedvenc helye az e-mail marketing létrehozásához és kezeléséhez. A ClickUp AI e-mail marketing eszközeivel központi hubot hozhat létre a kampányok kezeléséhez, vonzó tartalom létrehozásához és a kampányok teljesítményének nyomon követéséhez.

A ClickUp felhőalapú platformja megkönnyíti az e-mailes kommunikáció szervezését és nyomon követését. A ClickUp e-mail projektmenedzsment eszközei lehetővé teszik e-mail vázlatok létrehozását, tárolását és kezelését, a megnyitási arányok és átkattintások nyomon követését, valamint automatizált munkafolyamatok beállítását a nyomon követési e-mailekhez. A ClickUp Integrations segítségével más kommunikációs platformokkal is kapcsolatba léphet, hogy munkatársainak e-mailben küldjön feladatokat anélkül, hogy el kellene hagynia a munkaterületét.

A platform integrálható olyan népszerű e-mail marketing eszközökkel is, mint a Mailchimp és az ActiveCampaign, így még több e-mail marketing lehetőséget kínál. A ClickUp-on belül importálhat és exportálhat névjegyeket, kampányokat ütemezhet és eredményeket követhet nyomon. Mivel minden elérhető a munkaterületről, csapata könnyedén megoszthatja az információkat és gyorsabban lépéseket tehet az eredmények alapján.

A ClickUp AI eszközeinek bevezetésével további hatékonysági réteget ad a szolgáltatáshoz. A ClickUp AI konkrét utasítások vagy beépített sablonok alapján képes létrehozni e-mail szövegeket, beleértve a tárgyat, a fejlécet és a szöveget. A ClickUp AI segítségével az e-mail kampányhoz kapcsolódó feladatokat is létrehozhat.

Átfogó e-mailkezelési funkcióival, zökkenőmentes integrációival és AI-alapú tartalomgenerálásával a ClickUp egy hatékony eszköz, amely segít a kezdő és tapasztalt e-mailes marketingeseknek a legtöbbet kihozni minden elküldött e-mailből.

A ClickUp legjobb funkciói

Az automatizálási eszközök sok adminisztratív feladatot elvégeznek Ön helyett, így nem kell aggódnia az ismétlődő feladatok miatt, és helyette stratégiai kezdeményezésekre koncentrálhat.

Az AI e-mail marketing eszközök segítségével másodpercek alatt meggyőző szövegeket készíthet, és könnyedén létrehozhat célzott e-mail kampányokat, amelyek elősegítik a konverziókat.

Hatékony integrációk, például olyan népszerű platformok, mint a MailChimp és az ActiveCampaign segítségével egyszerűsítheti e-mail marketing tevékenységét.

A ClickUp korlátai

A ClickUp AI-eszközei csak a fizetős csomagokban érhetők el, de szerencsére ezek ára mindössze 5 dollár/munkaterület.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

A ClickUp AI minden fizetős csomagban megvásárolható, ára 5 dollár/munkahelyi tag/hónap.

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (9200+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 3900 értékelés)

2. Mailchimp

A Mailchimp segítségével

A Mailchimp egy népszerű e-mail marketing platform, amely lehetővé teszi a vállalkozások számára e-mail kampányok létrehozását, elküldését és nyomon követését. Felhasználóbarát felülettel, különböző sablonokkal és néhány remek automatizálási eszközzel rendelkezik. A Mailchimp emellett fantasztikus AI-alapú funkciókat is kínál, többek között intelligens tárgyvonalakat, ügyfél-elemzéseket és hatékony A/B tesztelést. Még a tartalmához illő stock fotókat is javasol.

A Mailchimp legjobb funkciói

A drag and drop szerkesztővel rendkívül egyszerű az e-mailek létrehozása és tervezése.

A megbízható ingyenes csomag lehetővé teszi, hogy havonta akár 2000 e-mailt küldjön akár 2000 előfizetőnek, így ez egy kiváló lehetőség kisebb szervezetek számára.

Az AI-eszközök a gépi tanulást alkalmazzák minden feladatra, a szövegek létrehozásától a prediktív elemzések használatáig, hogy megmondják, mely ügyfelek vásárolnak legvalószínűbb.

A Mailchimp korlátai

Nincs korlátlan e-mail csomag, még a legdrágább opciók esetében sem.

Mailchimp árak

Ingyenes

Alapvető szolgáltatások: 13 USD/hó 500 névjegyért

Alapcsomag: 20 USD/hó 500 szerződés esetén

Prémium: 350 USD/hó korlátlan számú névjegyért

Mailchimp értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 5000 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 16 500 értékelés)

3. Smartwriter

A Smartwriter segítségével

A Smartwriter egy AI-alapú e-mail írási eszköz. A platform gépi tanulási rendszere elemzi a célközönségét és az iparági adatokat, hogy vonzó e-mail szövegeket készítsen kampányaihoz. Hasznos személyre szabott e-mailek írásához, és felhasználói adatok alapján a legrelevánsabb, legcélzottabb e-mail kampányokat hozhatja létre. Hasznos A/B teszteléshez is, hogy megtudja, mely kampányok működnek jobban a közönségénél.

A Smartwriter legjobb funkciói

Integrálható olyan népszerű e-mail marketing eszközökkel, mint a Mailchimp és a Sendinblue, így a Smartwriter mesterséges intelligencia eszközeit felhasználva írhatja meg szövegét, és zökkenőmentesen elküldheti azt kedvenc platformján keresztül.

Kiválóan alkalmas konverziókra fókuszáló e-mail marketing stratégiák kidolgozásához, mivel az AI eszköz olyan tartalmakat javasol, amelyek a legnagyobb valószínűséggel alakítják át az olvasókat vásárlókká, és növelik az e-mail marketing teljesítményét.

A kellemes felület megkönnyíti az AI funkciók használatát, még az első alkalommal használók számára is.

A Smartwriter korlátai

Problémák esetén nehéz lehet elérni a technikai támogatást.

A Smartwriter árai

Alap: 59 USD/hó

Népszerű: 149 USD/hó

Pro: 359 USD/hó

Kedvezmények éves előfizetések esetén

Smartwriter értékelések és vélemények

G2: 4/5 (10+ értékelés)

Capterra: 4,2/5 (14+ értékelés)

4. Phrasee

Via Phrasee

A Phrasee egy AI e-mail marketing eszköz, amely segít jobb e-mail tartalmakat írni, a tárgytól a búcsúszavakig. A platform gépi tanulást használ, hogy azonosítsa a leghatékonyabb nyelvet, amelyet a közönségénél használhat. Nem csak e-mail marketing stratégiájához használhatja. Használja a Phrasee természetes nyelvgenerálását, és hozzon létre emberies hangzású szövegeket a közösségi médiához, push értesítésekhez és egyebekhez.

A Phrasee legjobb funkciói

A részletes jelentéskészítési funkciók értékes betekintést nyújtanak abba, hogy e-mail kampányai hogyan teljesítenek a közönség körében, és hol érdemes módosításokat végrehajtani.

A platform könnyen integrálható a jelenlegi technológiai rendszerébe, mivel kompatibilis a Mailchimp, a Salesforce, az Adobe Campaign és más programokkal.

Kiváló módszer személyre szabott e-mailek létrehozására minden címzett számára több nyelven, így Ön az elkötelezettség növelésére koncentrálhat.

A Phrasee korlátai

Nagyobb marketingügynökségeknek készült, így a kisebb vállalkozások számára a szoftver meghaladhatja a költségvetésüket.

A Phrasee árai

Árakkal kapcsolatos információkért vegye fel velünk a kapcsolatot

Phrasee értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 20 értékelés)

Capterra: 4/5 (1+ értékelés)

5. Azonnal

Az Instantly segítségével

Az Instantly egy all-in-one e-mail marketing automatizálási platform. A marketingcsapatok a platform segítségével automatizálhatják az e-mail marketinggel kapcsolatos számos feladatot, beleértve a nyomon követő e-mailek, üdvözlő e-mailek és születésnapi e-mailek küldését.

A platform AI e-mail marketing eszközöket is kínál, amelyek automatikusan generálnak e-mail szövegeket és személyre szabják az e-mail kampányait. Ezek az AI eszközök relevánsabbá és vonzóbbá tehetik az e-maileket a közönség számára, és növelhetik a kattintási és konverziós arányokat.

A legjobb funkciók azonnal

Az AI-alapú tartalomgenerálás megkönnyíti a személyre szabott tartalmú e-mailek elkészítését és elküldését, így a kampányok hatékonyabbá válnak.

Korlátlan számú fiókot kínál, így nem kell aggódnia a feliratkozók listájának csökkentése miatt; kiválóan alkalmas azok számára, akik nagy mennyiségű e-mail marketinget küldenek.

A kampányelemzések segítségével mérheti a kampány teljesítményét, beleértve a megnyitási arányokat, a válaszadási arányokat, a leiratkozásokat és egyebeket.

Azonnali korlátozások

A platformot nem lehet mobil eszközön használni, ezért a mozgásban lévő marketingeseknek más megoldásokat kell keresniük.

Azonnali árazás

Növekedési lehetőségek: 47 USD/hó

Hyperleads: 197 USD/hó

Light Speed: 492 USD/hó

Éves előfizetések esetén kedvezmények vehetők igénybe.

Azonnali értékelések és vélemények

G2: 4,9/5 (több mint 1200 értékelés)

Capterra: 3,5/5 (4+ értékelés)

6. Drift

Via Drift

A Drift egy beszélgetésalapú marketingplatform, amely az AI-t helyezi előtérbe. A platform több millió B2B értékesítési és marketingbeszélgetéssel képezte mesterséges intelligenciáját, azzal a céllal, hogy olyan AI-eszközöket hozzon létre, amelyek hasznosabbak olyan feladatokhoz, mint a potenciális ügyfelek minősítése és konverziója.

A beszélgető AI eszközt felhasználhatja e-mailek megírásához, chatbotként használhatja, vagy hagyhatja, hogy elemezze az ügyfélforgalmat, hogy okosabb marketing döntéseket hozhasson.

A Drift legjobb funkciói

A mesterséges intelligencia B2B beszélgetések alapján van betanítva, így olyan beszélgetésszerű szövegeket kap, amelyek kifejezetten üzleti célokra készültek, és az Ön szervezetéhez igazíthatók.

Segítségükkel adatokat gyűjthet a webhely látogatóiról, így láthatja a beszélgetésekben megjelenő trendeket, és ennek megfelelően optimalizálhatja e-mail marketing tevékenységét.

Az AI marketing eszköz segít elemezni az ügyfelek útját és meglátni, kik állnak készen a konverzióra, így célzott kampányokat küldhet nekik.

A Drift korlátai

Az ügyfélszolgálat lassan reagálhat, ezért készüljön fel arra, hogy problémáit saját maga oldja meg.

Kiválóan alkalmas beszélgető stílusú szövegek létrehozására, de nem e-mail marketing platform, ezért a feladat elvégzéséhez egy másik platformhoz kell csatlakoznia.

Drift árak

Prémium: 2500 USD/hó, éves számlázással

Vegye fel velünk a kapcsolatot az Advanced és Enterprise csomagok áraival kapcsolatban.

Drift értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (1000+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (190+ értékelés)

7. Hetedik érzék

A Seventh Sense segítségével

A Seventh Sense egy AI e-mail optimalizáló platform, amely gépi tanulást használ az e-mail kampányok elemzéséhez és személyre szabásához. Különböző eszközökkel segíti a marketingeseket az e-mailek küldési idejének optimalizálásában, az e-mailek kézbesíthetőségének javításában vagy a tartalom személyre szabásában a címzett preferenciái alapján. Emellett robusztus kampánykövetési funkcióval is rendelkezik, amelynek segítségével mérhető a teljesítmény és optimalizálhatók az e-mail marketing tevékenységek.

A Seventh Sense legjobb funkciói

A hatékony AI e-mail marketing eszközök segítségével optimalizálhatja kampányának minden részét, egészen a személyre szabott küldési időkig, hogy maximalizálja a megnyitási arányokat.

Segítségével az e-mail marketing listáit olyan tényezők alapján szegmentálhatja, mint a demográfiai adatok, az érdeklődési kör és a vásárlási előzmények, így az érdeklődési körükhöz és igényeikhez igazodó e-maileket hozhat létre.

Elemezze e-mailjeinek tartalmát, hogy optimalizálja a szóválasztást, a mondatszerkezetet és a hangnemet, és ezzel segítse az e-mail marketing stratégiák optimalizálását.

A Seventh Sense korlátai

A felhasználói felület új felhasználók számára ijesztő lehet.

A Seventh Sense árai

Hubspot esetében : a csomagok ára 80 dollártól kezdődik havonta 5000 névjegy esetén.

Marketo esetében: a csomagok ára 450 USD/hó 50 000 potenciális ügyféltől kezdődik.

20% kedvezmény az éves csomagoknál

Seventh Sense értékelések és vélemények

G2: 4,8/5 (15+ értékelés)

Capterra: 5/5 (3+ értékelés)

8. Unspam

Via Unspam

Az Unspam mesterséges intelligenciát használ, hogy segítse a vállalkozásokat a spamek azonosításában és megelőzésében az e-mail marketing kampányokban. Figyelemmel kíséri a szervezet e-mail hírnevét, és ajánlásokat tesz a feladó pontszámának javítására. Ezek a fejlesztések segíthetnek az e-mail marketingnek elkerülni a spamszűrőket, és megbízhatóan elérni a célközönség postaládáit.

Az Unspam legjobb funkciói

Javítja szervezetének e-mailes hírnevét a spam megelőzésével, így a feladó pontszáma makulátlan marad, és e-mailjei eljutnak a célközönséghez (nem ragadnak meg a spamszűrőben).

Növeli az elkötelezettséget azáltal, hogy biztosítja, hogy a címzettek releváns és legitim e-maileket kapjanak Öntől.

Építsen e-mail marketing bizalmat célközönségével

A spam-szűrés korlátai

A ingyenes csomagok esetében a tesztelés korlátozott, ezért kockáztatnia kell, vagy más szolgáltatást kell használnia a teszteléshez.

Unspam árak

Ingyenes

Alap: 9 dollár havonta

Üzleti: 19 dollár havonta

Ügynökség: 29 USD havonta

Vegye fel velünk a kapcsolatot a White Label szolgáltatások egyedi árazásáért.

Unspam értékelések és vélemények

G2: 5/5 (2+ értékelés)

Capterra: 4,9/5 (20+ értékelés)

9. Optimove

Az Optimove segítségével

Az Optimove nem csak az e-mail marketingben tud segíteni. Az AI-alapú ügyfél-elkötelezettségi platform segítségével optimalizálhatja e-mailjeit, SMS-eit és push értesítéseit. Elemezi az ügyféladatokat, azonosítja a mintákat, majd ennek megfelelően személyre szabja az ügyfél utazását.

Az Optimove legjobb funkciói

Célzott üzeneteket hoz létre, amelyek növelhetik az ügyfelek elkötelezettségét és javíthatják az e-mailek megnyitási arányát.

A prediktív elemzés segítségével azonosíthatja azokat az ügyfeleket, akiknél fennáll a veszélye, hogy kiesnek az értékesítési csatornából, és proaktív marketingintézkedéseket hozhat.

A robusztus elemző eszközök átfogó képet adnak az ügyfeleiről, így lépéseket tehet az ügyfélélmény javítása érdekében.

Az Optimove korlátai

Hiányzik néhány nagyon szükséges funkció, például a prioritások meghatározása.

Optimove árak

Árakkal kapcsolatos információkért vegye fel velünk a kapcsolatot

Optimove értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (több mint 140 értékelés)

Capterra: 4,3/5 (3+ értékelés)

10. Zeta

Via Zeta

A Zeta egy AI-alapú e-mail marketing platform, amely segít e-mail kampányok létrehozásában és elküldésében. A platform gépi tanulást használ az ügyféladatok elemzéséhez és a leghatékonyabb tartalom és időzítés azonosításához az Ön konkrét közönsége számára. Eszközöket kínál az e-mail munkafolyamatok automatizálásához, a közönség szegmentálásához és személyre szabott tartalom létrehozásához.

A Zeta legjobb funkciói

Az AI eszközök segítségével az ügyféladatok alapján szegmentálhatja e-mail marketing listáit, így olyan célzott kampányokat indíthat, amelyek nagyobb valószínűséggel találnak visszhangra az ügyfelek körében.

Kiválóan alkalmasak a gyakori e-mail marketing feladatok automatizálására.

A prediktív elemzés segítségével csökkentheti az ügyfélvesztést és az új ügyfelek megszerzésének költségeit.

A Zeta korlátai

Egyes felhasználók szerint a platform hibás lehet, és betöltési késések tapasztalhatók.

Zeta árak

Árakkal kapcsolatos információkért vegye fel velünk a kapcsolatot

Zeta értékelések és vélemények

G2: 3,5/5 (10+ értékelés)

Capterra: 5/5 (1+ értékelés)

Jobb e-mailek, okosabb mesterséges intelligencia a ClickUp segítségével

Az e-mail marketing hatékony eszköz, de a marketingcsapatoknak gondosan meg kell tervezniük annak használatát.

Az e-mail nem lehet egy univerzális megoldás, hanem gondosan a célközönséghez kell igazítani. Ez manuálisan időigényes lehet, de az AI eszközök használata segíthet az e-mail marketing tevékenységek racionalizálásában és a ROI javításában. Az AI segítségével elemezheti az ügyféladatokat, meggyőző e-mail szövegeket készíthet és finomhangolhatja kampányának teljesítményét.

A ClickUp pedig segíthet minden feladat kezelésében.

Tegye a ClickUp-ot e-mail marketing tevékenységének központi elemévé, és hozzon létre egy olyan teret, ahol csapata együttműködhet és minden kampányban egy hullámhosszon maradhat. Hozzon létre feladatokat, határozza meg a szerepeket és építsen tudásközpontokat, hogy marketingtevékenységei hatékonyan haladjanak előre. Ezután hagyja, hogy a ClickUp AI megfogalmazza szövegét, megírja tárgyát, és elküldje a követő feladatokat csapattagjainak.

Készen áll a jobb e-mailek küldésére? Regisztráljon egy ingyenes ClickUp-fiókra, és kezdje el felfedezni az AI lehetőségeit az e-mail marketingben.