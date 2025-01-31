A 10 legjobb AI-eszköz értékesítési csapatok számára 2023-ban

A mesterséges intelligencia (AI) és a gépi tanulás óriási fejlődésen ment keresztül. Az AI technológia egykor megbízhatatlan segítségnek tűnt, ma azonban hatékony eszköz a értékesítési képviselők számára a feladatok automatizálásához, értékes betekintéshez és jobb eredmények eléréséhez.

Manapság nincs hiány AI értékesítési asszisztensekből, de melyikbe érdemes befektetni? Kutatásokat végeztünk, hogy elkészíthessük ezt a szakértői útmutatót a 2023-as év legjobb AI értékesítési eszközeiről csapatok számára.

Akkor lássunk hozzá!

Nem minden AI értékesítési eszköz egyforma. Néhányat nagyvállalatok számára terveztek, míg mások inkább friss startupok számára alkalmasak. Néhány eszköz az értékesítési folyamatok kezelésére és teljesítményére összpontosít, míg mások a ChatGPT-t használják az értékesítési e-mailek könnyebb megírásához.

Ha különböző AI értékesítési eszközöket mérlegel, vegye figyelembe a következőket:

Funkciók: Megtalálja benne a szükséges funkciókat? Kínál valami egyedi funkciót?

Könnyű használat: Könnyen használható az AI értékesítési eszköz? Nehéz megtanulni a használatát?

Árak : Megfizethető az értékesítési eszköz?

Szerződés: Lehet-e havi szerződést kötni, vagy csak éves szerződés lehetséges?

Kompatibilitás: Az eszköz integrálható a meglévő gyűjteményével?

Skálázhatóság: Az eszköz skálázható-e az Ön növekedésével?

Ügyfélszolgálat: Az eszköz ügyfélszolgálata magas értékelést kapott?

Könnyedén nyomon követheti az állapotokat, a zárási és esedékességi dátumokat, a költségvetéseket, a fiókméreteket és még sok mást a ClickUp testreszabható CRM-jében.

Ezzel összeállíthat egy listát azokról az értékesítési alkalmazásokról, amelyek valóban megfelelnek az Ön igényeinek. Ezután próbáljon ki néhányat közülük, és használja ki az ingyenes próbaverziókat és ingyenes csomagokat, hogy megismerje azok működését. Hamarosan rendelkezésére áll majd a legjobb értékesítési eszközökből álló eszköztár, amely tökéletesen illeszkedik az Ön értékesítési céljaihoz, értékesítési OKR-jeihez és munkastílusához. 🧰

Annyi AI értékesítési eszköz közül nehéz eldönteni, melyiket érdemes először megfontolni. Merüljön el a legjobb AI eszközök listájában értékesítési csapatok számára, és fedezze fel a minden célra alkalmas eszközöket – az értékesítési ügyfélkapcsolat-kezelő (CRM) rendszerektől az AI virtuális asszisztensekig.

1. ClickUp

A ClickUp AI lehetővé teszi az értékesítési csapatok számára, hogy magabiztosabban kommunikáljanak az e-mailek lektorálásával, rövidítésével vagy megfogalmazásával.

Ha olyan AI értékesítési asszisztens eszközökről van szó, amelyek mindent egy helyen kínálnak, akkor a ClickUp a legjobb választás. A ClickUp értékesítési funkciói lehetővé teszik, hogy az egész működését egy központi hubból irányítsa.

A CRM, a potenciális ügyfelek nyomon követése, az értékesítési folyamatok kezelése, az üzletkötésekkel kapcsolatos együttműködés, az ügyfelek bevonása és még sok más segítségével gondoskodhat az értékesítési tevékenységekről a kezdetektől a végéig. Mindezt a ClickUp termelékenységi és projektmenedzsment központjában teheti meg.

Egyszerűsítse értékesítési csapata munkafolyamatait a ClickUp AI segítségével. AI-alapú eszközünk időt takarít meg az azonnal generált összefoglalók és teendők segítségével. Írjon hatékonyabb értékesítési e-maileket AI-írási eszközünkkel, és használja AI-intelligenciánkat, hogy új ötleteket szerezzen következő értékesítési kampányához. ✨

A ClickUp legjobb funkciói:

Helyezze át teljes értékesítési csatornáját és folyamatát egy könnyen használható platformra!

Használja a ClickUp Automations szolgáltatást az időigényes, ismétlődő feladatok elvégzéséhez, és a értékesítési ciklus folyamatának megfelelően automatikusan rendeljen hozzá feladatokat.

Indítson el állapotfrissítéseket, és figyelmeztesse értékesítési csapatát, hogy mire kell legközelebb összpontosítaniuk.

Szervezze meg személyes és csapatának teendőlistáját, és maradjon produktív a beépített feladatokkal.

Kezelje értékesítési csapatát és erőforrásait

Gyűjtse össze a válaszokat és minősítse a potenciális ügyfeleket a ClickUp Forms segítségével.

Az értékesítési vezetők egy helyen láthatják az egész értékesítési folyamatot, felügyelhetik az értékesítési képviselőket és nyomon követhetik a potenciális ügyfeleket – különböző nézetek, például táblázatos, táblázatos és listás nézetek segítségével.

Személyre szabhatja a felhasználói élményt színkódokkal, egyéni állapotokkal, többféle nézettel és még sok mással.

Használja a ClickUp feladatokat a szervezettség fenntartásához, és dolgozzon együtt a csapattal valós idejű megjegyzésekkel és beépített csevegővel.

Egyszerűsítse folyamatait értékesítési jelentés- és árajánlat-sablonokkal

A ClickUp korlátai:

A ClickUp AI viszonylag új, ezért idővel további funkciókkal bővül majd.

A rengeteg funkció és testreszabási lehetőség miatt egyes felhasználóknak eltarthat egy ideig, mire teljes mértékben ki tudják használni a funkciókat.

ClickUp árak:

Örökre ingyenes

Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Az árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

A ClickUp AI minden fizetős csomagban elérhető, havi 5 dollárért munkatér-tagként.

ClickUp értékelések és vélemények:

G2: 4,7/5 (több mint 2000 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 2000 értékelés)

2. 6sense

via 6sense

A 6sense Revenue AI™ for Sales a szoftvercég ajánlata azoknak az értékesítési csapatoknak, akik egy helyen szeretnék összegyűjteni a potenciális ügyfelekkel kapcsolatos információkat. A B2B értékesítési információs platform mesterséges intelligencia gépi tanulást használ a munkafolyamatok egyszerűsítésére, az értékesítési lehetőségek feltárására és az adatok elemzésére, hogy prioritást lehessen rendelni az elsőként megkeresendő ügyfelekhez. ▶️

A 6sense legjobb funkciói:

A vásárlási szándék jelzései alapján rangsorolja az ügyfeleket

Kiváló minőségű fiókadatok

Lehetőség az adatok releváns csoportokba történő szegmentálására

A 6sense korlátai:

Néhány kiválasztott rendszer kivételével a CRM-rendszerek kel való integráció kihívást jelenthet, egyes felhasználók szerint.

Egyes felhasználók szerint a platform lassú, ami rontja a felhasználói élményt.

6sense árak:

Ingyenes

Csapat: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Növekedés: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Vállalati: Az árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

6sense értékelések és vélemények:

G2: 4,5/5 (több mint 100 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (10+ értékelés)

3. Pipedrive

via Pipedrive

A Pipedrive egy kifejezetten értékesítési szakemberek számára tervezett CRM-platform. Lehetővé teszi a csapat tagjai számára, hogy teljes értékesítési folyamatukat vizualizálják és igényeiknek megfelelően testreszabják. Szegmentálja a potenciális ügyfeleket, tekintse meg a korábbi ügyfélkapcsolatokat, használjon webes űrlapokat a minősített potenciális ügyfelek generálásához, és tekintse meg az értékesítési előrejelzéseket. Használja ki a Pipedrive mesterséges intelligenciával működő értékesítési asszisztens eszközét az értékesítési termelékenység javítása és a stratégiaibb döntések meghozatala érdekében.

A Pipedrive legjobb funkciói:

Könnyedén beállíthat emlékeztetőket a potenciális ügyfelekkel való kapcsolatfelvételhez.

Testreszabhatja a folyamatokat, hogy azok illeszkedjenek az értékesítési kampányaihoz.

Beépített AI értékesítési asszisztens, amely segít a következő lépésekben

A Pipedrive korlátai:

A nem technikai felhasználók számára a beállítás és az első használat túl bonyolultnak tűnhet.

Egyes felhasználók szerint az adatbevitel folyamata monotonnak tűnhet.

A Pipedrive árai:

Alapvető: 14,90 USD/hó felhasználónként

Haladó: 27,90 USD/hó felhasználónként

Professional: 49/90 USD/hó felhasználónként

Teljesítmény: 64,90 USD/hó felhasználónként

Vállalati: 99 USD/hó felhasználónként

Pipedrive értékelések és vélemények:

G2: 4,2/5 (1000+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 2000 értékelés)

4. Outplay

via Outplay

Az Outplay egy AI-alapú értékesítési eszköz azoknak a csapatoknak, akik sikeresek szeretnének lenni a kimenő értékesítési hívások, e-mailek és SMS-ek terén. A platform egy helyen kínál beszélgetéselemzést, értékesítési automatizálást, többcsatornás elérést, értékesítési elemzéseket és potenciális ügyfelek nyomon követését. 📞

Az Outplay legjobb funkciói:

Küldjön e-maileket és SMS-eket gyorsan az előre elkészített, testreszabható sablonok segítségével.

Gyorsan végezzen frissítéseket a tömeges szerkesztési funkciók segítségével.

Integrálható a vezető értékesítési CRM eszközökkel, hogy magas szintű áttekintést nyújtson a haladásról.

Lépje túl a korlátozásokat:

Egyes felhasználók szeretnék, ha a szoftver részletesebb elemzési és jelentéskészítési funkciókkal rendelkezne.

Egyes felhasználók szerint a platformra való átálláskor meredek tanulási görbe lehet.

Outplay árak:

Ingyenes

Növekedés: 79 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Az árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Outplay értékelések és vélemények:

G2: 4,5/5 (több mint 200 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (50+ értékelés)

5. Zökkenőmentes AI

A Seamless AI értékesítési szoftver a modern értékesítési csapatoknak biztosítja azokat az adatokat, amelyekre szükségük van ahhoz, hogy felhívják és bemutassák a megfelelő személyeket. Ez az értékesítési szoftvereszköz ellenőrzött e-mail címeket, mobiltelefonszámokat és közvetlen telefonszámokat biztosít a legfontosabb ügyfelek számára. Az értékesítési fejlesztési képviselők ezzel időt takaríthatnak meg a kézi kereséssel, és javíthatják az eredményeket azáltal, hogy a megfelelő kapcsolatokat érik el. 👤

A Seamless AI legjobb funkciói:

Kiváló minőségű kapcsolattartási adatok nagy adatbázisa

Keresés és szűrés a értékesítési kampányához releváns potenciális ügyfelek megtalálásához

Időt takaríthat meg az adatok közvetlen importálásával a CRM rendszerébe.

A Seamless AI korlátai:

Egyes felhasználók arról számolnak be, hogy az adatok néha nem olyan pontosak, mint szeretnék, ezért további ellenőrzési lépésekre van szükség.

Míg egyes felhasználók értékelik a beépített gamifikációt, mások szeretnék, ha lehetőségük lenne kikapcsolni.

Zökkenőmentes AI árazás:

Ingyenes

Alap: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Pro: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Zökkenőmentes AI-értékelések és vélemények:

G2: 4,2/5 (1000+ értékelés)

Capterra: 3,8/5 (100+ értékelés)

6. Drift

via Drift

A Drift egy AI-alapú, intelligens beszélgetéses értékesítési és ügyfél-elkötelező platform. Ez az értékesítési szoftver és chatbot eszköz lehetővé teszi az értékesítőknek, hogy prioritásokat állítsanak fel az ügyfelek között, és személyre szabják az ügyfélélményt olyan funkciók segítségével, mint az elkötelezettségi pontszámok, a korábbi értékesítési teljesítmény és a vásárlási jelzések. Kapjon valós idejű értesítéseket az elkötelezettségről, és vegyen részt élő csevegésben a potenciális ügyfelekkel, miközben azok böngészik a webhelyét. 🤖

A Drift legjobb funkciói:

Generáljon potenciális ügyfeleket közvetlenül a weboldaláról a live chat segítségével

Használja az információkat, hogy akkor lépjen kapcsolatba a potenciális ügyfelekkel, amikor azok a leginkább érdeklődnek.

Kövesse nyomon az előrehaladását, és elemezze értékesítési interakcióinak sikerességét!

A Drift korlátai:

A Drift árazási struktúrája miatt szűkös költségvetéssel rendelkező értékesítési csapatok számára elérhetetlen.

Egyes felhasználók tapasztalatai szerint az ügyfelek nem akartak részt venni az AI-alapú csevegésben.

Drift árak:

Prémium: 2500 USD/hó

Haladó: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Vállalati: Az árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Drift értékelések és vélemények:

G2: 4,4/5 (1000+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (100+ értékelés)

7. LeadIQ

via LeadIQ

A LeadIQ egy AI-alapú értékesítési prospektálási platform, amelynek célja, hogy segítse az értékesítési szakembereket a minőségi potenciális ügyfelekkel való találkozók ütemezésében. Fedezze fel a potenciális ügyfelek adatait, kövesse nyomon az értékesítési kiváltó tényezőket, és írjon személyre szabott üzeneteket, hogy növelje a találkozók arányát. 📈

A LeadIQ legjobb funkciói:

Gyorsan készítsen értékesítési listákat adatgazdag kapcsolattartói profilokkal

A beépített adatellenőrzés segítségével ellenőrizheti adatai pontosságát.

Hívja le az adatokat a LinkedInről a LeadIQ-ba a potenciális ügyfelek felkutatásához

A LeadIQ korlátai:

Egyes felhasználók szeretnék, ha lehetőség lenne az ügyféladatok tömeges exportjára.

Egyes felhasználók szerint a potenciális ügyfelek minősége nem olyan magas, mint amire számítottak.

LeadIQ árak:

Ingyenes

Alapvető: 39 USD/hó felhasználónként

Pro: 79 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Az árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

LeadIQ értékelések és vélemények:

G2: 4,3/5 (több mint 300 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 20 értékelés)

8. Apollo

via Apollo

Az Apollo egy teljes körű AI értékesítési szoftvereszköz, amely a kapcsolattartási adatokat az értékesítési csapat kezébe adja. Keressen adatokat, indítson kampányokat a potenciális ügyfelek felé, és használja az elkötelezettségi munkafolyamatokat az élmény egyszerűsítéséhez és több üzlet lezárásához. 🤝

Az Apollo legjobb funkciói:

Szerezzen be kapcsolattartási adatokat, és ossza fel azokat kategóriákba a célzott elérhetőség érdekében.

Kövesse nyomon az e-mailes kampányokból érkező válaszokat, visszapattanókat és leiratkozási kérelmeket.

Integrálja egy értékesítési CRM eszközzel a zavartalan és egyszerűsített munkafolyamatok érdekében.

Az Apollo korlátai:

Az automatikus jelentések nem tesznek különbséget a kézbesítetlen és a válaszolt e-mailek között, állítják egyes felhasználók.

Egyes felhasználók szerint az exportálási és e-mail küldési korlátozások korlátozónak tűnhetnek.

Apollo árak:

Ingyenes

Alap: 49 USD/hó felhasználónként

Professzionális: 79 USD/hó felhasználónként

Szervezet: 99 USD/hó felhasználónként

Apollo értékelések és vélemények:

G2: 4,8/5 (több mint 5000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 300 értékelés)

9. Warmer

A Warmer egy AI-alapú e-mail írási eszköz. Az értékesítési és marketing csapatok a Warmer segítségével gyorsan elkészíthetik és elküldhetik személyre szabott meleg vagy hideg e-mailjeiket a potenciális ügyfeleknek, köszönhetően egy AI-alapú folyamatnak, amely figyelembe veszi az e-mail célját és a potenciális ügyfél adatait. ✉️

A Warmer legjobb funkciói:

Személyre szabott e-mailek gyorsabb elküldése

AI által írt, rendkívül személyes hangvételű e-mailek

Szerezzen be adatokat potenciális ügyfelei weboldaláról vagy LinkedIn-profiljáról.

Warmer korlátai:

A Warmer az e-mailek személyre szabására összpontosít, ezért azok a felhasználók, akik egy általánosabb AI írási eszközt szeretnének, inkább egy másik eszközt választhatnak.

Egyes felhasználók a hitelalapú rendszerhez képest a havi árazási modellt részesíthetik előnyben.

Warmer árak:

Ingyenes

Fizetős csomagok elérhetők

Warmer értékelések és vélemények:

G2: N/A

Capterra: N/A

10. Freshsales

via Freshworks

A Freshsales a Freshworks szoftvercég értékesítési eszköze. Ez a platform egy átfogó megoldás, amely az értékesítési csapatoknak olyan eszközöket biztosít, amelyekkel gyorsabban tudnak több üzletet kötni, és összességében konzisztensebb értékesítési eredményeket érhetnek el. A legfontosabb funkciók között szerepelnek az ügyfelekkel kapcsolatos betekintés és kontextus, a többcsatornás elérhetőség, az értékesítési automatizálási eszközök, valamint a Freddy AI értékesítési asszisztens segítségével történő kapcsolattartók értékelése. ⚒️

A Freshsales legjobb funkciói:

AI-alapú algoritmusokon és betekintéseken alapuló lead scoring

Összpontosítsa értékesítési menedzsmentjét, kapcsolattartói adatbázisát és e-mail marketingjét egy helyen

Egyszerűsítse a munkafolyamatokat előre elkészített értékesítési e-mail sablonokkal

A Freshsales korlátai:

Egyes felhasználók több automatizálási funkciót szeretnének az értékesítési tevékenységekhez.

Néhány felhasználó szerint a CRM-adatok megtalálása és exportálása kihívást jelenthet.

Freshsales árak:

Ingyenes

Növekedés: 15 USD/hó felhasználónként

Pro: 39 USD/hó felhasználónként

Vállalati: 69 USD/hó felhasználónként

Freshsales értékelések és vélemények:

G2: 4,5/5 (1000+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (500+ értékelés)

Számtalan AI értékesítési asszisztens eszköz áll rendelkezésre, de az értékesítési vezetők számára csak néhány közülük érdemes befektetni. Használja ezt az útmutatót, hogy megtalálja a legmegfelelőbb AI értékesítési eszközöket a potenciális ügyfelek generálásának fokozásához és az adatokon alapuló betekintéshez, hogy több üzletet köthessen.

Ha egy olyan helyet keres, ahol mindezt megteheti, akkor a ClickUp legyen a következő befektetése. Mesterséges intelligenciánk és értékesítési funkcióinknak köszönhetően mindent egy központi hubból irányíthat, beleértve az értékesítési folyamatok kezelését, a potenciális ügyfelek nyomon követését, az értékesítési csapat irányítását és még sok mást. Próbálja ki a ClickUp-ot még ma ingyenesen. 🤩