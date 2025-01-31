A 10 legjobb AI-eszköz az e-kereskedelem számára az eladások növelése érdekében 2025-ben

Az online áruház üzemeltetése komplex feladat. A szövegírásoktól az e-kereskedelmi marketingkampányok kezelésén át a kivételes ügyfélszolgálatig, ez nagyon sok feladatot jelent.

Szerencsére a mesterséges intelligencia (AI) megkönnyítheti az online kiskereskedők munkáját. Az AI-eszközök gépi tanulási algoritmusokat és természetes nyelvfeldolgozást használnak a rutin feladatok átvételére és a munkafolyamatok racionalizálására, ezzel időt és pénzt takarítva meg Önnek.

Az AI gépi tanulási technológia valóban növelheti a konverziós arányokat, fellendítheti az eladásokat és megerősítheti piaci hírnevét azáltal, hogy javítja az ügyfélélményt.

Fedezze fel az e-kereskedelmi platformokhoz készült legjobb AI-eszközöket, amelyekkel új szintre léphet, és így nem keményebben, hanem okosabban dolgozhat. ?

Egyes AI-alapú eszközök konkrét feladatok elvégzését segítik, míg mások szélesebb körű támogatást nyújtanak. Az alábbiak csak néhány példa a gépi tanulás funkcióira és jellemzőire, amelyekre érdemes figyelni a legjobb AI-eszközök kiválasztásakor az e-kereskedelmi vállalkozások számára:

Mesterséges intelligencia alapú írási eszközök , amelyek egyszerűsítik a tartalomkészítést marketingstratégiája minden elemében?

Weboldal-projektmenedzsment eszközök, amelyek automatizálják a feladatok létrehozását és nyomon követését, valamint optimalizálják a munkafolyamatokat.

Termékkezelő eszközök , amelyekkel új termékek stratégiáját kidolgozhatja, a gyártásig és a marketing munkafolyamatok megtervezéséig.

Algoritmusok, amelyek elemzik a vásárlói viselkedést és preferenciákat, hogy személyre szabott termékajánlásokat nyújtsanak.

AI-vezérelt ügyféladatok szegmentálása, amely támogatja a célzott SMS- és e-mail kampányokat.

Továbbfejlesztett termékkeresés vizuális keresés és beépített keresőmotor funkció segítségével

Olyan funkciók, mint a virtuális próbafunkció, amelyek segítenek az ügyfeleknek a jó választásban (és növelik az e-kereskedelmi vállalkozások ügyfél-elégedettségét).

AI-alapú csevegőrobotok, amelyek gyors ügyfélszolgálatot nyújtanak a gyakran feltett kérdések megválaszolásával ?‍♀️

Adatelemzés, amely felismeri a mintákat és intelligens ajánlásokat ad – például, hogy mikor érdemes bizonyos termékeket rendelni a jobb készletgazdálkodás érdekében.

Jelentések, amelyek valós idejű visszajelzést adnak az előrehaladásról, betekintést nyújtanak és jelzik az esetleges problémákat, például az ismétlődő negatív visszajelzéseket.

Most, hogy már tudja, hogyan könnyíthetik meg az AI-eszközök az életét és hogyan biztosíthatnak kiváló felhasználói élményt, ideje belevágni a munkába. Íme néhány, az e-kereskedelem számára legalkalmasabb AI-eszköz, és azok előnyei.

Gyorsan készítsen termék tesztelési terveket, és csökkentse a végtelen órákat igénylő kézi munkát a ClickUp AI által generált utasításokkal.

A ClickUp egy olyan egyedi termelékenységi platform, amelynek célja az üzleti tevékenység minden aspektusának racionalizálása, beleértve az e-kereskedelmi platformot is. Használja ki az automatizálást, a sablonokat és a különböző felhasználási eseteket lefedő hatékony projektmenedzsment eszközöket.

Gyorsítsa fel e-kereskedelmi fejlesztési folyamatát a számos rendelkezésre álló sablon segítségével. Például a ClickUp E-kereskedelmi projektterv sablon végigvezeti Önt az online áruház céljainak meghatározásán, valamint a projekt hatókörének és ütemtervének tisztázásán.

Segít megtervezni a mérföldköveit és a részletes lépéseket, elosztani az erőforrásokat ahol szükséges, és kezelni a kommunikációs stratégiáját, hogy az egész csapata részt vegyen a munkában.

Többet szeretne? A ClickUp AI messze az egyik legjobb AI eszköz az e-kereskedelem számára.

A ClickUp AI segítségével magabiztosabban kommunikálhat, mivel lektorálhatja, rövidítheti vagy megfogalmazhatja az e-maileket.

Használja a ClickUp AI írási asszisztensét, hogy tartalmat hozzon létre a céloldalaihoz, termékleírásaihoz, blogbejegyzéseihez és e-mailjeihez. Használja az AI-t a ClickUp Doc vagy a ClickUp Whiteboard alkalmazással, hogy ötleteket gyűjtsön webhelyének tervezéséhez, vagy tartalmi vagy értékesítési stratégiát dolgozzon ki csapatával.

Hagyja, hogy összefoglalja a találkozó jegyzeteket, és gyorsan alakítsa a szöveget cselekvési tételekké. Kövesse nyomon ezeket a feladatokat a befejezésig, növelve ezzel az egész csapat termelékenységét. ✅

Ha készen áll a bevezetésre, a ClickUp értékesítési funkciói minden szükséges eszközt biztosítanak a marketingtől az üzletkötésig tartó folyamatok kezeléséhez.

A ClickUp legjobb funkciói

Használja a ClickUp for Ecommerce Podcastot , hogy megtanulja, hogyan használhatja a ClickUp-ot az e-kereskedelmi munkafolyamataihoz.

Állítson be értesítéseket, amelyek emlékeztetik Önt minden fontos feladatára, hogy azokat időben elvégezze.

Használja a beépített AI-alapú utasításokat a feladatok egyszerűsítéséhez és az eredmények finomhangolásához.

A ClickUp Chat View segítségével az összes e-kereskedelmi projekthez kapcsolódó beszélgetést egy helyen tarthatja.

Tervezzen egy egyedi irányítópultot, hogy valós időben, minden lépésnél nyomon követhesse a projekt előrehaladását.

Integrálja több mint 1000 másik eszközzel, akár natívan, akár a Zapier segítségével.

A ClickUp korlátai

A ClickUp AI csak fizetős csomagokban érhető el.

A mobilalkalmazás még nem teljesen felzárkózott a desktop verzió összes funkciójához.

ClickUp árak

Örökre ingyenes: Ingyenes

Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként

Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ClickUp Brain: Minden fizetős csomagban elérhető, 5 USD/munkahelyi tag/hónap áron.

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 9000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 3800 értékelés)

2. ViSenze

via ViSenze

Számos népszerű e-kereskedelmi márka használja ezt az AI eszközt, amely segít az ügyfeleknek gyorsan és egyszerűen megtalálni a szükséges termékeket az online áruházában. És ha a termékek könnyen megtalálhatók, az ügyfelek többet vásárolnak, növelve ezzel az eladásait. ?

A ViSenze elemzi, hogy a vásárlók mit néznek aktívan, és személyre szabott ajánlásokat ad nekik. A vásárlók képernyőképpel, fotóval vagy mentett képpel is végezhetnek vizuális AI-keresést a termékek között. Az intelligens termékcímkézés olyan adatokkal, mint a szín, a méret és a márka, segít nekik pontosan megtalálni, amit keresnek.

A ViSenze legjobb funkciói

Keresztértékesítés vagy felértékesítés hasonló vagy kiegészítő termékek ajánlásával

Importálja a termékeket az e-kereskedelmi webhelyekről a ViSenze-be az egyszerű katalóguskezelés érdekében.

Könnyedén méretezhető és további SKU-adatok hozzáadható az e-kereskedelmi áruház növekedésével.

Integrálja népszerű e-kereskedelmi platformokkal, mint a Shopify, a BigCommerce és a WooCommerce.

A ViSenze korlátai

A termékek felfedezése nem mindig 100%-osan pontos az e-kereskedelmi vállalkozások számára.

Nincs elég értékelés ahhoz, hogy meg lehessen ítélni, mennyire jól működik a ViSenze.

ViSenze árak

Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ViSenze értékelések és vélemények

G2: 4,0/5 (2 értékelés)

Capterra: Még nincs értékelés

3. Blueshift

via Blueshift

A Blueshift egy e-kereskedelmi eszköz, amelynek célja az ügyfél-elkötelezettség egyszerűsítése. AI-t használ a többcsatornás marketing automatizálásához, hogy növelje az ügyfelek életre szóló értékét.

A Blueshift különböző forrásokból, például a CRM-ből, az önkiszolgáló interakciókból, valamint a webhelyén és alkalmazásában megfigyelt vásárlói viselkedésből gyűjti és rendszerezi az ügyféladatokat, hogy hasznos profilokat hozzon létre. Az AI segít az adatok szegmentálásában, a különböző szegmensekhez legalkalmasabb kommunikációs csatornák meghatározásában, valamint az üzenetek megfelelő időben történő elküldésében, hogy azok a lehető leghatékonyabbak legyenek. ?

A Blueshift legjobb funkciói

A gépi tanuláson alapuló AI eszköz által a célközönségtől gyűjtött felhasználói adatok segítenek optimalizálni a fizetett hirdetési költségvetését.

Küldjön push értesítéseket, hogy ösztönözze a vásárlókat a beszélgetésekre és a vásárlásokra.

Személyre szabott tartalmakat és termékeket kínáljon az ügyfeleknek, hogy javítsa vásárlási élményüket.

Integrálja más technológiai elemekkel, mint például az Amazon Web Services (AWS), a Salesforce , a Google Ads, a Facebook és a Shopify áruház.

A Blueshift korlátai

A rendszer meglehetősen összetett, ezért az új felhasználók számára a tanulási görbe meredek lehet (segítséget nyújt a dokumentáció).

Egyes felhasználók szeretnék, ha több egyedi jelentést tudnának létrehozni.

Blueshift árak

Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Blueshift értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 240 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (6 értékelés)

4. Barilliance

via Barilliance

Ez az e-kereskedelmi AI szoftver segít személyre szabott online vásárlási élményt teremteni az ügyfelek számára. Úgy tervezték, hogy többféle módon növelje az eladásokat, a konverziós arányokat és az ügyfelek életre szóló értékét.

Az AI funkció például előre megjósolja a vásárló következő vásárlásait, akár konkrét márkák, színek és méretek szintjén is. Ezután dinamikus üzenetet küld nekik, amelyben ajánlja ezeket a termékeket, vagy személyre szabott kedvezményes kupont kínál.

Bizonyos esetekben – például amikor egy ügyfél elhagyja a kosarát, vagy már egy ideje nem látta őket az online áruházában – követő üzeneteket is küldhet. ?

A Barilliance legjobb funkciói

Szegmentálja ügyféladatbázisát, hogy releváns, célzott üzeneteket küldhessen.

Zökkenőmentesen integrálható az e-mail szolgáltatójával és számos e-kereskedelmi platformmal.

Könnyedén gyűjtsön e-mail címeket az Ön webhelyét böngésző névtelen vásárlóktól.

Használja az élő közösségi bizonyítékokat , hogy a vásárlók tudják, mások is megveszik az őket érdeklő termékeket.

A Barilliance korlátai

Ha módosítani szeretné a rendszer működését, akkor szükség lesz némi technikai kódolási ismeretre.

Egyes e-kereskedelmi áruházak tulajdonosai és felhasználói úgy érzik, hogy a felhasználói felület jobb is lehetne.

Barilliance árak

Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot (250 USD/hó-tól)

Barilliance értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (1 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (18 értékelés)

5. LivePerson

via LivePerson

A LivePerson egy chatbot rendszer, amely az online kiskereskedők számára emberhez hasonló, beszélgető AI-ra összpontosít. Automatizálja az ügyfelekkel való kapcsolattartást több csatornán keresztül, beleértve a webes csevegést, az e-mailt, az üzenetküldést, a közösségi médiát és a hanghívásokat. ?

Ez az e-kereskedelmi üzletek tulajdonosainak és vállalkozásoknak szánt AI-eszköz több milliárd valódi ügyfélbeszélgetésből tanultakat felhasználva hiteles interakciókat hoz létre, amelyek lehetővé teszik az önkiszolgálást és a bizalom kiépítését. Ezáltal a szolgáltató csapatodnak több ideje marad arra, hogy azokra a területekre koncentráljon, ahol valóban szükség van rá.

A LivePerson legjobb funkciói

Használja a LivePerson szolgáltatást termékek ajánlásához, megrendelésekkel kapcsolatos frissítések küldéséhez és a szállítások kezeléséhez.

Egyszerűsítse a visszaküldéseket és a cseréket anélkül, hogy kézi támogatásra lenne szükség.

Központosítsa az összes ügyfélkapcsolatot a chatbot és az élő csapat segítségével a Conversational Cloud platformon.

Javítsa az ügyfélélményt más platformokkal, például CRM-mel, tartalomkezelő rendszerrel (CMS) vagy a Google Contact Centerrel való egyszerű integrációk segítségével.

A LivePerson korlátai

Egyes felhasználók úgy érzik, hogy a jelentéskészítési funkciók kissé korlátozottak és javításra szorulnak.

Az ügyfélszolgálat nem tűnik következetesnek – néha jó, néha pedig nem.

LivePerson árak

Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

LivePerson értékelések és vélemények

G2: 4,2/5 (150 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (39 értékelés)

6. Clerk. io

A Clerk. io célja, hogy személyre szabott szolgáltatásokkal és fokozott relevanciával növelje online üzleti forgalmát az ügyfelek vásárlási útjának minden szakaszában. Az AI algoritmus több csatornán elemzi az ügyfelek viselkedését és tranzakcióit, hogy személyre szabott tartalmakat, ajánlásokat és keresőmotorokból származó eredményeket generáljon, amelyek növelik a konverziókat.

Mindezt cookie-k használata nélkül.

Ez az e-kereskedelmi AI-eszköz automatizálja az e-mailes marketing tevékenységeket is, triggerrel személyre szabott termékajánlásokat küldve a megfelelő embereknek a megfelelő időben. ?

A Clerk.io legjobb funkciói

Keresési funkció, amely megérti a természetes nyelvet, és figyelembe veszi a szinonimákat, a helyesírási hibákat és a termékek elérhetőségét.

360 fokos betekintést nyerhet az ügyfelek profiljába és viselkedésébe, már az első interakciójuktól kezdve az e-kereskedelmi webhelyén.

Szűrők és kulcsszavak segítségével szegmentálja ügyfélkörét, hogy konkrét célcsoportokat hozzon létre, majd küldjön nekik olyan ajánlatokat, amelyeket nem tudnak visszautasítani.

Zökkenőmentesen integrálható az e-kereskedelmi, CRM és marketing platformjaival.

A Clerk.io korlátai

A rendszer meglehetősen összetett, ezért időbe telhet, mire teljesen megismeri.

Az árazási lehetőségek modulárisak és könnyen érthetőek, de egyes felhasználók úgy érzik, hogy a költségek gyorsan felhalmozódnak.

Clerk.io árak

Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Clerk.io értékelések és vélemények

G2: 4,8/5 (120+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (19 értékelés)

7. Syte

via Syte

A Syte segít ügyfeleinek megtalálni a szükséges termékeket vizuális keresés, helyszíni navigáció és keresőmotor-optimalizálás (SEO) segítségével. Emellett hiper-személyre szabott megoldásokkal hasonló és kiegészítő termékeket is megmutat nekik.

A vizuális AI intuitív és vonzó vásárlói élményt teremt a jobb konverziók érdekében. Különösen népszerű az otthoni dekoráció, divat és ékszerek online kiskereskedői körében, mivel jól bemutatja ezeket a termékeket, és kiemeli, hogyan működnek együtt a végső megjelenés kialakításában. ?️

A Syte legjobb funkciói

Automatizálja a termékek címkézését a termékadatok javítása és egységesítése, a kereskedelem optimalizálása és az időmegtakarítás érdekében.

Írja le a termékeket részletesen, több mint 15 000 attribútum közül választhatva.

Mutassa meg ügyfeleinek, mit kínál az Inspirációs Galériában

Ha segítségre van szüksége, forduljon a Syte reagálóképes és segítőkész ügyfélszolgálati csapatához.

A Syte korlátai

A képkeresés nem mindig ad megfelelő eredményeket.

Elsősorban a lakberendezési, ékszer- és divatpiacra irányul, így ha vállalkozása nem illeszkedik ide, előfordulhat, hogy a Syte nem rendelkezik az Ön által kívánt összes funkcióval.

Syte árak

Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Syte értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (60+ értékelés)

Capterra: Még nincs értékelés

8. Phrasee

via Phrasee

Ez az AI eszköz megkönnyíti a rendkívül hatékony marketingtartalmak létrehozását, amelyek az ügyfélút minden szakaszához igazodnak. Adatok alapján megjósolja, mely tartalmak lesznek a leghatékonyabbak, majd segít azok nagyszabású tesztelésében és optimalizálásában a jobb eredmények érdekében. ?

A Phrasee személyre szabott tartalmakat generálhat különböző felhasználási esetekhez, például e-mail tárgyakhoz és szövegekhez, SMS-üzenetekhez és fizetett hirdetésekhez, hogy növelje a márka ismertségét és fokozza az ügyfelek elkötelezettségét.

A Phrasee legjobb funkciói

Könnyedén hozhat létre magas konverziós arányú tartalmakat, amelyek emberinek hangzanak és összhangban vannak márkájának hangvételével ?

Végezzen split-tesztet marketingüzeneteivel, hogy megtudja, melyik változatok működnek a legjobban.

Részletes betekintést nyerhet a közzétett szövegek valós idejű eredményeibe.

Integrálja számos e-mail szolgáltatóval

A Phrasee korlátai

Az árak kissé magasak lehetnek a kisvállalkozások költségvetése számára.

Ellenőriznie kell a Phrasee által generált tartalmat, hogy észrevegyen minden hibát.

Phrasee árak

Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Phrasee értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (20+ értékelés)

Capterra: 4,0/5 (1 értékelés)

9. Egyszerűsített

via Simplified

A Simplified egy másik AI-alapú tartalomkészítő eszköz, amely szövegeket és grafikákat generál anélkül, hogy bármilyen tervezési vagy kódolási szakértelemre lenne szükség. A hatalmas választékú tervezési sablonok és a több millió fotóhoz való hozzáférés segítségével kiváló minőségű képeket hozhat létre e-kereskedelmi vállalkozásához. ?️

Használja ezt az e-kereskedelmi AI eszközt bármilyen tervezéshez – névjegykártyák, közösségi média bejegyzések, brosúrák, hirdetések és videók. Ezután méretezze át a tervét, hogy illeszkedjen a különböző csatornákhoz, például a Facebookhoz, a YouTube-hoz és az X-hez.

A Simplified rendelkezik egy közösségi média kezelő eszközzel, egy Link in Bio eszközzel és AI Chatbot funkcióval is.

Egyszerűsített legjobb funkciók

Állítsa be márkakészletét – beleértve logóját, színeit és betűtípusait –, majd biztosítson hozzáférést csapatának, ügyfeleinek vagy beszállítóinak.

Gyorsan szerkesztheti képeit olyan hasznos eszközökkel, mint a Háttér eltávolító és a Magic Resizer.

Egyetlen kattintással animálhat bármit, hogy teljesen új szintű interakciót teremtsen.

Valós időben együttműködhet a csapattagokkal, hogy áttekintse, visszajelzést hagyjon, jóváhagyást kapjon és véglegesítse a tervét.

Egyszerűsített korlátozások

Mivel felhőalapú, megbízható internetkapcsolatra van szükséged.

Az ingyenes csomagok korlátozottak, és ha túllépi őket, akkor hozzáférése megszűnik.

Egyszerűsített árazás

Grafikai tervezés ingyenes: Ingyenes

Graphic Design Pro : 9 USD/hó felhasználónként

Grafikai tervezés: 15 USD/hó 5 felhasználó számára

Video Editor Free: Ingyenes

Video Editor Pro : 19 USD/hó felhasználónként

Videószerkesztő üzleti: 49 USD/hó 5 felhasználó számára

AI Writer Free: Ingyenes

AI Writer Pro: 12 USD/hó/felhasználó áron

Egyszerűsített értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (több mint 2600 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (180+ értékelés)

10. Chatfuel

via Chatfuel

Ez az e-kereskedelmi AI-eszköz egy üzenetküldő platform, amelyet több csatornán is használhat, beleértve a webhelyét, a Facebook Messengert, a WhatsAppot és az X-et.

A drag-and-drop funkcióknak köszönhetően nincs szükség kódolási ismeretekre a beállításhoz. A Chatfuel az OpenAI fejlett GPT-4 technológiáját használja, hogy természetes nyelven beszélgetéseket hozzon létre az ügyfelekkel való interakciókhoz. ?

A Chatfuel képes megválaszolni a gyakran feltett kérdéseket, nyomon követni az ügyfelek preferenciáit, hogy termékajánlásokat tegyen, promóciós kódokat küldjön, elhagyott kosárra vonatkozó emlékeztetőket generáljon, panaszokat és visszajelzéseket kezeljen, hirdetéseit optimalizálja és még sok mást.

A Chatfuel legjobb funkciói

Egyszerűsítse a dolgokat egyetlen WhatsApp-számmal több ügyfélszolgálati ügynök számára.

Integrálja a ChatGPT-vel, hogy új szintre emelje ügyfélkapcsolatát.

Értékesítsd termékeidet a WhatsAppon belül, így a vásárlóknak nem kell platformot váltaniuk a vásárlás befejezéséhez.

Használja a Chatfuel API-ját az áruházával, CRM-jével vagy ügyféladat-platformjával (CDP) való integrációhoz a zökkenőmentes adatátvitel és a gördülékeny üzenetküldés érdekében.

A Chatfuel korlátai

Az árazási terved határozza meg, hogy havonta hány üzenetet küldhetsz.

A rendszer bevezetése időt és koncentrációt igényel.

Chatfuel árak

Üzleti: 11,99 USD/hó

Vállalati: 300 USD/hó-tól

Chatfuel értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (40+ értékelés)

Capterra: 4,4/5 (20+ értékelés)

Az e-kereskedelmi üzletek tulajdonosai és vállalkozások számára legjobb AI-eszközök gépi tanulást és természetes nyelvfeldolgozást használnak számos olyan feladat automatizálására, amelyet korábban manuálisan kellett elvégezni. Ezzel nemcsak időt takarít meg, hanem javítja az ügyfélélményt is, ami nagyobb ügyfélelégedettséghez és magasabb értékesítéshez vezethet. ?

Akár szövegíráshoz és grafikák készítéséhez, tartalom személyre szabásához, a vásárlók termékek felfedezéséhez való segítségéhez, vagy az ügyfélszolgálat fejlesztéséhez van szüksége segítségre, ezek az e-kereskedelmi AI-eszközök segíthetnek a feladat elvégzésében.

A ClickUp ezek közül sok funkciót támogat, és még sok minden mást is. Regisztráljon ingyen, és kezdje el egyszerűsíteni vállalkozása minden aspektusát, hogy az értékesítés növelésére és a nyereség növelésére koncentrálhasson.