AI technikák: gépi tanulás, mélytanulás és NLP elsajátítása

A mesterséges intelligencia (AI) bármely olyan gép, amelynek „intelligencia-hányadosa” utánozza az emberi intelligenciát és képességeket, beleértve a kreatív gondolkodást és a problémamegoldást.

Az AI kifejezést állítólag John McCarthy és Marvin Minsky alkotta meg, akik 1956-ban a Dartmouth College-ban tartott műhelymunkán a következőképpen határozták meg:

Olyan számítógépes programok létrehozása, amelyek olyan feladatokat végeznek, amelyeket jelenleg az emberek végeznek el kielégítőbben, mert magas szintű mentális folyamatokat igényelnek, mint például az észlelési tanulás, a memória szervezése és a kritikus gondolkodás.

Olyan számítógépes programok létrehozása, amelyek olyan feladatokat végeznek, amelyeket jelenleg az emberek végeznek el kielégítőbben, mert magas szintű mentális folyamatokat igényelnek, mint például az észlelési tanulás, a memória szervezése és a kritikus gondolkodás.

Ma a mesterséges intelligencia technológia rendkívül népszerű, az AI-alapú szoftvereket és hardvereket számos személyes és szakmai célra használják. Ide tartoznak az AI-társak (például a Character AI) az egyén soft skilljeinek fejlesztésére, az AI-páros programozók (például a Github Copilot) a gyorsabb kódoláshoz, valamint az AI-rendszerek a globális problémák, például a klímaváltozás kezeléséhez.

Ebben a blogbejegyzésben néhány legfontosabb AI-technikát fogunk bemutatni – hogy mik ezek és miért fontosak.

10 típusú mesterséges intelligencia technika

A mesterséges intelligencia technikák azok az eszközök és módszerek, amelyeket intelligens rendszerek építéséhez használnak – ez az alapvető formula, amely az AI-nak emberhez hasonló intelligencia tulajdonságokat kölcsönöz.

Íme néhány népszerű AI-technika:

Gépes tanulás (ML)

Biztosan láttál már sok olyan álláshirdetést, amelyben az „AI/ML” címke szerepel. Ez azért van, mert a gépi tanulás (ML) a legtöbb szervezet AI-kutatócsoportjának központi eleme.

A gépi tanulás (ML) során egy AI-motorba nagy mennyiségű adatot táplálnak be, és konkrét utasításokat adnak neki az adatok elemzésére és a minták azonosítására. Ez segít olyan algoritmusok létrehozásában, amelyek előre jelzik az emberek viselkedési mintáit.

A mesterséges intelligencia tipikus felhasználási területei a gépi tanulási algoritmus okban az online vásárlási platformokon látható termékajánlások és a közösségi média algoritmusai, amelyek eldöntik, melyik bejegyzés kapja a legtöbb megtekintést, és melyik bejegyzés érdekelheti leginkább (a böngészési szokásai alapján).

Vegyük például az Instagram Explore oldalon megjelenő válogatott tartalmakat – ezek minden Instagram-fiók esetében eltérőek.

Felügyelt és felügyelet nélküli tanulás

A felügyelt és a felügyelet nélküli tanulás egyaránt alapvető része a gépi tanulásnak (ML). Az előbbi címkézett adatok felhasználásával képez AI algoritmusokat. Például egy e-mail szolgáltató spamszűrő funkcióját spamként és nem spamként címkézett adatokkal képezheti.

Másrészt a felügyelet nélküli tanulás címkézetlen, rendszerezett adatokkal foglalkozik, és az AI végzi el a nehéz munkát, azaz az adatok osztályozását és a minták felismerését.

Az e-kereskedelmi áruházak ezt használják arra, hogy a fogyasztóknak termékeket ajánljanak a vásárlási viselkedésükből származó különböző jelek alapján, beleértve a megtekintett termékeket, a termékoldalakon eltöltött időt, a kattintási adatokat, a korábbi vásárlásokat, a vásárlási gyakoriságot, a keresési lekérdezéseket, a demográfiai adatokat és egyebeket.

Mélytanulás

A gépi tanulás egyik alágazata, ez az AI-technika az emberi agy neurális hálózatainak utánozására törekszik a mesterséges neurális hálózatok (ANN) koncepciójának felhasználásával.

A mélytanulás rétegekben működik:

Az első réteg információval táplálkozik

A következő néhány réteg (amelyek az emberi agy neuronjait utánozzák) elemzi az információkat a minták felismerése érdekében.

Az utolsó réteg adja a kimenetet – egy előrejelzést vagy lehetséges megoldást a problémádra.

A Meta-hoz hasonló közösségi média cégek mélytanuló AI-t használnak a megerősítő tanulási rendszerekben, hogy a bejegyzésekben található vizuális információk elemzésével azonosítsák a kiváltó képeket. Az ismert kiváltó tartalmakhoz (pl. erőszak és önkárosító képek) kapcsolódó minták felismerésével az AI jelölheti a bejegyzéseket, hogy azokat emberi moderátorok tovább vizsgálják.

Természetes nyelvfeldolgozás (NLP)

Egy másik népszerű AI-technika a természetes nyelvfeldolgozás (NLP), a mélytanulás egyik alága, amely a nyelvekre összpontosít. Az NLP segít az AI-motoroknak megérteni az emberi nyelvek nyelvtani szerkezetét, szintaxisát és a nyelv nyelvészeti struktúrájának különböző szemantikáját, hogy emberi nyelvet generáljanak, és az ember-gép beszélgetéseket emberibbé és kevésbé robotosabbá tegyék.

Az NLP megtalálható olyan AI-alkalmazásokban, mint a chatbotok (ChatGPT), a virtuális asszisztensek (Siri) és a nyelvi fordítási szolgáltatások (Google Translate).

Szöveg előfeldolgozás

A szöveg előfeldolgozás számos természetes nyelvfeldolgozási (NLP) feladat alapja. Ez magában foglalja a nyers szöveges adatok tisztítását, átalakítását és strukturálását, hogy azok készen álljanak az NLP algoritmusok általi elemzésre.

Az előfeldolgozás segít eltávolítani a felesleges adatokat, például a gépelési hibákat, és a nagybetűket kisbetűkké alakítja. Ez segít az NLP-motoroknak algoritmusaikat hatékonyabban futtatni és pontosabb eredményeket szolgáltatni.

Szófajjelölés (POS)

A természetes nyelvfeldolgozás (NLP) mesterséges intelligencia technikájának egyik központi területe, a szófajjelölés (POS) az emberi nyelvben a mondatban szereplő egyes szavak – főnév, ige, melléknév stb. – nyelvtani funkciójának megjelölésére összpontosít.

Így jól működik együtt más AI technikákkal, mint például a beszédfelismerés és az érzelemelemzés, hogy meghatározza a szöveg érzelmi intelligenciáját.

Ennek az AI-technikának egy jó felhasználási példája az AI-alapú helyesírás-ellenőrző programok, mint például a Grammarly.

Névvel ellátott entitások felismerése (NER)

A névfelismerés (NER) az NLP egy másik alcsoportja. Az NLP-hez hasonlóan, amely a nyelvekkel foglalkozik, a NER a nevekkel, helyekkel és más entitásokkal foglalkozik.

Ez hatékony eszközzé teszi az információk kinyerésére. Gondoljunk csak a jogi és nyomozási szolgáltatásokra – pénzügyi szervezetek felkutatása, tanúk azonosítása vagy a közösségi tevékenységek figyelemmel kísérése bizonyos kulcsszavak alapján.

A NER másik szakmai alkalmazási területe az ügyfélszolgálati csevegőrobotok, amelyek könnyedén megtalálják a releváns információkat az ügyfelek tevékenységéről, például az árazási tervükről és a korábbi beszélgetésekről.

Érzelemelemzés

A hangulatelemzés a természetes nyelvfeldolgozás (NLP) egyik szakterülete, amely a kommunikációban megjelenő érzelmi minták megértésére összpontosít. Megpróbálja meghatározni, hogy a szöveg pozitív, negatív vagy semleges érzelmeket fejez-e ki.

Ez felhasználható szöveges adatok, például közösségi bejegyzések, vásárlói vélemények, online felmérések, híradások és egyebek elemzésére, ami előnyös a marketingcsapatok számára. Segíthet nekik megérteni, hogyan reagálnak az emberek a márkájukra, és piackutatást végezni.

Számítógépes látás

Ez az AI-technika lehetővé teszi a számítógépek számára a vizuális világ értelmezését és megértését. A médiát – kamerák vagy szkennerek segítségével – a számítógépbe továbbítják, amely aztán mélytanuló neurális hálózatok és képfeldolgozási képességek kombinációját használja a kép jobb megértése érdekében.

Ez kulcsszerepet játszik az önvezető autókban, amelyek a kamerák által az autó AI-motorjának küldött képek alapján képesek navigálni az utakon (és tárgyakat észlelni).

Automatizálás és robotika

Itt a hagyományos automatizálási és robotikai módszerek AI-val vannak kiegészítve, hogy mindkét terület hatékonyabbá váljon. Az AI képességei beépülnek a robotokba és az automatizálási szoftverekbe, hogy segítsék őket a szenzorokból és környezetükből származó adatok elemzésében.

Ez lehetővé teszi a robotok számára, hogy érzékeljék a tárgyakat és megértsék az olyan tényezőket, mint a tér, az idő és a problémamegoldás, így könnyen alkalmazkodhatnak a valós világbeli helyzetekhez.

Egy egyszerű példa erre a robot porszívó. Az AI segít a robot porszívóknak feltérképezni a házat és elkerülni az akadályokat, mint például a bútorok, a háziállatok játékai vagy az elektromos vezetékek.

Az AI technikák alkalmazása különböző iparágakban

A blogbejegyzésben tárgyalt AI-technikák számos iparágban alkalmazhatók, a marketingtől az egészségügyig, sőt az űrhajózásig.

Egészségügy : A felügyelt tanulás felhasználható képfelismerésre, például szkennelések és jelentések elemzésére. Például hozzáadhatja jelentéseit az : A felügyelt tanulás felhasználható képfelismerésre, például szkennelések és jelentések elemzésére. Például hozzáadhatja jelentéseit az AI Planet Medical Report Analyzerhez , hogy gyors diagnózist kapjon.

Marketing: A felügyelet nélküli tanulás A felügyelet nélküli tanulás marketingeszközökben használható hirdetések megjelenítésére, közösségi média feedek frissítésére és termékek ajánlására.

Kiskereskedelem : A számítógépes látás felhasználható az önkiszolgáló pénztárak felügyeletére, az NLP pedig a csevegőrobotokhoz.

Pénzügy : A mélytanulás és a felügyelt tanulás felhasználható pénzügyi csalások és egyéb gyanús tevékenységek azonosítására.

Közlekedés : A számítógépes látás és az AI-alapú robotika segíthet tökéletesíteni az önvezető autók reflexeit és alkalmazkodóképességét. A Tesla például évekig tartó kutatásokat fektetett abba, hogy : A számítógépes látás és az AI-alapú robotika segíthet tökéletesíteni az önvezető autók reflexeit és alkalmazkodóképességét. A Tesla például évekig tartó kutatásokat fektetett abba, hogy autóit autopilótával lehessen vezetni

Mezőgazdaság : A számítógépes látás és a mélytanulás segítségével elemezhető a növényállomány fertőzöttsége és megtervezhető az optimális gazdálkodási terv. : A számítógépes látás és a mélytanulás segítségével elemezhető a növényállomány fertőzöttsége és megtervezhető az optimális gazdálkodási terv. Számos platform, például a FarmSense és a Go Micro már elkezdte ezt alkalmazni – az utóbbi még a okostelefon kameráját is mikroszkóppá alakítja, így megvizsgálhatók a kártevők.

Oktatás : Az interaktív csevegőrobotok segítségével történő természetes nyelvfeldolgozás (NLP) felhasználható a tanulók nyelvi és egyéb soft skill-ek elsajátítására.

Biztonság: A mélytanulás, az NLP és a NER mind felhasználható információk kinyerésére, képek azonosítására, fenyegetések felkutatására és : A mélytanulás, az NLP és a NER mind felhasználható információk kinyerésére, képek azonosítására, fenyegetések felkutatására és az AI-alapú irányítás segítésére.

Az AI bevezetésének általános kihívásai és etikai szempontjai

Mint minden új technológia, az AI is számos kihívással jár. Íme a legfontosabbak közül néhány.

Adatvédelmi aggályok

Az AI-motorokat és algoritmusokat nyilvánosan elérhető adatok alapján tanítják be, ami adatvédelmi és szerzői jogi jogsértésekhez vezethet. Ráadásul sok AI-eszköz az algoritmusok betanításához ügyféladatokat használ, ami orvosi adatok kiszivárgását vagy érzékeny vállalati adatok kiszivárogtatását okozhatja.

Az AI-képgenerátorokról ismert, hogy digitális művészek tényleges műveit másolják (vagy azokból merítenek ihletet), ami széles körű szellemi tulajdonjog-sértési problémákhoz vezet.

Méltányosság és elfogultság

Az AI-rendszerek továbbörökíthetik a képzési adatokban jelen lévő elfogultságokat, ami igazságtalan vagy diszkriminatív eredményekhez vezethet.

Amikor a ChatGPT először elérhetővé vált a nyilvánosság számára, voltak olyan jelentések, hogy megerősítette a meglévő nemi sztereotípiákat. Amikor orvosokról és ápolókról kérdezték, feltételezte, hogy az orvos „ő”, az ápoló pedig „ő”. Még azt is feltételezte, hogy a mondatokban elírás van, ahelyett, hogy úgy értelmezte volna őket, hogy lehet, hogy női orvosról vagy férfi ápolóról van szó.

via LinkedIn

Hallucinációk a magyarázható AI-rendszerekben

Előfordul, hogy egy magyarázható AI-rendszer (például a ChatGPT vagy az Anthropic Claude) ténylegesen helytelen vagy teljesen kitalált eredményeket generál – lényegében „hallucinál”.

Mellékszöveg: A magyarázható mesterséges intelligencia (XAI) célja, hogy a mesterséges intelligenciát, különösen a gépi tanulást, átláthatóbbá és érthetőbbé tegye az emberek számára. Ha megértjük, hogyan jut el egy AI-rendszer a válaszaihoz, azonosíthatjuk és kijavíthatjuk a gondolkodásában fellelhető torzításokat vagy hibákat. A XAI megvalósítására különböző technikák léteznek. Egyesek az AI-modell belső működésének értelmezhetőbbé tételére összpontosítanak. Mások a modell által hozott egyedi döntések magyarázatára koncentrálnak.

Ez vagy azért lehet, mert az AI algoritmus nem kapott elegendő adatot a betanításhoz, vagy azért, mert csak egy típusú adattal tanították be, ami miatt olyan megoldásokat vagy eredményeket hoz létre, amelyek megfelelnek az adatkészletének.

via Flying Bisons

Ez elég gyakori, amikor az emberek kutatáshoz használják az AI-t. Tegyen fel neki egy kérdést – például egy forrást – és az AI egy képzeletbeli forgatókönyvet hoz létre – mint a fenti példában, ahol a felhasználó a ChatGPT-nek a Titanic egyetlen túlélőjéről kérdez, és az AI egy pékkel kapcsolatos eseményt talál ki.

AI-összhang

Az AI-kutatás egyik központi eleme, az AI-összehangolás az emberiség javát szolgáló AI-rendszerek létrehozásáról szól. Az AI-rendszerek előre nem látható következményekkel járhatnak, ha céljaik nincsenek jól meghatározva és nincsenek összehangolva a „közjóval”.

Egy egyszerű példa erre az, hogy a ChatGPT nem válaszol faji vagy diszkriminatív kérdésekre. Ezért fontos, hogy az AI-alkotásokat olyan célokhoz kössük, amelyek összhangban állnak az általános emberi jóléttel.

Felelősség

A magyarázható AI potenciálja tagadhatatlan. A kódolási óráktól az autójavítási útmutatókig hatékony eszköz lehet a tanuláshoz és a feladatok elvégzéséhez. Ugyanakkor ezek a képességek visszaélésre is alkalmasak, téves információk terjesztésére vagy akár romboló célú utasítások megadására is.

De mi történik, ha az AI hibát követ el? Ki felel, ha egy AI-megoldás negatív következményekkel jár?

Az ilyen következmények elkerülése érdekében fontos átlátható folyamatokat és egyértelmű felelősségi köröket létrehozni. Ezen a téren már elértünk némi előrelépést.

Az amerikai kormány például előírta az AI-vállalatoknak, hogy minden új felfedezésüket megosszák a szövetségi kormánnyal, a kapcsolódó biztonsági teszt eredményekkel és megállapításokkal együtt.

A mesterséges intelligencia jelenlegi trendjei

Csak az elmúlt években, különösen a 2020-as években, tett az AI nagy előrelépéseket. Az AI területén megfigyelhető néhány általános tendencia:

Prediktív analitika

Az AI algoritmusok adatok elemzésével képesek előre jelezni jövőbeli eseményeket vagy eredményeket. Ez többek között a pénzügyek (pénzforgalmi előrejelzések) és a kiskereskedelem (kereslet-előrejelzés) területén is alkalmazható.

Az olyan eszközök, mint például a Cash Flow Frog, valós időben elemezhetik bevételeit, és becslést adhatnak a jövőbeli nyereségről.

Mintafelismerés

Ezt használják a képfelismeréshez (önvezető autók), az anomáliák észleléséhez (csalások azonosítása) és a természetes nyelv feldolgozásához (NLP).

A Tesla például AI-t használ a forgalmi minták elemzésére – kamerák, radarok és ultrahangos érzékelők segítségével ellenőrzi az autó környezetét és reagál a forgalomra.

Generatív AI

A generatív AI segít új adatok, például képek, szövegek vagy zene létrehozásában meglévő minták alapján – például olyan emberekről készít valósághű portrékat, akik nem léteznek.

Az olyan eszközök, mint a Midjourney és a Dall-E, szöveges utasítások alapján nagyon klassz illusztrációkat tudnak készíteni.

via Gemini

Csevegőrobotok

A beszélgető AI programok utánozzák az emberi beszélgetést, és felhasználhatók ügyfélszolgálati és tanulási célokra. Például a vállalatok chatbotokat adhatnak hozzá weboldalaikhoz és alkalmazásaikhoz, így az ügyfelek gyors válaszokat kaphatnak az AI bot-tól, ahelyett, hogy ügyfélszolgálati képviselőre kellene várniuk.

via Mailchimp

Virtuális asszisztensek

Az AI-alapú asszisztensek, mint például a Siri és az Alexa, képesek megérteni és reagálni a hangutasításokra, segítve olyan feladatok elvégzését, mint a találkozók ütemezése vagy az intelligens otthoni eszközök vezérlése.

Ajánló rendszerek

Az AI algoritmusok a felhasználó korábbi viselkedése és preferenciái alapján javasolnak termékeket, filmeket és egyebeket.

Például az OTT platformok, mint a Netflix és a Hulu, a nézői szokásait – milyen műfajokat néz, mennyi ideig néz valamit stb. – felhasználva javasolnak új filmeket vagy műsorokat.

A mesterséges intelligencia jövője

Az AI egyik lehetséges jövője a szuperintelligencia megjelenése, amelynek során a gépek számos területen felülmúlják az emberi képességeket. Úgy hangzik, mint egy sci-fi film, igaz? De a legtöbb AI-kutató vállalat – beleértve a nagy technológiai cégeket, mint a Google és a Microsoft – aktívan dolgozik ennek a jövőnek a megvalósításán.

Íme néhány általános AI-trend, amely a jövőben megvalósulhat:

Mesterséges általános intelligencia (AGI): Ez egy olyan forgatókönyv, amelyben az AI ugyanolyan intelligens, mint az ember, és képes kreatív módon, eredeti gondolkodással megközelíteni a problémákat. Ide tartoznak olyan kreatív tevékenységek, mint egy regény megírása a semmiből, vagy olyan érzelmekkel teli versek írása, mint az emberek által írtak, valamint olyan tudományos tevékenységek, mint új hipotézisek felvetése és kísérletek tervezése.

Szuperintelligencia: Ez egy lépéssel tovább megy, ahol az AI intelligensebbé válik az embereknél – gondoljunk csak a világ legnagyobb kihívásainak megoldására, beleértve az éghajlatváltozást, a szegénységet és a betegségeket, valamint az emberi megértésen túli folyamatok optimalizálására.

Az AI szingularitás: Képzeljünk el egy pontot, ahol az AI fejlődése olyan mértékben felgyorsul, hogy már nem tudjuk ellenőrizni vagy akár megérteni. Ez a gyors intelligencia-növekedés jelenti a szingularitást. Egyesek úgy vélik, hogy az AGI elérése kiválthatja a szingularitást. Az AGI, kiváló problémamegoldó képességeivel, gyorsan javíthatja saját intelligenciáját, ami „intelligencia-robbanáshoz” vezethet – és elkezdheti uralni a világot. Dystopikusnak hangzik, igaz?

Bár a szingularitás még mindig távoli elképzelésnek tűnik, sokan aggódnak miatta. Sam Altman, az OpenAI munkatársa elismerte, hogy fél az AI szingularitás lehetséges következményeitől.

De mindezek a „jövőbeli lehetőségek” csak hipotetikusak, és évekbe telhet, mire megvalósulnak. A közeljövőben az AI hatása az egészségügyben, a kutatásban és a tárgyak internete (IoT) területén lesz érezhető – többek között az AI-alapú diagnosztikai központok, a statisztikai elemzések és az önvezető autók formájában.

Most nézzük meg néhány, mindennapi használatra alkalmas AI-forrást, és hogyan lehet ezeket a saját javunkra fordítani.

OpenAI

Az OpenAI egy nonprofit kutatócég, amelynek célja, hogy a mesterséges intelligencia az egész emberiség javát szolgálja. Hosszú távú céljuk, hogy „a mesterséges általános intelligencia (AGI) előnyei, hozzáférhetősége és irányítása széles körben és méltányosan oszlik meg”.

Az AGI egy olyan típusú AI, amely „emberihez hasonló” kognitív képességekkel rendelkezik a problémamegoldás, a kreativitás és a társadalmi interakció terén. Míg a jelenlegi AI-modellek segíthetnek egy jelentés elemzésében vagy információk gyors megtalálásában, az OpenAI célja az AGI-vel az, hogy képes legyen regényeket írni, vagy akár megérteni az emberi érzelmeket.

Bár ezek az alkalmazási esetek még mindig hipotetikusak, az elkövetkező néhány év érdekes lesz, miközben figyeljük a terület fejlődését. Jelenleg olyan AI-megoldások kidolgozását tervezik, amelyek lassú átmenetet hoznak létre az AGI világába. Úgy vélik, hogy ez lehetővé teszi a politikai döntéshozók és a nyilvánosság számára az AI megértését és elfogadását.

Ennek a célnak a legújabb eredménye a GenAI eszközök: a ChatGPT (szöveggenerálás) és a DALL-E (képkészítés).

via ChatGPT

Különösen a ChatGPT nyerte el az AI-rajongók tetszését, főleg természetes nyelvfeldolgozási képességei miatt. Számos chatbot és beszélgető AI-funkció épül a GPT-motorra.

A DALL-E viszont vegyes reakciókat váltott ki az emberekből (különösen a tervezőkből). Úgy találják, hogy a képek homályosak és rendezetlenek.

Google DeepMind

A Google DeepMind egy AI-kutatási program, amely a mesterséges általános intelligenciára (AGI) összpontosít, és olyan AI-technikákat tartalmaz, mint az NLP és a számítógépes látás.

via Google Gemini

A Google DeepMind néhány olyan iparágra összpontosít, mint a biológiai intelligencia, a virtuális asszisztensek és a játékok. Kipróbálhatja a Google Gemini alkalmazást, hogy saját kezűleg tapasztalja meg a Google DeepMind GenAI képességeit.

Az AI egyik lenyűgöző fejlesztése azonban az AlphaFold, amely képes a fehérje szerkezetek elemzésére. Bár még kutatási szakaszban van, az orvosok kedvezően fogadták, mert úgy vélik, hogy segítségével gyorsabban és pontosabban tudják diagnosztizálni a betegségeket.

Az OpenAI-tól eltérően a Google a „biztonságos” AI létrehozására összpontosít. Ez vezetett a Frontier Safety Framework létrehozásához, amelynek célja a fejlett AI-val kapcsolatos potenciális kockázatok elemzése és csökkentése.

Antropikus

Az Anthropic egy AI-biztonsági és kutatócég, amelynek célja „hasznos, őszinte és ártalmatlan” AI-rendszerek kiképzése. A Google Gemini és az OpenAI ChatGPT-jéhez hasonlóan az Anthropic is rendelkezik LLM móddal – Claude.

Claude különböző kreatív szövegformátumokat tud generálni, beleértve verseket, kódokat, szkripteket és e-maileket.

Az Anthropic kiváló esettanulmány az AI etikus használatáról. Nemrégiben szerzői jogi jogsértés miatt került a hírekbe, amikor zenei producerek beperelték, mert Claude-ot a dalaik szövegeivel tanították. Azt állítják, hogy Claude illegálisan másolja a dalszövegeket, és több millió dolláros kártérítést követelnek.

Ez az eset rávilágít a mesterséges intelligencia kreatív célokra való felhasználásának szürke zónájára, és az ítélet precedenst teremthet a mesterséges intelligencia által generált tartalmak jövőbeli kezelésében.

ClickUp Brain – a ClickUp AI asszisztense

A ClickUp, egy munkaterületi termelékenységi alkalmazás, beépített GenAI funkciókkal rendelkezik, amelyeket ClickUp Brain néven emlegetnek.

A ClickUp Brain egyfajta virtuális asszisztens, amely a ClickUp csomag összes eszközével integrálva van, hogy a felhasználók mindennapi munkáját (és életét) zökkenőmentessé tegye.

Így segítheti a ClickUp Brain a különböző szerepkörökben és iparágakban dolgozó szakembereket:

AI tudásmenedzser

Unod már, hogy dokumentumok tömkelegét kell átnézned, hogy megtalálj egy fontos részletet? A ClickUp Brain segítségével másodpercek alatt könnyedén megtalálhatod az információkat bármely wikiből, jelentésből vagy belső dokumentumból.

Találjon meg válaszokat és végezze el a munkát gyorsabban a ClickUp Brain segítségével

Még jobb, hogy megkérheted, hogy készítsen gyors összefoglalókat dokumentumokról vagy találkozók jegyzőkönyveiről, így könnyen naprakész lehetsz a legfrissebb vállalati vagy ügyféladatokkal kapcsolatban.

AI projektmenedzser

A ClickUp Brain használatának további előnye, hogy automatizálja a projektmenedzsmenthez kapcsolódó rutinmunkákat. Például a ClickUp Brain segítségével:

Alfeladatok generálása minden projekthez

Gyors összefoglalók a projekt előrehaladásáról

Állítsa be az automatizálást, hogy természetes nyelvi parancsokkal kezelje feladatait

Válassza ki a kommentekből a cselekvési pontokat

Kevesebb időt kell fordítania a csapatának tájékoztatására, és több időt a tényleges munkájára, ha automatizálja a frissítéseket és összefoglalja a kommenteket a ClickUp Brain segítségével.

AI író a munkához

A ClickUp egy megbízható írási asszisztenssel is rendelkezik, amely különösen hasznos lehet marketingesek és azok számára, akik nem szeretnek írni. Az AI Writer for Work a következő területeken segíthet:

Ötletek gyűjtése és kampánytervek kidolgozása

Tartalom generálása különböző formátumokban, például blog, e-mail és közösségi média bejegyzés

Tartalom fordítása különböző nyelvekre

Segítség a szerkesztésben és a helyesírás-ellenőrzésben

Táblázatok létrehozása és adatok könnyen olvasható formátumban történő rendszerezése

Gyorsan és hatékonyan készítsen tartalmat a ClickUp Brain segítségével

A munkahelyen a csapatok és az egyének is használhatják a ClickUp Brain alkalmazást, hogy a ClickUp bármely pontjáról megfogalmazzák belső és külső kommunikációjukat – feladatkommenteket, dokumentumokat és e-maileket. Írja be gondolatait rövidítve az AI írási eszközbe, és az majd finomítja azokat.

Szerepkörspecifikus prompt sablonok

Nem csak ez, hanem minden szerepkörhöz hozzáférhet az AI prompt sablonokhoz is, így azonnal elkezdheti a munkát. Néhány példa ezekre a promptokra:

Állapotjelentések és értekezlet-napirend sablonok ügyfélszolgálati csapatok számára

Projekt ütemterv és RACI sablonok projektmenedzserek számára

Tesztelési tervek és felhasználói tesztelési tanulmányok szoftverfejlesztő csapatok számára

A mesterséges intelligencia várhatóan nagy hatással lesz az elkövetkező évek életmódjára és munkavégzésére. Az egyéni termelékenység javításától a nagy szervezetek működési hatékonyságának növeléséig, a gyógymódok megtalálásától az adatok elemzéséig és a makrogazdasági előrejelzésekig, az AI-motorok várhatóan javítják a világot.

Egyénileg az első lépést azzal teheted meg, hogy AI-mérnöknek tanulsz (ha ez érdekel), vagy olyan AI-eszközöket használsz, mint a ClickUp Brain, hogy optimalizáld az életedet.

Ajánlott olvasmány: Hogyan legyünk prompt mérnökök?

Akkor miért ne próbálná ki még ma a ClickUp-ot? Regisztráljon ingyenesen a ClickUp-ra, és fedezze fel, hogyan javíthatja az életének minden területét!