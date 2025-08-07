A 10 legjobb AI csapatmunkát segítő eszköz 2025-ben

⏰ TL;DR Nem minden együttműködési eszköz egyforma – rengeteget teszteltem, és csak néhány igazán segít. A ClickUp vezeti a rangsort a ClickUp Brain segítségével, amely automatizálást és intelligens összefoglalókat kínál, amelyekkel rengeteg időt spórolok. Ezen túlmenően más AI-eszközök is foglalkoznak a feladatok nyomon követésével, a vizuális brainstorminggal és a kommunikációval – íme egy áttekintés, hogy megtalálja a csapatának legmegfelelőbbet. ClickUp – A legjobb AI-alapú együttműködési projekt- és feladatkezelő eszköz Trello – A legjobb Kanban-alapú projektmenedzsment eszköz az együttműködéshez Asana – A legjobb kis csapatok számára, akiknek intelligens AI asszisztensre van szükségük Airtable – A legjobb AI-alapú munkafolyamat-automatizáláshoz Miro – A legjobb együttműködési táblás eszköz Loom – A legjobb videókból történő információkivonáshoz Slack – A legjobb AI-alapú keresési és összefoglaló funkciók nagy csapatok számára Todoist – A legjobb választás azoknak a szabadúszóknak, akiknek egyszerű feladatkezelő alkalmazásra van szükségük. Confluence – A legjobb megoldás azoknak a távoli vállalkozásoknak, amelyek AI-alapú aszinkron együttműködési platformra szorulnak. Notion – A legjobb együttműködésen alapuló adatbázis-kezeléshez

Néha úgy érzem, hogy a munkám során csak a beszélgetésekkel vagyok elfoglalva – Slack-szálak, termékfrissítések, belső dokumentumok és ügyfelekkel készített bemutatók felvételei –, így alig marad időm a fő feladataimra és projektjeimre koncentrálni.

A Harvard Business Review legutóbbi cikke szerint nem csak én vagyok így.

A legtöbb csapat hetente több mint 85%-át tölti másokkal való együttműködéssel. A szervezetek elkezdték előtérbe helyezni a „csapatmunkát” a „mély munkával” szemben, hogy növeljék a kapcsolódást és kiépítsék a csapatok közötti kommunikációt.

Bár a munkahelyi együttműködés nagyszerű dolog, nem segít, ha az időd nagy részét felemészti. Ezért vagyok annyira izgatott az AI-alapú együttműködési eszközök miatt – ezek különösen hasznosak a Slacken található 100 üzenetes szálak és az egyórás ügyfélbemutató hívások összefoglalásához.

Szeretné megtudni, hogyan segíthet az AI abban, hogy gyorsabban eljusson a beszélgetések lényegéhez? Áttekintettem a vezető AI-alapú együttműködési eszközöket, hogy megnézzem, hogyan tudják egyszerűsíteni az együttműködést, és javítani a koncentrációt és a termelékenységet.

Több mint két tucat dokumentum- és projektkezelő eszközt teszteltem, hogy megvizsgáljam, hogyan segíthetik a kommunikációt az AI munkaterületi és együttműködési funkcióik. Az együttműködési eszközök mellett két fő dolgot is elemeztem: hogyan árazzák a mesterséges intelligencia komponenseiket, és mennyire felhasználóbarátak a funkcióik.

Íme néhány tényező, amelyet értékeltem:

Természetes nyelvfeldolgozás: Szerettem volna megtudni, hogy az AI-motor képes-e megérteni a beszélgető angol nyelv finom árnyalatait, és releváns eredményeket ad-e nekem. Automatizálási képességek: Egy másik kritikus tényező az volt, hogy az : Egy másik kritikus tényező az volt, hogy az AI-eszközök segítettek-e a zökkenőmentes együttműködéshez szükséges munkafolyamatok beállításában. Automatizálni tudták-e az olyan ismétlődő feladatokat, mint a státuszfrissítések vagy az értekezletek összefoglalói megosztása, hogy Ön a nagyobb képre koncentrálhasson? Költség: Az általam tesztelt eszközök mindegyike másképp kezelte az AI árazását. Míg egyesek a kreditfelhasználási módszert alkalmazzák, mások a felhasználónkénti fizetési módszert. Néhányan még ingyenesen is kínálják AI funkcióikat. Integrációk: Meg akartam nézni, hogy az egyes eszközök AI-alapú együttműködési funkciói segíthetnek-e az intelligens integrációs képességekben. Javíthatják-e az általános integrációs munkafolyamatot a jobb adatszinkronizálás érdekében, vagy lehetővé teszik-e számomra, hogy az AI-képességeket botként használjam más kommunikációs eszközeimben? Pontosság: Az átláthatóság és az elfogultság szintén fontos kritériumok voltak. Az AI-motorok objektív tényeket szolgáltattak-e nekünk, vagy sem? És ami még fontosabb: válaszuk tisztességes és elfogulatlan volt-e?

A megfelelő AI eszközökkel egyensúlyt teremthetsz a mély munkavégzés és a csapatmunka között anélkül, hogy kimerültnek éreznéd magad. Íme a legjobb AI együttműködési platformok listája, amelyek megkönnyítik a csapatkommunikációt.

1. ClickUp – A legjobb AI-alapú együttműködési projekt- és feladatkezelő eszköz

A ClickUp egy mindenre kiterjedő munkaalkalmazás, amely projektmenedzsmentet, tudásmenedzsmentet és csevegést ötvöz, mindezt mesterséges intelligencia segítségével, hogy gyorsabban és hatékonyabban tudjon dolgozni.

De ami a ClickUp-ot igazán kiemeli a többi közül, az az, ahogyan integrálta az AI-t a natív AI-motorján, a ClickUp Brain-en keresztül. Ez egységes munkamenedzsment élményt biztosít a felhasználóknak az összes eszközén.

A ClickUp Brain nemcsak összefogja az adatokat a csevegések, projektek és dokumentumok között, hanem egy mindig elérhető személyes AI asszisztenst is biztosít az alkalmazottak számára, aki elvégzi a fárasztó munkát.

Fedezzük fel, hogyan segít a ClickUp Brain a csapatoknak a szervezettség és az összhang fenntartásában:

A ClickUp Brain segítségével egy hatékony AI projektasszisztens áll az Ön rendelkezésére, amely növeli a termelékenységét és biztosítja a projektek zökkenőmentes lebonyolítását. Először is, az AI segítségével egyszerűsítheti a projektmenedzsment műveleteit, például a projektek létrehozását, a feladatleírások generálását és a DRI-k hozzárendelését.

Emellett ügyes írási és szerkesztési asszisztensként is funkcionál, amely lehetővé teszi, hogy tartalmat hozzon létre a semmiből, és meglévő tartalmakat szerkesszen. Beállíthat egy márkastílus-útmutatót is, hogy az illeszkedjen márkájának hangjához és stílusához. De itt van a csavar: több LLM-mel! A Brain felületéről közvetlenül dolgozhat a Gemini, a Claude és más programokkal.

Ha sok megbeszélést szervez, a ClickUp AI Notetaker funkciója nagyon hasznos lehet. A funkció minden megbeszélésről jegyzetet készít, és még a teendőket is kiemeli, így biztosítva, hogy semmi fontos ne maradjon ki.

Pontos jegyzeteket készíthet a ClickUp AI Notetaker segítségével

Ez nemcsak rengeteg időt takarít meg Önnek [és csapattársainak], de a szöveges átírásnak köszönhetően az információk könnyen visszakereshetők – ez pedig olyan előny, amelyről lemarad, ha csak videofelvételeket ment el. A közvetlen csevegések automatikus összefoglalói segítségével pedig mindig naprakész lehet a beszélgetésekkel kapcsolatban.

Ha pedig nincs ideje válaszolni az utolsó pillanatban érkezett üzenetre, vagy nehezen állítja össze a unalmas heti jelentéseket, kérje a ClickUp Autopilot Agents segítségét. Egyszerűen konfigurálja a kiváltó munkafolyamatokat, és az eszköz elvégzi az összes adminisztratív feladatot!

A ClickUp legjobb funkciói

A ClickUp korlátai

A ClickUp Brain csak a fizetős csomagokban érhető el.

Egyes felhasználók szerint a tanulási görbe meredek.

ClickUp árak

ClickUp értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 [9000+ értékelés]

Capterra: 4,6/5 [4000+ értékelés]

2. Trello – A legjobb Kanban-alapú projektmenedzsment eszköz az együttműködéshez

via Trello

A Trello az Atlassian Intelligence-hez kapcsolódó számos Atlassian termék egyike, amelyet „AI-társként” hirdetnek a munka felgyorsítására. Bár olyan funkciókat kínál, mint a kártyák összefoglalása, a feladatok lebontása és ötletek generálása promptok alapján, a funkcionalitás meglehetősen korlátozottnak tűnik – különösen összehasonlítva más Atlassian eszközökkel.

A pontatlan vagy helytelen AI-válaszokat megjelölheted, de ez nem mindig eredményez észrevehetően jobb felhasználói élményt. Ennél is fontosabb, hogy a Trello AI-képességei nem elégségesek az automatizálás vagy a komplex munkafolyamatok támogatásához, így inkább egy könnyű kiegészítőnek tűnik, mint egy értelmes frissítésnek a haladó felhasználók számára.

A Trello legjobb funkciói

Ötleteljen új ötleteket az Atlassian Intelligence segítségével, amely tartalmi vagy kampányötletekkel, illetve egy adott folyamat javításával kapcsolatos tanácsokkal látja el Önt.

A beépített nyelvtani ellenőrzővel biztosíthatja a helyes helyesírást és nyelvtant.

Használja a Trello mesterséges intelligenciáját, hogy kiválassza a teendőket, tervet vagy ellenőrzőlistát készítsen, vagy egyszerűen csak tisztázza, mit kell tenni.

A Trello korlátai

Az AI funkciók csak a Premium és Enterprise csomagokban érhetők el, a Standard csomagban nem.

Az AI nem használható a Trello munkafolyamatok automatizálására, ami egyes csapatok számára korlátozó tényező lehet.

Trello árak

Ingyenes

Standard : 6 USD/felhasználó/hónap

Prémium : 12,50 USD/felhasználó havonta

Vállalati: 17,50 USD/felhasználó havonta [éves számlázás]

Trello értékelések és vélemények

G2 : 4,4/5 [több mint 13 500 értékelés]

Capterra: 4,5/5 [több mint 23 000 értékelés]

3. Asana – A legjobb kis csapatok számára, akiknek intelligens AI asszisztensre van szükségük

via Asana

Az AI funkciók mellett számomra az Asana azon álláspontja volt a legérdekesebb, hogy miért építi be az AI képességeket a termékébe: a makro-menedzsment támogatására. Ha egy kis csapat tagja vagy, amely több feladatot is ellát, és nagyra értékeli az autonómiát, az Asana AI funkciói hasznosak lehetnek számodra.

Az Asana AI automatizálhatja a rutin feladatokat, mint például a státuszfrissítéseket, a bejelentkezéseket és más ismétlődő munkákat. Emellett összefoglalót készíthet a munka előrehaladásáról kontextusos részletekkel, és megoszthatja azt a vezetőkkel, hogy azok is tájékozottak legyenek.

A nagyobb csapatok számára hasznos lehet az „intelligens célok” funkció, amely segít egységesíteni a célok kitűzését a különböző funkciók között.

Az Asana saját fejlesztésű AI-motort használ az OpenAI és az Anthropic modellei mellett. Emellett jelzi, hogy melyik motor melyik funkciót működteti, ami bizonyos fokú átláthatóságot biztosít. A felhasználóknak lehetőségük van lemondani a harmadik féltől származó LLM-ekről, és kizárólag az Asana saját AI-jére támaszkodni, ha úgy kívánják.

Az Asana legjobb funkciói

Készítsen összefoglalókat, állapotfrissítéseket és előrehaladási jelentéseket automatikusan a valós idejű projektfrissítésekből.

Állítson be intelligens szabályokat az automatizálás futtatásához és más eszközeivel való integráláshoz.

Írjon világos, meggyőző projekt- és feladatleírásokat a Smart Editor segítségével.

Használja az intelligens projekteket, hogy a célok és a feladatok alapján egyedi projektet hozzon létre feladatokkal, mezőkkel stb.

Az Asana korlátai

Bár az Asana AI több nyelvet is támogat, csak angol nyelven teszteltük.

Az Asana AI csak a csapatcsomagokban érhető el, egyéni csomagokban nem.

Az Asana árai

Személyes : Ingyenes

Starter : 13,49 USD/felhasználó havonta

Advanced : 30,49 USD/felhasználó/hónap

Vállalati : Egyedi árazás

Enterprise+: Egyedi árazás

Asana értékelések és vélemények

G2 : 4,4/5 [10 000+ értékelés]

Capterra: 4,5/5 [12 700+ értékelés]

4. Airtable – A legjobb AI-alapú munkafolyamat-automatizáláshoz

az Airtable segítségével

Az Airtable egy alacsony kódszintű platform, amelyet a munkafolyamatok automatizálására és a működési hatékonyság javítására terveztek, de az AI funkcióival kapcsolatos tapasztalatok inkább ígéretesnek, mint praktikusnak tűnnek.

Az Airtable AI ugyan eszközöket kínál az adatbázisokból való információk kinyeréséhez, automatizálások futtatásához, szövegek összefoglalásához vagy fordításához, de az eredmények nem mindig konzisztensek. Például az AI használata a vélemények hangulatának felismeréséhez és a CX csapat jelzéséhez elméletileg hasznosnak tűnik, de a gyakorlatban gyakran manuális tisztításra vagy ellenőrzésre van szükség.

Mivel nem rendelkezem technikai háttérrel, kezdetben nagyra értékeltem az AI-támogatott képletgenerálást. De még így is, ahhoz, hogy a dolgok a tervezett módon működjenek, gyakran próbák és hibák sorozata volt szükséges. A kódolás nélküli beállítás könnyen megközelíthetőnek tűnhet, de nem mindig biztosít zökkenőmentes vagy megbízható élményt.

Az Airtable legjobb funkciói

Adjon hozzá egy AI-komponenst a roadmap alkalmazásukhoz, hogy azonnal létrehozhassa a termék specifikációját.

Csatlakoztasson egy AI-komponenst a kérelemalkalmazásához, hogy hatékony kreatív briefeket írjon, amelyek felgyorsítják a marketing kreatív átadását.

Osztályozza automatikusan a feljegyzéseit téma, hangulat vagy használt szavak alapján.

Használja az AI-t az együttműködők azonosítására, értesítésére és a kommunikáció egyszerűsítésére.

Az Airtable korlátai

Csak a fizetős csomaggal rendelkező felhasználók vásárolhatnak Airtable-krediteket.

Az AI automatikusan engedélyezve lesz a csapatok számára, és nincs lehetőség a leiratkozásra.

Airtable árak

Ingyenes

Team : 24 USD/felhasználó/hónap

Üzleti : 54 USD/felhasználó havonta

Vállalati : Egyedi árazás

AI kreditek: 20 dollártól kezdődik 10 000 havi kreditért

Airtable értékelések és vélemények

G2 : 4,6/5 [2000+ értékelés]

Capterra: 4,7/5 [2000+ értékelés]

5. Miro – A legjobb együttműködési táblás eszköz

via Miro

Végtelen vászonával és rengeteg sablonjával a Miro népszerű digitális táblás eszköz csapatok és egyének számára, és a Miro Assist legújabb verziója csak tovább javítja a felhasználói élményt.

A Miro Assist segítségével AI-alapú gondolattérképeket hozhat létre, jobban vizualizálhatja tartalmát és gyorsan megtalálhatja az információkat. A Miro Assist segítségével automatikusan létrehoztam egy teljes értékű prezentációt a jegyzetlapokból, és ez egy zökkenőmentes élmény volt.

Emellett nagyon tetszik, hogy a Miro teljes ellenőrzést biztosít az adatok felett, és a csapat tagjai egy egyszerű, egy kattintással végrehajtható folyamat segítségével leiratkozhatnak. Az „AI-alapelveik” szerint tesztelték AI-motorjukat, hogy ellenőrizzék a generált tartalom elfogultságát, és így biztosítsák a Miro Assist etikus működését.

A Miro legjobb funkciói

Alakítsd át az új vagy komplex ötleteket strukturált modellekké, például felhasználói történetekké, elfogadási kritériumokká, műszaki diagramokká és kódokká a Miro AI segítségével.

Készítsen egy kattintással prezentációkat a gondolattérképeiből és diagramjaiból, egyszerűen csak arra kérve a Miro Assistet, hogy segítsen a valós idejű együttműködésben

Összefoglalja és csoportosítsa az információkat, hogy értékes betekintést nyerjen az ügyfélkutatásokból, retrospektívákból vagy workshopokból.

Készítsen összefoglalót a whiteboard-üléseken megbeszélt témákról!

Csoportosítsd a jegyzeteket kulcsszó vagy téma alapján

A Miro korlátai

Egyes felhasználók arról számoltak be, hogy a Miro nem integrálódik jól más alkalmazásokkal, például a Google Docs-szal, ami megnehezíti az exportálást.

A Miro Assist csak angol nyelven érhető el.

Miro árak

Ingyenes

Starter : 10 USD/felhasználó havonta

Üzleti : 20 USD/felhasználó/hónap

Vállalati: Egyedi árazás

Miro értékelések és vélemények

G2 : 4,8/5 [5900+ értékelés]

Capterra: 4,7/5 [1500+ értékelés]

6. Loom – A legjobb videókból való információkivonáshoz

via Loom

A Loom, amelyet nemrégiben az Atlassian felvásárolt, de facto aszinkron videóeszközzé vált számos népszerű vállalat számára, amelyek vizuális együttműködési képességeket igényelnek. Ez egyike azon kevés videóeszközöknek, amelyek szilárd AI-képességekkel egyszerűsítik a kommunikációt.

Két funkciót különösen szeretek: az egyik az, hogy automatikusan eltávolítja a töltelékszavakat és a szüneteket, a másik pedig az, hogy üzeneteket generál a videókhoz. Mindkettő rendkívül hasznos – különösen az első, mivel köztudott, hogy sok „ööö”-t használok, amíg a szám utoléri az agyamat.

Egy másik funkció, amely jelentős időmegtakarítást jelenthet mind a fejlesztői, mind a CX csapatok számára, az AI munkafolyamatok funkció, amely lehetővé teszi, hogy automatikusan szöveges dokumentumot vagy hibajelentést hozzon létre minden videóhoz, és elküldje azt a Jira-nak.

A Loom legjobb funkciói

Automatikusan generáljon címet, leírást és fejezetösszefoglalót minden rögzített videóhoz.

Hozzon létre egy egyedi, kontextusfüggő CTA gombot a videót rögzítő weboldal vagy termék függvényében.

Adjon a nézőknek egy listát azokról a feladatokról, amelyeket a videó megtekintése közben elvégezhetnek – például egy adott szakasz áttekintése vagy egy kérdés megválaszolása, hogy gyors visszajelzést kapjon.

A Loom korlátai

A Loom AI csak a fizetős csomagokban érhető el.

Az AI-funkciók csak az add-on megvásárlása után létrehozott videókon használhatók, a régebbi videókon nem.

A Loom árai

Starter : Ingyenes

Üzleti : 15 USD/felhasználó havonta

Vállalati : Egyedi árazás

Loom AI: Bármely fizetős csomaghoz hozzáadható, havi 4 dollárért felhasználónként.

Loom értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 [2000+ értékelés]

Capterra: 4,7/5 [400+ értékelés]

7. Slack – A legjobb AI-alapú keresési és összefoglaló funkciók nagy csapatok számára

via Slack

Ha gyakran érzed úgy, hogy a Slack túlterhel téged – végtelen csatornák, eltemetett szálak, állandó pingek –, akkor a Slack AI úgy tűnik, segíthet. De a valóságban csak a probléma egy részét oldja meg.

Az összefoglaló funkció segítségével gyorsan áttekintheti az üzeneteket, és bár ez hasznos lehet, ha hosszabb ideig távol volt, nem mindig adja vissza a teljes kontextust. A gyors válaszok kényelmesek, de korlátozottak a finom árnyalatok tekintetében, különösen a gyorsan változó vagy érzékeny vitákban.

A Slack AI még viszonylag új, és bár egyes felhasználók örömmel fogadták, a felhasználónkénti 10 dolláros kiegészítő ára magasnak tűnik – különösen a nagyobb csapatok számára, akiknek vitathatatlanul a legnagyobb szükségük van ezekre a funkciókra. Jelenleg az ár nem igazán indokolja a költségeket.

A Slack legjobb funkciói

Győződjön meg arról, hogy csak a megfelelő személyek és jóváhagyott eszközök férhetnek hozzá a szervezet adataihoz olyan funkciók segítségével, mint az egyszeri bejelentkezés, a domain igénylés és a vállalati mobilitáskezelés támogatása.

Védje adatait olyan eszközökkel, mint a Slack Enterprise Key Management [Slack EKM], az auditnaplók és a natív adatvesztés-megelőzés [DLP], valamint a harmadik féltől származó DLP-szolgáltatók támogatása.

Használja a Slack AI-t, hogy átolvassa az üzeneteit, és hasznos információkkal szolgáljon Önnek – például az elmúlt három hónap bevételeiről.

A Slack korlátai

A Slack AI csak az üzeneteidhez fér hozzá, a vászonjaidhoz és fájljaidhoz nem.

A Slack az Ön adatait használja az AI-motorjának kiképzéséhez, és ha ki szeretne lépni, akkor írásban kell jeleznie nekik.

A Slack árai

Ingyenes

Pro : 8,75 USD/felhasználó/hónap

Üzleti : 15 USD/felhasználó havonta

Enterprise Grid : Egyedi árazás

Slack AI: Hozzáadható kiegészítőként, havi 10 dollárért felhasználónként.

Slack értékelések és vélemények

G2 : 4,5/5 [32 500+ értékelés]

Capterra: 4,7/5 [több mint 23 000 értékelés]

8. Todoist – A legjobb azoknak a szabadúszóknak, akiknek egyszerű feladatkezelő alkalmazásra van szükségük

via Todoist

Ha Ön is olyan, mint én, és egy minimalista teendőlista-alkalmazást preferál, amely minden másnál előbbre valónak tartja az általános felhasználói élményt, akkor a Todoist az Ön számára készült. A Todoist AI Assistantben leginkább azt szeretem, hogy mennyire felhasználóbarát és hasznos – nincsenek trükkök, csak tiszta és hatékony természetes nyelvfeldolgozás.

Ez rendkívül kényelmessé teszi a feladatokat, a következő feladatok javaslásától kezdve az egyes feladatokhoz tartozó teendők létrehozásáig.

A Todoist legjobb funkciói

Tegye elérhetőbbé céljait egy feladatlista elkészítésével. Válassza ki a projekt menüjéből az AI Assistant segítségével javasolt feladatok lehetőséget, és írja be a szövegmezőbe, mit szeretne elérni [pl. spanyolul tanulni].

Kérjen javaslatokat az AI asszisztenstől arra vonatkozóan, hogyan végezheti el egy feladatot, mit kell tennie legközelebb, és hogyan írhatja át a feladatokat, hogy azok megvalósíthatóbbnak tűnjenek.

Kövesse nyomon egyszerre több projektet, és használja a Pro témákat, hogy azok vizuálisan is vonzóak legyenek.

A Todoist korlátai

Bár a Todoist kiválóan alkalmas a napi feladatok kezelésére, nem nagyobb projektekhez vagy nagyszabású együttműködéshez lett kifejlesztve.

A Todoist AI funkció csak a fizetős csomagokban érhető el.

Todoist árak

Kezdő : Örökre ingyenes

Pro : 5 USD/felhasználó/hónap

Üzleti: 8 USD/felhasználó/hónap

Todoist értékelések és vélemények

G2 : 4,4/5 [700+ értékelés]

Capterra: 4,6/5 [2000+ értékelés]

via Confluence

A Confluence egy népszerű tudásmenedzsment megoldás távoli szervezetek számára, különösen azoknak a szoftvercégeknek, amelyek már használják a Jira-t együttműködési és projektmenedzsment eszközként. Mivel az adatok tárolási helye az Egyesült Államokban, az Európai Unióban, Ausztráliában és Németországban található, a távoli cégeknek nem kell aggódniuk az adatok megfelelőségével kapcsolatban.

A Confluence már eleve számos együttműködésbarát funkcióval rendelkezik, például oldalakkal, táblákkal és terekkel, amelyek rendkívül egyszerűvé teszik az információk szervezését [és elérését]. Az Atlassian Intelligence integrációja azonban még jobbá teszi ezt.

Az Atlassian Intelligence-t a Confluence-ban használhatja tartalom írására, kifejezések meghatározására, tartalom összefoglalására, sőt, if/then munkafolyamatok létrehozására is – mindez segít a munka gyorsabb elvégzésében. A legjobban azonban a „jóslatok” funkció tetszett – amikor dokumentumot keres, a rendszer egy Önre szabott opciók listáját jeleníti meg.

Tegyük fel, hogy Ön marketinges, és beírja a „roadmap” szót. Az Atlassian Intelligence előnyben részesíti azokat a dokumentumokat, amelyeken korábban már dolgozott, vagy amelyeket más marketingesek megtekintettek, a fejlesztők által megtekintett dokumentumokhoz képest.

Emellett, bár az Atlassian Intelligence az OpenAI-t használja GPT-motorjaként, megakadályozta, hogy az utóbbi a Confluence felhasználói adataival képezze a motorját, így dokumentumai jól védettek.

A Confluence legjobb funkciói

A rendezetlen jegyzeteket hasznos dokumentumokká alakíthatja, összefoglalásokat készíthet az oldalakról és a megjegyzésekről, valamint másodpercek alatt teendőket hozhat létre.

Csökkentse az alkalmazások közötti váltást az Atlassian Intelligence Slackben való engedélyezésével, így gyorsan hozzáférhet az információkhoz.

Az Atlassian Intelligence segítségével gyorsabb, megalapozott döntéseket hozhat, és gyorsan megoldhatja a felmerülő problémákat csapatában.

A Confluence korlátai

Az Atlassian Intelligence csak a Premium és Enterprise kiadásokban érhető el.

Mint minden AI-motor, ez is hajlamos a hallucinációkra.

Confluence árak

Ingyenes

Standard : 4,89 USD/felhasználó/hónap

Prémium : 8,97 USD/felhasználó/hónap

Vállalati: Egyedi árazás [éves számlázás]

Confluence értékelések és vélemények

G2 : 4,1/5 [3700+ értékelés]

Capterra: 4,5/5 [3300+ értékelés]

10. Notion – A legjobb együttműködésen alapuló adatbázis-kezeléshez

via Notion

A legtöbb ember, beleértve engem is, imádja a Notion testreszabhatóságát. A projektkövetőktől és adatbázisoktól a wikikig és étkezés-tervezőkig, a Notion segítségével minden információját rendszerezheti. Ezért különösen izgatott voltam, hogy kipróbálhassam az AI-képességeit.

A Notion AI – amely az OpenAI LLM-jét használja – lehetővé teszi a legtöbb alapvető feladat elvégzését, például tartalom megírását, szövegek [és adatbázisok] összefoglalását, sőt tartalom fordítását is. Ez nagyon hasznos lehet, ha olyan aszinkron vállalatnál dolgozik, amely minden folyamatát dokumentálja.

A funkció, amelyet én magam is leggyakrabban használok, a KERESÉS funkció, amely lehetővé teszi, hogy [és a csapatom] adatbázisaiban konkrét információkat keressek. Ez csökkenti a oda-vissza levelezést és mindenki időt takarít meg.

Ennek a funkciónak a Notionba való integrálása rendkívül kényelmes azok számára, akik a ChatGPT-t kutatáshoz használják, és segít elkerülni a kontextusváltást.

Bár nekem tetszett, hogy a Notion AI-t egyszerűen a SPACE BAR gomb megnyomásával érhettem el, a Reddit-en láttam néhány kommentet, amelyekben az emberek ezt frusztrálónak találták. Ez jó emlékeztető arra, hogy a felhasználói élmény szubjektív lehet, és ami az egyik embernek megfelel, az nem feltétlenül ideális mindenki számára.

Most pedig a kisbetűs rész: a Notion biztosítja, hogy nem az Ön adataival képezik az AI-t, de van egy bökkenő. Sok más AI-motorhoz hasonlóan a Notion AI is hajlamos kitalálni dolgokat, különösen a közelmúltbeli eseményekkel kapcsolatos kérdésekben [gondoljon az elmúlt 6–12 hónapra]. Tehát bár ez egy remek eszköz, mindenképpen ellenőrizze a kimenetét.

A Notion legjobb funkciói

Táblázatok automatikus kitöltése és a túl sok információ átalakítása világos, hasznosítható információkká

Kérd meg a Notion AI-t, hogy készítse el a kommunikációs anyagokat, és akár fordítsa le őket más nyelvekre, például spanyolra vagy japánra.

Adj meg egy kulcsüzenetet a Notion AI-nak, és az AI-eszköz kidolgozza neked egy részletes e-mailben vagy dokumentumban.

A Notion korlátai

Néhány Reddit-felhasználó szerint a Notion AI ára meglehetősen korlátozott. Ahogy egy Reddit-felhasználó fogalmazott: ha 50 fős csapatod van, akkor csak az alapvető AI-összefoglalási funkciókért 500 dollárral többet kell fizetned.

A Notion AI funkciók jelenleg nem érhetők el a mobilalkalmazásokban.

Notion árak

Ingyenes

Plusz : 10 USD/felhasználó/hónap

Üzleti : 18 USD/felhasználó/hónap

Vállalati : Egyedi árazás

Notion AI: Bármely munkaterülethez hozzáadható, havi 10 dollárért felhasználónként.

Notion értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 [5400+ értékelés]

Capterra: 4,7/5 [2000+ értékelés]

