A 10 legjobb együttműködési eszköz a szoftverfejlesztéshez 2025-ben

Ha DevOps csapattal dolgozik, egy jó projektterv és agilis módszertan sokat segíthet. De ezek nem az egyetlen dolgok, amelyekre a szoftverfejlesztő csapatának szüksége van ahhoz, hogy a legjobb munkát végezze. A másik kulcsfontosságú összetevő a csapatmunka – és ehhez együttműködés szükséges. ?

A szoftverfejlesztéshez szükséges online együttműködési eszközök minden csapat számára elengedhetetlenek, különösen a távoli csapatok számára. Természetesen ezek az eszközök segítik a programozókat a feladataik elvégzésében, de hatékonyságuk ennél sokkal többet jelent.

Fedezzük fel, hogyan növelhetik a szoftverfejlesztéshez szükséges együttműködési eszközök a DevOps-csapat hatékonyságát, és mire kell figyelni egy együttműködési platform kiválasztásakor. Megismerheti azokat a legjobb eszközöket is, amelyekkel csapata új szintre léphet. ✨

Mi az a szoftverfejlesztési együttműködési eszköz?

A szoftverfejlesztéshez használt együttműködési eszköz egy olyan alkalmazás, amely egyszerűsíti a munkafolyamatot és megkönnyíti a kommunikációt és az együttműködést a szétszórt DevOps-csapat tagjai között. Biztosítja, hogy mindenki ugyanazon az oldalon álljon és a megfelelő irányba haladjon.

A projektmenedzsment együttműködési eszközök megkönnyítik az ötletek megosztását és a konstruktív visszajelzések adását. A Scrum Masters és más vezetők felhasználhatják őket a csapat motivációjának fenntartására, függetlenül attól, hogy ugyanabban az irodában dolgoznak-e vagy sem. Ha pedig mind az irodában, mind a távoli fejlesztők úgy érzik, hogy fontos részét képezik a csapatnak, az eredmény nagyobb elkötelezettség, kreativitás és innováció lesz, ami mind egy boldogabb és hatékonyabb csapatot eredményez. ?

A szoftverfejlesztési együttműködési eszközök megkönnyítik a külső részlegekkel való együttműködést és a visszajelzések megosztását az érdekelt felekkel, a projekt fejlesztési szakaszától a befejezésig. ✅

Mit kell keresnie egy szoftverfejlesztéshez használt együttműködési eszközben?

A szoftverfejlesztéshez legalkalmasabb együttműködési eszközök a projektmenedzsment eszközöket és a kommunikációs eszközöket kombinálják az együttműködési funkciókkal. Vállalkozásának igényeitől függően valószínűleg ezek közül néhány vagy az összes funkcióra szüksége lesz:

Most, hogy már van elképzelése arról, milyen típusú funkciók és szolgáltatások állnak rendelkezésre, fontolja meg, melyikre van szüksége a csapatának. Szűkítsük le a lehetőségeket a ma elérhető legjobb szoftverfejlesztési együttműködési eszközök áttekintésével.

A ClickUp több mint 15 nézetével a szervezetek minden csapat számára átfogó megoldást kapnak.

A ClickUp egy all-in-one projektmenedzsment és termelékenységi eszköz, amely segít az üzleti tevékenység minden aspektusának kezelésében. A csapatmunkára helyezett erős hangsúlyával ez egy népszerű együttműködési eszköz a szoftverfejlesztéshez.

A ClickUp nem csak együttműködést kínál, hanem biztonságos együttműködést. Végül is nincs értelme keményen dolgozni, csak azért, hogy a versenytársad előtted dobja piacra a termékedet. Adatbiztonsági központjával, kockázatkezelési keretrendszerével, 256 bites SSL titkosításával és fejlett biztonsági beállításaival együtt dolgozhattok anélkül, hogy aggódnotok kellene az adatvédelmi incidensek miatt. ?

Ossza meg ötleteit és dolgozzon ki közösen munkafolyamatokat csapatával a ClickUp Whiteboards segítségével. Ezután alakítsa ezeket az ötleteket közvetlenül feladatokká, és ossza szét őket a csapat tagjai között. A ClickUp Collaboration Detection segítségével mindenki ugyanazon az oldalon marad, és értesülhet arról, ha valaki a csapatából megtekinti, szerkeszti vagy kommentálja a feladatot.

A ClickUp Docs segítségével valós időben együttműködhetsz a projektdokumentumokon, és ott közvetlenül nyomon követhető feladatokká alakíthatod a szöveget. Kategorizáld a dokumentumokat, majd kapcsold őket a munkafolyamatokhoz, így mindenki mindig hozzáférhet a szükséges információkhoz.

A ClickUp Chat View lehetővé teszi a csapatodnak, hogy valós időben csevegjen a platformon, segít formázni az üzeneteidet, hogy azok nagyobb hatást gyakoroljanak, és egy helyen gyűjti össze az összes beszélgetésedet, erőforrásodat, dokumentumodat és frissítésedet. ?

A ClickUp legjobb funkciói

A ClickUp korlátai

A ClickUp mobilalkalmazása még nem éri el a desktop alkalmazás funkcionalitását, de a csapat már dolgozik rajta.

Az AI eszközök nem érhetők el az ingyenes csomagban.

ClickUp árak

Ingyenes örökre

Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ClickUp Brain: Minden fizetős csomagban elérhető, 5 USD/munkahelyi tag/hónap áron.

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 9000 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 3800 értékelés)

2. Asana

via Asana

Az Asana egy projektmenedzsment platform, amelyet úgy terveztek, hogy segítse a többfunkciós csapatok együttműködését. Számos funkciója miatt kiválóan alkalmas szoftverfejlesztési együttműködési eszközként.

Az Asana segítségével könnyen tisztázhatja céljait, és összekapcsolhatja azokat a csapata és a vállalat céljaival. Határozza meg, hogyan fogja mérni az előrehaladást, állapítsa meg az ütemtervet és a csapatot, majd igazítsa a feladatokat ezekhez a paraméterekhez. ?

Tartsd szemmel a haladást, és észleld a problémákat már korai szakaszban a célodra vonatkozó valós idejű frissítésekkel, mind az alapfeladatokból, mind a kapcsolódó alkalmazásokból. Kövesd nyomon az összes adatot a testreszabható irányítópultokon, amelyek grafikonok és betekintések segítségével megmutatják, amit tudnod kell.

Az Asana legjobb funkciói

Az Asana gyorsan és egyszerűen beállítható, így hamar elindulhat a munkával.

Kezelje a különböző csapattagok megtekintési és szerkesztési hozzáférési jogait

Használja az ingyenes Basic csomagot 15 főig terjedő csapatok számára, amely számos hasznos funkciót tartalmaz, például korlátlan feladatokat, naptárnézetet, mobilalkalmazásokat és más eszközökkel való integrációt.

A nonprofit szervezetek 50% kedvezményt kapnak a Premium és Business csomagokból, és az Enterprise csomagból is kaphatnak kedvezményt.

Az Asana korlátai

Egyes felhasználók úgy érzik, hogy a fizetős csomagok ára magas a kisvállalkozások számára.

Ha nincs projektmenedzsment ismerete és tapasztalata, a tanulási görbe kissé meredeknek tűnhet.

Asana árak

Alapvető: Ingyenes

Prémium: 10,99 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 24,99 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Asana értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (9500+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 12 200 értékelés)

3. Jira

via Jira

A Jira egy Atlassian termék, amelyet kifejezetten szoftverfejlesztési együttműködési eszközként terveztek. Az agilis módszertan és a Scrum keretrendszer segítségével a Jira lehetővé teszi, hogy a nagy célokat kezelhető részekre bontsa, feladatokat rendeljen hozzájuk, és testreszabja a munkafolyamatot, hogy a leghatékonyabban végezze el a feladatokat.

A kommunikációs és együttműködési eszközök segítségével kapcsolatban maradhat az egész csapattal, így mindenki naprakész információkkal rendelkezik és együtt tud dolgozni. A drag-and-drop automatizálás időt takarít meg, és minden szükséges elemzést és jelentést megkap, valamint hatékony betekintést nyer a döntéshozatalhoz. ?

A Jira legjobb funkciói

Tartsa mindenkit naprakészen a beépített szoftverfejlesztési terv sablonokkal , amelyek a szoftverfejlesztés számos különböző aspektusát lefedik, beleértve a hibajelentéseket, a Scrum táblákat és a Kanban táblákat.

Kezelje komplex projekteket és kövesse nyomon azok előrehaladását könnyedén

Növekedjen a vállalkozása növekedésével, kezdje egyszerűen, majd testreszabja az igényeinek megfelelően.

Javítsa az együttműködést más Atlassian eszközökkel, például a Trello, a Confluence és a Compass integrációjával, valamint külső platformokkal, például a Google Workspace , a Zoom és a Microsoft 365 integrációjával.

A Jira korlátai

A felhasználói felület meglehetősen összetett, és az új felhasználók számára kissé bonyolultnak tűnhet.

Nem meglepő, hogy a Jira a legzökkenőmentesebben integrálódik más Atlassian eszközökkel.

Jira árak

Ingyenes : Ingyenes/hónap/felhasználó

Alap: 8,15 USD/hó felhasználónként

Prémium: 16 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Jira értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (több mint 5500 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 13 500 értékelés)

4. Smartsheet

via Smartsheet

A Smartsheet egy IT-szakemberek számára készült együttműködési platform, amely táblázatos formátumban jelenik meg. Kis és nagy léptékű projektekhez egyaránt alkalmas.

Az űrlapok megkönnyítik az adatok és visszajelzések gyűjtését más csapattagoktól vagy külső érdekelt felektől. Hozzon létre linkeket a releváns fájlokhoz, és folytasson beszélgetéseket a Smartsheet platformon, így minden tartalom egy helyen lesz. Az együttműködési csapat minden tagja megtekintheti a tartalmakat, hozzáadhat visszajelzéseket, valamint valós időben követheti a haladást.

A Smartsheet legjobb funkciói

Használja a drag-and-drop automatizálást, hogy időt takarítson meg és egyszerűsítse a munkafolyamatot.

Válassza ki a nézetet a Rács, Gantt, Kártya vagy Naptár opciók közül ?️

Az elemzéseket és jelentéseket vizuális formában tekintheti meg, hogy gyors áttekintést kapjon, majd szükség esetén részletesen is megvizsgálhatja azokat.

Integrálja más együttműködési eszközökkel, mint például a Slack, a Skype és a Dropbox.

A Smartsheet korlátai

Ha nem kedveli a táblázatokat, akkor a Smartsheet formátum nem biztos, hogy megfelelő Önnek.

A frissítések néha késhetnek, ezért előfordulhat, hogy manuálisan kell frissítenie az oldalakat, hogy a legfrissebb információkat láthassa.

Smartsheet árak

Ingyenes

Pro : 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 25 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Smartsheet értékelések és vélemények

G2: 4. 4/5 (több mint 14 700 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 3000 értékelés)

5. Rocket. Chat

A Rocket. Chat alapvetően egy nyílt forráskódú csevegőplatform, amely szoftverfejlesztési együttműködési eszközként használható. Ideális távoli, aszinkron vagy hibrid együttműködéshez, nagy hangsúlyt fektet a magánélet védelmére és a magas szintű biztonságra, így biztos lehet benne, hogy adatai biztonságban vannak.

Küldjön üzeneteket egyéneknek vagy csoportoknak, vagy használjon privát csatornákat a csapatának. Ha részletesebb megbeszélésekre van szükség, kezdeményezzen hang- vagy videohívásokat, és biztonságosan osszon meg bármit az eszközéről vagy a felhőalapú tárhelyéről. ?

Rocket. Chat legjobb funkciói

Használja a nyílt forráskódú kódot a Rocket. Chat platform testreszabásához az Ön igényeinek megfelelően.

Hozzon létre egy kereshető, központi teret, ahol minden feladatát, üzenetét és projektjét egy helyen tárolhatja.

Konfigurálj egyéni szerepköröket, hogy szabályozd, ki férhet hozzá a különböző szintű információkhoz.

Automatizálja az ismétlődő, manuális feladatokat, hogy több időt szánhasson a fontosabb munkákra.

Rocket. Chat korlátozások

Még mindig vannak néhány hibák, és a mobilalkalmazás néha akadozik.

A fehér címkés csevegőmotor, a dedikált felhőalapú tárhely és az olyan professzionális szolgáltatások, mint az adatmigráció és az implementációs tanácsadás, felár ellenében vehetők igénybe.

Rocket. Chat árak

Közösség: Ingyenes

Vállalati: 7 USD/hó felhasználónként

Rocket. Chat értékelések és vélemények

G2: 4,2/5 (több mint 300 értékelés)

Capterra: 4,3/5 (149+ értékelés)

6. TeamViewer

via TeamViewer

A TeamViewer egy távoli hozzáférést biztosító szoftver, amely lehetővé teszi, hogy bármely más eszközhöz csatlakozzon, bárhol a világon. Használja saját fájljainak távoli eléréséhez, ügyfelek vagy csapattagok támogatásához, megoldandó problémák azonosításához és távoli képzések biztosításához.

Ez a szoftverfejlesztéshez készült együttműködési eszköz kiváló képminőséget és rendkívül gyors fájlátviteli sebességet kínál. Alacsony sávszélességű problémák kezelésére is képes, így akkor is elvégezheti a feladatokat, ha a kapcsolat nem nagy sebességű. ?

A TeamViewer legjobb funkciói

Gyorsan elindulhat a gyors telepítéssel, egyszerű letöltéssel.

Használja a TeamViewert asztali vagy mobil eszközökön, több operációs rendszeren és több mint 30 nyelven.

A 256 bites titkosítás és a kétfaktoros hitelesítés révén magas szintű biztonság garantálja a nyugodt használatot.

Integrálja más platformokkal, mint például a Microsoft Teams, Freshworks, Salesforce, Jira és SAP.

A TeamViewer korlátai

A Remote Access csomag csak három kezelt eszközhöz való csatlakozást tesz lehetővé, és nem nyújt telefonos technikai támogatást, ha bármilyen probléma merül fel.

Egyes felhasználók alkalmanként kapcsolódási problémákat tapasztaltak, amelyek akadályozták őket a munkájuk elvégzésében.

TeamViewer árak

TeamViewer Remote Access: 24,90 USD/hó 1 felhasználó számára (legfeljebb 3 eszköz)

TeamViewer Business: 50,90 USD/hó 1 felhasználó számára (legfeljebb 200 eszköz)

TeamViewer Premium: 112,90 USD/hó 15 felhasználó számára

TeamViewer Corporate: 229,90 USD/hó 30 felhasználó számára

TeamViewer Tensor: Árakért vegye fel a kapcsolatot velünk

TeamViewer értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 3200 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 11 200 értékelés)

7. Wooboard

via Wooboard

A Wooboard kissé eltér a legtöbb együttműködési lehetőségtől. „Mentális egészség és elismerés platformként” hirdetik, és a munkavállalók elkötelezettségére és jólétére összpontosít. Ez egy szoftverfejlesztési együttműködési eszköz abban az értelemben, hogy a boldog és egészséges DevOps-csapat tagjai mindig a legjobb munkát fogják végezni.

A Wooboard szociális gamifikációt és ösztönzőket használ, hogy a csapat tagjai odafigyeljenek saját és kollégáik mentális egészségére. Emellett megkönnyíti a vezetők számára, hogy elismerjék és jutalmazzák csapatukat a kiváló munkáért. ?

A Wooboard legjobb funkciói

Növelje a csapat morálját és termelékenységét azáltal, hogy rendszeresen elismeri a csapat eredményeit.

Jutalmazd őket pontokkal, amelyek valós jutalmakra válthatók be, például szabadnapokra, készpénzre vagy Amazon, Starbucks, Fitbit, Spotify vagy Whole Foods utalványokra.

Integrálja a Wooboardot a Slackkel és a Teams-szel, vagy használja a nyílt API-t az integráláshoz a vállalat szoftverével, így a rendszer használata a mindennapi rutin részévé válik.

Használja a jelentési funkciókat a felismerés kezeléséhez és figyelemmel kíséréséhez.

A Wooboard korlátai

Még nincs elég értékelés ahhoz, hogy biztosan meg lehessen állapítani, mennyire jól működik a Wooboard.

A weboldal nem tartalmaz árakra vonatkozó információkat – árajánlatért vegye fel a kapcsolatot az értékesítési csapattal.

Wooboard árak

Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Wooboard értékelések és vélemények

G2: 3,5/5 (1 értékelés)

Capterra: Még nincs értékelés

8. GitHub

via GitHub

A GitHub egy kifejezetten fejlesztők számára készült platform, amely mesterséges intelligenciát használ a fejlesztési folyamatok felgyorsítására. A GitHub projektmenedzsment eszközei lehetővé teszik a projektek és problémák kezelését, így ez egy rendkívül hatékony együttműködési eszköz a szoftverfejlesztéshez.

A többféle funkcióval egyszerűsödik az együttműködés. Vezessen brainstormingot a csapattal a platform Diszkussziók felületén. Írjon kódot és építsen a Codespaces felületen, majd ott is végezze el a felülvizsgálatot és a tesztelést.

Használj pull requesteket, hogy a csapat tudjon róla, amikor új változtatások kerülnek feltöltésre és készen állnak az ellenőrzésre. A verziókezelés biztosítja, hogy mindenki ugyanazon az oldalon álljon, és lehetővé teszi az összes iteráció tárolását a jövőbeni hivatkozáshoz.

A GitHub legjobb funkciói

Gyorsítsa fel a feladatok elvégzését természetes nyelv használatával, hogy az AI releváns kódolási javaslatokat tegyen ?

Automatizáld a munkafolyamatot, hogy csökkentsd az ismétlődő és unalmas feladatokra pazarolt időt.

Kódrészletekért és egyéb forrásokért fordulj az open source közösséghez.

A mobilalkalmazás segítségével mindig kézben tarthatja munkáját, még akkor is, ha éppen úton van.

A GitHub korlátai

Számos funkció áll rendelkezésre, és az új felhasználóknak eltarthat egy ideig, amíg megtanulják a platform használatát.

A kiegészítő szolgáltatásokért, például a nagy fájltároló kapacitásért és a fejlett biztonsági funkciókért külön kell fizetnie.

GitHub árak

Ingyenes

Csapat: 4 USD/hó felhasználónként

Vállalati: 21 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

GitHub értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 2000 értékelés)

Capterra: 4,8/5 (több mint 5800 értékelés)

9. Slack

via Slack

A Slack egy termelékenységi platform, amely csatornákat használ a kommunikáció kezelésére és a munkád elvégzéséhez szükséges összes erőforrás tárolására.

Hozzon létre csatornákat csapatok, részlegek vagy témák számára. Korlátozza a csatornákhoz való hozzáférést néhány emberre, vagy engedélyezze a vállalat összes alkalmazottjának a hozzáférést. A külső ügyfelek vagy szolgáltatók számára létrehozott csatornák szintén megkönnyítik az együttműködést. ?

Ez a szoftverfejlesztéshez készült együttműködési eszköz mesterséges intelligenciát használ a rutin feladatok automatizálásához és a munkafolyamatok racionalizálásához, így kevesebb idő alatt többet tud elvégezni. A Workflow Builder nem igényel kódolást, hanem egyszerű drag-and-drop funkciót használ.

A Slack legjobb funkciói

Csevegjen valós időben, használja a Huddle-t élő hangbeszélgetésekhez, vagy küldjön audio- vagy videoklipeket aszinkron kommunikációhoz.

Hagyja, hogy a chatbot jegyzeteljen Ön helyett a megbeszéléseken, így Ön teljes figyelmét a tárgyra fordíthatja.

Keresd meg az archívumban a korábbi beszélgetéseket és a tárolt fájlokat, amelyekre hivatkozni szeretnél.

Integrálja több ezer alkalmazással, például a Google Naptárral, a Dropboxszal , a HubSpot-tal, a Microsoft Teams-szel és a Salesforce-szal

A Slack korlátai

A Slack az Atlassian eszközkészlet része, és a legjobban akkor működik, ha más Atlassian eszközökkel, például a Jirával együtt használja.

Az ingyenes csomag csak az elmúlt 90 nap üzeneteinek megtekintését teszi lehetővé, ami nagyobb projektek esetében korlátozó lehet.

Slack árak

Ingyenes

Pro : 7,25 USD/hó felhasználónként

Business+: 12,50 USD/hó felhasználónként

Enterprise Grid: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Slack értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (több mint 31 900 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 23 100 értékelés)

10. Google Workspace

via Google Workspace

A Google Workspace univerzum számos együttműködési eszközt kínál a szoftverfejlesztéshez, többek között a Google Naptárat, a Gmailt, a Google Drive-ot, a Google Meetet és a Google Chatet.

Használja a Google Docs vagy a Google Sheets alkalmazást, hogy valós időben együttműködhessen csapatával, majd tárolja a projekt adatait – a verzióelőzményekkel együtt – a platformon. Használja a Google Meet alkalmazást, hogy bemutassa Google Slides prezentációját csapatának vagy más érdekelt feleknek.

Minden fájlja könnyen rendszerezhető hierarchikus mappákba, így mindig megtalálja, amire szüksége van. Mivel a platform felhőalapú, a fájlokat könnyen megoszthatja bárkivel, bárhol a világon. ?

A Google Workspace legjobb funkciói

Központosítson mindent egy platformon, így soha többé nem kell az alkalmazások között ugrálnia.

A barátságos és intuitív felhasználói felületnek köszönhetően gyorsan elindulhat

A munkaterületen belül tárolhatja és elérheti a Microsoft dokumentumokat, például a Word- vagy Excel-fájlokat is.

Biztos lehet benne, hogy adatai biztonságban vannak a Business Plus és Enterprise csomagokban még tovább fejlesztett biztonsági és felügyeleti eszközöknek köszönhetően.

A Google Workspace korlátai

A Google Docs, Sheets és Slides funkcionalitása még nem teljesen felel meg a hasonló Microsoft-termékek funkcionalitásának.

A Business Starter csomag csak 30 GB tárhelyet biztosít felhasználónként, ami nem túl sok.

A Google Workspace árai

Business Starter: 6 USD/hó felhasználónként

Business Standard: 12 USD/hó felhasználónként

BusinessPlus: 18 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Google Workspace értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (több mint 40 600 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 15 100 értékelés)

A leghatékonyabb szoftverfejlesztéshez erős projekttervre, az üzleti tevékenységéhez illeszkedő módszertanokra és – ami a legfontosabb – kiváló csapatmunkára van szükség. Érdemes tehát a szoftverfejlesztéshez a legjobb együttműködési eszközöket használni, amelyekhez hozzájuthat. ?

Számos ilyen eszköz létezik, mindegyiknek megvannak a maga előnyei és hátrányai, ezért érdemes utánajárni, hogy melyik felel meg leginkább az üzleti igényeinek.

A ClickUp minden eszközt megad, amire szükséged van a csapatmunka megkönnyítéséhez, és előnyei messze túlmutatnak a csapatmunkán. Ez egy projektmenedzsment és termelékenységi eszköz, amely támogatja vállalkozásod minden aspektusát, megkönnyíti az életedet, és javítja csapatod termelékenységét és munkával kapcsolatos elégedettségét.

És mindez természetes eredménye? Növekedés a végső eredményben. ?

Regisztrálj még ma ingyenesen, és készülj fel arra, hogy csapatodat és vállalkozásodat új szintre emeld.