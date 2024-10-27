A 20 legjövedelmezőbb AI-üzleti ötlet 2025-ben

Ha még nem próbálta ki a ChatGPT-t, a Google Gemini-t vagy a legújabb Notebook LM-et, akkor ideje előbújnia a barlangjából. Csak viccelek, de... nem is annyira.

Az elmúlt néhány évben a mesterséges intelligencia (AI) átalakította az üzleti világot, megváltoztatva a vállalatok működését, döntéshozatalát és értékteremtését.

Az AI elterjedése nem múló divat. A McKinsey becslései szerint az AI 2030-ra akár 13 billió dollárral is hozzájárulhat a globális gazdasághoz. Ha Ön is szeretne részesedni ebből a tortából, íme 20 példa jövedelmező AI üzleti ötletekre, amelyek inspirálhatják következő vállalkozását.

A 20 legjövedelmezőbb AI üzleti ötlet példája

A generatív AI legtöbb felhasználója „tartalomgeneráló” eszközként tekint rá. Bár ez a legnépszerűbb felhasználási terület, nem ez az egyetlen. Az AI nagy előrelépéseket tett számos iparágban, többek között a zene és szórakoztatóiparban, az egészségügyben, a gyógyszeriparban, a gyártásban, a szoftverfejlesztésben és más területeken.

Íme egy keresztmetszet a mesterséges intelligencia üzleti ötleteiből, amelyek felkelthetik érdeklődését, függetlenül attól, hogy melyik iparágban tevékenykedik.

1. Személyre szabott fitnesz- és táplálkozási tervek

A személyre szabás az egyik leghatékonyabb feladat, amelyet az AI elvégezhet. Tanulmányozhatja a trendeket, megértheti a bevitt adatokat, és nagy léptékben személyre szabhatja a kimeneti adatokat. Az első AI-üzleti példa ezt a képességet használja ki.

Az AI-alapú fitnesz- és táplálkozási alkalmazások minden felhasználó számára személyre szabott egészségügyi és wellness gyakorlatokat kínálnak, figyelembe véve az életkorukat, nemüket, aktivitási szintjüket, egészségügyi céljaikat és étkezési preferenciáikat. Az ilyen alkalmazások képesek:

Étkezési tervek és edzésprogramok ajánlása

Életmódbeli változások javaslata

Segítsen a felhasználóknak a szokásformáló gyakorlatok végrehajtásában

Segítség a dohányzás vagy más egészségtelen szokások feladásában

Emlékeztesse a felhasználókat a kiegészítők/gyógyszerek szedésére

A hagyományos fitneszalkalmazásokkal ellentétben az AI-alapú alkalmazások alkalmazkodnak a felhasználó igényeinek/életmódjának változásaihoz. Például, ha a felhasználó elérte a célsúlyát, az alkalmazás automatikusan megváltoztathatja az edzéseket, hogy fenntartsa a jelenlegi állapotát.

Üzleti tipp: Üzleti szempontból a személyre szabott fitnesz- és táplálkozási tervek a business-to-consumer (B2C) előfizetési modelleket követik. Az alkalmazás nyereségessé tételéhez hirdetéssel támogatott, freemium vagy többszintű előfizetési modellek közül választhat.

2. Automatizált készletgazdálkodás

Az automatizálás általában szabályalapú, azaz az „ha ez, akkor az” modellt követi. Az AI teljesen megváltoztatja a játékszabályokat. Az AI lehetővé teszi a csapatok számára, hogy többféle kiváltó ok/reakcióval rendelkező komplex folyamatokat automatizáljanak.

Ez a fajta automatizálás kiválóan alkalmas nagy léptékű raktárkészlet-kezelésre raktárakban és ellátási lánc-szervezetekben. Egy robusztus, AI-alapú raktárkészlet-kezelő eszköz képes:

Kereslet-kínálat kezelése : Ismerje meg a keresletet, kövesse nyomon a készleteket, és automatikusan rendeljen utánpótlást emberi beavatkozás nélkül.

Kezelje a piaci ingadozásokat : Jósolja meg a szezonális kereslet ingadozásait, és nyújtson betekintést a gyártásba, az árazásba vagy más stratégiai beavatkozásokba.

A közlekedés hatékonyságának javítása: Az ellátási lánc szűk keresztmetszeteinek azonosítása és a leghatékonyabb szállítási útvonalak javaslata.

Üzleti tipp: Ez egy B2B alkalmazás, amelyet általában hosszú távú szerződések keretében számlázzák. Bár itt is lehetségesek a pay-as-you-go előfizetési modellek, a többéves szerződések megkötése lehet a legjövedelmezőbb.

3. Prediktív karbantartás gyártóüzemek számára

Az AI fokozza az Internet of Things (IoT) hatását. Az AI-alapú prediktív karbantartási megoldások szenzorokat és eszközöket használnak az ipari berendezések figyelemmel kísérésére. Az összegyűjtött adatok alapján az AI-alapú prediktív karbantartási alkalmazás előrejelzi, mikor valószínűsíthető egy gép meghibásodása.

Ez lehetővé teszi a vállalatok számára, hogy karbantartási feladatokat végezzenek a meghibásodások bekövetkezte előtt, megelőzve ezzel a költséges leállásokat és javításokat. Különösen jövedelmező ez olyan iparágakban, mint a gyártás, a repülés és az energiaipar, ahol a berendezések meghibásodásának költségei milliókba kerülhetnek.

Üzleti tipp: A prediktív karbantartási alkalmazás nem csupán szoftvert igényel. Számos hálózatba kapcsolt érzékelőre van szükség, ami jelentős előzetes beruházást jelenthet. Ez a B2B termék leginkább hosszú távú hardver + szoftver megoldásként valósítható meg.

4. AI-alapú adaptív tanulási rendszerek

Különböző típusú tanulók léteznek – vizuális tanulók, hallgatók, olvasók, cselekvők stb. A jó tanulási rendszer az, amely alkalmazkodik a felhasználó egyedi igényeihez anélkül, hogy tucatnyi különböző tantervet kellene készíteni.

Az AI-alapú eszközök pontosan ezt tudják megvalósítani. A diákok tanulási módjának elemzésével személyre szabott oktatási élményt nyújtanak. Például az AI-tanfolyamok képeket és grafikonokat kínálhatnak a vizuális tanulóknak, míg a szöveges tanulóknak emlékeztetőket biztosíthatnak. Emellett a diákok igényeire szabott kiegészítő anyagokat is ajánlhatnak, így a tanulás vonzóbbá és hatékonyabbá válik.

Ha AI-val adaptív tanulási rendszereket szeretne építeni, íme néhány népszerű tanulási igény.

Nyelvtanulás

Iskolai tananyag, például matematika, fizika, kémia stb.

Termelékenységi és memória gyakorlatok

Programozási nyelvek

Hobbik, mint a horgolás, a kötés, a festés stb.

Szakmai készségek, mint például asztalosmunkák, építkezés, vízvezeték-szerelés stb.

Üzleti tipp: A tanulási rendszerek előfizetéses B2C-modellben is működhetnek. B2B-modellben is felépítheti őket, és tanulási és fejlesztési programokat értékesíthet vállalatoknak.

5. AI-alapú intelligens otthonkezelés

Az intelligens otthonok kezelése az AI egyik leggyorsabban növekvő szektora. Az olyan nagyvállalatok, mint a Google Nest és a Samsung Smart Things olyan megoldásokat fejlesztnek, amelyekkel minden kezelhető, a hőmérséklet-szabályozástól a világításig és a biztonságig.

A háztartásvezetés területén a legvonzóbb felhasználási lehetőségek a következők:

Eszközök távoli be- és kikapcsolásával történő kezelése

A világítás színének, melegségének és fényerejének testreszabása

Az energiafelhasználás és a hatékonyság optimalizálása a nem használt készülékek automatikus beállításával vagy kikapcsolásával

Szokatlan tevékenységek figyelése és a háztulajdonosok figyelmeztetése a potenciális fenyegetésekre

Az intelligens otthoni alkalmazásokat általában a készülék gyártója értékesíti.

Például, ha a Samsung vagy a Xiaomi hűtőszekrényeket vagy robot porszívókat gyárt, akkor azok vezérléséhez mobilalkalmazást is biztosít.

Üzleti tipp: Ha AI-alapú otthoni irányítási rendszert épít, akkor érdemes együttműködni eszközgyártókkal vagy bevezetési cégekkel, hogy termékeit velük csomagban kínálhassa.

6. AI-alapú pénzügyi tanácsadás

A pénzügyi tanácsadás szintén oktatási tevékenység. A tanácsadók felelőssége, hogy az ügyfelek megértsék befektetési döntéseik feltételeit, kockázatait és előnyeit. Ezeknek a beszélgetéseknek a mélysége megnehezíti a méretezhetőséget.

Az AI-alapú pénzügyi tanácsadás változást hozhat ebben. Az AI képes hatalmas mennyiségű pénzügyi adatot gyorsan feldolgozni, ezért ideális a piaci trendek előrejelzéséhez, a kockázatok kezeléséhez és a befektetési lehetőségek azonosításához.

A befektetők számára az AI személyre szabott befektetési tanácsadást kínálhat a hagyományos tanácsadók költségeinek töredékéért. A tanácsadók számára pedig további erőfeszítések nélkül automatizálhatja és működőképessé teheti a számos ügyfélkapcsolatot.

Üzleti tipp: Alkalmazásfejlesztőként piaci modellt alkalmazva előfizetési díjat számíthat fel mindkét típusú felhasználónak.

7. AI-alapú egészségügyi diagnosztika

Ma az egészségügyi szolgáltatások nagy része reaktív, azaz a betegek akkor fordulnak orvoshoz, amikor fájdalmat vagy betegséget éreznek. Az egész iparág – és az idősödő népesség – azonban fontolgatja, hogy proaktív megközelítésre térjen át, értékalapú egészségügyi szolgáltatásokkal.

Ez a lépés nagymértékben támaszkodik az adatokra, az előrejelzésekre és az automatizálásra. Az AI-alapú egészségügyi diagnosztikai alkalmazások a következőképpen tudnak profitálni ebből a hullámból:

A folyamatok figyelemmel kísérése/viselhető eszközök adatainak valós idejű feldolgozása rendellenességek észlelése céljából

Orvosi képek, laboreredmények és betegek kórtörténetének elemzése a betegségek korai felismerése érdekében

Orvosi felvételek olvasása és a diagnosztikai pontosság javítása

Az étkezési szokások, edzés, cukorfogyasztás, dohányzás stb. viselkedésformák és az egészségi állapot közötti összefüggések feltárása

Üzleti tipp: Mivel ez egy szigorúan szabályozott iparág, a szabályoknak való megfelelés terén minden eszközt be kell vetnie. Fontolja meg, hogy neves biztosítókkal lépjen partnerségre diagnosztikai szolgáltatásainak bevezetése érdekében.

8. AI a csalások felderítésére és megelőzésére a banki szektorban

2024 első felében 570 millió font (740 millió dollár) veszteség keletkezett fizetési csalások miatt az Egyesült Királyságban. Tavaly az amerikai ügyfelek 10 milliárd dollárt vesztettek csalások miatt. Mivel a rosszindulatú szereplők egyre kifinomultabb csalásokat eszelnek ki a bankok és az ügyfelek megtévesztésére, minden banki vezető az AI-ban keresi a segítséget.

Egy vállalati szintű csalásfelismerő és -megelőző alkalmazás képes:

Elemezze nagy mennyiségű tranzakciós adatot valós időben, hogy felismerje a mintákat.

Azonosítsa a rendellenes vagy csalárd tranzakciókat

Felismerje a gyanús tevékenységeket, és értesítse az illetékes csapatokat

Jósolja meg a potenciális csalásokat, és tegyen javaslatokat a megelőző intézkedésekre.

Üzleti tipp: Mivel az AI-alapú csalásfelismerő rendszerek idővel alkalmazkodnak, a csalók által alkalmazható új technikák elsajátítása hatékonyabbá teszi őket a hagyományos szabályalapú rendszereknél.

9. AI-alapú tartalomkészítés

A digitális marketing világában a tartalom minden. Az AI-alapú eszközök valóban javíthatják a tartalommal kapcsolatos lehetőségeit.

Vázlatok készítése : Természetes nyelvfeldolgozás használata az emberi utasítások megértéséhez tartalom létrehozása céljából

Tartalom újrafelhasználása : Egy adott tartalomformátum, például blog vagy esettanulmány adatait automatikusan videóforgatókönyvek, podcastok, hírlevelek, közösségi média frissítések stb. formájában újrafelhasználja.

Tartalomszerkesztés : Szakértő által összeállított tartalom, például lejátszási listák a Spotify-on és a YouTube-on, a felhasználók előzményeiből megismert preferenciák alapján.

Minőség-ellenőrzés fenntartása : Plagizálás, nyelvtani hibák, SEO és egyéb ellenőrzése

Olvasható összefoglalók készítése: Hosszú tartalmak feldolgozása és összefoglalása az olvasás és a hivatkozás megkönnyítése érdekében.

Üzleti tipp: Az AI-t használó tartalomkészítő eszközök számos üzleti modell lehetőséget kínálnak. Ha például plágiumellenőrző programot készít, akkor a ellenőrzött szavak száma alapján számíthat fel díjat. Ha tartalmakat használ fel újra, érdemes lehet egy átalánydíjas előfizetési díjat felszámítani. A személyre szabási eszközök integrálhatók eszközökbe vagy médiaalkalmazásokba, és együtt értékesíthetők. A tartalmakkal a lehetőségek valóban végtelenek.

10. AI a termelékenység érdekében

A személyes és a csapat termelékenységének optimalizálása minden üzleti vezető számára az egyik legnagyobb kihívás. Különösen a tudásalapú munkában, ahol szinte lehetetlen egyértelműen meghatározni a termelékenységet, minden olyan eszköz, amely javítja a teljesítményt, áldás a szervezetek számára.

AI projektmenedzsment: Egy integrált AI eszköz, mint például a ClickUp Brain, amely egy startupok számára készült projektmenedzsment szoftverben található, a következőket segítheti:

Frissítések/standupok generálása

Projektinformációk lekérése

Automatizálja az ütemezést és a tervezést

Kezelje a funkciók közötti csapatok munkaterhelését

Projektintelligencia a kezedben a ClickUp Brain segítségével

AI naptárkezelés: A megbeszélések elkerülhetetlenek a tudásmunkások számára. Az AI segíthet ezt kezelni azáltal, hogy a preferenciák, minták és prioritások alapján személyre szabja a menetrendeket.

AI Copilots: A generatív AI az AI-ügynökök térnyeréséhez vezetett a különböző funkciókban. Készíthet Copilot-ot írók, szerkesztők, fejlesztők, műveleti vezetők, értékesítők, pénzügyi szakemberek stb. számára.

Üzleti tipp: Ezeket az eszközöket B2C-ként, magánszemélyeknek is értékesítheti. Emellett együttműködési termékként is kialakíthatja őket, és felhasználónkénti előfizetési díjat számíthat fel az AI-eszközökért a startupok és a vállalati csapatok számára.

11. AI-alapú toborzás és HR-automatizálás

A modern munka komplex. A csendes kilépés, a gig economy, a hibrid munkaerő és más átalakító munkamodellek miatt a tehetségek toborzása kaotikus állapotban van. Az AI-eszközök segíthetnek abban, hogy ezt a kaotikus helyzetet jobban kezeljük és értelmes eredményeket érjünk el.

Az alábbi felhasználási esetekhez kapcsolódó AI-alapú alkalmazások jövedelmező üzleti ötletek lehetnek.

Önéletrajzok szűrése : gépi tanulási modellek használata az önéletrajzok első szintű szűréséhez különböző pozíciók esetében.

Automatizált tesztek : Előre megtervezett tesztek, amelyekkel felmérhető a jelölteknek a munkához szükséges készségei.

Videóértékelés : Videóinterjúk elemzése testbeszéd, kommunikációs készségek stb. szempontjából.

Interjú ütemezés : Az interjúztató és a jelölt rendelkezésre állásának automatikus összehangolása az interjúk ütemezéséhez.

Bevezetés: Átfogó és személyre szabott bevezetési munkafolyamatok lehetővé tétele az új alkalmazottak számára, a részlegük, beosztásuk, szolgálati idejük stb. alapján.

Üzleti tipp: Bármelyik alkalmazást elkészítheti vállalati ügyfelek vagy azok toborzási partnerei számára. A vállalati tehetségszerző csapatok számára ezek az alkalmazások integrálhatók a szervezeti munkafolyamatba, hogy növeljék a folyamat hatékonyságát. A toborzási ügynökségek számára ezek az alkalmazások rendkívüli hatékonyságot eredményezhetnek nagy léptékben. Mindkét ügyfél számára ezek az alkalmazások havi/éves előfizetési modell alapján működhetnek. Érdemes lenne a használat alapú árazást is bevezetni. Például minden átnézett önéletrajz vagy minden felvett alkalmazott után díjat számíthat fel.

12. AI-alapú virtuális asszisztensek

Mindenki használ virtuális asszisztenst, legyen az Siri ébresztő beállítása vagy egy személyes pénzügyi alkalmazás használata a kiadási jelentések elkészítéséhez. A virtuális asszisztensek és ügynökök remek AI-alapú üzleti ötletek a startupok számára, hogy exponenciális értékű termékeket hozzanak létre.

Az alábbiakban bemutatunk néhány olyan alkalmazást, amelyekből nyereséges üzletet építhet.

Személyi asszisztensek: Automatizált munkafolyamatok, amelyek különböző alkalmazásokhoz kapcsolódnak, hogy a felhasználók személyes feladatokat hajthassanak végre, például e-maileket küldhessenek, számlákat fizethessenek, élelmiszert rendelhessenek vagy időpontokat foglalhassanak.

Ügyfélszolgálati asszisztensek: Az AI-alapú csevegőrobotok ügyfélszolgálati ügynökök szerepét töltik be, segítve a felhasználókat az információk megtalálásában, egyszerű problémák megoldásában, jegyek felvételében stb.

Szakértői asszisztensek: AI-eszközök speciális intelligenciával olyan területeken, mint a tőzsde, az időjárás, az utazási foglalások, a kutatás stb.

Vezetői asszisztensek: AI-eszközök, amelyek segítenek az üzleti vezetőknek a találkozók ütemezésében, az e-mailek feldolgozásában, a dokumentumok összefoglalásában, a nyomon követés tervezésében stb.

Üzleti tipp: A virtuális asszisztens jellegétől függően előfizetési díjat számíthat fel. Például a szakértői asszisztensek magasabb előfizetési díjat számíthatnak fel mélyreható ismereteikért, míg az ügyvezető asszisztensek alacsonyabb áron szélesebb közönséget érhetnek el.

13. AI-vezérelt marketing és reklámozás

A digitális marketing a szándékról és a relevanciáról szól. Az AI-alapú reklámszoftverek ezt optimalizálhatják azáltal, hogy rendkívül célzott hirdetéseket, termékajánlásokat és marketingüzeneteket jelenítenek meg.

Prediktív e-mailek : Az AI-eszközök a felhasználóknak a megfelelő időben személyre szabott e-maileket küldhetnek, a termékekkel való interakcióik alapján, az összes csatornán.

Időkorlátozott ajánlatok : Az IoT-eszközök felismerik a boltba belépő vásárlókat, és időszerű kedvezményeket kínálnak nekik, hogy ösztönözzék őket az impulzusvásárlásra.

Személyre szabott katalógusok : Az AI hatalmas e-kereskedelmi webhelyekről személyre szabott katalógusokat állíthat össze azokról a termékekről, amelyek a vásárlóknak tetszhetnek.

Kontextusfüggő reklámozás : az AI hatalmas mennyiségű adatot képes feldolgozni, hogy a vásárlói preferenciák és a böngészési kontextus alapján reklámokat jelenítsen meg.

Időspecifikus értesítések: A mobilalkalmazások integrálhatnak AI-eszközöket, hogy a megfelelő időben és nyelven küldjenek értesítéseket, és így befolyásolják a felhasználói viselkedést.

Üzleti tipp: Az AI-termékek fejlesztése mellett lehetősége van arra is, hogy egy speciális ügyfélkör számára niche AI-marketingtechnológiai ügynökséget alapítson. Az ügyfelek igényeinek megfelelően egyedi AI-marketingmegoldásokat hozhat létre. Például létrehozhat egy botot, amely nyomon követi bizonyos kulcsszavak teljesítményét vagy jelentést készít a piaci fejleményekről, és így olyan termékeket hozhat létre, amelyek versenyelőnyt biztosítanak.

14. AI-alapú értékesítési automatizálás

Egy szervezet azon képessége, hogy több ügyfelet érjen el és nagyobb ismertséget/érdeklődést keltsen, közvetlenül összefügg azzal, hogy mennyi bevételt tud elérni. A rendkívül versenyképes piaci helyzetekben az értékesítési csapatok olyan módszereket keresnek, amelyekkel a teljesítmény romlása nélkül csökkenthetik a költségeket. Az AI-alapú termékek pontosan ezt teszik lehetővé.

Az alábbiakban bemutatjuk azokat a termékeket, amelyekkel különböző marketing- és értékesítési felhasználási eseteket támogathat.

Hogyan használható az AI a marketingben és az értékesítésben?

Feladatok automatizálása: Készítsen AI-alapú automatizálási alkalmazást, hogy csökkentse az értékesítési képviselők által elvégzendő ismétlődő feladatok számát.

Például a nyomon követés teljes mértékben automatizálható az AI segítségével, testreszabással és prediktív üzenetküldéssel.

Videók átírása: Az AI jegyzetelők nagy keresletnek örvendenek az értékesítési szakemberek körében, akik az eszközt a beszélgetések rögzítésére/átírására használják, miközben ők a potenciális ügyfelekkel való értelmes kapcsolatépítésre koncentrálnak.

Készítsen videó bemutatókat a ClickUp Clips segítségével, valós idejű, AI által generált átiratokkal

Tervezze meg a következő lépéseket: A beszélgetés alapján az AI-eszközök automatikusan létrehozhatnak teendőket mindkét fél számára. Valójában az AI-eszköz CRM, e-mail, videokonferencia, demo platformok és hasonló alkalmazásokba való integrálásának képessége még a komplex munkafolyamatokat is automatizálhatja.

Dashboardok létrehozása: A mai értékesítési eszközök többsége valamilyen jelentéskészítési funkcióval rendelkezik. Azonban a standard, kész jelentések gyakran nem elegendőek. Az AI segítségével a csapatok testreszabott, KPI-alapú dashboardokat hozhatnak létre, amelyek csak a legfontosabb információkat tartalmazzák egy adott pillanatban.

Sőt, létrehozhat egy AI-alapú chatbotot is, amely számokkal válaszol. „Mennyi az eddigi összértékesítés?” vagy „Hány potenciális ügyfél maradt inaktív több mint 30 napig?” Ez lehetővé teszi a csapatok számára, hogy dinamikusan vizsgálják az értékesítési adataikat anélkül, hogy zavarnák az adatelemzőt!

KPI-alapú irányítópultok értékesítési csapatok számára a ClickUp segítségével

Üzleti tipp: Fontos megérteni, hogy az értékesítés egy rendkívül versenyképes terület. A nagy CRM-platformok már uralják a piacot. Ezért üzleti szempontból ésszerűbb niche AI-termékeket fejleszteni. Alternatív megoldásként olyan alkalmazásokat is készíthet, amelyekkel ezek a CRM-platformok nem rendelkeznek. Így ezeket az alkalmazásokat a Salesforce vagy a HubSpot piactéren tárolhatja, és használat alapú díjat számíthat fel.

További információ: Ha a fenti témák közül valamelyik felkeltette érdeklődését, itt további információkat talál az AI értékesítésben való felhasználásáról.

15. Az AI a szoftverfejlesztésben

Több mint tíz évvel ezelőtt Marc Andreessen befektető azt mondta, hogy a szoftverek elárasztják a világot. Azóta egyre több szoftver veszi körül minket, amelyek segítenek nekünk mindenben, a számlák fizetésétől a játékokig, minden nap.

Az AI óriási előrelépést jelent az ilyen szoftverek fejlesztésében. Egyszerű, de hatékony termékeket hozhat létre a szervezetek által manapság tapasztalt bármely szoftverfejlesztési problémára. Néhány ötlet az alábbiakban.

Minőség-ellenőrzés AI-alapú kódfelülvizsgálattal, hibakereséssel és teszteléssel

Automatizált dokumentáció vizuális elemekkel, grafikonokkal, munkafolyamat-diagramokkal stb.

Copilots szoftverfejlesztőknek, hogy természetes nyelvi bemenetekből kódot hozzanak létre

Páros programozás és visszajelzés a kód minőségéről/teljesítményéről

Gép tanulási modellek a kiberbiztonsághoz

A szoftverprojekt-menedzsmenttől a telepítésig több tucatnyi mérnöki felhasználási eset létezik, amelyeket mesterséges intelligenciával lehet fejleszteni. Ha ebben az iparágban dolgozik, akkor érdekesnek találhatja blogbejegyzésünket a mesterséges intelligencia szoftverfejlesztésben való felhasználásáról.

Üzleti tipp: Már számos olyan eszköz létezik, amelyet a szoftverfejlesztő csapatok használnak. Például a Jira a jegyek kezelésére, a Github a kódkezelésre stb. világszerte több millió fejlesztő használja. Az AI-alapú szoftverfejlesztő vállalkozás felépítése során érdemes gondosan azonosítani ezeknek a közönséges termékeknek a hiányosságait, és azokat átgondoltan megoldani. Az AI bevezetésének korai szakaszában érdemes lehet a ClickUp fejlesztési terv sablonjait használni útmutatóként.

16. AI-alapú divatajánlások

Az e-kereskedelem egyik legnagyobb kihívása a visszaküldés. A vásárlók megveszik a termékeket, hogy kipróbálják őket, és visszaküldik azokat, amelyek nem felelnek meg. Ami még rosszabb, hogy az olyan termékek, mint a smink, amelyeket nem lehet visszaküldeni – még akkor sem, ha nem felelnek meg –, a vásárlói bűntudatot keltenek.

Az AI-alapú divatalkalmazások pontosan ezt a problémát hivatottak megoldani. Íme néhány ötlet az alkalmazásokhoz, amelyeket létrehozhat.

Méretre vonatkozó ajánlások : Az ügyfél által megadott méretek, korábbi vásárlások és termékinformációk alapján adjon pontos ajánlásokat az AI segítségével.

Virtuális próba : cipők, rúzsok, ruhák és hasonló termékek esetében használjon AI-t és virtuális valóság alkalmazásokat, hogy a felhasználók virtuálisan kipróbálhassák a terméket, mielőtt megvásárolják.

Lookbookok: A vásárló vásárlási előzményeinek felhasználásával ajánljon olyan kiegészítőket, amelyek jól illeszkednek a meglévő ruhatárához.

Üzleti tipp: Mindezekkel az adatokkal az AI-terméke előre jelezheti a jövőbeli divatirányzatokat is, segítve ezzel a kiskereskedőket abban, hogy versenyelőnyben maradjanak. Csak győződjön meg arról, hogy felhasználói hozzájárulást kapott, mielőtt felhasználná az adatokat.

17. AI az ingatlan- és vagyonkezelés területén

Az ingatlanipar nem a leglelkesebb ágazat, ami a technológia bevezetését illeti. Azonban egy vonzó termék pontosan az a lökés lehet, amire szükségük van. Az AI technológia hatalmas lehetőségeket kínál ebben a zöldmezős iparágban.

Ingatlanértékelés: Az AI technikák segítségével pontosabb ingatlanértékeléseket lehet készíteni a korábbi adatok, piaci trendek és egyéb tényezők, például a környék fejlődése vagy a kamatlábak alapján.

Bérlői szolgáltatások: Az AI-alapú ingatlankezelő eszközök automatizálhatják a bérlői szolgáltatásokat, például a bérleti díj beszedését és a karbantartási igényeket.

Létesítménykezelés: Az AI-eszközök segíthetnek az ingatlankezelőknek a közelgő karbantartások ütemezésében, a leállások/javítások előrejelzésében, a javítás vagy csere döntések értékelésében stb.

Együttműködés: Az AI-alapú együttműködési eszközök, mint például a ClickUp ingatlanokhoz, jelentősen javíthatják az eredményeket. Például a ClickUp helymeghatározó eszközeivel feltérképezheti a hirdetéseket, színkódokkal megkülönböztetheti az árkategóriák szerint, és könnyedén elmentheti az információkat későbbi felhasználás céljából.

Interaktív térképnézet a ClickUp-on történő vizuális ügyfél-együttműködéshez

Üzleti tipp: Mivel az ingatlanipar óvatos, viszonylag lassan változó iparág, az ingatlanügyfelek nem feltétlenül sietnek az AI-eszközök megvásárlásával. Ezért egy freemium modell segíthetne bemutatni az értékét, majd a vásárlói élményen keresztül bizalmat építeni.

18. AI-alapú mezőgazdasági megoldások

Az AI meghatározó szerepet játszhat a mezőgazdaság modernizálásában. Az AI-alapú rendszerek képesek elemezni a talajérzékelők, időjárás-előrejelzések és műholdas felvételek adatait, hogy különböző területeken optimalizálják a mezőgazdasági termelést.

Néhány fontos AI-alkalmazási példa:

Ajánlások a növények öntözésének idejéről és mennyiségéről

Javaslatok az ültetés vagy betakarítás idejére vonatkozóan

Kártevők elleni védekezési stratégiák

Adat alapú döntések a gazdaságirányítás és a gazdák termelékenysége terén

Üzleti tipp: Mesterséges intelligencia termékek esetében lehetősége van arra, hogy előfizetési díjat számítson fel közvetlenül a fogyasztóknak/gazdáknak. Ugyanakkor ezen a piacon B2B modellt is kialakíthat, ha bevételmegosztási modellek keretében partnerségre lép nem kormányzati szervezetekkel vagy közösségi szervezetekkel.

19. AI az utazási és vendéglátóiparban

Az utazási cégek és a vendéglátóipari platformok, mint például az Airbnb és a TripAdvisor, már régóta kihasználják az AI-t, hogy személyre szabott utazási élményeket teremtsenek a felhasználók számára. Ugyanakkor ezen a területen még sok tennivaló van.

Néhány még megoldatlan probléma:

Úti célok kiválasztása : A megfelelő nyaralási úti cél kiválasztása preferenciák, évszakok, események, költségek és egyéb tényezők alapján.

Költségvetés és tervezés : A teljes nyaralás megtervezése, beleértve a jegyeket, a szállodai tartózkodást, a vízumot, a programokat, a vásárlást stb. a költségvetés keretein belül.

Csoportos utazás : A csoportos utazás során több ember rendelkezésre állásának, preferenciáinak és igényeinek egyensúlyba hozása

Kontextusfüggő ajánlások : Események/látnivalók javaslása a szezon, a napszak, a helyszín stb. alapján.

Automatizálás: Zökkenőmentes bejelentkezés, kijelentkezés, repülőtéri transzfer stb.

Üzleti tipp: Mivel az utazási iparág egy zsúfolt terület, a legjobb megoldás az, ha fejlesztéseket hoz létre és azokat különböző szervezeteknek értékesíti. Például létrehozhat egy egyedi automatizálási megoldást egy szállodalánc számára, amely integrálható az ERP-jükkel.

20. AI-alapú jogi kutatás és szerződéselemzés

„Egy tipikus Fortune 1000-es vállalat bármely adott időpontban 20 000–40 000 aktív szerződést tart fenn” – állapítja meg a World Commerce and Contracting tanulmánya. Ezen szerződések záradékainak, dátumainak és részleteinek ismerete kimerítő kézi munkát jelenthet.

Az AI-vel ez megváltozik. Az AI automatizálással exponenciális értéket teremt:

Szerződéselemzés felülvizsgálatok, végrehajtás és kifizetések céljából

Dokumentumok áttekintése a szerződések aláírása előtt

Jogi kutatások a legjobb feltételek biztosítása érdekében minden fél számára

Keressen releváns jogesetekre vonatkozó jogi adatbázisokban

Megfelelés és szolgáltatási szintű megállapodások (SLA-k)

Üzleti tipp: Ezen a piacon mind a felhasználóalapú, mind a használat alapú árazás működik. Például a jogi kutatási alkalmazások esetében felhasználónként előfizetési díjat számíthat fel. A dokumentum-áttekintő alkalmazások esetében pedig minden dokumentum/oldal feldolgozásáért díjat számíthat fel.

Ha ezek közül egyik sem tetszik, van egy 21. ötletünk – egy kicsit meta, de teljesen megéri: kérdezze meg az AI-t. 😊

Próbálja ki a ClickUp Brain mesterséges intelligencia eszközt, és cseréljen vele ötleteket. Ha kezdeti nehézségekkel küzd, kérje meg a ClickUp Brain-t, hogy javasoljon ötleteket, és finomítsa azokat.

Melyek a legjövedelmezőbb AI-startup ötletek?

Az AI-startupok hatalmas üzleti területet jelentenek. A modellek létrehozásától a platformokon, a B2C-n és a B2B-n át a szolgáltatásokig a világ a lábaid előtt hever. Amikor a startupodhoz ötleteket értékel, vedd figyelembe az ezen a területen már jelen lévő szereplők természetét, piaci értékét és versenyképességét.

Az induláshoz íme néhány példa olyan vállalkozásokra, amelyek ma már megteremtették maguknak a helyüket.

A generatív AI területén az OpenAI és az Anthropic modellező cégek ma a legértékesebb startupok közé tartoznak. Az AI-val történő adatelemzés terén a Databricks emelkedik ki. Az Abridge egészségügyi startup egyre népszerűbb a klinikusok körében.

A termelékenység és az együttműködés terén a Notion és a ClickUp hatalmas előrelépéseket tesz. A tartalomkészítés terén a Writer egyre népszerűbb.

Fontos megjegyezni, hogy ezek mind növekvő startupok, amelyek még nem érték el a jövedelmezőségi szintet. Az AI üzleti sikereinek útja azonban egyértelműen kijelölődött.

Ha már van egy ötlete, amit szeretne megvalósítani, itt megtudhatja, hogyan kezdheti el fejleszteni az eszközét.

Az AI-eszközök fejlesztési folyamatának megértése

Az AI-eszközök fejlesztése átfogó feladat, amely üzleti, technológiai és fogyasztói szempontokat is magában foglal. Íme egy lépésről lépésre bemutatott útmutató, hogyan valósíthatja meg saját elképzeléseit.

Ötletelés és kutatás

Mielőtt elkezdené fejleszteni az eszközt, tisztázza az ötletét.

Határozza meg egyértelműen a felhasználó problémáját

Ismerje meg az ügyfeleket és viselkedésüket

Tanulmányozza a jelenleg használt megoldásokat!

Értékelje a rendelkezésére álló lehetőségeket!

Miután kristályosította ötletét, végezzen piackutatást, hogy megtudja, hol áll. Tegye fel a következő kérdéseket.

Van piaca ennek a terméknek?

A felhasználó képes és hajlandó fizetni érte?

Vannak más eszközök is a piacon? Hogyan működnek? Mennyibe kerülnek?

Milyen veszélyekkel kell szembenéznie, amikor termékét piacra dobja?

Például, ha AI-alapú közösségi média menedzsment eszközt fejleszt, akkor a feladat elvégzéséhez nagymértékben támaszkodik az X (korábban Twitter) API-jára. Ha az X visszavonja a támogatást, akkor üzleti modellje összeomlik.

Ismerje meg ezeket a paramétereket, mielőtt belevágna az AI-eszköz fejlesztésébe.

Határozza meg a célokat

Határozza meg azt az egy jelentős értéket, amelyet AI-alapú terméke nyújt az ügyfeleknek. Ez megválaszolja a következő kérdést: „Milyen előnyei vannak az AI-nak?”

A válasz lehet a hatékonyság javítása, a termelékenység növelése, a működési költségek megtakarítása, az ügyfélszolgálat automatizálása, valós idejű elemzések biztosítása stb.

Céljainak meghatározásakor ügyeljen arra, hogy azok SMART (konkrét, mérhető, elérhető, releváns és időhöz kötött) legyenek. Gondoskodjon arról, hogy terméke idővel is következetesen megfeleljen ezeknek a céloknak az ügyfelei számára.

Gyűjtse össze és készítse elő az AI-eszközéhez szükséges adatokat.

Ez a lépés az AI fejlesztés alapja. Az AI-modell teljesítménye közvetlenül összefügg a képzéséhez felhasznált adatok mennyiségével és minőségével. A pontatlan, hiányos vagy rosszul strukturált adatok az AI-eszközök meghibásodásához vezethetnek.

Gyűjtse össze a releváns adatokat

Tisztítsa meg, hogy eltávolítsa a zajt vagy az inkonzisztenciákat.

Ha felügyelt tanulási modelleket használ, jelölje meg vagy címkézze az adatokat.

Fejlessze és alkalmazzon modellt

Miután előkészítette az adatokat, fejlessze ki az AI modelleket gépi tanulás vagy mélytanulási algoritmusok segítségével. Alapszinten a következőket kell tennie:

A megfelelő algoritmus kiválasztása

A modell képzése az előkészített adatokon

A teljesítmény modelljének finomítása

A modell tesztelése és validálása annak biztosítása érdekében, hogy jól általánosítható legyen az új adatokra

Telepítése felhőalapú vagy helyszíni infrastruktúrára és használatának engedélyezése

Olvassa el még: Íme egy bevezető az AI weboldalakba való integrálásáról.

Az AI-eszköz forgalmazása és értékesítése

Miután elkészítette az eszközt, itt az ideje, hogy piacra dobja. A szoftvertermékek marketingje és értékesítése önmagában egy egész könyvet megtöltő téma. Itt tehát néhány alapvető, szem előtt tartandó bevált gyakorlatról beszélünk.

🏆 Pozícionálás: Használja kutatásait az AI-termék piaci pozícionálásához. Fókuszáljon arra, hogy mi teszi a terméket másmilyenné és jobbakká. Mutassa be a termék előnyeit a felhasználók igényeinek megfelelően. ⼮ Csatornák: Használja ki az olyan csatornákat, mint a tartalommarketing, a reklámozás, az események, a bemutatók és a társadalmi bizonyítékok, hogy bizalmat és hitelességet építsen ki a potenciális ügyfelek körében. 💵 Árazás: Döntse el, hogy mennyit és hogyan számol fel ügyfeleinek. A következő részben néhány modellt ismertetünk. 😎 Ügyfélsiker: Az AI-eszközök tervezésüknél fogva használatukkal egyre jobbak lesznek. Ez azt jelenti, hogy ügyfeleinek hosszabb ideig kell használniuk az eszközt, hogy Ön adatokat gyűjthessen és felhasználhasson. Hozzon létre erős ügyfélsiker-csapatokat, és ösztönözze a hosszabb távú használatot.

Figyelje és optimalizálja

A folyamatosan fejlődő technológiaként az AI-eszközök folyamatos figyelemmel kísérést és optimalizálást igényelnek. Tegye lehetővé a modell számára, hogy dinamikusan tanuljon az új adatokból. Figyelje a teljesítményt, hogy biztosan megfeleljen a meghatározott céloknak. Gyűjtse össze a felhasználói visszajelzéseket és a rendszer teljesítményadatait, hogy az AI-eszköz megfelelő és releváns maradjon.

Beszéltünk a termék fejlesztéséről és piacra dobásáról. Most pedig itt az ideje, hogy szó szerint a lényegre térjünk.

AI-startupok: jövedelmezőség és bevételtermelés

Mint minden vállalkozásnak, az AI-startupoknak is pénzt kell keresniük. Ennek érdekében különböző csatornákon keresztül generálnak bevételt.

Hogyan keresnek pénzt az AI-vállalkozások?

Termék előfizetések: A startupok olyan AI eszközöket hoznak létre, amelyekhez előfizetéses modell alapján, ismétlődő díj fizetésével lehet hozzáférni. Népszerű példák erre a Google Gemini és a Jasper.

Licencelés: Egyes startupok mesterséges intelligencia algoritmusokat fejlesztenek, és azokat licencelik olyan iparágakban működő gyártóknak vagy vállalkozásoknak, mint az egészségügy, a pénzügyek vagy a kiskereskedelem. A Google Med-PaLM vagy az OpenAI GPT modelljei így működnek.

Tanácsadás: A startupok tanácsadási szolgáltatásokat nyújtanak, ügyfeleik számára testreszabott AI-megoldásokat fejlesztenek, vagy az AI-t integrálják a meglévő munkafolyamatokba.

Betekintés: Vannak olyan startupok is, amelyek pénzzé teszik az adatokat, betekintést vagy előrejelző elemzéseket adnak el, amelyeket saját AI-modellekből nyernek. A BloombergGPT jó példa erre.

Függetlenül attól, hogy milyen bevételi modellt választ, figyeljen a befektetés megtérülésére (ROI). Tekintettel az AI-eszközök fejlesztésével járó jelentős költségekre, infrastruktúrára, adatokra és szakértelemre, a befektetés megtérülése (ROI) távoli álomnak tűnhet. Ez valójában az AI-startupok egyik legfőbb kihívása.

Az AI üzleti életben való bevezetésének kihívásai és azok leküzdése

Az AI-alapú vállalkozás felépítése egyszerűbb és könnyebb, mint a legtöbb más vállalkozásé. Ha például edzőtermet szeretne nyitni, akkor ingatlanba, felszerelésbe, edzőkbe, értékesítésbe, marketingbe stb. kell befektetnie. Az AI-alapú edzésalkalmazás viszont akár a garázsában is elkészíthető.

Számos más AI-kihívást is figyelembe kell vennie.

Adatok

Az AI-eszközök hatalmas adatmennyiségeken alapulnak. Ezen adatok megszerzése és felhasználása során olyan kihívásokkal szembesülhet, mint például:

Az adatok gyűjtésének etikai kérdései

Az adatok felhasználásával kapcsolatos adatvédelmi kérdések, különösen, ha személyes azonosításra alkalmas információkról van szó.

Az adatok tárolásának biztonsága

A helyi, állami, szövetségi és nemzetközi jogszabályok betartása

Mielőtt AI-eszközt hozna létre, alaposan mérlegelje az adatkérdéseket. Kérjen segítséget adatszakértőktől és jogászoktól, hogy a legjobb alapokkal indulhasson.

Az adatok egy másik formája a szakértelem. Ha például AI-alapú edzésterveket tervez, akkor szakértőkre van szüksége, akik ellenőrizik az edzésterv pontosságát és megfelelőségét. Az Ön eszköze nem javasolhatja az ügyfeleknek, hogy potenciálisan kockázatos tevékenységeket végezzenek csak azért, hogy elérjék súlycéljaikat.

Vegye figyelembe az AI alkalmazás által kínált következtetéseket/ajánlásokat, és vegyen fel szakértőket azok ellenőrzésére. Készítsen elszámoltathatósági modellt, hogy a tartalom az adott terület szakértői által ellenőrzött legyen. Ha szigorúan szabályozott iparágban, például az egészségügyben vagy a pénzügyekben dolgozik, fordítson különös figyelmet erre, és kérje jogi szakértők tanácsát.

Költség

Mennyibe kerül egy AI-startup elindítása?

Az AI-startupok indításának költségei 5000 és 100 000 dollár között mozoghatnak, a terméktől, az infrastruktúrától, az adatgyűjtéstől, a csapat méretétől és a termékfejlesztés bonyolultságától függően. Gyakran ezek a költségek előre merülnek fel, jóval azelőtt, hogy a termék piacra kerülhetne vagy hozamot termelhetne.

A költségekkel kapcsolatos kihívások kiküszöbölése érdekében készítsen egy világos, hosszú távú üzleti tervet, hogy megtérüljön a befektetése. Kezdjen kisebb MVP-vel, és validálja azt, mielőtt bővítené.

Adatvédelem és biztonság

Mivel az AI-rendszerek hatalmas mennyiségű érzékeny adatra támaszkodnak, a magánélet és a biztonság védelmével kapcsolatos aggályok várhatóak. A jogsértések elkerülése érdekében építsen ki robusztus rendszereket a következő célokra:

Megelőzze az adatok helytelen kezelését

Tartsa be a szabályokat, és kerülje el a szabályozási szankciókat

Adatkezelés

Gondoskodjon a biztonsági legjobb gyakorlatokról, mint például az anonimizálás, a titkosítás stb.

Vezessen be kiberbiztonsági intézkedéseket és auditokat

Ügyfelek bizalma

A lelkesedés ellenére az ügyfelek óvatosak lehetnek az AI-vel szemben. Ez különösen igaz olyan területeken, mint az egészségügy, a befektetések vagy akár a divat, ahol nagyra értékelik az emberi kreativitást és ítélőképességet.

A bizalomépítéssel oldja meg ezt a bizalmatlanságot. Legyen átlátható az AI használatát, az adatgyűjtést és a döntéshozatalt illetően. Adjon nagyobb ellenőrzést a felhasználóknak az adataik felett. Tegye lehetővé számukra, hogy akkor lépjenek kapcsolatba emberekkel, amikor azt szeretnék. Kérjen és fogadjon meg visszajelzéseket.

Indítsa el AI-vállalkozását a ClickUp segítségével

A ChatGPT és hasonló nagy nyelvi modellek (LLM) megjelenése óta az AI mindenütt jelen van.

Minden munkahelyi eszköz és termelékenységi platform ma már AI-val rendelkezik. Az Apple integrálja az Apple Intelligence-t az iOS és a MacOS rendszerbe. Az AI-alapú eszközök minden iparágban és felhasználási területen megjelennek.

Mégis, mi csak az AI-piac hatalmas lehetőségeinek kezdetén állunk. Az AI-startupok, mint a következő generációs szoftvertermékek, újra fogják definiálni a technológiai vállalkozásokat. Ha szeretne részesedni ebből a tortából, itt az ideje, hogy elindítsa a legjobb AI-üzleti ötleteit.

A ClickUp minden szükséges eszközt biztosít a lépéshez. Készítsen ötleteket a ClickUp Brain segítségével. Végezzen felméréseket és elemezzen adatokat a ClickUp Forms segítségével. Tervezze meg AI-eszközének fejlesztését a ClickUp Tasks segítségével. Készítsen CRM-et, automatizálja a munkafolyamatokat, figyelje a teljesítményt és optimalizáljon, mindezt egy helyen a ClickUp segítségével.

Próbálja ki még ma ingyen a ClickUp-ot!