A legjobb AI tanfolyamok, amelyek segítenek fejleszteni AI ismereteit 2025-ben

A mesterséges intelligencia (AI) az emberi intelligencia szimulációja, amely képes olyan feladatokat és folyamatokat végrehajtani, amelyek korábban emberi beavatkozást igényeltek.

Az AI tud olvasni, írni, alkotni, elemezni és csevegni veled.

Ha még nem ismeri az AI-t, itt talál egy rövid összefoglalót.

A mesterséges intelligencia olyan ágakat foglal magában, mint a gépi tanulás és a big data. A gépi tanulás lehetővé teszi a számítógépek számára, hogy adatokból tanuljanak és teljesítményüket javítsák explicit (közvetlen) programozás nélkül.

A Big Data pedig nagy mennyiségű információra utal, amelyet az AI rendszerek vizsgálnak, hogy mintákat és betekintést találjanak.

Ugyanebből az ágból származik az erős és a gyenge mesterséges intelligencia is. Az erős mesterséges intelligencia képes emberhez hasonló gondolkodásra, míg a gyenge mesterséges intelligencia úgy van kialakítva, hogy emberi beavatkozással meghatározott feladatokat hajtson végre.

Az AI fejlődése kihívást jelenthet, ha lépést akar tartani vele. De ne aggódjon, vannak speciális mesterséges intelligencia tanfolyamok, amelyek segítenek megérteni ezeket a fogalmakat.

Ez a cikk bemutatja a 10 legjobb tanfolyamot, amelyek megismertetik Önt a mesterséges intelligenciával és annak különböző alkalmazásaival.

AI tanfolyamok

A mesterséges intelligencia (AI) tanfolyamok mélyreható ismereteket nyújtanak a mesterséges intelligenciáról, annak alkalmazásairól, etikai szempontjairól és karrier tanácsokat is adnak.

Az alábbiakban összeválogattuk a legjobb AI tanfolyamokat kezdőknek, középhaladóknak és szakértőknek 2024-ben.

1. Bevezetés a mesterséges intelligenciába

A Bevezetés a mesterséges intelligenciába tanfolyam önálló tanulási ütemű, és részletes áttekintést nyújt az AI-ról, annak alapjairól, alkalmazásairól és társadalmi hatásairól. A tanfolyam egyszerű nyelven ismertet olyan fogalmakat, mint a gépi tanulás, a mélytanulás és a neurális hálózatok.

Hozzáférhet az AI valós felhasználási eseteihez is, és megismerheti, hogyan alakítja át a mesterséges intelligencia a különböző iparágakat – az egészségügytől a pénzügyekig. Megismerheti az AI etikai kérdéseit, például az algoritmusok elfogultságát, az adatvédelmi problémákat és a foglalkoztatásra gyakorolt hatást.

Ezen a tanfolyamon tanácsokat is kapsz arról, hogyan kezdj karriert az AI területén. A tanfolyam végére jobban meg fogod érteni a mesterséges intelligenciát, annak fogalmait és azt, hogy mit jelent ez a jövő szempontjából.

Főbb tanulságok

Az AI terminológia , fogalmak és alkalmazások teljes körű elemzése

Érthető magyarázatok a gépi tanulásról és a neurális hálózatokról

A mesterséges intelligencia valós felhasználási esetei különböző iparágakban

Szakértők által nyújtott karrier tanácsadás AI-rajongóknak

Az etikai szempontok és az AI hatásának vizsgálata

Kiknek szól?

IT- és marketing szakemberek

AI-oktatók és pedagógusok, akik megpróbálják az AI-t ismétlődő feladatokra, például óravázlatok készítésére használni.

A tanfolyam részletei

Értékelés: 4,7 (több mint 12 000 értékelés)

Tanfolyam szintje: kezdő

Időtartam: 8 óra

Ár: Ingyenes regisztráció

2. IBM Alkalmazott AI szakmai tanúsítvány

Az IBM Applied AI Professional Certificate tanfolyam megtanítja, hogyan lehet AI-csevegőrobotokat és virtuális asszisztenseket létrehozni weboldalakhoz anélkül, hogy egyetlen sor kódot is írna.

A mesterséges intelligencia tanfolyam az alapvető prompt engineering bemutatásával kezdődik, majd mélyrehatóan foglalkozik az AI-megoldások építésével az IBM Watson AI szolgáltatások, API-k és Python használatával, minimális vagy egyáltalán nem igényelve kódolást.

A kurzus gyakorlati feladatokon keresztül megtanítja, hogyan alkalmazhatja a számítógépes látás technikákat Python, OpenCV és Watson segítségével, hogy egyedi képbesorolási modelleket építsen és telepítsen a felhőben.

Ez a tanfolyam a tanulásról és a karrierfejlesztésről szól. Az IBM-től (a mesterséges intelligencia területén vezető szakértő) közvetlenül kapott professzionális szintű képzéssel a hallgatók tanulási sebességük és igényeik alapján személyre szabott mesterséges intelligencia eszközöket hozhatnak létre, hogy javítsák tanulási élményüket.

A kurzus végén exkluzív hozzáférést kap karrierrel kapcsolatos forrásokhoz, például személyre szabott visszajelzésekhez önéletrajzokról, interaktív eszközökhöz és próbainterjúkhöz, valamint gyakorlati karrier-támogatáshoz a Coursera álláskeresési útmutatójával.

Főbb tanulságok

A generatív mesterséges intelligencia bevezetése és alkalmazásai

AI-alapú csevegőrobotok készítése kódolás nélkül

AI-alkalmazások fejlesztése Python és Flask segítségével

A számítógépes látás technikák elsajátítása

AI-alkalmazások készítése a Watson API-kkal

Kiknek szól?

Diákok

Fejlesztők

IT-szakemberek

Technológiai tanácsadók

AI-rajongók

A tanfolyam részletei

Értékelés: 4,6 (több mint 6500 értékelés)

Szint: kezdő

Időtartam: 3 hónap, heti 10 óra

Ár: 32,75 USD/hó

3. Gépi tanulás specializáció

Kép forrása: Medium

A gépi tanulás specializáció egy 3 kurzusból álló specializációs program, amelyet a DeepLearning. AI és a Stanford Online együttműködésében hoztak létre.

A kurzus átfogó bevezetést nyújt a modern gépi tanulásba – a NumPy és a sci-kit-learn segítségével történő prediktív tanulási modellek létrehozásától a TensorFlow segítségével történő neurális hálózatok képzéséig. A kurzus emellett a döntési fákkal és az ensemble módszerekkel is foglalkozik.

A kurzus elvégzéséhez azonban alapvető programozási ismeretekre van szükség. A specializációs program három kurzusra oszlik:

1. kurzus: Felügyelt gépi tanulás: regresszió és osztályozás

2. kurzus: Haladó tanulási algoritmusok

3. kurzus: Felügyelet nélküli tanulás, ajánlók, megerősítéses tanulás

A specializáció végére mélyreható ismeretekkel fog rendelkezni a gépi tanulás legfontosabb fogalmairól és technikáiról, valamint olyan gyakorlati készségekkel, amelyeket a valós életben is alkalmazni tud.

Főbb tanulságok

Ismerje meg, hogyan lehet prediktív modelleket építeni a NumPy és a sci-kit-learn segítségével.

Neurális hálózatok építése és képzése adatklasszifikációhoz a TensorFlow segítségével (egy népszerű mélytanulási eszköz)

Döntési fák és ensemble módszerek használatának elsajátítása

A gépi tanulás fejlesztésének legjobb gyakorlatait és technikáit ismerje meg

Kiknek szól?

Adattudományt vagy gépi tanulást tanuló hallgatók

Szakemberek, akik fejleszteni szeretnék gépi tanulási készségeiket

A prediktív modellezés és az adatelemzés iránt érdeklődő magánszemélyek

A tanfolyam részletei

Értékelés: 4,9 (több mint 19 000 értékelés)

Szint: Kezdő

Időtartam: 3 hónap, heti 9 óra

Ár: 32,75 USD/hó

4. Mélytanulás specializáció

A Deep Learning Specialization kurzuson megtanulhatja, hogyan kell fejlett neurális hálózatokat építeni és képezni. A kurzus segít megérteni, hogyan kell beállítani a szükséges paramétereket a jobb teljesítmény érdekében, és hogyan lehet ezeket a technikákat gyakorlati helyzetekben alkalmazni.

A kurzus a visszatérő neurális hálózatok (RNN), a természetes nyelvfeldolgozás (NLP) és a szóbeágyazások témakörét tárgyalja, lehetővé téve a szöveges adatok hatékony feldolgozását.

Ezután mélyrehatóan bemutatja a fejlett technikákat, mint például a HuggingFace tokenizátorok és transzformátor modellek használata olyan feladatokhoz, mint a névvel ellátott entitások felismerése (NER) és a kérdések megválaszolása.

Megtanulhatja, hogyan javíthatja modelljei pontosságát a TensorFlow segítségével. Ez a mesterséges intelligencia (AI) tanfolyam arra szolgál, hogy alapos ismereteket szerezzen a mélytanulásról, rengeteg gyakorlati tapasztalattal.

Főbb tanulságok

Fejlett mesterséges neurális hálózatok építése és képzése

A mélytanulási technikák gyakorlati alkalmazása

Szöveges adatokkal való munka, beleértve az NLP-t és a szóbeágyazásokat

HuggingFace tokenizálók és transzformátor modellek használata

A modell pontosságának javítása a TensorFlow segítségével

Kiknek szól?

A kurzus mélytanulás iránt érdeklődőknek szól, akik középhaladó Python-ismeretekkel rendelkeznek, és alapszintű lineáris algebrát és gépi tanulást ismernek.

A tanfolyam részletei

Értékelés: 4,9 (több mint 132 000 értékelés)

Szint: Középfokú

Időtartam: 3 hónap, heti 12 óra

Ár: 32,75 USD/hó

5. Python az adattudomány, a mesterséges intelligencia és a fejlesztés területén

Ez a kurzus, amelyet Joseph Santarcangelo, az IBM tapasztalt adatelemzője tart, segít elsajátítani a Python nyelvet (az adatelemzés és a szoftverfejlesztés vezető nyelvét).

A kurzus olyan alapvető programozási fogalmakat magyaráz el, mint a változók, az adatstruktúrák és a függvények, amelyek elengedhetetlenek minden Python-projektben. Megismerkedhet az API-k és olyan eszközök, mint a Beautiful Soup használatával történő webes adatgyűjtési technikákkal is.

Emellett a kurzus több mint 20 értékelést és kvízt kínál a résztvevőknek, hogy elmerülhessenek a kognitív tanulási elméletben. A kurzus végére jártasságot szerezhetsz olyan Python könyvtárak használatában, mint a Pandas és a NumPy, amelyek elengedhetetlen adatkezelési és elemzési eszközök.

Főbb tanulságok

A Python alapjainak elsajátítása az adattudomány és a mesterséges intelligencia (AI) területén

Webes adatgyűjtési technikák felfedezése a Beautiful Soup segítségével

Hogyan használjuk a Pandas és a NumPy programokat az adatok manipulálásához?

Kódfejlesztés tanulása Jupyter Notebooks segítségével

Python programozási logika alkalmazása Változók, adatstruktúrák, elágazások, ciklusok, függvények, objektumok és osztályok

Kiknek szól?

Kezdők, akik érdeklődnek a számítástechnika iránt

Azok számára, akik adat tudomány területén szeretnének dolgozni és elsajátítani a mesterséges intelligencia alapvető ismereteit.

Fejlesztők, akik Python nyelvet szeretnének megtanulni adatkezelési feladatokhoz

A tanfolyam részletei

Értékelés: 4,6 (34 800+ értékelés)

Szint: Kezdő

Időtartam: kb. 26 óra

Ár: Ingyenes regisztráció

6. IBM AI mérnöki szakmai tanúsítvány

Az IBM AI Engineering Professional Certificate tanfolyam segít megérteni a gépi tanulás és a mélytanulás alapjait. Megtanulja, hogyan telepítsen gépi tanulási algoritmusokat és folyamatokat az Apache Sparkra a skálázható feldolgozás érdekében.

Ezenkívül megismerkedhet olyan népszerű keretrendszerekkel, mint a Keras, a PyTorch és a TensorFlow, és megtudhatja, hogyan segítenek ezek a mélytanulási modellek és neurális hálózatok építésében. Ez a tanfolyam minden alapvető készséggel felvérti Önt az AI-mérnöki munkához.

Főbb tanulságok

A gépi tanulás és a mélytanulás alapjainak megértése

Gép tanulási algoritmusok telepítése Apache Sparkon

Mélytanulási modellek építése Keras, PyTorch és TensorFlow segítségével

Az AI-mérnöki munkához elengedhetetlen készségek

Kiknek szól?

Azok számára, akik érdeklődnek a mesterséges intelligencia (AI) és a gépi tanulás (ML) iránt, különösen, ha csak most kezdik vagy szeretnének fejlődni ezen a területen.

A tanfolyam részletei

Értékelés: 4,5 (5500+ értékelés)

Szint: középhaladó

Időtartam: 3 hónap, heti 9 óra

Ár: 32,75 USD/hó

7. AI termékmenedzsment specializáció

A Duke University AI Product Management Specialization kurzus egy 3 részes kurzus. A kurzus bemutatja a gépi tanulás működését, majd mélyrehatóan foglalkozik a gépi tanulás problémamegoldó alkalmazásával.

Jon Reifschneider, az AI mesterképzés igazgatója által tartott kurzus az emberközpontú tervezési elvek alkalmazására összpontosít, hogy olyan AI-termékeket fejlesszenek, amelyek előtérbe helyezik a magánélet védelmét és betartják az etikai normákat.

A teljes tanfolyam három mini-tanfolyamra oszlik:

1. tanfolyam: Gép tanulás alapjai termékmenedzsereknek

2. kurzus: Gép tanulási projektek menedzselése

3. kurzus: Emberi tényezők az AI-ban

A specializáció végére betekintést nyer a vezető gépi tanulási projektekbe, amelyek az iparági szabványoknak megfelelő adatelemzési folyamatokat és bevált gyakorlatokat alkalmaznak.

Főbb tanulságok

Gép tanulási megoldások azonosítása valós problémákra

Bepillantás az iparági szabványnak megfelelő adattudományi folyamatokba

Az AI-projektekben felmerülő adatvédelmi és etikai kockázatok csökkentése

Emberközpontú tervezési elvek alkalmazása az AI termékfejlesztésben

Kiknek szól?

Termékmenedzserek

Üzleti szakemberek

Vezetők

IT-szakemberek

A tanfolyam részletei

Értékelés: 4,7 (300+ értékelés)

Szint: Kezdő

Időtartam: 3 hónap, heti 4 óra

Ár: 26,07 USD/hó

8. Google Data Analytics szakmai tanúsítvány

Ez a tanfolyam segít elsajátítani az alapvető analitikai készségeket, mint például az adatok tisztítása, elemzése és vizualizálása olyan népszerű eszközökkel, mint a táblázatok, az SQL, az R programozás és a Tableau.

Megtanulja, hogyan lehet hatékonyan tisztítani és rendszerezni az adatokat elemzés céljából, valamint hogyan lehet a eredményeket irányítópultok és prezentációk segítségével vizualizálni.

A portfólióba felvehető projektek segítségével bemutathatja jártasságát a potenciális munkáltatóknak, és megszerezheti a Google által elismert tanúsítványt, amely feljogosítja Önt olyan keresett munkakörök betöltésére, mint adatelemző, junior adatelemző vagy társult adatelemző.

Főbb tanulságok

Ismerje meg az adatelemzők munkájuk során alkalmazott gyakorlatokat és folyamatokat

Tanulja meg és sajátítsa el a legfontosabb analitikai készségeket, mint például az adatok tisztítása, elemzése és vizualizálása, valamint olyan eszközök használatát, mint az SQL, az R programozás, a Tableau és még sok más.

Tanulja meg, hogyan lehet az adatokból nyert eredményeket vizualizálni és bemutatni irányítópultokon és gyakran használt vizualizációs eszközökön, például a Tableau-n.

Kiknek szól?

Azok számára, akik olyan pozíciókba szeretnének átlépni, mint például adatelemző vagy junior adatelemző.

Azok számára, akik szeretnék elsajátítani az SQL, R és Tableau eszközöket az adatelemzéshez.

A tanfolyam részletei

Értékelés: 4,8 (több mint 130 000 értékelés)

Szint: Kezdő

Időtartam: 3 hónap, heti 15 óra

Ár: 9,36 USD/hó

9. AI alapok mindenki számára specializáció

Az AI Foundations for Everyone Specialization tanfolyam önálló tanulási ütemű, olyan személyek számára készült, akiknek nincs vagy alig van AI-háttérismeretük. A tanfolyam célja, hogy szilárd ismereteket nyújtson az AI-ről, annak alkalmazásairól és olyan fontos fogalmakról, mint a gépi tanulás, a mélytanulás és a neurális hálózatok.

Az IBM Watson AI szolgáltatásokkal kapcsolatos gyakorlati tapasztalatok segítségével különböző célokra szolgáló virtuális asszisztenseket hozhat létre. A kurzus végére sikeresen kifejleszti és implementálja az AI chatbotot egy weboldalon, kódolás nélkül.

Főbb tanulságok

Az AI fogalmainak és alkalmazásainak alapos megértése

Fedezze fel a generatív AI valós alkalmazásait!

Tanulja meg és gyakorolja a generatív AI modellekben alkalmazott prompt engineering technikákat.

AI-alapú csevegőrobotok építése egyetlen sor programozás nélkül

Kiknek szól?

Mindenkinek, aki technikai szakértelme ellenére is kíváncsi az AI-ra, és programozási ismeretek nélkül szeretné felfedezni annak alkalmazási területeit.

A tanfolyam részletei

Értékelés: 4,7 (2400+ értékelés)

Szint: Kezdő

Időtartam: 3 hónap, heti 3 óra

Ár: 32,75 USD/hó

10. AI üzleti specializáció

A Pennsylvaniai Egyetem AI For Business Specialization tanfolyama megismerteti Önt az AI és a gépi tanulás alapjaival, valamint azzal, hogyan használhatja ezeket a technológiákat különböző üzleti alkalmazásokban.

A kurzus olyan témákat is széles körben tárgyal, mint az AI etikai kérdései és kockázatai, a használatához szükséges tisztességes irányítási keretrendszer kialakítása, valamint a gépi tanuláson alapuló HR-funkciókban dolgozó munkatársak irányítása.

A kurzus végére a Pennsylvaniai Egyetem karrier tanúsítványt kap, és értékes eszközökkel lesz felszerelve, amelyekkel sikeres lehet az üzleti világban.

Főbb tanulságok

Az AI és a gépi tanulás alapjainak elsajátítása az üzleti életben

Az AI felhasználási eseteinek feltárása a marketing és a pénzügy területén

Telepítési stratégiák kidolgozása AI, ML és Big Data számára

Az AI etikai, kockázati és irányítási kereteinek megértése

A gépi tanuláson alapuló HR-funkciók menedzsmentstratégiáinak feltárása

Kiknek szól?

Üzleti vezetők

Különböző iparágak vezetői

HR szakemberek

Adatelemzők

A tanfolyam részletei

Értékelés: 4,8 (több mint 400 értékelés)

Szint: kezdő

Időtartam: 3 hónap, heti 3 óra

Ár: 52,80 USD/hó

Gyakori kérdések

1. Melyik tanfolyam a legjobb az AI területén?

Az Ön számára legmegfelelőbb tanfolyam a tanulási céljaitól, háttérismereteitől és preferenciáitól függ. Minden tanfolyam egyedi tartalmat kínál, és az AI különböző aspektusaira összpontosít.

Ha például még nem ismeri az AI-t, és átfogó bevezetést szeretne kapni, akkor az AI Foundations for Everyone Specialization vagy az AI For Business Specialization kiváló kurzusok.

Hasonlóképpen, ha a mélytanulás érdekli, akkor a Deep Learning Specialization kurzus lehet a legjobb választás. De itt is figyelembe kell vennie érdeklődési körét, szakértelmének szintjét és a kívánt eredményeket, amikor kiválasztja a számára legmegfelelőbb kurzust.

2. Hogyan kezdhetem el az AI tanulását?

Az online tanfolyamok a legjobb módszerek a mesterséges intelligencia elsajátítására. Kutassa fel és ismerje meg, melyik online tanfolyamok a legalkalmasabbak az Ön számára. Nézze meg, melyik illik a költségvetésébe, és válassza ki a legideálisabb programot.

Gyakorold a Python vagy R programozást, és csatlakozz az AI közösségekhez, hogy támogatást kapj. Dolgozz projektekben, hogy alkalmazhasd AI-ismereteidet, és fedezd fel olyan speciális területeket, mint a természetes nyelvfeldolgozás.

3. Mi az AI, és mit tartalmaznak az AI tanfolyamok?

A mesterséges intelligencia (AI) az emberi intelligenciát használja fel a számítógépes rendszerekben. Az AI tanfolyamok a gépi tanulást, a mélytanulást és a természetes nyelv feldolgozását fedik le.

Az AI tanfolyamok megtanítják, hogyan lehet olyan AI rendszereket létrehozni, amelyek képesek tanulni az adatokból, megérteni az emberi nyelvet és döntéseket hozni. Az AI tanfolyamok elvégzésével értékes készségeket szerezhet az AI területén való karrierhez, és felkészülhet különböző iparágakban végzett projektekre.