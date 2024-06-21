Hogyan építsünk fel egy marketingcsapatot?

Azt mondják: „Az egész több, mint részeinek összege.”

Ez különösen igaz a marketingcsapatokra. Összeállíthat egy hihetetlenül tehetséges marketingesekből álló csapatot, de ha mindannyian szigetként működnek, akkor „egyéni” tehetségük nem feltétlenül eredményez „kollektív” marketinghatékonyságot.

A marketingcsapat valódi potenciáljának kiaknázásának kulcsa a csapat felépítésében rejlik. A megfelelő tehetségek felvételével és az együttműködésen alapuló környezet megteremtésével olyan szinergiát hozhat létre, amely sikeres marketingstratégiához és hatékony kampányokhoz vezet.

Ez a blogbejegyzés azt vizsgálja, hogyan lehet felépíteni a marketingcsapatot, figyelembe véve olyan tényezőket, mint a csapat mérete, az iparág és a kampány céljai. Ezáltal létrehozhat egy magas teljesítményű marketingcsapatot, amelyben az egyéni erősségek kiegészítik egymást.

A marketingcsapatok struktúráinak típusai

Az ideális marketingcsapat felépítése számos tényezőtől függ, például a vállalat méretétől, a piacra lépési stratégiától, az iparágtól stb.

Íme néhány általános struktúra, amelyekből ötleteket meríthet a saját csapatához:

A hagyományos marketingcsapat felépítése

Ez egy klasszikus struktúra, amely a dedikált marketingrészleggel rendelkező, már megalapozott vállalatoknál található meg. A csapatok „funkcionális területekre” vannak felosztva, egyértelmű jelentési hierarchiával. Ez egy világos parancsnoki láncot hoz létre (ami különösen fontos a nagyvállalatoknál).

A hagyományos struktúrák inkább bizonyos területekre szakosodott marketingesekre támaszkodnak, mint általános marketingesekre. Az ilyen struktúrákban gyakori csapatok és szerepek a következők: Marketingvezető (vagy marketingigazgató/CMO): Vezeti a teljes marketingtevékenységet, meghatározza a stratégiát és felügyeli az összes tevékenységet.

Márkázás: A márka identitásának, üzeneteinek és kommunikációjának kezelése a különböző csatornákon

Termékmarketing: Konkrét termékekre vagy szolgáltatásokra összpontosít, növelve a tudatosságot és a keresletet.

Közönségkapcsolatok: Pozitív kapcsolatok ápolása a médiával és a közönséggel

Kreatív szolgáltatások: Marketinganyagok, például hirdetések, brosúrák és weboldal-tartalmak tervezése

Ezeknek a részlegeknek mindegyike további alrészlegekre oszlik. Például a termékmarketing-csapatban lehetnek olyan szerepkörök, mint:

Termékmarketing igazgató: Vezeti a teljes termékmarketing funkciót, meghatározza a stratégiát, kezeli a költségvetést és felügyeli az összes termékmarketing tevékenységet. Közvetlenül a CMO-nak vagy a marketingvezetőnek tartozik beszámolási kötelezettséggel.

Termékmarketing-menedzser: Egy adott termék vagy termékcsalád piacra lépési stratégiáját irányítja. Emellett társult PMM-ekből vagy marketing szakemberekből álló csapatot is irányíthat.

Termékmarketing-elemző: Piackutatásra, versenytársak elemzésére és adatalapú betekintésre összpontosít, hogy információval szolgáljon a termékmarketinggel kapcsolatos döntésekhez.

Műszaki marketing menedzser: Műszaki tartalmakat (fehér könyvek, esettanulmányok) készít, és elősegíti a kommunikációt a termékmarketing és a mérnöki csapatok között.

Bár a legtöbb nyilvános vállalat és nagy szervezet úgy tűnik, hogy ezt a hierarchikus módszert részesíti előnyben marketingcsapatának felépítésében, ennek vannak hátrányai is – különböző marketingfunkciókhoz különböző csapatok létrehozása szigetelt munkához és kevesebb együttműködéshez vezethet.

Az ilyen merev struktúrákhoz számos operatív folyamat és irányelv is társul, amelyek lassíthatják a marketingkampányok lebonyolítását vagy a frissítések kezelését.

Kis marketingcsapat felépítése

Ha Ön egy startup (vagy egy saját erőből induló kis- és középvállalkozás), akkor előnyös lehet egy lean marketingcsapat. A hagyományos marketingcsapattól eltérően a kis marketingcsapatok marketinggeneralistákra és rugalmas hierarchiákra épülnek.

Néhány marketing pozíció, amelyre alkalmazottakat vehet fel:

Marketing menedzser: Az összes marketingtevékenység felügyelete, beleértve a tartalomkészítést, a közösségi média kezelését és az e-mailes marketinget.

Tartalom-marketinges: Vonzó tartalom létrehozása, webes szövegek írása és az összes Vonzó tartalom létrehozása, webes szövegek írása és az összes marketingkommunikáció kezelése

Növekedési marketinges: A marketingteljesítmény mérése és a marketingtevékenységek kezelése, például kampányok felállítása és nyomkövetők hozzáadása.

Ha azonban általános profilú csapatot választ, akkor lemaradhat a speciális marketingesek által nyújtott finomított tanácsokról és stratégiákról. A teljes munkaidőben foglalkoztatott marketingeseit kiegészítheti szabadúszó tanácsadókkal és marketingügynökségekkel.

Például egy SEO-tanácsadó nagy segítséget jelenthet a tartalommarketingesnek, vagy egy tartalommarketing-ügynökséghez való kiszervezés segíthet a blogbejegyzések megjelenési sebességének és mennyiségének növelésében.

Vállalati marketingcsapat felépítése

A vállalati marketingcsapatok a hagyományos struktúra egy alcsoportját képezik. Itt a marketingcsapat – bár hierarchikus felépítésű és szakemberekből áll – rendkívül koncentráltan foglalkozik a vállalati piac egyedi viselkedési mintáival.

A vállalati csapatok általában hosszabb értékesítési ciklusokkal, intenzív támogatásokkal és személyes kampányokkal rendelkeznek. Ez azt jelenti, hogy alcsapatokra lesz szükséged az értékesítés támogatásához, a terepi marketinghez, az eseményekhez, a kereslet generálásához és egyebekhez – a GTM stratégiádtól függően.

Emellett, mivel a vállalati marketingcsapatok meglehetősen nagyok – 100–250 különböző karrier szintű marketingesből állnak –, erős vezetésre és jó folyamatokra van szükség az együttműködés, a felelősségvállalás és az átláthatóság biztosításához.

Integrált marketingcsapat-struktúra

Ez a struktúra lebontja a szilárd határokat és elősegíti a marketing, az értékesítés és más részlegek közötti szoros együttműködést. A csapatok nem marketingfunkciók, hanem konkrét ügyfélutak vagy marketingkampányok köré szerveződnek.

Például lehetnek al-marketingcsapatok minden modulhoz vagy termékhez (ha eszközcsomagot árul), mindegyik külön termék-, tartalom- és közösségi média-marketingesekkel.

Ez segíthet abban, hogy könnyedén indítson integrált marketingkampányokat.

Tegyük fel, hogy egy rendezvény szervező cég új weboldal-készítőt hoz forgalomba, és azt meg kell hirdetnie:

A termékmarketing-menedzser irányítja a kampány stratégiáját – meghatározza az üzenetet és a pozicionálást, kiemeli az értékes tulajdonságokat, és elindítja a weboldalt.

A tartalom-marketinges blogbejegyzéseket készít, amelyek bemutatják, hogyan segít a weboldal-készítő az eseménytervezőknek a siker elérésében.

A közösségi média menedzser közösségi média tartalmakat fejleszt, promóciós célú partnerségeket épít ki és kezel az iparág befolyásolóival, valamint kezeli a funkció közösségi médiában való bevezetését – felerősítve a termék marketingese által megfogalmazott üzenetet és a tartalom marketingese által létrehozott blogokat.

A PR-szakértő biztosítja a médiában való megjelenést a releváns rendezvénytervezési és technológiai kiadványokban, hogy felkeltse az érdeklődést és médiamegjelenést érjen el.

A növekedési marketinges nyomon követi a kampány teljesítményét az összes csatornán – a céloldal forgalmát, a közösségi média aktivitását, az e-mailek megnyitási arányát – és optimalizálási javaslatokat tesz.

Az integrált marketingcsapatok kialakításának néhány előnye:

Jobb együttműködés, mivel mindenki ugyanazon a kampányon dolgozik

Nagyobb átláthatóság, mivel az összes kampány összefügg és ugyanazt a célt szolgálja

A digitális marketingcsapat felépítése

Míg a korábbi csapatstruktúrák széles körűek voltak és minden marketingfunkciót magukban foglaltak, ez egy szűkebb struktúra.

Akár hagyományos, akár vállalati marketingcsapat-struktúrát alkalmaz, ha rendelkezik digitális marketingfunkcióval, érdemes megfontolnia az alábbi specializációkat: SEO szakértő: Optimalizálja a weboldal tartalmát és technikai aspektusait a keresőmotorok láthatósága érdekében.

PPC szakértő: Fizetett hirdetési kampányokat kezel olyan platformokon, mint a Google Ads és a közösségi média.

Webelemző: Nyomon követi a webhely forgalmi adatait, és betekintést nyújt a webhely optimalizálásához és a kampányok mérhetőségéhez.

Növekedési marketinges: Különböző marketingcsatornákat és növekedési trükköket használ a felhasználók megszerzéséhez.

Marketingoperációs szakember: Operatív támogatást nyújt a marketingcsapatnak, kezeli a marketingplatformokat, kampányokat és munkafolyamatokat.

A nagyobb csapatoknak esetleg szükségük lehet egy „digitális marketingvezető” pozícióra is, aki felügyeli a különböző szakembereket.

A marketingcsapat felépítésének kihívásai és azok leküzdése

A marketingcsapat sikeres felépítése bonyolult feladat lehet. Meg kell találni a megfelelő embereket, ki kell találni, hogyan fizessük őket, és biztosítani kell, hogy mindenki zökkenőmentesen együttműködjön. A helyzetet még bonyolultabbá teszik a folyamatosan változó marketingtrendek és prioritások – gondoljunk csak az AI-munkafolyamatokra, az automatizálásra, a B2B TikTok-marketingre stb.

Íme egy áttekintés azokról a gyakori kihívásokról, amelyekkel marketingosztályának felállításakor szembesülhet, valamint néhány tipp azok leküzdéséhez:

Tehetségek megszerzése (és megtartása)

A legtöbb vállalat első kihívása a megfelelő marketingesek megtalálása (különösen a versenyképes munkaerőpiacon). Emellett a képzett marketingesek megtalálása csak a feladatok felét jelenti. Szükség van olyanokra is, akik illeszkednek a vállalati kultúrához.

Íme néhány tipp, amely segít megtalálni a megfelelő marketingeseket:

1. Legyen őszinte az elvárásaival kapcsolatban

Sorold fel a szükséges készségeket, részletezd a napi marketingfeladatokat, az előnyöket és a juttatásokat, és ami a legfontosabb, légy átlátható a fizetési sávot illetően – ez segíthet abban, hogy már az elején megfelelő elvárásokat állíts fel.

2. Terjessze a hírt

Ne csak az állásportálokra támaszkodj. Tegyél közzé állásleírásokat és álláshirdetéseket a közösségi média csatornáidon, marketing állásportálokon és Slack marketing közösségekben, mint például a Superpath, hogy a megfelelő emberek megismerjék az állásajánlatokat.

3. Indítson ajánlóprogramot

Ez különösen akkor lehet nagyszerű, ha még csak most kezded.

Még olyan népszerű cégek is, mint a Slack, az alapító hálózatát kihasználva építették fel első csapataikat.

4. Építsd fel a munkáltatói márkádat

Az alkalmazottak is szeretnének egy hiteles márka számára dolgozni. Legyenek tehát őszinték az értékeikkel, küldetésükkel és munkakultúrájukkal kapcsolatban, és emeljék ki azokat a „Rólunk” oldalon, a karrier részben, és esetleg még a blogjukban is.

via Instagram

Vagy vegyünk példát a Google-ról vagy a LinkedIn-ről. A LinkedIn Life a LinkedIn szórakoztató, több mint 75 ezer követővel rendelkező Instagram-csatornája, míg a Life at Google a Google elképesztő, alkalmazottközpontú kezdeményezéseit és alkalmazottai történeteit mutatja be a legempatikusabb módon.

via YouTube

Költségvetési korlátok

Az infláció emelkedésével a marketingesek fizetéssel kapcsolatos elvárásai is növekednek. A 2022-es Performance Marketing World felmérés szerint tíz marketinges közül négy a fizetést nevezte meg a legfontosabb döntési tényezőként új állás elfogadásakor.

Másrészt a korlátozott források miatt nehéz lehet megfelelni a legjobb marketingesek elvárásainak. Íme néhány módszer, amellyel még korlátozott költségvetés mellett is összeállíthatja álmai csapatát.

1. Másfajta kompenzáció biztosítása

A fizetés csak az egyenlet egyik oldala. Más juttatások, például a munkavállalói részvényopciók, az egészségügyi ellátás, a nagyobb önállóság, sőt a vezetői képzés is segíthetnek abban, hogy vonzó csomagot állítson össze a potenciális munkavállalók számára.

2. Fontolja meg a szabadúszók alkalmazását

Speciális készségek vagy ideiglenes igények esetén a feladatok kiszervezése szabadúszóknak vagy részmunkaidős tanácsadóknak költségkímélő megoldás lehet. Ez lehetővé teszi, hogy szakértelemhez jusson a teljes munkaidős alkalmazottak általános költségei nélkül.

3. Fokozatosan vegyen fel új munkatársakat

Kezdje azzal, hogy felveszi a legfontosabb marketingfunkciókat – például egy tartalomkészítőt (ha a SEO-ra koncentrál) vagy egy területi marketingest (ha személyes rendezvényeket szervez). Miután bebizonyította ezeknek a felvételeknek a megtérülését, erősebb érveket hozhat fel a csapat további bővítése mellett.

Alkalmazkodás a változásokhoz

A marketing világ folyamatosan fejlődik, ezért az általad alkalmazott marketingeseknek is naprakészeknek kell lenniük. Új platformok jelennek meg egyik napról a másikra, a régiek pedig ugyanolyan gyorsan eltűnnek vagy átalakulnak (mint például a Twitter), és a tegnap még legdivatosabb marketing taktika ma már nem feltétlenül releváns.

Vegyük például a SEO-t. A Google AI Overviews funkciója azt jelenti, hogy lehet, hogy a keresőmotorok helyett az AI-ra kell optimalizálnunk.

Mit tehet: Teremtsen folyamatos tanulási kultúrát az egész marketingcsapaton belül , ne csak az alcsoportokban. Ösztönözze a marketingeseket, hogy vegyenek részt online tanfolyamokon, látogassanak el iparági konferenciákra, és iratkozzanak fel marketinges kiadványokra. Még jobb, ha ezeket Ön finanszírozza.

A MarTech-térkép is folyamatosan változik! Tájékozódjon az új marketingtechnológiai eszközökről, és fedezze fel azok potenciálját , hogy javítsa marketingtevékenységeit.

Vezessen be tudásmegosztási üléseket a marketingosztályon belül. Hagyja, hogy a csapat tagjai bemutassák az általuk megismert új trendeket, ezzel vitákat indítva és mindenkit tájékoztatva.

Ne feledje, a kulcs az agilitás és az alkalmazkodóképesség megőrzése. Építsen tehát olyan csapatot, amely elkötelezett az egész életen át tartó tanulás mellett, szívesen kísérletezik és kihasználja a marketingtechnológia adta lehetőségeket.

Hogyan építsünk fel egy marketingcsapatot?

Akár egy startup vagy, amely az első marketingosztályát szeretné felépíteni, akár egy már megalapozott vállalat, amely a jelenlegi struktúráját szeretné átalakítani, ki kell találnod, hogyan szervezd meg a csapatodat.

Egy olyan marketingeszköz, mint a ClickUp marketingprojekt-menedzsment platformja, segíthet ebben. Rugalmas munkaterületet kínál a marketingcsapatok számára, amelyen ötleteket gyűjthetnek, tervezhetnek és végrehajthatják marketingprogramjaikat.

A többcsatornás kampányoktól a globális eseményekig a ClickUp vizuális projektmenedzsment, erőforrás-menedzsment és együttműködési funkciókat kínál.

Ajánlott olvasmány: Inspirációra van szüksége? Ismerje meg, hogyan használja a ClickUp marketing csapata a ClickUp-ot, hogy gyorsan haladjon előre és új utakat nyisson (jó értelemben!).

Készítsd el, tervezd meg és hajtsd végre marketingterveidet a ClickUp marketingprojekt-menedzsment platformjával!

Ez az eszköz lehetővé teszi, hogy:

Használja a ClickUp Brain mesterséges intelligenciáját kampányötletek, tartalmi összefoglalók, blogok, esettanulmányok és e-mailek létrehozásához

Kössd össze a marketing terveket közvetlenül a megvalósítható feladatokkal

A Docs, a Whiteboards és a Proofing eszközök segítségével zökkenőmentesen dolgozhatsz a marketing munkafolyamatok között

A haladás nyomon követése a csapat egészére kiterjedő átláthatósággal és vizuális irányítópultokkal

A marketingcélok részletes és áttekinthető nyomon követése

Íme egy lépésről lépésre szóló útmutató, amely segít a marketingosztályok felállításában a ClickUp segítségével:

Döntsd el a marketing szerepeket

Gondoljon át vállalatának egyedi céljait, méretét és költségvetését, hogy meghatározza az ideális csapatstruktúrát. Fontolja meg olyan speciális szerepkörök beépítését, mint az e-mail marketing szakértő vagy a közösségi menedzser, hogy kielégítse a marketing terv és a GTM stratégia alapján felmerülő speciális igényeket. Ez a testreszabás biztosítja, hogy marketing csapata tökéletesen illeszkedjen az Ön konkrét céljainak eléréséhez.

Kezdőpontként használhatja a ClickUp marketingcsapatok sablonját.

Töltse le ezt a sablont Határozza meg marketinges szerepeit és felelősségeit a ClickUp marketingcsapatok sablonjával

Ez a sablon lehetővé teszi, hogy részletesen bemutassa marketingkezdeményezéseit, és megjelölje, melyik csapattagok felelősek az egyes kampányokért vagy csatornákért.

Készre szabott oldalakkal rendelkezik, amelyek segítenek meghatározni a márka irányelveit és a különböző folyamatokat, például a blogok áttekintését és a kampányok kezelését. Hozzáadhat további beágyazott oldalakat a toborzás egyéb aspektusaihoz, például az interjúk feladatokhoz és a toborzási folyamat lépéseihez.

Ha világosan meghatározza marketingcéljait, átfogó képet kaphat arról, hogy milyen típusú marketingeseket érdemes felvenni. Ha például a SEO-ra szeretne összpontosítani, akkor a tartalommarketing-csapat lesz a prioritás. Hasonlóképpen, egy videókra összpontosító közösségi média stratégia esetén videotartalom-készítőket és szerkesztőket érdemes felvenni.

Elemezze a készséghiányokat

Miután meghatároztad marketingcéljaidat és átgondoltad a lehetséges szerepeket, a következő lépés az, hogy mélyebbre ásol abban, mit is keresel az egyes szerepekben. Ha tartalomvezérelt növekedési stratégiát választottál, akkor létre kell hoznod egy tartalommarketing-csapatot.

De pontosan milyen készségeket kell keresnie? Itt jön jól a ClickUp készségtérkép-sablon.

Töltse le ezt a sablont Kérje meg a marketingeseket, hogy értékeljék képességeiket a ClickUp Skill Mapping Template egyedi űrlapjának segítségével.

Ezzel a sablonnal a következőket teheti:

Hozzon létre egy „készségadatbázist”, amelyben nyomon követheti a jelenlegi alkalmazottak és a potenciális új munkatársak készségeit

Elemezze a különböző pozíciókban dolgozó alkalmazottak készségeit , hogy pontosan meghatározza az erősségek és gyengeségek területeit.

Azonosítsa a csapatán belüli készséghiányokat, és használja fel ezt az információt a megfelelő emberek felvételéhez, akik kiegészítik a meglévő csapatot.

Hogyan működik ez? Testreszabhatja a rendelkezésre álló ClickUp űrlapot úgy, hogy különböző marketingkészségekkel kapcsolatos kérdéseket ad hozzá. Ezután megkérheti az alkalmazottakat (vagy az interjúalanyokat), hogy értékeljék magukat ezekben a készségekben.

Mentse el az űrlapokat listaként, számolja ki a pontszámokat, és hozza meg az adatokon alapuló felvételi döntéseket. Egyszerű, igaz? Most már csak annyit kell tennie, hogy ezeket a pontszámokat felhasználva kiválasztja a felvenni kívánt marketinges pozíciókat.

Ezzel a módszerrel azonosíthatja a teljes marketingcsapat hiányosságait, és felveheti a megfelelő képességekkel rendelkező, megfelelő karrierfázisban lévő embereket.

A folyamat véglegesítése

Most, hogy már tudja, milyen pozíciókra kell alkalmazottakat felvennie, és milyen készségekre van szükség az egyes pozíciókhoz, a következő teendő az interjúk folyamatának és a javadalmazási csomag véglegesítése. A következő lépések a következők lehetnek:

Kutassa fel az átlagos fizetéseket hasonló pozíciókban az Ön iparágában és helyszínén. A fizetési adatok megtalálhatók olyan weboldalakon, mint a Glassdoor és a Salary.com, vagy iparági jelentésekben.

Tervezze meg az interjú szakaszait, beleértve a telefonos előszűrést, az első interjúkat, az otthoni feladatok elvégzését és a végső interjúkat a legfontosabb döntéshozókkal.

Válasszon olyan interjúztatókat, akik rendelkeznek a szükséges szakértelemmel és tapasztalattal , hogy a meghatározott készségek alapján értékeljék a jelölteket.

Állítsa össze a juttatási csomagját, beleértve az olyan előnyöket, mint a részvényopciók, az egészségbiztosítás és a nyugdíjprogramok.

A ClickUp Docs segítségével munkaköri leírásokat készíthet, interjúkérdéseket dokumentálhat, feladatok pontszámait nyomon követheti és együttműködhet a felvételi bizottsággal. Ez egy dokumentumkezelő eszköz, amely lehetővé teszi az egész csapat számára, hogy együttműködjön a felvételi folyamatban.

Kezelje az összes interjúfolyamatot, ossza meg visszajelzéseit, és tartsa mindenki naprakészen a ClickUp Docs segítségével.

Egy jól felépített interjúzási folyamat és versenyképes javadalmazási csomag kialakításával jó helyzetben lesz ahhoz, hogy a legjobb marketinges tehetségeket vonzza és sikeres csapatot építsen.

Új marketingesek bevonása

Miután befejezte az interjúk folyamatát, vegye fel az újonnan felvett marketingeseket a csapatába.

Kezdje azzal, hogy üdvözlő csomagot küld nekik a vállalat ajándéktárgyaival, fontos dokumentumokkal és az első napra vonatkozó információkkal. Megfontolhatja azt is, hogy kijelöl nekik egy mentort vagy munkatársat, aki támogatja őket az első néhány hétben.

Emellett elkezdheted őket felvenni a belső kommunikációs eszközökbe, a marketing technológiai eszközök közé, sőt, akár a szervezeti ábrába is, hogy hozzáférjenek minden szükséges információhoz (és a többi csapattag is tudjon a csatlakozásukról).

A ClickUp szervezeti ábra sablonjával ábrázolhatja a marketingosztály struktúráját, beleértve a jelentési vonalakat, a csapatokat és az osztályokat. Ez segít az új alkalmazottaknak abban, hogy világosan megértsék, ki mit csinál, kinek kell jelenteni, és hogyan működnek együtt a különböző csapatok.

Töltse le ezt a sablont A ClickUp szervezeti ábra sablonjával vizualizálhatja a csapatstruktúrákat és a jelentési hierarchiákat.

Így működik ez:

Először gyűjtsd össze az összes csapattag adatait egy ClickUp Doc dokumentumban. Még jobb, ha megkéred az egyes marketingeseket, hogy készítsenek egy „hogyan dolgozom” dokumentumot a profiladataikkal együtt.

Ezután adja hozzá a különböző marketingtevékenységeket a ClickUp Whiteboardhoz , és vonalakkal jelölje meg a jelentési hierarchiákat.

Adjon meg részleteket, például profilképet, feladatköröket, elérhetőségeket stb., hogy a profil mélyebb legyen.

Kössd össze az egyes csapattagok ClickUp Doc dokumentumait a táblán található profiljukkal, hogy mások is többet tudhassanak meg róluk anélkül, hogy az szervezeti ábra túlzsúfolttá válna.

Az új alkalmazottak a szervezeti ábrák segítségével megismerhetik helyüket a vállalati struktúrában, kollégáikat és a jelentési viszonyokat. Ezenkívül a munkavállalók könnyen azonosíthatják a megfelelő személyt, akivel kapcsolatba léphetnek konkrét igényeikkel vagy kérdéseikkel kapcsolatban, ami zökkenőmentesebb munkafolyamatokat eredményez, különösen a funkciók közötti csapatok irányításakor.

A marketingcsapat alapvető szempontjai

Íme néhány végső tipp, amely segít egy kiegyensúlyozott, minden fontos marketingaspektusra összpontosító belső marketingcsapat felállításában:

Online jelenlét menedzsment

Az online jelenlét menedzsment marketing az interneten való márka láthatóságának fenntartására alkalmazott stratégiákat és kezdeményezéseket jelenti. Ez egy együttműködés, amelybe különböző csapatok tartoznak, például a tartalommarketing csapat, a közösségi média csapat, a SEO és PPC szakemberek, és kisebb mértékben még az elemző és a média kapcsolatok csapatok is.

Az online jelenlét kezelési funkciója felelős a következőkért:

A márka láthatóságának növelése : Tegye márkáját könnyen megtalálhatóvá az interneten SEO, közösségi média és olyan könyvtárak segítségével, mint a G2, a Gartner és a Capterra.

Forgalom generálás : vonzza a potenciális ügyfeleket értékes tartalommal, közösségi elkötelezettséggel és keresőmotorok számára optimalizált weboldallal.

Versenyelőny megszerzése: Tűnj ki a versenytársak közül a márkád USP-jének bemutatásával

Ők kezelik az Ön általános digitális jelenlétét és építik a pozitív márkaismertséget.

Médiamenedzsment

A marketingben a médiamenedzsment a fizetett, megszerzett és saját médiacsatornákkal kapcsolatos összes tevékenység stratégiai tervezését, végrehajtását és elemzését jelenti. Ez magában foglalja:

Fizetett média : Ez magában foglalja a hirdetési kampányok kezelését különböző platformokon, például keresőmotorokon (PPC), közösségi médiában, display hirdetésekben és natív hirdetésekben.

Megszerzett média : Ez a hagyományos médiumokban és online kiadványokban megjelenő pozitív médiafigyelemre, például cikkekre, interjúkra vagy termékértékelésekre összpontosít.

Saját média: Ez magában foglalja az összes általad létrehozott és ellenőrzött tartalmat, például a weboldaladat, blogbejegyzéseidet, webináriumaidat és hírleveleidet.

A médiamenedzsment lehet egy dedikált szerepkör, vagy a csapat méretétől és a költségvetéstől függően különböző szakemberek között osztható meg. Míg egy marketinges a startupoknál a médiamenedzsment minden aspektusát kezelheti, a nagyobb csapatokban lehetnek speciális szerepkörök, mint például a lifecycle marketinges, az elemzői kapcsolatokért felelős vezető és az influencer marketinges.

Keresőmotor-optimalizálás és linképítés

A SEO (keresőmotor-optimalizálás) és a linképítés az online jelenlét menedzsmentjének alapvető elemei, amelyek segítenek javítani webhelye láthatóságát és organikus forgalmát a keresőmotorok találati oldalain (SERP).

SEO : Optimalizálja webhelyét és tartalmát, hogy releváns kulcsszavakkal magasabb rangsort érjen el az oldalon végzett optimalizálás, a technikai SEO és a kulcsszó-kutatás segítségével.

Linképítés: Visszalinkeléseket (más webhelyekről származó linkeket) szerez a webhelyéhez, ami a keresőmotorok számára a bizalom és a tekintély jelét jelenti.

A SEO területén néhány speciális szerepkör a tartalmi SEO-elemző, a technikai SEO-menedzser és hasonlók. A SEO és a linképítés hatékony kombinálásával vállalata növelheti az organikus forgalmat, vonzhat minősített potenciális ügyfeleket és ösztönözheti az értékesítést.

Használja a ClickUp SEO kutatási és menedzsment sablont a SEO-tevékenységeinek kezeléséhez, és összpontosítsa az összes SEO-feladatát egy központi helyen.

Töltse le ezt a sablont Maradjon naprakész a SEO-kezdeményezésekkel a ClickUp SEO-kutatási és -kezelési sablonjával

A sablon beépített irányítópultokkal rendelkezik, amelyek megmutatják, hogy kulcsszavai hogyan rangsorolódnak, mennyi forgalmat generálnak, és mely oldalak teljesítenek a legjobban. Ez a sablon lehetővé teszi Önnek, hogy:

Sorold fel a célszavakat, kövesd nyomon teljesítményüket, és jegyezd fel a versenytársakat is

Váltson a lista nézet, a Kanban táblák vagy a naptár nézet között , hogy az adatok a számára legérthetőbb módon jelenjenek meg.

Osztja szét a feladatokat a csapat tagjai között, határozza meg a határidőket, és gondoskodjon arról, hogy minden a terv szerint haladjon

Szövegírás reklámcélokra

A reklámszövegírás egy speciális írásmód, amelyet a marketingben használnak, hogy vonzó és meggyőző üzeneteket hozzanak létre a reklámokhoz. Ide tartoznak a közösségi média hirdetések, újsághirdetések, sőt még rendezvények szponzorációs bannerei és állványai is.

A reklámszövegírás egy speciális készség, amely erős igéket, rövid mondatokat, érzelmi kiváltókat és „előnyökre fókuszáló nyelvet” használ, hogy felkeltse a figyelmet és azonnali cselekvésre ösztönözze az olvasókat. A tartalomírók viszont inkább beszélgető stílusban írnak, és hosszú formátumú tartalommal igyekeznek oktatni vagy szórakoztatni a felhasználókat.

Ezeknek a csapatoknak különböző marketing OKR-jeik is vannak. A hirdetések szövegezését a kattintások és a konverziók alapján mérik, míg a hosszú formátumú tartalmakat olyan mutatók alapján követik nyomon, mint az elkötelezettség, a forgalom és a potenciális ügyfelek generálása.

Dedikált tartalom- és hirdetésszövegírók segítségével olyan informatív tartalmakat hozhat létre, amelyek vonzzák a potenciális ügyfeleket, és olyan meggyőző hirdetésszövegeket írhat, amelyek a webhely látogatóit fizető felhasználókká alakítják.

A ügyfélélmény javítása

A marketingcsapatok hatalmas szerepet játszanak a vásárlói élmény (CX) alakításában az egész vásárlói út során – a márkaismertség építésétől a személyre szabott kommunikáció használatáig, hogy a vásárlókat a vásárlási folyamaton keresztülvezessék.

Így járulnak hozzá:

Üzenet : Világos, informatív tartalom létrehozása, amely meghatározza az elvárásokat és tájékoztatja a potenciális ügyfeleket.

Kapcsolatépítés : Személyre szabott kommunikáció, interaktív tartalmak, például bemutatók és kvízek, valamint a közösségi médiában való részvétel segítségével ösztönözze a kapcsolatok kiépítését.

Közösségépítés : Olyan közösség építése, ahol a ügyfelek kapcsolatba léphetnek egymással, megoszthatják tapasztalataikat és tanulhatnak egymástól.

Upsell és cross-sell: olyan lehetőségek felismerése, amelyek során további termékeket vagy szolgáltatásokat ajánlhatunk, amelyek növelik az ügyfelek számára nyújtott értéket.

Minden marketinges – a márkázási marketingesektől az e-mail marketingesekig és az elemzőkig – hozzájárul a vásárlói élményhez a vásárlói út és a vásárlói tölcsér különböző szakaszaiban.

Analitika és adatközpontú marketing

Egyszerűen fogalmazva: ez azt jelenti, hogy a marketing döntések meghozatalához és a kampányok optimalizálásához a vásárlói viselkedési adatokat és trendeket használjuk. Ez ellentétes a „szórás és imádkozás” megközelítéssel, mivel a megfelelő üzenetet a megfelelő időben a megfelelő közönségnek juttatjuk el az insightok alapján.

A kulcsfontosságú tag itt a marketingelemző. Őket SEO-elemzők és PPC-szakértők is támogatják, akik különböző forrásokból – webhelyforgalom, ügyfél-felmérések, közösségi médiaelemzések és kampányteljesítmény-mutatók – gyűjtenek adatokat, hogy megalapozott döntéseket hozhassanak.

Marketingterv kidolgozása és megvalósítása

A marketing világában a rutin és a folyamatok jelentik a sikert, és két kulcsfontosságú szerep biztosítja a zökkenőmentes működést: a marketing operációs szakemberek és a marketing projektmenedzserek, akik gondoskodnak arról, hogy a marketing terv a terv szerint valósuljon meg.

Az előbbi feladata a legjobb marketingeszközök kiválasztása és hatékony munkafolyamatok létrehozása a zökkenőmentes működés érdekében. A martech-stackjétől függően más feladatokkal is foglalkozhatnak, például az adatok tisztaságának fenntartásával, az adatsilók eltávolításával és a marketinges automatizálások futtatásával.

A marketingprojekt-menedzser viszont a kampány teljes életciklusáért felelős, a tervezéstől és a költségvetés elkészítésétől a végrehajtásig és az eredmények méréséig.

Bár néha figyelmen kívül hagyják, ez a két fontos szerep elengedhetetlen ahhoz, hogy a marketingtevékenységek valóban sikeresek legyenek.

Ahhoz, hogy marketingterved egyszerű és hatékony legyen, használd a ClickUp marketingterv-sablonját.

Töltse le ezt a sablont Kövesse nyomon marketingtervét a ClickUp marketingterv-sablonjával

Ezt a sablont a következőkre használhatja:

Állítson fel elérhető célokat és feladatokat a prioritás (magas, közepes, alacsony) és a negyedéves határidők alapján.

Kövesse nyomon az egyes feladatok állapotát, előrehaladását és az azokba fektetett erőfeszítéseket

Állítson be egyedi mezőket, például „Feladat típusa”, „Negyedév” és „Hatás” a követelmények alapján végzett konkrét keresésekhez.

Építsen fel egy magas teljesítményű csapatot a marketing sikere érdekében

A sikeres marketingcsapat befektetés a márka jövőjébe. Nemcsak potenciális ügyfeleket és értékesítést generál, hanem hűséges ügyfeleket és márka-támogatókat is. Azonnali eredményeket hoz, de megalapozza a hosszú távú sikert is.

Ezért fontos, hogy szánjon időt arra, hogy megtalálja a megfelelő embereket az egész marketingosztályához. De ezt a feladatot egyszerűbbé teheti egy olyan projektmenedzsment eszközzel, mint a ClickUp. A ClickUp segítségével ötleteket gyűjthet a szerepekről, elemezheti a készséghiányokat és egyszerűsítheti az interjúfolyamatot.

Regisztráljon a ClickUp-ra, és nézze meg, hogyan segíthet a megfelelő marketingcsapat-struktúra felépítésében (és álmai marketingcsapatának sikeréhez).