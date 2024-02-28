Marketingügynökségek felépítése: típusok és bevált gyakorlatok [2025-ös útmutató]

Akár egy 500 főnél is több alkalmazottat foglalkoztató marketingvállalatot, akár egy csupán néhány fős digitális marketingcsapatot vezet, nem kerülheti el az általános igazságot: marketingtevékenységeinek sikere nagyban függ attól, hogyan szervezi meg a belső szerepeket és felelősségi köröket.

A jól meghatározott marketingügynökségi struktúra átlátható parancsnoki láncot hoz létre. Elősegíti a felelősségvállalást, a munkavállalókat funkcióik alapján csoportosítja, és egyértelmű utat jelöl ki a stratégiai célok eléréséhez. 🎯

Ebben a cikkben bemutatjuk a leggyakoribb marketingügynökségi struktúratípusokat, hogy segítsünk kiválasztani azt, amelyik leginkább megfelel marketingcsapatának vagy -részlegének méretének és céljainak. Emellett javaslatot teszünk egy projektmenedzsment szoftver megoldásra is, amelynek segítségével a marketingügynökségi struktúrák felépítése gyerekjáték lesz.

Mi az a marketingügynökség struktúrája?

A marketingügynökség struktúrája a marketing szolgáltatásokat nyújtó vállalkozáson belüli szerepek, csapatok és részlegek szervezését jelenti. Egyszerűen fogalmazva, ez a struktúra határozza meg, ki kinek felel, és meghatározza a szervezeten belüli minden személy szerepét és felelősségi körét.

Miért érdemes odafigyelni a marketingügynökség struktúrájára? A legkézenfekvőbb ok az, hogy a munkatársai tisztában legyenek a parancsnoki lánccal és feladataikkal.

Ráadásul egy jól felépített marketingügynökség lehetővé teszi a csapat tagjainak, hogy kiváló minőségű szolgáltatásokat nyújtsanak és növeljék az ügyfelek elégedettségét. Minden erőforrás, beleértve az időt, a pénzt és a technológiát, megfelelően kerül elosztásra, minimális pazarlás mellett.

A jól szervezett marketingügynökségekben a kommunikáció és az együttműködés csodálatos szinten működik – alacsony a félreértések és a kommunikációs zavarok kockázata.

Összevonva ezeket az előnyöket, egyszerűsített munkafolyamatokat és jobb hatékonyságot érhet el. ✨

A 5 leggyakoribb marketingügynökségi struktúra típus

Tisztázzuk a dolgokat már az elején: ideális marketingügynökségi struktúra nem létezik. Minden típusnak megvannak a maga előnyei és hátrányai, és az Ön feladata, hogy megtalálja azt, amelyik a marketingügynökségének megfelel, és lehetővé teszi az erőforrások maximális kihasználását.

Nézzük meg a legnépszerűbb marketing szervezeti struktúrákat: 👇

1. Hagyományos hierarchikus struktúra

Ha egy nagy ügynökséget vezet, amely mindenféle marketing szolgáltatást kínál, akkor érdemes lehet egy hagyományos szervezési módszert választani. A hagyományos marketingügynökségi struktúra egyértelműen meghatározott szerepeket részesít előnyben, és különböző vezetői és marketingcsapat-hierarchiákat tartalmaz.

Már láttad ezt a piramis szerű, funkcionális struktúrát – a csúcson található az igazgatóság vagy az ügynökség tulajdonosa. Alattuk találhatók az ügyvezetők és a C-szintű vezetők.

Ezután vannak a részlegvezetők vagy igazgatók, akik szerepkörökön alapuló vagy specializált csapatokat vezetnek. Például egy kreatív igazgató lehet felelős a tartalommarketing és a tervező csapatokért.

Az ügynökség méretétől függően lehetnek csapatvezetők az igazgatók alatt. Minél lejjebb halad a hierarchiában, annál több emberrel fog rendelkezni.

Előnyök

A hagyományos marketingügynökségi struktúra legnagyobb előnye a kristálytiszta szerepkörök. Mindenki tudja, mi a feladata, és minimális a félreértések, átfedések és kommunikációs zavarok kockázata.

Ennek a struktúrának egy másik előnye a stabilitás – mivel mindenki tudja, mi a feladata, alig van esély a zavarokra, és minden csapattag felelősségre vonható a munkájáért.

A skálázhatóság egy további előny. A csapatok és a szerepek egyértelműen meghatározottak, így a marketing szervezet növekedésével könnyen bővítheti a csapatot újabb tagokkal.

Például rájöhet, hogy szüksége van egy új piackutatóra. Mivel már rendelkezik tervezőcsapattal és digitális marketing osztályvezetővel, az új alkalmazott könnyen beilleszkedhet.

Hátrányok

A kissé merev hierarchiája miatt ennek a struktúrának a legnagyobb hátránya, hogy nem fókuszál a funkciók közötti együttműködésre. A csapatokon belüli együttműködést helyezi előtérbe, ezért tökéletes megoldás a különálló ügyfélszolgálatot nyújtó nagy ügynökségek számára.

Például, ha az egyik ügyfél tartalomírási szolgáltatásokat igényel, a másik pedig márkatervezést, akkor két külön marketingcsapat fogja kielégíteni az igényeiket.

Ha egy ügyfél több szolgáltatást igényel, az kaotikus helyzetet eredményezhet, mivel ez azt jelenti, hogy több csapatnak kell együtt dolgoznia ezeknek a speciális szolgáltatásoknak a nyújtásához. Természetesen a funkciók közötti együttműködés és a minőségi ügyfélkezelés kialakítása nem lehetetlen, de ez a csapatstruktúra egyszerűen nem kínál sok rugalmasságot a funkciók között.

Összességében elmondható, hogy ha ezt a marketingügynökségi struktúrát alkalmazza, nehezebbnek találhatja a változásokhoz való gyakori alkalmazkodást.

2. Pod-struktúra

A pod struktúra vagy rendszer az ideális megoldás mindenki számára, aki modern, agilis és ügyfélközpontú megközelítést keres. Ebben az esetben a hangsúly a podokon, azaz kis, többfunkciós csapatokon van, amelyek mindegyike egy adott ügyfelet szolgál ki.

Minden pod lényegében egy független ügynökség, amely szorosan együttműködik egy adott ügyféllel. Például lehet egy ügyfele, akinek szövegíróra, tervezőre és PPC-szakértőre van szüksége, így létrehozhat egy podot, amelynek tagjai ezekből a különálló csapatokból kerülnek ki. Egy másik ügyfélnek pedig közösségi média és márkaépítési szolgáltatásokra lehet szüksége – ebben az esetben létrehozhat egy új podot, amely közösségi média menedzserekből és tervezőkből áll.

Előnyök

A pod rendszer egyik előnye a fokozott ügyfél-elégedettség. Minden ügyfél számára külön csapatot állít össze, így az ügyfélmenedzser megismerheti a munkát, alaposan megtanulhatja az ügyfél adatait, és 100%-ban egy adott projektre koncentrálhat. A pod struktúra megteremti az alapot a hosszú távú ügyfélkapcsolatok kiépítéséhez, és lehetővé teszi a csapat számára, hogy bizonyos területekre specializálódjon.

Ennek a rendszernek egy másik előnye a funkciók közötti együttműködés. Kezdetben kihívást jelenthet, ha különböző készségekkel rendelkező emberek dolgoznak egy csapatban, de hosszú távon előnyös, mert megtanulják és megértik egymás munkastílusát és szerepét. Ez a mélyebb megértés jobb problémamegoldáshoz és könnyebb döntéshozatalhoz vezet.

A kevesebb szűk keresztmetszet egy másik előny. A csapatai olyanok, mint a profi kosárlabdacsapatok – minden játékos összehangoltan játszik, és ugyanazt a taktikát követi, így öröm nézni a játékukat. 🏀

Hátrányok

A pod rendszer egyik lehetséges problémája a skálázhatóság. Az új alkalmazottaknak nehezebb lehet bekapcsolódni a pod munkájába és hozzájárulni ahhoz, mivel még nem ismerik az ügyfeleket. Amíg az új alkalmazott megpróbálja elsajátítani a munkát, a pod egészének munkájának minősége romolhat.

Bizonyos helyzetekben megelőzheti ezeket a forgatókönyveket. Például, amikor új munkatársat vesz fel, engedje meg neki, hogy egy csapat tagját kísérje, hogy megismerje a dinamikát, a munkafolyamatokat és az ügyfelek elvárásait. Ezután fokozatosan adjon neki egyre több felelősséget, amíg készen nem áll. Ez a stratégia hatékony, de kockázatos is – előre kell terveznie.

3. Mátrix szervezeti struktúra

A mátrixszerkezet a hagyományos hierarchikus modell és a pod rendszer közötti ideális egyensúlyt teremti meg. A két modell legjobb elemeit ötvözi, így egyértelműen meghatározott szerepköröket biztosít a rugalmasság és az alkalmazkodóképesség megőrzése mellett.

Ebben az esetben vannak hagyományos csapatok és osztályvezetők, de Önnek lehetősége van ügyfél-, márka- vagy piacspecifikus, többfunkciós csapatokat is létrehozni.

Például a tartalommarketing-csapat a marketingosztály vezetőjének tartozik beszámolási kötelezettséggel, ahogyan az a hagyományos modellben is lenne. De beszámolnak a projektmenedzsernek is, aki az adott projekthez van rendelve, amelyen a tartalomkészítő csapat dolgozik.

A hibrid ügynökségi struktúra ideális azoknak a marketing szervezeteknek, amelyek egyszerre több projektet is kezelnek. Ez minimálisra csökkenti a zavart, és lehetővé teszi a csapatok számára, hogy minden ügyfélnek minőségi szolgáltatást nyújtsanak, kommunikációs és együttműködési akadályok nélkül.

Előnyök

A mátrixszerkezet rugalmasságot és együttműködésre alkalmas környezetet biztosít – a csapatokat az ügyfél igényeihez igazíthatja. Ezek a csapatok együtt dolgoznak a legjobb megoldások kidolgozásán és az ügyfelek elégedettségének biztosításán.

Nincs erőforrás-pazarlás, mivel minden csapatot gondosan állítanak össze – ha az ügyfél igényei megváltoznak, a csapat is változik.

Például, ha egy ügyfél tartalomírásra szerződteti az ügynökségét, majd később úgy dönt, hogy weboldal-tervezésre vagy fizetett hirdetési szolgáltatásokra is szüksége van, akkor a csapatba felvesz egy tervezőt vagy egy PPC-szakértőt.

Munkatársai is profitálnak ebből a struktúrából, mert így különböző projektekbe merülhetnek el és bővíthetik készségeiket.

Hátrányok

A mátrix szervezeti struktúrákban az alkalmazottak a részlegvezetőknek és a projektmenedzsereknek is jelentést tesznek. Ez a kettős jelentési rendszer zavaró lehet, sőt ellentmondásos is, ha mindenki más-más irányba halad.

Az instabil és meghatározatlan vezetés nem kívánt következményei a gyakori konfliktusok, a tisztázatlan felelősségi körök és a munkavállalók stresszhelyzete, és ez olyan dolog, amit nem szeretne a cégénél látni. 🏠

A mátrixszerkezet csak akkor működhet, ha a vezetés jól szervezett, nyitott a kommunikációra és az együttműködésre. Ha ezt a struktúrát szeretné alkalmazni, akkor a vezetésnek olyan eszközöket kell biztosítania, amelyek ezt lehetővé teszik.

4. Lapos struktúra

A lapos modellnél elhagyja a hierarchikus szervezeti felépítést, és horizontális struktúrát alkalmaz.

Nincs hangsúly a hagyományos felső vezetés-középvezetés-alkalmazottak megközelítésen. Megszünteti a vezetés és az alkalmazottak között általában fennálló határokat, és előtérbe helyezi a közvetlen kommunikációt és az együttműködést.

A lapos szervezeti struktúra ideális azok számára, akik innovatívabb megközelítést szeretnének alkalmazni a döntéshozatalban, ahol mindenki kifejezi a véleményét, és közösen választják ki a megoldásokat.

Előnyök

A marketingügynökségek kedvelik a lapos struktúrát, mert így elkerülhetik a bürokráciát és a hosszadalmas jóváhagyási folyamatokat, amelyek nem illeszkednek a modern munkakörnyezetbe. A horizontális struktúra alkalmazásával lehetőséget teremt a gyors döntéshozatalra, így marketingügynöksége rugalmasabbá válik.

Egy másik előny az együttműködés és a kommunikáció hangsúlyozása – az emberek együtt dolgoznak, hogy a legjobb megoldásokat találják meg és elérjék a célokat. Mivel nem kell bonyolult engedélyezési folyamatokon keresztülmenniük, a munkatársak függetlenebbek, ami miatt értékesnek érzik magukat, és ez növeli a munkával való elégedettségüket.

Hátrányok

A lapos struktúra legnagyobb előnye egyben Achilles-sarka is: nincs egyértelmű különbség a vezetőség és a személyzet között. Ahhoz, hogy a lapos modell működjön, Önnek (az ügynökség tulajdonosaként vagy vezérigazgatójaként) bíznia kell abban, hogy alkalmazottai ésszerű döntéseket hoznak és a helyes irányba vezetik a céget.

Mivel nincs hagyományos hierarchia, nem helyeznek hangsúlyt a világosan meghatározott szerepekre. Ez zavart okozhat, mivel az egyes csapattagok, különösen a tapasztalatlanok, nem biztos, hogy megértik, ki miért felelős.

Egy másik potenciális hátrány, amelyet figyelembe kell venni, a méretezhetőség. Ahogy marketingügynöksége növekszik, egyre nehezebb lesz a termelékenységet és a hatékonyságot fenntartani a hagyományos vezetői szerepek nélkül.

5. Freelancer struktúra

Ügynökségének alkalmanként szükség van további munkaerőre? Ha igen, akkor a szabadúszó struktúra lehet a tökéletes megoldás.

Ebben az esetben a munkaerő főként szabadúszókból áll, akiket konkrét projektekre alkalmaz. Az állandó alkalmazottak általában azok, akik a szabadúszókkal kommunikálnak és a projekt követelményeinek megfelelően állítják össze a csapatokat.

Például, ha új ügyfelet szerzel, aki web- vagy grafikai tervezési szolgáltatásokat igényel, és tartalomíróra van szüksége a céloldalak megírásához. Ahelyett, hogy teljes munkaidős tervezőt vagy írót alkalmaznál, egy szabadúszót fogsz felvenni, aki elvégezheti a munkát.

Előnyök

A szabadúszó struktúra számos előnnyel jár, ha tudja, hogyan kell kihasználni. Nagy vonzereje a pénzmegtakarítás – csak akkor alkalmaz szabadúszókat, amikor szüksége van rájuk, így nem pazarolja az erőforrásokat.

További előny a rugalmasság – a projekt igényeitől függően olyan szabadúszókat vehet fel, akik rendelkeznek a szükséges készségekkel, és kiváló minőségű munkát végeznek, biztosítva ezzel a maximális ügyfél-elégedettséget.

Ha úgy látja, hogy ügynöksége növekszik, és teljes munkaidős alkalmazottakat kell felvennie, akkor a legjobban teljesítő szabadúszóknak ajánlhatja fel az állást. Hasonlóképpen, ha elveszíti egy nagy ügyfelet, nem kell aggódnia a felesleges alkalmazottak miatt – egyszerűen nem kínál új munkát a szabadúszóknak, amíg nem szerzi meg egy új ügyfelet. Ez a rugalmasság lehetővé teszi, hogy ügynökségét méretre szabja és a megfelelő irányba vezesse, anélkül, hogy személyzeti problémákkal kellene szembesülnie.

Hátrányok

Ha azt szeretné, hogy ez a struktúra Önnek is beváljon, akkor szüksége van egy megbízható csapatra, amely kezeli és koordinálja a szabadúszókat. Természetesen szükség van egy elkötelezett és képzett szabadúszókból álló hálózatra is.

Talán a legnagyobb probléma itt a bizonytalanság. Amikor új projektet kap, minél hamarabb fel kell vennie szabadúszókat. Nem tudhatja, hogy rövid időn belül talál-e valakit, aki megfelel az elvárásainak.

Egy másik hátrány, amelyet figyelembe kell venni, a freelancerek munkához való hozzáállása. Természetesen találhat olyan kivételes embereket, akik 100%-osan elkötelezik magukat a feladat elvégzése mellett. De vannak olyan freelancerek is, akik nem veszik komolyan a munkát, mert úgy gondolják, hogy „ez csak egy részmunkaidős meló”.

Szervezze meg marketingosztályát a ClickUp segítségével

Bármelyik struktúrát is választja, gondoskodnia kell arról, hogy a marketingügynökség minden munkatársa megértse azt. A maximális átláthatóság és láthatóság garantálja, hogy minden csapattag tisztában legyen a feladataival és a parancsnoki lánccal, és rendelkezzen mindennel, amire szüksége van a hatékony kommunikációhoz és együttműködéshez.

Gyűjtse össze marketingcsapatát egy fedél alá, és gondoskodjon arról, hogy mindenki megértse, hogyan illeszkedik a nagy képbe a ClickUp segítségével, egy kiváló minősítésű feladat- és projektmenedzsment platformmal. A ClickUp olyan funkciókkal rendelkezik, amelyek elősegítik az együttműködést és a kommunikációt, és segítenek növelni a termelékenységet.

Nézzük meg azokat az eszközöket és funkciókat, amelyek felbecsülhetetlen értékűek lesznek marketingügynöksége vagy csapata felépítésénél.

ClickUp Whiteboards

Brainstorming, stratégia kidolgozás vagy munkafolyamatok megtervezése a vizuálisan együttműködő ClickUp Whiteboards segítségével.

A ClickUp Whiteboards digitális vásznak, ahol marketingcsapata ötleteket gyűjthet, stratégiákat dolgozhat ki, jegyzeteket készíthet, képeket és linkeket adhat hozzá, és pillanatok alatt átválthat az ötletekről a cselekvésre. Ideális a funkciók közötti együttműködéshez, valamint a hibrid és távoli csapatokhoz, mivel minden változás valós időben megjelenik.

Központosítsa munkáját úgy, hogy a feladatokat közvetlenül a Whiteboardon hozza létre – rendeljen hozzájuk csapattagokat, állítson be határidőket és egyszerűsítse a munkafolyamatokat. Adjon hozzá linkeket a Docs-hoz és a fájlokhoz, hogy több kontextust biztosítson.

A Whiteboards segítségével vizualizálhatja ügynöksége struktúráját, és biztosíthatja, hogy minden alkalmazott megértse a saját szerepét. 🖥️

ClickUp Docs

ClickUp Docs a fontos információk dokumentálásához és megosztásához a csapattal

A ClickUp Docs kiváló eszköz dokumentumok létrehozásához, szerkesztéséhez, kezeléséhez és tárolásához. Használja céges és alkalmazotti kézikönyvek létrehozásához, amelyek leírják ügynöksége szervezeti hierarchiáját és minden egyes személy felelősségi körét.

Miután elkészítette a dokumentációt, vegye fel csapattagjait a Docs-ba. Így bármikor hozzáférhetnek hozzá, ha nem biztosak abban, hogyan kell kezelni egy adott helyzetet.

A ClickUp mesterséges intelligenciája megkönnyíti a marketingcsapatok számára fontos dokumentumok, például esettanulmányok gyors elkészítését.

Rengeteg átfogó dokumentum elkészítése nem tűnik túl szórakoztatónak, de a ClickUp AI segítségével az is lehet. Ez az AI-alapú írási asszisztens a ClickUp Docs beépített funkciója, amely segít gyorsabban írni és minimalizálni a hibákat. ✍️

ClickUp sablonok

Ezzel az egyszerű szervezeti ábra sablonnal könnyedén vizualizálhatja csapata struktúráját és elrendezését.

A ClickUp könyvtárában több mint 1000 kész sablon található különböző célokra. A marketing szervezeti struktúrák tekintetében a ClickUp szervezeti ábra sablonját ajánljuk. Ez a Whiteboard sablon segít vizualizálni ügynöksége csapatainak, részlegeinek és parancsnoki láncainak felépítését. ⛓️

A sablon könnyen szerkeszthető, ezért ideális a növekvő marketingügynökségek vagy azok számára, akik több ügyféllel dolgoznak különböző projektekben. A mezők mellé jegyzeteket fűzhet, hogy további információkat adjon, feladatokhoz kapcsolódjon vagy bejelentést tegyen.

A ClickUp egyéb népszerű marketingügynökségi sablonjai:

ClickUp Chat nézet

Vonja be a csapattagokat a megbeszélésekbe, és működjön együtt a ClickUp Chat segítségével egy helyen, így elkerülheti az alkalmazások közötti ugrálást.

A ClickUp több mint 15 projektnézetet kínál, amelyek segítségével feladatokat hozhat létre és szervezhet, naptárakat tekinthet meg és nyomon követheti a munkaterhelést.

Mivel minden sikeres marketingügynökség alapja a kommunikáció, a ClickUp Chat nézet elengedhetetlen fegyver az Ön arzenáljában – lehetővé teszi a csapatának, hogy valós időben üzeneteket cseréljen anélkül, hogy elhagyná a platformot. ✉️

Ez az eszköz megkönnyíti a többfeladatos munkavégzést – kezelje a feladatokat és szervezze a munkát, miközben cseveg a munkatársaival.

ClickUp: Marketingügynökség-struktúra varázsló

Még a legjobb marketingügynökségi struktúra sem fog működni, ha nem gondoskodik arról, hogy minden csapattag megértse azt, és rendelkezzen a kommunikációhoz és a szervezéshez szükséges megfelelő eszközökkel.

A ClickUp sokoldalú funkcióival könnyedén felépítheti és vizualizálhatja szervezeti struktúráját, bemutathatja azt csapatának, és figyelheti, hogyan segít ez a hatékony működésben és együttműködésben.

Regisztráljon a ClickUp-ra, és kezdje el bővíteni szervezetét egy nyertes marketingügynökségi struktúrával! 💗