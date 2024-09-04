Hogyan állítsuk be a marketing OKR-eket (30 példával)

Ha vállalata ügyfélkörének bővítésére és online értékesítésének növelésére törekszik, a hagyományos célkitűzés olyan homályos célokhoz vezethet, mint „a márka ismertségének növelése” vagy „a weboldal forgalmának javítása”. Bár ezek a célok fontosak, nem elég konkrétak és mérhetőek ahhoz, hogy pontos eredményeket érjenek el.

Itt jönnek képbe a célok és kulcsfontosságú eredmények (OKR-ek). A világos célok kitűzésével és a mérhető kulcsfontosságú eredmények meghatározásával fókuszált irányt adhat marketingcsapatának, és hatékonyan nyomon követheti az előrehaladásukat.

A megfelelő marketing OKR-ek beállítása jelentősen elősegítheti az üzleti növekedést és sikert. Például egy SaaS-szolgáltató olyan OKR-eket állíthat be, mint a felhasználói regisztrációk 25%-os növelése, 40 vagy annál magasabb Net Promoter Score (NPS) elérése, valamint a felhasználói képzési anyagok 90%-os elvégzési arányának biztosítása.

Ezeket a kulcsfontosságú eredményeket szem előtt tartva a vállalat olyan kezdeményezésekre koncentrálhat, amelyek növelik az ügyfél-elégedettséget, csökkentik az ügyfélvesztést, és végső soron a magasabb ügyfélmegtartás révén növelik a bevételt. Ez példázza, hogy a jól felépített marketing OKR-ek hogyan járulhatnak hozzá a jelentős üzleti növekedéshez.

Ez a cikk bemutatja a hatékony marketing OKR-ek beállításának legfontosabb lépéseit, valamint gyakorlati példákat különböző marketingfunkciókból.

Mik azok a marketing OKR-ek?

A marketing OKR-ek egy célkitűzési keretrendszer , amely segít a marketingcsapatoknak az üzleti célokat mérhető mérföldkövekké alakítani. Ez egy együttműködésen alapuló folyamat, amely biztosítja a marketingtevékenységek és az általános növekedés közötti átláthatóságot és összhangot.

Ismerjük meg az OKR-ek két összetevőjét:

Célok: Ambiciózus, kvalitatív kijelentések, amelyek meghatározzák, mit szeretne elérni (pl. „Vezető szerepet szerezni a zöld üzemanyag-technológia területén”).

Kulcsfontosságú eredmények: Mérhető, időhöz kötött mutatók, amelyek nyomon követik a cél felé tett előrehaladást (pl. „A fenntarthatóságra fókuszáló kulcsszavakból származó webhelyforgalom 30%-os növelése”).

A világos célok meghatározásával és a mérhető kulcsfontosságú eredmények nyomon követésével a csapatok adat alapú döntéseket hozhatnak és szükség szerint módosíthatják stratégiáikat.

Fontos, hogy ne keverjük össze az OKR-eket a KPI-kkal (kulcsfontosságú teljesítménymutatókkal). Bár mind az OKR-ek, mind a KPI-k a teljesítményt mérik, céljuk eltérő. A KPI-k a folyamatos teljesítményt mérő mutatók, míg az OKR-ek ambiciózus célokat tűznek ki egy adott időtávra.

Például, ha a célja a márka ismertségének növelése a célközönség körében:

Egy lehetséges kulcsfontosságú eredmény lehet például a „A közösségi média követőinek számának 20%-os növelése”, amelyhez releváns KPI-k tartoznak, mint például a közzéteendő közösségi média bejegyzések száma, valamint a minimálisan elérendő elkötelezettség és követői növekedési arány.

Egy másik kulcsfontosságú eredmény lehet például „500 000 dollár értékű médiafigyelem elérése”. Ebben az esetben a KPI-k között szerepelne a médiában való megjelenések számának, a média elérhetőségének és a média hangulatának nyomon követése.

A marketing KPI-k azt mutatják , hogy „hogyan teljesít”, míg az OKR-ek azt, hogy „merre tart”. Ideális esetben a kulcsfontosságú eredmények releváns KPI-ket használnak a cél felé tett előrelépés nyomon követéséhez.

A marketing OKR-ek alapjai

A hatékony OKR-ek meghatározásához elengedhetetlen azok alapvető elemeinek megértése. Ezek az elemek a következők:

Fókusz: A korlátozott számú OKR prioritásainak meghatározása a hatékonyság maximalizálása érdekében. Túl sok OKR gyengítheti az erőfeszítéseket és akadályozhatja a haladást.

Összhang: Az OKR-ek összekapcsoltságának mértéke és hozzájárulásuk a magasabb szintű szervezeti célokhoz. Ez biztosítja, hogy mindenki egy közös cél érdekében dolgozzon.

Átláthatóság: Az OKR-ek nyílt kommunikálása a szervezet egészében. Ez elősegíti a közös megértést, a felelősségvállalást és az együttműködést.

Elérhetőség: Az OKR kihívást jelentő, de mégis reális mértékű. Ösztönöznie kell a csapatot, de erőfeszítéssel elérhetőnek kell lennie.

Rendszeres felülvizsgálat: A haladás folyamatos figyelemmel kísérése, visszajelzések adása és az OKR-ek szükség szerinti módosítása. Ez biztosítja, hogy az OKR-ek relevánsak és elérhetőek maradjanak.

30 marketing OKR példa

Miután megismerkedtünk az OKR-ek alapjaival, nézzünk meg néhány gyakorlati marketing OKR példát különböző területekről:

1. Keresőmotor-optimalizálás OKR-ek

A keresőmotor-optimalizálás (SEO) OKR-jei a stratégiai kulcsszó-célzással és a weboldal optimalizálásával a természetes keresési láthatóság javítására fókuszálnak.

Íme néhány példa:

1. cél: Hat hónapon belül 30%-kal növelni a minősített organikus leadek számát.

1. kulcsfontosságú eredmény: Az első oldalon való megjelenés a Google keresési eredményei között öt, a célközönségünk számára releváns, nagy forgalmú kulcsszóra.

2. kulcsfontosságú eredmény: A célközönségünk organikus keresési forgalmának 25%-os növelése

3. kulcsfontosságú eredmény: A weboldal konverziós arányának 10%-kal történő javítása az organikus forgalomból

2. cél: A weboldal tekintélyének és az organikus keresési rangsorának javítása.

1. kulcsfontosságú eredmény: A következő negyedévben elérni a 60-as átlagos domain tekintélyi pontszámot.

2. kulcsfontosságú eredmény: Tíz magas színvonalú, részletes cikk közzététele, amelyek a releváns kulcsszavakra vonatkozó keresési eredmények első három helyén szerepelnek.

3. kulcsfontosságú eredmény: Az iparághoz kapcsolódó keresési kifejezésekből származó webhely organikus forgalmának 40%-os növelése

4. kulcsfontosságú eredmény: Öt célszó kulcsszóval a top 3-ban való megjelenés elérése

3. cél: A helyi SEO láthatóságának javítása.

1. kulcsfontosságú eredmény: Tíz célszó kulcsszó helyi keresőmotorokbeli rangsorolásának három pozícióval történő javítása

2. kulcsfontosságú eredmény: Több mint 200 pozitív online értékelés generálása

3. kulcsfontosságú eredmény: A fizikai üzletek forgalmának 15%-os növelése

via Ahrefs

2. Közösségi média marketing OKR-ek

A közösségi média marketing OKR-ek a márka ismertségének növelésére, a célközönséggel való közösségi média interakció fokozására, valamint a webhely forgalmának vagy konverzióinak növelésére összpontosítanak a közösségi platformokon keresztül.

Példák:

1. cél: Hat hónapon belül 50%-kal növeljük a közösségi média követőink számát minden platformon.

1. kulcsfontosságú eredmény: Az Instagram-követők számának 30%-os növelése

2. kulcsfontosságú eredmény: A Twitter-követők számának 25%-os növelése

3. kulcsfontosságú eredmény: A Facebook-oldal lájkolásainak 15%-os növekedése

2. cél: A közönség közösségi médiában való részvételének 20%-kal történő növelése.

1. kulcsfontosságú eredmény: Az átlagos poszt-elkötelezettségi arány 15%-kal történő növelése

2. kulcsfontosságú eredmény: A közösségi médiában való megosztások 20%-os növekedésének elérése

3. kulcsfontosságú eredmény: A következő negyedévben több mint 1000 közösségi média említést generálni.

3. Termékmarketing OKR-ek

A termékmarketing OKR-ek a pozícionálásra és új termékek bevezetésére, a termék iránti kereslet generálására és a piaci részesedés növelésére összpontosítanak.

Példák:

1. cél: Az új X termék sikeres bevezetése és 10%-os piaci részesedés elérése az első hat hónapban.

1. kulcsfontosságú eredmény: 1000 előzetes termékregisztráció generálása

2. kulcsfontosságú eredmény: Három elsőrangú kiadványban megjelenő sajtóhír a termék bevezetéséről

3. kulcsfontosságú eredmény: 500 000 dollár termékbevétel elérése az első negyedévben

2. cél: A termék ismertségének és megfontolásának növelése a célközönség körében 30%-kal.

1. kulcsfontosságú eredmény: A termékekkel kapcsolatos keresési kifejezésekből származó webhelyforgalom 25%-os növelése

2. kulcsfontosságú eredmény: Több mint 500 marketing szempontból minősített potenciális ügyfél (MQL) generálása Több mint 500 marketing szempontból minősített potenciális ügyfél (MQL) generálása tartalommarketing segítségével

3. kulcsfontosságú eredmény: A termékbemutatók iránti igény 20%-kal történő növelése

3. cél: A terméküzenet tisztázása egy új termék bevezetése előtt.

1. kulcsfontosságú eredmény: Tíz helyszíni felhasználói tesztelési ülés lebonyolítása a célközönség megértése érdekében.

2. kulcsfontosságú eredmény: 20 új csatorna kutatása és bevezetése a tartalom terjesztése érdekében

3. kulcsfontosságú eredmény: Két hónapon belül 20%-kal csökkenteni a termék jellemzőivel és előnyeivel kapcsolatos ügyfélérdeklődéseket.

4. Tartalommarketing OKR-ek

A tartalommarketing OKR-ek a célközönség vonzására, bevonására és megtartására szolgáló értékes tartalom létrehozására összpontosítanak.

Példák:

1. cél: A tartalommarketing segítségével 40%-kal növelni a weboldal organikus forgalmát.

1. kulcsfontosságú eredmény: Havonta 20 magas színvonalú blogcikket publikálni

2. kulcsfontosságú eredmény: Három hónapon belül elérni az átlagos tartalom-elérési arányt 5%-on.

3. kulcsfontosságú eredmény: Hat hónapon belül több mint 500 bejövő linket generál a tartalomhoz.

2. cél: A tartalommarketing segítségével a vállalatot az iparág véleményvezérévé tenni.

1. kulcsfontosságú eredmény: A tartalmak közösségi médiában való megosztásának 30%-os növekedése

2. kulcsfontosságú eredmény: Több mint 100 iparághoz kapcsolódó médiaemlítés generálása a tartalom alapján

3. kulcsfontosságú eredmény: Az e-mail hírlevél előfizetők számának 25%-os növelése

3. cél: Vonzó tartalmakkal bővítse a közönség körét és mélyítse az elkötelezettséget.

1. kulcsfontosságú eredmény: A közösségi média követőinek számát 25%-kal növelni minden platformon

2. kulcsfontosságú eredmény: A webhelyen töltött átlagos idő 20%-kal történő növelése

3. kulcsfontosságú eredmény: 8%-os videotartalom-elérési arány elérése

5. A/B tesztelés OKR-ek

Az A/B tesztelés OKR-jai a webhely teljesítményének és a felhasználói élmény javítására összpontosítanak kísérletezés és adatalapú döntéshozatal révén.

Példák:

1. cél: A/B teszteléssel 15%-kal növelni a weboldal konverziós arányát.

1. kulcsfontosságú eredmény: 10 A/B teszt elvégzése a legfontosabb céloldalakon

2. kulcsfontosságú eredmény: Az átlagos rendelési érték 5%-os növelése A/B tesztelés segítségével

3. kulcsfontosságú eredmény: A/B teszteléssel 10%-kal csökkenteni a weboldal elhagyási arányát.

2. cél: Az e-mailes marketingkampányok optimalizálása a magasabb megnyitási és átkattintási arányok elérése érdekében.

1. kulcsfontosságú eredmény: Végezzen A/B tesztelést öt különböző e-mail tárgyvonalon

2. kulcsfontosságú eredmény: Az e-mailek megnyitási arányának 10%-os növelése A/B tesztelés segítségével

3. kulcsfontosságú eredmény: Az A/B tesztelés segítségével 15%-kal javítsa az e-mailek kattintási arányát.

3. cél: Csökkentse a webhely elhagyási arányát.

1. kulcsfontosságú eredmény: Készítsen listát a 20 legmagasabb ugrási arányú oldalról (prioritásként).

2. kulcsfontosságú eredmény: 30 A/B kísérlet végzése a céloldalakon ebben a negyedévben

3. kulcsfontosságú eredmény: A főoldalunk CTA-jának kattintási arányának növelése 2%-ról 5%-ra.

6. E-mail marketing OKR-ek

Az e-mail marketing OKR-ek javítják az e-mail kampányok teljesítményét és bevételt generálnak az e-mail marketing révén.

Készítsen automatizált e-maileket a munkatársak, ügyfelek, beszállítók és partnerek között a ClickUp Automations segítségével.

Példák:

1. cél: A személyre szabás és a szegmentálás javításával 20%-kal növelni az e-mailek megnyitási arányát.

1. kulcsfontosságú eredmény: Az e-mailek személyre szabása a vásárlói viselkedés és preferenciák alapján

2. kulcsfontosságú eredmény: 20%-os növekedés elérése az e-mailek megnyitási arányában

2. cél: 500 000 dollár bevétel elérése e-mailes marketingkampányok révén.

1. kulcsfontosságú eredmény: 500 dolláros átlagos rendelési érték elérése e-mail kampányok révén

2. kulcsfontosságú eredmény: Az e-mail konverziós arány 15%-kal történő növelése

3. kulcsfontosságú eredmény: 1000 e-mailes értékesítés generálása

7. Fizetett hirdetések OKR-jai

Ezek a digitális marketing OKR-ek magukban foglalják a befektetés megtérülésének maximalizálását és az ügyfélszerzést fizetett hirdetési csatornákon keresztül.

Példák:

1. cél: A fizetett hirdetési kampányok ROI-jának 25%-kal történő növelése.

1. kulcsfontosságú eredmény: Az akvizíciós költség (CPA) 15%-kal történő csökkentése

2. kulcsfontosságú eredmény: A kattintási arány (CTR) 10%-kal történő növelése

3. kulcsfontosságú eredmény: X hirdetési kiadási megtérülés (ROAS) elérése

2. cél: A fizetett hirdetési csatornákon keresztül bővítse az ügyfélszerzést.

1. kulcsfontosságú eredmény: 10 000 új ügyfél megszerzése fizetett hirdetések révén

2. kulcsfontosságú eredmény: A vásárlói életciklus értéke (CLTV) 10%-kal történő növelése

3. kulcsfontosságú eredmény: A vásárlószerzési költség (CAC) 15%-kal történő csökkentése

3. cél: A fizetett hirdetések hatókörének kiterjesztése új közönségekre.

1. kulcsfontosságú eredmény: A megjelenítések számának 30%-os növelése, miközben alacsony marad az ezer megjelenítésre eső költség (CPM).

2. kulcsfontosságú eredmény: 500 új ügyfél megszerzése a hasonló célközönségek megcélzásával

3. kulcsfontosságú eredmény: A fizetett hirdetések révén 5%-kal növelni a piaci részesedést.

8. PR-OKR-ek

Ezek az OKR-ek a márka hírnevének építését és a médiakapcsolatok kezelését célozzák.

Példák:

1. cél: A médiában való megjelenések révén 30%-kal növelni a márka ismertségét.

1. kulcsfontosságú eredmény: 500 médiaelhelyezés biztosítása a célzott kiadványokban

2. kulcsfontosságú eredmény: Egymillió média megjelenés elérése

3. kulcsfontosságú eredmény: A közösségi médiában való megjelenések számának 20%-os növelése

2. cél: A negatív sajtó és az online hírnévvel kapcsolatos problémák kezelése és enyhítése.

1. kulcsfontosságú eredmény: A negatív médiaértesülések 25%-kal történő csökkentése

2. kulcsfontosságú eredmény: Az online értékelések minősítésének 10%-kal történő javítása

3. kulcsfontosságú eredmény: Krízis kommunikációs terv kidolgozása és végrehajtása

3. cél: A média elérhetőségének 25%-kal történő bővítése.

1. kulcsfontosságú eredmény: Biztosítson megjelenést X számú célközönségnek szóló kiadványban.

2. kulcsfontosságú eredmény: A médiában való megjelenések számának X%-kal történő növelése

3. kulcsfontosságú eredmény: Kapcsolatok kiépítése X új médiakapcsolattal

9. Partnerségi OKR-ek

Ezek ösztönzik a stratégiai szövetségeket a piaci elérhetőség és az ügyfélkör bővítése érdekében.

Példák:

1. cél: 50 stratégiai partnerség létrehozása a piaci jelenlét bővítése érdekében.

1. kulcsfontosságú eredmény: 30 új partnerségi megállapodás aláírása

2. kulcsfontosságú eredmény: 750 000 dollár bevétel generálása partnerségek révén

3. kulcsfontosságú eredmény: Az ügyfélkör 50%-os növelése partneri ajánlások révén

2. cél: A meglévő partnerségek megerősítése az ügyfél-elégedettség növelése érdekében.

1. kulcsfontosságú eredmény: Legalább 7,5/10-es ügyfél-elégedettségi pontszám elérése a partnerrel kapcsolatos szolgáltatások terén.

2. kulcsfontosságú eredmény: A közös marketingkampányok hatékonyságának 20%-kal történő növelése

3. kulcsfontosságú eredmény: A partnerelvándorlás 15%-kal történő csökkentése

10. Ügyfélsiker OKR-ek

Ezek a vevői elégedettség, a vevői megtartás és az életre szóló érték növelésére összpontosítanak.

Jelentse előre az értékesítési bevételeket, és azonosítsa a leggyakoribb ügyfélelvándorlási okokat a ClickUp Dashboards segítségével.

Példák:

1. cél: A vevői elégedettség 15%-os javítása.

1. kulcsfontosságú eredmény: 8/10-es ügyfél-elégedettségi pontszám elérése

2. kulcsfontosságú eredmény: A vásárlói lemorzsolódás 10%-kal történő csökkentése

3. kulcsfontosságú eredmény: A vásárlói életciklus értéke 15%-kal nő.

2. cél: Proaktív elkötelezettség révén növelje az ügyfélmegtartást.

1. kulcsfontosságú eredmény: A vásárlói elkötelezettség arányának 20%-kal történő növelése

2. kulcsfontosságú eredmény: A ügyfélproblémák megoldási idejének 25%-kal történő csökkentése

3. kulcsfontosságú eredmény: Három új ügyfél-siker kezdeményezés megvalósítása

3. cél: A vevői elégedettség 15%-kal történő javítása.

1. kulcsfontosságú eredmény: A ügyfélszolgálati jegyek megoldási idejének 20%-kal történő csökkentése

2. kulcsfontosságú eredmény: A nettó ajánlói pontszám (NPS) 10%-kal történő növelése

11. Mobil marketing OKR-ek

Ezek a mobil eszközök marketingtevékenységeinek és eredményeinek optimalizálására irányulnak.

Példák:

1. cél: A mobil konverziók 30%-os növelése.

1. kulcsfontosságú eredmény: A mobil weboldal betöltési idejének 20%-kal történő javítása

2. kulcsfontosságú eredmény: A mobilalkalmazások letöltéseinek 25%-os növelése

3. kulcsfontosságú eredmény: X% mobil konverziós arány elérése

4. kulcsfontosságú eredmény: A mobilalkalmazás havi aktív felhasználóinak számát 30%-kal növelni.

2. cél: Az alkalmazásáruház-optimalizálás (ASO) láthatóságának és a letöltések számának növelése.

1. kulcsfontosságú eredmény: Az alkalmazás áruház rangsorának javítása öt célszó esetében

2. kulcsfontosságú eredmény: Az alkalmazás letöltéseinek 25%-os növelése

3. kulcsfontosságú eredmény: 4/5-ös értékelés elérése az alkalmazásáruházban

3. cél: Az alkalmazás felhasználói megtartási arányának 25%-kal történő növelése.

1. kulcsfontosságú eredmény: Az alkalmazás elhagyási arányának 15%-kal történő csökkentése

2. kulcsfontosságú eredmény: Az átlagos munkamenet időtartamának 20%-os növelése

3. kulcsfontosságú eredmény: Három új alkalmazáson belüli interakciós funkció bevezetése

Hogyan állítsuk be és kövessük nyomon a marketing OKR-eket?

Íme egy lépésről lépésre bemutatott útmutató a marketing OKR-ek létrehozásához és azok optimalizálásához egy olyan projektmenedzsment eszköz használatával, mint a ClickUp:

1. lépés: Ismerje meg szervezete céljait

Kezdje azzal, hogy megvizsgálja a szervezet céljait a következő negyedévre vonatkozóan. Ez segít biztosítani, hogy marketing OKR-jei támogassák a vállalat átfogóbb céljait.

Példa: Vállalati cél: A fenntartható divatiparban a piaci részesedés 20%-os növelése a következő negyedévben; a marketing OKR-ek a következőket tartalmazhatják: Cél: A márka ismertségének és preferenciájának növelése a környezet tudatos fogyasztók körében. 1. kulcsfontosságú eredmény: A webhely organikus keresésből származó forgalmának 30%-os növelése

2. kulcsfontosságú eredmény: A legfontosabb platformokon 50%-kal javítani a közösségi média elkötelezettségi arányát. Cél: A termékajánlatok és üzenetek optimalizálása a célközönség számára. 1. kulcsfontosságú eredmény: Új, fenntartható termékcsalád bevezetése, amelynek középpontjában az újrahasznosított anyagok állnak.

2. kulcsfontosságú eredmény: A vevői elégedettségi mutatók 10%-os növelése

3. kulcsfontosságú eredmény: A termékvisszaküldések 25%-kal történő csökkentése

A ClickUp OKR keretrendszer sablon segítségével is meghatározhatja és összehangolhatja a célokat a szervezet egészében. Minden célhoz konkrét kulcsfontosságú eredmények kapcsolódnak, így biztosítva, hogy mindenki ugyanazon célok elérése érdekében dolgozzon. Ez a struktúra fokozza a koncentrációt és az összehangoltságot, ami elengedhetetlen az eredmények eléréséhez.

Töltse le ezt a sablont Hozzon létre és kövessen nyomon konkrét SMART célokat, amelyek összhangban állnak csapata fő céljával, a ClickUp OKR keretrendszer sablonjának segítségével.

A beépített célkövetési funkcióknak köszönhetően a sablon lehetővé teszi az egyes célok és a hozzájuk tartozó kulcsfontosságú eredmények előrehaladásának nyomon követését. Valós időben láthatja, hogy mennyire közel áll a céljai eléréséhez, így szükség szerint megalapozott döntéseket hozhat és kiigazításokat végezhet.

A sablon testreszabható irányítópultokkal is rendelkezik, amelyek vizuálisan ábrázolják az OKR-eket. Ezek az irányítópultok az Ön egyedi igényeihez igazíthatók, hogy nyomon követhesse az előrehaladást, azonosíthassa a szűk keresztmetszeteket, és biztosíthassa, hogy csapata a terv szerint haladjon.

2. lépés: A célok lebontása

A ClickUp Goals segítségével bontsa le a szervezet céljait konkrét marketingcélokra. Ezeknek ambiciózusnak, átláthatónak és motiválóaknak kell lenniük. Annak érdekében, hogy ne terhelje túl a csapatot, egyszerre csak 3-4 célt tűzzön ki.

A ClickUp Goals segítségével bontsa le a célokat különböző célkitűzésekre.

3. lépés: Fejlessze ki az egyes célokhoz tartozó kulcsfontosságú eredményeket

Fejlesszen ki 3–5 kulcsfontosságú eredményt minden marketing OKR-hez. Ezeknek a kulcsfontosságú eredményeknek konkrétnak, mérhetőnek és időhöz kötöttnek kell lenniük, és egyértelmű utat kell jelölniük a cél eléréséhez.

A ClickUp marketingprojekt-menedzsment szoftvere segíthet olyan OKR-ek létrehozásában és kezelésében, amelyek eredményeket hoznak.

Kövesse nyomon és elemezze a marketingcélok elérésének előrehaladását a ClickUp marketingprojekt-menedzsment szoftver segítségével.

A szoftver egyszerűsíti és optimalizálja a marketingtevékenységeket. Kiemelkedő képességei közé tartozik, hogy segíti marketingcsapatát olyan OKR-ek létrehozásában és kezelésében, amelyek mérhető eredményeket hoznak.

A következő funkciókat is kínálja:

Központi munkaterületet biztosít, ahol a marketingcsapatok meghatározhatják céljaikat, és azokat kulcsfontosságú eredményekre bontják. Ez biztosítja, hogy mindenki összhangban legyen a vállalat stratégiai céljaival, és könnyen nyomon követhesse a haladást valós időben.

célkövetési funkciók továbbá lehetővé teszik a csapatok számára, hogy OKR-jaikat Gantt-diagramokkal, ütemtervekkel és továbbá lehetővé teszik a csapatok számára, hogy OKR-jaikat Gantt-diagramokkal, ütemtervekkel és egyedi irányítópultokkal vizualizálják a ClickUp-ban . Ez megkönnyíti a haladás nyomon követését, a stratégiák kiigazítását és biztosítja, hogy a legfontosabb eredmények időben megvalósuljanak.

A beépített kommunikációs eszközök, mint például a csevegés, a megjegyzések és a dokumentummegosztás javítják a csapat együttműködését, biztosítva, hogy az OKR-folyamatban részt vevő mindenki ugyanazon az oldalon álljon. Ez jobb koordinációhoz és a marketingstratégiák gyorsabb végrehajtásához vezet.

A ClickUp bevezetése előtt a globális és regionális marketingkampányaink állapotának és teljesítményének kommunikálása üzleti egységeink felé messze nem volt optimális. Új irányítópultjainknak köszönhetően időt takarítunk meg, és érdekelt feleink valós időben hozzáférhetnek a szükséges információkhoz, amikor csak szükségük van rá.

A ClickUp bevezetése előtt a globális és regionális marketingkampányaink állapotának és teljesítményének kommunikálása üzleti egységeink felé messze nem volt optimális. Új irányítópultjainknak köszönhetően időt takarítunk meg, és érdekelt feleink valós időben hozzáférhetnek a szükséges információkhoz, amikor csak szükségük van rá.

4. lépés: A haladás nyomon követése és figyelemmel kísérése

Használja a ClickUp Views alkalmazást az OKR-ek előrehaladásának nyomon követéséhez és figyelemmel kíséréséhez. Íme néhány ötlet a kezdéshez:

Lista nézet: Rendezze OKR-jeit listákba céljaik, csapatok vagy időkeretek alapján. Ez világos áttekintést nyújt a célokról és azok előrehaladásáról.

Táblázatos nézet: Az OKR-eket kártyákként jelenítheti meg egy táblán, így nyomon követheti azok előrehaladását a különböző szakaszokban (pl. Teendők, Folyamatban, Befejezettek).

Naptár nézet: Tervezze meg az OKR-ekhez kapcsolódó legfontosabb mérföldköveket és határidőket, biztosítva a megfelelő időben történő végrehajtást.

Rendszeresen vizsgálja felül és módosítsa az OKR-eket, hogy azok relevánsak maradjanak és összhangban legyenek a vállalati célokkal. Ha az OKR-ek már nem állnak összhangban a vállalati célokkal, vagy elérhetetlennek bizonyulnak, végezze el a szükséges módosításokat.

Ne felejtsd el megünnepelni a csapat sikereit, hogy fenntartsd a morált és a motivációt.

Több mint 15 testreszabható ClickUp nézetben jelenítheti meg OKR-jeit.

Általános tippek a csapatának megfelelő OKR-ek beállításához

Íme egy rövid összefoglaló a marketing OKR-ek megírásának legjobb gyakorlatairól:

Az OKR-ek meghatározásakor ösztönözze az összes csapattag véleményének meghallgatását. Ez elősegíti a felelősségvállalást és az összehangoltságot.

Győződjön meg arról, hogy az OKR-ek közvetlenül hozzájárulnak az általános üzleti célok eléréséhez .

Ne terhelje túl a csapatát túl sok céllal. Állítson fel prioritásokat, és koncentráljon az igazán fontos dolgokra.

Használjon mérhető mutatókat a haladás pontos nyomon követéséhez.

Az OKR-eknek arra kell ösztönözniük a csapatot, hogy a kiválóságra törekedjenek anélkül, hogy irreális célokat tűznének ki maguk elé .

Az OKR-ek nem kőbe vésettek. Rendszeresen kövesse nyomon az előrehaladást , és szükség szerint végezzen kiigazításokat.

Ismerje el és jutalmazza az eredményeket , hogy a csapat motivált maradjon.

A marketing OKR-ek előnyei és kihívásai

A marketing OKR-ek legfontosabb előnyei a következők:

Prioritások és összehangolás: Az OKR-ek segítenek a csapatoknak a feladatok fontossági sorrendjének megállapításában és biztosítják, hogy mindenki ugyanazokért a célokért dolgozzon.

Felelősségvállalás: A kulcsfontosságú eredmények egyértelmű meghatározásával felelősségvállalási érzést teremt a csapat tagjai között.

Tájékozott döntéshozatal: Ezen eredmények nyomon követése értékes betekintést nyújt a tájékozott döntéshozatalhoz.

A morál és az elkötelezettség növelése: A kihívást jelentő célok és a mérhető előrelépés növelheti a csapat morálját és elkötelezettségét.

A Mooncamp OKR Impact Report felmérésében megkérdezett döntéshozók 83%-a egyetért azzal, hogy az OKR-ek pozitív hatással voltak és továbbra is vannak a szervezeteikre.

A célkitűzés folyamata azonban némi kihívást jelenthet. Az OKR-ek bevezetése során az egyik legnagyobb probléma az ambiciózus, de elérhető célok kitűzése. Ez közvetlenül befolyásolja a vezetők támogatásának megszerzését, amely nélkül az OKR bevezetése meghiúsulhat.

Íme néhány módszer, amellyel leküzdheti ezt és más kihívásokat:

Kihívás Megoldás A kockázat, hogy túlzottan a kulcsfontosságú eredmények elérésére koncentrálunk a hosszú távú célok helyett Egyensúlyozza a rövid és hosszú távú célokat Nem minden marketingterv eredménye könnyen számszerűsíthető. Találjon kreatív módszereket a minőségi eredmények mérésére Az OKR-ek bevezetése ellenállásba ütközhet azoknak a csapattagoknak a részéről, akik a hagyományos célkitűzési módszereket részesítik előnyben. Hatékonyan kommunikálja az OKR keretrendszer előnyeit Az OKR-ek hatékony használata fegyelmet és rendszeres felülvizsgálati ciklusokat igényel. Az inkonzisztens alkalmazás minimális teljesítményjavuláshoz vezethet. Az OKR-ek időtartamától függően vezessen be havi, negyedéves vagy féléves felülvizsgálati ciklusokat.

A megfelelő OKR-ekkel a marketing sikerei felé

A jó marketing OKR-ek hatékony keretrendszert biztosítanak a célok kitűzéséhez, az előrehaladás nyomon követéséhez és az eredmények elérésehez. A cikkben ismertetett elvek követésével és olyan marketingeszközök kihasználásával, mint a ClickUp, a marketingcsapatok javíthatják teljesítményüket, javíthatják az együttműködést, és végső soron hozzájárulhatnak a szervezet általános sikeréhez.

Ne feledje, hogy a sikeres OKR-ek kulcsa a releváns célok kitűzése, amelyek motiválják (és nem visszatartják) a csapatát, miközben előmozdítják a kritikus üzleti célok elérését. A haladás szorgalmas nyomon követésével és a folyamatos fejlesztés kultúrájának ápolásával fenntarthatja a stratégiai célokra való összpontosítást. Egy olyan platform, mint a ClickUp és annak funkciói rendkívül hasznosak lehetnek ennek a folyamatnak az egyszerűsítésében.

Próbálja ki még ma a ClickUp-ot!