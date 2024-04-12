25 termékmarketing KPI és mutató a siker nyomon követéséhez

Alapvetően a termékmarketing határozza meg, hogy mely termékeket, kinek, hogyan, mennyiért és milyen módon fogják forgalmazni. A technológiai és SaaS iparág növekedésével a termékmarketing újra érdeklődés tárgyává vált.

Bárki lehet termékmarketinges? Igen. Ha képes a vevők hangjaként fellépni, és a legfontosabb felhasználói/piaci adatokra támaszkodva hozza meg üzleti döntéseit.

Ehhez a termékmarketingeseknek két dologra van szükségük:

Termékmarketing mutatók: Teljesítménymutatók, amelyek iránytűként szolgálnak, és végigvezetik a marketingeseket a fogyasztói magatartás, a piaci trendek és a marketingstratégiák hatékonyságának bonyolult világában.

Eszközök: Szoftverek és keretrendszerek, amelyek rögzítik a teljesítmény pontos méréséhez szükséges adatokat, mint például a ClickUp termékmarketing platformja. Átfogó funkciókészletet kínál a termékmarketing KPI-k pontos nyomon követéséhez, kezeléséhez és elemzéséhez.

Ebben a blogbejegyzésben mindkettőt megvizsgáljuk. Először megismerjük a legfontosabb mutatókat és azok jelentőségét, majd azt, hogyan használhatja a megfelelő eszközöket a termékmarketing sikere érdekében.

Termékmarketing mutatók a vállalkozásokban

Minden termékgyártó vállalkozásnak mérnie kell teljesítményét, nemcsak az eladások tekintetében, hanem különböző vezető tényezők tekintetében is. Ebben segítenek a termékmarketing mutatók.

Mik a termékmarketing mutatók?

A termékmarketing mutatók egy adott időszakban a marketingstratégiák hatékonyságának mérésére szolgáló szabványok. Összekapcsolják a marketingtevékenységeket az üzleti eredményekkel.

Miért fontosak a termékmarketing mutatók?

Mint minden mutató, a termékmarketing KPI-k is segítenek a teljesítmény értékelésében. Ezen felül jelentős hosszú távú üzleti előnyöket kínálnak, többek között:

Segítse elő az adatokon alapuló termékdöntéseket, beleértve a nagy horderejűeket is, mint például a megfelelő funkciók kialakítása az ideális ügyfélprofil (ICP) számára.

Több kampányötlet tesztelésével kísérleti kultúrát teremtünk, hogy azonosítsuk a sikeres megközelítéseket.

A vásárlói elfogadottság és megtartás növelése

Ezekkel a mutatókkal együtt a termékmarketing sablonok is hozzájárulnak a marketingtevékenységek ismételhetőségéhez és hatékonyságához.

Termékmarketing terv sablon a ClickUp-tól

Hogyan járulnak hozzá a termékmarketing mutatók az üzleti eredményekhez?

A termékmarketing mutatók legnagyobb előnye, hogy segítenek a technológiai, marketing és értékesítési csapatoknak a közös kontextus és célok alapján hatékonyan együttműködni. Összehangolják a termék irányát a szervezet általános céljaival.

Tegyük fel például, hogy a vállalat üzleti célja a vevői lojalitás növelése.

A megfelelő termékmarketing mutatók a Net Promoter Score (NPS) és az éves ismétlődő bevételek.

Ezeknek a mutatóknak a teljesítése érdekében a termékcsapatok megdupláznák az ügyfelek által kedvelt funkciókat, javítanák az ügyfelek által nem kedvelt funkciókat, megszüntetnék a problémás területeket stb.

Egyszerűen fogalmazva, ezek a mutatók hidat képeznek a termék/technológia és az ügyfél között, így biztosítva a zökkenőmentes utazást.

Vessünk egy pillantást a 2024-ben nyomon követhető leghatékonyabb termékmarketing mutatókra.

25 nyomon követendő termékmarketing-mutató

Naponta több száz termékgyártó cég jelenik meg, amelyek egyedi megoldásokat kínálnak niche problémákra. A jó termékmarketing mutatók döntő szerepet játszhatnak a piaci vezető pozíció és az elavulás között.

Válassza ki az Ön vállalkozásának leginkább megfelelőket a 25 legfontosabb termékmarketing mutató közül, amelyeket Önnek válogattunk össze.

1. Nettó ajánlói pontszám (NPS)

A nettó ajánlói pontszám méri annak valószínűségét, hogy ügyfelei ajánlani fogják-e termékét barátaiknak/kollégáiknak. A vállalkozások általában a következő kérdést teszik fel: „0-10-es skálán mennyire valószínű, hogy ajánlani fogja termékünket barátainak vagy kollégáinak?” A 9-10 pontszámot adók ajánlók, a 7-8 pontszámot adók passzívak, a 0-6 pontszámot adók pedig kritikusok.

Az NPS segít felmérni:

A termékkel való ügyfélelégedettség

Ügyfélhűség és megtartási valószínűség

A termék hatékonysága az ügyfelek igényeinek kielégítésében

2. Ügyfél-elégedettségi pontszám (CSAT)

A CSAT a „Mennyire elégedett az élményével?” kérdést feltevő felmérések segítségével méri az ügyfélelégedettséget. Sokkal egyszerűbb, mint az NPS, és népszerűbb is.

3. Visszatérési arány

A churn rate az az ügyfélszám, akik egy adott időszak alatt abbahagyják a termék vagy szolgáltatás használatát. SaaS-vállalkozások esetében ez lehet azoknak az ügyfeleknek a száma, akik a ciklus közepén felmondják a szerződést, vagy a ciklus végén nem újítják meg azt.

Elvándorlási arány = az időszak alatt elvesztett ügyfelek száma / az időszak elején regisztrált ügyfelek teljes száma

Bár a lemorzsolódási arány inkább a termékkel, mint a marketinggel kapcsolatos, a magasabb lemorzsolódás azt jelentheti, hogy a termékmarketing-csapat nem vonzza be eléggé a meglévő ügyfeleket.

4. Tartalomhasználat

A tartalomhasználat nyomon követi, hogy a vásárlók hogyan reagálnak a marketingtartalmakra. Ez a következőket jelentheti:

Hányan töltik le a zárt tartalmát?

Hány weboldalát tekintik meg?

Mennyi időt töltenek a weboldalon található blogbejegyzéseinek olvasásával?

Ez segít a marketingeseknek megérteni, hogy mely típusú tartalmak a leghatékonyabbak az ügyfelek bevonásában és a konverziók ösztönzésében.

5. Konverziós arány

A konverziós arány az azon ügyfelek százalékos arányát jelenti, akik olyan lépést tesznek, amely a marketingcsatorna egyik szakaszából a következőbe vezeti őket. Ez lehet hírlevélre való feliratkozás, eszköz letöltése, próbaidőszakra való feliratkozás vagy fizető ügyfélré válás.

Konverziós arány = (konverziók száma / látogatók teljes száma) X 100

A konverziós arányok mérik ajánlatainak vonzerejét, segítve a vásárlási folyamat végső szakaszában (BOFU) történő interakciók optimalizálását.

6. Vezető konverziós arány

A lead konverziós arány egy kicsit specifikusabb, mivel azt méri, hogy a leadek milyen arányban válnak fizető ügyfelekké.

Vezető konverziós arány = (új ügyfelek száma / összes vezető szám) X 100

A lead-konverziós arány fontos mutatója a lead-generáló motor minőségének. A nagyon alacsony lead-konverziós arányok arra utalhatnak, hogy vagy rossz ICP-ket rögzít, vagy nem vonzza be őket hatékonyan.

7. Lead-onkénti költség (CPL)

A leadenkénti költség az a marketingre fordított összeg, amely egy új lead megszerzéséhez szükséges különböző csatornákon, például keresőmotorokon, közösségi médián, rendezvényeken stb.

CPL = marketingkampány teljes költsége / generált potenciális ügyfelek száma

A potenciális ügyfelek megragadják a szervezet erejét a csatorna tetején. A CPL mutatja, hogy minimális befektetéssel milyen mértékben képes felkelteni a figyelmet és az érdeklődést. Emellett kulcsszerepet játszik a hatékony csatornák azonosításában és az azokba való befektetésben.

8. A közösségi médiában való részvételi arány

A közösségi média elkötelezettségi aránya számszerűsíti a felhasználók és a márka közösségi média tartalma közötti interakció szintjét, beleértve a lájkolásokat, megosztásokat, megjegyzéseket és követéseket.

Közösségi média elkötelezettségi arány = (teljes elkötelezettség / teljes megjelenítések száma) X 100

Ez a mutató segít a termékmarketingeseknek értékelni a közösségi média stratégiák hatékonyságát a márka ismertségének és elkötelezettségének növelésében. Bár ez egy látszólagos mutatóként tűnik, a közösségi média hatékonyságának vezető mutatója lehet az ismertség és az érdeklődés generálásában.

9. A munkamenet időtartama

A munkamenet időtartama az az átlagos idő, amelyet egy felhasználó egy munkamenet során a webhelyén tölt.

Minden jó marketingelemző eszköz a munkamenet időtartamát méri, mint alapvető mutatószámot a felhasználói elkötelezettség és a webhely tartalmának minősége tekintetében. A hosszabb munkamenetek vonzóbb tartalmat vagy hatékonyabb felhasználói felületet jelezhetnek.

10. Oldalnézetek egy munkamenetben

A munkamenetenkénti oldalmegtekintések száma egy munkamenet során megtekintett oldalak átlagos számát méri.

A munkamenet időtartamával együtt a munkamenetenkénti oldalmegtekintések mérik, hogy tartalma mennyire képes lekötni és megtartani a felhasználók figyelmét, és iránymutatást adnak a webhely navigációjának és a tartalom minőségének javításához.

11. E-mail megnyitási és átkattintási arányok (CTR)

Az e-mail megnyitási arány méri az e-mail kampányt megnyitó címzettek százalékos arányát. A kattintási arány nyomon követi, hogy hányan kattintottak az e-mailben található linkre.

A világ összes e-mail kampánya haszontalan lehet, ha a felhasználók nem nyitják meg és nem olvassák el az Ön által nekik küldött üzeneteket. Az e-mailek megnyitási és átkattintási aránya bizonyítja, hogy nem üvöltözik a sivatagban (vagy sajnos mégis).

A CTR nemcsak az e-mail kampányok teljesítményét méri, hanem azt is jelzi, hogy az üzenetei és ajánlatai mennyire vonzóak a célközönség számára.

12. Lépésenkénti kilépési arány

A kilépési arány az a százalékos arány, amely a webhely látogatóinak azon részét jelenti, akik csak egy oldalt megtekintve távoznak a webhelyről. Képzelje el, hogy egy potenciális ügyfél, aki érdeklődik a termék iránt, anélkül távozik, hogy időt szánna a termék megismerésére. Ez egy rossz forgatókönyv.

A kilépési arány a következőket jelezheti:

A webhely tartalma nem releváns a felhasználó számára.

Nincs olyan cselekvésre ösztönző felhívás, amely elég vonzó lenne ahhoz, hogy a felhasználó reagáljon rá.

A webhely túl lassú, és a felhasználó nem akart foglalkozni vele.

A felhasználó megtalálta, amit keresett, és már nem érdekli a termék.

Általánosan elfogadott vélemény, hogy a magas ugrási arány rossz. De nem feltétlenül kell annak lennie. Ha az ügyfél mindent megtalál, amire szüksége van a céloldalon, majd elhagyja azt, akkor lehet, hogy egyszerűen csak remek a céloldala.

Használja ezt a mutatót a felhasználói útvonal és a várt cselekvés mellett, mielőtt eldöntené, hogyan teljesít.

13. Ügyfélszerzési költség (CAC)

A CAC az új ügyfelek megszerzéséhez felmerülő marketing- és értékesítési költségek összege. CAC = Teljes megszerzési költség / Új ügyfelek száma

A CAC a marketingtevékenységek hatékonyságának elsődleges mutatója. Ha az ügyfélszerzés költsége meghaladja az ügyféltől származó bevételt, akkor hosszú távon módosítania kell stratégiáját, kivéve, ha az „ügyfél életre szóló értéke” ezt kompenzálja.

14. Ügyfélélettartam-érték (CLV)

Az ügyfél életre szóló értéke annak a becslése, hogy egy vállalkozás mennyit kereshet egy adott ügyféltől a kapcsolatuk során.

CLV = egy ügyfél átlagos vásárlási értéke X az éves vásárlások száma X az ügyfél átlagos élettartama

A CLV segít mérni:

A marketingtevékenységek hatékonysága

A marketingbefektetések megtérülése

CAC hatékonyság, amely alapján megtervezheti a jövőbeli költségvetéseket

15. Bevezető tartalom/útmutató megtekintések

Az onboarding tartalom/útmutató megtekintések mérik, hogy az új felhasználók hányszor tekintik meg vagy használják az onboarding anyagokat. Ez egy kulcsfontosságú mutató az ügyfélsiker-csapat hatékonyságának értékeléséhez.

Általában a magas nézettség és a pozitív visszajelzések az onboarding tartalmakra utalnak az új felhasználók zökkenőmentes átállására, míg az alacsony elkötelezettség zavart vagy érdeklődés hiányát jelezheti. Alternatív megoldásként az alacsony nézettség azt is jelentheti, hogy a termék könnyen használható, és a vásárlóknak nincs szükségük támogatásra. A magas nézettség pedig azt jelentheti, hogy a termék bonyolult.

Ezért ezt a mutatót más, az ügyfél-elégedettséget mérő, az ügyfél-bevonással kapcsolatos mutatókkal együtt kell értelmezni.

16. Marketingbefektetés megtérülése (ROMI)

A ROMI vagy marketing ROI kiszámítja a marketing befektetésekből származó árbevételt/nyereséget.

ROMI = (marketingnek tulajdonítható értékesítés – marketingköltségek)/marketingköltségek

A marketingtől az értékesítésig több lépés is van. Például egy keresési hirdetésnek meg kell szereznie a megjelenítéseket, majd a kattintásokat, majd a potenciális ügyfeleket, majd tovább kell haladnia a folyamatban a bemutató/próbaverzióig, és végül az értékesítésig. A folyamatábrázoló eszközökkel nyomon követheti ezt az utat, és dollárban mérheti a folyamat sebességét.

Folyamatok feltérképezése a ClickUp Whiteboards segítségével

17. Funkciók elfogadási aránya

A funkciók átvételi aránya az a személyek száma, akik a termék új funkcióját a megjelenés után egy bizonyos időn belül elkezdik használni.

A funkciók elfogadási aránya = (a funkciót használó felhasználók száma / a felhasználók teljes száma) * 100

Ez a termékmarketing-mutató segít a csapatoknak megérteni az új funkciók fogadtatását és használhatóságát.

18. Kosár elhagyási arány

A kosár elhagyási arány az online vásárlók azon százalékos aránya, akik termékeket tesznek a kosarukba, de aztán elhagyják a vásárlást.

Termékmarketingesként ez egy kulcsfontosságú mutató a vásárlói élmény hiányosságainak megértéséhez és kijavításához.

19. Ügyfél-elkötelezettségi pontszám

Az ügyfél-elkötelezettségi pontszám azt mutatja, hogy ügyfelei mennyire elkötelezettek termékével vagy szolgáltatásával szemben. Ez olyan kérdések megválaszolásával lehetséges, mint például:

Milyen gyakran jelentkeznek be a fiókjukba?

Hány funkciót használnak?

Hány Instagram-bejegyzését kedvelik?

Ez a pontszám segít a vállalkozásoknak azonosítani a magas elkötelezettségű felhasználókat az upsell lehetőségekhez, valamint azokat, akiknél fennáll a lemorzsolódás kockázata, hogy célzott ügyfélmegtartási erőfeszítéseket tegyenek.

20. Megtartási arány

A megtartási arány, hasonlóan a konverziós arányhoz, azoknak a felhasználóknak a százalékos aránya, akik rendszeres időközönként következetesen végrehajtják a várt műveletet. Ez lehet:

Hallgassa meg podcastjának heti epizódjait

A termék ingyenes verziójának további használata

A termék előfizetésének megújítása

Megtartási arány = [Összes ügyfélszám – az adott időszakban szerzett új ügyfelek száma]/összes ügyfélszám], százalékban kifejezve

A magas megtartási arány a termékkel, a kapcsolattal, az árakkal stb. kapcsolatos magas ügyfél-elégedettséget jelzi.

21. Termékvisszaküldési arány

A termékvisszaküldési arány a vásárlók által visszaküldött termékek százalékos arányát méri.

Termékvisszaküldési arány = Összes visszaküldés / összes vásárlás [egyedi termékekre is kiszámítható]

Az egyes termékek visszatérési arányát úgy is kiszámíthatja, hogy az adott termék visszatéréseit elosztja annak vásárlásaival.

Ez elengedhetetlen a termékminőség, az ügyfél-elégedettség és a visszatérítési politika hatékonyságának értékeléséhez. A magas visszatérítési arány a termékkel kapcsolatos elvárások vagy a minőség problémáira utalhat.

22. Értékesítési idő (TTV)

A megtérülési idő azt méri, hogy mennyi időbe telik, amíg a vásárló a vásárlás után értékesnek tartja a terméket vagy szolgáltatást. Ha pizzát árul, akkor azonnal csillapíthatja az éhséget. Ha azonban projektmenedzsment rendszert árul, akkor néhány hét, vagy akár hónap is eltelhet, mire az értékesnek tartják.

A termékmarketing csapatok ezt a mutatót használják az onboarding folyamatok hatékonyságának és a kezdeti felhasználói élménynek az értékelésére. A rövidebb TTV magasabb ügyfél-elégedettségi és megtartási arányokhoz vezethet.

23. Piaci részesedés

A piaci részesedés arra utal, hogy a piaci lehetőségek mekkora részét sikerült megragadnia. Például, ha egy évben 1 millió autó kerül értékesítésre, és a BMW ebből 200 000-et ad el, akkor piaci részesedése 20%.

Piaci részesedés = (vállalati értékesítés / iparági értékesítés) X 100

A piaci részesedést a termékmarketingesek használják a lehetőségek megértéséhez. Például, ha a piac 10%-át sikerült meghódítania, akkor érdemes befektetnie a részesedése növelésébe. Ha azonban a piaci részesedése 100%, akkor érdemes átgondolnia stratégiáját a piac bővítése irányába.

24. Átlagos bevétel felhasználónként (ARPU)

Az ARPU pontosan azt jelenti, amit a neve sugall. Kiszámításához a teljes bevételt el kell osztani az adott időszakban regisztrált felhasználók teljes számával.

A használat alapú árazási modellt követő SaaS-alapú termékvállalatok számára az APRU egy kritikus mutató. A felhasználó alapú árazási modellek, mint például a Netflix, állandó ARPU-val rendelkezhetnek, ami feleslegessé teszi ezt a mutatót.

Azonban egy olyan márka esetében, mint a Mailchimp, amely az elküldött e-mailek számát vagy a kapcsolattartók számát alapján számláz, az APRU segít értékelni a felhasználói bázis bevételt generáló képességét.

25. Havi ismétlődő bevétel (MRR)

Ahogy a neve is sugallja, a havi ismétlődő bevétel az ügyfelek által egy hónap alatt fizetett teljes előfizetési díj.

MRR = fizető ügyfelek teljes száma X átlagos bevétel felhasználónként

Az MRR elengedhetetlen a cash flow megértéséhez és a jövőbeli bevételek előrejelzéséhez. Különösen az előfizetésen alapuló üzleti modellek esetében ez a teljesítmény és a pénzügyi erő legfontosabb mutatója.

Most, hogy már tudja, mit kell nyomon követni, nézzük meg, hogyan.

Hogyan kövessük nyomon a termékmarketing KPI-ket?

A legtöbb termékmarketing-csapat több különböző eszközt használ kampányokhoz, kreatív anyagokhoz, elemzésekhez stb. Ezeknek a mutatóknak a nyomon követése önmagában is unalmas feladat lehet.

A ClickUp termékmarketing szoftvere pontosan ezt a problémát hivatott megoldani. Íme, hogyan segíthet egy olyan robusztus eszköz, mint a ClickUp, a termékmarketing célok nyomon követésében és elérésében.

Állítsa be termékmarketing céljait

Használja a ClickUp Goals szolgáltatást, hogy konkrét, mérhető célokat állítson fel, amelyek közvetlenül kapcsolódnak termékmarketing stratégiáihoz. Ha célok és kulcsfontosságú eredmények (OKR) keretrendszert használ, a ClickUp segítségével bontsa le az egyes célokat számszerűsíthető kulcsfontosságú eredményekre, így könnyebben mérhetővé válik az előrehaladás és az eredmények.

A ClickUp kulcsfontosságú teljesítménymutató (KPI) sablonjával mindez gyorsabban megy. Testreszabhatja, beállíthatja, és máris folytathatja a marketingmunkát!

Kövesse nyomon sikermutatóit a ClickUp kulcsfontosságú teljesítménymutató (KPI) sablonjával.

Integrálja termékmarketing-projekteit

Adja hozzá az összes projektjét feladatként a ClickUp-ba, így az a termékmarketing-tevékenységeinek központi központjává válik. Ez a konszolidáció biztosítja, hogy egyetlen feladat se maradjon ki, és lehetővé teszi a csapat tagjai közötti zökkenőmentes együttműködést.

Mi több? A ClickUp marketing projektmenedzsment eszközével automatizálhatja a célokról szóló jelentéseket a feladatok elvégzése alapján.

Automatikusan kövesse nyomon a csapat teljesítményét a ClickUp Goals segítségével

Kezelje a termékmarketing kapcsolatait

A termékmarketingben számos ember vesz részt, akik a termék, a tartalom, a tervezés, a marketing, az ügyfélsiker és más területeken dolgoznak. A ClickUp segítségével egy helyen kezelheti termékmarketing feladatait, hozzárendelheti a felhasználókat, megjelölheti a függőségeket és hozzáférést adhat külső érdekelt feleknek.

Áttekintés és visszatekintés

A ClickUp segítségével összevonhatja csapata munkáját, hogy egy helyen értékelhesse a teljesítményt.

Kössön össze feladatokat és célokat, hogy tisztán lássa az erőfeszítések és az eredmények közötti kapcsolatot.

Több mint 100 integrációval hozza össze a különböző platformok adatait a ClickUp-ban.

Használja ezeket az adatokat személyre szabott jelentések készítéséhez, hogy nyomon követhesse az Ön számára fontos termékmarketing mutatókat.

A ClickUp Dashboards egységes módszert kínál a webhely forgalmától és konverziós arányaitól az ügyfél-elkötelezettségi pontszámokig és a piaci részesedésig terjedő mutatók vizualizálására. Elemezze a trendeket, azonosítsa a fejlesztésre szoruló területeket, és hozza meg adat alapú döntéseit a termékmarketing stratégiáinak javítása érdekében.

Ismételje meg a folyamatot!

Az agilis szervezetek folyamatosan törekszenek a tevékenységek és az eredmények javítására. Használja az együttműködési funkciókat, például a megjegyzéseket, a valós idejű dokumentumszerkesztést stb. a visszajelzések megbeszéléséhez.

Építsd be a visszajelzéseket és a betekintést a termékmarketing stratégiádba. A teljesítménymutatók alapján módosítsd és igazítsd a projektmenedzsment céljaidat és OKR-jeidet.

Dolgozzon együtt csapatával, és érje el céljait gyorsabban a ClickUp all-in-one projektmenedzsment szoftverével.

Legyen a legjobb a termékmarketing KPI-jeiben a ClickUp segítségével

A jó termékmarketinghez mutatók és eszközök szükségesek. Ebben a bejegyzésben 25 mutató példáját mutattuk be.

Másrészt különböző digitális marketingalkalmazásokat is használhat stratégiája végrehajtásához. Például a webhely forgalmi adatainak rögzítéséhez használhatja a Google Analytics szolgáltatást, e-mailes kampányokat indíthat a MailChimp segítségével, vagy a Canva alkalmazást használhatja a tervezéshez. Ezek az eszközök mindegyike saját adatsilót hoz létre, ami fragmentálja a termékmarketing kontextusát.

A ClickUp átfogó termékmarketing szoftvere egységesíti a munkaterületét, és lehetővé teszi az erőfeszítéseinek kezelését, nyomon követését és elemzését. Akár kisvállalkozás, akár nagyvállalat számára keres marketingeszközöket, a ClickUp alkalmazkodni tud az Ön igényeihez.

Nézze meg működés közben! Próbálja ki a ClickUp-ot még ma ingyen!

Gyakran ismételt kérdések a termékmarketing mutatókról

1. Mik a KPI-k a marketingben?

A marketingben a kulcsfontosságú teljesítménymutatók (KPI-k) olyan számszerűsíthető mutatók, amelyek a marketingtevékenységek sikerének és hatékonyságának értékelésére szolgálnak. Segítségükkel a vállalkozások nyomon követhetik teljesítményüket, módosíthatják stratégiáikat és adat alapú döntéseket hozhatnak.

2. Mi az a KPI a termékmenedzsmentben?

A termékmenedzsmentben a KPI egy mérhető érték, amely azt mutatja, hogy egy termék mennyire hatékonyan éri el céljait.

A leggyakrabban használt termékmenedzsment KPI-k és mutatók közül néhány:

Felhasználói elkötelezettség

Ügyfél-elégedettségi pontszám (CSAT)

Havi ismétlődő bevétel (MRR) vagy éves ismétlődő bevétel (ARR)

Elvándorlási arány

Funkciók elfogadási aránya

Konverziós arány

Piacra lépés ideje

3. Hogyan mérjük a termékmarketing sikereit?

A termékmarketing sikere a szervezet kínálatához igazított KPI-kkel mérhető. Például, ha előfizetéses üzleti modellt alkalmaz, akkor az éves ismétlődő bevétel (ARR) vagy a havi ismétlődő bevétel (MRR) lehet a legfontosabb mutató. Ha termékvezérelt növekedési (PLG) stratégiát követ, akkor az NPS lehet a legfontosabb mutató.

Íme egy strukturált módszer a termékmarketing sikereinek mérésére: