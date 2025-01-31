A 10 legjobb digitális marketingalkalmazás digitális marketingesek számára 2025-ben

A digitális marketing villámgyorsan fejlődik. Ha csak egy pillanatra is elfordítja a tekintetét, könnyen lemaradhat a következő nagy trendről, eszközről vagy technikáról, amely megváltoztatja a piacot. De minden kihívásra, amelyet ez a dinamikus terület támaszt Önnel szemben, van megoldás.

2024-ben ez a megoldás egyre inkább a hatékony digitális marketingalkalmazásokban található meg. Képzelje el, hogy néhány érintéssel a képernyőn egyszerűsítheti kampányait, összevonhatja feladatait vagy mérheti a ROI-t. Ez nem a jövő, hanem a jelen. Digitális marketingesként a legjobb eszközökre van szüksége, hogy előrébb jusson, innováljon és kiemelkedő eredményeket érjen el. Végül is egy építész sem rajzolna mesterművet tompa ceruzával, igaz?

Akár lenyűgöző tartalmakat készít, több hirdetési kampányt irányít, vagy a keresőmotorok bonyolult labirintusát próbálja megfejteni, a megfelelő alkalmazás forradalmian új lehetőségeket nyújthat. Mi pedig segítünk Önnek! Merüljön el a legjobb digitális marketing alkalmazások világában, amelyek minden marketingesnek, kezdőnek és profinak egyaránt, idén a tarsolyában kell lennie.

Készülj fel, egyszerűsítsd a folyamatokat, és fejleszd digitális marketing stratégiádat! Üdvözöljük a digitális marketing jövőjében – egyszerűsített, optimalizált és kéznél lévő.

Mit kell keresnie a digitális marketing alkalmazásokban?

Mielőtt belevetnénk magunkat a top 10 listánkba, tegyünk egy gyors kitérőt. Gondoljon rá úgy, mint egy mini ellenőrzőlistára, egyfajta útmutatóra, amely segít kiválasztani a megfelelő digitális marketing alkalmazásokat. Mert legyünk őszinték, az alkalmazások világának nyüzsgő bazárjában könnyű elcsábulni olyan csillogó funkciók mellett, amelyeket talán soha nem fogunk használni.

Használhatóság és felület: A marketingalkalmazásoknak intuitívnak kell lenniük. Ha a kezelőfelület használatához doktori címre van szükség, akkor valószínűleg nem ez a megfelelő választás.

Integrációs képességek: Mennyire működik jól más eszközökkel? A harmonikus munkafolyamat gyakran a zökkenőmentes integrációtól függ.

Skálázhatóság: Az alkalmazásnak Önnel együtt kell növekednie. Ahogy kampányai bővülnek, nem szeretne korlátok közé szorulni.

Ár-érték arány: A csillogó és drága nem mindig jobb. Ami számít, az a valódi érték – többet nyújt-e, mint amit az ára sugall?

Fontos funkciók: Győződjön meg arról, hogy az alkalmazás megfelel céljainak. Egy csengő-bongó alkalmazásnak nincs értelme, ha nem szolgálja alapvető igényeit.

Ne feledje, a legjobb alkalmazások egyszerűsítik a dolgokat, nem pedig bonyolítják őket. Válasszon okosan, és fokozzuk együtt a marketing varázsát!

A 10 legjobb digitális marketing alkalmazás

Dobpergést kérek! ?

Ez az a pillanat, amelyre mindannyian vártunk. Miután átfésültük a hatalmas digitális területet, átnéztük a felhasználói értékeléseket, és mi magunk is kipróbáltuk ezeket az eszközöket, kiválasztottuk azokat a legjobb alkalmazásokat, amelyek idén forradalmasítják a digitális marketinget.

A termelékenység növelésétől a komplex feladatok automatizálásáig, ezek az alkalmazások nem csak a munka elvégzéséről szólnak, hanem arról is, hogy azt kiválóan végezzük el. Tehát, ne is habozzunk tovább, merüljünk el a digitális kincsekben, amelyek 2024-et a leghatásosabb marketingévévé teszik!

Használja a ClickUp alkalmazást a nézet testreszabásához, hogy vizualizálja és megtervezze a marketinganyagokat, például a tartalmakat és a médiát a szervezet egészében.

Készen áll arra, hogy forradalmasítsa marketingtevékenységeit? Bemutatjuk a ClickUp Marketinget: a marketinges szakemberek, mint Ön, számára kialakított, végső marketingprojekt-kezelési platformot.

Képzeljen el egy olyan munkaterületet, amely zökkenőmentesen ötvözi a brainstormingot, a tervezést és a végrehajtást, és amely a csapatának minden szükséges eszközt biztosít többcsatornás kampányok, globális események és minden más megvalósításához. A ClickUp segítségével nem csak egy felhasználóbarát felületet kap, hanem belép egy olyan skálázható munkaterületek világába, amelyekben az erőforrás- és projektmenedzsment élvez elsőbbséget.

Ráadásul megfizethető áraival minden marketingcsapat, legyen az nagy vagy kicsi, profitálhat belőle. Ha pedig kampányai felgyorsításán töri a fejét, a ClickUp AI a megoldás. Szakértők által kidolgozott AI marketingeszközeivel kampányötletek, tartalmi összefoglalók, blogok és akár esettanulmányok készítése is gyerekjáték lesz.

A ClickUp legjobb funkciói

A ClickUp korlátai

A felhasználók számára kezdeti tanulási görbe, hogy megismerjék az összes rendelkezésre álló funkciót.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként

Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

A ClickUp AI minden fizetős csomagban elérhető, havi 5 dollárért munkatér-tagként.

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 2000 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (2000+ értékelés)

2. Hootsuite

via Hootsuite

Képzeljen el egy marketing naptár szoftvert, amelyből felügyelheti az összes közösségi média platformját – ez lényegében a Hootsuite. A modern digitális marketingesek igényeinek figyelembevételével tervezett digitális marketing alkalmazás átfogó eszközkészletet kínál a közösségi média tevékenységek racionalizálásához.

Egy konszolidált irányítópultról több csatornán is bejegyzéseket ütemezhet, valós időben léphet kapcsolatba a közönségével, és részletes elemzéseket vehet igénybe, amelyekkel mérheti kampányának sikerét.

Dolgozzon zökkenőmentesen együtt csapatával, osszon ki feladatokat, és ne hagyjon ki egyetlen említést sem a közösségi médiafigyelő funkcióknak köszönhetően. Azok számára, akik következetes digitális hangot és reagáló jelenlétet szeretnének fenntartani, a Hootsuite elengedhetetlen segítő.

A Hootsuite legjobb funkciói

Az integrált közösségi média naptár biztosítja a csapatok összehangolását és tájékozottságát.

Lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy egyszerre több közösségi média csatornát is megtekinthessenek és kezelhessenek.

Egyszerűsíti a tartalom módosításának és a határidők átütemezésének folyamatát, hogy azok összhangban legyenek az erőforrásokkal.

Generatív közösségi média AI-t tartalmaz, amely segít a posztok tartalmának létrehozásában.

A Hootsuite korlátai

Azok számára, akik az egyénre szabott nézeteket preferálják, az all-inclusive irányítópult kissé zsúfoltnak tűnhet.

A felhasználók szerint az automatikus közzétételi funkció néha megbízhatatlan.

Egyes felhasználók úgy érzik, hogy a felhasználói élmény nem olyan egyszerű, mint más közösségi média menedzsment eszközök esetében.

Hootsuite árak

Professzionális: 99 USD/hó

Csapat : 249 USD/hó

Üzleti: 739 USD/hó

Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Hootsuite értékelések és vélemények

G2: 4. 1/5 (4000+ értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 3400 értékelés)

3. Google Data Studio

a Google Data Studio segítségével

A Google Data Studio alapvetően egy adatvizualizációs eszköz. A digitális marketing komplex világában pedig az adatok határozzák meg a döntéseket.

A Google Data Studio az adatok elemzésének gyakran nehézkes feladatát kellemes élménnyé teszi. Különböző adatforrásokhoz, például a Google Analytics alkalmazáshoz, a Google Ads-hez és akár külső platformokhoz is csatlakozva egyedi jelentéseket hozhat létre, amelyek vizuális történetet mesélnek el.

Testreszabhatja jelentéseinek megjelenését, együttműködhet csapatával, és megoszthat olyan információkat, amelyek egyébként elvesznének a nyers adatok tengerében. Röviden: ez egy olyan eszköz, amely a számokat narratívává alakítja, és irányt mutat marketingstratégiáinak.

A Google Data Studio legjobb funkciói

Kész sablonokat kínál YouTube-csatorna jelentésekhez, Google Ads áttekintéshez és még sok máshoz.

Az adatok dimenzióit és mutatóit hatékony építőelemekké alakítja a vizualizációhoz.

Megkönnyíti a megosztást és az együttműködést az összes Data Studio jelentésen és irányítópulton.

Lehetővé teszi a műszerfal testreszabását logókkal, ikonokkal, háttérváltoztatásokkal és egyebekkel.

A Google Data Studio korlátai

Egyes felhasználók lassú jelentésbetöltési időket tapasztalnak, és úgy érzik, hogy az eszköz nem elég rugalmas a komplex lekérdezésekhez.

Erősen támaszkodik az integrációkra az időkövetéshez

Nem a legalkalmasabb bonyolult feladatkezeléshez

A Google Data Studio árai

Alkotók és jelentésmegtekintők: Ingyenes

Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Google Data Studio értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (370+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (193+ értékelés)

4. Facebook Pages Manager

a Facebook Pages Manager segítségével

A Facebook és az Instagram üzleti világának nyüzsgő utcáin való eligazodás ijesztő lehet. Használja a Facebook Pages Manager alkalmazást, amely segítségével könnyedén kézben tarthatja több Facebook- és Instagram-oldal irányítását.

Akár egy márkaoldallal rendelkező kisvállalkozásról, akár több márkát kezelő konglomerátumról van szó, ez az eszköz leegyszerűsíti a feladatot. Készítsen és ütemezzen bejegyzéseket, lépjen kapcsolatba követőivel kommentek és üzenetek segítségével, és használja az oldalelemzéseket teljesítményének méréséhez.

Olyan, mintha egy közösségi média ügynökség lenne a zsebében, amely biztosítja, hogy mindig kapcsolatban legyen, reagáljon és tájékozott legyen.

A Facebook Pages Manager legjobb funkciói

Ideális Instagram- és Facebook-hirdetéskezelő alkalmazásként.

Központosítja az összes oldal, fiók és üzleti eszköz felügyeletét

Hatékonyan nyomon követi a marketingkampányok teljesítményét

A Facebook Pages Manager korlátai

A felhasználók szerint a profilok közötti váltás unalmas és frusztráló lehet.

A véleményezők szerint az ügyfélszolgálat reagálóképessége sok kívánnivalót hagy maga után.

Facebook Pages Manager árak

Ingyenes

Facebook Pages Manager értékelések és vélemények

G2: 4,2/5 (1580+ értékelés)

Capterra: N/A

5. BuzzSumo

via BuzzSumo

A hatalmas digitális tájban elengedhetetlen megérteni, mi hat a közönségre, és a BuzzSumo kiemelkedik iránytűként.

Ez az eszköz betekintést nyújt a tartalomtrendek világába. Szeretné tudni, mely témák kapnak a legtöbb megosztást a szakterületén? A BuzzSumo megmondja. Szeretné azonosítani azokat a kulcsfontosságú influencereket, akik felerősíthetik márkája üzenetét? A BuzzSumo megadja a választ. Még a versenytársait is figyelemmel kísérheti, és megértheti, melyik tartalmuk ér el sikert.

A BuzzSumo lehetővé teszi a marketingesek számára, hogy a tartalom ökoszisztémájáról alkotott világos képet felhasználva olyan stratégiákat dolgozzanak ki, amelyek összhangban állnak a közönség preferenciáival és az iparági trendekkel.

A BuzzSumo legjobb funkciói

Egyszerűsíti a trendi iparági témák azonosításának folyamatát

Támogatja a témák összehasonlítását és figyelemmel kíséri az időbeli trendeket.

Lehetővé teszi a márka említéseinek nyomon követését, beleértve a versenytársakat és a termékeket is.

Megkönnyíti a specifikus online forrásokból származó organikus kulcsszavak és tartalmak követését.

Elemezi a versenytársak tartalmainak teljesítményét a különböző közösségi platformokon való aktivitás alapján.

A BuzzSumo korlátai

Nincs integráció olyan platformokkal, mint a LinkedIn, a Snapchat és a TikTok.

Leginkább széles körű témákhoz alkalmas, de niche területeken nehezen boldogul.

Az árak, különösen a prémium csomagok esetében, a kisebb vállalkozások számára megfizethetetlenek lehetnek.

Az adatok gyakran kiterjedt szűrést igényelnek a releváns információk megtalálásához.

BuzzSumo árak

Alap: 95 USD/hó egy felhasználó számára

Tartalomkészítés: 199 USD/hó öt felhasználó számára

PR és kommunikáció: 199 USD/hó öt felhasználó számára

Csomag: 319 USD/hó tíz felhasználó számára

Vállalati: 999 USD/hó 30 felhasználó számára

BuzzSumo értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (100+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (140+ értékelés)

6. Buffer

via Buffer

Ha a közösségi média egy színpad, akkor a Buffer a háttérszemélyzet, amely gondoskodik arról, hogy a műsor zökkenőmentesen zajlódjon. Lényegében a Buffer egy közösségi média menedzsment eszköz, amely egyszerűvé teszi a közösségi média tartalmak ütemezését, közzétételét és elemzését.

Tiszta, intuitív felületén különböző platformokra szánt bejegyzéseket sorakoztathat fel, így biztosítva, hogy szilárd jelenlétet tartson fenn a közösségi médiában. A Buffer nem csak a bejegyzések közzétételét teszi lehetővé, hanem elemzései révén mélyreható betekintést nyújt tartalmának teljesítményébe, lehetővé téve a folyamatos finomhangolást.

A csapatok számára a kollaboratív funkciók biztosítják, hogy mindenki naprakész legyen, így a Buffer egy helyen kínál mindent, ami a közösségi médiával kapcsolatos.

A Buffer legjobb funkciói

A tartalom ütemezését egy tartalom-sorbaállítási rendszerrel egyszerűsíti.

Átfogó jelentéskészítő eszközöket biztosít az érdekelt felekkel való kommunikációhoz.

Beépített tartalom-felülvizsgálati rendszerek integrálásával javítja a csapatok közötti együttműködést.

A puffer korlátai

Kizárólag a közösségi média tartalmára összpontosít; egyéb marketingkampányokhoz további eszközökre van szükség.

A felhasználóknak nehézséget jelent más platformok vagy eszközök tartalmának integrálása.

Buffer árak

Ingyenes

Alapvető funkciók: 6 USD/hó egy felhasználó és egy csatorna esetén

Csapat: 12 USD/hó korlátlan számú felhasználó és egy csatorna esetén

Ügynökség: 120 USD/hó korlátlan felhasználói számmal és tíz csatornával

További csatornák: 6–12 USD/hó

Buffer értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (980+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (1420+ értékelés)

7. Canva

via Canva

A Canva olyan, mint egy digitális ecset azok számára, akik ugyan nem képzett művészek, de rendelkeznek egy elképzeléssel, amelyet életre szeretnének kelteni. Ez a felhőalapú tervezési projektkezelő eszköz forradalmasította a marketingesek vizuális tartalmakhoz való hozzáállását.

Az infográfikáktól a közösségi média sablonokig terjedő hatalmas sablonkönyvtárával a platform minden igényt kielégítő felületet kínál. Drag-and-drop felülete, valamint gazdag betűtípus-, kép- és illusztrációpalettája biztosítja, hogy a vonzó vizuális elemek létrehozása már nem csak a professzionális tervezők kiváltsága legyen.

Akár egy induló vállalkozás vagy, amely márkázási anyagokat szeretne készíteni, akár egy már megalapozott márka, amely konzisztens vizuális identitást szeretne fenntartani, a Canva az eszközöket kínálja, amelyekkel mindez zökkenőmentesen megvalósítható.

A Canva legjobb funkciói

Sablonokat kínál különböző marketinganyagokhoz, a hirdetésektől a közösségi média bejegyzéseiig.

Támogatja a valós idejű együttműködést mappák, ütemtervek és megjegyzéseszközök segítségével.

Videószerkesztővel és animációkkal ellátott, vonzó tartalomkészítéshez.

A Canva korlátai

Egyes felhasználók hibákat tapasztalnak a felületen, például eltéréseket vagy szórványos drag-and-drop funkciókat.

Az ingyenes sablonok minősége korlátozottnak tűnhet, ami a felhasználókat a fizetős csomagok felé tereli.

Canva árak

Ingyenes

Pro: 119,99 USD/év egy személy számára

Csapatok: 149,90 USD/év az első öt fő számára

Canva értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 4200 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 11 300 értékelés)

8. Planoly

via Planoly

Vizuális központú megközelítésével az Instagram egyedi stratégiát igényel, és a Planoly úgy lett kialakítva, hogy segítse a márkákat ragyogni ezen a platformon. Az Instagram-rajongók számára készült Planoly több mint egy egyszerű ütemezési eszköz; ez egy vizuális tervező.

A platform lehetővé teszi, hogy előre megtervezze, összeállítsa és vizualizálja Instagram-oldalát, így biztosítva, hogy minden bejegyzés összhangban legyen márkájának esztétikájával. Az automatikus közzétételi funkcióval tartalma akkor is megjelenik, ha Ön offline állapotban van.

Merüljön el az analitika világában, hogy betekintést nyerjen a közönség elkötelezettségébe, és optimalizálja posztolási stratégiáját. Egy olyan világban, ahol az Instagram kritikus marketingcsatorna, a Planoly a siker elengedhetetlen eszközévé válik.

A Planoly legjobb funkciói

Támogatja az Instagram hasznos „Link in Bio” funkcióját.

Robusztus, alkalmazáson belüli TikTok videótervező integrálva

Megkönnyíti a platformok közötti keresztposztolást, például a TikTokról a YouTube rövid videókra.

A Planoly korlátai

Csak hét napos korlátozott ingyenes próbaidőszak

A Starter csomag korlátozza a havi feltöltések számát, ami kis ügynökségek és vállalkozások számára korlátozó lehet.

Planoly árak

Starter: 13 USD/hó

Növekedés: 23 USD/hó

Professzionális: 43 USD/hó

Planoly értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (több mint 60 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (40+ értékelés)

9. Sprout Social

via Sprout Social

Ha a közösségi média egy nyüzsgő piac, akkor a Sprout Social a hozzáértő útmutatója, amely segít eligazodni, bekapcsolódni és sikeres lenni. Ez az átfogó platform a publikálás, az elemzés és az interakció eszközök hármasát egyesíti egy platformon.

Ez az alkalmazás lebontja a közösségi média menedzsmentben gyakran előforduló szilárd határokat, és egységes képet nyújt márkád digitális jelenlétéről. Az együttműködési funkciók zökkenőmentessé teszik a csapatmunkát, biztosítva minden válasz, bejegyzés és stratégia szinkronizálását.

A platform elemzői mélyrehatóan vizsgálják a kampányok teljesítményét és a közönség viselkedését, és részletes betekintést nyújtanak ezekbe. A Sprout Social nem csak a közösségi média marketing kezeléséről szól, hanem annak elsajátításáról is.

A Sprout Social legjobb funkciói

Hatékony kérelemkezeléshez intelligens beérkező levelek mappa

Kettős nézetű eszközkönyvtárat biztosít az egyszerűsített eszközkezeléshez.

Gazdag elemzési, közösségi médiafigyelési és monitorozási funkciókkal rendelkezik.

Egyszerűsíti a külső együttműködést

A Sprout Social korlátai

Az árazás kis ügynökségek számára meglehetősen magas lehet.

Nincs csoportosítási funkció a naptárban szereplő bejegyzésekhez.

Hiányzik a naptárból a drag-and-drop funkció

Sprout Social árak

Alapcsomag: 249 USD/hó

Professzionális: 399 USD/hó

Haladó: 499 USD/hó

Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Sprout Social értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (2360+ értékelés)

Capterra: 4,4/5 (550+ értékelés)

10. MailChimp

via MailChimp

Az e-mail továbbra is megbízható kommunikációs csatorna marad a rövid életű közösségi média bejegyzések és átmeneti digitális interakciók korában, és a MailChimp ennek bajnoka.

Az e-mail marketing szinonimájaként a MailChimp intuitív platformot kínál e-mail kampányok tervezéséhez, elküldéséhez és értelmezéséhez. A letisztult hírlevél-sablonoktól az automatizált munkafolyamatokig mind a kezdők, mind a tapasztalt e-mail marketingesek igényeit kielégíti.

A platform robusztus elemzői rávilágítanak a megnyitási arányokra, a kattintásokra és a feliratkozók viselkedésére, segítve Önt e-mail stratégiájának finomításában és tökéletesítésében. A folyamatosan fejlődő eszközkészletével, beleértve a céloldalakat és a hirdetéseket, a MailChimp biztosítja, hogy a digitális marketingesek rendelkezzenek a szükséges erőforrásokkal ahhoz, hogy következetesen ápolják és növeljék közönségüket.

A MailChimp legjobb funkciói

Megkönnyíti a céloldalak létrehozását és optimalizálja a potenciális ügyfelek generálását.

Egyszerűsíti az e-mail lista felépítését és a kampányok végrehajtását

Beépített közösségi média menedzsment eszközök

Ügyfélkapcsolat-kezelő (CRM) szoftverként is használható.

Központosítja az ügyféladatokat, a kapcsolattartási adatoktól a vásárlási előzményekig, és támogatja az ügyfelek érdeklődési körök szerinti csoportosítását.

A MailChimp korlátai

A felhasználóknak saját sablonokat kell létrehozniuk.

A felület egyes felhasználók számára nehézkesnek és nem intuitívnak tűnhet.

Lehet, hogy nem alkalmas az értékesítés, a támogatás vagy más ügyfélkapcsolatok proaktív kezelésére.

MailChimp árak

Ingyenes

Alapvető eszközök: 13 USD/hó

Alapcsomag: 20 USD/hó

Prémium: 350 USD/hó

MailChimp értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (több mint 12 000 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 16 000 értékelés)

ClickUp, a végső digitális marketing megoldás

A folyamatosan változó digitális környezetben a megfelelő eszközök jelentik a különbséget. Míg sok platform niche funkciókat kínál, a ClickUp egy holisztikus megoldásként jelenik meg, amely a marketing szakemberek dinamikus igényeire van szabva. A marketingprogramok gondos tervezésétől és végrehajtásától a tartalomkészítéshez szükséges mesterséges intelligencia zökkenőmentes integrációjáig a ClickUp páratlan funkciókat kínál, amelyek megkülönböztetik a többi alkalmazástól.

Ráadásul egy olyan korszakban, amikor az együttműködés határozza meg a fejlődés ütemét, a ClickUp intuitív funkciói, mint például a Docs és a Whiteboards, biztosítják, hogy minden csapattag szinkronban maradjon az ötlet megszületésétől annak megvalósításáig. Az általa biztosított átláthatóság hatékonyságot eredményez, csökkenti a felesleges munkafolyamatokat és növeli a termelékenységet.

Míg más eszközök egyes területeken kiemelkedőek lehetnek, a ClickUp egy integrált ökoszisztémát kínál, amely megérti a digitális marketing sokrétű igényeit. Nem csak arról van szó, hogy többet kell tenni, hanem arról is, hogy kevesebből többet kell elérni – és ezen a téren a ClickUp kétségtelenül uralkodik.