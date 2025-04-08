10 hatékony marketingterv-példa és minta

Yogi Berra, a baseballjátékos egyszer azt mondta: „Ha nem tudod, hová mész, valahol máshol fogsz kikötni.” Az igazi északcsillag, amely felé navigálhatunk, ugyanolyan fontos a sportolók számára, mint az üzletemberek számára.

Miután meghatároztad a céljaidat, ideje elkészíteni a tervet azok eléréséhez. A mai üzleti csapatok széles körű terveket készítenek a projektmenedzsment, a technológiai architektúra, a tehetségmenedzsment és más területeken.

Ebben a blogbejegyzésben a piaci siker egyik legfontosabb üzleti tervét vizsgáljuk: a marketingtervet.

Mi az a marketingterv?

A marketingterv egy operatív dokumentum, amely felvázolja a céljaidat, stratégiáidat, taktikáidat, tevékenységeidet és mérhető eredményeidet.

A jó marketingterv:

Elég részletes ahhoz, hogy egyértelmű legyen, de ne legyen túl bonyolult, hogy elterelje a figyelmet.

Egyszerű nyelv és bemutatás

Célorientált, egyértelmű cselekvési pontokkal a kitűzött célok eléréséhez

Gyakorlatias, mérföldkövekkel és ellenőrző pontokkal

A marketingterv elemei

Egy jó marketingterv általában hét kulcsfontosságú elemből áll:

Piackutatás : A piac méretének, az iparági szabványoknak, a piaci dinamikának, a versenynek és a termékeknek a kutatása

Célközönség : Az ügyfélkör elemzése, beleértve az életkort, nemet, nyelvet, érdeklődési köröket, preferenciákat, viselkedési mintákat és az élethelyzetet.

Célok : Mérhető marketingcélok kitűzése, amelyek összhangban vannak az üzleti célokkal a márkaismertség, a potenciális ügyfelek megszerzése, a konverzió, az elkötelezettség és a márka népszerűsítése terén.

Marketingstratégia : A marketingcsatornák, kampányok és mutatók megfelelő kombinációjának kidolgozása

Költségvetés : Erőforrások elosztása az egyes marketingtevékenységek között, a meglévő költségvetés olyan csatornákba történő befektetése, amelyek maximális megtérülést biztosítanak.

Márkaüzenet : Intelligens, tájékozott tartalom létrehozása, amely szilárd kapcsolatot épít ki a potenciális ügyfelekkel, és következetesen tükrözi a szervezet filozófiáját.

Monitoring és értékelés: A marketingstratégiák tesztelése és elemzése annak érdekében, hogy azonosítsuk a hatékony stratégiákat, és a tervet ennek megfelelően módosítsuk.

10 hatékony marketingterv-példa és minta

Ahogyan egyetlen ember sem sziget, úgy egyetlen ötlet sem az. Minden ötlet (közvetve vagy közvetlenül) valamely már létező dolog fejlesztése. Minden ötleted valami másból merít ihletet. A te ötleteid is inspirálnak majd másokat.

Nézzük meg tehát, hogyan készítik marketingterveiket a legsikeresebb vállalkozások, és tanuljunk tőlük egy-két dolgot.

1. Látogatás Baton Rouge-ban: Turisztikai promóciós terv

2019-ben az amerikai Louisiana városa azt a célt tűzte ki maga elé, hogy „növelje a Greater Baton Rouge térség látogatóinak számát és ismertségét”. E cél elérése érdekében együttműködést kötöttek a Simpleview turisztikai marketingcéggel.

A Simpleview marketingterve kvalitatív és kvantitatív kutatásokat, célzott tanácsokat és ajánlásokat tartalmaz. A terv néhány kiemelkedő eleme:

A korábbi turistaforgalom és tervek kontextusa

SWOT-elemzés

A célközönség profilja

Célok, stratégiák és a hozzájuk tartozó taktikák

Tanulságok

Mint marketinges kolléga, több dolgot is tanulhatsz ebből a marketingtervből. Elsősorban:

Átfogó jelleg: Kutatás és elemzés, hogy megmutassa a megértést, mielőtt ajánlásokat tesz.

Keretrendszerek: SWOT-elemzés, célközönség-profil és célkitűzés.

Fordított piramis tervezés: Kezdjük az üzleti céllal, majd bontsuk azt 360 fokos stratégiákra és gyakorlati taktikákra, így létrehozva egy egyszerű, de hatékony folyamatot.

Tevékenységi naptár: A megvitatott terv végrehajtásához szükséges események előzetes ütemezése.

2. Safe Haven Family Shelter: Márkamenedzsment terv

A Safe Haven Shelter egy lakhatással foglalkozó nonprofit szervezet. Négy konkrét céljuk volt:

I. cél: Iparági tekintély megteremtése

2. cél: A márka ismertségének növelése

III. cél: Márka iránti lojalitás építése a meglévő közönség körében

4. cél: Esemény- és adománygyűjtő kampány márkák építése

Ezek elérése érdekében olyan marketingtervet állítottak össze, amely a célokat konkrét célkitűzésekre bontja, amelyekhez konkrét cselekvési lépések tartoznak. Ezenkívül tartalmazza a célközönséget, a fő témákat és üzeneteket, valamint végül a mérőszámokat is.

Tanulságok

Részletesség: A Safe Haven marketingterve nagy célokkal indul, de részletesen kitér a teendők, a mutatók és a felelős érdekelt felek részleteire is. Ez segít összekapcsolni a magas szintű tervet a gyakorlati cselekvéssel.

Átláthatóság: Ez a terv az előző évi tervet folytatja, nyíltan elfogadva bizonyos kampányok késedelmét és zavarait.

Védőkorlátok: „Meséld el a Safe Haven történetét úgy, hogy kapcsolódjon a társadalom előtt álló nagyobb problémákhoz. A világnak változnia kell; milyen szerepet játszik a Safe Haven ennek a változásnak a kialakításában?”

Ez az idézet irányítja a marketingtervet, és arra ösztönzi az összes érdekelt felet, hogy erre a történetre koncentráljanak.

3. Illinoisi Egyetem: Beiratkozási marketing terv

Az Illinoisi Egyetem 2021-ben növelni akarta az alapképzési kurzusaira jelentkező hallgatók számát. E cél elérése érdekében a felvételi osztály részletes marketingtervet készített.

Az Illinoisi Egyetem marketingterve a következőket tartalmazza:

Kontextus, kutatás és kulcsfontosságú betekintés

A közönség személyisége és viselkedési hatások

Marketingprogramok tartalom, digitális média, direkt mail, brosúrák, e-mail, rendezvények, közösségi média, szöveges üzenetek és végül a weboldal területén

Tanulságok

Meglátások: A terv tartalmaz egy részletes részt, amely meghatározza a kontextust, beleértve a közönség személyiségét és a felvételi folyamat szakaszait. Egyedülálló rálátást nyújt a vásárlói viselkedésre, ami alapvető fontosságú a hatékony stratégia kidolgozásához.

Teljes értékesítési csatorna terv: Ez a terv felvázolja, hogy milyen üzeneteket kap az ember attól függően, hogy az értékesítési csatorna melyik szakaszában tart.

Az illinoisi egyetem marketingtervének döntéskutatási fejezetéből

4. A Coca-Cola válasza a világjárványra

Körülbelül három hónappal azután, hogy a globális járvány megváltoztatta az életünket, a Coca-Cola újjáalakította magát az új világra.

Bár ez a John Murphy pénzügyi igazgató előadásának összefoglalása nem minősül marketingtervnek, remek betekintést nyújt a válságkommunikációba és az üzleti vezetésbe.

A Coca-Cola ígéretet tesz arra, hogy:

Szüntesd meg a gyengén teljesítő „zombi” márkákat

Összevonja kínálatát egy kisebb, relevánsabb portfólióba

Helyezd előtérbe a higiéniai szabályokat érintésmentes megoldások és otthontól távol eső csatornák segítségével

Fókuszálj a legkelendőbb termékekre, hogy fenntartsd a fogyasztók figyelmét

A csomagolás újratervezése, hogy az online értékesítéshez megfelelő termékek szülessenek

Tanulságok

Proaktivitás: A Coca-Cola elismeri a világjárvány hatását, és proaktív módon tájékoztatja a részvényeseket a stratégiáról.

Elvárások meghatározása: „Néhány piac inkább V alakú fellendülést fog tapasztalni, míg más piacok U vagy L alakúak lesznek, és szerintem még túl korai lenne megjósolni, hogy pontosan milyen alakúak lesznek ezek a változó alakzatok.”

Ez reális elvárásokat alakít ki az olvasóban.

Fókusz: Ahelyett, hogy a kihívások vagy a bevételcsökkenés részleteit vitatná meg, a Coca-Cola a lehetőségekre koncentrál, és a márka mindkét kezével megragadja azokat. Ez meggyőzi a részvényeseket arról, hogy együtt erősebbek lesznek.

5. OpenOffice: Stratégiai marketing terv

Mielőtt belemennénk a részletekbe, el kell ismernünk, hogy ez a terv már 20 éves. Valójában ez néhány egyedi perspektívát kínál, amelyet a marketingesek felhasználhatnak terveikben.

Az OpenOffice stratégiai marketingterve a következőket tartalmazza:

Közösség, piac, termék és versenyelemzés

Piaci szegmentáció

SWOT-elemzés

Javaslatok és ötletek a közösség, a termék, az ár, a forgalmazás és a promóció kapcsán

Tanulságok

Közösség: „A korábbi verziók forgalma az OpenOffice.org Marketing Projecten belül korlátozott volt; ez a verzió elindítja a konzultációs folyamatot az egész OpenOffice.org közösséggel, azzal a céllal, hogy 2004 végén hivatalosan benyújtsák a Közösségi Tanácsnak.”

Mint egy nyílt forráskódú termék, amely nagymértékben támaszkodik a közösségre, ez a marketingterv inkluzív és együttműködésen alapul – ez a megközelítés inspirálhat más hasonló, felhasználók által létrehozott vagy közösség által épített termékeket.

Diszruptív marketing: Ez a marketingterv tartalmaz egy részt a diszruptív marketingötletekről, beleértve a versenytársak számára nem vonzó ügyfelek megcélzását és a „nem fogyasztás” elleni versenyt.

Terv a tervhez: A függelék tartalmazza a marketingcsapat által a terv kidolgozásához alkalmazott folyamat leírását.

Forrás: OpenOffice

6. Lakeland, Tennessee marketing terv

A városok marketingtervei általában a turizmusra koncentrálnak. A tennessee-i Lakeland városának terve azonban más: célja, hogy több családot vonzzon a városba, és ezzel ösztönözze a lakó- és kereskedelmi szektor növekedését.

A Tennessee állambeli Lakeland város marketingterve a következőket tartalmazza:

Főbb üzleti célok és támogató célok

Stratégiai üzenetek: Például: „Lakeland üzletbarát város, amely készen áll a gazdasági növekedésre.”

Célközönség, például ingatlanfejlesztők, szervezetek és magánszemélyek

Értékesítési csatornák

Főbb teljesítménymutatók

Stratégiai kezdeményezések

Tanulságok

Kihívások: „Lakeland évek óta úgy döntött, hogy „alvóváros” marad, alacsony vagy nulla ingatlanadót, alacsony bűnözési rátát és szigorú fejlesztési irányelveket kínálva lakosainak.”

A jelentés ezen része őszintén és átláthatóan ismerteti a múltbeli kihívásokat, hogy ösztönözze a jövőbeli változásokat.

Mérhető eredmények: Lakeland (Tennessee) a marketingtervét közvetlen bevételekhez köti, ingatlan- és forgalmi adók formájában. Emellett a lakosok elégedettségét mérő mutatókat is tartalmaz, hogy a minőségi eredmények is biztosítva legyenek.

7. Lush Cosmetics

A kozmetikai ipar rendkívül versenyképes, ahol a márkaépítés és a marketing játszik kulcsfontosságú szerepet a megkülönböztetésben. A Lush marketingterve ezért érdekes tanulmány a kommunikáció és a márkamenedzsment területén.

Tanulságok

Fókusz: A BCG-mátrix használata okos módszer az egyes termékek értékének és potenciáljának megértéséhez, valamint a marketingtevékenységek fontossági sorrendjének meghatározásához.

Forrás: Lush cosmetics

Értékek: A márka vízióját, küldetését, célját és értékeit előtérbe helyezve közvetlen érzelmi kapcsolatot teremt a potenciális ügyfelekkel. A márka nem riad vissza a provokatív és forradalmi megoldásoktól sem.

Eszközök és keretrendszerek: A terv tartalmaz egy értékmátrixot, SWOT-elemzést, helyzetelemzést és más hasonló marketingkeretrendszereket, amelyek iránymutatásul szolgálnak a terv dokumentálásához.

Márkaközpontú stratégia: A Lush marketingterve olyan stratégiákat, üzeneteket és taktikákat vázol fel, amelyek tökéletesen összhangban állnak a márka általános céljával. Például ez a terv a „go natural” szlogent használja, amely a globális „go naked” üzeneteket követi.

8. Bay Area Rapid Transit: Stratégiai marketingterv

A közügyek hivatala 1988-ban átfogó marketingtervet készített a BART, a Bay Area Rapid Transit rendszer számára.

Mielőtt ezt túl réginek tartanád, hadd mutassuk meg, miért is releváns és inspiráló még mindig.

Megjegyzés: Ha történelemrajongó vagy, nagyon érdekes információkat találsz a 1980-as évek tömegközlekedéséről!

Tanulságok

Hosszú távú kilátások: A terv első része öt évre szól, és magában foglalja a szolgáltatások tervezését, az árazást, a kutatást és a promóciós tevékenységeket.

Marketingfilozófia: „A BART minden alkalmazottját marketingesnek kell tekinteni” – áll a jelentésben, amely szerint a marketing nem csupán néhány kampány, hanem a beszédben és a viselkedésben is megnyilvánuló szemlélet.

Tartalom marketing: A terv szerint „BART terepi útmutatót kell kidolgozni azoknak a tanároknak, akik gyerekeket visznek kirándulni, a „Mark Twain Going Places” film és videó kiegészítéseként” – ez kiváló példa a releváns és vonzó tartalom marketingre.

Annak ellenére, hogy ez a terv már 35 éve készült, remek marketingterv-példaként szolgál, mert szilárd alapokra épül. A célokról nem tévesztve szem elől, a célra és az üzenetre koncentrál.

A BART ma is az egyik legkreatívabb hirdető az Egyesült Államokban, és számos díjat nyert már. Az alábbiakban egy idei kampányból származó hirdetés látható.

Forrás: Bart. gov

9. Északnyugati Területek Turisztikai marketing terv

A Northwest Territories Tourism (NWTT) egy nonprofit szervezet és desztináció marketing szervezet. Rendszeresen bemutatják marketing terveiket az igazgatóságnak, a finanszírozóknak és más érdekelt feleknek. Ma a 2024-es tervet vitatjuk meg.

Az NWTT marketingterve a következőket tartalmazza:

A marketing környezet áttekintése, beleértve az iparági és piaci trendeket

Kockázatcsökkentési stratégiák

Stratégiai prioritások és a hozzájuk tartozó tevékenységek

Tanulság

Kockázatkezelés: Bár a legtöbb szervezet végez valamilyen SWOT-elemzést, a marketingtervekben ritkán fordítanak különös figyelmet a kockázatokra. Az NWTT azonosítja a különböző típusú kockázatokat, és világos stratégiákat vázol fel azok leküzdésére.

Vizualizáció: Az NWTT az egész marketingkörnyezetet feltérképezi, hogy könnyebben érthető legyen. Tisztázza az átfedő felelősségi köröket, és ösztönzi a csapatokat, hogy működjenek együtt a közös célok elérése érdekében.

Megjegyzés: A vizuális elemek és infografikák kiváló inspirációt nyújtanak, ha meg akarsz győzni a vezetőidet vagy szponzoraidat, hogy finanszírozzák a tervedet.

10. Public Health England: Társadalmi marketing stratégia

A Public Health England (PHE) az üzleti világ eszközeit és technikáit átveszi és a közjó érdekében újra felhasználja. Így támogatja a kormányzati programokat, például a gyermekkori elhízás és a mentális egészség területén.

Ez az új marketingstratégia segít integrálni a digitális technológiákat és kampányokat a mélyebb elkötelezettség és a viselkedésváltozás érdekében. A PHE közösségi média marketingterve a következőket tartalmazza:

A kihívások és lehetőségek meghatározása

A korábbi kampányokból nyert betekintés és tanulságok

A marketingtevékenységeket irányító alapelvek

Kampányötletek és végrehajtási tervek

Tanulság

Halmozott növekedés: Ez a terv a múltbeli sikerekre és eredményekre épít, hogy irányt mutasson a jövőbeli marketingtevékenységeknek. Például a terv a partnerségek megkettőzésére épít a hatókör bővítése érdekében, ami a múltban nagyon jól működött.

Fókusz: A PHE feladata a viselkedés megváltoztatása, ami szinte leküzdhetetlen kihívás. A PHE ezt úgy oldja meg, hogy a kommunikációra és olyan kampányszlogenek kidolgozására koncentrál, amelyek a különböző célcsoportoknál visszhangra találnak.

Digitális eszközök: A reklámok és tartalmak mellett a PHE olyan mobilalkalmazásokat és digitális termékeket is fejleszt, amelyek támogatják a viselkedésváltozást. Például a Breastfeeding Friend Facebook-bot szülésznők által jóváhagyott válaszokat ad szoptató anyáknak a nap 24 órájában!

Ez csak a tíz legnépszerűbb terv, amelyet az interneten találtunk. Valójában ezek közül sok kormányzati szervek és minisztériumok tervei, mivel ők kötelesek időről időre közzétenni marketingterveiket.

Ha még néhány példára van szükséged, íme:

A fenti példák bemutatják, hogy milyen sokféle módon lehet megközelíteni a marketingtervet. Ha azonban van valami, amit semmiképpen sem szabad kihagynod, az az adatok és az elemzések.

A marketingtervek típusai

A csapatok naponta több tucatnyi különböző marketingtervet készítenek. A közösségi média csapat naptárat készíthet a tevékenységeikhez, az elemző csapatok pedig egy irányítópultot hozhatnak létre a sikermutatók nyomon követéséhez, a tartalomcsapat pedig elkészítheti a termékeik ütemezését.

1. Tartalommarketing-terv

A tartalommarketing-terv magában foglalja a tartalommal kapcsolatos tevékenységek ötletelését, létrehozását, terjesztését, újrafelhasználását és értékelését. Egy jó tartalommarketing-terv a következőket tartalmazza:

Témák/ötletek, amelyekről a csapat tartalmat fog készíteni

A tartalom létrehozásának formátuma, például blogbejegyzések, infografikák, videók, podcastok stb.

A csatorna, amelyen közzéteszik, például blog, weboldal, közösségi média csatornák stb.

Várható mutatók az olvasók számát, az elkötelezettséget és a konverziókat illetően, amennyiben alkalmazható

Ha még új vagy ezen a területen, kezdj el bármelyik testreszabható tartalomnaptár-sablonnal.

2. Közösségi média marketing terv

A témák és ötletek köré épülő tartalommarketing-tervtől eltérően a közösségi média marketingterv célja olyan tartalom létrehozása, amely alkalmas az adott közösségi csatornákra. Egy hatékony közösségi média marketingterv a következőket tartalmazza:

Fizetett és organikus kampánystratégiák

Platformspecifikus tartalomötletek

A meglévő tartalom újrahasznosítási stratégiái

Elkötelezettség és teljesítménymutatók

3. E-mail marketing terv

Ha a közösségi média marketing terv a közösségi csatornákra összpontosít, akkor az e-mail marketing az e-mailekre összpontosít. Ez a terv tartalmazza azokat a átfogó módszereket, amelyekkel a szervezeted az e-maileket felhasználja marketing céljainak elérésére.

Az e-mail marketing terv a következőket tartalmazza:

E-mailek típusai, például promóciós, oktatási vagy hírlevelek

A vásárlási folyamat különböző szakaszaiban lévő potenciális ügyfelek adatbázisa és a nekik küldendő üzenetek

Az e-mailek kézbesítésének gyakorisága és ideje

Az e-mail üzenetek hangvétele, stílusa és kialakítása

A siker mérése és a referenciaértékek

4. Keresőmotor-optimalizálás (SEO) marketing terv

Ez egy speciális marketingterv, amelynek célja a tartalom rangsorának optimalizálása a keresőmotorok találati oldalán, ami viszont több látogatót vonz a webhelyre. A SEO marketingtervek a következőket tartalmazzák:

Kulcsszó-kutatás és potenciális láthatóság

On-page optimalizációs taktikák

Linképítési stratégiák és egyéb off-page optimalizálási technikák

5. Hagyományos marketingterv

A hagyományos marketingterv általában a nem digitális hirdetési csatornákat, például a televíziót, a rádiót, a nyomtatott sajtót és a kültéri hirdetéseket jelenti. Ez a marketingterv kiegészíti a digitális marketingtervet, és így koherens stratégiát alkot a márka számára.

Különösen a fejlődő gazdaságokban, ahol a felhasználók inkább a hagyományos médiát használják szórakozásra és információszerzésre, ez a marketingterv döntő szerepet játszik a sikerben.

A hagyományos marketingtervek a következőket tartalmazzák:

A marketing és a reklámozáshoz választott csatornák

Az egyes csatornákra vonatkozó tervezett kiadások és költségvetések

Kommunikáció és üzenetküldés az egyes csatornákon

Nyomon követési mechanizmusok, például egy dedikált telefonszám vagy e-mail cím a teljesítmény értékeléséhez

6. Növekedési marketing terv

A startupok és a technológiai vállalkozások körében gyakori növekedési marketing az adatokat használja fel az érdeklődés, a érdeklődés és az elkötelezettség ösztönzésére. Egy tipikus növekedési marketing terv a következőket tartalmazza:

Teljes értékesítési csatorna-taktika a tudatosságtól a támogatottságig

KPI-k, például növekedési ráta, megtartási ráta, ügyfélvesztés, ügyfélélettartam-érték és elégedettségi mutatók

A növekedést elősegítő tevékenységek, például rendezvények vagy webináriumok

Kampányok végrehajtásához szükséges források, például e-könyvek, fehér könyvek, esettanulmányok stb.

7. Influencer marketing terv

Hagyományosan ezt márka-nagyköveti tervnek nevezik, amely hírességek támogatását is magában foglalja. A közösségi médiában az influencer marketing terv egy szervezet stratégiáját jelenti, amelynek célja, hogy népszerű online személyiségeket vonjon be termékeik vagy szolgáltatásaik bemutatásába, népszerűsítésébe és támogatásába.

Egy jó influencer marketing tervnek gondosnak és átgondoltnak kell lennie. Ez az alábbiakat jelenti.

Azok az influencerek, akiknek a tartalma és filozófiája összhangban van a márkáddal

A termék kipróbálásának, használatának és ajánlásának folyamata

Az influencer közönségének fizetése és a kapcsolódó közzététel

Keret az influencer marketing tevékenységek ROI-jának mérésére

8. Indítsd el a marketing tervet

Egy jó termékbevezetés arra ösztönzi a potenciális felhasználókat, hogy fontolóra vegyék, vagy akár kipróbálják az új terméket. Ennek elérése érdekében a bevezetési marketingterv a következőket tartalmazza:

Termékpozicionálás, részletes összehasonlítással a meglévő versenytársakkal

Oktatási anyagok, például brosúrák, bemutatók, béta felhasználók véleményei stb.

Piacra lépési stratégia, beleértve az árazást, a hirdetési kampányokat, a partnerségeket stb.

A bevezetés előtti tevékenységek (kutatás, előkészítés, értékajánlat kidolgozása), a bevezetés (sajtóközlemények, hirdetések, rendezvények) és a bevezetés utáni tevékenységek (adatelemzés, optimalizálás)

Hogyan készítsünk hatékony marketingtervet?

A céloktól, a célkitűzésektől, a hatókörtől, az ütemtervtől és a kapcsolódó tevékenységektől függően a marketingtervezési folyamatod jelentősen eltérhet. Íme az alapvető lépések, amelyek segítenek elindulni a fehér lapról.

1. Válassz egy tervezési eszközt

A piacon számos marketingtervező szoftver áll rendelkezésre, amelyek segítenek a tevékenységek megtervezésében és megszervezésében. Válassza ki a szükségleteinek leginkább megfelelőt. Például egyszerűen megnyithat egy Google Doc dokumentumot, és beleírhatja a terveit.

Ha már rendelkezik kiforrott marketing gyakorlatokkal, akkor egy olyan projektmenedzsment szoftvert használhat, mint a ClickUp, amellyel dokumentálhatja a tervet, együttműködhet az érdekelt felekkel, ütemezheti a tevékenységeket, feladatokat hozhat létre, kezelheti a teljesítményt és még sok mást.

Egy olyan eszköz, mint a ClickUp, amely ingyenes marketingterv-sablont kínál, megkönnyítheti az életedet minden alkalommal, amikor terveket készítesz.

ClickUp marketingcsapatok számára

2. Végezz kutatást

A jó marketingterv alapja a alapos kutatás. A leggyakrabban használt marketingkutatási technikák közül néhány:

SWOT-elemzés: Az erősségek, gyengeségek, lehetőségek és veszélyek vizsgálata. A ClickUp új termék SWOT-elemzési sablonja kiváló kiindulási pont.

Piaci szegmentáció: A piac/közönség demográfiai adatok, preferenciák, viselkedés stb. alapján történő csoportokba szervezése. A szegmentáció segít a marketingkampányok tervezésében és célzottságában.

Árazási stratégiák: A piac, a verseny és a potenciális ügyfelek fizetőképességének megértése a megfelelő árazási stratégia kidolgozásához.

3. Célok kitűzése

Bármely jó marketingterv alapja a kezdetben kitűzött egyértelmű célok. Győződj meg arról, hogy marketing KPI- jeid:

SMART, azaz konkrét, mérhető, elérhető, releváns és időhöz kötött

Világos és minden csapattag számára könnyen érthető

A marketingterv érvényességi ideje alatt elérhető

Az üzleti célokkal összhangban

A ClickUp Goals célja, hogy mindezt és még többet lehetővé tegyen. Hozzon létre feladat-/tevékenységcélokat. Állítson be numerikus, pénzügyi vagy igaz/hamis célokat. Engedje, hogy a haladás felgyülemljen, és egyetlen nézetben lássa a több cél elérésének százalékos előrehaladását.

Haladás a ClickUp Goals segítségével

4. Írd le a terveidet

Ez a marketingterved tervezési része. Készíts listát az összes marketingkezdeményezésről, amelyet a céljaid elérése érdekében végrehajtani szándékozol. Tartalmazza a következőket:

Kampányüzenetek

A létrehozandó tartalom és egyéb eszközök (ehhez jó tartalommarketing-szoftver segíthet)

Értékesítési csatornák

Az érdekelt felek és felelősségeik

Költségvetések

Minden tevékenység mutatói

Ezután ütemezd be őket egy idővonalra, hogy megbizonyosodj arról, hogy mindegyik ésszerűen megvalósítható. Használd a ClickUp marketingterv-sablonjait, hogy felgyorsítsd ezt a folyamatot. Kezdd el a ClickUp marketingterv-sablon használatát!

Ingyenes sablon letöltése ClickUp marketingterv-sablon

Bónusz: Íme néhány marketingeszköz kisvállalkozások számára, amelyeket felhasználhatsz a terveid elkészítéséhez.

5. Dokumentáld a részleteket

A marketingtervedbe minél több információt foglalj bele, hogy amikor eljön a végrehajtás ideje, mindenki tudja, mit kell tennie.

A ClickUp Docs egy együttműködésen alapuló, könnyen használható írási felületet kínál, ahol adatokat, képeket, szövegeket és egyéb beágyazott elemeket könnyedén össze lehet gyűjteni.

Valós időben szerkeszd együtt. Adj hozzá kiemelt részeket, címsorokat, ellenőrzőlistákat és egyebeket. Ha elkészültél, közvetlenül létrehozhatsz feladatokat a ClickUp Docs-ból, hogy könnyebb legyen a marketingprojekt menedzsmentje.

Kezdés ClickUp Docs a világos és hatékony marketingtervek elkészítéséhez

6. Írj összefoglalót

Mindenkinek szüksége van egy rövidített változatra. Írj tehát egy összefoglalót a hosszabb marketingterv legfontosabb pontjaiból. Ha ez túl sok, használd a ClickUp Brain szolgáltatást, amely automatikusan létrehoz egy összefoglalót, és beilleszti azt a Docs-ba. Et voilà!

7. Dashboardok beállítása

Céljaid és projektjeid alapján állíts be irányítópultokat a nyomon követni kívánt mutatókhoz. A ClickUp Dashboards segítségével nyomon követheted a marketingcsapatok legfontosabb teljesítménymutatóit, projektmutatóit és termelékenységét is.

Testreszabható marketing irányítópultok a ClickUp-on

8. Értékelés és optimalizálás

A terv végrehajtása során új ismeretekre és betekintésre tehetsz szert. Használd ezeket a terv optimalizálására. Például, ha a keresőmotorok hirdetései jobban teljesítenek, mint a közösségi médiába fektetett pénzed, akkor oszd át a költségvetést.

Marketingterv-elemzés és teljesítménymutatók

Ha a marketing kreatív tevékenység, akkor az analitika az a rész, amely biztosítja a finanszírozását. Lényegében a marketinganalitika figyelemmel kíséri és méri a marketingtervek hatását, hogy a csapatok maximális befektetési megtérülést érhessenek el.

Az analitika a marketingterveket többek között a következő módszerekkel erősíti:

Pontosság

Az adatok és betekintések segítségével az elemzés segít a marketingeseknek olyan kampányokat létrehozni, amelyek a legnagyobb eséllyel vezetnek sikerhez. Ha például tudod, hogy a legtöbb érdeklődés az Instagramról érkezik, akkor befektethetsz egy Instagram-áruház létrehozásába a platformon belüli értékesítés érdekében.

Célok kitűzése

Az analitika segít azonosítani a legnagyobb értékkel rendelkező célpiacot, és pontosan megcélozni azt.

Agilitás

A régi időkkel ellentétben a csapatok már nem készítenek ötéves terveket. Az agilis szoftverfejlesztő csapatokhoz hasonlóan a marketingesek is rövid távú terveket készítenek. Az analitika lehetővé teszi az egyes rövid távú tervek eredményeinek mérhetőségét és az azoknak megfelelő optimalizálást.

Prioritások meghatározása

Facebook- vagy Instagram-hirdetések? Keresési hirdetések vagy SEO? Óriásplakátok vagy Twitter hashtagek? Az analitika segít előre jelezni ezeknek a lehetőségeknek a potenciális eredményeit, és hatékonyan rangsorolni őket.

Mérés

Minden online marketing eszköz széles körű mutatókat kínál. Ahhoz, hogy a terved értelmes legyen, csak azokra koncentrálj, amelyek fontosak. Általában ez a következőket jelentheti.

Organikus és fizetett forgalom

Ügyfélszerzési költségek

Az ügyfél életre szóló értéke

A kiadások megtérülése

Megtérülési pont és egyéb költségekkel kapcsolatos mutatók

Piaci penetrációs adatok

Ha elolvastad ezt a cikket, valószínűleg alig várod, hogy elkészítsd a saját marketingtervedet. Mielőtt ma elbúcsúzunk, szeretnénk adni neked egy egyszerű útmutatót a saját marketingterved elkészítéséhez.

Gyakran ismételt kérdések a marketingtervekről

1. Mi az a marketingterv?

A marketingterv egy operatív dokumentum, amely felvázolja a céljaidat, stratégiáidat, taktikáidat, tevékenységeidet és mérhető eredményeidet.

Vegyük példának a Visit Baton Rouge esetét. A Simpleview marketingterve kvalitatív és kvantitatív kutatásokat, célzott tanácsokat és ajánlásokat tartalmaz. A terv néhány kiemelkedő eleme:

A korábbi turistaforgalom és tervek kontextusa

SWOT-elemzés

A célközönség profilja

Célok, stratégiák és a hozzájuk tartozó taktikák

2. Melyek a marketingterv nyolc lépése?

Válassz egy marketingtervező eszközt

Végezz kutatást

Célok kitűzése

Írd le a terveidet

Dokumentáld a részleteket

Írj összefoglalót

Dashboardok beállítása

Értékelés és optimalizálás

3. Hogyan írhatok marketingtervet?

Ahhoz, hogy világos és átfogó marketingtervet írj, a következő elemeket vedd figyelembe.

Piackutatás : A piac méretének, az iparági szabványoknak, a piaci dinamikának, a versenynek és a termékeknek a kutatása

Célközönség : Az ügyfélkör elemzése, beleértve az életkort, nemet, nyelvet, érdeklődési köröket, preferenciákat, viselkedési mintákat és az élethelyzetet.

Célok : Mérhető : Mérhető marketingcélok kitűzése, amelyek összhangban vannak az üzleti célokkal a márkaismertség, a potenciális ügyfelek megszerzése, a konverzió, az elkötelezettség és a márka népszerűsítése terén.

Marketingstratégia : A csatornák, kampányok és mutatók megfelelő kombinációjának kidolgozása

Költségvetés : Erőforrások elosztása az egyes marketingtevékenységek között, a meglévő költségvetés olyan csatornákba történő befektetése, amelyek maximális megtérülést biztosítanak.

Márkaüzenet : Intelligens, tájékozott tartalom létrehozása, amely szilárd kapcsolatot épít ki a potenciális ügyfelekkel, és következetesen tükrözi a szervezet filozófiáját.

Monitoring és értékelés: A marketingstratégiák tesztelése és elemzése annak érdekében, hogy azonosítsuk a hatékony stratégiákat, és a tervet ennek megfelelően módosítsuk.

Készíts nyerő marketingterveket a ClickUp segítségével

A marketing minden szervezet egyik leghatékonyabb és legmegbízhatóbb funkciója. Egy átlagos startupnál a marketing a három legnagyobb kiadás egyike. Ahhoz, hogy a marketingesek a lehető legjobban kihasználják a költségvetést és méltók legyenek hírnevükhöz, szükségük van egy tervre.

A ClickUp for marketers minden olyan funkcióval rendelkezik, amelyre szükséged lehet egy sikeres marketing terv elkészítéséhez. Használd a ClickUp Docs-ot a terved leírásához.

Használd a ClickUp Goals alkalmazást a célok és az előrehaladás nyomon követéséhez. A ClickUp feladatokkal kezelheted és ütemezheted marketingtevékenységeidet. A ClickUp Dashboardon láthatod az eredményeket, és azok alapján optimalizálhatod tevékenységedet. Testreszabhatod és igényeidhez igazíthatod a digitális marketing terv sablonját.

Úgy hangzik, mint a tökéletes marketingtervező eszköz? Győződj meg róla magad! Próbáld ki ingyen a ClickUp-ot!