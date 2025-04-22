10 ingyenes marketingnaptár-sablon tartalomhoz 2025-ben

Marketingesként egyszerre több projektet is kezel, és mindet a terv szerint végrehajtani nem könnyű feladat. Nemcsak a mutatókat és a teljesítéseket kell nyomon követnie, hanem valószínűleg egy olyan csapatot is irányít, amely különböző projektekben vesz részt – a fizetett hirdetések futtatásától és a közösségi média bejegyzések ütemezésétől a blogtartalmak közzétételéig.

A marketing naptár sablonok használata segíthet abban, hogy minden marketing projektjét a kezdetektől a végéig nyomon követhesse. Itt áttekintjük, hogy ezek a sablonok mit tudnak, és megbeszéljük, hogyan találhatja meg a megfelelőt.

Emellett megosztunk 10 legjobb marketing naptár sablont, amelyeket sikeres marketing kampányokhoz használhat. ✨

⏰ 60 másodperces összefoglaló Íme a 10 legjobb marketing naptár sablon, amelyekkel kampányait a terv szerint valósíthatja meg: ClickUp marketing naptár sablon ClickUp marketingkampány-kezelési sablon ClickUp közösségi média naptár sablon ClickUp tartalommarketing szerkesztői naptár sablon ClickUp szerkesztői naptár lista sablon ClickUp posztolási naptár sablon ClickUp Blog szerkesztői marketing naptár sablon ClickUp tartalomnaptár-sablon Google Táblázatok tartalomnaptár-sablon a Spreadsheetpointtól Excel marketingtartalom-naptár sablon a Vertex42-től

Mi az a marketingnaptár-sablon?

A marketingnaptár-sablon egy táblázat vagy dokumentum, amely tartalmazza a marketingkampányok összes fontos határidejét, projektfeladatát és felelősét. Ezek a sablonok megkönnyítik a hasonló marketingprojektek elindítását, és átfogó képet adnak az előrehaladásról.

A marketingnaptár létrehozásának célja, hogy egy útitervvel indulhasson el a konkrét célok elérése felé, és nyomon követhesse a folyamatot az elejétől a végéig. Így gyorsan azonosíthatja a fejlesztésre szoruló területeket, és felismerheti a lehetséges késedelmeket, mielőtt azok megakadályoznák a projekt megvalósítását.

Kezdje el használni a ClickUp naptárat Vizualizálja a munkát, ütemezze át a feladatokat, és kezelje a marketingprojektek ütemtervét a rugalmas ClickUp naptárnézettel.

A marketing naptár sablonok többféleképpen használhatók, például e-mail marketing, szerkesztői, tartalmi és közösségi média naptárakhoz. Néhány kisvállalkozás és marketingosztály egyetlen naptárral követi nyomon az összes tartalommarketing-stratégiáját és kampányát, míg a nagyobb szervezetek több marketing naptárat is használhatnak, hogy komplexebb kampányaikat is nyomon követhessék. 🗓️

Mi jellemzi a jó marketingnaptár-sablont?

Rengeteg marketing naptár sablon közül választhat, de néhány közülük hasznosabb, mint mások. A megfelelő sablon kiválasztása növelheti a termelékenységet, segíthet a marketing erőforrások kezelésében, és sikeresebb kampányokhoz vezethet. 💪

Íme, mire kell figyelni egy marketing naptár sablonban:

Különböző tartalomtípusok: A marketing naptár sablonjának támogatnia kell a különböző tartalomtípusokhoz tartozó címkéket vagy mezőket. Ez megkönnyíti a különböző kampányok nyomon követését, és jobb áttekintést kaphat az egyes tartalmak teljesítményéről és elkészítésükhöz szükséges időről.

Automatikus feladatkiosztás: Egy kiváló marketing naptár sablon elvégzi az unalmas munkát helyetted, automatikusan kiosztva a feladatokat a megfelelő csapattagoknak.

Többféle nézet: Egyesek szeretik, ha a feladatok havi naptárba vannak integrálva. Mások inkább napi vagy heti nézetben követik nyomon az előrehaladást. Válasszon olyan marketingnaptár-sablont, amely rugalmasságot kínál a menetrend megtekintése terén.

Együttműködési funkciók: Egyszerűsítse a csapatmunkát egy olyan marketing naptár sablonnal, amely lehetővé teszi, hogy az összes csapattaggal együtt dolgozzon, és valós időben kapjon frissítéseket.

10 marketingnaptár-sablon, amelyet 2025-ben használhat

A legmegfelelőbb marketingnaptár típus a marketingcéljaitól, a tervezett tartalom típusától és a piaci szegmensétől függ. Lehet, hogy szüksége lesz a negyedévre szóló marketingnaptárakra és más típusú naptárakra is, ha a következő negyedévben másra helyezi a marketingfókuszát.

Az e-mail marketing naptáraktól a közösségi média ütemtervekig és tartalomtervekig – íme a 10 legjobb marketing naptár sablon, amelyet ma kipróbálhat. 👀

1. ClickUp marketing naptár sablon

Ingyenes sablon letöltése Kezdje el összeállítani ideális marketing naptárát a ClickUp testreszabható marketing naptár sablonjával!

A ClickUp marketingnaptár-sablonjával könnyedén áttekintheti összes marketingkampányát, és nyomon követheti azok előrehaladását. Ez az ingyenes marketingnaptár-sablon minden marketingstratégia szerves része, mivel egyetlen kényelmes helyen több kampányt is figyelemmel kísérhet.

Használja a sablont a munkafolyamatok nyomon követésére és a kapacitás figyelemmel kísérésére, hogy azok a marketingcsapat igényeihez igazodjanak. A feladatok automatizálása egyszerűsíti a folyamatot, mivel egy lépés befejezése után azonnal hozzárendeli a feladatokat és alfeladatokat más érdekelt felekhez.

Ez a sablon hat különböző nézetet tartalmaz, így mélyebben belemerülhet az egyes marketingprojektekbe, átfogó képet kaphat az összes marketingkampányról, és nyomon követheti azok hatását a költségvetésre. Ezenkívül négy különböző jelöléssel, alacsony prioritástól sürgős prioritásig, rangsorolhatja a feladatokat. Mostantól a marketingcsapat minden tagja tudni fogja, mi a prioritás.

2. ClickUp marketingkampány-kezelési sablon

Ingyenes sablon letöltése Tervezze meg marketingkampányait a gyártástól a bevezetésig a ClickUp marketingkampány-kezelési sablonjával.

Tervezze meg a sikert és kövesse nyomon marketingprojekteit a ClickUp marketingkampány-kezelési sablonjával. A sablon a marketingkampány minden szakaszához tartalmaz példa feladatokat, így könnyen elindulhat és kihasználhatja a dokumentumot marketingcsapatának egyedi igényeinek kielégítésére.

Kezdje azzal, hogy megtervezi a kampány felépítését, és meghatározza a projekt általános célját, célközönségét és a szükséges erőforrásokat. Ezután hozzon létre feladatokat egy projektmenedzsment szoftver segítségével, és lásson munkához!

Ez a marketingnaptár-sablon minden típusú marketingcsapat-kampányhoz tartalmaz nézeteket és szakaszokat, többek között:

Termékbevezetési kampány: megkönnyíti a sikeres termékfejlesztéshez elvégzendő feladatok létrehozását és csoportosítását.

Közösségi média naptár: Figyelje a közösségi médiában megjelenő tartalmakat olyan feladatokkal, amelyekkel azonosíthatja a tartalom típusát, a vázlatokat, a végleges tartalmat és a közzététel jóváhagyását.

Marketing fázis: Készítsen vizuális Készítsen vizuális táblázatot a marketing kampány különböző szakaszairól. Húzza át őket egyik szakaszból a másikba, és kattintson az egyes feladatlapokra a projekt lépéseinek részletesebb megtekintéséhez.

Naptár: A Naptár nézet minden feladatot és alfeladatot egy naptárban ábrázol, hogy napi, heti és havi rálátást nyújtson a munkaterhelésre és az előrehaladásra.

Hivatkozások: Hozzon létre egy Hozzon létre egy tudásbázist stílusútimutatókkal, márkairányelvekkel , SEO-bevált gyakorlatokkal és termékinformációkkal, amelyekre csapata hivatkozhat tartalom létrehozásakor.

Költségvetés-nyomkövető: A táblázatos nézet nyomon követi a digitális marketingkampánnyal kapcsolatos összes kiadást, így Ön a költségvetés keretein belül maradhat.

3. ClickUp közösségi média naptár sablon

Ingyenes sablon letöltése Kezelje közösségi média naptárát és tegyen közzé bejegyzéseket a különböző csatornákon a ClickUp Naptár nézetben és a Közösségi média naptár sablonban.

A ClickUp modern közösségi média naptárával előnyt szerezhet a versenytársakkal szemben, és kézben tarthatja közösségi média marketing kampányait. Használja a marketing naptár sablont a közösségi média bejegyzések ütemezéséhez a különböző platformokon, és ossza ki a feladatokat a csapat minden tagjának – a marketing menedzsertől a hirdetési szakértőig.

Ez a közösségi média naptár sablon egyszerűsített munkafolyamatot kínál az egyéni állapotok, nézetek és mezőknek köszönhetően. Rendeljen hozzá kategóriákat, például csatornát, hashtageket és közzétételi dátumot, hogy nyomon követhesse közösségi média jelenlétét, miközben kampányai haladnak előre.

A színkóddal jelölt prioritási jelölőkkel finomhangolhatja marketingtevékenységeit és csökkentheti annak esélyét, hogy valami elkerülje a figyelmét. Ez a marketing sablon különösen hasznos a startupok számára! Használja a naptár nézetet, hogy betekintést nyerjen a már közzétett tartalmakba, a jól teljesítő tartalmakba és a sorban következő tartalmakba. ✅

4. ClickUp tartalommarketing szerkesztői naptár sablon

Ingyenes sablon letöltése A ClickUp tartalommarketing szerkesztői naptár sablonjával egy pillanat alatt áttekintheti a közelgő tartalom ütemezését.

A tartalom tervezése minden marketingkampány kritikus eleme – függetlenül attól, hogy blogodhoz írsz-e alapvető cikkeket, kreatív közösségi média bejegyzéseket készítesz, vagy figyelemfelkeltő marketing e-maileket fogalmazol meg.

A ClickUp tartalommarketing szerkesztői naptár sablonjával kidolgozhatja és nyomon követheti a tartalomkészítési folyamatot – az ötleteléstől a közzétételi ütemterv ellenőrzéséig.

Használjon egy ilyen marketingterv-sablont, hogy vizuálisan vonzó tartalommarketing-naptárat készítsen. A hét állapot és a 12 egyéni mező segítségével a tartalomtervezés gyerekjáték lesz.

Válasszon a négy nézet közül, beleértve a Tartalomtervet, hogy megtekintse a célzott kulcsszavakat és a különböző típusú tartalmakat a naptárban. A Kiadási naptár nézetben látható, hogy mikor kerülnek a tartalmak közzétételre.

Ezenkívül a tartalommarketing-naptárban található Progress Board segítségével részletes információkat kaphat a közzétett tartalmakról és azok teljesítményéről. A marketingnaptár-sablont könnyedén megoszthatja vagy hozzáférhetővé teheti ügyfelei vagy marketingcsapatának belső munkatársai számára.

5. ClickUp szerkesztői naptár lista sablon

Ingyenes sablon letöltése A ClickUp szerkesztői naptár lista sablonjával egy könnyen áttekinthető irányítópulton követheti nyomon a publikációs folyamatot az elejétől a végéig.

Ezzel a ClickUp marketing naptár sablonnal egy könnyen áttekinthető lista irányítópulton követheti nyomon a publikációs folyamatot az elejétől a végéig.

Használja a ClickUp szerkesztői naptár sablonját, hogy megteremtse az aktív és következetes kommunikáció alapjait, és nyomon kövesse a szerkesztői feladatokat az ötlet megszületésétől a publikálásig. Akár egy termék bevezetését követi nyomon, akár különböző tartalomtípusok publikálási ütemtervét figyeli, ezzel a praktikus sablonnal elérheti marketingcéljait.

Használja az öt egyéni állapotot – köztük a teendők, a felülvizsgálat, a folyamatban lévő, a felülvizsgálat alatt álló és a befejezett állapotokat –, hogy a projekteket és feladatokat a folyamatban tartsa. Priorizálja a feladatokat, és szűrők segítségével szűkítse le a nézetet a közzététel dátuma vagy a tartalom típusa alapján ebben a tartalommarketing-naptárban.

6. ClickUp posztolási naptár sablon

Ingyenes sablon letöltése A ClcikUp posztolási naptár sablonjával nyomon követheti az összes közzétételre kész tartalmát.

Kövesse nyomon az összes közzétételre kész tartalmát marketing naptárak segítségével, amelyek naprakész információkat nyújtanak a blogok, közösségi média vagy e-mail kampányok közzétételi ütemezéséről.

A tartalomgyártási folyamat egyik legjobb szakasza a publikálás. Rengeteg kemény munkát fektetett bele, együttműködött más tartalomgyártókkal, és elkészítette a tökéletes tartalmat. Most itt az ideje, hogy közzétegye és bemutassa a célközönségének, hogy támogassa marketingtevékenységeit.

Használja a ClickUp posztolási naptár sablonját, hogy nyomon követhesse az összes kezdeményezését a posztolási szakaszban. Hét egyedi állapot keretet biztosít a tartalomcsapatának, beleértve a kutatás, a tartalomírás és a posztolás jóváhagyásának lépéseit.

A három egyéni mező segítségével megtekintheti az előrehaladást a közzététel dátuma, a platform és a tartalom típusa szerint. Ez az egyszerű tartalommarketing-naptár napfényt hoz az egész folyamatba. 🌻

7. ClickUp blog szerkesztői marketing naptár sablon

Ingyenes sablon letöltése Készítsen következetes blogbejegyzés-ütemtervet a ClickUp Blog Editorial Marketing Calendar Template (Blogszerkesztői marketing naptár sablon) segítségével.

A legtöbb vállalkozás tartalmi stratégiájának jelentős részét a blogbejegyzések írása teszi ki. Sok vállalat jól végzi ezt a feladatot, de gyakran elhanyagolják, és nem készítenek rendszeresen tartalmakat. Néha ez azért van, mert az alapító nem rendelkezik idővel a tartalom írására. Máskor ez a rossz tervezés és a tartalmi ütemterv hiánya miatt következik be.

Az okoktól függetlenül a gyenge publikálási ritmus negatívan hat a keresési rangsorra és csökkenti a webhelyére irányuló forgalmat. Ez kevesebb konverziót és értékesítést jelent.

Használja a ClickUp blogszerkesztői naptár sablonját, hogy konzisztens publikációs ütemtervet készítsen a blogcikkekhez. Használja a négy állapotot, hogy nyomon kövesse az egyes feladatokat és tartalmakat, ahogy haladnak a folyamatban. Ugorjon a Blog naptár nézetbe, hogy megtekintse a tartalomcsapat mérföldköveit és a következő terveiket.

8. ClickUp tartalomnaptár-sablon

Ingyenes sablon letöltése Szervezze meg a heti, havi vagy negyedéves tartalmát a ClickUp testreszabható tartalommarketing-naptár sablonjával.

A tartalom következetes közzététele nem ér véget a blogbejegyzésekkel. A sikeres tartalomkezelési tervek magukban foglalják más típusú marketingtartalmak, például e-mail hírlevelek, közösségi média bejegyzések és műszaki termékleírások rendszeres létrehozásának lépéseit is.

Készítsen világos és tömör tartalomütemtervet a ClickUp tartalomnaptár-sablonjával. Ossza fel a feladatokat hetekre, és hozzon létre egyéni mezőket a haladás és a különböző tartalomtípusok nyomon követéséhez. Egyéb hasznos egyéni mezők közé tartozik a közzététel dátuma, a jóváhagyás és az értékelés, így csapata először a legfontosabb feladatokkal foglalkozhat.

Ötféle nézet segítségével létrehozhat egy tartalommarketing-naptárat, és gyorsabban követheti nyomon a folyamatot, mint valaha. A Tartalomterv lista nézet kiválóan alkalmas a kulcsszavak és témák tárolására a jövőbeli bejegyzésekhez. Ráadásul a Termelési tábla nézet a feladatokat állapotuk alapján Kanban nézetben csoportosítja, hogy maximalizálja a hatékonyságot. 🛠️

9. Google Sheets tartalomnaptár-sablon a Spreadsheetpointtól

via Spreadsheetpoint

A Spreadsheetpoint ingyenes sablont kínál egyszerű tartalomnaptár létrehozásához a Google Sheetsben. A sablon bal oldalán havi naptáráttekintés található, valamint oszlopok a határidők, a tartalomtípusok és a formázási részletek számára. Kérje meg a csapat tagjait, hogy a jelölőnégyzetek segítségével kövessék nyomon az egyes tartalmak előrehaladását, és szükség esetén tegyenek hozzá megjegyzéseket.

A sablon az év minden hónapjára tartalmaz egy fület. Tervezzen előre az egész negyedév tartalmának ütemezésével, és nézze meg a korábbi füleket, hogy lássa, min dolgozott már.

A Google Sheets integrálható a Google Naptárral, így a csapat minden tagjának fontos határidőit és feladatait importálhatja. Akár projekt-, tartalom- vagy közösségi média menedzserekről van szó, a marketingcsapatok egy könnyen megosztható táblázatot kapnak, amely több marketingkampányra vonatkozó információkat tartalmaz.

10. Excel marketingtartalom-naptár sablon a Vertex42-től

via Vertex42

Ha szeretne tartalomnaptár-sablonokat használni a Microsoft Office-ban, akkor érdemes megfontolnia a Vertex42 Excel Marketing Content Calendar Template (Excel marketingtartalom-naptár sablon) használatát.

Ez a sablon többféle tartalom több csatornán történő tervezéséhez készült, és ideális kis és nagy csapatok számára, amelyek széles körű marketingstratégiával rendelkeznek. A sablon a csapat szabadságainak, rendszeres bejelentkezéseinek és értékeléseinek ütemezéséhez is hasznos.

Az ingyenes sablon Excelben és Google Sheetsben is használható, és tartalmaz Gantt-diagramot és havi naptár nézetet is. A sablonon belül hozzon létre egy megosztott mappát, amelyben tárolhatja a különböző tartalmakhoz tartozó képeket, és nyomon követheti a különböző kampányok leírásait és hashtagjeit. Adjon hozzá egyéni oszlopokat a fontos mutatók nyomon követéséhez, és színekkel jelölje meg a különböző típusú tartalmakat vagy a folyamat különböző szakaszait.

Hasznos marketing naptárak létrehozása a ClickUp sablonjaival

A tartalomnaptár elkészítése minden marketingmenedzser számára elengedhetetlen feladat. Ahhoz, hogy elérje közönségét és ügyfeleit, folyamatosan kiváló tartalmakat kell közzétennie.

A naptár segít megtervezni, mit és hogyan készítesz. Emellett alapot nyújt ahhoz, hogy nyomon kövesd az egyes munkák sikerességét. Ráadásul a naptár betekintést nyújt a munkakapacitásba és a munkafolyamatba, így csapatod a legjobb teljesítményt nyújthatja.

A közösségi média stratégiától a blogtartalom-marketingig és egyéb kampányokig, egy kiváló sablon segítségével időt és pénzt takaríthat meg a folyamatok megtervezésekor.

Kezdje el még ma a ClickUp használatát, hogy javítsa tartalomkészítési folyamatát, és olyan marketing naptárakat készítsen, amelyek minden törekvését támogatják. Több mint 1000 sablon közül válassza ki a csapatának legmegfelelőbb eszközt. 🙌