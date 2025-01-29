A 10 legjobb marketingtervező szoftver kampányokhoz 2025-ben

Több marketingkampány kezelése gyorsan kezelhetetlenné válik, különösen, ha nincs rendszered vagy munkafolyamatod.

A megbízható, régi táblázatok sok mindenre jók, de csak egy bizonyos pontig vihetnek el. Itt jönnek képbe a marketingtervező szoftverek.

A marketingtervező eszközök segítenek a szervezésben, a stratégiai gondolkodásban és a rendelkezésre álló adatok alapján történő döntéshozatalban. Segítenek a nagy képre koncentrálni, anélkül, hogy elfeledkezne a részletekről, mint például a határidők, az erőforrások és a függőségek.

Ebben az útmutatóban bemutatjuk a 2024-es év 10 legjobb marketingtervező szoftverét. Mindegyiknek megvannak a maga erősségei, és mindegyik sikeresen felülmúlta a versenytársakat. Induljunk! 🏃

Hogyan találja meg a csapatának legmegfelelőbb marketingtervező szoftvert?

A marketingtervező szoftverek megkönnyítik a projektvezető munkáját. Lehetővé teszik részletes ütemtervek és projekttervek készítését, majd azok végrehajtását a csapattagok, az erőforrások és a költségvetés teljes áttekintésével.

A legjobb marketingtervező szoftverek a következőket segítik:

Változtassa marketingstratégiáját gyakorlati marketingtervekké

Felügyelje a projekteket, feladatokat és termékbevezetéseket

Tervezzen kampányokat több marketingcsatornán keresztül

Ötletek és eszközök szervezése

Rendeljen csapattagokat projektekhez és feladatokhoz

Tervezze meg és hozza létre a célközönségének szóló tartalmakat

Dolgozzon jobban együtt marketingcsapatként

A munkafolyamatok és az automatizálás segítségével egyszerűsítheti a tervezési folyamatot, így könnyebb lesz kezelni azt.

A rengeteg rendelkezésre álló marketingtervezési és együttműködési eszköz közül minden csapat és szakterület megtalálja a számára legmegfelelőbbet.

Egyes marketingtervező szoftverek a közösségi médiára specializálódtak. Mások (például a ClickUp) testreszabhatók, hogy segítsenek Önnek számos marketingtevékenységben kiemelkedő eredményeket elérni.

A cél az, hogy megtalálja azt, ami leginkább megfelel az Ön igényeinek és illeszkedik a már használt eszközeihez – legyen az tartalomkészítő alkalmazás, marketing erőforrás-kezelő szoftver vagy AI marketing eszköz.

A 10 legjobb marketingtervező és stratégiai szoftver

Több száz potenciális marketingtervező eszköz létezik, de melyiket érdemes kipróbálni? Íme 10 marketingtervező szoftver, amelyeket mi a legjobbnak tartunk a kategóriában.

A ClickUp több mint egy marketingtervező eszköz – potenciálja van arra, hogy marketingcsapatának központi csomópontjává váljon. Tervezzen, hajtson végre és készítsen jelentéseket projektjeiről a vezető, mindent magában foglaló termelékenységi platformon. ✨

Élvezze a skálázható munkaterületeket, az ingyenes projektmenedzsment szoftvert, az erőforrás-kezelést, a tartalomkészítést, a médiatervezést és a kampánykezelést egy helyen.

Használja a ClickUp Brain szoftvert, hogy csapattagjai gyorsan elkészíthessék esettanulmányaikat vagy egyéb marketinganyagokat, majd közösen dolgozhassanak a tartalmakon a Docs alkalmazásban.

Használja ki a marketingterv-sablonok előnyeit, amelyekkel időt takaríthat meg a tartalmi összefoglalók, tartalommarketing-anyagok, belső jelentések és ügyfeleknek szánt dokumentumok kidolgozásakor.

A ClickUp marketingterv-sablon átfogó keretrendszert biztosít a hatékony marketingterv elkészítéséhez. Ezzel a sablonnal felvázolhatja marketingcéljait, célközönségét, stratégiáit, taktikáit, költségvetését és egyebeket. Ez egy sokoldalú eszköz, amely testreszabható az Ön egyedi igényeinek megfelelően.

A ClickUp átfogó marketingtervező szoftverfunkciókat kínál egy már ismert és megbízható marketingplatformon és termelékenységi központban. Ez egy hatékony funkciókészlet, amelyet úgy használhat, ahogy van, vagy testreszabhat, hogy saját marketingkampány-tervező motorj át építse fel. 🏭

A ClickUp legjobb funkciói:

Tervezze meg teljes marketingkampányait és projektjeit robusztus projekt- és feladatkezelő eszközeinkkel.

Feladatokat és alfeladatokat rendelhet a felelős csapat tagjaihoz.

Készítsen vizuális áttekintést a közelgő tartalmakról egy tartalomnaptár-sablon segítségével.

Több nézetben – többek között idővonalak, Kanban és listák formájában – áttekintheti a csapattagokat, projekteket és erőforrásokat.

Kövesse nyomon az előrehaladást időkövetéssel, állapotokkal és teendőlistákkal.

Használja a közösségi média sablonokat a kreatív ötletek közös kidolgozásához.

Dolgozzon együtt másokkal, ossza meg ötleteit és oldja meg problémáit a Docs, a Whiteboards és a Proofing alkalmazásokban.

Képzelje el a marketingcélok és a kampány KPI-k felé tett előrelépéseit!

A testreszabható vizuális irányítópultok segítségével valós időben követheti az eseményeket.

A ClickUp korlátai:

A ClickUp célja, hogy segítsen a tervezésben és a szervezésben, ezért nem lehet tartalmat közvetlenül a platformról közzétenni.

A szoftver olyan rugalmas és sokoldalú funkciókkal rendelkezik, hogy azok részletes megismerése némi időt igényelhet.

ClickUp árak:

Örökre ingyenes

Korlátlan : 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti : 12 USD/hó felhasználónként

Vállalati : Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ClickUp Brain: Bármely fizetős csomaghoz hozzáadható, felhasználónként havi 7 dollárért.

ClickUp értékelések és vélemények:

G2: 4,7/5 (több mint 8300 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 3500 értékelés)

2. ActiveCollab

az ActiveCollab segítségével

Az ActiveCollab egy projektmenedzsment eszköz, amely segít a csapatoknak a tervezésben, a végrehajtásban és az irányításban.

Ez egy széles körű funkciókkal rendelkező platform, amely magában foglalja a projektmenedzsmentet, a csapatmunkát, az idő- és erőforrás-menedzsmentet, valamint az ügyfélkezelést. A marketingcsapatok számára ez egy olyan hely, ahol egyszerre több marketingprojektjük különböző aspektusait is megszervezhetik. 📁

Az ActiveCollab legjobb funkciói:

Részletes tervezési funkciók

Mobil menedzsment iOS és Android alkalmazásokkal

Többféle nézet opció a különböző csapattagok igényeinek megfelelően

Az ActiveCollab korlátai:

Mivel ez egy általánosabb projektmenedzsment eszköz, egyes felhasználók hátránynak tarthatják a marketingre jellemző funkciók hiányát.

Egyes felhasználóknak nehézséget okozhat a szoftverhez való alkalmazkodás.

ActiveCollab árak:

Plusz: 11 USD/hó 3 felhasználó számára

Pro: 9 USD/hó felhasználónként

Pro+Get Paid: 14 USD/hó felhasználónként

ActiveCollab értékelések és vélemények:

G2: 4,2/5 (80+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (390+ értékelés)

3. CoSchedule

via CoSchedule

A CoSchedule egy kifejezetten kreatív, tervező és marketing csapatok számára kifejlesztett marketingtervező eszköz. Az eszköz felhasználóbarát naptárnézettel rendelkezik, amelyből megtervezheti, megszervezheti és végrehajthatja marketingprojektjeit.

A marketing naptár mellett a platform olyan eszközöket is tartalmaz, amelyek segítenek a marketing kérések kezelésében, az erőforrások szervezésében és hatékonyabb címsorok létrehozásában. ✏️

A CoSchedule legjobb funkciói:

A naptár nézet segítségével egy pillanat alatt áttekintheti a történéseket.

Többféle típusú marketingprojekt kezelése

Könnyű integráció más alkalmazásokkal és eszközökkel, beleértve a projektmenedzsment eszközöket is.

A CoSchedule korlátai:

Egyes felhasználók arról számolnak be, hogy a közösségi fiókok kapcsolata megszűnt.

Az elemzési lehetőségek korlátozottak, ami egyes felhasználók számára problémát jelenthet.

A CoSchedule árai:

Ingyenes csomag

Pro: 39 USD/hó felhasználónként

Marketing Suite: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

CoSchedule értékelések és vélemények:

G2: 4,4/5 (több mint 220 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (100+ értékelés)

4. Marmind

via Marmind

A Marmind egy tervezőeszköz, amely segít a csapatoknak egy helyen irányítani projektjeik különböző területeit, beleértve a költségvetést, a tervezést és az elemzéseket. A platform tartalmaz egy vizuális marketing ütemtervet, amelyen egy pillanat alatt áttekinthetők a projektek és kezdeményezések, valamint teljesítmény- és marketingköltségvetés-figyelő eszközöket is.

A Marmind legjobb funkciói:

A beépített jegyzetek és teendőlistáknak köszönhetően egyszerű a csapaton belüli kommunikáció és együttműködés.

Kezelje digitális eszközeit közvetlenül a platformon belül

Tervezze meg komplex kampányait rövidebb idő alatt

A Marmind korlátai:

Bár számos nézet létezik, néhány népszerű stílus, például a Kanban, nem szerepel a szoftverben.

Egyes felhasználók szerint a kampányok beállítása bonyolult folyamat.

Marmind árak:

Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Marmind értékelések és vélemények:

G2: 4,3/5 (70+ értékelés)

Capterra: 4,6 (20+ értékelés)

5. Toggl Plan

A Toggl segítségével

A Toggl Plan kiválóan alkalmas a munkafolyamatok és a marketingtervezés racionalizálására. Az eszköz biztosítja a marketingcsapatok közötti időbeni teljesítést. Akár a projekt elején, akár a végén jár, a minimális vagy kiterjedt részletek hozzáadásának rugalmassága kiemelkedő tulajdonság.

Könnyedén rendelhet fel feladatokat, együttműködhet és csatolhat fájlokat a naptár nézethez. Emellett ellenőrzőlistákat használhat vagy visszajelzéseket fűzhet hozzá a csapatmunka és az együttműködés javítása érdekében. A marketingtervező eszköz kiválóan alkalmas arra, hogy mindenki ugyanazon az oldalon álljon és növelje a termelékenységet.

A Toggl legjobb funkciói:

A marketingtervező eszköz drag-and-drop funkciókkal rendelkezik, amelyekkel könnyedén frissítheti a nézeteket.

A marketingtervezési stratégia egyszerű lebontása egy képernyőn

Az egyszerű kommunikációs funkciók lehetővé teszik a marketingcsapatok számára, hogy dokumentumokat csatoljanak, megjegyzéseket fűzzenek és ellenőrzőlistákat adjanak hozzá egy helyen.

A Toggl korlátai:

A fiók tulajdonjoga kissé elszigeteltnek tűnhet más együttműködésen alapuló marketingtervező eszközökhöz képest.

Egyesek szerint a harmadik féltől származó integrációk korlátozottak.

Toggl árak:

Csapat: 8 USD/felhasználó/hónap

Üzleti: 13,35 USD felhasználónként havonta

Toggl értékelések és vélemények:

G2: 4,3/5 (37+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (110+ értékelés)

6. Hootsuite

via Hootsuite

A Hootsuite a közösségi médiára specializálódott. Ha ez a csapatod fő tevékenységi területe, akkor ez egy remek választás. Ez a közösségi média menedzsment platform számos funkcióval rendelkezik, amelyek megkönnyítik a közösségi média tartalmak tervezését, ütemezését és hatásának elemzését. Közvetlenül a platformról tehetsz közzé bejegyzéseket, futtathatsz hirdetéseket, léphetsz kapcsolatba a felhasználókkal, és ösztönözheted a csapat tagjait, hogy terjesszék tovább a tartalmaidat. 🌻

A Hootsuite legjobb funkciói:

A közösségi média naptár segít a csapat tagjainak kapcsolatban maradni és naprakészek lenni.

Több közösségi média csatorna megtekintése és kezelése egy helyen

Könnyen áthelyezhető tartalom és módosítható határidők az erőforrásokhoz és kapacitáshoz igazodva

A Hootsuite korlátai:

Korlátozott jelentési és marketingelemzési lehetőségek

Egyesek szerint a felhasználói élmény kevésbé hatékony, mint más közösségi média kezelő eszközök esetében.

Hootsuite árak:

30 napos ingyenes próba elérhető

Professzionális: 99 USD/hó felhasználónként, éves számlázással

Csapat: 249 USD/hó 3 felhasználó számára, éves számlázással

Üzleti: 739 USD/hó 5 felhasználó számára, éves számlázással

Vállalati egyedi: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Hootsuite értékelések és vélemények:

G2: 4,1/5 (több mint 4000 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 3400 értékelés)

7. Buffer

via Buffer

A Buffer egy másik marketingtervező szoftver, amelyet a közösségi média és a digitális marketing csapatok számára fejlesztettek ki. Egyszerűsíti a tartalomkészítési folyamatot: hozzáadhat bejegyzéseket a sorhoz, együttműködhet a csapattagokkal, és egyetlen irányítópultról közzéteheti azokat a csatornáin. ⚒️

A Buffer legjobb funkciói:

Könnyű tartalomütemezés a tartalom-sorbaállítási rendszernek köszönhetően

Robusztus jelentéskészítés, amely megkönnyíti a kommunikációt az érdekelt felekkel

Beépített tartalom-felülvizsgálati rendszerek, amelyek segítik a csapatok hatékonyabb együttműködését

A puffer korlátai:

A Buffer a közösségi média tartalmakra összpontosít, ezért más típusú kampányok, például e-mail marketing vagy keresőmotor-optimalizálás (SEO) projektek tervezéséhez más eszközre lesz szüksége.

Egyes felhasználók szeretnék, ha könnyebb lenne más eszközökkel, például a ClickUp-pal létrehozott tartalmakkal dolgozni.

Buffer árak:

Ingyenes csomag

Alapvető szolgáltatások: 6 USD/hó 1 felhasználó és 1 csatorna esetén

Csapat: 12 USD/hó korlátlan számú felhasználó és 1 csatorna esetén

Ügynökség: 120 USD/hó korlátlan számú felhasználó és 10 csatorna esetén

További csatornák havi 6-12 dollárért adhatók hozzá

Buffer értékelések és vélemények:

G2: 4,3/5 (900+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 1400 értékelés)

8. Sprout Social

via Sprout Social

A Sprout Social szakterülete a közösségi média marketing és menedzsment. Az eszköz a marketingcsapatokat segíti a folyamat minden szakaszában. Tervezzen, hozzon létre és ütemezzen közösségi média tartalmakat. Figyelje az elkötelezettséget és üzenjen a felhasználóknak egyetlen beérkező levelek mappából. Használja a közösségi média figyelési funkciókat, hogy megértse, mit is akar valójában a közönsége. 🤩

A Sprout Social legjobb funkciói:

Készítsen stratégiai tartalomterveket a korábbi adatok alapján.

Világos, tömör jelentések, amelyeket könnyen megoszthat a csapattagokkal és az érdekelt felekkel.

Egy pillanat alatt láthatja, hogy az egyes csapattagok vagy osztályok mit osztanak meg a közösségi médiában.

A Sprout Social korlátai:

A szoftver optimális használatának megértése tanulási folyamatot igényelhet.

Egyes felhasználók szeretnék, ha a bevezetési folyamat zökkenőmentesebb lenne.

A Sprout Social árai:

Standard: 249 USD/hó felhasználónként

Professzionális: 399 USD/hó felhasználónként

Haladó: 499 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Sprout Social értékelések és vélemények:

G2: 4,4/5 (több mint 2500 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 500 értékelés)

9. Marketo Engage

via Marketo Engage

A Marketo Engage az Adobe marketingtervező szoftvere. Ez a platform segít összekapcsolni az értékesítési és marketingcsapatokat, hogy egyszerűsítsék a folyamatot és jobb felhasználói élményt teremtsenek.

A Marketo Engage segít Önnek erőforrásait és készségeit okosabban felhasználni. Készítsen a legmegfelelőbb ügyféllistákat, hozzon létre egyedi pontozási modelleket, és automatizálja az interakciókat az ügyfél személyisége és vásárlási szakasza alapján. 👀

A Marketo Engage legjobb funkciói:

Központi marketingközpont az értékesítési és marketingcsapatok számára egyaránt

Könnyen méretezhető, hogy megfeleljen a nagy létszámú csapatok és vállalkozások igényeinek.

Kezelje könnyedén több marketingkampányt különböző csatornákon

A Marketo Engage korlátai:

A platform eleinte egyes felhasználók számára túl bonyolultnak tűnhet.

Egyes felhasználók szerint egyes integrációk beállítása kihívást jelenthet.

Marketo Engage árak:

Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Marketo Engage értékelések és vélemények:

G2: 4,1/5 (több mint 2300 értékelés)

Capterra: 4,2/5 (több mint 600 értékelés)

10. Bitrix24

A Bitrix24 segítségével

A Bitrix24 egy all-in-one üzleti menedzsment platform, amely könnyen használható marketingtervezési eszközként. A tervezőszoftver számos integrált eszközt kínál, többek között ügyfélkapcsolat-kezelést (CRM), feladat- és projektmenedzsmentet, dokumentumkezelést és időgazdálkodást.

A projektmenedzsment és feladatkezelő szoftver célja az üzleti folyamatok racionalizálása, a csapatmunka javítása és az értékesítési tevékenységek fejlesztése. Naptárnézete ideális marketingstratégiákhoz kapcsolódó feladatkezeléshez vagy kampánymenedzsmenthez.

A Bitrix24 legjobb funkciói:

Tartalmaz videokonferencia funkciókat – ideális marketingcsapatok számára –, amelyek közel 50 résztvevőt képesek befogadni, rögzített hívás opciókat és háttérváltást.

Az időgazdálkodási funkció start-stop követési funkcióval rendelkezik, hogy pontosan meg lehessen határozni a feladatokra fordított munkaidőt.

A beépített lead scoring funkciók segítenek az értékesítési csapatoknak abban, hogy jobban befolyásolják az általános marketingstratégiákat.

Sablonok marketingtervezéshez, webhelytérképekhez és egyebekhez

A Bitrix24 korlátai:

A marketingtervező szoftverek felülete egyesek számára kissé bonyolult lehet.

Más tervezőszoftverekhez képest kevés képzési lehetőség

Bitrix24 árak:

Ingyenes: Ingyenes

Alap: 49 USD/hó 5 felhasználó számára

Standard: 99 USD/hó 50 felhasználó számára

Professzionális: 199 USD/hó 100 felhasználó számára

Bitrix24 értékelések és vélemények:

G2: 4,1/5 (498+ értékelés)

Capterra: 4,1/5 (749+ értékelés)

Tervezze meg az utat a sikerhez a marketingtervező szoftverrel

A marketingtervező eszközök segítenek a csapatoknak a szervezettség fenntartásában, a legjobb teljesítmény elérésében és a rendelkezésre álló erőforrások maximális kihasználásában. Emellett segítenek felismerni a lehetőségeket, a veszélyeket és a potenciális akadályokat, így azok még mielőtt valódi problémává válnának a kampányai számára, máris elháríthatók.

A ClickUp minden olyan funkciót biztosít, amelyre szüksége van a marketingprojektek tervezéséhez, együttműködéséhez és végrehajtásához. Emellett átfogó listát kínál izgalmas termelékenységi és projektfunkciókról is.

Biztosítsa csapatának a lehető legjobb erőforrásokat, és regisztráljon a ClickUp-ra – ingyenes. 🤩