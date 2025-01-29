A 10 legjobb marketingtervező szoftver kampányokhoz 2025-ben

Több marketingkampány kezelése gyorsan kezelhetetlenné válik, különösen, ha nincs rendszered vagy munkafolyamatod.
A megbízható, régi táblázatok sok mindenre jók, de csak egy bizonyos pontig vihetnek el. Itt jönnek képbe a marketingtervező szoftverek.
A marketingtervező eszközök segítenek a szervezésben, a stratégiai gondolkodásban és a rendelkezésre álló adatok alapján történő döntéshozatalban. Segítenek a nagy képre koncentrálni, anélkül, hogy elfeledkezne a részletekről, mint például a határidők, az erőforrások és a függőségek.
Ebben az útmutatóban bemutatjuk a 2024-es év 10 legjobb marketingtervező szoftverét. Mindegyiknek megvannak a maga erősségei, és mindegyik sikeresen felülmúlta a versenytársakat. Induljunk! 🏃
Hogyan találja meg a csapatának legmegfelelőbb marketingtervező szoftvert?
A marketingtervező szoftverek megkönnyítik a projektvezető munkáját. Lehetővé teszik részletes ütemtervek és projekttervek készítését, majd azok végrehajtását a csapattagok, az erőforrások és a költségvetés teljes áttekintésével.
A legjobb marketingtervező szoftverek a következőket segítik:
- Változtassa marketingstratégiáját gyakorlati marketingtervekké
- Felügyelje a projekteket, feladatokat és termékbevezetéseket
- Tervezzen kampányokat több marketingcsatornán keresztül
- Ötletek és eszközök szervezése
- Rendeljen csapattagokat projektekhez és feladatokhoz
- Tervezze meg és hozza létre a célközönségének szóló tartalmakat
- Dolgozzon jobban együtt marketingcsapatként
- A munkafolyamatok és az automatizálás segítségével egyszerűsítheti a tervezési folyamatot, így könnyebb lesz kezelni azt.
A rengeteg rendelkezésre álló marketingtervezési és együttműködési eszköz közül minden csapat és szakterület megtalálja a számára legmegfelelőbbet.
Egyes marketingtervező szoftverek a közösségi médiára specializálódtak. Mások (például a ClickUp) testreszabhatók, hogy segítsenek Önnek számos marketingtevékenységben kiemelkedő eredményeket elérni.
A cél az, hogy megtalálja azt, ami leginkább megfelel az Ön igényeinek és illeszkedik a már használt eszközeihez – legyen az tartalomkészítő alkalmazás, marketing erőforrás-kezelő szoftver vagy AI marketing eszköz.
A 10 legjobb marketingtervező és stratégiai szoftver
Több száz potenciális marketingtervező eszköz létezik, de melyiket érdemes kipróbálni? Íme 10 marketingtervező szoftver, amelyeket mi a legjobbnak tartunk a kategóriában.
1. ClickUp
A ClickUp több mint egy marketingtervező eszköz – potenciálja van arra, hogy marketingcsapatának központi csomópontjává váljon. Tervezzen, hajtson végre és készítsen jelentéseket projektjeiről a vezető, mindent magában foglaló termelékenységi platformon. ✨
Élvezze a skálázható munkaterületeket, az ingyenes projektmenedzsment szoftvert, az erőforrás-kezelést, a tartalomkészítést, a médiatervezést és a kampánykezelést egy helyen.
Használja a ClickUp Brain szoftvert, hogy csapattagjai gyorsan elkészíthessék esettanulmányaikat vagy egyéb marketinganyagokat, majd közösen dolgozhassanak a tartalmakon a Docs alkalmazásban.
Használja ki a marketingterv-sablonok előnyeit, amelyekkel időt takaríthat meg a tartalmi összefoglalók, tartalommarketing-anyagok, belső jelentések és ügyfeleknek szánt dokumentumok kidolgozásakor.
A ClickUp marketingterv-sablon átfogó keretrendszert biztosít a hatékony marketingterv elkészítéséhez. Ezzel a sablonnal felvázolhatja marketingcéljait, célközönségét, stratégiáit, taktikáit, költségvetését és egyebeket. Ez egy sokoldalú eszköz, amely testreszabható az Ön egyedi igényeinek megfelelően.
A ClickUp átfogó marketingtervező szoftverfunkciókat kínál egy már ismert és megbízható marketingplatformon és termelékenységi központban. Ez egy hatékony funkciókészlet, amelyet úgy használhat, ahogy van, vagy testreszabhat, hogy saját marketingkampány-tervező motorj át építse fel. 🏭
A ClickUp legjobb funkciói:
- Tervezze meg teljes marketingkampányait és projektjeit robusztus projekt- és feladatkezelő eszközeinkkel.
- Feladatokat és alfeladatokat rendelhet a felelős csapat tagjaihoz.
- Készítsen vizuális áttekintést a közelgő tartalmakról egy tartalomnaptár-sablon segítségével.
- Több nézetben – többek között idővonalak, Kanban és listák formájában – áttekintheti a csapattagokat, projekteket és erőforrásokat.
- Kövesse nyomon az előrehaladást időkövetéssel, állapotokkal és teendőlistákkal.
- Használja a közösségi média sablonokat a kreatív ötletek közös kidolgozásához.
- Dolgozzon együtt másokkal, ossza meg ötleteit és oldja meg problémáit a Docs, a Whiteboards és a Proofing alkalmazásokban.
- Képzelje el a marketingcélok és a kampány KPI-k felé tett előrelépéseit!
- A testreszabható vizuális irányítópultok segítségével valós időben követheti az eseményeket.
A ClickUp korlátai:
- A ClickUp célja, hogy segítsen a tervezésben és a szervezésben, ezért nem lehet tartalmat közvetlenül a platformról közzétenni.
- A szoftver olyan rugalmas és sokoldalú funkciókkal rendelkezik, hogy azok részletes megismerése némi időt igényelhet.
ClickUp árak:
- Örökre ingyenes
- Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként
- Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként
- Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
- ClickUp Brain: Bármely fizetős csomaghoz hozzáadható, felhasználónként havi 7 dollárért.
ClickUp értékelések és vélemények:
- G2: 4,7/5 (több mint 8300 értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (több mint 3500 értékelés)
2. ActiveCollab
Az ActiveCollab egy projektmenedzsment eszköz, amely segít a csapatoknak a tervezésben, a végrehajtásban és az irányításban.
Ez egy széles körű funkciókkal rendelkező platform, amely magában foglalja a projektmenedzsmentet, a csapatmunkát, az idő- és erőforrás-menedzsmentet, valamint az ügyfélkezelést. A marketingcsapatok számára ez egy olyan hely, ahol egyszerre több marketingprojektjük különböző aspektusait is megszervezhetik. 📁
Az ActiveCollab legjobb funkciói:
- Részletes tervezési funkciók
- Mobil menedzsment iOS és Android alkalmazásokkal
- Többféle nézet opció a különböző csapattagok igényeinek megfelelően
Az ActiveCollab korlátai:
- Mivel ez egy általánosabb projektmenedzsment eszköz, egyes felhasználók hátránynak tarthatják a marketingre jellemző funkciók hiányát.
- Egyes felhasználóknak nehézséget okozhat a szoftverhez való alkalmazkodás.
ActiveCollab árak:
- Plusz: 11 USD/hó 3 felhasználó számára
- Pro: 9 USD/hó felhasználónként
- Pro+Get Paid: 14 USD/hó felhasználónként
ActiveCollab értékelések és vélemények:
- G2: 4,2/5 (80+ értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (390+ értékelés)
Nézze meg ezeket az ActiveCollab alternatívákat!
3. CoSchedule
A CoSchedule egy kifejezetten kreatív, tervező és marketing csapatok számára kifejlesztett marketingtervező eszköz. Az eszköz felhasználóbarát naptárnézettel rendelkezik, amelyből megtervezheti, megszervezheti és végrehajthatja marketingprojektjeit.
A marketing naptár mellett a platform olyan eszközöket is tartalmaz, amelyek segítenek a marketing kérések kezelésében, az erőforrások szervezésében és hatékonyabb címsorok létrehozásában. ✏️
A CoSchedule legjobb funkciói:
- A naptár nézet segítségével egy pillanat alatt áttekintheti a történéseket.
- Többféle típusú marketingprojekt kezelése
- Könnyű integráció más alkalmazásokkal és eszközökkel, beleértve a projektmenedzsment eszközöket is.
A CoSchedule korlátai:
- Egyes felhasználók arról számolnak be, hogy a közösségi fiókok kapcsolata megszűnt.
- Az elemzési lehetőségek korlátozottak, ami egyes felhasználók számára problémát jelenthet.
A CoSchedule árai:
- Ingyenes csomag
- Pro: 39 USD/hó felhasználónként
- Marketing Suite: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
CoSchedule értékelések és vélemények:
- G2: 4,4/5 (több mint 220 értékelés)
- Capterra: 4,4/5 (100+ értékelés)
Bónusz: Nézze meg ezeket a CoSchedule alternatívákat !
4. Marmind
A Marmind egy tervezőeszköz, amely segít a csapatoknak egy helyen irányítani projektjeik különböző területeit, beleértve a költségvetést, a tervezést és az elemzéseket. A platform tartalmaz egy vizuális marketing ütemtervet, amelyen egy pillanat alatt áttekinthetők a projektek és kezdeményezések, valamint teljesítmény- és marketingköltségvetés-figyelő eszközöket is.
A Marmind legjobb funkciói:
- A beépített jegyzetek és teendőlistáknak köszönhetően egyszerű a csapaton belüli kommunikáció és együttműködés.
- Kezelje digitális eszközeit közvetlenül a platformon belül
- Tervezze meg komplex kampányait rövidebb idő alatt
A Marmind korlátai:
- Bár számos nézet létezik, néhány népszerű stílus, például a Kanban, nem szerepel a szoftverben.
- Egyes felhasználók szerint a kampányok beállítása bonyolult folyamat.
Marmind árak:
- Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
Marmind értékelések és vélemények:
- G2: 4,3/5 (70+ értékelés)
- Capterra: 4,6 (20+ értékelés)
5. Toggl Plan
A Toggl Plan kiválóan alkalmas a munkafolyamatok és a marketingtervezés racionalizálására. Az eszköz biztosítja a marketingcsapatok közötti időbeni teljesítést. Akár a projekt elején, akár a végén jár, a minimális vagy kiterjedt részletek hozzáadásának rugalmassága kiemelkedő tulajdonság.
Könnyedén rendelhet fel feladatokat, együttműködhet és csatolhat fájlokat a naptár nézethez. Emellett ellenőrzőlistákat használhat vagy visszajelzéseket fűzhet hozzá a csapatmunka és az együttműködés javítása érdekében. A marketingtervező eszköz kiválóan alkalmas arra, hogy mindenki ugyanazon az oldalon álljon és növelje a termelékenységet.
A Toggl legjobb funkciói:
- A marketingtervező eszköz drag-and-drop funkciókkal rendelkezik, amelyekkel könnyedén frissítheti a nézeteket.
- A marketingtervezési stratégia egyszerű lebontása egy képernyőn
- Az egyszerű kommunikációs funkciók lehetővé teszik a marketingcsapatok számára, hogy dokumentumokat csatoljanak, megjegyzéseket fűzzenek és ellenőrzőlistákat adjanak hozzá egy helyen.
A Toggl korlátai:
- A fiók tulajdonjoga kissé elszigeteltnek tűnhet más együttműködésen alapuló marketingtervező eszközökhöz képest.
- Egyesek szerint a harmadik féltől származó integrációk korlátozottak.
Toggl árak:
- Csapat: 8 USD/felhasználó/hónap
- Üzleti: 13,35 USD felhasználónként havonta
Toggl értékelések és vélemények:
- G2: 4,3/5 (37+ értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (110+ értékelés)
Nézze meg ezeket a Toggl alternatívákat!
6. Hootsuite
A Hootsuite a közösségi médiára specializálódott. Ha ez a csapatod fő tevékenységi területe, akkor ez egy remek választás. Ez a közösségi média menedzsment platform számos funkcióval rendelkezik, amelyek megkönnyítik a közösségi média tartalmak tervezését, ütemezését és hatásának elemzését. Közvetlenül a platformról tehetsz közzé bejegyzéseket, futtathatsz hirdetéseket, léphetsz kapcsolatba a felhasználókkal, és ösztönözheted a csapat tagjait, hogy terjesszék tovább a tartalmaidat. 🌻
A Hootsuite legjobb funkciói:
- A közösségi média naptár segít a csapat tagjainak kapcsolatban maradni és naprakészek lenni.
- Több közösségi média csatorna megtekintése és kezelése egy helyen
- Könnyen áthelyezhető tartalom és módosítható határidők az erőforrásokhoz és kapacitáshoz igazodva
A Hootsuite korlátai:
- Korlátozott jelentési és marketingelemzési lehetőségek
- Egyesek szerint a felhasználói élmény kevésbé hatékony, mint más közösségi média kezelő eszközök esetében.
Hootsuite árak:
- 30 napos ingyenes próba elérhető
- Professzionális: 99 USD/hó felhasználónként, éves számlázással
- Csapat: 249 USD/hó 3 felhasználó számára, éves számlázással
- Üzleti: 739 USD/hó 5 felhasználó számára, éves számlázással
- Vállalati egyedi: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
Hootsuite értékelések és vélemények:
- G2: 4,1/5 (több mint 4000 értékelés)
- Capterra: 4,4/5 (több mint 3400 értékelés)
Nézze meg ezeket a Hootsuite alternatívákat!
7. Buffer
A Buffer egy másik marketingtervező szoftver, amelyet a közösségi média és a digitális marketing csapatok számára fejlesztettek ki. Egyszerűsíti a tartalomkészítési folyamatot: hozzáadhat bejegyzéseket a sorhoz, együttműködhet a csapattagokkal, és egyetlen irányítópultról közzéteheti azokat a csatornáin. ⚒️
A Buffer legjobb funkciói:
- Könnyű tartalomütemezés a tartalom-sorbaállítási rendszernek köszönhetően
- Robusztus jelentéskészítés, amely megkönnyíti a kommunikációt az érdekelt felekkel
- Beépített tartalom-felülvizsgálati rendszerek, amelyek segítik a csapatok hatékonyabb együttműködését
A puffer korlátai:
- A Buffer a közösségi média tartalmakra összpontosít, ezért más típusú kampányok, például e-mail marketing vagy keresőmotor-optimalizálás (SEO) projektek tervezéséhez más eszközre lesz szüksége.
- Egyes felhasználók szeretnék, ha könnyebb lenne más eszközökkel, például a ClickUp-pal létrehozott tartalmakkal dolgozni.
Buffer árak:
- Ingyenes csomag
- Alapvető szolgáltatások: 6 USD/hó 1 felhasználó és 1 csatorna esetén
- Csapat: 12 USD/hó korlátlan számú felhasználó és 1 csatorna esetén
- Ügynökség: 120 USD/hó korlátlan számú felhasználó és 10 csatorna esetén
- További csatornák havi 6-12 dollárért adhatók hozzá
Buffer értékelések és vélemények:
- G2: 4,3/5 (900+ értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (több mint 1400 értékelés)
8. Sprout Social
A Sprout Social szakterülete a közösségi média marketing és menedzsment. Az eszköz a marketingcsapatokat segíti a folyamat minden szakaszában. Tervezzen, hozzon létre és ütemezzen közösségi média tartalmakat. Figyelje az elkötelezettséget és üzenjen a felhasználóknak egyetlen beérkező levelek mappából. Használja a közösségi média figyelési funkciókat, hogy megértse, mit is akar valójában a közönsége. 🤩
A Sprout Social legjobb funkciói:
- Készítsen stratégiai tartalomterveket a korábbi adatok alapján.
- Világos, tömör jelentések, amelyeket könnyen megoszthat a csapattagokkal és az érdekelt felekkel.
- Egy pillanat alatt láthatja, hogy az egyes csapattagok vagy osztályok mit osztanak meg a közösségi médiában.
A Sprout Social korlátai:
- A szoftver optimális használatának megértése tanulási folyamatot igényelhet.
- Egyes felhasználók szeretnék, ha a bevezetési folyamat zökkenőmentesebb lenne.
A Sprout Social árai:
- Standard: 249 USD/hó felhasználónként
- Professzionális: 399 USD/hó felhasználónként
- Haladó: 499 USD/hó felhasználónként
- Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
Sprout Social értékelések és vélemények:
- G2: 4,4/5 (több mint 2500 értékelés)
- Capterra: 4,4/5 (több mint 500 értékelés)
Nézze meg ezeket a Sprout Social alternatívákat!
9. Marketo Engage
A Marketo Engage az Adobe marketingtervező szoftvere. Ez a platform segít összekapcsolni az értékesítési és marketingcsapatokat, hogy egyszerűsítsék a folyamatot és jobb felhasználói élményt teremtsenek.
A Marketo Engage segít Önnek erőforrásait és készségeit okosabban felhasználni. Készítsen a legmegfelelőbb ügyféllistákat, hozzon létre egyedi pontozási modelleket, és automatizálja az interakciókat az ügyfél személyisége és vásárlási szakasza alapján. 👀
A Marketo Engage legjobb funkciói:
- Központi marketingközpont az értékesítési és marketingcsapatok számára egyaránt
- Könnyen méretezhető, hogy megfeleljen a nagy létszámú csapatok és vállalkozások igényeinek.
- Kezelje könnyedén több marketingkampányt különböző csatornákon
A Marketo Engage korlátai:
- A platform eleinte egyes felhasználók számára túl bonyolultnak tűnhet.
- Egyes felhasználók szerint egyes integrációk beállítása kihívást jelenthet.
Marketo Engage árak:
- Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
Marketo Engage értékelések és vélemények:
- G2: 4,1/5 (több mint 2300 értékelés)
- Capterra: 4,2/5 (több mint 600 értékelés)
10. Bitrix24
A Bitrix24 egy all-in-one üzleti menedzsment platform, amely könnyen használható marketingtervezési eszközként. A tervezőszoftver számos integrált eszközt kínál, többek között ügyfélkapcsolat-kezelést (CRM), feladat- és projektmenedzsmentet, dokumentumkezelést és időgazdálkodást.
A projektmenedzsment és feladatkezelő szoftver célja az üzleti folyamatok racionalizálása, a csapatmunka javítása és az értékesítési tevékenységek fejlesztése. Naptárnézete ideális marketingstratégiákhoz kapcsolódó feladatkezeléshez vagy kampánymenedzsmenthez.
A Bitrix24 legjobb funkciói:
- Tartalmaz videokonferencia funkciókat – ideális marketingcsapatok számára –, amelyek közel 50 résztvevőt képesek befogadni, rögzített hívás opciókat és háttérváltást.
- Az időgazdálkodási funkció start-stop követési funkcióval rendelkezik, hogy pontosan meg lehessen határozni a feladatokra fordított munkaidőt.
- A beépített lead scoring funkciók segítenek az értékesítési csapatoknak abban, hogy jobban befolyásolják az általános marketingstratégiákat.
- Sablonok marketingtervezéshez, webhelytérképekhez és egyebekhez
A Bitrix24 korlátai:
- A marketingtervező szoftverek felülete egyesek számára kissé bonyolult lehet.
- Más tervezőszoftverekhez képest kevés képzési lehetőség
Bitrix24 árak:
- Ingyenes: Ingyenes
- Alap: 49 USD/hó 5 felhasználó számára
- Standard: 99 USD/hó 50 felhasználó számára
- Professzionális: 199 USD/hó 100 felhasználó számára
Bitrix24 értékelések és vélemények:
- G2: 4,1/5 (498+ értékelés)
- Capterra: 4,1/5 (749+ értékelés)
Ismerje meg a startupok számára készült marketingeszközöket!
Tervezze meg az utat a sikerhez a marketingtervező szoftverrel
A marketingtervező eszközök segítenek a csapatoknak a szervezettség fenntartásában, a legjobb teljesítmény elérésében és a rendelkezésre álló erőforrások maximális kihasználásában. Emellett segítenek felismerni a lehetőségeket, a veszélyeket és a potenciális akadályokat, így azok még mielőtt valódi problémává válnának a kampányai számára, máris elháríthatók.
A ClickUp minden olyan funkciót biztosít, amelyre szüksége van a marketingprojektek tervezéséhez, együttműködéséhez és végrehajtásához. Emellett átfogó listát kínál izgalmas termelékenységi és projektfunkciókról is.
Biztosítsa csapatának a lehető legjobb erőforrásokat, és regisztráljon a ClickUp-ra – ingyenes. 🤩