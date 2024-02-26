Toggl áttekintés: A Toggl Track használatának előnyei és hátrányai 2025-ben

Érezte már valaha úgy, hogy a munkanapja egy fekete lyukká válik, tele zavaró tényezőkkel, mellékfeladatokkal és időrabló teendőkkel? Mindannyian átéltük már ezt, barátom. Az időgazdálkodás nem a gyenge szívűeknek való, de elengedhetetlen ahhoz, hogy visszaszerezze az idejét, produktív legyen, és a munkát ott hagyja, ahol a helye van: az irodában.

Akár projektmenedzser, akár egyéni munkatárs, az időkövető szoftverek, mint például a Toggl Track, forradalmasíthatják a munkáját. A Toggl számos, a projektmenedzsmenthez, a tervezéshez és akár a toborzáshoz is igazított funkciót kínál.

Mint minden eszköznek, a Togglnak is vannak előnyei és hátrányai. Ebben a Toggl-áttekintésben részletesen megvizsgáljuk a Toggl legnépszerűbb funkcióit, és mérlegeljük azok előnyeit és hátrányait. Tegyük próbára a Toggl-t!

Mi az a Toggl?

A Toggl egy időkövető eszköz, amely egyszerűsíti az időbejegyzések nyomon követését és kezelését, mind egyének, mind csapatok számára. A Toggl alapvetően segít pontosan nyomon követni a projektekhez fordított időt és a számlázható órákat, valamint betekintést nyújt a termelékenységébe és hatékonyságába. 📊

A Toggl sokkal több, mint egy átlagos időkövető program. Ez egy olyan megoldás, amely ötvözi a következőket:

Projektmenedzsment

Számlázás

Munkafolyamat-optimalizálás

A felhasználók imádják a platform sokoldalúságát. A Toggl független szabadúszók számára is alkalmas a számlázható munkák nyomon követésére, és még a projektidő és a jövedelmezőség kezelésére szoruló csapatvezetők számára is. Feladataitól, iparágától vagy napi teendőitől függetlenül a Toggl all-in-one megoldása tökéletes a pontos időméréshez.

A Toggl legfontosabb funkciói

A Toggl Windows és Mac asztali alkalmazást, iOS és Android mobilalkalmazást, valamint Chrome böngészőbővítményt kínál. Szinte bárhol elérhető, így Ön szabadon dolgozhat bárhol és bármikor. A Toggl platform számos funkciót tartalmaz megoldáscsomagjában.

1. Toggl Track

A Toggl segítségével

A Toggl Track a Toggl zászlóshajó terméke. Ez egy nem zavaró időkövető alkalmazás minden méretű csapat számára, amely a munkahelyi laptopon, okostelefonon és gyakorlatilag bármely más, üzleti célokra használt eszközön működik.

A Toggl Track számos hasznos funkcióval rendelkezik, többek között:

Időjelentés: Készítse el manuálisan kedvenc termelékenységi jelentéseit, vagy kérje meg a Toggl-t, hogy előre meghatározott ütemezés szerint küldje el az egyéni jelentéseket az e-mail fiókjába. Az összes Toggl-jelentés megosztható, így könnyedén megoszthatja csapata munkaidő-nyilvántartásait ügyfeleivel vagy a vállalat vezetésével.

Időalapú számlázás: Soha többé ne hagyjon ki egy Soha többé ne hagyjon ki egy számlázható órát sem. A Toggl lehetővé teszi a vezetőknek, hogy jóváhagyják az alkalmazottak munkaidő-nyilvántartásait, és valós idejű nyomon követéssel figyelemmel kísérjék a számlázott órákat.

Projektkövetés: Bár alapvetően időkövető szoftverről van szó, a Toggl rendelkezik néhány alapvető Bár alapvetően időkövető szoftverről van szó, a Toggl rendelkezik néhány alapvető projektmenedzsment funkcióval is. Adja meg feladatait és alprojektjeit, majd ugyanazon a platformon ossza ki a feladatokat az alkalmazottaknak. A Toggl az Ön adatait felhasználva előrejelzéseket készít, költségvetéseket állít össze és nyomon követi a projektterveket

Csapat munkaterhelés-kezelés: Min dolgozik jelenleg a csapata? Ahelyett, hogy napi jelentéseket kérne (mikro-menedzsment, nem?), ellenőrizze a csapata Toggl adatait, hogy lássa, kinek van még kapacitása. A vezetőknek lehetőségük van felhasználói csoportokat létrehozni és csoportonként kezelni a hozzáférést, ami rengeteg felesleges kattintást takarít meg.

2. Toggl tervezet

A Toggl segítségével

A Toggl Track remek szoftver, de hiányoznak belőle a hasznos vizualizációk, a munkaterhelés kiegyensúlyozása és más, projektmenedzserek számára hasznos eszközök. Itt jön be a képbe a Toggl Plan. Ez az eszköz több funkcióval rendelkezik a projektmenedzserek és csapataik számára. De ne aggódjon: a Plan és a Track zökkenőmentesen integrálódik egymással, így nem kell az eszközök között váltogatnia.

A Toggl Plan a következő funkciókat tartalmazza:

Projektek, idő és feladatok megjelenítése Gantt-diagramban, naptárban és egyéb hasznos nézetekben

A csapat tagjainak ütemezése

A munkaterhelés kiegyensúlyozása

3. Toggl Hire

A Toggl segítségével

A toborzás nem könnyű feladat, és a Toggl ezt jól tudja. A Toggl Hire szolgáltatást azért adták hozzá termékcsaládjukhoz, hogy a HR-szakemberek nagyobb bizalommal tekinthessenek a potenciális munkavállalók kompetenciájára. A hátránya, hogy nem integrálható a Toggl Track vagy a Plan szolgáltatással, mert a felhasználási esetei annyira eltérőek, így ha a Toggl Hire-t használja, valószínűleg különböző platformok között kell váltogatnia.

A Toggl Hire-ban azonban sok minden tetszik. Ez a készségértékelő platform segít a HR-szakembereknek automatizált, adatalapú felvételi folyamatokat beállítani, amelyek időt takarítanak meg és csökkentik az elfogultságot. Előre telepített, csalásbiztos értékelési sablonokkal rendelkezik mind a technikai, mind a soft skill-ekhez. Vizuálisan ábrázolhatja a felvételi folyamatot, és automatizálhat bizonyos feladatokat, például a szűrést és az interjúmeghívókat, hogy még több időt takarítson meg. A Toggl Hire még a jelöltek bemutató videóit is támogatja, amelyek sokkal szórakoztatóbbak, mint több száz motivációs levél elolvasása. 👀

Toggl Track Árak

Ingyenes

Starter csomag: 9 USD/hó felhasználónként, éves számlázással

Prémium csomag : 18 USD/hó felhasználónként, éves számlázással

Enterprise csomag: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

A Toggl használatának előnyei

Akár komoly segítségre van szüksége csapata időkövetéséhez, akár optimalizálni szeretné munkanapját, a Toggl-ban sok minden tetszeni fog. Toggl-áttekintésünkben azt találtuk, hogy a felhasználók több okból is rajonganak a termelékenységi alkalmazásért.

Átfogó időkövetés

A Toggl Track népszerűsége annak köszönhető, hogy ingyenes verziója egyszerű és hatékony időkövetést kínál. Akár valós időben követheti nyomon az időt, akár utólag szerkesztheti az időbejegyzéseket, online és offline módban egyaránt. Ez a megoldás minden számlázható másodpercet nyomon követ, hogy pontos számlázást biztosítson. A Pomodoro időzítő és az üresjárati idő észlelő eszköz szintén kiválóan alkalmas a koncentráció fokozására. Búcsút inthet a zavaros munkaidőnek, és üdvözölheti a jövedelmezőséget.

Könnyű használat

A Toggl az egyik leginkább intuitív, felhasználóbarát időkövető eszközként ismert. Egyszerű, tiszta felületével egyetlen kattintással elindíthatja az időmérőt, vagy manuálisan is beviheti az órákat. A Toggl egyszerűsíti a komplex munkaterheléseket az időnyilvántartási funkciókkal, projektmenedzsment eszközökkel és a csapattagok nyomon követésével.

Platformok közötti kompatibilitás

A Windows, Mac, iOS és Android rendszerekhez készült alkalmazásokkal, valamint a Chrome böngészőhöz készült kiterjesztéssel a Toggl szinte mindenhol elérhető. Könnyen nyomon követheti az idejét, függetlenül attól, hogy milyen eszközt használ a munkához.

Lenyűgöző integrációk

A Toggl integrálható olyan népszerű megoldásokkal, mint az Asana, a Trello, a Jira, a Slack és a ClickUp (ahem), ami még könnyebbé teszi a platform használatát. Ezek az integrációk megkönnyítik a feladatok és az időkövetés szinkronizálását több platformon is.

Testreszabható jelentések

Az alkalmazás ingyenes verziója nem engedélyezi a teljes testreszabást, de még így is a Toggl Track jelentései nagyon hasznosak. Kérjen napi, egyéni vagy heti jelentéseket, hogy megértsd, hogyan töltöd az idődet. A Toggl segítségével könnyedén elemezheted az időbejegyzéseket és a projektidőket, hogy pontosan meghatározd a munkamintákat és megalapozottabb döntéseket hozz.

A Toggl felhasználók által tapasztalt gyakori problémák

Bár sokan dicsérik ezt a platformot, Toggl-áttekintésünk néhány hátrányt is feltárt a Toggl-lal kapcsolatban.

Offline szinkronizálási problémák

A Toggl Track lehetővé teszi az offline időgazdálkodást, de van egy probléma: az offline adatok eszközök közötti szinkronizálásához továbbra is internet-hozzáférésre van szükség. Ez valószínűleg nem jelent problémát, ha csak rövid ideig szakad meg a Wi-Fi-kapcsolat, de kényelmetlen, ha gyakran dolgozik offline módban több órán keresztül.

Kézi nyomon követés

A Toggl használatának egyik legnehezebb része az, hogy ne felejtsd el manuálisan nyomon követni az idődet. A Toggl versenytársai, mint például a RescueTime, képesek automatikusan nyomon követni az időt, de a Toggl funkcionalitása nem ennyire jó.

A Toggl Track Chrome-bővítmény segítségével automatikusan nyomon követheti az adatokat, amely a böngészőben éppen megnyitott lapok alapján indítja el és állítja le az időzítőt. Ez azonban nem tökéletes megoldás, és egyes felhasználók szerint egy idő után zavaróvá válik. 🤷

Többprojektes komplexitás

Nézze, a Toggl Plan remek, de a Toggl nem egy projektmenedzsment megoldás. A Toggl eszközöket kínál különböző projektek kezeléséhez, de nehezen boldogul több komplex projekt egyidejű kezelésével. Ha megpróbálja bővíteni ezt a platformot, nagy eséllyel zavaros keveredésekkel és rendezetlen időbejegyzésekkel fog szembesülni.

Túl sok értesítés

Egyes felhasználók szerint a Toggl értesítései kissé túlzóak. A rendszer értesíti az alkalmazottakat, ha aznap még nem rögzítették az időt, ami kissé bosszantó lehet, ha például szabadságon van. Ha az értesítések zavarják, módosítsa a Toggl beállításait, vagy állítsa készülékét „ne zavarjanak” módba, hogy a munkát az értesítések állandó zavarása nélkül végezze el.

Ügyfélszolgálat

Érdemes megemlíteni, hogy egyes felhasználóknak problémáik vannak a Toggl ügyfélszolgálatával. A legfőbb kihívásnak a gyors ügyfélszolgálat tűnik, így ha sürgős technikai problémája van, eltarthat egy ideig, mire választ kap.

Toggl-áttekintések a Redditen

Több ezer ember használja a Toggl-t, de nehéz lehet kiegyensúlyozott, pontos információkat szerezni az alkalmazásról. A Reddit jó embereit kértük meg, hogy adjanak objektív értékelést a Toggl képességeiről.

Összességében a felhasználók elégedettek a Toggl-lal. „Szerintem a Toggl nagyon jó, főleg azért, mert sok dologgal szinkronizálható, és integrálható a legtöbb általunk használt eszközzel (Jira, GitHub, asztali és mobil alkalmazás stb.)” – mondja az egyik felhasználó. Ugyanakkor nem szeretik, ha a munkáltatók a Toggl-t alkalmazottak megfigyelésére használják. 🕵️

Egy másik felhasználó nagy sikert aratott azzal, hogy a Toggl-t Pomodoro-stílusú nyomkövetőként használta a legnagyobb feladatokhoz. „A Toggl segítségével 25 perces koncentrációs szakaszokra (pomodoro) koncentrálok. A Toggl számomra jól működik, mert segít „megennem a békát”, vagyis megtenni azt, amit nem akarok. Csak X percet kell kitartanom” – mondja.

Természetesen nem minden rózsás. Egy felhasználó a Toggl integrációival kapcsolatos problémákról számol be: „Örültem a Toggl integrációnak, mert így mindig látható start/stop widgetet kapok az Android telefonomon. Miután kipróbáltam, az integráció frusztrálónek tűnik.”

Egy másik felhasználó is egyetértett azzal, hogy a Toggl nem a legstabilabb megoldás. „Csak én érzem így, vagy a Toogl [sic] az elmúlt évben nagyon instabillá vált, szinte minden nap vannak kapcsolatmegszakadások és szinkronizálási problémák?” – írja a felhasználó.

Összességében a Reddit elégedett a Toggl alapvető funkcióival, de amint valami különlegeset próbál ki, például egy harmadik fél integrációját, az élmény már nem annyira jó.

A Toggl arra törekszik, hogy mindenki számára minden legyen, ezért Toggl Plan és Toggl Hire szolgáltatásokkal bővítette termékpalettáját. Ezt tiszteletben tartjuk, de a felhasználók szerint a platform funkciói nem teljesen felelnek meg az elvárásoknak.

Ezért választják a digitális nomádok a ClickUp-ot. Valóban mindenre kiterjedő munkaplatformunk van, amely egyesíti a projektmenedzsmentet, az időgazdálkodást és még a toborzást is egy platformon. Ó, és még milliárdnyi más dolgot, mint például az IT, az értékesítés és az ügyfélszolgálat, csak hogy néhányat említsünk. 🛠️

Ha egy megbízható Toggl alternatívát keres, amely minden olyan funkcióval rendelkezik, amely egyszerűsíti a munkaterhelését, akkor ne keressen tovább, mint ezek a lenyűgöző ClickUp funkciók.

Kezelje projektjeit könnyedén

Növelje termelékenységét a feladatok racionalizálásával és az alkalmazkodó ClickUp Views használatával, amely segítségével minden típusú munkát szervezhet és nyomon követhet.

A Toggl Plan rendelkezik néhány projektmenedzsment funkcióval, de ezek nem túl rugalmasak. Ha nagyobb rugalmasságot és teljesítményt keres, válassza a ClickUp-ot. Projektmenedzsment funkcióink segítségével könnyedén létrehozhat személyre szabott nézeteket a többfunkciós csapatokról és projektekről. Automatizálja a munkát, hozzon létre egyedi jelentéseket, és gyorsan vizualizálja a munkaterhelését több nézetben. Az univerzum kedvenc projektmenedzsment megoldásaként mi elvégezzük a nehéz munkát, hogy Ön az üzleti teendőkkel foglalkozhasson.

Könnyű, egyszerű időgazdálkodás

Rögzítse az időt menet közben, vagy adja meg manuálisan a ClickUp időkövető funkciójával.

A projektmenedzsment a mindennapi kenyerünk, de a ClickUp időgazdálkodáshoz is kiváló választás. Időkövetési funkcióink megkönnyítik az időkövetést, a becslések készítését, a jegyzetek hozzáadását és a jelentések generálását több eszközön is.

De ha valóban szeretne egy harmadik féltől származó eszközt használni, mint például a Toggl, nem fogjuk megakadályozni. Valójában a ClickUp integrálható a Toggl, a Clockify és számtalan más időkövető alkalmazással, így kedvenc eszközeit egy platformon egyesítheti.

Sablonokkal időt takaríthat meg

Ne kezdje a munkát a nulláról – válasszon előre elkészített lehetőségeket a Sablonközpontból, vagy készítsen saját sablont, amelyet a csapata használhat.

A ClickUp végtelenül testreszabható. Néhányan azonban ezt a szabadságot kissé túlzottnak tartják, ezért bevezettük a ClickUp sablonokat, amelyekkel időt takaríthat meg a projektek végrehajtása, az ütemezés és a nap tervezése során.

Használja a ClickUp időgazdálkodási ütemterv sablonját, hogy megvizsgálja, hogyan tölti az idejét, és megtalálja a fejlesztési lehetőségeket. A ClickUp időelemzési sablon szintén hasznos az üresjárati időre vonatkozó jelentések készítéséhez és a probléma csírájában való elfojtásához. Ha ki szeretné próbálni az időblokkolást, használja a ClickUp napi időblokkolási sablonját, hogy a feladatokat a legproduktívabb órákhoz igazítsa.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként

Vállalati : Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ClickUp Brain: Minden fizetős csomagban elérhető, 5 USD/munkahelyi tag/hónap áron.

ClickUp: Az időkövető alkalmazás, amely mindent megcsinál

Ebben a Toggl Track áttekintésben részletesen bemutatjuk a Toggl eszközeivel történő időkövetés előnyeit, hátrányait és problémáit. A felhasználók kedvelik a platform részletes jelentéseit, robusztus ingyenes csomagját és egyszerű webalkalmazását. A Toggl egy megbízható választás az egyszerű időkövetéshez, de ha olyan all-in-one megoldást keres, amely egyesíti az időgazdálkodást a termelékenységgel, akkor válassza a ClickUp-ot.

Senki sem rendelkezik azzal az idővel, hogy egyik platformról a másikra váltson. Gyűjtse össze az összes időkövetési adatot, jelentést, kommunikációt, sablont és feladatot egy helyen, hogy pillanatok alatt hatékonyabban dolgozhasson.

De ne higgyen csak nekünk! Tapasztalja meg első kézből a ClickUp erejét: hozza létre most ingyenes ClickUp munkaterületét!