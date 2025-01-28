A 10 legjobb marketingeszköz startupok számára 2025-ben (ingyenes és fizetős)

Startup vállalkozás vezetése egyszerre izgalmas és stresszes feladat. Számtalan lehetőség áll előtted, de az asztalodon is hatalmas halom teendő vár rád.
Kétségtelen, hogy a teendőlistádon néhány tétel a marketinggel kapcsolatos. A keresőmotorok rangsorának javításától a projektmenedzsment szoftver kiválasztásáig sok teendő van.
Szerencsére rengeteg marketingeszköz áll a startupok rendelkezésére, amelyek megkönnyítik az életüket.
Ebben a bejegyzésben bemutatjuk a startupok számára legalkalmasabb 10 marketingeszközt, és azt, hogyan használhatja őket vállalkozásának sikeres elindításához. ☄️
Mit kell keresnie a startupok számára készült marketingeszközökben?
Nem minden marketingeszköz egyforma a startupok számára. Néhányuk kiválóan alkalmas technológiaorientált SaaS-vállalkozások számára, míg mások inkább életmódmárkákhoz illeszkednek.
Bármilyen eszközre is van szüksége, itt van néhány szempont, amit figyelembe kell vennie, amikor marketingeszközt választ a startup vállalkozásához:
- Együttműködés: Nincs rosszabb, mint egy összehangolatlan csapattal dolgozni. Válasszon olyan eszközt, amely valós idejű együttműködést kínál, így mindenki naprakész marad és ugyanazon az oldalon áll a gyorsan változó startup környezetben.
- Testreszabás: A startupoknak gyorsan kell alkalmazkodniuk és cselekedniük. Keressen olyan eszközöket, amelyek testreszabási lehetőségeket kínálnak, hogy finomhangolásokat végezzen és az Ön igényeinek megfelelő megoldásokat hozzon létre.
- Integrációk: Az eszközeinek jól kell működniük egymással. Keressen olyan marketingeszközöket, amelyek integrálhatók a többi napi menedzsment- és tervezőprogramjával.
- Sablonok: A hatékony marketingeszközök időt és pénzt takarítanak meg. Válasszon olyan platformot, amely sablonokat kínál az ismétlődő feladatok gyorsabb elvégzéséhez.
A 10 legjobb marketingeszköz startupok számára
Íme a marketingcsapatok és startupok számára legjobb eszközök listája. A kulcsszó-kutatásoktól a közösségi médiában való posztolásig minden startup és marketingstratégia számára található fizetős vagy ingyenes eszköz.
1. ClickUp
A ClickUp egy startupok számára készült projektmenedzsment szoftver, amely a feladatok ütemezését, a felelősségek kiosztását és a napi műveletek kezelését könnyebbé teszi, mint valaha. A marketingcsapatok a ClickUp segítségével szerkesztői és marketing naptárakat hoznak létre, valamint kezelik a publikálási ütemterveket.
De várjon, még van más is! ?
Valós időben együttműködhet mindenben, a közösségi média aktivitástól a fizetős hirdetésekig. Brainstormingozzon csapatával új kampányok kidolgozásához, vagy használja a különböző nézeteket az elemzések mélyebb megismeréséhez. Automatizálja a feladatokat, hogy azonnal hozzárendelje a projekteket a megfelelő csapattagokhoz, és csökkentse a munkaidőben eltöltött időt.
Az egyik legizgalmasabb funkció a ClickUp AI, egy írási asszisztens, amelynek célja, hogy a marketing hatékonyabbá és eredményesebbé váljon. Különböző felhasználási esetekre tervezték, használhatja e-mail kampányok készítéséhez, tartalmi összefoglalók írásához, blogbejegyzések készítéséhez vagy ötletek generálásához kulcsszó-kutatás során. A legjobb az egészben, hogy mindezt a márkája sajátos hangvételéhez igazíthatja.
A ClickUp legjobb funkciói:
- Az automatizálás lehetővé teszi, hogy gyorsabban dolgozzon, mivel azonnal létrehozhat ismétlődő feladatokat, és azokat a felelős csapattagoknak rendelheti hozzá.
- Az all-in-one eszköz lehetővé teszi a kommunikációt és egyszerűsíti a munkafolyamatokat a zökkenőmentesebb működés érdekében.
- Több ezer sablon megkönnyíti a startupok életét, függetlenül attól, hogy marketingtervet készít, vagy részvényesi elemzést végez a közelgő projektekhez.
A ClickUp korlátai:
- Egyes felhasználók eleinte kissé ijesztőnek találják a hatalmas funkcionalitást, de rengeteg támogatás áll rendelkezésre az új felhasználók számára.
- Az ingyenes csomag nem tartalmazza az új AI eszközhöz való hozzáférést, de ha fizetős csomagot választ, akkor ez mindössze 5 dollárba kerül.
ClickUp árak:
- Örökre ingyenes
- Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként, éves fizetéssel
- Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként
- Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
- A ClickUp AI minden fizetős csomagban elérhető, havi 5 dollárért munkatársonként.
ClickUp értékelések és vélemények:
- G2: 4,7/5 (több mint 8300 értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (több mint 3700 értékelés)
2. KWFinder
Startup vállalkozásként elengedhetetlen az online jelenlét kiépítése. A márka megalapozásának egyik legjobb módja a keresőmotor-optimalizálás (SEO) a webhelyed nyitóoldalain és blogján. Ennek első lépése a kulcsszavak kutatása. ?
A KWFinder egy marketingeszköz startupok számára, amely segít a megfelelő kulcsszavak kiválasztásában, hogy elérje a célközönségét. Használja ezt az eszközt, hogy megnézze, milyen kifejezésekkel rangsorolják versenytársait, megismerje az egyes kulcsszavak keresési volumenét, és azonosítsa azokat a kifejezéseket, amelyekkel gyorsan rangsorolhatja magát.
A KWFinder legjobb funkciói:
- A SERPWatcher funkció segítségével betekintést nyerhet a kulcsszavak időbeli rangsorába, így nem kell értékes erőforrásokat fordítania a monitorozó eszközökre.
- A SiteProfiler figyeli márkád tekintélyét és szemmel tartja a legfontosabb SEO-mutatókat, mint például a visszautaló linkeket és a legtöbb forgalmat generáló tartalmakat.
- A SERP Volatility Checker segítségével naprakész maradhat a Google Core frissítéseivel és más, webhelye forgalmát közvetlenül befolyásoló változásokkal kapcsolatban.
A KWFinder korlátai:
- Minden csomagnál korlátozott a kapcsolódó kulcsszavak száma, ami korlátozza a gyors növekedésre törekvő startup vállalkozásokat.
- Nincs kulcsszó-hiányelemző eszköz, ezért egy másik eszközre, például a Google Analyticsre lesz szüksége ahhoz, hogy azonosítsa azokat a területeket, ahol értékes tartalom hiányozhat.
KWFinder árak:
- Mangools Entry: 29 USD/hó
- Mangools Basic: 49 USD/hó
- Mangools Premium: 69 USD/hó
- Mangools Agency: 129 USD/hó
KWFinder értékelések és vélemények:
- G2: 4,5/5 (5+ értékelés)
- Capterra: N/A
3. Hootsuite
A Hootsuite egy közösségi média kezelő eszköz, amely megkönnyíti a tartalmak közzétételét a startup vállalkozás közösségi média csatornáin. Használja kapcsolatépítésre, hogy kapcsolatot építsen ki ügyfeleivel, népszerűsítse blogjának tartalmát és új termékeket vezessen be.
A Hootsuite legjobb funkciói:
- Tervezze meg az összes közösségi média fiókján megjelenő bejegyzéseket egy helyen
- A nyomon követési funkciók segítségével megnézheti, hogy milyen típusú tartalmak teljesítenek a legjobban a célközönségénél.
- A naptár nézetben láthatja a teljes publikálási ütemtervet, és beállíthatja az időzítést arra az időpontra, amikor a felhasználók valószínűleg be vannak jelentkezve.
A Hootsuite korlátai:
- Néhány felhasználó, aki a szeparált nézeteket részesíti előnyben, kissé zsúfoltnak találja az átfogó irányítópultot.
- A sok funkció miatt a tanulási görbe meredekebb; a kezdő marketingeseknek és a startupoknak időre lehet szükségük, hogy felzárkózzanak.
Hootsuite árak:
- Professzionális: 99 USD/hó
- Csapat: 249 USD/hó
- Üzleti: 739 USD/hó
- Vállalati egyedi: Testreszabott árak
Hootsuite értékelések és vélemények:
- G2: 4,1/5 (több mint 4000 értékelés)
- Capterra: 4,4/5 (több mint 3400 értékelés)
4. Canva
A digitális marketing nem csak az írott tartalomról szól – grafikákra és videókra is szükség van ahhoz, hogy elérje a mai, folyamatosan változó közönséget. Az olyan tervezőeszközök, mint a Canva, minden létrehozását megkönnyítik, a fizetős hirdetésektől a közösségi média bannereken át.
Az ingyenes verzió több ezer képhez, grafikához és sablonhoz biztosít hozzáférést, míg a fizetős verzió több testreszabási lehetőséget és opciót kínál. Használja a Canva-t márkaeszközök létrehozásához, együttműködéshez a tervezőcsapat többi tagjával, valamint alkotásainak közzétételéhez vagy letöltéséhez, mindössze néhány kattintással.
A Canva legjobb funkciói:
- A sablonok megkönnyítik olyan marketinganyagok elkészítését, mint a termékbemutató meghívók, értékesítési hirdetések és blog infografikák.
- A valós idejű együttműködési funkciók – beleértve a mappákat, az ütemterveket és a beépített megjegyzéseszközöket – lehetővé teszik, hogy az egész csapatot bevonja a tervezési folyamatba.
- A videószerkesztő és a beépített animációk segítségével könnyedén létrehozhat vonzó tartalmakat a rövid figyelemű közönség számára.
A Canva korlátai:
- Egyes felhasználók szerint a felületen előfordulnak hibák, például a tartalom nem illeszkedik tökéletesen, vagy a drag-and-drop funkciók csak szórványosan működnek.
- Más felhasználók szerint az ingyenes sablonok minősége korlátozott, ami megnehezíti a változatos tartalom létrehozását anélkül, hogy fizetős csomagra váltanának.
Canva árak:
- Ingyenes
- Pro: 119,99 USD/év egy személy számára
- Csapatok: 149,90 USD/év az első öt fő számára
Canva értékelések és vélemények:
- G2: 4,7/5 (több mint 4200 értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (több mint 11 300 értékelés)
5. Buffer
A Buffer egy másik digitális marketingeszköz, amelynek célja, hogy a közösségi médiás marketinget gyorsabbá és hatékonyabbá tegye. A marketingnaptár létrehozásától az elemzések nyomon követéséig ez az eszköz hasznos azoknak a startupoknak és influencereknek, akik javítani szeretnék a közönséggel való kommunikációjukat.
Az eszköz integrálható különböző közösségi média csatornákkal, többek között a Facebookkal, Instagrammal, LinkedIn-nel, Mastodonnal, TikTokkal és Shopify-val.
A Buffer legjobb funkciói:
- A beépített mesterséges intelligencia segít eldönteni, hogy mikor és mit tegyen közzé a célközönsége alapján.
- Az automatizált jelentések időt takarítanak meg, amikor meg kell állapítani, hogy mely tartalmak teljesítenek jól.
- A különböző jogosultsági szintek megkönnyítik a csapat tagjainak hozzáférését, így együtt tudnak dolgozni.
A puffer korlátai:
- Egyes felhasználók tapasztalják, hogy a bejegyzések nem kerülnek közzétételre – néha a közösségi média platformok problémái miatt, és nem a Buffer miatt –, ami azt jelenti, hogy mindenképpen manuálisan kell közzétenniük őket.
- A marketingelemzések alapvető áttekintést nyújtanak, de ha mélyebb betekintést szeretne, akkor más eszközre lesz szüksége.
Buffer árak:
- Ingyenes
- Essentials: 6 USD/hó egy csatornáért
- Csapat: 12 USD/hó egy csatornáért
- Ügynökség: 120 USD/hó 10 csatornáért
Buffer értékelések és vélemények:
- G2: 4,3/5 (900+ értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (több mint 1400 értékelés)
6. Hemingway Editor
A Hemingway Editor egy megbízható tartalommarketing eszköz kisvállalkozások és startupok számára. Az ingyenes online szerkesztő segítségével ellenőrizheti a tartalmat a gyakori nyelvtani hibák szempontjából, hogy pillanatok alatt tisztázhassa azt. Emellett javítja az olvashatóságot azáltal, hogy kiemeli azokat a mondatokat, amelyek passzív hangnemet használnak az aktív hangnem helyett.
Közvetlenül az alkalmazásban végezzen szerkesztéseket, és használja a formázási eszközöket fejlécek, felsorolások és linkek hozzáadásához, hogy tartalma vonzóbb és informatívabb legyen. ✍️
A Hemingway Editor legjobb funkciói:
- Az ingyenes online verzió különböző színű kiemelőket használ, így könnyen látható, hogy mely tartalmakat kell kezelni.
- Az olvashatósági fokozat és a szószám segít megítélni, hogy az adott tartalom ideális-e a célközönség számára.
A Hemingway Editor korlátai:
- A szerkesztési visszajelzések meglehetősen alapszintűek, ezért összetettebb tartalom esetén érdemes stílus- és használati útmutatót használni.
- Az online verzió nem rendelkezik mentési funkcióval.
- Nem adhat meg bizonyos hang- vagy stíluspreferenciákat.
Hemingway Editor árak:
- Ingyenes: Online szerkesztő eszköz
- 19,99 $: egyszeri fizetés az alkalmazásért
Hemingway Editor értékelések és vélemények:
- G2: N/A
- Capterra: 4,4/5 (10+ értékelés)
7. Slack
Ha startup vállalkozása napi szinten igényel együttműködést és kommunikációt, válassza a Slack alkalmazást. Ez az alkalmazás az arany standard a csapattagokkal való csevegéshez és a munka elvégzéséhez.
A Slack segítségével különböző csatornákat hozhat létre különböző csoportok számára. Hozzon létre csatornát a munkahelyen kívüli szórakoztató csevegésekhez, vagy teret konkrét projektek, például a tartalommarketing megbeszéléséhez.
Küldjön üzeneteket egész csapatoknak vagy csoportoknak, vagy válassza a közvetlen üzenetküldést, hogy a kommunikáció titkos maradjon. Csatlakozzon a „Huddles” audio- és videohívásokhoz, hogy gyorsan megbeszéljen egy új kérdést vagy megválaszoljon kérdéseket a marketing erőforrások kezelésével kapcsolatban.
A Slack legjobb funkciói:
- A Slack Connect segítségével hozzáadhat a szervezeten kívüli személyeket, és korlátozhatja hozzáférésüket bizonyos csatornákhoz.
- Hozzon létre egyéni értesítéseket, hogy azonnal értesüljön a legsürgetőbb problémákról, vagy némítsa el a frissítéseket, hogy zavartalanul merülhessen el a munkában.
- A startupok számára készült CRM-ekkel és olyan eszközökkel, mint a Google Drive, könnyen elvégezhető a munka a különböző platformokon.
A Slack korlátai:
- Egyes felhasználók a Slacket zavarónak találják, de az értesítések testreszabásával ez a probléma minimálisra csökkenthető.
- Más felhasználók azt szerették volna, ha lenne egy funkció, amellyel láthatnák, mikor volt valaki utoljára aktív, és nem csak a jelenlegi státuszát.
Slack árak:
- Pro: 8,75 USD/fő/hónap
- Business+: 15 USD/fő/hónap
- Enterprise Grid: Egyedi árazás
Slack értékelések és vélemények:
- G2: 4,5/5 (több mint 31 000 értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (több mint 23 000 értékelés)
8. GetResponse
Startupként rengeteg kommunikációt bonyolít le. Akár befektetőkkel, szponzorokkal vagy ügyfelekkel tartja a kapcsolatot, a kapcsolattartás sok időt vesz igénybe. Egy olyan e-mail marketing eszköz, mint a GetResponse, automatizálhatja egyes e-mail kampányait.
Használjon regisztrációs űrlapokat, pop-up ablakokat a céloldalakon és hírleveleket a potenciális ügyfelek számának növelése és a kapcsolattartók gyűjtése érdekében. Használja ki az automatikus válasz sablonokat a feliratkozók ápolására és új ügyfelek szerzésére. Az e-mail marketing platform lehetővé teszi az elkötelezettség nyomon követését és a különböző csatornákon való megosztást is, hogy bővítse elérhetőségét.
A GetResponse legjobb funkciói:
- Több mint 100 integráció, beleértve a Gmailt, a Hubspotot, a Shopifyt és a WordPresset.
- Az új AI e-mail generátor időt takarít meg azáltal, hogy automatikusan létrehozza a tartalmat a kulcsszavak, az üzleti tevékenység típusa és a konkrét közönség alapján.
A GetResponse korlátai:
- Egyes felhasználók szerint a marketing e-mailek felülete elavult volt és testreszabásra szorult.
- A fejlettebb eszközök, mint például a céloldal-tervező, meredek tanulási görbével rendelkeznek.
GetResponse árak:
- Ingyenes
- E-mail marketing: 19 USD/hó
- Marketing Automation: 59 USD/hó
- E-kereskedelem Marketing: 119 USD/hó
GetResponse értékelések és vélemények:
- G2: 4,2/5 (800+ értékelés)
- Capterra: 4,2/5 (több mint 400 értékelés)
9. ClickFunnels
A ClickFunnels egy olyan eszköz, amelyet a startupok A/B tesztelésre és a vevőkapcsolat-kezelés (CRM) megismerésére használnak. Az eszköz célja, hogy a közösségi médiából és az organikus keresésekből a felhasználókat a webhelyére irányítsa, és segítse őket a megfelelő termékek megtalálásában. ?
A ClickFunnels legjobb funkciói:
- A testreszabható drag-and-drop oldalépítő növelheti a konverziókat és felhasználóbarát weboldalt hozhat létre.
- A céloldalak és konverziós csatornák létrehozásához nincs szükség programozási ismeretekre.
A ClickFunnels korlátai:
- Az e-mail marketing eszközök nem minden csomagban elérhetők.
- Egyes felhasználók úgy érezték, hogy a tanulási görbe meredek, vagy hogy egyes funkciók nem működnek zökkenőmentesen.
ClickFunnels árak:
- Alap: 147 USD/hó
- Pro: 197 USD/hó
- Funnel Hacker: 497 USD/hó
ClickFunnels értékelések és vélemények:
- G2: 4,6/5 (több mint 300 értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (több mint 600 értékelés)
10. Hotjar
A Hotjar értékes betekintést nyújt a vásárlói útvonalba és a konverziós arányokba. A legtöbb más elemző eszköz megmutatja, mi történik, de nem ad betekintést az okokba.
A Hotjhar hő térképeket használ, hogy megmutassa, hogyan interagálnak a felhasználók a webhelyével, és hol konvertálnak, illetve hol hagyják el a webhelyét. Ezekkel az ügyféladatokkal testreszabhatja termékeit az ügyfelek igényeinek megfelelően, és módosíthatja tartalmát a konverziók javítása érdekében.
A Hotjar legjobb funkciói:
- Piackutatást végezhet és valódi ügyfelektől kaphat információkat, hogy jobban kezelhesse marketingkampányait.
- A felvételek segítségével megnézheti a valódi felhasználói munkameneteket, hogy azonosítsa a problémás pontokat.
- Az Ask funkciók segítségével közvetlenül kapcsolatba léphet az ügyfelekkel, hogy visszajelzést kapjon arról, mit szeretnek és mit nem szeretnek a tartalmában.
A Hotjar korlátai:
- Az adatokat nem lehet dátumtartományok alapján felosztani, ami megnehezíti az ügyfélút követését, ha nemrégiben változtatásokat hajtott végre.
- A Hotjar nem kompatibilis a mobilalkalmazásokkal, így csak a webhelyed asztali verziójának használatáról kapsz betekintést.
Hotjar árak:
- Alap: Örökre ingyenes
- Üzleti: 99 USD/hó
- Ár: 213 USD/hó
Hotjar értékelések és vélemények:
- G2: 4,3/5 (több mint 200 értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (több mint 400 értékelés)
Vigye marketingtevékenységét a következő szintre
Ezekkel az ingyenes és fizetős marketingeszközökkel biztosan megkapja mindazt, amire szüksége van, hogy elérje a célközönségét.
Olyan marketing automatizálási eszközöket szeretne, amelyek egyszerűsítik a tartalom közzétételét? Szoftvert, amely javítja a szervezést és a kommunikációt? Bármi is motiválja, van megoldás.
Bár ezek az eszközök remekek, még jobb, ha az összes marketing- és projektmenedzsment tevékenységét egy kényelmes platformon kezelheti. Itt jön be a ClickUp. ?
A ClickUp javítja az együttműködést, a kommunikációt és a termelékenységet, hogy elérje marketingcéljait. Válasszon több ezer sablon közül, hogy megtalálja a márkaépítéshez, a tekintély megteremtéséhez és a konverziók növeléséhez szükséges marketinganyagokat. Kezdje el még ma a ClickUp használatát – örökre ingyenes!