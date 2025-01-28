ClickUp blog
A 10 legjobb marketingeszköz startupok számára 2025-ben (ingyenes és fizetős)

Engineering Team
2025. január 28.

Startup vállalkozás vezetése egyszerre izgalmas és stresszes feladat. Számtalan lehetőség áll előtted, de az asztalodon is hatalmas halom teendő vár rád.

Kétségtelen, hogy a teendőlistádon néhány tétel a marketinggel kapcsolatos. A keresőmotorok rangsorának javításától a projektmenedzsment szoftver kiválasztásáig sok teendő van.

Szerencsére rengeteg marketingeszköz áll a startupok rendelkezésére, amelyek megkönnyítik az életüket.

Ebben a bejegyzésben bemutatjuk a startupok számára legalkalmasabb 10 marketingeszközt, és azt, hogyan használhatja őket vállalkozásának sikeres elindításához. ☄️

Mit kell keresnie a startupok számára készült marketingeszközökben?

Nem minden marketingeszköz egyforma a startupok számára. Néhányuk kiválóan alkalmas technológiaorientált SaaS-vállalkozások számára, míg mások inkább életmódmárkákhoz illeszkednek.

Bármilyen eszközre is van szüksége, itt van néhány szempont, amit figyelembe kell vennie, amikor marketingeszközt választ a startup vállalkozásához:

  • Együttműködés: Nincs rosszabb, mint egy összehangolatlan csapattal dolgozni. Válasszon olyan eszközt, amely valós idejű együttműködést kínál, így mindenki naprakész marad és ugyanazon az oldalon áll a gyorsan változó startup környezetben.
  • Testreszabás: A startupoknak gyorsan kell alkalmazkodniuk és cselekedniük. Keressen olyan eszközöket, amelyek testreszabási lehetőségeket kínálnak, hogy finomhangolásokat végezzen és az Ön igényeinek megfelelő megoldásokat hozzon létre.
ClickUp Whiteboards az ügyfelekkel való hatékony projektmenedzsmenthez
A virtuális táblák segítségével hatékonyabban együttműködhet ügyfeleivel vagy belső csapataival, és ösztönözheti az innovációt.
  • Integrációk: Az eszközeinek jól kell működniük egymással. Keressen olyan marketingeszközöket, amelyek integrálhatók a többi napi menedzsment- és tervezőprogramjával.
  • Sablonok: A hatékony marketingeszközök időt és pénzt takarítanak meg. Válasszon olyan platformot, amely sablonokat kínál az ismétlődő feladatok gyorsabb elvégzéséhez.

A 10 legjobb marketingeszköz startupok számára

Íme a marketingcsapatok és startupok számára legjobb eszközök listája. A kulcsszó-kutatásoktól a közösségi médiában való posztolásig minden startup és marketingstratégia számára található fizetős vagy ingyenes eszköz.

1. ClickUp

Marketingeszközök startupok számára: ClickUp nézetek
Nézze meg a ClickUp több mint 15 nézetét, hogy a munkafolyamatot az igényeinek megfelelően testreszabhassa.

A ClickUp egy startupok számára készült projektmenedzsment szoftver, amely a feladatok ütemezését, a felelősségek kiosztását és a napi műveletek kezelését könnyebbé teszi, mint valaha. A marketingcsapatok a ClickUp segítségével szerkesztői és marketing naptárakat hoznak létre, valamint kezelik a publikálási ütemterveket.

Marketingeszközök induló vállalkozások számára: ClickUp Terv Média tartalom
Használja a ClickUp alkalmazást a nézet testreszabásához, hogy vizualizálja és megtervezze a marketinganyagokat, például a tartalmakat és a médiát az egész szervezetben.

De várjon, még van más is! ?

Valós időben együttműködhet mindenben, a közösségi média aktivitástól a fizetős hirdetésekig. Brainstormingozzon csapatával új kampányok kidolgozásához, vagy használja a különböző nézeteket az elemzések mélyebb megismeréséhez. Automatizálja a feladatokat, hogy azonnal hozzárendelje a projekteket a megfelelő csapattagokhoz, és csökkentse a munkaidőben eltöltött időt.

Marketingeszközök startupok számára: ClickUp AI Sales Email
A ClickUp AI segítségével csapata magabiztosabban kommunikálhat, mivel lektorálja, rövidíti vagy megfogalmazza az e-maileket.

Az egyik legizgalmasabb funkció a ClickUp AI, egy írási asszisztens, amelynek célja, hogy a marketing hatékonyabbá és eredményesebbé váljon. Különböző felhasználási esetekre tervezték, használhatja e-mail kampányok készítéséhez, tartalmi összefoglalók írásához, blogbejegyzések készítéséhez vagy ötletek generálásához kulcsszó-kutatás során. A legjobb az egészben, hogy mindezt a márkája sajátos hangvételéhez igazíthatja.

A ClickUp legjobb funkciói:

  • Az automatizálás lehetővé teszi, hogy gyorsabban dolgozzon, mivel azonnal létrehozhat ismétlődő feladatokat, és azokat a felelős csapattagoknak rendelheti hozzá.
  • Az all-in-one eszköz lehetővé teszi a kommunikációt és egyszerűsíti a munkafolyamatokat a zökkenőmentesebb működés érdekében.
  • Több ezer sablon megkönnyíti a startupok életét, függetlenül attól, hogy marketingtervet készít, vagy részvényesi elemzést végez a közelgő projektekhez.

A ClickUp korlátai:

  • Egyes felhasználók eleinte kissé ijesztőnek találják a hatalmas funkcionalitást, de rengeteg támogatás áll rendelkezésre az új felhasználók számára.
  • Az ingyenes csomag nem tartalmazza az új AI eszközhöz való hozzáférést, de ha fizetős csomagot választ, akkor ez mindössze 5 dollárba kerül.

ClickUp árak:

  • Örökre ingyenes
  • Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként, éves fizetéssel
  • Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként
  • Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
  • A ClickUp AI minden fizetős csomagban elérhető, havi 5 dollárért munkatársonként.

ClickUp értékelések és vélemények:

  • G2: 4,7/5 (több mint 8300 értékelés)
  • Capterra: 4,7/5 (több mint 3700 értékelés)

2. KWFinder

Marketingeszközök induló vállalkozások számára: KWFinder
via KWFinder

Startup vállalkozásként elengedhetetlen az online jelenlét kiépítése. A márka megalapozásának egyik legjobb módja a keresőmotor-optimalizálás (SEO) a webhelyed nyitóoldalain és blogján. Ennek első lépése a kulcsszavak kutatása. ?

A KWFinder egy marketingeszköz startupok számára, amely segít a megfelelő kulcsszavak kiválasztásában, hogy elérje a célközönségét. Használja ezt az eszközt, hogy megnézze, milyen kifejezésekkel rangsorolják versenytársait, megismerje az egyes kulcsszavak keresési volumenét, és azonosítsa azokat a kifejezéseket, amelyekkel gyorsan rangsorolhatja magát.

A KWFinder legjobb funkciói:

  • A SERPWatcher funkció segítségével betekintést nyerhet a kulcsszavak időbeli rangsorába, így nem kell értékes erőforrásokat fordítania a monitorozó eszközökre.
  • A SiteProfiler figyeli márkád tekintélyét és szemmel tartja a legfontosabb SEO-mutatókat, mint például a visszautaló linkeket és a legtöbb forgalmat generáló tartalmakat.
  • A SERP Volatility Checker segítségével naprakész maradhat a Google Core frissítéseivel és más, webhelye forgalmát közvetlenül befolyásoló változásokkal kapcsolatban.

A KWFinder korlátai:

  • Minden csomagnál korlátozott a kapcsolódó kulcsszavak száma, ami korlátozza a gyors növekedésre törekvő startup vállalkozásokat.
  • Nincs kulcsszó-hiányelemző eszköz, ezért egy másik eszközre, például a Google Analyticsre lesz szüksége ahhoz, hogy azonosítsa azokat a területeket, ahol értékes tartalom hiányozhat.

KWFinder árak:

  • Mangools Entry: 29 USD/hó
  • Mangools Basic: 49 USD/hó
  • Mangools Premium: 69 USD/hó
  • Mangools Agency: 129 USD/hó

KWFinder értékelések és vélemények:

  • G2: 4,5/5 (5+ értékelés)
  • Capterra: N/A

3. Hootsuite

Hootsuite Dashboard
via Hootsuite

A Hootsuite egy közösségi média kezelő eszköz, amely megkönnyíti a tartalmak közzétételét a startup vállalkozás közösségi média csatornáin. Használja kapcsolatépítésre, hogy kapcsolatot építsen ki ügyfeleivel, népszerűsítse blogjának tartalmát és új termékeket vezessen be.

A Hootsuite legjobb funkciói:

  • Tervezze meg az összes közösségi média fiókján megjelenő bejegyzéseket egy helyen
  • A nyomon követési funkciók segítségével megnézheti, hogy milyen típusú tartalmak teljesítenek a legjobban a célközönségénél.
  • A naptár nézetben láthatja a teljes publikálási ütemtervet, és beállíthatja az időzítést arra az időpontra, amikor a felhasználók valószínűleg be vannak jelentkezve.

A Hootsuite korlátai:

  • Néhány felhasználó, aki a szeparált nézeteket részesíti előnyben, kissé zsúfoltnak találja az átfogó irányítópultot.
  • A sok funkció miatt a tanulási görbe meredekebb; a kezdő marketingeseknek és a startupoknak időre lehet szükségük, hogy felzárkózzanak.

Hootsuite árak:

  • Professzionális: 99 USD/hó
  • Csapat: 249 USD/hó
  • Üzleti: 739 USD/hó
  • Vállalati egyedi: Testreszabott árak

Hootsuite értékelések és vélemények:

  • G2: 4,1/5 (több mint 4000 értékelés)
  • Capterra: 4,4/5 (több mint 3400 értékelés)

4. Canva

Marketingeszközök induló vállalkozások számára: Canva Dashboard
via Canva

A digitális marketing nem csak az írott tartalomról szól – grafikákra és videókra is szükség van ahhoz, hogy elérje a mai, folyamatosan változó közönséget. Az olyan tervezőeszközök, mint a Canva, minden létrehozását megkönnyítik, a fizetős hirdetésektől a közösségi média bannereken át.

Az ingyenes verzió több ezer képhez, grafikához és sablonhoz biztosít hozzáférést, míg a fizetős verzió több testreszabási lehetőséget és opciót kínál. Használja a Canva-t márkaeszközök létrehozásához, együttműködéshez a tervezőcsapat többi tagjával, valamint alkotásainak közzétételéhez vagy letöltéséhez, mindössze néhány kattintással.

A Canva legjobb funkciói:

  • A sablonok megkönnyítik olyan marketinganyagok elkészítését, mint a termékbemutató meghívók, értékesítési hirdetések és blog infografikák.
  • A valós idejű együttműködési funkciók – beleértve a mappákat, az ütemterveket és a beépített megjegyzéseszközöket – lehetővé teszik, hogy az egész csapatot bevonja a tervezési folyamatba.
  • A videószerkesztő és a beépített animációk segítségével könnyedén létrehozhat vonzó tartalmakat a rövid figyelemű közönség számára.

A Canva korlátai:

  • Egyes felhasználók szerint a felületen előfordulnak hibák, például a tartalom nem illeszkedik tökéletesen, vagy a drag-and-drop funkciók csak szórványosan működnek.
  • Más felhasználók szerint az ingyenes sablonok minősége korlátozott, ami megnehezíti a változatos tartalom létrehozását anélkül, hogy fizetős csomagra váltanának.

Canva árak:

  • Ingyenes
  • Pro: 119,99 USD/év egy személy számára
  • Csapatok: 149,90 USD/év az első öt fő számára

Canva értékelések és vélemények:

  • G2: 4,7/5 (több mint 4200 értékelés)
  • Capterra: 4,7/5 (több mint 11 300 értékelés)

5. Buffer

Buffer
via Buffer

A Buffer egy másik digitális marketingeszköz, amelynek célja, hogy a közösségi médiás marketinget gyorsabbá és hatékonyabbá tegye. A marketingnaptár létrehozásától az elemzések nyomon követéséig ez az eszköz hasznos azoknak a startupoknak és influencereknek, akik javítani szeretnék a közönséggel való kommunikációjukat.

Az eszköz integrálható különböző közösségi média csatornákkal, többek között a Facebookkal, Instagrammal, LinkedIn-nel, Mastodonnal, TikTokkal és Shopify-val.

A Buffer legjobb funkciói:

  • A beépített mesterséges intelligencia segít eldönteni, hogy mikor és mit tegyen közzé a célközönsége alapján.
  • Az automatizált jelentések időt takarítanak meg, amikor meg kell állapítani, hogy mely tartalmak teljesítenek jól.
  • A különböző jogosultsági szintek megkönnyítik a csapat tagjainak hozzáférését, így együtt tudnak dolgozni.

A puffer korlátai:

  • Egyes felhasználók tapasztalják, hogy a bejegyzések nem kerülnek közzétételre – néha a közösségi média platformok problémái miatt, és nem a Buffer miatt –, ami azt jelenti, hogy mindenképpen manuálisan kell közzétenniük őket.
  • A marketingelemzések alapvető áttekintést nyújtanak, de ha mélyebb betekintést szeretne, akkor más eszközre lesz szüksége.

Buffer árak:

  • Ingyenes
  • Essentials: 6 USD/hó egy csatornáért
  • Csapat: 12 USD/hó egy csatornáért
  • Ügynökség: 120 USD/hó 10 csatornáért

Buffer értékelések és vélemények:

  • G2: 4,3/5 (900+ értékelés)
  • Capterra: 4,5/5 (több mint 1400 értékelés)

6. Hemingway Editor

Hemingway írási alkalmazás példa
Via Hemingway

A Hemingway Editor egy megbízható tartalommarketing eszköz kisvállalkozások és startupok számára. Az ingyenes online szerkesztő segítségével ellenőrizheti a tartalmat a gyakori nyelvtani hibák szempontjából, hogy pillanatok alatt tisztázhassa azt. Emellett javítja az olvashatóságot azáltal, hogy kiemeli azokat a mondatokat, amelyek passzív hangnemet használnak az aktív hangnem helyett.

Közvetlenül az alkalmazásban végezzen szerkesztéseket, és használja a formázási eszközöket fejlécek, felsorolások és linkek hozzáadásához, hogy tartalma vonzóbb és informatívabb legyen. ✍️

A Hemingway Editor legjobb funkciói:

  • Az ingyenes online verzió különböző színű kiemelőket használ, így könnyen látható, hogy mely tartalmakat kell kezelni.
  • Az olvashatósági fokozat és a szószám segít megítélni, hogy az adott tartalom ideális-e a célközönség számára.

A Hemingway Editor korlátai:

  • A szerkesztési visszajelzések meglehetősen alapszintűek, ezért összetettebb tartalom esetén érdemes stílus- és használati útmutatót használni.
  • Az online verzió nem rendelkezik mentési funkcióval.
  • Nem adhat meg bizonyos hang- vagy stíluspreferenciákat.

Hemingway Editor árak:

  • Ingyenes: Online szerkesztő eszköz
  • 19,99 $: egyszeri fizetés az alkalmazásért

Hemingway Editor értékelések és vélemények:

  • G2: N/A
  • Capterra: 4,4/5 (10+ értékelés)

7. Slack

slack termék példa
Via Sl ack

Ha startup vállalkozása napi szinten igényel együttműködést és kommunikációt, válassza a Slack alkalmazást. Ez az alkalmazás az arany standard a csapattagokkal való csevegéshez és a munka elvégzéséhez.

A Slack segítségével különböző csatornákat hozhat létre különböző csoportok számára. Hozzon létre csatornát a munkahelyen kívüli szórakoztató csevegésekhez, vagy teret konkrét projektek, például a tartalommarketing megbeszéléséhez.

Küldjön üzeneteket egész csapatoknak vagy csoportoknak, vagy válassza a közvetlen üzenetküldést, hogy a kommunikáció titkos maradjon. Csatlakozzon a „Huddles” audio- és videohívásokhoz, hogy gyorsan megbeszéljen egy új kérdést vagy megválaszoljon kérdéseket a marketing erőforrások kezelésével kapcsolatban.

A Slack legjobb funkciói:

  • A Slack Connect segítségével hozzáadhat a szervezeten kívüli személyeket, és korlátozhatja hozzáférésüket bizonyos csatornákhoz.
  • Hozzon létre egyéni értesítéseket, hogy azonnal értesüljön a legsürgetőbb problémákról, vagy némítsa el a frissítéseket, hogy zavartalanul merülhessen el a munkában.
  • A startupok számára készült CRM-ekkel és olyan eszközökkel, mint a Google Drive, könnyen elvégezhető a munka a különböző platformokon.

A Slack korlátai:

  • Egyes felhasználók a Slacket zavarónak találják, de az értesítések testreszabásával ez a probléma minimálisra csökkenthető.
  • Más felhasználók azt szerették volna, ha lenne egy funkció, amellyel láthatnák, mikor volt valaki utoljára aktív, és nem csak a jelenlegi státuszát.

Slack árak:

  • Pro: 8,75 USD/fő/hónap
  • Business+: 15 USD/fő/hónap
  • Enterprise Grid: Egyedi árazás

Slack értékelések és vélemények:

  • G2: 4,5/5 (több mint 31 000 értékelés)
  • Capterra: 4,7/5 (több mint 23 000 értékelés)

8. GetResponse

GetResponse
via GetResponse

Startupként rengeteg kommunikációt bonyolít le. Akár befektetőkkel, szponzorokkal vagy ügyfelekkel tartja a kapcsolatot, a kapcsolattartás sok időt vesz igénybe. Egy olyan e-mail marketing eszköz, mint a GetResponse, automatizálhatja egyes e-mail kampányait.

Használjon regisztrációs űrlapokat, pop-up ablakokat a céloldalakon és hírleveleket a potenciális ügyfelek számának növelése és a kapcsolattartók gyűjtése érdekében. Használja ki az automatikus válasz sablonokat a feliratkozók ápolására és új ügyfelek szerzésére. Az e-mail marketing platform lehetővé teszi az elkötelezettség nyomon követését és a különböző csatornákon való megosztást is, hogy bővítse elérhetőségét.

A GetResponse legjobb funkciói:

  • Több mint 100 integráció, beleértve a Gmailt, a Hubspotot, a Shopifyt és a WordPresset.
  • Az új AI e-mail generátor időt takarít meg azáltal, hogy automatikusan létrehozza a tartalmat a kulcsszavak, az üzleti tevékenység típusa és a konkrét közönség alapján.

A GetResponse korlátai:

  • Egyes felhasználók szerint a marketing e-mailek felülete elavult volt és testreszabásra szorult.
  • A fejlettebb eszközök, mint például a céloldal-tervező, meredek tanulási görbével rendelkeznek.

GetResponse árak:

  • Ingyenes
  • E-mail marketing: 19 USD/hó
  • Marketing Automation: 59 USD/hó
  • E-kereskedelem Marketing: 119 USD/hó

GetResponse értékelések és vélemények:

  • G2: 4,2/5 (800+ értékelés)
  • Capterra: 4,2/5 (több mint 400 értékelés)

9. ClickFunnels

ClickFunnels
via ClickFunnels

A ClickFunnels egy olyan eszköz, amelyet a startupok A/B tesztelésre és a vevőkapcsolat-kezelés (CRM) megismerésére használnak. Az eszköz célja, hogy a közösségi médiából és az organikus keresésekből a felhasználókat a webhelyére irányítsa, és segítse őket a megfelelő termékek megtalálásában. ?

A ClickFunnels legjobb funkciói:

  • A testreszabható drag-and-drop oldalépítő növelheti a konverziókat és felhasználóbarát weboldalt hozhat létre.
  • A céloldalak és konverziós csatornák létrehozásához nincs szükség programozási ismeretekre.

A ClickFunnels korlátai:

  • Az e-mail marketing eszközök nem minden csomagban elérhetők.
  • Egyes felhasználók úgy érezték, hogy a tanulási görbe meredek, vagy hogy egyes funkciók nem működnek zökkenőmentesen.

ClickFunnels árak:

  • Alap: 147 USD/hó
  • Pro: 197 USD/hó
  • Funnel Hacker: 497 USD/hó

ClickFunnels értékelések és vélemények:

  • G2: 4,6/5 (több mint 300 értékelés)
  • Capterra: 4,6/5 (több mint 600 értékelés)

10. Hotjar

Hotjar
via Hotjar

A Hotjar értékes betekintést nyújt a vásárlói útvonalba és a konverziós arányokba. A legtöbb más elemző eszköz megmutatja, mi történik, de nem ad betekintést az okokba.

A Hotjhar hő térképeket használ, hogy megmutassa, hogyan interagálnak a felhasználók a webhelyével, és hol konvertálnak, illetve hol hagyják el a webhelyét. Ezekkel az ügyféladatokkal testreszabhatja termékeit az ügyfelek igényeinek megfelelően, és módosíthatja tartalmát a konverziók javítása érdekében.

A Hotjar legjobb funkciói:

  • Piackutatást végezhet és valódi ügyfelektől kaphat információkat, hogy jobban kezelhesse marketingkampányait.
  • A felvételek segítségével megnézheti a valódi felhasználói munkameneteket, hogy azonosítsa a problémás pontokat.
  • Az Ask funkciók segítségével közvetlenül kapcsolatba léphet az ügyfelekkel, hogy visszajelzést kapjon arról, mit szeretnek és mit nem szeretnek a tartalmában.

A Hotjar korlátai:

  • Az adatokat nem lehet dátumtartományok alapján felosztani, ami megnehezíti az ügyfélút követését, ha nemrégiben változtatásokat hajtott végre.
  • A Hotjar nem kompatibilis a mobilalkalmazásokkal, így csak a webhelyed asztali verziójának használatáról kapsz betekintést.

Hotjar árak:

  • Alap: Örökre ingyenes
  • Üzleti: 99 USD/hó
  • Ár: 213 USD/hó

Hotjar értékelések és vélemények:

  • G2: 4,3/5 (több mint 200 értékelés)
  • Capterra: 4,7/5 (több mint 400 értékelés)

Vigye marketingtevékenységét a következő szintre

Ezekkel az ingyenes és fizetős marketingeszközökkel biztosan megkapja mindazt, amire szüksége van, hogy elérje a célközönségét.

Olyan marketing automatizálási eszközöket szeretne, amelyek egyszerűsítik a tartalom közzétételét? Szoftvert, amely javítja a szervezést és a kommunikációt? Bármi is motiválja, van megoldás.

Bár ezek az eszközök remekek, még jobb, ha az összes marketing- és projektmenedzsment tevékenységét egy kényelmes platformon kezelheti. Itt jön be a ClickUp. ?

A ClickUp javítja az együttműködést, a kommunikációt és a termelékenységet, hogy elérje marketingcéljait. Válasszon több ezer sablon közül, hogy megtalálja a márkaépítéshez, a tekintély megteremtéséhez és a konverziók növeléséhez szükséges marketinganyagokat. Kezdje el még ma a ClickUp használatát – örökre ingyenes!

