A 10 legjobb marketingeszköz startupok számára 2025-ben (ingyenes és fizetős)

Startup vállalkozás vezetése egyszerre izgalmas és stresszes feladat. Számtalan lehetőség áll előtted, de az asztalodon is hatalmas halom teendő vár rád.

Kétségtelen, hogy a teendőlistádon néhány tétel a marketinggel kapcsolatos. A keresőmotorok rangsorának javításától a projektmenedzsment szoftver kiválasztásáig sok teendő van.

Szerencsére rengeteg marketingeszköz áll a startupok rendelkezésére, amelyek megkönnyítik az életüket.

Ebben a bejegyzésben bemutatjuk a startupok számára legalkalmasabb 10 marketingeszközt, és azt, hogyan használhatja őket vállalkozásának sikeres elindításához. ☄️

Nem minden marketingeszköz egyforma a startupok számára. Néhányuk kiválóan alkalmas technológiaorientált SaaS-vállalkozások számára, míg mások inkább életmódmárkákhoz illeszkednek.

Bármilyen eszközre is van szüksége, itt van néhány szempont, amit figyelembe kell vennie, amikor marketingeszközt választ a startup vállalkozásához:

Együttműködés : Nincs rosszabb, mint egy összehangolatlan csapattal dolgozni. Válasszon olyan eszközt, amely : Nincs rosszabb, mint egy összehangolatlan csapattal dolgozni. Válasszon olyan eszközt, amely valós idejű együttműködést kínál, így mindenki naprakész marad és ugyanazon az oldalon áll a gyorsan változó startup környezetben.

Testreszabás: A startupoknak gyorsan kell alkalmazkodniuk és cselekedniük. Keressen olyan eszközöket, amelyek testreszabási lehetőségeket kínálnak, hogy finomhangolásokat végezzen és az Ön igényeinek megfelelő megoldásokat hozzon létre.

A virtuális táblák segítségével hatékonyabban együttműködhet ügyfeleivel vagy belső csapataival, és ösztönözheti az innovációt.

Integrációk : Az eszközeinek jól kell működniük egymással. Keressen olyan marketingeszközöket, amelyek integrálhatók a többi napi menedzsment- és tervezőprogramjával.

Sablonok: A hatékony marketingeszközök időt és pénzt takarítanak meg. Válasszon olyan platformot, amely sablonokat kínál az ismétlődő feladatok gyorsabb elvégzéséhez.

Íme a marketingcsapatok és startupok számára legjobb eszközök listája. A kulcsszó-kutatásoktól a közösségi médiában való posztolásig minden startup és marketingstratégia számára található fizetős vagy ingyenes eszköz.

Nézze meg a ClickUp több mint 15 nézetét, hogy a munkafolyamatot az igényeinek megfelelően testreszabhassa.

A ClickUp egy startupok számára készült projektmenedzsment szoftver, amely a feladatok ütemezését, a felelősségek kiosztását és a napi műveletek kezelését könnyebbé teszi, mint valaha. A marketingcsapatok a ClickUp segítségével szerkesztői és marketing naptárakat hoznak létre, valamint kezelik a publikálási ütemterveket.

Használja a ClickUp alkalmazást a nézet testreszabásához, hogy vizualizálja és megtervezze a marketinganyagokat, például a tartalmakat és a médiát az egész szervezetben.

De várjon, még van más is! ?

Valós időben együttműködhet mindenben, a közösségi média aktivitástól a fizetős hirdetésekig. Brainstormingozzon csapatával új kampányok kidolgozásához, vagy használja a különböző nézeteket az elemzések mélyebb megismeréséhez. Automatizálja a feladatokat, hogy azonnal hozzárendelje a projekteket a megfelelő csapattagokhoz, és csökkentse a munkaidőben eltöltött időt.

A ClickUp AI segítségével csapata magabiztosabban kommunikálhat, mivel lektorálja, rövidíti vagy megfogalmazza az e-maileket.

Az egyik legizgalmasabb funkció a ClickUp AI, egy írási asszisztens, amelynek célja, hogy a marketing hatékonyabbá és eredményesebbé váljon. Különböző felhasználási esetekre tervezték, használhatja e-mail kampányok készítéséhez, tartalmi összefoglalók írásához, blogbejegyzések készítéséhez vagy ötletek generálásához kulcsszó-kutatás során. A legjobb az egészben, hogy mindezt a márkája sajátos hangvételéhez igazíthatja.

A ClickUp legjobb funkciói:

Az automatizálás lehetővé teszi, hogy gyorsabban dolgozzon , mivel azonnal létrehozhat ismétlődő feladatokat, és azokat a felelős csapattagoknak rendelheti hozzá.

Az all-in-one eszköz lehetővé teszi a kommunikációt és egyszerűsíti a munkafolyamatokat a zökkenőmentesebb működés érdekében.

Több ezer sablon megkönnyíti a startupok életét, függetlenül attól, hogy marketingtervet készít, vagy részvényesi elemzést végez a közelgő projektekhez.

A ClickUp korlátai:

Egyes felhasználók eleinte kissé ijesztőnek találják a hatalmas funkcionalitást, de rengeteg támogatás áll rendelkezésre az új felhasználók számára.

Az ingyenes csomag nem tartalmazza az új AI eszközhöz való hozzáférést, de ha fizetős csomagot választ, akkor ez mindössze 5 dollárba kerül.

ClickUp árak:

Örökre ingyenes

Korlátlan : 7 USD/hó felhasználónként, éves fizetéssel

Üzleti : 12 USD/hó felhasználónként

Vállalati : Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

A ClickUp AI minden fizetős csomagban elérhető, havi 5 dollárért munkatársonként.

ClickUp értékelések és vélemények:

G2 : 4,7/5 (több mint 8300 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 3700 értékelés)

2. KWFinder

via KWFinder

Startup vállalkozásként elengedhetetlen az online jelenlét kiépítése. A márka megalapozásának egyik legjobb módja a keresőmotor-optimalizálás (SEO) a webhelyed nyitóoldalain és blogján. Ennek első lépése a kulcsszavak kutatása. ?

A KWFinder egy marketingeszköz startupok számára, amely segít a megfelelő kulcsszavak kiválasztásában, hogy elérje a célközönségét. Használja ezt az eszközt, hogy megnézze, milyen kifejezésekkel rangsorolják versenytársait, megismerje az egyes kulcsszavak keresési volumenét, és azonosítsa azokat a kifejezéseket, amelyekkel gyorsan rangsorolhatja magát.

A KWFinder legjobb funkciói:

A SERPWatcher funkció segítségével betekintést nyerhet a kulcsszavak időbeli rangsorába, így nem kell értékes erőforrásokat fordítania a monitorozó eszközökre.

A SiteProfiler figyeli márkád tekintélyét és szemmel tartja a legfontosabb SEO-mutatókat, mint például a visszautaló linkeket és a legtöbb forgalmat generáló tartalmakat.

A SERP Volatility Checker segítségével naprakész maradhat a Google Core frissítéseivel és más, webhelye forgalmát közvetlenül befolyásoló változásokkal kapcsolatban.

A KWFinder korlátai:

Minden csomagnál korlátozott a kapcsolódó kulcsszavak száma, ami korlátozza a gyors növekedésre törekvő startup vállalkozásokat.

Nincs kulcsszó-hiányelemző eszköz, ezért egy másik eszközre, például a Google Analyticsre lesz szüksége ahhoz, hogy azonosítsa azokat a területeket, ahol értékes tartalom hiányozhat.

KWFinder árak:

Mangools Entry : 29 USD/hó

Mangools Basic : 49 USD/hó

Mangools Premium : 69 USD/hó

Mangools Agency: 129 USD/hó

KWFinder értékelések és vélemények:

G2 : 4,5/5 (5+ értékelés)

Capterra: N/A

3. Hootsuite

via Hootsuite

A Hootsuite egy közösségi média kezelő eszköz, amely megkönnyíti a tartalmak közzétételét a startup vállalkozás közösségi média csatornáin. Használja kapcsolatépítésre, hogy kapcsolatot építsen ki ügyfeleivel, népszerűsítse blogjának tartalmát és új termékeket vezessen be.

A Hootsuite legjobb funkciói:

Tervezze meg az összes közösségi média fiókján megjelenő bejegyzéseket egy helyen

A nyomon követési funkciók segítségével megnézheti, hogy milyen típusú tartalmak teljesítenek a legjobban a célközönségénél.

A naptár nézetben láthatja a teljes publikálási ütemtervet, és beállíthatja az időzítést arra az időpontra, amikor a felhasználók valószínűleg be vannak jelentkezve.

A Hootsuite korlátai:

Néhány felhasználó, aki a szeparált nézeteket részesíti előnyben, kissé zsúfoltnak találja az átfogó irányítópultot.

A sok funkció miatt a tanulási görbe meredekebb; a kezdő marketingeseknek és a startupoknak időre lehet szükségük, hogy felzárkózzanak.

Hootsuite árak:

Professzionális : 99 USD/hó

Csapat : 249 USD/hó

Üzleti : 739 USD/hó

Vállalati egyedi: Testreszabott árak

Hootsuite értékelések és vélemények:

G2 : 4,1/5 (több mint 4000 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 3400 értékelés)

4. Canva

via Canva

A digitális marketing nem csak az írott tartalomról szól – grafikákra és videókra is szükség van ahhoz, hogy elérje a mai, folyamatosan változó közönséget. Az olyan tervezőeszközök, mint a Canva, minden létrehozását megkönnyítik, a fizetős hirdetésektől a közösségi média bannereken át.

Az ingyenes verzió több ezer képhez, grafikához és sablonhoz biztosít hozzáférést, míg a fizetős verzió több testreszabási lehetőséget és opciót kínál. Használja a Canva-t márkaeszközök létrehozásához, együttműködéshez a tervezőcsapat többi tagjával, valamint alkotásainak közzétételéhez vagy letöltéséhez, mindössze néhány kattintással.

A Canva legjobb funkciói:

A sablonok megkönnyítik olyan marketinganyagok elkészítését, mint a termékbemutató meghívók, értékesítési hirdetések és blog infografikák.

A valós idejű együttműködési funkciók – beleértve a mappákat, az ütemterveket és a beépített megjegyzéseszközöket – lehetővé teszik, hogy az egész csapatot bevonja a tervezési folyamatba.

A videószerkesztő és a beépített animációk segítségével könnyedén létrehozhat vonzó tartalmakat a rövid figyelemű közönség számára.

A Canva korlátai:

Egyes felhasználók szerint a felületen előfordulnak hibák, például a tartalom nem illeszkedik tökéletesen, vagy a drag-and-drop funkciók csak szórványosan működnek.

Más felhasználók szerint az ingyenes sablonok minősége korlátozott, ami megnehezíti a változatos tartalom létrehozását anélkül, hogy fizetős csomagra váltanának.

Canva árak:

Ingyenes

Pro : 119,99 USD/év egy személy számára

Csapatok: 149,90 USD/év az első öt fő számára

Canva értékelések és vélemények:

G2 : 4,7/5 (több mint 4200 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 11 300 értékelés)

5. Buffer

via Buffer

A Buffer egy másik digitális marketingeszköz, amelynek célja, hogy a közösségi médiás marketinget gyorsabbá és hatékonyabbá tegye. A marketingnaptár létrehozásától az elemzések nyomon követéséig ez az eszköz hasznos azoknak a startupoknak és influencereknek, akik javítani szeretnék a közönséggel való kommunikációjukat.

Az eszköz integrálható különböző közösségi média csatornákkal, többek között a Facebookkal, Instagrammal, LinkedIn-nel, Mastodonnal, TikTokkal és Shopify-val.

A Buffer legjobb funkciói:

A beépített mesterséges intelligencia segít eldönteni, hogy mikor és mit tegyen közzé a célközönsége alapján.

Az automatizált jelentések időt takarítanak meg , amikor meg kell állapítani, hogy mely tartalmak teljesítenek jól.

A különböző jogosultsági szintek megkönnyítik a csapat tagjainak hozzáférését, így együtt tudnak dolgozni.

A puffer korlátai:

Egyes felhasználók tapasztalják, hogy a bejegyzések nem kerülnek közzétételre – néha a közösségi média platformok problémái miatt, és nem a Buffer miatt –, ami azt jelenti, hogy mindenképpen manuálisan kell közzétenniük őket.

marketingelemzések alapvető áttekintést nyújtanak, de ha mélyebb betekintést szeretne, akkor más eszközre lesz szüksége.

Buffer árak:

Ingyenes

Essentials : 6 USD/hó egy csatornáért

Csapat : 12 USD/hó egy csatornáért

Ügynökség: 120 USD/hó 10 csatornáért

Buffer értékelések és vélemények:

G2 : 4,3/5 (900+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 1400 értékelés)

6. Hemingway Editor

Via Hemingway

A Hemingway Editor egy megbízható tartalommarketing eszköz kisvállalkozások és startupok számára. Az ingyenes online szerkesztő segítségével ellenőrizheti a tartalmat a gyakori nyelvtani hibák szempontjából, hogy pillanatok alatt tisztázhassa azt. Emellett javítja az olvashatóságot azáltal, hogy kiemeli azokat a mondatokat, amelyek passzív hangnemet használnak az aktív hangnem helyett.

Közvetlenül az alkalmazásban végezzen szerkesztéseket, és használja a formázási eszközöket fejlécek, felsorolások és linkek hozzáadásához, hogy tartalma vonzóbb és informatívabb legyen. ✍️

A Hemingway Editor legjobb funkciói:

Az ingyenes online verzió különböző színű kiemelőket használ, így könnyen látható, hogy mely tartalmakat kell kezelni.

Az olvashatósági fokozat és a szószám segít megítélni, hogy az adott tartalom ideális-e a célközönség számára.

A Hemingway Editor korlátai:

A szerkesztési visszajelzések meglehetősen alapszintűek, ezért összetettebb tartalom esetén érdemes stílus- és használati útmutatót használni.

Az online verzió nem rendelkezik mentési funkcióval.

Nem adhat meg bizonyos hang- vagy stíluspreferenciákat.

Hemingway Editor árak:

Ingyenes : Online szerkesztő eszköz

19,99 $: egyszeri fizetés az alkalmazásért

Hemingway Editor értékelések és vélemények:

G2 : N/A

Capterra: 4,4/5 (10+ értékelés)

7. Slack

Via Sl ack

Ha startup vállalkozása napi szinten igényel együttműködést és kommunikációt, válassza a Slack alkalmazást. Ez az alkalmazás az arany standard a csapattagokkal való csevegéshez és a munka elvégzéséhez.

A Slack segítségével különböző csatornákat hozhat létre különböző csoportok számára. Hozzon létre csatornát a munkahelyen kívüli szórakoztató csevegésekhez, vagy teret konkrét projektek, például a tartalommarketing megbeszéléséhez.

Küldjön üzeneteket egész csapatoknak vagy csoportoknak, vagy válassza a közvetlen üzenetküldést, hogy a kommunikáció titkos maradjon. Csatlakozzon a „Huddles” audio- és videohívásokhoz, hogy gyorsan megbeszéljen egy új kérdést vagy megválaszoljon kérdéseket a marketing erőforrások kezelésével kapcsolatban.

A Slack legjobb funkciói:

A Slack Connect segítségével hozzáadhat a szervezeten kívüli személyeket, és korlátozhatja hozzáférésüket bizonyos csatornákhoz.

Hozzon létre egyéni értesítéseket, hogy azonnal értesüljön a legsürgetőbb problémákról, vagy némítsa el a frissítéseket, hogy zavartalanul merülhessen el a munkában.

A startupok számára készült CRM-ekkel és olyan eszközökkel, mint a Google Drive, könnyen elvégezhető a munka a különböző platformokon.

A Slack korlátai:

Egyes felhasználók a Slacket zavarónak találják, de az értesítések testreszabásával ez a probléma minimálisra csökkenthető.

Más felhasználók azt szerették volna, ha lenne egy funkció, amellyel láthatnák, mikor volt valaki utoljára aktív, és nem csak a jelenlegi státuszát.

Slack árak:

Pro: 8,75 USD/fő/hónap

Business+: 15 USD/fő/hónap

Enterprise Grid: Egyedi árazás

Slack értékelések és vélemények:

G2 : 4,5/5 (több mint 31 000 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 23 000 értékelés)

8. GetResponse

via GetResponse

Startupként rengeteg kommunikációt bonyolít le. Akár befektetőkkel, szponzorokkal vagy ügyfelekkel tartja a kapcsolatot, a kapcsolattartás sok időt vesz igénybe. Egy olyan e-mail marketing eszköz, mint a GetResponse, automatizálhatja egyes e-mail kampányait.

Használjon regisztrációs űrlapokat, pop-up ablakokat a céloldalakon és hírleveleket a potenciális ügyfelek számának növelése és a kapcsolattartók gyűjtése érdekében. Használja ki az automatikus válasz sablonokat a feliratkozók ápolására és új ügyfelek szerzésére. Az e-mail marketing platform lehetővé teszi az elkötelezettség nyomon követését és a különböző csatornákon való megosztást is, hogy bővítse elérhetőségét.

A GetResponse legjobb funkciói:

Több mint 100 integráció, beleértve a Gmailt, a Hubspotot, a Shopifyt és a WordPresset.

Az új AI e-mail generátor időt takarít meg azáltal, hogy automatikusan létrehozza a tartalmat a kulcsszavak, az üzleti tevékenység típusa és a konkrét közönség alapján.

A GetResponse korlátai:

Egyes felhasználók szerint a marketing e-mailek felülete elavult volt és testreszabásra szorult.

A fejlettebb eszközök, mint például a céloldal-tervező, meredek tanulási görbével rendelkeznek.

GetResponse árak:

Ingyenes

E-mail marketing: 19 USD/hó

Marketing Automation: 59 USD/hó

E-kereskedelem Marketing: 119 USD/hó

GetResponse értékelések és vélemények:

G2 : 4,2/5 (800+ értékelés)

Capterra: 4,2/5 (több mint 400 értékelés)

9. ClickFunnels

via ClickFunnels

A ClickFunnels egy olyan eszköz, amelyet a startupok A/B tesztelésre és a vevőkapcsolat-kezelés (CRM) megismerésére használnak. Az eszköz célja, hogy a közösségi médiából és az organikus keresésekből a felhasználókat a webhelyére irányítsa, és segítse őket a megfelelő termékek megtalálásában. ?

A ClickFunnels legjobb funkciói:

A testreszabható drag-and-drop oldalépítő növelheti a konverziókat és felhasználóbarát weboldalt hozhat létre.

A céloldalak és konverziós csatornák létrehozásához nincs szükség programozási ismeretekre.

A ClickFunnels korlátai:

Az e-mail marketing eszközök nem minden csomagban elérhetők.

Egyes felhasználók úgy érezték, hogy a tanulási görbe meredek, vagy hogy egyes funkciók nem működnek zökkenőmentesen.

ClickFunnels árak:

Alap: 147 USD/hó

Pro: 197 USD/hó

Funnel Hacker: 497 USD/hó

ClickFunnels értékelések és vélemények:

G2 : 4,6/5 (több mint 300 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 600 értékelés)

10. Hotjar

via Hotjar

A Hotjar értékes betekintést nyújt a vásárlói útvonalba és a konverziós arányokba. A legtöbb más elemző eszköz megmutatja, mi történik, de nem ad betekintést az okokba.

A Hotjhar hő térképeket használ, hogy megmutassa, hogyan interagálnak a felhasználók a webhelyével, és hol konvertálnak, illetve hol hagyják el a webhelyét. Ezekkel az ügyféladatokkal testreszabhatja termékeit az ügyfelek igényeinek megfelelően, és módosíthatja tartalmát a konverziók javítása érdekében.

A Hotjar legjobb funkciói:

Piackutatást végezhet és valódi ügyfelektől kaphat információkat, hogy jobban kezelhesse marketingkampányait.

A felvételek segítségével megnézheti a valódi felhasználói munkameneteket, hogy azonosítsa a problémás pontokat.

Az Ask funkciók segítségével közvetlenül kapcsolatba léphet az ügyfelekkel, hogy visszajelzést kapjon arról, mit szeretnek és mit nem szeretnek a tartalmában.

A Hotjar korlátai:

Az adatokat nem lehet dátumtartományok alapján felosztani, ami megnehezíti az ügyfélút követését, ha nemrégiben változtatásokat hajtott végre.

A Hotjar nem kompatibilis a mobilalkalmazásokkal, így csak a webhelyed asztali verziójának használatáról kapsz betekintést.

Hotjar árak:

Alap: Örökre ingyenes

Üzleti: 99 USD/hó

Ár: 213 USD/hó

Hotjar értékelések és vélemények:

G2 : 4,3/5 (több mint 200 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 400 értékelés)

Vigye marketingtevékenységét a következő szintre

Ezekkel az ingyenes és fizetős marketingeszközökkel biztosan megkapja mindazt, amire szüksége van, hogy elérje a célközönségét.

Olyan marketing automatizálási eszközöket szeretne, amelyek egyszerűsítik a tartalom közzétételét? Szoftvert, amely javítja a szervezést és a kommunikációt? Bármi is motiválja, van megoldás.

Bár ezek az eszközök remekek, még jobb, ha az összes marketing- és projektmenedzsment tevékenységét egy kényelmes platformon kezelheti. Itt jön be a ClickUp. ?

A ClickUp javítja az együttműködést, a kommunikációt és a termelékenységet, hogy elérje marketingcéljait. Válasszon több ezer sablon közül, hogy megtalálja a márkaépítéshez, a tekintély megteremtéséhez és a konverziók növeléséhez szükséges marketinganyagokat. Kezdje el még ma a ClickUp használatát – örökre ingyenes!