A 10 legjobb ActiveCollab alternatíva és versenytárs 2025-ben

Függetlenül az iparágtól, a hatékony projektmenedzsment kulcsfontosságú a vállalat sikeréhez. ?

A projektmenedzsment racionalizálása fenntartja a kommunikációt, javítja a jövedelmezőséget, megakadályozza a párhuzamos munkavégzést, és biztosítja a projektek határidőre és költségkereten belüli megvalósítását. Ha az ActiveCollab helyettesítésére alkalmas projektmenedzsment rendszert keres, olvasson tovább.

A legjobb ActiveCollab alternatívákkal segítjük csapatát a feladatok elvégzésében.

Mi az ActiveCollab alternatíva?

Az ActiveCollab egy platform, amelyen a csapatok belső és ügyfelekkel kapcsolatos projekteket szervezhetnek. Az ActiveCollab alternatívái tehát olyan projektmenedzsment szoftverek, amelyeket a vállalatok a hatékonyabb működés érdekében használnak. ?

Az ActiveCollab segítségével

A legjobb ActiveCollab alternatívák feladatok és alfeladatok kiosztását, határidők meghatározását, a csapat kommunikációjának javítását, prioritások meghatározását és az ismétlődő feladatok automatizálását teszik lehetővé. Egyszerűen fogalmazva: a projektmenedzsment platformok segítenek a feladatok szervezésében, a dolgok időbeni elvégzésében és a költségvetés betartásában (vagy alatti maradása). ⏰

Mit kell keresnie egy ActiveCollab alternatívában?

Új projektmenedzsment rendszert keres? Bár az Ön konkrét igényei az iparágától, ügyfeleitől és versenyelőnyétől függően változnak, a legjobb ActiveCollab alternatívák a következő funkciókkal rendelkeznek:

Egyszerűsített projektmenedzsment: Minden projektmenedzsment eszköznek rendelkeznie kell olyan alapvető funkciókkal, amelyekkel könnyen hozzárendelhetők a feladatok és alfeladatok, beállíthatók a határidők, futtatható a munkaidő-nyomon követés, és 360 fokos rálátás nyerhető az összes projektre.

Testreszabott nézetek: A kollégák különböző módon fogadják be az információkat, ezért a legjobb A kollégák különböző módon fogadják be az információkat, ezért a legjobb projektmenedzsment eszközök lehetővé teszik a csapat tagjainak, hogy a prioritásokat listából, naptárból, idővonalból és kártyanézetből lássák.

Munkafolyamat-automatizálás: A hatékony projektmenedzserek a kezdetektől a végéig egyszerűsített folyamatot alkalmaznak, ezért egy olyan eszköz, amely lehetővé teszi az automatizált munkafolyamatok létrehozását, hatékonyan segít a projektek megvalósításában.

Natív integrációk: A hatékony projektmenedzsment nem lehet elszigetelt. Keressen olyan platformot, amely beépített automatizálási funkciókat kínál az időkövetéshez, számlázáshoz, azonnali üzenetküldéshez vagy más platformokhoz.

Egyedi jogosultsági beállítások: Biztosítsa a projektek zökkenőmentes működését azzal, hogy a csapat tagjai megkapják a szükséges hozzáférési jogosultságokat. Keressen olyan platformot, amely lehetővé teszi egyedi szerepkörök és jogosultsági szintek beállítását a különböző feladatokhoz és projektekhez, vagy az ügyfélprojektek kezelését.

A 10 legjobb ActiveCollab alternatíva

Találjon új platformot a vállalat projektmenedzsmentjének racionalizálására a 10 legjobb ActiveCollab alternatíva listáján, hogy csapata kevesebb idő alatt többet tudjon elvégezni.

Készítsen munkaidő-nyilvántartásokat, hogy összegyűjtse és megtekintse a feladatok és helyszínek szerint nyomon követett időt, és így gyorsan áttekintést kapjon az előrehaladásról.

A ClickUp projektmenedzsment egy könnyen használható platform, amely lehetővé teszi bármely projekt tervezését, nyomon követését és az együttműködést. Indítson el bármilyen projektet a ClickUp Whiteboards segítségével, és alakítsa át a brainstorming eredményeit konkrét cselekvésekbe.

A ClickUp Docs segítségével haladhat előre a projektekkel, együttműködhet, megjegyzéseket fűzhet és feladatokat oszthat ki egyetlen dokumentumon belül.

A ClickUp Time Tracking segítségével a csapatok könnyedén megtervezhetik a költségvetést és a határidőket az egyes projektek során. A ClickUp Automations segítségével pedig a ismétlődő feladatok nem veszik el többé az értékes idejét.

A legjobb az egészben, hogy a projektmenedzserek integrálhatják a ClickUp-ot más platformokkal, hogy kevesebb idő alatt többet tudjanak elvégezni. ?

A ClickUp legjobb funkciói

Készítsen vázlatokat, írjon dokumentumokat vagy foglalja össze a találkozók jegyzetét a ClickUp AI segítségével.

Hozzon létre egy projekt munkafolyamatot több mint 15 testreszabható nézetben a projektek kezeléséhez.

Válasszon több mint 35 ClickApp közül, hogy testreszabhassa projektmenedzsment beállításait.

Feladatok kiosztása, megjegyzések hozzáadása vagy mellékletek megosztása a ClickUp Docs vagy Whiteboards alkalmazásokban.

Megakadályozhatja a kommunikáció megszakadását, ha bármelyik feladathoz megjegyzésszálakat ad hozzá.

Készítsen gondolattérképet , hogy vizuális áttekintést kapjon bármely projektről.

Hozzon létre ütemterveket a projektmenedzsment sablonok könyvtárából, és használja ezeket a nézeteket több projekt előrehaladásának nyomon követéséhez.

A ClickUp korlátai

Néhány fontos funkció nem érhető el a mobilalkalmazásban.

A platform túlterhelő lehet a projektmenedzsment szoftverek új felhasználói számára.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ClickUp Brain: Minden fizetős csomagban elérhető, 5 USD/munkahelyi tag/hónap áron.

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 9000 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (3000+ értékelés)

2. Asana

via Asana

Az Asana egy all-in-one projektmenedzsment platform és ActiveCollab alternatíva, amely lehetővé teszi a marketing, IT, operációs és más részlegek hatékonyabb munkavégzését. Az Asana segítségével a csapat ok funkciók közötti kampányokban működnek együtt, feladatokat és alfeladatokat osztanak ki, és a folyamatban lévő projektekhez fűzött megjegyzésekkel biztosítják a nyílt kommunikációt.

Ráadásul a testreszabható nézetek 360 fokos áttekintést nyújtanak a projekt szervezőinek és a csapat tagjainak minden egyes mérföldkőről.

Az Asana legjobb funkciói

Hozzon létre egyéni mezőket az egyes feladatok rendezéséhez, szűréséhez és jelentéséhez.

Szervezze projektjeit listák, naptárak, ütemtervek, Gantt-diagramok vagy Kanban-táblák formájában.

Az összes prioritását egy helyen láthatja a „Saját feladatok” irányítópulton.

Kapjon frissítéseket minden feladatról vagy projektről az Asana beérkező levelek mappájában.

Az Asana korlátai

Az olyan fejlett funkciók, mint az egyéni mezők, portfóliók és idővonal-nézetek csak a fizetős csomagokban érhetők el.

A rengeteg kulcsfontosságú funkció és értesítés egyes felhasználók számára túlnyomó lehet.

Asana árak

Alap: 0 USD

Prémium: 10,99 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 24,99 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Asana értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (több mint 9000 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 12 000 értékelés)

3. Wrike

via Wrike

A Wrike egy projektmenedzsment szoftver, amelyet a hatékony csapatmunka érdekében fejlesztettek ki. A Wrike segítségével a csapatok minden projekthez testre szabhatják a munkafolyamatokat, a nézeteket és a munkaterületeket. Ráadásul a csapat tagjai időt takaríthatnak meg azáltal, hogy a kollaborációs eszközzel automatizálják a jóváhagyási folyamatokat, a kérelemformanyomtatványokat és a tervrajzokat.

Főbb funkciói között szerepel az időkövetés, a feladatkezelés és a projekt előrehaladásának nyomon követése a különböző csapatok közötti projektmenedzsmenthez.

A Wrike legjobb funkciói

Hozzon létre korlátlan számú mappát, projektet, feladatot és alfeladatot.

Használja ki az AI-t, hogy a munkajegyzeteket alfeladatokká alakítsa a projektjében.

Készítsen dinamikus felvételi űrlapokat ügyfelei számára

Gyorsabban indulhat el a kész projektmenedzsment sablonok könyvtárával.

A Wrike korlátai

Az új felhasználók számára nehéz lehet a projektmenedzsment eszköz bevezetési folyamata.

Néhány fejlettebb funkció csak a drágább csomagokban érhető el.

Wrike árak

Ingyenes csomag : 0 USD

Csapat: 9,80 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 24,80 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Pinnacle: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Wrike értékelések és vélemények

G2: 4,2/5 (több mint 3000 értékelés)

Capterra: 4,3/5 (több mint 2000 értékelés)

4. Monday

via Monday

A Monday egy ActiveCollab alternatíva, amely különböző projektmenedzsment stratégiákat alkalmaz a munka racionalizálása és a termelékenység növelése érdekében. Használja a Monday-t csapatával a célok és feladatok meghatározásához, egyedi munkafolyamatok kialakításához és az automatizálás révén több idő megszerzéséhez.

Ráadásul a Monday beépített CRM rendszerrel rendelkezik, így marketing-, értékesítési és projektmenedzsment csapata mindig összehangoltan működhet. Emellett időkövető eszközöket, feladatkezelést és egyéb kulcsfontosságú funkciókat is kínál, amelyek ideálisak az egész vállalat vagy bizonyos csoportok, például az agilis csapatok számára.

A Monday legjobb funkciói

Válassza ki, hogyan szeretné megjeleníteni a projekteket több mint 10 egyedi nézet közül.

A műszerfalon található több mint 30 widget segítségével mélyebb betekintést nyerhet projektjeibe.

Gyorsabban állítsa be a munkafolyamatokat kód nélküli építőelemek segítségével

Több mint 200 integrációval egyszerűsítheti projektjeit.

A Monday korlátai

A tanulási görbe időigényes lehet néhány projektmenedzsment szoftverhez képest.

A műszerfal testreszabási lehetőségei korlátozottak.

Monday árak

Ingyenes: 0 dollár

Alap: 8 USD/hó felhasználónként

Standard: 10 USD/hó felhasználónként

Pro: 16 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Hétfői értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 8000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

5. Basecamp

via Basecamp

A Basecamp egy projektmenedzsment és csapatmunka-támogató eszköz, amelyet startupok és kisvállalkozások számára fejlesztettek ki. A Basecamp segítségével a munkatársak ötleteket vethetnek fel a üzenőfalon, megoszthatnak táblázatokat és fájlokat, valamint cseveghetnek a többi csapattaggal.

Ráadásul az automatikus bejelentkezési bejegyzések segítségével a projektek az egész vállalatban a terv szerint haladnak. Az együttműködési eszköz robusztus feladatkezelési funkciókat kínál a projektek előrehaladásának kezeléséhez.

A Basecamp legjobb funkciói

Használja a kártyatáblázatot a munkafolyamat kialakításához és a kártyák oszlopok közötti mozgatásához.

Készítsen egyedi termelékenységi jelentéseket, hogy csapata a terv szerint haladjon.

Egyszerűsítse a feladatkezelést feladatok kiosztásával, határidők meghatározásával és kollégáival való csevegéssel.

A The Lineup nézet segítségével átfogó képet kaphat az összes projektről.

A Basecamp korlátai

Nincs beépített időkövető funkció.

Az automatizálás és a munkafolyamatok terén korlátozott lehetőségek állnak rendelkezésre.

Basecamp árak

Ingyenes próba: 30 nap

Basecamp : 15 USD/hó felhasználónként

Basecamp Pro Unlimited: 299 USD/hó korlátlan számú felhasználó számára

Basecamp értékelések és vélemények

G2: 4. 1/5 (5000+ értékelés)

Capterra: 4,3/5 (több mint 14 000 értékelés)

6. Csapatmunka

via Teamwork

A Teamwork egy felhőalapú ActiveCollab alternatíva, amelyet kizárólag ügyfélszolgálati vállalkozások számára fejlesztettek ki. Használja a Teamworket a csapat kapacitásának kiegyensúlyozására, az ügyfelek eszközeinek és ütemterveinek szervezésére, valamint a csapat prioritásainak meghatározására. Ezenkívül javíthatja a projekt jövedelmezőségét a számlázható órák nyomon követésével és a projekt teljesítményének figyelemmel kísérésével.

A csapatmunka legjobb tulajdonságai

munkaidő-nyomkövető eszköz segítségével megértheti, hogy a csapat tagjai hogyan töltik az idejüket.

A Workload nézet segítségével teljes áttekintést kaphat csapata kapacitásáról.

Használja a portfólió funkciót több projekt egyidejű kezeléséhez.

Egyszerűsítse az ügyfelek számlázását az elszámolható órák nyomon követésével a tökéletes projekt-együttműködés érdekében.

Csapatmunka korlátai

Kevés natív API-integráció létezik – a legtöbbet a Zapier-en keresztül kell futtatni.

A kezdeti beállítási folyamat időigényes lehet más projektmenedzsment szoftverekhez képest.

Csapatmunka árak

Ingyenes: 0 dollár

Starter: 5,99 USD/hó felhasználónként

Szállítás: 9,99 USD/hó felhasználónként

Grow: 19,99 USD/hó felhasználónként

Méretezés: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Csapatmunka értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (1000+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 800 értékelés)

7. Trello

via Trello

A Trello egy webalapú projektmenedzsment eszköz, amely egyszerű felhasználói felületéről ismert. A Trello táblák segítik a projektek szervezését, és lehetővé teszik a projektmenedzserek számára, hogy listák és kártyák segítségével feladatok hozzáadásával. Ezen felül a Trello saját sablonkönyvtárral és plugin-piactérrel rendelkezik, így a platformot az Ön igényeinek megfelelően testreszabhatja.

Ha időkövetési funkciót szeretne hozzáadni a projektek jobb kezelése érdekében, akkor ehhez meg kell szereznie a Time Tracking & Reporting power-upot.

A Trello legjobb funkciói

Használja az automatizálást szabályok beállításához, gombok létrehozásához vagy parancsok készítéséhez.

Használja a Trello bővítményeket, hogy összekapcsolja más eszközökkel, mint például a Jira, a Slack, a Google Drive és az InVision.

Merüljön el mélyebben a projektekben a Táblázat, Tábla, Idővonal, Naptár és Térkép nézetekkel.

Maradjon a feladatoknál útközben is a Trello iOS és Android mobilalkalmazásokkal.

A Trello korlátai

Számos funkció és integráció nem elérhető az ingyenes verzióban.

A projektek nem rendelkeznek annyi egyéni nézettel, mint más platformok.

Trello árak

Ingyenes: 0 dollár

Standard: 5 USD/hó felhasználónként

Prémium: 10 USD/hó felhasználónként

Vállalati: 17,50 USD/hó felhasználónként

Trello értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 13 000 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 22 000 értékelés)

8. ProofHub

via ProofHub

A ProofHub egy munkamenedzsment platform, amely segít a csapatok szervezettségének fenntartásában. A ProofHub valós idejű együttműködést tesz lehetővé egyéni nézetek, automatizált munkafolyamatok és fájlmegosztás révén. Ezenkívül ez az ActiveCollab alternatíva többnyelvű funkcióival, napi napirendjeivel, fájlmegosztásával és szálakba rendezett beszélgetéseivel megakadályozza a félreértéseket a projekttervezés során.

A ProofHub legjobb funkciói

Érje el kommunikációs céljait az egyéni és csoportos csevegési funkciók segítségével.

Használjon jelölőeszközöket a dokumentumok áttekintéséhez, közös szerkesztéséhez és lektorálásához.

Rendeljen egyedi szerepköröket és jogosultsági beállításokat a projektekhez

A beépített jelentések segítségével mérje az egész csapat előrehaladását.

A ProofHub korlátai

A értesítések kezelése nehéz lehet.

Nincs beépített költségvetési vagy számlázási funkció.

ProofHub árak

Alapvető: 45 USD/hó

Ultimate Control: 89 USD/hó

ProofHub értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (83 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (89 értékelés)

9. SupportBee

via SupportBee

Ha ügyfélszolgálaton dolgozik, akkor tudja, milyen nehéz a támogatási kérelmeket rendszerezni. A SupportBee egy kifejezetten támogatási jegyekhez kifejlesztett projektmenedzsment rendszer. A SupportBee segítségével a csapatok közös beérkező levelek mappát, ügyfélportált és tudásalapú szoftvert kapnak, amelyek segítenek megválaszolni (és kezelni!) az ügyfelek kérdéseit.

A SupportBee legjobb funkciói

Hozzáférjen a tudásalapú szoftverfejlesztéshez, hogy saját GYIK-oldalt, e-könyveket, súgó részt és egyebeket készíthessen.

Osztályozza a támogatási jegyeket válaszolt, megválaszolatlan és archivált kategóriákba a megosztott beérkező levelek mappájában.

Kezdjen megjegyzéseket vagy beszélgetéseket kollégái között a bonyolult támogatási kérésekkel kapcsolatban.

Készítsen egy egyedi portált, hogy az ügyfelek átfogó képet kapjanak támogatási kéréseikről.

A SupportBee korlátai

A platform kifejezetten támogatási jegyek kezelésére készült, ezért előfordulhat, hogy hiányoznak belőle más projektmenedzsment együttműködési platformoknál megszokott funkciók.

A platform nem annyira népszerű, mint más projektmenedzsment szolgáltatók.

SupportBee árak

Startup : 13 USD/hó felhasználónként

Vállalati: 17 USD/hó felhasználónként

SupportBee értékelések és vélemények

G2: 4,2/5 (5 értékelés)

Capterra: 4,3/5 (29 értékelés)

10. Huddle

via Huddle

A Huddle egy biztonságos SaaS dokumentummegosztási megoldás, amelyet szabályozott iparágak számára fejlesztettek ki. Osszon meg érzékeny információkat, tekintse át a dokumentumokat, és hozzon létre ügyfélportálokat. Ráadásul a Huddle nyílt forráskódú API-ja zökkenőmentesen integrálódik a Microsoft Windows 365, a SharePoint, a Google Workspace és más platformokba, hogy ügyfeleit még jobban kiszolgálhassa.

A Huddle legjobb funkciói

Ossza meg biztonságosan az adatokat kollégáival a megfelelő API-k segítségével.

Egyszerűsítse a csapatmunkát a biztonságos dokumentummegosztás révén

Készítsen egy e-learning platformot, amely megfelel a kormányzati előírásoknak

Belső és külső auditokkal erősítse az ügyfelek bizalmát

A Huddle korlátai

Az értesítések kezelése kihívást jelenthet

Néhány kezdő felhasználó zavarosnak találja a felhasználói felületet.

Huddle árak

Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Huddle értékelések és vélemények

G2: 4,2/5 (100+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (64 értékelés)

Egyszerűsítse a projektmenedzsmentet a ClickUp segítségével

A megfelelő ActiveCollab alternatívák elősegítik a kollégák közötti kommunikációt, megkönnyítik a határidők és feladatok kiosztását, valamint automatizálják az ismétlődő feladatokat. Ezért a ClickUp az ideális választás a vállalat projektmenedzsmentjének racionalizálásához.

A ClickUp egy all-in-one platform, amely együttműködési dokumentumokkal és táblákkal, számtalan integrációval, munkafolyamat-automatizálással, hasznos AI-eszközökkel és sablonkönyvtárral rendelkezik, hogy elindíthassa projektjeit.

Hogy projektmenedzserei okosabban, nem pedig keményebben dolgozhassanak, próbálja ki még ma a ClickUp-ot. ?