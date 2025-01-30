A 10 legjobb ActiveCollab alternatíva és versenytárs 2025-ben

Függetlenül az iparágtól, a hatékony projektmenedzsment kulcsfontosságú a vállalat sikeréhez. ?
A projektmenedzsment racionalizálása fenntartja a kommunikációt, javítja a jövedelmezőséget, megakadályozza a párhuzamos munkavégzést, és biztosítja a projektek határidőre és költségkereten belüli megvalósítását. Ha az ActiveCollab helyettesítésére alkalmas projektmenedzsment rendszert keres, olvasson tovább.
A legjobb ActiveCollab alternatívákkal segítjük csapatát a feladatok elvégzésében.
Mi az ActiveCollab alternatíva?
Az ActiveCollab egy platform, amelyen a csapatok belső és ügyfelekkel kapcsolatos projekteket szervezhetnek. Az ActiveCollab alternatívái tehát olyan projektmenedzsment szoftverek, amelyeket a vállalatok a hatékonyabb működés érdekében használnak. ?
A legjobb ActiveCollab alternatívák feladatok és alfeladatok kiosztását, határidők meghatározását, a csapat kommunikációjának javítását, prioritások meghatározását és az ismétlődő feladatok automatizálását teszik lehetővé. Egyszerűen fogalmazva: a projektmenedzsment platformok segítenek a feladatok szervezésében, a dolgok időbeni elvégzésében és a költségvetés betartásában (vagy alatti maradása). ⏰
Mit kell keresnie egy ActiveCollab alternatívában?
Új projektmenedzsment rendszert keres? Bár az Ön konkrét igényei az iparágától, ügyfeleitől és versenyelőnyétől függően változnak, a legjobb ActiveCollab alternatívák a következő funkciókkal rendelkeznek:
- Egyszerűsített projektmenedzsment: Minden projektmenedzsment eszköznek rendelkeznie kell olyan alapvető funkciókkal, amelyekkel könnyen hozzárendelhetők a feladatok és alfeladatok, beállíthatók a határidők, futtatható a munkaidő-nyomon követés, és 360 fokos rálátás nyerhető az összes projektre.
- Testreszabott nézetek: A kollégák különböző módon fogadják be az információkat, ezért a legjobb projektmenedzsment eszközök lehetővé teszik a csapat tagjainak, hogy a prioritásokat listából, naptárból, idővonalból és kártyanézetből lássák.
- Munkafolyamat-automatizálás: A hatékony projektmenedzserek a kezdetektől a végéig egyszerűsített folyamatot alkalmaznak, ezért egy olyan eszköz, amely lehetővé teszi az automatizált munkafolyamatok létrehozását, hatékonyan segít a projektek megvalósításában.
- Natív integrációk: A hatékony projektmenedzsment nem lehet elszigetelt. Keressen olyan platformot, amely beépített automatizálási funkciókat kínál az időkövetéshez, számlázáshoz, azonnali üzenetküldéshez vagy más platformokhoz.
- Egyedi jogosultsági beállítások: Biztosítsa a projektek zökkenőmentes működését azzal, hogy a csapat tagjai megkapják a szükséges hozzáférési jogosultságokat. Keressen olyan platformot, amely lehetővé teszi egyedi szerepkörök és jogosultsági szintek beállítását a különböző feladatokhoz és projektekhez, vagy az ügyfélprojektek kezelését.
A 10 legjobb ActiveCollab alternatíva
Találjon új platformot a vállalat projektmenedzsmentjének racionalizálására a 10 legjobb ActiveCollab alternatíva listáján, hogy csapata kevesebb idő alatt többet tudjon elvégezni.
1. ClickUp
A ClickUp projektmenedzsment egy könnyen használható platform, amely lehetővé teszi bármely projekt tervezését, nyomon követését és az együttműködést. Indítson el bármilyen projektet a ClickUp Whiteboards segítségével, és alakítsa át a brainstorming eredményeit konkrét cselekvésekbe.
A ClickUp Docs segítségével haladhat előre a projektekkel, együttműködhet, megjegyzéseket fűzhet és feladatokat oszthat ki egyetlen dokumentumon belül.
A ClickUp Time Tracking segítségével a csapatok könnyedén megtervezhetik a költségvetést és a határidőket az egyes projektek során. A ClickUp Automations segítségével pedig a ismétlődő feladatok nem veszik el többé az értékes idejét.
A legjobb az egészben, hogy a projektmenedzserek integrálhatják a ClickUp-ot más platformokkal, hogy kevesebb idő alatt többet tudjanak elvégezni. ?
A ClickUp legjobb funkciói
- Készítsen vázlatokat, írjon dokumentumokat vagy foglalja össze a találkozók jegyzetét a ClickUp AI segítségével.
- Hozzon létre egy projekt munkafolyamatot több mint 15 testreszabható nézetben a projektek kezeléséhez.
- Válasszon több mint 35 ClickApp közül, hogy testreszabhassa projektmenedzsment beállításait.
- Feladatok kiosztása, megjegyzések hozzáadása vagy mellékletek megosztása a ClickUp Docs vagy Whiteboards alkalmazásokban.
- Megakadályozhatja a kommunikáció megszakadását, ha bármelyik feladathoz megjegyzésszálakat ad hozzá.
- Készítsen gondolattérképet, hogy vizuális áttekintést kapjon bármely projektről.
- Hozzon létre ütemterveket a projektmenedzsment sablonok könyvtárából, és használja ezeket a nézeteket több projekt előrehaladásának nyomon követéséhez.
A ClickUp korlátai
- Néhány fontos funkció nem érhető el a mobilalkalmazásban.
- A platform túlterhelő lehet a projektmenedzsment szoftverek új felhasználói számára.
ClickUp árak
- Örökre ingyenes
- Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként
- Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként
- Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
- ClickUp Brain: Minden fizetős csomagban elérhető, 5 USD/munkahelyi tag/hónap áron.
ClickUp értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (több mint 9000 értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (3000+ értékelés)
2. Asana
Az Asana egy all-in-one projektmenedzsment platform és ActiveCollab alternatíva, amely lehetővé teszi a marketing, IT, operációs és más részlegek hatékonyabb munkavégzését. Az Asana segítségével a csapat ok funkciók közötti kampányokban működnek együtt, feladatokat és alfeladatokat osztanak ki, és a folyamatban lévő projektekhez fűzött megjegyzésekkel biztosítják a nyílt kommunikációt.
Ráadásul a testreszabható nézetek 360 fokos áttekintést nyújtanak a projekt szervezőinek és a csapat tagjainak minden egyes mérföldkőről.
Az Asana legjobb funkciói
- Hozzon létre egyéni mezőket az egyes feladatok rendezéséhez, szűréséhez és jelentéséhez.
- Szervezze projektjeit listák, naptárak, ütemtervek, Gantt-diagramok vagy Kanban-táblák formájában.
- Az összes prioritását egy helyen láthatja a „Saját feladatok” irányítópulton.
- Kapjon frissítéseket minden feladatról vagy projektről az Asana beérkező levelek mappájában.
Az Asana korlátai
- Az olyan fejlett funkciók, mint az egyéni mezők, portfóliók és idővonal-nézetek csak a fizetős csomagokban érhetők el.
- A rengeteg kulcsfontosságú funkció és értesítés egyes felhasználók számára túlnyomó lehet.
Asana árak
- Alap: 0 USD
- Prémium: 10,99 USD/hó felhasználónként
- Üzleti: 24,99 USD/hó felhasználónként
- Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
Asana értékelések és vélemények
- G2: 4,3/5 (több mint 9000 értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (több mint 12 000 értékelés)
3. Wrike
A Wrike egy projektmenedzsment szoftver, amelyet a hatékony csapatmunka érdekében fejlesztettek ki. A Wrike segítségével a csapatok minden projekthez testre szabhatják a munkafolyamatokat, a nézeteket és a munkaterületeket. Ráadásul a csapat tagjai időt takaríthatnak meg azáltal, hogy a kollaborációs eszközzel automatizálják a jóváhagyási folyamatokat, a kérelemformanyomtatványokat és a tervrajzokat.
Főbb funkciói között szerepel az időkövetés, a feladatkezelés és a projekt előrehaladásának nyomon követése a különböző csapatok közötti projektmenedzsmenthez.
A Wrike legjobb funkciói
- Hozzon létre korlátlan számú mappát, projektet, feladatot és alfeladatot.
- Használja ki az AI-t, hogy a munkajegyzeteket alfeladatokká alakítsa a projektjében.
- Készítsen dinamikus felvételi űrlapokat ügyfelei számára
- Gyorsabban indulhat el a kész projektmenedzsment sablonok könyvtárával.
A Wrike korlátai
- Az új felhasználók számára nehéz lehet a projektmenedzsment eszköz bevezetési folyamata.
- Néhány fejlettebb funkció csak a drágább csomagokban érhető el.
Wrike árak
- Ingyenes csomag: 0 USD
- Csapat: 9,80 USD/hó felhasználónként
- Üzleti: 24,80 USD/hó felhasználónként
- Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
- Pinnacle: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
Wrike értékelések és vélemények
- G2: 4,2/5 (több mint 3000 értékelés)
- Capterra: 4,3/5 (több mint 2000 értékelés)
4. Monday
A Monday egy ActiveCollab alternatíva, amely különböző projektmenedzsment stratégiákat alkalmaz a munka racionalizálása és a termelékenység növelése érdekében. Használja a Monday-t csapatával a célok és feladatok meghatározásához, egyedi munkafolyamatok kialakításához és az automatizálás révén több idő megszerzéséhez.
Ráadásul a Monday beépített CRM rendszerrel rendelkezik, így marketing-, értékesítési és projektmenedzsment csapata mindig összehangoltan működhet. Emellett időkövető eszközöket, feladatkezelést és egyéb kulcsfontosságú funkciókat is kínál, amelyek ideálisak az egész vállalat vagy bizonyos csoportok, például az agilis csapatok számára.
A Monday legjobb funkciói
- Válassza ki, hogyan szeretné megjeleníteni a projekteket több mint 10 egyedi nézet közül.
- A műszerfalon található több mint 30 widget segítségével mélyebb betekintést nyerhet projektjeibe.
- Gyorsabban állítsa be a munkafolyamatokat kód nélküli építőelemek segítségével
- Több mint 200 integrációval egyszerűsítheti projektjeit.
A Monday korlátai
- A tanulási görbe időigényes lehet néhány projektmenedzsment szoftverhez képest.
- A műszerfal testreszabási lehetőségei korlátozottak.
Monday árak
- Ingyenes: 0 dollár
- Alap: 8 USD/hó felhasználónként
- Standard: 10 USD/hó felhasználónként
- Pro: 16 USD/hó felhasználónként
- Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
Hétfői értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (több mint 8000 értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)
5. Basecamp
A Basecamp egy projektmenedzsment és csapatmunka-támogató eszköz, amelyet startupok és kisvállalkozások számára fejlesztettek ki. A Basecamp segítségével a munkatársak ötleteket vethetnek fel a üzenőfalon, megoszthatnak táblázatokat és fájlokat, valamint cseveghetnek a többi csapattaggal.
Ráadásul az automatikus bejelentkezési bejegyzések segítségével a projektek az egész vállalatban a terv szerint haladnak. Az együttműködési eszköz robusztus feladatkezelési funkciókat kínál a projektek előrehaladásának kezeléséhez.
A Basecamp legjobb funkciói
- Használja a kártyatáblázatot a munkafolyamat kialakításához és a kártyák oszlopok közötti mozgatásához.
- Készítsen egyedi termelékenységi jelentéseket, hogy csapata a terv szerint haladjon.
- Egyszerűsítse a feladatkezelést feladatok kiosztásával, határidők meghatározásával és kollégáival való csevegéssel.
- A The Lineup nézet segítségével átfogó képet kaphat az összes projektről.
A Basecamp korlátai
- Nincs beépített időkövető funkció.
- Az automatizálás és a munkafolyamatok terén korlátozott lehetőségek állnak rendelkezésre.
Basecamp árak
- Ingyenes próba: 30 nap
- Basecamp: 15 USD/hó felhasználónként
- Basecamp Pro Unlimited: 299 USD/hó korlátlan számú felhasználó számára
Basecamp értékelések és vélemények
- G2: 4. 1/5 (5000+ értékelés)
- Capterra: 4,3/5 (több mint 14 000 értékelés)
6. Csapatmunka
A Teamwork egy felhőalapú ActiveCollab alternatíva, amelyet kizárólag ügyfélszolgálati vállalkozások számára fejlesztettek ki. Használja a Teamworket a csapat kapacitásának kiegyensúlyozására, az ügyfelek eszközeinek és ütemterveinek szervezésére, valamint a csapat prioritásainak meghatározására. Ezenkívül javíthatja a projekt jövedelmezőségét a számlázható órák nyomon követésével és a projekt teljesítményének figyelemmel kísérésével.
A csapatmunka legjobb tulajdonságai
- A munkaidő-nyomkövető eszköz segítségével megértheti, hogy a csapat tagjai hogyan töltik az idejüket.
- A Workload nézet segítségével teljes áttekintést kaphat csapata kapacitásáról.
- Használja a portfólió funkciót több projekt egyidejű kezeléséhez.
- Egyszerűsítse az ügyfelek számlázását az elszámolható órák nyomon követésével a tökéletes projekt-együttműködés érdekében.
Csapatmunka korlátai
- Kevés natív API-integráció létezik – a legtöbbet a Zapier-en keresztül kell futtatni.
- A kezdeti beállítási folyamat időigényes lehet más projektmenedzsment szoftverekhez képest.
Csapatmunka árak
- Ingyenes: 0 dollár
- Starter: 5,99 USD/hó felhasználónként
- Szállítás: 9,99 USD/hó felhasználónként
- Grow: 19,99 USD/hó felhasználónként
- Méretezés: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
Csapatmunka értékelések és vélemények
- G2: 4,4/5 (1000+ értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (több mint 800 értékelés)
7. Trello
A Trello egy webalapú projektmenedzsment eszköz, amely egyszerű felhasználói felületéről ismert. A Trello táblák segítik a projektek szervezését, és lehetővé teszik a projektmenedzserek számára, hogy listák és kártyák segítségével feladatok hozzáadásával. Ezen felül a Trello saját sablonkönyvtárral és plugin-piactérrel rendelkezik, így a platformot az Ön igényeinek megfelelően testreszabhatja.
Ha időkövetési funkciót szeretne hozzáadni a projektek jobb kezelése érdekében, akkor ehhez meg kell szereznie a Time Tracking & Reporting power-upot.
A Trello legjobb funkciói
- Használja az automatizálást szabályok beállításához, gombok létrehozásához vagy parancsok készítéséhez.
- Használja a Trello bővítményeket, hogy összekapcsolja más eszközökkel, mint például a Jira, a Slack, a Google Drive és az InVision.
- Merüljön el mélyebben a projektekben a Táblázat, Tábla, Idővonal, Naptár és Térkép nézetekkel.
- Maradjon a feladatoknál útközben is a Trello iOS és Android mobilalkalmazásokkal.
A Trello korlátai
- Számos funkció és integráció nem elérhető az ingyenes verzióban.
- A projektek nem rendelkeznek annyi egyéni nézettel, mint más platformok.
Trello árak
- Ingyenes: 0 dollár
- Standard: 5 USD/hó felhasználónként
- Prémium: 10 USD/hó felhasználónként
- Vállalati: 17,50 USD/hó felhasználónként
Trello értékelések és vélemények
- G2: 4,4/5 (több mint 13 000 értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (több mint 22 000 értékelés)
8. ProofHub
A ProofHub egy munkamenedzsment platform, amely segít a csapatok szervezettségének fenntartásában. A ProofHub valós idejű együttműködést tesz lehetővé egyéni nézetek, automatizált munkafolyamatok és fájlmegosztás révén. Ezenkívül ez az ActiveCollab alternatíva többnyelvű funkcióival, napi napirendjeivel, fájlmegosztásával és szálakba rendezett beszélgetéseivel megakadályozza a félreértéseket a projekttervezés során.
A ProofHub legjobb funkciói
- Érje el kommunikációs céljait az egyéni és csoportos csevegési funkciók segítségével.
- Használjon jelölőeszközöket a dokumentumok áttekintéséhez, közös szerkesztéséhez és lektorálásához.
- Rendeljen egyedi szerepköröket és jogosultsági beállításokat a projektekhez
- A beépített jelentések segítségével mérje az egész csapat előrehaladását.
A ProofHub korlátai
- A értesítések kezelése nehéz lehet.
- Nincs beépített költségvetési vagy számlázási funkció.
ProofHub árak
- Alapvető: 45 USD/hó
- Ultimate Control: 89 USD/hó
ProofHub értékelések és vélemények
- G2: 4,5/5 (83 értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (89 értékelés)
9. SupportBee
Ha ügyfélszolgálaton dolgozik, akkor tudja, milyen nehéz a támogatási kérelmeket rendszerezni. A SupportBee egy kifejezetten támogatási jegyekhez kifejlesztett projektmenedzsment rendszer. A SupportBee segítségével a csapatok közös beérkező levelek mappát, ügyfélportált és tudásalapú szoftvert kapnak, amelyek segítenek megválaszolni (és kezelni!) az ügyfelek kérdéseit.
A SupportBee legjobb funkciói
- Hozzáférjen a tudásalapú szoftverfejlesztéshez, hogy saját GYIK-oldalt, e-könyveket, súgó részt és egyebeket készíthessen.
- Osztályozza a támogatási jegyeket válaszolt, megválaszolatlan és archivált kategóriákba a megosztott beérkező levelek mappájában.
- Kezdjen megjegyzéseket vagy beszélgetéseket kollégái között a bonyolult támogatási kérésekkel kapcsolatban.
- Készítsen egy egyedi portált, hogy az ügyfelek átfogó képet kapjanak támogatási kéréseikről.
A SupportBee korlátai
- A platform kifejezetten támogatási jegyek kezelésére készült, ezért előfordulhat, hogy hiányoznak belőle más projektmenedzsment együttműködési platformoknál megszokott funkciók.
- A platform nem annyira népszerű, mint más projektmenedzsment szolgáltatók.
SupportBee árak
- Startup: 13 USD/hó felhasználónként
- Vállalati: 17 USD/hó felhasználónként
SupportBee értékelések és vélemények
- G2: 4,2/5 (5 értékelés)
- Capterra: 4,3/5 (29 értékelés)
10. Huddle
A Huddle egy biztonságos SaaS dokumentummegosztási megoldás, amelyet szabályozott iparágak számára fejlesztettek ki. Osszon meg érzékeny információkat, tekintse át a dokumentumokat, és hozzon létre ügyfélportálokat. Ráadásul a Huddle nyílt forráskódú API-ja zökkenőmentesen integrálódik a Microsoft Windows 365, a SharePoint, a Google Workspace és más platformokba, hogy ügyfeleit még jobban kiszolgálhassa.
A Huddle legjobb funkciói
- Ossza meg biztonságosan az adatokat kollégáival a megfelelő API-k segítségével.
- Egyszerűsítse a csapatmunkát a biztonságos dokumentummegosztás révén
- Készítsen egy e-learning platformot, amely megfelel a kormányzati előírásoknak
- Belső és külső auditokkal erősítse az ügyfelek bizalmát
A Huddle korlátai
- Az értesítések kezelése kihívást jelenthet
- Néhány kezdő felhasználó zavarosnak találja a felhasználói felületet.
Huddle árak
- Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
Huddle értékelések és vélemények
- G2: 4,2/5 (100+ értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (64 értékelés)
Egyszerűsítse a projektmenedzsmentet a ClickUp segítségével
A megfelelő ActiveCollab alternatívák elősegítik a kollégák közötti kommunikációt, megkönnyítik a határidők és feladatok kiosztását, valamint automatizálják az ismétlődő feladatokat. Ezért a ClickUp az ideális választás a vállalat projektmenedzsmentjének racionalizálásához.
A ClickUp egy all-in-one platform, amely együttműködési dokumentumokkal és táblákkal, számtalan integrációval, munkafolyamat-automatizálással, hasznos AI-eszközökkel és sablonkönyvtárral rendelkezik, hogy elindíthassa projektjeit.
Hogy projektmenedzserei okosabban, nem pedig keményebben dolgozhassanak, próbálja ki még ma a ClickUp-ot. ?