A 10 legjobb Sprout Social alternatíva 2025-ben (vélemények és árak)

Akár közösségi média menedzser vagy, marketing ügynökség csapatának tagja, akár influencerként saját magad kezeled a tartalmakat, valószínűleg ismered a Sprout Socialt. Ez a népszerű közösségi média menedzsment eszköz arra szolgál, hogy segítsen irányítani online jelenlétedet és több közösségi platformon is kapcsolatba lépni a közönséggel.

A felhasználók imádják a beépített jelentési funkciókat és üzenetküldési lehetőségeket, amelyekkel több közösségi hálózaton is válaszolhat a közösségi beérkező üzeneteire anélkül, hogy el kellene hagynia a platformot. ?

Mégis, lehet, hogy nem mindenki számára ez a legjobb közösségi média eszköz. Magas az ára, ami kisvállalkozások és korlátozott költségvetéssel rendelkezők számára elérhetetlen lehet. Ráadásul a Sprout Social nem integrálható olyan webhelyekkel, mint a YouTube és a Pinterest, ami azt jelenti, hogy más módszereket kell használnia, ha ezeken a webhelyeken szeretne publikálni.

Szerencsére a Sprout Social nem az egyetlen lehetőség a közösségi média munkafolyamatok racionalizálására.

Itt bemutatjuk a 10 legjobb Sprout Social alternatívát, és részletesen ismertetjük mindegyik előnyeit, hátrányait, árait és értékeléseit.

Bónusz: Bemutatunk egy elengedhetetlen projektmenedzsment eszközt is, amely funkcióival és tartalomtervezési képességeivel új szintre emeli a közösségi médiában való jelenlétét. ?

Mit kell keresned a Sprout Social alternatíváiban?

A Sprout Social egy átfogó eszköz, ezért érdemes odafigyelni az alternatívák kiválasztásakor. Ha ezek fontosak a munkádhoz, akkor figyelj az integrációk, a jelentések és a testreszabás funkciókra. ?

A Sprout Social alternatíváinak keresésekor tartsd szem előtt ezeket a legfontosabb funkciókat:

Integrációk: A Sprout Social nem teszi lehetővé, hogy minden közösségi média platformon publikálj. Válassz egy olyan eszközt, amely harmadik féltől származó integrációkat kínál, hogy munkádat egy helyen tudd tartani, és ne kelljen egyik eszközről a másikra ugrálnod.

Árak rugalmasság: A Sprout Social egyik fő hátránya, hogy drága. Keressen olyan versenytársakat, akik többféle árkategóriában kínálnak csomagokat, hogy megtalálja a költségvetéséhez leginkább megfelelőt.

Projektmenedzsment funkciók: Válasszon olyan eszközt, amely feladat- és munkafolyamat-kezelési funkciókat kínál, hogy közösségi média tartalomkészítési folyamata zökkenőmentesebb legyen.

Elemzés: Bár a Sprout Social bizonyos jelentéseket kínál, ezek nem mindig intuitívak. Keressen olyan megoldást, amely jelentéssablonokat és elemző eszközöket kínál testreszabható betekintéshez.

Automatizálás: A Sprout Social használatának lényege, hogy megkímélje Önt az egyes közösségi média platformokra való manuális posztolástól. Keressen olyan alternatívákat, amelyek automatizált publikálást és tartalomgenerálást kínálnak.

A 10 legjobb Sprout Social alternatíva 2024-ben

A Sprout Social legjobb alternatívái segítenek a elfoglalt közösségi média marketingeseknek a folyamatok racionalizálásában, a hatókör bővítésében, a közönség építésében és a márkaépítési erőfeszítések fokozásában. Íme a 10 legjobb Sprout Social alternatíva, amelyek segíthetnek kampányainak fejlesztésében és céljainak elérésében. ?

1. Hootsuite

via Hootsuite

A Hootsuite egy közösségi média menedzsment eszköz, amely időt takarít meg és hatékonyabbá és vonzóbbá teszi közösségi marketing tevékenységét. Néhány kattintással azonnal ütemezheti a tartalmakat a különböző platformokon. A beépített elemző eszközök egyetlen irányítópulton nyújtanak betekintést, így hatékony kampányokat hozhat létre, és elvetheti azokat, amelyek nem működnek. ✨

A Hootsuite legjobb funkciói

Egy egységes közösségi beérkező levelek mappa, amely lehetővé teszi, hogy egy helyen válaszoljon a megjegyzésekre és üzenetekre, függetlenül attól, hogy melyik közösségi hálózatot használták a kommunikációhoz.

Gyorsan tervezhetsz bejegyzéseket a Hootsuite Canva sablonjaival , és villámgyorsan ütemezhetsz bejegyzéseket az AI által javasolt feliratok és hashtagek segítségével ⚡

A közösségi médiafigyelő eszközök betekintést nyújtanak abba, hogy az emberek mit mondanak, így olyan tartalommarketing-kampányokat állíthat össze, amelyekre a közönsége vágyik.

A Hootsuite Advanced Analytics segítségével egyetlen helyen elemezheti a fizetett, organikus és webes mutatókat.

A Hootsuite korlátai

A tömeges bejegyzések közzétételének dátumát nem lehet megváltoztatni, miután azok ütemezésre kerültek; mindegyiket manuálisan kell frissíteni.

A TikTokon csak üzleti profilokat lehet összekapcsolni, ami egyes felhasználók szerint korlátozza a hatókörüket és kreativitásukat.

Hootsuite árak

Professzionális : 99 USD/hó

Csapat : 249 USD/hó

Vállalati: Egyedi árazás

Hootsuite értékelések és vélemények

G2 : 4,1/5 (több mint 4000 értékelés)

Capterra: 4,3/5 (3500+ értékelés)

2. Khoros

via Khoros

A Khoros egy sor közösségi média marketing eszközt kínál, amelyekkel mindent kezelhet, az elemzéstől a publikálásig. Egységesítse közösségi média fiókjait, egyszerűsítse a munkafolyamatokat és fokozza a csapat együttműködését ezzel a praktikus eszközzel. Akár csak figyelni szeretné, mit mondanak a közösségi média felhasználói, akár mélyrehatóan elemezni szeretne bizonyos kampányokat, a Khoros mindenre megoldást kínál. ?️

A Khoros legjobb funkciói

Gyorsan közzétehetsz minden közösségi média fiókodon, anélkül, hogy lapot kellene váltanod vagy új böngészőt kellene megnyitnod.

Kezelje a tartalomkészítést mappákkal, hogy értékes információkat tárolhasson, beleértve a jogosultságokat, ötleteket és tartalomcímkéket.

A beépített beérkező levelek mappája egyszerűsíti a moderálást, így könnyen egyénileg léphetsz kapcsolatba a felhasználókkal.

Az egyedi jóváhagyási rendszernek köszönhetően biztonsági intézkedéseket hozhat létre és felülvizsgálati rendszereket alakíthat ki, hogy a tartalmakat még azok közzététele előtt értékelje.

A Khoros korlátai

Egyes felhasználók úgy érzik, hogy az elemzési és figyelési funkciók lehetnének robusztusabbak.

Az eszköz néha hibákat tapasztal, amikor fotókat oszt meg vagy címkéket ad hozzá.

Khoros árak

Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Khoros értékelések és vélemények

G2 : 3,8/5 (100+ értékelés)

Capterra: 4,3/5 (20+ értékelés)

3. Agorapulse

via Agorapulse

Az Agorapulse közösségi média menedzsment platformként megkönnyíti a szervezett és hatékony kampányok létrehozását több profilon keresztül. Használja ezt az eszközt okos közösségi média bejegyzések készítéséhez, jelentések készítéséhez a kampányok nyomon követéséhez, valamint együttműködéshez a csapatával új ötletek kidolgozásához, hogy elérje a közönségét. ?

Agorapulse legjobb funkciói

Az egységes közösségi beérkező levelek mappájával egyetlen egyszerű felületen válaszolhat a kérdésekre és léphet kapcsolatba követőivel.

A közösségi média ütemezés egyszerű az intuitív tartalmi javaslatokkal és eszközökkel, amelyekkel azonnal elindíthatja a közösségi média bejegyzések közzétételét a különböző platformokon.

A közösségi médiafigyelő funkciók betekintést nyújtanak a versenytársak tevékenységébe és a közönség reakcióiba.

Az elemzések segítségével láthatja, mely kampányok működnek, függetlenül attól, hogy potenciális ügyfeleket szeretne szerezni, forgalmat növelni vagy konverziókat elérni.

Agorapulse korlátai

Az eszköz nem kínál javaslatokat a posztolás időpontjára vonatkozóan.

Néhány felhasználó problémákat tapasztalt a képek méretével és formázásával a bejegyzések ütemezésénél.

Agorapulse árak

Standard : 69 USD/felhasználó/hónap

Professzionális : 99 USD/felhasználó/hónap

Haladó : 149 USD/felhasználó/hónap

Egyedi: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Agorapulse értékelések és vélemények

G2 : 4,5/5 (900+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (700+ értékelés)

4. Sprinklr

via Sprinklr

A Sprinklr egy ügyfélélmény-kezelő eszköz, amelynek célja, hogy segítse a vállalkozásokat a felhasználóikkal való kapcsolatépítésben és jobb kapcsolatok kiépítésében. Konkrétan a Sprinklr Social segít a csapatoknak a közösségi média stratégiák végrehajtásában. Az AI-alapú beszélgetési javaslatoktól a tömeges ütemezésig, használja ezt az eszközt az összes közösségi kampányának kezelésére és a közönségével való kapcsolattartásra.

A Sprinklr legjobb funkciói

A Galéria eszköz segítségével közösségi tartalmakat ágyazhatsz be webhelyedre, így az olvasók közelebb érezhetik magukat hozzád és termékeidhez.

Hozzon létre egyedi közösségeket, hogy közvetlenül együttműködhessen influencerekkel és támogatókkal, és így platformokon átívelően népszerűsíthesse szolgáltatásait.

Kezeljen több mint 35 közösségi és üzenetküldő platformot egy kényelmes helyen

A fiók szintű jogosultságok lehetővé teszik, hogy a folyamatok szintjén kezelje és megelőzze a baklövéseket, biztosítva, hogy tartalmait felülvizsgálják és jóváhagyják, mielőtt azok megjelennek.

A Sprinklr korlátai

A kisebb hibák lassíthatják a haladást és korlátozhatják a termelékenységet.

A platformról csak azoknak a felhasználóknak küldhetsz DM-eket, akik követik a közösségi média fiókjaidat.

Sprinklr árak

Haladó : 249 USD/felhasználó/hónap áron

Vállalati: Egyedi árazás

Sprinklr értékelések és vélemények

G2 : 4/5 (798+ értékelés)

Capterra: 4,2/5 (70+ értékelés)

5. Planable

via Planable

A Planable a lassú, nehézkes tartalomkészítési módszert a 21. századba hozza. Hagyja el a táblázatokat, és használja a Planable-t, hogy egyetlen kényelmes eszközzel készíthesse, jóváhagyhassa és közzétehesse minden vizuálisan vonzó tartalmát. ?

A Planable legjobb funkciói

Készíts tartalmat közvetlenül az alkalmazásban, és nézd meg, pontosan hogyan fog kinézni, miközben dolgozol rajta.

A vizuális irányítópultok minden típusú tartalomkészítést támogatnak, az e-mailes hírlevelektől az Instagram Reels-ig.

Hívd meg a kollaborátorokat és az érdekelt feleket, hogy közösen hozzák létre a vizuális elemeket, és egy csapásra hagyják jóvá azokat.

Használja a Workspaces szolgáltatást, hogy projekteket hozzon létre egyedi ügyfelek, márkák vagy csapatok számára.

A Planable korlátai

Az eszköz csak a TikTok, a Google My Business, a LinkedIn, a Twitter, az Instagram, a YouTube és a Facebook közzétételét támogatja.

A tartalom munkafolyamatok kezelésére tervezték, így az elemzés terén nem sokat kínál.

Planable árak

Ingyenes

Alap : 11 USD/felhasználó

Pro : 22 USD/felhasználó

Vállalati: Egyedi árazás

Planable értékelések és vélemények

G2 : 4,6/5 (500+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 300 értékelés)

6. Zoho Social

via Zoho Social

A Zoho egy világszínvonalú CRM, amelyet a potenciális ügyfelek megszerzésétől az értékesítésig és az ügyfélélményig mindenre használnak. A Zoho Social a vállalat átfogó közösségi média eszköze, amelynek célja a márkaépítés egyszerűsítése és fejlesztése. Tervezzen bejegyzéseket, figyelje a kampányokat, és készítsen jelentéseket, hogy megoszthassa az eredményeket és jobb közösségi média stratégiákat hozzon létre. ?

A Zoho Social legjobb funkciói

Korlátlan posztütemezés az összes kedvenc közösségi csatornádra

A tartalomnaptár funkciók segítségével könnyedén láthatod, mikor van tervezve a tartalom, és betekintést nyerhetsz a közönséged elérésének legjobb időpontjaiba.

Az intuitív irányítópulton, amely megjeleníti az üzeneteket és a bejegyzéseiddel kapcsolatos interakciókat, valós időben válaszolhatsz.

Az együttműködési eszközök és az elemzések segítségével mélyebbre merülhet, hogy nyomon kövesse a referenciaértékeket és hatékony kampányokat indítson.

Zoho Social korlátai

Egyes felhasználók tapasztalták, hogy a fiókok lekapcsolódhatnak az eszközről, és azokat manuálisan kell újra csatlakoztatni.

A felület használatának megtanulása egy kis időt igényel.

Zoho Social árak

Standard : 15 USD/hó

Professzionális : 40 USD/hó

Prémium: 65 USD/hó

Zoho Social értékelések és vélemények

G2 : 4,6/5 (több mint 2500 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (3000+ értékelés)

7. SocialBee

via SocialBee

A SocialBee egy all-in-one eszköz, amelynek célja, hogy a közösségi médiában való megjelenés, publikálás és interakció könnyebbé váljon, mint valaha. A legfontosabb funkciók között szerepel a posztok ütemezése, a felhasználóbarát felület és az analitika, amelyek segítenek hatékony közösségi média jelenlétet építeni. ⭐

A SocialBee legjobb funkciói

Használja az együttműködési funkciókat, hogy meghívja a csapatot a munkaterületekre, hozzáadjon jogosultságokat és szerepköröket, hogy mindenki rendelkezzen a szükséges hozzáféréssel.

A beépített AI marketing eszköz közösségi média stratégiákat és terveket hoz létre, hogy felgyorsítsa kampányait.

Használja a vizuális naptárat a közelgő bejegyzések előnézetéhez, és azonnal ütemezze be őket a közönségének legmegfelelőbb időpontokra és napokra.

Az analitika részletes információkat nyújt a bejegyzések teljesítményéről, beleértve a hatótávolságot és a megjelenítéseket.

A SocialBee korlátai

A felület lassú lehet, ha egyszerre sok tartalmat ütemez be.

Egyes felhasználók szeretnék, ha nagyobb rugalmasság lenne a kéthetente vagy havonta egyszer történő ismétlődő publikálás terén.

SocialBee árak

Bootstrap : 29 USD/hó

Accelerate : 49 USD/hó

Pro: 99 USD/hó

SocialBee értékelések és vélemények

G2 : 4,8/5 (több mint 200 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (30+ értékelés)

8. Later

via Later

A Later egy Sprout Social alternatíva, amely hasonló funkciókat kínál, beleértve az egyszerű felhasználói felületet, a több közösségi média hálózatra történő közzététel ütemezését és az elemzéseket. Használja tartalomoptimalizálásra és a közösségi média csapat minden tagjának munkafolyamatainak racionalizálására. ?‍♀️

A Later legjobb funkciói

Hozzon létre, szerkesszen és ütemezzen tartalmakat egy munkaterületen, testreszabható beállításokkal.

Az eszközön belül azonnal létrehozhat egy linket a bio oldalon.

Az elemző eszközök elvégzik a nehéz munkát helyetted, átvizsgálják a kampányokat, hogy megtalálják, mi működik és mi nem a közönségednél.

A könnyen elérhető ügyfélszolgálat segítségével könnyedén kaphat válaszokat és tanácsokat arra vonatkozóan, hogyan hozhatja ki a legtöbbet a közösségi média tartalomstratégiájából.

Későbbi korlátozások

Nincs bejegyzés-előnézet, ezért mindegyiket meg kell nyitnia a szerkesztéshez.

Az eszköz nem ütemezi automatikusan a bejegyzéseket az összes közösségi platformra.

Későbbi árak

Starter : 25 USD/hó

Growth : 45 USD/hó

Haladó: 80 USD/hó

Későbbi értékelések és vélemények

G2 : 4,5/5 (több mint 300 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 300 értékelés)

9. Buffer

via Buffer

A Buffer egy közösségi média ütemező eszköz, amelyet több százezer marketinges használ a közösségi média stratégiájának kezelésére. Kezelje márkáját és építse ki közönségét organikusan intuitív publikálási betekintéssel, kampányelemzéssel és egyszerűsített megosztással. ?

Buffer legjobb funkciói

Gyorsan hozzáadhat bejegyzéseket a sorához a Buffer kiterjesztésekkel, amelyekkel néhány kattintással több platformra is ütemezheti a tartalmakat.

A javasolt hashtagek időt és energiát takarítanak meg Önnek, mivel kifejezetten a közönségének összeállított ajánlásokat tartalmaznak.

A jogosultságok és jóváhagyási munkafolyamatok megkönnyítik a tartalom áttekintését és közzétételre való előkészítését.

A 24 órás ügyfélszolgálat kényelmet és nyugalmat biztosít

Buffer korlátai

A speciális bejegyzések, például a karusszelek, nem támogatottak.

Az Analytics csak alapvető betekintést nyújt

Buffer árak

Ingyenes

Essentials : 6 USD/hó

Csapat : 12 USD/hó

Ügynökség: 120 USD/hó

Buffer értékelések és vélemények

G2 : 4,3/5 (900+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 1400 értékelés)

10. Hopper

via Hopper

A közösségi média csapatok képeket adhatnak hozzá, tömegesen tölthetnek fel bejegyzéseket és feliratokat adhatnak hozzá egyetlen irányítópultról a Hopper HQ-nak köszönhetően, amely egy közösségi média projektmenedzsment eszköz. Használja Instagram, TikTok, Twitter, Facebook, LinkedIn, Pinterest és YouTube bejegyzések ütemezésére.

A Hopper legjobb funkciói

A korlátlan számú bejegyzés azt jelenti, hogy kedvedre alkothatsz, anélkül, hogy a kvóták miatt aggódnod kellene.

A Calendar Planner segítségével vizuális irányítópulton tervezheted meg a tartalmakat, míg a Grid Planner segítségével látványos Instagram-posztokat hozhatsz létre ?

A drag-and-drop eszközzel egyszerűen áthelyezheted a bejegyzéseket, ha meggondolod magad a sorrendjükkel kapcsolatban.

A teljes képszerkesztés azt jelenti, hogy a bejegyzéseket úgy alakíthatja, hogy azok minden platformon a legjobban mutassanak.

A Hopper korlátai

Az eszköz lehetséges, hogy leválik a fiókokról, ami késleltetheti a közzétételt.

A videók hossza legfeljebb 59 másodperc lehet, ami korlátozza a hosszabb tartalmak funkcionalitását.

Hopper árak

Hopper HQ: 19 USD/hó/közösségi média-készlet

Hopper értékelések és vélemények

G2 : 4,4/5 (10+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (100+ értékelés)

Bár ezek a Sprout Social alternatívák segítenek az embereknek a közösségi média kezelésében, ennél több funkciót nem kínálnak. Nagyobb marketing munkafolyamatok és kampányok kezeléséhez a ClickUp felel meg a követelményeknek. ✅

Kiterjedt projektmenedzsment funkcióival és tartalomtervezési képességeivel ez egy all-in-one eszköz, amellyel a közösségi médiát és az összes marketingfolyamatot egy kényelmes helyen kezelheted.

Kezeld a közösségi média bejegyzéseket a ClickUp Brain segítségével Használja a ClickUp Brain-t tartalom, feliratok generálásához és ötleteléshez a közösségi média bejegyzéseihez.

A ClickUp egy projektmenedzsment szuperhős, amely lehetővé teszi a munkafolyamatok ellenőrzését és a folyamatok zökkenőmentesebbé tételét. Akár a közösségi média naptárát szeretné nyomon követni, akár kreatív módszereket keres hatékony kampányok létrehozásához, a ClickUp elvégzi a munkát.

A ClickUp Marketing segítségével egyetlen helyen kezelheted az összes kezdeményezésedet, nem csak a közösségi médiát. Használd arra, hogy valós időben együttműködj a csapattagokkal, ötleteket gyűjts a kampányokhoz, vagy dolgozz végig a feladatokon a tartalomkészítéstől a közzétételig. ✍️

A ClickUp Social Media Advanced Template segítségével egy praktikus eszközben gyűjtheti össze ötleteit és nyomon követheti tartalomnaptárát. A List View segítségével hozzáadhat posztötleteket, vagy átválthat a Schedule View-ra, hogy megtekintse a posztok megosztásának naptárát.

Töltse le ezt a sablont Használja a ClickUp Social Media Advanced sablonját, hogy egy helyen tárolhassa az összes linket, grafikát, vázlatot és ötletet a közösségi tartalmakhoz.

A ClickUp kampányterve segít megteremteni a márkahűséget és célzott megközelítéssel bővíteni a közönségét. Használja a sablont a kampány céljainak meghatározásához, a feladatok lebontásához és a határidők betartásához. Adjon hozzá egyéni mezőket, hogy mélyebben belemerülhessen a tartalomtól elvárt eredményekbe, és adjon hozzá egyéni állapotokat, hogy lássa, hol tartanak a folyamatok. ?

A ClickUp legjobb funkciói

Vizualizálja a közösségi média munkafolyamatait különböző nézetekkel, beleértve a naptár, lista és tábla nézetet, amelyek betekintést nyújtanak a csapat kapacitásába és előrehaladásába.

Használja a Feladatok funkciót a munka osztályok és csapatok szerinti szegmentálásához, és hozzon létre olyan munkafolyamatokat, amelyek megfelelnek céljainak.

Adjon hozzá prioritási jelöléseket és értesítéseket, hogy a csapat tagjai mindig ugyanazon az oldalon álljanak, és azonnal értesüljenek a változásokról.

A ClickUp korlátai

A ClickUp AI nem elérhető az ingyenes csomagban, de a fizetős csomagok megfizethetőek, és havi 7 dollártól kezdődnek.

A rengeteg funkció magas fokú testreszabhatóságot kínál, ezért egy kis időbe telik, mire megtanulod használni.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Unlimited : 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti : 12 USD/hó felhasználónként

Vállalati : Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

A ClickUp AI minden fizetős csomagban elérhető, havi 5 dollárért munkatér-tagként.

ClickUp értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (9100+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (3900+ értékelés)

Több közösségi média platform kezelése a ClickUp segítségével

Ezekkel a Sprout Social alternatívákkal a közösségi média kampányok kezelése könnyebb, mint valaha. Használja ezeket az eszközöket a bejegyzések automatikus ütemezéséhez, kreatív tartalmi ötletek generálásához és az elemzések figyelemmel kíséréséhez.

Ha pedig még több funkcióra van szüksége, válasszon egy olyan projektmenedzsment eszközt, mint a ClcikUp, amely a közösségi média csapatának munkaterhelésének minden aspektusát kezeli.

Regisztrálj még ma a ClickUp-ra, és kezdj el egyszerűsített munkafolyamatokat kialakítani a tartalom- és közösségi média csapatok számára. Az automatizálás felgyorsítja a haladást, az azonnali értesítések pedig biztosítják, hogy a csapat minden folyamatban lévő projektről naprakész legyen. A naptárak, irányítópultok és sablonok segítségével könnyű a tartalmakat az ötlettől a megvalósításig eljuttatni. ?