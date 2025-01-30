A 10 legjobb linképítő szoftver SEO-csapatok számára 2025-ben

Írsz egy remek cikket egy témáról, és azt látod, hogy hetekig a Google keresési eredményeinek 5. oldalán marad.

Még akkor is, ha több ezer dollárt költött professzionális írókra, még mindig nem szerepel a kívánt kulcsszóval a ranglistán.

Mindannyian jártunk már ebben a helyzetben. Szóval, mi a valódi probléma?

Ha webhelye nem rendelkezik a megfelelő oldalakra mutató linkekkel, akkor rangsorolása romolhat. Manapság a keresési algoritmusok a legitim linképítési erőfeszítéseket részesítik előnyben a kétes taktikákkal vagy gyengébb webhelyek tekintélyével szemben.

Gondoljon bele: a Google rengeteg kiváló tartalmat kezel, amelyek különböző iparágakban versengenek a legfőbb helyért. Figyelemmel kíséri mind az Ön oldalán, mind az oldalon kívüli stratégiáit, hogy a felhasználóknak a legjobb keresési eredményeket nyújtsa.

A szilárd backlink-profil és a belső linkek beállítása jelzi a Google számára, hogy tartalma rezonál a célközönségével, így webhelye relevánsabbá és értékesebbé válik a felhasználók számára.

Sok pénzt fektet a tartalmi stratégiába és a hirdetési kampányokba, de elhanyagolja a megfelelő linképítő eszközöket? Ezzel csak növeli a kockázatot. Takarítson meg pénzt, időt és fáradságot az ingyenes linképítő eszközök használatával.

Kiválasztottuk a legjobb linképítő szoftvereket, amelyek következetesen megvalósítják a tartalmi stratégiát. Nézzük meg őket azonnal!

Mit kell keresnie egy linképítő szoftverben?

Mielőtt belevetné magát a legjobb választásainkba, íme néhány tulajdonság, amely megkülönbözteti a jó linképítő eszközöket:

Egyszerűség : A beállításnak és a navigációnak egyszerűnek kell lennie, technikai nehézségek nélkül.

Adatmegbízhatóság: Győződjön meg arról, hogy megbízható, valós idejű és pontos adatokat nyújt a linkelési lehetőségekről, hogy segítsen az adatokon alapuló döntések meghozatalában.

Skálázhatóság: Hozzáférés a tartalomstratégiai folyamatokat segítő legnépszerűbb funkciók többségéhez

Költséghatékony: Az áraknak rugalmasnak kell lenniük, hogy illeszkedjenek az üzleti költségvetéséhez és marketing céljaihoz.

Funkcionalitás: Alkalmasnak kell lennie tájékoztató kampányokhoz, versenytársak elemzéséhez, nyomon követéshez és a válaszok méréséhez.

Egyszerű integráció: Gondoskodjon arról, hogy zökkenőmentesen integrálható legyen a keresőmotor-optimalizálási, CRM és kulcsszó-kutatási eszközeivel.

1. Ahrefs

via Ahrefs

Az Ahrefs egy hatékony szoftver, lenyűgöző linképítési funkciókkal. Eredetileg a visszalinkelések ellenőrzésére tervezték, de az elmúlt években a kategóriájában vezető kulcsszó- és visszalinkelés-adatbázissá fejlődött.

A legtöbb SEO-szakértő az Ahrefs-et tartja az egyik legjobb „backlink-ellenőrző” eszköznek, ha más kiváló eszközökkel kombinálják.

Az Ahrefs minden alapvető igényét kielégíti: kutatás, publikáló oldalak linkelése, nyomon követés és tartalom újrafelhasználás. Ez egy aranybánya a versenytársak linkelési stratégiáinak tanulmányozásához és azok alapján történő cselekvéshez.

Az Ahrefs legjobb funkciói

Átfogó webhelyösszefoglaló : Tekintse meg a webhely áttekintését a domain és az URL-ek részletes értékeléséhez. Fedezze fel a kiterjedt profilt, amely valós idejű link típusokat, minőséget, hivatkozó domaineket, hasznos linképítési mutatókat, backlink profilokat, releváns linképítési lehetőségeket, külső linkeket, megszakadt linképítési lehetőségeket, forgalomforrásokat és sok más linképítési kampányfunkciót tartalmaz. Ezenkívül világos, grafikus illusztrációkat is kap, amelyek a domain linkjeinek időbeli növekedését mutatják.

Domain összehasonlítás : Helyezze egy versenytárs URL-jét egy másik URL mellé, és nézze meg, hogyan állnak egymáshoz képest. Hasonlítsa össze linkjeik erősségét, tekintélyüket és kulcsszavaikat, és fedezze fel a köztük lévő különbségeket.

Keresztlinkelés : Részletes és értékes információk kinyerése a hivatkozó domainekről

Megszakadt linkek részletei : Keresse meg a domainre hatással lévő hibaoldalakat, hogy azokat kijavíthassa, vagy hatékonyabban együttműködhessen.

Említések : Használja a Content Explorer funkciót a visszautaló linkek figyelemmel kísérésére és a link nélküli említések gyors felfedezésére. Csak írja be márkáját, és aktiválja a „Highlight unlinked domains” (Link nélküli domainek kiemelése) szűrőt, hogy megnézze, azok az oldalak kapcsolódnak-e Önhöz.

Tartalomhiány-elemzés: Találjon hasznos kulcsszavakat, amelyekkel bővítheti tartalmi stratégiáját.

Az Ahrefs korlátai

Ha korlátozott a költségvetése, akkor nem biztos, hogy sok hasznot fog belőle húzni, mivel gyorsan el fogja használni az új kreditrendszert.

Nem nyújt forgalomelemzést a versenytárs domainnevekről.

Ahrefs árak

Ingyenes

Lite : 99 dollár havonta egy felhasználó számára

Standard : 179 USD havonta egy felhasználó számára

Haladó : 399 dollár havonta három felhasználó számára

Ügynökség: 999 dollár havonta öt felhasználó számára

Ahrefs értékelések és minősítések

G2 : 4,5/5 (494 értékelés)

Capterra: 4,8/5 (540 értékelés)

2. Link Whisper

via Linkwhisper

A Link Whisper egy megbízható eszköz a belső linképítéshez. Ellenőrzi a tartalom relevanciáját, és kényelmesen javasolja a legjobb belső linkstruktúrát az oldal SEO-jához a műszerfalon.

A Link Whisper megszünteti a megfelelő belső források keresésének gondját, amelyeket cikkébe beépíthet. Ha WordPress a CMS-je, akkor gyorsan azonosítja az elhagyott oldalakat, kijavítja a hibás linkeket és kezeli a 404-es hibákat, végső soron javítva webhelye SEO-optimalizálását.

A Link Whisper legjobb funkciói

Azonnali hozzáférés a megfelelő belső linkelési ajánlásokhoz oldalak és bejegyzések számára

Elemezze belső linkprofilját a bejegyzéseiben található belső linkek számától kezdve a linkek állapotáig.

Fedezze fel az egyes nem működő linkek forrását és célját, és néhány kattintással javítsa ki vagy törölje a hibás linkeket.

A Link Whisper korlátai

Korlátozott lehetőségek a linkajánlások szűrésére, rendezésére vagy prioritásainak meghatározására az Ön preferenciái vagy kritériumai alapján.

Korlátozott funkcionalitás, mert csak a WordPress CMS-en belül működik.

Link Whisper árak

77 dollár egy webhelyre szóló éves licencért

117 dollár három webhely licencért évente

167 dollár tíz webhely licencért évente

Link Whisper értékelések és minősítések

G2 : Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

3. BuzzStream

via Buzzstream

A BuzzStream egy CRM és kapcsolattartó eszköz, amely segít a linképítési folyamat következetességének megőrzésében. Küldjön és kövessen nyomon linkkérelmeket, testreszabhatja és rendezheti a kapcsolattartó e-maileket egy központi helyen.

A Buzzstream automatikusan összeállítja a weboldalak backlink-mutatóit és a potenciális ügyfelek elérhetőségeit. Segít megbízható marketinges adatbázis létrehozásában, növelve ezzel az esélyeit a jobb linkmutatók elérésére. A linképítő kampányok elindítása egyszerű, ha gyorsítani szeretné stratégiai céljainak elérését.

A BuzzStream legjobb funkciói

Intenzzívebbé teheti a kapcsolattartók keresését, a potenciális ügyfelek felvételét, a linkek elemzését és a kampányokhoz szükséges e-mailek létrehozását egyedi témák segítségével – mindezt egy helyen!

Szervezze meg feladatait, jelölje meg a potenciális ügyfeleket, állítson be emlékeztetőket, és szűrje a leadeket preferenciái szerint.

Testreszabhatja kampányait az egyedi mezők funkcióval, hogy azok az Ön igényeinek megfelelően érjék el a célközönséget.

A BuzzStream korlátai

Kényelmetlen felület; több időt igényel a szoftver használatának elsajátítása.

BuzzStream árak

Starter : 24 USD havonta (1 felhasználó és 24 USD minden további felhasználó után)

Növekedés : 124 USD havonta (3 felhasználó és 40 USD minden további felhasználó után)

Professzionális : 299 USD havonta (6 felhasználó és 50 USD minden további felhasználó után)

Egyedi: 999 USD havonta (15+ felhasználó)

BuzzStream értékelések és vélemények

G2 : 4,1/5 (több mint 150 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (20+ értékelés)

4. BuzzSumo

via BuzzSumo

A BuzzSumo segít megtalálni és értékelni a legnépszerűbb és legrelevánsabb tartalmakat bármely témához vagy kulcsszóhoz. Felfedezheti a trendi témákat, tartalmi ötleteket, vendégposztolási lehetőségeket, márkaemlítéseket, niche influencereket és még sok mást.

A BuzzSumo legjobb funkciói

Fedezze fel a népszerű tartalmi trendeket a megosztások és interakciók alapján bármely kulcsszó, domain és téma tekintetében.

Figyelje a webet, a közösségi médiát és a blogokat, hogy felfedezze a kulcsszavakkal kapcsolatos véleményeket és említéseket.

Könnyedén kutathat, nyomon követhet és összehasonlíthat különböző domainek, kulcsszavak és témák tartalmát.

A BuzzSumo korlátai

Nincs e-mail címe, ezért nem tudja automatizálni a linképítési kampányokat.

BuzzSumo árak

Tartalomkészítés : 199 USD/hó (1 felhasználó)

PR és kommunikáció : 299 USD/hó (5 felhasználó)

Csomag : 499 USD havonta (10 felhasználó)

Vállalati: 999 USD havonta (30 felhasználó)

BuzzSumo értékelések és vélemények

G2 : 4,5/5 (100+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (140+ értékelés)

5. SEMrush

A Semrush segítségével

A SEMrush egy népszerű kulcsszó- és linkkutató eszköz. Segít a marketingeseknek a SEO, a PPC és a tartalmi stratégia minden aspektusának kezelésében azáltal, hogy pontosan meghatározza a linképítés lehetőségeit.

Több mint 39 egyedi funkcióval a SEMrush folyamatosan frissül új funkciókkal, hogy javítsa a weboldalak domain tekintélyét és online láthatóságát.

A SEMrush legjobb funkciói

Robusztus SEO-kutatás és eszközök : Végezzen gazdag és átfogó elemzéseket bármely webhelyen, hogy megértse, mely linkek befolyásolják azok rangsorolását. Ezenkívül értékelje ezeknek a linkeknek a minőségét és állapotát.

Webhely-audit : derítse ki, melyek azok a problémák, amelyek ronthatják a keresőmotorok rangsorában elfoglalt helyét.

Organikus és PPC kulcsszó-kutatási eszközök : Kövesse nyomon azokat a kulcsszavakat, amelyek a legtöbb forgalmat generálják egy webhelyre, akár fizetett keresés, akár organikus eredmények révén.

On-page SEO : Egyszerűen illessze be cikkét a SEMrush tartalomoptimalizáló eszközébe, hogy javítsa célkeresései rangsorolási potenciálját.

Versenyzőelemzés : Tudja meg, milyen linkeket és kulcsszavakat használnak az iparágában a versenytársai a saját előnyükre.

Domain összehasonlítás : Helyezze egymás mellé a versenytársak URL-jeit, és nézze meg, hogyan állnak egymáshoz képest. Hasonlítsa össze erősségeiket, például a linkeket, a tekintélyt és a kulcsszavakat, és fedezze fel a köztük lévő különbségeket.

Megtört linkek részletei: Keresse meg és azonosítsa a domainre hatással lévő hibaoldalakat, hogy kijavíthassa azokat, vagy hatékonyabban együttműködhessen.

A SEMrush korlátai

A felhasználói felület nem a leginkább felhasználóbarát.

Elég drága, ha alacsony költségvetéssel dolgozik.

SEMrush árak

Pro : 119,95 USD havonta

Guru : 229,95 dollár havonta

Üzleti : 449,95 USD havonta

Egyedi: tárgyalható

SEMrush értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (több mint 1800 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (2100+ értékelés)

6. Postaga

via Postaga

A Postaga egy linképítő eszköz, amely AI-alapú eszközökkel segít minőségi linkeket építeni webhelyéhez. Mindenre kiterjed – a linképítés mutatóinak elemzésétől a tartalom relevanciájának elemzésén át a kapcsolatok felkutatásáig és a kapcsolattartásig –, így a linképítés gyorsabbá és hatékonyabbá válik.

A Postaga legjobb funkciói

Integrálja más SEO eszközökkel , beleértve a Moz, Ahrefs és Hunter szo ft vereket

Készítsen javaslatokat az elérési kampányaihoz, beleértve a kampány típusát, a célközönséget és a követési stratégiákat.

Készítsen fehér címkés jelentéseket kampányai teljesítményéről.

A Postaga korlátai

Az e-mailek kézbesítésére nincs garancia; az e-mailek visszapattanhatnak vagy a spam mappába kerülhetnek.

Postaga árak

Pro : 84 dollár havonta (2000 kapcsolattal)

Ügynökség: 240 dollár (15 000 kapcsolattal)

Postaga értékelések és vélemények

G2 : Nincs elég értékelés

Capterra: 4,6/5 (több mint 60 értékelés)

7. Pitchbox

via Pitchbox

A Pitchbox egy linképítő és értékesítési eszköz tapasztalt linképítők számára. Segít a potenciális ügyfelek kutatásában és azonosításában, valamint az e-mailek létrehozásában és terjesztésében. Kövesse nyomon a beszélgetéseket, tartsa a kapcsolatot és mérje az eredményeket – mindezt egy helyen.

A Pitchbox felhasználóbarát felületet kínál, amely egyszerűsíti a nagyszabású linképítést.

A Pitchbox legjobb funkciói

Ideális nagy tartalommarketing ügynökségek vagy nagy munkaterheléssel és kiterjedt csapatokkal rendelkező vállalatok számára.

Javítja a csapatmunkát, mivel több ember is dolgozhat ugyanazon a kampányon.

Hozzáférhet testreszabott munkafolyamatokhoz, amelyekkel automatizálhatja és optimalizálhatja elérési folyamatát.

A Pitchbox korlátai

A felhasználók nehezen boldogulnak a platform kiterjedt funkcióival, mert nehéznek találják a navigációt és a kezelést.

Pitchbox árak

Professzionális : 550 dollár havonta

Vállalati: 1500 dollár havonta

Pitchbox értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (90+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (40+ értékelés)

8. NinjaOutreach

via Ninjaoutreach

A Ninja Outreach egy linképítő és elérhetőségi eszköz, amely tökéletesen alkalmas potenciális ügyfelek, bloggerek, újságírók és influencerek elérésére. Különböző kritériumok, például elérhetőségi adatok, közösségi média követők, blogbejegyzések, domain tekintély és korábbi interakciók alapján elemzi a potenciális ügyfeleket.

A NinjaOutreach legjobb funkciói

Elemezze és kövesse nyomon a potenciális ügyfeleket különböző mutatók segítségével, miközben naprakész marad a potenciális ügyfelekkel való kapcsolatairól.

Dolgozzon együtt csapatával az elérési kampányok kezelésében és a linképítési stratégiák kidolgozásában.

A NinjaOutreach korlátai

Sok felhasználó küzd a linképítő szoftverek kezelésével, és gyakran rossz tapasztalatokat szereznek.

NinjaOutreach árak

Bronze Ninja : 99 dollár havonta

Silver Ninja : 199 dollár havonta

Gold Ninja: 399 dollár havonta

NinjaOutreach értékelések és vélemények

G2 : Nincs elég értékelés

Capterra: 3,8/5 (60+ értékelés)

9. LinkBuilder. io

A LinkBuilder. io egy linképítő ügynökség, amely megbízható webhelyekről szerez elsőrangú visszautaló linkeket. Szakértőik a linképítés minden aspektusát kezelik, az eléréstől és a tárgyalásoktól a elhelyezésig és a potenciális ügyfelek felkutatásáig.

A LinkBuilder legjobb funkciói

Tervezze meg és kezelje linképítési kampányait egy helyen!

Figyelje a visszalinkeléseket, és értékelje linképítési erőfeszítéseinek megtérülését. Ellenőrizze a megszerzett linkek számát, azok költségét, valamint azt, hogy hogyan befolyásolják a forgalmat és a keresőmotorok rangsorolását.

A LinkBuilder korlátai

A LinkBuilder drága a kisvállalkozások számára.

LinkBuilder árak

Startup : 2999 dollár havonta

Növekedés : 5999 dollár havonta

Pro : 9999 dollár havonta

Vállalati: 19999 USD havonta

LinkBuilder értékelések és vélemények

G2 : Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

10. BrightLocal

via BrightLocal

A BrightLocal egy helyi SEO-ra specializálódott platform, amely segít kezelni a hírnevét és az értékeléseket, növeli a helyi keresésekből származó forgalmat és potenciális ügyfeleket, valamint optimalizálja a helyi rangsorolását.

Biztosítja NAP-adatainak (név, cím, telefonszám) online konzisztenciáját azáltal, hogy felismeri és kijavítja az idézetekkel kapcsolatos problémákat, mint például a hiányzó, duplikált vagy inkonzisztens bejegyzéseket.

A BrightLocal legjobb funkciói

Elemezze webhelye SEO-állapotát , hogy felismerje azokat a problémákat vagy hibákat, amelyek hatással lehetnek a rangsorolásra, a linképítési stratégiájára vagy a felhasználói élményre.

Készítsen értékelési kérdéseket, és gyűjtsön visszajelzéseket az ügyfelektől vagy a felhasználóktól, hogy javítsa webhelye digitális hírnevét.

A BrightLocal korlátai

A BrightLocal csak WordPress webhelyekkel működik, mivel ez egy WordPress plugin.

BrightLocal árak

Track : 39 dollár havonta

Kezelés : 49 dollár havonta

Grow: 59 dollár havonta

BrightLocal értékelések és vélemények

G2 : 4,6/5 (több mint 200 értékelés)

Capterra: 4,8/5 (250+ értékelés)

Bár a linképítő és SEO eszközök rendkívül fontosak a marketing tevékenységében, ezek csak egy kis részét képezik az általános növekedési stratégiájának. Számos más stratégiára és taktikára is szükség van, például tartalomra, e-mail marketingre és fizetett hirdetésekre, amelyek együttesen segítik vállalkozása növekedését.

Az egyik ilyen eszköz a ClickUp, amely összehozza az összes marketingcsapatát, hogy közösen dolgozzanak a bevételi célok elérésén.

ClickUp

Használja a ClickUp alkalmazást a feladatok és projektek egyszerű kezeléséhez, valamint a csapatával való hatékony együttműködéshez.

A ClickUp egy komplett feladat- és projektmenedzsment megoldás, amely segít Önnek =fejleszteni marketingjét. Hozzon létre és kövessen nyomon kampányokat a ClickUp Marketing Teams segítségével. Használja a ClickUp AI-t kampányötletek, például blogok, esettanulmányok és összefoglalók generálásához.

Használja a ClickUp AI-t a gyorsabb íráshoz, szövegek összefoglalásához és finomításához, e-mail válaszok generálásához és még sok máshoz.

A feladatkezelő szoftver tartalmaz egy ClickUp marketingkampány-kezelő rendszert, amely segít Önnek marketingkampányainak létrehozásában, tervezésében, szervezésében, felgyorsításában és hatékonyságának nyomon követésében.

Tervezze meg, szervezze meg és hajtsa végre marketingkampányait a ClickUp marketingkampány-tervező sablonjával.

A ClickUp emellett egy előre kiválasztott sablonokból álló könyvtárat is biztosít a marketingcsapatok tervezési és kreatív folyamataival kapcsolatban. Ezeknek a keretrendszereknek a segítségével olyan tervezési munkafolyamatot hozhat létre, amely hatékonyan utánozza az ideális munkafolyamatot, ösztönözve a termelékenységet és a kreativitást.

A ClickUp legjobb funkciói

Projektek prioritizálása : Szervezze meg a projekteket, vagy hasonlítsa össze a különböző linképítési kampányokat a : Szervezze meg a projekteket, vagy hasonlítsa össze a különböző linképítési kampányokat a projektprioritizálási mátrix segítségével.

Személyre szabott automatizálás : Szüntesse meg az emberi függőséget és automatizálja a tervezési folyamatot.

Használja ki az AI erejét : egyszerű utasításokkal hozzon létre olyan vonzó tartalmakat, amelyekre más webhelyek is hivatkozni akarnak majd.

Zökkenőmentes jelentések : Készítsen jelentéseket a belső linképítési erőfeszítéseiről. Fedezze fel a legjobban teljesítő linkeket és az esetleges korlátozásokat, hogy okosabb döntéseket hozhasson.

Kampányok optimalizálása: Szervezze és egyszerűsítse linképítési terveit, értékelje kapcsolatait, figyelje az értesítéseket, és maradjon naprakész a ClickUp marketingkampány-kezelő eszközzel.

A ClickUp korlátai

A ClickUp nagymértékben testreszabható, ami kezdők számára ijesztő lehet.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan : 7 USD/hó/felhasználó

Üzleti : 12 USD/hó/felhasználó

Vállalati : Egyedi árazás

ClickUp Brain: Minden fizetős csomagban elérhető, 5 USD/munkahelyi tag/hónap áron.

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (9000+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (3500+ értékelés)

Javítsd SEO és marketing tevékenységedet!

A Link Whisper és más prémium linképítő eszközök a linkek minőségének javítására és a különböző webhelyek elérésére összpontosítanak. Ez növeli a webes hitelességét és erősíti online jelenlétét – legyen szó több webhely-látogatásról, más webhelyeken való említésről vagy a közösségi médiáról.

Kombinálja ezeknek az eszközöknek az erejét egy olyan komplett megoldással, mint a ClickUp, amely marketingfeladatok kezelésére, a csapatok és eszközök közötti zökkenőmentes együttműködés biztosítására, és végső soron a szervezeten belüli több projekt termelékenységének növelésére szolgál.

Regisztráljon még ma ingyenesen.